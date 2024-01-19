CỬ TRI CẢ NƯỚC NÔ NỨC TRONG NGÀY HỘI NON SÔNG SỐ 051 (7622) - Thứ Hai 16-3-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Ngày 15-3, trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội non sông, gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: NHÓM PV trang 2+3 99,38% cử tri cả nước bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp khoá mới trang 2+3+4+5 trong so nay Cuộc thi “Công dân với bầu cử” khép lại với gần 70.000 lượt dự thi trang 6 TĂNG PHỤ CẤP CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TỪ 2026: Gópphầncảithiệnđờisống và giữ chân y, bác sĩ trang 12 trang 14 SỬA LUẬT LUẬT SƯ: Đề xuất luật sư được ký hợp đồng vụ việc với cơ quan nhà nước

2 Thời sự - Thứ Hai 16-3-2026 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Sáng 15-3, gần 79 triệu cử tri cả nước đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những ĐB tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong QH và HĐND các cấp. Ngày hội lớn của đất nước Sáng 15-3, tại Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, khu vực bỏ phiếu Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Ba Đình), Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc… đã có mặt tại đây để chuẩn bị thực hiện quyền công dân của mình. Sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ ông rất phấn khởi khi được thực hiện quyền cử tri của mình tại nơi cư trú. “Đặc biệt, tôi đã được chứng kiến không khí bà con cử tri tập trung rất đông đủ, với tinh thần rất phấn khởi để tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” - ông nói. Theo Tổng Bí thư, có thể gọi đây là cuộc tổng tuyển cử Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã đến dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14 (gồm ấp 19, ấp 20), xã Hóc Môn, TP.HCM, được đặt tại Trường THCS Đỗ Văn Dậy. Tại đây, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn gửi thông điệp “Đi bầu là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân cả nước, bầu cử ĐBQH khóa XVI lần này càng có ý nghĩa đánh dấu 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên của QH Việt Nam, bầu ra QH khóa đầu tiên”. Từ đó, Chủ tịch QH tin tưởng cử tri cả nước lựa chọn người có tài, có đức, xứng đáng bầu làm ĐBQH, HĐND các cấp để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XIV. Trong khi đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ với tư cách là người tham gia nhiều khóa QH và HĐND, ông cảm nhận QH và HĐND các cấp mỗi ngày luôn đổi mới, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. cho nhiệm kỳ tới. “Như bao người dân khác, tôi mong muốn các ĐB khi trúng cử sẽ cố gắng làm việc, chăm lo cho sự phát triển của đất nước, TP.HCM; đặc biệt là đời sống của người dân như chúng tôi ngày một tốt hơn” - cử tri Trước cho biết. Cử tri Dương Minh Triết (18 tuổi) cho biết vì là lần đầu đi bỏ phiếu nên khi nhận được phiếu cử tri em đã rất bồi hồi, những việc như vậy trước đây em chỉ thấy trên sách giáo khoa hay trên tivi. Cử tri cả nước nô nức trong non sông của quốc gia lần thứ 16. Đất nước chúng ta 80 năm đã trải qua 16 lần bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp, để lựa chọn những người uy tín nhất, được nhân dân tín nhiệm nhất để tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước chúng ta phát triển. “Công tác bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo, từ rất sớm trên tất cả lĩnh vực; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có thể được thể hiện ý kiến của mình, lá phiếu của mình” - Tổng Bí thư nói. Cũng theo người đứng đầu Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp lần này được nhân dân đã rất đồng tình, ủng hộ, coi đây là ngày hội lớn của đất nước. Qua đó, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của mình một cách trực tiếp để lựa chọn những người đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác các công việc chung của đất nước cũng như của các địa phương, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc mãi mãi bền vững. Đồng thời, đất nước chúng ta phát triển một cách bền vững, ổn định, nhanh, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. “Đây cũng là những nguyện vọng của nhân dân mà chúng ta tin tưởng, giao phó cho các cấp lãnh đạo, những người xứng đáng là ĐB của nhân dân trong đợt bầu cử lần này” - Tổng Bí thư nói thêm. Tin tưởng cử tri lựa chọn người có tài, có đức Sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư “Đây cũng là trường học lớn dành cho những người có cơ hội tham gia” - ông nói và cho rằng ai cũng mong có cơ hội để được học ở ngôi trường lớn này nhưng không phải ai cũng có cơ hội. “Vì vậy, ngay cả khi không là ĐB, khi được tham gia vào quá trình công tác trong thời gian qua, tiếp xúc cử tri cũng đã là bài học, những kinh nghiệm đáng quý phục vụ cho công tác của mình” - Bí thư TP.HCM nhìn nhận. Xứng đáng đại diện cho tiếng nói người dân Từ sáng sớm, đông đảo cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TP.HCM đã đến, cùng tham gia khai mạc và chờ bỏ phiếu. Đến điểm bỏ phiếu từ sớm, cử tri Nguyễn Thị Trước (ấp 19) cho biết đây không phải là lần đầu bà đi bầu cử ứng viên ĐBQH và HĐND các cấp. Dù vậy, với bà lần nào cũng có sự háo hức vì mỗi nhiệm kỳ đều sẽ lại bầu chọn những người xứng đáng hơn Theo số liệu từ Hội đồng bầu cử quốc gia, tỉ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đạt 99,38%. Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội. Ảnh: NHẬT BẮC Chiều 15-3, tại Trung tâm Báo chí bầu cử (Nhà QH), Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, đã trao đổi với PV các cơ quan báo chí về những điểm nổi bật và đánh giá sơ bộ về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh cho biết những công việc thực hiện ngay sau cuộc bầu cử là đánh giá và công bố kết quả bầu cử. Tại cuộc bầu cử lần này, việc chuyển đổi số đã đáp ứng được yêu cầu, công tác tổng hợp kết quả sẽ rất nhanh. Vì vậy dự kiến sẽ công bố kết quả cuộc bầu cử này vào ngày 22-3. “Sau khi công bố, chúng tôi báo cáo với Hội đồng bầu cử quốc gia để hội đồng xác nhận kết quả cuộc bầu cử và chính thức xác nhận tư cách của các ĐB trúng cử. Sau khi thực hiện việc công bố kết quả và xác nhận tư cách ĐB, chúng tôi sẽ tiến hành tổng kết cuộc bầu cử. Dự kiến tổng kết bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 3-4 tới” - bà Thanh cho biết. Về việc tổ chức kỳ họp QH, HĐND các cấp sau bầu cử, cơ quan chức năng đã chính thức ban hành hướng dẫn cho các địa phương về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp. “Chúng tôi đang xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền để tổ chức kỳ họp đầu tiên của QH khóa mới, dự kiến vào đầu tháng 4-2026. Tại kỳ họp đó sẽ tiến hành công tác nhân sự và các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của QH” - Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh chia sẻ. Phó Chủ tịch QH chia sẻ cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với các cuộc bầu cử trước. Điểm khác biệt lớn nhất đó là rút ngắn thời gian so với các kỳ bầu cử trước hơn hai tháng. Bên cạnh đó là việc áp dụng chuyển đổi số hiệu quả. “Do đó, đến thời điểm này, có thể khẳng định mọi việc đã được triển khai rất bài bản, đúng quy trình, đúng thủ tục, rất Dự kiến công bố kết quả cuộc bầu cử vào ngày 22-3 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, thông tin về tình hình, tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu. Ảnh: TTXVN 99,38% là tỉ lệ cử tri cả nước đi bầu cử tính đến 20 giờ ngày 15-3, theo Hội đồng bầu cử quốc gia. Lào Cai là địa phương hoàn thành việc bầu cử sớm nhất vào lúc 17 giờ 45, cùng với TP Huế là 2/34 tỉnh, TP đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bầu. Bên cạnh đó, rất nhiều địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt tỉ lệ trên 99% như Hà Tĩnh, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên, Lạng Sơn, Thái Nguyên... Không có khu vực bỏ phiếu có tỉ lệ cử tri đi bầu dưới 50%. Tại TP.HCM, tính đến 19 giờ ngày 15-3, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 96,67%; có 161/168 địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu trên 90%, trong đó 31 xã, phường tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Theo báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên cả nước duy trì ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bầu cử. Dư luận chung trong nhân dân luôn tin tưởng, đồng tình và ủng hộ cuộc bầu cử. Việc cử tri tích cực tham gia bầu cử đã thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của lá phiếu. Tiêu điểm

3 Thời sự - Thứ Hai 16-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Ngày 15-3, dưới sự hướng dẫn của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy - Ban giám đốc BV Trung ương Quân đội 108, gần 3.400 cử tri của BV đã có mặt từ rất sớm tại khu vực bỏ phiếu số 32, phường Hai Bà Trưng để tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở tuổi bách niên, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cũng tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở BV. Bà chia sẻ là người đã gắn bó với các kỳ bầu cử ĐBQH từ khóa I đến nay, bà kỳ vọng đợt bầu cử này sẽ chọn được những ĐB có chất lượng để xây dựng đất nước. Lá phiếu của bà không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là biểu tượng của sự tiếp nối, là lời nhắn nhủ về lòng yêu nước cho thế hệ mai sau. Không chỉ riêng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình mà nhiều cử tri lão thành, những người đã dành trọn cuộc đời phụng sự Tổ quốc vẫn đặt trọn niềm tin vào từng lá phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin son sắt vào thế hệ tiếp nối. BÁO NHÂN DÂN Sáng 15-3, hòa chung không khí của cả nước, khu vực bỏ phiếu số 14 đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức bầu cử cho gần 50 cử tri là ngư dân. Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đây là lần thứ hai đảo Trường Sa tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước. Lần thứ nhất vào năm 2021. Theo ông Liêm, đây là một nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu để có thể vượt qua những khắc nghiệt cả về địa lý, thời tiết. “Với quyết tâm chính trị cao nhất, Ủy ban bầu cử đặc khu đã khắc phục khó khăn, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chỉ đạo đảo Trường Sa làm tốt mọi công tác chuẩn bị, từng lá phiếu được chuyển đến tận tay các cử tri đúng thời gian để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân” - ông Liêm nói. XUÂN HOÁT Ngày 15-3, nhiều cử tri dù cao tuổi vẫn cố gắng có mặt tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Tại tổ bầu cử số 30, phường Thủ Đức, TP.HCM, ngay từ lúc 6 giờ 30 sáng, cụ Đặng Chưởng (100 tuổi) cũng đã có mặt để bầu cử. Dù tuổi tác đã cao, ông vẫn rất minh mẫn, đọc từng tên ứng cử viên các cấp để lựa chọn. “Năm năm mới có một lần bỏ phiếu, tôi nhất định phải đi, tìm ra người tài phục vụ cho nhân dân, cho đất nước” - cụ Chưởng cho biết. Tại Hà Nội, dù đã bước sang tuổi 100 và thuộc diện cử tri cao tuổi được ưu tiên hỗ trợ bỏ phiếu tại nhà, cụ Phạm Thị Bắc - cử tri lớn tuổi nhất tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng vẫn trực tiếp đến điểm bầu cử. “Được trực tiếp cầm lá phiếu bầu là niềm vui lớn đối với tôi. Tôi muốn đến điểm bầu cử thật sớm để hòa cùng không khí của ngày hội toàn dân” - cụ Bắc chia sẻ. Tại xã Thu Cúc (tỉnh Phú Thọ), hình ảnh cụ Giàng Thị May (111 tuổi, dân tộc Mông) đến khu vực bỏ phiếu đã để lại nhiều cảm xúc đẹp. Dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” và thuộc diện cử tri cao tuổi được ưu tiên hỗ trợ bỏ phiếu tại nhà nhưng cụ May cho biết cụ vẫn minh mẫn, cụ muốn đến điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, chung vui cùng ngày hội non sông. NHÓM PV Sáng 15-3, tại Cơ sở cai nghiện số 1 (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM), công tác tổ chức bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ và các học viên đang cai nghiện được triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định và giữ vững an ninh, trật tự. Trung tá Phạm Tân Thanh, Trưởng Cơ sở cai nghiện số 1, Công an TP.HCM, cho biết để chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị đã chủ động phối hợp với UBND xã Xuân Thới Sơn rà soát, lập điểm bầu cử riêng đối với cán bộ, chiến sĩ, người lao động và các học viên đang cai nghiện tại cơ sở. Sau lễ khai mạc, 139 cán bộ, chiến sĩ và 1.081 học viên đủ điều kiện đã được cấp thẻ cử tri, tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định. Cùng ngày, hơn 900 cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam tại trại tạm giam số 1 và trại tạm giam số 2 thuộc Công an tỉnh An Giang đã tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. N.TÂN - C.ANH Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội XVI Bầu cử trên đảo Trường Sa Nhiều cử tri trăm tuổi vẫn trực tiếp đi bầu cử Hơn 900 cử tri đặc biệt ở An Giang tham gia bầu cử “Em cảm thấy rất vinh dự khi lần đầu thực hiện nghĩa vụ công dân Việt Nam. Em kỳ vọng các ĐB trúng cử nhiệm kỳ này sẽ góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh” - cử tri trẻ Dương Minh Triết nói. Tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Linh Xuân, TP.HCM, từ sáng sớm đã có đông đảo người dân, chủ yếu là công nhân và người lao động trên địa bàn, đến thực hiện quyền công dân của mình. Nhiều cử tri tranh thủ đi bỏ phiếu trước giờ làm việc hoặc sau ca đêm, góp phần tạo nên không khí sôi nổi trong ngày hội bầu cử. Chị Huỳnh Thị Như (37 tuổi, quê Cần Thơ), công nhân Khu chế xuất Linh Trung 1, cho biết rất xúc động khi tham gia ngày hội bầu cử của toàn dân. Theo chị Như, sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, việc tổ chức bầu cử lần này càng có ý nghĩa đặc biệt. “Tôi thấy rất vui và kỳ vọng nhiệm kỳ mới các ĐB sẽ thực sự lắng nghe, đại diện cho tiếng nói của người dân, nhất là người lao động” - chị Như nói.• Ngày hội Chủ tịch Quốc hội: Ý Đảng, lòng dân thể hiện rõ qua cuộc bầu cử Trưa 15-3, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã đến Trung tâm báo chí của Hội đồng bầu cử quốc gia để thăm, động viên hơn 400 PV, biên tập viên, kỹ thuật viên đang tác nghiệp. Phát biểu tại đây, Chủ tịch QH cho biết sau ngày bầu cử 15-3, cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị, Kết luận 03 của Ban Bí thư. Theo đó, cần phải tiếp tục quan tâm theo dõi, chỉ đạo sát sao để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp. Ông đánh giá cao công tác thông tin, tuyên truyền mà các cơ quan báo chí đang thực hiện, cùng với đó là các tiểu ban khác, như tiểu ban an ninh, trật tự đang bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. “Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 lần này sẽ lựa chọn những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa đất nước chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng” - Chủ tịch QH nói. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 32, BV Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Các cử tri nhận phiếu bầu từ tổ bầu cử trên đảo Trường Sa. Ảnh: XUÂN HOÁT Cụ Phạm Thị Bắc tham gia bỏ phiếu. Ảnh: ĐẮC LAM Cử tri bị tạm giam ở trại tạm giam số 2 tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: VĂN VŨ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại khu vực bỏ phiếu số 14. Ảnh: THUẬN VĂN chặt chẽ và đảm bảo đúng các yêu cầu. Chúng tôi thấy rằng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin rất hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu” - bà Nguyễn Thị Thanh cho biết. Phó Chủ tịch QH nói thêm kỳ bầu cử lần này diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Do đó đã tạo ra một hiệu ứng trong toàn xã hội, cũng như tạo thuận lợi cho công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử. “Chúng tôi kỳ vọng cuộc bầu cử lần này sẽ lựa chọn ra các ĐB với chất lượng cao hơn, tốt hơn và chúng ta sẽ chứng kiến một nhiệm kỳ QH cũng như HĐND các cấp đáp ứng được yêu cầu đổi mới và sẵn sàng cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh khẳng định. (Theo TTXVN)

4 Thời sự - Thứ Hai 16-3-2026 Đại biểu phải có khát vọng và quyết tâm đổi mới Bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, cho biết bà đã ba lần tham gia bầu cử khi trở về Việt Nam. Với bà, mỗi lần cầm lá phiếu đi bầu đều mang lại những cảm xúc rất đặc biệt. Bà Triều nêu bốn tiêu chí quan trọng khi lựa chọn ứng cử viên. Trước hết, đó phải là người có tư cách đạo đức tốt, có nhân cách và được nhân dân tin cậy, có sức lan tỏa và ảnh hưởng tích cực trong xã hội. Thứ hai là trí tuệ và năng lực, những người đã từng gánh vác trách nhiệm và chứng minh được khả năng của mình trong thực tiễn. Thứ ba, ĐB cần gắn bó với nhân dân, biết lắng nghe, tôn trọng và truyền tải được nguyện vọng của người dân. Cuối cùng, bà đặc biệt coi trọng những người có khát vọng và quyết tâm đổi mới, sẵn sàng thực hiện những bước đột phá để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra. Ngày 15-3, gần 79 triệu cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hòa trong không khí ấy, nhiều kiều bào bày tỏ xúc động khi tự mình cầm trên tay lá phiếu cử tri và đi bầu, sau khi đã vượt hàng ngàn cây số về nước. Cảm giác như tiếng nói của mình sẽ được cất vang tại Quốc hội Vợ chồng ThS Đinh Hoàng Hà (Giám đốc quốc gia Học viện Hanbridge Singapore; Chi ủy viên Chi bộ Thông tấn xã - Truyền hình - Cộng đồng thuộc Đảng bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM), tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11 - khu phố 11 tại Trường THCS Hồng Bàng, phường Chợ Lớn. Ông Đinh Hoàng Hà chia sẻ: “Gia đình tôi sinh sống ở Singapore được hơn 10 năm. Lần trước do dịch COVID-19 nên không thể về nước tham gia bầu cử. Kỳ này, ngay từ khi biết chính thức ngày bầu cử, vợ chồng tôi đã lên kế hoạch về nước để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Khi tự tay cầm lá phiếu lựa chọn những ĐB xứng đáng vào QH và HĐND các cấp, tôi có cảm giác rất khó tả, rất thiêng liêng. Cái cảm giác giống như tiếng nói của mình được cất vang trong hội trường QH vậy”. Trong khi đó, sau hơn 20 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Danh dự người Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản), trở về Việt Nam để trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân. “Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được trực tiếp bỏ lá phiếu, hoàn thành trách nhiệm của một cử tri. Tôi Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn IPPG, cho biết đi bỏ phiếu là nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân yêu nước, là quyền được tự tay lựa chọn người tài đức gánh vác vận mệnh đất nước. “Tôi đã sống ở nhiều nước nhưng chỉ tại Việt Nam mới cảm nhận trọn vẹn hai chữ công dân. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng sáng nay, tôi nhớ ngày trở về năm 1985, chính lá cờ ấy đã cho tôi niềm tin để bắt đầu lại từ đây” - ông Hạnh Nguyễn chia sẻ. Về kỳ vọng đối với QH khóa mới, ông Hạnh Nguyễn cho biết ông đặt niềm tin rất lớn vào các ứng cử viên trẻ có chương trình hành động cụ thể. Việt Nam đang trong cuộc cạnh tranh gay gắt với khu vực và thế giới để thu hút đầu tư chúng ta cần những ĐB hiểu luật quốc tế, có năng lực hoạch định chính sách thực tế và dám chịu trách nhiệm. Thế hệ chúng tôi đã mở đường, trong danh sách ứng cử viên QH và HĐND TP được coi là một bước đổi mới quan trọng trong “kỷ nguyên vươn mình” của đất nước. “Đây là lực lượng nòng cốt được kỳ vọng sẽ đóng góp trực tiếp vào việc thiết kế, xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế và tháo gỡ những “nút thắt” pháp lý cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước” - ông Tuệ chia sẻ. Luật sư thực hiện quyền dân chủ trực tiếp trong ngày hội bầu cử Tại các điểm bỏ phiếu ở TP.HCM, các luật sư đã tham gia bỏ phiếu để bầu ra các ĐBQH, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Luật sư Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: “Với tư cách là một cử tri, đồng thời cũng là người ứng cử ĐBQH và HĐND TP, tôi tin tưởng cử tri sẽ lựa chọn đúng và đủ những ĐB xứng đáng nhất. Đó là những người không chỉ có tâm sáng mà còn có năng lực chuyên môn thực thụ và tầm nhìn; có đủ đức, tài, uy tín kỳ vọng những ứng cử viên mà tôi lựa chọn sẽ trở thành những ĐB ưu tú, có tài, có tâm và có tầm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, đồng thời quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” - ông Duy Anh chia sẻ. “Việt Nam đang ở thời điểm vàng, cơ hội không chờ ai” Ghi nhận tại kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp lần này, cộng đồng doanh nhân TP.HCM bày tỏ sự phấn khởi trước danh sách ứng cử viên giàu trí tuệ, trải nghiệm. Việc có gần 150 doanh nhân tham gia ứng cử được xem là tín hiệu tích cực cho một nhiệm kỳ hành động, thực tiễn và bứt phá. Dừng chân dưới lá cờ Tổ quốc trước điểm bỏ phiếu ngày 15-3, ông Johnathan Hạnh giờ là lúc thế hệ trẻ tăng tốc. Nhắn nhủ đến kiều bào, ông Hạnh Nguyễn nói: “Tôi đã làm việc với các tập đoàn lớn nhất thế giới, đã chứng kiến nhiều quốc gia chuyển mình và tôi nói thẳng rằng: Việt Nam đang ở thời điểm vàng và cơ hội này không chờ ai. Kiều bào chúng ta có tri thức, có vốn, có mạng lưới quốc tế, đó chính là lợi thế cạnh tranh mà đất nước đang rất cần. Hãy trở về, không phải chỉ vì nghĩa vụ, mà còn là cơ hội đầu tư tốt nhất vào chính quê hương mình”. Có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 18, phường Hiệp Bình, TP.HCM, ông Phan Đình Tuệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), chia sẻ niềm vui khi thấy danh sách ứng cử viên năm nay không chỉ có học hàm, học vị cao mà còn dày dạn kinh nghiệm thực tế. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhiều gương mặt doanh nhân Kiều bào, luật sư, doanh nghiệp gửi gắm nhiều kỳ vọng để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đây là cơ sở quan trọng để kiện toàn bộ máy nhà nước, đưa đất nước vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới” - luật sư Nguyễn Hải Nam nói. Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM cũng kỳ vọng những ĐB trúng cử sẽ thực sự là cầu nối vững chắc giữa nhân dân và Nhà nước. ĐB cần thường xuyên lắng nghe, thấu hiểu khó khăn để phản ánh trung thực lên nghị trường, dám nói lên sự thật để bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Luật sư Kim Ron Tha là cử tri phường Tây Thạnh, TP.HCM, cũng là ứng cử viên ĐB HĐND phường, chia sẻ: “Tôi tự hào vì được tổ chức và nhân dân tin tưởng hiệp thương. Khi đứng trước hòm phiếu, tôi không chỉ bầu cho mình mà đang cân nhắc về tương lai của cả địa phương. Tôi hiểu rõ kỳ vọng của người dân về một ĐB năng động, dám nói, dám làm. Nếu trúng cử, mỗi lá phiếu của bà con chính là một mệnh lệnh để tôi luôn nỗ lực hành động vì quyền lợi của nhân dân”.• ĐBQH KHÓA XVI VÀ HĐND CÁC CẤP BẦU CỬ Kiều bào chúng ta có tri thức, có vốn, có mạng lưới quốc tế, đó chính là lợi thế cạnh tranh mà đất nước đang rất cần. Trong ngày hội non sông, nhiều kiều bào bày tỏ xúc động khi tự mình cầm trên tay lá phiếu cử tri và đi bầu, sau khi đã vượt hàng ngàn cây số về nước. NHÓM PHÓNG VIÊN Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Danh dự người Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản), kỳ vọng những ứng cử viên mà ông lựa chọn sẽ trở thành những đại biểu ưu tú, có tâm và có tầm. Ảnh: NVCC Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn IPPG, cùng con trai đi bầu cử ngày 15-3. Ảnh: QUANG HUY thoisu@phapluattp.vn Luật sư Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch LIên đoàn Luật sư Việt Nam kỳ vọng cử tri lựa chọn người có đủ đức, đủ tài để đại diện cho nguyện vọng của Nhân dân. Ảnh: QUANG NGUYỄN

5 Thời sự - Thứ Hai 16-3-2026 Trong không khí ngày hội non sông, người dân cả nước nô nức đến các điểm bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu mình tín nhiệm, nhiều cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu cũng được hỗ trợ để tham gia bầu cử. NHÓM PHÓNG VIÊN thoisu@phapluattp.vn Thiêng liêng, trân trọng với quyền bầu cử Ngày 15-3, gần 79 triệu cử tri trên cả nước đồng loạt đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các chiến sĩ và người dân bỏ phiếu bầu cử tại đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa). Ảnh: TRƯỜNG SƠN Cử tri xã đảo Minh Châu (Hà Nội) rộn ràng bước vào ngày hội non sông. Ảnh: TRỌNG PHÚ Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi) đến điểm bỏ phiếu số 3 (phường Bình Thạnh, TP.HCM) để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: HẢI NHI Cử tri đang điều trị tại BV Trung ương Huế tự tay bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Ảnh: NGUYỄN DO Xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) dùng xe buýt tổ chức đưa đón cử tri tham gia bầu cử. Ảnh: THANH NHẬT Nhiều cử tri ở ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi (Cà Mau) từ rất sớm đã tranh thủ chạy vỏ lãi đến điểm bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: TRẦN VŨ Tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú (Đắk Lắk) có hơn 1.000 cử tri người dân tộc tham gia bầu cử. Ảnh: TIẾN THOẠI Không khí sôi nổi của ngày hội toàn dân tại phường Xuân Hòa (TP.HCM). Ảnh: LÊ THOA Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (giữa) và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy tham gia bầu cử điểm bầu cử số 7, phường Phú Thuận, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 16-3-2026 quy định chỉ những người có đủ tiêu chuẩn LS (Điều 10) có chứng chỉ hành nghề LS và gia nhập một đoàn LS thì mới đáp ứng điều kiện hành nghề LS (Điều 11) để thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của khách hàng. Trong đó, dịch vụ pháp lý của LS bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác. Đồng thời, theo quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2025 (trước đây là Luật Đầu tư 2020) thì một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện là hành nghề LS. Tuy nhiên, tình trạng cá nhân, tổ chức không phải LS nhưng cung cấp dịch vụ như LS vẫn tồn tại ở nhiều địa phương như Bộ Tư pháp đã chỉ ra. “Tình trạng này không những gây ảnh hưởng đến uy tín của LS, tổ chức hành nghề LS, mà còn gây ảnh hưởng đến quyền được cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp của khách hàng - những người đã trả chi phí để được sử dụng dịch vụ” - LS Liêu nhận định. Trước thực trạng đó, Bộ Tư pháp đã đề xuất phương án sửa đổi với mục tiêu là phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Cốt yếu là xây dựng một môi trường thông thoáng nhưng chuyên nghiệp, gắn liền với bảo đảm an ninh quốc gia và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Cụ thể, Luật LS sửa đổi sẽ làm rõ khái niệm “dịch vụ pháp lý” của LS là hoạt động thuộc phạm vi hành nghề của LS và có thu thù lao từ khách hàng. Còn “hỗ trợ pháp lý” là công việc có tính chất pháp lý, có thể là những công việc thuộc phạm vi hành nghề của LS nhưng không thu thù lao từ khách hàng. Hoạt động trợ giúp pháp lý là hoạt động hỗ trợ pháp lý cho đối tượng chính sách và được hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý. Đồng thời, hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, trọng tài, hòa giải được thực hiện theo pháp luật chuyên ngành và phù hợp với quy định của Luật LS. “Trên cơ sở đó xác định cung cấp “dịch vụ pháp lý” là hoạt động kinh doanh có điều kiện (chỉ người được cấp chứng chỉ hành nghề LS mới được cung cấp dịch vụ pháp lý). Đối với cá nhân, tổ chức không phải là LS, tổ chức hành nghề LS chỉ được thực hiện hỗ trợ pháp lý” - theo tờ trình của Bộ Tư pháp. Mở hành lang cho luật sư tham gia khu vực công Bên cạnh việc chấn chỉnh, siết chặt quản lý thị trường dịch vụ pháp lý, định hướng chính sách khi sửa đổi Luật LS còn mở ra cơ chế cho sự phối hợp giữa LS và cơ quan nhà nước. Theo đó, Bộ Tư pháp đề xuất bổ sung quyền của LS, tổ chức hành nghề LS được ký hợp đồng vụ việc hoặc hợp đồng tư vấn thường xuyên cho cơ quan, doanh nghiệp nhà nước để tư vấn chính sách, tham gia giải quyết các tranh chấp quốc tế, dự án QUỲNH LINH Trải qua gần hai thập niên thi hành, Luật Luật sư (LS) năm 2006 đã tạo dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển của đội ngũ LS Việt Nam cả về quy mô lẫn chất lượng. Tuy nhiên, trước yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế sâu rộng, những hạn chế, bất cập của luật hiện hành đòi hỏi một cuộc sửa đổi toàn diện. Phân định rõ “dịch vụ pháp lý” và “hỗ trợ pháp lý” Bộ Tư pháp - cơ quan chủ trì soạn thảo chính sách sửa đổi Luật LS - đã chỉ ra những hạn chế, bất cập cần khắc phục từ thực tiễn thi hành Luật LS năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012). Đó là tình trạng cá nhân, tổ chức không phải là LS nhưng cung cấp dịch vụ như LS tồn tại ở nhiều địa phương. Việc đăng ký kinh doanh hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật còn có cách hiểu chưa thống nhất dẫn đến tình trạng cho phép những người không đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp LS được cung cấp dịch vụ như LS. Hay là một số nội dung quan trọng, cần thiết nhưng chưa được quy định trong Luật LS hoặc đã được quy định nhưng chưa cụ thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất hoặc không còn phù hợp như khái niệm dịch vụ pháp lý của LS, phạm vi hoạt động hành nghề của LS… Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, LS Trương Ngọc Liêu (Đoàn LS TP Hà Nội) cho biết Luật LS hiện hành Bộ Tư pháp đề xuất luật sư được ký hợp đồng vụ việc, tư vấn thường xuyên cho cơ quan nhà nước. Ảnh minh họa: TRẦN MINH phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ lợi ích công, lợi ích của Nhà nước. Có thể thấy đề xuất này hoàn toàn phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu hình thành chế định LS công. Tại các địa phương năng động như TP.HCM, HĐND TP cũng đã ban hành Nghị quyết 98/2025 quy định các chính sách khuyến khích, phát huy vai trò của LS trong việc tham gia vào các chương trình xây dựng và phát triển TP. ThS Nguyễn Nhật Khanh, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, đánh giá đề xuất này là một bước đi đáng chú ý trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý về dịch vụ pháp lý tại Việt Nam. Thứ nhất, đề xuất này phù hợp với xu hướng quốc tế khi vai trò của LS không chỉ giới hạn trong hoạt động tranh tụng mà còn mở rộng sang tư vấn chính sách, phòng ngừa rủi ro pháp lý và hỗ trợ hoạch định chiến lược cho Nhà nước và doanh nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam tham gia sâu vào các hiệp định thương mại và đối mặt với nhiều tranh chấp quốc tế, đầu tư, thương mại, việc huy động nguồn lực LS có chuyên môn cao sẽ giúp nâng cao năng lực bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích công. Thứ hai, việc cho phép ký hợp đồng tư vấn thường xuyên sẽ tạo cơ chế sử dụng dịch vụ pháp lý một cách chuyên nghiệp và linh hoạt hơn so với mô hình “tham vấn ý kiến pháp lý theo vụ việc”. Điều này có thể giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý ngay từ giai đoạn xây dựng chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội, thay vì xử lý hậu quả khi tranh chấp đã phát sinh. Tuy nhiên, để quy định này phát huy hiệu quả, ThS Khanh cho rằng cần thiết kế cơ chế minh bạch và kiểm soát xung đột lợi ích. Ví dụ, cần quy định rõ tiêu chí lựa chọn LS, cơ chế đấu thầu hoặc thuê dịch vụ pháp lý, cũng như trách nhiệm bảo mật thông tin và trách nhiệm nghề nghiệp. Đồng thời, phải phân định rõ vai trò giữa bộ phận pháp chế trong các cơ quan nhà nước và LS tư vấn bên ngoài để tránh chồng chéo hoặc phụ thuộc quá mức. “Nếu được thiết kế hợp lý, đề xuất này không chỉ tăng cường vai trò của LS trong quản trị nhà nước và phát triển kinh tế, mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạch định chính sách và bảo vệ lợi ích quốc gia trong môi trường pháp lý quốc tế ngày càng phức tạp” - ThS Nguyễn Nhật Khanh nêu quan điểm.• “Dịch vụ pháp lý” là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Cá nhân, tổ chức không phải là luật sư, tổ chức hành nghề luật sư chỉ được thực hiện hỗ trợ pháp lý, theo tờ trình của Bộ Tư pháp. phapluat@phapluattp.vn SỬA LUẬT LUẬT SƯ: Đề xuất luật sư được ký hợp đồng vụ việc với cơ quan nhà nước Bộ Tư pháp đề xuất nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện Luật Luật sư, đảm bảo minh bạch thị trường dịch vụ pháp lý. Chính sách 1 là xây dựng đội ngũ LS có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề của LS. Chính sách này tập trung xây dựng đội ngũ LS có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng và chuyên môn giỏi để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Chính sách 2 là phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy tổ chức hành nghề LS hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và chủ trương phát triển kinh tế tư nhân. Chính sách này hướng tới mục tiêu phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, chuyên nghiệp, gắn liền với an ninh quốc gia và hội nhập quốc tế, tạo điều kiện về cơ chế chính sách, môi trường thông thoáng cho LS, tổ chức hành nghề LS phát triển, đồng thời khuyến khích việc nội địa hóa các tổ chức hành nghề LS nước ngoài tại Việt Nam. Chính sách 3 là đổi mới quản lý nhà nước về LS và hành nghề LS theo hướng hiệu lực, hiệu quả, thực hiện phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số; nâng cao năng lực, trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của LS. Chính sách này tập trung nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước kết hợp với phát huy vai trò tự quản của tổ chức nghề nghiệp LS thông qua chuyển đổi số và phân cấp mạnh mẽ. Luật Luật sư (sửa đổi) tập trung vào ba nhóm chính sách lớn

7 TAND tỉnh Tây Ninh vừa công bố quyết định giám đốc thẩm đối với TQT về tội đánh bạc. Theo nội dung vụ án, từ đầu tháng 1-2025, HTKC đã dùng kết quả xổ số kiến thiết để đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi bán số đề. Ngày 4-1-2025, C bán số đề cho T với số tiền hơn 15 triệu đồng, kết quả T thắng hơn 48 triệu đồng. Như vậy tổng số tiền bị cáo T dùng vào việc đánh bạc là hơn 64 triệu đồng. Cùng ngày, bị cáo C bán số đề cho NVG và T với tổng số tiền là hơn 9 triệu đồng, trong đó G mua hơn 1 triệu đồng, T mua hơn 7,9 triệu đồng, cả hai không trúng thưởng. Xử sơ thẩm, TAND huyện Cần Giuộc (nay là TAND khu vực 7 - Tây Ninh) tuyên phạt bị cáo T 1 năm tù về tội đánh bạc; C 3 năm tù và phạt tiền 20 triệu đồng đối với bị cáo G về cùng tội danh này. Bị cáo T sau đó đã kháng cáo nhưng tự nguyện rút đơn. Ngày 22-10-2025, viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy bản án sơ thẩm về phần trách nhiệm hình sự của T và được Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh chấp nhận. Theo Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh, T bị kết án về tội đánh bạc theo điểm b khoản 2 Điều 321 BLHS (khung hình phạt 3-7 năm tù). Bản án sơ thẩm nhận định bị cáo T đã tự nguyện giao nộp số tiền dùng vào việc đánh bạc và thắng bạc để áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS (người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả) và áp dụng Điều 54 BLHS, tuyên phạt bị cáo T 1 năm tù, dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là không phù hợp quy định pháp luật, sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Bên cạnh đó, theo Án lệ 48/2021/AL, tiền dùng vào đánh bạc là phương tiện phạm tội, còn tiền thắng bạc là thu lợi bất chính, đều phải bị tịch thu sung công quỹ. Việc bị cáo giao nộp số tiền này không phải là hành vi “tự nguyện khắc phục hậu quả” hay “tự nguyện bồi thường” để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS… SONG MAI - THÙY DƯƠNG Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 16-3-2026 SONG MAI Vừa qua, VKSND TP.HCM đã ban hành quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm ngày 3-12-2025 của TAND TP.HCM trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Vụ án liên quan đến gói thầu số 25 - thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình, thuộc dự án trang thiết bị y tế BV đa khoa TP Vũng Tàu (cũ) do sở làm chủ đầu tư. Nhà nước thiệt hại hơn 18 tỉ đồng Theo hồ sơ, khoảng cuối tháng 5-2021, khi biết thông tin Sở Y tế có thông báo mời thầu gói thầu số 25, Huỳnh Tuấn Anh (cựu giám đốc Công ty TNHH TM DV Tạ Thiên Ân) và Lê Hữu Lễ (cựu trưởng phòng Kinh doanh thiết bị y tế thuộc Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex) đã liên hệ với nhau để trao đổi về việc Công ty Vimedimex đứng tên trên hồ sơ dự thầu, Công ty Tạ Thiên Ân sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị hàng hóa. Tuy nhiên, để tránh việc lộ thông tin nâng giá bán hàng với chênh lệch cao, giữa hai công ty không ký kết thỏa thuận liên doanh, liên kết dự thầu phù hợp pháp luật đấu thầu mà Công ty Tạ Thiên Ân sẽ mua hàng rồi bán lại cho Vimedimex với mức giá được nâng lên so với giá mua vào. Sau đó, Vimedimex sẽ bán cho Sở Y tế với mức giá chênh lệch không cao so với giá đã ký hợp đồng mua bán với Công ty Tạ Thiên Ân. Nếu trúng thầu, Vimedimex sẽ được chia lợi nhuận khoảng 1,7%-1,8% tổng giá trị gói thầu, tương đương số tiền 683 triệu đồng. Sau khi trúng thầu, Vimedimex ký hợp đồng mua hàng trọn gói từ Công ty Tạ Thiên Ân để thực hiện hợp đồng mà không mua trực tiếp từ các nhà cung cấp như cam kết trong hồ sơ dự thầu. Các bị cáo Huỳnh Tuấn Anh đã cùng với Lê Hữu Lễ, Tạ Quang Trường (cựu phó tổng giám đốc Vimedimex) đã không thực hiện đúng nội dung hồ sơ dự thầu mà ký hợp đồng qua bên thứ ba nhằm nâng giá trang thiết bị y tế để thu lợi bất chính. Bị cáo Trần Mạnh Hải (cựu phó trưởng phòng Sở Y tế) biết Công ty Sơn Hà lập tờ trình dựa trên dự thảo chứng thư thẩm định giá chưa hợp lệ nhưng vẫn tham mưu cho ông Phạm Minh An (cựu giám đốc Sở Y tế) ký phê duyệt và tổ chức mời thầu, gây thiệt hại hơn 18 tỉ đồng. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo An 5 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh, bị cáo Trần Mạnh Hải bị tuyên phạt 4 năm tù; Đỗ Hữu Hải (giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà) 3 năm tù. Về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tuấn Anh 8 năm tù; Lê Hữu Lễ và Tạ Quang Trường cùng mức án 7 năm tù. Kháng nghị tăng nặng hình phạt và xác định lại thiệt hại Theo kháng nghị của VKSND TP.HCM, hành vi của các bị cáo Huỳnh Tuấn Anh, Tạ Quang Trường, Lê Hữu Lễ phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng. Y tế là lĩnh vực then chốt, gắn liền với đời sống sức khỏe của người dân, sự phát triển toàn diện của đất nước, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Hành vi của các bị cáo gây ra dư luận xấu, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng trong cộng đồng. Tương tự, hành vi của các bị cáo Phạm Minh An, Trần Mạnh Hải, Đỗ Hữu Hải cũng nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước mà còn gây thiệt hại lớn cho tài sản nhà nước. Mặc dù các bị cáo đã khắc phục một phần thiệt hại của vụ án, tuy nhiên phần khắc phục này của các Các bị tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TĐ bị cáo là chưa đáng kể so với thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra. Bị cáo Huỳnh Tuấn Anh nộp khắc phục số tiền 1,2 tỉ đồng; Phạm Minh An nộp 200 triệu đồng; Đỗ Hữu Hải, Tạ Quang Trường, mỗi bị cáo nộp 50 triệu đồng; Lê Hữu Lễ nộp 30 triệu đồng. Hiện số tiền thiệt hại còn lại cần phải thu hồi cho ngân sách nhà nước là hơn 10 tỉ đồng. “Do vậy, việc HĐXX căn cứ vào tình tiết này để quyết định mức hình phạt thấp hơn so với khung hình phạt quy định là chưa phù hợp, chưa đảm bảo tính răn đe và giáo dục, phòng ngừa tội phạm chung trên địa bàn TP.HCM” - kháng nghị nêu. Mặt khác, Kết luận định giá tài sản số 15 ngày 19-1-2024 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ là văn bản có giá trị pháp lý, là căn cứ để xác định tính chất, mức độ nguy hiểm, quyết định khung hình phạt và mức bồi thường thiệt hại, đồng thời được sử dụng để chứng minh thiệt hại tài sản của vụ án. Do vậy, trong vụ án này, phải căn cứ vào Kết luận định giá tài sản số 15 nêu trên và hồ sơ thanh quyết toán gói thầu để xác định thiệt hại của vụ án mới đảm bảo tính pháp lý của vụ án. Việc HĐXX xác định phần chi phí phát sinh hơn 5 tỉ đồng của Công ty Tạ Thiên Ân để trừ vào kết quả thiệt hại của vụ án là không có cơ sở (khoản chi phí này Công ty Tạ Thiên Ân không có hóa đơn, chứng từ để chứng minh)… Từ đó, VKSND TP.HCM quyết định kháng nghị một phần bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM theo hướng xác định lại thiệt hại của vụ án và tăng mức hình phạt đối với năm bị cáo: Huỳnh Tuấn Anh, Lê Hữu Lễ, Tạ Quang Trường, Trần Mạnh Hải và Đỗ Hữu Hải.• VKSND TP.HCM quyết định kháng nghị một phần bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM theo hướng xác định lại thiệt hại của vụ án và tăng mức hình phạt đối với năm bị cáo. Cũng theo kháng nghị, việc HĐXX nhận định bị cáo Phạm Minh An với vai trò là giám đốc Sở Y tế - chủ đầu tư có trách nhiệm cao trong dự án gói thầu 25 nên xác định bị cáo phải chịu trách nhiệm chính và cao hơn so với các bị cáo Trần Mạnh Hải, Đỗ Hữu Hải là chưa phù hợp với tính chất, mức độ hành vi mà các bị cáo đã thực hiện. Hai bị cáo Trần Mạnh Hải và Đỗ Hữu Hải nhận thức được có những thiếu sót, sai quy định nhưng không báo cáo xin ý kiến ông An mà vẫn tham mưu tổ chức việc mời thầu. Hành vi của hai bị cáo trên là nguyên nhân chính dẫn đến sai phạm của bị cáo An nên phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn bị cáo An. Giám đốc thẩm hủy án vụ đánh bạc vì áp dụng sai tình tiết giảm nhẹ phapluat@phapluattp.vn VKS kháng nghị vụ án xảy ra tại Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu cũ Theo VKS, số tiền khắc phục các bị cáo đã nộp chưa đáng kể so với thiệt hại gây ra, việc cấp sơ thẩm tuyên án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là chưa đủ sức răn đe.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==