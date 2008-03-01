044-2026

Thủ tướng đề xuất tổ chức giải thưởng "Phụ nữ tài năng, sáng tạo và cống hiến" trang 4 trang 2+3 SỐ 044 (7615) - Thứ Bảy 7-3-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay PGS-TS BÙI HOÀI SƠN: Nghị quyết 80 giống như "la bàn giá trị" Từ vụ án Xôi Lạc TV: Chỉ xem phim, bóng đá trên web lậu thì có vi phạm? BỘ CÔNG THƯƠNG: Nguồn cung xăng dầu tháng 3 cơ bản được đảm bảo trang 14 trang 13 Những thông tin cần biết về mã định danh bất động sản trang 10 Cử tri theo dõi chương trình hành động, tiểu sử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: LÊ THOA TP.HCM: Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử • Cử tri mong đại biểu phải cầu thị, giữ vững sự liêm chính ĐBQH KHÓA XVI VÀ HĐND CÁC CẤP BẦU CỬ Đại học mở ngành về đường sắt cao tốc, đô thị thông minh trang 12 trang 11

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 7-3-2026 Ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hay HĐND là cơ hội để mỗi ĐB rèn luyện mình, trưởng thành hơn trong quá trình công tác. Tuy nhiên, điều quan trọng là dù trúng cử hay không, đó cũng sẽ là kinh nghiệm, hành trang quý giá để mỗi người làm tốt hơn công việc hằng ngày, bản lĩnh hơn trong hoạt động công vụ. Mỗi ĐB phải tích cực nghiên cứu, thảo luận, chất vấn và biểu quyết công tâm, khách quan đối với các quyết sách lớn của đất nước. Nhiều ý kiến cử tri cho rằng khi người dân tin tưởng, đề đạt các ý kiến đến ĐBQH hay ĐB HĐND thì mỗi ĐB phải luôn tự nhắc mình làm sao để làm tròn trách nhiệm với nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị cần trực diện hơn Cử tri Nguyễn Nho Tình, khu phố 11, phường Bàn Cờ, cho rằng với những ĐB lần đầu ứng cử, tham gia vào nghị trường QH là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để trưởng thành, có thêm kinh nghiệm trong hoạt động công vụ. Theo cử tri, với những mục tiêu Đảng đặt ra tại Đại hội XIV, mỗi ĐB cần nỗ lực để đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước. Cử tri cho rằng khi tham gia ứng cử ĐBQH, ĐB phải có ý thức rõ nét về sự quan trọng của xây dựng thể chế, ban hành luật. Ông mong mỗi ĐB bám sát thực tiễn để góp ý xác đáng vào quá trình xây dựng từng bộ luật. “ĐB cũng phải có tầm nhìn xa, dự báo được các vấn đề để tham mưu, góp ý trong xây dựng luật, nghị quyết” - cử tri Tình nói. Cử tri Nguyễn Đình Quý, phường An Khánh, nhấn mạnh ĐB dù ứng cử ở cấp nào cũng là đại diện cho tiếng nói của người dân, thay mặt người dân nêu ý kiến ở nghị trường QH và HĐND. Vì vậy, ĐB dân cử không thể tách rời khỏi đời sống, phải lấy thực tiễn đời sống của người dân và sự chuyển động của xã hội để xây dựng, ban hành các chính sách phù hợp. Với những người lần đầu ứng cử, nếu được tín nhiệm bầu làm ĐB và có cơ hội tham gia vào nghị trường QH, ông HĐND TP.HCM, cử tri Quý mong dù ở lĩnh vực nào, mỗi người cũng đều góp phần giải quyết các vấn đề đang tồn đọng như kẹt xe, ô nhiễm môi trường, quan tâm chăm lo đời sống… để người dân được sống trong một TP bình yên. Cử tri Nguyễn Việt Hùng (khu phố 16, phường An Khánh) cho rằng ĐBQH hay ĐB HĐND phải có tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân. Từ thực tiễn, từng ĐB phải có kiến nghị, đeo đuổi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị của người dân từ cơ quan có thẩm quyền. Cũng theo ông, ĐB phải tự rèn luyện từ thực tiễn, luôn nêu cao tinh thần học hỏi, phản biện để bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân. “Quan trọng nhất, dù ở vị trí nào cũng phải giữ vững phẩm chất đạo đức, giữ được sự “liêm chính” của người ĐB. Dù có trúng cử hay không, họ cũng phải giữ được các phẩm chất này” - cử tri Nguyễn Việt Hùng gửi gắm. Ứng cử ĐB dân cử: Vinh dự và trách nhiệm Lần đầu tham gia ứng cử ĐBQH, bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên, cho biết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người ĐB dân cử là thường xuyên liên hệ chặt chẽ với dân, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri. “Quan trọng là phải quyết liệt đeo bám việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với nhiệm của ĐB dân cử phải thật sự gần dân, gắn bó mật thiết với dân…” - chị Hiền Trân chia sẻ. Chị cho biết để làm tốt vai trò của một ĐB dân cử trên nghị trường QH, bản thân sẽ nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội tại địa bàn. Trên hết, phải thường xuyên liên hệ, gắn bó, lắng nghe, thấu hiểu cử tri, ghi nhận và tổng hợp ý kiến của cử tri để đề xuất đến QH. Là phó bí thư Thành đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, chị Hiền Trân nói việc tham gia nghị trường sẽ giúp bản thân có thêm điều kiện tiếp cận thông tin, thuận lợi trong đề xuất đến QH những chính sách hỗ trợ thanh thiếu nhi trong học tập, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp... Qua đó, phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong chuyển đổi số, phát triển và làm chủ khoa học công nghệ, tăng cường sự tham gia đóng góp trách nhiệm của thanh niên vào đời sống chính trị - xã hội đất nước.• Cử tri mong đại biểu phải cầu thị, giữ vững sự liêm chính Quý mong mỗi người có sự tìm hiểu kỹ lưỡng, đặt vấn đề trong tổng thể bằng chuyên môn và kinh nghiệm nhằm đưa ra giải pháp cho sự phát triển kinh tế của đất nước. “Làm sao để đất nước tăng trưởng kinh tế như mục tiêu Đại hội Đảng đề ra, trong đó phải đảm bảo các chỉ tiêu song hành về chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần và dần nâng cao đời sống người dân lên” - ông Quý nói. Cũng theo cử tri Quý, vấn đề an ninh trật tự xã hội vẫn còn phức tạp, tình trạng cướp giật, tội phạm trộm cắp dù giảm nhưng hình thức phạm tội lại tinh vi hơn. Tội phạm lừa đảo qua mạng vẫn đang còn nhưng chưa có những giải pháp xử lý triệt để. Vì vậy, ông mong các ĐB có những hiến kế trực diện hơn, làm sao để người dân an tâm sinh sống. “Mỗi chính sách được ban hành đều tác động trực tiếp đến người dân. Lộ trình, kế hoạch thực hiện, sự tác động của chính sách đến đời sống đều phải cân nhắc kỹ thì mới tạo được sự đồng thuận” - cử tri Quý gửi gắm. Với những ĐB ứng cử các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân” - bà Liễu nói. Bà Liễu mong muốn đóng góp những kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở để tham gia xây dựng chính quyền các cấp tinh gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trên hết, luôn đặt người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chú trọng nâng cao mọi mặt đời sống của người dân. Ở lĩnh vực y tế, ứng viên ĐBQH - PGS-TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, chia sẻ ĐB phải là người gắn bó chặt chẽ với cử tri, duy trì tiếp xúc định kỳ, tiếp nhận ý kiến và báo cáo công khai kết quả hoạt động của mình trước dân. Với hơn 30 năm công tác, PGS-TS Nguyễn Vũ Trung mong muốn sẽ có cơ hội góp tiếng nói để xây dựng hệ thống y tế mạnh hơn, chăm sóc sức khỏe toàn dân và phát triển bền vững. Đồng thời, củng cố mạng lưới giám sát dịch bệnh, xây dựng trung tâm dữ liệu sức khỏe hiện đại, tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và trẻ em, quản lý sức khỏe người dân trên nền tảng số. Đây cũng là lần đầu ứng viên Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, tham gia ứng cử ĐBQH. “Được ứng cử ĐBQH là vinh dự và trách nhiệm rất lớn đối với một cán bộ trẻ như tôi. Tôi nhận thức sâu sắc trách Người đại biểu phải thường xuyên liên hệ, gắn bó, lắng nghe, thấu hiểu cử tri, ghi nhận và tổng hợp ý kiến của cử tri để đề xuất đến cơ quan có thẩm quyền. Đại biểu dù ở cấp nào cũng đều đại diện cho tiếng nói của dân, vì vậy phải lấy thực tiễn đời sống của người dân và sự chuyển động của xã hội để góp ý, xây dựng các chính sách phù hợp. ĐBQH KHÓA XVI VÀ HĐND CÁC CẤP BẦU CỬ Cử tri TP.HCM xem danh sách niêm yết khu vực mà mình sẽ bỏ phiếu bầu cho các ứng viên ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại trụ sở UBND phường Xuân Hòa. Ảnh: NGUYỄN THẢO Hành động bằng cái tâm và cả sự kiên trì Nhìn lại các nhiệm kỳ làm ĐB HĐND TP.HCM, điều tôi tâm đắc nhất là sự chuyển biến của những dự án hạ tầng kéo dài. Điển hình như dự án cầu Bình Tiên - công trình tôi đã kiên trì theo đuổi suốt 15 năm và đã có kết quả, hay dự án bờ bắc kênh Đôi cũng được thúc đẩy sau nhiều lần kiến nghị. Tuy nhiên, tôi vẫn trăn trở khi việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy hoạch chưa có nhiều đột phá. Do vướng mắc liên quan đến nhiều luật định khiến chính quyền TP gặp khó và tôi cảm thấy mình chưa tròn trách nhiệm với dân ở nội dung này. Ở góc độ ĐB, chúng tôi rất cần những mốc thời gian giải quyết cụ thể thay vì chỉ “ghi nhận”. Tôi mong nhiệm kỳ tới, chúng ta hãy thay thế từ “ghi nhận” bằng việc xác định thời hạn tương đối chính xác để đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của người dân. Để các dự án, công việc đi vào tiến độ nhanh hơn, đội ngũ tham mưu của bộ máy hành chính TP.HCM phải thực sự giỏi. Nếu đội ngũ này yếu, dự án sẽ đình trệ, gây tổn thất cho xã hội và khiến nhân dân phải chờ đợi. Do đó, TP cần đổi mới, xây dựng lực lượng công chức tham mưu tinh nhuệ, tâm huyết, đi kèm với chế độ thù lao xứng đáng với cống hiến. Về tổ chức HĐND TP.HCM, tôi đề nghị tăng cường số lượng ĐB chuyên trách, đặc biệt là tại Ban Kinh tế và Ngân sách - nơi phải xử lý khối lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi kiến thức vừa sâu vừa rộng. Đồng thời, cần đẩy mạnh giám sát chuyên đề, đi thẳng vào những vấn đề thực tiễn và cấp bách như giáo dục, y tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học kỹ thuật… Đây chính là cách thiết thực nhất để đáp lại sự kỳ vọng của cử tri. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi mong các ĐB khóa tới hãy thực hiện vai trò bằng cái tâm lớn nhất. Khi thấy điều gì chưa hợp lý cho bản thân, gia đình hay hàng xóm, hãy nhìn rộng ra cho cả cộng đồng để mạnh mẽ kiến nghị. Đặc biệt, khi đã đề xuất thì phải kiên trì theo đuổi đến cùng, tìm mọi cách thuyết phục các bên liên quan. Chúng ta quyết liệt như vậy không phải vì lợi ích riêng, mà vì lợi ích chung của toàn xã hội. Ông TRẦN QUANG THẮNG, ĐB HĐND TP.HCM khóa VIII, IX, X LÊ THOA ghi THANH TUYỀN

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 7-3-2026 Để chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử TP.HCM thông qua ba phương án dự phòng trọng yếu: Phòng, chống dịch bệnh và ứng phó thiên tai; đảm bảo điện thông suốt và vệ sinh an toàn thực phẩm. Sáng 6-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức giao ban báo chí. Tại hội nghị, nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được thông tin đến các cơ quan báo chí. Chia khung giờ đi bầu ở địa bàn có từ 4.000 cử tri Thông tin về công tác tổ chức bầu cử, ông Nguyễn Tấn Phong, Ủy viên Ủy ban Bầu cử TP, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP, cho biết đến nay công tác bầu cử diễn ra đúng kế hoạch, tiến độ. TP đảm bảo các quy trình từ rà soát danh sách cử tri đến xây dựng phương án dự phòng chi tiết. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri thực hiện nghiêm túc theo luật định. Công tác rà soát cử tri được tiến hành thường xuyên, chú trọng khu vực đặc thù như khu công nghiệp, nơi có nhiều người tạm trú, bệnh viện và cơ sở giáo dưỡng nhằm không bỏ sót cử tri. Từ ngày 2-3, hoạt động tiếp xúc cử tri và triển khai chương trình hành động của MTTQ các cấp đang diễn ra. Cơ quan chức năng tích thông tin đến các bước viết và bỏ phiếu. Để chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử TP.HCM thông qua ba phương án dự phòng trọng yếu: Phòng chống dịch bệnh và ứng phó thiên tai; đảm bảo điện thông suốt và vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện gắt gao với hơn 20 đoàn và tổ công tác. Các đoàn kiểm tra liên tục khâu niêm yết danh sách, chuẩn bị nhân lực tại các ban và tổ bầu cử để hạn chế tối đa sai sót. Ủy ban Bầu cử TP.HCM TP.HCM: Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử cực hướng dẫn người dân về trình tự, cách thức thực hiện quyền công dân, từ kiểm tra rút ra bài học kinh nghiệm từ việc tổ chức bầu cử sớm tại bốn khu vực bỏ phiếu về việc thống nhất trang trí và kịch bản ứng phó với thời tiết cực đoan. TP không để bị động trong việc bảo quản danh sách niêm yết và tổ chức khai mạc. Đối với điểm bỏ phiếu tập trung đông người (có thể lên đến 4.000 cử tri), TP.HCM yêu cầu các tổ bầu cử phân chia khung giờ vận động bà con đi bầu. Việc này nhằm tránh tình trạng chờ đợi lâu hoặc tập trung quá đông người, đảm bảo an ninh trật tự. Đại tá Nguyễn Hải Phước cho biết lực lượng công an triển khai quyết liệt các phương án cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử. Ông Nguyễn Tấn Phong cho biết tình hình chuẩn bị bầu cử tại TP ổn định, chưa phát sinh điểm nóng. Trong tuần tới, TP sẽ họp phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng sở, ngành và địa phương để hoàn thiện khâu cuối cùng. Quyết liệt trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử Thông tin về công tác an ninh trật tự, Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM, cho biết lực lượng công an đang triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Đảng ủy và Ban giám đốc Công an TP chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các yêu cầu từ Bộ Công an và UBND TP, xác định đây là nội dung hết sức quan trọng. Ngay từ cuối năm 2025, Công an TP.HCM đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Đợt cao điểm này kéo dài đến ngày 16-3-2026. Công an các địa phương và phòng nghiệp vụ đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ. Công an TP.HCM thành lập nhiều tổ công tác kiểm tra việc thực hiện tại địa phương để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế. Công an xã, phường chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cụ thể tại các điểm bầu cử. Bên cạnh tuần tra, Công an TP.HCM chủ động rà soát, quản lý chặt các đối tượng nhằm ngăn chặn hành vi gây mất an ninh trật tự. Đại diện Công an TP.HCM khẳng định mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Đến nay chưa phát hiện vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm. Công an TP.HCM quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an toàn để cử tri an tâm thực hiện quyền công dân.• Lãnh đạo TP.HCM khảo sát các điểm bỏ phiếu bầu cử Sáng 6-3, Tổ công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM do ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM, làm tổ trưởng đã khảo sát các điểm bỏ phiếu và làm việc với các phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú về công tác chuẩn bị bầu cử. Báo cáo tại đây, các địa phương cho biết công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn cơ bản được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm các yêu cầu theo quy định. Một số địa phương còn gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị thẻ cử tri, kiến nghị Ủy ban Bầu cử TP có hướng dẫn, hỗ trợ để bảo đảm việc phát thẻ cho cử tri được thực hiện đúng tiến độ. Ông Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong việc tập trung triển khai nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử. Bên cạnh chuẩn bị các điều kiện cho ngày bầu cử, các địa phương cũng chủ động nội dung tiếp xúc cử tri, tạo nền tảng để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, đạt kết quả tốt. Để chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử, ông đề nghị các địa phương cần nắm chắc tình hình biến động cử tri, theo sát việc đăng ký nơi bỏ phiếu của người dân. Ông cũng lưu ý lực lượng công an địa phương nắm biến động cử tri nơi cư trú, phối hợp chặt chẽ với khu phố để cập nhật dữ liệu, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bỏ phiếu; tạo điều kiện để cử tri tiếp cận đầy đủ tiểu sử và chương trình hành động, từ đó có sự lựa chọn phù hợp. Đối với ngày bầu cử chính thức 15-3, ông Nguyễn Mạnh yêu cầu các địa phương phải xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng khu vực bỏ phiếu, bảo đảm các lực lượng phối hợp nhịp nhàng. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ bầu cử phải được tính toán kỹ lưỡng, tránh lúng túng, bị động. Bên cạnh đó, phải đảm bảo an ninh trật tự và các vấn đề về y tế, có phương án dự phòng để chủ động xử lý các tình huống phát sinh, không được chủ quan. Trước đó, tổ công tác đã khảo sát khu vực bỏ phiếu số 22 (sảnh A chung cư Carina, số 1648 Võ Văn Kiệt, phường Bình Phú); khu vực bỏ phiếu số 11 (nhà 19 Hậu Giang, phường Bình Tây); khu vực bỏ phiếu số 6 (Trường THPT Phạm Phú Thứ, số 425-435 Gia Phú, phường Bình Tiên). Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban Bầu cử TP.HCM do ông Nguyễn Công Danh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa và Phước Thắng. Đoàn kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại nhiều khu vực bỏ phiếu, gồm: Khu vực bỏ phiếu số 25 và số 30 tại phường Phước Thắng, khu vực bỏ phiếu số 8 và số 15 tại phường Tam Thắng, khu vực bỏ phiếu số 11 và số 18 tại phường Vũng Tàu, khu vực bỏ phiếu số 31 và số 22 tại phường Rạch Dừa. Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Công Danh lưu ý cần chuẩn hóa thùng phiếu phụ theo đúng quy định và làm mờ số CCCD trong danh sách cử tri, nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho người dân. THANH TUYỀN THANH TUYỀN Chủ trì hội nghị có ông Tăng Hữu Phong, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Ảnh: THANH TUYỀN Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM, thông tin thêm về công tác an ninh trật tự đảm bảo cho kỳ bầu cử. Ảnh: THANH TUYỀN Ông Nguyễn Mạnh Cường kiểm tra điểm sẽ đặt thùng phiếu bên trong hội trường. Ảnh: THANH THÙY

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 7-3-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin hoán đổi để nghỉ giỗ Tổ, 30-4 và 1-5 kéo dài 9 ngày Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng sẽ hoán đổi lịch làm việc để người lao động được nghỉ liên tục chín ngày, từ ngày 25-4 đến 3-5-2026, do hoán đổi ngày nghỉ để nghỉ gộp kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương với dịp 30-4 và 1-5. Trước thông tin này, đại diện Cục Việc làm, Bộ Nội vụ khẳng định số ngày nghỉ các dịp lễ nêu trên thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, hiện không có thêm đề xuất mới về việc hoán đổi để kéo dài kỳ nghỉ như tin đồn. Theo quy định, người lao động được nghỉ 1 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch). Năm 2026, ngày 10-3 âm lịch rơi vào Chủ nhật, 26-4. Do trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (ngày 27-4). Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ có thể kéo dài ba ngày liên tiếp, từ ngày 25 đến 27-4. Còn kỳ nghỉ lễ chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ có thể kéo dài bốn ngày liên tục, từ ngày 30-4 đến hết 3-5 (tính cả hai ngày nghỉ cuối tuần). (Theo TTXVN) Tin vắn • Yêu cầu làm rõ vụ phá rừng khu vực biên giới Gia Lai. Ngày 6-3, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Púch và các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vụ phá 2.000 m2 rừng xảy ra tại vùng biên giới xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai, yêu cầu báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh trước ngày 15-3. L.KIẾN • Nữ sinh 16 tuổi tử vong sau TNGT. Ngày 6-3, tại giao lộ ĐT830 giao với ĐT830C và đường Võ Công Tồn, thuộc xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy điện khiến một nữ sinh 16 tuổi tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. H.DU Nhân kỷ niệm 116 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, kỷ niệm 1.986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 6-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2025. Thủ tướng đã trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2025 cho một tập thể và một cá nhân. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đề nghị tiếp tục quan tâm xây dựng thể chế, chính sách phát triển nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ chủ động sáng tạo tham gia nghiên cứu khoa học và đóng góp sâu hơn vào các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Thủ tướng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu tổ chức thêm các giải thưởng tôn vinh các nhà khoa học nữ, trẻ tuổi không chỉ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên mà còn cả khoa học xã hội và nhân văn. Theo Thủ tướng, ngoài giải thưởng Kovalevskaia tổ chức vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, còn một ngày phụ nữ nữa là 20-10, ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam nhưng chưa có giải thưởng nào góp phần tôn vinh ngày này. Thủ tướng đề xuất tổ chức giải thưởng “Phụ nữ tài năng, sáng tạo và cống hiến”, qua đó phản ánh được bản chất anh hùng, văn hóa cốt lõi của người phụ nữ và giải thưởng mang tên Nguyễn Thị Thập hằng năm được trao vào dịp 20-10 để tôn vinh những nỗ lực và sự cống hiến của phụ nữ Việt Nam… (Theo TTXVN) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là điều chỉnh khái niệm “khoản vay có giá trị nhỏ”. Theo quy định hiện hành tại Thông tư 39/2016, khoản vay có giá trị nhỏ là khoản vay không vượt quá 100 triệu đồng. Tại dự thảo lần này, NHNN đề xuất nâng mức trần lên không quá 400 triệu đồng đối với các tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân). Riêng đối với quỹ tín dụng nhân dân, khoản vay có giá trị nhỏ được đề xuất không vượt quá 200 triệu đồng. Theo NHNN, việc điều chỉnh này nhằm phù hợp hơn với bối cảnh kinh tế hiện nay, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan. T.LINH Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2025. Ảnh: VGP Thủ tướng đề xuất tổ chức giải thưởng “Phụ nữ tài năng, sáng tạo và cống hiến” Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng trần khoản vay giá trị nhỏ lên 400 triệu đồng Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công điện 05 triển khai Nghị định 68/2026 của Chính phủ về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo công điện, các cơ quan thuế địa phương phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị định đến công chức thuế, người nộp thuế và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện ngay sau khi văn bản có hiệu lực. Một nội dung được nhấn mạnh là nguyên tắc xử lý nghĩa vụ thuế khi chuyển đổi phương pháp nộp thuế từ năm 2026. Cụ thể, với hộ, cá nhân kinh doanh đang nộp thuế theo phương pháp khoán từ năm 2025 trở về trước, khi chuyển sang thực hiện kê khai thuế từ ngày 1-12026, cơ quan thuế không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế của các năm trước. Đồng thời, không xử phạt vi phạm hành chính đối với các nghĩa vụ thuế đã thực hiện theo phương pháp khoán, trừ trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước phát hiện hộ, cá nhân kinh doanh có hành vi che giấu doanh thu làm giảm số thuế phải nộp. MINH TRÚC Cơ quan thuế không dùng doanh thu năm 2026 để truy thu thuế các năm trước Cục Hải quan yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu Theo Cục Hải quan, thời gian gần đây, tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và logistics quốc tế, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu ưu tiên giải quyết, xử lý thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam với các nước diễn ra xung đột quân sự thuộc khu vực Trung Đông hoặc phải vận chuyển qua khu vực diễn ra xung đột quân sự tại Trung Đông. Cơ quan hải quan cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp được làm thủ tục tái nhập hàng trở lại Việt Nam, ưu tiên đối với các hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng hóa có thời gian sử dụng ngắn hạn… Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, các chi cục hải quan khu vực phải trao đổi ngay với các cơ quan, ban ngành có liên quan theo thẩm quyền để giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. M.TRÚC Chỉ từ 2,9 triệu đồng, du khách được ngắm toàn cảnh TP.HCM bằng trực thăng Ngày 6-3, các đơn vị lữ hành tại TP.HCM đã ký kết khai thác các chuyến bay bằng trực thăng để phát triển thêm sản phẩm du lịch mới cho TP.HCM. Dự kiến những chuyến bay đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 11-3 tại sân bay Vũng Tàu - số 38 đường 30/4, phường Tam Thắng, TP.HCM. Hành trình bay ngắm TP.HCM từ trên cao xuất phát từ sân bay Vũng Tàu, có bốn lựa chọn với thời gian bay từ 15 đến 60 phút. Mức giá thấp nhất từ 2,9 triệu đồng/ khách áp dụng cho tour 15 phút, các tour dài hơn có giá tương ứng theo thời gian bay và vị trí ghế. Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết: “Thời gian tới, TP.HCM sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng các tuyến bay, đồng thời kêu gọi đầu tư thêm các bãi đáp trực thăng vệ tinh kết nối với du lịch đường thủy và các điểm đến nổi bật”. T.TRINH Nguyên nhân gây mưa trái mùa trên diện rộng ở TP.HCM Chiều 6-3, mưa giông xuất hiện tại nhiều phường, xã của TP.HCM như Phú Thọ Hòa, Bình Thới, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc... Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa trái mùa tại TP.HCM chiều 6-3 là do không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông, kết hợp với hội tụ gió trên cao ở khu vực Nam Bộ. Dự báo từ ngày 8 đến 11-3, miền Đông Nam Bộ cục bộ có nắng nóng, chiều tối mưa xảy ra ở diện vài nơi, riêng ngày 11 đến 13-3 cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông khả năng có gió giật mạnh, lốc, sét. N.CHÂU Tàu thủy va chạm mạnh vào cầu Ghềnh, nhiều người bị thương Ngày 6- 3, tàu chở hàng số hiệu NP8437 đi từ hướng cầu Hóa An về cầu Đồng Nai đã va chạm mạnh vào nhịp giữa cầu Ghềnh (phường Trấn Biên, Đồng Nai). Vụ va chạm khiến sáu xe máy đang đi trên cầu bị ngã vào lan can khiến nhiều người dân bị thương nhẹ. Đường sắt bị xô lệch, lan can đường bộ bị cong, hư hỏng. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Biên - Dĩ An và hai đầu cầu nhằm phục vụ công tác điều tra. Cầu Ghềnh là cầu đường sắt và có làn xe máy một chiều từ phường Trấn Biên sang từ cù lao Hiệp Hòa. V.HỘI

5 Văn phòng UBND TP Cần Thơ vừa có công văn thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND TP Trương Cảnh Tuyên về việc đề xuất thành lập tổ tư vấn chính sách gửi Viện Kinh tế - Xã hội và Sở Tài chính. Theo đó, xét nhu cầu điều hành phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, chủ tịch UBND TP giao Viện Kinh tế - Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiên cứu đề xuất thành lập tổ tư vấn chính sách. Tổ có chức năng tư vấn, khuyến nghị giải pháp giúp chủ tịch UBND TP trong chỉ đạo, điều hành. Thành viên tổ tư vấn là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, cá nhân am hiểu sâu trên các lĩnh vực, có tâm huyết đóng góp vào sự phát triển của đất nước và TP. Văn bản trình dự thảo quyết định thành lập tổ phải hoàn thành trước ngày 25-3-2026. Trước đó, vào ngày 11-11-2025, chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành đã làm việc với hiệu trưởng tám trường đại học trên địa bàn để nghe ý kiến về cơ chế đặc thù trong lĩnh vực giáo dục. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Trương Cảnh Tuyên cho biết để sửa Nghị quyết 45 của Quốc hội về cơ chế đặc thù, ngoài kinh tế, cần tư vấn thêm từ khối văn hóa - xã hội. Ông mong lãnh đạo các trường tư vấn để các chính sách đưa vào nghị quyết đảm bảo tính khả thi. “Tới đây TP sẽ mời các nhà khoa học trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa… tham gia một ban cố vấn hỗ trợ lãnh đạo Thành ủy và UBND TP trong việc đề ra nghị quyết hoặc triển khai các đề án, dự án phát triển TP” - ông Tuyên chia sẻ. NHẪN NAM thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 7-3-2026 TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ: Hướng tới hoạt động đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế MINH TRÚC Ngày 6-3, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình có cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành và hai địa phương là TP.HCM và Đà Nẵng về chiến lược của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; chiến lược phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM và Đà Nẵng; chương trình, kế hoạch làm việc của hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung pháp lý đặc thù Dự thảo chiến lược của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu tổng quát là: Xây dựng trung tâm tài chính quốc tế trở thành động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; đồng thời từng bước nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu. Dự thảo chiến lược cũng nêu lên các định hướng phát triển như: Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM định hướng phát triển trở thành trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng; tập trung phát triển thị trường vốn và thị trường hàng hóa. Cùng với đó là cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu như: Huy động vốn, đầu tư, thanh toán, phát hành và giao dịch sản phẩm tài chính, quản lý tài sản, fintech, tài chính xanh, tài chính số... Còn Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng định hướng phát triển trở thành trung tâm tài chính quốc tế đổi mới sáng tạo và công nghệ tài chính, tập trung vào fintech như tài sản số, thanh toán số, hình thành và vận hành các nền tảng, sàn giao dịch chuyên biệt; dịch vụ tài chính gắn với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tài chính thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng và tài chính bền vững. Theo dự thảo chiến lược, các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra là tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung pháp lý đặc thù cho trung tâm tài chính quốc tế. Thống nhất chủ trương xây dựng khung thể chế đặc thù, vượt trội, có tính cạnh tranh quốc tế cao. Tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cho phép áp dụng cơ chế pháp lý riêng với trung tâm tài chính quốc tế; mở rộng không gian thể chế cho các công nghệ, sản phẩm trong lĩnh vực tài chính. Xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp theo thông lệ quốc tế; triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) với lĩnh vực công nghệ tài chính, tài sản số, tài chính xanh và các mô hình kinh doanh tài chính mới. Hoàn thiện thể chế, khung pháp lý tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về an toàn tài chính, phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. TP.HCM và Đà Nẵng mỗi tháng phải có ít nhất một sự kiện Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh mong muốn của Tổng Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ là sau khi ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam phải có những hoạt động cụ thể đóng góp luôn trực tiếp vào nền kinh tế. Song đến nay, cơ bản mới chỉ tập trung vào việc hình thành, kiện toàn tổ chức bộ máy, những hoạt động đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế còn chưa rõ nét. Do đó, theo Phó Thủ tướng, tinh thần chung là cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cho vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM và Đà Nẵng cũng căn cứ vào dự thảo này để xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể của hai cơ quan điều hành của hai TP. Đồng thời, đề nghị hai TP, mỗi tháng ít nhất có một sự kiện nào đó để công bố tới công chúng, như công bố mở sàn giao dịch, một dịch vụ sát với đời sống người dân. Hiện Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo nghị định về cơ chế chính sách đặc thù cho hội đồng điều hành, hai TP có thể căn cứ vào đó để xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù với cơ quan điều hành của mình. Tuy nhiên, hai TP cũng có thể căn cứ vào xu hướng phát triển, tiềm lực của mình để có thể xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù ưu tiên, ưu đãi vượt trội hơn.• Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng điều hành trong năm 2026 Trên cơ sở chiến lược chung và ý kiến các bộ, ngành và cơ quan liên quan, cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM và Đà Nẵng sẽ điều chỉnh, hoàn thiện chiến lược, định hướng và lộ trình phát triển. Về chương trình, kế hoạch làm việc của hội đồng điều hành, trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch hoạt động của hội đồng điều hành trong năm 2026 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và phó thủ tướng thường trực Chính phủ - chủ tịch hội đồng điều hành. Trong đó, kế hoạch hoạt động bao gồm chương trình làm việc theo từng tháng trong năm 2026. Các nhiệm vụ chính của hội đồng điều hành bám sát theo Nghị định 323/2025/NĐ-CP; Quyết định 2755/QĐ-TTg và Quyết định 114/QĐ- BCĐTTTC. Theo đó, hội đồng điều hành sẽ tập trung vào: Xây dựng cơ chế đặc thù và hoàn thiện bộ máy, nhân sự phục vụ hội đồng điều hành; ban hành các văn bản theo thẩm quyền đảm bảo hoạt động khả thi, hiệu quả của Trung tâm tài chính quốc tế; chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng, vận hành, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, sản phẩm và dịch vụ tài chính, hệ sinh thái hỗ trợ... tại hai địa điểm. Hiện nay kế hoạch, chương trình làm việc đang được triển khai theo tiến độ. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam phải hướng mạnh tới những hoạt động đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế. Ảnh: VGP Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM tại Việt Nam. Trong đó, một mặt vừa bảo đảm xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, nguồn nhân lực; mặt khác phải hướng mạnh tới những hoạt động đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế. Về quy chế hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tổ chức một buổi làm việc do Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì, có sự tham dự của các bộ, ngành hữu quan để sớm ban hành quy chế này. Về chương trình, kế hoạch làm việc của hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Bộ Tài chính cần tiếp thu các ý kiến phát biểu để bổ sung, hoàn thiện. Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM định hướng phát triển trở thành trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng; tập trung phát triển thị trường vốn và thị trường hàng hóa. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, tinh thần chung là cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cho vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Cần Thơ mời chuyên gia, nhà khoa học vào tổ tư vấn cho chủ tịch UBND TP

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 7-3-2026 cam kết với nội dung bà M (nguyên đơn) đồng ý cho vợ chồng ông H (bị đơn) đứng tên trên giấy tờ sở hữu căn nhà này. Ngày 13-1-2009, hai bên ký hợp đồng mua bán với nội dung thỏa thuận vợ chồng H bán cho bà M phần phía trước của nhà số 157, giá 23,5 lượng vàng SJC, chia làm hai đợt. Hai bên còn thỏa thuận trường hợp bên bán có thay đổi ý định không bán thì phải bồi thường cho bên mua gấp đôi số vàng đặt cọc đã nhận của bên mua, bên mua đổi ý không mua thì phải chịu mất số vàng đã đặt cọc cho bên bán. Sau khi ký hợp đồng, bà M đã thanh toán 5 lượng vàng (đợt 1) để đặt cọc. Ông H đã ký xác nhận và cam kết thực hiện nộp hồ sơ công chứng mua bán nhà. Tuy nhiên, vợ chồng ông H không thực hiện như thỏa thuận dù bà M đã nhiều lần nhắc nhở. Bà M khởi kiện yêu cầu vợ chồng ông H trả lại 5 lượng vàng đã đặt cọc và bồi thường 5 lượng vàng SJC, quy đổi tại thời điểm thanh toán. Bà M sau đó đã bổ sung yêu cầu khởi kiện theo đó, yêu cầu vợ chồng ông H tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán, bà đồng ý tiếp tục thanh toán cho bị đơn 18,5 lượng vàng SJC như thỏa thuận; yêu cầu công nhận bà M là đồng sở hữu nhà số 157 và có quyền liên hệ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Vợ chồng ông H cho rằng bà M tự mình quản lý và không chịu giao phần gian nhà phía trước như đã thỏa thuận, bị đơn yêu cầu bà M phải giao lại phần phía trước để mình quản lý, sử dụng. Đối với các yêu cầu khởi kiện của bà M, phía bị đơn không đồng ý vì cho rằng mình không có lỗi. Bị đơn yêu cầu tòa án giao trả lại căn nhà số 157 cho bị đơn, tương ứng với phần vốn góp mà bị đơn đã góp mua căn hộ này là 50%. Tháng 6-2025, TAND quận 1 (nay là TAND khu vực 1 - TP.HCM) đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà M, công nhận bà là đồng sở hữu nhà số 157 và có quyền liên hệ cơ quan có thẩm quyền để xin cập nhật giấy chứng nhận. Tuyên buộc vợ chồng ông H trả lại cho bà M số tiền tương đương 5 lượng vàng SJC quy đổi tại thời điểm thanh toán, tương đương với số tiền tại thời điểm xét xử là 598 triệu đồng. Không chấp nhận đối với yêu cầu phạt cọc 5 lượng vàng SJC của bà M. Cấp sơ thẩm còn tuyên hai bên cùng được quản lý, sử dụng chung căn nhà này. Không đồng ý việc phải trả cọc, phía bị đơn kháng cáo. Không thỏa thuận thời điểm phải công chứng Theo cấp phúc thẩm, Điều 4 của Hợp đồng mua bán nhà ngày 13-12009 thể hiện, nếu bên bán từ chối bán thì phải trả lại gấp đôi số vàng đặt cọc, bên mua đổi ý không mua phải chịu mất số vàng đã đặt cọc cho bên bán. Vợ chồng ông H đã ký tên xác nhận với nội dung đã nhận cọc 5 lượng vàng và chịu trách nhiệm nộp hồ sơ mua bán nhà. Do đó, có cơ sở để xác định hai bên đã có thỏa thuận mua bán phần sở hữu căn nhà 157; nguyên đơn thanh toán bằng hình thức đặt cọc trước 5 lượng vàng SJC. Đây là hình thức hợp đồng đặt cọc nhằm bảo đảm việc thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở. Theo cấp phúc thẩm, giao dịch về chuyển nhượng nhà ở theo quy định tại Điều 450 BLDS 2005, khoản 3 Điều 93 Luật Nhà ở 2005 phải được lập thành văn bản và công chứng, chứng thực thì mới có hiệu lực pháp lý. Các bên chỉ ký kết hợp đồng mua bán viết tay, không có công chứng nên chưa làm phát sinh hiệu lực chuyển nhượng nhà ở. Tuy nhiên, phần đặt cọc 5 lượng vàng SJC là hành vi pháp lý độc lập, có giá trị như một cam kết bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng nhà ở trong tương lai. Do đó, yêu cầu hoàn trả tiền đặt cọc vẫn là nội dung tranh chấp thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự hiện hành. Mới đây, TAND TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng đặt cọc và xác định quyền sở hữu nhà ở giữa nguyên đơn là bà NTTM (ngụ TP.HCM) và bị đơn là vợ chồng ông MNH, bà TVLT (cùng ngụ TP.HCM). HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của phía bị đơn và giữ y bản án sơ thẩm. Phía bị đơn phải trả lại tiền đặt cọc tương đương 5 lượng vàng SJC (quy đổi tại thời điểm xét xử sơ thẩm là 598 triệu đồng) cho phía nguyên đơn. Điểm đáng chú ý của vụ án này là hai bên thỏa thuận về việc công chứng hợp đồng sau khi cọc nhưng không cụ thể về thời gian, điều này ảnh hưởng đến việc xác định lỗi của các bên khi giao kết không thể thực hiện được. Góp vàng mua nhà, phát sinh tranh chấp Theo nội dung vụ án, năm 2008, hai bên thỏa thuận góp tiền mua căn hộ chung cư tại quận 1 (cũ), TP.HCM (gọi tắt là nhà số 157) với giá 47 lượng vàng SJC, mỗi bên góp 50%. Ngày 1-3-2008, hai bên ký giấy VỤ ĐẶT CỌC NHÀ BẰNG VÀNG SJC: Có thỏa thuận phạt cọc nhưng không được tòa chấp nhận Về xác định lỗi của các bên, cấp phúc thẩm nhận định việc ký kết hợp đồng mua bán nhà giữa các bên là tự nguyện, tuy nhiên các nội dung thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng theo quy định của pháp luật. Trong hợp đồng không quy định thời hạn để các bên đến phòng công chứng ký kết hợp đồng; các bên cũng không chứng minh được đã có yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng và bên còn lại từ chối tiếp tục thực hiện hợp đồng hay vi phạm hợp đồng. Do đó, các bên đều có lỗi như nhau trong việc không thực hiện hợp đồng. Theo cấp phúc thẩm, trong vụ án này, cả hai bên đều có lỗi tương đương nhau. Việc áp dụng điều khoản phạt cọc trong khi lỗi không thuộc hoàn toàn về một bên là không công bằng, trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực và bình đẳng trong giao dịch dân sự. Do đó, tòa án cấp sơ thẩm buộc bị đơn - bên nhận cọc phải hoàn trả lại số vàng đã nhận mà không phải chịu trách nhiệm phạt cọc là có cơ sở. Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của bị đơn không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ nào mới để chứng minh lỗi là do nguyên đơn dẫn đến việc không thể ký kết hợp đồng. Do đó, nội dung kháng cáo nêu nguyên đơn sẽ mất số tiền cọc là 5 lượng vàng SJC cho bị đơn là không có cơ sở.• Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn bà M yêu cầu tòa tuyên bị đơn phải trả vàng theo giá tại thời điểm xét xử phúc thẩm là 825 triệu đồng. HĐXX cho rằng tại Điều 293 BLTTDS quy định: “Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại phần bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm có kháng cáo...”. Xét thấy yêu cầu trên của bà M đã được tòa án sơ thẩm quy đổi thành số tiền cụ thể và bà M cũng không kháng cáo nội dung này. Do đó, HĐXX không có cơ sở xem xét. Yêu cầu cập nhật giá vàng tại thời điểm xử phúc thẩm Theo cấp phúc thẩm, trong vụ án này, cả hai bên đều có lỗi tương đương nhau. Cựu kế toán lập chứng từ khống, tham ô tiền tỉ Ngày 6-3, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến các nguyên kế toán, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang cũ). Các bị cáo Võ Thị Thùy Trang (kế toán Ban Thi đua - Khen thưởng) và Lê Hoàng Nhân (nhân viên cửa hàng xăng dầu số 24 thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xăng dầu Châu Thành) bị xét xử về tội tham ô tài sản. Theo cáo buộc, từ năm 2020 đến tháng 8-2023, lợi dụng việc buông lỏng quản lý, Trang đã thực hiện hàng loạt thủ đoạn để chiếm đoạt tiền ngân sách. Từ ngày 1-1-2020 đến 31-8-2023, Trang đã lập 173 bộ chứng từ thanh toán giả để rút tiền từ các nguồn kinh phí của Ban Thi đua - Khen thưởng, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,1 tỉ đồng. Trong đó, Trang móc nối với Nhân để Nhân xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng ghi bán xăng cho Ban Thi đua - Khen thưởng. Từ đó, Trang lập 78 bộ chứng từ khống, chiếm đoạt hơn 1,16 tỉ đồng từ các hóa đơn khống do Nhân cung cấp. HẢI DƯƠNG phapluat@phapluattp.vn Cấp phúc thẩm đã buộc bị đơn trả lại 5 lượng vàng mà phía nguyên đơn đã đặt cọc tại thời điểm xét xử sơ thẩm, tuy nhiên không chấp nhận yêu cầu phạt cọc. Theo tòa, trong hợp đồng không quy định thời hạn để các bên đến phòng công chứng ký kết hợp đồng. Ảnh minh họa: AI Quang cảnh tại phiên tòa. Ảnh: HD SONG MAI

