TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng trang 4 trang 2+3 SỐ 040 (7611) - Thứ Ba 3-3-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP: Công chứng bất động sản là lá chắn bảo vệ quyền sở hữu của công dân Doanh nghiệp du lịch Việt ứng phó khi khách kẹt ở Trung Đông Cuộc thi "Công dân với bầu cử": Kỳ 4 bứt phá với 12.670 lượt thi trang 13 trang 9 trang 14 trang 6 Ngày đầu áp dụng quy định mới về đăng kiểm trang 8 Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 6). Ảnh: THANH THÙY BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM TRẦN LƯU QUANG: Nghĩ nhiều hơn cho người dân từ những việc nhỏ Chiếc tủ kính đặc biệt trong phòng thầy hiệu trưởng

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 3-3-2026 Ngày 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Xuân Hòa, Bàn Cờ và Nhiêu Lộc, TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 20262031, tại đơn vị bầu cử số 6. Cử tri hoan nghênh việc tháo gỡ các công trình đóng băng Cử tri Nguyễn Thị Hiếu, phường Xuân Hòa, cho rằng TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá nhưng đối diện không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là vấn đề hạ tầng. Cử tri Nguyễn Thị Hiếu tâm đắc đối với chương trình hành động và những đóng góp của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trong thời gian công tác tại TP khi ông đưa ra nhiều chủ trương, định hướng có tác động tích cực đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân. sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp. Cử tri Hồ Thị Loan, phường Bàn Cờ, cho biết thống nhất, đánh giá cao năm ứng cử viên. Mọi người đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử ĐBQH, xứng đáng là những ĐB tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín. Riêng đối với ứng viên là Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, bà Loan đánh giá thuận cao trong nhân dân” - bà Loan khẳng định. Cử tri Nguyễn Hữu Châu, phường Xuân Hòa, nêu ý kiến những nội dung đã cam kết trước đây và được cử tri ghi nhận, như việc duy trì vai trò HĐND các cấp hay xử lý các vấn đề lãng phí không gian công cộng, cho thấy sự nhất quán giữa lời nói và hành động. Hiện nay, TP.HCM vẫn còn nhiều điểm nghẽn kéo dài, vì vậy ông Châu kỳ vọng với bản lĩnh, kinh nghiệm, trọng trách, người đứng đầu Đảng bộ TP quan tâm giải quyết. Tập trung thực hiện năm nhiệm vụ lớn Sau khi nghe những ý kiến tâm huyết của cử tri, thay mặt cho các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận, cảm ơn các ý kiến xác đáng của cử tri. Ông cho rằng các ý kiến của cử tri đều thể hiện rõ mong muốn chương trình hành động của các ứng cử viên phải thiết thực và phải có khả năng hiện thực hóa. Đồng thời, đã hứa trước cử tri thì phải làm, làm cho tốt, phải định lượng chứ không nên định tính. Ông Trần Lưu Quang chia sẻ thêm nước ta đang đứng trước những mục tiêu, nhiệm vụ rất khó, đòi hỏi cả nước nói chung và TP.HCM phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất và phải có những giải pháp, cách làm hiệu quả và phương thức thực hiện cũng khác đi so với trước đây. Ông cũng nhấn mạnh cần phải tiếp tục hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp để chính quyền gọn hơn, gần dân hơn, sát dân hơn và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Trong bối cảnh thực hiện cái mới, ông nói mỗi người, kể cả bà con cử tri, cũng phải trong tâm thế đón nhận cái mới. Để làm tốt điều đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu bảo đảm sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Một khía cạnh khác được cử tri nhắc đến là ĐBQH phải đảm bảo yêu cầu chính đáng của người dân. Ông Trần Lưu Quang nói điều đó đúng nhưng cần thực hiện trên nguyên tắc: Tuân thủ các quy định của pháp luật; cân nhắc hoàn cảnh, điều kiện có yếu tố thực tế, yếu tố xã hội; xem xét việc đó ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Điều đó cần sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Cùng với các giải pháp phát triển kinh tế, hoàn thiện thể chế, ông cũng chia sẻ với cử tri về việc bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, phát triển văn hóa. Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: cho người dân từ những việc nhỏ “Các công trình “đóng băng” nhiều năm tại TP được tháo gỡ để trở thành công viên xanh, sạch, đẹp dịp Tết. Những điều trên đã giúp người dân TP phấn khởi và tạo khí thế mới cho toàn TP.HCM” - cử tri Hiếu nói. Từ đó, cử tri mong muốn nếu trúng cử, các ứng viên sẽ tham gia tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách của địa phương, tập trung khắc phục vấn đề liên quan ngập nước do mưa lớn, triều cường, các vấn đề trong cuộc sống của người dân. Còn cử tri Nguyễn Ngọc Định, phường Bàn Cờ, kỳ vọng các ứng viên đang đảm nhiệm các chức vụ trong cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội nỗ lực nhiều hơn khi trúng cử ĐBQH nhiệm kỳ mới. Ông mong các ĐB chú trọng việc nâng cao kiến thức pháp luật để đóng góp hiệu quả cho việc xây dựng thể chế, pháp luật, đặc biệt là hoàn thiện bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các ĐB cần thật sự gần dân, rất cao chủ trương của Bí thư Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP.HCM làm mới không gian sinh hoạt công cộng xanh, sạch đẹp; tận dụng các khu đất “vàng” ở trung tâm bị bỏ trống thành công viên đón Tết Bính Ngọ. “Việc biến những khu đất “vàng” bỏ trống thành công viên cho người dân vui chơi, tham quan trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua mang lại một ý nghĩa rất to lớn. Chủ trương này đã nhận được sự đồng Cử tri cho rằng các đại biểu cần thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin đến cử tri: TP sẽ có giải pháp, ưu tiên nguồn lực mở rộng các cơ sở y tế hiện hữu và chuyển một số cơ sở ra ngoại thành, từng bước giải quyết kẹt xe, ô nhiễm. Sáng cùng ngày, tại UBND xã Tân Nhựt, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 13 và HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 40 đã tiếp xúc với cử tri các xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Lợi. Cử tri Phan Thị Dòn, xã Tân Nhựt, mong ĐBQH khóa XVI sẽ đề xuất các chính sách quan tâm đến doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó là vấn đề ngập lụt, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, xây dựng sai phép trên địa bàn TP. Theo bà, hiện nay nhiều tuyến đường còn ngập lụt khi mưa lớn, triều cường dâng, gây khó khăn cho người dân. Bà đề nghị các dự án ngăn chặn triều cường trên địa bàn xã Tân Nhựt sớm hoàn thiện, phát huy hiệu quả. Bà cũng kiến nghị các dự án mở rộng quốc lộ sớm hoàn thiện để giảm kẹt xe cho khu vực cửa ngõ TP, nhất là đoạn chợ Bình Điền. Cử tri Phan Thị Tuyết Mai, xã Hưng Long, mong các ĐB sau khi trúng cử sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đặc biệt, quan tâm hơn đến các vấn đề dân sinh như hạ tầng, quy hoạch, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, việc làm, cải cách hành chính. “Chúng tôi kỳ vọng ĐB sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình” - bà Mai nói. Cử tri Trần Văn Vân, xã Tân Nhựt, bày tỏ kỳ vọng lớn nhất của cử tri đối với ĐB sau khi trúng cử là cái tâm tức trái tim của ĐB phải hướng về người dân, cử tri. “Qua đó để biết khi nào trái tim của người dân đập mạnh hay đập yếu, cùng hòa nhịp trái tim ĐB để ĐB điều tiết kịp thời cho người dân dễ thở” - cử tri Vân nói. Theo cử tri Vân, các ĐB đều là những người có kiến thức, cái tài năng. Người dân không cần ĐB phải gọi nắng, gọi mưa mà chỉ mong ĐB đem cái tài để thu phục nhân tâm, nói dân nghe, làm dân theo, lấy dân làm gốc. “Hãy mang tầm nhìn của ĐB để tạo ra những dự án phục vụ cho người dân một cách hữu hiệu, giúp cho đất nước này một thế đứng vững vàng ở kỷ nguyên phát triển” - cử tri Vân tâm huyết. Thay mặt các ứng cử viên tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, ghi nhận đầy đủ 14 ý kiến cử tri các xã và hứa sẽ cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình sắp tới. Cử tri mong các ứng cử viên đại biểu Quốc hội lấy dân làm gốc THANH TUYỀN - LÊ THOA Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Xuân Hòa, Bàn Cờ và Nhiêu Lộc, TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THANH THÙY Các cử tri xã Tân Nhựt chăm chú xem chương trình hành động. Ảnh: LÊ THOA

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 3-3-2026 SONG MAI Ngày 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh, TP.HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Các ứng viên ĐBQH tại điểm này, gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của QH; ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM; ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM; ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Tại hội nghị, các ứng viên ĐBQH khóa XVI cam kết sẽ hành động vì quyền lợi của người dân và sự phát triển của TP.HCM. Thúc đẩy mô hình kinh tế mới, nâng cao đời sống người dân Trình bày chương trình hành động, ông Trương Minh Huy Vũ cho biết với vai trò là viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, ông sẽ tích cực tham mưu các giải pháp chính sách đặc thù, đột phá liên quan quy hoạch tổng thể TP.HCM. Trong đó, trọng tâm là tái cấu trúc không gian phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, hình thành đô thị đa trung tâm, gắn với phát triển giao thông công cộng (TOD), thúc đẩy các mô hình kinh tế mới; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạo động lực cho TP.HCM bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Với trọng trách là chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, TS Trương Minh Huy Vũ khẳng định sẽ tập trung hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng chiến lược như hệ thống metro, TOD và khu thương mại tự do Cái Mép Hạ. Ông cũng sẽ thúc đẩy thử nghiệm (sandbox) cho các sản phẩm công nghệ tài chính mới, đột phá nhằm thu hút các định chế tài chính lớn, hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại và thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho TP. Cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về thuế Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Hành động vì quyền lợi của người dân và sự phát triển TP.HCM Các ứng viên đại biểu Quốc hội cho biết sẽ hành động vì quyền lợi của người dân và sự phát triển của TP.HCM. Nghĩ nhiều hơn Lâm đã giao cho TP năm nhiệm vụ lớn là giải quyết kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, xóa bỏ tệ nạn ma túy và tiếp tục công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đây là những vấn đề được cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc lần này, TP.HCM cũng sẽ tập trung đưa ra giải pháp để thực hiện. Riêng với các ý kiến đánh giá về chủ trương biến khu đất vàng bỏ trống nhiều năm thành công viên, ông Trần Lưu Quang nói: “Mọi người khen TP và cá nhân tôi về việc dỡ hàng rào dự án làm công viên phục vụ người dân. Việc này không phải tôi làm mà anh em doanh nghiệp làm, xin dành sự tôn vinh cho những người đó”. Thông tin cụ thể, ông nói ý tưởng ban đầu của Thành ủy TP.HCM bắt đầu từ mục tiêu chống lãng phí, từ thực tế nhiều khu đất bỏ trống, không được sử dụng. “Xuất phát từ mong muốn người dân có thêm chỗ để tập thể dục, đi dạo. Sau đó, các doanh nghiệp đã lên kế hoạch cải tạo các khu đất trống làm địa điểm tham quan, vui chơi cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đô thị. “Ý tưởng của chúng tôi là nghĩ nhiều hơn cho người dân bằng những việc nhỏ như vậy, từ đó mới ra được những việc lớn hơn” - Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ. Tích cực góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho TP.HCM Trong phần trình bày chương trình hành động, ứng viên Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH, cho biết nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, ông sẽ tập trung thực hiện năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, gần gũi, gắn bó hơn nữa với cử tri. Ông cam kết sẽ thường xuyên và linh hoạt trong cách thức tiếp xúc để lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của cử tri. Các ý kiến này sẽ được phản ánh đầy đủ đến QH trong quá trình tham gia xây dựng chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống, sinh hoạt hằng ngày của cử tri TP. Tham mưu cho QH tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao kỷ luật và chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng luật. Mục tiêu là bảo đảm bám sát thực tiễn, mở đường, đưa thể chế, pháp luật trở thành động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, phối hợp với TP đề xuất thí điểm mô hình chính quyền đô thị tự chủ, phân cấp, phân quyền linh hoạt và LĐLĐ TP.HCM, với kinh nghiệm tham gia ba nhiệm kỳ QH, cho biết địa bàn phường Phú Thạnh sau sáp nhập có hệ thống sinh thái kinh tế đa dạng với nhiều doanh nghiệp, siêu thị, chợ truyền thống cùng với các cơ sở tôn giáo, quần thể tôn giáo, di tích... Ông Nhân sẽ tiếp tục kiến nghị hoàn thiện môi trường pháp lý ổn định, dự báo tốt để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn, tạo việc làm và thu nhập cho xã hội. Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM nhấn mạnh kinh tế hộ gia đình, tiểu thương chợ truyền thống, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn là khu vực quan trọng trong ổn định kinh tế, tạo sinh kế, việc làm và nguồn thu. Cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về thuế; hỗ trợ người kinh doanh dễ tiếp cận tín dụng và chuyển đổi công nghệ kịp thời. Trên cương vị công tác, ông sẽ cùng tổ chức Công đoàn TP thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đeo bám chính sách nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Thúc đẩy đào tạo lại kỹ năng để người lao động thích ứng với công nghệ mới, không bị bỏ lại trong quá trình chuyển đổi số. Cử tri Hồ Thị Kim Ngọc (khu phố 47, phường Phú Thạnh) nhìn nhận các ứng cử viên đều là những người đã được cơ quan, tổ chức tín nhiệm. Dù trúng cử hay không trúng cử, các ứng cử viên đều là những người nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của nhân dân. Cử tri Ngọc mong muốn các ứng cử viên sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò xây dựng pháp luật và giám sát việc thực thi pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải gần dân, lắng nghe ý kiến của dân. Từ đó có những hành động thiết thực, mang lại kết quả cụ thể, đáp ứng mong mỏi của cử tri” - cử tri Ngọc nói. Cử tri Ngọc cũng mong muốn các ứng cử viên tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong xã hội và tạo điều kiện để các nhóm đối tượng khác phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.• Tiêu điểm TP.HCM sẽ ưu tiên mở rộng các cơ sở y tế hiện hữu Trao đổi với các ý kiến của cử tri, ứng viên Trần Lưu Quang với vai trò là Bí thư Thành ủy TP.HCM nhìn nhận, TP.HCM là nơi có chất lượng dịch vụ y tế tốt nhất cả nước. Hệ thống y tế của TP.HCM hiện không chỉ chăm sóc sức khỏe cho 15 triệu người dân địa bàn, mà còn là nơi chăm sóc sức khỏe của người dân các tỉnh, thành khu vực phía nam, nhất là những bệnh nhân cần điều trị bằng kỹ thuật cao. “Trách nhiệm của TP.HCM rất nặng nề, vừa lo cho bà con của mình, vừa lo cho bà con những nơi khác. TP sẽ có giải pháp tăng cường, ưu tiên nguồn lực mở rộng các cơ sở y tế hiện hữu, cùng với đó là chuyển một số cơ sở y tế ra khu vực ngoại thành, từng bước giải quyết vấn đề kẹt xe, ô nhiễm” - Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định. Thay mặt cho các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận, cảm ơn các ý kiến xác đáng của cử tri. Ảnh: THANH THÙY Ứng cử viên Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, trình bày chương trình hành động tại hội nghị. Ảnh: CTV hoàn thiện hành lang pháp lý của TP sau khi mở rộng địa giới hành chính. Bên cạnh đó, ông sẽ quyết liệt trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật, đặc biệt là đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính, hiện đại hóa hoạt động công vụ. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, kiến nghị và thúc đẩy cơ chế để TP huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư các công trình phòng chống ngập, kẹt xe, ô nhiễm, chú trọng chính sách phát triển nhà ở, nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp… Các cử tri bày tỏ trân trọng cảm ơn tổ ĐBQH số 2 đơn vị TP.HCM (khóa XV), trong đó có ông Đỗ Đức Hiển đã kịp thời ghi nhận, phản ánh kiến nghị của cử tri liên quan đến vướng mắc khi xác nhận nơi cư trú cho trẻ em. Trong vai trò ĐBQH khóa XV thuộc đoàn TP.HCM, ông Đỗ Đức Hiển đã có nhiều đóng góp giúp gỡ vướng các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để TP.HCM ngày càng phát triển… Trên cơ sở đó, cử tri mong với nếu trúng cử, ông Hiển sẽ tiếp tục kiên trì đề xuất các cơ chế nhằm phát huy vai trò khối phố trong quản trị đô thị, hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản công…• Ông Trương Minh Huy Vũ cho biết sẽ thúc đẩy thử nghiệm (sandbox) cho các sản phẩm công nghệ tài chính mới, đột phá nhằm thu hút các định chế tài chính lớn... Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: SONG MAI

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 3-3-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Ông Trần Huy Tuấn giữ chức bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Ngày 2-3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ nhằm bầu bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả, ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng ngày, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ông được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; đồng thời giữ chức bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ông cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030. NHÓM PV Tin vắn • Bé trai 7 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng mì tôm. Ngày 2-3, ông Võ Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND xã đã thông báo tìm cha mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi. Theo ông Thuận, trước đó vào ngày 27-2, ông Hồ Quang Thi (ngụ xã Cam Lâm) phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi tại khu vực gần cổng nghĩa trang Hòn Thẻ, thôn Bãi Giếng 2. X.HOÁT • Xe 38 chỗ nhồi nhét đến 53 khách. Ngày 2-3, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho hay đơn vị vừa phát hiện, xử lý xe khách 38 chỗ ngồi thuộc nhà xe Vĩnh Trường nhồi nhét 53 hành khách trong vụ việc xảy ra ngày 1-3, tại Km 920+800 Quốc lộ 1 (TP Đà Nẵng). T.VIỆT Ngày 2-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Nội chính Trung ương và một số cơ quan liên quan cho ý kiến về đề án “Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Một nội dung quan trọng khác là việc trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết việc ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, là “tuyên ngôn” của Đảng về tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” trong giai đoạn tới với tư duy, cách làm mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm minh, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kiểm soát được các lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ông cũng yêu cầu phải đồng hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong những năm tới; tạo môi trường minh bạch, đảm bảo hành lang pháp lý an toàn để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất. Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng lưu ý việc bảo đảm lợi ích của Nhà nước hài hòa với lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người dân, chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực để phục vụ phát triển; góp phần xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị cũng như hoàn thiện nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. ĐỨC MINH Ngày 2-3, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 357 ngày 27-2, giao PGS-TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc thường trực ĐH Quốc gia Hà Nội, đảm nhận việc điều hành hoạt động của đơn vị cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh giám đốc theo quy định. Cùng ngày 27-2, Thủ tướng cũng đã ký Quyết định 356 về việc giao cho ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, giữ chức vụ quyền bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Ban giám đốc của ĐH Quốc gia Hà Nội hiện gồm Giám đốc Nguyễn Hiệu và ba phó giám đốc là PGS-TS Nguyễn Hoàng Hải, PGS-TS Phạm Bảo Sơn và PGS-TS Đào Thanh Trường. THANH THANH Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: ĐĂNG KHOA Tổng Bí thư: Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng Đại học Quốc gia Hà Nội có người điều hành mới Nghị định 357/2025 về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quy định từ ngày 1-3-2026, mỗi bất động sản sẽ được cấp một mã định danh điện tử riêng. Đó là chuỗi tối đa 40 ký tự gồm chữ và số. Mã định danh này sẽ áp dụng cho từng căn nhà như chung cư, nhà riêng lẻ hoặc từng phần diện tích sàn trong công trình xây dựng; được quản lý trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản. Mã định danh nhà ở được cấu thành từ các thông tin cơ bản như mã thửa đất, mã dự án hoặc công trình, mã địa điểm (nếu có) và một dãy ký tự tự nhiên. Quá trình cấp mã được thực hiện tự động trên hệ thống. Sở Xây dựng các địa phương sẽ là đơn vị thực hiện việc gắn mã định danh điện tử cho nhà ở thuộc các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, đồng thời với thời điểm ban hành văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, đối với nhà ở hình thành trong tương lai. NGUYỄN CHÂU Từ 1-3, bất động sản chính thức có mã định danh điện tử Lực lượng vũ trang TP.HCM phát động đợt thi đua cao điểm Sáng 2-3, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức lễ ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 1-3 đến 19-5-2026 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, bày tỏ: “TP luôn tin tưởng, quan tâm và sẽ tạo điều kiện tốt nhất để lực lượng vũ trang TP hoàn thành nhiệm vụ”. Đồng thời, ông mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững phẩm chất cách mạng, đoàn kết một lòng, kỷ luật nghiêm minh, sáng tạo, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang TP vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Dịp này, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Bộ Tư lệnh TP nhận danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2025 của Bộ Quốc phòng. THUẬN VĂN TP.HCM tìm nhà đầu tư làm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ UBND TP.HCM vừa ban hành công văn công khai thông tin và tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Cụ thể: Đối với trường hợp có một nhà đầu tư đề xuất và đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chiến lược theo quy định thì xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp có hai nhà đầu tư chiến lược trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày nhận hồ sơ nhà đầu tư chiến lược đầu tiên, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo UBND TP.HCM ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt nhà đầu tư chiến lược theo danh mục để công khai và công bằng trong lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược. UBND TP khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, năng lực tham gia nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đ.TRANG Hội thề không tham nhũng độc đáo ở Hải Phòng Ngày 2-3 (14 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền - chùa Hòa Liễu, chính quyền xã Kiến Thụy (TP Hải Phòng) long trọng tổ chức Lễ hội Minh Thề. Đây là lễ hội độc đáo chỉ có tại Hải Phòng với tuổi đời lên tới gần 500 năm. Tại lễ hội, các hương chức, người dân cùng thề không tham nhũng. Với những giá trị văn hóa độc đáo, năm 2017, Lễ hội Minh Thề của làng Hòa Liễu được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. N.SƠN Khen thưởng thanh niên dũng cảm cứu bé trai rơi xuống hầm nước thải Ngày 2-3, UBND xã Tân Thành (Tây Ninh) tổ chức khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Hoàng Duy (29 tuổi, ngụ ấp 2) vì hành động dũng cảm, kịp thời cứu bé trai (sinh năm 2025) bị đuối nước khi rơi xuống hầm nước thải chăn nuôi heo xảy ra trên địa bàn vào khoảng 15 giờ ngày 25-2. Tại buổi khen thưởng, lãnh đạo UBND xã Tân Thành đánh giá cao nghĩa cử của anh Duy, xem đây là tấm gương sáng về tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng. “Trong tình huống hết sức nguy cấp, anh Duy đã không do dự, bình tĩnh sơ cứu đúng cách, góp phần quyết định giúp cháu bé vượt qua thời khắc nguy hiểm. Đây là nghĩa cử rất đáng trân trọng, cần được lan tỏa để cộng đồng thêm ý thức hỗ trợ nhau khi gặp nạn” - đại diện lãnh đạo xã nói. H.DU

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 3-3-2026 NGUYỄN TÂN Ngày 2-3, Đảng ủy - HĐND - UBND phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đã tổ chức lễ trao khen thưởng, biểu dương tập thể và các cá nhân công an phường có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Tặng giấy khen cho tập thể công an phường Theo báo cáo, trong đợt cao điểm vừa qua, Công an phường Đông Hưng Thuận đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận kết quả này, UBND phường đã tặng giấy khen cho tập thể công an phường về thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND TP.HCM về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Một trong những chiến công nổi bật là việc khám phá vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Công ty NETCO vào ngày 10-1. Ở vụ án này, Công an phường Đông Hưng Thuận đã bắt giữ, khởi tố bốn người, thu hồi toàn bộ số tiền bị thiệt hại hơn 1,8 tỉ đồng cho doanh nghiệp. Trước đó, vào ngày 17-122025, công an phường cũng bắt, khởi tố hai người về hành vi tham ô tài sản tại công ty này, thu hồi đầy đủ số tiền khoảng 40 triệu đồng. Lập nhiều thành tích tiêu biểu Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy và hàng cấm, Công an phường Đông Hưng Thuận đã lập nhiều thành tích tiêu biểu. Cụ thể, ngày 19-1, công an phát hiện vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khách sạn Tân Long. Tại đây, lực lượng chức năng bắt giữ sáu người (khởi tố năm người), thu giữ một khẩu súng rulo, 349 g ma túy cùng nhiều dụng cụ phân chia. Đến ngày 28-1, đơn vị tiếp tục triệt phá vụ mua bán hàng cấm là pháo hoa nổ. Cơ quan chức năng đã bắt, khởi tố sáu người, thu giữ năm khối pháo hoa nổ (loại 49 ống/khối) với tổng khối lượng 8,25 kg chưa qua sử dụng. Sau lễ khen thưởng, Ban Chỉ huy Công an phường Đông Hưng Thuận đã tổ chức giao ban, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phục vụ bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030 và rà soát dữ liệu cử tri trên địa bàn. Tại cuộc họp, đơn vị tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới với quyết tâm giữ vững ổn định địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.• Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận và ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường, trao khen thưởng, chúc mừng Công an phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: CA Ngày 2-3, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hữu Phụng (35 tuổi, ngụ xã Châu Pha cũ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 26-2 tại khu vực quán nhậu Bia Tháp thuộc địa bàn phường Tân Thành, TP.HCM. Do mâu thuẫn trong quá trình đón khách tại đây, Lê Hữu Phụng đã có hành vi bạo lực với anh LVN (29 tuổi, ngụ phường Tân Thành) là tài xế taxi công nghệ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Thành đã khẩn trương vào cuộc xác minh, trích xuất camera và triệu tập các cá nhân liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng gia đình vận động Phụng ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến 1 giờ ngày 28-2, Lê Hữu Phụng đã đến trụ sở Công an phường Tân Thành trình diện. Tại đây, Phụng đã thừa nhận toàn bộ hành vi hành hung tài xế taxi công nghệ như trên. Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT đã thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Phụng. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định. N.TÂN Công an phường Đông Hưng Thuận được khen thưởng vì phá nhiều vụ án lớn Công an phường Đông Hưng Thuận vừa được khen thưởng đột xuất vì lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Vụ khách kẹp cổ đánh tài xế xe công nghệ: Bắt khẩn cấp nghi phạm UBND phường Đông Hưng Thuận đã tặng giấy khen cho tập thể công an phường về thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND TP.HCM về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Va chạm với xe công nghệ, 1 người chết, 2 người bị thương Ngày 2-3, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị chức năng liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Tân Sơn (phường Tân Sơn) làm ba người thương vong. Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, hai người đàn ông khoảng 40 tuổi chở nhau trên xe máy biển số 59N1-059.xx lưu thông trên đường Tân Sơn, hướng về đường Quang Trung. Khi đến đoạn đối diện nhà số 241 Tân Sơn xe này xảy ra va chạm với xe máy do nam tài xế xe ôm công nghệ cầm lái đang rẽ qua đường. Cú tông mạnh khiến cả hai phương tiện ngã văng xuống đường, hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe tại hiện trường. Hậu quả, người đàn ông ngồi sau xe máy tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương. Trong số các nạn nhân bị thương, một người phải nhập viện cấp cứu. Riêng tài xế xe ôm công nghệ bị thương nhẹ nhưng tinh thần hoảng loạn sau vụ việc. Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn phối hợp cùng lực lượng CSGT Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng đã tiến hành trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực đường Tân Sơn gặp khó khăn cục bộ. Một phần tuyến đường này bị phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác khám nghiệm. Đến hơn 11 giờ cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục tại hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác. N.TÂN Nha Trang: Nhiều người nước ngoài đánh bạc trái phép dưới tầng hầm khách sạn Ngày 2-3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm nghi phạm là người nước ngoài về hành vi đánh bạc trái phép. Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 1-3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng GDC Lucky Club tại tầng hầm khách sạn Sheraton Nha Trang, địa chỉ 2628 Trần Phú, phường Nha Trang. Theo cảnh sát, câu lạc bộ trên do bà Hà Woang Minh Hoa (30 tuổi, ngụ TP.HCM) làm giám đốc vận hành. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 13 người quốc tịch nước ngoài có hành vi đánh bạc theo hình thức bài Poker. Đồng thời, tiến hành lập biên bản thu giữ 3.500 USD cùng các tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Qua làm việc, những người này khai câu lạc bộ này mở cửa 24/24 giờ. Khi có người muốn chơi sẽ đến câu lạc bộ gặp thu ngân để đổi tiền thành thẻ cashin ticker theo mệnh giá tiền tương ứng hoặc dùng USD nạp trực tiếp vào máy đánh bạc. Câu lạc bộ GDC Lucky Club sẽ thu tiền phần trăm hoa hồng trên tổng số tiền đánh bạc của người đến chơi. XUÂN HOÁT Công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp với Phụng. Ảnh: CA Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: N.TÂN

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 3-3-2026 như mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, nhà ở; đặc biệt là các giao dịch giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tổ chức không kinh doanh bất động sản. Đây là nhóm giao dịch tiềm ẩn nhiều rủi ro và tác động trực tiếp đến quyền tài sản của người dân. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh khẳng định công chứng bất động sản không phải là một thủ tục hành chính gây khó dễ cho người dân. Đây là lá chắn pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu của công dân và sự ổn định của thị trường. Nếu nhìn đúng bản chất, công chứng là một cơ chế phòng ngừa rủi ro chứ không phải một “giấy phép con”. Về mặt bảo vệ người dân, đặc biệt là người yếu thế như người cao tuổi, người ở khu vực nông thôn, người thiếu thông tin pháp lý, nếu bỏ cơ chế công chứng bắt buộc thì họ rất dễ trở thành nạn nhân của các hợp đồng gian dối, giả mạo. Công chứng viên đóng vai trò như một “thẩm phán phòng ngừa”, kiểm tra tính hợp pháp của giao dịch, xác minh chủ thể, giấy tờ, ngăn chặn tình trạng một tài sản bán cho nhiều người hoặc sử dụng giấy tờ giả. Nếu Nhà nước buông lỏng khâu này, thực chất là đẩy rủi ro về phía người dân. Về kinh nghiệm quốc tế, bà Oanh cho hay càng là quốc gia có hệ thống pháp luật chặt chẽ, họ càng coi trọng công chứng nội dung. Các nước châu Âu như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, 100% giao dịch bất động sản phải qua công chứng viên. Kết quả là các tranh chấp liên quan đến bất động sản chỉ chiếm 0,1% tổng số giao dịch. Tại Trung Quốc, công chứng được coi là điều kiện tiên quyết để thực hiện đăng ký biến động tài sản, đóng vai trò như một “bộ lọc” làm sạch dữ liệu đất đai quốc gia. Ở mô hình thông luật như Mỹ, không bắt buộc công chứng nhưng người dân phải mua bảo hiểm quyền sở hữu, với chi phí hàng ngàn USD. Công chứng không nhất thiết phải theo địa giới hành chính Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị sửa luật lần này nên quy định theo hướng giảm dần mức độ bắt buộc công chứng, thủ tục công chứng cũng phải đơn giản, rõ ràng, rành mạch, thuận lợi. Cùng với đó, khi có hệ thống cơ sở dữ liệu, ông nhấn mạnh “công chứng ở đâu cũng được”, không nhất thiết phải theo địa giới hành chính, giống như người bệnh mắc bệnh ở đâu thì chữa ở đó, không thể bắt về quê chữa bệnh. “Cái này cũng giống thông tuyến BHYT. Luật BHYT vừa rồi quy định về thông tuyến, nhân dân rất phấn khởi. Công chứng cũng thế, có cơ sở dữ liệu rồi công chứng ở đâu cũng được, sao cứ phải theo địa giới?” - ông Định nói và đề xuất cần nghiên cứu, sửa được ngay thì tốt, nếu không thì có lộ trình, giao Chính phủ quy định. “Nhưng tôi nghĩ cái này không cần lộ trình, cứ mạnh dạn mà làm” - ông nói và kể lại câu chuyện khi quy định thông tuyến BHYT, các đại biểu Quốc hội là cán bộ ngành y tế lâu năm băn khoăn sợ thông tuyến như vậy người dân “chạy” hết lên tuyến trên, bỏ tuyến dưới, dẫn đến vỡ hệ thống y tế cơ sở. Khi đó, ông khẳng định “hệ thống y tế cơ sở không thể vỡ” mà làm như vậy tạo ra áp lực buộc y tế cơ sở phải nâng cao trình độ. Thực tế gần hai năm thực hiện đã chứng minh y tế cơ sở đã tốt lên. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải mạnh dạn thay đổi tư duy. Liên quan đến các giao dịch bắt buộc phải công chứng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho hay khi sửa luật, nhiều ý kiến đề xuất phải quy định cụ thể trong luật. Ông Nguyễn Khắc Định cho rằng nếu ghi hết vào luật thì quá nhiều và khi xuất hiện việc mới lại phải sửa luật, rất phức tạp. Do đó, định hướng nên giao Bộ Tư pháp thống kê tất cả giao dịch cần công chứng theo quy định hiện hành để đưa vào cơ sở dữ liệu của bộ. Sau này nếu có thay đổi chỉ cần cập nhật trong cơ sở dữ liệu đó. Ngoài ra, một số đại biểu đề nghị cần quy định để tiến tới thu hẹp phạm vi giao dịch bắt buộc công chứng và mở ra hướng công chứng tự nguyện. “Một xã hội phát triển nên khuyến khích tự nguyện, còn bắt buộc phải rất hạn chế và khi bắt buộc thủ tục cũng phải thay đổi” - Phó Chủ tịch Quốc hội nói. Ông dẫn chứng với bất động sản thì hợp đồng bắt buộc phải công chứng, có chữ ký của vợ, chồng và con cái trên 18 tuổi nhưng mua một chiếc xe máy cũ giá 5-7 triệu đồng, Ngày 2-3, tại phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng. Cơ chế phòng ngừa rủi ro chứ không phải một “giấy phép con” Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo sửa đổi quy định về thẩm quyền công chứng giao dịch về bất động sản theo hướng thay cụm từ “giao dịch về bất động sản” bằng cụm từ “giao dịch có đối tượng là bất động sản”. Việc này theo cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Tư pháp, là để tránh cách hiểu khác nhau và tranh cãi về những giao dịch bất động sản cần thực hiện theo thẩm quyền địa hạt. Bên cạnh đó, dự thảo luật giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện thẩm quyền công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi toàn quốc sau khi cơ sở dữ liệu công chứng được xây dựng và vận hành. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết Thường trực Ủy ban tán thành việc mở rộng phạm vi các giao dịch về bất động sản được công chứng không phụ thuộc vào địa giới hành chính và giao Chính phủ xây dựng lộ trình thực hiện công chứng giao dịch về bất động sản không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Thông tin thêm sau đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh việc giữ quy định bắt buộc công chứng đối với các giao dịch THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP: Công chứng bất động sản là lá chắn bảo vệ quyền sở hữu của công dân thậm chí 3-4 triệu đồng, người ta rất muốn được sang tên đổi chủ. “Đi làm thủ tục sang tên, đổi chủ lại bị hỏi hợp đồng đâu, mà hợp đồng thì phải công chứng, công chứng phải có vợ, chồng cùng ký tên. Đăng ký xe máy mà cũng bắt cả vợ, cả chồng phải ký vào, trong khi đăng ký xe máy tên có một người thôi, vậy có cần phải công chứng không?” - Phó Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề. Ông Nguyễn Khắc Định đề xuất chỉ cần bên mua và bên bán ra cơ quan công an kê khai về việc mua bán xe, công an cấp cho họ đăng ký mới, không cần phải công chứng, trừ trường hợp ô tô có giá trị lớn liên quan đến thuế. “Cái này bỏ được thì tốt. Nếu cần công chứng thì tên ai người đó công chứng” - Phó Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm.• Một trong những điểm mới đáng chú ý là dự thảo luật quy định việc sử dụng dữ liệu thay thế văn bản giấy khi giải quyết hồ sơ yêu cầu công chứng. Theo dự thảo luật, trường hợp đã có dữ liệu về các thông tin trong thành phần hồ sơ yêu cầu công chứng trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố đủ điều kiện khai thác thì người yêu cầu công chứng không phải cung cấp các giấy tờ có chứa các thông tin đó. Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng khai thác, sử dụng thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu đã được công bố khác để xem xét, giải quyết hồ sơ yêu cầu công chứng; không yêu cầu xuất trình bản chính các giấy tờ để đối chiếu theo quy định. Tờ trình Chính phủ nêu rõ công chứng viên chỉ được yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ trong trường hợp không khai thác được thông tin trong ngày giải quyết yêu cầu công chứng hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác. Sử dụng dữ liệu thay thế văn bản giấy Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng “công chứng ở đâu cũng được”, không nhất thiết phải theo địa giới hành chính, giống như người bệnh mắc bệnh ở đâu thì chữa ở đó, không thể bắt về quê chữa bệnh. phapluat@phapluattp.vn Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, chưa thể mở rộng ngay phạm vi giao dịch không cần công chứng chỉ dựa trên kỳ vọng chuyển đổi số. ĐỨC MINH Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: PHẠM THẮNG Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh. Ảnh: PHẠM THẮNG Tiêu điểm Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, ở góc độ quản lý vĩ mô, bất động sản là một trong những kênh tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền lớn. Quy định bắt buộc công chứng giúp Nhà nước kiểm soát dòng tiền, xác định chủ sở hữu thực sự, góp phần phòng, chống rửa tiền và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có các khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), qua đó nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam. Thứ trưởng cho rằng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia hiện chưa đồng bộ, hạ tầng công nghệ giữa các địa phương chưa đồng đều, việc liên thông dữ liệu giữa cơ quan công chứng và cơ quan đăng ký đất đai còn hạn chế. Trong điều kiện đó, chưa thể mở rộng ngay phạm vi giao dịch không cần công chứng chỉ dựa trên kỳ vọng chuyển đổi số. Chính phủ sẽ xây dựng lộ trình phù hợp, bảo đảm khi có thay đổi thì phải khả thi, an toàn và không tạo ra khoảng trống pháp lý.

