2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 11-3-2026 Từ phát biểu định hướng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 20-7-2021 đến khẳng định “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 21-10-2024, tư duy lập pháp của Quốc hội (QH) khóa XV đã trải qua hành trình chuyển hóa sâu sắc, không đứt đoạn nhưng ngày càng quyết liệt và nhanh hơn. Thể chế hóa phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn Sáng 20-7-2021, khi Hà Nội đang căng thẳng trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, tại Hội trường Diên Hồng, 499 đại biểu (ĐB) QH đại diện cho gần 100 triệu dân Việt Nam bước vào kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc diễn văn khai mạc mang tiêu đề “Phát huy truyền thống vẻ vang và các kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của QH trong giai đoạn mới”. Trong đó, ông yêu cầu QH phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý; đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các của mình cho hành pháp trong tình huống khẩn cấp, với sự kiểm soát được ghi rõ trong nghị quyết. Các chuyên gia nhìn nhận Nghị quyết 30 là bước thử nghiệm đầu tiên về mô hình “ủy quyền lập pháp có kiểm luật quan trọng đã ra đời như Luật Đất đai sau hành trình tranh luận ba năm được thông qua vào ngày 18-1-2024 tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản được cho phép hiệu lực sớm từ ngày 1-8-2024… Từ những thực tiễn đó có thể thấy tốc độ thể chế hóa theo kịp nhịp độ đổi mới của thực tiễn. Thế giới thay đổi nhanh và nhiều biến động, yêu cầu phát triển quá bức thiết, trong khi hệ thống pháp luật vẫn còn những vùng chồng chéo, mâu thuẫn và thiếu minh bạch. Bức tranh đó thay đổi hoàn toàn vào sáng 21-10-2024, khi Tổng Bí thư Tô Lâm (khi đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) trong phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 đã thẳng thắn chỉ ra trong ba điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực thì thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số luật mới ban hành đã phải sửa đổi; các quy định chưa thực sự đồng bộ, còn chồng chéo, nhiều quy định còn khó khăn, cản trở việc thực thi… Tổng Bí thư khi đó đề nghị dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, yêu cầu chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Sức sống mới từ nghị trường Quốc hội - Bài 2 Bước ngoặt đổi mới tư duy văn bản pháp luật; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Về tinh thần làm luật, ông nhấn mạnh phải kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân. Thời điểm ấy, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực tiễn trong điều hành kinh tế - xã hội đặt ra yêu cầu về một khung khổ luật pháp rõ ràng hơn khi ban hành “tình trạng khẩn cấp” được đánh giá là có nhiều bất lợi từ lúc dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020. Nghị quyết 30/2021/QH15 được QH thông qua ngay tại kỳ họp thứ nhất, trao cho Chính phủ quyền áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch khác với quy định của luật hoặc chưa được luật quy định. Nghị quyết cũng giao Chính phủ thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí theo thẩm quyền của QH. Đồng thời cho phép Chính phủ ban hành nghị quyết về thuế VAT, đây vốn là biện pháp bình thường thuộc thẩm quyền QH mà không cần chờ sửa luật. Đây là lần đầu tiên QH chủ động nhường một phần thẩm quyền lập pháp soát” để những năm sau QH thực hành việc ủy quyền này nhiều hơn, sâu sắc hơn. Đặc biệt, triển khai Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ QH khóa XV, lần đầu tiên trong lịch sử QH có một kế hoạch lập pháp toàn nhiệm kỳ được hoạch định từ những ngày đầu, thể hiện bước tiến quan trọng trong tư duy quản trị nghị trường. Từ “Điểm nghẽn của điểm nghẽn” đến thay đổi tư duy xây dựng pháp luật Ba năm đầu nhiệm kỳ (từ năm 2021 đến giữa năm 2024), QH hoạt động theo tinh thần thận trọng, bài bản. Nhiều đạo Nhìn lại toàn bộ nhiệm kỳ, tư duy lập pháp của QH khóa XV có thể chia thành ba giai đoạn, mỗi giai đoạn có tốc độ và mức độ quyết liệt khác nhau. Giai đoạn đầu (2021-2023). Đây là giai đoạn xây nền, quy hoạch, thận trọng. QH tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Kết luận 19, giải quyết những“nợ”lập pháp từ các nhiệm kỳ trước. Gói hỗ trợ kinh tế 350.000 tỉ đồng được quyết định tại kỳ họp bất thường đầu tiên trong lịch sử QH (tháng 1-2022). Giai đoạn giữa (từ năm 2023 đến tháng 102024). Giai đoạn này đẩy nhanh giải quyết các vấn đề chín muồi. Luật Đất đai được thông qua sau ba năm thảo luận. Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản được cho hiệu lực sớm để tháo gỡ thị trường đang đóng băng. Giai đoạn cuối (từ tháng 10-2024 đến cuối nhiệm kỳ). Ở giai đoạn này đã thần tốc, quyết liệt, thể chế hóa tức thời. Có những kỳ họp Chủ tịch QHTrầnThanh Mẫn phải gọi là“kỳ họp lịch sử quyết định những vấn đề lịch sử”. Từ thực tiễn của đất nước, các cơ quan liên quan đã có những đổi mới sâu sắc về tư duy và phương pháp luật pháp, giúp khơi thông mọi nguồn lực, gỡ bỏ nhiều rào cản tồn tại lâu nay. ĐBQH KHÓA XVI VÀ HĐND CÁC CẤP BẦU CỬ Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vào ngày 2-12-2025. Ảnh: QH Ba giai đoạn lập pháp kế thừa và phát triển CHÂN LUẬN Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội Góc nhìn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) mang tính đại diện và phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, cử tri. Phía sau chữ ĐB là một chữ có nội dung và trách nhiệm rất nặng đó là đại diện. Chúng ta thấy QH khóa XV thông qua rất nhiều luật, con số có thể nói là kỷ lục nhưng đó không phải là tất cả. Quan trọng hơn là sự thay đổi trong chất lượng tranh luận trước khi bấm nút. Tôi chứng kiến không ít phiên thảo luận mà ĐB lập luận, tranh luận với nhau đến cùng và ban soạn thảo phải tiếp thu, chỉnh sửa trước khi đưa ra biểu quyết. Thực tế nhiều dự thảo luật khi trình ra QH đã qua nhiều vòng soạn thảo, thẩm định nhưng vẫn còn điểm chưa ổn và chính nghị trường, các phiên thảo luận tại tổ và hội trường mới là nơi những điểm đó được phát hiện, xử lý. Khóa XV đã làm tốt hơn điều này so với trước, nhất là ở các luật phức tạp, đa ngành như Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng, hay Luật Tổ chức TAND sửa đổi… Tôi muốn nhấn mạnh thêm về tính phản biện trong hoạt động nghị trường, đây là điểm quan trọng, quyết định đến chất lượng chính sách. Phản biện không chỉ dừng lại ở tranh luận, mổ xẻ vấn đề mà thường đi cùng các giải pháp, nói cách khác các ĐBQH đã phản biện có tính xây dựng, vì mục đích chung. Khóa XV đánh dấu bước tiến trong cách QH xử lý tình huống khẩn cấp. Từ các nghị quyết chống dịch giai đoạn đầu nhiệm kỳ đến chuỗi quyết sách về kinh tế tư nhân, sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy…, QH đã học cách ra quyết định nhanh, đúng thẩm quyền và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Đây là năng lực thể chế, không phải chỉ dừng ở quyết tâm chính trị. Hiện nay, trong mỗi dự án luật về kinh tế - xã hội, đầu tư, quy hoạch, đều phải có sự thẩm tra từ góc độ quốc phòng và an ninh (QPAN). Không phải để cản trở, mà nhằm bảo đảm việc phát triển kinh tế không tạo ra lỗ hổng an ninh, gắn kinh tế với QPAN và ngược lại. Khóa XV, QH đã làm tốt hơn điều này. Chẳng hạn, khi QH thảo luận về quy hoạch tổng thể quốc gia, về phân vùng kinh tế, về hạ tầng chiến lược, tiếng nói của Ủy ban QPAN được lắng nghe thực chất hơn. Tôi đã đề nghị mọi vùng phát triển kinh tế - xã hội đều phải có nội dung cụ thể về bảo đảm QPAN, không thể tách rời hai mục tiêu này. Quan điểm đó sau này đã được tiếp thu trong các nghị quyết quy hoạch. Một điểm nữa mà tôi theo dõi sát là an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, đang trở thành thách thức lập pháp. Tình hình thế giới và thực tiễn thay đổi nhanh hơn tốc độ làm luật. Do vậy, làm chính sách phải dự liệu, dự tính được cho cả những vấn đề tương lai, kiến tạo cho sự tiến bộ và phát triển, trong đó có bảo đảm QPAN. Luật Công nghiệp QPAN và động viên công nghiệp là một trong những luật được tiếp cận như vậy, nhiều vấn đề về khoa học công nghệ, cơ chế tài chính, đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao… đã được luật dự liệu. Làm ĐBQH không chỉ là đi tiếp xúc cử tri, ghi nhận kiến nghị rồi chuyển về các bộ, ngành. Quan trọng hơn là phải chuyển hóa những vấn đề của thực tiễn thành đề xuất chính sách và theo đuổi

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 11-3-2026 lập pháp Quốc hội khóa XV là khóa đầu tiên trong lịch sử có một kế hoạch lập pháp toàn nhiệm kỳ được hoạch định từ những ngày đầu, thể hiện bước tiến quan trọng trong tư duy quản trị nghị trường. ĐBQH Trương Trọng Nghĩa nhìn nhận trong 20 năm qua, nền kinh tế vẫn chủ yếu là xuất khẩu tài nguyên, gia công giá rẻ, giá trị gia tăng thấp, tỉ lệ nội địa hóa thấp, phụ thuộc FDI… Thực trạng ấy ai cũng biết và cần những hành động cụ thể. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nói ở QH và nhiều hội nghị rằng ông đã nhận thấy chuyện đó, tình thế là “nước đến chân rồi”, không làm thì rất sốt ruột khi nhìn sang các nước xung quanh. “Tổng Bí thư rất quyết liệt vì nếu cứ làm theo cách cũ thì không phát triển đột phá được. Tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” làm cho mọi việc, mọi cải cách rất khẩn cấp. Và như vậy, đương nhiên sẽ phát sinh vấn đề nhưng những vấn đề lớn sẽ được giải quyết” - ĐB Trương Trọng Nghĩa chia sẻ. ĐBQH Nguyễn Chu Hồi cho rằng cách làm của Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay là đặt ra mục tiêu rồi mới xác định phải làm gì, làm như thế nào để đạt kết quả nhanh và tốt nhất. Sự dứt khoát của Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn Sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm “chẩn bệnh” thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã ban hành công văn gửi đến các ĐBQH đề nghị phải đổi mới tư duy lập pháp. Trong văn bản đó, cũng như hàng loạt phát biểu chỉ đạo, định hướng tại kỳ họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn yêu cầu luật phải ngắn gọn, rõ ràng, không viết luật như nghị định, không quy định quá chi tiết những gì không cần thiết ở cấp luật. Từ kỳ họp này, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn rất nhiều lần khẳng định và yêu cầu mỗi dự án luật được thông qua tại QH không chỉ là một văn bản pháp lý mà còn là cam kết đồng hành với người dân, doanh nghiệp. Theo Chủ tịch QH, các cơ quan đã có sự đổi mới sâu sắc về tư duy và phương thức lập pháp; chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. “Đây là gánh nặng lớn, không chỉ là gánh nặng về số lượng luật cần thông qua mà còn là gánh nặng về trách nhiệm. Làm luật nhanh nhưng không thể làm ẩu, không thể để xảy ra sai sót vì sai một câu trong luật có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người” - Chủ tịch QH nói. ĐBQH Hoàng Minh Hiếu nhìn nhận những yêu cầu này đang tái định nghĩa bản chất của công tác lập pháp Việt Nam. Đặc biệt, theo ông, Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và những phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã xác định rõ việc chuyển đổi tư duy lập pháp từ cách tiếp cận nặng về quản lý hành chính sang định hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.• Nhiệm kỳ QH khóa XV đánh dấu bước tiến rõ nét trong nhận thức về vai trò của thể chế và đạt được nhiều kết quả. Đây là tiền đề rất tốt, một sự chuẩn bị cần thiết cho việc hoàn thiện thể chế của QH nhiệm kỳ khóa XVI. QH đã thông qua khối lượng luật kỷ lục, nhiều đạo luật quan trọng được sửa đổi toàn diện theo hướng tháo gỡ những điểm nghẽn tích lũy từ nhiều năm. Dù vậy, vẫn còn khoảng cách lớn giữa chủ chương, chính sách, văn bản pháp luật và thực thi pháp luật hiệu quả. Một luật hay nhưng không được thể chế hóa đầy đủ, đúng tính thần bởi các nghị định, thông tư hướng dẫn hoặc quy định tốt nhưng việc thực thi không tốt thì sẽ không phát huy được giá trị. Tại Đại hội XIV, thể chế được xác định là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm và là một trong ba đột phá chiến lược. Thời gian tới, khối lượng công việc và yêu cầu hoàn thiện thể chế rất lớn và cao. Điều này nhằm đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIV. Theo đó, mỗi chủ trương, chính sách phải trả lời được câu hỏi cốt lõi là mang lại lợi ích gì cho đất nước, cho nhân dân và cho tương lai phát triển lâu dài của dân tộc. Giá trị của nghị quyết không chỉ khẳng định bằng tính đúng đắn về lý luận mà phải được kiểm nghiệm bằng chất lượng tăng trưởng, bằng cải thiện đời sống cho nhân dân. Trong 20 năm đồng hành, tôi nhận thấy điều cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó là không biết phải xin phép ai, xin theo quy định nào và khi xin rồi có được làm không. Đó là triệu chứng của thể chế bị nghẽn. Vì vậy, khi Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”, chúng tôi rất vui vì được thấu hiểu. Đây là điều hàng triệu doanh nhân, hộ kinh doanh trải nghiệm mỗi ngày nhưng ngại nói ra vì sợ bị hiểu nhầm là phàn nàn. Tuy nhiên, luật hay đến mấy mà thi hành không hiệu quả thì cũng vô nghĩa. Hiệu quả thi hành không phải thể hiện bằng báo cáo trên giấy mà phải được đo lường bằng số doanh nghiệp thực sự tháo gỡ được vướng mắc, số hộ kinh doanh tiếp cận được vốn vay. QH khóa XVI cần đặt câu hỏi không chỉ luật có tốt không mà còn là luật có được thực thi, ai chịu trách nhiệm nếu không. Nền kinh tế Việt Nam đang có hơn 6 triệu cơ sở kinh doanh, trong đó 97% là nhỏ và vừa. Họ rất cần một hành lang pháp lý để tự xây dựng tương lai. QH khóa XV đã mở cánh cửa đó và tôi mong QH khóa XVI phải giữ nó để không bị đóng lại. CHÂN LUẬN ghi ĐBQH PHAN ĐỨC HIẾU, Ủy ban Kinh tế - Tài chính: Phải trả lời được các câu hỏi cốt lõi ĐBQH NGUYỄN VĂN THÂN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Luật hay nhưng thi hành luật phải hiệu quả Ý kiến Hoạt động lập pháp của QH khóa XV ghi dấu ấn đậm nét về sự chuyển mình trong tư duy và hành động, thể hiện rõ tinh thần chủ động dẫn dắt hoàn thiện thể chế, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, QH đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận 19-KL/ TW về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ QH khóa XV. Đây là bản “quy hoạch” tổng thể giúp hoạt động lập pháp có tính chủ động, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật ngay từ khâu ý tưởng Tính chủ động này đặc biệt phát huy giá trị trong thời khắc cam go của đại dịch COVID-19, qua việc QH đã ban hành Nghị quyết 30/2021. Đây là quyết sách pháp lý đặc cách, đặc thù chưa có tiền lệ khi QH chủ động trao quyền linh hoạt cho Chính phủ để ứng phó với đại dịch. Nghị quyết tạo hành lang pháp lý kịp thời để bảo vệ tính mạng nhân dân và ổn định xã hội, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm. Sự chủ động còn được thể hiện qua việc tổ chức các kỳ họp bất thường. Thay vì chờ đợi họp định kỳ, QH sẵn sàng họp bất cứ lúc nào để giải quyết các vấn đề cấp bách, đặc biệt là thông qua các đạo luật then chốt như Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng… nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong tinh thần chủ động đó, QH khóa XV cũng triển khai phương châm lập pháp “từ sớm, từ xa”, tăng cường sự phối hợp sớm giữa các cơ quan chủ trì thẩm tra với các cơ quan soạn thảo, giúp nhận diện các vấn đề cần tập trung nghiên cứu, lấy ý kiến ngay từ giai đoạn đầu. Trong nhiệm kỳ, QH đã chủ động kiến tạo những không gian đối thoại đa chiều qua đề xuất và tổ chức Diễn đàn Lập pháp lần thứ nhất. Đây là sáng kiến đột phá, có tính mở, thu hút trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp. Diễn đàn đã trở thành kênh phản biện chính sách độc lập và sắc sảo, giúp QH nắm bắt hơi thở cuộc sống để thẩm tra các dự án luật. QH cũng lần đầu tiên tổ chức các hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết nhằm giám sát chặt chẽ việc thi hành luật, đặc biệt là việc ban hành văn bản quy định chi tiết. Có thể khẳng định sự chủ động của QH khóa XV không chỉ hoàn thiện thể chế trong ngắn hạn mà còn đặt nền móng vững chắc cho nền quản trị quốc gia hiện đại, chuẩn bị tâm thế cho dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ. ĐBQH HOÀNG MINH HIẾU, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp: Quốc hội khóa XV chủ động dẫn dắt hoàn thiện thể chế đến khi nó thành luật, nghị quyết, thể chế. Tức là phải đưa hơi thở cuộc sống vào chính sách và biến chính sách thành động lực để phục vụ cuộc sống, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Khóa XV có nhiều ĐB làm được điều đó nhưng còn khoảng cách giữa năng lực và yêu cầu, nhất là khi tốc độ lập pháp tăng lên, khối lượng văn bản cần đọc, nghiên cứu ngày càng lớn, trong khi bộ máy hỗ trợ ĐB vẫn còn hạn chế. Đây là bài toán mà QH khóa XVI cần lời giải, không chỉ bằng cách tăng số lượng ĐB chuyên trách, mà phải nâng chất lượng hỗ trợ nghiên cứu, phân tích chính sách cho từng người. Bối cảnh đã thay đổi căn bản: Đất nước đang ở ngưỡng cửa kỷ nguyên mới, với mục tiêu phát triển đòi hỏi tốc độ và chất lượng thể chế cao hơn so với trước. Và tôi tin tưởng vào năng lực tự đổi mới của QH - một QH và các ĐBQH luôn đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc cho mọi quyết sách của mình. ĐB TRỊNH XUÂN AN, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 11-3-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Diễn đàn Kinh doanh và đầu tư EU - Việt Nam sắp diễn ra tại Hà Nội Diễn đàn Kinh doanh và đầu tư EU - Việt Nam do phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam phối hợp cùng Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Tài chính và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức với chủ đề “Chiến lược cửa ngõ toàn cầu” sẽ diễn ra vào ngày 24-3 tại Hà Nội. Trong bối cảnh quan hệ hai bên vừa được nâng tầm lên Đối tác chiến lược toàn diện, diễn đàn mang thông điệp hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững, đóng vai trò là cầu nối then chốt để thúc đẩy các dòng vốn chất lượng cao. Điểm nhấn của diễn đàn năm nay là sự tham dự của Cao ủy viên EU về đối tác quốc tế, ông Jozef Síkela trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, cùng bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Thông qua việc thắt chặt hợp tác tại diễn đàn, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm tiền đề để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. PV Tin vắn • Kịp ngăn 1 phụ nữ mang thai có ý định nhảy cầu. Sáng 10-3, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp lực lượng chức năng đã tiếp cận, ngăn chặn một phụ nữ mang thai tâm lý bất ổn, có biểu hiện nhảy cầu Cống Lèn. ĐẶNG TRUNG • Giả danh luật sư nhận tiền giải quyết tranh chấp đất đai. Ngày 10-3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự Triệu Văn Quân (53 tuổi) để điều tra hành vi giả danh luật sư, lừa tiền giải quyết tranh chấp đất đai. ĐẮC LAM • Công an truy tìm chủ 2 xe máy liên quan vụ đánh người. Công an TP.HCM đang truy tìm chủ hai xe máy biển số 55X8-1125 và 51S4-7815 liên quan vụ đánh người tại phường Chánh Hưng; đề nghị chủ sở hữu hoặc người biết thông tin liên hệ đơn vị để làm rõ. NGUYỄN TÂN Ngày 10-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 là ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương cần phải phát huy mạnh mẽ, có hiệu quả vai trò tư vấn cho Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xem xét, quyết định những vấn đề chiến lược và định hướng phát triển lớn của đất nước. Công tác lý luận phải thực sự đi trước một bước, góp phần soi sáng con đường phát triển của đất nước trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng và rất phức tạp. Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng. Công tác nghiên cứu khoa học nói chung và công tác nghiên cứu lý luận của Đảng nói riêng cần được đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương pháp. Công tác lý luận của Đảng không chỉ tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại mà còn góp phần lan tỏa những giá trị lý luận thực tiễn của cách mạng Việt Nam ra thế giới, đóng góp tích cực vào những xu hướng, những phong trào tiến bộ, phong trào cộng sản, phong trào chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới… N.THẢO Ngày 10-3, hàng trăm học sinh đồng bào Xơ Đăng tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi tham gia vẽ tranh cổ động chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp theo phát động của chính quyền địa phương. Để giúp học sinh có thêm tư liệu sáng tác, ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông; ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND xã, trực tiếp đến các trường học, kể cho các em nghe về những kỳ bầu cử trước đây trên địa bàn. Từ những câu chuyện gần gũi ấy, nhiều bức tranh sinh động về ngày hội bầu cử được các em thể hiện qua từng nét vẽ, với hình ảnh thùng phiếu, người dân trong trang phục chỉnh tề đi bỏ phiếu và khung cảnh đồng bào nô nức tham gia bầu cử. Ông Nguyễn Bá Thành nói hoạt động vẽ tranh cổ động giúp học sinh có thêm trải nghiệm sáng tạo, lan tỏa không khí hướng về ngày hội bầu cử trong cộng đồng. Những bức tranh của học sinh sẽ được trưng bày tại các điểm bầu cử trên địa bàn, góp phần tạo không khí phấn khởi, khích lệ người dân tham gia ngày hội toàn dân đi bầu cử. NGUYỄN YÊN Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Tổng Bí thư: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp nghiên cứu lý luận Học sinh đồng bào Xơ Đăng ở Quảng Ngãi vẽ tranh cổ động bầu cử Ngày 10-3, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định về số lượng tổ bảo vệ an ninh trật tự cần thành lập ở cơ sở và và số lượng thành viên. Theo quyết định của UBND tỉnh Đồng nai, số lượng tổ bảo vệ an ninh trật tự cần lập tại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn Đồng Nai theo quy định là 1.771 tổ tại 1.771 thôn, ấp, khu phố. Số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự tại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn các xã, phường là 7.367 thành viên. Căn cứ theo quy định, chủ tịch UBND xã, phường theo đề nghị của công an cùng cấp quyết định thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự và từng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14-3-2026. VŨ HỘI Đồng Nai lập 1.771 tổ bảo vệ an ninh trật tự ấp, khu phố với 7.367 thành viên Đổi mới Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc Sáng 10-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10. Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì buổi gặp mặt. Dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 19-3 tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), giao lưu nhằm góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hơn; tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Theo Đại tá Trần Văn Lợi, Trưởng phòng châu Á, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), một trong những điểm mới tại giao lưu lần này là tổ chức thêm hoạt động huấn luyện liên hợp giữa lực lượng Hải quân của hai nước. Các hoạt động trên nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa quân đội của hai nước nói chung và giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc nói riêng; đồng thời củng cố năng lực, kinh nghiệm hoạt động trên biển, mở rộng quan hệ đối ngoại về quốc phòng giữa Hải quân của Việt Nam với Hải quân của Trung Quốc. (Theo TTXVN) Mùa đại hội đồng cổ đông 2026: Xây dựng thị trường vốn xứng tầm Ngày 10-3, Viện thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) phối hợp cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) tổ chức Diễn đàn “Mùa đại hội đồng cổ đông 2026: Tuân thủ hay bứt phá - Hiệu quả hay bền vững”. Tại diễn đàn, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch UBCKNN, đã chỉ ra kinh nghiệm từ các thị trường khu vực chứng minh rằng khi dòng vốn ngoại đổ bộ, điều họ quan tâm đầu tiên không phải là lợi nhuận ngắn hạn mà là cách thức doanh nghiệp vận hành. Đại hội đồng cổ đông chính là nơi thể hiện rõ nhất về mức độ minh bạch, chất lượng giải trình và văn hóa đối thoại của doanh nghiệp. Những đơn vị chủ động áp dụng VNCG Code, nâng chuẩn theo thông lệ ASEAN và nhìn nhận đại hội đồng cổ đông là cơ hội đối thoại chiến lược mới chính là những thực thể kiến tạo niềm tin bền vững. Ông Dương cũng nhấn mạnh đây cũng là giai đoạn mà cơ quan quản lý và doanh nghiệp cần có tiếng nói chung để xây dựng một thị trường vốn xứng tầm, nơi quản trị công ty được coi là năng lực cạnh tranh cốt lõi thay vì một nghĩa vụ bắt buộc. MINH TRÚC Sở GD&ĐT Thanh Hóa thông tin vụ 39 giáo viên nhập, sửa điểm gần 1.300 lượt Sáng 10-3, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh liên quan đến việc sửa điểm kiểm tra học kỳ tại Trường THPT Tô Hiến Thành. Theo báo cáo, trong quá trình nhập điểm kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ 1 đối với các môn thi tập trung, 39 giáo viên của trường đã thực hiện thao tác nhập - sửa, xóa - nhập điểm trên hệ thống quản lý giáo dục trực tuyến VnEdu. Kết quả xác minh một số sai sót của giáo viên xuất phát từ việc nhập nhầm cột điểm, lệch thứ tự học sinh hoặc chưa nắm rõ quy tắc làm tròn điểm. Với các trường hợp còn lại, đoàn kiểm tra cho biết chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân chủ quan. Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường và giáo viên đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa lại điểm đúng cho học sinh. Theo Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, việc điều chỉnh này không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong học kỳ 1 năm học 2025-2026. ĐẶNG TRUNG

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 11-3-2026 GIA TUỆ - CHÂU ANH Báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, về khát vọng và những trụ cột bứt phá của địa phương trong kỷ nguyên mới. Định vị không gian phát triển “đồng bằng - rừng - biển” . Phóng viên: Thưa ông, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, sau cuộc sáp nhập lịch sử, tỉnh An Giang có không gian phát triển vừa “đồng bằng - rừng - biển” vừa “biên giới - nội địa”. Tỉnh tận dụng lợi thế này như thế nào để định vị vai trò chiến lược trên bản đồ phát triển vùng ĐBSCL và quốc gia? + Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải (ảnh): Sau sáp nhập, tỉnh An Giang với diện tích hơn 9.888 km², dân số gần 5 triệu người, hội tụ đầy đủ các yếu tố địa lý đa dạng từ biển đảo, núi rừng đến đồng bằng trù phú. Để định vị vai trò chiến lược, An Giang đang tận dụng không gian đặc thù này để vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng ĐBSCL và cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu bứt phá với tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10,71% trở lên, đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng cho toàn khu vực thông qua việc kiến tạo một mô hình quản trị hiệu quả và năng động hơn. Song song đó, dựa trên lợi thế mới về biển, đảo như Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, tỉnh An Giang tập trung chuyển mình từ tỉnh nông nghiệp thuần túy sang trung tâm kinh tế biển quốc gia. Trụ cột phát triển sẽ tập trung vào dịch vụ logistics, du lịch biển đảo, năng lượng và nuôi trồng, chế biến thủy sản công nghệ cao. Tỉnh định hướng hình thành chuỗi đô thị - cảng biển - du lịch - dịch vụ liên kết các khu vực từ Thổ Châu, Hà Tiên đến Rạch Giá nhằm hội nhập sâu với kinh tế khu vực vịnh Thái Lan. Bên cạnh kinh tế biển, An Giang định vị là cửa ngõ kết nối với Campuchia để thúc đẩy thương mại xuyên biên giới. Tỉnh ưu tiên phát triển các khu kinh tế cửa khẩu đa ngành, ứng dụng hải quan điện tử và hệ thống giám sát hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thông quan, biến lợi thế biên giới thành trục kinh tế chiến lược. Trong tiến trình này, chuyển đổi số được xác định là công cụ then chốt. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục hiện đại hóa nông nghiệp hữu cơ, triển khai đề án “1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp” và xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao APEC 2027. Hiệu quả từ mô hình quản trị mới sau sáp nhập . Sau gần bảy tháng sáp nhập, nhìn lại chặng đường vừa qua, ông đánh giá thế nào về những kết quả thực tế mà mô hình này mang lại? + Năm 2025, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,39%, với 24/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt trên 25.000 tỉ đồng, riêng tháng 1-2026 đã thu đạt hơn 1.900 tỉ đồng. Các ngành kinh tế trọng điểm tiếp tục giữ vững vai trò trụ đỡ với sản lượng lúa đạt trên 8,8 triệu tấn, thủy sản hơn 1,6 triệu tấn và du lịch đón trên 24 triệu lượt khách. Đặc biệt, việc phường Rạch Giá thực hiện lấn biển thành công với diện tích khoảng 688 ha đã khẳng định thương hiệu trung tâm kinh tế biển của vùng cực Nam, minh chứng cho hiệu quả của không gian phát triển mới. . Với tốc độ tăng trưởng 8,39% dẫn đầu khu vực năm 2025, sang năm 2026, tỉnh An Giang quyết tâm bứt phá với mục tiêu trên 10,71%. Những giải pháp đột phá nào là trụ cột chính để đạt được con số này, thưa ông? + Chúng tôi xác định chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là động lực chính, phấn đấu kinh tế số chiếm 8% GRDP năm 2026 và đưa tỉnh lọt vào top 10 đơn vị dẫn đầu về chỉ số DTI và PII. Tỉnh cam kết bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách cho lĩnh vực này. Bốn trụ cột chính bao gồm: Nông nghiệp công nghệ cao (trụ đỡ); kinh tế biển và biên mậu (động lực mới); du lịch tâm linh - sinh thái; công nghiệp chế biến sâu. Chúng tôi tận dụng tối đa cơ hội từ Hội nghị APEC 2027 để đột phá hạ tầng và chuyển đổi xanh tại Phú Quốc, kết hợp áp dụng triệt để nguyên tắc điều hành “6 rõ” nhằm nâng cao hiệu quả quản trị. Song song đó, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược, bắt đầu từ việc lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm đòn bẩy để đưa tỉ trọng kinh tế số đạt ít nhất 30% GRDP vào năm 2030. Tỉnh tập trung phát triển đột phá kinh tế biển và biên mậu thông qua trục liên kết Thổ Châu - Kiên Hải - Hà Tiên - Rạch Giá và cửa ngõ kết nối Campuchia. Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Ảnh: VS Phú Quốc: “Cực dẫn dắt” và vận hội APEC 2027 Phú Quốc định hướng quản trị hiện đại theo tiêu chuẩn ESG, vận hành theo nguyên tắc “5 hóa, 4 không, 3 có”: “5 hóa”: Xanh hóa, số hóa, tối ưu nguồn lực, quản trị thông minh, hài hòa lợi ích. “4 không”: Không lãng phí (ngày), không chậm trễ (tuần), không bỏ lỡ (tháng), không bị động (năm). “3 có”: Có sự đóng góp của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Chiến lược hành động: Chuyển đổi xanh: Lấy làm bản sắc cạnh tranh; hoàn thành 30% mục tiêu đề án chuyển đổi xanh ngay trước thềm APEC. Hạ tầng và thương hiệu: Hoàn thiện trung tâm hội nghị quốc tế, quảng bá “Đảo ngọc sinh thái” để thu hút các tập đoàn tài chính, du lịch toàn cầu. Nền tảng số: Đẩy mạnh cải cách hành chính, mục tiêu năm 2026 đưa chỉ số PCI vào top 15 và DTI vào nhóm 10 cả nước. Tiêu điểm Vận hành dựa trên bốn trụ cột Nông nghiệp CNC (trụ đỡ): Tập trung lúa chất lượng cao (8,8 triệu tấn) và thủy sản hiện đại (1,6 triệu tấn). Ưu tiên hữu cơ, phát thải thấp. Kinh tế biển và biên mậu (động lực): Hình thành trung tâm kinh tế biển quốc gia (Rạch Giá - Phú Quốc). Đẩy mạnh giao thương xuyên biên giới qua cửa khẩu số. Du lịch tâm linh - sinh thái: Mục tiêu 25 triệu lượt khách, doanh thu 70.000 tỉ đồng. Đưa Phú Quốc thành trung tâm du lịch quốc tế. Công nghiệp chế biến sâu: Cơ cấu lại theo chuỗi giá trị, tối ưu không gian phát triển để tăng tỉ trọng GRDP. BÍ THƯ TỈNH ỦY AN GIANG NGUYỄN TIẾN HẢI: “Biến” từng chỉ số tăng trưởng thành sự ấm no của người dân Sự kết hợp giữa thế mạnh nông nghiệp, biên mậu và tiềm năng kinh tế biển, du lịch tạo nên không gian phát triển đa dạng, đưa tỉnh An Giang trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng ĐBSCL. Hạ tầng chiến lược gồm các tuyến cao tốc, đường thủy và đặc khu Phú Quốc sẽ được ưu tiên hoàn thiện. Đi kèm với đó là quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nông nghiệp sinh thái, du lịch quốc tế và công nghiệp chế biến sâu, trên nền tảng đổi mới quản trị từ tư duy quản lý sang phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Khát vọng thịnh vượng đi vào từng gian bếp mỗi gia đình . Công nghệ số là “động lực then chốt”. Vậy tỉnh sẽ thực hiện chuyển đổi số như thế nào để triệt tiêu các “điểm nghẽn” và loại bỏ hoàn toàn các chi phí phi chính thức cho nhà đầu tư? + Chuyển đổi số sẽ được ứng dụng để minh bạch hóa toàn bộ quá trình quản trị, đặc biệt là số hóa bản đồ quy hoạch tại 102 đơn vị hành chính cơ sở nhằm triệt tiêu cơ chế “xin-cho”. Quy trình đầu tư cũng được số hóa để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thông qua chính quyền hai cấp và trung tâm phục vụ hành chính công. Thông điệp tôi muốn gửi đến cộng đồng doanh nghiệp là: Chính quyền tỉnh An Giang cam kết chuyển mạnh sang vai trò kiến tạo và phục vụ. Chúng tôi lấy doanh nghiệp là trung tâm, hạ tầng là nền tảng và thể chế là động lực. Sự thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. . Sau tất cả con số tăng trưởng, đích đến cuối cùng vẫn là cuộc sống ấm no của người dân. Ông muốn gửi gắm điều gì đến người dân An Giang về diện mạo của tỉnh vào năm 2030? + Sau tất cả, mục tiêu cao nhất của Đảng bộ tỉnh An Giang là mang lại sự thịnh vượng thực chất cho người dân. Đến năm 2030, diện mạo tỉnh An Giang sẽ là địa phương hài hòa giữa sức mạnh kinh tế của “người khổng lồ” và môi trường sống xanh, bền vững. Chúng tôi biến từng chỉ số phần trăm tăng trưởng thành trường học, bệnh viện chất lượng cao và sự ấm no đi vào gian bếp của mỗi gia đình. Đó chính là khát vọng vươn mình thực chất nhất. . Xin cảm ơn ông.• An Giang tận dụng tối đa cơ hội từ Hội nghị APEC 2027 để đột phá hạ tầng và chuyển đổi xanh tại Phú Quốc, kết hợp áp dụng triệt để nguyên tắc điều hành “6 rõ” nhằm nâng cao hiệu quả quản trị. Nền kinh tế tỉnh An Giang năm 2026 sẽ vận hành dựa trên bốn trụ cột chính đó là: Nông nghiệp công nghệ cao (trụ đỡ), kinh tế biển và biên mậu (động lực mới), du lịch tâm linh - sinh thái và công nghiệp chế biến sâu. Ảnh: AG

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 11-3-2026 phapluat@phapluattp.vn Có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 và thực hiện thí điểm tại sáu tỉnh, TP trên cả nước, Nghị quyết 205/2025/QH15 đã đánh dấu bước ngoặt lớn khi cho phép VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ người yếu thế, bảo vệ lợi ích công. Chỉ sau một thời gian ngắn đi vào thực tiễn, cơ chế này đã trực tiếp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nhiều người dân. Thí điểm ba năm tại sáu tỉnh, TP Trước khi Nghị quyết 205 được ban hành, Bộ luật Tố tụng dân sự (Điều 187) đã có quy định về việc giao cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước. Tuy nhiên, theo đánh giá của VKSND Tối cao, điều này chưa được thực hiện chưa đầy đủ hoặc chưa hiệu quả. Thực tiễn công tác kiểm sát cho thấy VKS đã phát hiện nhiều trường hợp chủ thể vi phạm đã bị xử lý về trách nhiệm hình sự nhưng phần dân sự gây thiệt hại cho Nhà nước, cho nhóm dễ bị tổn thương vẫn chưa được khắc phục triệt để. Nhìn ra thế giới, pháp luật tại các nước Trung Quốc, Nga, Cuba... đều ghi nhận bảo vệ quyền con người, quyền công Đáng chú ý, Điều 18 TTLT 09/2025 thiết lập cơ chế “kiến nghị trước, khởi kiện sau” để tăng tính hiệu quả trên thực tế. Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin và thụ lý vụ việc dân sự công ích, VKS sẽ ban hành quyết định yêu cầu chủ thể có hành vi xâm phạm quyền dân sự chấm dứt vi phạm, áp dụng biện pháp để ngăn chặn, khắc phục hậu quả theo quy định. Hết thời hạn luật định, nếu cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu không có văn bản trả lời hoặc không chấp nhận thực hiện yêu cầu của VKS; thực hiện yêu cầu không đầy đủ, không hiệu quả mà không có lý do chính đáng, VKS xem xét thực hiện việc thông báo cho chủ thể có lợi ích bị xâm hại khởi kiện hoặc kiến nghị tổ chức có thẩm quyền khởi kiện. Trường hợp không có người khởi kiện sau kiến nghị thì VKS mới xem xét trực tiếp tiến hành khởi kiện. thông qua công các kiểm sát, VKSND hai cấp đã ban hành gần 50 kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền phòng ngừa, khắc phục, xử lý vi phạm pháp luật. Trong quá trình kiểm sát điều tra vụ án ma túy, VKSND khu vực 9 - TP.HCM đã kiến nghị để UBND phường Bình Trị Đông cấp giấy khai sinh cho ba trẻ thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Tương tự, VKSND khu vực 3 - TP.HCM đã kiến nghị chính quyền địa phương để cấp lại giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thành Trận (66 tuổi), giúp ông có được giấy tờ tùy thân sau hơn 40 năm. Tại VKSND khu vực 2 và khu vực 8 (TP.HCM), thông qua công tác phổ biến pháp luật và nắm bắt thực tế tại địa bàn, hai đơn vị đã kiến nghị Viện kiểm sát khởi kiện bảo vệ Từ quy định đến thực tiễn dân, bảo vệ lợi ích công là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan kiểm sát/công tố. Với vai trò đại diện quyền lực công, bên cạnh thực hiện quyền công tố, VKS còn có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Để áp dụng yêu cầu thực tiễn đó, ngày 24-6-2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 205, thí điểm thực hiện trong ba năm tại sáu tỉnh, TP gồm: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Kiến nghị trước, khởi kiện sau Để Nghị quyết 205 được thực thi hiệu quả, VKSND Tối cao, TAND Tối cao đã cùng 11 bộ, ngành ký kết Thông tư liên tịch 09/2025 (TTLT 09/2025). Thông tư này trao cho VKS nhiều “công cụ” pháp lý sắc bén như: Quyền ban hành quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ; quyền quyết định trưng cầu giám định, định giá tài sản… Nhiều người được hỗ trợ cấp giấy khai sinh, căn cước Dù mới ở giai đoạn đầu thí điểm, VKSND tại sáu địa phương đã thực thi nghị quyết một cách quyết liệt. Nhiều trường hợp người yếu thế được cấp giấy khai sinh, trẻ em khuyết tật được đến tận nhà cấp căn cước... Điển hình tại TP.HCM, Nhiều trường hợp người yếu thế được cấp giấy khai sinh, trẻ em khuyết tật được đến tận nhà cấp căn cước sau kiến nghị của VKS. Sau thời gian ngắn thí điểm, chế định VKS khởi kiện bảo vệ người yếu thế, lợi ích công đã đạt được nhiều kết quả tích cực. SONG MAI VKSND TP.HCM nhanh chóng đưa Nghị quyết 205 vào thực tiễn Nghị quyết 205 đang được VKSND hai cấp TP.HCM quyết liệt thực hiện. Đảng ủy VKSND TP xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết 205 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là sứ mệnh lịch sử của ngành kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới. Những con số “biết nói” Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị thí điểm, VKSND TP.HCM đã tăng cường tuyên truyền sâu, chỉ đạo 19 VKSND khu vực tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết; phối hợp với chính quyền địa phương phổ biến thông tin đến người dân. Viện cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị 06 ngày 28-12026 về việc về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 205 trên địa bàn TP.HCM. VKSND TP đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị 06 ngày 28-12026 về việc về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 205 trên địa bàn TP.HCM. Đặc biệt, để quá trình thực hiện diễn ra suôn sẻ, VKSND TP.HCM đã ký kết quy chế phối hợp với sáu hội có chức năng bảo vệ người dễ bị tổn thương; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Cử thành viên trực tiếp tham gia đoàn công tác khảo sát thực tế tại một số địa phương của Trung Quốc về thực hiện nhiệm vụ tố tụng công ích. Lực lượng lãnh đạo và kiểm sát viên nòng cốt cũng nhanh chóng được phân công, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Với sự chủ động, quyết liệt đó, VKSND TP.HCM đã tiếp nhận 152 vụ việc, thông qua công tác kiểm sát, phản ánh của các tổ chức, cá nhân và thông tin từ báo chí, mạng xã hội… Đến nay, VKSND đã chính thức thụ lý 91 vụ việc. Trong số này, có 14 vụ việc nhằm bảo vệ người dễ bị tổn thương, tập trung vào nhóm trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Phần lớn số vụ việc còn lại là bảo vệ lợi ích công, với các lĩnh vực trọng điểm như đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư công, môi trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Quá trình xử lý, VKSND hai cấp TP đã ban hành 43 kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền phòng ngừa, khắc phục, xử lý vi phạm pháp luật. Trong đó, bảo vệ người dễ bị tổn thương 20 vụ việc; bảo vệ lợi ích công 23 vụ việc. Nhờ đó, 11 vụ việc đã nhanh chóng được chấp nhận khắc phục, trong khi 32 vụ khác đang trong thời hạn chờ phản hồi. VKSND hai cấp TP cũng đã ban hành 20 quyết định yêu cầu chấm dứt vi phạm, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả, nhằm bảo vệ kịp thời quyền lợi hợp pháp của Nhà nước và nhân dân. Tổng kết thực tiễn để hoàn thiện cơ sở pháp lý Có thể nói giai đoạn đầu thí điểm đã đạt được những kết quả tích cực, nhờ sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức liên quan, sự chủ động trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ VKS; đồng thời, đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm sát viên cũng chủ động rà soát, tiếp nhận và quyết liệt trong việc xử lý thông tin vụ việc dân sự công ích. Tuy nhiên, VKSND hai cấp TP cũng gặp một số khó khăn. Một số vụ việc liên quan đến lợi ích công có tính chất phức tạp, cần có thời gian thu thập chứng cứ. Trong khi đó, khối lượng án phải giải quyết nhiều nên thời gian đầu tư cho việc nghiên cứu, xác minh chuyên sâu còn hạn chế. Cộng thêm nguồn kinh phí để triển khai, thực hiện Nghị quyết 205 còn hạn hẹp. Để tháo gỡ khó khăn, VKSND TP.HCM VKSND TP.HCM tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp thực hiện thí điểm Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: ĐẶNG DƯƠNG Sau kiến nghị của VKSND khu vực 3 - TP.HCM, ông Nguyễn Thành Trận được cấp giấy khai sinh. Ảnh: SONG MAI

