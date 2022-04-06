029-2026

2 với các bộ, ngành, cơ quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị định 46. Đến nay đã căn bản giải tỏa được tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan các loại nông sản thực phẩm tươi sống nhập khẩu. Nhấn mạnh công tác điều hành không được giật cục và phải có thời gian, điều khoản chuyển tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan xây dựng trình Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ vấn đề nảy sinh trong thi hành Nghị định 46, việc này phải làm ngay trong ngày 4-2. Thời sự - Thứ Năm 5-2-2026 thoisu@phapluattp.vn MINH TRÚC Chiều 4-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2026. Căn bản giải tỏa được tình trạng ách tắc tại một số cửa khẩu Phiên họp đánh giá ngay từ đầu năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội; phục vụ tổ chức Đại hội XIV của Đảng rất thành công; thực hiện quyết liệt chín nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ và địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2026; triển khai quyết liệt Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ… Nhờ đó, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực với nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,6%. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1 đạt 348,3 ngàn tỉ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 88 tỉ USD, tăng 38,9%, nhập siêu hơn Phân tích bối cảnh, tình hình và nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV, đặc biệt là chương trình hành động thực hiện nghị quyết gồm ba phụ lục các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, các chỉ tiêu theo ngành, lĩnh vực và địa phương. Đặc biệt là danh mục cụ thể hóa 12 nhóm nhiệm vụ thành 264 nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng, phân công cụ thể cơ quan chủ trì, phối hợp, thời gian thực hiện, hoàn thành. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phải nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, tập trung thực hiện phương châm “1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ”. Trong đó: “1 mục tiêu” là tăng trưởng hai con số; “2 bảo đảm” gồm bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển, đảm bảo an ninh, an toàn, an dân; “3 có” gồm có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp của Nhân dân; THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Giải quyết ngay phát sinh trong Nghị định 46 1,75 tỉ USD. Trong tháng 1, có gần 48.700 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 45,6% so với cùng kỳ; có trên 110.000 hộ kinh doanh thành lập mới, tăng gần 222%. Đặc biệt, tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận sôi nổi về việc triển khai Nghị định 46/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm. Các thành viên Chính phủ cho biết thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc liên quan an toàn thực phẩm, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước yêu cầu đảm bảo sức khỏe người dân, các bộ, ngành, cơ quan đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định 46 theo hướng kiểm tra, nhập khẩu thực phẩm nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, việc hướng dẫn thực hiện nghị định chưa kịp thời, cụ thể. Do đó, trong những ngày đầu triển khai thực hiện Nghị định 46, đã xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu. Ngay sau khi xảy ra tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì họp Thúc đẩy phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam Kết luận phiên họp, Thủ tướng đã điểm lại công tác điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Thủ tướng Chính phủ cho biết các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Trong đó, Ngân hàng Thế giới dự báo GDP Việt Nam năm 2026 tăng 6,3%, cao nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo GDP của Việt Nam năm 2026 tăng 7,6%, cao nhất Đông Nam Á… Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan xây dựng trình Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ vấn đề nảy sinh trong thi hành Nghị định 46. Để giải quyết vấn đề phát sinh trong triển khai Nghị định 46/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ban hành ngay nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ vấn đề nảy sinh. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2026. Ảnh: VGP Chiều 4-2, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1-2026, PV đặt câu hỏi về kết quả rà soát và tháo gỡ vướng mắc liên quan đến Nghị định 46 về Luật An toàn thực phẩm. Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết ngay sau khi triển khai nghị định này, tại một số địa phương xuất hiện một số lô hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm tươi sống… mà các đơn vị chưa sẵn sàng triển khai thực hiện kiểm tra của Nhà nước về an toàn thực phẩm. Do đó, ngay sau khi có thông tin phản ánh, được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, các bộ, ngành đã họp và đưa ra các biện pháp phù hợp để tháo gỡ vướng mắc. “Tính đến chiều 4-2, được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, các bộ đang họp và báo cáo xin ý kiến, để đề xuất, tham mưu Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định 46. Hiện đang trình xin ý kiến” - Thứ trưởng Bộ Y tế nói. Thứ trưởng Hà cũng cho biết những sản phẩm thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế thì đến nay chưa thấy có phản ánh gì về vướng mắc, khó khăn. Mới đây, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thông quan đối với mặt hàng thực phẩm nhập khẩu. Theo đó, công văn nêu rõ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 08, Cục Hải quan yêu cầu các chi cục Hải quan khu vực bố trí lãnh đạo và công chức trực 24/7 để kịp thời giải quyết thủ tục hải quan trong giai đoạn cao điểm, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Bộ Y tế thông tin về việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến Nghị định 46 Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: MT

3 Thời sự - Thứ Năm 5-2-2026 thoisu@phapluattp.vn “4 không” gồm không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm; “5 hóa” gồm xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản lý, quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; phân công nhiệm vụ “6 rõ” gồm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời, quản lý thị trường, giá cả hiệu quả, với việc theo dõi sát diễn biến của thị trường vàng; thúc đẩy phát triển và đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm, không để găm hàng, đội giá. Song song với đó, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, kinh doanh và đời sống; thúc đẩy các nhiệm vụ triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững. Lưu ý phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quyết liệt thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng; thực hiện đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, gỡ thẻ vàng IUU; phát triển mạnh thị trường trong nước, thương mại điện tử...• triển khai Nỗ lực ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu để tăng trưởng hai con số Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu đánh giá tình hình tháng 1, nhất là những nét mới, đáng lưu ý, các vấn đề nổi lên; những kết quả nổi bật đạt được, các bài học kinh nghiệm; công tác quán triệt, cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, những điểm cần chú trọng trong chương trình hành động Chính phủ thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng và việc tiếp tục triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Cùng với đó là các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó có cân đối lương thực - thực phẩm, năng lượng và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số với tinh thần nỗ lực ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu; công tác bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, chuẩn bị, chăm lo cho nhân dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ; cùng với thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thì phải kiểm soát buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, bảo đảm an toàn thực phẩm. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2026. Ảnh: VGP Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tất cả các cấp, ngành, nhất là người đứng đầu vào cuộc tích cực, không hình thức, không màu mè, lấy hiệu quả làm thước đo, thực hiện các nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân. Tiêu điểm Đồng thời, các đơn vị hải quan được yêu cầu ưu tiên xử lý nhanh các lô hàng thực phẩm nhập khẩu, bảo đảm hồ sơ đầy đủ theo quy định và tuân thủ đúng hướng dẫn của các bộ chuyên ngành liên quan. Cục Hải quan cũng nhấn mạnh yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn, không để phát sinh tình trạng chậm trễ kéo dài, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Riêng đối với số liệu về thực phẩm tồn đọng tại cảng chưa hoàn tất thủ tục hoặc chưa được thông quan, các đơn vị phải tổng hợp, báo cáo định kỳ trước 8 giờ và 13 giờ 30 hằng ngày. Cụ thể, các báo cáo được phân loại theo ba nhóm hàng quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 46/2026 của Chính phủ. Việc phân loại nhằm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá và đề xuất phương án xử lý phù hợp với từng nhóm hàng. Bên cạnh đó, đối với các lô hàng đã đăng ký tờ khai nhưng chưa được thông quan hoặc hàng đã đến cửa khẩu nhưng doanh nghiệp chưa đăng ký tờ khai, các chi cục Hải quan cũng phải rà soát, thống kê đầy đủ. Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động xây dựng phương án xử lý, hạn chế tối đa nguy cơ ùn ứ hàng hóa kéo dài tại cửa khẩu. MINH TRÚC - CHÂN LUẬN UBND TP.HCM họp cuối năm, bàn giải pháp tăng trưởng 2 con số Kế hoạch tăng trưởng hai con số phải được giao cho từng phó chủ tịch UBND, giám đốc sở, ngành, địa phương. LÊ THOA Ngày 4-2, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2026, triển khai nhiệm vụ tháng 2-2026. Hội nghị chủ yếu bàn giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với nhiệm vụ của từng lãnh đạo UBND TP.HCM, sở, ngành và xã, phường, đặc khu. Nhiều điểm sáng lạc quan Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận với những kết quả tích cực về mọi mặt trong năm 2025 đã tạo động lực cho năm 2026, để tháng 1 vừa qua, TP.HCM có nhiều điểm sáng lạc quan. Trong đó, thu ngân sách hơn 105.000 tỉ đồng, đạt 13% so với dự toán Trung ương giao và tăng 10,3% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ước tính đạt 180.000 tỉ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ... “Mới khởi đầu một tháng đầu nămnhưngcác thông số vĩ mô cho thấy niềm tin doanh nghiệp đã tăng lên rất nhiều” - ông Nguyễn Văn Được nói. Chủ tịch TP.HCM cho biết vừa qua có hai nhà đầu tư nước ngoài (UAE và Mỹ) đã cam kết đầu tư trung tâm dữ liệu về AI với số vốn đầu tư giai đoạn đầu là 2 tỉ USD/doanh nghiệp, cam kết giải ngân 60% trong quý II, cho thấy dấu hiệu sôi động cả thị trường FDI trong thời gian tới. Giao con số cụ thể cho từng người Để đạt mục tiêu hai con số, ông Được đề nghị hoàn thiện quy hoạch tổng thể TP.HCM trong tháng 11, nếu không xong, lãnh đạo UBND TP phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và giám đốc Sở QHKT phải chịu trách nhiệm trước UBND TP. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, kế hoạch tăng trưởng hai con số phải được giao cho từng phó chủ tịch UBND TP, giám đốc sở, ngành. Mỗi ngành sẽ phụ trách các dự án, nhà đầu tư cụ thể, đảm bảo tỉ lệ giải ngân từng tháng… nếu không đạt được kết quả thì phải chịu trách nhiệm. “Kế hoạch của UBND TP sẽ giao cho từng người con số cụ thể chứ không nói tăng cường, đẩy mạnh, quyết tâm, quyết liệt mang tính chung chung” - ông Được nhấn mạnh và cho biết kết quả thực hiện sẽ được dùng để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Chủ tịch TP.HCM cũng đề nghị phải tiết kiệm ngân sách bởi chi thường xuyên có dấu hiệu tăng lên. Giảm chi thường xuyên để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển. Hiện nay TP đang cần đầu tư đường sá nhưng thiếu tiền. Về tăng thu ngân sách, ông Nguyễn Văn Được nói TP sẽ phấn đấu tăng thu 20%, đạt khoảng 1 triệu tỉ đồng năm 2026. Giải pháp để thực hiện mục tiêu này là phải tiếp nhận dự án đầu tư, giải quyết thủ tục nhanh chóng để giải ngân. Đặc biệt, với các nghị quyết đặc thù, không chấp nhận việc mất 1-2 năm để thực hiện dự án mà phải 1-2 tháng, thậm chí 1-2 ngày. Ngoài ra, TP cần tập trung các động lực tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, cảng biển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… Người đứng đầu UBND TP.HCM nhấn mạnh năm 2026 là năm TP không chỉ tăng trưởng về số lượng mà phải là năm chuyển biến rõ nét về chất. Với sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, doanh nghiệp, TP.HCM quyết tâm bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026-2030.• Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (thứ hai từ trái qua) trao đổi với các đại biểu bên lề cuộc họp. Ảnh: PHƯƠNG CHI Tại hội nghị, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đã thông tin về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Theo bà Lan, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã thành lập 31 đoàn công tác, kiểm tra 1.320 cơ sở và tiến hành kiểm tra đột xuất. Liên quan đến an toàn thực phẩm tại một nhà hàng do báo chí phản ánh, Sở An toàn thực phẩm TP đã kiểm tra đột xuất 121/130 nhà hàng tiệc cưới. Kết quả, đa số nhà hàng có bếp ăn đạt chuẩn và đảm bảo quy định; riêng một nhà hàng bị phạt vì quá hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. “Chúng tôi sẽ có chuyên đề kiểm tra tất cả công ty cung cấp suất ăn cho trường học, dự kiến thực hiện sau Tết Nguyên đán” - bà Lan nói thêm. Về công tác chăm lo Tết, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết đã tham mưu UBND TP kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, áp dụng theo nguyên tắc đảm bảo 100% đối tượng được nhận quà và chọn mức chi cao nhất trong các địa phương ở thời điểm trước khi sáp nhập. Tổng kinh phí dự kiến là 2.123 tỉ đồng từ ngân sách TP. TP.HCM tổng kiểm tra các đơn vị cung cấp suất ăn trường học sau Tết

4 Thời sự - Thứ Năm 5-2-2026 thoisu@phapluattp.vn Vun đắp quan hệ tốt đẹp giữa quân đội 2 nước Việt Nam - Campuchia Ngày 4-2, tại TP Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, chủ trì tiếp đoàn công tác Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia do Trung tướng Uk Hươn Pi Sây (Cục trưởng) làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9. Tại buổi tiếp, Trung tướng Uk Hươn Pi Sây thông báo kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa Cục Phát triển với Quân khu 9 thời gian qua, đồng thời khẳng định mối quan hệ đoàn kết gắn bó, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Quân khu 9 đã quan tâm hỗ trợ xây dựng các công trình, trụ sở làm việc; đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều cảm ơn sự nỗ lực của Cục Phát triển đã góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa Quân khu 9 với Cục Phát triển nói riêng và mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia nói chung. (Theo TTXVN) Sáng 4-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã gặp mặt các nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thành công của Đại hội XIV một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng. Trước hết là sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chủ chốt, trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lan tỏa ra toàn Đảng và toàn xã hội. Đây là nền tảng quan trọng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Tổng Bí thư cho biết Đại hội XIV của Đảng xác định quyết tâm hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của đất nước bằng những quyết sách và hành động cụ thể, quyết liệt. Để nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, phải phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng liên tục ở mức hai con số trong suốt giai đoạn sắp tới. Đây là mục tiêu vô cùng khó khăn nhưng cũng là yêu cầu khách quan, đồng thời là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc. Nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi chủ trương, chính sách là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, Tổng Bí thư cho biết thời gian tới, tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho các chính sách phát triển con người, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. N.THẢO Giữa vùng đất tranh chấp Abyei (châu Phi), nơi mùa khô có thể lên tới hơn 40°C, những người lính Đội Công binh số 4 Việt Nam đang đón một cái Tết đặc biệt - Tết xa quê nhưng đong đầy nghĩa tình và trách nhiệm quốc tế. Không có hoa đào thật, các chiến sĩ tự tay kết hoa đào từ giấy màu. Không có lá dong, bánh chưng được gói bằng lá chuối rừng. Giữa bụi đỏ mịt mù và nắng gắt như thiêu đốt, sắc xuân vẫn hiện hữu nơi căn cứ gìn giữ hòa bình của Việt Nam. Ngay khi đặt chân tới Abyei, Đội Công binh số 4 xác định nhiệm vụ trọng tâm là khôi phục hạ tầng giao thông. Đơn vị đã khẩn trương sửa chữa cầu Banton - tuyến giao thông huyết mạch của khu vực, đồng thời nâng cấp nhiều tuyến đường dân sinh trọng yếu trước thềm năm mới. Đại tá Alexander De Lima, Tham mưu trưởng lực lượng quân sự Phái bộ UNISFA, đánh giá: “Các bạn không chỉ là những kỹ sư xây cầu, mở đường, mà còn là những đại sứ của sự chuyên nghiệp và nhân ái. Nỗ lực của các bạn đã làm thay đổi diện mạo phái bộ từng ngày”. VIẾT THỊNH Theo kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP.HCM dự kiến tặng 348.600 suất quà Tết cho người dân đang hưởng chế độ BHXH hằng tháng trên địa bàn. Cụ thể, các suất quà được chia thành hai nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất gồm người hưởng lương hưu và cán bộ phường, xã đã nghỉ hưu với tổng cộng 316.530 người. Mỗi suất quà của nhóm này trị giá 1,8 triệu đồng. Trong đó có 297.741 người đang hưởng chế độ hưu trí hằng tháng và 18.789 cán bộ phường, xã nghỉ hưu. Nhóm thứ hai gồm 32.070 người bị tai nạn lao động, mất sức lao động và các đối tượng hưởng trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Mức quà Tết dành cho nhóm này là 1,3 triệu đồng/suất. Trước đó, BHXH TP.HCM cũng đã thông báo kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và tháng 3-2026 cho người hưởng chế độ trên địa bàn TP. Theo kế hoạch, hai tháng lương hưu, trợ cấp này sẽ được chi trả gộp một lần trong kỳ chi trả tháng 2-2026, nhằm giúp người dân nhận tiền sớm để chuẩn bị Tết Nguyên đán. HẢI NHI Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới, sâu sắc, thực chất hơn Ngày 4-2, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc để thông báo kết quả Đại hội XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, đã hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh. Bày tỏ vui mừng khi thông báo kết quả Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh đại hội đã thành công rất tốt đẹp. Ông khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc. Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc đồng hành, gắn kết chặt chẽ để đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, sâu sắc và thực chất hơn. Ông Lưu Hải Tinh chúc mừng thành công của Đại hội XIV và tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm. Ông Lưu Hải Tinh nhấn mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn sẵn sàng cùng Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hành, không ngừng làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển. VIẾT THỊNH Đến 2030, Việt Nam có đội ngũ 10.000 chuyên gia an ninh mạng trình độ cao Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo), vừa ký ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị. Mục tiêu chung nhằm xây dựng không gian mạng quốc gia an toàn, vững mạnh, có năng lực phòng vệ tốt và khả năng chống chịu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và lợi ích của quốc gia trên không gian mạng. Trong đó, kế hoạch xác định mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam tiếp tục được xếp hạng trong nhóm 20 quốc gia có mức đánh giá cao về chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu (GCI) của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU). Một mục tiêu quan trọng đến năm 2030 là đào tạo và xây dựng được đội ngũ 10.000 chuyên gia an ninh mạng trình độ cao, đáp ứng nhu cầu trong nước, quốc tế. Tỉ trọng sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng “Make in Vietnam” chiếm trên 50% thị trường trong nước và bắt đầu hình thành năng lực xuất khẩu đạt chuẩn quốc tế. NGUYỄN THẢO Tập huấn PCCC cho gần 200 chung cư tại TP.HCM dịp Tết Ngày 4-2, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH. Đối tượng tham gia là các ban quản lý, ban quản trị chung cư và người đứng đầu cơ sở trên địa bàn. Hội nghị tổ chức tại trụ sở đơn vị với sự tham dự của gần 200 đại diện ban quản lý, ban quản trị các chung cư, nhà cao tầng. Đây là hoạt động nằm trong cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn và kéo giảm các vụ cháy dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tại hội nghị, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phổ biến các quy định mới của Luật PCCC&CNCH. Đồng thời, cán bộ chuyên môn phân tích những nguyên nhân, nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ tại chung cư, nhà cao tầng. Các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống và thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, hệ thống vách tường, mặt nạ phòng độc. PHẠM HẢI ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư: Bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển Bộ đội Việt Nam gói bánh chưng bằng lá chuối rừng giữa chảo lửa Abyei TP.HCM tặng 1,8 triệu đồng quà Tết cho người hưu trí Tin vắn • Bỏ quên trang sức trị giá 100 triệu đồng ở sân bay. Ngày 4-2, Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế cho biết đã trao trả bộ trang sức bằng vàng trị giá khoảng 100 triệu đồng cho hành khách HTL (27 tuổi) bỏ quên tại sân bay. NGUYỄN DO • Triệt phá đường dây tín dụng đen, tạm giữ 11 người. Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Cục Nghiệp vụ, Bộ Công an và công an năm tỉnh triệt phá đường dây tín dụng đen cho vay với lãi suất 1.095%/năm, tạm giữ hình sự 11 người. VŨ HỘI • Nhóm thanh niên đột nhập Điện Máy Xanh trộm điện thoại. Ngày 4-2, Công an tỉnh An Giang cho hay đang tạm giữ nhóm nghi phạm đột nhập cửa hàng Điện Máy Xanh trộm 40 điện thoại di động gồm Nguyễn Thanh Trường (22 tuổi) và ba người khác. CHÂU ANH Th Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

5 “Chúng tôi chủ động vào cuộc, lắng nghe tâm tư của người dân ngay từ đầu để có sự đồng hành, chia sẻ từ đôi bên.” Ông Phạm Hoài Minh Tân, Bí thư Đảng ủy phường Long Phước Thời sự - Thứ Năm 5-2-2026 THANH TUYỀN Trong diễn văn bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đại hội nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ sức, đủ tài. Đặc biệt, quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác. Tại TP.HCM, nhiều chủ trương, quyết sách đã được chính quyền TP quyết liệt triển khai và mang lại niềm vui lớn cho người dân TP. Đó chính là kết quả rõ nét nhất của tinh thần “dân là gốc”. Tạo sức sống mới cho đô thị Sau sáp nhập tỉnh, TP.HCM có số lượng tài sản, đất công rất lớn. Việc phân cấp và giải quyết số lượng tài sản khổng lồ này được coi là rất cấp thiết để tránh lãng phí. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang từng nêu nguyên tắc xử lý chung của Trung ương khi thu hồi, sắp xếp tài sản, nhà đất công là ưu tiên cho y tế và giáo dục. Ngoài ra, TP.HCM xác định ưu tiên thứ hai là tạo mảng xanh, bởi đây là yêu cầu cấp thiết của người dân. Từ đây, TP.HCM cho phép sử dụng tạm thời chín khu đất đắc địa tại trung tâm để chỉnh trang đô thị, cải tạo thành công viên, vườn hoa phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Mỗi sáng, ông Hùng (65 tuổi) có thói quen đi bộ thể dục từ nhà ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây vào phố đi bộ Nguyễn Huệ, vòng lên cầu Ba Son rồi quay về. Từ ngày khu đất tại dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) được cải tạo tạm thành công viên, ông Hùng có thêm lựa chọn cho lộ trình thể dục mỗi buổi sáng. “Tôi có thêm không gian để hít thở không khí, thưởng thức ở một nơi an toàn, sạch sẽ là minh chứng thuyết phục nhất cho hiệu quả chính sách. Công việc cải tạo này cũng đang được thực hiện quyết liệt tại tám khu đất còn lại như khu đất 152 Trần Phú (phường Chợ Quán); khu đất 135 Nguyễn Huệ (thương xá Tax)… Khi quyết sách được minh chứng bằng hiệu quả thực tế Mục tiêu tăng mảng xanh cũng được Thường trực Thành ủy TP.HCM cụ thể hóa qua việc dừng dự án nhà ở tại khu vực bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên; hay chuyển khu đất vàng số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,3 ha làm công viên và đặt biểu tượng phòng, chống dịch COVID-19. Sáng 2-2, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu đã lắp biểu trưng hình giọt nước - điểm nhấn cho Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Hiện mặt bằng công viên này đã gần hoàn thiện các hạng mục để phục vụ người dân tham quan ngay dịp Tết Bính Ngọ 2026. Mới đây, Thành ủy TP.HCM cũng cho chủ trương chỉnh trang một số tuyến đường, nút 96 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng - Bài cuối TP.HCM và những quyết sách mang lại niềm vui cho người dân một TP trong lành hơn vào đầu ngày” - ông Hùng nói. Gần 10 giờ sáng cuối tuần, chị Bích (ngụ phường Tân Bình) cũng đưa mẹ đến công viên này để đi dạo. Chị Bích nhớ lại trước đây chỗ này là một khoảng trống bị bao quanh bởi hàng rào tôn, cây cỏ mọc um tùm. “Nhưng nay tôi thấy rất vui vì diện mạo nơi đây đã đổi khác, khang trang và đầy sức sống” - chị Bích chia sẻ. ChủtịchUBNDphườngXuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu chia sẻ đây là minh chứng cho sự quyết tâm của TP và phường trong việc tận dụng hiệu quả quỹ đất bị bỏ trống nhiều năm thành không gian xanh. Chỉ trong hai tuần, khu đất ngổn ngang đã lột xác thành một công viên khang trang, sạch sẽ. Hình ảnh người dân đến công viên tập thể dục, dạo mát, trẻ nhỏ nô nức vui chơi giao thông và công trình công cộng từ nguồn xã hội hóa. Ngay sau đó, Đảng ủy các phường cùng các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cùng vào cuộc thực hiện. Mô hình Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành và người dân thụ hưởng đã thật sự phát huy hiệu quả. Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM, cho biết việc TP gỡ khó cho các khu đất đang bỏ trống để làm công viên đã tạo được sự đồng thuận cao trong dân. Ông Bình kỳ vọng lãnh đạo các địa phương sẽ đột phá hơn trong thẩm quyền để biến những khu đất trống thành các công trình công cộng. Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang cũng đã nhấn mạnh trong bài viết ngay trước thềm Đại hội XIV rằng mọi quyết sách phải được kiểm nghiệm bằng hiệu quả thực tế, bằng sự chuyển biến trong đời sống người dân và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế TP. Trên hết, mọi chủ trương, chính sách phải kiên định nguyên tắc lấy TP.HCM chỉnh trang thêm bốn khu đất để người dân vui xuân đón Tết Ngày 4-2, tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2 của UBND TP.HCM, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về việc chỉnh trang các khu đất để đón Tết Nguyên đán và các dự án trọng điểm. Theo ông Trần Quang Lâm, ngoài chín khu đất mà Sở NN&MT đề xuất chỉnh trang, Sở Xây dựng cùng các phường Bến Thành, Sài Gòn đã chủ động làm việc với chủ đầu tư để vận động, tiếp tục chỉnh trang thêm bốn khu đất nữa. “Tổng cộng sẽ có 14 vị trí hoàn thành từ nay đến ngày 10-2, để phục vụ người dân với diện tích khoảng 5 ha, mở ra không gian công cộng vui tươi, lành mạnh cho người dân” - ông Lâm nói. thoisu@phapluattp.vn Kiên định nguyên tắc “dân là gốc”, thời gian qua TP.HCM đã quyết liệt triển khai nhiều quyết sách nhằm mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân TP. người dân làm trung tâm, để mọi thành quả phát triển quay trở lại phục vụ đời sống Nhân dân ngày càng tốt hơn, văn minh hơn, hạnh phúc hơn. Cấp cơ sở chuyển mình Năm 2026, TP.HCM khởi công nhiều dự án, công trình trọng điểm. Vì vậy, cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt để công trình vận hành nhanh chóng, cùng với các cơ chế đặc thù Trung ương đã ban hành, TP sẽ bứt phá. Dự án rạch Xuyên Tâm có chiều dài gần 8,9 km với tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỉ đồng là một ví dụ. Dự án khi triển khai đã có hơn 2.200 hộ dân dọc tuyến kênh này bị ảnh hưởng. Tháng 9-2025, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đi khảo sát dự án, tháo gỡ những vướng mắc mà chủ đầu tư gặp phải, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các phường bị ảnh hưởng đồng loạt vào cuộc, tăng cường đối thoại, giải thích chính sách, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với mục tiêu bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đúng tiến độ. Với sự vào cuộc quyết liệt, phường An Nhơn là đơn vị đầu tiên hoàn thành 100% bồi thường, bàn giao mặt bằng vào tháng 11-2025. Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Dương Văn Kim nói kết quả này có được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao cùng tinh thần chủ động, linh hoạt của công chức. Cán bộ chủ chốt phường đã xuống gặp gỡ, đối thoại với những hộ dân có nhiều thửa đất, diện tích lớn, hoàn cảnh đặc biệt để trao đổi, vận động. “Để người dân sớm nhận căn hộ chung cư, phường vận động nguồn xã hội hóa sơn sửa lại cho khang trang. Người dân có chỗ ở ổn định thì mới sẵn sàng giao mặt bằng” - ông Dương Văn Kim nói. Còn theo Bí thư Đảng ủy phường Long Phước Phạm Hoài Minh Tân, khi lãnh đạo TP cùng sở, ngành, các bên liên quan trực tiếp xuống địa phương, cùng ngồi lại để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến giải ngân, cho ý kiến về từng dự án cụ thể, vấn đề được giải quyết rất nhanh và có hiệu quả. Tại phường Long Phước đang thực hiện các dự án như mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp, đường Liên Phường… Bí thư Đảng ủy phường cùng Thường trực UBND họp với người dân, cho ý kiến, xem xét cụ thể hoàn cảnh từng hộ gia đình một cách thấu đáo để khi giải quyết chính sách đi kèm sẽ tạo sự đồng thuận cao. “Chúng tôi chủ động vào cuộc, lắng nghe tâm tư của người dân ngay từ đầu để có sự đồng hành, chia sẻ từ đôi bên. Khi Đảng ủy vào cuộc cùng chính quyền, cùng gỡ vướng ngay từ ban đầu thì lúc triển khai sẽ thuận lòng dân hơn” - ông Phạm Hoài Minh Tân cho hay. Sự chuyển động tích cực tại TP.HCM được bắt đầu bằng phương thức tiếp cận bài bản, khoa học, từ những việc có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, tạo sự tin tưởng cho người dân. Một nghị quyết, một chủ trương dù lớn hay nhỏ sẽ trở nên sống động, có sức sống khi người dân thấy rõ kết quả cụ thể. Lòng dân vì thế cũng sẽ tin tưởng và đồng hành cùng chính quyền.• Họ đã nói Sức sống nghị quyết Khi cùng hướng đến một mục tiêu chung là vì dân, TP.HCM đã bước ra khỏi những rào cản về quy định với tinh thần dám nghĩ, dám làm và biết làm. Không còn là những cam kết trên giấy, TP.HCM đã có những hành động cụ thể, đo đếm bằng sự hài lòng của cộng đồng. Sức sống nghị quyết chính là từ đây. Cử tri TRẦN VIỆT TRUNG, phường Bình Trưng Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang kiểm tra tiến độ thi công tại khu đất thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần). Ảnh: VĂN MINH Chị Bích (ngụ phường Tân Bình) đưa mẹ đi dạo trong công viên tại khu đất thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Ảnh: THANH TUYỀN

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 5-2-2026 dịch đặt cọc, buộc ông Đ trả lại 1 tỉ đồng cho bà. Bị đơn ông Đ trình bày do các con của ông có nhu cầu chuyển nhượng và bà N có nhu cầu nhận chuyển nhượng hai thửa đất trên nên bà N đi xem đất và ký HĐĐC. Bà N đã chuyển tiền vào tài khoản của ông hai lần với số tiền 1 tỉ đồng có nội dung “chuyển tiền đặt cọc đất”. Sau khi nhận tiền cọc, ông chuyển lại cho chị K và chị M để mua nhà tại TP.HCM. Nay bà N khởi kiện yêu cầu ông trả lại tiền đặt cọc, ông không đồng ý. Vì việc chuyển nhượng là sự thỏa thuận giữa bà N với các con của ông, ông chỉ là người đại diện nhận tiền cọc. Chị K và chị M (tham gia với tư cách người liên quan) cho rằng sau khi chuyển tiền cọc thì bà N phàn nàn giá chuyển nhượng cao, yêu cầu trả lại tiền cọc. Hai chị không đồng ý vì số tiền cọc chị đã sử dụng vào việc mua nhà tại TP.HCM. Do bà N vi phạm hợp đồng nên phải chịu mất tiền cọc. Vì vậy, hai chị không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà N. Xử sơ thẩm ngày 27-10-2022, TAND huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà N. Tòa tuyên bố HĐĐC giữa bà N với ông Đ là vô hiệu và hủy hợp đồng này. Buộc ông Đ có nghĩa vụ hoàn trả cho bà N số tiền đặt cọc đã nhận là 1 tỉ đồng. Ông Đ, chị K, chị M kháng cáo. Xử phúc thẩm ngày 22-2-2023, TAND tỉnh Lâm Đồng sửa bản án dân sự sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu của bà N đối với Đ, tuyên bố giấy đặt cọc giữa bà N với ông Đ là vô hiệu... Ông Đ có đơn đề nghị giám đốc thẩm. Ngày 14-8-2023, chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM kháng nghị theo thủ tục giám đốc đề nghị hủy cả hai bản án; giao hồ sơ vụ án cho TAND huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm. Hội đồng giám đốc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM, hủy toàn bộ bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm và giao hồ sơ vụ án cho TAND huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng để xét xử lại. Lập luận của hội đồng giám đốc thẩm Hội đồng giám đốc thẩm cho rằng tại khoản 1 Điều 328 BLDS quy định đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Đối chiếu quy định trên thì bà N đặt cọc là để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng đối với hai thửa đất. Qua xem xét quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng, thấy rằng tại biên bản lấy lời khai đối chất ngày 15-8-2022, bà N thừa nhận do có nhu cầu mua đất ở của Đ nên bà thỏa thuận mua đất với ông Đ và ông Đ trực tiếp điện thoại cho bà xuống xem đất ở xã S. Tuy nhiên, ở xã S quá xa nên có quay lại thị trấn T và thỏa thuận mua hai lô đất với ông Đ. Khi thỏa thuận mua bán đất với ông Đ thì chị M có mặt, chị M có nói giá trị 1,5 tỉ đồng/lô và chị M có gọi điện thoại cho chị K để chị K nói chuyện với bà xin ứng tiền cọc 1 tỉ đồng để lấy sổ trong ngân hàng ra. Ngày 17-4-2022, bà N có gọi điện thoại cho chị K phàn nàn về việc giá mua đất cao và trình bày ngày 16-4-2022 rơi vào ngày thứ Bảy nên dời sang ngày 19-4-2022. Tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bà N thừa nhận giữa bà với ông Đ có quan hệ họ hàng với nhau, HĐĐC do bà soạn rồi đưa cho ông Đ ký, số tiền đặt cọc do bà trực tiếp chuyển khoản cho ông Đ. Như vậy, có căn cứ xác định trong quá trình tham giao dịch giữa bà N với ông Đ, chị K, chị M đã có sự thỏa thuận và thống nhất với nhau về số tiền đặt cọc, giá chuyển nhượng, thời hạn giao kết hợp đồng chuyển nhượng. Đồng thời, bà N đã biết hai thửa đất trên thuộc quyền sử dụng của các con ông Đ là chị K và chị M đang thế chấp tại ngân hàng và đồng ý YẾN CHÂU TAND Tối cao vừa công bố 10 án lệ. Trong đó có Án lệ 79/2025 về chủ thể giao kết hợp đồng đặt cọc (HĐĐC) và hiệu lực của HĐĐC. Nguồn án lệ dựa trên Quyết định giám đốc thẩm 296/2023/DS-GĐT ngày 13-12-2023 của Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) về vụ án dân sự tranh chấp HĐĐC giữa nguyên đơn là bà N với bị đơn là ông Đ; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị K và chị M. Án lệ này do Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (TAND Tối cao) đề xuất. Nội dung vụ án được chọn làm án lệ Theo bà N, bà và ông Đ có mối quan hệ họ hàng với nhau. Theo thỏa thuận giữa bà và ông Đ thì ông Đ chuyển nhượng cho bà hai thửa đất (do con ông Đ là chị K và chị M đứng tên) tại thị trấn T, huyện G; giá mỗi thửa đất là 1,5 tỉ đồng. Ngày 6-4-2022, bà N và ông Đ ký giấy đặt cọc, bà đặt cọc số tiền 1 tỉ đồng, đến ngày ra công chứng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất thì sẽ thanh toán thêm 1,5 tỉ đồng. Số tiền 500 triệu đồng còn lại bà sẽ thanh toán cho ông Đ sau khi sang tên quyền sử dụng đất cho bà. Cùng ngày, bà N đã chuyển khoản số tiền đặt cọc 1 tỉ đồng cho ông Đ. Sau khi ký HĐĐC, bà tham khảo ý kiến luật sư thì được biết ông Đ không phải chủ sở hữu đối với tài sản trên nên không có quyền thực hiện việc chuyển nhượng. Do đó, bà gọi điện thoại trao đổi với ông Đ yêu cầu hủy HĐĐC, trả lại tiền cọc cho bà thì được ông Đ đồng ý, thời điểm đó ông Đ đang ở Mỹ. Tuy nhiên, sau đó bà tiếp tục liên lạc với ông Đ yêu cầu trả lại tiền cọc thì ông Đ không trả và nói cứ theo pháp luật mà làm. Vì vậy, bà khởi kiện yêu cầu hủy giao Án lệ 79/2025 về chủ thể và hiệu lực của hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ảnh minh họa: YC để ông Đ thay mặt chị K và chị M ký HĐĐC. Do đó, bà N cho rằng ông Đ không đủ tư cách về mặt chủ thể để ký HĐĐC là không có cơ sở. Căn cứ Điều 117 BLDS thì HĐĐC ngày 6-4-2022 đã thỏa mãn đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của một giao dịch dân sự nên hợp đồng này được xác định là hợp pháp, có hiệu lực buộc các bên phải thực hiện. Việc bà N từ chối ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với chị K và chị M với lý do giá đất chuyển nhượng quá cao là vi phạm thỏa thuận đặt cọc, lỗi hoàn toàn thuộc về bà N nên bà N phải chịu mất cọc theo quy định tại khoản 2 Điều 328 BLDS. Tòa án cấp sơ và phúc thẩm cho rằng tại thời điểm ký HĐĐC các đương sự đều biết hai thửa đất đang thế chấp tại ngân hàng nhưng vẫn tiến hành ký kết hợp đồng nên HĐĐC bị vô hiệu là lỗi của hai bên. Từ đó, buộc ông Đ trả lại tiền cọc 1 tỉ đồng cho bà N là không phản ánh đúng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Bởi lẽ theo sự thỏa thuận và thống nhất của các bên thì đến ngày 19-4-2022, các bên phải thực hiện việc ký kết và công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Như vậy, đến ngày 19-4-2022 mà hợp đồng chuyển nhượng không ký kết và công chứng được do tài sản thế chấp tại ngân hàng chưa được giải chấp thì mới xác định bên nhận cọc có lỗi.• Bà N đã biết hai thửa đất trên thuộc quyền sử dụng của các con ông Đ là chị K và chị M đang thế chấp tại ngân hàng và đồng ý để ông Đ thay mặt chị K và chị M ký HĐĐC nên việc bà cho rằng ông Đ không đủ tư cách về mặt chủ thể để ký hợp đồng là không có cơ sở. phapluat@phapluattp.vn Án lệ về chủ thể và hiệu lực của hợp đồng đặt cọc Bên đặt cọc biết đối tượng chuyển nhượng là quyền sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng nhưng vẫn xác lập hợp đồng đặt cọc thì tòa án phải xác định hợp đồng độc lập và có hiệu lực. HĐĐC là hợp đồng độc lập, việc các bên thỏa thuận đặt cọc để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên trong thời gian tài sản đang thế chấp tại ngân hàng không ảnh hưởng đến hiệu lực của HĐĐC. Tiêu điểm Hai tình huống khái quát nội dung của Án lệ 79/2025 Tình huống án lệ 1: Các bên xác lập HĐĐC để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hai bên. Bên đặt cọc biết đối tượng chuyển nhượng là quyền sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng nhưng vẫn xác lập HĐĐC. Giải pháp pháp lý 1: Trường hợp này, tòa án phải xác định HĐĐC là hợp đồng độc lập và có hiệu lực. Tình huống án lệ 2: Bên nhận đặt cọc không có quyền sở hữu đối với tài sản chuyển nhượng, không có quyền thực hiện chuyển nhượng tài sản nhưng được chủ sở hữu tài sản ủy quyền giao kết HĐĐC. Bên đặt cọc biết nhưng không phản đối. Giải pháp pháp lý 2: Trường hợp này tòa án phải xác định bên nhận đặt cọc có quyền xác lập HĐĐC và HĐĐC có hiệu lực.

