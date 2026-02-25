035-2026

2 Thời sự - Thứ Tư 25-2-2026 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 24-2, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn tới thăm, giao nhiệm vụ cho một số cơ quan của QH nhân dịp đầu năm mới. Thời gian bầu cử đang tính bằng giờ Làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu (ĐB), Chủ tịch QH đề nghị ủy ban tập trung cao độ cho công tác bầu cử trong giai đoạn cao điểm tháng 3. Theo ông Trần Thanh Mẫn, thời gian không còn tính bằng ngày mà tính bằng giờ, mọi khâu phải được rà soát kỹ lưỡng, kịp thời xử lý vướng mắc. Mục tiêu là tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn đủ 500 ĐBQH trong tổng số 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử, đồng thời bảo đảm bầu đủ số lượng ĐB HĐND các cấp theo quy định. Chủ tịch QH yêu cầu ủy ban cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý công tác ĐB và hoạt động của HĐND các cấp. “Thực tiễn cho thấy việc ứng dụng công nghệ giúp rà soát nhanh chóng, chính xác dữ liệu hành chính ở hàng ngàn đơn vị cấp xã, tiết kiệm thời gian, nhân lực và nâng cao hiệu quả quản lý” - ông Trần Thanh Mẫn nói và nhấn mạnh cán bộ ủy ban không tiếp tục tham gia ứng cử khóa mới. Chủ tịch QH mong các cán bộ thôi nhiệm vụ khi tiếp tục công tác ở vị trí mới hoặc về địa phương vẫn gắn bó với cơ quan QH. Với các cán bộ ứng cử, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị cần chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy bản lĩnh, kỹ năng, nhất là trong tiếp xúc cử tri; nói đúng, nói trúng, nói đi đôi với làm, không hứa hẹn vượt quá khả năng thực hiện. Tại buổi làm việc với Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Chủ tịch QH yêu cầu cần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không để bị động bất ngờ; cùng với các cơ quan chức năng theo dõi sát tình hình trước, trong và sau bầu cử để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn “đặt hàng” ủy ban phải khai thác CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: Tập trung cao độ cho công tác bầu cử chất lượng đại biểu phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam để đẩy mạnh tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở cấp xã, cấp tỉnh, nhất là trong bối cảnh nhiều cán bộ mới tham gia công tác bầu cử. Chủ tịch QH lưu ý chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kịch bản liên quan đến công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên của QH khóa XVI; thực hiện đúng quy trình nhưng bảo đảm tinh gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh hình thức, kéo dài không cần thiết. Ông yêu cầu ủy ban đề xuất đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử và ĐB dân cử. Theo đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý ĐBQH; nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy chế nhằm tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong hoạt động của ĐB tại nghị trường và địa phương. Trong bối cảnh tỉ lệ ĐB mới dự kiến chiếm trên 50% tổng số ĐBQH khóa XVI, cần tăng cần tích cực học tập, làm chủ công nghệ, coi đây là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn mới. Bảo đảm an ninh, an toàn cho công tác bầu cử Làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn lưu ý ủy ban cần chuẩn bị tốt công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thường trực ủy ban có 15 thành viên được giới thiệu tái cử, có 10 người Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cán bộ ứng cử đại biểu khóa mới cần chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy bản lĩnh, kỹ năng, nhất là trong tiếp xúc cử tri; nói đúng, nói trúng, nói đi đôi với làm, không hứa hẹn vượt quá khả năng thực hiện. Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đã ban hành kế hoạch tổ chức bầu cử sớm tại bốn khu vực bỏ phiếu sớm thuộc hai phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn. Đợt bầu cử này, TP.HCM có hơn 4.000 cử tri không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày 15-3 do đang thực hiện lịch trình công tác trên biển kéo dài, các lệnh tuần tra, giám sát theo kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; làm nhiệm vụ tại các tàu, giàn khoan, công trình trên biển. Ủy ban bầu cử TP.HCM yêu cầu việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày Ủy ban bầu cử TP.HCM công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XVI, ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (từ ngày 14 đến 25-2). Ủy ban bầu cử TP.HCM cũng yêu cầu các cấp bám sát kế hoạch về việc thực hiện khai mạc bầu cử và tổ chức bỏ phiếu sớm trên bờ. Cụ thể, thời gian thực hiện bỏ phiếu trên bờ bắt đầu từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 26-2 (mùng 10 Tết Bính Ngọ). Sau khi khai mạc và tổ chức bỏ phiếu sớm trên bờ, các tổ bầu cử triển khai các tàu cơ động đến các khu vực Nhà giàn DK1, tàu trực, tàu làm nhiệm vụ trên biển để tiến hành bỏ phiếu trên biển. Thời gian dự kiến thực hiện bỏ phiếu trên biển từ ngày 26-2 đến ngày 14-3. Kế hoạch nêu rõ hạn cuối để tổ bầu cử gửi biên bản kết quả kiểm phiếu đến Ủy ban bầu cử phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, xã Long Sơn hoàn thành chậm nhất vào ngày 18-3. Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 cũng có ý kiến về việc in thẻ cử tri, chuẩn bị cho công tác bầu cử tại địa bàn. Theo đó, Ủy ban bầu cử TP.HCM thống nhất sử dụng giấy màu in thẻ cử tri (giấy trống, không in chữ) để phù hợp với bản in có sẵn tại chức năng in thẻ cử tri trong phần mềm Quản lý cử tri trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. • Ngày 24-2, tại hội trường Chi đội Kiểm ngư số 2 (phường Phước Thắng, TP.HCM) diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử. Đây là nhóm cử tri bầu cử sớm vào ngày 26-2. Phát biểu trước cử tri, các ứng cử viên đều đưa ra chương trình hành động sát thực tiễn, gắn với lĩnh vực công tác. Các ĐB khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ luôn nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn bó mật thiết với nhân dân. Các ĐB cam kết bám sát thực tiễn, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết các kiến nghị. Mùng 10 Tết Bính Ngọ, hơn 4.000 cử tri TP.HCM sẽ bầu cử sớm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát. Ảnh: QH Những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại phường Phước Thắng, TP.HCM. Ảnh: TĐ

3 Thời sự - Thứ Tư 25-2-2026 thoisu@phapluattp.vn BÙI TRANG (Theo TTXVN) Chiều 24-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và giám đốc các bệnh viện Trung ương nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nghề y là một nghề cao quý, là biểu tượng của sự hy sinh, lòng nhân ái, trí tuệ, sự kiên trì và hơn hết là niềm tin vào những giá trị cao quý nhất của cuộc sống - sức khỏe và hạnh phúc của con người; là một trong những trụ cột quan trọng, mang trên mình trách nhiệm nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang là bảo vệ và nâng cao sức khỏe con người. Bước sang kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với mục tiêu không ngừng nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam như Nghị quyết 72-NQ/TW đã đề ra, Thủ tướng đề nghị toàn ngành y tế, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học, thầy thuốc, y bác sĩ và các nhà quản trị ngành y tế quán triệt sáu nội dung và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, toàn ngành phải xác định đội ngũ nhà khoa học và chuyên gia, cán bộ y tế chính là một lực lượng quyết định để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các quyết sách chiến lược của Bộ Chính trị. Ngành tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội tham Thủ tướng: Không từ bỏ cơ hội cứu bệnh nhân dù nhỏ nhất Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế, tái cấu trúc không gian điều trị, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, bền vững. và nâng cao Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn yêu cầu cần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 20262031, không để bị động bất ngờ. gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần “3 có”: Có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của nhân dân, có sự đóng góp của doanh nghiệp; thực hiện “5 không”: Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; không gây phiền hà cho bệnh nhân; không từ bỏ cơ hội cứu bệnh nhân dù nhỏ nhất; thúc đẩy hợp tác công - tư trong đầu tư, phát triển các cơ sở khám chữa bệnh, các trung tâm chẩn đoán, trung tâm xét nghiệm nhằm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao…; tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngành chú trọng đầu tư hạ tầng y tế và tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho người dân; tái cấu trúc không gian điều trị, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, bền vững. Ngành đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số và cơ sở dữ liệu y tế quốc gia; sớm hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc; phát triển nền tảng phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, dự báo dịch bệnh. Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế đặc thù trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, nhất là nguồn nhân lực y tế chất lượng cao… Tập trung nghiên cứu khoa học cơ bản nhiều hơn, sâu hơn Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các nhà khoa học, chuyên gia tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng khẳng định khoa học xã hội và nhân văn có vai trò quan trọng trong việc bồi đắp nền tảng tư tưởng, định hướng hệ giá trị, phát triển văn hóa và tri thức xã hội, tạo sức mạnh và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Viện là trung tâm nghiên cứu chiến lược hàng đầu của Đảng và Nhà nước về khoa học xã hội, lực lượng nòng cốt nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước, đồng thời góp phần quan trọng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, con người, trí tuệ Việt Nam. Thủ tướng lưu ý viện cần tiếp tục phát huy, tăng cường đoàn kết, thống nhất; tập trung nghiên cứu khoa học cơ bản nhiều hơn, sâu hơn, rộng hơn với tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp; bồi dưỡng, đào tạo nhân tài, “ươm trồng” lớp khoa học trẻ kế cận... Thủ tướng mong viện phát huy truyền thống; tập trung nghiên cứu tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận, con đường và mô hình phát triển XHCN; nghiên cứu, phân tích sâu sắc hơn về nội hàm của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước mà Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra; nghiên cứu các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại trong tổng thể…• Căn cứ Điều 64 Luật Bầu cử ĐBQH, ĐB HĐND, thời gian để các ứng cử viên thực hiện vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (7 giờ ngày 14-3). Từ người ứng cử trở thành người trúng cử ĐBQH, ĐB HĐND, nhất là đối với ứng cử viên tham gia lần đầu là một thử thách lớn. Điều này đòi hỏi mỗi ứng cử viên phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm tính dân chủ, công khai, bình đẳng, chinh phục niềm tin của cử tri bằng tài năng, tâm huyết, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức. “Mỗi ứng cử viên có thể coi đây là một kỳ sát hạch để rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng, thiết lập mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào nghị trường. Niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri chính là thước đo cao nhất đối với ĐB” - ông Thủy nêu rõ.• Các ĐBQH tham dự Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử ĐBQH khóa XVI, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: MTTQ Việt Nam Chuẩn bị sẵn sàng để bầu cử sớm ở Trường Sa Sáng 24-2, ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, đến thăm, động viên và tiễn hai tàu 464, 471 thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) rời Quân cảng Cam Ranh đi đặc khu Trường Sa để triển khai công tác bầu cử sớm ĐBQH khóa XVI, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hai tàu chở đoàn công tác mang theo các thùng phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri cùng danh sách những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 để phục vụ công tác bầu cử tại các đảo. Ông Trường nhấn mạnh việc tổ chức bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác nơi đầu sóng ngọn gió; bảo đảm mọi công dân đều thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình. Ông Trường đề nghị các lực lượng thực hiện nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và tài liệu bầu cử; tổ chức bầu cử đúng luật, dân chủ, khách quan, đúng tiến độ, thực sự là ngày hội của cử tri nơi biển, đảo. Tiêu điểm Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa. Ảnh: LG hiệu quả mạng lưới rộng khắp gồm đoàn ĐBQH tại các địa phương, HĐND cấp tỉnh, cấp xã, phường trên cả nước để kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, tiềm ẩn ở cơ sở. Ủy ban cần tăng cường quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo bằng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Xây dựng hệ thống quản lý đơn thư bài bản, đồng bộ, có khả năng số hóa, phân loại, theo dõi quá trình xử lý một cách chính xác, minh bạch… Các ứng cử viên ĐBQH bước vào “kỳ sát hạch” quan trọng Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử ĐBQH khóa XVI, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, các ĐBQH đã nghe ông Bùi Đặng Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của QH; bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác ĐB của QH, trình bày chuyên đề về vị trí, vai trò của ĐBQH, ĐB HĐND và một số quy định của pháp luật về vận động bầu cử; kỹ năng vận động bầu cử của người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND các cấp. Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến ngày hội lớn của toàn dân - ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày cử tri và nhân dân thực hiện quyền dân chủ, lựa chọn những người đại diện xứng đáng thay mặt cử tri quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia và địa phương trong giai đoạn phát triển mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế, giám đốc các bệnh viện Trung ương. Ảnh: VGP

4 Thời sự - Thứ Tư 25-2-2026 thoisu@phapluattp.vn Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa Sáng 24-2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp mặt, chúc Tết toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao văn phòng đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, tổ chức tốt công tác chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời chủ động, chu đáo trong tham mưu, phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, phó Chủ tịch nước theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ tịch nước đồng thời thẳng thắn chỉ rõ trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; tăng cường học tập, nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu; bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, phó Chủ tịch nước để đề xuất kịp thời, chính xác, hiệu quả. DX Sáng 24-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Ban Bí thư cho ý kiến về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, lực lượng vũ trang của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, đảm bảo cho nhân dân đón Tết tươi vui, đầm ấm, nghĩa tình, an ninh, an toàn, tạo khí thế tốt đẹp bước vào năm mới. Nhấn mạnh nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, Tổng Bí thư yêu cầu cả hệ thống chính trị phải bắt tay ngay vào công việc, khẩn trương đưa mọi hoạt động trở lại với nhịp độ bình thường, không để chậm trễ công việc. Các cấp ủy, chính quyền phải tổ chức làm việc nghiêm túc ngay từ đầu năm, tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ, không để tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi” tồn tại trong hệ thống chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao phải nêu gương nói đi đôi với làm, tạo khí thế làm việc khẩn trương, trách nhiệm ngay từ đầu năm và chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng trì trệ, chậm giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. NGUYỆT THẢO Sáng 24-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT&DL, báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đầu xuân Bính Ngọ 2026. Phát biểu chỉ đạo, ông Phan Xuân Thủy (Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) nhấn mạnh kỷ nguyên phát triển mới của đất nước đã chính thức bắt đầu với các mục tiêu chiến lược, hệ thống giải pháp, chương trình hành động và sự chuyển mình mạnh mẽ. Hơn lúc nào hết, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên báo chí cần một bước chuyển mới: Chủ động, sáng tạo, thuyết phục, cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; bảo đảm dẫn dắt, định hướng, làm chủ trận địa thông tin. Năm 2026, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền các nghị quyết của Đảng; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đẩy mạnh thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Báo chí phải là lực lượng mở đường, dẫn đường, giữ đường cho dòng chảy thông tin tích cực. Thông tin phải nhanh hơn, đa dạng hơn, sáng tạo và hiệu quả hơn. (Theo TTXVN) Sau Tết, giá sầu riêng xuất khẩu tại khu vực ĐBSCL bật tăng mạnh, vượt 160.000 đồng/kg đối với sầu riêng Thái (Monthong) loại A. Ghi nhận vào mùng 8 Tết, tức ngày 24-2, giá thu mua sầu riêng Thái loại 1 đạt mức 160.000-165.000 đồng/kg, tăng 5.000-10.000 đồng/kg so với hồi mùng 6 Tết và tăng hơn gấp đôi so với thời điểm 60.000-70.000 đồng vào cùng kỳ năm ngoái. Ngay cả hàng loại B, giá thu mua cũng đạt 135.000-145.000 đồng/kg, tùy vựa thu mua. Với Ri 6, thương lái mua hàng loại A ở mức 92.000-100.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 30.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái, còn hàng loại B dao động 80.00085.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), cho rằng giá sầu riêng cao là do nghịch mùa, khiến sản lượng hàng ra thị trường còn ít, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ… THU HÀ Đại tướng Phan Văn Giang: Quản lý chặt vùng trời, biển, đảo và không gian mạng Ngày 24-2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban đầu xuân Bính Ngọ 2026. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Toàn quân đã tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ an toàn, chu đáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ tới đây, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ SSCĐ. Các đơn vị phải quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm. Toàn quân cần nắm chắc, dự báo đúng tình hình để kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đại tướng yêu cầu tăng cường kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, biển, đảo. Lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, hải đội dân quân thường trực duy trì SSCĐ trên các vùng biển trọng điểm. Toàn quân tiếp tục đổi mới giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các đơn vị cần đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chặt chẽ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước và bí mật quân sự… VIẾT THỊNH TP.HCM ứng dụng AI, big data, GIS... để giải quyết ùn tắc, ngập nước Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn TP.HCM năm 2026. TP.HCM sẽ số hóa quy trình nghiệp vụ, áp dụng big data, AI, IoT, blockchain, GIS phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số... Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và các nền tảng số dùng chung để tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách của TP.HCM như giảm ùn tắc giao thông, giải quyết ngập nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường và xây dựng “TP văn minh - không ma túy”. TP.HCM cũng sẽ triển khai đề án “Kết nối các sàn giao dịch công nghệ vùng Đông Nam Bộ” hình thành hệ thống liên kết thị trường KHCN, ưu tiên đặt hàng nhiệm vụ giải quyết các vấn đề bức thiết trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa và du lịch. THANH TUYỀN Công trình giúp ngăn mặn, giữ ngọt cho Nha Trang sắp về đích Ngày 24-2, ông Nguyễn Thanh Hiến (Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa) cho biết dự án công trình đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang vừa thông tạm phần đường giao thông trên cầu. Theo ông Hiến, đến nay dự án đạt khoảng 97% khối lượng. Trong đó, phần đập chính và âu thuyền đã hoàn thành bê tông cốt thép, lắp đặt xi lanh thủy lực; cầu giao thông đạt khoảng 97%; kè gia cố lòng sông và hai bờ hoàn thành 100%; các hạng mục nhà chứa thùng dầu và hệ thống thủy lực điều khiển đã lắp đặt xong. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa. Đập ngăn mặn được xây dựng cách cầu đường sắt khoảng 75 m về phía hạ lưu sông Cái. Công trình thiết kế theo dạng đập trụ đỡ gồm năm khoang (mỗi khoang rộng 30 m), có âu thuyền, kết hợp cầu giao thông phía trên. Cầu dài 400 m, gồm chín nhịp, rộng 26 m, bố trí hai chiều xe chạy và lề đi bộ hai bên, mỗi bên rộng 1,7 m. XUÂN HOÁT ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư: Không để tình trạng du xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ Báo chí phải mở đường, dẫn đường, giữ đường cho dòng chảy thông tin tích cực Giá sầu riêng tăng từng ngày, có loại lên đến 165.000 đồng/kg Tin vắn • Điều tra vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc. Ngày 24-2, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với VKSND khu vực 12 - Lâm Đồng thu thập chứng cứ để điều tra vụ tai nạn liên hoàn giữa bốn ô tô trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào tối 12-2. PHƯƠNG NAM • Khởi tố người kéo kính ô tô làm thiếu tá CSGT bị thương. Ngày 24-2, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can Nguyễn Tuấn Quyền (25 tuổi) để làm rõ hành vi giữ tay thiếu tá CSGT rồi kéo kính chắn gió, tăng ga bỏ chạy, gây thương tích khi bị kiểm tra nồng độ cồn. ĐẮC LAM • Nữ giám đốc mua hơn 500 hóa đơn để né thuế. Ngày 24-2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với Châu Thị Mộng Thi, giám đốc Công ty TNHH Long Phú Kim, để điều tra hành vi mua trái phép hơn 500 hóa đơn với tổng giá trị hơn 1,5 tỉ đồng để né thuế. TIẾN THOẠI Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Ban Bí thư cho ý kiến về báo cáo một số tình hình nổi bật triển khai thực hiện Chỉ thị 55 của Ban Bí thư. Ảnh: Báo NHÂN DÂN

5 Việc đào tạo theo hướng tăng cường chọn lọc nội dung, đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của TP, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Thời sự - Thứ Tư 25-2-2026 UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP năm 2026. Kế hoạch nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, quản lý nhà nước theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ; theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước. Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ, công chức đang làm việc tại các sở, ngành, cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức đơn vị sự nghiệp. Ngoài ra còn có một số đối tượng khác theo nhu cầu của TP như người quản lý doanh nghiệp ở tổng công ty, công ty nhà nước, cán bộ, công chức được cử sang làm việc Việc bồi dưỡng tập trung vào các nội dung: Văn hóa công vụ, quản lý đô thị hiện đại; phát triển kinh tế và khoa học công nghệ; phát triển giáo dục, văn hóa, du lịch và đẩy mạnh cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý, phục vụ nhân dân… UBND TP.HCM còn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo đặc thù nghề nghiệp, lĩnh vực công tác: Thanh tra, nội vụ, TP.HCM: Bồi dưỡng cán bộ có tư duy chiến lược, dám chịu trách nhiệm tại hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ… Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên sâu Theo kế hoạch, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được đào tạo, bồi dưỡng cả trong nước và nước ngoài. Ởtrongnước,UBNDTP.HCM sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. công tác dân tộc, công tác tôn giáo, đối ngoại, tiếp công dân, quản lý tài chính; xây dựng, thực hiện đô thị thông minh; trung tâm tài chính; đường sắt đô thị… Việc đào tạo theo hướng tăng cường chọn lọc nội dung, đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của TP, qua đó đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Ở nước ngoài, UBND thoisu@phapluattp.vn UBND TP.HCM sẽ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ về năng lực chuyên môn, tư duy chiến lược, bản lĩnh đổi mới và dám chịu trách nhiệm... TP.HCM tiếp tục tập trung nghiên cứu, xây dựng và tổ chức các chương trình bồi dưỡng theo đề án, kế hoạch và chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP; các chương trình hợp tác hằng năm giữa TP với các địa phương quốc tế, đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức TP. Ngoài ra, UBND TP.HCM còn nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của TP, hình thành cơ sở dữ liệu về đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng cán bộ, xác định chính xác nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Qua đó, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức về năng lực chuyên môn và tư duy chiến lược, bản lĩnh đổi mới và dám chịu trách nhiệm, khả năng làm việc quốc tế trong môi trường số; có đạo đức, phẩm chất tốt đẹp. Nghiên cứu mô hình các nước Để thực hiện kế hoạch nêu trên, UBND TP.HCM nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát tiêu chuẩn, quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định. Thực hiện cơ chế cạnh tranh trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; cải tiến, đổi mới chất lượng tài liệu, chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn và điều kiện của TP. Song song đó, tăng cường quan hệ hợp tác với các lãnh sự quán nước ngoài tại TP để tranh thủ nguồn tài trợ học bổng, kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP. Tổ chức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các mô hình đào tạo, bồi dưỡng ở các địa phương trong và ngoài nước…• Cảnh giác chiêu trò tặng quà để quảng cáo cá độ, cờ bạc trực tuyến Ngày 24-2, Công an TP.HCM đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước hoạt động cho tặng vật dụng miễn phí gắn với quảng cáo các trang web cờ bạc, cá cược trái phép đang có dấu hiệu phức tạp trên địa bàn. Theo Công an TP.HCM, thời gian qua tại một số địa phương xuất hiện tình trạng người lạ liên hệ các quán ăn, nhà hàng, cửa hàng tạp hóa... để cho tặng miễn phí các vật dụng sinh hoạt. Các món đồ này rất đa dạng như ống đũa, cốc nhựa, muỗng, hộp khăn giấy, áo phông, ghế đá hay biển hiệu. Đáng chú ý, trên các vật dụng này đều in logo, biểu tượng của các nền tảng cá cược như OK VIP, MB66, “Thần tài đến”, “...tỉ trao tay”, “nhận lì xì... tỉ”. Ngoài ra, một số người còn tặng nón bảo hiểm, móc khóa cho người đi đường có gắn mã QR. Khi người dân quét mã QR này, đường link sẽ dẫn đến trang web giới thiệu là tổ chức cung cấp dịch vụ cá cược trên Internet. Tại đây, người dùng được hướng dẫn cài đặt thêm ứng dụng thứ ba với lời quảng cáo “để truy cập chính hãng, không lo bị chặn mạng”. Cơ quan chức năng xác định đây là hoạt động quảng cáo trá hình, sử dụng chiêu trò đánh vào lòng tham để dẫn dắt người dân tham gia cờ bạc trực tuyến, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Trước tình hình trên, Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh cần thận trọng khi tiếp nhận, sử dụng các vật phẩm tài trợ có gắn nội dung quảng cáo các trang web, ứng dụng cá độ. NGUYỄN TÂN Sau khi kéo lê xe máy trên đường gần 1 km, tài xế ô tô mới dừng xe. Ảnh: NP UBND TP.HCM có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2026. Ảnh: LÊ THOA Đề nghị xét nghiệm ma túy tài xế xe bán tải kéo lê xe máy 1 km gây chết người Ngày 24-2, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, anh LHAQ cho biết gia đình anh đã gửi đơn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng trưng cầu giám định chất ma túy đối với Phạm Quốc Huy, người lái xe bán tải tông chết cha ruột anh và kéo lê xe máy gần 1 km hôm 20-2. Đồng thời, xem xét trưng cầu giám định bằng phương pháp xét nghiệm mẫu tóc (chân tóc) để xác định việc có hay không sử dụng chất ma túy trong thời gian trước đó (nếu xét thấy cần thiết theo chuyên môn). Trường hợp đã thực hiện việc lấy mẫu và giám định, đề nghị thông báo kết quả giám định theo quy định để gia đình được biết. Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 0 giờ ngày 20-2, tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng thuộc phường Phan Thiết xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bán tải 86C-170.68 do Phạm Quốc Huy điều khiển và mô tô 86L1-1215 do ông Lê Văn Cường (56 tuổi) điều khiển. Sau khi hất văng ông Cường, xe bán tải kéo lê xe máy suốt quãng đường dài vào đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết tạo ra những vệt lửa dữ dội xé toạc màn đêm. Một số người đã dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc vụ việc như trong phim hành động. Sau khi kéo lê xe máy gần 1 km chiếc xe bán tải này mới dừng lại. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng nên đã tử vong. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quốc Huy. Ngày 22-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt Phạm Quốc Huy. Sau khi bị giữ khẩn cấp, qua kiểm tra, xác định Huy có nồng độ cồn trong máu lên đến 123,86 mg/dL. Theo một chuyên gia y tế, nồng độ cồn 123,86 mg/dL là rất cao, vượt rất xa ngưỡng tiêu chuẩn y khoa và pháp lý của hầu hết các quốc gia trên thế giới, vượt xa ngưỡng chịu đựng thông thường của hệ thần kinh trung ương. Ở nồng độ này, não bộ rơi vào trạng thái “gây mê” cục bộ, làm tê liệt khả năng phán đoán và kéo dài thời gian phản xạ 1-2 giây. Trong giao thông, chỉ cần 0,5 giây chậm trễ đã đủ để tạo nên một thảm kịch. Thực tế tài xế đã điều khiển xe trong tình trạng thị giác bị thu hẹp, không còn khả năng làm chủ hành vi. PHƯƠNG NAM - VÕ TÙNG HOÀNG KIM

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 25-2-2026 thành niên, cơ quan đăng ký cư trú không phải kiểm tra, xác minh điều kiện về tính hợp pháp của chỗ ở và tình trạng cư trú. Tuy nhiên, theo Nghị định 58/2026, chính sách này chỉ còn áp dụng đối với người dưới sáu tuổi. Cụ thể, chỉ trẻ dưới sáu tuổi mới được đăng ký thường trú tại nơi thường trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ trong trường hợp nơi thường trú không trùng với nơi đang sinh sống thực tế. Như vậy, nhóm từ đủ sáu tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ không còn đương nhiên được hưởng cơ chế này mà phải đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký cư trú theo quy định chung. Một điểm thay đổi quan trọng khác nằm ở quy định về miễn kiểm tra, xác minh điều kiện đăng ký cư trú. Hiện nay, việc miễn kiểm tra được áp dụng cho toàn bộ người chưa thành niên khi đăng ký lần đầu. Điều này tạo thuận lợi đáng kể cho gia đình khi thực hiện thủ tục cho trẻ. Quy định mới đã thu hẹp phạm vi miễn kiểm tra, chỉ áp dụng đối với người dưới sáu tuổi đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 154/2024. Điều này đồng nghĩa với việc nhóm trẻ từ sáu tuổi trở lên khi đăng ký cư trú có thể phải trải qua quy trình xác minh điều kiện chỗ ở và các tiêu chí liên quan. So với quy định hiện hành, nội dung quy định mới sửa đổi thể hiện rõ hơn vai trò của người giám hộ trong việc đăng ký cư trú. Ở một số tình huống, ngoài cha, mẹ, người giám hộ cũng được xác định là chủ thể có quyền và trách nhiệm thực hiện kê khai, xác nhận ý kiến vào tờ khai thay đổi thông tin cư trú, đặc biệt liên quan đến trẻ dưới sáu tuổi. Bên cạnh đó, các nội dung khác vẫn được giữ nguyên như: Thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh để thực hiện thủ tục cư trú; trách nhiệm của cha, mẹ, chủ hộ hoặc người giám hộ; trường hợp cha, mẹ không có nơi thường trú, tạm trú thì thực hiện khai báo theo Điều 4 của nghị định (nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú). Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú, tạm trú Nghị định 58/2026 cũng sửa đổi, bổ sung Điều 9, Điều 10 Nghị định 154/2024 về hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú, tạm trú. Điểm mới đáng chú ý đầu tiên là bổ sung cơ chế xử lý ngay sau khi có quyết định hủy bỏ đăng ký cư trú. Cả đối với thường trú và tạm trú, trong thời hạn một ngày kể từ khi nhận quyết định hủy bỏ của thủ trưởng cấp trên hoặc ngay sau khi ra quyết định hủy bỏ, cơ quan đăng ký cư trú phải thực hiện xóa đăng ký thường trú, tạm trú và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Quy định này không được tách bạch, cụ thể như vậy trong Nghị định 154/2024. Thứ hai, nghị định mới làm rõ và phân nhóm các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú, tạm trú theo từng điểm của Điều 24, Điều 29 Luật Cư trú, đồng thời quy định rõ thời hạn xử lý một ngày làm việc khi hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp nhận thông tin phản ánh. So với quy định hiện nay, nội dung này được cấu trúc lại chặt chẽ hơn, viện dẫn cụ thể từng nhóm trường hợp thay vì quy định chung. Thứ ba, về trách nhiệm trách nhiệm thực hiện thủ tục, Nghị định 58/2026 vẫn giữ thời hạn bảy ngày để thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú, tạm trú nhưng diễn đạt rõ hơn chủ thể có trách nhiệm, bao gồm người thuộc diện xóa, đại diện hộ gia đình hoặc người đại diện theo pháp luật. Quy định hiện nay chỉ nêu người thuộc diện xóa hoặc đại diện hộ gia đình. Thứ tư, thay đổi đáng chú ý về HUỲNH THƠ Chính phủ ban hành Nghị định 58/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật Căn cước. Trong đó, những thay đổi liên quan đến đăng ký cư trú cho người chưa thành niên và thủ tục xóa đăng ký thường trú, tạm trú được xem là các điểm đáng chú ý, tác động trực tiếp đến người dân khi thực hiện thủ tục cư trú. Đăng ký cư trú cho người chưa thành niên Nghị định 58/2026 sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 154/2024 về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên. Theo Nghị định 154/2024, các cơ chế ưu tiên về đăng ký cư trú được áp dụng chung cho toàn bộ người chưa thành niên (dưới 18 tuổi). Trong đó, nếu cha, mẹ có nơi thường trú nhưng không phải nơi đang thực tế sinh sống thì người chưa thành niên vẫn được đăng ký thường trú tại nơi thường trú của cha, mẹ. Đồng thời, khi đăng ký thường trú, tạm trú lần đầu cho người chưa Nghị định 58/2026 có hiệu lực từ ngày 15-3-2026; riêng quy định về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên được áp dụng từ ngày 1-7-2026. Ảnh: HUỲNH THƠ phương thức nộp hồ sơ. Nếu Nghị định 154/2024 cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích thì Nghị định 58/2026 quy định nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Điều này cho thấy xu hướng đẩy mạnh số hóa, thu hẹp phương thức nộp hồ sơ truyền thống. Thứ năm, nghị định mới làm rõ hơn cơ chế xử lý khi công dân hoặc đại diện hộ gia đình không thực hiện thủ tục. Trường hợp hộ chỉ có một người hoặc đại diện không thực hiện, cơ quan đăng ký cư trú phải kiểm tra, xác minh, lập biên bản và chủ động xóa đăng ký thường trú, tạm trú. Quy định hiện nay cũng cho phép cơ quan cư trú thực hiện việc này nhưng chưa phân định cụ thể trường hợp hộ chỉ có một người. Ngoài ra, đối với lực lượng vũ trang, quy định mới yêu cầu văn bản đề nghị xóa cư trú chỉ sử dụng số định danh cá nhân, bỏ quy định về chứng minh nhân dân chín số như hiện nay. Các nội dung về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết (năm ngày làm việc đối với thường trú, ba ngày đối với tạm trú) và trách nhiệm thông báo kết quả cơ bản được giữ nguyên. Nghị định 58/2026 có hiệu lực từ ngày 15-3-2026; riêng quy định về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên được áp dụng từ ngày 1-7-2026. • Quy định mới đã thu hẹp phạm vi miễn kiểm tra, chỉ áp dụng đối với người dưới sáu tuổi đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Truy tố chủ Tập đoàn Sen Tài Thu vụ lừa đảo hơn 757 tỉ đồng phapluat@phapluattp.vn VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu) và bốn bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền… Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 102020 đến tháng 6-2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu phó tổng giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu tổng giám đốc), Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn. Các bị can thuê cộng tác viên, nhân viên, sale, rồi đưa các tài liệu, slide không đúng sự thật về chiến lược kinh doanh của công ty để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận… Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao. Linh và Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn. Thực tế, sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông. Từ tháng 10-2020 đến tháng 6-2023, 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỉ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Sau khi nhận tiền, các bị can đã sử dụng hơn 737 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỉ đồng còn lại, bà Hòa cùng đồng phạm chiếm đoạt hết. Quá trình điều tra, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỉ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỉ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng. BÙI TRANG Quy định mới về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên Nghị định 58/2026 thu hẹp ưu tiên đăng ký cư trú cho người chưa thành niên, đồng thời quy định quy trình xóa thường trú, tạm trú theo hướng số hóa, chặt chẽ hơn. Phạm Thị Hòa (bìa trái), cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu. Ảnh: CTV

