2 Thời sự - Thứ Sáu 27-2-2026 thoisu@phapluattp.vn THẢO PHƯƠNG Đầu tháng 9-2025, TP.HCM triển khai chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tay nghề cao từ các bệnh viện (BV) hàng đầu của TP ra công tác tại Trung tâm Y tế (TTYT) Quân dân y Côn Đảo, mỗi đợt luân phiên một tháng. Đến nay, sau gần sáu tháng triển khai, chương trình đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Giành giật sự sống cho người dân ở Côn Đảo Mới đây, các bác sĩ (BS) chuyên khoa đợt 6 tại Côn Đảo đã điều trị thành công một ca bệnh đặc biệt nặng, nguy cơ tử vong cao trong bối cảnh việc chuyển viện được đánh giá không an toàn. Bệnh nhân nữ (68 tuổi), nhập khoa Cấp cứu, TTYT Quân dân y Côn Đảo trong tình trạng viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp, sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiều bệnh mạn tính phức tạp như tăng huyết áp, đái tháo đường kiểm soát kém, thoái hóa đa khớp và hội chứng Cushing do sử dụng corticoid kéo dài. Với tình trạng huyết động không ổn định, việc chuyển viện bằng đường biển hoặc đường không đều tiềm ẩn nguy cơ biến chứng, thậm chí tử vong cao. Trước tình thế khẩn cấp, các BS đã phối hợp đội ngũ tại chỗ kết nối hội chẩn từ xa với các chuyên gia Hồi sức đó êkíp đã tư vấn gia đình cân nhắc tiêu sợi huyết rtPA tại chỗ. Sau khi được hỗ trợ một phần chi phí thuốc hiệu quả chương trình luân phiên BS, góp phần thu hẹp khoảng cách y tế giữa đảo xa và đất liền. “Không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất” Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất”, các BS đã vượt biển đến đây với sứ mệnh thiêng liêng: Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân và cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Trong thời gian này, đoàn BS đã khám, chữa bệnh cho TP.HCM mang y tế chuyên sâu tích cực của BV Nhân dân Gia Định. Từ đó thống nhất phương án điều trị hồi sức tích cực tại chỗ, êkíp khẩn trương đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm dưới hướng dẫn siêu âm, sử dụng vận mạch liều cao và kháng sinh phổ rộng. Bệnh nhân được theo dõi 24/24 giờ, điều chỉnh thông số máy thở, kháng sinh theo kháng sinh đồ, kiểm soát đường huyết và nuôi dưỡng tĩnh mạch, kết hợp chăm sóc hô hấp tích cực và vật lý trị liệu. Sau chín ngày thở máy, bệnh nhân được rút nội khí quản thành công. Sau 22 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân hồi phục, xuất viện và kịp về đón Tết cùng gia đình. Trước đó, một bệnh nhân nam (60 tuổi) tại Côn Đảo bị đột quỵ tuần hoàn sau, được phát hiện trong khoảng 5-9 giờ sau khởi phát triệu chứng yếu nửa người phải. Bệnh nhân làm nghề tự do, hoàn cảnh khó khăn, trong túi chỉ còn khoảng 3 triệu đồng nhưng gia đình vẫn dự định vay mượn để thuê máy bay vào BV Nhân dân 115. Qua đánh giá chuyên môn, các BS xác định đây là nhồi máu tuần hoàn sau mức độ trung bình (NIHSS 6), nhiều khả năng không tắc động mạch thân nền nên không có chỉ định can thiệp lấy huyết khối. Việc chuyển tuyến rất tốn kém nhưng không mang lại thêm lợi ích điều trị, do (11 triệu đồng), gia đình đồng ý điều trị tại Côn Đảo. Nhờ có chuyên gia bệnh lý mạch máu não của BV Nhân dân 115 đang luân phiên công tác tại đây, bệnh nhân được thăm khám đúng chuẩn, chụp CT khẩn cấp tại TTYT Quân dân y Côn Đảo, đồng thời hình ảnh được kết nối hội chẩn từ xa với các chuyên gia BV Nhân dân 115. Dù bệnh đã sang giờ thứ 12, song dựa trên bằng chứng khoa học mới về mở rộng cửa sổ điều trị, các chuyên gia thống nhất chỉ định tiêu sợi huyết tĩnh mạch ngay tại đảo. 1 giờ sau, bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ còn méo miệng nhẹ, có thể đi lại và giao tiếp. Đây là ca đột quỵ tái thông thành công thứ hai tại Côn Đảo trong hai tháng, minh chứng rõ nét cho Luân phiên bác sĩ ra Côn Đảo không chỉ là giải pháp chuyên môn mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ trách nhiệm của TP.HCM đối với người dân đảo xa nơi đầu sóng ngọn gió. Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân ngay tại Côn Đảo. Ảnh: BVCC Đến nay, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức sáu đợt luân phiên với sự tham gia của 47 BS chuyên khoa thuộc các lĩnh vực nội, ngoại, sản, nhi, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, thận - lọc máu đến từ các BV lớn: Bình Dân, Hùng Vương, Chấn thương Chỉnh hình, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhân dân Gia Định, Nguyễn Tri Phương, Nhân dân 115, Nguyễn Trãi, Trưng Vương, đa khoa khu vực Thủ Đức, Lê Văn Thịnh, Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM... Tiêu điểm Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo sau hơn hai thập niên hoạt động trong cơ sở cũ đã chính thức bước sang một giai đoạn mới. Từ ngày 25-8-2025, trung tâm chuyển sang trụ sở khang trang, hiện đại, được xây dựng trên diện tích hơn 12.000 m² với năm tầng chức năng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân nơi đảo xa. Đây là bước ngoặt quan trọng, không chỉ về cơ sở vật chất mà còn mở ra cơ hội nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài. Giai đoạn đầu, trung tâm triển khai 60 giường bệnh với tổng kinh phí đầu tư gần 325 tỉ đồng, bao gồm hạ tầng và trang thiết bị. Dự kiến đến năm 2030 sẽ bổ sung thêm 40 giường, hướng tới quy mô phù hợp với đặc thù bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại địa phương. Trong những ngày đầu vận hành, trung tâm đã tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện (BV) tuyến trên, đồng thời đón đoàn bác sĩ (BS) chuyên khoa đầu tiên theo chương trình luân phiên từ các BV tại TP.HCM. Nhờ đó, hoạt động chuyên môn nhanh chóng khởi sắc, số lượt khám ngoại trú tăng gấp đôi, công tác điều trị nội trú cũng mở rộng ở nhiều chuyên khoa. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở bài toán nhân lực. Dù biên chế được phê duyệt 122 người, hiện trung tâm mới có 72 nhân sự, còn thiếu đến 50 vị trí. Trước đây, lực lượng BS tại chỗ nhiều lần biến động do nghỉ việc, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, đội ngũ thay thế chủ yếu là BS trẻ, kinh nghiệm còn hạn chế. Chính vì vậy, chương trình luân phiên BS ra Côn Đảo trở thành điểm tựa quan trọng, không chỉ hỗ trợ chuyên môn trực tiếp mà còn chuyển giao kỹ thuật, đào tạo đội ngũ tại chỗ. Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay trên đảo, giảm hẳn tình trạng phải chuyển viện về đất liền. Trong tháng đầu tiên tại cơ sở mới, nhiều kỹ thuật lần đầu được triển khai thành công, giúp xử trí kịp thời các ca bệnh phức tạp. Telemedicine cũng được tăng cường, kết nối hội chẩn với các chuyên gia đầu ngành, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức y khoa hiện đại. Những nỗ lực này đã mang lại niềm tin cho người dân, đồng thời khẳng định vai trò của trung tâm trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng nơi địa bàn đặc biệt, cách đất liền hơn 180 km. Theo định hướng lâu dài, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các BV tuyến trên để duy trì và mở rộng chương trình luân phiên BS, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Mục tiêu là từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, phấn đấu phát triển thành BV đa khoa theo chỉ đạo của Sở Y tế. Trong tương lai, đơn vị dự kiến đầu tư thêm trang thiết bị để triển khai các kỹ thuật chuyên sâu như thận nhân tạo, tiêu sợi huyết, xử trí chấn thương sọ não và các kỹ thuật cấp cứu đòi hỏi thời gian vàng. Đây sẽ là nền tảng để trung tâm đáp ứng tốt hơn nhu cầu Hành trình mới của y tế Côn Đảo Một bệnh nhân đột quỵ được điều trị tái thông thành công tại Côn Đảo. Ảnh: BVCC KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THẦY THUỐC

3 Thời sự - Thứ Sáu 27-2-2026 thoisu@phapluattp.vn THANH TÚ Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) - BV Bệnh nhiệt đới Trung ương hiện đang điều trị 73 bệnh nhân nặng. Kế hoạch mở rộng quy mô lên 100 giường bệnh đã có từ năm 2025 nhưng đành gác lại vì bài toán nhân lực. Ở nơi ranh giới sống - chết được tính bằng giây ấy, hơn 100 nhân viên y tế đang xoay xở trong vòng quay ba ca, đối mặt với hàng ngàn ca bệnh phức tạp mỗi năm. “Đứng suốt, làm suốt” ở nơi kén người Bước qua cánh cửa kính cách ly của Trung tâm Hồi sức tích cực, thứ bủa vây lấy người ta không chỉ là tiếng “bíp bíp...” đơn điệu của hệ thống monitor chằng chịt, mà còn là mùi hóa chất khử khuẩn đặc quánh đến ngột ngạt. Trên giường bệnh là những cơ thể bất động, cắm đầy ống truyền, ống thở. Tương phản hoàn toàn với sự tĩnh lặng ấy là những bước chân hối hả, những đôi mắt thâm quầng lộ rõ sự mỏi mệt sau lớp khẩu trang của các y, bác sĩ (BS). Ngành truyền nhiễm vốn đã rủi ro, hồi sức truyền nhiễm lại càng khốc liệt. BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, miêu tả chuyên ngành hồi sức truyền nhiễm bằng hai chữ ngắn gọn: “Kén người”. Sự khốc liệt của môi trường này nằm ở chỗ các y, BS phải liên tục đối mặt với sinh tử. “Ở đây chỉ có đi làm suốt, đứng suốt. Nhân lực mỏng, trong khi số lượng bệnh nhân luôn dao động 70-80 người. Quy mô khoa hoàn toàn có thể mở lên 100 bệnh nhân nhưng nhân lực hiện tại chỉ đáp ứng được chừng này, chưa thể nhận thêm” - BS Phúc nói. Nhưng bù lại, cường độ làm việc vắt kiệt sức lực ấy lại là “lò luyện” ra những BS bản lĩnh. BS Phúc nhẩm tính mỗi năm trung tâm tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân hồi sức nặng với đủ các mặt bệnh phức tạp. “Ở BV công, lượng bệnh nhân lớn, mỗi người bệnh gần như một người thầy. BS trẻ mới ra trường tiếp xúc với khối lượng công việc này sẽ trưởng thành cực kỳ nhanh, cả về chuyên môn lẫn khả năng kiểm soát cảm xúc. Như BS Giữ nhịp tim cho người lạ: Chuyện nghề ở phòng hồi sức tích cực Giữa tiếng máy monitor dồn dập tại Trung tâm Hồi sức tích cực, hơn 100 y, bác sĩ căng mình trực ba ca, giành giật sự sống cho hàng chục bệnh nhân mỗi ngày. hơn 2.600 lượt người dân; thực hiện nhiều ca phẫu thuật và thủ thuật phức tạp ngay tại Côn Đảo. Mỗi ca bệnh được xử trí thành công là một niềm vui, một bước tiến của y tế Côn Đảo, giúp người dân tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao mà không phải vượt biển vào đất liền. Không chỉ vậy, các BS còn chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và hướng dẫn nhân viên y tế tại chỗ, giúp trung tâm ngày càng chủ động hơn trong cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật cơ bản. TS-BS Huỳnh Giang Châu, BV Hùng Vương, ra công tác tại Côn Đảo với tinh thần xung kích và nhiệt huyết của người thầy thuốc, mang theo niềm tin và trách nhiệm mà lãnh đạo TP giao phó. “Điều quý giá nhất chúng tôi nhận được không chỉ là kinh nghiệm chuyên môn trong môi trường còn nhiều khó khăn, mà còn là tình người, tình đồng đội và tinh thần đoàn kết. Chúng tôi học được cách trân trọng từng ca bệnh, từng nụ cười, ánh mắt tin tưởng của người dân và hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa hai từ “phục vụ”. Chúng tôi tin rằng chương trình luân phiên BS không chỉ là hoạt động ngắn hạn mà sẽ trở thành chiến lược bền vững, là biểu tượng đẹp của sự gắn kết giữa y tế đất liền và y tế hải đảo, để người dân Côn Đảo luôn được chăm sóc sức khỏe kịp thời, toàn diện và nhân văn” - BS Châu chia sẻ.• đến đảo xa Quyết định đúng đắn và hiệu quả Việc chọn đặc khu Côn Đảo - địa bàn tiền tiêu, còn nhiều khó khăn để làm điểm tăng cường y tế chuyên sâu cho tuyến cơ sở là quyết định rất đúng đắn và hiệu quả. Triển khai cực y tế chuyên sâu tại Côn Đảo không chỉ là một giải pháp chuyên môn, mà là sự khẳng định mạnh mẽ trách nhiệm của TP đối với người dân nơi đảo xa. Đây cũng là bước triển khai cụ thể Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Về lâu dài, cần khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế của Sở Y tế về tăng cường chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và nhân lực cho vùng sâu, vùng xa và các khu vực như Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Nhiệm vụ quan trọng nữa là đào tạo đội ngũ quản lý và chuyên môn. Cần quy hoạch, rèn luyện cán bộ lãnh đạo BV hạng I từ thực tiễn công tác; xây dựng cơ chế khuyến khích BS trẻ, BS nội trú, thạc sĩ, tiến sĩ tình nguyện công tác dài hạn tại vùng khó khăn, có chính sách ưu tiên đào tạo, phát triển nghề nghiệp sau thời gian cống hiến. Ông NGUYỄN PHƯỚC LỘC, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Mỗi ca bệnh được xử trí thành công là một niềm vui, một bước tiến của y tế Côn Đảo, giúp người dân tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao mà không phải vượt biển vào đất liền. Huân, ngày đầu mới về khoa hễ gặp áp lực với bệnh nhân là “mít ướt”, khóc suốt. Nhưng trải qua thời gian, đặc biệt là đợt chống dịch COVID-19, bây giờ BS Huân đã chịu áp lực rất tốt” - BS Phúc chia sẻ. Giao tiếp bằng máy đo sinh tồn BS Nguyễn Thị Huân (sinh năm 1994) chính là người từng “mít ướt” trong lời kể của BS Phúc. Nhận công tác từ năm 2018 ngay đúng đợt dịch bùng phát và chính thức vào biên chế năm 2021, đến nay công việc hằng ngày của chị là theo dõi những bệnh nhân hoàn toàn mất khả năng giao tiếp do đặt ống nội khí quản và hôn mê. Một tua trực hiện tại chỉ có bốn BS nhưng phải chia nhau quản lý bốn khu vực (A, B, C, D). Trung bình mỗi tuần, một BS trực 1-2 buổi. “Gần như luôn tay luôn chân từ lúc nhận đến lúc giao ca. Có những tua thức trắng đêm hoặc chỉ chợp mắt được 3-4 tiếng” - BS Huân kể. Gần tám năm làm nghề, BS Huân nắm trong tay vô số hồ sơ bệnh án nhưng ám ảnh nhất vẫn là những ca bệnh không thể cứu vãn dù BS đã nhìn thấy trước diễn biến. Khi một sinh mệnh vừa vuột qua kẽ tay, không có thời gian cho những giọt nước mắt rơi xuống hay sự yếu lòng ngự trị. Ở nơi ranh giới sống - chết được tính bằng giây, các y, BS chỉ có thể đứng lặng người trong tích tắc, nuốt sự xót xa vào trong, sát khuẩn tay, thay vội đôi găng mới và ngay lập tức xốc lại tinh thần. Bởi lẽ chỉ cách đó vài bước chân, ở giường bệnh bên cạnh, một nhịp tim khác vẫn đang thoi thóp chờ họ giành giật lại từ tay tử thần. Sự chuyên nghiệp đến mức phải tự ép mình kiên cường vượt lên trên cảm xúc cá nhân chính là thứ vũ khí duy nhất giúp họ không gục ngã. Cũng nhờ sự kiên cường đó, tại chính căn phòng này, kỳ tích đã xuất hiện. BS Huân từng cùng đồng nghiệp can thiệp cho một sản phụ 33 tuổi, mang thai sáu tháng, mắc COVID-19 nguy kịch, xuất huyết thành bụng ồ ạt. Êkíp phải mổ lấy thai khẩn cấp ngay tại giường ICU, song song với việc chạy máy ECMO. Trải qua giai đoạn thiếu ôxy não trầm trọng, bệnh nhân cuối cùng vẫn hồi phục nhận thức và xuất viện bình an. Nhiều năm đã trôi qua, đến giờ họ vẫn giữ liên lạc với BS Huân. “Công việc ở hồi sức tích cực rất nặng nề, áp lực và vất vả, đặc biệt đối với BS nữ. Nhưng tôi muốn được đồng hành cùng người bệnh đi qua những căn bệnh khó. Cảm giác được nhìn bệnh nhân và người nhà vui vẻ xuất viện là một trong những động lực lớn nhất giữ tôi tiếp tục làm việc ở đây” - BS Huân bộc bạch. Vòng quay ba ca và rủi ro phơi nhiễm Đồng hành cùng các BS duy trì sự sống cho 73 bệnh nhân là lực lượng điều dưỡng. ThS Nguyễn Thị Thu Hà vừa nhận nhiệm vụ điều dưỡng trưởng ICU được một tháng sau 19 năm gắn bó với khoa Cấp cứu. Hiện tại, trung tâm có tổng cộng 104 nhân sự. Trừ ba hộ lý, số lượng nhân viên y tế trực tiếp tham gia chăm sóc, điều trị là 101 người. Theo dự kiến, đến năm 2026, con số này phải đạt 123 người mới đáp ứng đủ nhu cầu vận hành. Làm việc theo cơ chế ba ca/ngày, nhịp sinh học của các điều dưỡng bị đảo lộn hoàn toàn. Chị Hà kể nhiều nhân viên trực ca 2 kết thúc công việc lúc 22 giờ. Lễ, Tết, việc “đón giao thừa sang ca” tại BV, gọi điện thoại về nhà thắp hương cùng gia đình rồi bật khóc tủi thân là chuyện thường tình. Bản thân chị Hà mỗi ngày cũng tự lái xe 25 km từ nhà đến viện, rời nhà lúc 6 giờ sáng và thường 18 giờ 30 mới bước qua cửa. Làm xong ca trực, sức lực vắt kiệt cho BV, về nhà nhiều khi nằm xuống, chị mệt đến mức đánh rơi cả điện thoại vào mặt, không đủ sức nấu cơm. “Nhưng tình yêu nghề của mình lớn lên từ những thay đổi nhỏ nhất của người bệnh mỗi ngày. Tất cả đều lấy bệnh nhân làm trung tâm. Nhìn người bệnh khỏe lên từng ngày, mình thấy công việc của mình thực sự có ích, giúp đỡ được nhiều người, từ đó lại thấy yêu nghề hơn” - chị Hà tâm sự. Đối mặt với môi trường đặc thù của tuyến cuối bệnh truyền nhiễm, rủi ro phơi nhiễm luôn rình rập. Chị Hà từng bị đờm của bệnh nhân văng thẳng vào mắt khi đang thao tác cắm ống hút, phải lập tức dùng thuốc dự phòng. Ngày 27-2, BS Phúc, BS Huân, điều dưỡng Hà vẫn xoay vần giữa những tiếng “bíp bíp...” của máy monitor. Ước muốn của họ không có gì to tát: Bệnh nhân đáp ứng phác đồ, chính sách đãi ngộ từ ngành y tế được cải thiện và quân số sớm được lấp đầy để những ca trực vơi bớt những đêm trắng kiệt sức. • Cảm giác được nhìn bệnh nhân và người nhà vui vẻ xuất viện là một trong những động lực lớn nhất giữ tôi tiếp tục làm việc ở đây. khám chữa bệnh cho quân và dân trên đảo, ngư dân hoạt động tại vùng biển Côn Đảo cũng như du khách. BS LÊ CÔNG THỌ, Giám đốc TTYT Quân dân y Côn Đảo VIỆT NAM (27-2-1955 – 27-2-2026) Đoàn bác sĩ đợt đầu tiên của chương trình luân phiên bác sĩ đến Côn Đảo. Ảnh: SYT BS Nguyễn Thị Huân thăm khám, lắng nghe nhịp tim và theo dõi sát sao các chỉ số sinh tồn của một bệnh nhân nặng. Ảnh: THANH TÚ

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 27-2-2026 Ngày 26-2, tại trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm Tổng Bí thư Tô Lâm và bốn người ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1. Thay mặt các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trân trọng cảm ơn cử tri về các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, nêu lên những vấn đề lớn về tình hình quốc tế và những vấn đề thực tế cuộc sống, với tinh thần đảm bảo giữ vững ổn định, để phát triển và nâng cao đời sống nhân dân. Trả lời câu hỏi của cử tri về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, thực sự là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc, Tổng Bí thư nêu rõ giáo dục - đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, là đột phá chiến lược về con người, quyết định trực tiếp chất lượng nguồn nhân lực và tương lai phát triển của đất nước. Đây là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội. Tổng Bí thư khẳng định tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách để đổi mới giáo dục đồng bộ, ổn định, lâu dài; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không để gánh nặng đổi mới dồn lên giáo viên, học sinh và phụ huynh; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên mạnh cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để mọi trẻ em đều có cơ hội học tập và phát triển… Trả lời câu hỏi của cử tri về những định hướng chỉ đạo lớn để phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đã xác định rất rõ: Phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và Sáng 26-2, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu tại đây, Chủ tịch QH nhấn mạnh còn đúng 17 ngày nữa là đến ngày bầu cử QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành ngày 15-3 tới. “Có thể khẳng định đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị của chúng ta rất kịp thời, bài bản, chu đáo” - ông Trần Thanh Mẫn nói. Khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử giảm Điểm lại công tác chuẩn bị, Chủ tịch QH thông tin Trung ương đã ban hành 27/27 văn bản hướng dẫn cho các địa phương. Hội đồng Bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng như các địa phương làm việc xuyên đêm, xuyên Tết để đảm bảo công bố quyết định các đại biểu ứng cử ở Trung ương và địa phương đảm bảo trước thời gian và được Tổng Bí thư Tô Lâm khen ngợi công tác chỉ đạo hết sức kịp thời, bài bản, đúng các quy định. “Qua báo cáo của các đơn vị, có thể nói chúng ta không có kiến nghị gì” - Chủ tịch QH nói thêm và hoan nghênh Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ ở các địa phương đã làm tốt công tác hiệp thương để có một danh sách rất cụ thể. Chủ tịch QH đặc biệt hoan nghênh TP.HCM đã chỉ đạo phương án bầu cử sớm ở một số địa phương; công tác chỉ đạo bầu cử của TP Hà Nội đã phủ kín các xã, phường trên địa bàn. Chủ tịch QH đánh giá công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến giờ này là bài bản, đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Văn bản hướng dẫn đầy đủ, ban hành sớm. “Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý” - ông nói thêm. Đặc biệt, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn thông tin việc khiếu nại, tố cáo so với kỳ trước giảm 37 đơn thư, kiến nghị, tại 12 địa phương chưa Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Ảnh: QUỐC HỘI có phát sinh vụ việc phức tạp. Tuy nhiên, ông lưu ý vấn đề này “không chủ quan”, vì từ đây đến ngày bầu cử vẫn còn 17 ngày. Tiếp xúc cử tri: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn sau đó chia sẻ thêm một số vấn đề. Đáng chú ý, một số nơi lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngoài ra, phần mềm công nghệ thông tin còn chưa ổn định, việc tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số, công nhân làm việc theo ca chưa sâu… Đáng lưu ý, do sắp xếp 3.321 xã, cán bộ Mặt trận có thay đổi nhiều, cùng với việc kết thúc hoạt động của cấp huyện dẫn đến việc có những cán bộ Mặt trận chưa có kinh nghiệm trong công tác bầu cử. “Tôi đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ các tỉnh, TP tiếp tục tập huấn cho cán bộ Mặt trận” - ông Trần Thanh Mẫn nói và đề nghị Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, TP tiếp tục kiểm tra sâu sát các đơn vị bầu cử, điểm bầu cử, xem xét các phiếu in ấn, nhất là về tiểu sử, về chương trình hành động của các đại biểu, phiếu bầu, dấu mộc… “Các đồng chí phải làm kiểm tra hết sức chặt chẽ và không để sai sót” - Chủ tịch QH nói thêm. Liên quan đến việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, Chủ tịch QH đề nghị kết hợp trực tiếp và trực tuyến sao cho hiệu quả. “Bây giờ thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ, chúng ta phải ứng dụng công nghệ thông tin trong vấn đề tiếp xúc cử tri, để đảm bảo làm sao lượng cử tri tham dự đông. Bây giờ, một điểm chỉ có khoảng 100-150 cử tri nhưng nếu tổ chức trực tuyến ra 5-6 điểm thì chúng ta sẽ có cả ngàn cử tri tham dự” - theo ông Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội: Đảm bảo tuyệt không để đối tượng chống phá bầu Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh còn đúng 17 ngày nữa là đến ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị rất kịp thời, bài bản, chu đáo. ĐỨC MINH - NGUYÊN THẢO Công bố kết quả bầu cử trước ngày 25-3 “Đến nay, chúng ta đã cơ bản chuẩn bị tốt nhưng tôi lưu ý tuyệt đối không được chủ quan, lơ là” - Chủ tịch QH nhấn mạnh. Về một số công việc cụ thể, Chủ tịch QH yêu cầu tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri sắp tới đảm bảo dân chủ bình đẳng công khai, rà soát danh sách cử tri không để bỏ sót bất cứ một cử tri nào. “Đây là việc hết sức quan trọng” - ông Trần Thanh Mẫn nói. Chủ tịch QH cũng đề nghị đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử. Nhấn mạnh cần đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, Chủ tịch QH cho hay Hội đồng Bầu cử quốc gia rất hoan nghênh lực lượng Quân đội, Công an trong thời gian vừa qua phối hợp chặt chẽ. “Trong thời gian tới, tôi đề nghị phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, không để các đối tượng chống phá” - ông nói thêm. “Có thể khẳng định đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị của chúng ta rất kịp thời, bài bản, chu đáo.” Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội. Ảnh: VGP Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 8 thuộc phường Hải An, Hải Phòng. Ảnh: QUỐC HỘI

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 27-2-2026 chuyển đổi số làm động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Ngay trong năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ cụ thể hóa quan điểm này bằng việc ban hành các Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước và Nghị quyết về các giải pháp chiến lược để tăng trưởng hai con số, dựa trên động lực chủ yếu là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổng Bí thư chỉ rõ một số định hướng lớn: Phải tạo được đột phá về thể chế; tập trung phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số và dữ liệu; phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, tạo ra tăng trưởng thực chất; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chia sẻ với các cử tri trẻ, Tổng Bí thư nhấn mạnh đất nước muốn bứt phá thì thanh niên phải đi đầu trong học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, sáng tạo và làm chủ công nghệ. Mỗi bạn trẻ Việt Nam sẽ nuôi dưỡng ước mơ lớn, không chỉ tìm việc làm tốt cho mình, mà còn góp phần tạo ra giá trị mới cho xã hội, đưa trí tuệ Việt Nam sánh vai bạn bè quốc tế. TRỌNG PHÚ Ngày 26-2, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn, TP.HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức bầu cử sớm tại bốn khu vực bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị cho bầu cử chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy định Sáng 26-2, tham dự khai mạc lễ bầu cử sớm tại phường Tam Thắng có ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 20262031. Lễ khai mạc bầu cử sớm diễn ra trang trọng, phấn khởi dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa kéo dài. Công tác chuẩn bị cho bầu cử, thùng phiếu được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, theo đúng quy định. Trước khi chính thức tiến hành bỏ phiếu theo quy định, Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7 kiểm tra thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy trình bầu cử. Tổ bầu cử đã mời hai cử tri lên chứng kiến việc kiểm tra. Tại thời điểm này, thùng phiếu chính hoàn toàn trống, chưa có bất kỳ phiếu bầu nào bên trong. Sau lễ khai mạc, các cử tri là cán bộ, công nhân viên, người lao động của các đơn vị thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Đưa thùng phiếu ra nhà giàn, tàu trực chiến cho cử tri bỏ phiếu sớm Trong khi đó, tại khu vực bỏ phiếu sớm thuộc phường Phước Thắng và xã Long Sơn có nhiều cử tri là cán bộ, chiến sĩ công tác tại các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân (Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129); Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Chi đội Kiểm ngư số 2; Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM; Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Tại Vùng 2 Hải quân, sau khi hoàn thành bầu cử sớm tại bến cho các cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc các tàu đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trên biển, các đơn vị đã phối hợp với địa phương để thực hiện công tác chuyển thùng phiếu đã niêm phong theo đúng quy định lên các tàu để ra khơi. Việc này nhằm thực hiện nhiệm vụ bỏ phiếu sớm cho các cử tri đang công tác tại Nhà giàn DK1, tàu trực và các ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển trong thời gian diễn ra bầu cử. Công tác đưa thùng phiếu lên các tàu được tổ chức trang trọng, đúng quy định. Tổ trưởng và thành viên các tổ bầu cử trên biển nhận nhiệm vụ với tinh thần phấn khởi, quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách được giao. Tại khu vực bỏ phiếu sớm số 2, địa điểm bỏ phiếu là Chi đội Kiểm ngư số 2 (phường Phước Thắng, TP.HCM). Sau khi hoàn tất bầu cử trên bờ, các đơn vị, tổ chức tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm trên biển. Cử tri khu vực này là cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội Dân quân thường trực TP.HCM. Sau khi đưa thùng phiếu lên tàu, thành viên Ban chỉ đạo khu vực bỏ phiếu số 10 phường Phước Thắng đã tặng hoa, quà động viên các lực lượng tham gia nhiệm vụ. Việc mang thùng phiếu ra biển cụ thể hóa tinh thần trách nhiệm chính trị cao, sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức. Điều này bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió và ngư dân vẫn được tham gia ngày hội lớn của toàn dân an toàn, đúng luật. Trong điều kiện lực lượng phân tán, hoạt động dài ngày trên biển, việc tổ chức tàu, phương tiện mang thùng phiếu ra biển khẳng định quyết tâm chính trị, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị. Hoạt động này góp phần giáo dục, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin và sức mạnh đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.• Một việc quan trọng khác là tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan và công bố kết quả bầu cử trước ngày 25-3 theo đúng luật định. “Chúng ta đang làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả thì càng tốt” - Chủ tịch QH yêu đối an ninh, cử TP.HCM tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực Việc đưa thùng phiếu đến từng điểm nhà giàn, tàu đang làm nhiệm vụ và ngư dân đánh bắt trên biển nhằm bảo đảm mọi cử tri đều được tham gia ngày hội lớn của toàn dân theo đúng quy định. Kết luận của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 03 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46/2025 của Bộ Chính trị. Nội dung về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 46. Trong đó, đặc biệt lưu ý công tác chuẩn bị nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ gắn với sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ. Đồng thời, bảo đảm tỉ lệ người ứng cử là phụ nữ và người dân tộc thiểu số theo đúng quy định. Có tỉ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, tái cử, trẻ tuổi, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân, nông dân, doanh nhân và các hiệp hội, nghiệp đoàn. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu bầu đủ số lượng đại biểu QH, HĐND các cấp. Các đơn vị cần quán triệt việc bảo đảm chất lượng đại biểu và tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách. Cũng theo kết luận, các cấp ủy cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa cuộc bầu cử, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa. Các địa phương cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền ứng cử, bầu cử theo pháp luật. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Khi Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu, phải kịp thời cung cấp thông tin chính xác, đúng tiến độ, không để chậm trễ nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hải Phòng Chiều 26-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và đoàn công tác đã đi giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP Hải Phòng. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế khu vực bỏ phiếu số 8 thuộc phường Hải An. Tại đây, Chủ tịch QH cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra sơ đồ chỉ dẫn phòng bỏ phiếu, khu vực niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu QH; đồng thời nghe báo cáo về tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. Chủ tịch QH lưu ý việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa để cử tri đi bầu trực tiếp; rà soát kỹ các nhóm cử tri đặc thù như cử tri làm ăn xa, cử tri vãng lai, người cao tuổi… nhằm bảo đảm không ai bị bỏ sót quyền bầu cử. Chủ tịch QH đề nghị bí thư Thành ủy Hải Phòng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử trên địa bàn; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công. Ngay sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và đoàn công tác đã làm việc với Ủy ban Bầu cử TP Hải Phòng để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 (thứ ba từ trái sang) dự lễ khai mạc bầu cử sớm tại khu vực bỏ phiếu số 7, thuộc đơn vị bầu cử số 6 phường Tam Thắng. Ảnh: TK Tổ bầu cử trên biển của Vùng 2 Hải quân đưa thùng phiếu ra tàu để chuẩn bị thực hiện việc bầu cử trên biển. Ảnh: VĐ cầu và thông tin dự kiến ngày 6-4, kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI sẽ khai mạc, tương ứng sau đó, HĐND các địa phương sẽ họp kỳ họp thứ nhất. “Thường vụ QH đang chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI. Một là về công tác nhân sự, thứ hai là về các nội dung thông qua tại kỳ họp thứ nhất này…” - Chủ tịch QH cho biết và lưu ý nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, hoàn thành việc tổng kết xác nhận tư cách người trúng cử theo đúng quy định.• V.ĐƯỜNG - Đ.ĐỊNH - T.KHÁNH

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 27-2-2026 phapluat@phapluattp.vn Ngày 26-2, họa sĩ Trần Thành Đạt (27 tuổi, ngụ Gia Lai) xác nhận chủ cơ sở trà sữa TP ở Đắk Lắk, đã đến TP.HCM gặp anh xin lỗi vì tự ý sử dụng tác phẩm “Nhong nhong nhong” của anh. Theo anh Đạt, đây là tranh vẽ các chú ngựa vui nhộn do anh thiết kế và ký hợp đồng độc quyền với nhà sách Phương Nam. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 22-2, cơ sở trà sữa TP đã tự ý sử dụng hình ảnh do anh thiết kế độc quyền để in lên ly trà sữa. Sau nhiều lần nhắc nhở nhưng không có kết quả, anh Đạt đã đăng bài lên mạng xã hội Facebook, tố cơ sở trà sữa này ăn cắp chất xám. Theo anh Đạt, mục đích chính của anh khi đăng bài là để bảo vệ bản quyền tác phẩm, lên án hành vi ăn cắp chất xám, giữ uy tín với đối tác. Sau khi anh Đạt đăng bài trên mạng, đại diện phía trà sữa TP đã xuống TP.HCM làm việc với anh và đối tác. Anh Đạt cho biết trên tinh thần thiện chí nhằm khép lại vụ việc, các bên đã thống nhất giải quyết với nhau, không cần can thiệp pháp lý sâu hơn. Theo đó, đại diện phía trà sữa TP đã bồi thường số tiền 10 triệu đồng cho anh vì đã xâm phạm quyền tác giả, gây tổn thất uy tín và danh dự của họa sĩ cũng như vi phạm quyền sở hữu độc quyền của nhà sách Phương Nam trong thời gian qua. “Mục đích của tôi là lên án hành vi vi phạm bản quyền chứ không đòi hỏi đền bù. Tôi và nhà sách Phương Nam đã thống nhất chuyển toàn bộ số tiền 10 triệu đồng được bồi thường vào quỹ từ thiện để ủng hộ trẻ em nghèo phẫu thuật tim miễn phí” - anh Đạt nói. Anh Đạt nói thêm qua vụ việc, anh mong vấn nạn vi phạm bản quyền sẽ được xử lý triệt để, bảo vệ những “đứa con tinh thần” của người sáng tạo. Liên quan vụ việc, bà P (33 tuổi, chủ cơ sở trà sữa TP) xác nhận đã trình bày với đại diện đơn vị sở hữu tác phẩm “Nhong nhong nhong”, nhận lỗi sai về mình, xin không thanh minh thêm và mong muốn vụ việc khép lại trong êm đẹp. Theo bà P, trong số khoảng 10.000 ly trà sữa có dán hình ảnh tác phẩm “Nhong nhong nhong”, cửa hàng của bà mới bán ra khoảng 1.000 ly vào dịp Tết, số ly còn lại đã được thu gom, tiêu hủy. Trước đó, fanpage của cơ sở trà sữa TP cũng có bài đăng, xin lỗi về việc sử dụng hình ảnh tác phẩm “Nhong nhong nhong”. TIẾN THOẠI “giá 0 xin 0 bớt”. Đồng thời, bên mua đã chuyển khoản trước 4 tỉ đồng và hẹn hai ngày sau chuyển thêm 3,5 tỉ đồng, tổng số tiền đã chuyển thành công 7,5 tỉ đồng. Theo bên mua, thời điểm hai bên ký kết ruộng dưa mới kết trái non nhưng do tin tưởng chủ vườn cam kết năng suất đạt 2,5 tấn/sào nên đồng ý. Sau khoảng một tháng, bên mua phát hiện năng suất không đạt, ước tính khoảng 500 kg/sào nên đã đề nghị chủ vườn thay đổi hình thức mua bán từ “bao lô” sang mua theo kilogam và chấp nhận mua lỗ với giá 5.000 đồng/kg, trong khi các vườn khác thu mua giá 4.000 đồng/kg. Tuy nhiên, phía nhà vườn không đồng ý thay đổi ký kết trên giấy viết tay, giữ nguyên phương án bán 17 triệu đồng/sào. Sau đó, bên mua nhiều lần liên lạc với bên bán để tìm hướng thỏa thuận, giải quyết nhưng không được. Theo bên mua, bên bán đã không trung thực, nói không đúng về năng suất; diện tích cam kết ban đầu 500 sào nhưng đo thực tế chỉ có 465 sào. Sự việc đã được lập vi bằng. Đại diện nhà vườn cho rằng giữa hai bên đã trao đổi với nhau nhiều lần nhưng vẫn không có tiếng nói chung. Do vậy, không có lý do gì gặp gỡ thêm. Trường hợp nếu bên mua khởi kiện thì nhà vườn sẽ theo vụ kiện. Xác định trách nhiệm trong đặt cọc Luật sư Nguyễn Đức Du, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, cho rằng trong trường hợp này, việc thỏa thuận mua bán giữa hai bên là hoàn toàn tự nguyện nên không có yếu tố hình sự. Căn cứ vào Điều 328 BLDS hiện hành, đặt cọc là việc một bên (bên đặt cọc) giao cho bên kia (bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được LÊ KIẾN Liên quan vụ ký kết, đặt cọc 7,5 tỉ đồng đặt cọc mua ruộng dưa hấu 500 sào tại xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai nhưng không thống nhất thỏa thuận giữa nhà vườn và bên bán khiến hàng trăm tấn dưa bị vứt bỏ đầy đồng. Báo Pháp Luật TP.HCM đã có trao đổi với luật sư, nhìn nhận từ góc độ pháp lý về vụ việc. Hai bên không có tiếng nói chung Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, đại diện chủ ruộng dưa là hộ ông Lê Văn Sáu (ngụ xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) và đại diện nhóm mua dưa là bà Trần Thị Nhung (ngụ xã Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai). Giữa hai bên có quan hệ quen biết, mua bán dưa hấu từ nhiều năm trước. Theo cam kết ban đầu bằng miệng giữa hai bên, ruộng dưa có diện tích 500 sào, năng suất trung bình 2,5 tấn/sào. Tổng giá trị ruộng dưa 8,5 tỉ đồng, bên mua sẽ đưa trước 7,5 tỉ đồng đặt cọc. Cụ thể, ngày 13-12-2025, giữa hai bên thực hiện ký kết hợp đồng mua bán. Ban đầu, bên mua chuẩn bị hợp đồng bài bản nhưng bên nhà vườn nhận thấy nội dung trong hợp đồng có nhiều điều bất lợi nên không đồng ý ký kết. Sau đó, hai bên đã thống nhất ký mua - bán với nhau bằng giấy viết tay. Nội dung trong giấy viết tay nêu rõ: “17 triệu/sào 500 m2” và ghi rõ Ruộng dưa hấu hàng trăm tấn bị vứt bỏ đầy đồng. Ảnh: LK trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền. Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp này, trong giấy viết tay không đề cập đến cam kết về sản lượng là 2,5 tấn/sào theo như bên mua cho biết. Tuy nhiên, nếu bên mua không đưa ra được bất cứ tài liệu nào để chứng minh rằng bên bán cam kết về sản lượng 2,5 tấn/ sào thì bên mua có thể hoàn toàn bị mất cọc. Ngược lại, nếu chứng minh được thực sự đã có cam kết về sản lượng thì hoàn toàn có thể yêu cầu bên bán chịu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại. Hoặc tiến hành khởi kiện tại TAND có thẩm quyền để yêu cầu tuyên bố hủy hợp đồng và giải quyết hậu quả pháp lý, yêu cầu bên bán phải trả lại tiền đặt cọc và yêu cầu bồi thường thiệt hại thực tế đã phát sinh cho lỗi của bên bán.• Nếu bên mua không đưa ra được bất cứ tài liệu nào để chứng minh rằng bên bán cam kết về sản lượng 2,5 tấn/sào thì bên mua có thể hoàn toàn bị mất cọc. Chủ cơ sở trà sữa bồi thường sau khi bị tố ăn cắp bản quyền Góc nhìn pháp lý vụ 500 sào dưa hấu đã “cọc” 7,5 tỉ đồng bỏ không Luật sư cho rằng vụ việc 500 sào dưa hấu đã “cọc” 7,5 tỉ đồng bỏ chỏng chơ để trâu bò ăn không có yếu tố hình sự... Đối với các hoạt động thu mua nông sản giữa các thương lái và nhà vườn, nên thương lượng, làm rõ các vấn đề liên quan đối với đối tượng hợp đồng trước khi giao kết hợp đồng. Phần lớn tranh chấp hợp đồng về dạng thu mua nông sản thì đều liên quan đến chất lượng, sản lượng của sản phẩm. Không có thứ gì là tuyệt đối nên phải lường đến trường hợp xấu nhất. Không thể nào chỉ dựa vào ước lượng đầu ra của nhà vườn để làm căn cứ xác lập giá bán mà cần thêm những điều khoản, điều kiện liên quan yêu cầu về tiêu chuẩn của đối tượng hợp đồng như là chất lượng có đạt hay không, quả có bị mềm nhũn, chảy nước hay không (tùy loại nông sản)... Đối với nông sản ngắn ngày, hợp đồng đặt cọc cần đặc biệt chuẩn hóa các điều khoản về sản lượng, thời hạn và địa điểm giao nhận. Để ngăn ngừa rủi ro hư hỏng do quá hạn thu hoạch, các bên nên thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp khẩn cấp, ưu tiên lựa chọn trọng tài thương mại hoặc các đơn vị hòa giải tại chỗ nhằm đảm bảo tính kịp thời và giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Tuy nhiên, cũng nên có một độ rơ nhất định, “thuận mua vừa bán”, quá chặt chẽ trong khâu kiểm định chất lượng sẽ khó khăn trong việc thỏa thuận về giá, tranh chấp hay thậm chí khó kiếm được nhà vườn đồng ý về những yêu cầu quá khắt khe của bên mua để tiến hành xác lập hợp đồng. Luật sư NGUYỄN ĐỨC DU, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk Khuyến nghị về mua bán nông sản Liên quan vụ việc này, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức mời hai bên lên làm việc nhưng bất thành, do bên chủ vườn vắng mặt. Tiêu điểm Ly trà sữa in hình tác phẩm “Nhong nhong nhong”. Ảnh: MXH

