031-2026

Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam - Campuchia trang 3 trang 12+13 SỐ 031 (7602) - Thứ Bảy 7-2-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay TP.HCM chốt làm đường liên cảng Cát Lái đến vành đai 3, cầu Thủ Thiêm 4 Hành trình truy bắt 2 kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai Sân bay, đường sắt, bến xe tăng tần suất phục vụ khách dịp Tết trang 6 trang 7 trang 8 trang 2+3 XE CỨU THƯƠNG KÊU CỨU - BÀI 3 “Phù phép” xe cứu thương, yêu cầu khách chia tiền khi bị phạt Đừng để tiếng còi cứu thương trở nên lạc nhịp! trang 4+5 Đoàn kiểm tra TP.HCM đi khảo sát an toàn thực phẩm thức ăn đường phố tại chợ đêm Hồ Thị Kỷ (phường Phường Lài). Ảnh: THẢO PHƯƠNG MỞ LUỒNG XANH CHO THỰC PHẨM SẠCH - BÀI 2 TP.HCM QUYẾT CHẶN thực phẩm bẩn KẾT NỐI DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG - ĐỊA CHÍNH TOÀN TP.HCM: “Lá chắn” ngăn chặn rủi ro giao dịch nhà đất

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 7-2-2026 Ngày 6-2, HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 20212026 tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề). Đường liên cảng nối vành đai 3 giúp giảm áp lực giao thông khu đông Tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường vành đai 3; dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. Trong đó, dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường vành đai 3 có điểm đầu giao với đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường vành đai 3. Dự án có chiều dài khoảng 5,9 km, bề rộng mặt đường 60 m; bổ sung một số nhánh nút giao, cây cầu trên tuyến. Tổng vốn đầu tư dự án là 8.782 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào quý IV năm nay và hoàn thành sau hai năm. HĐND TP.HCM cũng chấp thuận tách dự án thành hai dự án thành phần: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật khoảng 1.400 tỉ đồng; xây dựng tuyến đường liên cảng khoảng 7.382 tỉ đồng. Theo chính quyền TP.HCM, tuyến liên cảng mới mang tính chuyên dụng, kết nối trực tiếp hệ thống cảng Cát Lái - Phú Hữu với mạng lưới giao thông liên vùng, rút ngắn hành trình xuất nhập khẩu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ĐBSCL. Dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài toàn tuyến 2,1 km, điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch (thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh). Đây là công trình cấp 1, có quy mô tám làn xe, sáu làn cơ giới và hai làn hỗn hợp. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.063 tỉ đồng. Trong thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật qua TP; UBND tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai thực hiện qua địa bàn tỉnh. Theo UBND TP.HCM, hiện hệ thống giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM bao gồm ba phương thức: Đường bộ, đường sắt và đường thủy. Trong đó, vận tải đường bộ vẫn giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, trước áp lực gia tăng nhanh của xe cộ, nhiều tuyến đường bộ kết nối chính rơi vào tình trạng quá tải, thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và các trục giao thông hướng tâm ra vào TP.HCM… Do đó, theo UBND TP.HCM, theo hướng mở rộng mặt cắt ngang tuyến đường từ 18 m lên 30 m, tương đương quy mô bốn làn xe cơ giới, nhằm bảo đảm năng lực thông hành và an toàn giao thông. Chiều dài tuyến cũng được cập nhật theo hiện trạng thực tế, từ khoảng 6 km lên hơn 7 km. Dự án đi qua địa bàn các xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để thực hiện dự án là gần 24 ha. Trong đó, đất Nhà nước quản lý gần 8 ha, diện tích còn lại là đất phải bồi thường. Số trường hợp bị ảnh hưởng khoảng 1.424, trong đó có khoảng 93 hộ cần bố trí tái định cư. Trên cơ sở điều chỉnh quy mô và bổ sung chi phí bồi thường, tổng mức đầu tư dự án được đề xuất điều chỉnh lên gần 6.900 tỉ đồng. Theo đánh giá của UBND TP.HCM, tuyến đường Vĩnh Lộc hiện hữu đang trong tình trạng báo động đỏ; tuyến đường đang quá tải nghiêm trọng, mặt đường chỉ rộng 7-8 m, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài tại các nút giao như ngã năm Vĩnh Lộc và giao lộ Vĩnh Lộc - Trần Văn Giàu. Việc mở rộng tuyến lên 30 m được xác định là giải pháp kỹ thuật bắt buộc nhằm đồng bộ năng lực thông hành, khôi phục tổ chức giao thông hai chiều, giảm áp lực cho Quốc lộ 1 và các trục đường lân cận. Đại biểu HĐND TP.HCM cũng thống nhất với báo cáo tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại phường Bình Quới. HĐND TP giao UBND TP chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án theo đúng Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội. Khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhấn mạnh kỳ họp thứ tám đã xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất thông qua nhiều nghị quyết quan trọng; kịp thời tạo cơ sở pháp lý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân TP. Theo ông, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ giải quyết các yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của TP, đặc biệt trong việc thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông mang tính kết nối, liên kết vùng. Đồng thời, góp phần ổn định nhân sự bộ máy nhà nước, TP.HCM chốt làm đường liên cảng đến vành đai 3, cầu Thủ Thiêm 4 đó, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 1.385 tỉ đồng, xây lắp khoảng 3.678,6 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến 2028. HĐND TP.HCM cũng chấp thuận việc tách dự án thành hai dự án thành phần gồm: Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 1.385 tỉ đồng và dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 với tổng mức đầu tư khoảng 3.678 tỉ đồng. Dự án kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu đô thị mới phía nam TP; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhanh khu đô thị mới Thủ Thiêm, tạo động lực mới cho khu đô thị mới phía nam TP. Tỉnh Đồng Nai sẽ chủ trì làm metro số 1 nối dài đến sân bay Long Thành Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua nghị quyết thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) nối dài đến trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành. Dự án metro số 1 nối dài có tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4 km với điểm đầu nằm tại ga S0 tại Tân Vạn, điểm cuối tại sân bay quốc tế Long Thành. Dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư 60.261 tỉ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến khoảng 4.323,2 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng). Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2029. Về chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, theo UBND TP.HCM, căn cứ Luật Đường sắt năm 2025, đối với dự án đường sắt được đầu tư theo phương thức PPP, Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phần đất dành cho đường sắt từ ngân sách. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành dự án đầu tư công độc lập. Theo đề xuất, UBND TP.HCM sẽ tổ chức thực hiện dự án đầu tư công độc lập để bồi việc sớm nghiên cứu và triển khai các dự án giao thông kết nối bổ sung như đường sắt đô thị (metro), đường sắt tốc độ cao và các công trình cầu trên các trục liên vùng là hết sức cần thiết, nhằm đa dạng hóa phương thức vận tải, giảm áp lực cho giao thông đường bộ, rút ngắn thời gian di chuyển và nâng cao hiệu quả kết nối giữa TP.HCM và Đồng Nai. Mở rộng đường Vĩnh Lộc với quy mô bốn làn xe cơ giới HĐND TP.HCM đã thống nhất quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến Đường số 2A - Khu công nghiệp Vĩnh Lộc). Theo tờ trình của UBND TP.HCM, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm phù hợp với quy mô thực tế, quy hoạch được duyệt và đáp ứng yêu cầu cấp bách về năng lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía tây TP.HCM. UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh quy mô dự án Ông Võ Văn Minh cho rằng kết quả của kỳ họp chỉ thực sự trọn vẹn khi các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Kỳ họp thứ tám HĐND TP.HCM đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP trong giai đoạn hiện nay. THANH TUYỀN Kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ tám, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào sáng 6-2. Ảnh: THANH THÙY Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết nội dung tờ trình qua app. Ảnh: THANH THÙY

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 7-2-2026 VIẾT THỊNH Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, ngày 6-2, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tới Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. Sau lễ đón chính thức trọng thể tại hoàng cung, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến với Samdech Techo Hun Sen. Campuchia luôn mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp Tại cuộc hội kiến, Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn thể hiện sự coi trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia. Chúc mừng thành công của Đại hội XIV và đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư, Samdech Techo Hun Sen tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, thực hiện thành công các mục tiêu mà Đảng đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới. Đồng thời, khẳng định Campuchia luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Việt Nam. Samdech Techo Hun Sen đánh giá cao sự phát triển, đặc biệt về kinh tế - xã hội của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường để gắn kết hai nền kinh tế. Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Campuchia tươi đẹp ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam - Campuchia Sáng 6-2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Chiều cùng ngày, cuộc gặp cấp cao giữa ba đảng: Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã diễn ra tại Thủ đô Phnom Penh. Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Campuchia tươi đẹp ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cát Lái Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm phó chủ tịch HĐND TP.HCM Tại kỳ họp, Ủy viên Trung ươngĐảng,PhóBíthưThành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đã giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch HĐND TP.HCM với ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. 100% đại biểu tham dự kỳ họp đã bỏ phiếu thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Dũng làm phó chủ tịch UBND TP.HCM. Trước đó, ông Nguyễn Văn Dũng đã được các đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1972, quê huyện Bình Chánh, TP.HCM cũ. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. HĐND cũng quyết nghị xác nhận kết quả bầu chức danh ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TP.HCM. Trước đó, 100% đại biểu HĐND TP.HCM đã bỏ phiếu thống nhất bổ sung ông Phạm Văn Nghì vào ủy viên UBND TP.HCM. Ông Phạm Văn Nghì, sinh năm 1978, quê tỉnh Tiền Giang cũ, nay là Đồng Tháp. Ông có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. thông qua chế độ phục vụ hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam hai cấp và điều hành của chính quyền TP. Ông Võ Văn Minh cho rằng kết quả của kỳ họp chỉ thực sự trọn vẹn khi các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Ngay sau kỳ họp này, HĐND TP sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết. Ông đề nghị UBND TP và các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động; phân công trách nhiệm rõ ràng, chủ động phối hợp triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện. Nhấn mạnh nhiệm kỳ HĐND TP khóa mới, giai đoạn 20262031, sẽ bắt đầu trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với những yêu cầu rất cao về chất lượng tăng trưởng, quản trị đô thị và nâng cao đời sống nhân dân, ông Minh cho rằng TP.HCM tiếp tục được kỳ vọng giữ vai trò đầu tàu phát triển của cả nước. Từ đó, ông tin tưởng HĐND TP khóa mới sẽ kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng nghị quyết và giám sát; khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù Tổng Bí thư bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo mà hoàng gia và nhân dân Campuchia dành cho Tổng Bí thư và đoàn, thể hiện sinh động tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc. Đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm qua, Tổng Bí thư tin tưởng rằng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự đồng lòng của nhân dân, Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, xây dựng thành công đất nước hòa bình, hòa hợp, hợp tác và phát triển bền vững. Chia sẻ với Samdech Techo Hun Sen về tình hình Việt Nam và Đại hội XIV, Tổng Bí thư khẳng định những thành tựu của Việt Nam có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng, trong đó có Campuchia. Hai bên cũng đã thông báo cho nhau mục tiêu, phương hướng phát triển để mỗi nước và ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào cùng phối hợp và phát triển. Biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cũng trong ngày 6-2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại hoàng cung. Tổng Bí thư bày tỏ vinh dự được trở lại thăm Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni; trân trọng cảm ơn hoàng thái hậu đã dành thời gian tiếp đoàn; chúc hoàng thái hậu mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển phồn vinh của Vương quốc Campuchia và tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm gần đây; khẳng định đối với nhân dân Việt Nam, hình ảnh cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và Quốc vương Norodom Sihamoni luôn là biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư chân thành cảm ơn những tình cảm cao quý và sự giúp đỡ quý báu mà hoàng gia và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử cũng như hiện nay. Thông tin về thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Hoàng thái hậu và Tổng Bí thư cùng ôn lại chặng đường lịch sử gần 60 năm quan hệ hai nước, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk cùng Quốc vương Norodom Sihamoni sang thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian phù hợp.• Tiêu điểm TP.HCM chi 200.000 đồng/người/ngày hỗ trợ lực lượng chuẩn hóa dữ liệu Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng tham gia các kế hoạch cao điểm xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng điểm (gọi chung là chuẩn hóa dữ liệu) đã được HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp. Đây là chính sách nhằm kịp thời động viên lực lượng trực tiếp tham gia các chiến dịch cao điểm chuẩn hóa dữ liệu, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đối tượng áp dụng là các cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện các kế hoạch cao điểm nói trên. Mức hỗ trợ là 200.000 đồng/người/ngày, tính theo số ngày thực tế tham gia. Theo tờ trình, UBND TP.HCM tính toán từ nay đến năm 2027 phải triển khai khoảng 13 đợt cao điểm xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Mỗi đợt kéo dài 90 ngày với 7.000 người tham gia, tổng mức chi dự kiến khoảng 1.638 tỉ đồng. Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN theo các nghị quyết của Quốc hội, tạo động lực phát triển mới cho TP trong giai đoạn tới.• Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: TTXVN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 7-2-2026 - TUỆ ANH - THÀNH ĐẠT Trong quá trình thực hiện loạt phóng sự, nhóm PV ghi nhận Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã tăng cường kiểm tra, lập biên bản nhiều trường hợp tài xế điều khiển xe cứu thương sử dụng đèn, còi ưu tiên không đúng quy định, dù trên xe không chở bệnh nhân và không thực hiện nhiệm vụ cấp cứu khẩn cấp. Thay vì tự chịu, các đối tượng vi phạm pháp luật quay sang yêu cầu khách thuê xe… chia tiền phạt. Yêu cầu khách chia tiền phạt Tối 12-1, khoảng 19 giờ, tại khu vực một bệnh viện lớn ở TP.HCM, PV ghi nhận một tài xế xe cứu thương chủ động tiếp cận một nữ hành khách có nhu cầu đi gấp về Đồng Nai. Sau vài câu trao đổi, tài xế dẫn khách đến bãi xe trên đường Tô Hiến Thành (phường Diên Hồng, TP.HCM), báo giá 1,6 triệu đồng cho chuyến đi này, gọi đây là “giá xe cấp cứu”. Tại bãi xe, một tài xế khác được điều động ra nhận chuyến. Tài xế này cho biết nếu đường thông thoáng sẽ đi nhanh, kẹt xe thì lâu hơn. “Muốn bật còi, đèn để đi nhanh nhưng lỡ bị công an bắt là tụi em chịu phạt khoảng 5 triệu và trừ 4 điểm giấy phép lái xe” - tài xế nói. Sau khi chốt giá với nữ hành khách, tài xế ra bãi lấy xe. Lúc này chúng tôi bày tỏ ý muốn xin đi cùng về Đồng Nai và sẵn sàng chia sẻ tiền cước để giảm chi phí. Chưa đầy 5 phút, xe cứu thương có mặt, đón khách lên xe, bật còi, đèn ưu tiên rồi chạy nhanh về hướng Đồng Nai dù trên xe không có bệnh nhân. Trên đường đi, tài xế cho biết đơn vị của anh ta có nhiều xe cứu thương chạy dịch vụ, nhận chạy liên tỉnh theo chuyến, không tính cây số. Giải thích về giá cước cho mỗi chuyến đi cao, tài xế này cho biết vì “giá cước đã bao gồm chi phí bác sĩ, y tá” dù thực tế không có nhân viên y tế đi cùng. Người này cũng tự tin cho biết thường xuyên chở khách dạng này (không phải cấp cứu bệnh nhân - PV) nên rất rành đường đi, nắm rõ các chốt kiểm soát. CSGT kiểm tra, lập biên bản xử lý hành vi sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên sai quy định. Trên đường đi, gặp đoạn đông xe, tài xế trấn an: “Xe thường thì kẹt, chứ xe này không kẹt được, người ta thấy là né hết”. Vừa qua khỏi cầu Đồng Nai, tài xế nhanh chóng tắt đèn ưu tiên, còi hú và cho biết để tránh bị kiểm tra. Dù vậy, chiếc xe vẫn bị CSGT thổi lại. Tài xế tắt máy, khóa cửa xe để chúng tôi ngồi trên rồi xuống xe làm việc. Sau đó xe bị CSGT xử phạt. Khi thanh toán tiền, tài xế đề nghị chúng tôi hỗ trợ thêm chi phí. Cụ thể, khi thanh toán, tổng chi phí được báo là 2,6 triệu đồng, gồm tiền xe và khoản tiền mà tài xế cho là tiền khách chia sẻ thêm với tài xế vì xe vi phạm luật giao thông, bị xử phạt. Người này còn cho biết việc kiểm tra xe cứu thương thời gian gần đây bị siết chặt, nhiều giấy phép đèn, còi ưu tiên cấp trước năm 2024 không còn hiệu lực và phải xin cấp mới theo quy trình, trong khi bản thân anh ta và chiếc xe này vẫn đang dùng giấy phép cũ. Chúng tôi không đồng ý thanh toán khoản tiền nói trên thì tài xế nói: “Chạy kiểu này mà dính phạt là em chịu. Không chịu thì thôi” rồi rời đi. Bên trong garage trưng bày xe cứu thương Sau khi thâm nhập thực tế thực hiện tuyến bài “Xe cứu thương kêu cứu”, PV tiếp tục lần theo một mắt xích khác “Phù phép” xe cứu thương, yêu cầu Không chở bệnh nhân nhưng nhiều xe cứu thương “đội lốt” vẫn ngang nhiên hú còi, bật đèn ưu tiên để chở khách giữa giờ cao điểm. Khi bị xử phạt, tài xế quay sang ép khách chia tiền phạt. MINH HẬU - NGÔ VINH là thị trường mua bán xe cứu thương và được tư vấn các vấn đề cốt yếu của chiếc xe cứu thương như giấy phép đèn, còi ưu tiên. Chỉ cần tìm trên mạng với cụm từ “mua bán xe cứu thương Đồng Nai”, hàng loạt tài khoản, số điện thoại, hội nhóm xuất hiện. Lần theo các manh mối, chúng tôi liên hệ với một người đàn ông tên Nguyên có số điện thoại 0988.243.4xx. Người này giới thiệu “có nhiều Xe cứu thương kêu cứu - Bài 3 Sau khi thâm nhập thực tế thực hiện tuyến bài “Xe cứu thương kêu cứu”, PV tiếp tục lần theo một mắt xích khác là thị trường mua bán xe cứu thương. Nguyên giới thiệu về xác xe và các “dịch vụ” để phù phép xe cứu thương. Chỉ cần tìm kiếm thông tin “mua bán xe cứu thương Đồng Nai” trên mạng, hàng loạt tài khoản, số điện thoại, hội nhóm xuất hiện. Đừng để tiếng còi cứu thương trở nên lạc nhịp! Loạt phóng sự điều tra “Xe cứu thương kêu cứu” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM từ ngày 5-2-2026 khiến dư luận ngỡ ngàng, không chỉ “sốc” vì những câu chuyện xảy ra bên trong cabin của những chiếc xe vốn mang sứ mệnh cứu người. Theo Điều 3 Thông tư 27/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn và sử dụng ô tô cứu thương thì xe này chỉ được sử dụng cho hai mục đích: (i) Chở người bệnh cấp cứu hoặc đi đón người bệnh cấp cứu; (ii) Chở thầy thuốc, nhân viên y tế, thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cấp cứu thảm họa, cấp cứu tai nạn giao thông và các nhu cầu cấp thiết khác của hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh. Chính vì sứ mệnh quan trọng ấy, luật pháp đã tạo ra hành lang ưu tiên cho xe cứu thương. Điển hình là Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 xác định xe cứu thương là “xe ưu tiên” nhưng quy định rõ bối cảnh “đi làm nhiệm vụ cấp cứu”. Luật này cũng quy định rõ những quyền ưu tiên của xe cứu thương nhằm đảm bảo xe có thể hoạt động hiệu quả trong việc cứu người. Việc xe cứu thương đang làm nhiệm vụ được chạy quá tốc độ, yêu cầu người tham gia giao thông nhường đường, được đi trước xe khác khi đi qua đường giao nhau, vượt đèn đỏ, thậm chí nhiều trường hợp còn được lực lượng CSGT hỗ trợ mở đường là việc rất bình thường, bởi lẽ sinh mạng con người được đặt lên trên hết. Tuy nhiên, quyền ưu tiên này không được áp dụng trong mọi hoàn cảnh. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 nghiêm cấm “sử dụng quyền của xe ưu tiên khi không thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định của pháp luật”. Nghị định 151/2024/NĐ-CP cũng yêu cầu những điều kiện rất nghiêm ngặt đối với xe ưu tiên. Nói cách khác, xe cứu thương chỉ được ưu tiên khi làm nhiệm vụ, mà dễ hiểu nhất là khi đang đi cứu người. Tiếng còi xe cứu thương tồn tại không phải để gây chú ý, càng không phải để tạo ưu thế giao thông cho một cá nhân hay nhóm lợi ích nào. Nó tồn tại với một ý nghĩa duy nhất là báo hiệu rằng phía sau đó là một sinh mạng đang cần được cứu giúp khẩn cấp. Chính vì vậy, khi tiếng còi vang lên, người đi đường mặc nhiên nhường lối mà không cần chất vấn, không cần xác minh. Thế nhưng loạt phóng sự điều tra “Xe cứu thương kêu cứu” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM đã cho thấy một góc khuất: Lợi dụng quyền ưu tiên của xe cứu thương để trục lợi bất chính. Điều nguy hiểm là hiện tượng này không mang tính cá biệt, mà không quá khó để tìm thấy. Góc nhìn

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 7-2-2026 Tài xế yêu cầu khách trên xe “hỗ trợ thêm” một khoản gọi là “tiền dính trạm” xe cứu thương” và hẹn chúng tôi đến xem xe trực tiếp. Ngày 22-12-2025, theo hẹn của Nguyên, chúng tôi đến garage 3M AUTO nằm trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn phường Tam Hiệp. Tại đây, PV ghi nhận nhiều xe cứu thương đậu sát nhau trong garage này. Nguyên dẫn chúng tôi tham quan rồi giới thiệu từng chiếc xe, từ đời xe, tình trạng máy móc đến giấy tờ. Cùng với việc giới thiệu xác xe, Nguyên còn cho PV xem giấy tờ xe gồm đăng ký và kiểm định rồi chuyển sang phần mà những người tìm xe cứu thương quan tâm nhất: Đèn, còi ưu tiên. Khi chúng tôi hỏi giấy tờ, đèn, còi đâu, Nguyên nói: “Không, cái này phải vào công ty mới vô đèn, còi được, cá nhân không vô được… Anh phải vào phòng khám hoặc vào công ty vận chuyển bệnh nhân em hỗ trợ phần giấy phép đèn, còi…”. Nguyên tiếp tục chỉ sang một số xe khác và khẳng định loại xe đó “đã vào dịch vụ” và có thể “hỗ trợ làm giấy phép đèn, còi”. Theo Nguyên giải thích, hiện tại với quy định mới, giấy phép đèn, còi rất khó, phải tốn nhiều chi phí hơn. “Từ ngày 1-7, giấy phép đèn, còi là mẫu mới, chứ cũ khách chia tiền khi bị phạt là bị thu hết đó… bây giờ làm căng đó nha…” - Nguyên nói. Khi PV hỏi giấy phép đèn, còi thường được bao lâu thì Nguyên trả lời: “Năm năm, tùy đợt”. Hỏi tiếp về chi phí, Nguyên cầm điện thoại gọi cho một người đàn ông khác để hỏi giá. “Em có ông khách muốn mua xe… giờ cần ra giấy phép đèn, còi… anh lấy chi phí bao nhiêu?… Giấy phép mấy năm?…” - Nguyên hỏi người nghe máy. Đầu dây bên kia trả lời: “8 triệu đồng”. Cúp máy, Nguyên giải thích thêm rằng phải hỏi xem giấy phép có hạng mục cấp cứu hay không, nếu có thì làm được. Người này cũng “giới thiệu nóng” một người chuyên làm loại giấy tờ này, đọc số điện thoại 0939.807.7xx, tự nhận là ông Trung. “Ông này đa số ca khó làm nhiều lắm… nguyên dàn ở đây toàn cấp cứu là ổng làm hết…” - Nguyên nói. Bất cập trong việc xác định xe có đang làm nhiệm vụ cấp cứu Xe cứu thương chỉ được hưởng quyền ưu tiên khi đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân hoặc thiết bị y tế khẩn cấp. Việc bật còi hú và đèn ưu tiên khi không làm nhiệm vụ là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc xác định xe có đang đi cấp cứu hay không lại gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ cần trên xe có người nằm băng ca và tài xế cung cấp được thông tin cơ bản, các chốt kiểm soát buộc phải cho qua vì lo ngại làm chậm trễ một ca cấp cứu thực sự. Việc cấp phép cho xe cứu thương tư nhân là cần thiết khi hệ thống công lập chưa đáp ứng hết nhu cầu vận chuyển, nhất là các ca liên tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là việc quản lý sau cấp phép hiện còn nhiều kẽ hở. Qua loạt bài điều tra, nhiều xe mang danh nghĩa“công ty dịch vụ y tế”,“đội hỗ trợ” hay “nhà thiện nguyện” thực chất đang hoạt động như xe hợp đồng vận tải trá hình. Việc kiểm tra mục đích chuyến đi, đối tượng vận chuyển và các điều kiện y tế đi kèm gần như bị bỏ ngỏ. Đặc biệt, việc làm giấy phép đèn, còi được mô tả như một dịch vụ có thể hỗ trợ đang gây lo ngại về tính nghiêm minh của quy trình cấp phép hiện nay. Luật sư TRẦN CAO ĐẠI KỲ QUÂN, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai Mua bán, sử dụng xe cứu thương chui có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự Việc mua bán xe cứu thương là hợp pháp và hoàn toàn đúng quy định pháp luật nếu xe có giấy tờ hợp lệ, nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, khí thải, cũng như các thiết bị y tế chuyên dụng theo quy định của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi bán xe cứu thương cần lưu ý về mục đích sử dụng xe và các thủ tục pháp lý cần thiết để tránh việc lạm dụng xe cứu thương sai mục đích và không đảm bảo thủ tục pháp lý. Việc bán xe cứu thương (ô tô chuyên dùng) phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chuyển quyền sở hữu, sang tên trong vòng 30 ngày, đảm bảo xe đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, đăng kiểm. Xe cứu thương là xe chuyên dụng cần đăng ký biển số ưu tiên và chuyển đổi các giấy tờ liên quan (bảo hiểm, đăng kiểm) và đảm bảo các tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn xe cứu thương tại Điều 2 Thông tư 27/2017/TT-BYT. Việc mua bán xe cứu thương chui sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn lậu theo Điều 188 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025. ThS - luật sư LÊ THỊ ÁNH TUYẾT, Đoàn Luật sư TP.HCM Về chiếc xe mà chúng tôi bày tỏ quan tâm, Nguyên ra giá 580 triệu đồng. Sau buổi xem xe, PV chưa “chốt” vì Nguyên đang hẹn tìm người Đầu năm 2025, dư luận bức xúc khi xe cứu thương chở diễn viên đến sự kiện ra mắt phim và giờ thì nhiều người “sốc nặng” khi xe cứu thương bật đèn, còi ưu tiên để chở khách đi thăm bạn, đi chơi, đi xem đá bóng; thậm chí khó tin hơn là chở thú cưng, chở xe máy độ chế… Người có đầu óc tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không thể nghĩ ra “kịch bản” xe cứu thương chở khách đến nhà hàng rồi tài xế ngồi cụng với khách hết mấy lon bia trước khi lên xe đi tiếp. Ấy vậy mà đó lại là sự thật - còn những đối tượng sai phạm thì nghiễm nhiên gọi là cách “kiếm sống”. Đáng lo ngại hơn, việc lợi dụng xe cứu thương được tổ chức bài bản, có “cò” xe móc nối, có êkíp sẵn sàng “diễn kịch” để qua mắt cơ quan chức năng, có bảng giá và những người làm nhiệm vụ điều phối. Nói cách khác, đây là những “đường dây” lợi dụng xe cứu thương để trục lợi một cách chuyên nghiệp. “Xe cứu thương kêu cứu” là có thật, khi chúng bị buộc phải nổ máy, bật đèn, hú còi rồi lao vào các cung đường đông đúc nhưng bên trong không hề có cuộc đấu tranh sinh tử nào. Suốt thời gian thâm nhập để ghi nhận thực tế đau lòng này, nhóm PV không ít lần chứng kiến lực lượng CSGT đã xử lý nhiều trường hợp sai phạm nhưng bấy nhiêu có lẽ chưa đủ để trị dứt “bệnh” này. Việc rà soát hệ thống xe cứu thương hiện nay, siết chặt việc cấp phép hơn nữa, đồng thời xử lý nghiêm hơn nữa các vi phạm có lẽ là giải pháp mà các cơ quan chức năng cần tính tới. Phải trả lại ánh đèn, tiếng còi ưu tiên của xe cứu thương về đúng với ý nghĩa thiêng liêng của nó - đó không chỉ là bảo vệ mạng người, mà còn bảo vệ niềm tin của xã hội vào sứ mệnh của xe cứu thương. MINH HẬU lo giấy phép phòng khám. Tuy nhiên, đến tối 22-12-2025, Nguyên nhắn tin hỏi: “Có chốt xe không?”. Chúng tôi từ chối.• Công an TP.HCM triệt phá “liên minh” 120 công ty mua bán hóa đơn hàng ngàn tỉ đồng Ngày 6-2, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Hồng về hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Theo Công an TP.HCM, qua nắm tình hình và áp dụng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phát hiện tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ xuất hiện nhiều nhóm thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép. Do không có hóa đơn đầu vào hợp pháp, các nhóm này lập khoảng 70 công ty để mua trái phép hóa đơn của 50 công ty “ma” do Phạm Thị Ánh (ngụ tỉnh Bắc Ninh) điều hành. Các công ty “ma” này đã xuất khống hàng ngàn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho nhiều doanh nghiệp thép với tổng giá trị hàng ngàn tỉ đồng. Trước tính chất nghiêm trọng, Phòng PC03 đã xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả điều tra xác định từ tháng 9 đến tháng 112025, Trương Thị Hồng thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại thép Hoàng Minh Phát (xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ). Hồng đã phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn GTGT khống cho hàng hóa mua từ các cá nhân không có chứng từ. Tổng giá trị hóa đơn hơn 34 tỉ đồng (gồm gần 3,1 tỉ đồng thuế GTGT). Để hợp thức hóa nguồn hàng, Hồng tiếp tục mua hàng trăm hóa đơn GTGT của Công ty Vạn An Phát và Công ty Tiến Long do Phạm Thị Ánh điều hành với tổng giá trị hơn 33,8 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Ngày 23-1-2026, Phòng PC03 đã khởi tố, bắt tạm giam Hồng và thu hồi số tiền bất chính. Hiện công an mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan. NGUYỄN TÂN Công an Cà Mau khởi tố người đăng tin sai sự thật nhằm cản trở dự án Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Võ Văn Lưởng (53 tuổi, ngụ xã U Minh) để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Khám xét nơi ở của bị can, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi phạm tội. Theo thông tin ban đầu, bị can Lưởng thường xuyên sử dụng Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết, hình ảnh sai sự thật. Mục đích nhằm tạo dư luận ngăn cản việc thu hồi đất triển khai các dự án do UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại khu vực xã U Minh. Cơ quan công an xác định các nội dung này thu hút nhiều lượt tương tác, có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do ngôn luận để kêu gọi người dân cản trở việc thu hồi đất. Đồng thời, các bài viết còn có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín và làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. CHÂU ANH Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam Trương Thị Hồng. Ảnh: CA Mời bạn đọc quét mã QR để xem loạt bài điều tra

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 7-2-2026 chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ A05, A06, C09 và Công an TP.HCM. Đồng thời cử lãnh đạo cục, lãnh đạo cấp phòng và cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng có mặt phối hợp Công an tỉnh Gia Lai, hỗ trợ phá án. Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập ban chỉ đạo chuyên án để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh, truy bắt đối tượng. Ban chỉ đạo do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, làm trưởng ban. Trưởng ban chỉ đạo chuyên án đã đề ra sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai rà soát và xác định đối tượng nghi vấn là Phạm Anh Tài (Tài “đen”). Tài hiện có quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) về hành vi giết người vào năm 2018, có hành vi sử dụng súng AK khi gây án. Dưới tay Tài “đen” có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng, trong đó Lê Văn Ân nổi lên nhiều nghi vấn. Khi đủ tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của Tài và Ân. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài rủ Ân đi cướp ngân hàng. Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng di chuyển từ TP Kon Tum cũ xuống TP Pleiku cũ để nghiên cứu địa hình, cung đường gây án và tẩu thoát. Cùng đó là chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của cơ quan công an. Sau khi gây án, hai đối tượng trốn vào TP.HCM để tẩu tán tài sản cướp được. Sau đó, Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi sinh sống như bình thường, riêng Tài tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị bắt giữ. Ngoài ra, tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận hành vi giết người, xảy ra vào ngày 5-8-2018 tại quán bar Window đường Nguyễn Huệ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ. Khám xét thu giữ tại nơi ở hai nghi phạm, cơ quan điều tra tạm giữ bốn khẩu súng (loại súng ngắn, 46 viên đạn, khoảng 1 kg đạn chỉ), khoảng 930 triệu đồng, hai nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án. Bản lĩnh, quyết tâm và lời hứa của lực lượng công an Tại buổi họp báo, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết đây là chuyên án khó, đối tượng có sự chuẩn bị kỹ càng, có thời điểm dường như bị mất dấu đối tượng. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của tập thể ban chuyên án, các đối tượng trong vụ án đã được làm rõ, bắt giữ thành công. Việc triệt phá thành công chuyên án thể hiện bản lĩnh, quyết tâm và lời hứa của lực lượng Công an nhân dân trước Đảng và nhân dân, giúp nhân dân yên tâm, vui tươi đón Tết. Ngày 6-2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố thông tin liên quan vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai. Hai nghi phạm đã bị bắt, gồm: Phạm Anh Tài (Tài “đen”, 36 tuổi, ngụ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (33 tuổi, ngụ xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi). Diễn biến vụ án Trước đó, ngày 19-1, tại Phòng giao dịch Trà Bà, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú, Gia Lai) xảy ra vụ cướp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng do hai nam thanh niên sử dụng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và khách hàng đang giao dịch tại phòng giao dịch để thực hiện hành vi cướp tài sản. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và đối tượng thực hiện vụ cướp có tính chất manh động, liều lĩnh và có kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, lãnh đạo Bộ Công an đã Hành trình truy bắt 2 kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai “Việc phá án trễ ngày nào là chúng ta nợ nhân dân một ngày bình yên” - Thứ trưởng Long chia sẻ Sau khi thông tin về hành trình truy bắt hai kẻ cướp, chiếu lại video vụ án..., Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, nhìn nhận đây là những đối tượng liều lĩnh, nguy hiểm, trốn truy nã gần 10 năm và ma mãnh trong xóa dấu vết. Nhờ sự hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, đơn vị, ban chuyên án đã đấu tranh, phá án thành công. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn với hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng. Cũng tại buổi họp báo, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đã trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc phá án thành công, bắt giữ hai nghi phạm. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao thưởng cho ban chuyên án 200 triệu đồng; đại diện Ngân hàng Vietcombank cũng trao thưởng cho ban chuyên án. Theo quyết định khen thưởng, 5 người dân đã cung cấp thông tin quan trọng, góp phần giúp lực lượng công an nhanh chóng truy bắt các nghi phạm được thưởng 5 triệu đồng mỗi người.• Ngày 5-2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, có thư khen biểu dương các đơn vị phá án thành công, bắt giữ hai nghi phạm cướp ngân hàng ở tỉnh Gia Lai. Các đơn vị được khen thưởng gồm: Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an TP.HCM và trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Bắc Ninh. Thư khen nhấn mạnh: “Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị trong phối hợp triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an”. Kết quả này góp phần răn đe tội phạm, ổn định an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân. Đây cũng là thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng và bảo đảm an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng thành tích của các đơn vị. Bộ trưởng đề nghị Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương củng cố chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm đối tượng. Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Việc triệt phá thành công chuyên án thể hiện bản lĩnh, quyết tâm và lời hứa của lực lượng công an trước Đảng và nhân dân, giúp nhân dân yên tâm, vui tươi đón Tết. Tìm cha mẹ của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại BV Quân y 4 Ngày 6-2, UBND phường Dĩ An, TP.HCM cho biết vừa ban hành thông báo về việc tìm cha mẹ của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại BV Quân y 4, thuộc phường Dĩ An, TP.HCM. Theo thông báo, lúc 10 giờ 30 ngày 30-1, UBND phường Dĩ An tiếp nhận văn bản của BV Quân y 4 thông tin về một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại BV. Trẻ bị bỏ rơi là bé trai, sinh ngày 20-1-2026, cân nặng 3,1 kg, sức khỏe ổn định. Khi được phát hiện, bé được quấn khăn màu xanh da trời, đội nón trắng viền xanh, kèm một túi nylon màu đỏ bên trong có năm khăn sữa và hai khăn tắm lớn, không có tài sản hay giấy tờ liên quan. Thông tin mẹ trẻ là sản phụ DTN (sinh năm 1997), hiện không liên lạc được. Để đảm bảo điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ trong thời gian chờ giải quyết theo quy định pháp luật, các cơ quan chức năng và BV Quân y 4 đã thống nhất bàn giao trẻ cho vợ chồng bà Đoàn Thị Thu Hằng (30 tuổi) và ông Dương Xuân Hoàng (37 tuổi) tạm thời chăm sóc. UBND phường Dĩ An tiến hành niêm yết công khai thông báo tại trụ sở UBND phường, trên trang thông tin điện tử và phát trên loa truyền thanh phường. Người dân biết thông tin về cha mẹ của trẻ bị bỏ rơi trên đề nghị liên hệ UBND phường Dĩ An hoặc các đầu mối theo thông báo để phối hợp giải quyết. Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có thông tin hoặc cha mẹ trẻ không đến nhận con, UBND phường Dĩ An sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo, thông báo cho cá nhân đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ đến đăng ký khai sinh theo quy định. PHẠM HẢI phapluat@phapluattp.vn Đây là những đối tượng liều lĩnh, nguy hiểm, trốn truy nã gần 10 năm, nhờ sự hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, đơn vị, ban chuyên án đã đấu tranh, phá án thành công. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an (giữa), trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: LÊ KIẾN LÊ KIẾN Hai nghi phạm Phạm Anh Tài (phải) và Lê Văn Ân bị bắt giữ. Ảnh: CA

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==