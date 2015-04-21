025-2026

2 Thời sự - Thứ Bảy 31-1-2026 NGUYỄN ĐỨC HÀ (*) Trong 96 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 14 kỳ đại hội và mỗi kỳ đại hội là một mốc son, gắn với sự trưởng thành, phát triển và lớn mạnh của Đảng ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - đại hội mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, diễn ra từ ngày 19 đến 23-1 đã thành công rất tốt đẹp và để lại nhiều dấu ấn. Nhìn lại quá trình chuẩn bị, diễn biến và kết quả đại hội, có thể nêu lên 14 dấu ấn nổi bật về đại hội. Chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, đổi mới, tạo dấu ấn lớn 1. Công tác chuẩn bị Đại hội XIV được bắt đầu từ Hội nghị Trung ương 8 (tháng 10-2023) với việc thành lập năm tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự, Kinh tế - xã hội, Điều lệ Đảng, Tổ chức và Phục vụ đại hội. Tuy nhiên, nửa cuối nhiệm kỳ, cũng là quá trình chuẩn bị cho đại hội, do nhiều nguyên nhân, 4/5 trưởng tiểu ban có sự thay đổi nhưng công tác chuẩn bị nội dung cho đại hội đã được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, bài bản, chu đáo và có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. 2. Khi đã cơ bản hoàn thiện các dự thảo văn kiện, đến Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương quyết định tích hợp báo cáo chính trị với báo cáo kinh tế - xã hội và báo cáo công tác xây dựng Đảng thành một báo cáo chung. Việc đổi mới này đã giảm một báo cáo trình đại hội và nội dung các báo cáo có sự liên thông, gắn kết với nhau thành một chỉnh thể thống nhất, rõ trọng tâm, trọng điểm và ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện, được dư luận đánh giá rất cao. 3. Tổng số đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng là 1.586 đồng chí, gồm các đại biểu đương nhiên (các ủy viên Trung ương khóa XIII), đại biểu do các Đảng bộ trực thuộc Trung ương bầu và đại biểu do Bộ Chính trị chỉ định. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, số đại biểu đương nhiên chỉ có 163/200 14 dấu ấn nổi bật về Đại hội XIV Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, để lại 14 dấu ấn nổi bật về tư duy, tổ chức và đường hướng chiến lược. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN và đại biểu được bầu chỉ có 353, giảm nhiều so với các kỳ đại hội trước. Trong 40 đoàn đại biểu dự đại hội, 1.070 đại biểu của 27 đoàn ở các Đảng bộ mới thành lập (23 tỉnh, TP và 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương) và ở Đảng bộ ngoài nước do Bộ Chính trị chỉ định; 353 đại biểu của 13 đoàn ở các Đảng bộ không hợp nhất, sáp nhập do đại hội bầu (có 205 khách mời trong nước và 111 khách quốc tế của các đoàn ngoại giao). Thống nhất ý chí, lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển 4. Trên cơ sở kế thừa tinh hoa các đại hội trước và căn cứ tình hình thực tiễn, chủ đề và phương châm chỉ đạo đại hội được kế thừa, bổ sung và phát triển phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Chủ đề đại hội được xác định là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Phương châm chỉ đạo đại hội là: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển”. Việc xác định chủ đề và phương châm đại hội như vậy, vừa thể hiện sự thống nhất về tư tưởng và hành động, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn của Đảng ta, vừa là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. 5. Trước ngày khai mạc và trong những ngày diễn ra đại hội, Đảng ta nhận được 898 điện, thư chức mừng của các chính đảng, tổ chức quốc tế, các chính trị gia, đối tác, bạn bè quốc tế và người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tình cảm sâu sắc của bạn bè quốc tế đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra đại hội được trang trí đẹp, trang nghiêm nhưng thiết thực và hiệu quả, được dư luận đánh giá cao. Gắn nghị quyết với tổ chức thực hiện 6. Lần đầu tiên đại hội thảo luận và thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết và coi đó là một bộ phận cấu thành của báo cáo chính trị. Chương trình hành động chỉ rõ những nhiệm vụ lớn, quan trọng cần tập trung thực hiện; phân công rõ trách nhiệm cho các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương; xác định rõ thời gian, giải pháp, nguồn lực để thực hiện. Việc thảo luận và thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại đại hội là căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp ủy, tổ chức Đảng và các ngành chủ động triển khai và tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. 7. Công tác nhân sự đại hội tiếp tục được kế thừa, bổ sung và phát triển theo những yêu cầu mới, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc của Đảng. Đại hội quyết định: Số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết; Bộ Chính trị 17-19 đồng chí và Ban Bí thư 11-13 đồng chí. Nói chung, công tác chuẩn bị nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, khoa học và qua nhiều vòng theo trình tự: Chuẩn bị nhân sự Trung ương trước; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau; cuối cùng là các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Ở mỗi cấp, chuẩn bị nhân sự tái cử trước, nhân sự tham gia lần đầu sau; cuối cùng xem xét những trường hợp đặc biệt. Thành tựu vững chắc, đường hướng rõ ràng 8. Đánh giá về năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đại hội nhấn mạnh bốn kết quả nổi bật. Thứ nhất, phát triển kinh tế, thực hiện ba đột phá chiến lược đạt nhiều kết quả nổi bật: Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,3%/năm. Quy mô GDP năm 2025 đạt 514 tỉ USD, xếp thứ 32 thế giới, GDP bình quân đầu người 5.000 USD/năm. Bên cạnh đó, phát triển văn hóa, con người và xã hội đạt kết quả rất quan trọng: Chỉ số phát triển con người tăng 14 bậc; chỉ số hạnh phúc tăng 33 bậc, xếp thứ 46/143 quốc gia. Tỉ lệ hộ nghèo còn 1,3%. Tuổi thọ bình quân là 74,8 tuổi. Ngoài ra, quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả nổi bật. Cuối cùng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, có mặt đột phá: Lần đầu tiên bố trí 100% bí thư, chủ tịch UBND, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh không là người địa phương. Cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đạt kết quả mang tính đột phá. 9. Báo cáo chính trị đại hội được bổ sung nhiều nội dung mới, thể hiện sự phát triển nhận thức, tầm nhìn và tư duy lý luận của Đảng ta. Nhiều nội dung mới trên các lĩnh vực đã được bổ sung, phát triển, như bổ sung: Lý luận về đường lối đổi mới là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; đối ngoại, hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Tập trung xây dựng và hoà n thiệ n thể chế phá t triể n, trong đó: Thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm, các thể chế khác là rất quan trọng. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, trong đó lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Xác định: Văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực, sức mạnh nội sinh, là động lực phát triển xã hội bền vững; xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh… 10. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, đại hội xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2030. Một là tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, nhằm tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các nút thắt, điểm nghẽn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hai là đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Ba là đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập quốc tế; xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Bốn là triển khai đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh đào tạo, sử Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt đại hội. Ảnh: TRẦN HẢI

3 Thời sự - Thứ Bảy 31-1-2026 của Đảng VIẾT THỊNH Sáng 30-1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, sang thăm và chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất Hoan nghênh ông Lưu Hải Tinh với trọng trách là đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sang chung vui với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ưu tiên, coi trọng cao độ và tình cảm hữu nghị, chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng như truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng Cộng sản. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả rất tốt đẹp của cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngay sau thành công của Đại hội XIV, tạo khởi đầu tốt đẹp cho quan hệ hai Đảng, hai nước trong nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam. Ông Lưu Hải Tinh chuyển lời chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; chuyển thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Tô Lâm đã được toàn Đảng và nhân dân cả nước tín nhiệm, tái đắc cử trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chia sẻ với đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình về kết quả quan trọng của Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thành công của đại hội lần này đã tạo ra bước ngoặt, dấu mốc đặc biệt quan trọng quyết định tương lai phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Theo đó, đại hội khẳng định tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; xác định xuyên suốt quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Coi trọng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bổ sung lý luận về đường lối đổi mới; xác lập mô hình tăng trưởng mới, tạo động lực mạnh mẽ để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới… Đánh giá cao đà phát triển toàn diện của quan hệ hai Đảng, hai nước trên các phương diện thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn dành tình cảm đặc biệt, sự coi trọng sâu sắc và ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ láng giềng gần gũi Việt - Trung. Sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, không ngừng vun đắp và củng cố quan hệ hai Đảng, hai nước trong kỷ nguyên mới. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, ưu tiên thúc đẩy hợp tác đường sắt… Trung Quốc ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam Bày tỏ trân trọng và nhất trí cao với những ý kiến chỉ đạo, định hướng quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng cao và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng. Nhấn mạnh quan hệ Trung - Việt dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng bước vào một giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Trên cương vị là người đứng đầu cơ quan tham mưu về đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lưu Hải Tinh nhấn mạnh Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam, nỗ lực hết sức để phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước. Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao thường xuyên, linh hoạt; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng, trao đổi lý luận, đào tạo cán bộ; thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, đường sắt, khoa học công nghệ, kinh tế số không ngừng đạt tiến triển mới. Tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Trung - Việt trong giai đoạn mới.• Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sang chung vui với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Niềm tin gửi trọn vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV 14. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đại hội đã bầu một lần đủ 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, quy chế bầu cử tại đại hội và phương hướng công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 19 ủy viên Bộ Chính trị; đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư khóa XIII, được bầu là Tổng Bí thư khóa XIV, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Trung ương bầu ba ủy viên Ban Bí thư và 10 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 23 đồng chí, đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, tiếp tục giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV. dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm là phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Sáu là xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác đối ngoại, gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước. Đổi mới tư duy cho chặng đường phát triển mới 11. Để thực hiện các nhiệm vụ đề ra, đại hội nhấn mạnh ba đột phá chiến lược cần tập trung thực hiện. Thứ nhất, đột phá mạnh mẽ thể chế phát triển, nâng cao năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thứ hai, tập trung chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cấp cơ sở phù hợp với mô hình tổ chức mới. Quan trọng không kém, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng. 12. Qua tổng kết lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới, đại hội khẳng định sự phát triển nhận thức lý luận của Đảng ta trên các mặt sau: (1) Nhận thức về mô hình, đặc trưng của CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. (2) Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. (3) Nhận thức về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhân tố hàng đầu quyết định thành công của đổi mới. 13. Qua 40 năm đổi mới, đại hội đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, định hướng cho hoạt động của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới. Trước tiên là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới và các nguyên tắc của Đảng. Tiếp đó, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm “dân là gốc”; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Đáng chú ý là không ngừng đổi mới tư duy, nhất là tư duy chiến lược; giải quyết tốt quan hệ giữa kế thừa và phát triển; giữa kiên định và đổi mới; giữa tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, phát triển lý luận.• (*) Tác giả là nguyên vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Việc thảo luận và thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại đại hội là căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp ủy, tổ chức Đảng và các ngành chủ động triển khai và tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn dành tình cảm đặc biệt, sự coi trọng sâu sắc và ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ láng giềng gần gũi Việt - Trung.

4 Thời sự - Thứ Bảy 31-1-2026 thoisu@phapluattp.vn Bộ Chính trị phân công 10 ủy viên tham gia Ban Bí thư khóa XIV Ngày 30-1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định 05 phân công ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công các ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV như sau: Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng. Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết. Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Trước đó tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Ban Bí thư gồm 13 người. Trong đó, 10 ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và ba người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất. Ba người này gồm: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng. Thường trực Ban Bí thư Trung ương thống nhất giới thiệu và Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, tiếp tục giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV. NGUYỆT THẢO Sáng 30-1, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại nhà cho đảng viên Nguyễn Thị Dũng, thuộc Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây. Bà Nguyễn Thị Dũng sinh năm 1930, nguyên Phó Tiểu ban Tổ chức, thư ký công đoàn Ban Cải tạo nông nghiệp Thành ủy TP.HCM. Bà vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ rất sớm (tháng 2-1948), được tôi luyện và trưởng thành trong thực tiễn đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh. Những công lao, cống hiến của bà đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và khen tặng rất nhiều huân chương cao quý như Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất… Chúc mừng bà Nguyễn Thị Dũng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết đây là niềm vinh dự đặc biệt, không chỉ với cá nhân đảng viên và gia đình mà còn là niềm xúc động, tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đây cũng là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM - nơi luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị cao đẹp của truyền thống cách mạng. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng to lớn và vẻ vang của bà cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Đồng thời, chúc bà sức khỏe dồi dào, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng ngời để con cháu và thế hệ trẻ học tập, noi theo. Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đang bước vào năm 2026 với nhiều thời cơ, thách thức đan xen, đồng thời đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và khu vực. Trong hành trình đó, tấm gương của các đảng viên kiên trung, mẫu mực chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, là ngọn lửa tinh thần để thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay tiếp tục nỗ lực, đổi mới, dấn thân và cống hiến. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM xin hứa tiếp tục kế thừa xứng đáng di sản tinh thần mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp; đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt để xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cách mạng tiền bối. LÊ THOA Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành THANH THANH Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng, sáng 30-1, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm, chúc Tết gia đình và dâng hương thành kính tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thành kính dâng hương trước anh linh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động, ở mọi cương vị công tác, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách, giữ vững khí tiết người cộng sản. Là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng trong giai đoạn nhiều thử thách, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết, được đồng bào và bạn bè quốc tế trân trọng. Tại gia đình nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những đóng góp lớn lao của nguyên Tổng Bí thư đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Chủ tịch nước khẳng định nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, tấm gương sáng ngời về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông là người đảng viên kiên trung, có uy tín lớn, hiện thân cho phẩm chất, tài năng và bản lĩnh của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới. Với tinh thần và ý chí thép, nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến, làm việc đến hơi thở cuối cùng, tận tâm và tận hiến cho Đảng, cho nước, cho dân. Cuộc đời của ông là một nhân cách lớn, sống trọn vẹn vì sự nghiệp cách Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN Chủ tịch nước thắp hương tưởng nhớ các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Chủ tịch nước Lương Cường tới dâng hương tưởng nhớ các nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và thăm hỏi, chúc Tết thân nhân gia đình các vị lãnh đạo nhân dịp năm mới. mạng của dân tộc, không lùi bước trước bất kỳ trở ngại, khó khăn nào. Tới dâng hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Lương Cường tri ân những đóng góp quan trọng của ông trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa. Những nỗ lực của ông đã góp phần mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển đất nước, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tiếp đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm, chúc Tết gia đình và tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch nước bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang, một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cùng tập thể lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Trong không khí ấm áp và thân tình, Chủ tịch nước Lương Cường đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân gia đình các nguyên lãnh đạo. Chủ tịch nước chúc gia đình các vị tiền bối luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng thời, Chủ tịch nước mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tiếp tục có nhiều cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân.• Chủ tịch nước mong muốn gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tiếp tục có nhiều cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của bà Nguyễn Thị Dũng. Ảnh: HÀ THƯ

5 rộng; đẩy nhanh các dự án giao thông kết nối cảng biển, sân bay, đặc biệt là sân bay Long Thành và tuyến kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Liên quan vấn đề nguyên vật liệu, Thủ tướng yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trên tinh thần hết sức linh hoạt, không để ách tắc. Tỉnh An Giang tiếp tục nghiên cứu, mở rộng khai thác tối đa các mỏ ở địa phương để cung cấp cho ĐBSCL, các địa phương có các mỏ nguyên vật liệu thông thường (cát, đá, sỏi...) chủ động phối hợp với các địa phương khác, các nhà thầu, chủ đầu tư để đáp ứng yêu cầu cho các công trình. Bộ Xây dựng căn cứ tình hình cụ thể điều chỉnh giá cả phù hợp; tích cực triển khai Thời sự - Thứ Bảy 31-1-2026 Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu, cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Chủ trương đúng thì triển khai phải nhanh, thực hiện phải quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, lấy hiệu quả làm thước đo công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Thủ tướng yêu cầu phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả cao hơn giai đoạn trước. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn Phấn đấu đến năm 2030 đạt 5.000 km đường bộ cao tốc Theo Bộ Xây dựng, đến nay cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật 3.345 km cao tốc, cùng 458 km nút giao và đường dẫn, vượt chỉ tiêu 3.000 km mà Chính phủ đề ra. Đặc biệt, đã cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau theo Nghị quyết Đại hội XIII, tạo tiền đề phấn đấu đến năm 2030 cả nước đạt 5.000 km đường bộ cao tốc. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số đoạn chưa hoàn thành để khai thác đồng bộ. Nguyên nhân chủ yếu do một phần giải phóng mặt bằng chưa xong và một số vị trí cần xử lý ổn định taluy do ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai trong năm 2025. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TP giai đoạn 2026-2030. Theo quyết định, Ban Chỉ đạo do bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, làm trưởng ban. Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, làm phó trưởng Ban Thường trực. Phó trưởng ban là bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Thành viên còn lại của Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và các hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật của TP. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ hằng năm xét chọn, tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng trong nhân dân các tác phẩm văn học, nghệ thuật gắn với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời định hướng, phối hợp các đơn vị, địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng không gian mạng và chuyển đổi số. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai, theo dõi, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. UBND TP.HCM được giao bố trí ngân sách và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá phù hợp trong giai đoạn 2026-2030. THANH TUYỀN VIẾT LONG Sáng 30-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền được giao tiếp tục chủ động triển khai công việc, không trông chờ, ỷ lại. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải đề cao trách nhiệm, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các kế hoạch, dự án trọng tâm, trọng điểm về tiến độ, chất lượng… Về giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu, nhất là bí thư cấp ủy, trực tiếp vào cuộc, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao để đẩy nhanh tiến độ. Việc này phải gắn với bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; nơi ở mới ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; tăng cường đối thoại để tạo đồng thuận. Đối với công tác lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu, đấu giá, chỉ định thầu, Thủ tướng yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm “đúng, trúng”, hiệu quả; dứt khoát không chia nhỏ gói thầu, không để xảy ra bán thầu, thông thầu, “quân xanh, quân đỏ”, tham nhũng, tiêu cực. Với các dự án đường bộ cao tốc, cần ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp uy tín, có kinh nghiệm, đã triển khai tốt các dự án trước đó. Thủ tướng lưu ý TP Cần Thơ rút kinh nghiệm, đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các dự án ngay từ đầu và kịp thời xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường, không để phát sinh tiêu cực. Các chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư, công nhân được yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Các địa phương cần quan tâm đời sống người lao động trên công trường; lực lượng quân đội, công an tiếp tục hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án. Về đầu tư công trung hạn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng xác định rõ các dự án trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 5.000 km đường bộ cao tốc. Trong đó, ưu tiên khu vực ĐBSCL, phấn đấu đến hết năm 2026 hoàn thành 600 km, giai đoạn tiếp theo hoàn thành thêm 600 km. Cùng với đó, ưu tiên các dự án tại các tỉnh còn khó khăn như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La; sớm hoàn thành tuyến Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các tuyến kết nối với Lào, các dự án kết nối Tây Nguyên. Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp các tuyến cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ. Không để ảnh hưởng tiến độ dự án sân bay Đối với các dự án sân bay Long Thành, Cà Mau, Quảng Trị, Gia Bình, Phù Cát, Phú Quốc, Côn Đảo… Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo quyết liệt, tích cực; tích cực thanh tra, kiểm tra, “ai sai thì phải bị xử lý” nhưng không để ảnh hưởng tới các dự án; đồng thời tích cực mở rộng về quy mô, các đường bay. Tỉnh Sơn La tiếp tục nghiên cứu, khôi phục sân bay Nà Sản. Về các dự án bến cảng, nhất là Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, Hòn Khoai, Liên Chiểu, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đầu tư, mở Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP Thủ tướng: Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các dự án ngay từ đầu Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm nhưng không để ảnh hưởng tiến độ các dự án, nhất là các sân bay trọng điểm. sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp đúng quy trình, thủ tục. Bộ NN&MT bám sát các dự án trọng điểm để cùng các bộ, ngành, địa phương chủ động xử lý mọi vướng mắc về nguyên vật liệu. Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản về thể chế, chính sách; động viên, khen thưởng kịp thời. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo các công việc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh các công trình phục vụ APEC 2027. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “4 không”: “Không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm” và các dự án phải bảo đảm “5 hóa”: Số hóa; xanh hóa; tối ưu hóa hiệu quả; thông minh hóa quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.• Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc… Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhận thêm nhiệm vụ mới Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 31-1-2026 buộc các bị cáo phải bồi thường hơn 53 triệu đồng cho chủ rừng. Vụ án trên đã trải qua nhiều phiên tòa, nhiều vòng xét xử. Tháng 4-2016, TAND thị xã Gia Nghĩa cũ xử sơ thẩm lần đầu, phạt các bị cáo 6-7 tháng tù. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Đắk Nông cũ hủy án. Tháng 9-2017, xử sơ thẩm lần hai, tòa vẫn xác định các bị cáo hủy hoại rừng và tuyên phạt mức án như cũ. Cuối năm 2017, TAND tỉnh Đắk Nông cũ xử phúc thẩm lần hai, tuyên y án sơ thẩm. Năm 2020, khi cả sáu cựu chiến binh chấp hành án xong thì Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng không đủ căn cứ phạt tù sáu cựu chiến binh về tội hủy hoại rừng. Xử giám đốc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM hủy án để điều tra lại. Sau quá trình điều tra lại, vào các ngày 27 và 28-1, TAND khu vực 6 - tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên xét xử sơ thẩm lần 3 đối với sáu bị cáo nói trên. Tại tòa, đại diện VKSND khu vực 6 - tỉnh Lâm Đồng, công bố cáo trạng, cáo buộc vào năm 2015, sáu cựu chiến binh đã hủy hoại 0,9 ha rừng sản xuất tại tiểu khu 1710, phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông cũ, gây thiệt hại hơn 53 triệu đồng. Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án 6-9 tháng tù. Theo đại diện VKSND, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Bởi lẽ trước khi phạm tội, họ đều là công nhân gương mẫu, có nhiều đóng góp cho các phong trào tại địa phương. Trong vụ án, các bị cáo cũng không có vụ lợi cá nhân nhưng vì nhận thức sai lầm về việc được giao đất rừng nên đã phạm tội. Thực tế, chưa có cơ quan nào giao đất rừng cho các bị cáo. Vụ án kéo dài 11 năm Tại phiên tòa sơ thẩm lần 3, các luật sư bào chữa cho sáu cựu chiến binh cho rằng chứng cứ buộc tội có trong hồ sơ vụ án chưa thuyết phục. Đặc biệt, các chứng cứ chứng minh hiện trường nơi xảy ra vụ án là rừng chưa đầy đủ. Còn ông Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng ban Công tác cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cho rằng cáo trạng căn cứ vào kết luận giám định tháng 4-2015 của giám định viên Huỳnh Văn Triệu để buộc tội các bị cáo là không đúng. Theo ông Bình, phải căn cứ vào kết luận của hội đồng chuyên môn Bộ NN&PTNT (nay là Bộ TN&MT) để đình chỉ vụ án vì hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được hành vi phạm tội của các bị cáo. Theo bản án của TAND Cấp cao tại TP.HCM, nơi xảy ra vụ án được xác định là rừng nhưng trong hồ sơ Ngày 30-1, TAND khu vực 6 - tỉnh Lâm Đồng tuyên án đối với sáu bị cáo đều là cựu chiến binh bị xét xử về tội hủy hoại rừng. Tuyên bằng mức án cũ HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Mạnh Hùng (64 tuổi) 7 tháng tù. Các bị cáo Ngân Xuân Dũng (66 tuổi), Vũ Tất Đắc (73 tuổi), Hoàng Văn Sằn (69 tuổi), Nguyễn Nam Thái (59 tuổi) và Cao Minh Điến (58 tuổi, cùng ngụ xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng) cùng bị phạt 6 tháng tù. Mức án lần này bằng với mức án năm 2017 mà các bị cáo đã chấp hành xong. Do đó, HĐXX khấu trừ thời gian các bị cáo đã chấp hành án bản án trước đây, không buộc các bị cáo phải thi hành án phạt tù theo bản án lần này. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TIẾN THOẠI vụ án không có tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh là rừng, chủng loại rừng theo quy định tại Nghị định 23/2006 của Chính phủ. Cũng theo TAND Cấp cao tại TP.HCM, hai kết luận giám định đều do ông Huỳnh Văn Triệu ký là trái quy định. Bởi lẽ việc giám định thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn, phải giám định tập thể theo quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2013. Các cơ quan tiến hành tố tụng căn cứ vào kết luận nêu trên để điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Tòa cấp cao cũng cho rằng biên bản vi phạm hành chính ngày 273-2015 của Chi cục Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa, xác định diện tích rừng tại lô 3 và 6 khoảnh 1, tiểu khu 1710 mức độ thiệt hại 100%. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn xác định trong các ngày 19 và 204-2015, các cựu chiến binh tiếp tục phá rừng tại tiểu khu 1710 là không đủ cơ sở.• Liên quan vụ án, quá trình điều tra lại, Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông cũ) đã trưng cầu giám định thiệt hại về rừng đối với diện tích rừng bị hủy hoại theo biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 21-4-2015. Tháng 8-2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông và giám định viên trả lời không có cơ sở để xác định về loại rừng, trạng thái rừng và mức độ thiệt hại về rừng. Công an TP Gia Nghĩa tiếp tục trưng cầu giám định gửi Bộ NN&PTNT, nay là Bộ TN&MT. Tháng 6-2022, Hội đồng giám định của Bộ NN&PTNT kết luận không thể giám định được ranh giới, diện tích, trạng thái, không xác định được giá trị rừng bị thiệt hại tại lô 3, lô 6, khoảnh 1, tiểu khu 1710. Ông Nguyễn Thái Bình (Phó Trưởng ban Công tác cựu chiến binh) cho rằng phải căn cứ vào kết luận của hội đồng chuyên môn Bộ NN&PTNT (nay là Bộ TN&MT) để đình chỉ vụ án. “Tổng tài” bị phạt 2 năm tù vụ giơ tay chỉ đạo đánh chủ quán cà phê phapluat@phapluattp.vn Ngày 30-1 TAND khu vực 3 - Hà Nội xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thiên (trú xã Ô Diên, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Long Vũ (trú xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) về tội gây rối trật tự công cộng. Đại diện VKS đánh giá trong suốt quá trình điều tra, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, song căn cứ vào lời khai của người làm chứng, lời khai của Nguyễn Long Vũ, camera an ninh tại hiện trường, file ghi âm lời nói của bị cáo Thiên... VKS có đủ căn cứ để truy tố các bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng. Từ những phân tích, nhận định trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Thiên 30-36 tháng tù; Vũ 8-14 tháng tù. Tự bào chữa, bị cáo Thiên cho rằng “công cộng” là ở công viên, vườn hoa, nơi đông người... Ngày 17-92025, bị cáo vào quán cà phê của anh Ngô Minh Đ ngồi uống nước với bạn. Khi vào quán, bị cáo đã trả tiền trước, đây không phải nơi công cộng. Việc bị cáo Vũ đánh anh Ngô Minh Đ xảy ra tại quầy bar của quán cà phê, nơi không phải ai cũng vào được. Do đó, bị cáo Thiên cho rằng việc VKS truy tố bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng là chưa hợp lý. Đối đáp lại, đại diện VKS cho biết từ ngày 19-8-2025, trên một số kênh truyền hình đã đăng tải các phóng sự phản ánh vụ việc. Trên mạng xã hội cũng lan truyền các clip ghi lại nội dung phản ánh sự bức xúc của người dân, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Quán cà phê không giới hạn người dân vào quán để sử dụng dịch vụ. Bản thân bị cáo và nhóm bạn vào quán ngồi uống nước cũng đã có nhiều người vào uống cùng. Việc bị cáo vào quán, bị chủ quán nhắc nhở đến lần thứ ba, nếu cảm thấy khó chịu có thể ra nói chuyện trực tiếp với anh Đ nhưng lại có hành động ngồi giơ tay “chỉ đạo” cho Vũ ra đánh anh Đ là không tuân thủ quy định pháp luật. Do đó, việc truy tố bị cáo là hoàn toàn đúng người, đúng tội và không oan sai. Sau khi nghị án, HĐXX nhận định tuy bị cáo Thiên không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào lời khai của bị cáo Vũ, lời khai của các nhân chứng xác định sự việc xảy ra đúng như lời khai của Vũ. Những lời khai này phù hợp với diễn biến sự việc xảy ra tại quán cà phê Góc quán đã được camera ghi lại hình ảnh, âm thanh, phù hợp với kết quả giám định của cơ quan có thẩm quyền. HĐXX đánh giá sự việc gây tác động xấu trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Cả hai bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự, tuy nhiên Vũ khai báo thành khẩn, còn Thiên quanh co, không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho hai bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thiên 24 tháng tù, Vũ 6 tháng tù. BÙI TRANG VỤ 6 CỰU CHIẾN BINH KÊU OAN: Tòa tuyên bằng mức án đã chấp hành xong Sau nhiều ngày nghị án, HĐXX đã tuyên phạt sáu bị cáo đều là cựu chiến binh tội hủy hoại rừng ở tỉnh Đắk Nông cũ với mức án bằng thời gian các bị cáo đã chấp hành xong. Hội đồng của Bộ NN&PTNT không giám định được thiệt hại Bị cáo Nguyễn Văn Thiên (trái) và bị cáo Nguyễn Long Vũ. Ảnh: HOÀNG HUY Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Nam Thái, một trong các bị cáo, cho biết sẽ kháng cáo bản án nói trên của TAND khu vực 6 - tỉnh Lâm Đồng và tiếp tục kêu oan. Tiêu điểm TIẾN THOẠI

