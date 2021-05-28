032-2026

trang 4+5 SỐ 032 (7603) - Thứ Hai 9-2-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Tât Niên Chăm lo Tết cho mọi nhà

2 Thời sự - Thứ Hai 9-2-2026 thoisu@phapluattp.vn Việc bố trí công an chính quy bám sát cơ sở giúp các tình huống phát sinh được xử lý ngay từ đầu, không để hình thành “điểm nóng”. Sự phối hợp giữa công an chính quy với lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, dân quân tự vệ tạo nên “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc từ các tuyến đường trung tâm đến từng con hẻm nhỏ. Tuần tra khép kín, công nghệ làm “cánh tay nối dài” Những đêm cận Tết, các tổ tuần tra 363 và công an phường âm thầm tuần tra khép kín địa bàn. Hình ảnh các tổ tuần tra xuất hiện thường xuyên tại các khu vực giáp ranh, khu dân cư đông người đã tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, góp phần kéo giảm tội phạm đường phố như trộm cắp, cướp giật. Điểm khác biệt năm nay là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ. Hệ thống dữ liệu dân cư, Đề án 06 cùng mạng lưới camera an ninh thông minh trở thành “cánh tay nối dài” giúp lực lượng công an quản lý biến động nhân khẩu, truy vết nhanh đối tượng nghi vấn. Tại nhiều địa phương, người dân chủ động phối hợp lắp đặt camera an ninh tại hẻm nhỏ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cộng đồng. Một cán bộ công an phường chia sẻ: “Người dân giờ đây đã thực sự trở thành “tai mắt” của lực lượng chức năng. Chỉ cần có dấu hiệu bất thường, thông tin được báo ngay, giúp xử lý rất nhanh”. Siết chặt “tín dụng đen” và phát huy vai trò tổ 363 tại các địa bàn Xã Bình Chánh là địa bàn nằm phía tây nam TP.HCM, cách trung tâm TP khá xa. Địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều khu dân cư xen cài khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Dịp cuối năm, nhu cầu vay mượn tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, đòi nợ trái pháp luật. Trước thực tế đó, Công an xã Bình Chánh triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, siết chặt hoạt động “tín dụng đen”. Hoạt động này nhằm bảo đảm ANTT, giữ bình yên địa bàn, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo kế hoạch, công an xã đồng loạt áp dụng biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân cho vay lãi nặng, đòi nợ trái pháp luật. Lực lượng chức năng chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cầm đồ, hỗ trợ tài chính núp bóng, cũng như các đối tượng quảng cáo “vay nhanh” trên không gian mạng. Các điểm, tụ điểm nghi vấn liên quan đến “tín dụng đen” sẽ được kiểm tra thường xuyên. Công an kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và tham mưu rút giấy phép kinh doanh đối với cơ sở vi phạm. Song song đó, lực lượng công an tăng cường nắm tình hình, chủ động bóc gỡ toàn bộ đường dây, xử lý cả đối tượng trực tiếp và kẻ đứng sau điều hành. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm cảnh báo người dân về thủ đoạn cho vay lãi nặng, góp phần phòng ngừa từ sớm. Công an xã Bình Chánh khẳng định việc trấn áp “tín dụng đen” là nhiệm vụ trọng tâm trong cao điểm dịp Tết. Tại phường Thủ Đức được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa bàn các phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Trường Thọ và một phần các phường Linh Đông, Linh Tây. Đây là địa bàn trung tâm của TP Thủ Đức cũ, nơi tập trung nhiều cơ quan hành chính, trường ĐH và các trục giao thông huyết mạch. Ngay sau khi thành lập, Công an phường Thủ Đức nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát hỗn hợp 363. Lực lượng này gồm cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở và các đơn vị phối hợp. Các tổ 363 được xem là “quả đấm thép” trong công tác phòng ngừa, tấn công tội phạm, nhất là bối cảnh địa bàn rộng, giáp ranh nhiều khu vực phức tạp. Hoạt động tuần tra được tổ chức linh hoạt theo khung giờ, tuyến đường và điểm nóng, bảo đảm khép kín địa bàn. Qua thực tế, các tổ công tác kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nhóm tụ tập đêm khuya, xử lý hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và vi phạm giao thông. Chỉ trong thời gian ngắn sau sáp nhập, tình hình ANTT trên địa bàn phường Thủ Đức có chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm giảm rõ rệt. Phòng hỏa, giữ an toàn từ mỗi khu dân cư Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH NGUYỄN TÂN - PHẠM HẢI Giữa nhịp sống sôi động của đô thị đặc biệt sau sáp nhập, xuân Bính Ngọ 2026 đến với TP.HCM trong không khí an lành. Sau những tuyến phố rực rỡ sắc xuân và dòng người du xuân tấp nập là sự hiện diện bền bỉ của lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở, những người “ăn Tết sau dân” để giữ trọn bình yên cho TP. Bộ máy tinh gọn, địa bàn mở rộng nhưng bình yên được giữ vững Từ ngày 1-7-2025, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương, TP.HCM trở thành siêu đô thị đặc biệt với diện tích hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người, có 168 đơn vị hành chính cấp xã. Việc mở rộng không gian đô thị tạo điều kiện hình thành mô hình phát triển liên hoàn, đa trung tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và du lịch hàng đầu khu vực. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là cái Tết đầu tiên TP.HCM vận hành toàn diện trong bối cảnh sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân số tăng cơ học nhanh. Hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra sôi động xuyên Tết, đặc biệt tại các khu công nghiệp, cảng biển và các đô thị vệ tinh. Trong bối cảnh đó, Công an TP.HCM triển khai đồng bộ kế hoạch cao điểm bảo đảm ANTT theo phương châm “chủ động - quyết liệt - không để bị động, bất ngờ”. Quân số tại các đơn vị, đặc biệt là công an xã, phường, đặc khu được triển khai 100%, bảo đảm trực ban, trực chiến 24/24 giờ. Ghi nhận thực tế cho thấy dù địa bàn quản lý rộng hơn nhưng hiệu quả quản lý có chuyển biến rõ rệt. Công an TP.HCM xuyên đêm giữ bình yên dịp Tết Bính Ngọ 2026 phối hợp với công an cơ sở kiểm tra gắt gao an toàn PCCC tại chung cư cao tầng, nhà trọ, chợ truyền thống. Những tồn tại như lấn chiếm lối thoát nạn, che chắn “chuồng cọp” được kiên quyết yêu cầu khắc phục, xử lý nghiêm vi phạm. Mô hình “tổ liên gia an toàn PCCC” tiếp tục phát huy hiệu quả. Các tổ liên gia được củng cố, tập huấn kỹ năng xử lý tình huống và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, nâng cao khả năng tự cứu ngay từ cơ sở. Trước đó, ngày 5-2, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (PC07) Công an TP.HCM phối hợp với công an phường tổ chức tuyên truyền cho tiểu thương tại các chợ. Những buổi tuyên truyền trực quan giúp tiểu thương nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa cháy nổ theo tinh thần “vui xuân không quên phòng hỏa”. An ninh chính trị trên địa bàn TP.HCM được giữ vững. Một mùa xuân bình yên không chỉ mang lại niềm vui đầu năm mà còn tạo niềm tin để người dân an cư, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, gắn bó với TP.• Nhiều người dân sống trong các con hẻm cho biết Tết năm nay cảm thấy yên tâm khi ra đường vào ban đêm nhờ hình ảnh các tổ tuần tra xuất hiện thường xuyên. Với du khách, TP.HCM hiện lên là đô thị năng động, an toàn khi thoải mái dạo phố, chụp ảnh nhờ sự hiện diện thường trực của lực lượng bảo vệ tại các điểm tham quan. Với những người lao động xuyên Tết như tài xế công nghệ, người bán hàng rong, sự thay đổi tích cực về ANTT giúp họ yên tâm mưu sinh. “Có chuyện gì là gọi được ngay công an phường, các anh tới rất nhanh” - một tài xế chia sẻ. Người dân, du khách cảm nhận rõ một TP an toàn Một cán bộ công an phường chia sẻ: “Người dân giờ đây đã thực sự trở thành “tai mắt” của lực lượng chức năng. Chỉ cần có dấu hiệu bất thường, thông tin được báo ngay, giúp xử lý rất nhanh”. Để giữ vững bình yên cho hơn 14 triệu dân vui Tết, lực lượng Công an TP.HCM triển khai túc trực quân số 100%, âm thầm “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui”… Tiêu điểm Ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình, cho biết: “Chúng tôi xác định lực lượng an ninh cơ sở là những người“ănTết sau dân””. Còn theo đại diện Công an phường Thủ Đức thì “khi người dân an tâm chìm vào giấc ngủ thì cũng là lúc lực lượng tuần tra bắt đầu căng mình làm việc. Mục tiêu cao nhất là giữ cho địa bàn bình yên”. Công an phường bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vui chơi, tham quan, tăng cường tuần tra, phân luồng, giúp người dân và du khách vui xuân an toàn, lành mạnh. Ảnh: PHẠM HẢI Các tổ tuần tra 363 xuất hiện thường xuyên tại khu dân cư, tuyến đường trọng điểm, tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa tội phạm trong những ngày cao điểm Tết. Ảnh: PHẠM HẢI Tổ tuần tra công an phường tuần tra, kiểm soát các trường hợp nghi vấn, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần giữ bình yên địa bàn dịp Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

3 Thời sự - Thứ Hai 9-2-2026 thoisu@phapluattp.vn “Tôi luôn tâm niệm rằng mỗi đồng ngân sách đều là mồ hôi, nước mắt của người dân. Vậy nên mỗi quyết định nếu không chính xác có thể để lại hệ quả lâu dài cho đất nước.” Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc CHÂN LUẬN thực hiện Trong những ngày cuối của năm Giáp Thìn 2025, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - người có hơn ba thập niên gắn bó với lĩnh vực tài chính - ngân sách đã dành thời gian chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM về quá trình công tác của mình. Từ thực tiễn địa phương đến tư duy Trung ương . Phóng viên: Thưa Phó Thủ tướng, trước khi đảm nhiệm các cương vị ở Trung ương, ông đã có nhiều năm công tác tại tỉnh Nghệ An. Quãng thời gian đó có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình công tác của ông? + Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Nghệ An là nơi tôi gắn bó một quãng thời gian dài trong đời công tác và cũng là một môi trường rèn luyện rất đặc biệt. Làm việc ở địa phương, nhất là một tỉnh có quy mô lớn, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn buộc cán bộ phải đi từ thực tiễn, nhìn rất rõ từng đồng ngân sách, từng dự án đầu tư, từng nhu cầu của người dân. Tôi nghiệm ra rằng cán bộ phải sát dân, hiểu thực tiễn, thấu hiểu khó khăn và mong muốn của người dân, thấy được tiềm năng, nguồn lực và từ đó xác lập kế hoạch, cách làm cho từng công việc cụ thể thì hệ thống dự án mới đạt hiệu quả. Cũng vậy, việc huy động nguồn lực phải đồng bộ, hiệu quả. Ngoài sử dụng ngân sách nhà nước, dự án đầu tư hiệu quả thì phải huy động và sử dụng tốt nguồn lực ngoài ngân sách, tăng cường thu hút đầu tư, nguồn vốn, công nghệ. Đặc biệt phải thu hút được nhân lực có khả năng phát huy tốt nhất nguồn lực xã hội. . Những trải nghiệm ở địa phương đã ảnh hưởng thế nào đến tư duy của ông khi đảm nhiệm các vị trí ở Trung ương sau này? + Có thể nói trải nghiệm địa phương mang đến kinh nghiệm thực tiễn, tư duy cụ thể, cách làm sáng tạo, rành mạch, hiệu quả. Còn ở tầm Trung ương thì phải có tư duy chiến lược, vĩ mô, dài hạn, đồng bộ. Khi xây dựng chiến lược, kế hoạch dài sinh, xây dựng nhà ở xã hội, đẩy nhanh hạ tầng kỹ thuật (sân bay, đường bộ, đường sắt…). Đây chính là những điều đáng nhớ nhất. Quá trình công tác, tôi luôn tâm niệm rằng mỗi đồng tiền ngân sách đều là mồ hôi, nước mắt của người dân. Người làm chính sách tài chính phải rất thận trọng nhưng cũng không được do dự khi tình thế đòi hỏi phải hành động nhanh. . Khi ông làm tổng Kiểm toán Nhà nước có lẽ kiểm toán các dự án BOT giao thông là điểm rất đặc biệt? + Trước hết phải khẳng định kiểm toán là nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, chấn chỉnh kỷ luật tài chính trong cả nước. Kiểm toán không những phát hiện sai phạm, thất thoát, lãng phí, thu hồi tài sản cho Nhà nước mà còn hoàn thiện thể chế pháp luật phù hợp, tạo nền tảng cho sự phát triển. Kiểm toán Nhà nước đã chọn những lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ thất thoát, những lỗ hổng chính sách như BOT, BT, cổ phần hóa, khai thác khoáng sản, đầu tư hạ tầng… để tiến hành. Kiểm toán Nhà nước thời điểm đó đã kiểm toán diện rộng các dự án BOT, từ tổng mức đầu tư, phương án tài chính, chi phí lãi vay cho đến lưu lượng xe thực tế. Kết quả cho thấy ở nhiều dự án, tổng mức đầu tư được xác định chưa chính xác, chi phí bị đội lên, kéo theo thời gian thu phí dài hơn thực tế cần thiết. Sau kiểm toán, Kiểm toán PHÓ THỦ TƯỚNG HỒ ĐỨC PHỚC: Mỗi đồng ngân sách là mồ hôi, nước mắt của dân hạn cần tính đến những cân đối lớn, tác động bên trong, bên ngoài, xác định nhu cầu và khả năng hợp lý, xác định tính đồng bộ và bền vững mang tầm quốc gia. Mỗi quyết định tài chính đều gắn với tiền thuế của người dân . Nhìn lại chặng đường công tác, những điều gì khiến ông nhớ nhất? + Điều tôi nhớ nhất là những thời điểm phải đưa ra quyết định trong áp lực rất lớn, khi mỗi lựa chọn nếu không chính xác sẽ có thể để lại hệ quả lâu dài cho đất nước. Nhiệm kỳ này, thực hiện các chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, như mua vaccine tiêm miễn phí phòng COVID-19 cho nhân dân, chống dịch thành công; giảm 2% thuế VAT, giảm phí, lệ phí tiền thuê đất cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra còn có các chính sách miễn học phí, viện phí, hỗ trợ tiền ăn trưa cho học Nhà nước đã kiến nghị điều chỉnh giảm thời gian thu phí của hàng chục dự án BOT. Có dự án rút ngắn vài năm, có dự án rút ngắn trên 10 năm. Điều này giúp người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi và chính sách trở nên công bằng. . Nhưng lúc đó kết quả kiểm toán có vẻ đã rất “đụng chạm”? + Chắc chắn việc kiểm toán đó là một trong những quyết định khó và nhạy cảm nhất. BOT liên quan đến lợi ích kinh tế rất lớn nên áp lực là không nhỏ. Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước không đứng về phía ai ngoài pháp luật và lợi ích công. Doanh nghiệp làm đúng, có lãi hợp lý thì Nhà nước bảo vệ. Nếu lợi nhuận được tạo ra bằng cách kéo dài thời gian thu phí thì người dân phải gánh và điều đó là không thể chấp nhận. Với tôi, đó là minh chứng rõ ràng cho kiểm toán vì lợi ích quốc gia, lợi ích nhân dân. Luôn phải giữ ổn định kinh tế vĩ mô . Ông sang làm bộ trưởng Bộ Tài chính đúng thời điểm COVID-19 bùng phát. Trăn trở lớn nhất lúc đó của ông là gì? + Đó là nguồn lực ở đâu để chống dịch và chi thế nào cho đúng, cho kịp. Thu ngân sách sụt giảm mạnh, trong khi nhu cầu chi tăng đột biến, như chi cho y tế, an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, mua vaccine... Nếu xử lý chậm, nền kinh tế có thể đứt gãy. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ tin tưởng với những đột phá về thể chế, công nghệ, nhân lực… sẽ đưa Việt Nam phát triển ngày càng thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, Chính phủ và Thủ tướng xác định tiếp cận vaccine sớm trở thành yếu tố quyết định. . Nhiều người cho rằng ở cương vị Phó Thủ tướng, trọng trách của ông được giao phó sẽ nặng hơn nhưng cũng vinh dự hơn? + Một trong những nguyên tắc điều hành được Đảng, Nhà nước xác định là giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Ổn định không phải là đứng yên mà là tạo nền tảng vững chắc cho phát triển. Chúng ta vừa phải tập trung cho tăng trưởng, vừa phải giữ vững tay lái nền kinh tế. Cụ thể, luôn giữ ổn dịnh kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả, giữ tỉ giá ổn định hợp lý, giữ giá trị đồng nội tệ, đảm bảo việc làm… để đời sống nhân dân ngày được nâng lên. Các cân đối lớn của nền kinh tế phải thật sự là khung xương bền vững, từ cung cầu hàng hóa, thu chi ngân sách, tiền tệ và lãi suất đến tiết kiệm đầu tư, xuất nhập khẩu, thị trường lao động... Phải kết hợp giữa chính sách tài khóa tiền tệ hợp lý. . Năm qua, Đảng và Nhà nước đã thực hiện tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Ông thấy công cuộc ấy gắn với tài chính thế nào? + Tinh gọn bộ máy không chỉ là câu chuyện tổ chức - cán bộ mà là bài toán tài chính rất lớn. Ngành tài chính giữ vai trò bảo đảm nguồn lực, thiết kế cơ chế và giữ kỷ luật chi tiêu. Vì nguyên tắc là tinh gọn bộ máy muốn thành công thì phải gắn với tinh gọn chi ngân sách. Các khoản chi cho sắp xếp bộ máy, chính sách cán bộ dôi dư, chuyển đổi trụ sở đều phải được tính toán tổng thể và chính xác, đồng thời đánh giá hiệu quả tiết kiệm ngân sách trong trung và dài hạn. Tinh gọn bộ máy không chỉ để giảm chi mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tôi tin rằng với đột phá về thể chế, công nghệ, nhân lực cùng các yếu tố khác sẽ đưa Việt Nam đổi mới phát triển. Đặc biệt, với sự đồng lòng của toàn xã hội, với một bộ máy ngày càng kỷ cương và minh bạch, đất nước chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên thịnh vượng. . Xin cảm ơn ông.• Đại dịch COVID-19 và bài học huy động lòng dân Tôi vẫn nhớ cuộc điện thoại lúc 22 giờ ngày 28-5-2021 của Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Đồng chí Phớc ơi, chúng ta phải lập quỹ vaccine ngay lập tức, huy động mọi nguồn lực xã hội để mua vaccine nhanh nhất có thể”. Chúng tôi làm việc xuyên đêm, đúng 7 giờ 30 hôm sau, Bộ Tài chính đã tham mưu trình Thủ tướng ban hành quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 do Bộ Tài chính quản lý. Đó là một trường hợp rất hiếm mà tốc độ xử lý công việc được đẩy lên mức cao nhất nhưng vẫn phải bảo đảm đúng luật, chặt chẽ và minh bạch. Quỹ đã được ra mắt công khai vào ngày 5-6-2021. Quỹ vaccine đã tạo ra bốn tác động lớn. Đó là huy động nhanh nguồn lực xã hội với số tiền hơn 11.000 tỉ đồng; chia sẻ áp lực với ngân sách, tạo dư địa cho các nhiệm vụ cấp bách khác; tạo sự đồng lòng xã hội và kịp thời mua được vaccine để cứu người dân. Phó Thủ tướng HỒ ĐỨC PHỚC Trong nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Ảnh: QUANG HUY

4 Thời sự - Thứ Hai 9-2-2026 thoisu@phapluattp.vn HẢI NHI Các hoạt động chăm lo Tết đang được TP.HCM triển khai đồng bộ, gắn với những chương trình an sinh quen thuộc như “Mái ấm mùa xuân”, “Siêu thị 0 đồng”, “Bữa cơm đoàn kết”…, tập trung hỗ trợ các nhóm yếu thế, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp xuân về. Với tổng kinh phí dự kiến hơn 5.900 tỉ đồng dành cho Tết Bính Ngọ 2026, TP.HCM thể hiện quyết tâm đưa Tết đến với mọi nhà, mọi khu dân cư. Không chỉ mở rộng quy mô, đối tượng thụ hưởng, các hoạt động chăm lo còn được tổ chức linh hoạt, kết hợp giữa hỗ trợ vật chất, tinh thần và sinh kế lâu dài, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Dịp Tết Nguyên đán này, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã chuyển khoản lì xì cho 350.000 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với 1 triệu đồng/người trong chương trình họp mặt, tặng quà Tết Bính Ngọ 2026. “Tết này ấm rồi!” Tết năm nay, căn nhà của bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (75 tuổi, phường Hạnh Thông) đã không còn cảnh tường bong tróc, cửa gỗ mục rỉ, cầu thang chông chênh từng khiến sinh hoạt gia đình gặp nhiều bất tiện. Sau khi được sửa chữa, gia cố, căn nhà bảo đảm an toàn, giúp gia đình bà yên tâm đón Tết. Gia đình bà Hoa sinh sống tại đây từ năm 2001. Năm phù hợp với điều kiện thực tế và từng nhóm đối tượng. Bà Trần Thị Kim Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tiên, cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, địa phương triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 135 hộ được hỗ trợ nhu yếu phẩm thông qua phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng/hộ, giúp người dân chủ động lựa chọn các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt và đón Tết. Song song với hỗ trợ trực tiếp, từ ngày 30-1 đến 132-2026 (tức từ ngày 12 đến 26 tháng Chạp), phường Bình Tiên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tại các khu dân cư. Hoạt động gắn chăm lo an sinh với sinh hoạt văn hóa - tinh thần, tạo không khí sum vầy, vui tươi cho người dân. Bên cạnh đó, địa phương tổ chức gặp gỡ, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được bảo trợ. Các hoạt Năm nay, phường Bình Phú tổ chức bữa cơm “Đại đoàn kết” gắn với trao quà Tết cho số lượng lớn người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 8-2, tại Công viên Bình Phú (khu phố 8), phường đã trao 500 suất quà và tổ chức bữa cơm chung cho khoảng 500 người, gồm hộ cận nghèo, hộ vừa vượt chuẩn nghèo nhưng còn khó khăn, người lao động có thu nhập thấp, công nhân vệ sinh và người thuê trọ. Bên cạnh chăm lo cho các hộ khó khăn, phường Bình Phú còn tổ chức họp mặt, chăm sóc trẻ em mồ côi đang được bảo trợ, tạo điều kiện để các em được sinh hoạt tập thể, nhận quà Tết trong không khí ấm áp, yêu thương. Trao sinh kế cho người dân Bà Võ Thị Xuân Danh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạnh Thông, cho biết trước đây địa phương dự kiến sử dụng Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ sửa nhà cho các hộ khó khăn. Tuy nhiên, do nguồn quỹ hạn chế, mức hỗ trợ chỉ khoảng 30-40 triệu đồng/căn, khó đáp ứng việc sửa chữa căn bản. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: HẢI NHI Dịp Tết Nguyên đán 2026, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã trao 2.500 vé tàu, vé máy bay cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê với tổng kinh phí khoảng 15 tỉ đồng. Bên cạnh đó, LĐLĐ TP.HCM đã trao tặng cho người lao động 9.793 vé vé tàu, vé xe, vé máy bay của với tổng kinh phí khoảng 17,7 tỉ đồng. Hơn 30 năm rời quê Hải Phòng vào TP.HCM mưu sinh, chị Phạm Thị Mùi (Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam) lần đầu được LĐLĐ TP.HCM hỗ trợ vé máy bay cho hai mẹ con về quê đón Tết. Gia đình chị có hai con, thu nhập chính dựa vào đồng lương công nhân của chị, trong khi chồng làm phụ hồ, việc làm bấp bênh. Cả gia đình đang thuê một căn nhà tôn nhỏ ở Hóc Môn. Với chị Mùi, được trở về quê sau hơn 30 năm xa cách đã là một cái Tết trọn vẹn. “Cuộc sống còn nhiều lo toan nhưng năm nay được về quê là đủ 2013, căn nhà bị cắt bớt 4 m² do giải tỏa đường sắt, chỉ được sửa chữa tạm thời rồi ngày càng xuống cấp. Cuộc sống của gia đình bà vốn đã khó khăn khi con trai và cháu nội bà bị câm điếc bẩm sinh, thu nhập chủ yếu dựa vào công việc phụ hồ và những khoản vay nhỏ lẻ. Đầu tháng 2-2026, gia đình bà Hoa được Ủy ban MTTQ TP.HCM hỗ trợ 80 triệu đồng để sửa chữa nhà, tập trung khắc phục các hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là cầu thang và kết cấu chịu lực. Tết đang đến gần, trong nhà gần như chưa kịp chuẩn bị gì nhưng với bà Hoa, việc căn nhà được sửa xong trước Tết đã là món quà lớn nhất. “Tết này ấm rồi! Có nhà đàng hoàng cho con ở, vợ chồng già cũng được an ủi nhiều lắm, có mơ tôi cũng không dám” - bà Hoa xúc động. Bà Hoa là một trong số nhiều người đang có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được TP hỗ trợ. Cùng với các chương trình chăm lo của TP, các phường, xã tiếp tục phát huy vai trò ở cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết động được triển khai từ Quỹ Vì người nghèo và nguồn xã hội hóa, với sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể và khu phố, góp phần lan tỏa Tết Bính Ngọ 2026 đến từng khu dân cư. Tại phường Bình Phú, với phương châm “Nhà nhà có Tết, người người có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau”, chị Lê Thị Kim Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, cho biết địa phương chú trọng tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng, tạo không gian sum vầy, sẻ chia ngay tại khu dân cư. “Tết này ấm rồi! Có nhà đàng hoàng cho con ở, vợ chồng già cũng được an ủi nhiều lắm, có mơ tôi cũng không dám” - bà Hoa xúc động nói. Theo kế hoạch chăm lo Tết của UBND TP.HCM, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP tổ chức tặng quà Tết cho nhiều nhóm đối tượng. Đối với diện chính sách người có công, TP.HCM chi quà Tết cho 210.008 suất, chia thành 12 nhóm đối tượng với mức 1-10 triệu đồng/suất. Mức cao nhất 10 triệu đồng/suất dành cho 72 mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đối với người đang hưởng chế độ BHXH hằng tháng, TP.HCM tặng quà cho 348.600 suất. Trong đó, 316.530 người hưởng lương hưu và cán bộ phường, xã nghỉ hưu nhận mức 1,8 triệu đồng/suất; 32.070 người bị tai nạn lao động, mất sức lao động và các đối tượng hưởng trợ cấp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhận mức 1,3 triệu đồng/suất. Bên cạnh đó, TP tặng quà cho 1.228 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, mức 2,5 triệu đồng/người; hỗ trợ 6.031 hộ nghèo theo danh sách năm 2025, mức 1,5 triệu đồng/hộ. Tổng kinh phí dự kiến dành cho công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 của TP.HCM là hơn 2.123,7 tỉ đồng… Mở rộng đối tượng chăm lo Tết TP.HCM triển khai nhiều chương Những tấm vé nghĩa tình Sau sáp nhập, TP.HCM triển khai đồng bộ các chương trình chăm lo Tết, mở rộng địa bàn, đối tượng thụ hưởng, huy động nguồn lực xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao bảng tượng trưng tặng vé máy bay đến người lao động. Ảnh: HẢI NHI

5 HẢI NHI Trong dòng chảy phát triển nhanh của TP.HCM, qua mỗi mùa Tết, năng lực kết nối, điều phối và sẻ chia của cả hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định rõ nét, đặc biệt là giai đoạn sau sáp nhập. Báo Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với bà Trương Thị Bích Hạnh (ảnh), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, về cách TP tổ chức chăm lo Tết trong giai đoạn mới. Mở rộng đối tượng chăm lo Tết . Thưa bà, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM xác định trọng tâm chăm lo Tết năm nay như thế nào để bảo đảm kịp thời, hiệu quả và bền vững? + Bà Trương Thị Bích Hạnh: Sau sáp nhập, địa bàn quản lý mở rộng, cơ cấu dân cư đa dạng hơn, kéo theo nhu cầu chăm lo Tết ngày càng lớn. Từ thực tế đó, chúng tôi xác định phương châm xuyên suốt là chăm lo đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm. Trọng tâm chăm lo Tết năm nay được triển khai theo hướng mở rộng diện bao phủ nhưng không làm loãng nguồn lực. Bên cạnh các nhóm truyền thống, TP rà soát, bổ sung các đối tượng phát sinh sau sáp nhập như công nhân ngoại tỉnh, lao động tự do, người dân khu ven đô và các địa bàn chuyển đổi địa giới hành chính. . So với các năm trước, công tác chăm lo Tết năm nay có điểm mới gì trong việc xác định đối tượng, nhất là người lao động và các nhóm yếu thế? + Năm nay, thay vì chủ yếu dựa vào danh sách hành chính như trước, năm nay công tác chăm lo được rà soát trực tiếp từ khu phố, tổ dân phố, khu lưu trú công nhân và các địa bàn đặc thù. Chúng tôi mở rộng chăm lo đến người lao động giảm giờ làm, mất việc cục bộ; thanh niên xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết; người cao tuổi sống một mình; phụ nữ đơn thân; trẻ em mồ côi; người khuyết tật, người bệnh hiểm nghèo. Đây là nhóm dễ bị bỏ sót nếu chỉ áp theo chuẩn nghèo. Song song hỗ trợ vật chất, nhiều hoạt động chú trọng chăm lo tinh thần như “Phiên chợ nghĩa tình”, “Siêu thị 0 đồng”. Riêng chương trình “Mái ấm mùa xuân”, dịp Tết này sẽ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 140 hộ dân. Với sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các tổ chức chính trị - xã hội khai công tác chăm lo Tết theo hướng trọng tâm, thực chất. Các hoạt động tập trung hỗ trợ người dân khó khăn, gia đình chính sách; chăm lo đoàn viên, người lao động và thân nhân bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung với kinh phí hơn 30 tỉ đồng. Nhân rộng các mô hình bền vững . Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã làm gì để huy động, điều phối nguồn lực xã hội hiệu quả, minh bạch, tránh trùng lặp, bảo đảm tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”? + Chúng tôi giữ vai trò đầu mối kết nối, điều phối nguồn lực xã hội trên tinh thần công khai, minh bạch. Ngay từ đầu, chúng tôi chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để thống nhất phương án hỗ trợ. Đồng thời, chúng tôi xây dựng cơ chế phối hợp rõ ràng, phân công cụ thể đơn vị chủ trì, phối hợp và địa bàn thực hiện đối với từng chương trình chăm lo Tết, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả. Yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm công khai, minh bạch nguồn lực từ khâu vận động đến phân bổ, đồng thời tránh trùng lặp đối tượng, phân bổ hợp lý theo địa bàn và nhóm thụ hưởng, hạn chế tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Chúng tôi chú trọng lắng nghe phản hồi từ cơ sở và người dân để kịp thời điều chỉnh cách làm, không chỉ trao quà mà trao bằng sự tôn trọng, sẻ chia và đồng hành. Thông qua chuỗi hoạt động “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tại 168 xã, phường, đặc khu, TP.HCM tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho hộ khó khăn; đồng thời hỗ trợ hơn 40 tỉ đồng cho địa phương chủ động triển khai các hoạt động an sinh tại chỗ. . Từ thực tiễn chăm lo Tết nhiều năm qua, bà kỳ vọng những chương trình hỗ trợ nào sẽ tiếp tục được triển khai sau Tết để giúp người dân ổn định sinh kế lâu dài? + Chăm lo Tết là điểm khởi đầu. Sau Tết, chúng tôi tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, sửa chữa nhà ở, chăm lo y tế và giáo dục cho người dân khó khăn. TP kỳ vọng nhân rộng các mô hình bền vững như trao sinh kế, đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, xây dựng mái ấm đại đoàn kết, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác an sinh xã hội, hướng đến hệ thống an sinh đa tầng, toàn diện, lấy người dân làm trung tâm. . Xin cảm ơn bà.• Thời sự - Thứ Hai 9-2-2026 thoisu@phapluattp.vn Tổng kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của TP.HCM dự kiến hơn 5.908 tỉ đồng. Trong đó, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam tại 168 xã, phường, đặc khu của TP.HCM thực hiện hơn 3.606 tỉ đồng; TP bố trí hơn 2.102 tỉ đồng; riêng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc, Quỹ cứu trợ và các nguồn vận động xã hội hóa chi trên 200 tỉ đồng cho an sinh. trình chăm lo Tết cho mọi nhà ấm rồi” - chị nghẹn ngào. Gia đình anh Trần Văn Nghĩa (Công ty TNHH Corsair Marine International) cũng là một trong những trường hợp được LĐLĐ TP.HCM hỗ trợ vé tàu về quê Vĩnh Phúc đón Tết. Hơn 10 năm vào TP.HCM lập nghiệp, anh nhiều năm không có điều kiện về quê do thu nhập bấp bênh, mưu sinh vất vả để nuôi con. Năm nay, khi biết tin được hỗ trợ vé tàu, anh Nghĩa không giấu được xúc động: “Được trở về sum họp gia đình dịp Tết đã là điều đủ đầy, ấm áp nhất”. HẢI NHI Trong bối cảnh đó, TP.HCM triển khai chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết với mức 80 triệu đồng/căn, tạo điều kiện để địa phương chăm lo tốt hơn cho người dân. “Chúng tôi khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xác định các trường hợp đủ điều kiện pháp lý, có nhu cầu cấp bách. Khi nhìn lại căn nhà sau khi hoàn thiện, kết quả thực sự vượt ngoài mong đợi” - bà Danh chia sẻ. Theo bà Danh, sau mỗi đợt sáp nhập, địa phương đều rà soát các hộ khó khăn về nhà ở. Trong năm qua, phường Hạnh Thông đã hỗ trợ sửa chữa khoảng bốn căn nhà. Việc bàn giao nhà cận Tết giúp các gia đình sớm ổn định chỗ ở, thêm an tâm, ấm lòng khi năm mới cận kề. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, cho biết dịp Tết Nguyên đán 2026, hội đã huy động hơn 21 tỉ đồng để triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho hội viên nông dân và người dân có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026”. Nguồn lực này được sử dụng để hỗ trợ sinh kế và an sinh xã hội gồm: Trao 30 bộ công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế trị giá 630 triệu đồng; bảo trợ 30 trẻ mồ côi do dịch COVID-19 với kinh phí 410 triệu đồng; sửa chữa, xây mới 13 căn nhà tình thương với tổng kinh phí 790 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội còn trao sổ tiết kiệm nghĩa tình, học bổng cho con em hội viên, giúp nông dân ổn định cuộc sống, vươn lên trong sản xuất. Ngoài ra, Hội Nông dân TP.HCM đã trao 5.995 phần quà Tết cho cán bộ, hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn TP và 800 phần quà cho hội viên nông dân nghèo tại tám tỉnh với tổng kinh phí 4,33 tỉ đồng. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, cho biết năm nay hội triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như gian hàng “Áo dài yêu thương”, gian hàng 0 đồng, tư vấn pháp lý, cùng các hoạt động trao quà Tết, thẻ BHYT và hỗ trợ an sinh xã hội cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, hội đã trao tặng quà và hỗ trợ cho hơn 500 hội viên phụ nữ và trẻ em trên địa bàn TP.HCM. “Chúng tôi không chỉ trao quà Tết, mà còn lan tỏa tinh thần thương thân, tương ái, giúp hội viên ổn định sinh kế, vươn lên trong cuộc sống và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống” - bà Trúc nói.• Tính chuyện chăm lo dài hạn, bền vững cho dân Với nguồn lực lớn và cách làm bài bản, TP.HCM triển khai đồng bộ các hoạt động an sinh, bảo đảm Tết đến với mọi người dân, nhất là nhóm yếu thế, trên toàn địa bàn TP. Người lao động Công ty TNHH Lạc Tỷ vui mừng khi được Liên đoàn Lao động TP.HCM lì xì 1 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: HẢI NHI Ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú An, TP.HCM, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: LÊ ÁNH

6 Thời sự - Thứ Hai 9-2-2026 thoisu@phapluattp.vn Đại tướng Phan Văn Giang chúc Tết các đối tượng chính sách tại Thái Nguyên Ngày 8-2, tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết và tặng quà các đối tượng chính sách, người lao động, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người dân. Đại tướng Phan Văn Giang và các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao quà cho các tập thể, đồng thời tặng quà cho 225 hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và người có công với cách mạng trên địa bàn. Đại tướng cũng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà tại một số hộ dân thuộc phường Phan Đình Phùng. PV Ngày 8-2, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân (CAND) (21-2-1946 – 21-2-2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ đất nước ta đang bước vào giai đoạn lịch sử quan trọng, kỷ nguyên mới và vận hội mới. Là “thanh kiếm”, “lá chắn” bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, vai trò, đóng góp của lực lượng CAND nói chung và lực lượng tình báo nói riêng hết sức quan trọng. Bối cảnh thế giới hiện nay và yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới đòi hỏi tình báo CAND phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, có bước phát triển đột phá về tổ chức công tác và xây dựng lực lượng, phải có tầm nhìn chiến lược, luôn đi trước một bước. Tổng Bí thư tin rằng lực lượng Tình báo CAND sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa; góp phần đắc lực, hiệu quả vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Tình báo CAND và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu thuộc lực lượng Tình báo CAND. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. ĐẮC LAM Ngày 8-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hưng, TP.HCM phối hợp UBND phường Tân Hưng tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI. Hội nghị đã thông qua danh sách người ứng cử ĐBQH gồm ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI. 100% cử tri dự hội nghị đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm đối với ông Trần Lưu Quang ứng cử ĐBQH khóa XVI. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang khẳng định việc được giới thiệu ứng cử ĐBQH là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề. Ông cam kết sẽ tiếp tục cố gắng làm việc tốt hơn, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Cùng ngày, UBND phường Tam Bình, TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ông Minh được giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 20262031. Kết quả, 100% cử tri khu phố 15, phường Tam Bình tham dự hội nghị tín nhiệm ông Võ Văn Minh ứng cử ĐBQH và HĐND TP.HCM. T.THÙY - P.HẢI Cục Đường bộ vừa phê duyệt phương án tổ chức giao thông tạm trên đoạn Km1208+200 - Km1227+800, thuộc ba dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam gồm: Quy Nhơn - Chí Thạnh, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Theo đó, các xe không được phép lưu thông gồm: Xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế thấp hơn tốc độ tối thiểu trên cao tốc; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; mô tô, xe máy và các loại xe tương tự; xe thô sơ và người đi bộ. Trên tuyến chính cao tốc, tốc độ tối đa là 90 km/giờ đối với xe con, xe tải không quá 3,5 tấn và xe chở khách không quá 29 chỗ; 80 km/giờ đối với xe khách giường nằm và các xe còn lại. Tốc độ tối thiểu là 60 km/giờ. V.LONG Chủ tịch nước Lương Cường cùng kiều bào thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm Ngày 8-2, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, TP Hà Nội và 100 đại biểu kiều bào tiêu biểu đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính cầu cho quốc thái dân an, đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thành công đột phá hơn nữa vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; cũng như cẩn cáo với các bậc tiền nhân về sự trở về quê mẹ của bà con Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới. Ngay sau lễ dâng hương, Chủ tịch nước và phu nhân cùng các đại biểu kiều bào đã tham gia thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm. Trong không khí thân tình, hân hoan mừng Đảng, mừng xuân mới, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đã luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước và chúc cho tất cả bà con một năm mới an khang, thịnh vượng, thành công. Trước đó, đoàn kiều bào tiêu biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Tối 8-2, Chủ tịch nước Lương Cường đã chúc Tết kiều bào, đánh trống hội khai xuân trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân quê hương 2026” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia dành cho toàn thể kiều bào về dự. Cùng ngày, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt, vinh danh tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025 với sự tham dự của bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. THANH THANH Đà Nẵng giới thiệu du lịch năm 2026 với chủ đề “Chạm về nguyên bản” Trong khuôn khổ Lễ hội Happy Tết 2026, Sở VHTT&DL TP Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng với chủ đề “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản” tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). Phát biểu tại sự kiện, ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, cho biết sản phẩm du lịch Đà Nẵng năm 2026 được xây dựng dựa trên năm nhóm trải nghiệm gồm: Di sản - làng nghề, thư giãn - chữa lành, thiên nhiên nguyên sơ, sự kiện - khoảnh khắc và ẩm thực - vị giác. Thông qua sự kiện, ngành du lịch Đà Nẵng mong muốn lan tỏa thông điệp “Chạm về nguyên bản”, mời gọi du khách kết nối sâu hơn với điểm đến, tận hưởng những trải nghiệm giàu cảm xúc và chiều sâu. V.THỊNH Lâm Đồng công bố kết quả xếp loại chỉ số cải cách hành chính Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm 2025 đối với các sở, ngành, ban quản lý các khu công nghiệp và 124 xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh. Ở khối sở, ngành và đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, có chín sở cùng Văn phòng UBND tỉnh và ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh được xếp loại tốt, ba sở xếp loại khá. Ở nhóm xã, phường, đặc khu có 26/124 đơn vị xếp loại tốt, 80 đơn vị xếp loại khá và 18 đơn vị xếp loại trung bình. Từ kết quả xếp hạng, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nội vụ tham mưu tặng bằng khen cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt kết quả cải cách hành chính tốt, nhằm khích lệ tinh thần đổi mới, sáng tạo và phục vụ hiệu quả. P.NAM ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư: Tình báo CAND phải có tầm nhìn chiến lược, luôn đi trước một bước 100% cử tri tín nhiệm ông Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội Quy định tốc độ lưu thông trên 3 tuyến cao tốc sắp khai thác Tin vắn • Đà Nẵng: 1 phường có 5 cặp anh em ruột tình nguyện nhập ngũ. Ngày 8-2, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết phường An Khê vừa tổ chức chương trình “Đêm hội tòng quân” năm 2026 vào đêm 7-2. Ban tổ chức đã gặp gỡ, động viên năm cặp anh em ruột cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đồng thời biểu dương, khen thưởng trao quà động viên 153 thanh niên sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026. T.NHẬT • An Giang: Diễn tập phương án bắt kẻ cướp ngân hàng. Ngày 8-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống cướp tài sản tại một ngân hàng trên địa bàn phường Rạch Giá. Buổi diễn tập nhằm kiểm tra khả năng chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và nâng cao hiệu quả xử lý các tình huống phức tạp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và tài sản. C.ANH Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Tình báo Công an nhân dân. Ảnh: TTXVN

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==