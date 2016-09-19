041-2026

2 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại đền Bến Dược, TP.HCM Trước buổi tiếp xúc cử tri, sáng 3-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP.HCM đã dâng hương tại đền Bến Dược, xã Củ Chi. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương linh các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng liệt sĩ…, đoàn lãnh đạo đã dâng lên vòng hoa tươi thắm và những nén hương thơm. Kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 3-3, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng bốn ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI đơn vị số 9, ba ứng viên ĐB HĐND TP.HCM đơn vị 25 nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp xúc cử tri phường Thạnh Mỹ Tây. Trình bày chương trình hành động, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cam kết sẽ xây dựng pháp luật “đúng và trúng”, ưu tiên các lĩnh vực cải cách thể chế, thủ tục hành chính. Bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng cho biết ông sẽ giám sát đến cùng các dự án hạ tầng trọng điểm, tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư công; chăm lo dân sinh và an sinh đô thị theo hướng “an toàn, công bằng, bao trùm”, nâng cao chất lượng dịch vụ công thiết yếu, bảo vệ trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người yếu thế và phòng, chống bạo lực gia đình. Ông cam kết sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, dữ liệu và dịch vụ công theo tinh thần lấy người dân làm trung tâm, liên cấp, toàn trình, phòng chống tội phạm lợi dụng không gian mạng, bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân... “Muốn làm tròn trách nhiệm của ĐBQH hay HĐND, trước hết mỗi ĐB dân cử phải dành thời gian lắng nghe, luôn gần dân, sát dân, theo dõi đến cùng, giám sát đến cùng việc thực hiện của các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề mà người dân phản ánh” - Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh. Trong khi đó, là ĐBQH ba khóa liên tiếp (khóa XIII, XIV, XV), PGS-TS Trần Hoàng Ngân cho biết nếu tiếp tục được vinh dự là ĐBQH sẽ nỗ lực tối đa, toàn tâm và trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri. “Khi tham gia QH, tôi sẽ tập trung sâu lĩnh vực chuyên môn về Thời sự - Thứ Tư 4-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Sáng 3-3, tại buổi tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 12, cử tri các xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức và Sư đoàn 9 đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng. Đơn vị bầu cử số 12 có 5 ứng cử viên, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn. Quốc hội đã cơ bản tháo gỡ vướng mắc thể chế Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhìn nhận đa số ý kiến cử tri đều có nguyện vọng QH phải quan tâm chăm lo giáo dục, y tế, đời sống nhân dân. Thực tế, nhiệm kỳ qua, QH đã ban hành, sửa đổi các quy định pháp luật theo hướng đảm bảo đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi; chính sách về miễn học phí, BHYT khiến người dân phấn khởi. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết vấn đề mà các ĐB quan tâm là nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và phát huy cơ chế đặc thù của TP.HCM. Đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững thì trước hết thể chế phải thông suốt, minh bạch, khả thi. QH ban hành luật phải đảm bảo tháo gỡ được điểm nghẽn, tạo động lực phát triển. “Khó đâu tháo đó, tắc đâu thông đó; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thực thi; rà soát loại bỏ những quy định chồng chéo, không còn phù hợp; chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đảm bảo minh bạch và hiệu quả” - ông nhấn mạnh. Theo ông Trần Thanh Mẫn, để phát huy cơ chế đặc thù của TP.HCM, QH sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện các cơ chế về tài chính, đầu tư, quy hoạch. “Trước đây chúng ta thường nói khó về thể chế nhưng hai năm qua, QH đã cơ bản tháo gỡ. Giờ chỉ còn Chính phủ ban hành nghị định, bộ ban hành thông tư để thực thi” - ông nói. Ông Trần Thanh Mẫn cho biết trong nhiệm kỳ QH khóa XVI, Đảng đoàn QH và Ủy ban Thường vụ QH đang trình Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cử tri các xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức và Sư đoàn 9. Ảnh: THUẬN VĂN Bộ Chính trị xin định hướng chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa (2026-2031) để có cơ sở triển khai đồng bộ. Nói riêng về phát triển nông nghiệp và nâng cao đời sống nông dân, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết QH đã thông qua chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển nông nghiệp. Hiện nay ba chương trình mục tiêu quốc gia do Hội đồng Dân tộc của QH giám sát, thẩm tra. Qua đó, mục đích cuối cùng là để nông dân sống được và làm giàu bằng sản xuất nông nghiệp hiện đại, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”. Chính sách thuế phải nuôi dưỡng nguồn thu Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 12 thực hiện tiếp xúc với cử tri xã Tân An Hội và xã Củ Chi trước thềm bầu cử toàn dân. Cử tri Nguyễn Văn Phòng, xã Tân An Hội, mong các ĐB trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực y tế và giáo dục. Mặc dù thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân và những người đang công tác trên hai lĩnh vực này, song trên thực tế, chi phí khám chữa bệnh và học hành của trẻ nhỏ vẫn là gánh nặng đối với đa số người dân, nhất là người có thu nhập thấp. “Một minh chứng khác là hiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ không muốn sinh con hoặc không muốn sinh con thứ hai, bởi họ sợ gánh nặng nuôi dạy và chăm sóc sức khỏe cho con sau này” - cử tri Phòng nói. Cử tri Nguyễn Hồng Tân, xã Củ Chi, kiến nghị QH xem xét lại các khu quy hoạch đã được thu hồi từ lâu. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai hoặc điều chỉnh, tháo gỡ quy hoạch để giảm bớt khó khăn cho người dân trong việc sử dụng, chuyển đổi, chia tách, phục vụ đời sống. CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: Không để quy hoạch treo ảnh quyền lợi người dân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói mục đích cuối cùng của các chương trình phát triển nông nghiệp là để nông dân sống được và làm giàu bằng sản xuất nông nghiệp hiện đại, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”. LÊ THOA Trao đổi về các nội dung được cử tri quan tâm, về dự án treo, Chủ tịch QH nhất trí quy hoạch phải bài bản, căn cơ, có tầm nhìn dài hạn, dù lãnh đạo ở nhiệm kỳ nào cũng phải tuân thủ, không thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh không thể để tình trạng quy hoạch treo, dự án treo, công trình treo kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp và đời sống của người dân. Thượng tướng Lê Quốc Hùng: Gần dân, sát dân, xây dựng pháp luật “đúng và trúng” Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trình bày chương trình hành động. Ảnh: TRẦN LINH Tiêu điểm Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại đền Bến Dược, xã Củ Chi. Ảnh: LÊ THOA

3 Thời sự - Thứ Tư 4-3-2026 thoisu@phapluattp.vn THANH TUYỀN Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng bốn ứng viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri các phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận vào ngày 3-3. Đầu tư bãi đậu xe ngầm ở các công viên Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã chia sẻ với cử tri ba phường về hai nhóm việc quan trọng cần làm ngay của địa phương. Theo Bí thư Trần Lưu Quang, việc thứ nhất là xử lý những tồn tại cũ. Trong đó có bốn điểm nghẽn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ là ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm và ma túy. Ngoài ra, ông cũng chỉ ra hàng loạt đầu việc khác phải quan tâm như chung cư chưa có giấy tờ, khiếu kiện, tranh chấp đất đai… mà TP có trách nhiệm phải xử lý. Phần việc thứ hai là tập trung phát triển TP.HCM để đạt mục tiêu trở thành nơi đáng sống hơn, cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. Ông nêu định hướng TP sẽ đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa đô thị. “TP.HCM không chỉ phát triển cho mình mà còn với tư cách là một cực tăng trưởng, đóng góp rất lớn cho sự phát triển chung của cả nước nên nhiệm vụ của TP là không dễ dàng” - Bí thư Thành ủy TP.HCM cho hay. Nêu những công việc cụ thể, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết trước hết cần có quy hoạch phát triển tổng thể TP.HCM. Hiện nay, TP đang thuê tư vấn hàng đầu quốc tế để lập quy hoạch và yêu cầu phải hoàn thành vào cuối năm nay. Về trật tự, an toàn xã hội, ông nói TP.HCM phải phấn đấu xây dựng TP không ma túy. TP.HCM sẽ có giải pháp tổng hợp, nghiên cứu xây dựng trung tâm cai nghiện lớn để quản lý và điều trị. TP quyết tâm thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2030 cơ bản trở thành “TP không ma túy”. Thông tin thêm, ông Trần Lưu Quang cho biết TP có lộ trình di dời một số cơ sở giáo dục ĐH, CĐ và y tế ra vùng ven để giải quyết vấn đề kẹt xe, ô nhiễm. Những cơ sở này sẽ bám vào các tuyến đường sắt đô thị để thuận tiện đi lại. Đồng thời, TP sẽ sắp xếp lại nhà đất công theo thứ tự ưu tiên cho giáo dục, y tế và mảng xanh. Về hạ tầng, Bí thư Thành ủy cho biết theo quy hoạch tới năm 2035, TP.HCM sẽ có 27 tuyến đường sắt đô thị. TP phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành ba tuyến quan trọng: Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - sân bay Long Thành. Đáng chú ý, Bí thư TP.HCM chia sẻ TP sẽ đầu tư bãi đậu xe ngầm ở Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Công viên 23 Tháng 9, Công viên Lê Văn Tám. Những bãi xe này có thể kết hợp trung tâm thương mại để thu hút đầu tư. TP cũng tập trung sửa chữa chung cư cũ và thực hiện các đột phá như thành lập trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do… Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Trần Lưu Quang đánh giá các phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận có đủ điều kiện để trở thành mô hình điểm của TP trong việc xây dựng địa bàn không ma túy, từ đó nhân rộng ra nơi khác. Cử tri mong TP được chủ động nguồn lực Trước đó, cử tri ba phường đã gửi gắm nhiều nguyện vọng đến các ứng viên. Cử tri Phan Thị Phụng, phường Phú Nhuận, bày tỏ ủng hộ chủ trương xây dựng hệ thống đánh số, gắn biển số nhà đồng bộ bằng công nghệ GIS. Theo bà, dù còn nhiều khó khăn do đặc thù hẻm nhỏ, địa chỉ phức tạp nhưng nếu quyết tâm thực hiện thì việc này sẽ góp phần xây dựng TP.HCM trật tự, văn minh và đáng sống hơn. Cử tri Nghiêm Xuân Hoàng, phường Phú Nhuận, kỳ vọng ĐB nếu trúng cử sẽ giữ đúng cam kết, tăng cường gắn bó với cử tri, thúc đẩy đầu tư hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực để nâng cao đời sống người dân. Còn cử tri Nguyễn Đại Lượng, phường Cầu Kiệu, nhấn mạnh việc lựa chọn ĐB chất lượng là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành luật và giám sát quyền lực. Ông đặc biệt đề nghị tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng theo hướng minh bạch, có chế tài đủ mạnh để củng cố niềm tin của nhân dân. Cử tri Bùi Phi Hùng, phường Đức Nhuận, kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế đặc thù cho TP.HCM, tăng phân cấp, phân quyền đi đôi với minh bạch, TP chủ động nguồn lực, giải quyết hiệu quả các vấn đề hạ tầng và dân sinh.• tùy tiện điều chỉnh, thay đổi. Ông nhấn mạnh không thể để tình trạng quy hoạch treo, dự án treo, công trình treo kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp và đời sống của người dân. Dự án phải có tiến độ triển khai cụ thể. Nếu không khả thi thì phải rà soát, điều chỉnh hoặc hủy bỏ, tránh để người dân chịu thiệt thòi. Ông Trần Thanh Mẫn cho biết QH sẽ tiếp tục giám sát các dự án sử dụng đất, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân chậm triển khai hoặc để đất đai bị lãng phí, như ý kiến của cử tri mong muốn. Chủ tịch QH cũng đề nghị HĐND TP và HĐND cấp xã tăng cường hơn nữa vai trò giám sát tại địa bàn. “Những dự án đã được phê duyệt nhiều năm nhưng chưa triển khai thì phải được rà soát tính khả thi, xác định rõ thời hạn thực hiện. Nếu không còn phù hợp thì mạnh dạn điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch” - ông đề nghị. Về thực hiện chính sách thuế, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn bày tỏ chia sẻ với khó khăn của bà con và sẽ tiếp thu nghiêm túc để phản ánh tới cơ quan thuế và Bộ Tài chính. “Tinh thần chung là chính sách thuế phải nuôi dưỡng nguồn thu, không tận thu, phải chăm sóc nguồn thu, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định” - ông nhấn mạnh. Chủ tịch QH cho biết vừa qua, QH đã cơ bản sửa đổi các luật liên quan đến tài chính và thuế, chờ Chính phủ có nghị định, có thông tư hướng dẫn sẽ giải quyết được ý kiến của cử tri, bảo đảm phương pháp tính thuế phải công bằng, kỷ luật tài chính phải nghiêm minh. hưởng đến TP.HCM sẽ có bãi đậu xe ngầm tại Công viên Lê Văn Tám, số 1 Lý Thái Tổ, 23 tháng 9 Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin với cử tri rằng TP sẽ đầu tư xây dựng bãi đậu xe ngầm tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Công viên 23 Tháng 9 và Công viên Lê Văn Tám, góp phần xây dựng đô thị văn minh hơn. Bà Trần Thị Diệu Thúy dành trọng tâm cho việc nâng cao chất lượng sống Ngày 3-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri viên tại tổ bầu cử số 10 với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại đây, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cam kết nếu được tín nhiệm sẽ quyết liệt thực hiện hiệu quả các chương trình hành động. Thứ nhất, bà sẽ tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, giám sát thực hiện chủ trương để pháp luật đi vào cuộc sống. Bà Thúy nhấn mạnh sẽ chuyển tải các vấn đề xã hội, ý kiến cử tri địa bàn ứng cử đến QH và cơ quan quản lý để bảo vệ quyền lợi người dân. Thứ hai, về giáo dục và việc làm, bà Thúy hướng đến kiến nghị xây dựng hệ thống cơ sở giáo dục đồng bộ, chuẩn hóa cơ sở vật chất và bảo đảm bình đẳng cơ hội học tập. Về việc làm, mục tiêu là để sinh viên ra trường có việc ngay, hạn chế đào tạo lại. Cuối cùng, bà Thúy dành trọng tâm cho việc nâng cao chất lượng sống. Bà chú trọng nâng cao chất lượng y tế, từ đội ngũ bác sĩ đến hạ tầng và y tế dự phòng. Đồng thời, bà quan tâm vấn đề an toàn thực phẩm, quản lý chặt các đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện, nhà hàng. Bà cũng đề cập việc hoàn thiện thiết chế văn hóa, hướng đến miễn, giảm phí dịch vụ để người dân thụ hưởng “món ăn tinh thần” nhiều hơn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri lo lắng khi số học sinh tăng mỗi năm nhưng trường lớp không tăng, ảnh hưởng chất lượng giáo dục. Đáp lời cử tri, bà Thúy cho biết Nghị quyết 71/2025 về đầu tư phát triển giáo dục là cơ sở lớn để TP thực hiện các chương trình hành động quyết liệt. TP sẽ tiếp tục xây dựng chính sách mới để thu hút nhân lực chất lượng cao. Về trường lớp tại phường Trung Mỹ Tây, bà Thúy nhìn nhận chưa đáp ứng yêu cầu do thiếu quỹ đất. Với vai trò phó chủ tịch UBND TP phụ trách văn hóa - xã hội, bà cam kết cùng phường tháo gỡ vướng mắc này. TRẦN MINH Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin nhiều nội dung về định hướng phát triển TP đến cử tri. Ảnh: THANH THÙY kinh tế vĩ mô, tài chính ngân hàng, lĩnh vực quản lý nhà nước về xã hội, bộ máy tổ chức, cải cách hành chính, quản lý tài sản công, chi tiêu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững...” - ông Ngân cam kết. Một trong những mục tiêu mà ông Trần Hoàng Ngân sẽ theo đuổi tại nghị trường QH kỳ tới là làm sao để có được thể chế tương thích với một đô thị đặc biệt như TP.HCM hiện nay. Trình bày chương trình hành động, ứng viên ĐBQH và HĐND TP.HCM, luật sư Nguyễn Hải Nam cho biết sẽ có ý kiến góp ý để đảm bảo xây dựng hệ thống pháp luật rõ ràng, dễ hiểu, không chồng chéo; có tính khả thi và có tầm nhìn dài hạn, không sửa đổi thường xuyên. Ông dẫn chứng các luật có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như Luật Đất đai và cho rằng việc xây dựng luật hiện nay phải đảm bảo được sự ổn định. “Khi luật có tính ổn định, người dân mới an tâm xây dựng kế hoạch cho tương lai, có tích góp để mua đất, xây nhà… mà không phải lo âu về mặt pháp lý” - luật sư Nam nói. THANH TUYỀN Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TRẦN MINH Cùng ngày, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với nông dân tại xã Tân An Hội, TP.HCM. Chủ tịch QH cũng dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hảnh (ngụ xã An Nhơn Tây, TP.HCM).•

4 Thời sự - Thứ Tư 4-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị tại Hải Phòng Ngày 3-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng đoàn, đã công bố quyết định. Đoàn do ông Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn xác định kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Yêu cầu đặt ra là qua kiểm tra để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và phát hiện các cách làm sáng tạo để nhân rộng. Đồng thời, hoạt động này giúp nâng cao quyết tâm chính trị, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng. Cùng ngày cũng diễn ra Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế, Tỉnh ủy Quảng Ninh... NGỌC SƠN • Vợ chồng chủ quán ăn bị đánh sau khi mời rượu khách. Ngày 3-3, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết đã chỉ đạo điều tra vụ vợ chồng chủ quán ăn bị đánh sau khi mời rượu khách. Quán này do ông Nguyễn Văn Thắng (54 tuổi) làm chủ. NS • 2 người đàn ông vận chuyển trái phép 830.000 lít dầu diesel. Ngày 3-3, Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Nghiệp (42 tuổi) và Trần Văn Lúa (41 tuổi) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép 830.000 lít dầu diesel. HẢI DƯƠNG • Người phụ nữ bị bắt sau 27 năm lẩn trốn. Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ, di lý thành công Nguyễn Thị Út (65 tuổi) sau 27 năm lẩn trốn. Trước đó, Út lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người rồi bỏ trốn. NS Sáng 3-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tư duy, cách làm mới. Ông đề nghị ngay sau cuộc họp, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý xác đáng của các cơ quan, đặc biệt là cụ thể hóa đầy đủ bốn yêu cầu, năm định hướng theo kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư để hoàn thiện các tài liệu đề án, kịp thời hạn trình Bộ Chính trị. Về tám vấn đề còn ý kiến khác nhau đã được Tổng Bí thư định hướng thành sáu nội dung, cần được thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo, tiếp tục nghiên cứu, giải trình thật chặt chẽ, thuyết phục, có đầy đủ cơ sở lý luận, chính trị, thực tiễn, bảo đảm phù hợp các chủ trương, quan điểm mới của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đề nghị Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, xây dựng ngay dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết (chương trình hành động), trong đó xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành các công việc cụ thể… (Theo TTXVN) Ngày 3-3, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 751, cùng đoàn công tác Chính phủ, đã làm việc với tỉnh Lâm Đồng nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn tỉnh. Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ Lâm Đồng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các bộ, ngành chức năng trong phân loại, cập nhật, rà soát, tháo gỡ cho các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài. Việc tháo gỡ có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó giải phóng một nguồn lực rất lớn để đưa vào nền kinh tế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông đã cho ý kiến, chỉ đạo cụ thể về vấn đề xử lý các sai phạm; chủ trương, giải pháp trong tháo gỡ cho các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài của tỉnh, trong đó có 21 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng; dự án sân golf Đồi Cù Đà Lạt Palace; dự án King Palace (Dinh I)… (Theo baochinhphu.vn) Sáng 3-3, Trạm CSGT Hàm Tân thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đột xuất đối với cán bộ, nhân viên Ga Suối Kiết tại Km1603, đoạn qua xã Suối Kiết (tỉnh Lâm Đồng). Song song với công tác kiểm tra nồng độ cồn, tổ công tác còn tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường sắt tại Km1600+100, đoạn qua xã Suối Kiết. Đây là khu vực thường xảy ra tình trạng người dân chưa chấp hành nghiêm tín hiệu đèn, còi và cần chắn khi tàu chuẩn bị lưu thông qua. Trung tá Nguyễn Đăng Vi, Phó Trưởng trạm CSGT Hàm Tân, cho biết thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra nồng độ cồn đột xuất cả ban ngày lẫn ban đêm đối với cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại các nhà ga. Việc tăng cường kiểm tra nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, phòng ngừa nguy cơ tai nạn, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn. PHƯƠNG NAM Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Thủ tướng trao quyết định cho 5 nhân sự mới được chỉ định, bổ nhiệm Chiều 3-3, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì công bố quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Theo đó, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư Đảng ủy Chính phủ. Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ. Ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng Chính phủ điều động, giao quyền bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng thường trực Bộ NN&MT. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới các cán bộ sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. NGUYỄN THẢO Tây Ninh: Vinh danh các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong bảo vệ Tổ quốc Sáng 3-3, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống BĐBP và 37 năm ngày Biên phòng toàn dân, ghi dấu chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo đơn vị đã trao 13 huân chương Bảo vệ Tổ quốc (3 hạng Nhất, 1 hạng Nhì, 9 hạng Ba) cho nguyên thủ trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh và Long An trước đây. Đồng thời, trao 98 huy chương Quân kỳ Quyết thắng cho cán bộ, sĩ quan của đơn vị. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng qua nhiều giai đoạn. Với những kết quả nổi bật trong năm 2025, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng cờ thi đua quyết thắng; Đảng bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh khen thưởng, khép lại một năm với nhiều dấu ấn đậm nét trên tuyến biên giới Tây Nam. HUỲNH DU Dự án quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sắp hoàn thành giải phóng mặt bằng Ngày 3-3, UBND phường Hoàn Kiếm cho biết dự án quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm là nhiệm vụ trọng tâm được UBND TP Hà Nội giao và sắp hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Công trình không chỉ nhằm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng đô thị, hình thành thêm không gian công cộng phục vụ người dân và du khách, mà còn mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc trong việc bảo tồn và phát huy giá trị khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Thời gian qua, địa phương đã chủ động, quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Quá trình thực hiện bảo đảm yêu cầu giữ gìn mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tính đến nay, 43/43 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đã đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ. TRỌNG PHÚ ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng Phó Thủ tướng thường trực làm việc với Lâm Đồng về tháo gỡ khó khăn cho các dự án CSGT kiểm tra nồng độ cồn cán bộ, nhân viên đường sắt Ga Suối Kiết Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Tư 4-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Ngày 3-3, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ba người. Nguyễn Thành Công (34 tuổi); Nguyễn Ngọc Mười (43 tuổi) và Trần Duy Thăng (40 tuổi), cùng trú tại tổ dân phố Vĩnh Khê, phường An Hải, TP Hải Phòng, bị bắt giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 1-3, anh LXT điều khiển ô tô tải đến khu vực tổ dân phố Giữa Lương Quy, phường An Dương, TP Hải Phòng. Tại đây, anh T gặp ô tô CX5 có dán chữ “Bê tông Đức Minh” đỗ giữa đường. Anh T chủ động đỗ xe vào bên phải để nhường đường cho xe CX5 đi qua. Tuy nhiên, người lái xe CX5 hạ kính cửa, nhổ nước bọt về phía anh T rồi mới lái xe vào ven đường. Ngay sau đó, có ba nam giới lao vào đánh anh T bị thương tích ở mũi, phải điều trị tại BV Việt Tiệp 1. Nhận tin báo, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra. Lực lượng chức năng sau đó đã xác định và triệu tập bốn người liên quan lên cơ quan công an làm rõ. Công an TP cảnh báo từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong giao tiếp và quá trình tham gia giao thông, nhiều người này đã có hành vi làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Chỉ vì thiếu kiềm chế, bồng bột hoặc coi thường pháp luật, để rồi phải trả giá bằng việc bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là bài học cảnh tỉnh đối với mọi người khi giao tiếp, ứng xử và tham gia giao thông cần phải thân thiện, lịch sự, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật. NGỌC SƠN NGUYỄN TÂN Ngày 2-3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang tiếp tục đấu tranh, sàng lọc để xử lý Lê Văn Tuấn (40 tuổi), Phạm Thành Nhịnh (47 tuổi), Trịnh Linh Dương (32 tuổi) cùng hơn 40 người khác để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Hoạt động tinh vi giữa rừng cao su Theo điều tra ban đầu, nhóm cầm đầu sới bạc này gồm Tuấn, Nhịnh và Dương, cả ba cùng ngụ tại phường Hòa Lợi (tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM. Trong đó, Tuấn đóng vai trò trọng tài, còn Nhịnh và Dương làm “biện gà” (người kiểm tra gà, sắp xếp các cặp gà cùng hạng cân và làm trung gian nhận cược). Sới bạc này được tổ chức tại các bãi đất trống nằm xen lẫn trong những cánh rừng cao su ven khu dân cư ở khu vực phường Hòa Lợi. Công an xác định nhóm này bắt đầu hoạt động từ khoảng trước Tết Nguyên đán đến nay. Để qua mặt cơ quan chức năng, các nghi phạm thường xuyên thay đổi địa điểm, đều tập trung ở các khu vực vắng người, rừng cây, bãi đất trống... Số lượng người tham gia cũng được kiểm soát chặt chẽ, người lạ mặt rất khó có thể tiếp cận hay tham gia cá cược. Dù kín kẽ nhưng do các con bạc rỉ tai nhau nên nhiều dân chơi ở TP.HCM và các vùng lân cận vẫn đổ dồn về đây để ăn thua. Trung bình mỗi ngày, nhóm của Tuấn tổ chức khoảng 10 độ gà. Theo một cán bộ điều tra, mức thấp nhất để tham gia mỗi độ là 10 triệu đồng, có những trận số tiền ăn thua lên đến hàng trăm triệu đồng. Do sới gà nằm trong khu vực vắng vẻ, địa hình đặc thù có nhiều cây cao su nên người tham gia chủ yếu di chuyển bằng xe máy hoặc có xe ôm đưa đón riêng. Sau khi bỏ xe ở gần khu vực sới, các con bạc đi bộ vào trong để sát phạt. Nhóm tổ chức còn phân công người cảnh giới từ xa và cung cấp cơm nước tại chỗ để phục vụ các con bạc. Cảnh sát nổ súng chỉ thiên vây ráp sới gà Hôm 28-2, Nhịnh được một người tên Ân đặt vấn đề có gà “bướm” (một giống gà) muốn kiếm độ đá xổ. Nhịnh đồng ý và chuẩn bị gà “úa” (một giống gà) để tiếp chiêu. Sau khi thống nhất, Nhịnh hẹn tất cả ra bãi đất trống trong vườn cao su phía sau một căn nhà không số tại khu phố 2, phường Hòa Lợi để cáp kèo thắng thua. Để chuẩn bị cho trận đấu, Ân cùng một người mang gà đến điểm hẹn. Phía sân bãi nhóm tổ chức đã sắp xếp người phục vụ công cụ đá gà và nước uống. Về phía đối thủ, chủ gà “úa” là người đàn ông tên Quang và hai người khác cũng có mặt. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, trận đấu bắt đầu dưới sự điều hành của bộ ba trọng tài và “biện” là Nhịnh, Tuấn và Dương. Do chênh lệch trọng lượng (gà “úa” nặng hơn), các bên thỏa thuận kèo gà “úa” thua đủ nhưng chỉ ăn tám (tương đương đặt 150 triệu đồng nếu thắng chỉ lấy 120 triệu đồng). Trọng tài sẽ thu tiền xâu 5% trên tổng số tiền thắng cược. Trong quá trình trận đấu diễn ra, hàng chục người đã cùng tham gia đặt cược, hò hét khiến khu vực vắng vẻ bỗng nhiên ồn ào. Tại sới, ở cánh gà “bướm”, chủ gà tên Ân cược 100 triệu đồng. Ngoài ra, người tham gia cược từ 5 đến 10 triệu đồng... Đến hồi gay cấn, nhiều con bạc cũng say máu góp phần đẩy Công an lấy lời khai, sàng lọc để xác định vai trò của nhóm cầm đầu gồm Tuấn, Nhịnh và Dương. Ảnh: CA Cảnh sát nổ súng chỉ thiên khi vây ráp trường gà ở phường Hòa Lợi Sau thời gian dài theo dõi, hàng trăm cảnh sát đã vây ráp, triệt phá sới gà giữa rừng cao su ở phường Hòa Lợi, bắt quả tang hàng chục người về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc... số tiền cược tương ứng 120 triệu đồng (ăn đủ thua tám). Ở cánh gà “úa”, chủ gà Quang cược 70 triệu đồng và hai người còn lại cược lần lượt là 8 triệu và 35 triệu đồng, nhận cược hộ với tổng số tiền 150 triệu. Bên cạnh đó, các “biện” còn nhận kèo “hàng sáo” (cược ngoài) với số tiền hơn 5 triệu đồng. Sau khi chốt kèo với tổng số tiền ăn thua trong một trận lên tới hơn 270 triệu đồng, hai chủ gà tiến hành băng cựa và thả gà. Hai con gà hăng máu xáp vào nhau trong tiếng hò reo, chửi thề của các con bạc. Chừng vài phút kế thì gà “úa” trúng cựa thép, giãy đành đạch. Nhóm chủ gà tên Ân, Quang thu gà và các bên đang om sòm chung tiền thì bốn phía hàng trăm trinh sát của Phòng PC02, Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan ập đến cùng nhiều tiếng súng chỉ thiên. Phát hiện cảnh sát, nhiều con bạc tá hỏa bỏ cả tiền bạc, điện thoại, xe máy tìm đường tháo thân nhưng bốn phía đã bị vây ráp. Tại cơ quan CSĐT, các nghi phạm đã thành khẩn khai nhận hành vi. Trước khi bị bắt, nhóm này khai nhận trong ngày 28-2 đã tổ chức thành công năm độ gà khác với sự tham gia của hàng chục người. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét.• Trước khi bị bắt, nhóm này khai nhận trong ngày 28-2 đã tổ chức thành công năm độ gà khác với sự tham gia của hàng chục người. Việc liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc quy mô lớn trong thời gian ngắn thể hiện quyết tâm của Công an TP.HCM trong việc làm sạch địa bàn, không để tội phạm tệ nạn xã hội lợi dụng dịp lễ, Tết để hoạt động. Qua thực tiễn đấu tranh, cơ quan công an nhận định các tụ điểm cờ bạc, đặc biệt là đá gà ăn tiền và sòng bạc hoạt động mùa lễ hội, không đơn thuần là hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội mà còn là “mầm mống” phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Thực tế cho thấy từ các sòng bạc này thường nảy sinh hoạt động cho vay lãi nặng,“tín dụng đen”. Khi người chơi thua sạch túi, các mâu thuẫn dẫn đến cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng hoặc túng quẫn làm liều dẫn đến trộm cắp, cướp giật tài sản thường xuyên xảy ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống bình yên của nhân dân. Theo Công an TP.HCM, mọi hành vi tổ chức, tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả đá gà hay cờ bạc trá hình, đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh. Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay cho tệ nạn cờ bạc dưới mọi hình thức. Cảnh báo hệ lụy từ tệ nạn cờ bạc dịp Tết Hàng chục người đã bị đưa về trụ sở Phòng PC02. Ảnh: CA Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, truy xét những người liên quan. Ảnh: CA 3 người hành hung tài xế xe tải ở Hải Phòng đã bị bắt Ba người hành hung tài xế xe tải bị bắt giữ. Ảnh: CAHP

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 4-3-2026 Hòa còn tuyên hủy các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN). Dự kiến ngày 12-3, TAND tỉnh Khánh Hòa sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án này. GCN là một loại quyết định hành chính cá biệt theo hướng dẫn tại mục 1 phần 1 Công văn 02/GĐTANDTC ngày 19-9-2016 của TAND Tối cao. Về thẩm quyền hủy quyết định hành chính cá biệt là GCN hiện nay được quy định cụ thể như sau: Một là khoản 1 Điều 34 BLTTDS năm 2015 quy định: “Khi giải quyết vụ việc dân sự, tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà tòa án có nhiệm vụ giải quyết”. Như vậy, tòa án khi xét xử các vụ án dân sự có thẩm quyền hủy GCN như một quyết định hành chính cá biệt. Hai là GCN là quyết định hành chính cá biệt thuộc đối tượng xét xử theo thủ tục tố tụng hành chính. Do đó, tòa án có thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính có quyền tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính trái pháp luật theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2025). Chỉ có thể kiến nghị thu hồi, hủy bỏ Trong xét xử các vụ án hình sự, hiện nay BLTTHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) không có quy định về thẩm quyền của tòa án hủy bỏ các quyết định hành chính nói chung, hủy bỏ GCN nói riêng. Cụ thể, khi nghị án, HĐXX sơ thẩm vụ án hình sự chỉ quyết định các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 326 BLTTHS, trong đó không có thẩm quyền hủy các quyết định hành chính cá biệt mà chỉ có thể “kiến nghị phòng ngừa tội phạm, khắc phục vi phạm”, tức là kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ quyết định hành chính trái pháp luật đó. Đồng thời, theo hướng dẫn tại phần I.3 Công văn 196/TANDTCPC thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử ngày 3-10-2023 của TAND Tối cao thì “GCN là quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, chỉ có thể bị hủy bỏ khi là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính hoặc khi tòa án giải quyết vụ việc dân sự hoặc bị thu hồi bởi chính cơ quan Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM Vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCM có thông tin về vụ án vi phạm quản lý đất đai liên quan sáu cựu cán bộ xã Vạn Thạnh (nay là xã Đại Lãnh) và huyện Vạn Ninh cũ, tỉnh Khánh Hòa. Quyết định hành chính cá biệt Xử sơ thẩm, ngoài quyết định về hình phạt, TAND khu vực 4 - Khánh Một thửa đất bị tuyên hủy giấy chứng nhận đang được người dân sử dụng nuôi hải sản. Ảnh: HN có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật Đất đai”. Do đó, trong xét xử các vụ án hình sự “HĐXX căn cứ vào khoản 3 Điều 326 của BLTTHS năm 2015 để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi GCN đó (bản chất là thu hồi giá trị pháp lý của GCN) mà không tịch thu, tiêu hủy theo Điều 106 của BLTTHS năm 2015. Ngoài ra, điểm đ khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 có quy định rằng: Nhà nước thu hồi GCN đã cấp khi “GCN đã cấp bị tòa án có thẩm quyền tuyên hủy”. Cần lưu ý, tòa án được hủy GCN trong trường hợp này là tòa án “có thẩm quyền” theo quy định của pháp luật, điều đó không đồng nghĩa với việc mọi tòa án khi xét xử các vụ án đều có quyền hủy GCN là quyết định cá biệt đã được ban hành bởi cơ quan hành chính nhà nước.• Nếu đất đã chuyển nhượng thì không thu hồi mà các GCN cấp sai sẽ theo bản án của tòa. Bản chất đất này là đất chưa sử dụng, do Nhà nước quản lý, bị lập hồ sơ khống, biến đất công thành đất tư nên quyết định sử dụng đất không hình thành. Do đây là hoạt động công nhận quyền sử dụng đất không hợp pháp nên việc cấp GCN là kết quả của hành vi tội phạm, không thể công nhận. Tòa có quyền hủy GCN và trên cơ sở đó thì cơ quan cấp GCN phải thu hồi GCN đã cấp sai. Cần lưu ý là tòa án không có quyền thu hồi GCN hay thu hồi đất, mà là tuyên hủy GCN cấp sai (từ kết quả của hành vi phạm tội), GCN đó được coi là không có giá trị, quyền sử dụng đất được công nhận từ đó cũng không hợp pháp. Trên cơ sở bản án, cơ quan đã cấp GCN sẽ ra quyết định thu hồi GCN đã cấp. Nếu công nhận đất đã chuyển nhượng sẽ dẫn đến tiền lệ xấu, là các đối tượng sẽ cấp sổ trái pháp luật, sau đó tìm cách chuyển nhượng lại để “rửa đất”. Còn việc người mua đất muốn đòi quyền lợi thì phải thông qua khởi kiện vụ án dân sự/hành chính. ThS NGÔ GIA HOÀNG, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM Trong xét xử các vụ án hình sự, hiện nay BLTTHS không có quy định về thẩm quyền của tòa án hủy bỏ các quyết định hành chính nói chung, hủy bỏ giấy chứng nhận nói riêng. Lý do chuyển tội danh vụ lột đồ của khách để ép trả tiền tại nhà hàng Nari phapluat@phapluattp.vn Theo kế hoạch, ngày 10-3, TAND khu vực 1 sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “lột đồ của khách để ép trả tiền” xảy ra tại nhà hàng Nari Bar (phường Bến Nghé, quận 1 cũ, nay là phường Sài Gòn, TP.HCM) gần hai năm trước. Theo đó, hai bị cáo Lê Thị Phương Trâm và Phan Thị Kim Xuyến bị xét xử về tội cướp tài sản; bốn bị cáo Nguyễn Tiền Luân, Lê Duy, Nguyễn Quang Lợi, Lê Thị Huệ bị xét xử về tội cướp tài sản, làm nhục người khác. Trước đây cả sáu bị cáo đều bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản; bốn bị cáo Luân, Duy, Lợi, Huệ bị truy tố thêm tội làm nhục người khác. Vụ án đã được TAND khu vực 1 - TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 3-7-2025, sau đó tòa trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung. Theo hồ sơ, chiều 17-4-2024, ông ĐPD đến nhà hàng Nari Bar uống bia và được Lê Thị Huệ tư vấn gói dịch vụ uống bia, karaoke với giá 40 USD/giờ. Ông D đồng ý. Khi ông D đề nghị tính tiền để đi về. Lê Thị Phương Trâm (chủ nhà hàng) chỉ đạo Nguyễn Tiền Luân làm hóa đơn. Luân ghi trên hóa đơn là 10,1 triệu đồng và mang cho ông D thanh toán nhưng ông D không đồng ý do khác với gói dịch vụ đã được tư vấn. Trâm đề nghị giảm 600.000 đồng, ông D chỉ phải trả 9,5 triệu đồng nhưng ông D vẫn không đồng ý. Lúc này, Huệ gọi điện thoại cho bảo vệ dân phố phường Bến Nghé đến nhà hàng. Bảo vệ dân phố đề nghị tất cả lên Công an phường Bến Nghé giải quyết. Huệ, Luân đi cùng ông D lên công an phường; Huệ thấy ông D bỏ đi nên chạy theo kéo quay vào nhà hàng, tiếp tục yêu cầu trả tiền. Cùng lúc, Trâm gọi cho Nguyễn Quang Lợi (nhân viên cũ của nhà hàng), nhờ Lợi và Lê Duy (là nhân viên nhà hàng khác) đến hỗ trợ. Tại đây, những người này đã có hành vi đánh, lột đồ ông D... bắt trả tiền. Sau đó, Trâm lấy thẻ ngân hàng của ông D đưa cho Luân để quét vào máy POS của nhà hàng và thanh toán số tiền 9,5 triệu đồng. Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an quận 1 ngày 20-9-2024 thể hiện đủ căn cứ xác định sáu người này cùng nhau thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản là số tiền 9,5 triệu đồng của ông D. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Ngoài ra, đủ căn cứ xác định bốn bị cáo Nguyễn Tiền Luân, Nguyễn Quang Lợi, Lê Duy, Lê Thị Huệ đã phạm vào tội làm nhục người khác. Khi xét xử, tòa đã yêu cầu điều tra bổ sung vì cho rằng vụ án có nhiều tình tiết chưa rõ và các bị cáo có dấu hiệu của tội phạm khác. Sau đó, hai bản kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (ngày 28-8-2025 và ngày 2111-2025) cho rằng các bị cáo đã có hành vi ngay tức khắc dùng vũ lực làm cho ông D không thể chống cự, chiếm đoạt tài sản. Hành vi của các bị cáo phạm vào tội cướp tài sản. Các bị cáo Luân, Duy, Lợi, Huệ còn có hành vi lột đồ ông D nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Hành vi của các bị cáo phạm vào tội làm nhục người khác. NGUYỄN CHÍNH Thêm góc nhìn việc HĐXX án hình sự tuyên hủy giấy chứng nhận HĐXX các vụ án hình sự không tịch thu, tiêu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 106 BLTTHS năm 2015... Tòa có quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất THS TRƯƠNG THỊ TÚ MỸ, Trường ĐH Nhóm bị cáo là chủ, nhân viên nhà hàng tại thời điểm bị khởi tố. Ảnh: ĐC

