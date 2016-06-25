024-2026

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An trang 2 SỐ 024 (7595) - Thứ Sáu 30-1-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Châu Á tăng cảnh giác trước virus Nipah Phán quyết của tòa sơ thẩm vụ ca sĩ Noo Phước Thịnh bị kiện trang 12 trang 16 trang 6 trang 9 Đề xuất xác thực sinh trắc học khi kích hoạt SIM mới trang 11 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng các bí thư chi bộ khu phố. Ảnh: THUẬN VĂN Vụ nghi thịt hết hạn: Hàng ngàn học sinh dừng ăn bán trú Đề xuất dừng hoạt động Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia TP.HCM tuyên dương 233 bí thư chi bộ: ĐƯA “Ý ĐẢNG ĐẾN LÒNG DÂN”trang 3

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 30-1-2026 Tổng Bí thư Tô Lâm đã viết sổ lưu niệm, bày tỏ xúc động và thành kính sâu sắc khi về thăm Làng Sen, quê hương thân yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 29-1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương về Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Cùng dự có lãnh đạo Trung ương và các bộ, ban ngành, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh. Biến khát vọng thành hiện thực, đưa đất nước tiến mạnh Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa thế giới; người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của lên CNXH; nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. Luôn luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã viết sổ lưu niệm, bày tỏ xúc động và thành kính sâu sắc khi về thăm Làng Sen, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nơi đã sinh ra và hun đúc nên một nhân cách lớn, một tâm hồn lớn, để từ Làng Sen tỏa sáng con đường cứu nước, cứu dân, khai mở kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. “Mỗi lần trở lại Kim Liên, chúng con luôn có cảm giác như Bác đang ở bên, vẫn giản dị, ấm áp và bao dung, vẫn dõi theo từng bước đi của Đảng, của đất nước và của mỗi người dân Việt Nam. Nhìn dòng người về đây với lòng tri ân sâu nặng, càng thấy rõ sức sống bền bỉ của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trái tim Nhân dân. Theo gương Bác, chúng con nguyện luôn luôn đặt lợi ích Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An Người, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của dân tộc và nhân dân thế giới. Đại hội XIV của Đảng vừa kết thúc thành công rất tốt đẹp, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh mới; là đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, biến khát vọng thành hiện thực, đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết, trước hết, giữ vững đoàn kết, kỷ luật, liêm chính, nói đi đôi với làm, gần dân, trọng dân, vì dân. Trước anh linh Bác, chúng con xin hứa tiếp tục kiên định con đường mà Bác và Đảng đã lựa chọn, không ngừng tự soi, tự sửa, tận tâm, tận lực, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân Trong không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã về tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. ấm no, hạnh phúc” - Tổng Bí thư Tô Lâm viết. Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Nghệ An, Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và bà con Làng Sen tiếp tục giữ gìn, tôn tạo khu di tích bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu thiêng liêng; giữ gìn từng hàng tre, mái nhà, lối ngõ, nếp sống văn hóa nghĩa tình, để nơi đây mãi mãi là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, để con cháu muôn đời sau về thăm, học tập, noi theo tấm gương của Bác. Với truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên), Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân, thân sinh của Người.• Liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền được truy tặng danh hiệu AHLLVT nhân dân Ngày 29-1, Công an TP Huế long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang (AHLLVT) nhân dân cho liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền, nguyên Phó ban An ninh huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là TP Huế). Liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền sinh năm 1937, là người con ưu tú của quê hương Quảng Điền, sớm giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động từ khi còn rất trẻ. Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, chứng kiến quê hương chìm trong khói lửa, khi mới 15 tuổi, ông đã tham gia làm liên lạc, bảo vệ cơ sở cách mạng. Sau khi tập kết ra Bắc, công tác tại Ty Công an Nghệ An, liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền được rèn luyện qua thực tiễn đấu tranh, trực tiếp tham gia phá nhiều vụ án gián điệp quan trọng. Khi trở về chiến trường miền Nam, ông giữ chức vụ phó Ban An ninh huyện Quảng Điền. Ngày 12-10-1970, trong trận càn quy mô lớn của địch, căn hầm nơi liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền trú ẩn tại nhà ông Nguyễn Láo (xã Quảng Hưng cũ) bị bao vây. Trước tình thế hiểm nghèo, với bản lĩnh kiên cường, ông chủ động bật nắp hầm, ném lựu đạn và bắn trả quyết liệt, tiêu diệt năm tên địch trước khi anh dũng hy sinh. Sự hy sinh của ông là biểu tượng sáng ngời cho lòng trung thành tuyệt đối, ý chí bất khuất của người chiến sĩ Công an nhân dân. Ghi nhận công lao đặc biệt xuất sắc, giữa tháng 1-2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định 70/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu AHLLVT nhân dân cho liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế đã trang trọng trao danh hiệu cao quý cho thân nhân liệt sĩ. Dịp này, Công an TP Huế và đại diện gia đình liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền đã gửi tặng 10 suất quà đến các AHLLVT nhân dân, thân nhân liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. NGUYỄN DO ĐẮC LAM Trong ngày 29-1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đến khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cho hòa bình và hạnh phúc của Nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác cũng đến dâng hương tại Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các liệt sĩ trong cao trào cách mạng 1930-1931. Đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong Tổng Bí thư Tô Lâm dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: TTXVN Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền, nguyên Phó ban An ninh huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là TP Huế). Ảnh: ND

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 30-1-2026 Trung tướng Mai Hoàng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến 2 đảng viên lão thành Ngày 29-1, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa (quận Tân Bình cũ) tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến Đại tá Lê Hãn (sinh năm 1930), nguyên Quyền Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7, con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Đại diện Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.HCM, đến dự và trao Huy hiệu Đảng. Giám đốc Công an TP.HCM bày tỏ lòng kính trọng, ngưỡng mộ và tri ân sâu sắc đối với quá trình hoạt động cách mạng, cũng như những đóng góp, cống hiến to lớn của ông Lê Hãn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung tướng Mai Hoàng chúc ông Lê Hãn dồi dào sức khỏe, sống vui cùng gia đình và tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu. Giám đốc Công an TP.HCM cũng mong muốn các thế hệ trong gia đình tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP.HCM trên nhiều lĩnh vực. Dù tuổi cao sức yếu, ông Lê Hãn không giấu được sự xúc động khi đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Ông bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Công an TP.HCM, Đảng ủy địa phương và gửi gắm mong muốn đất nước ngày càng hùng mạnh. Thay mặt gia đình, ông Lê Khánh Hưng (con trai ông Lê Hãn) chia sẻ niềm vinh dự khi cha mình nhận được Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ông Hưng cho biết cha ông thoát ly gia đình từ năm 16 tuổi và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 18 tuổi. • Cùng ngày, Trung tướng Mai Hoàng cùng đoàn công tác đã đến nhà bà Nguyễn Thị Nguyệt (99 tuổi, quê quán TP Đà Nẵng) để tham dự lễ trao Huy hiệu Đảng do Đảng ủy phường Tân Bình tổ chức. Bà Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng là những cán bộ cách mạng kiên trung, từng trải qua tù đày, tra tấn nhưng vẫn một lòng sắt son, bảo vệ tổ chức cách mạng. Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục công tác tại địa phương và nghỉ hưu từ năm 1989. Chia sẻ tại đây, giám đốc Công an TP.HCM khẳng định bản thân rất vinh dự và trân trọng những đóng góp của đảng viên Nguyễn Thị Nguyệt. Đặc biệt, lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra đúng vào dịp mừng thượng thọ của bà, càng thêm phần ý nghĩa. Dịp này, Trung tướng Mai Hoàng cũng gửi tặng món quà cá nhân đến bà Nguyệt. NGUYỄN TÂN TP.HCM tuyên dương 233 bí thư chi bộ: Đưa “ý Đảng đến lòng dân” THANH TUYỀN Ngày 29-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương 233 bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp TP năm 2026. Buổi lễ diễn ra trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026). Nỗ lực là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và người dân Chia sẻ niềm vui khi lần đầu được tuyên dương, ông Lại Mạnh Hùng, Bí thư chi bộ khu phố 14, phường Phú Thọ Hòa, nói đây là sự động viên lớn để bản thân ông cũng như nhiều bí thư chi bộ khác cố gắng hoàn thành tốt công việc. Trong thời điểm có nhiều chủ trương, chính sách mới, nhất là khi Đại hội XIV vừa thành công, ông Hùng nói phải có sự quan tâm, sát sao với đời sống người dân hơn, gần dân hơn trên các mặt, chăm lo an sinh xã hội cho người dân tại khu phố. “Chi bộ cũng sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nỗ lực để vừa chuyển tải chính sách vừa kịp thời nắm bắt những khó khăn từ thực tiễn, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và người dân, thắt chặt sự đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ” - ông chia sẻ. Trong số các gương được tuyên dương, có chị Võ Thị Hồng Vy (sinh năm 1982), Bí thư chi bộ khu phố 60, phường Gia Định. Vốn là một giám đốc doanh nghiệp, chị Vy bén duyên với công tác xã hội đã 15 năm. Sau một lần thiện nguyện cùng cơ sở, chị cảm thấy muốn gắn bó. “Khi gắn bó với vị trí này, mình thấy giúp được rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nên dần thích rồi đam mê, trải qua nhiều vị trí rồi gắn bó với công việc của một bí thư chi bộ khu phố” - chị Vy nói và cho biết áp lực của một người trẻ khi làm vị trí này là rất nhiều thế hệ đảng viên cao tuổi, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước sinh hoạt tại địa bàn. Nhưng công việc này cũng giúp chị rèn được sự điềm đạm, bản lĩnh, có thêm kinh nghiệm sống từ các cô chú. Chị Vy nói thêm từ ý Đảng đến lòng dân là một sự gắn kết, để khoảng cách này gần hơn, bản thân chị tự thấy phải có ý tưởng làm tốt hơn. “Một người trẻ như tôi tự nhủ và ấp ủ nhiều điều để làm cho dân mình, phải nỗ lực, có cách làm mới để chuyển tải ý Đảng đến dân một cách thiết thực, để họ hiểu và tin tưởng vào Đảng hơn nữa” - chị Vy tâm niệm. Từng chi bộ mạnh sẽ góp phần thúc đẩy TP.HCM đột phá Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong chia sẻ sau khi hợp nhất, TP.HCM có số lượng chi bộ lớn, phân bố đa dạng về địa bàn, lĩnh vực, với tính chất hoạt động ngày càng phong phú. Ban Thường vụ Thành ủy luôn xác định muốn xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phải chăm lo cho công tác chi bộ, xây dựng các chi bộ vững mạnh toàn diện. “Chi bộ là nơi gần dân nhất, sát với quần chúng nhất, nơi mọi chủ trương, quyết định của Đảng được cụ thể hóa, biểu hiện sinh động qua lao Các bí thư chi bộ là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng, phát triển các hoạt động phong trào tại khu dân cư. động, hành động của mỗi cấp ủy, mỗi Đảng viên. Vì vậy, Thành ủy TP xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là đòi hỏi cấp thiết, đặc biệt trong quá trình TP đang nhận lãnh sứ mệnh quan trọng trung ương và nhân dân TP giao cho, nhanh chóng phát triển, đột phá để phát triển, đi nhanh, đi trước và tạo dựng nhiều mô hình, bài học kinh nghiệm giàu thực tiễn trong sự phát triển năng động, vượt bậc, toàn diện của mình” - ông Lê Quốc Phong nhìn nhận. Các bí thư chi bộ là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng, phát triển các hoạt động phong trào tại khu dân cư. Họ luôn là những tấm gương sáng, tâm huyết, bình dị, với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư; tạo khối đoàn kết thống nhất toàn dân, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP chia sẻ với những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, TP cần nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy tinh thần vượt qua thử thách, tận dụng thời cơ tự lực, tự cường huy động mọi nguồn lực. “Các bí thư chi bộ hãy luôn là hạt nhân đoàn kết, là nhân tố giữ gìn, vun đắp cho tinh thần đoàn kết trong chi bộ. Hãy để đảng viên chi bộ, quần chúng nhân dân có thể tìm đến bí thư chi bộ để chia sẻ những khó khăn, thành công, trao đổi cả những việc được và chưa được của tổ chức, đơn vị; đề xuất ý tưởng, sáng kiến để từ đó hiểu nhau hơn, gắn bó nhau hơn, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Một bí thư chi bộ giữ gìn được sự đoàn kết của chi bộ, chi bộ đó sẽ vững mạnh thực sự” - ông Lê Quốc Phong gửi gắm.• Thành ủy TP.HCM tuyên dương 233 bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp TP năm 2026 đã có những đóng góp trong việc đưa “ý Đảng” đến gần hơn với “lòng dân”. Góp phần gìn giữ sự đồng thuận trong cộng đồng Trong 233 bí thư chi bộ được tuyên dương có 3 người là bí thư chi bộ trên 30 năm, 7 người là bí thư chi bộ 20-30 năm; có 9 người từng được biểu dương bí thư chi bộ khu phố, ấp tiêu biểu cấp TP, trong đó có 2 người được biểu dương cấp TP liên tục hai lần. Có nhiều bí thư chi bộ mang trong mình truyền thống cách mạng, giàu cống hiến. Họ là thương binh, là người có công với cách mạng, thân nhân gia đình chính sách. Đặc biệt có bảy người đã được tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến. Họ là lực lượng trực tiếp tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ở cơ sở và góp phần gìn giữ sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng các bí thư chi bộ khu phố. Ảnh: THANH THÙY Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Lê Hãn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

4 Thời sự - Thứ Sáu 30-1-2026 thoisu@phapluattp.vn Bộ KH&CN: Chủ động tìm kiếm, kéo nhà khoa học ra khỏi vùng an toàn Ngày 29-1, tại Hà Nội, Bộ KH&CN tổ chức họp báo thường kỳ tháng 1-2026. Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh quyết tâm hành động của lãnh đạo bộ trong việc phá bỏ tư duy an toàn trì trệ. Đối với công nghiệp bán dẫn, Thứ trưởng đánh giá việc Viettel khởi công nhà máy sản xuất chip và kế hoạch vận hành nhà máy đóng gói của FPT là những bước tiến chiến lược, đồng thời yêu cầu các đơn vị thuộc bộ đồng hành sát sao với doanh nghiệp để đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Về cơ chế thử nghiệm mới (sandbox), Thứ trưởng chỉ đạo triển khai các mô hình sandbox ngay trong quý I-2026 tại một số địa phương, trong đó bộ sẽ chủ động tìm kiếm và kết nối nhà khoa học, doanh nghiệp thay vì chờ đề xuất. “Bộ KH&CN sẽ không chờ đợi các nhà khoa học hay doanh nghiệp đề xuất, mà bộ sẽ chủ động tìm kiếm và kéo họ ra khỏi vùng an toàn” - Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nói. VIẾT THỊNH • Thanh niên trộm lại xe máy đang bị CSGT tạm giữ. Công an xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) vừa khởi tố bị can Nguyễn Khánh (30 tuổi) về tội trộm cắp tài sản. Bị tạm giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, Khánh đã lén trộm lại xe, mang về nhà giấu. NGUYỄN YÊN • Phá đường dây đánh bạc quy mô 50 tỉ ở Đà Nẵng. Ngày 29-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá quy mô lên đến 50 tỉ đồng, tạm giữ Nguyễn Xuân Quyền (45 tuổi) và năm người khác. THANH NHẬT • Thấy nhà không có ai, lẻn vào trộm 3 điện thoại. Ngày 29-1, Công an xã Bố Trạch (tỉnh Quảng Trị) thông tin đã nhanh chóng bắt giữ Phạm Văn Thông (32 tuổi), Nguyễn Văn Đô (28 tuổi) là thủ phạm đột nhập nhà dân, trộm ba điện thoại di động khi nhà không có ai. MINH TRƯỜNG Sau lễ đón chính thức sáng 29-1, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã tiến hành hội đàm tại Phủ Chủ tịch và phát biểu với báo chí sau hội đàm. Chủ tịch nước khẳng định chuyến thăm mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) với việc hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại; nhấn mạnh Việt Nam mong muốn phát triển sâu rộng, toàn diện quan hệ với EU, không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia thành viên EU; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai nội hàm Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU. Chúc mừng vai trò, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực ASEAN và trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, là đối tác chia sẻ điểm tương đồng với EU về tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ thương mại tự do, tự do hàng hải. Chủ tịch Hội đồng châu Âu mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, trở thành hình mẫu hợp tác giữa EU với một quốc gia Đông Nam Á. Hai nhà lãnh đạo đã chính thức công bố việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên Đối tác Chiến lược toàn diện sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời thống nhất phương hướng xây dựng kế hoạch hành động nhằm triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - EU trong thời gian tới. (Theo TTXVN) Thủ tướng vừa ký ban hành Công văn 38/TTg-QHĐP về triển khai thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Trong phụ lục ban hành kèm theo, Thủ tướng hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10. Theo hướng dẫn này, trong tháng 3, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở, đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội, theo Kết luận 206-KL/TW của Bộ Chính trị. Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/ tháng và tăng lương hưu với mức 15%, từ ngày 1-7-2024. Bộ Nội vụ cũng được phân công đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra. Việc này thực hiện trong tháng 3-2026. N.THẢO Thực hiện Nghị định 62/2024/NĐ-CP của Chính phủ về Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu sơ bộ về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 1-2026 (từ ngày 15-12-2025 đến 14-1-2026). Toàn quốc xảy ra 4.455 vụ; cơ quan chức năng khám phá 3.567 vụ; bắt giữ, xử lý 8.195 đối tượng. Tỉ lệ khám phá đạt 80,79%, triệt phá chín băng, nhóm. So với tháng 12-2025, số vụ phạm tội tăng 401 vụ (9,89%). Số vụ khám phá tăng 501 vụ (16,34%), số đối tượng bị bắt giữ, xử lý tăng 1.873 người (29,63%) và tăng bốn băng, nhóm bị triệt phá. Về trật tự quản lý kinh tế, toàn quốc xảy ra 826 vụ. So với tháng 12-2025 tăng 635 vụ (332,46%). Về môi trường, an toàn thực phẩm, toàn quốc xảy ra 160 vụ. So với tháng 12-2025 tăng 129 vụ (416,13%)... H.CHÂU Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: TTXVN Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Bắc Ninh Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 291, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo tại tỉnh Bắc Ninh. Tại phường Bắc Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trao 263 suất quà trị giá 263 triệu đồng cho Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Bắc Ninh; 31 suất quà trị giá 31 triệu đồng cho cựu chiến binh Trung đoàn Đề Thám, tỉnh Bắc Ninh. Dịp này, đoàn cũng trao 48 suất quà trị giá 62,4 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Bắc Giang. Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh truyền thống “uống nước nhớ nguồn” là giá trị tốt đẹp, bền vững của dân tộc Việt Nam. Dân tộc ta là dân tộc anh hùng; để có được hòa bình, độc lập, tự do và những thành tựu phát triển hôm nay, các thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương, cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn đó. (Theo TTXVN) “Xây Tết 2026” đến với hơn 1.100 công nhân tại các công trường ở Hà Nội Sáng 29-1, báo Nhân Dân phối hợp với Công ty CP Xây dựng Coteccons tổ chức chương trình xây Tết 2026 dành cho hơn 1.100 công nhân đang làm việc tại các công trường xây dựng trên địa bàn Hà Nội. Các công nhân tham dự hiện đang làm việc tại hai dự án gồm Nhà hát Ngọc trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề; dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới khu nhà khách Hồ Tây. Tại chương trình, công nhân được trao quà Tết và tham gia nhiều hoạt động chăm lo miễn phí như cắt tóc, chụp ảnh kỷ niệm, thăm khám sức khỏe. Người lao động đồng thời trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền văn hóa an toàn lao động thông qua các trò chơi trải nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức về phòng tránh rủi ro trong quá trình làm việc như an toàn trên cao, phòng chống cháy nổ, an toàn điện và vận hành máy móc, thiết bị. VIẾT THỊNH Giá xăng dầu đồng loạt bật tăng, có mặt hàng tăng gần 800 đồng Chiều 29-1, Bộ Công Thương thông tin về việc điều hành giá xăng dầu. Dựa trên yếu tố giá xăng dầu thế giới, biến động tỉ giá VND/USD, liên bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Cụ thể, xăng E5 tăng 56 đồng/lít, đẩy giá mới lên 18.339 đồng/lít; xăng A95 tăng 214 đồng/lít, giá mới lên 18.845 đồng/lít. Với các mặt hàng dầu, tăng mạnh nhất là dầu mazut với mức tăng 761 đồng/kg khiến giá mới tăng lên 14.633 đồng/kg. Dầu diesel tăng 473 đồng/lít, còn dầu hoả tăng 226 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá mới của dầu diesel là 18.173 đồng/lít, của dầu hỏa là 18.176 đồng/lít. Thời gian áp dụng từ 15 giờ ngày 29-1. AN HIỀN Phạt 1 công ty tổ chức cuộc thi âm nhạc sai nội dung đã được chấp thuận Ngày 29-1, Công an TP.HCM cho biết Công ty TNHH Tổ chức sự kiện KTH đã bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng về hành vi tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng với nội dung ghi trong văn bản chấp thuận. Trước đó, doanh nghiệp này tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm Ngôi sao nhạc Việt năm 2025”. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nội dung tổ chức thực tế có nhiều điểm không đúng so với hồ sơ đã được cấp phép nên buộc đơn vị tổ chức thu hồi toàn bộ các ấn phẩm quảng bá vi phạm. NGUYỄN TÂN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên Đối tác Chiến lược toàn diện Điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu ngay từ tháng 3-2026 Bộ Công an: Tỉ lệ khám phá tội phạm trật tự xã hội tháng 1 đạt hơn 80% Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Sáu 30-1-2026 thoisu@phapluattp.vn TP.HCM có hơn 212 điểm chợ tự phát Theo báo cáo của Công an TP.HCM, từ tháng 8-2025 đến nay, lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 54.000 lượt tuần tra, kiểm soát trật tự công cộng, trật tự đô thị với gần 179.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phòng PC06 cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản 23.118 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 17,36 tỉ đồng; tạm giữ 796 mô tô, 3 xe máy điện, 71 xe thô sơ và 458 giấy phép lái xe liên quan các hành vi vi phạm. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an TP.HCM nhận định tình trạng buôn bán hàng rong, họp chợ tự phát vẫn phổ biến, nhất là khu vực xung quanh các chợ truyền thống. Theo thống kê, hiện TP.HCM có hơn 212 điểm chợ tự phát phân bố rải rác trên nhiều địa bàn, gây áp lực lớn cho công tác quản lý trật tự đô thị. Ngày 29-1, Tổ công tác số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM do ông Nguyễn Văn Thọ (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, làm trưởng đoàn, giám sát việc thực hiện Kế hoạch 249-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và khảo sát tình hình hoạt động, phát triển kinh tế - xã hội phường An Khánh. Báo cáo với tổ công tác, ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, cho biết nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của phường là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dứt điểm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Hoàng Tùng cho biết đây là vấn đề dai dẳng nhiều năm, trong tổng số hơn 14.000 hộ phải di dời, hiện còn 64 hộ chưa được bàn giao mặt bằng. Thông tin thêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Thị Em cho hay năm 2025 phường thu ngân sách đạt hơn 1.082% so với dự toán TP giao (12 tỉ đồng). Tổng chi ngân sách địa phương đạt 96% (hơn 302 tỉ đồng), giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 95%. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền phường An Khánh trong công tác xây dựng Đảng cũng như các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với đặc thù là địa bàn trọng điểm - nơi đặt Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Thọ yêu cầu phường An Khánh phải định vị rõ mục tiêu phát triển trong dài hạn. Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh muốn đi xa và bền vững, phường phải đặt đời sống người dân làm trọng tâm. Vì vậy, phường An Khánh cần đặc biệt quan tâm đến việc nâng chất lượng dịch vụ y tế, cải thiện môi trường sống và các tiện ích công cộng. Cũng theo ông, phường phải tập trung tối đa nguồn lực cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đảm bảo sự chu đáo và đúng quy định. Đối với những “nút thắt” kéo dài nhiều năm như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường cần tập trung phối hợp các sở, ngành sớm giải quyết, bàn giao mặt bằng sạch cho TP. THANH TUYỀN PHẠM HẢI Ngày 29-1, Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí Theo báo cáo tại hội nghị, năm qua tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn TP.HCM tiếp tục được kéo giảm trên cả ba tiêu chí, song vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra trong quản lý đô thị, lòng đường, vỉa hè và tổ chức giao thông. Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, cho biết trong năm 2025, TP.HCM xảy ra 2.106 vụ TNGT (kể cả va chạm), làm chết 1.039 người, bị thương 1.246 người. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giảm 641 vụ (23%), giảm 67 người chết (6%) và giảm 489 người bị thương (28%). Đáng chú ý, TNGT liên quan nồng độ cồn giảm sâu với 163 vụ, làm chết 55 người, giảm 73% số vụ và 79% số người chết so với cùng kỳ. TNGT liên quan lứa tuổi học sinh cũng giảm mạnh, với 143 vụ, làm chết 39 người, bị thương 73 người. Trong công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT toàn TP đã phát hiện, xử lý hơn 980.000 trường hợp vi phạm, tăng gần 27.000 trường hợp so với cùng kỳ; tổng số tiền xử phạt hơn 1.292 tỉ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện, bàn giao hàng trăm vụ việc liên quan các loại tội phạm như ma túy, trộm cắp, buôn lậu, vũ khí, chống người thi hành công vụ… Công an TP.HCM nhìn nhận công tác bảo đảm TTATGT vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, dừng đỗ phương tiện trái phép còn diễn biến phức tạp, tái diễn sau các đợt ra quân, đặc biệt tại khu vực trung tâm và các tuyến giao thông huyết mạch. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân tham gia giao thông còn chưa cao; việc xử lý vi phạm, nhất là các hành vi liên quan kinh doanh vận tải, “xe dù, bến cóc”... còn gặp khó do tính chất liên ngành, thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian hoạt động. Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè Theo Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT, tình trạng “xe dù, bến cóc” vẫn là vấn đề nhức nhối, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất TTATGT và phát sinh tội phạm. Công an TP.HCM đã lập nhiều tổ công tác liên ngành, huy động lực lượng CSGT, cảnh sát kinh tế, CSĐT tội phạm về ma túy, cảnh sát PCCC… để kiểm tra, xử lý các điểm kinh doanh vận tải vi phạm. Thời gian tới, Công an TP tiếp tục tập trung xử lý tận gốc tình trạng “xe dù, bến cóc”, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải, đồng thời kiến nghị lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè theo hướng làm thường xuyên, liên tục, gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để tái lấn chiếm. Phát biểu chỉ đạo, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu kéo giảm TNGT bền vững, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn TP. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý TTATGT, nhất là trong giám sát, xử lý vi phạm, quản lý phương tiện và điều hành giao thông nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch. Lãnh đạo UBND TP.HCM đánh giá thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực trong xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm, ông Bùi Xuân Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 do Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức. Ảnh: PHẠM HẢI TP.HCM: Tai nạn giao thông giảm, quyết liệt xử lý tận gốc “xe dù, bến cóc” Năm 2025, tình trạng “xe dù, bến cóc” tại TP.HCM vẫn diễn biến phức tạp, Công an TP.HCM quyết liệt xử lý, lập lại trật tự an toàn giao thông. Cường yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để phát sinh điểm nóng, tái diễn hoạt động trái phép. Gắn camera quản lý trật tự đô thị Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó Trưởng phòng PC06 Công an TP.HCM, đề xuất tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó nhấn mạnh vai trò của Ban ATGT cấp xã, lấy lực lượng công an làm nòng cốt trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm. Lực lượng chức năng kiến nghị kiên quyết chấn chỉnh, xử lý triệt để tình trạng buôn bán hàng rong, chợ tự phát, đồng thời có giải pháp hài hòa, bảo đảm sinh kế cho người dân. Công an TP.HCM cũng đề xuất các sở, ngành sớm ban hành quy định thống nhất về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè; xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển mạng lưới giao thông tĩnh, ưu tiên đầu tư các bến, bãi đỗ xe thông minh, cao tầng tại khu vực trung tâm. Song song đó, TP.HCM sẽ đẩy mạnh xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu về trật tự đô thị, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng văn hóa giao thông; trước mắt thí điểm tại một số địa bàn như Côn Đảo, Cần Thạnh, Xuân Hòa, Sài Gòn… Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các bãi giữ xe trái phép; đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý trật tự đô thị như camera giám sát thông minh, ứng dụng phản ánh vi phạm tích hợp trên VNeID, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, an toàn và đáng sống.• TP.HCM sẽ đẩy mạnh xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu về trật tự đô thị, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng văn hóa giao thông. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐND TP.HCM NGUYỄN VĂN THỌ: Phường An Khánh phải đặt đời sống người dân làm trọng tâm

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 30-1-2026 khác. Ông Zack Hemsey là tác giả, chủ sở hữu tác phẩm bản ghi âm/ ghi hình album “The Way”. Ông Zack Hemsey cho rằng ca sĩ Noo Phước Thịnh đã xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm “The Way”. Cụ thể, vào khoảng giữa tháng 10-2017, ca sĩ Noo Phước Thịnh đã đăng MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”. Trong phân cảnh từ 06:05 đến 07:30 của MV, bị đơn đã cắt xén, sử dụng tác phẩm “The Way” đang được bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan của nguyên đơn để làm nhạc nền cho phân cảnh tai nạn xe hơi của các diễn viên. Việc sử dụng tác phẩm này hoàn toàn không có sự cho phép của ông và đã xâm phạm quyền tác giả/quyền liên quan đang được bảo hộ. Ông Zack Hemsey khởi kiện, yêu cầu ca sĩ Noo Phước Thịnh phải chấm dứt ngay lập tức và xóa MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” có sử dụng tác phẩm “The Way” khỏi tất cả phương tiện lưu trữ, các trang mạng... Đồng thời, yêu cầu ca sĩ Noo Phước Thịnh bồi thường thiệt hại về vật chất là 500 triệu đồng; bồi thường thiệt hại về tinh thần 50 triệu đồng; thanh toán chi phí thuê luật sư 300 triệu đồng và xin lỗi công khai nguyên đơn trên báo. Bị đơn đề nghị tòa xem xét lại tư cách tham gia tố tụng Phía ca sĩ Noo Phước Thịnh trình bày vào khoảng tháng 7-2017, ông được ông Lê Tuấn Khanh, chủ sở hữu của MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”, đưa ra lời hợp tác tham gia vào dự án. Ca sĩ Noo Phước Thịnh sẽ tham gia với tư cách là diễn viên và ca sĩ hát chính trong MV. Ông Khanh sử dụng tên tuổi, hình ảnh và phần biểu diễn của mình trong MV này để khai thác trên YouTube. Bài hát ca sĩ Noo Phước Thịnh biểu diễn trong MV sẽ được ông Khanh đảm bảo về quyền tác giả. Đến thời điểm hiện tại, ca sĩ Noo Phước Thịnh đã hoàn thành xong các nghĩa vụ của mình trong dự án này và đã nhận được đầy đủ phần thù lao của mình. Ca sĩ Noo Phước Thịnh khẳng định mình không phải là chủ sở hữu của MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” mà chỉ là một trong các cá nhân tham gia MV theo yêu cầu của ông Khanh. Hiện nay MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” có sử dụng bản ghi âm “The Way” đã được xóa khỏi YouTube. Ca sĩ Noo Phước Thịnh cho rằng mình không phải là bị đơn và đề nghị tòa án xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của mình. Nam ca sĩ không có bất cứ hành vi gì liên quan đến các bản ghi âm của nguyên đơn “The Way”. Ca sĩ Noo Phước Thịnh không phải chủ sở hữu MV Theo tòa sơ thẩm, căn cứ giấy chứng nhận đăng ký do Cục Bản quyền, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chứng nhận đăng ký bảo hộ cho tác phẩm “The Way”, ông Zack Hemsey là người được chứng nhận đăng ký bảo hộ cho tác phẩm “The Way”. Căn cứ kết luận giám định ngày 15-6-2022 của giám định tập thể thuộc Bộ VH-TT&DL, MV đã sao chép trực tiếp một phần bản ghi âm của tác phẩm “The Way” mà không được sự cho phép của ông Zack Hemsey. Căn cứ biên bản hòa giải, ông Zack Hemsey xác định chỉ khởi kiện đối với ca sĩ Noo Phước Thịnh để yêu cầu bồi thường do hành vi xâm phạm quyền tác của ông và không khởi kiện ông Khanh hay bất kỳ các nhân, tổ chức nào khác có liên quan. HĐXX nhận định căn cứ hợp đồng tham gia dự án giữa ông Khanh và ca sĩ Noo Phước Thịnh; Hợp đồng hợp tác số ngày 25-6-2016 giữa ông SONG MAI TAND TP.HCM vừa xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa nguyên đơn là ông Zack Hemsey (quốc tịch Mỹ, nhạc sĩ) và bị đơn là ông Nguyễn Phước Thịnh (ca sĩ Noo Phước Thịnh). HĐXX đã tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Zack Hemsey về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ đối với ca sĩ Noo Phước Thịnh. Khởi kiện liên quan MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” Theo nội dung đơn khởi kiện, ông Zack Hemsey là nghệ sĩ thu âm, nhạc sĩ và nhà soạn nhạc. Năm 2011, ông đã tập hợp 10 tác phẩm/ bản ghi âm của mình, bao gồm tác phẩm “The Way”, vào album cùng tựa đề “The Way”. Album “The Way” được tác giả đăng ký với cơ quan quản lý bản quyền tại Mỹ và nhiều quốc gia Vụ kiện ca sĩ Noo Phước Thịnh: Tòa bác yêu cầu của nguyên đơn Khanh (bên A) với Công ty TNHH Âm nhạc Tinh Tế (bên B) thể hiện: “Bên A và bên B mong muốn cùng hợp tác để quản lý, phát triển và khai thác kênh YouTube của bên A. Căn cứ lời khai của ông Khanh, ông khẳng định là nhà sản xuất, đầu tư tài chính để sản xuất MV và là chủ tài khoản kênh YouTube “Noo Phước Thịnh”, chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh đối với MV và kênh YouTube này. Tòa sơ thẩm có đủ cơ sở xác định ông Khanh mới là chủ sở hữu của MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” và kênh YouTube “Noo Phước Thịnh”. Quá trình giải quyết vụ án, ông Zack Hemsey cũng không cung cấp được chứng cứ chứng minh ca sĩ Noo Phước Thịnh là chủ sở hữu MV và kênh YouTube này. Do đó, ca sĩ Noo Phước Thịnh không phải là người sử dụng tác phẩm bản ghi âm “The Way”, không xâm phạm quyền tác giả của nguyên đơn đối với tác phẩm/bản ghi âm “The Way”. HĐXX nhận định việc nguyên đơn khởi kiện yêu cầu ca sĩ Noo Phước Thịnh phải bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần, chi phí thuê luật sư; yêu cầu xin lỗi công khai trên báo... về các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là không có căn cứ.• Ông Lê Tuấn Khanh trình bày ông và ca sĩ Noo Phước Thịnh hợp tác thực hiện MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”. Nam ca sĩ sẽ tham gia với tư cách là diễn viên, ca sĩ hát chính trong MV. Ông Khanh là người chịu trách nhiệm lên kịch bản, thuê diễn viên, đạo diễn, mua bản quyền độc quyền bài hát “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”, khai thác MV này trên YouTube... Ông Khanh đã giao toàn bộ khâu thực hiện cho bà Đinh Hà Uyên Thư và được bà Thư cam kết đảm bảo bản quyền nên trách nhiệm làm việc với tác giả Zack Hemsey thuộc về bà Thư. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, bản ghi âm “The Way” của ông Zack Hemsey được bảo hộ dưới hình thức là quyền liên quan đến quyền tác giả. Tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại không phải xin phép trước nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Ông Khanh khẳng định mình là chủ sở hữu của MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” và kênh YouTube “Noo Phước Thịnh”. Trường hợp nếu bà Thư có sử dụng bản ghi âm “The Way” mà chưa xin phép ông Zack Hemsey, ông Khanh cho rằng đây không phải là hành vi vi phạm quyền liên quan của Zack Hemsey. Do đó, ông Khanh từ chối tất cả yêu cầu của nguyên đơn đưa ra trong đơn khởi kiện. Chủ sở hữu MV nói gì? Tòa sơ thẩm có đủ cơ sở xác định ông Khanh mới là chủ sở hữu của MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” và kênh YouTube “Noo Phước Thịnh”. Xâm phạm tính mạng, sức khỏe đội ngũ y tế, giáo dục: Xử nghiêm TAND Tối cao vừa có công văn gửi Chánh án TAND, tòa án quân sự các cấp; thủ trưởng các đơn vị: Vụ Giám đốc, kiểm tra I; các tòa phúc thẩm TAND Tối cao về việc xét xử các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế, giáo dục. Trước diễn biến tình hình tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế, giáo dục có chiều hướng ngày càng gia tăng, gây bức xúc dư luận, Chánh án TAND Tối cao yêu cầu chánh án các tòa án, Vụ Giám đốc, kiểm tra I thực hiện một số nội dung nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi phạm tội nêu trên. Theo đó, khi xét xử các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế, giáo dục, các tòa án cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo. Tích cực đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, đảm bảo việc xét xử nhanh chóng, kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế, giáo dục. Kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ (nếu có) gửi về TAND Tối cao để xem xét, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử. NGUYỄN DUY - NGUYỄN THẮNG phapluat@phapluattp.vn Theo tòa sơ thẩm, ca sĩ Noo Phước Thịnh không phải là người sử dụng tác phẩm bản ghi âm “The Way” và không xâm phạm quyền tác giả của nguyên đơn đối với tác phẩm này. Ca sĩ Noo Phước Thịnh bị kiện liên quan MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”. Ảnh: MV Hình ảnh đối tượng tấn công bác sĩ tại BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) hồi tháng 7-2025 bị camera ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

