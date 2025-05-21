trang 2+3+4+5 SỐ 050 (7621) - Thứ Bảy 14-3-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Người dân tại xã đảo Thạnh An (TP.HCM) đang tìm hiểu các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, chuẩn bị chọn lựa ra đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói của cử tri. Ảnh: VIỆT ĐỨC Cử tri cả nước gửi gắm đại biểu luôn theo đuổi vấn đề đến cùng Không khí ngày hội toàn dân lan tỏa đến từng con hẻm Giảm thuế môi trường với xăng dầu về bằng 0 là cần thiết trang 15 trang 10 trang 8

2 Thời sự - Thứ Bảy 14-3-2026 Ngày mai (15-3), hơn 78,9 triệu cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và HĐND các cấp. Hơn 1 triệu cán bộ từ Trung ương đến cơ sở trong thời gian qua đã hoàn tất những công việc cuối cùng tại 72.195 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, đã trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM về công tác bầu cử cũng như nhận định về niềm tin và kỳ vọng của hơn 78,9 triệu cử tri - những người đang quyết tâm viết nên một trang sử mới của đất nước thông qua sự kiện sinh hoạt chính trị quan trọng này. Kỳ bầu cử đặc biệt . Phóng viên: Kỳ bầu cử QH và HĐND lần này trùng với thời điểm đất nước quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới. Ý nghĩa của kỳ bầu cử này, theo Phó Chủ tịch QH là gì? + Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh (ảnh): Ngày mai, hơn 78,9 triệu đồng bào ta sẽ đến các điểm bỏ phiếu. Mỗi người mang theo một lá phiếu nhưng cũng là mang theo cả ý chí, tâm tư, nguyện vọng, kỳ vọng về sự phát triển của đất nước. Điều đó làm tôi xúc động sâu sắc. Tôi tham gia tham mưu công tác bầu cử từ năm 2020 khi về Ban Công tác ĐB (nay là Ủy ban Công tác ĐB), trải qua kỳ bầu cử năm 2021 và đặc biệt là kỳ bầu cử lần này - kỳ bầu cử đặc biệt hơn bất kỳ kỳ nào trước đó trên nhiều khía cạnh. Nhìn lại quá trình chuẩn bị, tôi cảm thấy cả bộ máy từ Trung ương đến cơ sở đã nỗ lực hết mình. Hơn 1 triệu cán bộ đang sẵn sàng ở các điểm bỏ phiếu. Tôi tin hôm nay là một ngày hội thực sự, không chỉ là ngày trong tổ chức HĐND. Điều này có nghĩa toàn bộ hệ thống pháp lý, quy trình, cơ cấu bầu cử đều phải xây dựng lại từ đầu cho phù hợp với mô hình mới. Cũng có những khó khăn nhưng cũng là cơ hội để xây dựng một phương thức quản trị và thực hiện dân chủ ở địa phương tinh gọn, hiệu quả hơn, thực chất hơn. Điểm mới thứ hai, nhiệm kỳ QH khóa XV được rút ngắn ba tháng so với thông lệ, với sự đồng thuận tuyệt đối của QH (449/449 phiếu tán thành tại kỳ họp ngày 21-5-2025). Đây là quyết định chưa có tiền lệ, thể hiện sự đồng thuận chính trị cao độ và quyết tâm tạo sự liên thông, đồng bộ giữa nhiệm kỳ của Đảng và QH. Sự rút ngắn này đòi hỏi toàn bộ quy trình chuẩn bị bầu cử phải được rút ngắn tương ứng, một thách thức về kỹ thuật tổ chức rất lớn nhưng chúng ta đã hoàn thành. Điểm mới thứ ba, quy mô cuộc bầu cử lần này lớn chưa từng có. Với 78.928.647 cử tri, 182 đơn vị bầu cử QH với 864 ứng cử viên, 724 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh với 2.552 ĐB được bầu và 22.451 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã với 72.611 ĐB được bầu. Điểm mới thứ tư, ứng dụng chuyển đổi số vào toàn bộ quy trình bầu cử ở quy mô lớn. Từ hệ thống thông tin cử tri điện trong thời gian rất ngắn, đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các cơ quan của QH, Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ. Khó khăn lớn nhất là đồng thời phải làm ba việc, gồm sắp xếp bộ máy hành chính địa phương, xây dựng khung pháp lý cho bầu cử với mô hình mới và triển khai trên thực địa. Nhiều cán bộ cơ sở lần đầu tiên phải thực hiện quy trình bầu cử mà không có tiền lệ để tham chiếu. Chúng tôi đã tổ chức tập huấn trực tuyến quy mô lớn đến cấp xã, đến từng thành viên tổ bầu cử. Phần lớn những vướng mắc đã được tháo gỡ. Điều tôi tự hào là đến thời điểm này, tất cả 34 tỉnh, TP đã hoàn thành các bước chuẩn bị hội dân chủ mà còn là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. . Kỳ bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt - ngay sau Đại hội XIV của Đảng, điều đó đặt ra áp lực và kỳ vọng gì với những người làm công tác tổ chức bầu cử? + Đại hội XIV của Đảng đã xác định đường hướng phát triển đất nước đến năm 2030, 2045 với những mục tiêu rất cao và khát vọng rất lớn. QH khóa XVI - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất được bầu ra từ cuộc bầu cử ngày hôm nay sẽ là QH tiên phong trong thể chế hóa những chủ trương đó thành luật pháp, chính sách và thành hiện thực. Áp lực là có, nhất là thời gian rút ngắn tới gần ba tháng trong khi các quy trình, quy định gần như không thay đổi. Chúng tôi hiểu rằng chất lượng cuộc bầu cử hôm nay quyết định chất lượng cơ quan đại diện của năm năm tới, mà chất lượng của năm năm tới lại quyết định phần lớn khả năng hiện thực hóa khát vọng 2030, 2045. Tuy vậy, tôi muốn nhấn mạnh rằng áp lực đó không làm chúng tôi nặng nề mà ngược lại đã tạo ra động lực. Từ khi Hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập ngày 256-2025 theo Nghị quyết 211 của QH, đến nay đã 246 ngày và mỗi ngày đều là một ngày làm việc với tinh thần cao nhất. Tôi đã chứng kiến những cán bộ cơ sở làm việc đến tận đêm khuya để hoàn tất danh sách cử tri, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên, chuẩn bị điểm bỏ phiếu. Tinh thần ấy, trách nhiệm ấy chính là bảo đảm tốt nhất cho thành công của cuộc bầu cử. Những điểm mới mang tính lịch sử . Thưa bà, đâu là những điểm mới nổi bật nhất của kỳ bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp lần này? + Kỳ bầu cử lần này có ít nhất bốn điểm mới mang tính lịch sử. Điểm mới thứ nhất, nổi bật nhất và cũng là thách thức lớn nhất: Lần đầu tiên chúng ta tổ chức bầu cử HĐND trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương được sắp xếp lại. Từ ngày 12-6-2025, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và không còn cấp huyện tử, cơ sở dữ liệu ứng cử viên đến giấy xác nhận bỏ phiếu điện tử, tất cả đều hướng đến mục tiêu minh bạch hơn, thuận tiện hơn cho cử tri. . Việc rút ngắn thời gian thực hiện quy trình chuẩn bị bầu cử trong bối cảnh sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương là một thách thức kỹ thuật rất lớn. Vậy các vướng mắc đã được tháo gỡ ra sao? + Đây là kỳ bầu cử có nhiều thách thức pháp lý, kỹ thuật. Chỉ riêng việc xác định mô hình tổ chức HĐND phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp đã đòi hỏi hàng chục cuộc họp, nhiều vòng tham vấn với các chuyên gia pháp lý, với địa phương. Ủy ban Thường vụ QH đã ban hành nhiều nghị quyết hướng dẫn Cử tri kỳ vọng những đại biểu do mình bầu ra sẽ có những hành động thiết thực, đấu tranh cho quyền lợi của người dân và thực hiện đúng như cam kết. PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ THANH: “Mỗi lá phiếu là một lời gửi của Nhân dân” CHÂN LUẬN thực hiện theo đúng tiến độ. Các hội nghị hiệp thương ba vòng đã hoàn thành đúng thời hạn. Danh sách cử tri đã được lập và niêm yết. Cơ sở vật chất tại điểm bỏ phiếu đã sẵn sàng. Đó là kết quả của nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị trong hơn tám tháng qua. Hành trình lâu dài . Bà gắn bó với công tác ĐB và bầu cử từ khi về Ban Công tác ĐB năm 2020. Nhìn lại quãng đường đó, bà thấy nhận thức và thực tiễn về bầu cử đã thay đổi ra sao? + Đây là câu hỏi chạm vào điều tôi suy ngẫm nhiều nhất. Khi về Ban Công tác ĐB năm 2020, tôi mang theo một góc nhìn từ thực tiễn địa phương với bảy năm làm bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV vào ngày 11-12-2025. Ảnh: QH Các địa phương kiểm tra những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng cho ngày bầu cử toàn quốc vào ngày mai, 15-3. Ảnh: NGUYỄN DUY

3 Thời sự - Thứ Bảy 14-3-2026 “Lá phiếu của bạn thực sự có sức mạnh” Tôi muốn nói điều giản dị nhất nhưng cũng sâu sắc nhất rằng khi cầm lá phiếu, cử tri đang thực hiện quyền thiêng liêng nhất của công dân trong một nhà nước dân chủ. Không phải bổn phận mà là quyền. Quyền mà ông cha ta đã phải đổ xương máu mới giành được. Tôi muốn nhắn nhủ với cử tri trẻ rằng những người lần đầu bỏ phiếu rằng đây không phải là ngày hội hình thức. Lá phiếu của bạn thực sự có sức mạnh. Khi bạn chọn đúng người, người đó sẽ đại diện cho tiếng nói của bạn trong những quyết định về thuế, môi trường, giáo dục, cơ sở hạ tầng, đó là những điều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn và gia đình bạn. Hãy nghiên cứu kỹ thông tin về ứng cử viên trước khi đến điểm bỏ phiếu. Hãy hỏi người này đã làm gì, cam kết làm gì, có đủ năng lực và bản lĩnh không? Từ ngày bầu cử đầu tiên 6-1-1946 đến nay, qua bao nhiêu biến cố, thăng trầm, người dân Việt Nam luôn đến bầu cử với tinh thần trách nhiệm. Ngày mai là ngày tiếp nối truyền thống vẻ vang đó. Tôi tin và kỳ vọng vào ý thức công dân của gần 79 triệu đồng bào. Phó Chủ tịch QH NGUYỄN THỊ THANH “Thực tiễn cho thấy các đại biểu chuyên trách thường là người sâu sắc nhất, dám đặt vấn đề và tranh luận đến cùng tại nghị trường.” Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh gắm tin yêu cử tri, nghe cử tri phản ánh, tất cả những gì cử tri thấy cần đề nghị không phân biệt đề nghị đó thuộc thẩm quyền của cấp nào, biết cử tri mong đợi gì ở ĐB. Khi đảm nhận công tác bầu cử ở tầm quốc gia, tôi nhìn thấy rõ hơn khoảng cách giữa thiết kế lý tưởng và thực tiễn triển khai. Không phải khoảng cách về quyết tâm chính trị mà về năng lực hành chính, phân tích, chuyển hóa những tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành những quy định, cơ chế, chính sách trong xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước của mỗi ĐB, về đồng đều trong chất lượng triển khai giữa các địa phương. Điều tôi thấy thay đổi rõ rệt nhất qua hai kỳ bầu cử 2021 và 2026 là ý thức của cử tri về quyền bầu cử đang ngày càng sâu sắc hơn. Cử tri hỏi nhiều hơn, đặt câu hỏi thực chất hơn về ứng cử viên, đòi hỏi cao hơn về chương trình hành động và trách nhiệm của người ứng cử. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, tôi đọc nhiều biên bản thấy câu hỏi của cử tri rất cụ thể, rất đi vào thực chất như ứng cử viên sẽ làm gì cho địa phương, sẽ đấu tranh cho vấn đề gì ở nghị trường, có thực sự cam kết tiếp xúc cử tri đầy đủ sau khi trúng cử không… Sự gắn bó của ĐB với cử tri, sự tận tâm, theo dõi, giám sát của cử tri với ĐB do mình bầu ra cũng được đề cao. Đó là điều đáng mừng cho không khí dân chủ của xã hội. . Một trong những yêu cầu được nhắc đến nhiều nhất trong bầu cử lần này là tăng tỉ lệ ĐB hoạt động chuyên trách? + Đây là vấn đề cốt lõi liên quan đến chất lượng hoạt động của QH. ĐB hoạt động chuyên trách là người dành toàn bộ thời gian, công sức, trí tuệ cho công việc của QH mà không bị ràng buộc bởi chức vụ hành chính hay quản lý tại cơ quan nhà nước, không phải chịu áp lực “hai vai” như nhiều ĐB kiêm nhiệm. Thực tiễn cho thấy chính các ĐB chuyên trách thường là người phát biểu nhiều nhất, sâu sắc nhất, dám đặt vấn đề và tranh luận đến cùng tại nghị trường. Ở QH các nước, tỉ lệ ĐB chuyên trách gần như là 100%. Ở Việt Nam, qua nhiều nhiệm kỳ, tỉ lệ này chưa đạt được mức kỳ vọng. QH khóa XV đặt chỉ tiêu ít nhất 40% ĐB chuyên trách nhưng thực tế khó đạt được do nhiều nguyên nhân. Bộ Chính trị trong kết luận về bầu cử lần này đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tăng số lượng ĐB chuyên trách, đây là tín hiệu rõ ràng về quyết tâm chính trị. Tôi Tôi rất phấn khởi chờ đến ngày 15-3 để thực hiện quyền nghĩa vụ công dân của mình. Trong niềm vui này, tôi rất kỳ vọng vào các ĐB mà mình tín nhiệm, bầu chọn. Qua theo dõi hoạt động của nhiệm kỳ trước, tôi nhận thấy chất lượng đội ngũ cán bộ đã được nâng lên rõ rệt, từ trình độ chuyên môn đến phẩm chất đạo đức. Tôi kỳ vọng các ĐBQH, HĐND sau khi trúng cử tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, đại diện cho cử tri tham gia xây dựng đất nước nói chung và xây dựng TP Cần Thơ nói riêng ngày càng giàu mạnh. Với vị thế là trung tâm vùng ĐBSCL, ĐB của TP Cần Thơ phải mạnh dạn, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Thực tế có những mặt tôi cho rằng cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đáng chú ý, cơ sở hạ tầng giao thông ở TP Cần Thơ chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, nhiều công trình đã xuống cấp. Điển hình như dự án nâng cấp, cải tạo 7 km Quốc lộ 91 đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa hoàn thành. Tôi cũng kỳ vọng các ĐB góp phần đưa TP Cần Thơ phát triển kinh tế, đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc sáp nhập ba địa phương đang tạo ra một không gian phát triển mới, đây là cơ hội đưa TP Cần Thơ vươn lên xứng đáng với danh xưng trung tâm của vùng. Với các ĐBQH, tôi cho rằng tầm nhìn và công việc sẽ rộng hơn, không chỉ trong phạm vi địa phương mà còn cho cả nước, đóng góp hiệu quả vào các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh... Do đó, tôi mong các ĐB sẽ sát cánh cùng lãnh đạo TP Cần Thơ để mạnh dạn xem xét, vận dụng các cơ chế, chính sách đã có, tháo gỡ khó khăn để giúp TP phát triển bứt phá mạnh mẽ. Mỗi ĐB khi đã được cử tri tin tưởng cần ý thức được vinh dự và trách nhiệm lớn lao của mình trước cử tri, trước quốc gia, dân tộc. Sau khi trúng cử, ĐBQH, ĐB HĐND các cấp cần chủ động tiếp xúc, trực tiếp lắng nghe và thấu hiểu để có giải đáp cụ thể những vấn đề của cử tri. Mỗi cử tri cần nhận thức rằng thông qua đề cử, lựa chọn người đại diện cho mình vào các cơ quan dân cử như QH, HĐND các cấp là đang hướng đến lợi ích của mình, của địa phương và rộng hơn nữa là lợi ích của quốc gia, dân tộc. Do vậy, mỗi người cần có trách nhiệm trong suốt quá trình bầu cử, từ ứng cử, đề cử đến tự tay bỏ phiếu bầu những ĐB mình tin tưởng lựa chọn. Sự phát triển của địa phương, của đất nước phụ thuộc vào từng lá phiếu của cử tri. Lựa chọn được ĐB thật sự đủ đức, đủ tài là lựa chọn cho phồn thịnh, hạnh phúc của bản thân, gia đình, của quê hương, đất nước. N.THẢO - N.NAM - X.HOÁT ghi Ông NGUYỄN TRẦN HIẾU, nguyên Chính ủy Trường Quân sự TP Cần Thơ, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự TP: Đại biểu sát cánh cùng lãnh đạo TP Cần Thơ để bứt phá Ông PHAN ĐĂNG QUANG, cán bộ hưu trí thôn 5, xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa: Mỗi lá phiếu là một sự lựa chọn cho phồn vinh, hạnh phúc Ý kiến Để bầu ra 500 ĐBQH đại diện cho nhân dân cả nước, chúng ta đã có quá trình chuẩn bị rất dài. Sau hiệp thương vòng 3, tại các địa phương đều có số dư nên quyền lựa chọn cuối cùng thuộc về người dân. Người ứng cử phải khẳng định mình, thực hiện quyền ứng cử và thông tin tuyên truyền theo quy định. Việc này bảo đảm sự công khai, công bằng để người dân có cơ sở lựa chọn trong ngày bầu cử 15-3. Theo tôi, yếu tố quyết định cuối cùng trong thành công của cuộc bầu cử là cử tri đi bỏ phiếu để bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Cử tri sẽ lựa chọn những người tiêu biểu nhất về bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất và năng lực từ danh sách 864 ứng viên. Ở kỳ bầu cử này, thông qua ứng dụng VNeID, người dân đã có thể kiểm soát danh sách cử tri và tìm hiểu thông tin ứng cử viên dễ dàng hơn. Tôi kỳ vọng công tác thông tin tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh để người dân thấy rõ trách nhiệm, tự mình tìm hiểu và lựa chọn những ĐB xứng đáng nhất vào QH khóa XVI và HĐND các cấp. Ông NGÔ SÁCH THỰC, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Cử tri là người sẽ quyết định chất lượng đại biểu hy vọng QH khóa XVI sẽ đạt được bước tiến thực chất về chỉ tiêu này vì đó là điều kiện tiên quyết để QH hoạt động hiệu quả hơn trong kỷ nguyên mới đòi hỏi chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước là rất cao. Ba phẩm chất cốt lõi của một đại biểu . Cuộc bầu cử nào cũng đặt ra vấn đề là làm thế nào để bầu được những người tiêu biểu. Vậy tiêu chuẩn ĐB lý tưởng theo quan điểm của bà là gì? + Tôi đã suy nghĩ về câu hỏi trên rất nhiều và cũng có chuyên đề nghiên cứu về vấn đề này. Theo tôi, một ĐB lý tưởng cần có ba phẩm chất cốt lõi. Thứ nhất là “tâm với dân”. Người ĐB phải thực sự xác định mình là người phục vụ Nhân dân, không phải người ban ơn hay đại diện cho lợi ích nhóm. Thứ hai là “tầm về chính sách”. ĐB phải có đủ kiến thức và năng lực thấu hiểu, phân tích, đánh giá tác động để đóng góp có chất lượng vào quá trình lập pháp, giám sát và quyết định. Thứ ba là “dũng cảm nói thật”. Đây là phẩm chất hiếm và quý nhất. Không ít người ngồi trong nghị trường nhưng giơ tay theo số đông, không dám nêu vấn đề khó, không dám phản biện. Người ĐB thực sự cần dũng khí nói điều mình tin là đúng cho dù điều đó có thể va chạm… . Kỳ bầu cử lần này đặt chỉ tiêu tỉ lệ nữ ứng cử viên ra sao, thưa bà? + Nghị quyết hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ QH quy định tỉ lệ nữ ứng cử viên ĐBQH không thấp hơn 35%. Đây là chỉ tiêu mạnh hơn so với các kỳ trước. Trong quá trình hiệp thương, nhiều địa phương đã nỗ lực giới thiệu ứng cử viên nữ đủ tiêu chuẩn, đủ năng lực. Đây là bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, tôi cũng lưu ý đạt chỉ tiêu tỉ lệ ứng cử viên nữ chỉ là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Điều kiện đủ là những ứng cử viên nữ được giới thiệu phải thực sự có chất lượng. Mục tiêu sau cùng không phải là con số phần trăm trên giấy mà là những nữ ĐB thực sự có ảnh hưởng, thực sự tạo ra sự khác biệt trong các phiên thảo luận, quyết sách của QH và HĐND. . Xin cảm ơn bà.• VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026-2031

4 Ông TRẦN THẾ CƯƠNG, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử TP Hà Nội: Sẵn sàng cho ngày bầu cử của hơn 6 triệu cử tri Ngay sau khi Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, TP Hà Nội đã kiện toàn ban chỉ đạo, thành lập Ủy ban bầu cử các cấp. TP đã ban hành 186 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai. Các kế hoạch được cụ thể hóa theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, bảo đảm từng khâu, từng bước có đầu mối chịu trách nhiệm rõ ràng. Tính đến 17 giờ ngày 1-2, toàn TP đã tiếp nhận 55 hồ sơ ứng cử ĐBQH, 248 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TP và 6.199 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND cấp xã. Sau hiệp thương, danh sách chính thức gồm 39 người ứng cử ĐBQH, 205 người ứng cử ĐB HĐND TP và 5.271 người ứng cử ĐB HĐND cấp xã, bảo đảm cơ cấu, thành phần hợp lý. Đặc biệt, TP đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai phần mềm quản lý thông tin bầu cử đến cấp xã. Việc khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID giúp thống kê 9.010.712 nhân khẩu, lập danh sách 6.061.171 cử tri chính xác. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tổ chức sâu rộng, hệ thống báo chí, truyền thông đồng loạt mở chuyên trang, chuyên mục về bầu cử. TP cũng lập 16 đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy và bảy đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP tăng cường kiểm tra, giám sát. Các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, PCCC đã sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ. Với sự chuẩn bị bài bản, khoa học, TP Hà Nội đã tạo nền tảng vững chắc để tổ chức thành công cuộc bầu cử ngày 15-3, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. Ông ĐỒNG VĂN THANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ: 100% ứng cử viên ĐBQH và HĐND đạt tín nhiệm nơi công tác Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ đã phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP triển khai thực hiện các công việc đúng tiến độ và đạt chất lượng. TP đã thành lập sáu ban bầu cử ĐBQH khóa XVI, 28 ban bầu cử ĐB HĐND TP và 665 ban bầu cử ĐB HĐND cấp xã. Tại cơ sở, các xã, phường đã thành lập 2.597 tổ bầu cử (trong đó có 134 tổ bầu cử riêng của đơn vị vũ trang, bệnh viện, trường học, trại tạm giam…). Ủy ban bầu cử TP ban hành Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng ĐB HĐND TP được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Toàn TP có 28 đơn vị bầu cử ĐB HĐND TP, số ĐB HĐND TP được bầu là 84 người. Tổng số đơn vị bầu cử ĐB HĐND cấp xã là 665, tổng số được bầu là 2.212 ĐB. Sau hiệp thương lần 3 đã thống nhất danh Thời sự - Thứ Bảy 14-3-2026 Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ thể hiện quyền mà còn là trách nhiệm lớn lao của mỗi công dân đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là dấu mốc quan trọng là thời điểm mở đầu cho một tiến trình quản trị mới của quốc gia. Nhiệm kỳ 20262031 là giai đoạn bản lề để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển lớn của đất nước, trong đó có TP.HCM. Ông Nguyễn Mạnh Cường (ảnh), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM, khẳng định bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. TP.HCM xác định phải tổ chức cuộc bầu cử thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và là ngày hội lớn của toàn dân. TP.HCM cần những đại biểu có năng lực thực tiễn, biết làm . Phóng viên: Thưa ông, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh tinh gọn bộ máy. Ông đánh giá ý nghĩa của sự kiện này đối với TP.HCM như thế nào? + Ông Nguyễn Mạnh Cường: Cuộc bầu cử lần này không chỉ là ngày hội lớn của toàn dân, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Sự kiện càng có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn đổi mới mô hình quản trị, nâng cao chất lượng thể chế và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. TP.HCM là đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, một “siêu đô thị” với quy mô hơn 14 triệu dân, đóng góp gần 23,8% GDP và hơn 33% tổng thu ngân sách quốc gia. Do vậy, các ứng cử viên được bầu chọn làm ĐB nhân dân phải đáp ứng yêu cầu phát triển, có tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn chiến lược, am hiểu thực tiễn đô thị lớn. Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cùng đoàn công tác số 5 đi kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Phú An, TP.HCM. Ảnh: LÊ ÁNH TP.HCM đang đảm nhận trọng trách to lớn trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, bao trùm của đất nước, tuy nhiên cũng đối mặt với nhiều thách thức lớn về hạ tầng đô thị, hạ tầng an sinh xã hội… Trong bối cảnh mới, những ĐB thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân TP sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của TP.HCM. Riêng ở địa phương, khi phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, vai trò của ĐB HĐND càng quan trọng. Mọi quyết sách mà HĐND ban hành phải gắn trực tiếp với nâng cao hiệu quả dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng đời sống dân sinh. Mỗi lá phiếu sẽ gửi gắm trọn vẹn niềm tin . TP.HCM đã có những bước chuẩn bị ra sao để đảm bảo bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn, dân chủ và minh bạch? + TP.HCM xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp và thực chất. Vì vậy, yêu cầu xuyên suốt là làm đúng, làm đủ, làm nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng làm hình thức trong bất kỳ khâu nào. Ngay từ sớm, các cấp ủy, chính quyền đã lập các tổ phụ trách bầu cử, xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công rõ trách nhiệm. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo luật định, đồng thời chú trọng chất lượng ĐB. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với những người ứng cử ĐBQH và HĐND cũng đã sàng lọc, giúp lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, nhận được sự tín nhiệm và đồng thuận từ chính cộng đồng dân cư. Song song đó, việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện kỹ lưỡng, công khai, với mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền bầu cử của mình thuận lợi nhất. Với đặc thù dân cư đông và biến động lớn, có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, TP.HCM yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công nhân, người lao động. THANH TUYỀN thực hiện

5 sách 140 ứng cử viên ĐB HĐND TP và 22 ứng cử viên ĐBQH do TP giới thiệu. Cùng tám ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, danh sách ứng cử viên ĐBQH trên địa bàn TP Cần Thơ là 30 người. Các ứng cử viên đều đạt tỉ lệ tín nhiệm 100% tại nơi công tác. Qua nắm tình hình, đến nay chưa có trường hợp phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử. Các địa phương đã phối hợp với ngành công an cập nhật, rà soát và chỉnh lý thông tin trên phần mềm lập danh sách cử tri. Qua đó, bảo đảm mọi cử tri đang cư trú, học tập, chữa trị hoặc chấp hành biện pháp bắt buộc tại địa bàn đủ điều kiện đều được lập danh sách chính xác, không trùng lặp hoặc bỏ sót. Chúng tôi cũng niêm yết công khai danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và các địa điểm công cộng trong khu vực bỏ phiếu chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử. Tính đến ngày 3-2, toàn TP có tổng số 3.117.185 cử tri. Cử tri Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung luôn đặt kỳ vọng rất cao vào những người đại diện cho tiếng nói của mình. Chúng tôi mong các ứng cử viên trúng cử sẽ là những người có tư duy chiến lược, có khả năng tham gia xây dựng luật pháp và quyết định các vấn đề lớn. Họ phải là những người lắng nghe và truyền tải trung thực những kiến nghị, nguyện vọng của người dân đến QH và HĐND, không ngại va chạm khi bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đó cũng là những người có đạo đức, gần dân và sát dân, nói đi đôi với làm. Thời sự - Thứ Bảy 14-3-2026 Ông VÕ TẤN DŨNG, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ; nguyên Trưởng phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tham mưu Quân khu 9: Mỗi quyết sách của QH phải gắn với mong mỏi của cử tri Nhiệm kỳ vừa qua, QH đã có những chủ trương, những quyết sách rõ ràng, cụ thể. QH đã làm được nhiều việc lớn và cũng thấy được những điều còn tồn tại, vướng mắc để tiếp tục hoàn thiện. Kỳ bầu cử tới đây là cơ hội giúp chọn ra những ĐB đáp ứng được ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Trong đó, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng ta có thuận lợi lớn khi Nghị quyết Đại hội XIV đã định hướng rõ chủ trương, đường lối. Nhiệm vụ của QH là dựa vào đó để cụ thể hóa thành các quyết sách đi vào thực tiễn. ĐBQH từng vùng, miền, địa phương phải nắm chắc các chủ trương, đường lối đó và làm tốt vai trò cầu nối để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của QH. Nhiệm vụ của QH chính là nhiệm vụ của từng ĐB. Trong từng chủ trương, quyết sách của QH đều phải gắn liền với nguyện vọng, mong mỏi của nhân dân. Tôi tin tưởng lãnh đạo TP Cần Thơ sẽ đảm đương tốt trọng trách và công việc sắp tới, đưa TP phát triển mạnh mẽ. Bà CÔNG TẰNG TÔN NỮ THÙY TRANG, lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Ito tại Việt Nam: Theo đuổi đến cuối cùng kết quả của chính sách Trong một nền quản trị hiện đại, chính sách được ban hành chỉ là bắt đầu. Để chính sách thực thi đi vào đời sống một cách trơn tru, bài bản là cả một quá trình. Vì vậy, ĐBQH phải đóng vai trò không chỉ là người tham gia xây dựng luật, mà còn là người bám sát, theo đuổi kết quả cuối cùng của chính sách. Nếu không có sự theo dõi, đeo đuổi chính sách này, chính sách có khả năng sẽ chỉ nằm lại trên giấy tờ. Với doanh nghiệp, sự rõ ràng trong chính sách và mang tính dự báo cao chính là yếu tố quyết định cho các quyết định đầu tư quy mô lớn. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu chuyển đổi số toàn diện và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu thì nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ mạnh mẽ và quyết liệt. Tôi hy vọng những chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo gắn với chính sách “chiêu hiền, đãi sĩ”, trọng dụng nhân tài, lấy con người làm trung tâm của phát triển sẽ được các ĐB quan tâm, liên tục phản ánh tiếng nói doanh nghiệp tới các cấp Trung ương. Ông PHẠM BẮC BÌNH, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng: Đồng hành cùng “từng bước chân” của doanh nghiệp Tôi đặt kỳ vọng lớn vào những ĐBQH và HĐND các cấp sẽ trúng cử nhiệm kỳ mới. ĐB của nhân dân phải mang tinh thần đổi mới, quán triệt sâu sắc các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Bởi đây là giai đoạn bứt phá với rất nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thay đổi diện mạo nền kinh tế Việt Nam. Những người trúng cử phải có đủ tâm, đủ tầm, đi sâu đi sát dõi theo từng bước chân của doanh nghiệp và người dân. QH cần tránh đưa ra những quyết sách theo kiểu “làm trước sửa sau, làm tới đâu sửa tới đó”. Hiện nay, QH, Chính phủ đang ban hành nhiều cơ chế, chính sách đột phá, được cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ và đánh giá cao. Với vai trò là người đại diện cho tiếng nói người dân, ĐBQH ra nghị trường phải nói thật lòng và có tính phản biện cao. Họ không được sợ sai, không sợ lỗi thời khi chuyển tải đúng quan điểm tiếp thu từ người dân để QH, Chính phủ lắng nghe. Tôi cũng đặc biệt kỳ vọng vào thế hệ cán bộ trẻ và những nhân tài mới của đất nước. Mong họ sẽ thiết kế, đặt ra những cơ chế giúp Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, sánh vai với các quốc gia trong khu vực và thế giới. MINH TRÚC - NHẪN NAM - TẤN VIỆT TP cũng lên kịch bản chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh, các tình huống về an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra bầu cử. TP.HCM đang rà soát kỹ lưỡng từng khâu, điều hành chặt chẽ, chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống. Khi mỗi phần việc được chuẩn bị chu đáo, mỗi cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm thì mỗi lá phiếu của cử tri sẽ thực sự gửi gắm trọn vẹn niềm tin, phản ánh trung thực ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước. Trong bối cảnh chuyển đổi số, TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin chính thống, hoàn thiện ở mức cao nhất công tác quản lý dữ liệu và bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Các thông tin tiểu sử, chương trình hành động được công khai, đặc biệt là tổ chức mạn đàm tiểu sử tại các khu dân cư giúp cử tri nắm được thông tin đầy đủ, chính xác về các ứng cử viên để nghiên cứu, quyết định. Mọi quy trình tổ chức bầu cử tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đặt yêu cầu an toàn, chính xác lên hàng đầu. Ngoài ra, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, đa dạng hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri tham gia đi bầu. TP cũng chủ động nắm bắt tình hình dư luận để xử lý kịp thời, bảo đảm môi trường bầu cử lành mạnh, ổn định. Đại biểu phải có trách nhiệm lâu dài trước dân . Ông gửi gắm điều gì đến các ĐB về trách nhiệm đại diện tiếng nói của người dân trong nhiệm kỳ mới? + Được là ĐB dân cử là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng nhiều trách nhiệm hơn trước dân. Mỗi ĐB luôn ý thức việc duy trì gắn bó thường xuyên với đời sống của người dân, cùng chia sẻ, trăn trở và tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, lắng nghe tiếng nói cử tri tại địa bàn… Đây là cam kết, trách nhiệm lâu dài trước dân, là cầu nối vững chắc giữa cử tri với các cơ quan nhà nước. TP.HCM đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng. ĐB dân cử cần phát huy tinh thần đổi mới, tư duy đột phá, dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm, đồng hành cùng chính quyền TP trong hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, thể chế và nguồn lực. Và mỗi ĐB được giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ này sẽ có thêm những bài học từ thực tiễn cuộc sống, được tiếp thêm những kinh nghiệm, hành trang quý báu để làm tốt hơn công việc hằng ngày, bản lĩnh hơn trong hoạt động công vụ, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đó cũng chính là phần việc có ý nghĩa nhất mà mỗi ĐB có thể làm cho người dân và cũng là điều mà người dân TP luôn mong mỏi. . TP.HCM muốn gửi thông điệp gì đến cử tri trước ngày bầu cử? + Với sự chuẩn bị chủ động, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao, TP.HCM hướng tới một cuộc bầu cử thực sự dân chủ, kỷ cương, đúng pháp luật. Ủy ban bầu cử TP.HCM tin tưởng mỗi cử tri sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ thông tin về người ứng cử và tham gia bầu cử đầy đủ. Sự tham gia tích cực của người dân là yếu tố quan trọng bảo đảm thành công của cuộc bầu cử và là nền tảng cho sự phát triển ổn định của TP.HCM trong nhiệm kỳ mới. Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ thể hiện quyền mà còn là trách nhiệm lớn lao của mỗi công dân đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước nói chung và TP nói riêng. . Xin cảm ơn ông.• nhất cho Ngày hội Qua ghi nhận tại các khu vực tổ chức bầu cử sớm, tỉ lệ cử tri tham gia đạt mức rất cao, không khí diễn ra nghiêm túc, đúng quy định và bảo đảm an toàn. Nhiều cử tri đã chủ động tìm hiểu kỹ thông tin về người ứng cử trước khi thực hiện quyền bầu cử. Điều đó cho thấy người dân không chỉ nhận thức rõ quyền lợi của mình mà còn ý thức sâu sắc về trách nhiệm công dân trong xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh. Sự tham gia tích cực của cử tri trong những ngày bầu cử sớm vừa qua là minh chứng cho truyền thống tốt đẹp của người dân TP - đó là trách nhiệm, nghĩa tình, luôn chung sức, đồng lòng xây dựng, bảo vệ và phát triển TP. Tôi tin rằng với tinh thần đó, ngày bầu cử chính thức sẽ thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM Ý kiến Trách nhiệm, nghĩa tình, luôn chung sức, đồng lòng

6 Thời sự - Thứ Bảy 14-3-2026 ĐBQH Tạ Văn Hạ cho biết nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm, ông sẽ bước vào nhiệm kỳ tới với tâm thế của một người mang theo trách nhiệm lớn hơn là vinh dự. Mỗi lá phiếu của cử tri là sự gửi gắm kỳ vọng rằng người ĐB phải tiếp tục dấn thân, nói được tiếng nói của thực tiễn và góp phần thúc đẩy những đổi mới cần thiết cho đất nước. Trong nhiệm kỳ tới, ông cũng mong đóng góp nhiều hơn vào việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia. Ông cũng sẽ tiếp tục giữ cho mình sự thẳng thắn tại nghị trường, sự kiên trì theo đuổi những vấn đề lớn của quốc gia và sự lắng nghe chân thành đối với tiếng nói của nhân dân. “Với mỗi ĐB, trong đó có tôi, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được sự gắn bó với cử tri, với thực tiễn cuộc sống, bởi đó chính là nơi bắt đầu của mọi chính sách đúng đắn”- ông Hạ chia sẻ. Kiên trì theo đuổi những vấn đề lớn Nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa XV được nhìn nhận là một nhiệm kỳ đặc biệt khi vừa phải ứng phó với những biến động chưa từng có do đại dịch và bất ổn kinh tế toàn cầu, vừa phải đưa ra những quyết sách lớn tạo nền tảng phát triển lâu dài cho đất nước. Nhiều quyết sách được ban hành linh hoạt, thể hiện một nghị trường ngày càng gắn chặt hơn với nhịp vận động của đời sống kinh tế - xã hội. Đại biểu (ĐB) Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của QH khóa XV, nhìn nhận QH đã thể hiện rất rõ tinh thần hành động, quyết liệt và đồng hành cùng Chính phủ, cùng Nhân dân. Từ gói phục hồi kinh tế đến siêu dự án lịch sử . Phóng viên: QH khóa XV được xem là nhiệm kỳ hành động với những siêu dự án hạ tầng, chính sách an sinh toàn cầu, xung độ t địa chính ở một số khu vự c trên thế giới cho đến yêu cầu cấp bách về đổi mới thể chế và tổ chức bộ máy. Chính trong bối cảnh ấy, QH đã thể hiện rất rõ tinh thần hành động, quyết liệt và đồng hành cùng Chính phủ, cùng Nhân dân. QH đã ban hành nhiều quyết sách lớn về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, trong đó có Nghị quyết 43/2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đây được coi là gói chính sách tài khóa, tiền tệ lớn nhất từ trước tinh thần, quyế t tâm cao nhất. . Trong hàng loạt chính sách đã ban hành, theo ông đâu là những “nút thắt” lớn nhất mà QH đã quyết liệt tháo gỡ thành công để tạo xung lực mới cho kinh tế - xã hội? + Trước hết là nút thắt về phục hồi kinh tế sau đại dịch và các nút thắt về hạ tầng phát triển như tôi nói ở trên. Tiếp đó là nút thắt về thể chế và pháp luật, vốn được coi là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. QH đã tập trung sửa đổi nhiều đạo luật quan trọng, đặc biệt là Luật Đất đai 2024 cùng các luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản… nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quản lý và khơi thông các nguồn lực. Trong nhiệm kỳ này, QH cũng đã hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu cuộ c cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và nghiên cứu mô hình chính quyền địa phương hai cấ p phù hợp với yêu cầu phát triển. Việc tháo gỡ những nút thắt này đã góp phần tạo xung lực sát sườn và những quyết sách thể chế chưa từng có tiền lệ. Nhìn lại hành trình đầy áp lực nhưng sôi động vừa qua, cảm xúc đọng lại lớn nhất trong ông lúc này là gì? + Ông Tạ Văn Hạ (ảnh): Tôi nghĩ trước hết là niềm tự hào và trách nhiệm rất lớn. Bởi đây là một nhiệm kỳ đặc biệt, mang dấu ấn lịch sử , diễn ra trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều biến động chưa từng có. Từ đại dịch COVID-19, khó khăn kinh tế tới nay hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và kích thích tăng trưởng. Song song đó, QH khóa XV đã thông qua nhiều siêu dự án hạ tầng như Nghị quyết 44/2022 về chủ trương đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 - được xem là dự án giao thông lớn nhất cả nước, Nghị quyết 172/2024 về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Nghị quyết 256/2025 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình… Các dự án này được xem là hạ tầng động lực, tạo không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế lớn. QH cũng đặc biệt hoàn thiện hệ thống pháp luật và đổi mới bộ máy… với nhiều quyết định mang tính lịch sử được đưa ra với tinh thần rất trách nhiệm. Điều khiến tôi xúc động nhất là sự đồng lòng của các ĐBQH và niềm tin, kỳ vọng của cử tri cả nước. Chính niềm tin ấy là động lực để mỗi ĐB luôn nỗ lực, trăn trở và làm việc với Điều quan trọng nhất không phải là một đề xuất của mình được nhắc tới mà là những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuối cùng đã mang lại sự thay đổi căn bản, với nhiều lợi ích thiết thực. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để lại dấu ấn đậm nét qua những quyết sách linh hoạt, bám sát thực tiễn, góp phần khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước. Sức sống mới từ nghị trường Quốc hội - Bài cuối Dấu ấn từ những quyết sách tiền lệ LÊ THOA thực hiện mới cho nền kinh tế và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào các quyết sách của Đảng, QH và Nhà nước. Quyết sách “ý Đảng hợp lòng dân” . Vậy quyết sách nào đã được ông dành nhiều tâm sức và đeo đuổi nhất? Soi chiếu vào thực tiễn, ông thấy hiệu quả mà chính sách đó mang lại ra sao? + Có lẽ một trong những vấn đề mà tôi dành nhiều tâm sức, trăn trở và kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua là việc sắp xếp lại tổ chứ c bộ má y, tinh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ĐB dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15-11-2025. Ảnh: QUANG KHÁNH Trong nhiệm kỳ QH khóa XV, nhiều quyết sách quan trọng mang tính lịch sử đã được ban hành, đặc biệt là các cơ chế, chính sách vượt trội dành cho TP.HCM. Là đầu tàu kinh tế của cả nước nên mỗi quyết sách dành cho TP.HCM chưa bao giờ chỉ là câu chuyện riêng của địa phương này. Từ Nghị quyết 54 đến Nghị quyết 98 và bây giờ là Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, có thể thấy QH ngày càng mở rộng không gian thể chế để TP.HCM chủ động hơn trong phát triển. Riêng Nghị quyết 98 đã thiết kế 44 cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có nhiều cơ chế vượt khung. Nghị quyết 260 tiếp tục mở rộng dư địa phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực như phát triển đô thị theo mô hình TOD, thu hút nhà đầu tư chiến lược hay hình thành các không gian kinh tế mới. Cùng với đó là Nghị quyết 188 về cơ chế đặc thù phát triển mạng lưới đường sắt đô thị và Nghị quyết 222 về trung tâm tài chính quốc tế. Đây đều là những quyết sách có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của TP.HCM. Nhìn từ nghị trường, tôi cảm nhận rất rõ sự tâm huyết và kỳ vọng lớn của QH đối với TP.HCM. Trước đây, “chiếc áo thể chế đồng phục” dành cho đô thị hơn 10 triệu dân như TP.HCM đã bắt đầu trở nên chật chội. Đến nay, khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, hình thành không gian phát triển mới với quy mô hơn 13,7 triệu dân và diện tích hơn 6.700 km² thì một khung thể chế tương xứng tầm siêu đô thị lại càng trở nên cấp bách. Hiện nay, một thiết kế thể chế ở tầm siêu đô thị đã trở thành đòi hỏi khách quan. Muốn phát triển hệ thống metro, triển khai TOD, tái thiết các công trình kết nối vùng hay khơi thông dòng vốn xã hội… thì không thể chỉ bổ sung từng mảnh cơ chế rời rạc. Thay vào đó rất cần một thiết kế pháp lý đủ tầm và đủ dài hơi cho cấu trúc đa cực, đa trung tâm của TP mới. Đó là lý do tôi nhiều lần kiến nghị nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM. Để đạt được tăng trưởng hai con số và giữ vai trò đầu tàu của nền kinh tế, TP.HCM cần nguồn lực rất lớn để phát triển hạ tầng giao thông, metro, logistics, trung tâm tài chính, công nghiệp công nghệ cao và đô thị số… Tuy nhiên, nguồn lực bền vững không thể chỉ dựa vào ngân sách. Quan trọng là phải có thể chế đủ mạnh để khơi thông dòng vốn xã hội, cho phép TP chủ động tạo nguồn lực, phân bổ và chịu trách Nghị trường Quốc hội và niềm tin trao cho đầu tàu TP.HCM CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XVI ĐBQH KHÓA XVI VÀ HĐND CÁC CẤP BẦU CỬ ĐBQH Phạm Trọng Nhân.

