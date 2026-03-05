042-2026

2 Thời sự - Thứ Năm 5-3-2026 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA - THUẬN VĂN Sáng 4-3, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP.HCM tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. Dự lễ giao nhận quân ở điểm giao nhận quân số 1 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Long Bình (Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, ĐH Quốc gia TP.HCM), về phía lãnh đạo Trung ương có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7. Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng NVQS TP.HCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS TP.HCM; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM. Theo quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM, chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 giao cho UBND 48 phường thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Long Bình là 2.534 công dân (NVQS là 2.058 công dân, nghĩa vụ công an là 476 công dân). Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng cao Phát biểu động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ, ông Nguyễn Văn Được cho biết những năm qua, TP luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng cao. Công tác tuyển chọn được thực hiện dân chủ, công khai, đúng pháp luật. Nhiều thanh niên trưởng thành trong môi trường quân ngũ được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ Công an nhân dân. Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh 2.534 thanh niên có mặt hôm nay là lớp thanh niên đầu tiên của TP sau sáp nhập lên đường nhập ngũ. Các cháu đại diện cho sức trẻ của một đô thị đặc biệt, đại diện cho tinh thần đoàn kết, hội tụ và phát triển của vùng đất mới hợp nhất và đại diện cho khát vọng vươn lên của TP.HCM. “Khoác lên mình màu xanh áo lính hôm nay, các cháu mang theo niềm tin của hàng triệu người dân từ trung tâm đô thị hiện đại đến các khu công nghiệp sôi động, từ những vùng biển giàu truyền thống cách mạng đến những đô thị công nghiệp năng động. Trên vai các cháu là niềm tự hào của gia đình. Trái tim các cháu là danh dự của tuổi trẻ TP” - ông Nguyễn Văn Được bày tỏ. Ông nhìn nhận trong thời đại khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, người chiến sĩ không chỉ cần lòng dũng cảm mà còn cần trí tuệ, bản lĩnh, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại. Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị thanh niên nhập ngũ phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu chính quyền TP.HCM khẳng định Đảng bộ và chính quyền TP nhận thức sâu sắc rằng chăm lo hậu phương quân đội chính là củng cố tiền tuyến. TP cam kết tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo đời sống gia đình quân nhân, hỗ trợ kịp thời những trường hợp khó khăn, tạo điều kiện học nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ. Ông gửi gắm đến các đơn vị nhận quân tiếp tục quan tâm giáo dục, rèn luyện, tạo điều kiện tốt nhất để các chiến sĩ trẻ của TP phát triển toàn diện, trở thành những quân nhân và chiến sĩ công an “vừa hồng vừa chuyên”. Đồng thời, tri ân sâu sắc đến ông bà, cha mẹ đã nuôi dưỡng, giáo dục những người con ưu tú, sẵn sàng động viên con em lên đường làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. “Sự tin tưởng của nhân dân chính là nền tảng vững chắc để TP hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong mọi tình huống” - ông nói. Đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì Đại diện thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ phát biểu, tân binh Phạm Trà Trúc Sơn bày tỏ tự hào khi được tiếp bước truyền thống cha ông lên đường Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: THUẬN VĂN “Trái tim tân binh là danh dự của tuổi trẻ TP.HCM” Các tân binh lên đường nhập ngũ hôm nay là lớp thanh niên đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập. “Trên vai các cháu là niềm tự hào của gia đình. Trái tim các cháu là danh dự của tuổi trẻ TP.HCM” - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. nhập ngũ. Đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của mỗi người thanh niên. Tân binh Phạm Trà Trúc Sơn hứa sẽ “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần”, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, đạo đức, tác phong, giữ vững niềm tin, ý chí quyết tâm, không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. “Chúng cháu ý thức được rằng sống trong môi trường quân đội, công an bước đầu sẽ có nhiều khó khăn nhưng chúng cháu sẽ nhanh chóng thích nghi và vượt qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp lãnh đạo, nhân dân TP và gia đình đã dành cho chúng cháu” - Sơn bày tỏ. Đại diện các đơn vị nhận quân phát biểu, Trung tá Phạm Văn Ước, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7, bày tỏ vinh dự được nhận quân tại TP.HCM - địa phương giàu truyền thống cách mạng. Trung tá Phạm Văn Ước nhấn mạnh nhận thức rõ trách nhiệm của các đơn vị là phải giáo dục, quản lý, rèn luyện thanh niên ưu tú của TP.HCM trở thành những người chiến sĩ quân đội, Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức quân sự, sức khỏe tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tổ chức lựa chọn thanh niên có đủ tiêu chuẩn, bồi dưỡng, phát triển nguồn cán bộ cho quân đội và công an; chọn và giới thiệu kết nạp vào Đảng. Khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương sẽ là những công dân tiêu biểu, đi đầu trong xây dựng lực lượng dự bị động viên, trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.• Tân binh Phạm Trà Trúc Sơn hứa sẽ “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần”, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. TP.HCM giao quân cho 36 đơn vị Năm 2026, Chính phủ giao chỉ tiêu cho TP.HCM tuyển chọn 9.105 công dân. Trong đó, NVQS là 7.300 công dân, nghĩa vụ công an là 1.805 công dân (1.800 nam và 5 nữ). TP.HCM giao quân cho 36 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7. Tổng số quyết định gọi nhập ngũ đã trao là 7.665 tính riêng NVQS. Trong đó, lệnh chính thức là 7.300 công dân, dự phòng là 365 (chiếm 5% so với chỉ tiêu) đúng với quy định. Đảng viên nhận lệnh đạt 1,62% so với chỉ tiêu, trong đó, đảng viên chính thức đạt 1,22% so với chỉ tiêu. Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, CĐ, ĐH đạt 28,47% so với chỉ tiêu. Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2, đạt 58,36% so với chỉ tiêu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Vũ Văn Điền tặng quà động viên thanh niên trước giờ nhập ngũ. Ảnh: HÀ THƯ Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thắp ngọn lửa truyền thống trong ngày hội giao quân. Ảnh: THUẬN VĂN Các thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: THUẬN VĂN

3 Thời sự - Thứ Năm 5-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Ngày 4-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH đã chủ trì buổi làm việc với các tổ biên tập để triển khai các nội dung nhiệm vụ tổng kết. Đây là cuộc họp đầu tiên kể từ khi BCĐ được thành lập, thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và khoa học khi bắt tay ngay vào nhiệm vụ lớn của Đảng trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư khẳng định hai nội dung tổng kết này có sự gắn bó chặt chẽ với nhau. Việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo phải cung cấp một cái nhìn lịch sử toàn diện và đúc rút được những bài học mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam. Đây không phải là một bản rút gọn của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, mà là cơ sở để định hướng lãnh đạo đất nước phát triển trong 100 năm tiếp theo. Đối với việc tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh, quá trình này giúp đi vào chiều sâu lý luận và thực tiễn của thời kỳ Đổi mới - giai đoạn mang ý nghĩa bước ngoặt đối với sự phát triển của đất nước, qua đó xác định thời điểm kết thúc thời kỳ quá độ. Nhiệm vụ này không chỉ phục vụ cho yêu cầu kỷ niệm mà quan trọng hơn là chuẩn bị nền tảng lý luận và thực tiễn cho các quyết sách chiến lược trong giai đoạn mới, hướng tới năm 2045 và xa hơn là định hướng phát triển đất nước đến năm 2130. Vì vậy, đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự tham gia tổng kết của toàn hệ thống chính trị, từ các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương cho đến các địa phương trên cả nước. Tổng Bí thư yêu cầu BCĐ rà soát dự thảo phân công nhiệm vụ theo các nhóm tổng kết nhằm đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Việc phân công phải phù hợp với chức năng, năng lực và kinh nghiệm của từng thành viên, tuyệt đối tránh tình trạng chồng chéo, bỏ sót, dàn trải hoặc mang tính hình thức. BCĐ phải đóng vai trò là trung tâm điều phối, định hướng, kiểm tra và giám sát toàn bộ quá trình tổng kết. Tổng Bí thư cũng gợi mở việc nghiên cứu thành lập BCĐ tổng kết ở các địa phương và một số bộ, ngành bên cạnh BCĐ Trung ương. Tiến độ công việc là một yêu cầu được Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh. Các cơ quan cần hoàn thiện đề cương báo cáo, xây dựng hướng dẫn và bộ khung phương pháp luận chung, đồng thời phải có kế hoạch tổng thể cho cả giai đoạn với thời hạn hoàn thành rõ ràng cho từng phần việc được phân kỳ. Về dự thảo quy chế làm việc, Tổng Bí thư đề nghị đây phải là căn cứ quan trọng để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ phận từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với đề cao trách nhiệm cá nhân. THANH THANH MINH TRÚC Sáng 4-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2026. Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới Kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần lưu ý những yếu tố tác động tiêu cực đến nước ta, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền. Thủ tướng nêu rõ các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và chín nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, cùng với các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã được ban hành. Thủ tướng nhấn mạnh kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Muốn vậy, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; các bộ, ngành, địa phương từ thực tiễn của bộ, ngành, địa phương mình tiếp tục tìm ra và thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong phạm vi quản lý. Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới. Bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND tỉnh, TP tập trung thực hiện phương châm “1 mục tiêu, 2 đảm bảo, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ”. 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Chỉ đạo 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu thứ nhất, chuẩn bị chu đáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, phục vụ Hội nghị Trung ương 2, kỳ họp thứ 1 của Quốc hội khóa XVI. Thứ hai, tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Thứ ba, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Bộ Tài chính chủ trì, quyết liệt thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; phấn đấu năm 2026 giải ngân 100% vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Thứ tư, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Thứ năm, khẩn trương giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Bộ Nội vụ, các bộ, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay. Ảnh: VGP Kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên Thủ tướng yêu cầu kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. cơ quan liên quan, các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, nhất là hạ tầng số. Thứ bảy, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thứ tám, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Thứ chín, tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Thứ mười, Bộ KH&CN và Văn phòng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí KPI kiểm tra, đánh giá công việc của Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương trong tháng 3-2026.• Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới. Ổn định kinh tế vĩ mô chịu nhiều tác động từ bên ngoài Trước đó, báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhận định tình hình kinh tế - xã hội hai tháng đầu năm tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhiệm vụ tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô năm 2026 còn nhiều thách thức, nhất là từ bên ngoài. Cụ thể, trong hai tháng, nước ta tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng gần 3% so với cùng kỳ; nguồn cung, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định. Thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 601,3 ngàn tỉ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được giữ vững. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,2% so với cùng kỳ. Bên cạnh những kết quả đạt được, ổn định kinh tế vĩ mô chịu nhiều tác động từ bên ngoài; nhiệm vụ tăng trưởng quý I và cả năm 2026 còn nhiều thách thức. Thị trường tiền tệ, tỉ giá tiếp tục chịu áp lực từ bên ngoài; lãi suất huy động và cho vay có xu hướng tăng. Giá dầu, khí và hàng hóa phục vụ sản xuất biến động mạnh. “Do đó, yêu cầu phải phối hợp đồng bộ, hiệu quả các chính sách, không để tác động hay đứt gãy cung - cầu năng lượng, tiếp tục ổn định thị trường, kiểm soát giá cả và hỗ trợ tăng trưởng” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh. Tổng Bí thư: Đúc rút bài học để định hướng phát triển đất nước đến năm 2130 Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

4 Thời sự - Thứ Năm 5-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - ngày hội lớn của đất nước. Trong những ngày này, người dân thể hiện sự hứng khởi, náo nức cùng niềm tin khi sắp được cầm trên tay lá phiếu để lựa chọn, bầu ra những ĐB đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm… vào cơ quan quyền lực nhà nước. Niềm tin của nhân dân chỉ được củng cố vững chắc thông qua một chính quyền hành động, biết lắng nghe và giải quyết các vấn đề một cách thực chất. Góp phần làm nên điều đó, các ĐBQH hay HĐND luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với người dân, cùng chia sẻ, trăn trở và tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Dấn thân vào đời sống của dân Tối 12-2, TP.HCM khánh thành công viên tưởng niệm 23.000 người mất vì dịch COVID-19 với biểu tượng “Giọt nước” đặt giữa quảng trường trung tâm, tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Để có được thành quả này, đằng sau đó là cả quá trình ghi nhận, đeo bám, kiến nghị đến cùng của các ĐB dân cử. Nhìn những dòng người đến viếng tại công viên, PGS-TS Trần Hoàng Ngân - ĐBQH nhớ lại các kỳ tiếp xúc tại khu vực quận 10 cũ, cử tri liên tục phản ánh về tình trạng lãng phí của khu đất này. Khu đất số 1 Lý Thái Tổ có diện tích khoảng 44.312 m² với tám biệt thự được xây nhất là Nghị quyết 260/2025…, giúp TP.HCM có “chiếc áo thể chế” phù hợp. Cũng nhờ sự đeo bám quyết liệt của chính quyền cũng như các ĐBQH đoàn TP.HCM, các nghị quyết với nhiều cơ chế cho TP.HCM ra đời, tạo điều kiện để TP phát huy tiềm năng, vị thế. Đáng chú ý, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương sau đó đã được Trung ương cho phép. Để có được những thành quả đó, PGS-TS Trần Hoàng Ngân nói không chỉ ông mà mỗi ĐBQH luôn nỗ lực gặp nhiệm đeo bám, giám sát kết quả giải quyết để thông tin cho cử tri. Không chỉ vậy, người ĐB cũng cần tuyên truyền, vận động, đồng cảm với cử tri để họ hiểu. Quan trọng hơn là phải đi đến cơ sở, ghi nhận, tổ chức gặp gỡ các bên liên quan để đốc thúc giải quyết. Phải xác định mình là người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng hợp pháp của cử tri. Nhiều ý kiến khi phản ánh đến nghị trường, các cơ quan vào cuộc giải quyết nhưng cử tri vẫn chưa hài lòng thì cần xem vì sao như thế và tái giám sát. Ông Cao Thanh Bình kể từng tiếp nhận trường hợp cử tri bức xúc vì chậm trễ trong công tác bồi thường giải tỏa cũng như hỗ trợ cho người dân để họ ổn định cuộc sống. Sau đó, tổ ĐB đã làm việc với địa phương để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết ngay trong ngày. Hay có cử tri phản ánh tại một con hẻm có sự lấn chiếm, việc xác nhận chủ quyền chưa đúng. Quá trình đối chiếu, xác minh hồ sơ, tổ ĐB đã nhanh chóng làm việc với các cơ quan liên quan nhưng cử tri nói chưa hài lòng vì sự chậm chạp trong cách giải quyết. “ĐB phải có trách nhiệm trước dân, tuyệt đối không trách ngược cử tri mà phải đặt mình vào tình huống của họ để tận tình hướng dẫn, xem xét hồ sơ sự việc. Khi người dân tìm đến mình tức là họ đã có sự tin tưởng” - ông Cao Thanh Bình nói. Bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn, ĐB HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026, nói rất tự hào vì bản thân đã trưởng thành qua từng kỳ họp, từng lần bấm thông qua những nghị quyết, mang lại lợi ích thật sự cho người dân. Tham gia HĐND TP từ năm 2011, trải qua ba nhiệm kỳ, điều bà trăn trở là làm sao để nghe được người dân, cử tri của mình chia sẻ nhiều hơn. dựng trước năm 1975, từng là nơi nghỉ dưỡng của gia đình Chú Hỏa - “vua nhà đất” Sài Gòn xưa. Sau năm 1975, khu biệt thự được chuyển thành Nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý và dùng để đón tiếp các đoàn khách cấp cao đến làm việc tại TP.HCM. Nhiều năm qua, khu đất này không được sử dụng, các công trình xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2011, Bộ Tài chính đồng ý đem tài sản này ra đấu giá nhưng không thực hiện được và bỏ hoang nhiều năm. Hiện Trung ương đang dần hoàn tất thủ tục bàn giao lại cho TP.HCM. Từ phản ánh của cử tri cùng sự đeo bám của các ĐB, đến nay khu đất này đã thành công viên để bất kỳ ai, lúc nào cũng có thể đến tưởng nhớ đồng bào, sự hy sinh của các lực lượng tuyến đầu trong đại dịch. “Đó là hành trình dài, đòi hỏi sự đeo bám. Không phải mọi kiến nghị đều được giải quyết ngay nhưng nhờ sự kiên trì của cử tri, mỗi ĐB như chúng tôi có thêm động lực đi đến cùng vấn đề” - PGS-TS Trần Hoàng Ngân chia sẻ. PGS-TS Trần Hoàng Ngân đã có 15 năm gắn bó với nghị trường Quốc hội (từ khóa XIII đến nay). Ông quen thuộc với nhiều ý kiến đóng góp về kinh tế, thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chính sách thuế, nâng mức giảm trừ gia cảnh… LàĐBQHthuộcđoànTP.HCM, ông cũng là người gắn bó với quá trình soạn thảo, thuyết phục cho đến khi Trung ương ban hành các nghị quyết quan trọng dành cho TP. Có thể kể đến như Nghị quyết 54/2017, Nghị quyết 98/2023 và gần gỡ các sở, ngành, lăn xả với các dự án, đặt sự bức xúc của người dân vào trong đó để hiểu vấn đề. “Chỉ khi dấn thân vào thực tiễn, lắng nghe nhiều chiều thì việc góp ý, xây dựng dự thảo các nghị quyết mới mang tính thực tiễn và khả thi cao” - ĐB Trần Hoàng Ngân đúc kết. Tới đây, PGS-TS Trần Hoàng Ngân tiếp tục ứng cử ĐBQH khóa XVI. “Tôi thấy mình hạnh phúc khi trở thành ĐBQH, có điều kiện đóng góp trí tuệ, năng lực của mình cho xã hội” - ông bộc bạch. Dân tin mới tìm đến Dù là ĐB ở cấp Trung ương hay địa phương, việc lắng nghe và phản hồi các ý kiến của người dân là trách nhiệm hàng đầu mà mỗi ĐB dân cử cần có. Theo ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM, ĐB phải biết lắng nghe, ghi nhận, phản ánh đúng kiến nghị và có trách Việc giải quyết thấu đáo những vấn đề mà cử tri đưa ra cần được đặt lên hàng đầu. ĐB phải giữ mối liên hệ chặt chẽ, chủ động khảo sát, ghi nhận kiến nghị và giám sát quá trình giải quyết của các cơ quan thẩm quyền, thông tin đầy đủ kết quả xử lý để cử tri nắm bắt. Với quy mô của TP.HCM hiện nay, tôi sẽ phối hợp với Đoàn ĐBQH TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các cơ quan liên quan kiến nghị Trung ương giải quyết những vấn đề của TP. Cùng với đó, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng. Các vấn đề về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảmnghèobềnvững,pháttriểngiáodục-ytế-văn hóa - thể thao, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả… cũng là những ưu tiên trọng tâm của tôi trong vai trò ĐB chuyên trách. Ông CAO THANH BÌNH, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM Niềm tin cử tri sẽ được bồi đắp bởi tinh thần lăn xả, đeo bám đến cùng các vấn đề dân sinh của những đại biểu dân cử để đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. THANH TUYỀN Toàn cảnh phiên thảo luận hội trường của kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa X, ngày 19-10-2021, tập trung khắc phục những tổn thương nặng nề về mặt kinh tế - xã hội do dịch COVID-19 gây ra. Ảnh: HOÀNG GIANG Giải quyết thấu đáo vấn đề của cử tri là ưu tiên hàng đầu Người dân và du khách tận hưởng không gian xanh tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: THUẬN VĂN TP.HCM: Từ tiếng nói cử tri đến quyết sách mang hơi thở cuộc ĐBQH KHÓA XVI VÀ HĐND CÁC CẤP BẦU CỬ Công viên số 1 Lý Thái Tổ không chỉ là không gian tưởng nhớ các nạn nhân COVID-19 mà còn là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của TP.HCM, một điểm đến công cộng cho người dân và du khách. Ảnh: THUẬN VĂN

5 Thời sự - Thứ Năm 5-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Nhìn lại nhiệm kỳ qua, QH và HĐND các cấp đã thể hiện tinh thần đổi mới quyết liệt, thực sự tháo gỡ được nhiều điểm nghẽn về thể chế theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Cuộc cách mạng về sắp xếp bộ máy tinh, gọn, mạnh đã chuyển dịch tư duy từ quản lý thuần túy sang quản trị kiến tạo. Bước vào nhiệm kỳ mới, tôi kỳ vọng các ĐB phát huy tinh thần tự chủ chiến lược để tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, giải phóng sức sản xuất. Đối với TP.HCM, cần mạnh dạn đề xuất cơ chế vượt trội, xóa bỏ rào cản hành chính nhằm hiện thực hóa năng lực quản trị hiện đại. Thể chế phải là bệ phóng cho sáng tạo và là hành lang pháp lý an toàn để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Trong lĩnh vực giáo dục, Nghị quyết Đại hội XIV xác định nhiệm vụ xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm quốc tế. Là người đào tạo luật, tôi kỳ vọng các ĐB bám sát định hướng chuẩn hóa và hội nhập để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành chiến lược là chìa khóa để đạt chỉ tiêu tăng năng suất lao động 8,5% mỗi năm. Tuy nhiên, hội nhập quốc tế phải đi đôi với thực chất và phù hợp với khả năng thực tế của đất nước. Cử tri mong sẽ có một lộ trình giáo dục không chạy theo hình thức mà lấy hiệu quả làm thước đo. Nhiệm vụ cấp thiết lúc này là phải bảo đảm chuẩn chất lượng của đội ngũ giảng dạy thông qua các cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt… Tôi tin rằng ĐBQH và HĐND các cấp khóa mới sẽ là nhịp cầu kết nối ý chí của Đảng với nguyện vọng cử tri, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên phồn vinh và hạnh phúc. Là cử tri và đồng thời cũng là người làm công tác quản lý giáo dục, tôi kỳ vọng các ĐB dân cử trong nhiệm kỳ mới sẽ phát huy cao nhất vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Các ĐB cần chủ động, sáng tạo trong thể chế hóa và thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước mà Nghị quyết Đại hội XIV đã đề ra. Trước hết, tôi mong các ĐB tiếp tục nâng cao chất lượng lập pháp theo hướng xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch và có tính khả thi cao. Các ĐBQH cần tăng cường phản biện chính sách, đánh giá tác động pháp luật khoa học, bảo đảm mỗi đạo luật ban hành đều góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, kinh tế số và kinh tế xanh. Đối với TP.HCM, cử tri kỳ vọng các ĐB của TP tiếp tục thúc đẩy cơ chế, chính sách đặc thù, tạo không gian thể chế đủ rộng để TP phát huy vai trò trung tâm tài chính, thương mại, giáo dục và đổi mới sáng tạo của khu vực… Tôi cũng kỳ vọng các ĐB tăng cường giám sát tối cao và giám sát chuyên đề, nhất là trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hoạt động tiếp xúc cử tri cũng cần được đổi mới theo hướng thực chất, đa dạng hình thức, ứng dụng công nghệ số để lắng nghe đầy đủ ý kiến của người dân, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức. Trong giáo dục và đào tạo, các ĐB cần quan tâm hoàn thiện khung pháp lý để phát triển hệ thống giáo dục đại học theo hướng tự chủ, chất lượng cao. Đối với các trường tư thục, cần có cơ chế phù hợp nhằm khuyến khích đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong thời điểm mang tính bước ngoặt: Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong dòng chảy đó, TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu của các đầu tàu”. Việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 260) của QH đã mở ra không gian phát triển mới. Từ hình thành trung tâm tài chính quốc tế, khởi động cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đến phát triển mô hình đô thị nén (TOD) dọc các tuyến metro. TP.HCM đang thực sự trở thành hiện thân cho khát vọng hóa rồng của Việt Nam. Tuy nhiên, để những định hướng chiến lược đi vào cuộc sống, cử tri TP đặt kỳ vọng rất lớn vào đội ngũ ĐB nhiệm kỳ mới. Chúng tôi rất cần những ĐB bản lĩnh, tiên phong trong kiến tạo chính sách và thúc đẩy cải cách thể chế, thông qua ba trọng tâm lớn. Thứ nhất, bản lĩnh xoay chuyển các vấn đề dân sinh. Nghị quyết 98 đã tạo không gian pháp lý rộng cho TP nhưng để giải quyết dứt điểm các vấn đề như chống ngập, ùn tắc giao thông hay sàn giao dịch tín chỉ carbon, ĐB phải dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước những rào cản hành chính đôi khi còn xơ cứng. Thứ hai, tiên phong thúc đẩy chính quyền số và kinh tế số. Trong kỷ nguyên số, cử tri mong muốn thủ tục hành chính không chỉ là “giảm bớt” mà phải tiến tới “không chạm”, mang lại sự minh bạch và tiện lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Thứ ba, bản lĩnh nghị trường của ĐB trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. Theo đó, ĐB phải thực hiện vai trò của mình công tâm và quyết liệt nhất. Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 864 ứng cử ĐBQH khóa XVI, trong đó TP.HCM có 64 ứng viên tại 13 đơn vị bầu cử. Mỗi lá phiếu bầu cho các ứng viên không chỉ là sự gửi gắm niềm tin cá nhân mà là sự ủy thác khát vọng về một TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Những ĐB nhiệm kỳ tới chính là những người cầm lái, đưa con tàu TP vượt sóng, cùng cả nước tiến tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập trung bình cao vào năm 2045. NGUYỄN CHÍNH ghi PGS-TS VŨ THỊ HỒNG YẾN, Trưởng khoa Luật Trường ĐH Sài Gòn: Quyết liệt gỡ điểm nghẽn, giải phóng sức sản xuất TS LƯƠNG THỊ HÒA, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM: Mong các đại biểu góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch Anh ĐẶNG MINH HUY (22 tuổi, sống tại TP.HCM): Mỗi lá phiếu là sự ủy thác khát vọng vươn mình “Đại biểu cần đến tận những nơi cử tri ở, ngay tại khu dân cư để tiếp xúc, lắng nghe họ nói, nếu không những ý kiến mình đề đạt sẽ thiếu hơi thở cuộc sống.” Bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Theo bà, việc tiếp xúc cử tri cần chuyển từ hội trường sang hiện trường - nơi có những dự án còn vướng mắc hay những điểm nóng gây bức xúc, để chính quyền và người dân có sự thấu hiểu, đồng cảm, từ đó tìm ra giải pháp tháo gỡ nhanh nhất. “Không chỉ định kỳ mà cần đến tận những nơi cử tri ở, ngay tại khu dân cư để tiếp xúc, lắng nghe tiếng nói của người dân. Nếu không nghe dân nói, những ý kiến mình đề đạt sẽ thiếu hơi thở cuộc sống” - bà Thanh chia sẻ và nói thêm ngoài đề đạt phản ánh của cử tri tại các cuộc họp HĐND, bà luôn cố gắng đưa những kiến nghị vào ngay trong chính công việc hằng ngày để giải quyết. Khi trăn trở với hạnh phúc của dân thì sẽ tìm thấy lối đi Trong nhiệm kỳ mới, đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình. TP.HCM sau sáp nhập với quy mô hơn 14 triệu dân, cách thức tổ chức chính quyền cũng có sự thay đổi rất lớn. Áp lực về các vấn đề cần giải quyết như ô nhiễm, ngập nước, kẹt xe… ngày càng lớn. Vì vậy, trách nhiệm của ĐB là phải quán xuyến, theo dõi sát sao hơn, gần gũi với người dân nhiều hơn. PGS-TS Trần Hoàng Ngân chia sẻ khi ý thức rõ vai trò, trách nhiệm trước cử tri thì dù là ĐBQH hay HĐND cũng sẽ đi đến cùng các vấn đề cử tri phản ánh. “Luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Một lời nói ra đều nghĩ đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp” - ông tâm niệm. Cũng theo ông, mỗi ĐB phải thực sự lắng nghe, đánh giá sát sao những kiến nghị, phản ánh của cử tri, chọn lọc ý kiến hợp lý, chính đáng nhất để theo đuổi. “Có những vấn đề theo đuổi nhưng không thành công, dẫu vậy phải mạnh dạn có ý kiến, kiến nghị với các cơ quan của Trung ương, chuyển sự gửi gắm của cử tri đến QH, Trung ương” - PGS-TS Trần Hoàng Ngân nói. Trên hết, ĐB cần có chuyên môn, hiểu biết, luôn trăn trở với hạnh phúc của người dân, làm sao để các cơ chế, nghị quyết đi vào cuộc sống thực chất. PGS-TS Trần Hoàng Ngân nói với quy mô của TP.HCM hiện nay, rất cần các hiến kế để TP sớm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, triều cường, ngập nước, sự quá tải của các bệnh viện… Đồng thời, cần tạo cơ chế để TP có nguồn lực giải quyết nhanh các bất cập về hạ tầng kinh tế - văn hóa - xã hội, tháo rào cản để từ đó có những cách làm mới. “Bản thân tôi cũng như mỗi ĐB, khi đặt mục tiêu cao nhất là chăm lo tốt cho đời sống người dân, tự khắc sẽ nhìn thấy lối đi, đột phá ngay chính trong suy nghĩ, cách làm của mình. Từ đó kiến tạo, có những mô hình hay và mang lại ý nghĩa thực sự như cách TP.HCM đã “dỡ rào”, “hồi sinh” các khu đất vàng lâu năm” - PGS-TS Trần Hoàng Ngân chia sẻ. Bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn, nhận thấy quá trình giám sát, chất vấn, giám sát hậu chất vấn cần được quan tâm nhiều hơn. ĐB cần tăng cường giám sát thực địa và giám sát hậu giám sát, quyết liệt đeo bám kết luận để đảm bảo các đơn vị thực thi đúng cam kết. Hay trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc thiết lập cơ chế thông tin 24/7 giữa Thường trực HĐND cấp xã và tổ ĐB HĐND TP là vô cùng cần thiết. Những vấn đề vượt thẩm quyền cấp xã phải được đưa trực tiếp đến các kỳ họp của HĐND TP thông qua hệ thống báo cáo điện tử đồng bộ. Bà Thanh cũng đề xuất hiện đại hóa và số hóa quy trình dân nguyện, xây dựng “Hệ sinh thái số HĐND” và “Bản đồ số kiến nghị cử tri”. Tại đây, mọi kiến nghị từ cấp phường, xã phải được công khai, phân loại và gắn trách nhiệm giải quyết cho từng sở, ngành với thời hạn rõ ràng. “Thước đo thành công của một nhiệm kỳ được minh chứng bằng nền kinh tế tăng trưởng dựa trên các cơ chế đặc thù và niềm tin của nhân dân được củng cố vững chắc thông qua chính quyền hành động, biết lắng nghe và giải quyết các vấn đề thực chất” - bà Thanh nói…• Ý kiến những sống

6 Thời sự - Thứ Năm 5-3-2026 TP.HCM yêu cầu không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày bầu cử 15-3 Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 20262031 (Ủy ban bầu cử TP.HCM) vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan về việc tạo điều kiện để công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Ủy ban bầu cử TP.HCM đề nghị Liên đoàn Lao động TP, Sở Nội vụ TP phối hợp với Ban quản lý (BQL) các khu chế xuất và công nghiệp, BQL Khu công nghệ cao, BQL khu nông nghiệp công nghệ cao và các địa phương có các khu chế xuất, khu công nghiệp, các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh có văn bản gửi các doanh nghiệp trên địa bàn về việc không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày bầu cử 15-3. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban bầu cử TP.HCM trước ngày 6-3. THANH TUYỀN • Số ca nghi ngộ độc ở phường Vũng Tàu tăng lên 54 người. Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì (phường Vũng Tàu, TP.HCM), tính đến 7 giờ ngày 4-3, BV đa khoa Vũng Tàu cho biết đã tiếp nhận tổng số 54 trường hợp đến BV để cấp cứu, điều trị. Lãnh đạo phường Vũng Tàu đã vào BV thăm hỏi các bệnh nhân, trong khi cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. TRÙNG KHÁNH • Phát hiện 5 hành khách giấu gần 13 kg kim loại nghi là vàng. Ngày 4-3, theo thông tin từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), vào ngày 2 và 3-3, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện năm trường hợp hành khách nhập cảnh vào Việt Nam cất giấu gần 13 kg kim loại màu vàng, nghi là vàng. Các vụ việc đang được cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định. MINH TRÚC Chiều 4-3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc chuẩn bị nội dung “Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đánh giá các ý kiến trao đổi tâm huyết, sát thực tiễn và ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị thống nhất quan điểm nếu kinh tế tạo ra nội lực vật chất để đất nước đi nhanh thì chính trị, tư tưởng và văn hóa tạo ra nội lực tinh thần để dân tộc đi xa, vững hơn trong bước phát triển mới. Gợi mở một số định hướng trọng tâm, Tổng Bí thư nhấn mạnh về quan điểm, mục tiêu xuyên suốt, công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước, mở đường, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo; phải thiết kế được cơ chế liên thông; kết quả công tác tư tưởng trở thành tiêu chí đánh giá, xếp loại, xem xét công tác đánh giá cán bộ và phải được rà soát xem xét hằng ngày, định kỳ. Đặc biệt là phải đặt mục tiêu giữ vững định hướng tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện khát vọng phát triển đất nước, bảo vệ đất nước và nâng cao đời sống cho người dân. Tổng Bí thư khẳng định Đảng ta là Đảng cầm quyền, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng gắn trực tiếp với chất lượng lãnh đạo, chất lượng cầm quyền của Đảng. Công tác chính trị tư tưởng là gốc của thắng lợi. Quy định lần này phải giữ vững gốc đó, đồng thời mở không gian để Đảng ta tiếp tục đổi mới, phát triển và đáp ứng yêu cầu của thời kỳ Đổi mới. (Theo TTXVN) Chiều 4-3, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Trung Tuấn đã trả lời báo chí liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính. Theo ông Tuấn, mạng xã hội gần đây lan truyền thông tin cho rằng có khả năng tiếp tục sắp xếp các tỉnh, TP và các đơn vị hành chính cấp xã. Đặc biệt, mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh một công văn kèm phụ lục có nội dung sắp xếp 34 tỉnh, TP xuống còn 16 tỉnh, TP. Trước thông tin này, Bộ Nội vụ khẳng định cuộc cách mạng về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy thực hiện trong năm 2025 là bước đi chiến lược, mang ý nghĩa lịch sử. Chủ trương này bao gồm việc hợp nhất từ 63 xuống còn 34 tỉnh, TP; sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và kết thúc mô hình cấp huyện. Nội dung này đã được Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng nhằm hướng tới sự ổn định lâu dài. “Chúng tôi khẳng định lại là hiện nay không có chủ trương về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, TP và các đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước. Đây là thông tin chính thức nhằm giải tỏa các lo ngại của dư luận” - ông Tuấn nhấn mạnh. MINH TRÚC Ngày 4-3, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 để kiện toàn chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình đã miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, để nhận nhiệm vụ khác. Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã được HĐND tỉnh Ninh Bình tín nhiệm bầu giữ chức danh chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1974, quê xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên; có trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. PV Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng Ngày 4-3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng, xã Bà Điểm, TP.HCM. Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng là nơi gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Trong khuôn viên di tích đang trưng bày tài liệu, hiện vật, hình ảnh lịch sử về những con người, vùng đất của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Sè (xã Bà Điểm, TP.HCM). Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của gia đình mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. PV Tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi phải được chủ tịch UBND TP.HCM đồng ý Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND phường Sài Gòn, phường Bến Thành chấn chỉnh việc quản lý tổ chức các sự kiện tại khu vực trung tâm TP. Theo đó, việc tổ chức các sự kiện tại hai tuyến đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ phải tuân thủ theo kế hoạch hằng năm do UBND TP.HCM phê duyệt. Trường hợp đặc biệt hoặc đột xuất, chưa có trong kế hoạch, phải được sự đồng ý của chủ tịch UBND TP. “Ưu tiên tổ chức sự kiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, riêng đường Lê Lợi phải được sự đồng ý của chủ tịch UBND TP” - chỉ đạo nêu rõ. Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở VH&TT chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện hằng năm, trình UBND TP phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, xây dựng bộ tiêu chí cụ thể về nội dung, quy mô, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh, môi trường để làm cơ sở xét duyệt, cấp phép tổ chức các sự kiện. Văn phòng UBND TP được giao kiểm tra, hướng dẫn thực hiện văn bản chỉ đạo này, đồng thời tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm. LÊ THOA Quảng Ngãi: Huy động lực lượng hỗ trợ người dân sau vụ lốc xoáy Ngày 4-3, theo báo cáo nhanh của UBND xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 16 giờ 15 ngày 3-3, trên địa bàn xuất hiện lốc xoáy cục bộ kèm mưa rào và gió giật mạnh. Nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh gãy đổ, hoa màu và một số công trình phụ trợ bị ảnh hưởng. Một số tuyến đường giao thông nông thôn bị cây đổ chắn ngang, trụ điện ngã gây cản trở đi lại. Xã Ba Vì huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, dân quân phối hợp cùng đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà. Các lực lượng cũng dọn dẹp cây xanh gãy đổ và gia cố các hạng mục hư hỏng. Chính quyền địa phương cũng phối hợp với ngành điện lực xử lý sự cố lưới điện, giải tỏa các tuyến đường bị ách tắc để bảo đảm giao thông thông suốt. Hiện địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết và triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế rủi ro, sớm ổn định đời sống người dân. NGUYỄN YÊN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư: Công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước, mở đường Bộ Nội vụ: Không có chủ trương tiếp tục sáp nhập tỉnh, TP Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tin vắ n thoisu@phapluattp.vn

