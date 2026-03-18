Áp dụng công nghệ để giảm phát khí thải từ ô tô, xe máy Việc mua bán "xe ngân" (xe đang thế chấp ngân hàng) diễn ra tràn lan trong các hội nhóm trên mạng xã hội, đăng bán nhiều dòng xe đời cao, giá cực rẻ với cam kết "uy tín, bao đường". Ảnh: NHÓM PV Đưa tinh thần đổi mới của Đại hội XIV vào công tác hằng ngày trang 3 SỐ 053 (7624) - Thứ Tư 18-3-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn

2 Thời sự - Thứ Tư 18-3-2026 thoisu@phapluattp.vn ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Nhân sự mới Chiều 17-3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, 52 tuổi, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ kinh tế phát triển, cử nhân kế toán - tài chính. • Cùng ngày, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Mạnh Quyền thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thôi giữ chức phó chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ông được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030. • Cũng trong ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 450/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức thứ trưởng Bộ Tài chính. NHÓM PV Tin vắn • Cảnh sát giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu. Ngày 17-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã giải cứu bé trai SYK (12 tuổi, ngụ xã Ea H’leo) không may bị rơi xuống giếng sâu tại buôn Săm A, xã Ea H’leo trong vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày. TIẾN THOẠI • Lâm Đồng kêu gọi “giải cứu” dưa hấu Gia Lai. Ngày 17-3, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các siêu thị, trung tâm thương mại; chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh; các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm; các chợ trên địa bàn tỉnh hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm dưa hấu Gia Lai. Hiện giá dưa hấu tại Gia Lai chỉ khoảng 1.000 đồng/kg. HƯƠNG NAM Ngày 17-3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật quân sự (Bộ Quốc phòng). Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu học viện phải thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tổng Bí thư nhấn mạnh Học viện Kỹ thuật quân sự phải đi đầu trong triển khai các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, thiết thực và liên thông, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn và sự phát triển của khoa học công nghệ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Đặc biệt, học viện tiếp tục mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng ở các bậc học thuộc các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, thiết kế, chế tạo phục vụ công nghiệp quốc phòng, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, hiện đại. Tổng Bí thư đề nghị quan tâm, chỉ đạo xây dựng học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới. Tạo điều kiện để học viện được phép thu hút thêm các nguồn lực tài chính, đầu tư phòng thí nghiệm hiện đại, cơ sở vật chất, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà khoa học xuất sắc trong nước và quốc tế đến làm việc. VIẾT THỊNH UBND TP.HCM vừa có quyết định về việc giao cơ quan lập quy hoạch tổng thể TP.HCM và tổ chức huy động nguồn lực hỗ trợ hợp pháp để thực hiện. Theo đó, UBND giao Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM là cơ quan lập quy hoạch tổng thể TP.HCM, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai toàn bộ nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Cụ thể, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM có trách nhiệm chủ trì xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, kế hoạch triển khai, tiến độ thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng, nghiệm thu sản phẩm và trình thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền… Thời hạn hoàn thành việc trình, phê duyệt quy hoạch tổng thể trước ngày 30-11. T.NHUNG Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập (tổ công tác). Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm tổ trưởng tổ công tác, cùng hai tổ phó và các thành viên của tổ công tác. Tổ công tác có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc quan trọng, liên ngành, đề xuất giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch và thể chế hành chính. Nhiệm vụ của tổ công tác là rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030 sau sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai pháp luật về quy hoạch; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về thể chế hành chính sau sáp nhập. Tổ công tác còn tham mưu, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… Tổ công tác báo cáo Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập trước ngày 30-4-2026. N.THẢO Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tại buổi làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật quân sự TP.HCM chốt quy hoạch tổng thể trước ngày 30-11 Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhận thêm nhiệm vụ mới HĐND TP Hà Nội khai trương nền tảng điều hành tập trung Ngày 17-3, HĐND TP Hà Nội tổ chức lễ khai trương nền tảng điều hành tập trung của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND hai cấp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương và TP Hà Nội tham dự lễ khai trương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết nền tảng điều hành tập trung được xây dựng nhằm tích hợp toàn bộ hệ thống thông tin, dữ liệu và quy trình công việc trên một nền tảng thống nhất, khắc phục tình trạng phân tán, rời rạc của nhiều phần mềm trước đây. Nền tảng tích hợp chín phân hệ cốt lõi như quản lý văn bản, theo dõi nhiệm vụ, phòng họp không giấy tờ, tiếp nhận kiến nghị cử tri, hệ thống email công vụ, quản lý khiếu nại, tố cáo… Lãnh đạo HĐND TP Hà Nội khẳng định việc đưa vào vận hành nền tảng điều hành tập trung là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền thủ đô hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. TRỌNG PHÚ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Cần đánh giá kỹ về vấn đề thủy điện Ngày 17-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phát biểu kết luận, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhìn nhận công tác dự báo có lúc còn chậm, hạ tầng phòng, chống thiên tai còn bất cập. “Những vấn đề khoa học như cây keo có gây sạt lở không, TP phải nghiên cứu đánh giá rõ để chuyển đổi cây trồng. Hay vấn đề thủy điện có thật sự làm trầm trọng lũ lụt không, hay giúp điều hòa lũ, chúng ta phải đánh giá rất kỹ” - ông Ấn đặt vấn đề. Theo ông Ấn, năm 2025, trong 63.000 tỉ đồng thu ngân sách của TP, thủy điện chỉ đóng góp 1.600 tỉ đồng. Đóng góp này không quá lớn để TP đánh đổi nếu thủy điện làm trầm trọng lũ lụt. Ngược lại, nếu thủy điện giúp điều hòa lũ tốt thì không thể đổ lỗi. Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen cho 109 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và thực hiện “chiến dịch Quang Trung”. T.VIỆT Trao giải 2 cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi” và “Tết xanh” Ngày 17-3, báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải hai cuộc thi “Người thầy thuốc trong tôi” lần thứ 4 năm 2025 và “Tết xanh” năm 2026. Cuộc thi “Người thầy thuốc trong tôi” đã chọn bảy tác phẩm tiêu biểu để trao giải, trong đó giải nhì thuộc về tác phẩm Người kéo tôi trở về từ cõi chết của tác giả Ngô Thị Cẩm Chinh, cùng ba giải ba và ba giải khuyến khích. Ban tổ chức cũng vinh danh bảy tác phẩm tiêu biểu trong cuộc thi “Tết xanh” năm 2026. H.NHI Khen thưởng bác sĩ ép tim cứu người giữa phố Ngày 17-3, Sở Y tế TP Hà Nội cho biết TS-BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc sở, vừa ký quyết định về việc tặng giấy khen đối với BS Nguyễn Huy Tiến, khoa Thận nhân tạo BV Thận Hà Nội, vì đã có thành tích đột xuất cứu sống người bệnh trong tình huống khẩn cấp. Trước đó, ngày 16-3, trên đường đi công tác, BS Tiến đi qua khu vực ngõ 100 đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) thì phát hiện một nam thanh niên bị tai nạn giao thông nằm bất động giữa đường. BS Tiến nhanh chóng khơi thông đường thở và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực ngay giữa đường, đồng thời nhờ những người xung quanh gọi xe cấp cứu 115. T.THANH

3 Thời sự - Thứ Tư 18-3-2026 thoisu@phapluattp.vn ĐỨC MINH Sáng 17-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Bước ngoặt phát triển của tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn mình Phát biểu tại đây, GS-TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đánh giá Đại hội XIV là kỳ đại hội có nhiều điểm mới đột phá về tư duy và tổ chức triển khai. Đại hội định hình tư duy phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới và kiến tạo nền tảng thể chế hóa cho cả một chặng đường dài của dân tộc đến giữa thế kỷ XXI. Theo ông, đại hội lần này thực sự là bước ngoặt phát triển của tầm nhìn chiến lược và của khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Những điểm mới của đại hội thể hiện trên các góc độ tư duy, quan điểm, chỉ đạo, mục tiêu, phương pháp, cách thức triển khai đến sản phẩm công việc. Việc hợp nhất ba báo cáo lớn thành một báo cáo chính trị là điểm mới nổi bật, giúp văn kiện có tính chiến lược, toàn diện, nhất quán, tăng tính hành động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai. Ngoài ra, cùng với nghị quyết có chương trình hành động để thực hiện nghị quyết một cách khẩn trương, quyết liệt. Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho rằng thành công của Đại hội XIV là do công tác phục vụ được triển khai từ sớm, từ xa với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm chính trị cao nhất. Đối với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiệm vụ các tiểu ban của đại hội giao, các công việc được xây dựng kế hoạch tổng thể từ sớm, phân công nhiệm vụ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”, với cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên. Song song đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong mọi khâu tổ chức; coi trọng công tác phối hợp liên ngành, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, linh hoạt, xử lý tình huống nhanh nhạy, đặc biệt là trong việc đấu tranh phản bác các thông tin sai trái. Vai trò của các cơ quan báo chí chủ lực và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội được phát huy để lan tỏa thông tin tích cực và tạo dựng thế trận lòng dân. Thành công trên cả ba mặt: Văn kiện; nhân sự và công tác tổ chức Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, tâm huyết của các tiểu ban, các cơ quan tham mưu, giúp việc, các cá nhân tham gia tổ chức, phục vụ, góp phần quan trọng vào thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV. Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Đại hội XIV được tổ chức rất thành công trên cả ba mặt: Văn kiện; nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ. Đạt được kết quả trên trước hết là do có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, khoa học với tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm. Cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết được Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, ông Trần Cẩm Tú đánh giá từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân đã nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm rất cao trong từng nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ động tổ chức thực hiện, tích cực phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học và giữ vững nguyên tắc trong quá trình tổ chức thực hiện các công việc được phân công ngay từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc đại hội. Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Dự thảo báo cáo tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng đánh giá thành công của Đại hội XIV là sự tổng hòa giữa ý Đảng và lòng dân, là kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, khoa học, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã sớm quyết định thành lập các tiểu ban, Ban chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới; kế thừa kinh nghiệm tổ chức nhiều đại hội trước đây, nhất là Đại hội XIII. Lực lượng tham mưu, phục vụ nòng cốt, trực tiếp có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, chu đáo, chuyên nghiệp, nhiều người có bề dày kinh nghiệm tổ chức, phục vụ qua nhiều kỳ đại hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các tiểu ban, ban chỉ đạo được thực hiện bài bản, khoa học, quyết đoán, có nhiều đổi mới sáng tạo. Công tác chuẩn bị các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, đổi mới khoa học, dân chủ, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác nhân sự bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả, có nhiều đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trong nhận xét, đánh giá, thẩm định, đề xuất, định hướng, giới thiệu nhân sự. Công tác tổ chức, phục vụ được thực hiện khoa học, bài bản, chuyên nghiệp, chặt chẽ, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra đại hội. Thời gian đại hội được rút ngắn. Nội dung các tài liệu, bài phát biểu, các ý kiến tham luận có hàm lượng trí tuệ cao, cô đọng, ngắn gọn, súc tích hơn. Lần đầu tiên tham luận của Đảng bộ cấp xã, phường, đặc khu được trình bày tại đại hội, qua đó phản ánh trực tiếp thực tiễn từ cơ sở, làm phong phú và sâu sắc hơn các nội dung thảo luận tại đại hội. Việc ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng máy tính bảng cung cấp tài liệu thay cho bản giấy không chỉ là cải tiến về kỹ thuật giúp chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang môi trường số hóa mà còn là bước đột phá về tư duy quản trị hiện đại, chuyên nghiệp hơn... Tiêu điểm Hội nghị cũng công bố các quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 14 cơ quan, đơn vị. Đưa tinh thần đổi mới của Đại hội XIV vào công tác hằng ngày Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Đại hội XIV của Đảng được tổ chức rất thành công trên cả ba mặt là văn kiện; nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ. tập hợp, lưu trữ tài liệu đại hội đầy đủ để phục vụ công tác tra cứu, tham khảo cho những lần tổ chức đại hội và các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước sau này. Các cơ quan, đơn vị rà soát, nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các quy định của Đảng để thống nhất thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động tham gia phục vụ; quan tâm những vị trí trực tiếp, thầm lặng nhưng đóng góp hiệu quả vào thành công chung của đại hội. Các bộ, ban ngành, địa phương cần tiếp tục nắm tình hình dư luận trong và ngoài nước, nhất là cơ quan đại diện ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, báo chí nước ngoài về công tác tổ chức Đại hội XIV, về những chủ trương, quyết sách của đại hội để kịp thời tham mưu, xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ông cũng lưu ý việc tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế của Đại hội XIV vào công tác chuyên môn hằng ngày tại mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra.• Ông Trần Cẩm Tú lưu ý triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Thành công của Đại hội XIV là sự tổng hòa giữa ý Đảng và lòng dân

4 Thời sự - Thứ Tư 18-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Tại cuộc làm việc, các đại biểu cho biết trước diễn biến tình hình Trung Đông và khó khăn trên thị trường dầu mỏ thế giới, những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các công điện yêu cầu thực hiện các giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong nước. Thủ tướng có các cuộc điện đàm, công thư tới lãnh đạo nhiều nước, cũng như làm việc với đại sứ các nước tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ, ngành, cơ quan đã trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh thuế đối với các mặt hàng xăng dầu nhằm hỗ trợ giá xăng dầu. Các tập đoàn tăng cường sản xuất, cung ứng xăng dầu, than, điện, khí cho nền kinh tế; thực hiện chuyển đổi năng lượng, với các sản phẩm mới thay thế dần nhiên liệu hóa thạch; xây dựng phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, găm hàng, đầu cơ, trục lợi trong kinh doanh xăng dầu. Thời gian tới, tình hình xung đột Trung Đông chưa có dấu hiệu kết thúc, tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, cụ thể là xăng dầu toàn cầu; giá dầu thế giới có thể tăng ảnh hưởng tới cung ứng và giá xăng dầu trong nước. Do đó, cùng với các giải pháp hiện nay, cần có giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, phát triển kinh tế - xã hội và điều hành giá xăng dầu linh hoạt, phù hợp với tình hình. Thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả Sáng 17-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Trước những diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến kinh tế thế giới và chuỗi cung ứng dầu thô từ khu vực này tới một số thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã có thư gửi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đề nghị Nhật Bản xem xét có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Trong đó, Nhật Bản có thể hỗ trợ trực tiếp thông qua cung cấp một lượng dầu thô cho Việt Nam từ nguồn dự trữ của Nhật Bản hoặc hỗ trợ gián tiếp với việc để Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đa dạng hóa nguồn dầu đầu vào từ các đối tác khác. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam cũng như tránh gây tác động tiêu cực đến doanh nghiệp hai nước đang tham gia dự án. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị đại sứ có tiếng nói, thúc đẩy tái cấu trúc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về tài chính, đầu vào sản xuất… Cùng với đó, trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện cho Việt Nam được tiếp cận với bằng hình thức phù hợp nguồn dầu mà Chính phủ Nhật Bản đang xem xét xuất kho dự trữ 80 triệu thùng dầu nhằm giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông đối với giá nhiên liệu. Về hợp tác dự án chuỗi dự án khí lô B - Ô Môn, Thủ tướng đánh giá cao hợp tác của Nhật Bản tại dự án khí lô B và dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III. Ông đề nghị đại sứ trao đổi với doanh nghiệp Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II để bảo đảm kịp đón dòng khí lô B sau khi được khai thác như đã cam kết. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Nhật Bản cùng chia sẻ, tạo điều kiện cho Việt Nam mua nhiên liệu hàng không từ nguồn dự trữ của Nhật Bản. Thủ tướng tin tưởng với tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ tích cực lẫn nhau, hai nước Việt Nam - Nhật Bản không chỉ sẽ cùng vượt qua các thách thức hiện nay mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương hữu nghị và bền chặt. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đánh giá quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên các cương vị công tác hiện nay và trước đây. Đại sứ Ito Naoki cho biết phía Nhật Bản đang trao đổi, thảo luận tích cực với các cơ quan Việt Nam về quan hệ hợp tác giữa hai bên, trong đó có chia sẻ, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Đại sứ Ito Naoki khẳng định sẽ báo cáo với Chính phủ Nhật Bản và các cơ quan liên quan của Nhật Bản về các đề xuất của Thủ tướng liên quan hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng. Ông cho biết Nhật Bản đã quyết định mở và kêu gọi các nước G7 mở kho dự trữ xăng dầu để tăng lượng cung xăng dầu ra thị trường. Đại sứ Ito Naoki cũng cho biết phía Nhật Bản đang xem xét tích cực, thu xếp tài chính, tháo gỡ các khó khăn cho các dự án nhiệt điện LNG của Nhật Bản tại Việt Nam theo chương trình Sáng kiến cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), qua đó giúp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng. Đại sứ Ito Naoki khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình này, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tiếp đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam, đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam. AN HIỀN AN HIỀN Chiều 17-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng về giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước tác động của xung đột ở Trung Đông tới chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng Kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu phải có các giải pháp đảm bảo sáu mục tiêu. Trong đó, không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng xăng dầu, năng lượng; ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, chống trục lợi chính sách, làm xáo trộn tình hình. Thực hiện tái cơ cấu sản xuất và phân phối năng lượng, cung ứng xăng dầu thích ứng với tình hình; tăng cường dự trữ chiến lược về năng lượng, xăng dầu; thực hiện đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Thủ tướng giao 11 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện bằng được sáu mục tiêu nêu trên. Thủ tướng giao Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không để thiếu hụt xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bộ tiếp tục chỉ đạo các giải pháp để đảm bảo nguồn dầu thô nhập khẩu; chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu hóa công suất chế biến, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; triển khai sớm sản xuất, sử dụng xăng E10 theo Nghị quyết 36 của Chính phủ. Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu phù hợp, đảm bảo bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới và sử dụng linh hoạt, hiệu quả Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định; chống buôn lậu, kịp thời khắc phục triệt để tình trạng găm hàng, đội giá, làm rối loạn tình hình. Nghiên cứu các giải pháp về thuế, phí đối với xăng dầu, nhiên liệu đầu vào, trong trường hợp giá dầu thế giới tăng cao kéo dài, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể. Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an, các lực lượng quản lý thị trường, UBND Thủ tướng giao 11 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Ảnh: VGP Thủ tướng: Không để thiếu hụt xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào Thủ tướng yêu cầu không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng xăng dầu, năng lượng. các tỉnh, TP tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại, gây mất ổn định thị trường, gây mất trật tự, an toàn xã hội, mất ổn định chính trị - xã hội, đặc biệt là xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân tuyên truyền sai sự thật. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường trao đổi với các quốc gia đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho Việt Nam như than, khí, đặc biệt là dầu thô, xăng dầu thành phẩm và nhiên liệu hàng không. Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, năng lượng, nguồn vốn để ứng phó với những lúc khó khăn, khủng hoảng. Thủ tướng nhất trí giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp về hỗ trợ vận tải xăng dầu, song phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tàu và thủy thủ của Việt Nam, nghiêm cấm sử dụng tàu Việt Nam, tàu có quốc kỳ Việt Nam để chuyên chở, vận chuyển ở các nước khác, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đất nước…• Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu phù hợp, sử dụng linh hoạt, hiệu quả Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Ảnh: VGP

5 Lào toàn quốc - nơi hội tụ anh em bán xe uy tín số 1”, PV bắt gặp lại chính hình ảnh xe Peugeot 2008 màu đen từng xem ở Dĩ An. Lần này kèm dòng trạng thái của “Thái tử”: “Bể cọc, hạ giá 255 triệu cho anh em chơi tiếp nhé. 0778… xem xe Bình Dương”. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, chiếc xe tiền tỉ đang thế chấp ngân hàng liên tục được rao bán, giảm giá, chuyển tay, trong khi người mua cuối cùng nhiều khả năng chỉ cầm trên tay giấy phôtô, giấy thuê xe 10-20 năm và những lời hứa “bao tranh chấp”. Câu chuyện đi mua “xe ngân” ở TP.HCM cho thấy những mảnh ghép đầu tiên của một thị trường đầy rủi ro khi xe đang là tài sản bảo đảm của ngân hàng nhưng bị đem đi cầm cố, sang tay qua nhiều lớp trung gian; giấy tờ gốc bị che giấu; mọi giao dịch được “hợp thức hóa” bằng giấy thuê xe, giấy cam kết viết tay và cả một “hệ sinh thái dịch vụ” phía sau. Trong bức tranh rộng hơn, không chỉ có một mình Cường. Hàng loạt nhóm kín, đầu mối môi giới “xe ngân” trên mạng xã hội đang công khai rao bán xe từ Bắc tới Nam, kèm theo những “bí kíp” lách luật, đối phó với ngân hàng, đăng kiểm, lực lượng chức năng... • Quét mã QR để xem chi tiết LTS: Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện dày đặc các nhóm kín với những cái tên như “Hội mua bán xe Lào - ngân”, “Ô tô ngân chuẩn an ninh toàn quốc”, “Hội mua bán xe ngân - Lào toàn quốc - nơi hội tụ anh em bán xe uy tín số 1”… Hàng loạt ô tô tiền tỉ được rao bán với giá chỉ vài trăm triệu đồng, kèm những lời cam kết “bao giấy”, “bao đăng kiểm”, “bao tranh chấp”. Thế nhưng đằng sau đó là một thị trường xe đang thế chấp ngân hàng (“xe ngân”) bị đem đi cầm cố, sang tay, cho thuê lòng vòng; những đường dây dịch vụ “gia hạn giấy ngân hàng”, “lo phạt nguội, đăng kiểm” cùng những rủi ro pháp lý treo lơ lửng trên đầu người mua. Trong nhiều tháng điều tra, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã thâm nhập các hội nhóm, trực tiếp đi mua “xe ngân”, ghi nhận những phương thức mua bán, đối phó với cơ quan chức năng và lỗ hổng pháp lý cần sớm bịt lại. Thời sự - Thứ Tư 18-3-2026 Điều tra thoisu@phapluattp.vn NHÓM PV Để tìm hiểu thực hư việc mua bán “xe ngân”, PV tham gia các nhóm “Hội mua bán xe Lào - ngân”, “Hội mua bán xe ngân - Lào toàn quốc…” trên Facebook. Trong vô số bài rao, một nickname “Thái tử” kèm số điện thoại 0778… gây chú ý khi liên tục đăng bán nhiều dòng xe đời cao, giá cực rẻ với cam kết “uy tín, bao đường”. Lần theo nick “Thái tử” trong nhóm kín Ngày 3-11-2025, PV gọi vào số điện thoại trên và được kết nối với tài khoản Zalo mang tên “Thái tử” tên thật là Đào Quang Cường (37 tuổi, ngụ TP.HCM). Ngay khi biết người gọi “đang kiếm xe đi Tết, ít tiền nhưng muốn xe đời mới”, Cường liền gửi hàng loạt hình ảnh kèm lời giới thiệu: ““Xe ngân” em còn vài con Peugeot, Chevrolet, City… Xe chất mà rẻ. Con Peugeot 2008 màu đen này đi là khỏi chê, em đang chạy hằng ngày luôn”. Giá Cường đưa ra cho chiếc Peugeot 2008 là 270 triệu đồng, trong khi dòng xe khi mua mới hơn 1 tỉ đồng. Khi PV gặng hỏi thêm về giấy tờ, sang tên, đăng kiểm…, đầu dây bên kia lập tức dè dặt: “Mấy cái giấy tờ nhạy cảm không nói trên điện thoại được. Mua của em thì em hỗ trợ hết”. Ở mọi câu hỏi chạm đến “mánh xe ngân”, Cường đều né hoặc đổi chủ đề sang “chất lượng xe” hoặc chốt lại “gặp trực tiếp nói cho chắc”. Do “đang đi công việc xa” - Cường hẹn sẽ gọi lại khi về tới nhà. Trưa 8-11, Cường gọi điện thoại nói: “Em mới vô được mấy con ngon này. Xe full chủ, chủ đứng ký bán, có sổ hộ khẩu đầy đủ theo xe. Mua của em là em hỗ trợ hết. Để em gửi định vị, anh chạy qua”. Chiều cùng ngày, PV đến địa chỉ Cường cung cấp tại một con hẻm ở phường Dĩ An (khu vực giáp ranh Bình Dương - TP.HCM). Từ trong sân, Cường nhanh nhẹn bước ra, đưa thẳng tới xe Peugeot 2008 màu đen đậu sát hiên nhà. “Xe này mới có một năm mấy à. Xe 2021, lăn bánh đầu 2023, nay mới 2025. Ghế zin, đồ zin hết, anh coi đi” - Cường vừa nói vừa mở cửa, nổ máy, bật màn hình, cho xem nội thất. Chúng tôi hỏi xe có đăng ký không, Cường đáp: “Có chứ. Xe này đang thế chấp ngân hàng. Cà vẹt gốc thì ngân hàng giữ, chỉ có cà vẹt phôtô đóng dấu ngân hàng với cái giấy cho chạy đường thôi”. Vừa nói Cường vừa lấy trong tập hồ sơ một bản phôtô giấy chứng nhận đăng ký xe, mặt sau có đóng dấu ngân hàng và một tờ “xác nhận cho phép lưu thông” ghi thời hạn sáu tháng. PV hỏi: “Lỡ đến lúc đó giấy ngân hàng hết hạn thì sao?” thì Cường hạ giọng: “Trong hội có người làm hết. Ba cái này nhạy cảm, tới giờ là em alô anh hoặc anh đưa số người ta cho, người ta tới tận nơi làm cho em”. Giấy tờ “bao tranh chấp”, đăng kiểm đều có người lo Trong suốt cuộc nói chuyện, Cường luôn nhấn mạnh cụm từ “full chủ” - hiểu nôm na là “đủ dấu vết của chủ gốc” bao gồm: Hộ khẩu phôtô, CMND, giấy mua bán viết tay giữa chủ gốc với một người trung gian tên Mãi. Khi PV hỏi: “Rồi giờ bán lại thì giấy tờ sao, vẫn gặp chủ gốc chứ?”, Cường gạt đi: “Thì vẫn là em thôi. Chỉ biết mình em thôi. Giờ trên hội anh biết ai mà đòi gặp. Mà điện thoại bây giờ người ta nghe được hết, lỡ có chuyện gì là lòi ra nên mấy cái giấy tờ đó để tụi em lo”. Cường mở điện thoại, khoe ảnh giấy mua bán giữa mình và một người tên Mãi: “Ông này ghi giấy bán cho em, có sổ hộ khẩu ở đây luôn, anh đừng có sợ. Nhưng mấy cái giấy này tụi em giữ, anh chỉ cần phôtô thôi. Em làm giấy khác cho anh: Giấy thuê, giấy bao tranh chấp”. PV hỏi tiếp: “Bao tranh chấp thì lỡ công an bắt có ảnh hưởng gì không?” thì Cường cười: “Công an làm sao dính tới mấy xe này. Công an là chuyện khác, xe mình đi đăng kiểm đầy đủ, có giấy ngân hàng, giấy phôtô… là người ta cho đi. 1.000 chiếc xe ngoài đường thì hết 900 mấy chiếc như vầy rồi đó”. Theo lời Cường, mọi vấn đề từ gia hạn giấy ngân hàng, đăng kiểm, thẻ thu phí không dừng VETC… đều có “dịch vụ lo trọn gói” trong các nhóm kín: “Hết hạn giấy ngân hàng thì alô, có người làm. Mỗi lần tầm 1-1,2 triệu, sáu tháng hay một năm thì cũng… kệ, ba cái đó lăn tăn chi, quan tâm giá xe thôi. Đăng kiểm cũng vậy, anh chỉ cần đưa xe tới, có người đem đi làm”. PV rút lui, bị ép xóa hình ảnh Sau khi xem xe, PV tỏ vẻ ưng ý xe Peugeot 2008 với giá mà Cường đưa ra. Chúng tôi xin quay clip kỹ hơn chiếc xe để gửi về cho gia đình thẩm định thì Cường đồng ý ngay, Cường còn gợi ý thêm: “Anh nói với gia đình, xe này em mua 245 triệu, giờ để anh 260, bữa nói rồi. Anh muốn rẻ thì lấy con Chevrolet Captiva 2018 giá 169 triệu, cũng “xe ngân”, cũng “full chủ”, đăng kiểm ngon”. Đồng thời, Cường lấy CCCD của mình ra và viết một giấy bán xe. Trong giấy viết tay này, Cường cam kết: “Việc mua bán xe Peugeot 2008 biển số 68A-210xx là hợp pháp, nếu có tranh chấp tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Sau khi chụp lại giấy viết Cường yêu cầu xóa tất cả hình ảnh, clip liên quan đến xe Peugeot 2008 và xung quanh nhà khi PV xin phép “về tính lại”. Ảnh: PV Tôi đi mua “xe ngân” hạng sang, giá 270 triệu Trong vai người có nhu cầu, PV tiếp cận một người rao bán nhiều “xe ngân” ở TP.HCM, được chào bán chiếc Peugeot 2008 hơn 1 tỉ đồng chỉ với giá 270 triệu đồng kèm lời hứa “bao giấy, bao đăng kiểm”. tay “gửi về cho gia đình để yên tâm chuyển tiền”, PV tỏ ra lưỡng lự thì Cường liên tục thúc giục: “Đi rút tiền mặt đi, ngân hàng còn làm việc. Không lấy là em giao cho người khác đó, mấy chục năm bán xe, xe ngon là đi nhanh lắm”. Lúc này PV xin phép “về tính lại” thì Cường bất ngờ đổi ngay thái độ. Cường đề nghị kiểm tra điện thoại với lý do “trên hội nhiều thằng quay lén, gài hàng”: “Anh cho em coi máy cái, xóa giúp em mấy cái ảnh quay trong nhà. Em làm ăn tại nhà, lỡ đưa lên mạng là phiền lắm”. Trong vài phút căng thẳng, Cường lật xem từng mục trong thư viện, yêu cầu xóa tất cả hình ảnh, clip liên quan đến xe Peugeot 2008 và xung quanh nhà. Chỉ đến khi chắc chắn “không còn gì” mới cho PV rời đi. Chiếc xe tiếp tục được rao bán: “Bể cọc hạ giá 255 triệu” Vài ngày sau, trở lại nhóm kín “Hội mua bán xe ngân - Câu chuyện đi mua “xe ngân” ở TP.HCM cho thấy những mảnh ghép đầu tiên của một thị trường đầy rủi ro khi xe đang là tài sản bảo đảm của ngân hàng nhưng bị đem đi cầm cố, sang tay qua nhiều lớp trung gian; giấy tờ gốc bị che giấu. Thâm nhập thị trường “xe ngân” - Bài 1 Các nhóm “Hội mua bán xe Lào - ngân”, “Hội mua bán xe ngân - Lào toàn quốc…” tràn lan trên Facebook. Ảnh: PV Cường giới thiệu xe cho khách và luôn nhấn mạnh cụm từ “full chủ”. Ảnh: PV

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 18-3-2026 ThS LIÊN ĐĂNG PHƯỚC HẢI, giảng viên khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM: Cân nhắc giữa yêu cầu quản lý và tính độc lập nghề nghiệp LS là thiết chế bổ trợ tư pháp gắn với việc bảo vệ công lý và quyền con người. Vì vậy, việc đặt hoạt động LS dưới cơ chế kiểm tra của chính quyền hành chính cấp cơ sở có thể dẫn đến xu hướng “hành chính hóa” một lĩnh vực đòi hỏi tính độc lập cao. Hoạt động của LS không bị giới hạn theo địa bàn, trong khi quản lý cấp xã lại mang tính lãnh thổ. Việc sử dụng cơ chế quản lý địa phương để kiểm soát một chủ thể có phạm vi hoạt động trên toàn quốc dễ dẫn đến bất cập, chồng chéo trong hệ thống quản lý. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy quản lý nghề LS không vận hành theo địa giới hành chính, mà dựa trên nguyên tắc nghề nghiệp và tư pháp. Các chuẩn mực của Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính độc lập của LS, hạn chế sự can thiệp không phù hợp từ cơ quan công quyền. Đồng thời, việc quản lý, kỷ luật chủ yếu do các tổ chức nghề nghiệp thực hiện (các nguyên tắc 16, 24, 25 của Bộ Nguyên tắc cơ bản về vai trò của LS). Thực tiễn tại Anh, Mỹ và Nhật Bản cho thấy mô hình này được áp dụng phổ biến, trong đó quản lý chuyên môn thuộc về các đoàn LS, còn giám sát pháp lý gắn với hệ thống tư pháp, không đặt dưới chính quyền hành chính cơ sở. Từ đó có thể thấy việc phân cấp quản lý là cần thiết nhưng phải phù hợp với tính chất của đối tượng quản lý. LS TRƯƠNG VĂN TUẤN, Đoàn LS TP.HCM: Phải rõ phạm vi, quy trình và giám sát Theo Điều 83 Luật LS hiện hành, cơ chế quản lý nhà nước đối với LS được thiết kế theo hướng thống nhất từ Trung ương đến địa phương: Chính phủ thống nhất quản lý; Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ; UBND cấp tỉnh thực hiện tại địa phương thông qua Sở Tư pháp. Với cấu trúc này, việc đề xuất giao UBND cấp xã kiểm tra tổ chức và hoạt động LS được cho là chưa phù hợp với nguyên tắc quản lý hiện hành. Dự thảo Luật Luật sư (LS) (sửa đổi) do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo với nhiều đề xuất mới đang thu hút sự quan tâm của giới hành nghề. Trong đó, quy định giao UBND cấp xã kiểm tra tổ chức và hoạt động của LS trên địa bàn là điểm đáng chú ý, bởi đây là nội dung hoàn toàn mới so với các lần sửa đổi trước. Tuy nhiên, đề xuất này cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục làm rõ, từ tính phù hợp với đặc thù hành nghề LS, nguy cơ chồng chéo trong cơ chế quản lý đến yêu cầu bảo đảm tính độc lập nghề nghiệp. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, các chuyên gia đều cho rằng vấn đề này cần được phân tích, đánh giá thấu đáo trước khi hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội thông qua. Các luật sư trong một phiên tòa tại TAND TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH Ở góc độ thực tiễn, trong các vụ việc nhạy cảm như tranh chấp đất đai, khiếu kiện hành chính, nguy cơ xung đột lợi ích là vấn đề đáng lưu ý. LS thường tham gia bảo vệ quyền lợi cho người dân trong các vụ việc mà cơ quan hành chính địa phương có thể là bên bị khiếu kiện. Nếu UBND cấp xã - chủ thể có khả năng liên quan trực tiếp đến tranh chấp, đồng thời có thẩm quyền kiểm tra hoạt động LS trên địa bàn, dễ phát sinh tâm lý e ngại, áp lực trong quá trình hành nghề. Dù hoạt động kiểm tra được thực hiện đúng quy định, việc này vẫn có thể ảnh hưởng đến tính độc lập của LS và niềm tin của người dân vào sự công bằng của môi trường pháp lý. Trong trường hợp vẫn giữ quy định, cần thiết lập các giới hạn chặt chẽ để tránh lạm quyền. Trước hết, phải phân định rõ phạm vi kiểm tra của UBND cấp xã chỉ dừng ở các nội dung hành chính gắn với địa bàn như an ninh trật tự, PCCC, điều kiện trụ sở, biển hiệu… và không can thiệp vào hoạt động chuyên môn. Cần quy định nghiêm cấm việc yêu cầu cung cấp hồ sơ vụ việc, hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc thông tin khách hàng, những nội dung thuộc bí mật nghề nghiệp được pháp luật bảo vệ. Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra cần tuân thủ trình tự, thủ tục chặt chẽ, tránh tùy tiện. Việc kiểm tra định kỳ phải có kế hoạch, thông báo trước; trường hợp kiểm tra đột xuất phải có căn cứ rõ ràng. Đồng thời, nên thiết lập cơ chế phối hợp, trong đó có sự tham gia hoặc giám sát của Sở Tư pháp hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp LS, nhằm bảo đảm việc kiểm tra đúng phạm vi, tôn trọng đặc thù nghề nghiệp và hạn chế phát sinh xung đột không cần thiết.• Đề xuất phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện kiểm tra tổ chức và hoạt động của LS xuất phát từ chủ trương chính đáng, nhằm đưa công tác quản lý nhà nước về LS đến gần hơn với cơ sở, qua đó tăng cường tính bao quát và kịp thời trong giám sát. Tuy nhiên, đề xuất này đặt ra một số vấn đề pháp lý cần được tiếp tục làm rõ trong quá trình hoàn thiện dự thảo. Thứ nhất, về năng lực chuyên môn của chủ thể thực hiện kiểm tra. Hoạt động kiểm tra về tổ chức và hoạt động LS đòi hỏi người thực hiện phải có hiểu biết nhất định về pháp luật hành nghề LS, bao gồm điều kiện thành lập tổ chức hành nghề, phạm vi dịch vụ pháp lý, nghĩa vụ bảo mật thông tin, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp. Đây là những nội dung mang tính chuyên môn cao, khác với các nhiệm vụ thông thường của bộ máy hành chính cấp xã hiện nay như đăng ký hộ tịch, chứng thực hay hòa giải cơ sở. Do đó, nếu quy định này được luật hóa, dự thảo cần có cơ chế đi kèm về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã và xây dựng rõ tiêu chí, nội dung, trình tự kiểm tra cụ thể. Thiếu những cơ chế bảo đảm này, mục tiêu quản lý thực chất khó có thể đạt được trên thực tế. Thứ hai, về sự tương thích với tính độc lập trong hành nghề LS. Tính độc lập là thuộc tính cốt lõi của nghề LS, không chỉ thể hiện ở việc LS tự mình đưa ra quan điểm chuyên môn, mà còn đòi hỏi LS được hành nghề trong một môi trường pháp lý đủ khách quan và tách bạch với các chủ thể mà họ có thể tham gia đối trọng khi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng. Trên thực tế, LS thường xuyên tư vấn, đại diện hoặc bảo vệ cho cá nhân, doanh nghiệp trong các vụ việc khiếu nại hành chính, tranh chấp đất đai, xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí trong cả những vụ án hành chính có bị đơn là chính quyền địa phương. Trong bối cảnh đó, việc trao thẩm quyền kiểm tra tổ chức và hoạt động LS cho UBND cấp xã cần được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi dù chỉ là kiểm tra hành chính, cơ chế này vẫn có thể tạo ra một mối quan hệ thiếu tách bạch giữa chủ thể quản lý và chủ thể hành nghề khi cả hai có thể đứng ở hai phía đối lập trong cùng một vụ việc pháp lý. Thứ ba, về sự tương thích giữa phạm vi địa lý của thẩm quyền và phạm vi hành nghề LS. Thẩm quyền của UBND cấp xã được xác định theo địa giới hành chính, trong khi phạm vi hành nghề của LS về nguyên tắc không bị giới hạn bởi lãnh thổ. Một LS có thể hành nghề, tham gia tố tụng và cung cấp dịch vụ pháp lý trên phạm vi toàn quốc dù văn phòng chỉ đặt tại địa bàn một xã cụ thể. Đây là đặc thù quan trọng cần được làm rõ trong dự thảo, cụ thể là nội dung kiểm tra của UBND cấp xã sẽ được giới hạn ở phạm vi nào, nhằm tránh chồng chéo với thẩm quyền của Sở Tư pháp và các đoàn LS. Thứ tư, về nguy cơ phát sinh thủ tục hành chính ngoài ý muốn. Kinh nghiệm lập pháp cho thấy khi một thẩm quyền mới được giao mà không đi kèm với cơ chế kiểm soát chặt chẽ về phạm vi và giới hạn thực hiện, nguy cơ hình thành các thủ tục phụ là điều cần được dự liệu trước. Để bảo đảm mục tiêu phân cấp phục vụ hiệu quả quản lý chứ không tạo thêm gánh nặng cho đối tượng được quản lý, dự thảo cần thiết kế rõ ràng nội hàm của thẩm quyền này ngay tại văn bản luật, thay vì giao toàn bộ cho văn bản hướng dẫn thi hành. ThS LÊ BÁ ĐỨC “Nếu giữ quy định, cần phân định rõ phạm vi kiểm tra của UBND cấp xã chỉ dừng ở các nội dung hành chính gắn với địa bàn như an ninh trật tự, điều kiện trụ sở… và không can thiệp vào hoạt động chuyên môn.” LS Trương Văn Tuấn phapluat@phapluattp.vn ĐỀ XUẤT GIAO CẤP XÃ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ: Làm sao tránh chồng chéo, bảo đảm độc lập? Về đề xuất giao cấp xã kiểm tra tổ chức, hoạt động luật sư, bên cạnh mục tiêu tăng cường quản lý, nhiều ý kiến cho rằng cần tính toán kỹ để vừa tránh chồng chéo thẩm quyền, vừa bảo đảm tính độc lập. Một số vấn đề cần tiếp tục làm rõ THẢO HIỀN

