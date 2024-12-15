033-2026

2 Thời sự - Thứ Hai 23-2-2026 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA thực hiện Đại hội XIV của Đảng đã xác định ba đột phá chiến lược trọng tâm gồm thể chế và thực thi, nguồn nhân lực và hạ tầng. Đây là những “đòn bẩy” quyết định để đất nước bứt phá trong giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu phải làm thật mạnh, thật nhanh và đến nơi đến chốn, nhất là đối với đột phá về thể chế - “đột phá của đột phá”. Ông Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, nhìn nhận trong bối cảnh Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử để bước vào kỷ nguyên mới và cũng là nhiệm kỳ hành động, cải cách thể chế là điều kiện tiên quyết để giải phóng nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hoàn thiện thể chế là động lực phát triển mới . Phóng viên: Đột phá thể chế được Đại hội XIV đặt ra với yêu cầu “làm thật mạnh, làm thật nhanh”. Ông đánh giá thế nào về tính cấp thiết của nhiệm vụ này? + Ông Hoàng Minh Hiếu: Trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước cánh cửa của kỷ nguyên phát triển mới, tăng tốc hoàn thiện thể chế không chỉ mang tính cấp thiết mà còn là đòn bẩy quyết định sự thành bại của toàn bộ chiến lược phát triển quốc gia. Thể chế chính là “luật chơi” quyết định các nguồn lực được phân bổ hiệu quả hay bị lãng phí, người dân và doanh nghiệp (DN) có dám đầu tư dài hạn, sáng tạo được khuyến khích hay bị cản trở và công bằng xã hội có được bảo đảm… tổ chức hai giai đoạn này còn chồng lấn, đặc biệt là ở khâu lấy ý kiến nhiều vòng, nhiều lượt. Về nguyên tắc, việc lấy ý kiến, thu thập và tổng hợp thông tin cần được làm kỹ ngay từ giai đoạn phân tích, hoạch định chính sách; còn ở giai đoạn quy phạm hóa chính sách nên dựa vào năng lực chuyên môn của các chuyên gia, bởi đây là công việc mang tính kỹ thuật pháp lý chuyên sâu, không nhất thiết phải tham vấn rộng rãi như ở giai đoạn trước. Phân định rõ như vậy sẽ giúp quy trình mạch lạc và rút ngắn đáng kể thời gian lập pháp. Ba điểm nghẽn lớn . Từ thực tiễn giám sát và xây dựng pháp luật, theo ông, đâu là những “điểm nghẽn” pháp lý lớn nhất đang kìm hãm nguồn lực phát triển? + Thứ nhất là điểm nghẽn về tư duy lập pháp. Ở không ít lĩnh vực, tư duy làm luật vẫn thiên về quản lý, kiểm soát hơn là kiến tạo phát triển. Điều này thể hiện ở cách tiếp cận nặng về tiền kiểm, coi trọng trình tự, thủ tục hành chính, duy trì tư duy “không quản được thì cấm”, thậm chí chưa hiểu rõ nhưng vẫn ban hành quy định để quản lý. Việc ban hành nhiều quy định nhằm bao phủ mọi tình huống vô hình trung thu hẹp không gian tự do sáng tạo, làm gia tăng chi phí tuân thủ ràng và chưa coi cải cách thể chế là một quá trình liên tục, có ưu tiên chiến lược. . Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển là một mệnh lệnh lớn. Trong làm luật, tư duy này cần thay đổi thế nào để xóa bỏ cơ chế “xin-cho”, mở đường cho đổi mới sáng tạo? + Để thực hiện, theo tôi, pháp luật cần được thiết kế theo hướng tạo không gian tự do, an toàn và minh bạch cho sự phát triển. Điều này đòi hỏi phải mạnh dạn cắt giảm những quy định không cần thiết, những thủ tục gây tốn kém nhưng không tạo ra giá trị quản lý thực chất. Hiệu quả lập pháp không đo bằng số lượng luật mà phải được đánh giá bằng việc giảm bao nhiêu chi phí tuân thủ, tháo gỡ được bao nhiêu rào cản… Tư duy lập pháp cần dựa trên nguyên tắc không ban hành quy định khi chưa hiểu rõ bản chất của vấn đề, đặc biệt là đối với các lĩnh vực mới, mô hình kinh doanh mới hay công nghệ mới. Thực tiễn cho thấy việc “chưa hiểu đã quản”, hoặc “không quản được thì cấm”, dễ làm triệt tiêu các cơ hội phát triển ngay từ trong trứng nước. Tư duy kiến tạo phát triển phải được thể hiện rõ trong việc chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Pháp luật cần hạn chế tối đa các cơ chế cấp phép, chấp thuận mang tính tùy nghi, thay vào đó là những điều kiện, tiêu chí minh bạch, dễ kiểm chứng. Khi DN và người dân được “quyền làm trước, kiểm tra sau” trong khuôn khổ pháp luật rõ ràng thì tư duy “xin-cho” sẽ dần bị loại bỏ, môi trường kinh doanh trở nên thông thoáng và cạnh tranh hơn. Cuối cùng, tư duy kiến tạo phát triển trong lập pháp chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi kèm với cơ chế phản hồi và điều chỉnh linh hoạt. Pháp luật cần được thường xuyên rà soát, đánh giá trên cơ sở phản ánh của người dân, DN và thực tiễn áp dụng, để kịp thời sửa đổi những quy định không còn phù hợp. Xây dựng nền lập pháp hiện đại, khoa học, chuyên nghiệp . Vậy phải lấy sự hài lòng và thuận lợi của người dân, DN làm “thước đo” tối thượng cho mọi nỗ lực cải cách hành chính và thể chế trong giai đoạn tới? Đột phá thể chế mở đường cho hành động Nhiều quốc gia như Nhật Bản, Singapore… dù không có lợi thế tài nguyên, khoáng sản nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ nhờ hệ thống thể chế minh bạch, đề cao pháp quyền, trọng dụng nhân tài và kiểm soát, phân bổ nguồn lực hiệu quả. Đối với Việt Nam, thể chế vẫn còn là điểm nghẽn cho phát triển kinh tế - xã hội. Các động lực tăng trưởng truyền thống như lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên, mở rộng đầu tư đã dần cạn dư địa, khiến nguy cơ phát triển chậm lại đã hiện hữu. Do vậy, hoàn thiện thể chế chính là động lực phát triển mới để giải phóng các nguồn lực đang bị kìm hãm, tạo niềm tin xã hội, nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng. . Chúng ta đang đứng trước áp lực phải chớp lấy cơ hội lịch sử. Vậy trong quy trình lập pháp hiện nay, đâu là nút thắt ngốn nhiều thời gian nhất khiến pháp luật chưa theo kịp thực tiễn? + Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI tới đây là thời điểm Việt Nam đứng trước cơ hội mang tính lịch sử để đẩy mạnh cải cách thể chế. Về thách thức, nếu không cải cách mạnh mẽ và thực chất, chúng ta sẽ khó tạo ra các động lực tăng trưởng mới và khó theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và mô hình quản trị hiện đại. Ở chiều ngược lại, thuận lợi là quyết tâm chính trị rất mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong thúc đẩy cải cách thể chế theo hướng kiến tạo phát triển. Chưa bao giờ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế lại được đặt ở vị trí trung tâm như hiện nay, được xác định là “đột phá của đột phá”. Về những tồn tại, theo tôi, nguyên nhân cơ bản khiến thời gian xây dựng luật còn kéo dài là chưa phân định thật rõ ràng giữa các giai đoạn của quy trình lập pháp. Dù Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 đã bước đầu tách bạch giữa hai giai đoạn hoạch định chính sách và quy phạm hóa chính sách. Tuy nhiên thực tế, cách thức và rủi ro pháp lý cho người dân, DN. Thứ hai là điểm nghẽn về quy trình và kỹ thuật lập pháp. Hoạt động lập pháp ở một số khâu còn xem nhẹ tính khoa học, chưa dựa đầy đủ trên dữ liệu, bằng chứng và đánh giá tác động chính sách thực chất. Việc quy phạm hóa chính sách chưa thật sự chuyên nghiệp, dẫn đến nhiều quy định thiếu tính khả thi, diễn đạt đa nghĩa, khó hiểu và khó áp dụng thống nhất. Đây là nguyên nhân làm gia tăng tình trạng phải “giải thích luật”, “xin ý kiến” trong quá trình thực thi. Thứ ba và cũng là điểm nghẽn lớn nhất chính là khâu tổ chức thi hành pháp luật. Không ít đạo luật được ban hành với kỳ vọng rất lớn nhưng khi đi vào cuộc sống lại chậm được triển khai, triển khai không đồng bộ hoặc thiếu cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả. Khoảng cách giữa “luật trên giấy” và “luật trong thực tiễn” vẫn còn khá xa, làm suy giảm niềm tin của xã hội và khiến nguồn lực bị ách tắc. Ngoài ra còn có những điểm nghẽn khác mang tính liên thông, như sự thiếu đồng bộ, chồng chéo giữa các luật; sự phân tán thẩm quyền giữa các cơ quan; cơ chế phối hợp chưa hiệu quả giữa các cơ quan…. Những nút thắt này tồn tại dai dẳng chủ yếu do tư duy quản lý cũ còn nặng nề, cơ chế chịu trách nhiệm chưa rõ “Pháp luật không nên được thiết kế để quản lý chặt chẽ mọi hoạt động mà phải hướng tới việc tạo không gian tự do, an toàn và minh bạch cho sự phát triển.” Ông Hoàng Minh Hiếu Thành công của cải cách thể chế không nằm ở số văn bản được ban hành mà ở việc giảm các chi phí tuân thủ, ít rủi ro cùng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

3 Thời sự - Thứ Hai 23-2-2026 thoisu@phapluattp.vn Từ 3 đột phá chiến lược đến tầm nhìn thế kỷ Việc nhận diện đúng các điểm nghẽn về thể chế và dám nghĩ, dám làm để tháo gỡ là yêu cầu cấp thiết nhằm hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm. Tại Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh việc đặt tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2130. Đây là lời kêu gọi đầy trách nhiệm của người đứng đầu Đảng về việc xây dựng một chiến lược dài hạn. Thông thường các quy hoạch chỉ đưa ra tầm nhìn vài chục năm nhưng việc đặt ra tầm nhìn 100 năm là điều cần thiết. Quãng thời gian 100 năm cũng không phải là quá xa vời nhưng đề ra như vậy để thấy được trách nhiệm lớn lao đối với tương lai. Chúng ta phải hình dung và kiến tạo để đến năm 2130, Việt Nam thực sự sánh vai với các cường quốc năm châu. Để hiện thực hóa tầm nhìn thế kỷ, mỗi nhiệm kỳ đại hội vạch ra những mục tiêu trung hạn và ngắn hạn cụ thể. Từ đó giúp các thế hệ lãnh đạo kế tiếp có được lộ trình và kế hoạch hành động phù hợp, liền mạch. + Đúng vậy. Đột phá thể chế phải được kiểm chứng bằng hiệu quả thực tế trong đời sống và thước đo quan trọng nhất chính là mức độ hài lòng, thuận lợi của người dân và DN. Bởi lẽ, nếu pháp luật được xây dựng đầy đủ nhưng người dân vẫn gặp khó khi thực hiện quyền, DN vẫn phải “xin-cho”, chi phí tuân thủ vẫn cao và rủi ro pháp lý vẫn lớn… thì những nỗ lực cải cách đó chưa thể coi là thành công. Lấy người dân và DN làm trung tâm cũng đồng nghĩa với thay đổi cách đánh giá hiệu quả của cải cách thể chế. Thay vì tự đánh giá dựa trên tiến độ ban hành văn bản hay số lượng thủ tục được sửa đổi, cần chuyển sang đánh giá bằng những chỉ số cụ thể, như thời gian giải quyết có được rút ngắn không, chi phí tuân thủ có giảm thực chất không, mức độ minh bạch và khả năng dự đoán của pháp luật có được cải thiện không. Khi người dân, DN cảm nhận rõ việc dễ làm hơn, ít rủi ro hơn, ít bị can thiệp tùy nghi hơn thì đó chính là bằng chứng thuyết phục nhất của cải cách thành công. . Nhìn về mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, ông kỳ vọng đột phá thể chế sẽ tạo bệ phóng nào để đưa đất nước bứt phá? + Theo tôi, bệ phóng thể chế trong kỷ nguyên mới, trước hết, được xây dựng từ một nền lập pháp hiện đại, có tính khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả cao, trong đó các công đoạn của quy trình lập pháp được thiết kế rõ ràng, rành mạch, phản ứng kịp thời với yêu cầu của thực tiễn. Tôi kỳ vọng đột phá thể chế sẽ tạo ra không gian tự do rộng mở cho đổi mới sáng tạo, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, áp dụng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với những lĩnh vực mới... Khi Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt thay vì can thiệp hành chính sâu, các nguồn lực trong xã hội sẽ được giải phóng mạnh mẽ. Bệ phóng thể chế trong kỷ nguyên mới còn nằm ở một bộ máy thực thi pháp luật hành động, kỷ cương và có trách nhiệm. Pháp luật phải xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cá nhân, có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, đồng thời xử lý nghiêm sự trì trệ, né tránh, không hành động. Tôi cũng kỳ vọng đột phá thể chế sẽ củng cố niềm tin xã hội và mối quan hệ lành mạnh giữa Nhà nước với người dân. Một hệ thống tư pháp hiệu quả sẽ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, kiểm soát quyền lực Nhà nước và tạo nền tảng cho một xã hội pháp quyền hiện đại. . Xin cảm ơn ông.• nhiệm kỳ Luật càng rõ, cán bộ càng yên tâm hành động Để nhiệm kỳ tới thực sự trở thành “nhiệm kỳ hành động”, yêu cầu then chốt là hoàn thiện thể chế rõ ràng, minh bạch và có thể dự đoán được, nhất là các quy định về trách nhiệm của đội ngũ thực thi công vụ. Các quy phạm pháp luật cần được thiết kế sao cho không gây hiểu sai, hiểu không đúng hoặc hiểu theo nhiều cách khác nhau, bởi chính sự mơ hồ này là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn tới tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm. Các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ giải quyết công việc… cần được soạn thảo, quy định càng rõ càng tốt. Qua đó giúp cán bộ biết rõ mình phải làm gì, làm đến đâu, còn người dân cũng biết rõ quyền của mình được bảo vệ ở mức nào. Cùng với đó, quán triệt nghiêm nguyên tắc Nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật cho phép, còn người dân được làm những gì pháp luật không cấm. Nguyên tắc này phải được cụ thể hóa trong từng quy trình, thủ tục hành chính, nhằm hạn chế sự tùy nghi trong áp dụng pháp luật và thu hẹp“vùng xám”dễ phát sinh rủi ro cho người thực thi. Chúng ta cũng cần xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ một cách rõ ràng, thực chất nhằm giảm sức ì của bộ máy công vụ. Việc đánh giá kết quả cần gắn chặt với những đóng góp cụ thể cho sự phát triển của xã hội, của người dân, DN. Ông HOÀNG MINH HIẾU, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội gia là thiếu vốn, trong khi đầu tư hạ tầng thì khả năng thu hồi vốn chậm và khó khăn, khiến tư nhân e ngại. Tuy nhiên, chúng ta đã nhận thức đúng đắn về vai trò tiên quyết của hạ tầng. Nếu ngày xưa quan niệm “nhất cận thị, nhì cận giang” để giao thương thì ngày nay dứt khoát phải có đường sá để phát triển. Việt Nam đang được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao vì chú trọng đầu tư hạ tầng hơn một số nước cùng trình độ phát triển. Do đó, cần kiên trì thu hút các nguồn lực tư nhân, xã hội hóa để phát triển thêm các sân bay, bến cảng và mạng lưới giao thông. Huy động nguồn lực xã hội để thu hút nhân tài Về nguồn nhân lực, đây là điểm nghẽn nghiêm trọng nhất, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Người Việt Nam thông minh, có truyền thống hiếu học nhưng nhiều người tài đi du học nước ngoài lại chọn ở lại thay vì trở về. Đây là sự lãng phí nguồn lực và chảy máu chất xám đáng tiếc, nhất là khi thực tế chứng minh nhiều người Việt ra nước ngoài học tập và làm việc còn xuất sắc hơn cả người bản địa. Nguyên nhân sâu xa có thể do môi trường kinh tế - xã hội trong nước chưa đủ khả năng hấp thụ kiến thức và tài năng của họ. Chế độ đãi ngộ chưa tương xứng và môi trường làm việc thiếu thuận lợi cũng là rào cản lớn. Đây là bài toán khó, bởi với vị thế là nước đang phát triển, chúng ta chưa có nhiều đất dụng võ cho những lĩnh vực còn mới, khiến người giỏi không có chỗ để phát huy. Chế độ đãi ngộ giữa khu vực nhà nước và tư nhân cũng còn thiếu sự cân bằng. Nhà nước không đủ ngân sách để trả lương cao cho nhân tài, các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ cũng gặp tình trạng tương tự, hiện chỉ có khu vực DN nước ngoài là làm tốt điều này. Chính vì vậy, trọng dụng nhân tài là vấn đề then chốt. Chúng ta cần thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về phát triển nguồn nhân lực và thu hút người tài. Nếu gặp khó khăn, phải dám nghĩ, dám làm để tháo gỡ. Ví dụ, một trường đại học công lập khó trả lương cao mời giáo sư nước ngoài nhưng chúng ta có thể giải quyết bằng cách huy động nguồn lực từ DN và xã hội. Chúng ta không thể mãi hy vọng vào tư duy cũ kỹ thời xưa là người tài thi cử xong sẽ tự “vinh quy bái tổ” mà phải thay đổi căn bản về nhận thức, quan điểm và thể chế trong quản trị nguồn nhân lực.• Không thể mãi hy vọng vào tư duy người tài thi cử xong sẽ tự “vinh quy bái tổ” mà phải thay đổi căn bản nhận thức, quan điểm và thể chế trong quản trị nguồn nhân lực. Xây dựng tầm nhìn 100 năm Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra và động viên công nhân đang làm việc tại Km43 dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Ảnh: VGP GS-TSKH PHAN XUÂN SƠN, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đại hội XIV đã xác định ba đột phá chiến lược trọng tâm bao gồm thể chế và thực thi, nguồn nhân lực, hạ tầng. Đây đều là những yếu tố cốt lõi trong tiến trình phát triển đất nước. Thực tế cho thấy các lĩnh vực này đang tồn tại những điểm nghẽn, do đó đột phá là yêu cầu cấp thiết để tạo đà cho đất nước vươn mình mạnh mẽ. Đột phá về hạ tầng giao thông Về thể chế, nhiệm kỳ qua, chúng ta đã có những nhận thức rất rõ ràng các điểm nghẽn. Cấu thành của thể chế bao gồm ba yếu tố chính là sân chơi (lĩnh vực hoạt động), người chơi (chủ thể tham gia) và luật chơi (hệ thống pháp luật, chính sách). Việc thiết lập sân chơi không quá khó nhưng chọn được người chơi thực sự có năng lực mới là thử thách. Nếu khâu lựa chọn nhân sự vẫn bị chi phối bởi tư duy “hậu duệ, quan hệ, tiền tệ” rồi mới đến trí tuệ thì mục tiêu sẽ không thể hoàn thành. Đối với luật chơi, hệ thống luật khung, luật ống hiện vẫn chưa rõ ràng. Đáng nói là tình trạng hiệu lực pháp lý của luật không bằng nghị định, nghị định không bằng thông tư... dẫn đến chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn nhau. Nhiều chính sách thiếu minh bạch, không quy định cụ thể về địa điểm, thời gian và trách nhiệm thực thi. Về hạ tầng, lĩnh vực này bao quát nhiều khía cạnh như giao thông, công nghệ thông tin và hạ tầng xã hội. Trong đó, hạ tầng công nghệ thông tin đang được triển khai khá tốt. Tuy nhiên, sự thay đổi rõ nét nhất phải kể đến hạ tầng giao thông trong những năm gần đây, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đáng kể giữa các vùng miền. Dù vậy, giao thông cần tiếp tục hoàn thiện để đạt sự đồng bộ cao hơn. Cái khó chung của quốc

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 23-2-2026 Từ ngày 1-7-2025, TP.HCM thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, kiến tạo nên những địa bàn cấp xã có diện tích và quy mô dân số lớn. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ trong công tác quản lý an ninh trật tự (ANTT) từng địa bàn. Trước tình hình đó, Công an TP.HCM đã chỉ đạo thành lập các tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT tại địa bàn, hoạt động theo mô hình hỗn hợp 363 để “phủ sóng” an ninh từ cơ sở, tạo ra kết quả tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Lực lượng hỗn hợp, tuần tra liên tục 24/24 giờ Theo Công an TP.HCM, các tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT tại địa bàn phường, xã, đặc khu Côn Đảo được tổ chức nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng công an chính quy và lực lượng tại chỗ. Tại Công an phường Đông Hưng Thuận, mỗi tổ tuần tra gồm 2 cán bộ công an phường, 6 an ninh cơ sở và 2 dân quân. Lực lượng sử dụng xe máy để đảm bảo tính cơ động cao, tuần tra trên các trục đường chính như Nguyễn Văn Quá, Trường Chinh, Phan Văn Hớn và len lỏi sâu vào các hẻm, khu dân cư. Hoạt động tuần tra được duy trì liên tục ngày đêm. Ban ngày, mỗi ca kéo dài khoảng 4 giờ, ban đêm khoảng 3 giờ. Trọng tâm là phát hiện, kiểm tra các dấu hiệu bất thường liên quan đến tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, công tác tuần tra được kết nối chặt chẽ với tổ phản ứng nhanh, trực 24/24 giờ tại trung tâm chỉ huy hình ảnh và an ninh của công an phường. Lực lượng khai thác hiệu quả hệ thống camera xã hội hóa tại khu dân cư để nâng cao khả năng phát hiện, xử lý tình huống. Tại phường Tân Sơn Nhất, công an phường triển khai kế hoạch tuần tra 24/24 giờ với năm ca liên tục trong ngày. Các tổ tập trung vào khung giờ cao điểm dễ phát sinh tội phạm, từ 11 giờ đến 15 giờ và đặc biệt là từ 19 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Nhiệm vụ chính là kiểm tra hành chính, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật tại các khu vực nhạy cảm như nhà ga T3, đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn… Sáng 12-12-2025, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: L.ÁNH Tổ tuần tra Công an phường Tân Sơn Nhất chuẩn bị thực hiện tuần tra theo kế hoạch. Ảnh: N.TIẾN Phường Thủ Đức duy trì bốn ca tuần tra với tám tổ công tác mỗi ngày, triển khai xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Lực lượng tập trung trấn áp tội phạm hình sự, tội phạm đường phố, xử lý các hành vi vi phạm hành chính, nhất là vào khung giờ từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Tại phường Bình Dương, Trung tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Công an phường, cho biết đơn vị tập trung đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm tội phạm, nhất là các nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí, công cụ hỗ trợ gây án; các nhóm hoạt động liên tuyến, địa bàn giáp ranh. Công tác điều tra cơ bản, rà soát tuyến, địa bàn trọng điểm được triển khai đồng bộ nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở. “Thức cho dân ngủ” Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an tuần tra xuyên đêm đã trở nên quen thuộc với người dân TP.HCM. Tối 26-10-2025, tại phường Đông Hưng Thuận, các tổ công tác xuất phát. Gần 22 giờ, trong quá trình tuần tra trên đường Trường Chinh, tổ công tác nhận tin báo của người dân về một quán cà phê trong hẻm đường Phan Văn Hớn hát hò gây ồn ào, ảnh hưởng khu dân cư. Lực lượng nhanh chóng có mặt, yêu cầu cơ sở chấm dứt gây ồn ào về đêm, đồng thời nhắc nhở việc bố trí người trông coi khu vực cổng nhằm phòng ngừa trộm cắp. Việc xử lý vừa đảm bảo trật tự công cộng, vừa chủ động phòng ngừa tội phạm. Chỉ khoảng 20 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện hai nam thanh niên chạy xe máy không gương chiếu hậu, không đội nón bảo hiểm trên đường Phan Văn Hớn. Qua kiểm tra, hai người không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe nên được đưa về trụ sở để xác minh, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy theo quy định. Theo Công an phường Đông Hưng Thuận, những tình huống tưởng chừng nhỏ nhưng phản ánh rõ tính chủ động, kiên quyết của lực lượng tuần tra, bởi các vi phạm nhỏ có thể là dấu hiệu ban đầu của hành vi phạm pháp nghiêm trọng hơn. PV báo Pháp Luật TP.HCM Tổ tuần tra 363 cấp xã Công an “Quả đấm thép” giữ bình yên Công an TP.HCM tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn các phường, xã, đặc khu Côn Đảo theo mô hình 363, đảm bảo tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, giữ bình yên cho cuộc sống người dân. Mô hình tuần tra tại các phường là giải pháp then chốt để giữ vững ANTT, góp phần xây dựng TP.HCM an toàn, văn minh. Các tổ công tác không chỉ duy trì sự ổn định mà còn chủ động tấn công vào các loại tội phạm phức tạp, góp phần xây dựng hình ảnh phường kiểu mẫu, đáp ứng kỳ vọng của người dân. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng công an giúp người dân an tâm hơn. Anh Dương Đức Hoàng (ngụ TP.HCM) cho biết rất yên tâm khi ra đường vào ban đêm vì thường xuyên thấy lực lượng tuần tra, kiểm tra hành chính. Anh Trần Viết Hòa (47 tuổi, chạy xe công nghệ tại phường Tân Sơn Nhất) cho biết ban đầu khá bất ngờ khi được kiểm tra hành chính nhưng sau đó hoàn toàn ủng hộ.“Việc này vừa giúp phòng ngừa tội phạm, vừa tạo cảm giác an tâm hơn khi làm việc vào ban đêm” - anh Hòa chia sẻ. Nhiều người dân tại phường Thủ Đức cũng ghi nhận tình hình ANTT có chuyển biến tích cực, nhất là vào ban đêm. “Hầu như lúc nào cũng thấy công an tuần tra, kể cả trong các hẻm nhỏ nên tội phạm giảm hẳn, người dân yên tâm hơn. Tội phạm trộm cắp, cướp giật cũng vắng bóng” - một người dân cho biết. Với phương châm “thức cho dân ngủ”, các tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT tại địa bàn phường, xã, đặc khu Côn Đảo đang từng ngày phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững bình yên cho TP.HCM trong giai đoạn tổ chức bộ máy hành chính mới. NHÓM PHÓNG VIÊN nhiều đêm theo chân Tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT tại phường Thủ Đức, ghi nhận lực lượng 363 tuần tra khép kín địa bàn. Tối 2410-2025, tổ công tác tuần tra trên các tuyến đường Đặng Văn Bi, Võ Văn Ngân, song hành Xa lộ Hà Nội. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng kiểm tra năm trường hợp nghi vấn, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật, phòng ngừa tệ nạn xã hội. Thiếu úy Nguyễn Duy, cán bộ Công an phường Thủ Đức, chia sẻ: “Tuần tra ban đêm vất vả nhưng anh em đều xác định rõ trách nhiệm của mình nên hết lòng phục vụ. Khi người dân chìm vào giấc ngủ thì cũng là lúc chúng tôi bắt đầu căng mình làm việc”. Tại phường Tân Sơn Nhất, Đại úy Nguyễn Ngọc Thạch cho biết việc đảm bảo ANTT tại khu vực trọng điểm quốc gia đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất cao. “Anh em đều nhận thức rõ nhiệm vụ nên dù áp lực lớn, tinh thần cảnh giác luôn giữ vững, phối hợp nhịp nhàng” - Đại úy Thạch nói. Người dân an tâm khi thấy tổ tuần tra công an địa phương Tiêu điểm Bà Đoàn Mai Linh (người dân phường Bình Dương) chia sẻ: “Tình hình ANTT tại khu phố thời gian qua rất tốt. Khi có việc, người dân báo là công an phường lập tức đến xử lý ngay. Các anh thường xuyên xuống cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân”.

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 23-2-2026 NHÓM PHÓNG VIÊN Tháng 7-2025, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai kế hoạch kiện toàn, bố trí lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên toàn địa bàn. Hội nghị do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM (thời điểm đó là Thiếu tướng), chủ trì. Thay đổi bước ngoặt Nhìn lại cuối năm 2022, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tại TP.HCM diễn biến phức tạp. Tội phạm đường phố, thanh thiếu niên mang hung khí, đua xe trái phép và tàng trữ ma túy trở thành nỗi lo trực diện của người dân. Trước thực tế đó, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã quyết định thay đổi tư duy quản lý bằng việc nghiên cứu, phát triển mô hình lực lượng 363. Đây là tổ hợp sức mạnh liên ngành giữa cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, CSGT và cảnh sát cơ động. Điểm khác biệt chiến lược so với trước đây là lực lượng 363 do cảnh sát hình sự (PC02) giữ vai trò chủ trì, tổ trưởng (trước đây CSGT là tổ trưởng). Việc đặt PC02 vào vị trí “nhạc trưởng” giúp tăng tính chủ động, linh hoạt trong xử lý tình huống nghiệp vụ và phối hợp liên quân. Đây là bước thay đổi tư duy quản lý quan trọng: Chuyển từ tuần tra hành chính thuần túy sang tuần tra chiến đấu, lấy nghiệp vụ hình sự làm nòng cốt để chủ động tấn công, không để tội phạm lộng hành. Sau hơn hai năm thay đổi cách thức hoạt động, lực lượng 363 đã khẳng định vị thế là “quả đấm thép” của Công an TP.HCM. Các tổ công tác duy trì tuần tra khép kín, kết hợp giữa tuần tra công khai và biện pháp nghiệp vụ bí mật tại các địa bàn trọng điểm. Tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng ghi nhận lực lượng 363 đã thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, góp phần giữ bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Trung tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm ANTT ngày càng cao, đòi hỏi sự nỗ lực, hiệu quả thực chất của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Những con số thuyết phục từ thực tiễn Hiệu quả từ việc thay đổi tư duy quản lý được minh chứng qua các số liệu cụ thể. Theo Phòng PC02, từ ngày 15-12-2024 đến 1410-2025, các tổ 363 đã kiểm tra hơn 15.480 lượt, 23.000 đối tượng nghi vấn và khoảng 15.400 phương tiện (trong đó có 14.274 xe máy, 20 ô tô và hơn 1.100 tàu thuyền). Qua kiểm tra, lực lượng đã nhắc nhở gần 15.700 đối tượng, bàn giao hơn 7.400 người cùng hàng ngàn phương tiện vi phạm cho công an cơ sở xử lý. Đặc biệt, các tổ công tác đã phát hiện 1.807 đối tượng liên quan ma túy; 199 người tàng trữ vũ khí; 685 người đánh bạc; 134 người cho vay lãi nặng và hàng chục trường hợp cướp giật, trộm cắp tài sản. Ngoài ra, hàng trăm vũ khí, công cụ hỗ trợ như dao, mã tấu, súng tự chế, roi điện và gần 300 bịch nghi ma túy đá đã bị thu giữ. Hoạt động tuần tra xuyên suốt giúp loại tội phạm đường phố giảm mạnh, chuyển hóa các “điểm nóng” tại trung tâm TP, bến xe, chợ đầu mối thành vùng an toàn. Không dừng lại ở kết quả đã đạt được, Công an TP.HCM liên tục tinh chỉnh mô hình để thích ứng với tình hình mới. Ngày 24-2-2025, Kế hoạch số 666 được ban hành nhằm kiện toàn, bố trí lại lực lượng trên cả tuyến đường bộ và đường thủy. Đến ngày 1-7-2025, Công an TP.HCM phân công 41 cán bộ thuộc Phòng PC02 trực tiếp làm tổ trưởng 41 tổ công tác 363. Trong đó, 25 tổ tập trung tại trung tâm TP - nơi có mật độ dân cư cao và tính chất ANTT phức tạp. Song song đó, công an các phường mới sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng nhanh chóng kiện toàn tổ chức. Các đơn vị xác định duy trì Tổ tuần tra 363 là giải pháp trọng tâm để “phủ kín” địa bàn, kiểm soát 24/24 giờ, đảm bảo an ninh từ cơ sở, mang lại bình yên cho nhân dân…• Đánh mạnh vào ổ nhóm ma túy và tội phạm đường phố Hiệu quả của mô hình tuần tra của tổ 363 được thể hiện rõ qua các con số. Tại phường Đông Hưng Thuận, từ ngày 15-7 đến 17-9-2025, công an đã phát hiện và xử lý 16 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, đánh bạc và giao thông. Đáng chú ý, ngày 16-82025, Công an phường Đông Hưng Thuận đã triệt phá ổ nhóm ma túy, bắt giữ 10 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 734 g ma túy, 1 khẩu súng rulo và 8 viên đạn. Công an đã khởi tố tám đối tượng, xử phạt hành chính ba đối tượng và đưa nhiều người đi cai nghiện bắt buộc. Đơn vị còn xử lý nhiều vụ đánh bạc qua mạng, số đề và vi phạm giao thông. Kết quả này tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, ngăn chặn các hành vi vi phạm tiềm ẩn. Tại phường Thủ Đức, các tổ 363 kịp thời xử lý nhiều vụ tụ tập đêm khuya, tàng trữ ma túy và trộm cắp. Người dân cũng tích cực cung cấp thông tin, giúp lực lượng chức năng kiểm soát hiệu quả địa bàn. Ở phường Đông Hưng Thuận, tỉ lệ khám phá án tăng cao, riêng các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỉ lệ 100%. Đơn vị còn khai thác hệ thống TP.HCM: từ cơ sở Mô hình 363 cấp xã: Bước ngoặt trong tư duy quản lý Việc kiện toàn mô hình 363 không chỉ là tăng cường quân số mà còn thể hiện bước ngoặt trong tư duy quản lý: Chuyển từ thế bị động ứng phó sang chủ động tấn công, lấy cảnh sát hình sự làm hạt nhân điều phối. Với sự chỉ đạo sát sao từ Công an TP.HCM, các tổ tuần tra đã khẳng định vai trò mũi nhọn, góp phần xây dựng hình ảnh phường kiểu mẫu. Các tổ không chỉ tuần tra kiểm soát thông thường mà còn đóng vai trò như lực lượng trinh sát, sẵn sàng xử lý nhanh vụ việc tại hiện trường. Công an phường Đông Hưng Thuận kiểm tra hành chính với nam thanh niên điều khiển phương tiện lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn. Ảnh: N.TÂN Công an phường Bình Dương phối hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, PCCC... đến người dân. Ảnh: L.ÁNH Hồi tháng 4-2025, Tổ tuần tra 363 Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn khống chế nhóm trộm chó xịt hơi cay vào tổ công tác. Ảnh: CA camera thông minh để cung cấp chứng cứ phục vụ điều tra, truy xét nhanh. Tại phường Tân Sơn Nhất, việc ứng dụng công nghệ định vị cho các tổ tuần tra mang lại hiệu quả vượt trội. Lãnh đạo có thể theo dõi hành trình từ xa, biết chính xác vị trí để chỉ đạo kịp thời khi có tình huống phát sinh. Đại úy Huỳnh Anh Tuấn (Công an phường Tân Sơn Nhất) nhấn mạnh: “Mỗi chiến sĩ đều xác định mục tiêu mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đây là cách chúng tôi xây dựng hình ảnh phường kiểu mẫu”. Với sự kết hợp giữa sức người, chiến thuật linh hoạt và công nghệ hiện đại, các tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT tại địa bàn các phường, xã, đặc khu Côn Đảo ngày càng khẳng định vai trò “quả đấm thép”, góp phần giữ vững ANTT, xây dựng TP.HCM an toàn, văn minh và phát triển. “Pháo đài thép” trong phòng ngừa và trấn áp tội phạm Việc quyết liệt tổ chức các mô hình tuần tra kiểm soát trên là bước chuyển mình mang tính đột phá của Công an TP.HCM. Hoạt động này nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT trên địa bàn rộng lớn, phức tạp với dân cư đông đúc và nhiều khu vực giáp ranh. Đây không chỉ thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an trong việc giữ bình yên cho người dân mà còn minh chứng cho sự đổi mới trong tư duy quản lý, ứng dụng công nghệ. Với sự chỉ đạo sát sao từ Công an TP.HCM, các tổ tuần tra đã khẳng định vai trò mũi nhọn, góp phần xây dựng hình ảnh phường kiểu mẫu. Tại các địa bàn giáp ranh, các tổ không chỉ tuần tra kiểm soát thông thường mà còn đóng vai trò như lực lượng trinh sát, sẵn sàng xử lý nhanh vụ việc tại hiện trường. Công an phường Thủ Đức nhận định mô hình tuần tra mới giúp tập trung trấn áp các hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy, trộm cắp, gây rối trật tự và vi phạm giao thông. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm rõ rệt. Công an phường Đông Hưng Thuận cũng nhanh chóng thiết lập quy chế làm việc, triển khai hệ thống camera giám sát và trung tâm chỉ huy hình ảnh. Mục tiêu là làm chủ tình hình, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ. Tại phường Bình Dương, lực lượng công an chủ trì phối hợp với lực lượng ANTT cơ sở, quân sự tăng cường tuần tra cả trong và ngoài giờ hành chính. Công tác này giúp chấn chỉnh các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm trật tự đô thị, giao thông. Song song đó, Công an phường Bình Dương còn phối hợp đoàn thể tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, PCCC trực tiếp đến các nhà trọ, khu dân cư và cơ sở kinh doanh.•

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 23-2-2026 phapluat@phapluattp.vn CHÂU YẾN thực hiện Hoạt động lập pháp của Quốc hội (QH) trong các kỳ họp gần đây được đánh giá là rất tích cực với những quyết sách quan trọng, tháo gỡ điểm nghẽn cho người dân và doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về các chính sách này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Cao Vũ Minh - Trưởng bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM Dấu mốc quan trọng trong hoạt động lập pháp . Phóng viên: Tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XV đã thông qua lượng luật và nghị quyết khổng lồ, chiếm tới 30% tổng số của cả nhiệm kỳ. Ông đánh giá thế nào về con số kỷ lục này? + PGS-TS Cao Vũ Minh: Sau khi có các kết luận của Bộ Chính trị về định hướng sáp nhập đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động lập pháp đã diễn ra vô cùng khẩn trương để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về sửa đổi Hiến pháp và các luật liên quan. Đỉnh điểm là tại kỳ họp thứ 10, nguồn nhân lực chất lượng cao… sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động nghiên cứu khoa học. Sự phát triển nhanh chóng của thế giới cũng tạo nên sức ép không nhỏ, đòi hỏi Việt Nam cần có những bước đi nhanh hơn, táo bạo hơn và đột phá hơn trong chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh như vậy, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 đã được ban hành để thay thế cho Luật Khoa học và công nghệ năm 2013. Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 đóng vai trò then chốt . Bên cạnh hạ tầng, việc hình thành khu thương mại tự do (FTZ) được kỳ vọng sẽ biến TP.HCM thành cửa ngõ giao thương của khu vực. Ông đánh giá thế nào về triển vọng của mô hình này? + Việc QH cho phép thành lập và vận hành khu thương mại tự do TP.HCM là bước đi chiến lược. Đây sẽ là nơi thí điểm các cơ chế vượt trội về thuế và hải quan nhằm thu hút các tập đoàn logistics, tài chính hàng đầu thế giới. Khi kết hợp với môi trường đầu tư an toàn từ các chính sách đặc thù, FTZ không chỉ giúp huy động tối đa nguồn lực xã hội mà còn khẳng định vị thế của TP.HCM là trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ hàng đầu cả nước, vươn tầm siêu đô thị hiện đại. . Theo ông, ngoài hai yếu tố nội lực (hạ tầng, quy hoạch TOD) và ngoại lực (thu hút đầu tư quốc tế, FTZ) thì vấn đề nhân sự cần được đầu tư như thế nào? + Thông thường, để một địa phương phát triển, cần có ba trụ cột: Con người, hạ tầng và vốn. Có thể thấy nghị quyết mới đã trao cho TP.HCM các chìa khóa để giải quyết bài toán hạ tầng và vốn. Vấn đề còn lại là con người - trụ cột quan trọng, quyết định mọi thành công. Ngày 11-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh cồng ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC). Ảnh: THÙY LINH QH thông qua 51 luật và 39 nghị quyết. Tốc độ này là chưa từng có tiền lệ, thậm chí có luật vừa ban hành đã được sửa đổi ngay trong năm để kịp thời đáp ứng sự biến chuyển nhanh chóng của xã hội. Ngoài các đạo luật mang tính ổn định lâu dài, QH còn ban hành nhiều nghị quyết quy phạm pháp luật để giải quyết linh hoạt các vấn đề cần kíp hoặc thí điểm. . Năm 2025 cũng ghi nhận sự ra đời của loạt luật về công nghệ như Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Chuyển đổi số... Ông nhìn nhận thế nào về vai trò của chúng? + Năm 2025, chúng ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa là thử thách, vừa là động lực cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục vận hành hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo lối mòn cũ chắc chắn không thể dẫn đến thành công. Các chính sách, quy định lỗi thời sẽ trở thành chiếc vòng kim cô xiềng xích sự phát triển của khoa học. Những rào cản thể chế, cơ chế tài chính chồng chéo, môi trường nghiên cứu chưa đủ thuận lợi, thiếu chính sách thu hút và giữ chân trong việc tạo hành lang pháp lý, thúc đẩy lực lượng sản xuất hiện đại và là động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Luật này cũng xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá chiến lược, giúp nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngoài ra, Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo và Luật Công nghệ cao là ba trụ cột pháp lý nền tảng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để thúc đẩy kinh tế số và bảo đảm an toàn, an ninh trong kỷ nguyên công nghệ mới, hướng tới phát triển bền vững. Chìa khóa “đặc thù” cho TP.HCM . Thưa ông, Nghị quyết 260/2025/ QH15 vừa được thông qua đã bổ sung nhiều cơ chế đặc thù cho TP.HCM. Đâu là những điểm nhấn quan trọng giúp TP chủ động hơn trong việc huy động nguồn lực và đẩy nhanh các dự án động lực? + Một trong những đột phá lớn nhất là mô hình phát triển đô thị TOD (mô hình phát triển đô thị tập trung quanh các điểm trung chuyển giao thông công cộng). TP.HCM được quyền điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch khác với quy chuẩn chung và đặc biệt là được giữ lại 100% số tiền thu được từ khai thác quỹ đất tại các khu vực này để tái đầu tư cho đường sắt đô thị và giao thông. Bên cạnh đó, việc bổ sung 11 nhóm dự án ưu tiên cùng cơ chế sandbox (cho phép thí điểm các mô hình kinh tế mới chưa có tiền lệ pháp lý) sẽ là chìa khóa để giải quyết dứt điểm bài toán hạ tầng và vốn trung hạn, dài hạn cho TP. “Nghị quyết 260/2025/ QH15 đã trao cho TP.HCM các chìa khóa để giải quyết bài toán hạ tầng và vốn. Vấn đề còn lại là con người - trụ cột quan trọng, quyết định mọi thành công.” PGS-TS Cao Vũ Minh Hoạt động lập pháp: Từ yêu cầu thực thi Hoạt động lập pháp với những quyết sách quan trọng về thuế, y tế và cơ chế đặc thù cho TP.HCM; các điểm nghẽn thể chế được nỗ lực tháo gỡ nhằm kiến tạo hành lang phát triển bền vững cho người dân và doanh nghiệp. Luật Tòa án chuyên biệt tạiTrungtâmTàichínhquốc tế 2025 đã có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Điểm đáng chú ý là luật cho phép bổ nhiệm người nước ngoài làm thẩm phán để giải quyết các tranh chấp thương mại, đầu tư. Việc cho phép bổ nhiệm người nước ngoài làm thẩm phán là một bước đột phá thể chế chưa từng có trong lịch sử tố tụng Việt Nam, quy định này mang lại những ý nghĩa chiến lược quan trọng. Thứ nhất, xây dựng niềm tin đối với các nhà đầu tư quốc tế. Kinh nghiệm từ Trung tâm Tài chính quốc tế Dubai (DIFC) cho thấy việc thuê hoàn toàn thẩm phán nước ngoài trong 10 năm đầu là cách tạo dựng lòng tin nhanh chóng. Các nhà đầu tư thường ưu tiên những nơi có hệ thống tài phán minh bạch, khách quan và có tính dự đoán cao. Sự hiện diện của các thẩm phán nước ngoài, đặc biệt từ các hệ thống thông luật (Common Law) uy tín như Anh, Úc hay Singapore, được xem là “minh chứng” cho sự công bằng và tính danh giá của phán quyết. Thứ hai, mang lại tư duy pháp lý quốc tế và khả năng xử lý các tranh chấp phức tạp. Các tranh chấp tại trung tâm tài chính thường liên quan đến các cấu trúc tài chính kỹ thuật cao như phái sinh, tài sản mã hóa hoặc cấu trúc đầu tư đa tầng. Thẩm phán quốc tế vốn đã quen thuộc với các chuẩn mực thông luật và thuật ngữ tài chính chuyên ngành bằng tiếng Anh. Họ sẽ giúp giải quyết các vụ việc một cách chính xác và hiệu quả hơn. Thứ ba, tạo cơ chế“đào tạo tại chỗ”cho đội ngũ thẩm phán Việt Nam. Thay vì chỉ dừng lại ở việc mời cố vấn, việc thiết lập các HĐXX hỗn hợp gồm cả thẩm phán trong nước và quốc tế sẽ tạo cơ hội cho thẩm phán Việt Nam trực tiếp học hỏi kỹ năng thẩm vấn chéo, cách áp dụng án lệ và quản trị vụ việc hiện đại. Điều này giúp nhanh chóng nâng cao chất lượng nhân lực tư pháp của Việt Nam để tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế cao nhất. Cuối cùng, điều này khẳng định cam kết cải cách tư pháp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc vận hành hiệu quả mô hình này không chỉ là lời khẳng định mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế về sự an toàn pháp lý tại Việt Nam mà còn biến hệ thống tòa án trở thành một phần của “hạ tầng mềm” thu hút dòng vốn toàn cầu. Ông BÙI AI GIÔN, thẩm phán TAND khu vực 13 - TP.HCM: Chiến lược xây dựng niềm tin với dòng vốn toàn cầu

