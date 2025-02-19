048-2026

Chiến sự Trung Đông khó lường, quốc tế tích cực ngoại giao hạ nhiệt Bộ Công Thương cho biết hiện nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn đảm bảo. Ảnh minh họa: AN HIỀN Thủ tướng: Chuyển từ “gánh nặng già hóa” sang “cơ hội phát triển kinh tế” trang 4 SỐ 048 (7619) - Thứ Năm 12-3-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay SỞ TƯ PHÁP TP.HCM: Khẳng định vai trò kiến tạo thể chế và tiên phong chuyển đổi số vì dân Kiều bào gửi niềm tin vào đạibiểudâncửnhiệmkỳmới SỨC SỐNG MỚI TỪ NGHỊ TRƯỜNG QUỐC HỘI - BÀI 3 Từ “trắng đêm” đến thần tốc thể chế hóa trang 2+3 PHỐI HỢP NHỊP NHÀNG, ĐỒNG BỘ NHIỀU GIẢI PHÁP ĐỂ HẠ NHIỆT GIÁ XĂNG DẦU Hàng loạt nút giao sẽ xóa ùn ứ cho cửa ngõ phía đông TP.HCM trang 9 trang 16 trang 10+11 ĐBQH KHÓA XVI VÀ HĐND CÁC CẤP BẦU CỬ trang 6 trang 14

2 Thời sự - Thứ Năm 12-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Chưa bao giờ trong lịch sử Quốc hội (QH) Việt Nam, khoảng cách giữa Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và các đạo luật lại ngắn đến vậy. Khoảng cách đó trước đây tính bằng năm, bằng tháng, nay rút xuống thậm chí bằng ngày. Thần tốc xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị Từ đầu tháng 10-2024, sau kỳ họp thứ 8 khai mạc với phát biểu “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ QH cũng như của các bộ và các ủy ban của QH đã làm việc với cường độ khác hẳn. Năm 2025, Bộ Chính trị ban hành liên tiếp bốn nghị quyết 57, 59, 66, 68 tạo thành hệ thống nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Chính phủ và các chuyên gia, doanh nghiệp gọi đây là “bộ tứ nghị quyết chiến lược”. Bốn nghị quyết, bốn lĩnh vực nhưng cùng một tinh thần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo không gian cho đột phá. Nhiệm vụ của QH là thể chế hóa bốn nghị quyết này thành luật, nghị quyết, quy định cụ thể và làm nhanh, không để thủ tục làm bào mòn tinh thần cải cách. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết cuối tháng 2-2025, Văn phòng Trung ương Đảng gửi công văn cho Chính phủ truyền đạt ý kiến của Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển kinh tế tư nhân. Chỉ ít ngày sau đó, ngày 6-3-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký như vậy, ngày 4-5-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Ngay sau đó, Chính phủ ban hành kế hoạch hành động bằng Nghị quyết 138 và trình QH ban hành cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân bằng Nghị quyết 198. Ngày đêm làm việc quyết liệt Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, người được phân công chủ trì chỉ đạo soạn thảo Nghị quyết của QH về các cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, chia sẻ có lẽ chưa bao giờ một nghị quyết quan trọng của QH lại tạo được đồng thuận và quyết nghị thần tốc đến vậy. “Nghị quyết 68 ban hành kiến ngay. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cũng chỉ đạo sát sao, dõi theo từng bước dù lúc đó Ủy ban Thường vụ đang tập trung thể chế hóa Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. “Sau phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH chiều 14-5, cả cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã “trắng đêm” để tiếp thu ý kiến của Thường vụ QH để sáng hôm sau có hồ sơ chất lượng, đúng quy định trình QH” - ông Hiếu nhớ lại. Với 429/434 ĐB có mặt tham gia biểu quyết tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân vào sáng 15-5. Kỳ họp của những quyết sách lịch sử Kỳ họp thứ 9 (tháng 5 và tháng 6-2025), QH cũng thông qua 34 luật và 13 nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó có các nội dung quan trọng như sửa đổi Hiến pháp 2013 (điều chỉnh 8/120 điều để phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp), Luật Đường sắt sửa đổi mở đường cho đường sắt Sức sống mới từ nghị trường Quốc hội - Bài 3 Từ “trắng đêm” đến thần quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng đề án này do ông làm trưởng ban. Đầu tháng 3-2025, trong cuộc làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, các đại biểu (ĐB) đều thống nhất đánh giá, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, với những đóng góp thể hiện qua các số liệu cụ thể. Ngày 15-3-2025, BCĐ họp phiên thứ nhất để lên khung chương trình, các nhiệm vụ, quan điểm, mục tiêu, định hướng chính xây dựng đề án trình Bộ Chính trị. “Đây là đề án hết sức quan trọng nhưng cũng rất khó với quan điểm sản phẩm cuối cùng là nghị quyết của Bộ Chính trị” - Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nói. Liên tiếp trong tháng 4-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hai phiên họp của BCĐ để xây dựng nghị quyết về kinh tế tư nhân. Trong các phiên họp này, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân”. Ông cũng cho biết BCĐ đã tổ chức tám hội thảo, khảo sát tại các địa phương và lấy ý kiến của các bộ, ngành… để xây dựng, hoàn thiện đề án. Với sự chuẩn bị khẩn trương ngày 4-5 thì đến ngày 17-5, QH đã thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, thực tế quá trình thể chế hóa Nghị quyết 68 chỉ diễn ra trong hơn 10 ngày” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm nói. Theo ông, cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm định, thẩm tra đã làm việc bất kể ngày đêm, tập trung sức lực, trí lực để hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình QH cho ý kiến, thảo luận và xem xét quyết định. ĐBQH Phan Đức Hiếu nói khi đó Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đã sát cánh, đồng hành với Chính phủ để xây dựng, phản biện, góp phần hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Hầu như mỗi phiên bản dự thảo Chính phủ chuẩn bị xong thì ủy ban cũng sẽ họp và cho ý Các đại biểu Quốc hội đánh giá các dự thảo luật tại các kỳ họp đã cao hơn rõ rệt, ngắn gọn, rõ ràng, chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Để có những hồ sơ chất lượng, đúng quy trình trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua, nhiều ủy ban của Quốc hội đã làm việc không kể ngày đêm, tập trung trí và lực hoàn thiện các dự thảo. ĐBQH KHÓA XVI VÀ HĐND CÁC CẤP BẦU CỬ Các đại biểu đoàn TP.HCM bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc sắ p xế p đơn vị hà nh chính cấ p tỉnh năm 2025 vào sáng 12-6-2025. Ảnh: PHẠM THẮNG CHÂN LUẬN Những kỳ vọng vào hoạt động lậ p pháp trong nhiệm kỳ mới Góc nhìn Trên nền tảng những thành công và kinh nghiệm tích lũy từ nhiệm kỳ QH khóa XV, cùng các định hướng, chỉ đạo mạnh mẽ về đổi mới tư duy lập pháp, hoạt động lập pháp trong nhiệm kỳ QH khóa XVI được kỳ vọng sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn về chất lượng, hiện đại hơn về phương thức và thực chất hơn trong vai trò kiến tạo phát triển. Trước hết là việc thể chế hóa mạnh mẽ tư duy đổi mới lập pháp. Hoạt động lập pháp trong nhiệm kỳ tới cần kiên định cách tiếp cận kiến tạo phát triển, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Việc quản lý phải chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, chú trọng các biện pháp quản trị rủi ro. Pháp luật cần được thiết kế theo nguyên tắc Nhà nước chỉ làm những gì pháp luật cho phép, còn người dân và doanh nghiệp được tự do làm những gì pháp luật không cấm. Đây là sự phản ánh của quá trình hiện đại hóa quản trị quốc gia, mức độ hoàn thiện của Nhà nước pháp quyền XHCN và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Thứ hai, tăng cường tính ổn định và khả năng dự báo của pháp luật là một kỳ vọng then chốt, đặc biệt trong bối cảnh môi trường kinh doanh đòi hỏi sự minh bạch và nhất quán cao. Thực tiễn cho thấy trong một số trường hợp việc sửa đổi pháp luật quá nhanh, thiếu lộ trình rõ ràng có thể tạo ra chi phí tuân thủ lớn và sự chuẩn bị không kịp thời cho các thay đổi của nhà đầu tư. Vì vậy, QH XVI cần coi tính ổn định của pháp luật là tiêu chí quan trọng trong hoạt động lập pháp, cân nhắc thận trọng việc sửa đổi pháp luật, trường hợp cần sửa đổi thì phải bảo đảm các thay đổi có thời gian chuyển tiếp hợp lý. Thứ ba, nâng cao tính dễ tiếp cận của pháp luật cần được xem là ưu tiên chiến lược. Hệ thống pháp luật dù đầy đủ nhưng nếu khó tra cứu, khó hiểu, khó tiếp cận thì hiệu lực thực tế sẽ bị hạn chế. Nhiệm kỳ mới, cấu trúc hệ thống pháp luật cần được nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng logic, mạch lạc hơn; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện các quy định về pháp điển hóa và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, xây dựng và vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia thống nhất, thân thiện với người dùng. Đây là điều kiện quan trọng để tăng tính minh bạch, củng cố niềm tin xã hội vào pháp luật. Thứ tư, xác định rõ vị trí, vai trò trung tâm của QH trong hoạt động lập pháp. Với tư cách là cơ quan dân cử cao nhất, QH Khép lại nhiệm kỳ bằng dấu ấn mới của lập pháp Khai mạc ngày 20-10-2025 và bế mạc ngày 11-12-2025, kỳ họp thứ 10 của QH khóa XV đã 40 ngày làm việc liên tục. 51 luật và tám nghị quyết quy phạm pháp luật, cùng 31 nghị quyết khác được thông qua, tương đương gần 30% khối lượng lập pháp của cả nhiệm kỳ XV. Tiêu điểm

3 Bước vào nhiệm kỳ QH khóa XVI, bên cạnh hoàn thiện thể chế, Việt Nam cần học hỏi tư duy lập pháp tiên tiến trên thế giới để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Quan sát các nền pháp chế hiện đại cho thấy xu hướng mới là tư duy lập pháp kiến tạo, tức luật pháp không chỉ kiểm soát đầu vào mà cần quản lý theo kết quả, chấp nhận rủi ro nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chẳng hạn, Luật về trí tuệ nhân tạo vừa ban hành tại Việt Nam tham khảo mô hình châu Âu nhưng cũng tích hợp cơ chế hỗ trợ như quỹ phát triển AI quốc gia, “sandbox” thử nghiệm quy định, ưu đãi thuế. Qua đó, thúc đẩy các doanh nghiệp và startups trong lĩnh vực công nghệ mới. Tuy nhiên, Việt Nam cần chú ý cân nhắc kỹ lưỡng để khung quy định hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, tránh cứng nhắc gây bóp nghẹt sáng tạo. Quốc hội khóa mới cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững. Việc xây dựng các luật về kinh tế số, công nghệ cao, kinh tế xanh… phải được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, tham vấn đa chiều và bám sát tiêu chuẩn quốc tế. Với việc áp dụng tư duy lập pháp hiện đại, dự báo tương lai, khuyến khích đổi mới sẽ giúp các quyết sách pháp lý vừa khả thi vừa góp phần nâng vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Là một trí thức người Việt đang làm việc ở Pháp, tôi kỳ vọng QH khóa XVI có nhiều đại biểu năng lực chuyên môn sâu, có hiểu biết quốc tế và tư duy đổi mới trong xây dựng luật pháp. Trong đợt sửa đổi luật gần đây, QH đã thể hiện bước tiến trong tạo cơ hội phát triển cho kiều bào. Luật Quốc tịch sửa đổi hồi tháng 6-2025 đã cho phép nhập và giữ song tịch, bỏ đi các rào cản, mở ra cơ hội giúp kiều bào nhanh chóng trở về với cội nguồn. Tôi cũng kỳ vọng đại biểu khóa mới sẽ tiếp tục tạo lập cơ chế tham vấn chính sách cởi mở, mời các trí thức kiều bào vào các diễn đàn nghiên cứu, hội đồng tư vấn hoặc thiết lập các phiên họp trực tuyến cho cộng đồng ngoài nước. LÊ THOA ghi Là người luôn dõi theo và quan sát hoạt động nghị trường, tôi cho rằng chặng đường năm năm của QH khóa XV là một nhiệm kỳ đặc biệt. Dù đối mặt với nhiều thử thách nhưng cũng để lại những dấu ấn rất rõ nét, phản ánh sự chủ động, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm trước những biến động của tình hình trong nước và quốc tế. Thời gian tới, tôi mong lập pháp đi trước một bước để theo kịp thực tiễn và dẫn dắt sự phát triển. QH khóa XVI cần thúc đẩy xây dựng hệ thống pháp luật ổn định, minh bạch, dễ dự đoán, giảm tối đa chồng chéo và độ trễ chính sách. Pháp luật phải trở thành động lực phát triển, chứ không chỉ là công cụ quản lý. Những lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo… cần được luật hóa kịp thời với tư duy mở, thử nghiệm có kiểm soát, dám chấp nhận cái mới. QH cần phát huy mạnh mẽ vai trò quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, lựa chọn đúng trọng tâm, đúng thời điểm. Từ đó tạo không gian cho Chính phủ chủ động, sáng tạo trong điều hành. Cải cách thể chế phải gắn chặt với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ có đột phá thực sự trong việc bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh hợp pháp, khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân. Khi doanh nghiệp và người dân cảm thấy an tâm, tin tưởng vào pháp luật thì sức sáng tạo và tinh thần dấn thân sẽ được giải phóng mạnh mẽ. Trong bối cảnh hội nhập, QH khóa XVI cần tăng cường kết nối giữa lập pháp trong nước với chuẩn mực và cam kết quốc tế; lắng nghe nhiều hơn tiếng nói từ cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, trí thức và kiều bào. Những quyết sách lớn được hình thành từ trí tuệ tập thể và khát vọng chung sẽ tạo nên đồng thuận xã hội cao yếu tố then chốt để cải cách thành công. Tôi tin rằng QH khóa XVI sẽ không chỉ ban hành luật mà còn tạo ra được môi trường pháp lý linh hoạt, minh bạch, thân thiện với đổi mới. Đó sẽ là nơi nhà đầu tư, doanh nhân và chuyên gia kiều bào đều cảm thấy an tâm, tin tưởng và sẵn sàng hành động. Thời sự - Thứ Năm 12-3-2026 thoisu@phapluattp.vn tốc thể chế hóa Kỳ vọng của cử tri vừa là động lực vừa là áp lực Tôi cho rằng trong nhiệm kỳ khóa XV, chuyển động của QH ngày càng gắn chặt hơn với nhịp phát triển của đời sống kinh tế - xã hội đất nước. Nhiều quyết sách được ban hành khá kịp thời, từ các chính sách phục hồi sau đại dịch, thúc đẩy đầu tư hạ tầng chiến lược cho đến việc hoàn thiện thể chế và tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế. Một điểm đáng ghi nhận là hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng đổi mới theo hướng thực chất, minh bạch và gần với thực tiễn hơn. Nhiều vấn đề nóng của đời sống xã hội được đưa ra thảo luận thẳng thắn tại nghị trường, qua đó tạo sức ép tích cực để các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả điều hành. Tuy nhiên, tôi cho rằng có lẽ vẫn còn nhữ ng việc phải tiếp tục nỗ lực để đáp ứng hơn nữa kỳ vọng của cử tri. Cử tri luôn kỳ vọng rất cao vào QH, chính sự kỳ vọng đó vừa là động lực vừa là á p lự c để mỗi ĐB, trong đó có bản thân tôi tiếp tục trăn trở, lắng nghe và làm tốt hơn vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. ĐBQH TẠ VĂN HẠ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của QH khóa XV cao tốc, Luật Năng lượng nguyên tử sửa đổi tái khởi động chương trình điện hạt nhân và quyết định sắp xếp cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn gọi đây là kỳ họp lịch sử quyết định những vấn đề lịch sử. “Những gì thông qua tại kỳ họp này sẽ định hình cách vận hành của đất nước trong nhiều thập niên tới. Sắp xếp lại bộ máy, tổ chức lại chính quyền địa phương, mở ra không gian pháp lý cho đường sắt cao tốc, cho điện hạt nhân, cho kinh tế tư nhân, đây không phải là những quyết định bình thường” - ông nhấn mạnh. Các ĐBQH đánh giá các dự thảo luật tại kỳ họp này cao hơn rõ rệt, ngắn gọn, rõ ràng hơn, chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của QH. Đó là bằng chứng sống động nhất cho thấy sự chuyển hóa tư duy lập pháp từ lý thuyết đã đi vào thực tiễn. Có lẽ cũng cần phải nhắc đến kỳ họp bất thường lần PGS-TS TRẦN LÊ HƯNG, ĐH Gustave Eiffel, Pháp: Cần chấp nhận rủi ro để bứt phá Ý kiến TS TRẦN HẢI LINH, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc: Kỳ vọng tạo đột phá từ tư duy lập pháp dẫn dắt không chỉ thông qua luật mà cần thể hiện rõ vai trò đại diện cho nhân dân trong việc xem xét, thông qua chính sách lập pháp, dẫn dắt quá trình hoàn thiện thể chế. QH khóa XVI sẽ tiếp tục tăng cường tính độc lập, chủ động và trách nhiệm chính trị trong hoạt động lập pháp, qua đó bảo đảm sâu sắc hơn các giá trị dân chủ và pháp quyền XHCN. Thứ năm, hoạt động lập pháp trong nhiệm kỳ QH khóa XVI cần tiếp tục phát huy tính khoa học, coi trọng việc tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm lập pháp của thế giới phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào phân tích chính sách, rà soát pháp luật được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về chất lượng và hiệu quả làm luật. Cuối cùng, cần gắn kết chặt chẽ hơn giữa hoạt động lập pháp với hoạt động giám sát, đặc biệt cần coi trọng khâu giám sát hậu lập pháp. QH không chỉ ban hành luật rồi “đóng khung” mà phải định kỳ giám sát việc triển khai chính sách. Đây là căn cứ khoa học để kịp thời điều chỉnh chính sách, giúp pháp luật luôn sống cùng thực tiễn, tránh tình trạng luật ban hành nhưng khó hoặc không đi vào cuộc sống. ĐBQH HOÀNG MINH HIẾU, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH Chiều 10-12-2025, với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: QUANG KHÁNH thứ 9 diễn ra từ ngày 12 đến 19-2-2025 - điển hình nhất về tốc độ lập pháp mới. Chỉ trong 6,5 ngày làm việc, QH đã thông qua bốn luật và 11 nghị quyết. Trong đó, bốn luật được thông qua để điều chỉnh chính cơ cấu bộ máy quyền lực, gồm Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, Luật sửa đổi Luật Tổ chức QH và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi. Đây là những đạo luật có độ phức tạp và nhạy cảm hàng đầu. Hậu trường của kỳ họp này là một bức tranh về nỗ lực chưa từng có của cả bộ máy. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) phải điều chỉnh để phù hợp với mô hình hai cấp. Mỗi điều khoản đều có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn đơn vị hành chính, hàng triệu người dân. Ban soạn thảo phải làm việc song song với nhiều nhóm chuyên gia pháp lý, với các địa phương và đại diện Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH. “Chúng tôi nhận được phản hồi từ 63 tỉnh, TP, từ hàng trăm đơn vị hành chính, từ các hiệp hội doanh nghiệp, từ các tổ chức quốc tế chỉ trong vài tuần” - một thành viên của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chia sẻ. Theo đó, câu hỏi lớn nhất không phải là làm gì mà là làm sao để tất cả ý kiến đó được lắng nghe thực sự, không chỉ về mặt hình thức. Và tại nghị trường, các ĐB cũng đặt ra những câu hỏi sát sườn thực tiễn như cơ chế kiểm soát quyền lực khi phân cấp mạnh cho địa phương là gì, trách nhiệm giải trình của UBND xã trong mô hình hai cấp như thế nào… Những câu hỏi đó đã được ban soạn thảo phải trả lời và bổ sung, ngay trong kỳ họp, cho thấy tinh thần làm việc thực chất và quyết liệt.•

4 Thời sự - Thứ Năm 12-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Đồng Nai lập tổ soạn thảo đề án thành lập TP trực thuộc Trung ương Ngày 11-3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã ký quyết định thành lập tổ soạn thảo đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Tổ soạn thảo gồm 12 thành viên do bà Đinh Thị Dạ Thảo, Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, làm tổ trưởng. Ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai, tham gia giám sát, chỉ đạo toàn diện hoạt động của tổ. Tổ soạn thảo có nhiệm vụ giúp chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, xây dựng đề án bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và sát thực tiễn. Tổ sẽ rà soát toàn diện các tiêu chuẩn về đơn vị hành chính cấp tỉnh, phân loại đô thị, hệ thống đơn vị hành chính cấp xã, tỉ lệ đô thị hóa và hạ tầng. Đồng thời, tổ soạn thảo xây dựng dự thảo tờ trình, đề án và các văn bản liên quan. Nhóm này cũng tham mưu xây dựng kế hoạch, lộ trình, phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị và tổ chức khảo sát, thu thập số liệu, làm việc với các bộ, ngành trung ương để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền. VŨ HỘI • Khởi tố nhóm người mang hung khí gây rối trật tự công cộng. Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bảy người, liên quan vụ tụ tập đông người, mang hung khí gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn để giải quyết mâu thuẫn trong vụ việc xảy ra ngày 6-3. H.DƯƠNG • Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 1 bé tử vong. Ngày 11-3-2026, Cơ CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa khởi tố bị can đối với Trần Chí Cường (tài xế xe tải) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong vụ xe tải va chạm với xe máy, khiến bé ba tuổi tử vong xảy ra vào ngày 28-12-2025. M.TRƯỜNG Ngày 11-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tình hình phát triển kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tại Việt Nam đã hình thành hai yếu tố nền tảng về tư duy, nhận thức cho phát triển “kinh tế bạc”, đó là: Già hóa dân số không còn là thách thức, nguy cơ mà ngược lại còn mở ra một động lực và nguồn lực xã hội to lớn; nguồn lực người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là chỗ dựa nền tảng của gia đình và xã hội. Thủ tướng chỉ rõ phải thống nhất về tư duy, nhận thức: Phát triển “kinh tế bạc đồng bộ, hài hòa giữa văn hóa với chính trị, kinh tế và xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo; phát triển “kinh tế bạc” với tinh thần chuyển từ “gánh nặng già hóa” sang “cơ hội phát triển kinh tế” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035… Thủ tướng yêu cầu nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy để thích ứng già hóa dân số gắn với phát triển “kinh tế bạc”; phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, mô hình phức hợp; khuyến khích doanh nghiệp phát triển dịch vụ; phát huy vai trò người cao tuổi trong xã hội; tăng cường vai trò Hội Người cao tuổi Việt Nam. Chỉ rõ già hóa dân số là xu thế tất yếu của quá trình phát triển, Thủ tướng lưu ý chủ động thích ứng bằng tư duy đúng, chính sách trúng, hiệu quả - để phát triển hệ sinh thái “kinh tế bạc” trở thành động lực mới cho tăng trưởng; đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp cho đất nước và thụ hưởng tốt hơn thành quả phát triển của đất nước. (Theo TTXVN) Ngày 11-3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 751 (giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng), làm việc với UBND TP Cần Thơ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên địa bàn. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên ban chỉ đạo đã xem xét, trao đổi, cho ý kiến về chủ trương, các yêu cầu, nhiệm vụ, hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, nhóm dự án cụ thể của địa phương đã được xác định và báo cáo ban chỉ đạo, nhất là các nội dung về giao đất, bồi thường, tái định cư, công tác quy hoạch, thực hiện rà soát, cập nhật và phân loại dự án và nhóm dự án để xử lý… Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu trong xử lý các khó khăn, vướng mắc cho các dự án phải theo đúng theo quy định của pháp luật, không hợp thức hóa các sai phạm. Các dự án đã có kết luận thanh tra, phải xử lý nghiêm các sai phạm đã được chỉ ra theo đúng quy định. N.NAM Ngày 11-3, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên trong năm 2026 của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - đơn vị thành viên của tập đoàn, đã cập cảng kho LNG Thị Vải (phường Tân Phước, TP.HCM). Theo đó, sáng 10-3, tàu FAT’H AL KHAIR chở khoảng 63.000 tấn LNG, tương đương khoảng 87 triệu Sm³ khí tự nhiên đã cập cảng. Đáng chú ý, chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự tại Iran bùng phát. Nguồn LNG trên sẽ được tái hóa khí tại kho cảng LNG Thị Vải để cung cấp cho các nhà máy điện, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu cho hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn nhu cầu năng lượng đang gia tăng. T.KHÁNH Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và UNDP, WHO Ngày 11-3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và bà Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam về thúc đẩy hợp tác trong cải thiện chất lượng không khí. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với UNDP và WHO, cùng trao đổi và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới. Đánh giá cao các ý kiến trao đổi thẳng thắn, mang tính xây dựng của đại diện UNDP tại Việt Nam, WHO tại Việt Nam, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam có thể ưu tiên lựa chọn Hà Nội làm địa bàn thí điểm, huy động sự hỗ trợ và tham gia của các tổ chức quốc tế để xây dựng một mô hình kiểm soát ô nhiễm không khí, từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các địa phương khác trên cả nước. Bà Ramla Khalidi khẳng định dù nguồn lực hiện còn hạn chế do bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, UNDP vẫn nỗ lực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, nhằm đóng góp thiết thực vào các nỗ lực cải thiện chất lượng không khí tại Việt Nam. PV Cần 70 biên chế để vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính sách tinh giản biên chế năm 2025. Trong đó, trên cơ sở các vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ căn cứ quy định của Đảng lãnh đạo chung về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ; công tác quản lý, sử dụng biên chế; đề xuất Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị căn cứ quy mô dân số, diện tích, số lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và đặc điểm của địa phương để giao biên chế. Đối với biên chế công chức khối chính quyền, TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương quan tâm, tiếp tục báo cáo Bộ Chính trị xem xét và bổ sung 363 chỉ tiêu biên chế công chức cho các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc cơ quan chuyên môn của TP. Trong đó, 70 biên chế công chức là bổ sung để thực hiện nhiệm vụ thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. H.KIM Du khách hào hứng ngắm toàn cảnh TP.HCM từ trên cao Sáng 11-3, chuyến bay trực thăng ngắm cảnh TP.HCM xuất phát từ khu vực phường Vũng Tàu đã mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách và các đơn vị lữ hành. Chị Nguyễn Minh Hằng, du khách đến từ Hà Nội, cho biết việc triển khai tour trực thăng giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch Việt Nam, bắt kịp xu hướng thế giới. Chị nói: “Chỉ 15 phút nhưng du khách có thể quan sát trọn vẹn sự giao thoa giữa biển và đô thị. Sản phẩm này chắc chắn sẽ hút khách nếu được tổ chức bài bản”. Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, chia sẻ sắp tới, ngành du lịch sẽ nghiên cứu đầu tư thêm các bãi đáp vệ tinh để kết nối trực thăng với các tuyến du lịch đường thủy, tạo nên một hệ sinh thái sản phẩm phong phú và cạnh tranh hơn. “Việc mở rộng hệ thống bãi đáp sẽ giúp du khách thuận tiện di chuyển, đồng thời nâng tầm sức hút của du lịch TP.HCM đối với du khách quốc tế” - bà Hiếu nhấn mạnh. T.TRINH ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng: Chuyển từ “gánh nặng già hóa” sang “cơ hội phát triển kinh tế” Phó Thủ tướng Thường trực tháo gỡ các dự án tồn đọng ở Cần Thơ Chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên trong năm 2026 của PV GAS cập cảng Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Năm 12-3-2026 Tỉnh cũng triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng; mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính không cần thiết. Vốn đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt (chiếm 25%-30%) để huy động vốn ngoài ngân sách. Tỉnh cũng ứng dụng quản lý dữ liệu khu, cụm công nghiệp trên nền tảng bản đồ số 4D để nhà đầu tư dễ tiếp cận quỹ đất sạch. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn HẢI DƯƠNG - GIA TUỆ Sau sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long mang vóc dáng và tâm thế mới để bước vào kỷ nguyên mới, khởi đầu là năm bản lề 2026. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu chia sẻ về những trăn trở, dự tính và khát vọng đưa tỉnh nhà bứt phá trong thời gian tới. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số . Phóng viên: Thưa Bí thư Tỉnh ủy, nhìn lại năm 2025, Vĩnh Long đã trải qua quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông đánh giá thế nào về những thành tựu đạt được trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới này? + Bí thư Trần Văn Lâu: Năm 2025 là năm triển khai nhiều công việc quan trọng với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”. Tỉnh đã hoàn thành hợp nhất ba địa phương (Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh) từ ngày 1-7-2025. Thành tựu lớn nhất là giữ vững ổn định chính trị và niềm tin của nhân dân trong quá trình sắp xếp bộ máy khổng lồ. Về kinh tế, dù vừa làm vừa kiện toàn tổ chức nhưng tỉnh vẫn giữ đà tăng trưởng. Thu ngân sách đạt kỷ lục 22.448 tỉ đồng, vượt gần 5% dự toán. Điều này cho thấy tiềm lực tài chính của tỉnh mới rất lớn. Ý nghĩa nhất là đời sống người dân được chăm lo tốt với thu nhập bình quân đầu người đạt 82,25 triệu đồng, tăng 12,89% so với năm 2024. Có thể nói Vĩnh Long đã vượt qua giai đoạn chuyển giao êm thuận, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới. . Việc vận hành bộ máy chính quyền hai cấp sau sáp nhập là thách thức lớn. Tỉnh có giải pháp gì để bộ máy không bị “phình to”, vận hành nhanh và hiệu quả hơn? + Quy mô tỉnh lớn hơn nhưng bộ máy phải tinh lại. Vĩnh Long kiên quyết vận hành chính quyền hai cấp để cắt giảm tầng nấc trung gian. Phương châm của tỉnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng là “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ kết quả. Vĩnh Long đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số để giám sát công việc. Tôi đã nhấn mạnh: UBND tỉnh không né tránh, không chờ đợi hướng dẫn mà phải có lộ trình, có trách nhiệm giải thích. Cán bộ nào làm chậm, làm sai kiến nghị của dân thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân. Sự hài lòng của người dân là thước đo duy nhất. Vị thế “tựa sông, hướng biển”, dẫn dắt phía đông miền Tây . Với tiềm lực mới, Vĩnh Long nắm giữ những “thế” và “lực” nào để trở thành “cực tăng trưởng” dẫn dắt khu vực phía đông của miền Tây? + Bây giờ nói về Vĩnh Long là nói về một tầm vóc khác. Về “thế”, tỉnh có diện tích 6.296,2 km2, vị trí chiến lược: Phía bắc, tây giáp Đồng Tháp; phía nam giáp Cần Thơ; phía đông là Biển Đông. Vĩnh Long nằm giữa sông Tiền và sông Hậu. Đây là thế “tựa sông, hướng biển” để trở thành đầu mối logistics, hành lang kinh tế biển hiện đại. Về “lực”, Vĩnh Long có dân số trên 3,4 triệu người, lao động dồi dào trên 1,9 triệu người. Sự cộng hưởng giữa vùng ngọt, vùng lợ và kinh tế biển của ba địa phương cũ tạo ra hệ sinh thái tài nguyên đa dạng. Vĩnh Long không còn là sự cộng dồn cơ học mà là sự tích hợp sức mạnh để trở thành “đầu tàu” dẫn dắt phía đông miền Tây. . Trong quá trình phát triển, bài toán liên kết vùng và giữ gìn bản sắc riêng được Tỉnh ủy đặt ra như thế nào? + Liên kết vùng là yêu cầu bắt buộc. Vĩnh Long không cạnh tranh kiểu “hàng xóm có gì mình có nấy” mà định vị là trung tâm dịch vụ, logistics và chế biến sâu. Các tỉnh bạn có vùng nguyên liệu, chúng tôi có công nghệ và hạ tầng xuất khẩu. Đó là sự phân vai để cùng thắng. Phá thế “ốc đảo” . Đâu là những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và Vĩnh Long sẽ “đột phá” thế nào trong năm 2026? Những dự án hạ tầng nào sẽ đóng vai trò “mở đường”, thưa ông? + Điểm nghẽn lớn nhất vẫn là giao thông và thích ứng với biến đổi khí hậu. Để phá thế “ốc đảo”, năm 2026 tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn ngân sách khoảng 13.846 tỉ đồng. Dự án “xương sống” là tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh (đoạn qua Vĩnh Liên kết vùng là yêu cầu bắt buộc, Vĩnh Long định vị là trung tâm dịch vụ, logistics và chế biến sâu. Ảnh: HỒNG NHUNG Phá thế “ốc đảo”, đưa Vĩnh Long bứt phá trong kỷ nguyên mới Với quy mô và tiềm lực mới sau sáp nhập, Vĩnh Long hướng đến một “cực tăng trưởng” dẫn dắt khu vực phía đông của ĐBSCL. Long kết nối với Đồng Tháp) theo Nghị quyết 253. Đây là con đường chiến lược mở ra không gian kinh tế biển. Bên cạnh đó, cầu Rạch Miễu 2 đã khánh thành; các dự án các cầu Đại Ngãi, Ba Lai 8, Đình Khao đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây là những “mạch máu” nối liền di sản của Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long. Nông nghiệp đóng góp 32,65% GRDP nhưng dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu. Do vậy, tỉnh tập trung vào các dự án thủy lợi khép kín, quản lý nước thông minh. Chúng tôi mở rộng hơn 81.000 ha nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là chuỗi giá trị dừa hữu cơ; chuyển từ “sản xuất” sang “kinh tế biển”, lấy mặn và lợ làm cơ hội. Năm 2026, chúng tôi tập trung vào ba trụ cột: Chuyển đổi số (đưa kinh tế số đạt 8,05%), hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao. . Vĩnh Long có bước đột phá nào về chính sách để khơi thông nguồn lực tư nhân? + Năm 2026, Vĩnh Long dồn lực cho chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh. Thay vì xuất khẩu thô, tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp chế biến sâu. Chúng ta phải đưa nông sản Vĩnh Long vào các thị trường khó tính bằng công nghệ và chất lượng. Tỉnh chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp trên cả ba vùng sinh thái mặn, ngọt, lợ; phấn đấu đến năm 2030 có 15%-20% diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Để khơi thông nguồn lực tư nhân, tỉnh cam kết môi trường đầu tư “An toàn - Minh bạch - Bền vững”. Vĩnh Long thực hiện công khai đấu thầu và đồng hành cùng nhà đầu tư chiến lược. . Cuối cùng, Bí thư muốn gửi gắm thông điệp gì đến người dân và các nhà đầu tư? + Với nhân dân, tôi khẳng định: Mọi nỗ lực của tỉnh đều hướng tới hạnh phúc của bà con. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần, hồ sơ bệnh án được điện tử hóa. Phong trào “Bình dân học vụ số” sẽ giúp mỗi người dân nắm bắt công nghệ để vươn lên. Với nhà đầu tư, Vĩnh Long hôm nay là “vùng đất mới” đầy tiềm năng. Chúng tôi chào đón quý vị bằng sự chân thành và cam kết hành động cụ thể. Vĩnh Long năm 2026 sẽ là một tỉnh năng động, xanh và đầy tính nhân văn. . Xin cảm ơn ông.• Để phá thế “ốc đảo”, năm 2026, tỉnh Vĩnh Long phê dự án “xương sống” là tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh. Đây là con đường chiến lược mở ra không gian kinh tế biển. Với tầm nhìn chiến lược sau khi hợp nhất, Vĩnh Long đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng sạch của vùng ĐBSCL và là mắt xích quan trọng trong mạng lưới xuất khẩu năng lượng tái tạo (NLTT) của cả nước. Hiện nay, hệ thống năng lượng của tỉnh đã đạt tới quy mô ấn tượng với tổng công suất đạt khoảng 5.430 MW, cung ứng sản lượng điện 22-24 tỉ kW/năm. Cơ cấu NLTT đang chuyển dịch mạnh mẽ với sự góp mặt của 13 nhà máy điện gió đang vận hành với tổng công suất 572 MW, điện mặt trời có hai dự án tập trung với 189 MW và hơn 4.600 hệ thống điện mặt trời áp mái (171,56 MW). Đặc biệt, năm 2026 sẽ là năm về đích của nhiều dự án trọng điểm. Ngay đầu năm, ba nhà máy điện gió (Sunpro, Duyên Hải, Thăng Long) sẽ phát điện, cùng với năm dự án khác hoàn thành vào cuối năm, dự kiến đóng góp thêm hơn 500 MW vào lưới điện quốc gia. Mục tiêu chiến lược của Vĩnh Long đến năm 2030 là đưa tỉ lệ NLTT chiếm tối thiểu 31% tổng nguồn cung, với tổng công suất ít nhất đạt 2.500 MW. Trong đó, điện gió 53 dự án với tổng công suất quy hoạch 4.178,8 MW, điện mặt trời tập trung năm dự án với tổng công suất quy hoạch 339 MW, điện sinh khối và điện rác tám dự án với tổng công suất 112 MW, điện mặt trời áp mái khoảng 472 MW… Vĩnh Long với hành trình trở thành trung tâm năng lượng sạch miền Tây Hoạt động tại cảng cá Định An. Ảnh: HỒNG NHUNG

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 12-3-2026 phapluat@phapluattp.vn TRẦN MINH Sở Tư pháp TP.HCM đang hướng tới kỷ niệm 44 năm thành lập (27-31982 – 27-3-2026). Nhìn lại chặng đường này, có thể thấy rõ sự bứt phá từ vai trò cơ quan quản lý nhà nước đơn thuần trở thành lực lượng tiên phong trong việc tham mưu thể chế, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển của TP. Đặc biệt trong những năm gần đây, ngành tư pháp đã để lại dấu ấn đậm nét qua các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Những nỗ lực này không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người dân, nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của TP.HCM. Tiên phong tham mưu thể chế Những năm qua, Sở Tư pháp TP.HCM đã tích cực tham mưu cho Thành ủy, HĐND và UBND TP trong nhiều lĩnh vực, từ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình điều hành kinh tế - xã hội. Đáng chú ý là tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết Nghị quyết 98/2023/QH15 và Nghị quyết 260/2025/ QH15 của Quốc hội đã cho phép TP.HCM thí điểm nhiều cơ chế, chính sách vượt trội. Những cơ chế này không chỉ giúp khơi thông nguồn lực phát triển mà còn tạo điều kiện để TP chủ động hơn trong quản lý, điều hành và huy động các nguồn lực xã hội. Quá trình xây dựng các nghị quyết đặc thù này, Sở Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của TP cũng như các cơ quan trung ương để tham mưu hoàn thiện cả quy trình xây dựng và nội dung chính sách. Cụ thể, Sở Tư pháp đã tham mưu về trình tự, thủ tục xây dựng nghị quyết theo đúng quy định pháp luật; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị hồ sơ, giải trình và tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành trung ương cũng như các cơ quan của Quốc hội trước khi dự thảo nghị quyết được trình Quốc hội xem xét, thông qua. Ở góc độ nội dung, Sở Tư pháp cùng các sở chuyên ngành đã phân tích, nhận diện rõ những “điểm nghẽn” về thể chế, tham gia tổ biên tập các chính sách đặc thù, góp phần thể chế hóa các chủ trương, định hướng phát triển của TP thành ngôn ngữ pháp lý cụ thể, đồng thời dự liệu các tình huống chuyển tiếp để khi nghị quyết được thông qua có thể triển khai hiệu quả ngay trong thực tiễn. Theo bà Hạnh, quá trình này không chỉ góp phần hoàn thiện thể chế phát triển của TP.HCM mà còn tạo tiền đề quan trọng để TP tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cuộc cách mạng số hóa dữ liệu hộ tịch Trong quá trình chuyển đổi số, số hóa dữ liệu hộ tịch được xem là một trong những dấu ấn đậm nét của Sở Tư pháp TP. Việc chuyển đổi từ phương thức lưu trữ thủ công sang nền tảng số đã khắc phục triệt để những hạn chế của hệ thống sổ giấy vốn dễ hư hỏng và khó truy xuất. Quan trọng hơn, nỗ lực này đã tháo gỡ nút thắt về thủ tục hành chính, giúp người dân không còn phải đi lại xa xôi để thực hiện các yêu cầu trích lục hộ tịch như trước đây, khẳng định tư duy phục vụ sát sao với nhu cầu thực tế của xã hội. Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cho biết TP.HCM là địa phương có khối lượng dữ liệu hộ tịch lớn nhất cả nước. Đến nay, TP đã số hóa hơn 13,4 triệu hồ sơ, trong đó có trên 8,6 triệu hồ sơ khai sinh, 2,3 triệu hồ sơ kết hôn và hơn 2 triệu hồ sơ khai tử. Bà Hạnh cho biết quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do nhiều sổ hộ tịch được lập từ nhiều thập niên trước đã xuống cấp, chữ viết tay hoặc chữ tiếng Pháp khó đọc. Bên cạnh đó, sự thay đổi địa giới hành chính qua các thời kỳ cũng khiến việc chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu trở nên phức tạp. Trong bối cảnh đó, TP.HCM đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt là triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch theo hướng tập trung, đồng bộ, gắn với việc xây dựng kho dữ liệu dùng chung của TP, thay vì thực hiện riêng lẻ tại từng địa phương. “Từ năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP.HCM, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai số hóa bốn loại sổ hộ tịch cơ bản, gồm khai sinh, kết hôn, khai tử và nhận cha, mẹ, con; đồng thời chuẩn hóa dữ liệu để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi hệ thống dữ liệu được hình thành và liên thông, hiệu quả phục vụ người dân đã được nâng lên rõ rệt. Từ tháng 6-2022, TP.HCM đã triển khai cấp bản sao trích lục hộ tịch từ dữ liệu số hóa, cho phép công dân yêu cầu cấp trích lục mà không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây” - bà Hạnh cho biết. Dẫn chứng thực tế về hiệu quả của việc số hóa dữ liệu, theo bà Hạnh, trong trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ mà cha mẹ đã đăng ký kết hôn, cơ quan đăng ký hộ tịch có thể tra cứu trực tuyến thông tin tình trạng hôn nhân trên hệ thống, người dân không còn phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn như trước. Hiện nay, Sở Tư pháp và UBND cấp xã vẫn tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp sai lệch, trùng lặp hoặc thiếu thông tin, bảo đảm tính chính xác và đồng bộ của hệ thống. “Chúng tôi xác định mỗi dữ liệu được làm sạch hôm nay chính là viên gạch có chất lượng để xây dựng nền tư pháp số trong tương lai - minh bạch hơn, chính xác hơn và phục vụ người dân tốt hơn” - bà Hạnh nhấn mạnh. Bà Hạnh cũng cho biết việc số hóa và kết nối dữ liệu không chỉ phục vụ người dân mà còn tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số quốc gia, là cơ sở để triển khai Nghị định 278/2025 của Chính phủ về chia sẻ và kết nối dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, trong đó có ngành tư pháp. Tiên phong thử nghiệm mô hình mới Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu thể chế, ngành tư pháp TP.HCM còn ghi dấu ấn là đơn vị tiên phong, dám thử nghiệm những mô hình mới để phục vụ người dân tốt hơn. Ngành tư pháp TP cũng triển khai nhiều mô hình cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm phiền hà cho người dân. SỞ TƯ PHÁP TP.HCM: Khẳng định vai trò kiến tạo và tiên phong chuyển đổi số Sở Tư pháp TP.HCM ghi dấu ấn tiên phong trong tham mưu chính sách đặc thù, bứt phá trong chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính phục vụ người dân. Tập thể công chức, người lao động Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: TM Bên cạnh vai trò tham mưu thể chế, ngành tư pháp TP.HCM còn ghi dấu ấn là đơn vị tiên phong, dám thử nghiệm những mô hình mới để phục vụ người dân tốt hơn. Thí điểm nhiều chính sách quan trọng Sở Tư pháp TP.HCM là đơn vị được Trung ương tin tưởng giao thực hiện nhiều thí điểm quan trọng. Một trong những mô hình tiêu biểu là chế định thừa phát lại - một thiết chế hỗ trợ hoạt động thi hành án dân sự. Từ thực tiễn triển khai tại TP.HCM, mô hình này đã chứng minh hiệu quả và sau đó được mở rộng ra nhiều địa phương khác trên cả nước. Ngoài ra, TP cũng được giao thí điểm giải quyết một số vấn đề liên quan đến quốc tịch, trong đó có việc xem xét nhập quốc tịch Việt Nam cho người không quốc tịch đang sinh sống ổn định. Những thí điểm này không chỉ góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của TP mà còn tạo cơ sở quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật ở tầm quốc gia. Tiêu điểm

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==