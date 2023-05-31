049-2026

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 13-3-2026 Theo Hiến pháp, Quốc hội (QH) là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Tuy nhiên, quyền lực ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi các đại biểu (ĐB) trên nghị trường phát huy được vai trò và niềm tin của cử tri gửi gắm. Đó là tranh luận thật, phản biện thật... nhằm tìm ra giải pháp cho những vấn đề vướng mắc đang ảnh hưởng tới đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp. Và QH khóa XV đã thể hiện được tinh thần ấy một cách cao nhất. “Vì dân thì phải làm” Tại kỳ họp thứ 8, QH đã bấm nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Trước khi đạt được kết quả đó, các ĐB đã có những tranh luận sôi nổi tại hội trường, trong thảo luận tổ, thậm chí là “phía sau hậu trường”. Trong nhiều lần trao đổi, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn chia sẻ rằng có những chính sách ông đã kiên trì đề xuất cho đến khi thành luật. Một trong số đó là quy định khám chữa bệnh BHYT không phân biệt địa giới hành chính. “Vì dân thì phải làm” - ông nói. Mới đây, tại phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ QH, Chủ BHYT như “barie chống quá tải tuyến trên”, ĐB Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội) nhấn mạnh phải chống quá tải bằng cách tổ chức lại hệ thống y tế, nâng chất lượng tuyến dưới để dân tin tưởng mà đến, không phải dùng quy định hành chính để giữ chân họ ở tuyến dưới. Ở chiều ngược lại, ĐB Nguyễn Tri Thức (TP.HCM), Thứ trưởng Bộ Y tế, thừa nhận nếu bỏ giấy chuyển tuyến thì bệnh nhân sẽ lên thẳng BV tuyến chuyên sâu như Chợ Rẫy, Bạch Mai, Việt Đức… Khi đó BV ở Trung ương sẽ “vỡ trận”. Đây là một trong những khoảnh khắc trung thực nhất của nghị trường khi người ủng còn hỏi “em đăng ký ở đâu”. “Tinh hoa của tinh hoa” và hai chữ “thừa” Tranh luận về đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II tại kỳ họp thứ 10 là cuộc đối thoại công khai, có nguyên tắc và kết thúc bằng một chi tiết đủ để những người trong cuộc thở phào… Trước đó, dự thảo Luật Giáo dục ĐH sửa đổi do Bộ GD&ĐT chủ trì soạn thảo không quy định rõ ai quản lý đào tạo nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II - những chương trình đào tạo được coi là “tinh hoa của ngành y”, vốn do Bộ Y tế quản lý hơn 50 năm qua. Câu hỏi đặt ra khi sửa Luật Giáo dục ĐH là những chương trình đặc thù này có bị kéo vào khung quản lý chung của Bộ GD&ĐT. Khi đọc báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nói ông “rất buồn” vì các đóng góp về đào tạo chuyên khoa và nội trú không được tiếp thu. Ông khẳng định chuyên khoa I, chuyên khoa II và nội trú là văn bằng chuyên môn cao nhất của ngành y thực hành, đào tạo 3-5 năm sau khi đã có bằng bác sĩ; người có bằng chuyên khoa II tương đương phó giáo sư về trình độ chuyên môn lâm sàng. Khi đó, ông đề nghị luật phải ghi rõ Bộ Y tế là cơ quan đầu mối quản lý chứ không phải chỉ “phối hợp”. Quan điểm này của Thứ trưởng Nguyễn SỨC SỐNG MỚI TỪ NGHỊ TRƯỜNG QUỐC HỘI - BÀI 4 Những cuộc tranh luận trên nghị trường tịch QH Trần Thanh Mẫn đã lại nhắc câu chuyện này. Theo ông, câu chuyện BHYT cho người dân vừa qua cũng là bài học. Nếu giữ nguyên quy định cũ thì người dân rất khó khăn khi chờ chuyển viện, chuyển tuyến, gây nhiều hệ lụy. Trước đây, khi có ý kiến đề xuất thay đổi, ngành chức năng thường nêu khó khăn như vỡ quỹ bảo hiểm, bệnh viện (BV) quá tải… Tuy nhiên, thực tế thực hiện BHYT không phân biệt địa giới hành chính đã giúp ngành y tế nâng cao uy tín trong khám chữa bệnh cho người dân, đúng chủ trương tăng cường chăm sóc sức khỏe từ cấp xã. Qua 15 năm thực hiện Luật BHYT 2009, hàng triệu người lao động đi làm xa nhà đã gặp tình trạng đăng ký nơi khám ban đầu ở tỉnh A, đau ốm ở tỉnh B thì bị xem là “trái tuyến”. Lúc này, hoặc mất quyền lợi bảo hiểm, hoặc phải chạy về tỉnh nhà xin giấy chuyển tuyến. Vậy nhưng việc xin giấy chuyển tuyến để đi khám ở nơi mình đang sống là điều phi lý. Khi thảo luận tổ về dự luật sửa đổi, các ĐB đã đặt vấn đề xóa địa giới hành chính trong khám chữa bệnh BHYT đến đâu, ai chịu trách nhiệm về hậu quả nếu tuyến trên “vỡ trận”. Phản đối quan niệm dùng hộ chính sách tự nêu ra rủi ro của chính sách mình ủng hộ. Nhiều ĐB khác cũng bày tỏ lo ngại việc xóa địa giới sẽ tạo áp lực quá tải dồn về BV tuyến trên, làm suy yếu y tế cơ sở vốn đã mong manh. Ủy ban Thường vụ QH sau đó đã tiếp thu theo hướng dung hòa là không xóa hoàn toàn cơ chế phân tuyến kỹ thuật nhưng xóa triệt để địa giới hành chính trong quyền lợi thanh toán. Chiều 27-11-2024, với 446/455 ĐB có mặt tán thành, QH thông qua Luật sửa đổi Luật BHYT. Theo đó, từ ngày 1-7-2025, người tham gia BHYT được hưởng 100% mức hưởng khi khám tại cơ sở cấp ban đầu trên toàn quốc, không còn phân biệt tỉnh nào, không Năm 2022 là năm có nhiều biến động làm rung chuyển thị trường chứng khoán, trái phiếu, tín dụng bất động sản cũng bị thắt đột ngột. Trong bối cảnh đó, những câu hỏi được đặt ra là xử lý vi phạm kinh tế đến đâu thì đúng, đâu là ranh giới giữa hình sự hóa và bỏ lọt. Luật sư - ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã có những phân tích nguyên lý pháp lý thay vì chỉ nói chung chung rằng“đừng hình sự hóa” các quan hệ kinh tế. Về nguyên tắc trong xử lý với các hành vi đan xen giữa dân sự, hành chính và hình sự, ông Nghĩa bày tỏ đồng tình không hình sự hóa nhưng cũng không dân sự hóa mà tất cả phải theo luật, trong đó bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội. Nếu người ta có khả năng thì tạo điều kiện để họ khắc phục hậu quả. Theo ông, xử lý kịp thời và nghiêm minh là quan trọng nhưng không nên để đổ vỡ thị trường, không nên có sự thay đổi đột ngột, đảo chiều chính sách tác động tiêu cực lớn hơn đối với sự phát triển của thị trường. Quan điểm này của ĐB sau đó đã trở thành nguyên tắc được ghi trong Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của QH, trong đó nêu rõ không hình sự hóa các quan hệ kinh tế - dân sự. Ngoài ra, nếu phải chọn một đạo luật tiêu biểu nhất cho tinh thần tranh luận thực chất của QH khóa XV, đó là Luật Đất đai (sửa đổi). Ba năm với ba lần thảo luận tại hội trường, một cuộc lấy ý kiến nhân dân rộng rãi cùng nhiều vòng tranh luận gay gắt chưa từng có, đặc biệt là vấn đề giá đất theo thị trường, Luật Đất đai 2024 được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 (ngày 18-1-2024) tỉ lệ 87,63%. Trong đó những quy định về giá đất theo thị trường được thể hiện rõ ràng và cụ thể hơn. Những cuộc tranh luận, những vướng mắc được nêu tại nghị trường Quốc hội để rồi sau đó nhiều vấn đề đã thống nhất hướng giải quyết, giúp các luật, nghị quyết “chạm” vào thực tiễn đời sống. ĐBQH KHÓA XVI VÀ HĐND CÁC CẤP BẦU CỬ CHÂN LUẬN Nhiều vòng tranh luận “gay gắt chưa từng có” Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (nay là phó Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) trong phiên giải trình ngày 20-11-2025 khẳng định bộ này không can thiệp vào đào tạo bác sĩ chuyên khoa, không “ôm” và cũng chưa từng có ý tưởng đưa các trường ĐH của Bộ Y tế về mình. Ảnh: QH Các đại biểu tham dự một phiên của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. 3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 13-3-2026 CHÂN LUẬN Còn nhớ kỳ họp thứ 4 diễn ra trong bầu không khí đặc biệt nặng nề. Từ thị trường trái phiếu, bất động sản đến gói hỗ trợ lãi suất 2% quy mô 40.000 tỉ đồng được thông qua để phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19 nhưng tỉ lệ giải ngân rất thấp… Đưa thực tế vào nghị trường Hệ thống y tế sau dịch COVID-19 đối mặt với nhiều vết thương với vụ kit xét nghiệm Việt Á, đấu thầu thiết bị y tế, làn sóng cán bộ y tế bỏ việc… Điều này khiến Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan không khỏi chịu nhiều áp lực. Khi ĐB Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên) chất vấn nhà thuốc bệnh viện (BV) đang chịu sự điều chỉnh của luật nào, ai chịu trách nhiệm khi nhà thuốc hết hàng, bộ trưởng đã trả lời: Theo Luật Đấu thầu 2023, nhà thuốc BV cũng phải đấu thầu, trong khi trước đây BV tự quyết mua sắm. Sự thay đổi này gây ra ách tắc vì quy trình đấu thầu cho mặt hàng bán lẻ là không thực tế. Luật Dược sửa đổi sẽ giao lại quyền chủ động mua sắm cho nhà thuốc BV, khắc phục tâm lý e ngại, sợ sai. Tranh luận lại, ĐB Tô Văn Tám (Quảng Ngãi) đặt ra câu hỏi khi nào BV công mới thực sự không còn thiếu thuốc? Bộ trưởng thừa nhận không thể đưa ra thời hạn cụ thể vì phải phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu và sự chủ động của từng cơ sở y tế. Đến lần thứ hai trả lời chất vấn trước QH ở kỳ họp thứ 8, phong cách của Bộ trưởng Đào Hồng Lan có sự khác biệt. Trước đó, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn kiên quyết yêu cầu cấm thuốc lá điện tử để bảo vệ giống nòi. Nhiều ĐBQH, nhiều cơ quan ủng hộ đề xuất này của Chủ tịch QH. Sau này, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) nhận định việc cấm thuốc lá điện tử không phải là “không quản được thì cấm” mà vì lợi ích cộng đồng. Trong phiên chất vấn ấy, khi ĐB Phạm Thị Kiều (Lâm Đồng) hỏi về thực trạng và giải pháp kiểm soát thuốc lá điện tử, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã lấy ra một số sản phẩm thuốc lá điện tử với màu sắc sặc sỡ, thiết kế như đồ chơi trẻ em và giơ lên trước hội trường. “Có ai nghĩ đây là thuốc lá điện tử không?” - Bộ trưởng đặt câu hỏi. Bộ trưởng đưa ra số liệu cho thấy tỉ lệ sử dụng ở học sinh 13-17 tuổi tăng mạnh và có tình trạng trộn ma túy vào thuốc lá điện tử với 155 người bị xử lý chỉ trong năm 2023. “QH cần có nghị quyết cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, không chờ đến khi sửa Luật Phòng chống tác hại thuốc lá” - bà đề xuất. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng lập tức “chia lửa” khi khẳng định Bộ Công Thương ủng hộ đề xuất cấm từ đầu nhiệm kỳ. Đây là sự phối hợp liên bộ hiếm có ngay trên nghị Phiên chất vấn và câu hỏi truy đến cùng của đại biểu Cơ chế giám sát giữa hai kỳ họp Một trong những đổi mới quan trọng nhất của cơ chế giám sát trong nhiệm kỳ này là các phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ QH giữa hai kỳ họp. Cơ chế này giải quyết một khoảng trống lớn khi trước đây, sau bế mạc kỳ họp, Chính phủ có sáu tháng không phải trả lời trực tiếp QH về tiến độ thực hiện cam kết. Hiệu quả của cơ chế này là rõ ràng. Nhiều bộ trưởng thừa nhận “ngày trả bài” này khiến họ phải theo dõi tiến độ thực hiện cam kết cụ thể hơn, phân công trách nhiệm rõ ràng hơn cho cấp dưới. Chất vấn tại nghị trường Quốc hội không chỉ là màn đối đáp đơn thuần mà đã trở thành nơi các “tư lệnh” ngành đối diện với những vấn đề gai góc nhất được đại biểu nêu từ thực tiễn. “nóng” Giữa ý chí lập pháp và văn bản cuối cùng, đôi khi vẫn còn một khoảng trống. Khoảng trống đó dù nhỏ nhưng lại là nơi mà đời sống thực phải tiếp tục chờ đợi. Trí Thức được nhiều ĐBQH ngành y tế ủng hộ. Giải trình, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định Bộ GD&ĐT không can thiệp vào đào tạo bác sĩ chuyên khoa, không “ôm” và cũng chưa từng có ý tưởng đưa các trường ĐH của Bộ Y tế về mình. Ông nêu rõ trong dự thảo Luật Giáo dục ĐH chỉnh sửa đã đưa vào nội dung “chương trình đào tạo chuyên sâu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, cấp bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế quản lý”. Sau khi minh định, giữa hai bộ đã thống nhất cao việc quy định các chương trình đào tạo chuyên sâu sau ĐH trong lĩnh vực sức khỏe để cấp bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện và quản lý. Việc này là quy phạm hóa những nhóm việc mà Bộ Y tế đã và đang làm từ trước đến nay. Dù vậy, vấn đề vẫn còn đó khi nội dung nêu trên ghi vào hai từ “bác sĩ”. Trong thời gian ngắn ngủi khi chờ luật thông qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức đã liên tục kiến nghị, đề xuất để bỏ hai từ này. Bởi nếu luật chỉ ghi “đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa” thì đào tạo dược sĩ nội trú, chuyên khoa I và II sẽ nằm ở đâu? Điều này dẫn đến quy định không bao quát được vấn đề. Đôi khi vì một chữ bị bỏ quên trong một điều luật có thể kéo theo nhiều năm vận hành khó khăn cho hàng ngàn người học. Giữa ý chí lập pháp và văn bản cuối cùng, đôi khi vẫn còn một khoảng trống. Khoảng trống đó dù nhỏ nhưng lại là nơi mà đời sống thực phải tiếp tục chờ đợi. “Bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài” Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội sáng 31-5-2023, nghị trường QH trở thành diễn đàn về tâm lý bộ máy nhà nước. ĐB Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long) dành trọn 7 phút để nói về điều mà ông gọi là “dầu sôi lửa bỏng” khi một bộ phận cán bộ, công chức chưa quyết liệt, có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai, gây ách tắc, làm cản trở sự phát triển. Giải pháp được ông nêu ra là ưu tiên thay thế những cán bộ này, bởi chúng ta không thiếu cán bộ tốt. Tranh luận lại, ĐB Trần Hữu Hậu (Tây Ninh) nêu thực tế trong không ít các việc lớn, việc nhỏ, nếu cán bộ, công chức, viên chức quyết định thực hiện để đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn, để đem đến hiệu quả cho dân, cho nước thì phải vi phạm không nhiều thì ít các quy định hiện hành. Do vậy, những người thấy làm sai quy định dù “vì lợi ích chung” mà không biết sợ thì có lẽ là “điếc không sợ súng” hoặc thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Ông nói việc cấp dưới hỏi xin ý kiến, chờ chỉ đạo của trên, thậm chí được giao nhiệm vụ rõ ràng rồi nhưng càng đi sâu vào thực hiện càng thấy vướng nên lại chuyển ngược lên cho cấp trên quyết. Cấp trên cho ý kiến rồi mới làm đang trở thành phổ biến, có khi lại được cho là phương pháp hợp lý nhất. Theo ông Hậu, cần làm sao để cán bộ chỉ phải “tập trung công sức và trí tuệ để năng động, sáng tạo thực hiện công việc” không phải mỗi ngày vật lộn với câu hỏi “làm vậy có sai không?”. ĐB Vũ Trọng Kim (Ninh Bình) khẳng định cán bộ sợ sai là vấn đề có thật nhưng nguyên nhân nhạy cảm nhất của thực trạng này chưa được nói rõ. Theo ông, khi nói bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài lo âu, nghĩa là người dân đã nhìn thấy thực trạng nói trên. Khi người dân đã lo thì đó là báo hiệu rằng vấn đề rất cần được quan tâm. Mặt khác, khi quá trình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh thì cũng cần chấn chỉnh, loại bỏ tư tưởng phòng, chống tham nhũng quá mạnh sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí cán bộ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khi giải trình đã nhấn mạnh cần phải thay đổi, xóa bỏ nhận thức của một số người về tư tưởng không làm thì không sai. Theo bà, đây chính là dấu hiệu của một loại tự diễn biến, cản trở nghiêm trọng sự phát triển.• trường và phát huy tác dụng khi nghị quyết cuối kỳ họp của QH đã chính thức quy định cấm thuốc lá điện tử. Sao để vàng chết trong dân? Khó có thể điểm hết được các phiên chất vấn nóng trong cả nhiệm kỳ nhưng kỳ họp thứ 8 đặc biệt hơn tất cả kỳ họp trước. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng có 76 ĐB đăng ký chất vấn, con số cao kỷ lục. ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) mở đầu bằng câu hỏi mà hàng triệu cử tri đang thắc mắc. Ông cho biết người dân rất ủng hộ khi Nhà nước bán vàng miếng để bình ổn thị trường nhưng ngân hàng chỉ bán mà không mua. Vậy người dân muốn bán vàng để lấy tiền mặt thì bán ở đâu? Tại sao việc bán vàng chỉ diễn ra ở Hà Nội và TP.HCM? Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giải thích Ngân hàng Nhà nước chủ yếu tăng nguồn cung thông qua bán vàng, không mua lại. Các tổ chức tín dụng có mua lại hay không phụ thuộc vào khả năng kiểm định chất lượng và phòng ngừa rủi ro. ĐB Phạm Văn Hòa ngay sau đó đã có tranh luận, nêu rõ dân bán hoài không ai mua sẽ dẫn tới tình trang mua bán vàng trên chợ đen, đây là điểm bất hợp lý cần giải quyết dứt điểm. Vấn đề này sau đó được Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị thống đốc trả lời bằng văn bản. Còn ĐB Trần Thị Hồng Thanh (Ninh Bình) dẫn báo cáo về thị trường vàng và đặt câu hỏi ở tầm xa hơn “một trong những tồn tại lớn nhất là chưa khuyến khích được người dân bán vàng chuyển thành VND để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Lượng vàng tích trữ trong dân là nguồn lực khổng lồ đang “ngủ yên” ngoài nền kinh tế. Theo ĐB Phạm Văn Hòa, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2023 khoảng 16 tỉ USD nhưng người dân gửi ngân hàng thì lãi suất 0 đồng, trong khi Nhà nước phải đi vay vốn nước ngoài bằng ngoại tệ và trả lãi, tại sao không vay USD của dân để có lợi cho cả hai phía. Thống đốc giải thích về chính sách chống đô la hóa và vàng hóa nền kinh tế nhưng thừa nhận đây là bài toán phức tạp và cam kết tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế… Những phiên chất vấn chưa giải quyết được tất cả vấn đề, cũng không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, giá trị của chất vấn nằm ở chỗ bắt buộc người nắm quyền phải xuất hiện, phải đứng tên vào câu trả lời, phải chịu áp lực trước sự theo dõi của cử tri cả nước.• Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế, ngày 11-11-2024. Ảnh: QH Ở những phiên chất vấn, không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời thỏa đáng nhưng nó buộc người nắm quyền phải xuất hiện, phải chịu áp lực trước theo dõi của cử tri.

4 Thời sự - Thứ Sáu 13-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Bà Hà Thị Nga thông tin tại TP.HCM có hai người tự ứng cử là ông Nguyễn Vinh Huy, công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng và bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt. Tại tỉnh Vĩnh Long, người tự ứng cử là ông Nguyễn Tấn Thụ, Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Putin. Tại TP Cần Thơ có ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề Trung tâm Dạy nghề Thành Phúc. Tại tỉnh An Giang có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo tại đặc khu Phú Quốc. Tiêu điểm Sáng 12-3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia (HĐBCQG) Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp với các tiểu ban trực thuộc HĐBCQG để đánh giá, rà soát các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử; đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực rất lớn của các cơ quan của Quốc hội, các tiểu ban của HĐBCQG, các bộ, ngành và địa phương trong suốt thời gian qua. Khẳng định công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm này đã cơ bản sẵn sàng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh mong muốn chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của HĐBCQG là tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu phải đạt mức cao bởi đây là ngày hội non sông, ngày phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trực tiếp đi bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất tham gia Quốc hội, HĐND. “Từ nay đến ngày bầu cử là giai đoạn quyết định thành công của toàn bộ cuộc bầu cử. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong tổ chức thực hiện cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cuộc bầu cử và niềm tin của cử tri, nhân dân” - Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý. Trên tinh thần đó, ông đề nghị các tiểu ban của HĐBCQG tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tập trung cao độ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. (Theo quochoi.vn) ĐỨC MINH Sáng 12-3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia (HĐBCQG) tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh cho biết chỉ còn hơn hai ngày nữa, vào Chủ nhật (15-3), cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những ĐB tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong QH và HĐND các cấp. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị đã được HĐBCQG, các cơ quan ở Trung ương và địa phương chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ, cơ bản hoàn thành, bảo đảm theo tiến độ luật định, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Công tác chuẩn bị nhân sự được triển khai bài bản, đúng quy trình Tại cuộc họp báo, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác ĐB, Phó Chánh Văn phòng Thường trực HĐBCQG, Ủy viên Tiểu ban nhân sự thuộc HĐBCQG, đánh giá công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-203 được triển khai bài bản, đúng quy trình, thẩm quyền và bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định. Đặc biệt là gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu về cơ cấu, thành phần với chất lượng ĐB. “Quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, khách quan, dân chủ, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp, các ngành trong công tác cán bộ” - bà Tạ Thị Yên nói. Nói thêm về ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, bà Tạ Thị Yên cho hay trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14-2, HĐBCQG đã ban hành Nghị quyết 151/ NQ-HĐBCQG, công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Việc công bố này sớm hơn 12 ngày so với quy định. Trong đó, số người ứng cử ĐBQH khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỉ lệ 1,73 người ứng cử trên một ĐB được bầu. Đồng thời, danh sách bảo đảm số dư theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần. Trong đó, các cơ quan chú trọng tỉ lệ ĐB chuyên trách, ĐB nữ, ĐB là người dân tộc thiểu số. Về cơ cấu, ứng cử viên là phụ nữ có 392 người (tỉ lệ 45,37%); trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 187 người (tỉ lệ 21,64%); dân tộc thiểu số là 188 người (tỉ lệ 21,76%); ngoài Đảng có 64 người (tỉ lệ 7,41%); tái cử có 236 người (tỉ lệ 27,31%). Số người tự ứng cử là 5 người, tỉ lệ 0,58%. Năm người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Thông tin thêm về người tự ứng cử ĐBQH khóa XVI, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đính chính kết quả hiệp thương lần thứ ba, trong danh sách chính thức có năm người tự ứng cử. Đến thời điểm này, những người tự ứng cử đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Các bước bao gồm nộp hồ sơ ứng cử, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập cá nhân, tham gia lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi Quang cảnh tại buổi họp báo. Ảnh: VGP Sẵn sàng cho “ngày hội non sông” Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị đã được chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ, cơ bản hoàn thành, bảo đảm theo tiến độ luật định, sẵn sàng cho ngày bầu cử. cư trú và nơi công tác. “Tín hiệu rất phấn khởi là ở tất cả nơi năm ứng cử viên sinh sống, các ứng viên đều nhận được sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú” - bà Nga nói. Bà cũng cho biết các hồ sơ sau đó đã được Ủy ban Bầu cử và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm tra theo quy định trước khi đưa vào danh sách hiệp thương. Bà Hà Thị Nga khẳng định việc có những người tự ứng cử ĐBQH một lần nữa khẳng định quyền công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận. Đồng thời, điều này thể hiện tính dân chủ rộng mở của quá trình bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp. Bà Nga cũng khẳng định các ứng cử viên tự ứng cử đã được tạo mọi điều kiện thuận lợi, đảm bảo bình đẳng như các ứng cử viên khác trong việc tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban MTTQ các địa phương, đến nay các ứng cử viên tự ứng cử đều đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo luật định.• Theo báo cáo nhanh của Ủy ban MTTQ các địa phương, đến nay các ứng cử viên tự ứng cử đều đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo luật định. Chưa phát hiện trường hợp vi phạm theo đơn khiếu nại, tố cáo Liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử, ông Hoàng Anh Công (ảnh), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Ủy viên Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc HĐBCQG nhận định đây là một trong những công tác rất quan trọng. HĐBCQG đã thành lập Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ủy ban Bầu cử quốc gia, các tỉnh, TP đều thành lập tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Tính đến ngày 12-3, Ủy ban Bầu cử quốc gia các địa phương nhận được 96 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến bầu cử. Riêng HĐBCQG nhận được 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử ĐBQH. Ngay sau khi tiếp nhận, HĐBCQG và tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo các tỉnh đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền rà soát, xác minh. Việc giải quyết thực hiện theo đúng quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và Luật Bầu cử ĐBQH, ĐB HĐND. “Đến thời điểm này, qua rà soát xác minh ban đầu, chưa phát hiện trường hợp ứng cử viên ĐBQH nào vi phạm theo đơn khiếu nại, tố cáo và phải tạm dừng việc ứng cử” - ông Hoàng Anh Công cho hay. Đối với phản ánh liên quan đến người ứng cử ĐB HĐND ở một số địa phương, các cơ quan phụ trách bầu cử cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền. “Hiện nay, chúng tôi chưa tổng hợp được trường hợp nào phải dừng ứng cử qua xác minh đơn thư” - ông nói. Chủ tịch Quốc hội: Không để sơ suất dù nhỏ ảnh hưởng tới ngày bầu cử Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: QH

5 Thời sự - Thứ Sáu 13-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Ngày 12-3, ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương sẽ tổ chức mang thùng phiếu đến tận nhà đối với những cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu do tuổi cao, sức khỏe yếu, bảo đảm mọi công dân đều được trực tiếp thực hiện quyền bầu cử. Theo thống kê, toàn xã Tu Mơ Rông có khoảng 3.435 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, diễn ra ngày 15-3. Qua rà soát, địa phương ghi nhận 20 cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu do tuổi cao, bệnh tật... Trong số này có Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría đã lớn tuổi, sức khỏe yếu. Đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría và các cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu, bệnh tật không thể đi lại, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà để cử tri trực tiếp bỏ phiếu. Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tu Mơ Rông; ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND xã, đã trực tiếp đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría và một số cử tri sức khỏe yếu, không thể đến điểm bỏ phiếu. Tại các gia đình, lãnh đạo xã thăm hỏi, động viên, phát thẻ cử tri và thông tin về việc tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà để phục vụ cử tri sức khỏe yếu. Qua đó giúp cử tri yên tâm nghỉ ngơi, dưỡng bệnh nhưng vẫn trực tiếp thực hiện quyền bầu cử của mình. Theo ông Võ Trung Mạnh, ngày hội toàn dân bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Vì vậy, tổ bầu cử xác định việc phục vụ cử tri là nhiệm vụ ưu tiên. NGUYỄN YÊN ĐÀO TRANG - QUỐC HUY Sáng 12-3, ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thủ Đức và phường Linh Xuân. Triển khai “bản đồ số bầu cử” giúp cử tri tra cứu tiện lợi Đoàn kiểm tra của Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Đơn vị số 11 do ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thủ Đức và phường Linh Xuân. Tại đây, đoàn làm công tác đã làm việc, đốc thúc tiến độ triển khai và lắng nghe khó khăn tại các địa phương. Đồng thời, đoàn công tác cũng nắm bắt tiến độ triển khai, rà soát cơ sở vật chất tại cơ sở trước thềm bầu cử. Đoàn công tác đã trực tiếp xuống địa bàn phường Thủ Đức, tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 2 và 3 (thuộc đơn vị bầu cử số 1) đặt tại trụ sở Trường ĐH Ngân hàng. Điểm kiểm tra tiếp theo là các khu vực bỏ phiếu thuộc địa bàn phường Linh Xuân. Báo cáo đoàn công tác, đại diện UBND phường Thủ Đức cho biết địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị tại 39 khu vực bỏ phiếu, sẵn sàng phục vụ cho hơn 87.000 cử tri trên địa bàn. Đặc biệt, trong kỳ bầu cử này, phường Thủ Đức đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiêu biểu là triển khai “bản đồ số bầu cử” trên nền tảng Google Map. Từ đó, giúp cử tri tra cứu điểm bỏ phiếu và thông tin ứng cử viên một cách trực quan, tiện lợi. Song song, phường Thủ Đức cũng tích hợp cùng các hình thức tuyên truyền đa dạng như mạng xã hội và video ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)... từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hơn nửa triệu lượt quan tâm, tiếp cận thông tin. Đại diện lãnh đạo phường Thủ Đức cũng thẳng thắn nêu lên một số khó khăn khách quan trong quá trình triển khai thực tế. Qua đó, địa phương kiến nghị Ủy ban Bầu cử TP.HCM và các cơ quan cấp trên tiếp tục quan tâm, sớm có phương án hỗ trợ bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư, phiếu bầu nhằm đáp ứng đủ cho quy mô cử tri. Đồng thời, phường đề xuất cấp trên có giải pháp đồng bộ hệ thống thông tin phục vụ công tác báo cáo, cũng như tiếp tục bồi dưỡng, hướng dẫn Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng kiểm tra công tác bầu cử. Ảnh: QUỐC HUY Rà soát kỹ các khu vực bỏ phiếu, không để xảy ra sai sót Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu rà soát kỹ lưỡng cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, lên phương án dự phòng chi tiết công tác đảm bảo an ninh trật tự… nghiệp vụ cho các tổ bầu cử nhằm đảm bảo mọi quy trình diễn ra chặt chẽ, thông suốt và đúng pháp luật. Không để xảy ra sai sót, dù là nhỏ nhất Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM - Trưởng ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Đơn vị số 11 (Trưởng đoàn kiểm tra), đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương trong việc triển khai công tác bầu cử. Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh từ nay đến ngày bầu cử, các phường cần tiếp tục bám sát tình hình biến động cử tri để cập nhật danh sách kịp thời và chính xác nhất. Đặc biệt, cần chú trọng rà soát kỹ lưỡng cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, lên phương án dự phòng chi tiết cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và y tế; tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Bên cạnh đó cần lưu ý các địa phương cần quán triệt sâu sắc quy định của pháp luật về bầu cử đến từng cán bộ, đảng viên và người dân, không để xảy ra sai sót, dù là nhỏ nhất, nhất là trong bối cảnh môi trường mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Việc quản lý và sử dụng kinh phí bầu cử cũng cần được thực hiện minh bạch, chặt chẽ, đúng quy định, phân bổ hợp lý cho các hoạt động thiết yếu.• Phường Thủ Đức kiến nghị Ủy ban Bầu cử TP.HCM và các cơ quan cấp trên sớm có phương án hỗ trợ bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư, phiếu bầu nhằm đáp ứng đủ cho quy mô cử tri. Chiều cùng ngày, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM đã thông tin về công tác đảm bảo an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng phòng PC07, Công an TP.HCM, cho biết Phòng PC07 đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trước ngày bầu cử trên địa bàn. Thượng tá Phương cho biết 100% điểm bầu cử được kiểm tra đều đảm bảo điều kiện an toàn. Từ nay đến ngày bầu cử, Thượng tá Trần Xuân Phương cho biết sẽ tiếp tục rà soát, đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại các điểm bầu cử, quản lý hiệu quả đối với các địa bàn trọng điểm, có nguy cơ cháy nổ cao. Trong ngày bầu cử, tăng cường lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu, huy động lực lượng phương tiện kịp thời. Đồng thời, thành lập ba tổ công tác do lãnh đạo Phòng PC07 làm tổ trưởng tại ba khu vực, huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp với địa phương để kịp thời xử lý sự cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử. Về đảm bảo an toàn giao thông ngày bầu cử, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, cho biết đơn vị đã tham mưu Công an TP xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông đồng bộ, chặt chẽ. Trong đó, bố trí trực chiến 100% quân số trước, trong và sau thời gian bầu cử để điều hòa giao thông, tuần tra kiểm soát hỗ trợ người dân, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra kiểm soát 24/24. Tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường... Công an TP.HCM lên phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối ngày bầu cử Mang thùng phiếu đến tận nhà để phục vụ cử tri sức khỏe yếu Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng PC08, Công an TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông (trái), trao phiếu bầu cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría. Ảnh: NY

6 Thời sự - Thứ Sáu 13-3-2026 8.536 km², dân số trên 3,2 triệu người và đường biên giới tiếp giáp Campuchia, Tây Ninh sở hữu tầm vóc mới. Đây là nền tảng để năm 2026 tỉnh triển khai các quy hoạch phân khu lớn, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh - đô thị - dịch vụ. Thống nhất hạ tầng chiến lược: Việc xóa bỏ ranh giới hành chính giúp Tây Ninh phát huy vị trí cửa ngõ nối TP.HCM và ĐBSCL. Tỉnh sẽ vận hành thông suốt các trục động lực kết nối vùng, biến lợi thế địa lý thành năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Niềm tin và khát vọng: Tinh thần tự lực của người dân là trung tâm đổi mới. Những kỷ lục năm 2025 cùng sự hoạt động của 34.000 doanh nghiệp (vốn gần 950.000 tỉ đồng) chính là nền tảng vững chắc cho năm 2026. . Hạ tầng là “mạch máu”, trong đó giao thông phải mở mũi đi đầu. Vậy trong năm 2026, tỉnh sẽ làm gì để giải quyết những điểm nghẽn giao thông liên vùng nhằm biến Tây Ninh thành trung tâm logistics thực thụ? + Năm 2026, tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án hạ tầng giao thông quan trọng để xử lý các nút thắt liên vùng, nhất là với TP.HCM và các hành lang kinh tế chiến lược. Thứ nhất, ưu tiên xây dựng các cao tốc và trục chính liên vùng. Tỉnh đang đẩy mạnh triển khai mạng lưới cao tốc và đường đô thị trọng yếu gồm: Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (CT31) dự kiến khởi công vào năm 2026; đường TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp (trục Đường tỉnh ĐT.827E) và dự án đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1). Thứ hai, hoàn thiện các kết nối liên tỉnh. Tây Ninh phối hợp với TP.HCM mở rộng thêm điểm nối và tuyến liên vùng trên cơ sở 37 điểm đã có. Một số tuyến quan trọng sẽ được đầu tư như: Đường ĐT.823D kết nối trục mở mới tây bắc phía TP.HCM (dự kiến hoàn thành năm 2026); trục động lực Đức Hòa kết nối đường Võ Văn Kiệt nối dài; ĐT.830C kết nối đường Nguyễn Hữu Trí... Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân. UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm chuẩn bị mặt bằng sạch, coi đây là nhiệm vụ then chốt trong năm 2026 để không làm chậm tiến độ thi công. Kiến tạo hệ sinh thái kinh tế số minh bạch . Tây Ninh hiện đang giữ vững vị trí trong top 10 địa phương thu hút doanh nghiệp lớn năm 2025. Vậy trong năm 2026, ông kỳ vọng gì vào sự chuyển dịch sang kinh tế số và cải cách hành chính? + Việc lần thứ hai liên tiếp lọt top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn là minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên, quan điểm của tỉnh là phải luôn đổi mới để không bị tụt lại phía sau. Về cải cách hành chính, năm 2026 tỉnh sẽ tập trung rà soát, chuẩn hóa thủ tục gắn liền với chuyển đổi số toàn diện. Mục tiêu là mọi người dân và doanh nghiệp đều được thụ hưởng dịch vụ công minh bạch, nhanh chóng. Về kinh tế số, đây là động lực cốt lõi để chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Tỉnh đang phấn đấu hình thành ít nhất một khu công nghiệp công nghệ thông tin hoặc khu công nghệ số tập trung. Đây sẽ là hạt nhân để thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, đưa Tây Ninh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. An sinh xã hội là đầu tư cho con người . Thưa ông, có ý kiến lo ngại rằng sau sáp nhập, bộ máy có thể rơi vào tình trạng e dè, sợ sai hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Thực tế địa phương có tình trạng này không và giải pháp của tỉnh như thế nào? + Qua theo dõi, có thể khẳng định bước đầu không phát sinh tình trạng phổ biến “e dè, sợ sai” hay đùn đẩy trách nhiệm. Tuy nhiên, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một bộ phận cán bộ có tâm lý thận trọng hơn khi phải thích ứng với môi trường mới. Để khắc phục, tỉnh triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp: Xác định trách nhiệm người đứng đầu là yếu tố then chốt, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ thời hạn; tăng cường quán triệt tư tưởng và đảm bảo chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội cho cán bộ ở xa địa điểm làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính trên môi trường điện tử để mọi khâu đều có dấu vết minh bạch. Chúng tôi quyết tâm xây dựng bộ máy hoạt động ổn định, kỷ cương, Năm 2025 đã khép lại bằng một “dấu son” lịch sử khi Tây Ninh hoàn thành việc hợp nhất và thiết lập nên những con số kỷ lục về kinh tế. Với quy mô đạt 345.000 tỉ đồng cùng vị thế “á quân” cải cách hành chính trong 20 năm qua, Tây Ninh đang hội tụ nguồn năng lượng mạnh mẽ để bước vào năm 2026. Trong cuộc trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (ảnh) khẳng định tỉnh đang dồn sức để trở thành “khớp nối chiến lược”, một cực tăng trưởng mới kết nối chặt chẽ Đông Nam Bộ và ĐBSCL, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo cao nhất cho mọi sự phát triển. “Dấu son” lịch sử và nguồn năng lượng từ sự hợp nhất . Phóng viên: Thưa ông, năm 2025 khép lại với những con số kỷ lục sau hợp nhất. Ông nhìn nhận thế nào về nguồn năng lượng này đối với kế hoạch phát triển năm 2026? + Ông Lê Văn Hẳn: Năm 2025 là “dấu son” lịch sử của Tây Ninh khi hoàn thành và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy. Quy mô kinh tế đạt 345.000 tỉ đồng (xếp thứ 9/34 tỉnh, thành); GRDP tăng 9,52% (đứng thứ hai Đông Nam Bộ). Thu ngân sách đạt 52.200 tỉ đồng, giải ngân đầu tư công trên 98%. Đặc biệt, Tây Ninh lọt top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn và là á quân cải cách hành chính trong 20 năm liền. Sự hợp nhất này đã tạo ra ba dòng chảy. Cộng hưởng không gian phát triển: Với diện tích tự nhiên hơn CHỦ TỊCH UBND TỈNH TÂY NINH LÊ VĂN HẲN: Dồn sức cho hạ tầng, bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026 không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm. . Sau những con số tăng trưởng kinh tế, mục tiêu cuối cùng vẫn là hạnh phúc của nhân dân. Ông có thể chia sẻ về định hướng an sinh xã hội của Tây Ninh mới? + Mục tiêu nhất quán của tỉnh Tây Ninh mới là nâng cao chất lượng sống thực chất của nhân dân. Trong năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu: Trên 95,7% người dân tham gia BHYT; 53,3% lao động tham gia BHXH; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn; đạt 10,4 bác sĩ/ vạn dân... Tỉnh cũng cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tăng tỉ trọng chi đầu tư phát triển và ưu tiên an sinh xã hội. Riêng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà cho hơn 270.000 lượt đối tượng với kinh phí trên 230 tỉ đồng. Đời sống người lao động tiếp tục được cải thiện với thu nhập bình quân năm 2025 là 11,05 triệu đồng/tháng. Tây Ninh xác định an sinh xã hội là đầu tư cho con người. Đó chính là thước đo thực chất nhất cho hạnh phúc của nhân dân và hiệu quả điều hành của chính quyền. . Xin cảm ơn ông.• Với việc hợp nhất, Tây Ninh hiện trở thành cửa ngõ quan trọng nhất nối liền ĐBSCL với TP.HCM và Đông Nam Bộ, Tây Ninh định vị là một “khớp nối chiến lược” và là cực tăng trưởng không thể thiếu của cả vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ. Thứ nhất, Tây Ninh định vị là “trung tâm hậu cần và chế biến sâu”cho vùng ĐBSCL, sẵn sàng là nơi tiếp nhận nguồn nguyên liệu nông sản dồi dào từ miền Tây để chế biến, gia tăng giá trị trước khi xuất khẩu, giải quyết bài toán đầu ra cho nông nghiệp cả vùng. Thứ hai, tỉnh cam kết vai trò “người mở đường” về hạ tầng để khơi thông dòng chảy giao thương. Hệ thống giao thông hiện đại đang được dồn sức đầu tư sẽ đưa Tây Ninh trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng kết nối các vùng kinh tế lớn và thị trường quốc tế. Sự hưng thịnh của Tây Ninh luôn song hành với sự thịnh vượng của cả vùng, phát triển để chia sẻ và mở ra cơ hội mới cho nhau, đúng với tinh thần “khát vọng vươn mình” đã đề ra. Ông LÊ VĂN HẲN, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Khớp nối giao thương chiến lược giữa Đông Nam Bộ và ĐBSCL Tây Ninh xác định an sinh xã hội là đầu tư cho con người, đó chính là thước đo thực chất nhất cho hạnh phúc của nhân dân và hiệu quả điều hành của chính quyền. thoisu@phapluattp.vn Tây Ninh đang định vị là “khớp nối chiến lược” giữa Đông Nam Bộ và ĐBSCL, đồng thời đang dồn sức cho hạ tầng giao thông để bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Tây Ninh tăng tốc đột phá, nâng tầm vị thế trong hành trình phát triển mới. Ảnh: CĐT GIA TUỆ Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận hơn 1.650 hồ sơ trong ngày đầu năm mới. Ảnh: HUỲNH DU

