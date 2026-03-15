SỐ 052 (7623) - Thứ Ba 17-3-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Mạng lưới đường sắt đô thị là đòn bẩy quan trọng để mở rộng không gian phát triển nhà ở tại TP.HCM theo mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD). Ảnh: THUẬN VĂN - QUANG HUY

2 Thời sự - Thứ Ba 17-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Chủ tịch Quốc hội: Hoàn thiện thể chế, pháp luật là khâu đột phá chiến lược Chiều 16-3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Về chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chương trình hành động phải thực sự trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ Quốc hội trong nhiệm kỳ, bảo đảm tính chiến lược, tính hành động và tính khả thi cao. Đặt nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phát triển lên vị trí trung tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát làm bật được điểm nhấn trong dự thảo chương trình hành động là xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, pháp luật là khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước; cần nhận thức: Pháp luật phải thực sự trở thành động lực phát triển chứ không phải là rào cản của phát triển. (Theo TTXVN) • Cứu 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trên đường Yersin. Rạng sáng 16-3, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã kịp thời cứu an toàn năm người mắc kẹt trong vụ cháy tại căn nhà trên đường Yersin, phường Bến Thành. NGUYỄN TÂN • Vận động thành công đối tượng bị truy nã đặc biệt ra đầu thú. Ngày 16-3, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp vừa vận động thành công Hoàng Lê Thanh - đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú, đã hoàn tất thủ tục di lý về Lâm Đồng để xử lý theo quy định. PN - VT • Nhân viên giả tin nhắn của giám đốc, lừa tiền khách hàng. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố, bắt tạm giam nhân viên môi giới bất động sản Nguyễn Thành Luân (36 tuổi) để điều tra hành vi giả tin nhắn của giám đốc công ty để lừa khách hàng gần nửa tỉ đồng. PHƯƠNG NAM Ngày 16-3, tại Hà Nội, các ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đồng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất đối thoại chiến lược 3+3 cấp bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam - Trung Quốc. Ba bộ trưởng phía Việt Nam khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và chính sách quốc phòng “4 không”. Các bộ trưởng đề nghị ngành ngoại giao, quốc phòng, công an hai nước cùng đóng góp vào việc tăng cường tin cậy chính trị, tiên phong quán triệt nhận thức chung cấp cao. Triển khai tốt các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cấp cao giữa hai Đảng, hai nước; phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác và đẩy mạnh hợp tác chuyên ngành; cùng thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ... Đánh giá cao các đề xuất của phía Việt Nam, các bộ trưởng phía Trung Quốc nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao; làm sâu sắc hợp tác quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm qua biên giới, công nghệ cao; nâng tầm hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. VIẾT THỊNH Chiều 16-3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo quyết định của Ban Bí thư, điều động, chỉ định ông Đỗ Thành Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức phó bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Trung sẽ cùng tập thể cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện… Ông Đỗ Thành Trung cho biết sẽ bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, TP để tập trung thực hiện và góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. NGỌC SƠN Theo thống kê từ Sở GD&ĐT TP.HCM, số học sinh dự kiến vào lớp 1 năm học 2026-2027 là 197.593 em. Để đảm bảo thực hiện chương trình hai buổi/ngày toàn cấp tiểu học và sĩ số 35 học sinh/lớp theo điều lệ, nhu cầu đầu tư cho cấp học này là 5.447 phòng học. Trong đó khu vực 1 cần 3.402 phòng học, khu vực 2 cần 1.661 phòng học và khu vực 3 là 384 phòng học. Tương tự ở cấp THCS, số học sinh lớp 6 năm học 2026-2027 dự kiến là 185.730 em. Toàn TP hiện có 1.245 trường công lập, gồm 781 trường tiểu học và 464 trường THCS. Để đảm bảo 100% chỗ học công lập, Sở GD&ĐT đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bản đồ GIS trong định hướng phân tuyến, giúp học sinh được học gần nhà. Đơn vị này cũng phối hợp với UBND các phường, xã để định hình lại bản đồ giáp ranh sau sáp nhập, thống kê chi tiết số lượng trường và học sinh tại từng địa bàn… NGUYỄN QUYÊN Bộ trưởng các bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc tại Hội nghị lần thứ nhất cơ chế đối thoại chiến lược 3+3. Ảnh: TTXVN Thủ tướng: Đánh giá tổng thể phát triển các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc Ngày 16-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì các cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về một số nội dung quan trọng để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề, dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông, giải phóng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy các động lực phát triển, góp phần phát triển nhanh và bền vững, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%. Cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện đề án nghiên cứu, đánh giá tổng thể những vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc để chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền, Thủ tướng yêu cầu bám sát các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đề xuất thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá, mang tính đòn bẩy, điểm tựa, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, gồm các chính sách chung và các chính sách riêng phù hợp với mỗi đặc khu kinh tế, để các đặc khu kinh tế phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, trở thành các động lực phát triển của địa phương, vùng và cả nước. Về tình hình, kết quả triển khai xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương, Thủ tướng chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp và thời hạn hoàn thành cụ thể với từng bộ, cơ quan, doanh nghiệp có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. (Theo TTXVN) TP.HCM: “Mắt thần” camera ghi nhận hơn 84.500 vi phạm giao thông Ngày 16-3, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua hệ thống gần 2.000 camera giám sát giao thông, đơn vị đã phát hiện hơn 84.500 trường hợp vi phạm trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM. Hiện Phòng CSGT đang quản lý, kết nối và khai thác mạng lưới gần 2.000 camera giám sát. Hệ thống không chỉ phủ khắp khu vực trung tâm TP.HCM mà còn lắp đặt trên các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 1, đoạn từ giáp Đồng Nai đến giáp Tây Ninh. Ngoài ra, nhiều tuyến kết nối với các địa phương lân cận như Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương cũng duy trì hệ thống camera hoạt động liên tục để hỗ trợ giám sát giao thông. Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua hệ thống camera tự động kết hợp hình ảnh ghi nhận trực tiếp, lực lượng CSGT đã phát hiện hơn 84.500 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Theo PC08, việc “phạt nguội” nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường giao thông văn minh và an toàn. Khi người dân tự giác tuân thủ quy định, nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông sẽ giảm đáng kể. PHẠM HẢI Nhiều tàu cá ngư dân Gia Lai chưa ra khơi vì sợ lỗ Ngày 16-3, theo ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM, nhiều tàu cá ở cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vẫn neo đậu tại bờ, chưa sẵn sàng ra khơi vì giá dầu diesel vẫn còn cao. Các chủ tàu cá cho biết giá dầu tăng khiến các chi phí phát sinh, riêng tiền dầu cho mỗi chuyến phải bù thêm 40-60 triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở NN&MT tỉnh Gia Lai), cho rằng do giá dầu tăng nên có tình trạng nhiều chủ tàu cá vẫn nằm bờ nhưng không đáng kể. Nhiều tàu cá khác có kế hoạch ra khơi vẫn hoạt động bình thường. Theo ông Nghĩa, Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ với việc giá nhiên liệu tăng cao bất thường này… LÊ KIẾN

3 Thời sự - Thứ Ba 17-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Hải Phòng duy trì 11 năm tăng trưởng hai con số Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng khi Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả rất đáng biểu dương. Năm 2025, GRDP tăng 11,81%, đứng thứ hai cả nước và cao nhất trong các TP trực thuộc Trung ương, đồng thời là năm thứ 11 liên tiếp TP duy trì mức tăng trưởng hai con số. Quy mô nền kinh tế đứng thứ ba cả nước (gần 30 tỉ USD). Về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, kế hoạch tăng trưởng hai con số, Tổng Bí thư biểu dương cách làm của Hải Phòng. Trong đó, Hải Phòng đã sớm quán triệt và cụ thể hóa với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp khá rõ ràng thể hiện truyền thống năng động, sáng tạo và tinh thần tiên phong. Những nội dung định hướng nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị đã được TP cụ thể hóa thành những chương trình, đề án và các nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, với những mục tiêu, kết quả cụ thể có thể đo lường được, kiểm đếm được, gắn với trách nhiệm rõ ràng, cụ thể. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026. Theo đó, việc xác minh tài sản, thu nhập nhằm đánh giá, kết luận về tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, công chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Theo danh sách tổng hợp số lượng đảng viên của kế hoạch, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lựa chọn người để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập bằng hình thức bốc thăm chọn ngẫu nhiên. Việc lựa chọn người xác minh tài sản, thu nhập được lập thành biên bản, đồng thời lập danh sách người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập tại mỗi đơn vị để thông báo phối hợp, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc xác minh tài sản, thu nhập. Thời gian thực hiện: Tháng 3-2026. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành lập ba tổ xác minh tài sản thu nhập. Tổ xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm nghiên cứu, kiểm tra, rà soát các bản kê khai tài sản, thu nhập của người xác minh trong danh sách đã được lựa chọn. Ngoài ra là xử lý (hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý) hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Được biết có 90 người thuộc 20 sở, ngành, 33 xã, phường được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập năm 2026; trong đó có 82 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. PHƯƠNG NAM NGỌC SƠN Ngày 16-3, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng. Đặc biệt coi trọng tư duy quy hoạch phát triển Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được nhân dân rất ủng hộ, kỳ vọng lớn. Thành bại của nghị quyết chính là khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, chương trình hành động của Hải Phòng cần được cụ thể hóa hơn nữa, kể cả những mốc thời hạn, bảo đảm: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá định kỳ để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết. Tổng Bí thư đề nghị Hải Phòng cần xác định rõ vai trò của mình trong cấu trúc phát triển quốc gia và vùng Bắc Bộ: Vừa là một địa phương năng động, vừa phải vươn lên trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt ở phía Bắc, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics tầm cỡ quốc tế và kinh tế biển hiện đại, đồng thời là đầu mối kết nối thị trường nội địa với thị trường quốc tế. Tăng trưởng của Hải phòng cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, gắn với hiện đại hóa, xanh hóa, số hóa và nâng cao chất lượng sống của nhân dân; mở rộng cộng đồng doanh nghiệp năng động và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về môi trường đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Để làm được điều này, Hải Phòng cần tạo đột phá trong phát triển công nghiệp hiện đại, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng cao. Tổng Bí thư đề nghị Hải Phòng triển khai quyết liệt các cơ chế, chính sách đặc thù để huy động và phân bổ hiệu quả mọi nguồn lực phát triển; tạo cơ chế mới thu hút nguồn lực; đổi mới mạnh mẽ quản trị đô thị theo hướng chính quyền số, kiến tạo và phục vụ. Tổng Bí thư cũng đề nghị Hải Phòng cần đặc biệt coi trọng tư duy quy hoạch phát triển. “Nếu chương trình hành động là động lực vận hành thì quy hoạch chính là bản đồ định hướng cho con đường phát triển dài hạn” - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định. Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt, Hải Phòng cần đặt mình trong tương quan với các TP cảng lớn của châu Á và thế giới để định hình tầm nhìn phát triển một đô thị cảng hiện đại, trung tâm logistics và kinh tế biển có sức cạnh tranh quốc tế. Định hướng cho Hải Phòng, Tổng Bí thư cho biết với tầm nhìn đến năm 2030, Hải Phòng cần định hình cấu trúc không gian kinh tế biển hiện đại, trong đó cảng biển và logistics giữ vai trò trung tâm; mở rộng và hiện đại hóa kết nối vùng, trở thành trung tâm giao thông đa phương thức của miền Bắc; tính đến phương án kết nối với sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh. Với tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng cần trở thành TP cảng công nghiệp - dịch vụ hiện đại tầm cỡ châu Á, trung tâm kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và khoa học công nghệ biển của cả nước. Không gian đô thị cần được tổ chức theo mô hình đa trung tâm, mở rộng ra biển… Xa hơn, với tầm nhìn đến năm 2100, quy hoạch TP cần hướng tới xây dựng một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương, logistics và kinh tế biển của Đông Á. “Một nội dung quan trọng trong tư duy quy hoạch của Hải Phòng là tăng cường kết nối vùng và lan tỏa phát triển. về hạ tầng, logistics, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường biển, qua đó tạo ra một không gian kinh tế rộng lớn, nâng cao sức cạnh tranh của cả vùng" - Tổng Bí thư lưu ý. Phát triển vì con người và nâng cao đời sống nhân dân Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định phát triển kinh tế suy cho cùng phải hướng tới nâng cao đời sống nhân dân. Hải Phòng cần kiên định quan điểm lấy con người làm trung tâm của phát triển, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả tăng trưởng và không ai bị bỏ lại phía sau. Tổng Bí thư đề nghị Hải Phòng cần đặc biệt quan tâm đến lực lượng lao động, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp, công nhân cảng biển, người lao động nhập cư và các nhóm yếu thế trong xã hội. Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân; phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, công bằng và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện và bao trùm; xây dựng môi trường sống xanh, an toàn và bền vững. “Một TP phát triển không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay số lượng nhà máy và tòa nhà cao tầng mà quan trọng hơn là chất lượng cuộc sống, sự an toàn, công bằng và cơ hội phát triển của mỗi người dân. Hải Phòng cần hướng tới trở thành một TP đáng sống, nơi mọi người dân đều có cơ hội học tập, làm việc, sáng tạo và vươn lên; nơi tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội, văn hóa, môi trường và hạnh phúc của con người" - Tổng Bí thư chia sẻ.• Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng xác minh tài sản của 90 cán bộ Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng họp phiên thứ 3. Ảnh: PN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 17-3-2026 Công bố kết quả bầu cử, người trúng cử chậm nhất ngày 25-3 Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 25-3. PV (Theo TTXVN) Bộ Nội vụ cho biết cuộc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 đã kết thúc hoàn toàn lúc 21 giờ ngày 15-3. Số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỉ lệ 99,68% Thông cáo báo chí của Trung tâm báo chí bầu cử, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết: Trên cơ sở Báo cáo sơ bộ số 368/BC-VPHĐBCQG ngày 15-3-2026 của văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Trung tâm báo chí bầu cử thông tin về tình hình bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong phạm vi cả nước (tính đến thời điểm 23 giờ ngày 15-3-2026), cụ thể như sau: Tổng số cử tri của cả nước là 76.436.561; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.188.970 (đạt tỉ lệ 99,68%). Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông, xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, Cao Bằng. Cả nước có 4/34 tỉnh, TP có tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất là 99,99%, gồm Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, TP đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%. Đến thời điểm báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước tiếp tục được giữ vững ổn định. Thời điểm công bố kết quả bầu cử, danh sách người trúng cử Việc công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XVI, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành vào thời điểm như sau: Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH chậm nhất là ngày 25-3-2026 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử). Ủy ban bầu cử ở tỉnh, TP căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐB HĐND cấp tỉnh chậm nhất là ngày 25-3-2026 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử). Ủy ban bầu cử ở xã, phường, đặc khu căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công Các cử tri là công nhân, người lao động tại TP.HCM bỏ phiếu thực hiện quyền công dân trong ngày hội non sông. bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐB HĐND cấp xã chậm nhất là ngày 25-3-2026 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).• Ủy ban bầu cử TP.HCM thông tin tình hình bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong ngày 15-3-2026 (tính đến 22 giờ) như sau: Tổng số cử tri trên địa bàn TP là 9.516.127 người. Tổng số cử tri đi bỏ phiếu là 9.421.168 người. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99%. TP hiện có 168/168 địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cử trên 95%. Trong đó, 38 xã, phường có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Không có khu vực bỏ phiếu nào có tỉ lệ cử tri đi bầu cử dưới 50%. Các tổ bầu cử đã thực hiện đóng hòm phiếu và tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu đúng quy định. Đồng thời, các đơn vị bắt đầu thống kê, niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng và phiếu hỏng, lập biên bản theo quy định. Tổ trưởng các tổ bầu cử đã mở hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ để tiến hành kiểm phiếu. Trong ngày 15-3, nhân dân TP phấn khởi thực hiện quyền bầu cử. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Đến cuối ngày, cử tri TP đánh giá kỳ bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng luật. Trên toàn địa bàn TP, thời tiết thuận lợi cho cử tri đi bầu, an ninh trật tự ổn định. Các tuyến đường giao thông trọng yếu thông suốt, không xảy ra ùn tắc, đảm bảo cử tri di chuyển đến các khu vực bỏ phiếu an toàn. Hệ thống thông tin liên lạc như metronet, điện thoại, fax, Internet… phục vụ báo cáo bầu cử được duy trì ổn định, không có sự cố gián đoạn. Các điều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định, đáp ứng tốt cho công tác tổ chức bầu cử và kiểm phiếu. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP.HCM ngày 15-3-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo tiến độ, an toàn và đúng quy định của pháp luật. Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động Tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao như vậy không chỉ nói lên hiệu quả tổ chức, mà nói lên điều sâu xa hơn, như Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn khẳng định: “Ý Đảng, lòng dân thể hiện qua cuộc bầu cử này”. Về bản chất, bất kể một cuộc bầu cử “dân chủ trực tiếp” nào luôn là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân vào thể chế. Bầu cử QH khóa XVI, ngoài ý nghĩa phổ quát ấy, còn có thêm một tầng ý nghĩa đặc biệt. Bởi cuộc bầu cử này diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng xác lập những mục tiêu lịch sử hướng tới năm 2030 và 2045. QH khóa XVI, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất vì thế phải hiện thực hóa khát vọng của cả một dân tộc trong giai đoạn bản lề nhất thông qua thực hiện các chức năng hiến định của mình. Ý nghĩa đó chỉ trọn vẹn khi cả cử tri và những đại biểu được bầu hiểu rằng: Lá phiếu bầu cử không kết thúc một sự kiện chính trị, mà lá phiếu ấy bắt đầu một mối quan hệ giữa người được ủy thác và người ủy thác, giữa đại biểu và cử tri. Thách thức của hệ thống chính trị nói chung, của QH khóa XVI nói riêng không nhỏ khi phải duy trì tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu biến động khó lường; thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế xanh từ chủ trương thành động lực thực tiễn; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền và bảo vệ những quyền lợi thiết thực nhất của người dân, từ nhà ở, y tế, giáo dục đến môi trường sống. Cũng vì vậy, đại biểu QH khóa XVI không chỉ là người “ngồi trong nghị trường biểu quyết”, mà phải là người dám phát biểu những điều người dân muốn nghe nhưng chưa được nghe, dám đặt câu hỏi trước những chính sách chưa thuyết phục, dám bảo vệ lợi ích của cử tri ngay cả khi điều đó không dễ dàng. Nói như Tổng Bí thư Tô Lâm, người đại biểu phải “thực sự là người đại diện trung thành của nhân dân, nói tiếng nói của dân, lo việc của dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân”. Đương nhiên, trong nền dân chủ thực sự, quyền lực của lá phiếu không dừng lại ở ngày bầu cử. Cử tri có quyền và bổn phận theo dõi, đánh giá, phản ánh và yêu cầu trả lời từ những người mình đã chọn. Cử tri thực hành quyền giám sát ấy thông qua liên hệ với đại biểu, tham gia các diễn đàn tiếp xúc cử tri, lên tiếng khi chính sách chưa đúng, ghi nhận khi đại biểu làm tốt… Một cuộc bầu cử chỉ có ý nghĩa thực sự khi cả hai phía đều ý thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm của mình. Cử tri không coi lá phiếu là hình thức, không bỏ phiếu cho qua, mà ý thức chọn người để thay mình lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề lớn. Các đại biểu được bầu biết rằng mình phải gánh vác sứ mạng cử tri giao, là tiếng nói trung thực và dũng cảm của những người đã tín nhiệm mình, nhất là khi không phải lúc nào những tiếng nói ấy cũng được đón nhận cách dễ dàng từ các cơ quan quyền lực khác. Và cũng chỉ có như vậy QH mới thực sự là cơ quan của dân, do dân, vì dân, chứ không chỉ là cơ quan được bầu ra từ dân. CHÂN LUẬN (Tiếp theo trang 1) Cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng, thực hiện quyền cử tri. Ảnh: Báo CAO BẰNG TP.HCM: 99% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND khóa mới

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 17-3-2026 ĐẶNG TRUNG Từ những dấu hiệu bất thường xuất hiện trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo giám đốc công an tỉnh, đề xuất xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh làm rõ. Tạo vỏ bọc “hệ sinh thái công nghệ” lôi kéo nhà đầu tư Sau một thời gian kiên trì xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hệ sinh thái Xintel. Để tạo vỏ bọc hoạt động, nhóm này lập nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, đăng ký tại TP.HCM. Năm 2024, Công ty Pi Gaming ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (Xintel) với tên miền Xintel.vn, được cấp phép thiết lập mạng xã hội nhằm chia sẻ thông tin du lịch. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, dự án này thực chất chỉ là bình phong để nhóm đối tượng quảng bá một “hệ sinh thái công nghệ” gồm nhiều nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL… nhằm thu hút nhà đầu tư. Trong hệ thống này, Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò chủ tịch, Hà Tuấn Dũng (ngụ phường Tân Sơn Nhất) phụ trách marketing, còn Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi, ngụ Từ “máy đào” đến đa cấp: Thủ đoạn tinh vi của Xintel Đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn đã chiếm đoạt khoảng 400 tỉ đồng của hơn 42.000 người trên cả nước vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa đánh sập. phường Bình Phú) là giám đốc công nghệ, chịu trách nhiệm xây dựng nền tảng kỹ thuật và đồng tiền mã hóa. Chưa dừng lại, nhóm này còn lập Công ty Xintel tại Hong Kong nhằm tạo cảm giác dự án có yếu tố quốc tế để tăng độ tin cậy thu hút các nhà đầu tư. Dựng đồng tiền ảo vô giá trị, vận hành mô hình đa cấp Trong quá trình điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Nguyễn Duy Thịnh đã tạo ra 12 tỉ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, đồng Xin không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào và cũng không được pháp luật công nhận nên không có giá trị. Để huy động vốn, các đối tượng quảng bá việc mua “máy đào tiền ảo” Xnode và người tham gia phải bỏ tiền mua các gói máy đào hoặc các gói X-NFT trị giá từ 100 đến 10.000 USDT (một loại tiền điện tử, 1 USDT có giá trị tương đương 1 USD - PV). Nhưng thực tế, các gói này không thể đào ra tiền mã hóa thật mà chỉ tạo ra các điểm Xin trong hệ thống. Nhà đầu tư truy cập trang dapp.xintel.co, nhập mã giới thiệu để tạo tài khoản, mua gói Xnode và phát triển mạng lưới. Lợi nhuận được trả bằng đồng Xin, gồm hai loại: Xin80 có thể giao dịch và Xin20 bị hạn chế giao dịch. Ngoài ra, hệ thống còn quảng bá dịch vụ “gửi tiết kiệm tiền ảo” với lãi suất 5%- 18%/năm thông qua nền tảng fincarebank.io. Không dừng lại ở đó, nhóm này còn chào bán token (ITO) và cổ phần (IPO) dù không đủ điều kiện theo Luật Chứng khoán. Dù đồng Xin không có giá trị pháp lý, Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD. Để tạo cảm giác khan hiếm và đẩy giá ảo, Thảo còn chỉ đạo “đốt” 8,2 tỉ token Xin trên hệ thống. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, mọi dữ liệu về giá và lợi nhuận trên website đều do các đối tượng tự điều chỉnh thủ công. Bằng việc tổ chức các buổi hội thảo rầm rộ và quảng bá trên mạng xã hội, đường dây này đã lôi kéo, lừa đảo hàng chục ngàn người tham gia. Đột kích “tổng hành dinh” tại TP.HCM Sau thời gian dài xác minh và dựng lại phương thức hoạt động của đường dây, đầu tháng 1-2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều tổ công tác phối hợp phá án. Theo đó, lực lượng thuộc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra bất ngờ kiểm tra trụ sở được cho là “tổng hành dinh” của hệ sinh thái Xintel tại số 19 Đường A4, phường Bảy Hiền, TP.HCM. Đến ngày 16-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông. Trong số này có các đối tượng cầm đầu gồm Nguyễn Băng Thảo, Hà Tuấn Dũng và Nguyễn Duy Thịnh đều ngụ Người trong cuộc kể về thủ đoạn bị lừa gần 7,3 tỉ đồng Trong số hàng ngàn nạn nhân bị lừa đảo từ hệ thống Xintel, bà NTT (52 tuổi, ngụ phường Đông Quang, Thanh Hóa) bị lừa đến 7,3 tỉ đồng. Theo bà T, khoảng tháng 8-2024, các đối tượng biết bà có khoản tiền lớn nên tìm mọi cách tiếp cận chào mời, lôi kéo tham gia đầu tư tài chính vào các công ty thuộc hệ sinh thái Xintel. Bằng chiêu thức“thả mồi bắt bóng”, các đối tượng dẫn dụ bà đầu tư máy đào đồng Xin và mua nhiều gói của các công ty trong hệ sinh thái Xintel với tổng số tiền gần 7,3 tỉ đồng. Hiện toàn bộ số đồng Xin bà T đầu tư, khai thác được đều nằm trong tài khoản, không thể đăng nhập để thanh khoản. Nói về thủ đoạn của nhóm này, bà T cho biết các đối tượng lôi kéo đầu tư đã đưa ra nhiều thông tin để bà tin tưởng đây là dự án mang lại lợi nhuận cao. Các đối tượng còn khẳng định được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động hợp pháp, có trụ sở và người đại diện pháp luật rõ ràng. “Vì tin tưởng cộng với tâm lý muốn lợi nhuận cao nên tôi mới đầu tư. Không ngờ toàn bộ vốn liếng dành dụm cả đời đã bị các đối tượng lừa đảo hết” - bà T đau xót chia sẻ. Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án. Ảnh: ĐT Bà NTT bị các đối tượng dụ dỗ lừa với số tiền 7,3 tỉ đồng. Ảnh: ĐT Ngày 16-3, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết lực lượng chức năng đã tăng cường rà soát trên không gian mạng và phát hiện nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động của CSGT, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng thi hành công vụ và tác động tiêu cực đến dư luận. Theo Phòng CSGT, ngày 18-1, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc Đội CSGT An Lạc phát hiện anh DTQ (33 tuổi) điều khiển mô tô vi phạm lỗi không có gương chiếu hậu bên trái và không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe theo đúng quy định. Tại thời điểm làm việc, người vi phạm đã ký xác nhận và không có ý kiến khiếu nại. Tuy nhiên, sau đó anh Q sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, cho rằng bị “cướp mất xe”, hàm ý lực lượng chức năng có hành vi tiêu cực. Qua làm việc với công an, anh Q thừa nhận nội dung đăng tải là không đúng sự thật mà xuất phát từ bức xúc cá nhân. Đồng thời xác nhận cán bộ CSGT đã thực hiện đúng quy trình, không có sai phạm. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt anh Q về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật theo quy định tại Nghị định 15/2020. Tương tự, qua theo dõi trên mạng xã hội TikTok, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản “LH” đăng tải video ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Mỹ Phước - Tân Vạn giao với đường ĐT743, kèm nội dung suy diễn như “đem cây ATM theo đặt ở ngã tư…”, làm sai lệch bản chất hoạt động tuần tra kiểm soát. Qua xác minh, chủ tài khoản là ông LVH (41 tuổi, ngụ Vĩnh Long). Ông H thừa nhận đã tự quay, biên tập và chèn nội dung do bức xúc cá nhân, không có căn cứ thực tế và đã chủ động gỡ bỏ video vi phạm... Theo Phòng CSGT, các vụ việc trên cho thấy một bộ phận người dân dùng mạng xã hội còn thiếu ý thức khi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí cắt ghép, suy diễn, gán ghép động cơ tiêu cực đối với lực lượng thi hành công vụ. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước mà còn gây tác động xấu đến nhận thức xã hội và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Thời gian tới, Phòng PC08 sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng theo quy định. PHẠM HẢI TP.HCM. Các bị can bị điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 290 BLHS. Ngoài 18 người bị khởi tố, gần 50 đối tượng liên quan đã bị triệu tập để phục vụ điều tra. Cơ quan công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vai trò của các cá nhân khác trong đường dây.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 17-3-2026 Vì vậy, việc quản lý, kiểm tra hoạt động LS cần được xem xét từ bản chất và vai trò đặc thù của nghề, không chỉ từ góc độ quản lý hành chính. Theo Luật LS năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012), LS là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề để cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, tổ chức, góp phần bảo vệ công lý và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Quy định này cho thấy hoạt động LS luôn đặt trên hai nguyên tắc: Chịu sự quản lý của Nhà nước nhưng đồng thời phải bảo đảm tính độc lập trong hành nghề. Pháp luật hiện hành đã thiết kế cơ chế quản lý khá rõ ràng. Về phía Nhà nước, hoạt động LS do cơ quan tư pháp quản lý, chủ yếu là Bộ Tư pháp và cơ quan tư pháp cấp tỉnh. Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức xã hội - nghề nghiệp như Liên đoàn LS Việt Nam và các đoàn LS địa phương thực hiện chức năng tự quản, giám sát đạo đức và kỷ luật nghề nghiệp. Mô hình này phù hợp với thông lệ phổ biến, khi nghề LS được quản lý bởi cơ quan có chuyên môn pháp lý và tổ chức nghề nghiệp. Ở góc độ lý luận pháp lý, đặc thù của nghề LS xuất phát từ thực tế họ thường tham gia vào các tranh chấp có liên quan đến cơ quan công quyền. Trong nhiều vụ án hành chính, LS đại diện người dân khởi kiện quyết định của chính quyền địa phương. Trong các vụ án hình sự, LS có thể đưa ra quan điểm phản biện đối với lập luận của cơ quan điều tra hoặc cơ quan công tố. Còn trong tranh chấp dân sự, LS nhiều khi bảo vệ quyền lợi cho bên yếu thế trước các tổ chức hoặc chủ thể có vị thế mạnh hơn. Vì vậy, nếu cơ chế quản lý hành nghề được mở rộng theo hướng hành chính hóa quá mức, đặc biệt ở cấp cơ sở thì nguy cơ phát sinh xung đột giữa chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của LS với quyền quản lý hành chính của chính quyền địa phương là điều khó tránh khỏi. ThS-LS ĐẶNG TRẦN KHA, giảng viên khoa Luật Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM: UBND cấp xã có thể tham gia ở mức hỗ trợ quản lý nhà nước Về lý luận, LS là chủ thể tham gia hoạt động tư pháp, giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân và góp phần bảo đảm sự công bằng trong quá trình áp dụng pháp luật. Do đó, cơ chế quản lý đối với nghề LS cần được thiết kế trên cơ sở kết hợp giữa quản lý nhà nước và cơ chế tự quản nghề nghiệp, thay vì thuần túy dựa trên thẩm quyền quản lý hành chính theo lãnh thổ. Trong bối cảnh đó, việc mở rộng thẩm quyền kiểm tra hành chính xuống cấp xã, nếu không xác định rõ phạm vi, nội dung và phương thức thực hiện, có thể dẫn đến chồng chéo thẩm quyền quản lý, gia tăng thủ tục hành chính và chưa phù hợp với tính chất đặc thù của hoạt động hành nghề luật sư. Bên cạnh đó, khi bộ máy chính quyền cấp cơ sở đang phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước, việc giao thêm chức năng kiểm tra đối với lĩnh vực có tính chuyên môn cao như hoạt động LS có thể ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, đồng thời khó bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng pháp luật. Từ góc độ hoàn thiện thể chế, cần nghiên cứu điều chỉnh quy định theo hướng phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và cơ chế tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp LS. Theo đó, hoạt động quản lý nhà nước đối với LS nên tiếp tục do các cơ quan tư pháp có chuyên môn thực hiện, đặc biệt là Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp, thông qua các hoạt động như cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề LS, thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật và xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề. Đồng thời, việc giám sát đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử và chất lượng hành nghề cần được giao chủ yếu cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của LS; cụ thể là Liên đoàn LS Việt Nam và các đoàn LS địa phương, thông qua cơ chế tự quản. Bên cạnh đó, trong trường hợp THẢO HIỀN Dự thảo Luật Luật sư (LS) (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội trong năm 2026, có chứa đựng nhiều nội dung đổi mới đáng chú ý. Trong số các đề xuất mới, quy định trao thẩm quyền cho UBND cấp xã thực hiện kiểm tra về tổ chức và hoạt động của LS trên địa bàn là nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới hành nghề luật. Xung quanh đề xuất này, còn không ít vấn đề pháp lý cần được tiếp tục làm rõ trong quá trình hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua. Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận một số ý kiến về vấn đề trên. ThS-LS ĐẶNG THỊ THÚY HUYỀN, Đoàn LS TP.HCM: Nguy cơ chồng chéo quản lý Trong bối cảnh hiện nay, việc sửa đổi Luật LS là cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động LS, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, đối với đề xuất giao UBND cấp xã thực hiện kiểm tra hành chính đối với tổ chức và hoạt động của LS, đây là vấn đề cần được cân nhắc, đánh giá thận trọng. Trong một nhà nước pháp quyền, nghề LS không chỉ là dịch vụ pháp lý thông thường. LS là một thiết chế đặc biệt trong đời sống pháp lý, vừa hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, vừa thực hiện chức năng bảo vệ quyền con người, quyền công dân và góp phần kiểm soát quyền lực thông qua hoạt động tranh tụng, tư vấn và đại diện pháp lý. Luật Luật sư cần được sửa đổi theo hướng tạo nền tảng pháp lý ổn định và minh bạch cho sự phát triển của đội ngũ luật sư trong thời gian tới. Ảnh minh họa: TRẦN LINH cần có sự tham gia của chính quyền cơ sở, quy định pháp luật nên được thiết kế theo hướng cơ chế phối hợp quản lý thay vì trao thẩm quyền kiểm tra trực tiếp. UBND cấp xã có thể tham gia ở mức hỗ trợ quản lý nhà nước, như cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của tổ chức hành nghề LS trên địa bàn, phối hợp xác minh khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc phản ánh các dấu hiệu vi phạm pháp luật phát sinh trong thực tiễn. Trong khi đó, thẩm quyền kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp và tính chuyên môn của hoạt động hành nghề LS vẫn nên thuộc về các cơ quan tư pháp và tổ chức LS có thẩm quyền và chuyên môn. Cách tiếp cận này không chỉ góp phần bảo đảm hiệu quả và tính thống nhất trong quản lý nhà nước đối với LS, mà còn phù hợp với nguyên tắc bảo đảm tính độc lập, tự quản và đặc thù chuyên môn của nghề LS trong hệ thống tư pháp, qua đó tạo nền tảng pháp lý ổn định và minh bạch cho sự phát triển của đội ngũ LS trong thời gian tới.• “Trong trường hợp cần có sự tham gia của chính quyền cơ sở, quy định pháp luật nên được thiết kế theo hướng cơ chế phối hợp quản lý thay vì trao thẩm quyền kiểm tra trực tiếp.” ThS-LS Đặng Trần Kha phapluat@phapluattp.vn Bàn về đề xuất giao cấp xã kiểm tra hành chính hoạt động luật sư UBND cấp xã có thể tham gia ở mức hỗ trợ quản lý nhà nước, như cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn, phối hợp xác minh khi có yêu cầu... Liên đoàn LS Việt Nam cho rằng cần xem xét lại tờ trình lấy ý kiến chính sách Luật LS (sửa đổi) của Bộ Tư pháp về việc cấp xã được kiểm tra hành chính LS. Cụ thể, đối với nội dung giao UBND cấp xã thực hiện việc kiểm tra hành chính về tổ chức và hoạt động của LS phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương thì cũng cần phải trao đổi thêm vì UBND cấp xã hiện nay mới sáp nhập, đang có rất nhiều việc cấp thiết hơn phải làm. Trong khi phạm vi hoạt động của LS khá rộng, từ Trung ương đến địa phương, chưa rõ UBND cấp xã sẽ kiểm tra hành chính về những nội dung gì đối với tổ chức và hoạt động của LS. Hơn nữa, nghề LS với tính chất đặc thù đòi hỏi sự quản lý bằng chuyên môn chứ không phải bằng thẩm quyền hành chính theo lãnh thổ. Tiêu điểm Một số gợi mở cho quá trình hoàn thiện dự thảo Để đạt được mục tiêu tăng cường quản lý nhà nước về LS gắn với tinh thần phân cấp, phân quyền, có thể cân nhắc một số hướng tiếp cận bổ sung. Một là tăng cường năng lực và nguồn lực cho Sở Tư pháp trong việc kiểm tra định kỳ tổ chức hành nghề LS tại các địa bàn còn hạn chế tiếp cận. Hai là nâng cao vai trò của Đoàn LS trong giám sát nghề nghiệp của các LS, vì đây là chủ thể vừa có năng lực chuyên môn vừa gần gũi với thực tiễn hành nghề nhất. Ba là nếu vẫn duy trì đề xuất giao thẩm quyền cho UBND cấp xã, cần thiết kế theo hướng phối hợp, hỗ trợ thông tin cho Sở Tư pháp, với nội dung và giới hạn kiểm tra được quy định cụ thể, rõ ràng ngay trong luật để tránh tùy nghi trong việc áp dụng. ThS LÊ BÁ ĐỨC

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==