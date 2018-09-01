030-2026

2 Thời sự - Thứ Sáu 6-2-2026 thoisu@phapluattp.vn ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Công bố quyết định thành lập cơ quan báo và PTTH Hà Nội Ngày 5-2, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình (PTTH) Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự và trao các quyết định. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định 1115 về việc thành lập cơ quan báo và PTTH Hà Nội trên cơ sở sáp nhập sáu cơ quan báo chí của TP, gồm: Báo Hà Nội Mới; báo Kinh Tế và Đô Thị; báo Phụ Nữ Thủ Đô; báo Lao Động Thủ Đô; báo Tuổi Trẻ Thủ Đô và Đài PTTH Hà Nội. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng công bố quyết định về việc bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo và PTTH Hà Nội. Theo đó, ông Vũ Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức giám đốc cơ quan báo và PTTH Hà Nội. Ba phó giám đốc gồm: Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập báo Hà Nội Mới; ông Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập báo Kinh Tế và Đô Thị; ông Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Giám đốc Đài PTTH Hà Nội. TRỌNG PHÚ Tin vắn • Trang bị kỹ năng PCCC cho tiểu thương tại chợ. Ngày 5-2, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 33, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Dĩ An tổ chức hội nghị tuyên truyền PCCC, CNCH cho các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tiểu thương trong công tác PCCC&CNCH dịp Tết. P.HẢI • Giá xăng tăng. Ngày 5-2, Bộ Công Thương thông tin về việc điều hành giá xăng dầu. Theo đó, xăng E5 tăng 100 đồng/lít lên 18.439 đồng/lít, xăng A95 tăng 35 đồng/lít lên 18.880 đồng/lít, dầu diesel tăng 280 đồng/lít lên 18.453 đồng/lít, dầu hỏa tăng 214 đồng/lít lên 18.390 đồng/lít, dầu mazut tăng 517 đồng/kg lên 15.150 đồng/kg. A.HIỀN Nhân dịp đầu năm mới 2026 và trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 5-2, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, động viên và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, trước thềm Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống nhân dân, tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết. Chủ tịch nước lưu ý cần đặc biệt quan tâm, chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, công nhân, người lao động khó khăn, người nghèo; thực hiện tốt chính sách với lực lượng vũ trang và hậu phương của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; tổ chức động viên thăm hỏi các lực lượng trực Tết. Bên cạnh chăm lo Tết, Chủ tịch nước cũng yêu cầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm mới 2026... Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao những món quà Tết ý nghĩa tặng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và tặng 500 phần quà tặng hộ nghèo, 500 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác tới thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ. Tại đây, Chủ tịch nước trao tặng những phần quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. (Theo TTXVN) Ngày 5-2, Trung tâm Văn hóa và triển lãm TP.HCM tổ chức họp triển khai liên hoan tuyên truyền trên nền tảng số bằng hình thức sáng tác phim ngắn, chào mừng trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với chủ đề “Cử tri với Ngày hội toàn dân trong kỷ nguyên số”. Đây là hoạt động tuyên truyền trọng điểm của TP.HCM, ứng dụng công nghệ truyền thông số và ngôn ngữ điện ảnh hiện đại nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử đến đông đảo nhân dân, nhất là trên không gian mạng. Các tác phẩm đạt đủ tiêu chí sẽ được đăng tải trên các nền tảng số, mạng xã hội, kênh truyền thông chính thống của TP và địa phương, báo chí cùng hệ thống thông tin cơ sở vào ngày 2-3-2026. Dự kiến lễ trao giải các tác phẩm xuất sắc sẽ được tổ chức vào cuối tháng 3-2026. HẢI NHI Chủ tịch nước Lương Cường trao quà cho các hộ nghèo ở tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Chủ tịch nước: Chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm mọi nhà vui xuân TP.HCM tổ chức liên hoan phim ngắn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Ngày 5-2, tại hội nghị giao ban đầu tháng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục, điều kiện còn lại để tiến tới thu phí năm dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông sau ngày 1-3. Bộ Xây dựng cho rằng việc thu phí là yêu cầu tất yếu nhằm bảo đảm nguồn lực cho công tác quản lý, vận hành và tái đầu tư hạ tầng giao thông. Năm dự án được yêu cầu thu phí trước gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Bên cạnh đó, các dự án thành phần khác thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2 cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh và các hạng mục liên quan trước ngày 30-4. Riêng hai dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau được gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 30-6. VIẾT LONG Chốt thời gian thu phí 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 Ngày 5-2, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo triển khai “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026”. Tại họp báo, PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cuộc thi, vừa là sự kiện kịp thời để chào mừng thành công của Đại hội Đảng XIV, vừa là hoạt động chính trị - tư tưởng sâu rộng để bảo vệ, lan tỏa, cụ thể hóa văn kiện đại hội, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Ban Chỉ đạo cuộc thi yêu cầu công tác tổ chức cuộc thi năm nay thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Tất cả tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương được đề nghị tổ chức cuộc thi ở cấp mình, trao giải và lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất gửi dự thi cấp Trung ương. Tác phẩm dự thi cấp Trung ương gồm năm thể loại: Tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip. Thời gian nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp Trung ương đến hết ngày 15-7. PV Cả nước sẽ đón đợt không khí lạnh vào cuối tuần Ngày 5-2, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ NN&MT, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, cho biết khoảng cuối tuần này, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Sau đó khoảng hai ngày, khả năng có thêm đợt không khí lạnh tăng cường, tác động trên phạm vi rộng, ảnh hưởng gần như cả nước, gây mưa, giông và làm biển động. Về tình hình bão, hiện trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương có cơn bão số 2 hoạt động. Tâm bão ở khu vực Philippines, dự báo trong vài ngày tới, bão có khả năng đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, khi vào Biển Đông, bão nhiều khả năng sẽ suy yếu nhanh, chỉ còn ở mức áp thấp nhiệt đới hoặc thấp hơn. A.HIỀN Dự kiến thông xe tạm 35 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước Tết Ngày 5-2, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị nghiệm thu đưa tuyến chính dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Đồng Nai vào khai thác. Theo kế hoạch, đoạn được đưa vào khai thác tạm dài khoảng 16 km từ nút giao Long Thành đến điểm giao với dự án thành phần 3, cùng 19,5 km của dự án thành phần 3 có điểm kết thúc tại nút giao Quốc lộ 56. Theo Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án 85 cùng các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hoàn công, phương án tổ chức giao thông, thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông để báo cáo Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, làm cơ sở quyết định thông xe tuyến chính trước Tết Nguyên đán 2026. V.HỘI TP.HCM kiểm tra bến thủy nội địa Sở Xây dựng TP.HCM vừa cho biết sở sẽ kiểm tra hàng loạt bến thủy nội địa nhằm đảm bảo an toàn đường thủy trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Ngày 5-2, Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM, Phòng Quản lý đường thủy đã tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn, an ninh hàng hải của các phương tiện phà. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các doanh nghiệp thường xuyên báo cáo về tình hình hoạt động, phương tiện phục vụ người dân đi lại, vui chơi trong kỳ nghỉ Tết. Đ.TRANG

3 Ngày 5-2, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng đoàn công tác Trung ương đã đến chúc Tết, tặng quà cho 60 gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo… trên địa bàn TP Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể nhân dân TP. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm lấy dân làm gốc. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương được Đảng và Nhà nước quan tâm và thực hiện xuyên suốt. Đây cũng là truyền thống văn hóa tốt đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Mỗi dịp Tết đến xuân về, trên mọi miền Tổ quốc diễn ra sôi nổi các hoạt động chăm lo đời sống cho nhân dân để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc. Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ TP tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026. Đặc biệt phải quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động, người nghèo, người khó khăn. Việc này không chỉ thực hiện trong dịp lễ, Tết mà phải được triển khai thường xuyên, liên tục, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng đầy đủ chính sách của Đảng và Nhà nước. tốt đẹp của chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử sẽ góp phần tiếp tục củng cố và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành công tốt đẹp của đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào, khẳng định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi những thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào là niềm vui chung; luôn tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước Lào anh em. Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cùng Đảng Nhân dân cách mạng Lào tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá, là quy luật phát triển, là nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước hôm nay và mai sau. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào thời gian qua; nhấn mạnh những kết quả đạt được không chỉ góp phần trực tiếp vào sự phát triển của mỗi nước, mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Triển khai quyết liệt các dự án chiến lược Hai nhà lãnh đạo đạt thống nhất rất cao trên nền tảng nhận thức chung của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, trong đó tiếp tục dành ưu tiên cao, triển khai hiệu quả các nội dung của thỏa thuận cấp cao, tuyên bố chung giữa hai nước đạt được trong tháng 12-2025, cũng như các kết quả của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của ông Thongloun Sisoulith vừa qua. Hai nhà lãnh đạo nhất trí, tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng ngày càng thực chất; gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược và hành động cụ thể, đồng thời tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai Đảng, hai nước. Hai nhà lãnh đạo thống nhất trọng tâm cần tập trung triển VIẾT THỊNH Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào trong ngày 5-2. Ngày 5-2, tại Thủ đô Vientiane, ngay sau lễ đón chính thức trọng thị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm lựa chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Đồng thời khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước khi tham gia đoàn có cả Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ tin tưởng vào thành công Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (phải) đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM HỘI ĐÀM VỚI TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC LÀO Tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào Hai bên nhất trí tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả; tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước. THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRẦN CẨM TÚ: Đảm bảo mọi người dân được thụ hưởng đầy đủ chính sách Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan của hai nước. Các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về việc thành lập Trường ĐH Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; biên bản bàn giao bộ sách dạy tiếng Việt và bộ sản phẩm của đề án“Đưa nội dung các sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam vào giảng dạy tại các trường học hai nước; chương trình hợp tác năm 2026 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào; biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Phú Thọ và tỉnh Luang Namtha; biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Phú Thọ và tỉnh Bokeo; biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Phú Thọ và tỉnh Luang Prabang. Thời sự - Thứ Sáu 6-2-2026 thoisu@phapluattp.vn khai ngay trong nhiệm kỳ này, nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu gắn kết chiến lược giữa hai nước, trong bối cảnh mỗi Đảng đang triển khai nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai nghị quyết đại hội của mỗi Đảng. Cùng với đó, đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế, ưu tiên tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ và triển khai quyết liệt các dự án chiến lược, tạo động lực mới cho gắn kết kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển vùng, phấn đấu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỉ USD trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thông tin, Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thăm, chúc Tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thúc Bá. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng Sáng cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tới thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sự (97 tuổi, ngụ phường Hải Châu); Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thúc Bá (82 tuổi, ngụ phường Hòa Cường). TẤN VIỆT truyền thông nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần củng cố sự hiểu biết, nền tảng văn hóa tinh thần giữa nhân dân hai nước. Hai bên cũng cần thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát cấp Chính phủ để kiểm tra, đánh giá kết quả hợp tác và kịp thời tháo gỡ khó khăn để các dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng thỏa thuận. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới, khu vực và nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn, phối hợp trên các diễn đàn đa phương, tăng cường đoàn kết ASEAN, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Cũng trong ngày, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.•

4 Thời sự - Thứ Sáu 6-2-2026 thoisu@phapluattp.vn Xe cứu thương kêu cứu - Bài 2 Từ chở đi chơi, đi nhậu đến chở Tiếp tục hành trình thâm nhập thế giới xe cứu thương dịch vụ, Pháp Luật TP.HCM ghi nhận nhiều xe mở đèn, còi ưu tiên để chở khách đi nhậu, đi massage, thậm chí là để giao xe máy… Chở khách VIP, chở luôn xe máy đi giao Ngày 23-12-2025, do khách hàng cần đi gấp đến xã Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai), anh Bảo - tài xế dịch vụ công nghệ (biển vàng) đã liên hệ Ngọc (chủ một gara chuyên sửa xe, mua bán xe cứu thương cũ ở phường Tam Hiệp, Đồng Nai), nhờ giới thiệu xe cứu thương để khách “đi cho nhanh”. Ngọc gửi số điện thoại 0974.252… và dặn: “Anh ấy tên Quyền… làm việc trực tiếp luôn nha”. Anh Bảo gọi cho Quyền, đặt vấn đề cần đi gấp từ phường Long Bình đến khu vực ngã ba Dầu Giây. Anh giải thích rằng xe mình là xe dịch vụ biển vàng, không dám chạy nhanh vì sợ CSGT xử phạt, trong khi khách cần đi gấp. Đầu dây bên kia, Quyền báo giá chặng Long Bình - Dầu Giây (khoảng 40 km) hết 1,2 triệu đồng. Nếu đi khứ hồi thì “giá cũng vậy” nhưng nếu khách đi thêm chiều về, tài xế có thể đậu lại chờ khoảng 1 giờ. Đáng chú ý, “khách VIP” của anh Bảo không chỉ đi người không mà còn đề nghị chở thêm một xe máy độ chế không giấy tờ để giao cho khách. Người khách này tiết lộ với tài xế là vì sợ bị kiểm tra nên để lên xe cứu thương cho an toàn và Quyền đồng ý gần như không do dự. Sau khi thỏa thuận, anh Bảo gửi số khách cho Quyền để kết bạn Zalo. Khoảng 15 phút đợi, xe cứu thương chạy đến điểm hẹn, tài xế thao tác thành thạo, hướng dẫn đưa xe lên thùng, sắp xếp gọn gàng như việc đã làm thường xuyên. Khi PV muốn chụp ảnh xác nhận, tài xế từ chối: “Thôi đừng có chụp”, rồi đóng cửa xe. Trước khi khởi hành, trong vai bạn của vị khách VIP, PV tỏ ý xin đi cùng “cho vui” và được tài xế đồng ý. Trên hành trình, PV hỏi tài xế xe cứu thương này là của bệnh viện (BV) hay tư nhân, Quyền trả lời: “Của công ty cổ phần dịch vụ y tế”. Theo Quyền, xe của anh ta đã có hợp đồng vận chuyển bệnh nhân cho một BV lớn tại Đồng Nai. Quyền còn nói có “công ty cổ phần dịch vụ y tế có bảng giá” rõ ràng: Nội thành khoảng 400.000 đồng, đi xa tùy chặng. Điều này cho thấy mô hình “công ty dịch vụ” đang vận hành như một đội xe riêng, vừa phục vụ BV vừa phục vụ khách ngoài. Đáng chú ý, trên đường chở khách VIP xuống Dầu Giây, khi đến địa bàn xã Trảng Bom, vị khách VIP gợi ý Quyền ghé quán nhậu “làm vài lon”. Không chần chừ, Quyền cùng khách tấp vào một nhà hàng ở trung tâm xã Trảng Bom. Tại đây, cả khách và tài xế gọi bia, thức ăn để nhậu. Hình ảnh chúng tôi ghi lại cho thấy tại “buổi nhậu giao lưu” giữa khách và tài xế mỗi người đã uống hết năm lon bia. Sau khi uống hết năm lon bia, khách VIP tiếp tục rủ Quyền và PV đi massage ở một cơ sở gần đó. Tài xế đồng ý đi cùng mà không chút do dự. Hú còi, vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều… như “đặc quyền” Trong những ngày thâm nhập phản ánh nạn sử dụng xe cứu thương bát nháo, ngày 26-12-2025, PV tiếp tục trong vai người cần xe cứu thương dịch vụ để đi gấp lên Tây Ninh. Chúng tôi được anh Hùng là tài xế xe dịch vụ giới thiệu cho một số điện thoại. Gọi vào số 0846.879.xxx, gặp một người xưng tên Hữu, đội trưởng đội xe cấp cứu của một BV lớn. Hữu ra giá cho chúng tôi đi bằng xe cứu thương, có bật đèn còi để đi cho nhanh từ Đồng Nai lên Tây Ninh và ngược lại hết 4,5 triệu đồng. Người này cho biết hiện tại, xe đang đậu ở BV Đồng Nai. Sau khi thỏa thuận và chốt giá, Hữu cử tài xế Tiến đến đón chúng tôi. Khởi hành từ cổng sau BV Đồng Nai, chiếc xe lao vút ra đường Nguyễn Ái Quốc (Quốc lộ 1K), để hướng về cầu vượt Linh Xuân. Trên đường đi, PV dễ dàng ghi nhận tài xế bật đèn, còi ưu tiên liên tục. Tài xế tên Tiến này còn nghe điện thoại khi đang lái xe, có đoạn vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, tạo cảm giác như “không ai được quyền cản”. Khi đến cầu vượt Linh Xuân, PV viện cớ người bạn đi cùng có việc gấp nên yêu cầu Tiến quay về Biên Hòa. Trước khi xuống Theo PGS-TS Trương Văn Vỹ, chuyên gia xã hội học tội phạm, hành vi sử dụng xe cứu thương để chở khách đi nhậu, massage, chở xe máy hay chở động vật nuôi… là hành động sai lệch nghiêm trọng đối với xã hội. Việc này không chỉ vi phạm quy định giao thông mà còn vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Từ trước đến nay, xe cứu thương luôn được ưu tiên vì tính mạng con người là trên hết. Tại TP.HCM, đường sá thường xuyên ùn tắc, xe bình thường rất khó di chuyển. Tuy nhiên, khi nghe tiếng còi cứu thương, người dân chắc chắn sẽ nhường đường. Điều này giúp công việc của tài xế thuận lợi, hành khách hài lòng nếu xe đang làm nhiệm vụ thực sự. Thế nhưng việc lợi dụng sự ưu tiên này để chở người hoặc hàng hóa không đúng mục đích là hành vi sai lệch. Quy định và những lời kêu gọi nhường đường cho xe ưu tiên đã có từ lâu. Tâm lý chung của người dân là sẵn sàng nhường đường. Tuy nhiên, xã hội ngày càng phức tạp khi xuất hiện những trường hợp lợi dụng xe cứu thương làm việc bất chính, không đúng chức năng. Thực tế, không có gì qua mắt được nhân dân. Khi thấy xe cứu thương làm sai quy định, người dân sẽ phản ứng vì sự ưu tiên của họ không đặt đúng chỗ. Điều này rất nguy hiểm. Về lâu dài, việc thật giả lẫn lộn dẫn đến ý thức của người dân không còn cao, thậm chí có người sẽ gây khó dễ cho xe cứu thương. Đây là hành vi đáng lên án và cần được xử lý nghiêm khắc. “Xe cứu thương có nhiệm vụ cấp cứu con người, đây là sự ưu tiên đầu tiên. Nhưng sau khi người dân thấy có một số xe cứu thương lợi dụng sự ưu tiên của mình để làm việc cá nhân hay những việc không chính đáng, từ đó nhận thức của họ sẽ thay đổi và khi đó họ sẽ có suy nghĩ không cần nhường đường cho xe cứu thương đi lại nữa, như vậy sẽ dẫn đến hệ lụy rất nguy hiểm” - PGS-TS Trương Văn Vỹ nói. xe, PV được Tiến yêu cầu thanh toán 600.000 đồng cho hành trình từ BV Đồng Nai đến ngã tư Linh Xuân và ngược về. Cũng trong chiều 26-12, PV tiếp cận Công ty TNHH Vệ sĩ Bảo An 117 (xã An Phước, Đồng Nai). Tại trụ sở này, chúng tôi thấy hai xe cứu thương đang đậu sẵn phía trước. Hành vi sử dụng xe cứu thương để chở khách đi nhậu, massage, chở xe máy hay chở động vật nuôi… là hành động sai lệch nghiêm trọng đối với xã hội. MINH HẬU - NGÔ VINH - TUỆ ANH - THÀNH ĐẠT Chiếc xe lao vút ra đường Nguyễn Ái Quốc để hướng về cầu vượt Linh Xuân. Ảnh trong bài: NHÓM PHÓNG VIÊN Tài xế Cường lái chiếc xe cứu thương, vẫn bật đèn ưu tiên, rẽ nhanh vào một con hẻm rồi đưa con chó lên băng sau và tiếp tục hành trình. Hành động sai lệch dễ dẫn đến hệ lụy nguy hiểm Trên hành trình, PV hỏi tài xế xe cứu thương này là của BV hay tư nhân, Quyền trả lời: “Của công ty cổ phần dịch vụ y tế”. Theo Quyền, xe của anh ta đã có hợp đồng vận chuyển bệnh nhân cho một BV lớn tại Đồng Nai. Điều tra

5 Ngày 5-2, Công an TP.HCM cho biết đoàn công tác của đơn vị do Trung tá Bùi Văn Quốc, Phó Trưởng phòng Tham mưu (PV01), dẫn đầu, đã làm việc, khảo sát và điều khiển thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) tại Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP). Đây là bước chuyển mình chủ động của lực lượng Công an TP.HCM trong việc tiếp cận, làm chủ công nghệ cao để phục vụ các nhiệm vụ cốt lõi trong bối cảnh mới. Theo Công an TP.HCM, trong bối cảnh đô thị phát triển phức tạp, các thách thức về an ninh trật tự, quản lý đô thị và cứu hộ cứu nạn ngày càng đa dạng. Việc chỉ dựa vào phương pháp truyền thống hiện không còn đủ đáp ứng thực tiễn. UAV với khả năng quan sát từ trên cao, tầm nhìn bao quát và cơ động nhanh đã trở thành công cụ nghiệp vụ thiết yếu. Tại buổi làm việc, đoàn công tác gồm đại diện các phòng nghiệp vụ then chốt như Phòng Tham mưu (PV01), Phòng Viễn thông tin học và Cơ yếu, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng CSGT, Phòng Hậu cần, Phòng Tài chính và Tổ chuyên trách Nghị quyết 57 đã trực tiếp đánh giá tính năng thiết bị. Đây không chỉ là buổi giới thiệu sản phẩm, mà là diễn đàn đối thoại giữa lực lượng thực thi pháp luật và nhà phát triển công nghệ. Các cán bộ Công an TP.HCM trực tiếp nắm rõ địa bàn và tình huống nghiệp vụ đã đưa ra nhiều ý kiến phản biện, đóng góp cụ thể. Theo Công an TP.HCM, việc trao đổi tập trung vào nâng cấp tính năng kỹ thuật để thiết bị phù hợp yêu cầu thực tiễn. Mục tiêu là tạo ra sản phẩm “may đo” riêng cho Công an TP.HCM, đáp ứng tình huống đặc thù như giám sát đám đông, truy bắt tội phạm tại địa hình phức tạp, tìm kiếm cứu nạn hoặc khảo sát hiện trường tai nạn. Theo Công an TP.HCM, ứng dụng UAV được kỳ vọng thay đổi căn bản phương thức tác chiến, chuyển từ phản ứng thụ động sang chủ động phòng ngừa. Về nguồn lực, một chiếc UAV có thể thay thế nhiều người trong giám sát khu vực rộng lớn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu rủi ro cho cán bộ, chiến sĩ. Ở góc độ chiến lược, ưu tiên sử dụng thiết bị “Make in Vietnam”, không chỉ giúp lực lượng công an làm chủ công nghệ, đảm bảo an toàn thông tin mà còn thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ trong nước. Theo lộ trình, dữ liệu hình ảnh, video từ UAV sẽ tích hợp trực tiếp vào Trung tâm Thông tin chỉ huy (PV01). Điều này giúp xây dựng bức tranh tổng thể về tình hình an ninh trật tự theo thời gian thực, hỗ trợ chỉ đạo điều hành chính xác, kịp thời hơn. Khi những chiếc UAV được tinh chỉnh theo yêu cầu nghiệp vụ cất cánh, chúng sẽ trở thành “đôi mắt” thông minh, góp phần kiến tạo môi trường sống an toàn, văn minh cho TP.HCM. NGUYỄN TÂN Thời sự - Thứ Sáu 6-2-2026 thoisu@phapluattp.vn Đoàn công tác thuộc Công an TP.HCM đã có buổi khảo sát, điều khiển thử nghiệm các loại UAV hiện đại. Ảnh: CA chó, xe máy Nhanh chóng được mời vào bên trong, chúng tôi ghi nhận có một số thanh niên. Những người này cho biết giám đốc tên Lợi hiện đi vắng và hỏi chúng tôi cần gì. Khi bày tỏ ý định thuê một xe cứu thương của công ty để đi Biên Hòa (cách công ty 20 km) gấp thì một thanh niên gọi điện thoại cho Lợi. Trong cuộc điện thoại, Lợi hỏi cần đi đâu, chúng tôi nói đi Biên Hòa và ra giá 1 triệu đồng hai chiều. Lợi yêu cầu trả trước 500.000 đồng và điều hai thanh niên mặc trang phục vệ sĩ, trang bị công cụ hỗ trợ như gậy cao su, mũ bảo hộ rồi lấy xe, bật còi, đèn chạy nhanh về hướng Biên Hòa. Trên xe, tài xế tự giới thiệu tên Cường và không quên giới thiệu đội trưởng của mình là “anh Lợi”. Cũng theo Cường, cơ sở này có nhiệm vụ chính là “hỗ trợ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51”. Trên đường đi, PV đề nghị ghé phường Long Bình chở theo một con chó để “tặng đồng nghiệp”, Cường đồng ý và tiếp tục lái xe cứu thương, vẫn bật đèn ưu tiên, rẽ nhanh vào một con hẻm rồi đưa con chó lên băng sau và tiếp tục hành trình.• Quyền cùng khách VIP tấp vào một nhà hàng ở trung tâm xã Trảng Bom để “làm vài lon”. Xe cứu thương chạy đến điểm hẹn, tài xế thao tác thành thạo, hướng dẫn đưa xe máy lên thùng, sắp xếp gọn gàng. Mời bạn đọc quét mã QR để xem loạt bài điều tra Sáng 5-2, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, làm trưởng đoàn, đã đến Nhà tang lễ Bình Hưng Hòa để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ). Cùng đi với đoàn có bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Thiếu tướng Trần Văn Trai, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy Phường Đông Hưng Thuận; ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận... Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc đã gửi lời chia buồn sâu sắc, chia sẻ với mất mát quá lớn của gia đình các nạn nhân. Ông mong muốn người thân các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau thương này. Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị chính quyền địa phương và các đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình về cả vật chất lẫn tinh thần. Việc hỗ trợ cần thiết thực để giúp gia đình nạn nhân sớm ổn định tâm lý và cuộc sống sau biến cố. Theo báo cáo của phường Đông Hưng Thuận, vào khoảng 0 giờ 50 ngày 5-2, người dân sống tại hẻm 17 đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, nghe nhiều tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, khói lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà trong hẻm nên lập tức báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an phường và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 12 đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập lửa. Đến 1 giờ 15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 32 m2, cấu tạo tường gạch mái tôn; diện tích cháy ghi nhận khoảng 16 m2. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ba nạn nhân đã tử vong gồm: Chị PTML (44 tuổi), cháu NPMT (14 tuổi) và cháu NPMN (sáu tuổi). Chị L và con gái NPMT tử vong trong nhà vệ sinh, riêng cháu NPMN tử vong trong phòng ngủ. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn các nạn nhân tử vong do ngạt khói. Được biết, căn nhà trên có bốn nhân khẩu. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh NTT (46 tuổi, chồng chị L) đang đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Đông Hưng Thuận đã phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, lập hồ sơ ban đầu phục vụ công tác điều tra. Cơ quan CSĐT phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC01), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TP.HCM đang thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trong sáng 5-2, lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình. Bước đầu địa phương đã hỗ trợ 100 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Các phòng, ban chức năng cũng đang tích cực phối hợp hỗ trợ thủ tục cần thiết cho gia đình trong lúc tang gia bối rối. NGUYỄN TÂN Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: HỮU TÂM Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong Đoàn lãnh đạo TP.HCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ cháy ở phường Đông Hưng Thuận. Công an TP.HCM ứng dụng UAV giám sát an ninh trật tự và cứu hộ

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 6-2-2026 phapluat@phapluattp.vn cho các công nhân tiền Tết chứ không thực hiện lời hứa chia tiền vé số trúng thưởng. Do đó, các nguyên đơn khởi kiện, yêu cầu ông T trả chia đều mỗi người số tiền hơn 85 triệu đồng và lãi chậm trả. Ông T thì thừa nhận ông có mua một tờ vé số nhưng chỉ đưa cho bà D nhờ dò kết quả chứ không cho bà D tờ vé số nào. Xử sơ thẩm ngày 15-8-2022, TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; buộc ông T phải có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn mỗi người hơn 42 triệu đồng. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về tiền lãi. Sau đó, cả nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo. VKSND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long kháng nghị. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; buộc ông T phải có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn mỗi người số tiền là hơn 85 triệu đồng, không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về tiền lãi. Ngày 9-2-2023, ông T có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Ngày 25-5-2023, Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đề nghị hủy cả hai bản án để xét xử sơ thẩm lại. Tuy nhiên, Hội đồng giám đốc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM không chấp nhận kháng nghị này và giữ nguyên bản án phúc thẩm. Lập luận của cấp giám đốc thẩm Hội đồng giám đốc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng dù giao dịch giữa ông T và bà D là hợp đồng tặng cho tài sản quy định tại Điều 466 BLDS hay hợp đồng gửi giữ tài sản quy định tại Điều 559 BLDS thì pháp luật cũng không quy định bắt buộc phải lập thành văn bản. Do đó, về hình thức thì việc hai bên giao kết bằng lời nói là không vi phạm quy định về hình thức của hợp đồng. Do giao dịch giữa ông T và bà D không có tài liệu, chứng cứ thể hiện mà chỉ thông qua hình thức lời nói nên cần căn cứ vào các chứng cứ khác để xác định sự thật khách quan của vụ án. Mặc dù ông T không thừa nhận lời trình bày của các nguyên đơn nhưng quá trình giải quyết vụ án đã xác định được sau khi xảy ra sự kiện trúng thưởng vé số thì ông T đã tự ý cho thay thế và di dời vị trí camera quan sát diễn biến công việc thường ngày ở xưởng. Đồng thời, ông T cũng không trực tiếp mà giao cho người khác đi lĩnh thưởng, sau đó lại có lời khai mâu thuẫn về địa điểm lĩnh thưởng. Đến khi cho các công nhân nghỉ Tết, ông T đã cho các công nhân tiền thưởng Tết mỗi người từ 5 triệu đến 20 triệu đồng, trong khi các nguyên đơn đều khẳng định hằng năm ông T chỉ thưởng Tết cho mỗi công nhân khoảng một tuần lương. Tại phiên tòa sơ thẩm, phía nguyên đơn yêu cầu ông T trả thêm cho mỗi nguyên đơn 50 triệu đồng nhưng ông T chỉ đồng ý trả thêm cho các nguyên đơn tổng cộng 200 triệu đồng. Ông T không giải thích được lý do ông thay mới và đổi vị trí camera quan sát, lý do ông đưa tờ vé số cho người khác đi lĩnh thưởng, lý do ông và người đại diện khai mâu thuẫn về địa điểm lĩnh thưởng. Điều này chứng tỏ ông T muốn che giấu việc trúng thưởng tờ vé số đã đưa cho bà D. Bên cạnh đó, việc ông T cho các công nhân tiền Tết nhiều hơn rất nhiều so với hằng năm và tại phiên tòa sơ thẩm ông T còn đồng ý cho các nguyên đơn thêm 200 triệu đồng là điều không bình thường. Do đó, tòa án cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm nhận định ông T đã cho chung bà D và các công nhân có đi làm tại xưởng tờ vé số, đồng thời ra điều kiện là nếu tờ vé số trúng thưởng thì chia đều cho tất cả công nhân có mặt là có cơ sở. Do giao dịch giữa ông T và bà D chỉ giao kết bằng lời nói nên việc kháng nghị giám đốc thẩm nhận định cho rằng các nguyên đơn không đưa ra được chứng cứ chứng minh là không phù hợp với thực tế… Các nguyên đơn đều xác định do ông T hứa sẽ chia thưởng khi nghỉ Tết nên các nguyên đơn thống nhất chờ và thực tế đến ngày 28 Tết đã được YẾN CHÂU TAND Tối cao vừa công bố 10 án lệ. Trong đó có Án lệ số 80/2025 về việc tặng cho vé số của vợ, chồng. Án lệ này do Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (TAND Tối cao) đề xuất. Nguồn án lệ dựa trên Quyết định giám đốc thẩm số 148/2023/DS-GĐT ngày 9-8-2023 của Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM về vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản” giữa nguyên đơn là bà D cùng 17 nguyên đơn khác với bị đơn là ông T. Tờ vé số trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng Bà D làm công nhân lao động tại cơ sở do ông T làm chủ. Chiều 7-1-2021, ông T mua một số tờ vé số, đưa cho bà D một tờ và nói nếu trúng thì chia đều cho các công nhân có mặt trong ngày. Việc này có nhiều người chứng kiến. Chiều cùng ngày, bà D nhờ người dò kết quả xổ số thì tờ vé số trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng. Bà D liền báo cho ông T biết. Ông T nói bà D đưa tờ vé số ra để ông T dò lại. Sau khi xác định đúng tờ vé số đã trúng thưởng, ông T cất vào túi áo rồi dặn đừng la om sòm, để ông lãnh thưởng giùm rồi chiều 28 Tết nghỉ làm, ông sẽ chia cho công nhân trong xưởng. Vì ông T là chủ cơ sở nên bà D tin tưởng, không yêu cầu ông T trả lại tờ vé số. Đến 28 Tết, ông T chỉ Án lệ số 80/2025 về việc tặng cho vé số của vợ, chồng. Ảnh minh họa: YC ông T chia một phần tiền (hơn một tháng sau khi ông T lĩnh thưởng). Qua thời gian nghỉ Tết, các nguyên đơn có đòi ông T trả thêm tiền nhưng ông T không trả nên việc các nguyên đơn khởi kiện sau hơn hai tháng kể từ khi tờ vé số trúng thưởng không phải điều bất thường như kháng nghị giám đốc thẩm đặt ra.• Tình huống án lệ: Một bên vợ, chồng tặng cho tài sản là tờ vé số chưa mở thưởng cho người khác, người nhận vé số không biết hoặc không buộc phải biết vé số được tặng cho là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ, chồng. Sau đó, tờ vé số này trúng thưởng. Giải pháp pháp lý: Trường hợp này, tòa án phải xác định tờ vé số chưa mở thưởng được tặng cho là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu và việc tặng cho tài sản không cần sự đồng ý của người vợ hoặc chồng của người tặng cho. Do giao dịch giữa ông T và bà D chỉ giao kết bằng lời nói nên việc kháng nghị giám đốc thẩm nhận định cho rằng các nguyên đơn không đưa ra được chứng cứ chứng minh là không phù hợp với thực tế… Chi tiền đợt 8 cho các trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát Ngày 5-2, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã thông tin về kết quả tổ chức chi tiền đợt 8 cho các trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát. Theo thông báo, THADS TP.HCM đang tổ chức thi hành vụ án Vạn Thịnh Phát theo Bản án hình sự sơ thẩm số ngày 17-10-2024 của TAND TP.HCM, Bản án phúc thẩm ngày 21-4-2025 của TAND Cấp cao tại TP.HCM và quyết định THA theo yêu cầu: “Buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu theo các phụ lục (43.108 người), gồm các mã trái phiếu sau: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC2018.09, ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10”. Sau khi chi trả vào các đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, THADS TP.HCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền 250 tỉ đồng và thực hiện thanh toán đợt 8 cho 42.525 trái chủ với số tiền 248 tỉ đồng theo tỉ lệ 0,8325% trên số tiền được THA. THADS TP.HCM đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được THA của 583 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả. Trước đó, ngày 2-2-2026, THADS TP.HCM chi bổ sung cho những trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về THA, cung cấp bổ sung đầy đủ thông tin của các đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 theo quy định. THADS TP.HCM cũng đã thực hiện việc thu phí THADS; miễn giảm phí THADS theo quy định tại Điều 60 Luật THADS và Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí THA. SONG MAI Án lệ về việc tặng cho vé số Tình huống án lệ và giải pháp pháp lý Tiêu điểm Cho tờ vé số chưa trúng thưởng không cần xin ý kiến vợ Theo hội đồng giám đốc thẩm, tại thời điểm ông T cho bà D và các công nhân tờ vé số thì mệnh giá tờ vé số chỉ là 10.000 đồng, so với chi phí tiêu dùng hằng ngày thì có giá trị không đáng kể nên ông T có thể tự ý định đoạt mà không cần phải có sự đồng ý của vợ ông T. Vì không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 nên kháng nghị giám đốc thẩm cho rằng ông T chỉ có quyền định đoạt 50% giá trị tờ vé số trúng thưởng là xác định không chính xác đối tượng của hợp đồng. Trong vụ án này, phải xác định đối tượng của hợp đồng tặng cho tài sản giữa ông T và các nguyên đơn là tờ vé số chưa mở thưởng chứ không phải là tờ vé số trúng thưởng. Khi tờ vé số trúng thưởng, nếu bà D vẫn là người cầm giữ thì bà D có nghĩa vụ lĩnh thưởng và chia đều cho các nguyên đơn theo điều kiện đã giao kết với ông T. Nhưng do ông T đã cầm lại tờ vé số, đã lĩnh thưởng thì ông T phải có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền trúng thưởng của tờ vé số cho các nguyên đơn, như tòa án cấp phúc thẩm đã quyết định là đúng. Tờ vé số chưa mở thưởng được tặng cho là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu và việc tặng cho không cần sự đồng ý của vợ hoặc chồng. Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỆT NHI

