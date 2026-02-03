027-2026

SỐ 027 (7598) - Thứ Ba 3-2-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trang 2+3 Nghĩatìnhbánhmì,sữatreo giữa lòng Thành phố trong so nay “DÂN LÀ GỐC” - THƯỚC ĐO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG Nhân dân tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI trang 4+5 CHÀO MỪNG 96 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 – 3-2-2026) TP.HCM phát động cuộc thi Công dân với bầu cử trang 14 Quyết tâm “xóa trắng” tội phạm đường phố ở TP.HCM TP.HCM tái khởi động dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng trang 9 trang 6 Tổng Bí thư Tô Lâm: Vững bước dưới cờ Đảng

2 Thời sự - Thứ Ba 3-2-2026 CHÀO MỪNG 96 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG Ngay sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026) với một tinh thần hân hoan đặc biệt. Dấu mốc 96 năm của Đảng càng có ý nghĩa, khi chúng ta bước vào năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới - năm khởi đầu có vai trò quyết định trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa các mục tiêu chiến lược thành hiện thực. Niềm tự hào về chặng đường vẻ vang 96 năm dưới cờ Đảng quang vinh đang tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy khí thế mới, niềm tin mới để chúng ta vững tin tiến bước. Bản lĩnh và sức sống bền bỉ qua 96 mùa xuân (*) Trải qua 96 mùa xuân kể từ ngày ra đời, đặc biệt là hơn 80 năm Đảng cầm quyền, Đảng ta đã chứng tỏ một sức sống bền bỉ, bản lĩnh kiên cường và đường lối lãnh đạo đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ khi có Đảng, dân tộc ta, với truyền thống ngàn năm văn hiến, đã viết tiếp những trang sử hào hùng: Lãnh đạo nhân dân tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; lãnh đạo toàn dân chiến thắng thực dân, đế quốc trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, thu non sông về một mối và đưa cả nước tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mỗi bước thăng trầm của lịch sử đều là thử thách tôi luyện Đảng ta ngày càng trưởng thành, vững mạnh hơn trên con đường phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chặng đường 96 năm qua đã khẳng định: Không có lực lượng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam đủ uy tín, năng lực và bản lĩnh lãnh đạo cách mạng với mục tiêu vì nhân dân. Vai trò cầm quyền và lãnh đạo toàn diện của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều làm nên sức mạnh, uy tín của Đảng không chỉ ở những chiến công hiển hách, mà còn ở tinh thần cầu thị, dám nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa. Nhờ đó, Đảng ta luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hành trình 96 năm của Đảng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Trước hết, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội phải luôn được kiên định nắm vững - đó là hai mục tiêu chiến lược, gắn bó chặt chẽ với nhau trong suốt tiến trình cách mạng. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là nền tảng vững chắc bảo đảm nền độc lập chân chính, lâu bền cho dân tộc. Thấm nhuần chân lý đó, Đảng ta luôn luôn kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn: Vừa kiên quyết bảo vệ bằng được độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, vừa bền bỉ xây dựng chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. “Bí quyết” làm nên thắng lợi của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng Bài học sâu sắc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn. Ảnh: TTXVN Nhân dân vừa là người làm nên những thắng lợi lịch sử, vừa là nguồn sức mạnh vô tận để Đảng tồn tại và phát triển. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đảng ta được nhân dân tin tưởng giao phó sứ mệnh và Đảng không có lợi ích nào khác ngoài phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng.” Lời dạy của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở rằng Đảng phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy dân làm gốc và lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Thực tiễn cũng cho thấy một khi quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân thì đó sẽ là nguy cơ khôn lường cho vận mệnh đất nước và chính sự tồn vong của Đảng. Do đó, giữ gìn mối quan hệ máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng luôn là nguyên tắc sinh tử. Sự ủng hộ, tin yêu của nhân dân chính là thước đo uy tín, nguồn sức mạnh và “bí quyết” thắng lợi của Đảng ta trong mọi giai đoạn cách mạng. Bên cạnh đó, Đảng ta luôn coi trọng và không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công” - lời hiệu triệu của Bác Hồ đã kết tinh chân lý: Đoàn kết là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn nhất của cách mạng Việt Nam. Đảng phải biết phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đây vừa là bài học, vừa là phương châm hành động để Đảng lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, đưa đất nước vươn lên tầm cao mới trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Tự đổi mới để xứng đáng là “đội quân dẫn đường” Bài học lớn bao trùm lên tất cả là: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lịch sử 96 năm qua khẳng định vai trò tiên phong, “đội quân dẫn đường” của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Đảng muốn lãnh đạo lâu dài thì phải luôn tự hoàn thiện, tự làm mới, giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong. Đảng ta phải không ngừng học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức thực tiễn để đủ sức giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn cách mạng đặt ra. Đồng thời, Đảng phải thường xuyên cảnh giác, đấu tranh phòng, chống những nguy cơ lớn đối với mình, nhất là sai lầm về đường lối, chệch hướng, tụt hậu VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết quan trọng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và hành trình vẻ vang của Đảng. Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư. Lịch sử 96 năm qua khẳng định vai trò tiên phong, “đội quân dẫn đường” của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư TÔ LÂM Các đại biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: CTV về kinh tế, bệnh quan liêu, tham nhũng và sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ tiếp tục là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Ở mỗi bước ngoặt lịch sử, Đảng đều kịp thời đề ra chủ trương đúng đắn và nghiêm khắc sửa chữa sai lầm, khuyết điểm nếu có. Sự dũng cảm “tự soi, tự sửa” giúp Đảng tránh rơi vào giáo điều, trì trệ, không ngừng lớn mạnh để đáp ứng yêu cầu của cách mạng qua từng giai đoạn. Từ những bài học lịch sử, Đảng ta luôn chủ động đưa ra những quyết sách kịp thời; tiêu biểu là công cuộc Đổi mới từ thập

3 Thời sự - Thứ Ba 3-2-2026 CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 _ 3-2-2026) niên 1980 đã đưa đất nước thoát khủng hoảng và phát triển mạnh mẽ. Gần đây, trước nạn tham nhũng, suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận và quyết tâm thực hiện để chấn chỉnh, đẩy mạnh đấu tranh với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”. Hôm nay, nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ qua, chúng ta tự hào nhận thấy: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ một dân tộc nô lệ, đói nghèo, Việt Nam đã vươn lên thành một quốc gia độc lập, thống nhất, tự chủ, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế; từ một đất nước kiệt quệ sau các cuộc chiến tranh, chúng ta đã tiến hành công cuộc Đổi mới 1986, đưa Việt Nam Thủ tướng: Mở luồng sinh khí mới cho kinh tế - thương mại Việt Nam Hội chợ mùa xuân lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, tiếp nối sau Hội chợ mùa thu lần thứ nhất năm 2025. thoát khỏi khủng hoảng, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Nhìn ra thế giới, có thể khẳng định: Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam đang ngày một nâng cao. Bạn bè năm châu biết đến Việt Nam như một dân tộc anh hùng trong đấu tranh giành độc lập, đồng thời là một đối tác tin cậy, một quốc gia yêu chuộng hòa bình và đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đó khẳng định chân lý: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là “ngọn cờ tập hợp sức mạnh toàn dân tộc” trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.• * Các tít nhỏ do tòa soạn đặt Khát vọng hùng cường trong kỷ nguyên mới Đại hội XIV của Đảng đã đề ra những định hướng, mục tiêu chiến lược quan trọng cho giai đoạn sắp tới, đặc biệt là quyết tâm thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Trách nhiệm lịch sử đặt lên vai toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải hiện thực hóa những mục tiêu, khát vọng đó thành hiện thực sinh động. Mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên - nhất là người đứng đầu - cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Toàn Đảng phải tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách quyết liệt, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để kiểm soát quyền lực và chỉnh đốn đội ngũ. Đồng thời, toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, phát huy hiệu quả để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người dân Việt Nam. Gần một thế kỷ ra đời, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta đã thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm của Đảng cầm quyền, với truyền thống anh hùng và tinh thần đoàn kết của cả dân tộc, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại, tranh thủ thời cơ, tiếp tục giành những thắng lợi to lớn hơn nữa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục chung sức đồng lòng, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời đại mới. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, chúng ta vững bước tiến lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, quyết tâm xây dựng thành công mộ t nư ớc Việ t Nam hòa bình, độ c lậ p, dâ n chủ, giàu mạnh, phồn vinh, vă n minh, hạnh phúc, vững bư ớc đi lê n chủ nghĩa xã hộ i. Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đem hết tâm huyết, trí tuệ và bản lĩnh để kiến tạo một nước Việt Nam hùng cường, để Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại, để chúng ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu trong kỷ nguyên mới. Mùa xuân của đất nước sẽ mãi tươi đẹp, bền vững khi mỗi người Việt Nam - dù ở cương vị nào - đều nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, chung tay xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Để mai sau nhìn lại, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam có thể tự hào đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cao cả của dân tộc, đã sống và cống hiến xứng đáng cho Tổ quốc, cho nhân dân. AN HIỀN Sáng 2-2, tại Hà Nội, Hội chợ mùa xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự, chủ trì lễ khai mạc. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng ban Chỉ đạo các hội chợ quốc gia; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Bộ NN&MT; UBND TP Hà Nội; đại diện các địa phương; đại diện một số đại sứ, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam… Bước chạy đà làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc khai mạc Hội chợ mùa xuân lần thứ nhất năm 2026 là một “bước chạy đà” hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước, một “xung lực mới” khơi dậy khí thế hăng say lao động, sản xuất, kinh doanh, một “đòn bẩy chiến lược” khởi tạo sự phát triển bứt phá ngay từ đầu năm 2026. Theo Thủ tướng, kế thừa và phát huy “6 điểm nhất” của Hội chợ mùa thu lần thứ nhất năm 2025, Hội chợ mùa xuân lần này tiếp tục kiến tạo và định vị những giá trị đặc sắc riêng biệt. Đó là hội chợ của bản sắc và khát vọng vươn mình; hội chợ hướng về nhân dân, vì nhân dân và vì một cộng đồng hưởng thụ chất lượng sản phẩm cao; hội chợ gắn kết những nhịp cầu giao thương. “Đây là nơi tổng hợp tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí sáu nhất: Tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất. Đây cũng là nơi lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ nhất niềm tự hào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và tuyên chiến trực tiếp với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ” - lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh. Ba kỳ vọng lớn Để từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu của Hội chợ mùa xuân hằng năm là điểm đến tin cậy, địa chỉ uy tín của mọi người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, Thủ tướng đặt ra ba kỳ vọng lớn đối với hội chợ lần này. Một là hội chợ phải trở thành điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế. Thủ tướng cho rằng thành công của hội chợ không chỉ ở giá trị doanh thu mà phải ở cả giá trị hội tụ (sản phẩm, hàng hóa, thị trường, đối tác, khách hàng, cơ hội kinh doanh...). Hai là hội chợ phải là nơi thổi hồn vào sản phẩm Việt; quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu Việt. Mỗi sản phẩm hàng hóa phải là một “đại sứ” văn hóa, mỗi gian hàng phải là một “không gian” di sản quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định và phát triển. Ba là khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước. Hội chợ chính là động lực thắp sáng ngọn lửa lao động sản xuất, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, kiến tạo giá trị phát triển của toàn xã hội. Đồng thời tạo lập, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng; tạo đà, tạo lực, tạo sức bật mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Đổi mới tư duy từ “trưng bày hàng hóa” sang “quảng bá giá trị” Việt Nam Để Hội chợ mùa xuân lần thứ nhất thực sự trở thành ngày hội tiêu dùng quốc gia, nơi tinh hoa “hàng hóa Việt Nam - bản sắc Việt Nam - trí tuệ Việt Nam” cùng hội tụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công Thương bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất, ưu tiên nhất, để hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp. Thủ tướng nêu rõ cần coi hội chợ lần này là “bước đệm” chiến lược để chuẩn hóa mô hình hội chợ quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế; đưa thương hiệu hội chợ quốc tế của Việt Nam trở thành một “chỉ dấu” uy tín trên bản đồ thương mại khu vực và thế giới ngay trong năm 2026 này. Đối với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, Thủ tướng yêu cầu chủ động đổi mới tư duy từ “trưng bày hàng hóa” sang “quảng bá giá trị” Việt Nam. Các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân nêu cao tinh thần tiên phong, đi đầu dẫn dắt sự phát triển bứt phá; tích cực, chủ động kết nối, tìm kiếm đối tác để tham gia sâu hơn, vững chắc hơn vào chuỗi cung ứng quốc gia và toàn cầu…• Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân nêu cao tinh thần tiên phong, đi đầu dẫn dắt sự phát triển bứt phá. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC Hội chợ mùa xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề“Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 13-2 tại Nhà triển lãm Kim Quy - Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC). Hội chợ có diện tích hơn 100.000 m2 với sự tham gia của hơn 3.000 gian hàng được chia thành tám phân khu nổi bật. Trong đó, phân khu địa phương chủ đề - TP.HCM giữ vai trò trung tâm của hội chợ, là điểm khởi đầu của hành trình du xuân. Không gian giới thiệu toàn diện những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, công nghiệp, thương mại, tài chính, đổi mới sáng tạo, văn hóa và du lịch của TP.HCM; đồng thời truyền tải tầm nhìn xây dựng một đô thị thông minh, phát triển bền vững, giàu bản sắc và hội nhập quốc tế. Các hoạt động trình diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa và trải nghiệm lễ hội Tết phương Nam được tổ chức đan xen, thể hiện tinh thần cởi mở, năng động và sáng tạo, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của TP.HCM trong nền kinh tế quốc dân. Cùng với đó là không gian“Tết sum vầy” do TP Hà Nội chủ trì; phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” do Bộ VH-TT&DL chủ trì; phân khu ngoài trời “Vị xuân gắn kết”… Hội chợ diễn ra từ ngày 2 đến 13-2

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 3-2-2026 LÊTHOA-NGUYỄNTHẢO thực hiện Tư tưởng “Dân là gốc” được đặc biệt nhấn mạnh, xuyên suốt trong văn kiện Đại hội XIV và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam. Đây được xem là thước đo cao nhất của mọi quyết sách. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhằm xây dựng đất nước hùng cường trong kỷ nguyên mới. Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhìn nhận đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy định tính sang định lượng, biến “lòng dân” thành thước đo cụ thể, chính xác nhất cho hiệu quả công việc và phẩm chất của cán bộ. Dựa vào dân để chèo lái con thuyền cách mạng . Phóng viên: Tại Đại hội XIV, trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, tư tưởng “Dân là gốc” đã được nhấn mạnh với một tâm thế đặc biệt. Vì sao lại như vậy, thưa ông? + PGS-TS Lê Văn Cường: Việc nhấn mạnh vào yếu tố “Dân” tại thời điểm bước ngoặt này xuất phát từ cơ sở lý luận và đòi hỏi cấp bách của thực tiễn. Thứ nhất, về mặt lý luận, từ chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh và qua tổng kết 40 năm đổi mới, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Sức mạnh của Đảng nằm ở mối liên hệ máu thịt với nhân dân. Sinh thời, Bác Hồ đã khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”. Đó là Trong bối cảnh cấp bách đó, nếu không có một cuộc cách mạng về nhận thức, nếu đội ngũ cán bộ đảng viên không thực sự thân dân, trọng dân, gần dân, chịu khó học dân mà vẫn giữ thói “quan cách mạng”, quan liêu, hách dịch thì chắc chắn sẽ thất bại. Nếu thiếu sự ủng hộ của dân thì mục tiêu lớn là chúng ta đã bước qua được tư duy định tính để chuyển sang định lượng, khắc phục triệt để tình trạng đánh giá chung chung, hình thức. Trước đây, khi nhận xét cán bộ hay đánh giá tổ chức, chúng ta thường dùng những cụm từ rất trừu tượng. Ví dụ, nói một đồng chí có “lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định” nhưng đo sự vững vàng đó bằng công cụ gì? Hay khi xét chuyển đảng viên chính thức sau 12 tháng thử thách, ta đánh giá là “đủ tư cách” nhưng “đủ tư cách” gồm những gì thì lại rất khó định lượng. Chính vì vậy, khi lấy “Dân là gốc” làm thước đo cao nhất, mọi quyết sách buộc phải được lượng hóa, phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tư tưởng “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh” của Bác Hồ nay đã được Đại hội XIV cụ thể hóa bằng những con số biết nói. Chẳng hạn, quyết tâm phát triển kinh tế được đo bằng chỉ tiêu tăng trưởng 10% trở lên. Nếu không đạt, đời sống người dân sẽ không được cải thiện. Đó là thước đo thực tế. Về an sinh xã hội, hiệu quả được đo bằng các chỉ số thiết thân như học phí, viện phí, tỉ lệ giảm nghèo… 96 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng - Bài 2 “Dân là gốc” - thước đo hành chân lý bất biến. Thứ hai, từ góc độ thực tiễn, lịch sử chứng minh mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ việc Đảng biết phát huy sức mạnh vĩ đại của nhân dân, biết dựa vào dân để xây dựng Đảng và chèo lái con thuyền cách mạng. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế hiện nay, chúng ta phải dũng cảm thừa nhận đây đó vẫn còn có những biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng. Trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ những hạn chế này. Biểu hiện rõ nhất là căn bệnh nói nhiều, làm ít, nói không đi đôi với làm. Nhiều chủ trương, nghị quyết dù rất đúng đắn nhưng vẫn chỉ nằm trên bàn giấy, không đi vào cuộc sống, không biến thành “cơm áo gạo tiền” hay những lợi ích đo đếm được cho người dân. Bên cạnh đó là căn bệnh sợ trách nhiệm, né tránh, ngại va chạm của một bộ phận cán bộ. Thứ ba và quan trọng nhất là yêu cầu của thời kỳ mới. Chúng ta đang đứng trước vận hội mới với những mục tiêu, chỉ tiêu rất cao và áp lực rất lớn, như mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, kinh tế xanh... mà Đại hội XIV đề ra là đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, tăng trưởng nhanh và bền vững sẽ không thể thành hiện thực. Đó chính là lý do vì sao ngay lúc này, “Dân là gốc” không chỉ là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh sống còn của sự phát triển. Đánh giá cán bộ bằng kết quả thực tiễn . Đại hội XIV nhấn mạnh việc lấy hiệu quả phục vụ nhân dân, lấy “Dân là gốc” làm thước đo cao nhất cho mọi quyết sách. Tư duy này có gì đột phá so với trước đây? + Điểm đột phá căn bản nhất Mỗi lời nói, việc làm của cán bộ đều tác động trực tiếp đến uy tín và danh dự của Đảng. Người dân nhìn vào cán bộ để đánh giá Đảng. “Dân là gốc” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành thước đo định lượng buộc mỗi cán bộ phải hành động thực chất, lấy lợi ích, niềm tin của nhân dân làm danh dự. Đại hội VI của Đảng (năm 1986) - Đại hội khởi xướng sự nghiệp đổi mới đã để lại một “mốc son” bước ngoặt khi yêu cầu phải quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm “Dân là gốc”. Đến Đại hội XIV, khi tổng kết 40 năm đổi mới, đây tiếp tục được khẳng định là một trong năm bài học kinh nghiệm cực kỳ quan trọng. Thực tế, quan điểm này là sự kế thừa dòng chảy lịch sử của dân tộc. Từ hàng trăm năm trước, Nguyễn Trãi đã đúc kết tư tưởng “dân vi bản”, “an dân là kế bền gốc sâu rễ”. Tiếp nối truyền thống ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Người luôn căn dặn: Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Kế thừa tư tưởng của Bác, qua các kỳ đại hội, Đảng ta luôn kiên định lấy nhân dân làm trung tâm, là động lực và mục tiêu của sự phát triển. Không có gì che mắt được nhân dân, do đó phải dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ. Sự hài lòng của người dân được xác định là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả lãnh đạo, gắn liền với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Bước vào kỷ nguyên mới, bài học “Dân là gốc” trở thành hành trang, là “kim chỉ nam” soi đường. Nhiệm vụ càng lớn thì chúng ta lại càng phải dựa vào dân. Suy cho cùng, nguồn gốc sức mạnh của Đảng chính là nhân dân. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công “long trời lở đất” khi Đảng ta mới có khoảng 5.000 đảng viên. Nếu chỉ dựa vào 5.000 người ấy thì chắc chắn không thể giành chính quyền trong 10 ngày, mà đó là sức mạnh tổng hợp của hơn 20 triệu đồng bào. Tương tự, thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới hôm nay không chỉ dựa vào hơn 5 triệu đảng viên mà là sức mạnh của gần 100 triệu người dân. Điều đó cho thấy càng khó khăn, chúng ta lại càng phải dựa vào dân. Chính vì vậy, Đại hội XIV nhấn mạnh: “Dân là gốc, là thước đo cao nhất của mọi quyết sách”. Mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới phục vụ nhân dân, phản ánh đúng ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chỉ khi đó, chủ trương mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành thực tiễn sinh động và được người dân ủng hộ, tin theo. Ông NGUYỄN ĐỨC HÀ, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Nhiệm vụ càng lớn, càng phải dựa vào dân Người dân tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đất nước tại TP.HCM, hồi tháng 4-2025. Ảnh: NGUYỆT NHI CHÀO MỪNG 96 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG Góc nhìn

5 khuyến khích và trọng dụng; ai làm chưa tốt thì phải nhắc nhở, chấn chỉnh. Thậm chí, nếu anh không đáp ứng được yêu cầu thì phải dứt khoát đứng sang một bên. Thực tế, nếu một cán bộ chỉ làm việc với tinh thần bàng quan, chiếu lệ, làm cho xong chuyện theo kiểu “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” thì họ sẽ chẳng bao giờ tự đặt ra những câu hỏi trăn trở này. Chúng ta phải nhận thức rõ rằng mỗi lời nói, việc làm của cán bộ đều tác động trực tiếp đến uy tín và danh dự của Đảng. Người dân nhìn vào cán bộ để đánh giá Đảng. Nếu cán bộ hành xử không đúng, niềm tin của nhân dân đối với chế độ sẽ bị ảnh hưởng. Không sợ sai, chỉ sợ không dám sửa . Nhưng không phải lúc nào nghị quyết đi vào cuộc sống cũng trơn tru. Nếu chẳng may quyết sách gây thiệt hại cho người dân thì chúng ta ứng xử thế nào? + Tôi cho rằng chúng ta đừng sợ sai. Cả V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đều từng dạy: Một Đảng mà giấu giếm sai lầm, khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Trước Đổi mới, chúng ta duy trì quá lâu cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, khi nhận thấy đó là sai lầm, Đảng đã kiên quyết nhận khuyết điểm và sửa chữa. Hay việc thừa nhận kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cũng là bước tiến lớn về tư duy. Bộ Chính trị cũng đã ban hành riêng Nghị quyết 68 để phát triển kinh tế tư nhân nhằm khơi thông mọi nguồn lực xã hội. Tất nhiên, không phải nghị thoisu@phapluattp.vn Về tác phong lãnh đạo, sự gần dân được quy định bằng số ngày lãnh đạo phải tiếp dân mỗi tuần, mỗi tháng. Việc lượng hóa này buộc người đứng đầu phải hành động, tránh được tình trạng quan liêu, xa dân. Suy cho cùng, “Dân là gốc” được đo lường chính xác nhất bằng niềm tin và sự đồng lòng của nhân dân. Khi có chính sách miễn học phí, người dân rất phấn khởi. Khi “chiến dịch Quang Trung” thần tốc được triển khai để xây nhà cho bà con vùng lũ miền Trung, người dân cảm thấy vô cùng ấm lòng. Con số 14 triệu lượt ý kiến đóng góp cho Văn kiện Đại hội XIV hay tỉ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tới đây cao chính là thước đo khách quan nhất, phản ánh trung thực nhất lòng dân và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thời sự - Thứ Ba 3-2-2026 Khó vạn lần dân liệu cũng xong động của Đảng Nụ cười rạng rỡ của bà Hồ Thị Hương (Quảng Ngãi) trong ngôi nhà mới sau Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: NGUYỄN YÊN CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2026) (sandbox). Đảng cũng lường trước việc này nên đã ban hành cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không ngừng hoàn thiện và phát triển. Tuy nhiên, nếu hỏi rằng chính sách lỡ sai và gây thiệt hại cho dân thì cần có cái nhìn biện chứng và bình tĩnh. Về mặt phương pháp luận, không nên tư duy theo kiểu tách bạch hay đối lập lợi ích giữa Nhà nước và nhân dân. Nếu coi việc chính sách chưa phù hợp là Nhà nước gây thiệt hại cho dân theo hướng đối kháng mâu thuẫn thì rất dễ bị các thế lực xấu lợi dụng, kích động. Còn về mặt hành động, thái độ nhất quán là chủ trương chưa phù hợp thì điều chỉnh, làm sai thì sửa, gây thiệt hại thì bồi thường. Chúng ta đã có hành lang pháp lý đầy đủ cho việc này, như Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (năm 2015), hay trong Đảng có Quy định 117 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi cho tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Tôi lấy một ví dụ rất thực tế và nóng hổi là câu chuyện Luật Đất đai và tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Theo quy định cũ, mức thu tiền sử dụng đất quá cao (có thể lên tới 100%) khiến người dân bức xúc, chúng ta đã cầu thị sửa ngay. Các quy định mới đã điều chỉnh mức thu xuống hợp lý hơn, chỉ còn khoảng 30%. Khi thấy một nút thắt trong thực tế, thấy dân chưa thuận, chúng ta sẵn sàng sửa đổi để chính sách đi vào cuộc sống được tốt hơn. Đó mới thực sự là tinh thần “Dân là gốc”, không sợ sai, chỉ sợ không dám nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai vì lợi ích của nhân dân. . Xin cảm ơn ông.• Lòng dân vững, khó khăn nào cũng vượt qua Trong báo cáo của Ban Chấp hành khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Ông khẳng định bước vào giai đoạn mới, càng phải chăm lo xây dựng thế trận lòng dân. Thế trận lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững; thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng. Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hóa giải. Tiêu điểm Làm vì danh dự, uy tín . Tổng Bí thư Tô Lâm từng gợi mở bốn câu hỏi để mỗi người cán bộ tự soi: “Việc này có lợi cho dân không? Có làm dân tin hơn không? Có làm cuộc sống dân tốt hơn không? Và có làm cho đất nước giàu mạnh hơn không?”. Ông đánh giá như thế nào về những câu hỏi tự vấn này? + Theo tôi, bản chất của bốn câu hỏi này chính là một hình thức cụ thể hóa, lượng hóa thước đo “Dân là gốc” trong mọi quyết sách và là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi công vụ. Những câu hỏi này là cơ sở quan trọng để xây dựng các quy định đánh giá cán bộ thực chất nhằm chấm dứt triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít”, thiết lập cơ chế thưởng phạt phân minh. Ai làm tốt, thực sự vì dân thì phải được biểu dương, Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Bình, TP.HCM hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: THUẬN VĂN quyết nào ban hành cũng đúng tuyệt đối ngay. Điều này đúng với cả Việt Nam và thế giới. Chính vì vậy mới cần cơ chế thử nghiệm, thí điểm Trong suốt chiều dài 96 năm lịch sử kể từ khi thành lập đến nay, có thể khẳng định tư tưởng “Dân là gốc”, “Dân là chủ” và “Dân làm chủ” luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Đảng luôn kiên định nguyên tắc muốn xây dựng Đảng vững mạnh, phải dựa vào nhân dân. Thực tiễn lịch sử là minh chứng rõ nét nhất. Nhìn lại cao trào cách mạng 1930-1931, đó là cuộc tập dượt đầu tiên nhưng chúng ta chưa giành được thắng lợi trọn vẹn. Một trong những nguyên nhân là do ta chưa huy động được tối đa sức dân, mới chỉ chủ yếu dựa vào lực lượng công - nông, trong khi lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân ta lúc bấy giờ là vô cùng to lớn. Kế thừa bài học đó, trong các kỳ đại hội gần đây, vấn đề“Dân là gốc”luôn được đặt ở vị trí trang trọng. Tại Đại hội XII, trong năm bài học kinh nghiệm lớn được rút ra, bài học “Dân là gốc”, dựa vào dân để xây dựng Đảng tiếp tục được khẳng định. Tinh thần này tiếp tục xuyên suốt qua Đại hội XIII và nay là Đại hội XIV. Sự phát triển về tư duy còn thể hiện rõ qua phương châm hành động. Nếu trước đây chúng ta nói“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thì từ Đại hội XIII đã bổ sung thêm hai yếu tố cốt lõi: “Dân giám sát và dân thụ hưởng”. Người dân không chỉ đóng góp sức lực mà phải được hưởng những thành quả thiết thực từ công cuộc đổi mới và sự phát triển của đất nước. Nét mới và đặc sắc của Đại hội XIV chính là sự nâng tầm về mục tiêu: Khẳng định mạnh mẽ việc lấy hạnh phúc của người dân làm đích đến để phấn đấu. Mọi hành động của Đảng đều phải xuất phát từ ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đại hội XIV lần này cũng làm đậm nét hơn nữa tư tưởng hướng về cơ sở. Chủ trương xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng chính là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn. Mục tiêu cuối cùng là để lắng nghe được nhiều hơn tiếng nói của quần chúng và giải quyết kịp thời, tận gốc những bức xúc của người dân ngay từ cơ sở. PGS-TS LÊ VĂN CƯỜNG, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 3-2-2026 tiếp đối mặt với tội phạm. Chính vì vậy, tôi có nguyện vọng được công tác tại Đội CSHS đặc nhiệm (Đội 2). Tháng 6-2023, tôi vinh dự được Ban giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo PC02 tin tưởng, giao trọng trách là đội trưởng kiêm bí thư chi bộ CSHS đặc nhiệm. Ngay từ đầu, tôi xác định Đội 2 là đơn vị mũi nhọn của PC02, có vai trò quan trọng trong tham mưu cho lãnh đạo phòng, Đảng ủy phòng và Ban giám đốc Công an TP.HCM về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, đặc biệt là tội phạm đường phố. Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được công tác tại một đơn vị mũi nhọn như vậy. Đặc biệt, thời điểm nhận nhiệm vụ, tôi và tập thể đơn vị còn được trực tiếp Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM (khi đó là Phó Giám đốc Công an TP.HCM), cùng Trưởng phòng PC02 đến giao nhiệm vụ, động viên tinh thần. Đây là sự quan tâm rất lớn, bởi khi đó mô hình tổ chức vẫn còn cấp quận, huyện và rất hiếm khi lãnh đạo ban giám đốc trực tiếp xuống làm việc ở cấp đội. Sự quan tâm ấy vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân tôi và tập thể cán bộ, đảng viên Đội 2. . Thời điểm đó, tình hình tội phạm đường phố ở TP.HCM diễn ra rất phức tạp. Trăn trở của ông khi đó ra sao? + Phó giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp giao cho Đội 2 nhiệm vụ khẩn trương tập trung lực lượng, chủ động trấn áp, kiềm chế và kéo giảm loại tội phạm này. Sau khi nhận nhiệm vụ đội trưởng kiêm bí thư chi bộ CSHS đặc nhiệm, điều tôi trăn trở nhất là thực trạng tội phạm hình sự, đặc biệt là tội phạm đường phố, diễn biến hết sức phức tạp; nổi lên là các vụ cướp, cướp giật tài sản. Triệt xóa tận gốc vấn nạn trộm cắp, cướp giật tại TP.HCM . Công tác đấu tranh để tấn công, triệt xóa tận gốc vấn nạn trộm cắp, cướp giật tại TP.HCM đã được Công an TP.HCM nói chung và Đội 2 nói riêng thực hiện như thế nào? + Từ việc làm tốt công tác điều tra cơ bản trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là rà soát các “lò” độ chế phương tiện, Đội 2 đã tham mưu Ban giám đốc Công an TP.HCM triển khai nhiều kế hoạch phối hợp liên ngành với CSGT, cảnh sát cơ động, lực lượng PCCC và lực lượng kinh tế để kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở độ chế mô tô. Song song đó, đơn vị tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ, cửa hàng mua bán điện thoại di động đã qua sử dụng; tổ chức cho các cơ sở này ký cam kết chấp hành pháp luật nhằm “cắt cầu, giảm cung”, triệt nguồn tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Thời gian đầu, việc chấp hành của một số cơ sở còn chưa nghiêm. Dù ký cam kết nhưng vẫn có cửa hàng mua điện thoại dính iCloud, mật khẩu hoặc có dấu hiệu là tài sản do trộm cắp, cướp giật. Trước thực tế đó, đơn vị kiên quyết xử lý hình sự về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cách làm này trước đây chưa được triển khai quyết liệt. Khi siết chặt khâu tiêu thụ, tình trạng mua bán công khai điện thoại trộm cắp, cướp giật giảm mạnh, đồng thời hạn chế đáng kể việc tội phạm tái phạm do không còn đầu ra cho tài sản chiếm đoạt. Quan điểm xuyên suốt là lấy đấu tranh làm phòng ngừa. Theo chỉ đạo của ban giám đốc, 100% các vụ cướp giật đều được xác định là trọng án, lực lượng hình sự đặc nhiệm phải điều tra, khám phá một cách nhanh nhất, thu hồi tài sản để kịp thời trao trả cho bị hại. Với tinh thần đó, tập thể cán bộ, đảng viên chi bộ CSHS đặc nhiệm làm việc với cường độ rất cao. Có những giai đoạn, anh em nhiều tháng liền không về nhà, làm việc từ sáng sớm đến 11-12 giờ khuya, liên tục ngày này qua ngày khác với áp lực rất cao. Có thời điểm, chỉ trong một ngày xảy ra 4-5 vụ cướp giật; nếu không truy bắt dứt điểm, tội phạm sẽ tiếp tục gây án. Sau khoảng ba tháng tập trung lực lượng truy quét liên tục, đến cuối năm 2023, cơ bản các băng nhóm cướp giật chuyên nghiệp trên địa bàn đã bị triệt phá. . Ông có thể chia sẻ về những kinh nghiệm rút ra trong quá trình truy xét, khám phá án cũng như vụ án đáng nhớ? + Trong quá trình truy xét, điều tra các vụ án phức tạp, tôi thường có những phát hiện và sáng kiến giúp đẩy nhanh tiến độ khám phá án. Những nhận định này dựa trên tài liệu trinh sát, kinh nghiệm từ NGUYỄN TÂN Trước khi được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) (PC02), Trung tá Đinh Đức Thắng là bí thư chi bộ kiêm Đội trưởng Đội CSHS đặc nhiệm (Đội 2), đơn vị vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Mới đây, Trung tá Đinh Đức Thắng được Thành ủy TP.HCM đề xuất là một trong năm bí thư chi bộ xuất sắc, trình tuyên dương toàn Đảng năm 2026. Nhân dịp này, báo Pháp Luật TP.HCM có cuộc trao đổi với Trung tá Đinh Đức Thắng về vai trò nêu gương của người bí thư chi bộ, người chỉ huy đội hình sự đặc nhiệm trong quá trình công tác, cũng như những kinh nghiệm, trách nhiệm trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố. Trong tôi luôn có “máu” đặc nhiệm . Phóng viên: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ kiêm đội trưởng Đội 2 từ tháng 6-2023? Điều gì khiến ông trăn trở nhất trong công tác thời điểm đó? + Trung tá Đinh Đức Thắng: Tôi có hơn 15 năm công tác tại Tiểu đoàn Đặc nhiệm của Bộ Công an nên trong tôi luôn có “máu” đặc nhiệm và tinh thần vũ trang. Tôi khao khát được làm việc trong môi trường mang tính chiến đấu cao, trực Trung tá Đinh Đức Thắng, Phó Trưởng PC02. Ảnh: NGUYỄN TÂN nhiều vụ trước, đặc biệt khi đối phó với các băng nhóm đông đối tượng. Như khi bắt được một số đối tượng nhưng chúng ngoan cố chối tội, tôi đưa ra các nhận định mấu chốt để định hướng điều tra tiếp theo, như áp dụng biện pháp nghiệp vụ “câu nhử”... để bắt đối tượng còn lại, nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án. Trong các vụ truy xét nóng các vụ trọng án, tôi luôn quan sát hệ thống camera, chủ động nhận định hướng di chuyển và tẩu thoát của đối tượng, từ đó bố trí lực lượng phục kích, đón lõng hiệu quả, tránh để lọt tội phạm. Bài học rút ra là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, quyết tâm truy đuổi đến cùng, kết hợp kinh nghiệm đánh địa bàn rừng núi từ xuất thân cảnh sát cơ động đặc nhiệm giúp tôi nhận diện đúng hướng tẩu thoát và bắt giữ các đối tượng này thành công.• Là bí thư chi bộ, người đứng đầu đơn vị, tôi xác định đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ giữa các lực lượng và quần chúng nhân dân. Vì vậy, tôi đã cùng tập thể chi bộ họp bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên; triển khai nghiêm túc Chỉ thị 25 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố. Mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm, ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng lên đường bất kể ngày đêm, mưa nắng, quyết tâm xóa sổ tội phạm đường phố, triệt phá các băng nhóm cướp giật chuyên nghiệp, mang lại bình yên cho nhân dân TP.HCM. Với tinh thần chỉ đạo của đồng chí phó giám đốc, tôi và anh em không ngại khó khăn, ngày đêm. Dù anh em có lúc đề nghị tôi không cần xuống hiện trường, với vai trò là bí thư chi bộ, tôi vẫn trực tiếp có mặt để làm “linh hồn” của tập thể, động viên kịp thời, nắm tình hình và thúc đẩy anh em. Nhờ nỗ lực đó, cuối năm 2023 đã cơ bản dẹp được các băng nhóm cướp giật, chỉ còn tính chất đơn lẻ. Sang năm 2024-2025, các vụ việc chủ yếu mang tính bột phát, phạm tội lần đầu (chỉ còn khoảng 20% có tiền án tiền sự, trước đây chiếm 80%). Số vụ giảm hơn 200 vụ mỗi năm. Kết quả này được nhân dân, chính quyền, Đảng bộ TP.HCM ghi nhận, góp phần giúp Đội 2, PC02 và Công an TP.HCM vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2025. Trung tá ĐINH ĐỨC THẮNG Có những giai đoạn, anh em nhiều tháng liền không về nhà, làm việc từ sáng sớm đến 11-12 giờ khuya, liên tục ngày này qua ngày khác với áp lực rất cao. phapluat@phapluattp.vn Quyết tâm “xóa trắng” tội phạm đường phố ở TP.HCM Ngoài trấn áp tội phạm đường phố, Đội 2 còn tích cực đấu tranh với các loại tội phạm mang tính băng nhóm, xã hội đen, đặc biệt là hoạt động cho vay lãi nặng. Người chỉ huy là “linh hồn” của mỗi trận đánh Người chỉ huy tận tụy, công tư phân minh Trung tá Đinh Đức Thắng là người chỉ huy tận tụy, công tư phân minh, luôn xông xáo và gương mẫu trong mọi nhiệm vụ. Mỗi khi có vụ việc phức tạp,“nóng” xảy ra, Trung tá Thắng luôn là người đi đầu, trực tiếp dẫn anh em triển khai lực lượng, truy xét, bắt giữ đối tượng trên các mặt trận. Ngoài sự quyết liệt trong chỉ đạo, Trung táThắng còn là một“anh cả”đúng nghĩa của Đội Hình sự đặc nhiệm. Xa gia đình, anh xem đơn vị là nhà, đồng đội là anh em. Trung tá PHẠM QUỐC CƯỜNG, Phó Đội trưởng Đội 2 Tiêu điểm Trinh sát hình sự đặc nhiệm bắt trộm trên đường. Ảnh: TÂN HẢI

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==