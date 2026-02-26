036-2026

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ trang 4 trang 2+3 SỐ 036 (7607) - Thứ Năm 26-2-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Mỗi lá phiếu là niềm tin và trách nhiệm với đất nước Thẩm quyền của Tòa án Tối cao Mỹ và ông Trump trong vụ thuế quan TP.HCM chưa ban hành hệ số K, bảng giá đất thực hiện thế nào? trang 16 trang 9 trang 14 TP.HCM nâng cấp 168 trạm y tế thành “bệnh viện mini”trang 12+13 Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW và Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Hội trường Diên Hồng (Hà Nội). Ảnh: VGP NGHỊ QUYẾT 79, NGHỊ QUYẾT 80 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: Tạo dựng nội lực vật chất, tinh thần ĐỂ ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 500 sào dưa hấu đã “cọc” 7,5 tỉ đồng bỏ chỏng chơ để trâu bò ăn trang 7

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 26-2-2026 Ngày 25-2, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết bên cạnh những nghị quyết đã ban hành trước đó, Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị được hình thành trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn và tư duy lý luận trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhằm đồng thời giải quyết hai yêu cầu có tính nền tảng là tăng cường “nội lực vật chất” và củng cố “nội lực tinh thần”. Kinh tế nhà nước phải chiếm lĩnh được những cao điểm chiến lược Trong phát biểu chỉ đạo, vực tư nhân cùng tham gia, cùng cạnh tranh, cùng phát triển. Lĩnh vực nào Nhà nước không cần thiết làm hoặc làm không hiệu quả, kiên quyết sắp xếp lại theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, chống lợi ích nhóm, chống sân sau, chống thao túng, chống trục lợi chính sách” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư cho rằng kinh tế nhà nước phải có những đóng góp mang tính đột phá vào năng lực tự chủ quốc gia, đảm bảo duy trì ổn định và giữ không phải để độc quyền mà để đảm bảo chủ quyền, tránh lệ thuộc và bảo vệ lợi ích quốc gia trong mọi tình huống, có sức lan tỏa cho cả nền kinh tế. Điểm tựa tiếp theo được Tổng Bí thư nhắc tới đó là điểm tựa về điều tiết ổn định và sức chống chịu, đặc biệt trong thời kỳ có nhiều cú sốc đan xen như đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động lãi suất, tỉ giá, chiến tranh thương mại, dịch bệnh. Kinh tế nhà nước phải giữ vai trò ổn định những thị trường thiết yếu, đảm bảo cung ứng các dịch vụ công ích thiết yếu, duy trì nền tảng, năng lực dự phòng ứng phó với rủi ro của cả hệ thống. Văn hóa quyết định khả năng đi xa Cũng theo Tổng Bí thư Tô Lâm, nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh thì “văn hóa quyết định khả năng đi xa”. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh Tạo dựng nội lực vật chất, củng cố để đất nước phát triển bền vững Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi thêm một số nội dung liên quan tới Nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước. Ông nhấn mạnh kinh tế nhà nước phải thực sự chiếm lĩnh cao điểm chiến lược chỉ huy của nền kinh tế, giữ vai trò chủ đạo, trở thành điểm tựa quốc gia trong kỷ nguyên mới. “Lĩnh vực nào Nhà nước tự nắm giữ để đảm bảo chủ quyền và ổn định, phải nắm cho chắc, làm cho tinh, cho mạnh. Lĩnh vực nào Nhà nước chỉ nên giữ vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng, mở đường, phải thiết kế một cơ chế để khu can thiệp kịp thời khi xuất hiện những rủi ro mang tính hệ thống. Vì vậy, trong giai đoạn mới, kinh tế nhà nước phải thực sự được cụ thể hóa thành điểm tựa lớn. Đó là điểm tựa về an ninh, chủ quyền kinh tế. Kinh tế nhà nước phải nắm giữ vào các huyết mạch, vào xương sống quốc gia, từ năng lượng, hạ tầng chiến lược, tài chính, tín dụng, logistics then chốt, dữ liệu và nền tảng số thiết yếu. Theo Tổng Bí thư, nắm Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua thử thách và vươn lên. Nghị quyết 79 tạo dựng nội lực vật chất để đất nước giữ vững ổn định, làm chủ các cân đối lớn và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia. Nghị quyết 80 tạo dựng nội lực tinh thần để bồi đắp bản lĩnh, kỷ cương, niềm tin và sức mạnh nội sinh của dân tộc. “Văn hóa phải trở thành nền tảng vững chắc của sự phát triển” Tại hội nghị, trình bày chuyên đề nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam (Nghị quyết 80), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết (ảnh) nhấn mạnh Nghị quyết 80 chứa đựng nhiều nội dung, bao trùm toàn diện với phương thức và tư duy mới, mang tính đột phá. Nghị quyết 80 vừa phải tổng kết thực tiễn, kế thừa và phát triển cả lý luận và thực tiễn những nghị quyết trước đó; vừa phải đáp ứng những yêu cầu rất cao và mới khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới với nhu cầu đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định để có thể phát triển bền vững đất nước, văn hóa không chỉ là “nền tảng tinh thần”, mà phải trở thành nền tảng vững chắc của sự phát triển. Nghị quyết 80 có tới ba lần khẳng định: “Văn hóa, con người là nền tảng”, “Phát triển văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng vững chắc” và từ đó chỉ ra yêu cầu: “Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng của văn hóa trong phát triển đất nước”. Đáng chú ý, từ tầm nhìn mới, bao trùm về văn hóa, Nghị quyết 80 lần đầu tiên đưa ra hai phạm trù mới: Văn hóa là “trụ cột” và là “hệ điều tiết” cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Như vậy, cùng với chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa trở thành một trong bốn trụ cột của sự phát triển. Hai luận điểm “văn hóa là nền tảng” và “văn hóa là trụ cột” đã khẳng định một tầm nhìn mới, vừa kế thừa các quan điểm trước, vừa có tính đột phá trong nhận thức lý luận về văn hóa thời kỳ phát triển mới của dân tộc. Về tầm nhìn mới đối với mục tiêu và các nhiệm vụ cốt lõi phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu các nội dung. Theo đó, Nghị quyết 80 vừa khẳng định mục tiêu chung cho từng lĩnh vực, vừa chỉ ra một số chỉ tiêu cụ thể cần phải đạt tới, gắn yêu cầu cao về chất lượng phát triển với định lượng cụ thể của một số lĩnh vực văn hóa. Xây dựng con người luôn là vấn đề trung tâm, cốt lõi, mục tiêu cao nhất trong các nghị quyết của Đảng ta về văn hóa. Ba thành tố cực kỳ quan trọng được gắn kết trong một nhiệm vụ lớn là phát triển hạ tầng, huy động và sử dụng các nguồn lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa… Với tầm nhìn mới, tư duy mới và yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt, Nghị quyết 80 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để văn hóa thực sự trở thành nền tảng, trụ cột và hệ điều tiết của sự phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới. Kinh tế nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo Cũng tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị (ảnh) truyền đạt nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết 79). Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định lần đầu tiên nội hàm kinh tế nhà nước được xác định một cách đầy đủ, có hệ thống, làm rõ vị trí và mở rộng phạm vi của khu vực này. Nghị quyết nêu rõ trong 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt sau 40 năm đổi mới, kinh tế nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo; vừa trực tiếp sản xuất, kinh doanh vừa là nền tảng nguồn lực vật chất quan trọng. Về nhiệm vụ, giải pháp, Nghị quyết 79 đề ra bảy nhóm nhiệm vụ liên quan các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; khoáng sản; kinh tế biển; vùng trời; kinh tế không gian vũ trụ, không gian tầm thấp, không gian ngầm; tài nguyên số và viễn thông. Trong đó, theo ông Nguyễn Thanh Nghị, cần quán triệt và thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp mới và trọng tâm. Ngay trong năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN MINH TRÚC - VIẾT THỊNH

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 26-2-2026 Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trình bày chuyên đề chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80. Triển khai thực hiện hai nghị quyết, Chính phủ đã xây dựng chương trình hành động với 230 nhiệm vụ. Trong đó có 99 nhiệm vụ về phát triển kinh tế nhà nước, 131 nhiệm vụ về phát triển văn hóa. Nhóm nhiệm vụ phát triển văn hóa Nêu cụ thể các nhóm nhiệm vụ về phát triển văn hóa (thể hiện trong Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ cho biết chương trình hành động của Chính phủ có tám nhóm nhiệm vụ. Nhóm nhiệm vụ thứ nhất là đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động với năm nhiệm vụ cụ thể. Lồng ghép các yêu cầu phát triển văn hóa trong việc hoạch định các chiến lược phát triển của đất nước, địa phương, xây dựng các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Nhóm nhiệm vụ thứ hai là xây dựng thể chế mang tính đột phá, gồm 17 nhiệm vụ cụ thể. Nhóm nhiệm vụ thứ ba là xây dựng con người văn hóa và môi trường văn hóa, gồm 26 nhiệm vụ. Nhóm nhiệm vụ thứ tư được Phó Thủ tướng đề cập là đổi mới phương thức quản lý và chuyển đổi số trong quản lý văn hóa. Nhóm này gồm 14 nhiệm vụ, tập trung vào đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Nhóm nhiệm vụ thứ năm: Xây dựng hệ sinh thái văn hóa và sáng tạo. Trong nhóm này, Chính phủ tập trung xây dựng hệ sinh thái sáng tạo văn hóa gắn kết với khởi nghiệp và công nghệ mới. Áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong hoạt động văn hóa… Nhóm nhiệm vụ thứ sáu liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng các thương hiệu quốc gia, gồm 18 nhiệm vụ. Nhóm nhiệm vụ thứ bảy là xây dựng nguồn lực, hạ tầng và nhân lực, có 17 nhiệm vụ. Trong đó, đáng chú ý là triển khai quyết liệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Nhóm nhiệm vụ thứ tám là hội nhập quốc tế về văn hóa, gồm 26 nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào ban hành Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa nội dung văn hóa vào các hiệp định hợp tác Thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80: Chương trình hành động với 230 nhiệm vụ nội lực tinh thần thần để đất nước vượt qua thử thách và vươn lên. Thách thức lớn nhất đối với văn hóa hôm nay không chỉ là thiếu nguồn lực, mà là nguy cơ xói mòn hệ giá trị, lệch chuẩn hành vi, thực dụng hóa, bạo lực ngôn từ, tin giả, tin thất thiệt và sự tấn công của những yếu tố độc hại trong không gian mạng. Nếu không kịp thời chấn hưng văn hóa, chúng ta có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhưng sẽ thiếu điểm tựa dài hạn. Con người có thể giàu lên nhưng nghèo đi về chuẩn mực, về lòng tự trọng, về trách nhiệm công dân và về khát vọng cống hiến. Do đó, để xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới, Tổng Bí thư đề nghị tập trung triển khai đồng bộ năm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, phải xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Trong đó, cần nhấn mạnh những phẩm chất cốt lõi: Yêu nước, thuần phong mỹ tục, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Quan trọng hơn, hệ giá trị không thể chỉ “viết trong văn bản” mà phải được cụ thể hóa thành chương trình giáo dục, thành chuẩn mực công vụ. Thứ hai, phải coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Trong kỷ nguyên số, môi trường văn hóa mở rộng sang không gian mạng, nơi thông tin lan truyền nhanh, cảm xúc bị kích động dễ dàng và độc hại có thể “đầu độc”, tạo mơ hồ trong nhận thức nếu thiếu sức đề kháng. Tiếp theo, đặt trọng tâm vào giáo dục và phát triển con người, coi đây là trục xuyên suốt của chấn hưng văn hóa. Theo Tổng Bí thư, chấn hưng văn hóa phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất: Tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác, trung thực, tử tế, trách nhiệm và tinh thần phụng sự cộng đồng, mình vì mọi người. Mọi người đều phải có trách nhiệm với xã hội. Thứ tư, phát triển công nghiệp văn hóa để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là sức mạnh mềm của quốc gia. Thứ năm, xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và coi đây là gốc của niềm tin xã hội. Văn hóa trong Đảng, trong bộ máy công quyền phải là văn hóa gương mẫu, nói đi đôi với làm, trọng danh dự, trọng kỷ luật và tận tụy phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một hạt nhân lan tỏa văn hóa liêm chính, chuẩn mực trong ứng xử, nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ, không né tránh, không đùn đẩy, không vô cảm. Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng phải xác định rõ thực trạng văn hóa của mình để tập trung giải quyết. Tránh làm dàn trải, tránh hình thức, tránh “làm cho có, làm cho xong”. kinh tế, thương mại song phương, đa phương và các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao… Nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế nhà nước Trình bày các nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế nhà nước (theo Nghị quyết 29/NQCP của Chính phủ), Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết nghị quyết đặt ra câu chuyện phải sử dụng một cách sáng suốt, hiệu quả các nguồn lực nhà nước đang nắm giữ, trước hết là nguồn lực về đất đai và tài nguyên. Các nhiệm vụ đặt ra là rà soát, sửa đổi Luật Đất đai hướng tới phân cấp mạnh mẽ, cương quyết thu hồi đất bỏ hoang, lãng phí. Số hóa, làm sạch và liên thông toàn bộ hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc. Tiến hành thăm dò, thống kê toàn diện khoáng sản quốc gia để điều phối thống nhất. Lập quy hoạch tích hợp không gian ngầm với quy hoạch đô thị hiện đại. Xây dựng và triển khai hiệu quả chiến lược đất hiếm. Xây dựng cơ chế vượt trội triển khai khuôn khổ thử nghiệm phát triển kinh tế không gian và kinh tế tầm thấp. Ưu đãi đầu tư hạ tầng trạm đỗ thông minh phục vụ phương tiện bay không người lái… Đối với nhóm nhiệm vụ phát huy nguồn lực tài sản kết cấu hạ tầng, Phó Thủ tướng nêu một số nhiệm vụ cụ thể như hoàn thiện đồng bộ chính sách về quản lý, sử dụng và khai thác các loại tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Về nguồn lực dự trữ quốc gia, Quỹ Tài chính ngoài ngân sách và vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN), có 13 nhiệm vụ. Trong đó, rà soát danh mục hàng hóa và củng cố hệ thống kho tàng dự trữ quốc gia... Nhóm nhiệm vụ về đổi mới quản trị DN có chín nhiệm vụ, tập trung vào áp dụng nguyên tắc quản trị DN hiện đại theo tiêu chuẩn OECD. Đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; chỉ tiền kiểm khi thực sự cần thiết. Nhóm nhiệm vụ cơ cấu lại vốn và phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước có 15 nhiệm vụ. Trọng tâm là có cơ chế, chính sách đặc thù cho phép DN có vai trò dẫn dắt được sử dụng toàn bộ nguồn thu từ thoái vốn để tái đầu tư. Nghiên cứu, lập các danh mục DN nhà nước mạnh, quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt trong ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược của nền kinh tế; DN nhà nước có triển vọng thuộc nhóm 500 DN lớn nhất thế giới vào năm 2030...• Tiêu điểm Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến các điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, TP, các xã, phường, đặc khu, các tổ chức Đảng... Cả nước có hơn 27.000 điểm cầu với hơn 2 triệu đại biểu tham dự. “Hai nghị quyết được quán triệt hôm nay không chỉ là hai nhóm nhiệm vụ song song, mà là một cấu trúc phát triển thống nhất, bổ trợ và nâng đỡ lẫn nhau, trong đó: Nghị quyết 79 tạo dựng nội lực vật chất để đất nước giữ vững ổn định, làm chủ các cân đối lớn và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia. Nghị quyết 80 tạo dựng nội lực tinh thần để bồi đắp bản lĩnh, kỷ cương, niềm tin và sức mạnh nội sinh của dân tộc” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.• hoàn thiện công tác đo đạc, thống kê, số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai trên toàn quốc; kết nối liên thông với các hệ thống dữ liệu quốc gia khác; xây dựng, ban hành Luật Đất đai sửa đổi và văn bản hướng dẫn. Ban hành cơ chế vượt trội, triển khai khuôn khổ thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) để thúc đẩy phát triển kinh tế không gian vũ trụ, kinh tế không gian tầm thấp, công nghiệp hàng không, vũ trụ… Đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu tinh gọn hệ thống, không thành lập quỹ mới khi không cần thiết, sáp nhập, giải thể quỹ hoạt động kém hiệu quả. Về doanh nghiệp (DN) nhà nước, nghị quyết định hướng đầu tư phát triển một số tập đoàn kinh tế, DN nhà nước mạnh, quy mô lớn, giữ vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt như quốc phòng, an ninh, năng lượng, vận tải, logistics, tài chính ngân hàng… Định hướng cổ phần hóa DN nhà nước là không làm ảnh hưởng đến kiểm soát của Nhà nước trong lĩnh vực then chốt, chiến lược, không làm mất các thương hiệu quốc gia có uy tín. Về thoái vốn, với DN nhà nước không cần nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối sẽ có cơ chế, lộ trình phù hợp để sáp nhập vào DN nhà nước hoặc chuyển giao cho DN đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước ở Trung ương hoặc địa phương. Với các tổ chức tín dụng nhà nước, sắp xếp lại mạng lưới ngân hàng thương mại nhà nước; bảo đảm minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình; tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, tỉ lệ an toàn vốn và hiệu quả hoạt động. Nghị quyết cũng nhấn mạnh chuyển các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hóa cao sang cơ chế thị trường; mở rộng hợp tác công tư, khuyến khích khu vực ngoài nhà nước tham gia cung ứng dịch vụ công, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty TNHH một thành viên ở lĩnh vực phù hợp… MINH TRÚC - VIẾT THỊNH VIẾT THỊNH Triển khai thực hiện hai nghị quyết, Chính phủ đã xây dựng chương trình hành động với 230 nhiệm vụ. Trong đó có 99 nhiệm vụ về phát triển kinh tế nhà nước, 131 nhiệm vụ về phát triển văn hóa. Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương ở Hội trường Diên Hồng (Hà Nội). Ảnh: VGP

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 26-2-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU Ngày 25-2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ năm, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Dự kiến đầu tháng 3-2026, đoàn thanh tra của EC sẽ vào kiểm tra lần thứ năm. Việc kiểm tra lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kết quả của đoàn kiểm tra là yếu tố quyết định đến việc EC gỡ thẻ vàng hoặc nâng lên cảnh báo thẻ đỏ đối với thủy sản Việt Nam. Vì thế, Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt 123 nhiệm vụ, tập trung vào năm nhóm vấn đề trọng tâm. Trong đó, chủ tịch UBND các tỉnh, TP có hoạt động khai thác, thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản chỉ đạo chuẩn bị thông tin, tài liệu báo cáo đảm bảo đầy đủ, chính xác, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu địa phương không hoàn thành nhiệm vụ chống khai thác IUU, ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của cả nước hoặc bị cảnh báo thẻ đỏ… PV Tin vắn • Tổ chức Lễ hội đua ngựa Gò Thì Thùng. Ngày 25-2, Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND xã Tuy An Tây tổ chức Lễ hội đua ngựa Gò Thì Thùng, xuân Bính Ngọ 2026. Lễ hội là hoạt động văn hóa - thể thao độc đáo, tôn vinh đời sống lao động, phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa lâu đời của địa phương. T.THOẠI • Tìm thấy thi thể 2 thiếu niên đuối nước. Ngày 25-2, Công an phường Sài Gòn, TP.HCM đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể NGB (15 tuổi) và LAH (14 tuổi) cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, ngày 23-2, sau khi tiếp nhận thông tin có người đuối nước tại khu vực kênh Tàu Hủ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ. N.TÂN Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 06/CTTTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phải khẩn trương, tập trung xử lý công việc với tinh thần “làm việc sớm, vào việc ngay” theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư; thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm. Theo dõi sát biến động giá cả, thị trường sau Tết, nhất là hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và các nguyên liệu đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất; chủ động, kịp thời có các giải pháp điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường, điều tiết sản xuất, không để thiếu hàng, sốt giá. Khẩn trương hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026, phân bổ vốn ngân sách nhà nước nguồn chi thường xuyên năm 2026 cho các chương trình mục tiêu quốc gia; chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em mồ côi. Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và chuẩn bị khởi công 148 trường còn lại trong tháng 2-2026… (Theo TTXVN) Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ra văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục về việc tăng cường quản lý và triển khai bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất cho năm học 2026-2027. Theo đó, tất cả điều chỉnh phải đảm bảo tính tương thích với chương trình giáo dục phổ thông, bộ SGK mới sẽ chính thức được áp dụng từ năm học 2026-2027. Công tác quản lý, tư vấn và kiểm tra việc triển khai tại cơ sở sẽ được tăng cường, đảm bảo đồng bộ trong cả dạy học lẫn kiểm tra, đánh giá. Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường khẩn trương rà soát nhu cầu SGK cho năm học 2026-2027 chi tiết theo từng khối lớp và môn học. Thông tin này phải được báo cáo chính xác về sở qua hệ thống quản lý trực tuyến trước ngày 28-2… NGUYỄN QUYÊN Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị 06 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.Ảnh:VGP Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ TP.HCM yêu cầu hoàn tất rà soát sách giáo khoa mới trước 28-2 Ngày 25-2, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng đã chủ trì tổ chức hội thảo đánh giá tác động của bảng giá đất trên địa bàn TP. Tại đây, Sở NN&MT TP Đà Nẵng đã báo cáo bốn phương án điều chỉnh bảng giá đất năm 2026 để đưa ra lấy ý kiến. Ở phương án 1, đối với địa bàn TP Đà Nẵng cũ sẽ giữ nguyên bảng giá đất hiện hành, bổ sung các tuyến đường theo Nghị quyết 49/2025 của HĐND TP. Ở phương án 2 và 3, Sở NN&MT đề xuất theo bảng giá đất UBND TP đã trình HĐND TP tại kỳ họp cuối năm 2025, trong đó có việc giảm giá trên tỉ lệ tăng theo đề xuất của tư vấn hoặc giữ nguyên tỉ lệ tăng. Phương án 4, TP sẽ mời thầu thuê đơn vị tư vấn tiếp tục điều tra, khảo sát dữ liệu giao dịch thị trường để xây dựng lại bảng giá đất trên toàn TP theo kết quả điều tra được. Tại hội thảo, đa số ý kiến đồng tình với phương án 1 và cân nhắc thêm phương án 4. Các ý kiến tại hội thảo sẽ được ban tổ chức tổng hợp để báo cáo UBND TP trong ngày 26-2 trước khi trình HĐND TP. TẤN VIỆT Đà Nẵng: 4 phương án điều chỉnh bảng giá đất năm 2026 Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Nga Putin Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga để thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 24-2 (giờ địa phương), tại điện Kremlin, đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại buổi hội kiến, trên cơ sở các định hướng lớn trong thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Lê Hoài Trung khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Nga trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, dầu khí, hợp tác biển, quốc phòng, kỹ thuật quân sự, khoa học công nghệ và giao thông vận tải. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga luôn coi trọng việc không ngừng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước; khẳng định coi Tổng Bí thư Tô Lâm là người bạn thân thiết, mong sớm được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga; sẵn sàng duy trì tiếp xúc và trao đổi thường xuyên với Tổng Bí thư Tô Lâm về các vấn đề chiến lược cũng như về quan hệ song phương; mong muốn hai bên nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột là năng lượng, dầu khí, kỹ thuật quân sự..., mở rộng sang các lĩnh vực điện hạt nhân, khoa học công nghệ, giao thông vận tải… VIẾT THỊNH Mức phí tại 5 dự án thuộc cao tốc Bắc - Nam thu từ ngày 1-3 Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí chi tiết đối với phương tiện lưu thông trên năm dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam. Theo đó, bốn tuyến gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết áp dụng mức 900 đồng/PCU (xe con)/km. Riêng tuyến Phan Thiết - Dầu Giây áp dụng mức 1.300 đồng/PCU/km. Tuyến này đã được đầu tư hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp nên mức thu cao hơn. Dự kiến việc thu phí sẽ bắt đầu từ ngày 1-3. V.LONG TP.HCM: Công bố ngày thơ Việt Nam 2026 với chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới” Ngày 25-2, Hội Nhà văn TP.HCM công bố chương trình ngày thơ Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới”. Theo nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, chủ đề năm nay phản ánh diện mạo, nhịp sống và khát vọng phát triển của một đô thị năng động. Ngày thơ Việt Nam năm 2026 gồm chuỗi hoạt động diễn ra trong ba ngày từ ngày 27-2 đến 1-3 (tức từ ngày 11 đến 13 tháng Giêng). Dịp này, ban tổ chức cũng phát động cuộc thi thơ “Tiếng gọi đô thị mới” dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước với tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng. T.BÌNH Thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 tăng cao Ngày 25-2, theo công bố của ĐH Quốc gia TP.HCM, tính đến thời hạn cuối đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 1 năm 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM vào ngày 24-2, có 137.376 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 5,14% so với năm 2025. Đây là kỳ thi được tổ chức năm thứ chín nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kết quả xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học. Theo công bố, năm nay ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tổ chức hai đợt thi, mở rộng phạm vi tại nhiều tỉnh, TP trên cả nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và đáp ứng nhu cầu sử dụng kết quả xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học. P.ANH

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 26-2-2026 TP.HCM tập huấn, giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ công tác bầu cử Buổi tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử sẽ trao đổi, giải đáp những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử tại TP.HCM. THANH TUYỀN - TRỌNG PHÚ Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi là Ủy ban bầu cử TP.HCM) vừa có kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn. Kịp thời trao đổi, giải đáp những vướng mắc phát sinh Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 27-2, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban bầu cử TP.HCM đến điểm cầu bầu cử các xã, phường, đặc khu. Nội dung hội nghị tập trung hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Công tác chuẩn bị trước và trong ngày bầu cử; trang trí khu vực bỏ phiếu; công tác tổng hợp báo cáo số liệu trong và sau ngày bầu cử; công tác kiểm phiếu của tổ bầu cử; công tác sử dụng phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử. Ngoài ra còn tập trung vào công tác lập, rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri và in thẻ cử tri; công tác tuyên truyền cuộc bầu cử; trao đổi, thảo luận giải đáp một số vướng mắc (nếu có). Hội nghị nhằm trang bị kiến thức pháp luật về bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND cho các thành viên tham gia tổ chức bầu cử nắm vững các quy định, nguyên tắc, quy trình và trách nhiệm trong từng khâu của công tác bầu cử. Cùng với đó, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thực tiễn cho đội ngũ làm công tác bầu cử ở các cấp, góp phần tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Đồng thời kịp thời trao đổi, giải đáp những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử. Hà Nội: Hơn 60% ứng cử viên có trình độ, học hàm, học vị cao Ngày 25-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các ứng cử viên bước vào giai đoạn tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử chính thức. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, chúc mừng 54 người ứng cử ĐBQH khóa XVI và 205 người ứng cử ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành quy trình hiệp thương ba vòng theo đúng quy định, công khai, minh bạch, dân chủ. “Điều đó đã khẳng định các ứng cử viên đã được cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú tín nhiệm, tin tưởng giới thiệu là ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031” - bà Hà nhấn mạnh. Thông tin về cơ cấu, chất lượng ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, bà Hà nhận định các ứng cử viên có trình độ chuyên môn, học hàm, học vị, tỉ lệ cơ cấu… đều cao hơn các nhiệm kỳ trước. Cụ thể, trong 54 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH sau hiệp thương vòng 3 có 33 người có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ (62,3%); 20 người có trình độ đại học (37,7%). Tỉ lệ nữ đạt 43,4% với 23 người, 7 người dưới 40 tuổi (13,2%), 15 người tái cử (27,7%) và 4 người ngoài Đảng (7,5%). Đối với 205 người ứng cử ĐB HĐND TP, có 149 người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ (60,1%); 98 người TP.HCM hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Nhằm hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy QH tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM vừa ban hành văn bản triển khai, đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhân dân tích cực tham gia. Cuộc thi được tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp. Cuộc thi được triển khai với mục tiêu nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, qua đó góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử và lan tỏa tinh thần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Cuộc thi diễn ra từ ngày 27-2 đến 15-3 theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (https://baocaovien.vn), báo Đại biểu Nhân dân (https:// daibieunhandan.vn) và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi. Ngày 25-2, Sở KH&CN TP.HCM cho biết vừa chính thức ban hành bộ tiêu chí và quy trình xét chọn các tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp tham gia sử dụng không gian làm việc tại tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) ở 123 Trương Định, phường Xuân Hòa. Theo đó, TP.HCM mời gọi các tổ chức ươm tạo, tăng tốc, quỹ đầu tư, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp dẫn dắt, tổ chức trung gian kết nối thị trường - công nghệ, cùng các cá nhân có năng lực chuyên môn, mạng lưới và kinh nghiệm thực tiễn đăng ký tham gia hoạt động tại SIHUB. Sở KH&CN TP.HCM cho biết các đơn vị được xét chọn sẽ được xem xét ký thỏa thuận sử dụng không gian làm việc chuyên nghiệp tại trung tâm TP trong thời gian 3-5 năm theo cơ chế hợp tác hiện hành. Đồng thời tham gia các chương trình ươm tạo, tăng tốc, kết nối đầu tư trong nước và quốc tế do TP tổ chức hoặc phối hợp triển khai. Việc đăng ký tham gia xét chọn không chỉ là sử dụng hạ tầng làm việc, mà còn trở thành đối tác trong mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của TP. “Chúng tôi chú trọng xét chọn dựa trên tiêu chí về mức độ phù hợp với định hướng phát triển hệ sinh thái của TP, kế hoạch hoạt động cụ thể và cam kết đồng hành dài hạn trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp. Việc đặt ra bộ tiêu chí rõ ràng nhằm bảo đảm lựa chọn đúng đối tượng, mục tiêu và sử dụng hiệu quả nguồn lực công phục vụ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo” - đại diện Sở KH&CN TP cho hay. Hạn chót nhận hồ sơ là 17 giờ ngày 20-3-2026. Các đơn vị quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết về bộ tiêu chí và tải biểu mẫu đăng ký tại cổng thông tin điện tử của SIHUB: https://sihub.gov.vn/dang-ky-ho-tro-khoi-nghiep. Tòa nhà 123 Trương Định với khuôn viên gần 17.000 m² được vận hành theo mô hình gồm hai không gian chính: Không gian triển khai các chương trình, hoạt động do Nhà nước hỗ trợ và không gian thu hút các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tư nhân trong và ngoài nước cùng đồng hành với Nhà nước phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo cơ chế hiện hành. Hiện nay, tầng 6 của tòa nhà được bố trí không gian làm việc cho cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. LÊ THOA có trình độ đại học (39,5%) và 1 người có trình độ dưới đại học (0,4%). Tỉ lệ nữ đạt 43,1% với 107 người, 4 người là người dân tộc thiểu số (1,6%), 84 người dưới 40 tuổi (33,9%), 34 người ngoài Đảng (13,7%) và 50 người tái cử (20,2%). Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội bày tỏ tin tưởng với trí tuệ, tâm huyết và tình yêu dành cho Hà Nội, các ứng cử viên sẽ chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn vận động bầu cử, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 15-3. Bà Hà mong muốn dù trúng cử hay không, mỗi ứng cử viên vẫn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cử tri.• Công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Tam Thắng, TP.HCM cho ngày bầu cử sớm 26-2. Ảnh: THANH THÙY Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 tham gia hội nghị gặp mặt. Ảnh: TRỌNG PHÚ Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP.HCM nhằm trang bị kiến thức pháp luật về bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND cho các thành viên tham gia tổ chức bầu cử. Tòa nhà 123 Trương Định với khuôn viên gần 17.000 m². Ảnh: MINH HOÀNG Cơ hội lập “đại bản doanh” tại trung tâm khởi nghiệp 17.000 m2 giữa lòng TP.HCM

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 26-2-2026 đối không để xảy ra tình trạng “3 không”: Không tham gia tố tụng; không kháng cáo khi không đồng tình với bản án, quyết định và không tổ chức thi hành khi bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Bên cạnh đó, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác THA hành chính. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để giải quyết dứt điểm những vướng mắc của công dân, tổ chức. Xác định đây là một trong những nội dung cần phải xem xét, đánh giá trong công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Người đứng đầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng ban hành văn bản, tham mưu và chủ động kiểm tra, rà soát khi ban hành các quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính. Cùng với đó, có trách nhiệm theo dõi tiến độ, kết quả thi hành bản án, quyết định hành chính của tòa án đã có hiệu lực. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu rà soát, tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính có hiệu lực trên địa bàn. Cụ thể, hoàn thành việc ban hành, tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện đối với từng bản án, quyết định chưa được thi hành xong trước ngày 31-3. Trong đó, phân công trách nhiệm, xác định rõ thời gian, lộ trình chi tiết tổ chức và kết quả THA. Bên nói thi hành xong, bên nói chưa thi hành Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện trên địa bàn có 25 bản án, quyết định hành chính chưa thi hành xong. Trong đó, Bản án hành chính phúc thẩm số 72 ngày 11-3-2022 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng là bản án kéo dài mà báo Pháp Luật TP.HCM nhiều lần phản ánh. Theo Bản án số 72, Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cũ phải thực hiện hành vi hành chính giải quyết hồ sơ giao đất của Công ty TNHH Trồng rừng Thái Bình đúng thời hạn quy định theo quy chế của UBND tỉnh Khánh Hòa cũ. Sau khi có quyết định THA, Sở TN&MT đã có Thông báo số 221 từ chối giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Trồng rừng Thái Bình. Đồng thời, cơ quan này cho rằng đã thực hiện xong Bản án số 72. Công ty Thái Bình đã có đơn khiếu nại đối với thông báo trên và cho rằng Sở TN&MT thi hành không đúng nội dung bản án. Cho rằng nội dung Bản án số 72 chưa rõ ràng, được hiểu theo nhiều cách khác nhau, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền. Trong văn bản phúc đáp Thanh tra tỉnh, THA dân sự tỉnh Khánh Hòa cho rằng Sở TN&MT đã thực hiện xong hành vi giải quyết hồ sơ giao đất cho Công ty TNHH Trồng rừng Thái Bình theo quy chế của UBND tỉnh Khánh Hòa. Trái lại, VKSND Tối cao lại cho rằng việc Sở TN&MT ra thông báo từ chối giải quyết hồ sơ cho Công HUỲNH HẢI Ngày 25-2, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản về việc tăng cường chấp hành, chỉ đạo chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án (THA) hành chính theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “3 không” Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị, chủ tịch các xã, phường và đặc khu chấp hành nghiêm luật tố tụng hành chính và THA hành chính. Thực hiện trách nhiệm tham gia đối thoại, tham gia phiên tòa và cung cấp tài liệu, chứng cứ trong các vụ án hành chính mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước bị khởi kiện. Trong đó, xác định đối thoại là giải pháp quan trọng nhằm giải quyết dứt điểm bức xúc, khiếu kiện của tổ chức, cá nhân. Người đứng đầu chính quyền tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh tuyệt Khánh Hòa: Thi hành 25 bản án hành chính tồn đọng trước 31-3 ty TNHH Trồng rừng Thái Bình là không thực hiện đúng quyết định của Bản án số 72. Sau đó, dựa trên báo cáo của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã bác toàn bộ nội dung đơn khiếu nại của Công ty TNHH Trồng rừng Thái Bình. Mới đây, Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chuyển đơn đề nghị chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức đối thoại để ghi nhận ý kiến. Đồng thời, có phương án chỉ đạo xử lý dứt điểm, không để vụ việc này kéo dài, phức tạp.• Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “3 không”: Không tham gia tố tụng; không kháng cáo khi không đồng tình với bản án, quyết định và không tổ chức thi hành khi bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. TAND khu vực 8 - TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý án Chiều 25-2, TAND khu vực 8 - TP.HCM tổ chức hội nghị chuyển giao triển khai và thực hiện hệ thống tòa án điện tử từ TAND khu vực 1 - TP.HCM. Tại hội nghị, thẩm phán Nguyễn Ngọc Thương, Chánh án TAND khu vực 8, cho biết cùng với sự phát triển của đất nước nói chung và ngành tòa án nói riêng, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là phần mềm quản lý án đã được triển khai tại một số đơn vị và cho thấy hiệu quả rõ rệt. TAND khu vực 8 đã tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác này. Theo Chánh án Thương, đơn vị đã chính thức vận hành phần mềm được hai ngày và bước đầu cho thấy kết quả tương đối ổn định. Tuy nhiên, để đội ngũ thẩm phán, thư ký và chuyên viên trong đơn vị có thao tác nhuần nhuyễn, đạt hiệu quả cao nhất thì cần có sự hướng dẫn, tập huấn và trao đổi thêm về các quy trình thực hiện từ tác giả của phần mềm. “Tôi đề nghị tất cả mọi người đều phải áp dụng phần mềm này, không được chủ quan hay có tâm lý ngại công nghệ như trước đây. Trong quá trình tiếp cận, nếu có khó khăn, vướng mắc gì thì mạnh dạn đặt câu hỏi để được giải đáp kịp thời. Mục tiêu là khi bắt tay vào thao tác thực tế phải đảm bảo sự nhuần nhuyễn và chính xác” - chánh án TAND khu vực 8 nói. Tại buổi giới thiệu và tập huấn phần mềm, ông Nguyễn Cao Trí (chuyên viên công nghệ TAND khu vực 1) đã hướng dẫn chi tiết từng thao tác cụ thể trên phần mềm: Từ công tác thụ lý vụ án, phát hành công văn đi, phát hành văn bản tố tụng, kiểm tra công văn đến, quản lý và theo dõi tiến độ giải quyết vụ án... Hệ thống quản lý thông tin nội bộ tòa án là phần mềm do TAND khu vực 1 - TP.HCM xây dựng, phát triển và đang triển khai cho các đơn vị TAND hai cấp TP.HCM và nhiều đơn vị tòa án tại các tỉnh, TP trong cả nước. Hệ thống này có các chức năng tiêu biểu như quy trình tiếp nhận đơn khởi kiện, duyệt đơn thụ lý, thụ lý, giải quyết, lên lịch xét xử, quy trình quản lý, phân công thẩm phán giải quyết, phát hành văn bản tố tụng. Đồng thời, theo dõi, giám sát tiến độ, kết quả giải quyết án, việc quản lý văn bản đến, văn bản đi đều thực hiện trên nền tảng số. Lãnh đạo và cán bộ tòa án có thể giải quyết công việc mọi lúc, mọi nơi trên hệ thống. Các chức năng nổi bật của hệ thống quản lý thông tin nội bộ tòa án có thể kể đến như lấy và quản lý số văn bản tố tụng online. Thẩm phán và thư ký có thể quản lý chính xác số lượng văn bản tố tụng phát hành, tránh nhầm lẫn, sơ suất dẫn đến việc văn bản phát hành bị bỏ quên, thất lạc. Văn bản tố tụng ngay sau khi lấy số đều được scan minh chứng bổ sung cho tổ số hóa để lãnh đạo theo dõi sát sao hồ sơ của từng thẩm phán. Từ đó, nâng cao chất lượng giải quyết án, hạn chế án tồn. HỮU ĐĂNG phapluat@phapluattp.vn Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu phải có kế hoạch thi hành án đối với 25 bản án hành chính còn tồn đọng trước ngày 31-3. Khu đất nằm trong dự án trồng rừng của Công ty Thái Bình. Ảnh: TN Ông Nguyễn Cao Trí, chuyên viên công nghệ TAND khu vực 1, đang hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm quản lý án nội bộ. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==