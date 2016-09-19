038-2026

SỐ 038 (7609) - Thứ Bảy 28-2-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 28-2-2026 Sáng 27-2, Chính phủ họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2-2026 để xem xét, thảo luận cho ý kiến vào năm nội dung. Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã nghe tờ trình tóm tắt; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến; đồng thời thảo luận, cho ý kiến vào dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội (QH) về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Hà Nội gương mẫu, đi đầu, là nơi thí điểm các chính sách Về dự án Luật Thủ đô sửa đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất cơ chế đặc thù, vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất riêng có của thủ đô, đặt trong tổng thể tình hình phát triển đất nước và xu thế của thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cần căn cứ Cương lĩnh của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các nghị quyết Trung ương, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để thể chế hóa các nội dung liên quan. Cùng với đó, nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm, tinh hoa của các nước; xây dựng dự án Luật Thủ đô sửa đổi có tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, ổn định lâu hơn, hướng phát triển trăm năm. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa, triệt để, đi đôi với phân bổ nguồn lực và có công cụ tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Có quy định đặc thù, những nội dung khó, những vấn đề chưa có tiền lệ, những nội dung chưa có quy định hoặc vượt quá quy định hiện hành, Xây dựng luật phải tháo gỡ được vướng mắc, điểm nghẽn Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thể chế pháp luật vừa là động lực, nguồn lực phát triển; thể chế phải đi trước dẫn đường, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, các vấn đề nảy sinh trên thực tế. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia trực tiếp xây dựng thể chế của bộ, ngành mình và thể chế chung do Chính phủ đảm nhận. Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý trong quá trình xây dựng pháp luật phải thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng; tháo gỡ được vướng mắc, điểm nghẽn, khó khăn từ thực tiễn; thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Đồng thời rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ. Luật chỉ quy định những vấn đề có tính chất nguyên tắc, còn các nội dung cụ thể giao cho các cơ quan soạn thảo đưa vào các nghị định hướng dẫn. Thủ tướng chỉ đạo các cơ với các cơ quan của QH, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thẩm tra, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật. Khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết để trình QH tại kỳ họp thứ nhất Về chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết dự kiến Chính phủ sẽ trình QH thông qua 34 hồ sơ, tài liệu. Trong đó có 15 dự án luật, nghị quyết với nhiều dự án luật khó, phức tạp, tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ưu tiên thời gian, tập trung nguồn lực cao nhất, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết đã được Chính phủ xem xét, cho ý kiến để trình QH tại kỳ họp thứ nhất. Thủ tướng: Xây dựng luật phải phân phân quyền tối đa, cắt giảm thủ tục Hà Nội được ban hành các cơ chế, chính sách thí điểm. Hà Nội gương mẫu, đi đầu, là nơi thí điểm các chính sách, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thủ đô. Về dự thảo Nghị quyết của QH về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, các thành viên Chính phủ đề xuất một số cơ chế ưu đãi cho người, cơ quan phụ trách, cũng như cơ chế tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong công tác này. Đối với dự án Luật Hộ tịch sửa đổi, Chính phủ tập trung bổ sung, sửa đổi các quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các đại biểu thảo luận các quy định cụ thể về quyền tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các thành viên Chính phủ đề xuất Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài phải quy định rõ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các cơ chế chính sách đãi ngộ và thu hút nhân lực. quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ; đồng thời lấy thêm ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, người làm luật cũng như kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam để hoàn thiện các dự thảo trình cấp có thẩm quyền. Thủ tướng nhấn mạnh diễn đạt phải rõ ràng, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát; làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn; làm rõ “6 sao”: Vì sao lược bỏ; vì sao hoàn thiện; vì sao bổ sung; vì sao cắt bỏ thủ tục; vì sao phân cấp, phân quyền; vì sao còn ý kiến khác nhau, cần báo cáo Chính phủ để cho ý kiến chỉ đạo. Đặc biệt, các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ với nhau và Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thể chế pháp luật vừa là động lực, nguồn lực phát triển; thể chế phải đi trước dẫn đường, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, các vấn đề nảy sinh trên thực tế. Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng pháp luật phải phân cấp, phân quyền tối đa và rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng lưu ý trong quá trình xây dựng pháp luật phải thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng. Ảnh: VGP Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thể chế phải đi trước dẫn đường, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, các vấn đề nảy sinh trên thực tế. Ảnh: VGP Tiêu điểm Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ “những gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng thì luật hóa; những gì chưa chín, chưa rõ thì thiết kế quy định thực hiện thí điểm, vừa làm vừa mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội và không bỏ lỡ cơ hội”. MINH TRÚC - CHÂN LUẬN

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 28-2-2026 THANH TUYỀN Ngày 27-2, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 (Ủy ban bầu cử TP.HCM) tổ chức phiên họp lần thứ VII. Gần 1.300 cử tri đi bầu sớm Tại phiên họp, các tiểu ban giúp việc của Ủy ban bầu cử TP.HCM báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử và kết quả công tác bầu cử sớm ở bốn khu vực đặc thù, công tác y tế, công tác tuyên truyền bầu cử, công tác kiểm tra, giám sát. Theo Ủy ban bầu cử TP.HCM, đến 9 giờ 30 ngày 27-2, số lượng cử tri đi bầu sớm là 1.280. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 1 - phường Phước Thắng gồm Hải đoàn 129, Hải đoàn 128 (thuộc Quân chủng Hải quân) bỏ phiếu trên bờ là 288 cử tri. Khu vực bỏ phiếu số 2 - phường Phước Thắng gồm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội Dân quân thường trực bỏ phiếu trên bờ là 178 cử tri. Khu vực bỏ phiếu số 3 - xã Long Sơn TP.HCM rà soát nhân khẩu, thực tế cư trú để không bỏ sót cử tri Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM Võ Văn Minh yêu cầu thường xuyên rà soát nhân khẩu, trạng thái thực tế cư trú của người dân trên địa bàn đảm bảo không bỏ sót cử tri. cấp, rườm rà Xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nghị quyết các đại hội của Đảng gần đây đều xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược trong phát triển đất nước nhanh và bền vững. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên thời gian, bố trí nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã tổ chức 41 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, xem xét, cho ý kiến đối với hơn 215 dự án luật, pháp luật, nghị quyết và hồ sơ chính sách xây dựng luật, nghị quyết; trình QH xem xét, ban hành 179 văn bản - gấp hơn hai lần so với nhiệm kỳ QH khóa XIV. Riêng năm 2025 đã cơ bản tháo gỡ những điểm nghẽn do quy định của pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/ TW của Bộ Chính trị. Trong đó, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, thiết kế công cụ giám sát, kiểm tra, nâng cao năng lực thực thi của các cấp. Các luật, nghị quyết được ban hành đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, minh bạch, thúc đẩy phát triển đất nước theo đúng tinh thần “đổi mới tư duy pháp luật, cải cách thể chế, bảo đảm pháp luật đi trước, mở đường cho phát triển”. Khẳng định thể chế, pháp luật đã góp phần tạo nền tảng cơ bản, tiền đề, khí thế mới, động lực mới thúc đẩy phát triển hai con số trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành ưu tiên, tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình. Đồng thời, bố trí sắp xếp thời gian tham gia đóng góp ý kiến với các dự án luật, nghị quyết do các bộ, ngành khác chủ trì xây dựng. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, khẩn trương, “đã nỗ lực rồi nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng rồi cố gắng hơn nữa, đã quyết tâm rồi quyết tâm cao hơn nữa, đã hiệu quả rồi hiệu quả hơn nữa”, “không vội vàng, không cầu toàn, không nóng vội nhưng không bỏ lỡ cơ hội”. Quán triệt tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo hoàn thành xong hồ sơ, tài liệu, báo cáo nào thì gửi ngay đến các cơ quan của QH để thẩm tra và trình Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến. Đồng thời, báo cáo ngay Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật theo quy định, cũng như những vấn đề phát sinh và vượt thẩm quyền. Giao các phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành trong xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật thuộc lĩnh vực chỉ đạo, quản lý, Thủ tướng lưu ý với các hồ sơ dự án luật, nghị quyết có trong chương trình kỳ họp tháng 4-2026 của QH mà chưa trình Chính phủ, cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét. Đối với các dự án luật, nghị quyết đã được Chính phủ xem xét, thông qua, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để gửi các cơ quan của QH thẩm tra theo đúng quy định. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của QH và các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật trình QH. Trong quá trình các bộ, cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, nghị quyết theo ý kiến của QH, Ủy ban Thường vụ QH phải bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 về vai trò, trách nhiệm đến cùng của Chính phủ trong quá trình QH xem xét, thông qua các dự án luật, nghị quyết. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý các bộ, ngành khẩn trương xây dựng, ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành các luật có hiệu lực; thực hiện theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.• gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bỏ phiếu trên bờ là 84 cử tri. Khu vực bỏ phiếu số 4 - phường Tam Thắng gồm Liên doanh Việt Nga (Vietsopetro) bỏ phiếu là 730 cử tri. Các đơn vị cũng báo cáo tình hình, kết quả rà soát danh sách cử tri và hướng dẫn khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) phục vụ công tác bầu cử. Đảm bảo việc phát thẻ cử tri đúng thời gian quy định Kết luận phiên họp, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM, đề nghị các tiểu ban giúp việc, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp hoàn thành sớm nội dung liên quan đến tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để cử tri theo dõi, nghiên cứu. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nội dung và hình thức phải phong phú, đa dạng trên nhiều nền tảng, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội… Công an TP.HCM phối hợp với Ủy ban bầu cử các địa phương rà soát, thống kê danh sách cử tri, đảm bảo chính xác; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử. Trong đó, phải thường xuyên rà soát nhân khẩu, trạng thái thực tế cư trú của người dân trên địa bàn đảm bảo không bỏ sót cử tri. Theo ông Võ Văn Minh, làm tốt việc này sẽ giúp việc lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri, nhất là tại các khu vực có biến động dân cư lớn như khu nhà trọ, chung cư, khu công nghiệp, khu chế xuất… đảm bảo việc phát thẻ cử tri đúng thời gian quy định. Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp xem xét, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử. Đồng thời thường xuyên rà soát, theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử để kịp thời xử lý khi có vấn đề phát sinh.• Ủy ban bầu cử quốc gia vừa đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị cho phép ba khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm hơn bảy ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Các khu vực này sẽ bỏ phiếu bầu cử vào ngày 8-3. Ba khu vực này thuộc xã Trường Sơn, gồm khu vực bỏ phiếu số 13 tại bản Dốc Mây, khu vực bỏ phiếu số 16 tại bản Hôi Rấy, khu vực bỏ phiếu số 17 tại bản Nước Đắng. Theo ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị, ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, người dân đi lại rất khó khăn nên tính toán một cách phù hợp trong các phương án để đảm bảo quyền được bầu cử của người dân. Trước đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị đã báo cáo, đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, cho phép ba khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Trường Sơn được tổ chức bỏ phiếu sớm, trước bảy ngày. Lý do bầu cử sớm vì xã Trường Sơn có nhiều thôn, bản, đường đi lại rất khó khăn, nhất là bản Dốc Mây phải đi bộ đường rừng mất 6-9 giờ mới đến trung tâm và bản Hôi Rấy. Bản Nước Đắng phải di chuyển bằng thuyền máy 2-3 giờ mới đến trung tâm. Với điều kiện như vậy, các tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ trong thời gian một ngày để tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử là hết sức khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ. Ba khu vực ở miền núi Quảng Trị được bỏ phiếu bầu cử sớm Theo Ủy ban bầu cử TP.HCM, đến 9 giờ 30 ngày 27-2, số lượng cử tri đi bầu sớm là 1.280. Người dân hai bản Hôi Rấy và Nước Đắng phải di chuyển bằng thuyền nhiều giờ mới đến được trung tâm. Ảnh: TH Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM, phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh do Ủy ban bầu cử TP.HCM cung cấp)

4 Thời sự - Thứ Bảy 28-2-2026 thoisu@phapluattp.vn Quảng Ngãi thông tin về lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng Ngày 27-2, Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1-3-1906 - 1-3-2026) đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai khẩn trương, bảo đảm tiến độ đề ra. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đang triển khai chỉnh trang, hoàn thiện các hạng mục tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bảo đảm không gian trang trọng, xứng tầm sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Theo kế hoạch, lúc 7 giờ 30 ngày 1-3-2026 sẽ diễn ra lễ dâng hương, dâng hoa với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tỉnh; lực lượng vũ trang và các đoàn thể. Lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu lúc 8 giờ cùng ngày tại khu lưu niệm. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm lễ kỷ niệm diễn ra an toàn, trang trọng, chu đáo. NGUYỄN YÊN • CSGT kiểm tra nồng độ cồn lái đò ở chùa Hương. Ngày 27-2, lực lượng CSGT đường thủy cùng Công an xã Hương Sơn, Hà Nội kiểm tra dọc tuyến suối Yến tại Lễ hội du lịch chùa Hương. Tại các điểm kiểm tra, không ghi nhận trường hợp vi phạm, các lái đò đều nghiêm túc hướng dẫn hành khách mặc áo phao đúng quy định trước khi xuất bến. V.THỊNH • Khởi tố thêm 1 bị can trong vụ tai nạn trên hồ Thác Bà. Liên quan vụ tai nạn chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà làm sáu người tử vong xảy ra vào ngày 21-2, sáng 27-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Thâm (người điều khiển tàu chở đá hộc) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Trước đó, Triệu Văn Nội (người điều khiển tàu khách) cũng bị khởi tố về cùng tội danh. Đ.LAM Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Quyết định 07-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trực thuộc Bộ Chính trị, gồm 25 thành viên, trong đó có tám ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV. Trong đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm trưởng ban chỉ đạo. Các phó trưởng ban chỉ đạo gồm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ủy viên ban chỉ đạo. Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nêu rõ quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; nhận thức và xử lý hài hòa, hiệu quả các mối quan hệ nội tại của văn hóa: Giữa “xây” và “chống”; truyền thống và hiện đại; dân tộc và quốc tế; bảo tồn và phát triển; đại chúng và bác học; đời sống thực và không gian số; dữ liệu mở và bảo đảm an ninh, chủ quyền văn hóa số. NGUYÊN THẢO Chiều 27-2, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã diễn ra Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn giữ chức phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Bộ Chính trị cũng có quyết định về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. • Sáng cùng ngày, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư phường Sa Đéc, giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026. NGUYỆT THẢO - HẢI DƯƠNG Thường trực Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành. Thành ủy cũng thống nhất đề án sử dụng nguồn lực đất đai sẵn có, phù hợp với quy hoạch để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM có tờ trình báo cáo về nội dung lập đề án di dời các cơ sở y tế, giáo dục - đào tạo quy mô lớn ra khỏi khu vực nội thành TP.HCM. Tờ trình cũng đề xuất đề án chuyển đổi các khu đất nhà xưởng hiện hữu, đất khác phù hợp quy hoạch tổng thể để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Sau khi xem xét, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành theo lộ trình phù hợp, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tổng thể TP.HCM. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng đề án sử dụng nguồn lực đất đai sẵn có, phù hợp với quy hoạch để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. T.TUYỀN - L.THOA Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh: CTV Chủ tịch nước: Tăng cường công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của lãnh đạo nhà nước Chiều 27-2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì cuộc họp giao ban công tác thường kỳ với Văn phòng Chủ tịch nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, triển khai phương hướng công tác trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu văn phòng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, bám sát chương trình công tác của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung phục vụ lãnh đạo nhà nước dự các hội nghị quan trọng và triển khai các nhiệm vụ theo phân công. Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý việc tham mưu, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, góp phần tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân; đồng thời chủ động tham mưu các nội dung liên quan đến hoạt động đối ngoại cấp cao phù hợp theo chức năng nhiệm vụ; công tác đặc xá bảo đảm thận trọng, khách quan, đúng quy định của pháp luật… PV (Theo TTXVN) Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku Chiều 27-2, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Tại cuộc họp, đại điện chủ đầu tư cho biết các địa phương đã tích cực phối hợp với Ban quản lý dự án bám sát tiến độ GPMB của dự án đề ra. Cụ thể, dự án thành phần 1 đã bàn giao mặt bằng khoảng 9/22 km; dự án thành phần 3 đã bàn giao 10,7 km/34,85 km. Riêng dự án thành phần 2 sẽ khởi công trong tháng 3-2026, hiện đã hoàn thành ban hành giá đất và đang lập phương án thông qua hội đồng bồi thường. Ông Hoàng đề nghị các địa phương phải quyết liệt, tăng tốc hơn nữa trong công tác GPMB. Nếu có khó khăn thì tham vấn các đơn vị chuyên môn, sớm xử lý dứt điểm, bàn giao mặt bằng. Về giá bồi thường phải áp dụng sát với giá thị trường, tránh gây thiệt hại cho dân và cũng không được đền bù cao hơn giá thị trường. Quá trình thu hồi đất, bồi thường yêu cầu phải nhanh nhưng phải cẩn trọng, đúng quy định pháp luật. LÊ KIẾN Cứu sống 1 bệnh nhân ngừng tim ngoại viện bằng kỹ thuật E-CPR Ngày 27-2, BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết đơn vị vừa áp dụng kỹ thuật E-CPR (hồi sinh ngừng tim có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể) cứu sống ngoạn mục người bệnh ngừng tim ngoại viện vào đêm 29 Tết Bính Ngọ. Bệnh nhân là NPH (sinh năm 1962, ngụ TP.HCM) bị đau ngực. Khi đang trên đường đến BV Nhân dân Gia Định thăm khám, ông H đột ngột ngừng tim với các cơn rối loạn nhịp thất nguy kịch. Nhận lệnh kích hoạt E-CPR, êkíp ECMO khoa Hồi sức tim mạch và êkíp can thiệp mạch vành khoa Tim mạch can thiệp của BV tức tốc tập trung để “chạy đua với tử thần” cấp cứu cho bệnh nhân. Nhờ kỹ thuật E-CPR và tái thông cấp cứu động mạch vành bị tắc, bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử, hồi phục ngoạn mục và trở về cuộc sống bình thường chỉ sau tám ngày nằm viện. PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc BV Nhân dân Gia Định, cho biết trong năm 2025, BV đã áp dụng E-CPR cho 14 trường hợp. Tỉ lệ người bệnh sống sót, giữ được chức năng thần kinh tốt trở lại cuộc sống bình thường lên tới 36%. THẢO PHƯƠNG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Ông Nguyễn Kim Sơn và ông Nguyễn Sỹ Hiệp làm phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương TP.HCM thống nhất chủ trương xây dựng đề án di dời cơ sở giáo dục, y tế Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Bảy 28-2-2026 thoisu@phapluattp.vn Theo UBND TP.HCM, kết quả phát triển kinh tế TP.HCM trong tháng 2 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 14,6% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính tăng 13,1%. Kim ngạch xuất khẩu ước tính tăng 10,58%. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với doanh thu đạt trên 125.000 tỉ đồng, có hơn 14,1 triệu lượt khách. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh (tăng 63%), thu hút vốn đầu tư FDI tăng cao (tăng 28,4%). Tiêu điểm LÊ THOA Chiều 27-2, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3. Dành nguồn lực lớn để chăm lo Tết Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết song song với việc điều hành tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội, TP đã tổ chức chăm lo Tết cho đồng bào theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, không để ai bị bỏ lại phía sau. “Năm nay, TP đã dành nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 2.123 tỉ đồng để lo cho các gia đình chính sách, đồng bào còn nhiều khó khăn, yếu thế để mọi người có cái Tết vui tươi, an toàn, hạnh phúc” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói và cho biết nhiều hoạt động Tết được tổ chức sinh động, vui tươi và được người dân đón nhận, từ gia đình chính sách, cán bộ, công chức, cán bộ về hưu đến đồng bào đều có cái Tết đầm ấm và vui vẻ. Ông nhấn mạnh nhìn chung, người dân rất đồng tình với sự điều hành của chính quyền và công tác tổ chức Tết Bính Ngọ. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận kinh tế TP có nhiều khởi sắc, đặc biệt doanh thu du lịch tăng cao, số lượng khách đến tăng khá đột biến. “Nếu số lượng du khách tăng lên tới gấp bốn lần so với cùng kỳ thì quá tốt” - ông đề nghị thống kê và Sở Du lịch báo cáo thêm về thông tin này. Nhiều siêu dự án đã được tiếp nhận Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, nhiệm vụ tăng trưởng hai con số đối với TP.HCM là rất lớn và khá nặng nề bởi quy mô nền kinh tế TP đến hơn 3 triệu tỉ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, TP phải xác định rõ các nhóm động lực. Trong đó, ngoài động lực truyền thống, cần nhấn mạnh các động lực mới liên quan đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và trung tâm tài chính quốc tế, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Theo ông Nguyễn Văn Được, yếu tố giúp TP phát triển bền vững chính là cải cách thủ tục hành chính, tận dụng cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết 222, Nghị quyết 260, Nghị quyết 188. Chủ tịch TP.HCM cho biết đây là những “cú hích” pháp lý. Thực tế, sau khi có các nghị quyết mới, nhiều siêu dự án, dự án chiến lược được tiếp nhận đầu tư trong thời gian rất ngắn, chỉ 1-2 tháng. Với sự thay đổi tư duy từ quản lý sang quản trị theo hiệu quả và rủi ro, thái độ và trách nhiệm của lãnh đạo các sở, địa phương đã tích cực hơn, đã giúp nhiều nhà đầu tư quay lại TP. Chủ tịch TP.HCM đề nghị lãnh đạo 15 sở, ngành và 168 xã, phường phải tự giác cải cách hành chính với tinh thần “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, không chờ lãnh đạo chỉ đạo. Ông cho biết để tăng trưởng 10%, tổng vốn đầu tư của TP phải đạt khoảng 1,2 triệu tỉ đồng. Hiện nay, TP đã bố trí được khoảng 150.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, còn lại phải huy động từ đầu tư tư nhân. Do vậy, phải cải cách hành chính để thu hút đầu tư. “Từng sở, ngành phải thông thoáng, phải chuyên nghiệp, phải đúng quy định pháp luật nhưng phải nhanh, đơn giản thì nhà đầu tư mới đến với mình. Còn nếu chúng ta không cải cách thì chắc chắn nhà đầu tư sẽ không mạnh dạn đầu tư” - ông Nguyễn Văn Được nói và dẫn chứng qua khảo sát thực tế nhân dịp đầu xuân, các doanh nghiệp đều có tâm lý muốn mở rộng đầu tư mới. Từ kế hoạch tăng trưởng hai con số, ông Nguyễn Văn Được đề nghị thủ trưởng các sở, ngành phải làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư lớn để nắm chắc tổng vốn và tỉ lệ giải ngân từng năm từ năm 2026 đến 2030. Ông cũng đề nghị TP xây dựng biểu mẫu thống kê về đầu tư của cá nhân, hộ gia đình thông qua việc xây dựng, sửa chữa nhà ở để tính ra tổng mức đầu tư của người dân. “Trước giờ chúng ta chưa thu thập thông tin này, nay khối lượng này khá lớn, nếu cộng vào sẽ giúp đánh giá chính xác tốc độ tăng trưởng của TP” - ông đề nghị. Phối hợp tham mưu khởi công các dự án lớn trước ngày 30-4 Phát biểu kết luận hội nghị, CHỦ TỊCH UBND TP.HCM NGUYỄN VĂN ĐƯỢC: Nhiều siêu dự án được TP.HCM tiếp nhận đầu tư trong 1-2 tháng Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận kinh tế TP có nhiều khởi sắc, đặc biệt doanh thu du lịch tăng cao, số lượng khách đến tăng khá đột biến. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận dư âm của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã được kết thúc dứt khoát, thậm chí nhiều nơi làm việc xuyên Tết. Theo quan điểm của Thường trực UBND TP, nguồn lực con người là quan trọng nhất nhưng nếu con người là rào cản thì phải thay thế. “TP sẵn sàng bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung nhưng cũng kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói và giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND TP theo dõi sát tiến độ, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ. Thời gian tới, ông Nguyễn Văn Được đề nghị sở, ngành tập trung mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026. “Dù khó khăn đến mấy cũng phải làm” - ông nói và giao Viện Nghiên cứu phát triển TP hoàn thiện kế hoạch tăng trưởng hai con số để gửi cho các chuyên gia phản biện. Sau đó, từng sở, ngành khảo sát các nhà đầu tư lớn để nắm bắt tiến độ giải ngân, từ đó đôn đốc, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khu vực tư nhân. Song song đó, TP sẽ đẩy nhanh hiệu quả đầu tư công. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TP.HCM có hơn 70 dự án trọng điểm nên cần chọn dự án trọng tâm của trọng tâm, phân bổ lại chỉ tiêu, sớm hoàn thiện hồ sơ đầu tư để triển khai từ tháng 3. Qua đó, quý II sẽ bắt đầu giải ngân mạnh. Ông cũng giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng phối hợp tham mưu khởi công các dự án lớn về cảng biển, đường sắt, cao tốc, vành đai trước ngày 30-4. Đáng chú ý, giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính soạn ngay tiêu chí để thưởng bằng tiền cho các xã, phường, đơn vị làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công bố ngay trong quý I để tạo động lực…• “Năm nay, TP đã dành nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 2.123 tỉ đồng để lo cho các gia đình chính sách, đồng bào còn nhiều khó khăn, yếu thế để mọi người có cái Tết vui tươi, an toàn, hạnh phúc.” Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được Tại hội nghị, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã báo cáo tình hình an ninh trật tự trong tháng 2-2026, đặc biệt là dịp Tết Bính Ngọ. Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, trong tháng 2, Công an TP.HCM đã tập trung đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện trong những ngày Tết. Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết lần đầu tiên trong những năm gần đây, tội phạm về trật tự xã hội giảm được hơn 25% so với liền kề và giảm hơn 27% so với cùng kỳ. “Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đợt cao điểm dịp Tết mà tỉ lệ tội phạm lại giảm” - Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp thông tin. Ông chia sẻ trước đây cứ vào đợt cao điểm tấn công mạnh, số vụ lại có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, lần này giảm mạnh cho thấy cả một quá trình nỗ lực của ngành. Về tình hình trật tự giao thông, Thiếu tướng cho biết được đảm bảo rất tốt. Riêng về cháy nổ, TP xảy ra 13 vụ, giảm so với cùng kỳ. Đặc biệt trong những ngày Tết, TP không để xảy ra sự cố cháy nổ gây chết người. Thời gian tới, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp thông tin Công an TP.HCM sẽ xác lập ngay trạng thái bình thường sau Tết để tiến hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy về kiểm soát ma túy, hướng đến mục tiêu năm 2030 không còn ma túy. Theo ông, nếu kiểm soát được ma túy, tất cả loại tội phạm khác và tình hình an ninh trật tự sẽ chuyển biến tốt hơn. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường lành mạnh, ổn định để doanh nghiệp và người dân an tâm sản xuất, kinh doanh… Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp: Lần đầu tiên tội phạm giảm sâu trong đợt Tết Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (trái) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 28-2-2026 quản lý, sử dụng đối với năm thửa đất có tổng giá trị tại thời điểm cấp GCN hơn 2,8 tỉ đồng. Tòa sơ thẩm nhận định các GCN trên là vật chứng vụ án. Các GCN cấp lần đầu này dựa trên hành vi trái pháp luật của các bị cáo; vi phạm Điều 4, khoản 8 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 (nay là khoản 1 Điều 5, khoản 4 Điều 11 Luật Đất đai năm 2024) là đối tượng của tội phạm; không có giá trị pháp lý; không có giá trị sử dụng. HĐXX căn cứ các điều 89, 106 BLTTHS tuyên tiêu hủy các GCN. Đồng thời, buộc những người đang sở hữu các phần diện tích đất đã được cấp GCN không đúng pháp luật trên trả lại cho Nhà nước để UBND xã Đại Lãnh tiếp tục quản lý theo quy định. Hồ sơ gốc các thửa đất cần được lưu vào hồ sơ của vụ án hình sự này. Không thể tiêu hủy giấy chứng nhận TS - luật sư (LS) Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM, cho biết theo Giải đáp 02/GĐ-TANDTC ngày 19-9-2016 của TAND Tối cao thì GCN là quyết định hành chính, nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. Tại khoản 1 Điều 34 BLTTDS năm 2015 quy định: “Khi giải quyết vụ việc dân sự, tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà tòa án có nhiệm vụ giải quyết”. Như vậy, GCN là quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, chỉ có thể bị hủy bỏ khi là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính hoặc khi tòa án giải quyết vụ việc dân sự hoặc bị thu hồi bởi chính cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai năm 2013. Do đó, trường hợp người phạm tội giả chữ ký của người sử dụng đất để thực hiện thủ tục xin cấp lại, cấp đổi GCN, sau đó dùng GCN này vào việc thực hiện hành vi phạm tội thì khi xét xử, HĐXX căn cứ vào khoản 3 Điều 326 BLTTHS để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi GCN đó (bản chất là thu hồi giá trị pháp lý của GCN) mà không tịch thu, tiêu hủy theo Điều 106 BLTTHS. Còn GCN mà các cơ quan tiến hành tố tụng thu giữ được trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là tài liệu của vụ án và phải được lưu trong hồ sơ vụ án. Vượt ra ngoài phạm vi xét xử vụ án hình sự Đồng quan điểm, LS Nguyễn Hồng Hà, Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa, cho rằng khi xét xử án hình sự, tòa án không có thẩm quyền thu hồi đất và thu hồi GCN. LS Hà nói GCN là quyết định hành chính cá biệt, không phải vật chứng để tuyên tịch thu, tiêu hủy. Quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chỉ có thể bị hủy bỏ khi là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính hoặc khi tòa án giải quyết vụ việc dân sự hoặc bị thu hồi bởi chính cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai năm 2013. Theo LS Hà, HĐXX nên căn cứ vào khoản 3 Điều 326 BLTTHS để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi GCN đó mà không tuyên tịch thu, tiêu hủy theo Điều 106 BLTTHS. Vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCM có thông tin về vụ án vi phạm quản lý đất đai liên quan đến sáu cựu cán bộ xã Vạn Thạnh (nay là xã Đại Lãnh) và huyện Vạn Ninh cũ, tỉnh Khánh Hòa. Dự kiến ngày 12-3, TAND tỉnh Khánh Hòa sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án này. Một trong những nội dung của bản án sơ thẩm nhận được nhiều ý kiến trái chiều đó là việc tòa án khi xét xử án hình sự có được quyền tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt GCN). Nhận định của tòa sơ thẩm Theo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 4 - Khánh Hòa, sáu cựu cán bộ xã Vạn Thạnh và huyện Vạn Ninh cũ đã phạm các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các cựu cán bộ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ, quy định của pháp luật về đất đai. Hậu quả là Nhà nước mất quyền HĐXX án hình sự có quyền tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? “Đây cũng chính là nội dung hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao tại Công văn 196/TANDTC ngày 3-10-2023. Nhiều bản án hình sự tại Khánh Hòa có hiệu lực liên quan đến lĩnh vực đất đai chỉ kiến nghị UBND thu hồi GCN, thực hiện quyền quản lý đất đai theo Luật Đất đai” - LS Hà nói. Cũng theo LS Hà, vật chứng trong tố tụng hình sự thường là công cụ, phương tiện phạm tội hoặc tài sản do phạm tội mà có; còn GCN là sản phẩm của một quyết định hành chính, không phải tang vật. Vì vậy, việc coi GCN là vật chứng để tuyên tịch thu, tiêu hủy theo BLHS và BLTTHS là không phù hợp bản chất pháp lý. LS Hà cho rằng việc thu hồi đất, giao đất là quyết định quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của Luật Đất đai, là quyết định hành chính cá biệt trong lĩnh vực đất đai không phải biện pháp tư pháp hình sự. Tòa án xét xử án hình sự có thẩm quyền xác định GCN được cấp trái pháp luật; xác định là hậu quả của tội phạm; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi GCN, quyết định hành chính, xử lý tiền bồi thường, trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự. Do đó, việc tuyên hủy GCN, buộc giao trả đất cho Nhà nước quản lý là một quyết định vượt ra ngoài phạm vi xét xử vụ án hình sự, có nguy cơ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người thứ ba và quan hệ dân sự đất đai.• Các sai phạm trong quản lý đất đai, đặc biệt là các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cấp GCN trái quy định, luôn để lại những hậu quả pháp lý phức tạp. Việc xử lý vật chứng là GCN trong các vụ án này không chỉ đơn thuần là việc áp dụng các quy định của BLTTHS mà còn áp dụng các quy định về hành chính và đất đai để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Trong vụ án này, các cơ quan tố tụng xác định năm GCN là vật chứng của vụ án - đối tượng của tội phạm, là kết quả của hành vi phạm tội. Việc xử lý vật chứng này vì thế không thể tách rời việc xem xét tính hợp pháp của toàn bộ quy trình hành chính dẫn đến việc ban hành GCN. Căn cứ Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 thì việc thu hồi GCN đã cấp sai do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy thực hiện sau khi có kết luận của cơ quan thanh tra hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong bối cảnh đó, nhiều bản án hình sự chỉ dừng lại ở việc kiến nghị UBND cấp có thẩm quyền thu hồi GCN đã cấp sai. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2024 thì nội dung này đã được quy định cụ thể, rõ ràng hơn. Theo đó, tại khoản 2, khoản 5 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 nêu Nhà nước thực hiện thu hồi GCN đã cấp trong trường hợp GCN đã cấp bị tòa án có thẩm quyền tuyên hủy. Tòa án có thẩm quyền được hiểu bao gồm cả trong vụ án hình sự khi giải quyết các vụ án liên quan đến quản lý đất đai. Điều này cho phép HĐXX trong vụ án hình sự không chỉ tuyên án bị cáo mà còn có thể tuyên hủy các chứng thư pháp lý trái luật trong phần quyết định của bản án. Việc tuyên hủy GCN mang tính chất của một phán quyết tư pháp có hiệu lực cưỡng chế cao. Một khi tòa án tuyên hủy, GCN đó mất hoàn toàn giá trị pháp lý và đây là căn cứ để UBND cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục xác lập lại quyền quản lý. Trong các vụ án lợi dụng chức vụ để cấp đất trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước, mục tiêu quan trọng nhất của biện pháp tư pháp là thu hồi lại khối tài sản đã thất thoát, cả về giấy tờ pháp lý và tài sản thực tế. Khoản 2 Điều 106 BLTTHS, khoản 2 Điều 47 BLHS cho phép cơ quan tố tụng được quyền tịch thu, tiêu hủy vật chứng của vụ án và trả lại vật, tài sản bị chiếm đoạt cho chủ sở hữu. Như đã phân tích, GCN là một loại quyết định hành chính cá biệt không thể tiêu hủy về mặt cơ học, mà hủy giá trị pháp lý để làm cơ sở cho cơ quan hành chính nhà nước thu hồi. LS NGUYỄN HỮU THỤC, Đoàn LS TP.HCM Tòa án cấp sơ thẩm tuyên vậy là có cơ sở Luật sư Nguyễn Hồng Hà cho rằng việc tuyên hủy giấy chứng nhận, buộc giao trả đất cho Nhà nước quản lý là một quyết định vượt ra ngoài phạm vi xét xử vụ án hình sự… phapluat@phapluattp.vn Việc TAND khu vực 4 - Khánh Hòa tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong một vụ án hình sự nhận được nhiều quan điểm trái chiều. Một thửa đất bị tuyên hủy giấy chứng nhận đang được người dân sử dụng nuôi hải sản. Ảnh: HN Tòa án tuyên hủy giấy chứng nhận, thu hồi năm thửa đất được cấp trái quy định tại xã Vạn Thạnh cũ. Ảnh: HH HUỲNH HẢI - HẢI ĐĂNG - YẾN CHÂU

