SỨC SỐNG MỚI TỪ NGHỊ TRƯỜNG QUỐC HỘI - BÀI 1 "Lập pháp không chỉ là viết luật mà còn viết tương lai" Nguồn cung xăng dầu cơ bản bảo đảm trong thời gian tới SỐ 046 (7617) - Thứ Ba 10-3-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ tại kỳ họp bất thường lần thứ 9 vào ngày 18-2-2025. Ảnh: QUỐC HỘI trong so nay Tuyênánnhómrửatiền hàngngàntỉđồng Phát động giải thưởng "Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award" Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng TuyểnnữViệtNam đấuvới NhậtBảnchové tứ kết AsianCup ĐBQH KHÓA XVI VÀ HĐND CÁC CẤP BẦU CỬ EobiểnHormuz:Irantuyên bố"chờ",HảiquânMỹcó hộtốngtàudầu?

2 Thời sự - Thứ Ba 10-3-2026 thoisu@phapluattp.vn CHÂN LUẬN thực hiện Nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa XV (2021-2026) sẽ đi vào lịch sử về công tác lập pháp, giám sát cũng như những quyết nghị mang tính thời đại về đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân và tổ chức lại bộ máy nhà nước... Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh nhìn lại hành trình năm năm với tất cả sự thẳng thắn của người đã trải qua những tháng ngày lịch sử đó. Nhìn lại hành trình năm năm . Phóng viên: Thưa Phó Chủ tịch QH, nếu phải mô tả nhiệm kỳ QH khóa XV bằng một hình ảnh, bà sẽ chọn hình ảnh nào? + Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh: Tôi sẽ chọn hình ảnh của một con sông đã chảy qua nhiều địa hình khác nhau. Đoạn đầu nhiệm kỳ, đất nước phải ứng phó với đại dịch COVID-19, dòng chảy chậm và nặng. Đoạn giữa, từ năm 2023, bắt đầu có gia tốc khi tư duy đổi mới trong lập pháp được thúc đẩy. Và đoạn cuối, từ tháng 10-2024 đến đầu năm 2026, dòng chảy trở thành dòng thác nhanh, mạnh và không thể dừng lại. Kết quả sau năm năm, QH khóa XV thông qua 183 luật, 351 nghị quyết, trong đó có những quyết định chưa từng Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Ba đạo luật này không chỉ quan trọng vì nội dung mà vì cách chúng được xây dựng. Luật Đất đai (sửa đổi) là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất với năng lực lập pháp của QH khi chạm vào quyền lợi của hầu hết người dân, chạm vào quan hệ giữa Nhà nước và thị trường, chạm vào những vấn đề chưa có tiền lệ như định giá đất theo thị trường. Quá trình thảo luận kéo dài ba năm, với hàng chục phiên họp Ủy ban Thường vụ QH, hàng trăm buổi lấy ý kiến của chuyên gia và người dân. Tại kỳ họp bất thường tháng 1-2024, khi luật được thông qua, đó không phải là kết thúc của một quy trình, mà là chiến thắng của sự kiên nhẫn và bản lĩnh chính trị. Còn bước chuyển về tư duy hàng ngàn nghị định, thông tư được ban hành mỗi năm, không phải tất cả đều nằm trong tầm bao quát của QH. Và nhiệm kỳ khóa XVI cần giải quyết cấu trúc này thông qua giám sát chuyên đề có trọng điểm hơn, tăng cường năng lực kỹ thuật của các ủy ban QH. . Trong nhiệm kỳ XV có nhiều kỳ họp bất thường, điều đó phản ánh gì về cách QH vận hành? + Kỳ họp bất thường là biểu hiện của một QH trưởng thành hơn về mặt thể chế. Khi tình hình đòi hỏi quyết định kịp thời, dù đó là gói hỗ trợ phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19 hay các luật và nghị quyết phục vụ sắp xếp lại bộ máy nhà nước… QH không chờ đến kỳ họp thường lệ. QH đã đặt lợi ích quốc gia lên trên lịch trình hành chính. Kỳ họp bất thường thứ 9 diễn ra từ ngày 12 đến 19-22025 là ví dụ điển hình. Chỉ trong 6,5 ngày làm việc, QH thông qua bốn luật và 11 nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính, bao gồm việc giảm từ 63 xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đây là cải cách lớn nhất trong lịch sử tổ chức hành chính nhà nước ta kể từ năm 1945. Không có kỳ họp bất thường, quyết định đó không thể thực hiện đúng tiến độ yêu cầu của Đảng. Từ chất vấn hình thức đến giám sát có “răng” . Giám sát được đánh giá là điểm nổi bật của nhiệm kỳ XV nhưng thước đo thực chất của một kỳ giám sát tốt không phải là những phiên chất vấn kịch tính mà là thay đổi thực tế? + Đúng vậy. Thước đo thực chất của giám sát là sau buổi chất vấn, vấn đề có được giải quyết, sau nghị quyết giám sát chính sách có được điều chỉnh và sau kiến nghị đó thì người dân có được thụ hưởng thay đổi không. Chẳng hạn, cuối năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản có dấu hiệu sụp đổ, hàng loạt doanh nghiệp không thể thanh toán trái phiếu đến hạn, hàng trăm ngàn nhà đầu tư nhỏ lẻ có nguy cơ mất trắng. Ủy ban Thường vụ QH tổ chức phiên chất vấn bất thường vào tháng 8-2022, yêu cầu thống đốc Ngân hàng Nhà nước và bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình. Áp lực từ phiên chất vấn đó, kết hợp với thực tiễn khẩn cấp, Chính phủ đã sửa Nghị định 65/2022 về trái phiếu doanh nghiệp chỉ trong vài tháng, tạo hành lang pháp lý cho cơ cấu lại thị trường. Đó là giám sát có tác động thực. LTS: Quốc hội khóa XV (20212026) là một nhiệm kỳ đặc biệt, nhiều biến động và được đánh giá cao về sự đổi mới, chủ động và hành động quyết liệt với phương châm “pháp luật đi trước, mở đường”. Đây cũng là nhiệm kỳ lịch sử với 19 kỳ họp (gồm cả những kỳ họp không thường lệ) nhằm kịp thời gỡ khó về thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số và kiện toàn bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả… Báo Pháp Luật TP.HCM “Lập pháp không chỉ mà còn viết tương lai” có tiền lệ trong lịch sử lập pháp Việt Nam. Rất thần tốc. . Bà vừa nhắc đến thần tốc - từ được dùng rất nhiều trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ. Liệu lập pháp thần tốc có đi kèm rủi ro về chất lượng? + Đây là câu hỏi tôi đã tự đặt ra và trả lời thẳng thắn với chính mình nhiều lần. Có rủi ro và chúng tôi biết điều đó. Khi kỳ họp thứ 9 thông qua 34 luật và các nghị quyết, đó là tốc độ mà trước đây chúng tôi không thể hình dung. Tuy nhiên, tôi muốn phân biệt rõ hai điều là tốc độ thông qua và tốc độ chuẩn bị. Nhiều đạo luật trong giai đoạn thần tốc thực tế đã được chuẩn bị, thảo luận và chờ thời cơ trong nhiều năm. Luật Đất đai (sửa đổi) - bộ luật phức tạp nhất và gây tranh cãi nhất, được thảo luận qua ba năm, ba lần trình QH trước khi được thông qua vào tháng 1-2024. Thần tốc ở chỗ QH đã tháo bỏ được những vướng mắc cuối cùng và ra quyết định dứt khoát chứ không phải ở chỗ bỏ qua chuẩn bị. Nhưng rủi ro thực sự mà tôi lo ngại là tốc độ thực thi sau khi luật được ban hành. QH có thể ban hành luật tốt nhưng nếu hướng dẫn thi hành chậm, nếu bộ máy hành chính thiếu năng lực triển khai thì luật trên giấy không mang lại thay đổi trong cuộc sống. Đây là bài toán mà QH khóa XVI sẽ phải đối mặt. Khi nghị trường viết lại thể chế . Thưa bà, đâu là đạo luật hoặc nhóm đạo luật mà bà cho là thể hiện rõ nhất bước chuyển về tư duy lập pháp trong nhiệm kỳ này? + Tôi sẽ chọn cụm ba đạo luật được thông qua vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024: được thể hiện rõ nhất trong nguyên tắc “luật quy định nguyên tắc lớn, giao Chính phủ quy định chi tiết để linh hoạt điều hành” mà Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã xác lập. Nguyên tắc này là cuộc cách mạng thầm lặng trong kỹ thuật lập pháp. Thay vì cố gắng dự liệu và quy định mọi thứ trong luật khiến luật nhanh lỗi thời, QH xác định ranh giới rõ ràng của thẩm quyền nhà nước, giao quyền điều chỉnh cho cấp thực thi. Đó là chuyển đổi từ lập pháp vi mô sang lập pháp kiến trúc. . Nhưng khi luật ngày càng mở hơn, giao nhiều hơn cho Chính phủ quy định, vai trò giám sát của QH liệu có bị giảm? + Câu hỏi này đặt ra vấn đề bản chất của quan hệ giữa lập pháp và hành pháp và tôi cho rằng đây là lo ngại có cơ sở. Tuy nhiên, khi giao quyền lập quy cho Chính phủ, QH không từ bỏ quyền kiểm soát mà chuyển trọng tâm kiểm soát từ nội dung văn bản sang kết quả thực thi. Để làm được điều đó, hoạt động giám sát của QH phải thực sự mạnh, thực sự thực chất. Tôi phải thừa nhận trong nhiệm kỳ XV, giám sát thực thi văn bản dưới luật, nghị định, thông tư còn là điểm yếu. Chúng ta giám sát tốt việc thực thi luật lớn nhưng Khi giao quyền lập quy cho Chính phủ, Quốc hội đã chuyển trọng tâm kiểm soát sang kết quả thực thi. Điều cần lúc này là hoạt động giám sát của Quốc hội phải thực sự mạnh, thực sự thực chất. Quốc hội ban hành luật tốt nhưng việc thi hành cần đồng bộ, hiệu quả, tránh để luật nằm trên giấy sẽ không mang lại thay đổi trong cuộc sống cho người dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ tại kỳ họp bất thường lần thứ 9 vào ngày 18-2-2025. Ảnh: QUỐC HỘI ĐBQH KHÓA XVI VÀ HĐND CÁC CẤP BẦU CỬ Sức sống mới từ nghị trường Quốc hội - Bài 1

3 Thời sự - Thứ Ba 10-3-2026 thoisu@phapluattp.vn chuyên trách trên danh nghĩa vẫn bị ràng buộc bởi chức vụ ở nơi khác. QH mạnh cần ĐB thực sự dành toàn bộ thời gian cho công việc lập pháp và giám sát. Thứ hai, năng lực phân tích chính sách độc lập của các ủy ban QH. Các ủy ban đang phụ thuộc nhiều vào thông tin và phân tích từ chính các bộ, ngành mình giám sát, đây là xung đột lợi ích thể chế. Do vậy, cần xây dựng bộ phận nghiên cứu độc lập, có thể thẩm định độc lập các đề xuất chính sách của Chính phủ. Thứ ba, cơ chế giám sát hậu kỳ. Luật thông qua xong, ai theo dõi việc thi hành, ai kiểm tra xem bộ nào đã ban hành đủ nghị định hướng dẫn, bộ nào đang chậm trễ gây tắc nghẽn… . QH khóa XVI sẽ phải tiếp tục thực thi rất nhiều đạo luật lớn mà khóa XV vừa thông qua, đặc biệt là Luật Đất đai, Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình mới. Rủi ro mất đà giữa hai nhiệm kỳ là có thực? + Lo ngại đó hoàn toàn có cơ sở. Mỗi khi chuyển giao nhiệm kỳ, có một khoảng thời gian mà những ĐB mới cần học việc, những ủy ban mới cần ổn định và những ưu tiên chính sách cần được thiết lập lại. Trong khoảng thời gian đó, đà của những cải cách đang diễn ra có thể bị chậm lại. Có hai yếu tố giảm nhẹ lo ngại này. Thứ nhất, tỉ lệ ĐB tái cử. Những ĐB tiếp tục từ khóa XV sang XVI mang theo kiến thức, mạng lưới quan hệ và sự hiểu biết về những vấn đề đang triển khai. Thứ hai, những cải cách đã được luật hóa sẽ không còn phụ thuộc vào con người cụ thể. Các nghị quyết của Trung ương như 66, 68 đã được thể chế hóa và Chính phủ, các bộ vẫn là lực lượng triển khai chính. QH chuyển giao nhiệm kỳ nhưng bộ máy thực thi không đứt đoạn. Hơn nữa, cử tri và doanh nghiệp đã quen với tốc độ cải cách mới, vì vậy áp lực từ thực tiễn xã hội buộc QH khóa XVI phải duy trì và phát huy được đà vận hành này. . Xin cảm ơn bà.• Ngược lại, cũng có những phiên chất vấn sôi nổi nhưng hậu kiểm yếu, câu trả lời tại nghị trường không được theo dõi đến nơi đến chốn, kiến nghị không được chuyển thành hành động cụ thể. Đây là điểm cần khắc phục. QH cần có bộ phận theo dõi hậu chất vấn, một cơ chế thể chế, không phụ thuộc vào sự chủ động cá nhân của từng đại biểu (ĐB). . Trong nhiệm kỳ này, một số phiên chất vấn rất sắc bén như tranh luận về chi thường xuyên và đầu tư công, hay những cuộc đối thoại thẳng thắn giữa ĐB và bộ trưởng. Bà nhìn nhận văn hóa tranh luận tại nghị trường đã thay đổi như thế nào? + Theo tôi, đã có sự thay đổi thực chất. Khi nhìn lại các biên bản phiên họp toàn thể của nhiệm kỳ XV so với 15 năm trước, tôi thấy câu hỏi chất vấn ngày càng cụ thể, đi vào số liệu và ĐB không dễ chấp nhận câu trả lời né tránh hơn. Chủ tịch QH điều hành chất vấn cũng có thể “bấm giờ”, yêu cầu bộ trưởng trả lời thẳng vào câu hỏi của ĐB. Tôi muốn đặc biệt nhắc đến văn hóa tranh luận trong xây dựng luật, không chỉ trong chất vấn. Tại kỳ họp thứ 6, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc (khi đó là bộ trưởng Bộ Tài chính) đã đề xuất cho phép sử dụng chi thường xuyên cho đầu tư công trong một số điều kiện nhất định nhằm gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn. Đây là đề xuất gây tranh cãi gay gắt, những ĐB có chuyên môn tài chính lo ngại về nguy cơ làm mờ ranh giới giữa hai loại chi ngân sách cơ bản, trong khi những ĐB theo dõi thực tiễn địa phương ủng hộ sự linh hoạt. Cuộc tranh luận đó, thực chất, có lý lẽ từ cả hai phía, kết thúc bằng một quyết định hài hòa có kiểm soát. Đó là nghị trường hoạt động đúng chức năng, không phải biểu quyết theo lệnh mà là tìm ra điểm cân bằng qua tranh luận. Tuy nhiên, điều tôi trân trọng nhất là những ĐB theo dõi lĩnh vực mình chuyên sâu xuyên suốt nhiệm kỳ, không chỉ chất vấn một lần rồi thôi, mà họ kiên trì theo đuổi một vấn đề qua nhiều kỳ họp, buộc cơ quan hành pháp phải có câu trả lời cuối cùng. Đó là giám sát thực chất nhất. Định hướng QH khóa XVI - kế thừa và bứt phá . QH khóa XVI sẽ được bầu vào ngày 15-3. Vậy nhiệm kỳ khóa XV để lại tài sản quý giá nhất là gì và đâu là bài toán chưa giải? + Tài sản quý giá nhất là thay đổi trong văn hóa lập pháp. Tôi nhìn thấy điều đó rõ nhất ở cách các ĐB trẻ, ĐB lần đầu tham gia nghị trường, tiếp cận công việc của mình. Từ chỗ e dè, chủ yếu lắng nghe và ít phát biểu độc lập, họ đã có những tranh luận sắc bén, không ngại đặt câu hỏi khó với các bộ trưởng cũng như có khả năng phân tích chính sách thực sự. Đây là tài sản không thể đo bằng số liệu nhưng rất quý. Còn về bài toán chưa giải, tôi thấy có ba vấn đề trọng tâm. Thứ nhất, tỉ lệ ĐB chuyên trách thực chất. Chúng ta đặt chỉ tiêu 40% nhưng nhiều ĐB là viết luật Đại biểu hãy mạnh dạn nêu ý kiến tại nghị trường Tôi muốn gửi gắm một thông điệp đến những ĐB khóa XVI tới rằng các bạn đừng sợ không biết bởi nghị trường là nơi được phép hỏi. Đừng để áp lực đồng thuận làm im lặng bạn. Nếu thấy điều gì đó không ổn, ĐB hãy nói ra, dù lúc đó là thiểu số. Ngoài ra, các ĐB hãy nhớ rằng mình đến đây vì những cử tri đã tín nhiệm bỏ phiếu bầu. Họ luôn đặt niềm tin vào mỗi lá phiếu, mỗi ĐB mà họ lựa chọn để giúp truyền tải, nói lên những kiến nghị, phản ánh của mình đến với cơ quan quyền lực nhất. Phó Chủ tịch QH NGUYỄN THỊ THANH ĐBQH BẾ TRUNG ANH, Ủy viên Ủy ban Công tác ĐB của QH: Nhịp độ lập pháp chưa từng có và một yêu cầu lớn hơn của thực tiễn ĐBQH NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM: Để luật pháp có sức sống trong đời sống nhân dân Nhìn lại nhiệm kỳ khóa XV, điều dễ nhận thấy trước hết là nhịp độ lập pháp cao chưa từng có để đáp ứng đòi hỏi chuyển đổi thể chế mạnh mẽ của đất nước. Riêng năm 2025, QH đã ban hành gần 180 luật và nghị quyết. Đặc biệt, kỳ họp thứ 10 đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết - khối lượng lập pháp lớn nhất trong lịch sử nghị trường. Có thời điểm cường độ làm luật đạt mức rất cao, như ngày 10-12-2025, QH biểu quyết thông qua 30 luật và 4 nghị quyết. Những con số ấy không phải là sự chạy đua về số lượng mà đó là phản ứng của cơ quan lập pháp trước đòi hỏi ngày càng rõ của thực tiễn rằng thể chế phải đi trước mở đường cho phát triển. Điều đáng chú ý hơn là những dấu hiệu dịch chuyển trong tư duy làm luật. Thay vì thiết kế luật chủ yếu để kiểm soát và điều chỉnh hành vi thì nhiệm kỳ này ghi nhận những nỗ lực bước đầu nhằm chuyển sang cách tiếp cận khác là luật mở không gian phát triển và tháo gỡ các rào cản thể chế. Quá trình thể chế hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân là một ví dụ đáng chú ý. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68, Chính phủ ban hành Nghị quyết 138 nhằm triển khai chương trình hành động và QH ban hành Nghị quyết 198. Điều này đã tạo nên một chuỗi chính sách tương đối nhanh từ định hướng chiến lược đến quyết định lập pháp. Chuỗi vận động này cho thấy một điều quan trọng là khi các thiết chế trong hệ thống chính trị phối hợp nhịp nhàng, quá trình thể chế hóa có thể diễn ra với tốc độ cao hơn nhiều so với thông lệ. Tất nhiên, nhịp độ lập pháp cao cũng đặt ra những câu hỏi cần được nhìn nhận thẳng thắn. Khi khối lượng công việc lớn, thời gian thẩm tra và tham vấn đôi khi bị rút ngắn. Đây không phải là vấn đề để phê phán, mà là một thực tế để QH các khóa sau tiếp tục hoàn thiện quy trình. Bài toán đặt ra không phải là lựa chọn giữa nhanh và chắc, mà là thiết kế những quy trình đủ linh hoạt để bảo đảm cả hai yêu cầu đó. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, có thể nói QH Việt Nam đang thay đổi bằng những chuyển động dần dần trong cách các ĐB thực hiện vai trò của mình. Bởi cuối cùng, sức mạnh của nghị trường không nằm ở số lượng luật được thông qua, mà ở việc có dám đặt những câu hỏi đến cùng vì lợi ích của người dân hay không. Và có lẽ chính từ những câu hỏi như vậy, chất lượng của nền quản trị quốc gia sẽ được nâng lên từng bước. Làm công tác tư pháp gần 30 năm, công việc hằng ngày của tôi là nhìn vào khoảng cách giữa điều luật và trải nghiệm thực tế của người dân. Khoảng cách đó trong nhiều năm thực sự là không nhỏ. Trong nhiệm kỳ QH khóa XV, tôi nhận thấy các ĐB đang tiếp cận luật theo cách rất khác. Không chỉ dừng ở việc hỏi điều khoản này có đúng không, ĐB còn chất vấn luật có được thực thi không, người dân có hiểu và dễ tiếp cận không. Đó là sự chuyển dịch trong tư duy, từ soạn thảo sang áp dụng, từ văn bản sang đời sống. Khi Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, tôi cảm nhận đây không chỉ là chẩn đoán mà là lệnh hành động. Với chỉ đạo dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm của Tổng Bí thư, Sở Tư pháp TP.HCM đã lấy đó làm kim chỉ nam để rà soát cách tham mưu TP ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sự chuyển đổi tư duy lập pháp của QH khóa XV cũng mang ý nghĩa rất cụ thể với TP.HCM. Các luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản được sửa đổi cùng Nghị quyết 98 (nay là Nghị quyết 260) về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM… đang được lãnh đạo TP chỉ đạo triển khai quyết liệt. Đây không phải công việc trên giấy mà là tháo gỡ từng vướng mắc pháp lý cho từng dự án, từng người dân. Tôi đặc biệt trân trọng Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, nghị quyết đã được QH thể chế hóa, khi xác định luật chỉ quy định những gì thuộc thẩm quyền QH, mang tính nguyên tắc và ổn định lâu dài. Điều này yêu cầu người làm luật phải dũng cảm hơn - dũng cảm viết ngắn, dũng cảm tin tưởng địa phương và Chính phủ trong triển khai chi tiết và chịu trách nhiệm về kết quả thực thi, không chỉ về quy trình ban hành. Những tiếng nói phản ánh bất cập về thể chế mà tôi phát biểu trên nghị trường, từ chứng thực bản dịch đến phân cấp ủy quyền, đã được QH ghi nhận và chuyển hóa thành điều luật. Đó là trải nghiệm để lại trong tôi một niềm tin rằng khi ĐB nói từ thực tiễn và QH lắng nghe từ thực tiễn thì thể chế mới thực sự “sống” được trong đời sống người dân. Đó chính là “sức sống” mà một QH xứng đáng phải có. CHÂN LUẬN ghi trân trọng mời độc giả theo dõi loạt bài “Sức sống mới từ nghị trường Quốc hội” để cùng nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và hướng tới nhiệm kỳ khóa XVI với những đột phá hơn nữa trong lập pháp trước yêu cầu đổi mới và sự phát triển của đất nước. Ý kiến

4 Thời sự - Thứ Ba 10-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Dự kiến tăng 8% lương cơ sở từ 1-7 Ngày 9-3, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 20262031, tại Đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lào Cai. Một nội dung được cử tri quan tâm là chính sách cải cách tiền lương. Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, việc điều chỉnh tiền lương thời gian qua được thực hiện theo lộ trình và phù hợp với khả năng của nền kinh tế. Đến nay, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tăng khoảng 58%. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và mức sống của người lao động, mức này vẫn còn thấp. Phó Thủ tướng cho biết thời gian tới, các cơ quan chức năng đang tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27 để báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương giai đoạn tiếp theo. “Trước mắt, dự kiến từ ngày 1-7-2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội” - Phó Thủ tướng thông tin. PV Ngày 9-3, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy QH với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh kỳ họp thứ nhất của QH khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, trong đó QH sẽ xem xét các vấn đề tổng thể về tổ chức bộ máy và kế hoạch phát triển năm năm của nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, khác với thông lệ các nhiệm kỳ trước, ngay tại kỳ họp này Chính phủ sẽ trình QH xem xét, thông qua một số dự án luật và nghị quyết quan trọng, thay vì chủ yếu tập trung vào công tác nhân sự như trước đây. Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan liên quan tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tinh thần chung là phải chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp, đặc biệt là bảo đảm các tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời và nâng cao chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trước quốc dân, đồng bào, trước đất nước, trước QH và Chính phủ. Thủ tướng nhấn mạnh những tài liệu trình tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, để đạt tăng trưởng hai con số. Dự kiến kỳ họp thứ nhất sẽ khai mạc vào ngày 6-4, bế mạc vào ngày 25-4 và chia thành hai đợt. (Theo Quochoi.vn) Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, giữ chức chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam. Hiện nay viện có bốn phó chủ tịch gồm các ông Trần Tuấn Anh, Lê Trường Giang, Chu Hoàng Hà, Bùi Thế Duy. Ông Trần Hồng Thái (sinh năm 1974, quê Hà Tĩnh) tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành khoa học Trái đất và toán học tại ĐH Tổng hợp Heidelberg (Liên bang Đức). N.THẢO UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thành lập tổ công tác chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo đó, TP đồng ý về nguyên tắc việc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trong phạm vi, ranh giới thực hiện dự án, căn cứ theo Nghị quyết 258/2025/NQ-QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội. TP giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Đáng chú ý, theo điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 258/2025/NQ-QH15, Hà Nội được phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đối với các dự án đầu tư cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đồng thời, điểm a khoản 4 Điều 7 của nghị quyết này quy định HĐND TP Hà Nội được quyết định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tối đa bằng hai lần so với quy định hiện hành. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 855.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2030. TRỌNG PHÚ Thủ tướng: Triển khai cao tốc Bảo Hà - Lai Châu phải bảo đảm hiệu quả Ngày 9-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì các cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Tham dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh. Trong đó, về đề xuất sớm đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu đã được quy hoạch và nằm trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc chủ trương giao tỉnh Lai Châu làm cơ quan chủ quản, cùng các cơ quan nghiên cứu, rà soát hướng tuyến, tổng mức đầu tư…, xây dựng dự án, tiến hành các thủ tục theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Về đề xuất sớm phê duyệt quy hoạch và có cơ chế thu hút đầu tư Cảng hàng không Lai Châu, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phù hợp với sự phát triển chung của đất nước; triển khai trên tinh thần kêu gọi hợp tác công tư và địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện cho Lai Châu, Lào Cai phát triển hơn nữa, trong đó có lĩnh vực kinh tế tầm thấp. Với cả hai nội dung nói trên, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan trọng là bảo đảm hiệu quả và tối ưu hóa đầu tư. PV Đề xuất triển khai xăng sinh học E10 sớm trước 1-6 Ngày 9-3, Bộ Công Thương và Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam (VBFA) phối hợp tổ chức Hội nghị “Triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trong thời kỳ mới”. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề xuất trong bối cảnh hiện nay, việc phát triển và sử dụng xăng sinh học E10 cần được thúc đẩy càng sớm càng tốt, không nhất thiết phải chờ đến ngày 1-6. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch VBFA, cho rằng Thông tư 50 quy định từ ngày 1-6 bắt buộc sử dụng xăng E5 hoặc E10 nhưng các doanh nghiệp hoàn toàn có thể triển khai sớm hơn chứ không nhất thiết phải chờ đến ngày 1-6. Trên thực tế, một số doanh nghiệp đã triển khai từ trước. Ví dụ, PVOIL đã bắt đầu thực hiện từ ngày 1-8-2025. Chủ tịch VBFA tiếp tục cho biết hiện nguồn cung xăng dầu đang phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu khoảng 32% các sản phẩm thành phẩm xăng dầu và chủ động được khoảng 68%. Vì vậy, nếu chủ động được nguồn ethanol, Việt Nam có thể giảm bớt áp lực nhập khẩu dầu thô và xăng dầu thành phẩm. Đây là những nguồn cung vốn phụ thuộc khá lớn vào tình hình bất ổn tại Trung Đông. A.HIỀN VN-Index giảm mạnh Ngày 9-3, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên lao dốc mạnh. Kết phiên giao dịch, chỉ số VNIndex giảm hơn 115 điểm, tương đương giảm 6,51%, xuống còn 1.652,79 điểm. Ngay từ đầu phiên, áp lực bán đã tăng mạnh khi chỉ số mở cửa ở mức 1.683,94 điểm và nhanh chóng trượt sâu. Đà giảm không chỉ diễn ra ở sàn HoSE mà lan rộng trên toàn thị trường. HNX-Index giảm 7,21%, trong khi UPCoM-Index mất gần 7%. Nhóm vốn hóa lớn cũng chịu áp lực rất mạnh khi VN30 giảm hơn 123 điểm, tương đương giảm 6,48%. Ông Nguyễn Quang Huy - CEO khoa Tài chính - ngân hàng Trường ĐH Nguyễn Trãi, cho biết thống kê cho thấy gần 500 cổ phiếu giảm giá, trong đó có hơn 300 mã giảm sàn. Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã có giấy mời làm việc với ông PNH (chủ xe ô tô) liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy xảy ra vào ngày 5-3 trên đường Lê Duẩn (phường An Phú) nhưng ô tô không dừng lại mà bỏ chạy khỏi hiện trường. L.KIẾN • 70 ngư dân trên 2 tàu cá trôi tự do trên biển. Ngày 9-3, gia đình các ngư dân trên hai tàu cá ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã báo cáo sự việc tàu hỏng máy, trôi tự do đến chính quyền và các lực lượng chức năng để nhờ hỗ trợ cứu nạn. Trên hai tàu có 70 ngư dân hành nghề câu mực xà. N.YÊN N.YÊN Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: QUỐC HỘI

5 Để chuyển đổi số thành công, chính quyền tỉnh Khánh Hòa phải làm cho dữ liệu “sống” cùng người dân. Tức là mọi hoạt động của công dân trong đời thực đều được cập nhật trên môi trường số. Thời sự - Thứ Ba 10-3-2026 XUÂN HOÁT thực hiện Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết để chuyển đổi số (CĐS) thành công, chính quyền tỉnh Khánh Hòa phải làm cho dữ liệu “sống” cùng người dân. Tức là mọi hoạt động của công dân trong đời thực đều được cập nhật trên môi trường số. Đây chính là mục tiêu tỉnh Khánh Hòa đang hướng đến. Ông Hà cũng chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM về quá trình CĐS của tỉnh. Ông nhấn mạnh vai trò nền tảng của dữ liệu số trong mục tiêu sớm trở thành TP trực thuộc Trung ương. “Kiềng ba chân” trong tiến trình xây dựng chính quyền số . Phóng viên: Khánh Hòa đã và đang làm gì để tiến nhanh đến mục tiêu chính quyền số, thưa ông? + Ông Nguyễn Thanh Hà: Khánh Hòa đang đặt mục tiêu trở thành một trong những địa phương đi đầu về CĐS tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Để tiến nhanh đến mục tiêu một chính quyền số, tỉnh đang tập trung vào chiến lược “kiềng ba chân” gồm: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Để đạt được mục tiêu đó, Khánh Hòa đã bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng chính quyền số. Cụ thể, tỉnh tập trung số hóa dữ liệu dân cư, doanh nghiệp nhằm kết nối liên thông dữ liệu giữa các sở, ban ngành để người dân không phải nộp lại cùng một loại giấy tờ nhiều lần. Nâng cấp dịch vụ công trực tuyến, như đẩy mạnh xử lý hồ sơ mức độ toàn trình, tức người dân làm thủ tục tại nhà, nhận kết quả qua bưu điện. Trung tâm điều hành thông minh (IOC) sẽ là nơi tập trung trước năm 2030, thưa ông? + Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết 48-NQ/ TU ngày 20-2-2025, là văn kiện cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị tại địa phương. Đây là “kim chỉ nam” để Khánh Hòa thực hiện hóa mục tiêu nâng tầm phát triển, trở thành TP trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Trong đó, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, CĐS làm đòn bẩy bứt phá. Nghị quyết xác định rõ khoa học công nghệ là nền tảng; đổi mới sáng tạo là động lực; CĐS là kết nối; con người là trung tâm của các chủ thể. Cơ chế, chính sách là yếu tố tiên quyết; nhân lực là then chốt; hạ tầng công nghệ số và dữ liệu là nền tảng cốt lõi... Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, CĐS là đòn bẩy, là động lực dẫn dắt quan trọng nhất trong giai đoạn tới, là yếu tố then chốt của tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế tỉnh Khánh Hòa. . Nhìn từ góc độ đời sống, công tác CĐS mang lại lợi ích cụ thể gì cho người dân, thưa ông? Khánh Hòa chuyển đổi số và mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương dữ liệu về một đầu mối để lãnh đạo tỉnh có thể theo dõi biến động kinh tế - xã hội theo thời gian thực và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Khánh Hòa xác định kinh tế số là chìa khóa để tạo đột phá về năng suất lao động. Trong đó, du lịch thông minh sẽ là ngành mũi nhọn. Các biện pháp cụ thể bao gồm: Phát triển ứng dụng thực tế ảo (VR), bản đồ số du lịch và hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm tham quan. Tỉnh cũng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang sử dụng nền tảng điện toán đám mây, hóa đơn điện tử và thương mại điện tử. Về nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh sẽ áp dụng cảm biến IoT, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR cho các đặc sản như trầm hương, yến sào, xoài Cam Lâm... Đòn bẩy cho mục tiêu lên TP trực thuộc Trung ương . Vai trò của CĐS như thế nào trong tiến trình Khánh Hòa thực hiện mục tiêu trở thành TP trực thuộc Trung ương + Về chính quyền số, lợi ích lớn nhất là “thủ tục hành chính không khoảng cách”, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến 24/7 và theo dõi tiến độ qua tin nhắn hoặc ứng dụng VNeID, giúp minh bạch hóa công việc và loại bỏ tình trạng nhũng nhiễu. Nhờ Đề án 06, người dân không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ vì thông tin đã được tích hợp trong CCCD gắn chip. Về kinh tế số, CĐS giúp xóa bỏ rào cản địa lý. Một hộ nông dân ở Cam Lâm hay Khánh Sơn có thể bán xoài, sầu riêng trực tiếp ra Hà Nội hoặc ra nước ngoài qua sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, CĐS còn tạo ra các công việc mới giúp tăng thu nhập cho người dân. CĐS cũng nâng cao chất lượng sống qua y tế, giáo dục. Người dân có sổ sức khỏe điện tử, đặt lịch khám online để giảm thời gian chờ đợi. Học sinh miền núi có thể tiếp cận bài giảng của giáo viên giỏi qua nền tảng trực tuyến. Trung tâm điều hành thông minh IOC và các ứng dụng như công dân số giúp người phản ánh các vấn đề về rác thải, hỏng hóc đèn đường hay Hoàn thiện cơ chế, chính sách là đòn bẩy thể chế then chốt UBND tỉnh Khánh Hòa xác định 53 chỉ tiêu cụ thể thuộc năm nhóm chỉ tiêu, gồm phát triển hạ tầng, phát triển nguồn lực, phát triển khoa học công nghệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển CĐS. Trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, tỉnh Khánh Hòa xác định việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách là đòn bẩy thể chế then chốt, tạo lập hành lang pháp lý để huy động nguồn lực xã hội và thúc đẩy sự sáng tạo. Ông NGUYỄN THANH HÀ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thoisu@phapluattp.vn Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ về chiến lược “kiềng ba chân” để tỉnh vào tốp đầu cả nước về chuyển đổi số, sớm lên TP trực thuộc Trung ương. ngập lụt trực tiếp đến chính quyền và nhận phản hồi xử lý nhanh chóng. Trước khi có Luật Doanh nghiệp, tỉnh Khánh Hòa có số doanh nghiệp không nhiều, giờ thì tăng lên mấy ngàn. Đó chính là giá trị được tạo ra nhờ sự cải cách thể chế, ứng dụng hiệu quả sự phát triển của công nghệ để phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư của Chính phủ nói chung và của tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Nếu muốn xã hội vận hành nhanh thì quá trình ra quyết định phải nhanh. Cần giản lược các khâu trung gian không cần thiết thông qua ứng dụng công nghệ. Đó chính là giá trị của cải cách thể chế và ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư. Hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ . Theo ông, người dân phải làm gì để không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình CĐS? + Để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng số, người dân không cần là chuyên gia công nghệ, quan trọng là thay đổi tư duy và trang bị kỹ năng số cơ bản. Trước hết là chủ động sở hữu “giấy thông hành số” bằng cách định danh VNeID mức độ 2. Đây là chìa khóa để thực hiện mọi thủ tục hành chính. Người dân cũng nên đăng ký chữ ký số cá nhân và mở tài khoản thanh toán số. Hiện nay, nhiều nhà mạng đang cấp miễn phí chữ ký số cho người dân. Có cái này, người dân có thể ký các hợp đồng, văn bản hành chính ngay trên điện thoại. Mỗi người dân hãy mở tài khoản thanh toán số cho bản thân. Điều này giúp làm quen với việc dùng mã QR hoặc ví điện tử để thanh toán điện, nước, học phí… Mỗi người dân hãy tập thói quen tương tác với chính quyền qua smartphone. Thay vì đến xã, phường, hãy thử nộp hồ sơ online khi làm khai sinh hay đổi bằng lái. Người dân cũng nên dùng ứng dụng công dân số của tỉnh để phản ánh các vấn đề đô thị hoặc tra cứu quy hoạch đất đai, tránh bị lừa đảo... Càng CĐS nhanh, rủi ro bị lừa đảo càng cao. Người dân cần tự bảo vệ mình bằng cách không cung cấp mã OTP, tuyệt đối không đưa mã xác thực cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là công an hay nhân viên ngân hàng. Cảnh giác với tin nhắn rác, không bấm vào các đường link lạ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân; luôn bật tính năng bảo mật hai lớp (2FA) cho Facebook, Zalo, tài khoản ngân hàng… Nếu công dân cảm thấy khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ, đừng ngần ngại tìm kiếm sự trợ giúp. Hiện nay, mỗi thôn, tổ dân phố tại Khánh Hòa hiện đều có tổ công nghệ số cộng đồng. Họ là những người trực tiếp hướng dẫn bạn cách dùng app, cách đăng ký thủ tục. Người dân cũng có thể tham gia các lớp phổ cập, theo dõi các buổi sinh hoạt tại địa phương để cập nhật những tính năng mới của các ứng dụng dùng chung của tỉnh. . Xin cảm ơn ông.• Tiêu điểm Theo công bố của Bộ KH&CN, Khánh Hòa xếp vị trí 16/34 tỉnh, TP về chỉ số DTI năm 2024. Chỉ số PII năm 2025 đạt 46.54 điểm, xếp hạng 9 toàn quốc. Khánh Hòa đang ở giai đoạn bứt phá về chuyển đổi số. Ảnh: LÂM ANH Du lịch là một trong bốn ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040. Ảnh: XUÂN HOÁT

6 Đức Long) 3 tỉ đồng. Cùng tội danh này, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt tiền 1 tỉ đồng; 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm tù. Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước, xâm phạm đến trật tự kinh tế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh tài chính và tiền tệ của quốc gia. Căn cứ vào tài liệu hồ sơ có trong vụ án, kết quả tranh tụng tại tòa, có đủ cơ sở để kết luận trong vụ án này, các bị cáo đã xâm nhập email của các công ty đang giao dịch các hợp đồng kinh tế, giả mạo địa chỉ email đối tác (chỉ khác một ký tự) để yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán hợp đồng; thành lập công ty “ma” tại Việt Nam, mở tài khoản để nhận tiền. Khi tiền vào tài khoản, các bị cáo sẽ đổi sang tiền Việt Nam, câu kết với các đối tượng ở Campuchia để chuyển tiền trái phép xuyên biên giới. Vận chuyển trái phép hàng ngàn tỉ đồng Cụ thể, cuối năm 2023, Mai Vũ Minh thành lập các công ty tại Việt Nam và mở tài khoản ngân hàng ngoại tệ (USD) và tài khoản Việt Nam đồng (VND) theo yêu cầu của Mai Trà My (chị của Minh, hiện bỏ trốn). Từ tháng 10-2023 đến tháng 4-2024, Minh đã sử dụng 3/9 công ty “ma” để nhận tiền từ các doanh nghiệp nước ngoài và rút 789.057 USD rồi bán được tổng cộng 19 tỉ đồng. Sau đó, Minh chuyển đến nhiều tài khoản do My chỉ đạo, hưởng lợi số tiền 383 triệu đồng. Còn bị cáo Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM đã giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân (sống chung như vợ chồng với Đại) liên hệ với Duyên (chủ tiệm vàng 60) tại Campuchia để thực hiện vận chuyển tiền trái phép. Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM để giao nhận tiền, thuê Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột của Ngân) và Lê Văn Hòa giao nhận tiền và ghi chép sổ sách. Thông qua đối tượng tên Duyên, Ngân sẽ nhận thông tin khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia. Từ ngày 1-12-2023 đến 5-4-2024, Ngân HỮU ĐĂNG Ngày 9-3, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 19 bị cáo trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng ngàn tỉ đồng qua lại giữa Việt Nam và Campuchia. Thành lập công ty “ma”, mở tài khoản để nhận tiền Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai Vũ Minh 11 năm 6 tháng tù; Lê Thị Thắm 12 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Thúy 14 năm tù; Nguyễn Thị Hương 12 năm tù; Okoye Christinan Ikechukwy (quốc tịch Nigeria) cùng về tội rửa tiền. Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: THÙY DƯƠNG đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên số tiền 10,7 triệu USD, 2.048 tỉ đồng; nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia cho Duyên số tiền 8,1 triệu USD, 35,4 tỉ đồng. Từ tháng 8 đến tháng 11-2023, Ngân có ghi sổ nhưng đã vứt bỏ, ước lượng trong thời gian này, số tiền Ngân hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng. Tổng số tiền Ngân được hưởng lợi hơn 1,2 tỉ đồng. Hai bị cáo Đại và Ngân còn nhận khách riêng và thông qua Duyên để chuyển 150.000 USD cho khách ở Trung Quốc và chuyển 51.000 USD cho khách tại Campuchia.• Các bị cáo đã giả mạo địa chỉ email đối tác (chỉ khác một ký tự) để yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán hợp đồng; thành lập công ty “ma” tại Việt Nam, mở tài khoản để nhận tiền. Trộm súng ở bảo tàng để rao bán trên mạng xã hội Ngày 9-3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Hiển về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép vật liệu nổ và tàng trữ, lưu hành tiền giả. 32 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về một trong các tội: Mua bán trái phép vật liệu nổ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ, mua trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ trái phép súng săn; chế tạo trái phép vũ khí quân dụng... Phiên xét xử dự kiến diễn ra đến ngày 13-3. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Bùi Đức Nam. Theo cáo buộc, ngày 14-3-2024, Hiển đến Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, lợi dụng sơ hở của bảo vệ đã lấy trộm một khẩu súng K54 (giám định là vũ khí quân dụng), một khẩu súng AK, một khẩu súng P38 và bốn báng súng AR15 (M16). Hiển mang các khẩu súng này về cất giấu tại phòng trọ tại TP.HCM. Đến ngày 17-3-2024, Hiển bán cho bị cáo Phạm Hồng Ân bốn báng súng AR15 (M16) thu được tổng số tiền 14 triệu đồng. Ngày 24-3-2024, Hiển đến nhà xe để gửi một thùng carton, bên trong có nhiều linh kiện để lắp ráp hoàn chỉnh khẩu súng K54 cho một người ở Nghệ An. Cùng ngày, cơ quan công an kiểm tra hành chính kho hàng của nhà xe, phát hiện khẩu súng K54 và đã mời Hiển làm việc và thu giữ các đồ vật còn lại tại nơi ở của Hiển. Ngoài ra, ngày 22-2-2024, Hiển đến Bảo tàng tỉnh Quảng Trị - Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) và trộm cắp được hai khẩu súng AK và một ống nhòm. Sau khi lấy được những đồ vật trên, Hiển liên hệ với Dương Tùng Sơn - tài khoản Facebook tên “Tùng Sơn” quen trên nhóm “Phế liệu chiến tranh BW”. Hiển đã bán cho Sơn một khẩu súng AK báng gấp giá 20 triệu đồng và gửi Sơn giữ hộ một khẩu súng AK báng gỗ để kiếm khách mua hàng. Sau đó, Hiển đi từ tỉnh Quảng Trị ra TP Hà Nội hẹn gặp Sơn để giao dịch. Sơn đưa cho Hiển 20 triệu đồng để thanh toán và Hiển giao lại cho Sơn hai khẩu súng. Cũng theo cáo trạng, Hiển còn có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ là 8,88 g thuốc nổ. Cụ thể, vào cuối năm 2021, Hiển mua pháo hoa của Bộ Quốc phòng trên mạng xã hội Facebook có tên tài khoản “Pháo Hoa Tết Giá Rẻ” với giá 520.000 đồng. Khi bắn thử hộp pháo xong, Hiển phát hiện có hai ống pháo không bắn được. Do tò mò, Hiển mở hai ống pháo ra và thấy bên trong có chất bột màu đen. Hiển đã bỏ số bột này vào túi zip và cất giấu trên kệ để đồ tại phòng trọ. Bị cáo Nguyễn Minh Hiền còn có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả liên quan đến 95 tờ tiền đô la Mỹ (USD) giả, tổng cộng 9.500 USD giả. Số tiền này được Hiển mua từ bị cáo Tạ Thượng Thẩm và bị cáo Phạm Huy Cường. SONG MAI Bắt giữ nhóm thiếu niên gây nhiều vụ trộm xe máy Ngày 9-3, Công an phường An Khánh, TP.HCM cho biết đơn vị vừa truy xét nhanh và bắt giữ một nhóm thiếu niên liên quan đến nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn, hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra. Trước đó, ngày 7-3, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nhóm thiếu niên thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét các đối tượng liên quan. Chỉ sau khoảng 7 giờ, lực lượng chức năng đã xác định được nhân thân, lai lịch và mời làm việc bốn người. Đáng chú ý, nhóm thiếu niên đều còn rất nhỏ tuổi, trong đó người nhỏ nhất mới 13 tuổi, lớn nhất 14 tuổi. Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm thiếu niên khai nhận đã sử dụng hai mô tô trộm cắp trước đó làm phương tiện di chuyển, sau đó tiếp tục thực hiện các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường. Hiện Công an phường An Khánh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định. PHẠM HẢI Tuyên án nhóm rửa tiền, vận chuyển hàng ngàn tỉ đồng qua biên giới HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước, xâm phạm đến trật tự kinh tế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh tài chính và tiền tệ của quốc gia. Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 10-3-2026 phapluat@phapluattp.vn Những giao dịch triệu USD Theo cáo buộc, năm 2022, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng Eneh Davidson Caleb nhận lời một phụ nữ tên Selena (chưa rõ lai lịch) để thành lập các công ty, mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. Đến tháng 8-2023, Thúy để Nguyễn Thị Hương đứng tên công ty thay. Các công ty do Thúy và Hương đứng tên đã nhận hơn 3 triệu USD và 2,9 triệu euro, đổi sang tiền Việt Nam được 149 tỉ đồng. Bị cáo Lê Thị Thắm cùng chồng là bị cáo Okoye Christian Ikechukwu (quốc tịch Nigeria) đã dùng 4/53 công ty “ma” để nhận 1,4 triệu USD. Số tiền này sau đó được hai bị cáo giao cho một người đàn ông Nigeria (không rõ lai lịch) và được trả công 2 tỉ đồng. Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: MX

