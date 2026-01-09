026-2026

SỐ 026 (7597) - Thứ Hai 2-2-2026
CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn

trong so nay

C04 phá đường dây ma túy nhắm vào học sinh, sinh viên trang 12
trang 5
trang 7

CUỘC THI "CÔNG DÂN VỚI BẦU CỬ" TRÊN PHÁP LUẬT TP.HCM: Nhiều giải thưởng hấp dẫn trang 6

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc đại hội. Ảnh: daihoidangtoanquoc.vn

Tuyệt chiêu giám sát bữa ăn bán trú
Thuốc nào đặc trị nạn thực phẩm bẩn?

Luật và đời

TAND Tối cao đề xuất 5 trường hợp được ghi âm, ghi hình tại phiên tòa

96 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng - Bài 1

"Nhiệm kỳ hành động": MỆNH LỆNH BỨT PHÁ TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH

2 Thời sự - Thứ Hai 2-2-2026 Đại hội XIV được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là mở ra “nhiệm kỳ của hành động” với tinh thần sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống, để người dân có thể nhìn được, thấy được, thụ hưởng được nhằm nâng cao được niềm tin của người dân đối với Đảng. Nhân dịp 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM về bước ngoặt này, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, cho rằng: Trước vận hội của kỷ nguyên vươn mình, đất nước không thể tiếp tục vận hành theo tư duy cũ. Đã đến lúc phải hành động quyết liệt để rút ngắn khoảng cách từ văn kiện đến thực tiễn, khắc phục triệt để căn bệnh “nghị quyết hay nhưng làm chưa tới” vốn tồn tại lâu nay. Tinh thần hành động rất cao . Phóng viên: Thưa ông, Đại hội XIV đã nhấn mạnh nhiệm kỳ XIV là “nhiệm kỳ hành động”. So với các nhiệm kỳ trước, ông đánh giá đâu là sự khác biệt mang tính đột phá trong cách tiếp cận của luôn được nhấn mạnh và lặp đi lặp lại nhiều lần. Tinh thần ấy là: Nói phải đi đôi với làm; đã làm là phải làm nhanh, làm đúng, làm ngay, làm quyết liệt, làm đến cùng và có hiệu quả. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhắc đi nhắc lại yêu cầu kiên quyết loại bỏ tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở. Sự khác biệt mang tính đột phá lần này ở chỗ: Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và coi đây là một bộ phận cấu thành của báo cáo chính trị. Nếu báo cáo chính trị nêu những định hướng lớn thì chương trình hành động sẽ lần này, với việc ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, chúng ta sẽ khắc phục được hạn chế đó, đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Về nguyên nhân khiến tổ chức thực hiện luôn là khâu yếu, tôi cho rằng có bốn lý do chính. Thứ nhất, ngay khi đề ra chủ trương, nhiệm vụ (tức nghị quyết) có nội dung chưa thật rõ, thậm chí chưa sát với thực tiễn, còn mang tính hình thức. Đọc thì xuôi và hay nhưng chưa phản ánh đúng thực tế cuộc sống. Thứ hai, có chủ trương nhưng lại thiếu giải pháp cụ thể đi kèm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm phải hai mươi”. Thứ ba, khi phát hiện chủ trương chưa sát với thực tiễn nhưng việc điều chỉnh, bổ sung thường chậm, dẫn đến tình trạng chủ trương bị “trượt” khỏi cuộc sống. Thứ tư, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt. Ở nơi này nơi kia, nhất là người đứng đầu, vẫn còn tâm lý chờ đợi ý kiến cấp trên đùn đẩy, né tránh trách nhiệm khiến công việc chậm trễ. Làm nhanh, làm đúng, làm ngay, làm quyết liệt . Tại Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thông điệp “nói ít làm nhiều và làm đến cùng” nhưng thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ có tâm lý đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Vậy theo ông, đâu là giải pháp để tinh thần hành động trở thành phản xạ tự nhiên trong mỗi cán bộ? + Rõ ràng trong thực tiễn có xuất hiện tư tưởng ngại khó, ngại khổ, sợ trách nhiệm. Đảng ta đã nhìn thấy rõ “điểm nghẽn” này, chính vì thế Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 14 về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, “Nhiệm kỳ hành động”: bứt phá trong kỷ nguyên Trung ương để giải quyết bài toán muôn thuở là rút ngắn khoảng cách từ văn kiện đến thực tiễn? + Ông Nguyễn Đức Hà (ảnh): Như chúng ta đã biết, chiều 23-1, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc toàn bộ nội dung, chương trình và yêu cầu đề ra, sớm hơn dự kiến 1,5 ngày. Những từ khóa trong chủ đề và phương châm chỉ đạo “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” đều được thể hiện trọn vẹn, toát lên tinh thần tự tin, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc. Có thể khẳng định đây là đại hội của tinh thần hành động rất cao. Sở dĩ gọi nhiệm kỳ XIV là “nhiệm kỳ hành động” hay ngắn gọn là “nhiệm kỳ làm”, bởi xuyên suốt các bài phát biểu, báo cáo của Tổng Bí thư Tô Lâm, động từ “làm” “chỉ mặt đặt tên” từng nhiệm vụ cụ thể. Đó là nhiệm vụ gì? Đề án nào? Nội dung, thời gian, nguồn lực ra sao? Đáng chú ý là từng nhiệm vụ được phân công, phân nhiệm rõ ràng, rành mạch theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Việc chương trình hành động được thảo luận và biểu quyết thông qua ngay tại đại hội là căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp ủy chủ động triển khai thực hiện ngay sau đại hội. Đây là điểm rất mới, giúp chúng ta khắc phục được hạn chế tồn tại bấy lâu nay là “Nghị quyết chậm đi vào cuộc sống”. . Muốn hiện thực hóa “nhiệm kỳ hành động”, chắc chắn chúng ta phải khắc phục bằng được tình trạng “tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu” bấy lâu nay, thưa ông? + Đúng vậy! Tôi nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có câu “lẩy Kiều” rất hay về vấn đề này: “Nghị quyết hay thật là hay/ Nhưng khi thực hiện còn gay hơn nhiều”. Phải thừa nhận thực tế lâu nay, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Tuy nhiên Chuyển sang giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần trong thực tiễn; quyết tâm chính trị phải ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất - đó là mệnh lệnh xuất phát từ ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc. Từ Trung ương đến địa phương, từ các cơ quan Đảng, Nhà nước đến MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tất cả phải đồng loạt vào cuộc với khí thế mới. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là từng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phải gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, đặt kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc. (Trích trong bài viết Tiến lên! toàn thắng ắt về ta! của Tổng Bí thư Tô Lâm) Đại hội XIV đã tạo nên một luồng sinh khí mới, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân - là đại hội của khát vọng và niềm tin. Đại hội XIV của Đảng đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, tạo nên luồng sinh khí mới nhằm hiện thực hóa khát vọng hùng cường của đất nước. KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN LTS: Tại Đại hội XIV vừa diễn ra, với tầm nhìn chiến lược, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một “nhiệm kỳ hành động”, khơi dậy khát vọng hùng cường và niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân trong thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Xuyên suốt tinh thần chỉ đạo của người đứng đầu Đảng là sự kế thừa tư tưởng “Dân là gốc” và sự đổi mới quyết liệt trong phương thức lãnh đạo. Đại hội XIV không chỉ xác lập những mục tiêu lớn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 mà còn định hình một dòng chảy tư duy đến năm 2130. Để thực hiện, mệnh lệnh đưa ra lúc này là phải hành động: Nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt 96 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng - Bài 1 Quyết tâm gấp 10, hành động gấp 100 LÊ THOA thực hiện Các đại biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Trung ương khóa XIV. Ảnh: TTXVN

3 Thời sự - Thứ Hai 2-2-2026 Tinh thần của một nhiệm kỳ hành động thực chất đã được thể hiện rõ nét ngay từ giai đoạn cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm, mỗi chỉ thị hay nghị quyết mới ban hành đều đi kèm yêu cầu tổ chức thực hiện ngay, ráo riết và khẩn trương. Minh chứng rõ nhất là những bước đi đột phá như đổi mới mô hình hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hay sửa đổi Hiến pháp. Nếu như trước đây, việc sửa đổi Hiến pháp thường đòi hỏi quá trình thảo luận kéo dài nhiều năm thì vừa qua, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ trọng đại này chỉ trong vòng vài tháng. Chính cách làm việc thần tốc, hiệu quả đó đã được truyền tải trọn vẹn vào tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV. Điểm khác biệt lần này là nghị quyết luôn gắn liền với chương trình hành động cùng những yêu cầu rất cụ thể: Triển khai ngay; phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ địa chỉ và kết quả phải định lượng được. Ngay cả văn kiện trình Đại hội XIV cũng được chỉ đạo biên soạn theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, toát lên đậm nét khuynh hướng hành động. Có thể ngay sau đại hội, chúng ta chưa nhìn thấy tất cả chuyển biến cụ thể nhưng nhìn vào phong cách làm việc quyết đoán cuối nhiệm kỳ XIII cùng tinh thần của nghị quyết mới, chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào những hành động quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới. Với việc áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Nghị quyết Đại hội XIV sẽ được triển khai đến tất cả các cấp, các ngành với tốc độ nhanh nhất, đặc biệt là tại cấp xã - nơi trực tiếp, sát sườn nhất với người dân. Đây là cơ sở để chúng ta hướng tới một nhiệm kỳ gần dân, hành động và nhanh một cách thực chất. Để hiện thực hóa điều đó, phương châm xuyên suốt phải là nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm, nói được làm được. Cao hơn nữa là tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung. Đây không đơn thuần là các quy phạm pháp luật hay quy phạm chính trị cứng nhắc mà là phương châm sống và làm việc, thể hiện tinh thần hành động rất cao. Điểm mấu chốt để khắc phục điểm nghẽn trong khâu tổ chức thực hiện chính là nguyên tắc “khả quy trách nhiệm”. Mọi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ địa chỉ và rõ trách nhiệm cá nhân. Ai không làm được phải xử lý ngay, chấm dứt hoàn toàn tình trạng trì trệ nhưng không ai chịu trách nhiệm như trước. Đó là điểm cốt lõi, là linh hồn của một nhiệm kỳ hành động. Mệnh lệnh vươn mình dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chính phủ cũng đã cụ thể hóa bằng Nghị định 73/2023. Tinh thần cốt lõi là: Nếu cán bộ vì lợi ích chung, vì tâm huyết mà dám nghĩ, dám làm, lỡ không may kết quả chưa đạt mong muốn hoặc có rủi ro thì phải được xem xét một cách nhân văn, thậm chí miễn trách nhiệm. Đây chính là “liều thuốc” giúp cán bộ yên tâm cống hiến. Đối với người đứng đầu, Bộ Chính trị cũng đã có quy định xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm. Thẩm quyền đến đâu thì trách nhiệm đến đó. Hay để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bộ Chính trị ban hành một loạt quy định. Ví dụ như Quy định 114 năm 2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định 296 năm 2025 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng… Đặc biệt hơn nữa là tinh thần “6 rõ”, “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”… đã thể hiện rõ yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm. Chính những điều này sẽ giúp khắc phục tư tưởng né tránh, đổ trách nhiệm chung cho tập thể hay câu chuyện “khuyết điểm tập thể thì to đùng nhưng kiểm điểm cá nhân thì mỗi người chỉ có một tí khuyết điểm”. Tôi rất tâm đắc cách Tổng Bí thư nhấn mạnh về động từ “làm”. Tinh thần hành động thực chất phải là: Làm là phải làm ngay, không được nói rồi để đấy. Làm ngay nhưng phải làm đúng. Làm đúng nhưng phải làm tốt. Làm tốt thì phải quyết liệt. Làm quyết liệt nhưng không được nửa vời mà phải làm đến cùng. Đích đến cuối cùng là phải ra hiệu quả thực tiễn. Đó mới là tinh thần hành động mà chúng ta hướng tới. . Vậy ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của yêu cầu phải thiết kế cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm tình trạng trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm? + Tôi hoàn toàn đồng tình, bởi nguyên lý của Đảng ta đã khẳng định rất rõ: Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, nếu không kiểm tra coi như không lãnh đạo, buông lỏng kiểm tra là buông lỏng lãnh đạo. Chính vì vậy, “đã phát thì phải động”. Công tác kiểm tra, giám sát mang lại hai ý nghĩa. Về mặt con người, kiểm tra để biết cấp dưới thực hiện thế nào? Ai làm tốt để kịp thời động viên, biểu dương; ai làm chưa tốt, có biểu hiện chệch choạc để nhắc nhở, uốn nắn ngay. Về mặt chủ trương, thông qua kiểm tra, giám sát, chúng ta mới đo lường được độ “sát” của chủ trương đối với thực tiễn. Chỉ khi đi vào cuộc sống, mọi ưu điểm, khuyết điểm, mặt thuận, mặt nghịch mới bộc lộ ra hết. Từ đó, cái gì đúng thì tiếp tục phát huy; cái gì còn chung chung thì cụ thể hóa và điều gì chưa sát với thực tiễn thì phải điều chỉnh, bổ sung ngay. Đó chính là giá trị cốt lõi của kiểm tra, giám sát. Đại hội của khát vọng và niềm tin . Nghị quyết đã có nhưng để đánh giá một tổ chức Đảng hay một địa phương thực hiện tốt nghị quyết hay không thì đâu sẽ là thước đo chính xác nhất? + Mục đích cuối cùng của Đảng là phục vụ người dân, doanh nghiệp. Do vậy, thước đo chuẩn nhất để biết chủ trương, đường lối của Đảng có phù hợp với thực tiễn không, có hiệu quả và đi vào cuộc sống chưa chính là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đại hội XIV đã thông qua chương trình hành động. Đây là chương trình hành động của toàn Đảng. Từ đó, từng địa phương, bộ, ngành sẽ phải cụ thể hóa, vận dụng và phát triển sáng tạo thành chương trình của từng địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị. Cuối cùng, xã, phường ở cơ sở cũng phải vận dụng cho phù hợp với đặc thù, thế mạnh địa phương. Làm thế nào để chương trình hành động của mỗi nơi phải huy động được hết nguồn lực, khai thác tối đa những lợi thế riêng có. . Bước vào kỷ nguyên vươn mình, ông kỳ vọng tinh thần “nhiệm kỳ hành động” sẽ tạo ra diện mạo mới như thế nào cho đất nước? VIỆT NAM (3-2-1930 _ 3-2-2026) và làm đến cùng, có hiệu quả. Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu đến bạn đọc loạt bài “96 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, góp phần làm rõ tầm nhìn mới và những mệnh lệnh hành động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Họ đã nói Tầm nhìn dài hạn cho thế hệ mai sau Việc Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vấn đề về tầm nhìn đến năm 2130 thực chất là để định hình một tư duy chiến lược. Thông điệp ở đây là chúng ta không thể tư duy và làm việc theo kiểu “ăn đong từng bữa” mà phải có tầm nhìn dài hạn, nhìn xa trông rộng cho cả thế hệ mai sau. Quan trọng hơn cả, tư duy chiến lược ấy phải trở thành một dòng chảy liên tục, được chuyển giao và kế thừa vững chắc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ông NGUYỄN ĐỨC HÀ, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương + Đại hội XIV đã tạo nên một luồng sinh khí mới, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân. Đây là nền tảng tinh thần vô cùng quan trọng. Vì thế, Đại hội XIV của Đảng có thể gọi là đại hội của khát vọng và niềm tin. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận thực tế: Mục tiêu nhiệm kỳ này đặt ra rất cao, rất lớn và nhiệm vụ đi kèm là cực kỳ nặng nề. Nếu Đại hội XIII nhấn mạnh là khơi dậy khát vọng phát triển thì bước sang Đại hội XIV khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình, chúng ta không thể chỉ “khát vọng”, “mong muốn” mà bắt buộc phải hành động. Thách thức là rất lớn nhưng lịch sử dân tộc và 96 năm qua của Đảng đã chứng minh: Càng trong gian khó, Việt Nam càng bật ra những sáng tạo mới. Có những thời điểm tưởng chừng khó vượt qua nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta vẫn vượt qua một cách “ngoạn mục” và vẻ vang. Chính vì thế, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta sẽ hiện thực hóa được khát vọng về một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. . Xin cảm ơn ông.• Ý kiến PGS-TS LÊ VĂN CƯỜNG, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Khi thước đo là sản phẩm và hiệu quả thực tế Hiểu một cách giản dị nhất, “nhiệm kỳ hành động” chính là nói ít làm nhiều và nói phải đi đôi với làm. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở tốc độ triển khai. Trước đây, từ nghị quyết đến cuộc sống thường có một độ trễ nhất định. Quy trình cũ là sau khi đại hội thông qua, Trung ương quán triệt, rồi Chính phủ xây dựng chương trình hành động, sau đó mới triển khai xuống các bộ, ban ngành và địa phương. Nhưng lần này, tinh thần đổi mới là ngay khi Đại hội XIV kết thúc, chúng ta đã có sẵn chương trình hành động để bắt tay vào làm ngay, xóa bỏ hoàn toàn độ trễ đó. Với tinh thần ấy, tôi kỳ vọng nhiệm kỳ này sẽ đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ từ cơ chế “xin-cho” sang cơ chế kiến tạo, tạo không gian rộng mở cho sự phát triển. Phân cấp, phân quyền phải đi vào thực chất, nghĩa là phân quyền phải đi đôi với phân bổ nguồn lực. Tôi lấy ví dụ về cơ chế đặc thù với TP.HCM. Khi phân quyền cho TP, chúng ta phải cho phép họ giữ lại tỉ lệ ngân sách phù hợp để đủ sức đầu tư phát triển. Nếu trao quyền mà không trao tiền, không có công cụ tài chính thì rất khó để “hành động” hiệu quả. “Nói ít làm nhiều” cũng đòi hỏi mọi việc phải rõ người, rõ việc, cụ thể và định lượng được. Từng bộ, ngành, địa phương phải có chương trình hành động riêng với những con số đo đếm được. Nếu không, chúng ta sẽ rất dễ quay lại lối mòn cũ là bệnh hình thức, nói hay nhưng làm dở. Minh chứng sống động nhất cho hiệu quả của hành động là nhiệm kỳ qua, chúng ta đặt mục tiêu 3.000 km cao tốc nhưng đã hoàn thành tới 3.800 km. Đó là khí thế cần được phát huy mạnh mẽ. Tuy nhiên, để nhiệm kỳ hành động thành công, chúng ta buộc phải khắc phục ngay khâu yếu nhất lâu nay, đó là khâu tổ chức thực hiện. Một cá nhân, dù xuất sắc đến đâu cũng không thể làm thay tất cả. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải thực sự quyết liệt, cả hệ thống chính trị từ cấp ủy, chính quyền đến Mặt trận và các đoàn thể phải cùng vào cuộc đồng bộ thì mới tạo nên sức mạnh tổng hợp. Song song với đó, phải siết chặt công tác kiểm tra, giám sát và có cơ chế thưởng - phạt phân minh. Ai làm tốt, sáng tạo thì khuyến khích, khen thưởng xứng đáng; ai làm kém, vi phạm, chậm trễ thì phải có chế tài, xử lý nghiêm minh. Tóm lại, muốn hành động hiệu quả, phải xây dựng được cơ chế buộc phải làm và buộc phải chịu trách nhiệm. LÊ THOA ghi GS-TSKH PHAN XUÂN SƠN, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương: “Khả quy trách nhiệm” - linh hồn của nhiệm kỳ hành động

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 2-2-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Trí thức Việt tại Pháp chung sức phát triển khoa học công nghệ trong nước Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vừa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của trí thức Việt Nam tại Pháp trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo thể hiện sự đồng hành của trí thức Việt Nam tại Pháp với các mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là quan điểm xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nhiều kiến nghị đã được gửi gắm tới Đảng và Nhà nước với mong muốn góp phần sớm đưa tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW vào cuộc sống, giảm độ trễ trong triển khai và tạo ra những chuyển biến thực chất. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, làm cầu nối để trí thức người Việt tại địa bàn phát huy tốt nhất trí tuệ, năng lực và khát vọng cống hiến cho quê hương. (Theo TTXVN) Tin vắn • Xác minh tài xế xe chở rác xả nước thải ra đường ở TP.HCM. Ngày 1-2, Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đang phối hợp với Công an phường Phú An xác minh vụ việc tài xế xe chở rác có hành vi xả nước thải ra đường khi lưu thông trên địa bàn vào sáng 31-1. PHẠM HẢI • Bắt giữ tài xế xe bán tải đánh người. Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Mai Anh Nhật (43 tuổi), tài xế xe bán tải đánh người sau va chạm giao thông. Nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. HUỲNH DU • Tìm thấy thi thể nữ phó giám đốc ngân hàng trên sông Đà. Sáng 1-2, cơ quan chức năng xã Mường La (Sơn La) cho biết đã tìm thấy thi thể chị LTC (44 tuổi, phó giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở xã Mường La) trên sông Đà. ĐẮC LAM Sáng 1-2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Thủ tướng chỉ đạo cổng thông tin điện tử Chính phủ, cổng pháp luật quốc gia, cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tải, lấy ý kiến của nhân dân, các chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước. Dự thảo nghị quyết trình Quốc hội phải tháo gỡ được các nút thắt, điểm nghẽn trong tiếp cận nguồn lực nhà nước; thu hút được nhân tài với chế độ tiền lương, chính sách cán bộ để phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm. Phân định rõ các nhiệm vụ Nhà nước phải làm, giữ vai trò chủ đạo, đi đôi với cơ chế, chính sách; Nhà nước không làm những việc tư nhân có thể làm được và làm tốt hơn; đồng thời mở rộng hợp tác công tư không giới hạn trên cơ sở nguồn lực nhà nước dẫn dắt, định hướng. Hài hòa hóa giữa quyền quản lý và quyền sở hữu. Phân cấp, phân quyền quản lý rộng hơn, sâu hơn. Vừa có cơ chế, chính sách vừa có công cụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tinh thần là thể chế hóa, triển khai Nghị quyết 79 linh hoạt, chủ động, phù hợp với tình hình thực tế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần vào tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn tới. MINH TRÚC Ngày 1-2, tại Hà Nội, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Ngày Gia Lai tại Hà Nội” nhằm xúc tiến, quảng bá du lịch, mở rộng thị trường phía Bắc và chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới đã mở ra không gian phát triển rộng lớn, trải dài từ cao nguyên xuống biển và đảo, tạo lợi thế đặc biệt cho phát triển du lịch với các sản phẩm đa dạng, mang tính liên vùng và bổ trợ lẫn nhau. “Ngày Gia Lai tại Hà Nội” diễn ra trong khuôn khổ sự kiện “Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi 2026”, góp phần giới thiệu và lan tỏa hình ảnh Gia Lai đến người dân Thủ đô Hà Nội và du khách thông qua các hoạt động trình diễn văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc Tây Nguyên và Bình Định, cùng các sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của địa phương. Tại sự kiện, tỉnh Gia Lai tổ chức hướng dẫn du khách trải nghiệm văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các ngành nghề thủ công mỹ nghệ; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản địa phương… VIẾT THỊNH Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP Thủ tướng: Triển khai Nghị quyết 79 linh hoạt, góp phần tăng trưởng 2 con số Gia Lai quảng bá du lịch tại Hà Nội, hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2026 Ban quản lý dự án 85 cho biết dự án thành phần cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, hiện đã hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng. Các hạng mục chính trên tuyến đã thi công xong, dự án cơ bản hoàn tất nghiệm thu nội bộ và đang chờ thông báo của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước. Theo kế hoạch, nếu quá trình kiểm tra, nghiệm thu diễn ra thuận lợi, dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn có thể được đưa vào khai thác trong tuần tới. Đây sẽ là đoạn tuyến được khai thác trước trong hai dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh do Ban quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. VIẾT LONG Chuẩn bị đưa cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn vào khai thác Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ phải đi đầu áp dụng chuyển đổi số trong bầu cử Ngày 1-2, Chủ tịch Quốc hội (QH), Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Trung ương đã đi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP Cần Thơ. Chủ tịch QH đánh giá địa phương đã chuẩn bị đầy đủ văn bản, có ứng dụng, sử dụng công nghệ trong chỉ đạo bầu cử, đây là điểm sáng, điểm mới so với hai địa phương mà đoàn đã đi và đề nghị TP phát huy. Theo ông Mẫn, bầu cử lần này là thời kỳ bùng nổ công nghệ, chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo. Chúng ta tuyên truyền bầu cử bây giờ có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo ở các tổ bầu cử, các điểm bầu cử như tuyên truyền bầu cử cho người Khmer song ngữ bằng cách nhờ trí tuệ nhân tạo dịch từ tiếng Việt ra tiếng Khmer... Ông đề nghị Cần Thơ là TP trực thuộc Trung ương phải đi đầu trong chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong công việc chung, trước mắt trong công tác bầu cử. Cùng với đó, các cán bộ là thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ TP, giám đốc và phó giám đốc sở ngoài công việc chuyên môn thì từ tuần tới đến ngày 15-3 phải về địa bàn ở xã, phường và đơn vị bầu cử, tổ bầu cử để thường xuyên báo cáo, cập nhật về công tác bầu cử. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử… NHẪN NAM Vành đai 3 TP.HCM sẽ thi công xuyên Tết Nguyên đán Ban quản lý các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) cho biết dịp Tết Bính Ngọ 2026, ban sẽ tổ chức thi công xuyên Tết trên công trường dự án đường vành đai 3 TP.HCM. Theo Ban giao thông, việc thi công này nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP.HCM. Đồng thời phấn đấu thông xe chính thức phần cao tốc cầu cạn trên địa bàn TP Thủ Đức cũ và thông xe kỹ thuật phần tuyến chính cao tốc trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ trước ngày 30-4-2026. Dự kiến có hơn 200 nhân công, kỹ sư với 90 thiết bị sẽ làm việc xuyên Tết trên công trường. Các hạng mục thi công tập trung chủ yếu phần đường đầu cầu nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, phần cầu cạn giáp nút giao Tân Vạn, các hạng mục hoàn thiện cầu cạn (TP Thủ Đức cũ) và xử lý đất yếu bằng bơm hút chân không trên các đoạn thuộc địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ. ĐÀO TRANG Cầu thang ở hồ Con Rùa đã được sơn lại Theo ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM, hồ Con Rùa (phường Xuân Hòa, TP.HCM) đang được đơn vị thi công tích cực chỉnh trang, đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, các hạng mục như tiểu cảnh đã gần hoàn thiện. Các công việc còn lại đang được triển khai gồm: Sơn sửa tháp trung tâm, vỉa hè được chỉnh trang, cải tạo các khu vực xuống cấp, sơn vạch kẻ đường, tăng không gian đi bộ. Tháp trung tâm của hồ Con Rùa cũng được sơn lại. Tháp có hình màu vàng và xám. Đáng chú ý, cầu thang bộ ở dự án này vốn được sơn màu xanh nhưng sau một thời gian triển khai, đơn vị thi công đã sơn lại màu sơn cũ là đá xám. Ngay sau khi được sơn lại, người dân tỏ ra thích thú khi vẻ cổ kính của hồ đã được trở lại như cũ. Công nhân thi công cho biết dự án này nằm trong tổng thể chỉnh trang đô thị khu trung tâm TP.HCM, bao gồm cả khu vực chợ Bến Thành và ngã sáu Phù Đổng. Dự kiến dự án hoàn thành chậm nhất vào ngày 23 tháng Chạp. ĐÀO TRANG

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 2-2-2026 HỒNG CHÂU Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) vừa xác lập chuyên án 997C, đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên không gian mạng. Các đối tượng ngụy trang ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill và dung dịch CBD, nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Thủ đoạn bán ma túy “không mùi” qua shipper Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán, giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng. Sau đó, hàng được vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhiều người không biết sản phẩm mình sử dụng có chứa chất ma túy do bị đánh lừa bởi hình thức và quảng cáo “không mùi, không nghiện”. Cụ thể, ngày 9-1-2026, C04 chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt quả tang và khám xét khẩn cấp Nguyễn Công Oanh (24 tuổi, ngụ phường Tây Hồ, TP Hà Nội) khi người này mang bảy đơn hàng chứa ma túy giao cho dịch vụ chuyển phát nhanh. Mở rộng điều tra, C04 phối hợp với công an các tỉnh Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 10 người khác. Bước đầu, cơ quan chức năng bắt giữ tổng cộng 17 đối tượng. Vật chứng thu giữ gồm 9 kg ma túy thảo mộc, 6 lít dung dịch CBD, 7,5 lít dung dịch chứa ma túy thành CO4 phá đường dây ma túy nhắm vào học sinh, sinh viên Đường dây ma túy quy mô lớn núp bóng thuốc lá điện tử, pod chill, sử dụng mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát nhanh để đưa “hàng độc” tiếp cận trực tiếp học sinh, sinh viên. phẩm, 308 điếu thuốc tẩm ma túy tobaco. Theo giám định của C09, các mẫu trên đều chứa chất ma túy. C04 đã tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Trước diễn biến phức tạp, các đối tượng đã thay đổi phương thức hoạt động tinh vi, ẩn danh trên không gian mạng để bán ma túy “núp bóng” sản phẩm vô hại. Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã chỉ đạo lực lượng đấu tranh mạnh với loại tội phạm này để phòng ngừa, ngăn chặn. Những bưu kiện chứa đầy hiểm họa Không còn cảnh mua bán lén lút nơi góc hẻm, hiện nay nhiều loại ma túy được ngụy trang dưới hình thức thuốc lá điện tử, thảo mộc, tobaco... với những cái tên nghe “vô hại”. Các đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội, hội nhóm kín, ứng dụng nhắn tin, thậm chí gắn mác “hợp pháp”, “không gây nghiện”. Đáng lo ngại, người sử dụng không cần trực tiếp gặp người bán. Mọi giao dịch thực hiện qua mạng, tiền chuyển khoản nhanh chóng và ma túy được cất giấu tinh vi trong các kiện hàng gửi về tận nhà. Chính sự “tiện lợi” này khiến nhiều phụ huynh chủ quan, không kiểm soát bưu kiện của con em mình. Trái với lời dụ dỗ, các loại ma túy này tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, gây rối loạn tâm lý, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi. Với lứa tuổi đang phát triển, hậu quả càng nghiêm trọng: Gây tổn thương não bộ, giảm khả năng học tập và dễ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Không ít trường hợp chỉ vì tò mò thử một lần đã rơi vào vòng xoáy nghiện ngập, để lại nỗi đau cho gia đình.• Để kịp thời phòng ngừa, phụ huynh và giáo viên cần theo dõi sát các biểu hiện bất thường của các em như thường xuyên sử dụng điện thoại, tham gia nhóm kín, che giấu nội dung trao đổi; nhận các gói hàng không rõ nguồn gốc; thay đổi tâm lý đột ngột như cáu gắt, lơ là học tập, thức khuya, mệt mỏi; chi tiêu bất thường. Phòng, chống ma túy học đường cần sự chung tay của toàn xã hội. Cha mẹ cần tăng cường trò chuyện, giáo dục kỹ năng sống cho con em. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý. Sự cảnh giác của mỗi gia đình, thầy cô chính là lá chắn quan trọng nhất bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy thời đại số. Nguyễn Công Oanh bị công an bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CA Ma túy giấu trong các kiện hàng. Ảnh: CA Dầu nhớt đổ ra đường Mỹ Phước - Tân Vạn, nhiều người trượt ngã Ngày 1-2, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tiết giao thông, xử lý hiện trường vụ dầu nhớt đổ ra mặt đường Mỹ Phước - Tân Vạn, gây mất an toàn giao thông. Qua kiểm tra, người dân phát hiện một lượng lớn dầu nhớt đổ tràn ra mặt đường, kéo dài nhiều mét, khiến bề mặt đường trơn trượt. Tại hiện trường, ghi nhận một thùng nhựa chứa dầu nhớt bị đổ ra ngoài, nằm tại khúc cua của giao lộ. Do không phát hiện được, nhiều người điều khiển xe máy khi đi qua khu vực đã bị trượt bánh, té ngã, một số trường hợp bị xây xát, chấn thương nhẹ và được người dân hỗ trợ sơ cứu. Nhận được tin báo, Đội CSGT Bình Triệu nhanh chóng có mặt phối hợp cùng Đội hỗ trợ tình nguyện An Phú tiến hành điều tiết giao thông, đặt cảnh báo, hướng dẫn người dân tránh khu vực nguy hiểm. Đồng thời, lực lượng chức năng sử dụng cát rải lên mặt đường để thấm dầu nhớt, xử lý trơn trượt, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. PHẠM HẢI Công an truy xét nhóm thanh thiếu niên đánh bảo vệ khu đô thị Ngày 1-2, Công an xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh vào cuộc truy xét nhóm thanh thiếu niên liên quan đến việc đánh bảo vệ trong khu đô thị Phúc An Villas trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 ngày 30-1, sáu thanh thiếu niên điều khiển ba xe máy chạy vào khu đô thị Phúc An Villas. Nhóm này liên tục nẹt pô, chạy lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường nội khu, gây ồn ào và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Phát hiện sự việc, nam bảo vệ khu đô thị đã ra nhắc nhở, yêu cầu nhóm thanh thiếu niên dừng việc nẹt pô và rời khỏi khu vực để đảm bảo trật tự chung. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, nhóm này bất ngờ điều khiển xe lao thẳng vào nam bảo vệ rồi đuổi đánh. Bị truy đuổi khoảng 10 m, nạn nhân không may té xuống đường. Lúc này, cả sáu thanh thiếu niên dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp, liên tục dùng chân đạp vào vùng đầu nạn nhân, mặc cho người này van xin, kêu cứu. Sau khi hành hung khiến nạn nhân gục tại chỗ, nhóm thanh thiếu niên nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã đưa nam bảo vệ đi cấp cứu. Theo chẩn đoán ban đầu, nạn nhân bị đa chấn thương, gãy hai xương sườn và tổn thương phổi, phải tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện. HUỲNH DU Lực lượng chức năng dùng cát để làm nhẵn tạm thời bề mặt, tránh trơn trượt cho người dân khi đi qua khu vực. Ảnh: XUÂN MINH Đồng Tháp: Điều tra nguyên nhân vụ 2 người tử vong sau khi uống rượu ngâm Ngày 1-2, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ vụ hai người tử vong sau khi uống rượu tại nhà. Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 1-2, Công an xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo về việc hai người tử vong, ba người nhập viện sau khi uống rượu tại nhà. Theo đó, vào tối 29-1, ông NVS (55 tuổi) tổ chức nhậu cùng bạn tại nhà; cùng nhậu có các ông NVH (59 tuổi), LTH (55 tuổi), NVT (53 tuổi) và TVH (54 tuổi). Đến sáng 30-1, ba ông LTH, TVH và NVT cảm thấy khó chịu, mệt mỏi nên được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa Tiền Giang. Sau đó ông TVH được chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu nhưng đến 15 giờ ngày 31-1 thì tử vong. Cùng ngày 31-1, ông NVS cũng có biểu hiện khó thở, mệt mỏi được đưa đến BV cấp cứu nhưng cũng tử vong. Đến sáng 1-2, ông TVH cũng thấy khó chịu và được gia đình đưa đến BV đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong của ông TVH và NVS là do suy tim cấp, suy hô hấp, phù phổi cấp. Cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm vi thể, độc chất để tiếp tục điều tra. Được biết nhóm ông NVS đã uống rượu ngâm dây mỏ quạ do ông NVS ngâm trước đó. Công an đã thu giữ một bình thủy tinh, bên trong có chứa rượu ngâm dây mỏ quạ và hai chai thủy tinh đựng rượu nấm linh chi để giám định. HẢI DƯƠNG Ngăn chặn ma túy trong thời đại số Nhiều người không biết sản phẩm mình sử dụng có chứa chất ma túy do bị đánh lừa bởi hình thức và quảng cáo “không mùi, không nghiện”.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 2-2-2026 phapluat@phapluattp.vn YouTube “Noo Phước Thịnh” nên không được xem là chủ thể có hành vi sử dụng hay xâm phạm quyền tác giả của ông Zack Hemsey. Do đó, Noo Phước Thịnh đã tạm thời đạt được chiến thắng ở cấp xét xử sơ thẩm. Về lý do kiện nam ca sĩ Noo Phước Thịnh, theo nguyên đơn, Noo Phước Thịnh là chủ sở hữu của MV này và cũng là chủ thể xâm phạm quyền tác giả. Bởi theo nguyên đơn, trong quá khứ Noo Phước Thịnh nhiều lần phát ngôn trên truyền thông rằng mình là người đầu tư kinh phí, công sức, diễn xuất MV này và MV được đăng trên kênh “Noo Phước Thịnh”, đi kèm với phần mô tả nêu “bản quyền thuộc về Nguyễn Phước Thịnh”. Tuy nhiên, bị đơn cho rằng ông Lê Tuấn Khanh mới là chủ sở hữu của MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi và kênh YouTube “Noo Phước Thịnh”. Việc này thể hiện qua hai hợp đồng, một hợp đồng giữa ông Khanh và Noo Phước Thịnh, trong đó nam ca sĩ đồng ý tham gia MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi của ông Khanh và một hợp đồng ông Khanh ký cùng bên thứ ba cung cấp dịch vụ “quản lý, marketing và khai thác kinh doanh” đối với các nội dung trên kênh YouTube “Noo Phước Thịnh”. HĐXX sơ thẩm cuối cùng đã xác định bị đơn Noo Phước Thịnh không phải là chủ sở hữu của MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi và kênh YouTube “Noo Phước Thịnh” dựa trên chứng cứ là các hợp đồng được bị đơn cung cấp và vì nguyên đơn không cung cấp được các chứng cứ chứng minh ngược lại nên Noo Phước Thịnh không phải là chủ thể xâm phạm quyền tác giả của ông Zack Hemsey với tác phẩm The Way. Gặp khó trong tiếp cận tài liệu Không bàn về kết quả vụ án nhưng thông qua đó có thể thấy các tình tiết trong vụ kiện mang những đặc điểm thường thấy trong các tranh chấp SHTT và đã lặp lại những vấn đề về nghĩa vụ chứng minh để thực thi quyền SHTT. Cụ thể, đó là vấn đề khó khăn trong tiếp cận các tài liệu có liên quan để xác định chủ thể vi phạm và mức thiệt hại thực tế. Theo Điều 91 BLTTDS, trong tranh chấp dân sự, bên có yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình là bên có nghĩa vụ cung cấp bằng chứng để chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Quy định này xuất phát từ lẽ công bằng và lý do trong thực tiễn đời sống, nguyên đơn và bị đơn trong nhiều trường hợp thường tồn tại một mối quan hệ hợp tác kinh doanh trước thời điểm xảy ra tranh chấp, do vậy có năng lực để thu thập và cung cấp chứng cứ cho yêu cầu của mình. Ví dụ, một bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa có thể dựa vào các quy định về quyền lợi của mình trong hợp đồng và các biên lai thanh toán, chứng từ vận chuyển… để khởi kiện bên còn lại trong hợp đồng khi phát hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Tuy nhiên, trong các tranh chấp SHTT, thường không tồn tại mối quan hệ hợp tác kinh doanh nào giữa nguyên đơn và bị đơn trước thời điểm xảy ra tranh chấp. Ví dụ như trong vụ kiện Zack Hemsey - Noo Phước Thịnh, nguyên đơn khởi kiện vì cho rằng bị đơn đã sử dụng tác phẩm của mình mà không xin phép, các bên không có mối liên hệ nào trước khi tranh chấp xảy ra. Vì đặc điểm rất đặc biệt này nên trong các vụ kiện về thực thi quyền SHTT, bên yêu cầu thường gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực thu thập và cung cấp cho tòa án các bằng chứng về hành vi xâm phạm quyền SHTT để xác định chủ thể vi phạm và mức bồi thường thiệt hại thực tế. Ví dụ như vào một ngày đẹp trời, ĐH Quốc gia TP.HCM Mới đây, HĐXX sơ thẩm TAND TP.HCM đã chính thức tuyên án sơ thẩm vụ kiện Zack Hemsey (nguyên đơn) - Noo Phước Thịnh (bị đơn). Dù bản án chưa có hiệu lực nhưng vụ kiện đã đặt ra những vấn đề về nghĩa vụ chứng minh trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ (SHTT) theo quy định của pháp luật Việt Nam. Phải kiện ai? HĐXX xác định MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi đã sao chép trực tiếp một phần bản ghi âm của tác phẩm The Way kéo dài 1 phút 25 giây mà không được sự cho phép của ông Zack Hemsey - tức là có hành vi vi phạm về quyền SHTT. Tuy nhiên, người bị kiện - ca sĩ Noo Phước Thịnh lại được xác định không phải là chủ sở hữu MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi hay kênh Ca sĩ Noo Phước Thịnh trong MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi. Ảnh: MV bạn phát hiện bức tranh mình từng vẽ và đăng trên Facebook năm năm trước được một công ty A sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của họ, hành vi xâm phạm quyền tác giả có lẽ là thứ quá rõ ràng nhưng bạn sẽ không thể nào có được tài liệu nội bộ của công ty A để biết các quảng cáo có chứa bức tranh của bạn được thiết kế bởi công ty A hay một bên thứ ba nào khác, từ đó xác định cần khởi kiện ai. Đồng thời, bạn cũng không thể tiếp cận với các tài liệu đánh giá các quảng cáo có bức tranh của bạn đã đem lại cho công ty A bao nhiêu lợi nhuận, từ đó tìm ra mức bồi thường thiệt hại thực tế mà bạn có thể yêu cầu. Trong trường hợp bạn khởi kiện công ty A nhưng không may thiết kế lại được tạo ra bởi một bên khác, khả năng cao yêu cầu bồi thường của bạn sẽ không bao giờ được chấp nhận, vì đã quá thời hiệu khởi kiện để bạn có thể quay lại kiện đúng chủ thể vi phạm trực tiếp quyền tác giả của mình. Vì vậy, thiết nghĩ cần có nhiều hơn những nghiên cứu, đề xuất phát triển pháp luật để cải thiện khả năng thu thập, cung cấp chứng cứ của bên có quyền bị xâm phạm trong các tranh chấp SHTT. Bên cạnh đó, việc cân nhắc bổ sung các trường hợp thực thi quyền SHTT vào các trường hợp mà nghĩa vụ chứng minh không được phân phó toàn bộ cho nguyên đơn tương tự như tại điểm a, b khoản 1 Điều 91 BLTTDS cũng có thể là một giải pháp hiệu quả để tăng cường năng lực thực thi quyền SHTT của các chủ sở hữu quyền.• Kinh nghiệm từ các quy định của pháp luật nước ngoài có thể đóng một vai trò rất hữu ích để tham khảo, ví dụ như chế định “Disclosure” trong pháp luật Vương quốc Anh. Chế định này yêu cầu bên xâm phạm quyền có nghĩa vụ cung cấp tất cả thông tin có liên quan đến vi phạm hoặc phải chịu các chế tài nặng nề. Cần có nhiều hơn những nghiên cứu, đề xuất phát triển pháp luật để cải thiện khả năng thu thập, cung cấp chứng cứ của bên có quyền bị xâm phạm trong các tranh chấp SHTT. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20262031” (sau đây gọi là cuộc thi “Công dân với bầu cử”) trên báo Pháp Luật TP.HCM. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam có thể tham gia cuộc thi, được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên website báo Pháp Luật TP.HCM tại địa chỉ congdanvoibaucutphcm.plo.vn. Cuộc thi diễn ra từ ngày 3-2 đến 15-32026, được chia thành sáu kỳ thi liên tiếp. Mỗi kỳ thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ: “Theo bạn có bao nhiêu người trả lời đúng đáp án của cả 10 câu hỏi trắc nghiệm?”. Cụ thể, kỳ 1 từ 7 giờ ngày 3 đến hết ngày 8-2. Kỳ 2 từ 0 giờ ngày 9 đến hết ngày 15-2. Kỳ 3 từ 0 giờ ngày 16 đến hết ngày 22-2. Kỳ 4 từ 0 giờ ngày 23-2 đến hết ngày 1-3. Kỳ 5 từ 0 giờ ngày 2 đến hết ngày 8-3. Kỳ 6 từ 0 giờ ngày 9 đến 19 giờ ngày 15-3. Nội dung câu hỏi tập trung vào Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Về cơ cấu giải thưởng, ở mỗi kỳ thi, ban tổ chức trao các giải thưởng gồm: 1 giải nhất: 2.000.000 đồng/giải/kỳ; 1 giải nhì: 1.500.000 đồng/giải/kỳ; 2 giải ba: 1.000.000 đồng/giải/kỳ; 10 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải/kỳ. TRẦN MINH TỪ VỤ NOO PHƯỚC THỊNH BỊ KIỆN: Bàn về nghĩa vụ chứng minh trong tranh chấp sở hữu trí tuệ Công dân từ 15 tuổi đã có thể tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử. Ảnh: TRẦN MINH Nhiều giải thưởng hấp dẫn tại cuộc thi “Công dân với bầu cử” trên Pháp Luật TP.HCM THS NGUYỄN HOÀNG BẢO KHƯƠNG, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Với tính đặc thù của các tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, việc thu thập thông tin chứng cứ để xác định người vi phạm nhằm khởi kiện chính xác đối tượng trong thực tiễn gặp nhiều khó khăn.

