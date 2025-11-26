054-2026

TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trang 3 SỐ 054 (7625) - Thứ Năm 19-3-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Đào tạo tiến sĩ ở trường luật: Thiếu thầy, học 7-8 năm chưa xong! Đề xuất nhà ở xã hội không được bán tự do sau 5 năm trang 10 trang 13 trang 8 THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG “XE NGÂN” - BÀI 2 Chợ “xe ngân” công khai và những chiêu lách luật trang 5 Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu giải quyết các vướng mắc về mặt bằng, hỗ trợ tái định cư… tại ba dự án: Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái; nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi; nạo vét, cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật). Ảnh: THUẬN VĂN Bất động sản với áp lực từ lãi suất, tỉ giá và chi phí vốn Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm: ĐẾN THÁNG 6 PHẢI BÀN GIAO HẾT MẶT BẰNG trang 9 Đường NGUYỄN KHOÁI Đường VÕ VĂN KIỆT BẾN VÂN ĐỒN Đường TRẦN ĐÌNH XU Đường TRẦN XUÂN SOẠN Góc nhìn từ đề xuất bỏ quy định về miễn đào tạo nghề luật sư trang 6 Điều tra

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 19-3-2026 Ngày 18-3, tại phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi). Dự thảo luật gồm 4 chương, 31 điều, giảm 3 chương, 46 điều so với Luật Hộ tịch năm 2014. Làm rõ tính khả thi Liên quan đến thẩm quyền đăng ký hộ tịch, dự thảo giao UBND cấp xã thực hiện đăng ký tất cả sự kiện, thông tin hộ tịch. Đặc biệt, các việc hộ tịch được đăng ký không phụ thuộc nơi cư trú, địa giới hành chính. Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho hay Thường trực ủy ban này và các cơ quan của Quốc hội cơ bản tán thành về sự cần thiết, tính hợp lý của thủ tục hành chính quy định tại dự thảo luật, đặc biệt là chủ hành chính, bà Nga đánh giá quy định này phù hợp với chủ trương phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo điều kiện cho người dân chủ động lựa chọn nơi thực hiện. Điều này cũng giúp giảm áp lực cho cơ quan đăng ký theo địa bàn cư trú, đồng thời phù hợp với việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thống nhất. Tuy nhiên, bà Nga chia sẻ, dẫn khoản 1 Điều 51 Bộ luật Dân sự quy định trường hợp giám sát việc giám hộ liên quan đến quản lý tài sản của người được giám hộ, người giám sát phải đăng ký tại UBND cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ, hai nội dung này chưa đảm bảo tính thống nhất. “Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần rà soát, chỉnh lý dự thảo luật để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật” - bà Nga nói. trên cơ sở dữ liệu y tế và kết nối với cơ sở dữ liệu hộ tịch thì “chưa có cơ sở để xác định UBND cấp xã cụ thể nào có trách nhiệm thụ lý, chủ động đăng ký khai sinh, khai tử”. “Đề nghị nghiên cứu, bổ sung một số nguyên tắc xác định, lựa chọn UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký hộ tịch” - ông Hoàng Thanh Tùng nói, đồng thời đề nghị quy định cụ thể các trường hợp “không thể đăng ký khai sinh, khai tử chủ động” để tránh mâu thuẫn với trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc chủ động đăng ký khai sinh, khai tử cho cá nhân. Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết minh cụ thể về lộ trình xây dựng, đáp ứng cơ sở vật chất cũng như các điều kiện kỹ thuật, đặc biệt là điều kiện kết nối, chia sẽ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan (các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) với cơ sở dữ liệu hộ tịch, nhằm bảo đảm tính khả thi của chính sách. Bởi theo dự thảo, chậm nhất đến ngày 1-1-2029 phải thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử chủ động thống nhất trên cả nước. Ngoài ra, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị bổ sung, điều chỉnh phù hợp ngày có hiệu lực của luật đối với việc đăng ký khai sinh, khai tử chủ động để bảo đảm tính thống nhất nội tại. “Đây là quy định mang tính đột phá, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và tăng cường trách nhiệm của UBND cấp xã” - bà Lê Thị Nga nói và tán thành quy định trên. Tuy nhiên, bà Nga đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn về lộ trình thực hiện, đồng thời cho rằng mốc thời gian đến ngày 1-1-2029 mới thực hiện quy định này là quá dài, cần rút ngắn hơn. Nhiều điểm mới tiến bộ Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định đánh giá dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) có nhiều điểm mới tiến bộ, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo rà soát thêm, để bảo đảm yêu cầu về tính thống nhất giữa quy định của dự thảo luật này với một số quy định có liên quan; đồng thời bảo đảm tính khả thi, các điều kiện bảo đảm, lộ trình thực hiện, nhất là với quy định mới. Tán thành thẩm quyền đăng ký hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú của cá nhân đăng ký hộ tịch, tuy nhiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu rà soát kỹ lưỡng điều kiện bảo đảm thực hiện, nhất là hạ tầng công nghệ và cập nhật thông tin hộ tịch theo thời gian thực, việc kết nối liên thông cơ sở dữ liệu hộ tịch để bảo đảm tính khả thi ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội khó khăn. Về quy định liên quan đến việc đăng ký khai sinh, khai tử chủ động, ông Nguyễn Khắc Định đề nghị xác định rõ hơn nguyên tắc lựa chọn UBND cấp xã có trách nhiệm chủ động giải quyết thủ tục đăng ký hộ tịch. Trên cơ sở đó, Chính phủ quy định chi tiết để tổ chức thực hiện hiệu quả. “Luật có hiệu lực từ ngày 1-3-2027, phấn đấu 1-3-2028 nhiều địa phương có điều kiện thực hiện trước, còn cả nước chậm nhất là 1-1-2029” - ông Nguyễn Khắc Định nói thêm và cho rằng “nếu phấn đấu được nhanh hơn nữa thì càng tốt”.• Đề xuất đăng ký hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú, địa giới hành chính trương thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới. Tuy nhiên, ông Hoàng Thanh Tùng đề nghị đánh giá, rà soát kỹ lưỡng điều kiện bảo đảm thực hiện, nhất là hạ tầng công nghệ và việc cập nhật thông tin hộ tịch theo thời gian thực, việc kết nối liên thông cơ sở dữ liệu hộ tịch để bảo đảm tính khả thi, nhất là ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Nêu ý kiến sau đó, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đánh giá Luật Hộ tịch là một trong những luật có liên quan trực tiếp đến từng người dân. Bà Nga đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát để đảm bảo tính thống nhất với các đạo luật liên quan và cân nhắc về tính khả thi của một số quy định mới. Liên quan đến chủ trương đăng ký hộ tịch phi địa giới Đăng ký khai sinh, khai tử chủ động Dự thảo cũng quy định trường hợp trẻ em sinh ra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đã cung cấp đủ nội dung đăng ký khai sinh theo quy định, dữ liệu được kết nối, chia sẻ tự động tới hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử thì UBND cấp xã chủ động thực hiện đăng ký khai sinh. Trường hợp cá nhân chết tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đã cung cấp đủ nội dung đăng ký khai tử theo quy định, dữ liệu được kết nối, chia sẻ tự động tới hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, UBND cấp xã chủ động thực hiện đăng ký khai tử. Liên quan đến nội dung này, cơ quan thẩm tra cho rằng việc quy định như dự thảo là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo thuận lợi, phục vụ người dân tốt hơn. Tuy nhiên, theo quy định của dự thảo luật, sau khi thông tin đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử của cá nhân được cập nhật Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đánh giá Luật Hộ tịch là một trong những luật có liên quan trực tiếp đến từng người dân. Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) giao UBND cấp xã thực hiện đăng ký tất cả sự kiện, thông tin hộ tịch. Đặc biệt, các việc hộ tịch được đăng ký không phụ thuộc nơi cư trú, địa giới hành chính. Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18-3. Ảnh: QUỐC HỘI ĐỨC MINH Ngày 18-3, tiếp tục phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Dự thảo luật gồm 9 chương, 36 điều; giảm 18 điều so với Luật Thủ đô 2024; dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Một trong những nội dung đáng chú ý, dự thảo quy định TP được quyết định thí điểm cơ chế, chính sách mới, khác với luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc đối với những vấn đề chưa được pháp luật quy định để áp dụng trong phạm vi địa giới hành chính của TP Hà Nội. Cụ thể, phạm vi thí điểm cơ chế, chính sách bao gồm: Tổ chức bộ máy các cấp chính quyền của TP, chế độ công vụ, công chức; mô hình quản trị tiên tiến, hiện đại; mô hình kinh tế mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, văn hóa, y tế và chăm sóc sức khỏe; mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; Mô hình quản lý đô thị, nông thôn, không gian và phát triển bền vững; phương thức huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực đặc thù cho phát triển thủ đô; giải pháp xử lý các vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp đến chất lượng sống của người dân hoặc sự phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô. Thẩm tra nội dung này, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đánh giá đây là một cơ chế phân quyền rất mạnh, có thể tạo dư địa linh hoạt trong quản trị đô thị và cho phép thử nghiệm các chính sách mới phù hợp với điều kiện phát triển đặc thù của thủ đô. Để bảo đảm việc phân quyền mạnh nhưng vẫn giữ được kỷ cương, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện một số nội dung. Trong đó, cần làm rõ phạm vi lĩnh vực được phép ban hành quy định khác với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên. “Chỉ nên giới hạn trong những lĩnh vực gắn với yêu cầu quản trị đô thị đặc thù hoặc cần thử nghiệm chính sách mới” - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nói. Đề xuất phân quyền rất mạnh cho Hà Nội Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18-3. Ảnh: QUỐC HỘI Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QUỐC HỘI

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 19-3-2026 Chiều 18-3, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC. Trả lời báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về kết quả, tiến độ điều tra một số vụ án lớn. Theo đó, đến ngày 27-2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại dự án Cơ sở 2 BV Bạch Mai và BV Việt Đức. Trong đó đề nghị truy tố 10 bị can theo ba tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ. Với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, tám bị can về ba tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ. Quá trình điều tra, đến nay đã thu hồi 15 tỉ đồng và kê biên một căn hộ. Về vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 65 bị can về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc. Đây là vụ án có số lượng bị can rất lớn với nhiều tội danh và đã thu hồi hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản, tài sản có giá trị khác. Về tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, lãng phí thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Bộ Công an sẽ tập trung các lực lượng, đặc biệt là các điều tra viên có kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vụ án… BÙI TRANG Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát việc thực thi chủ trương, chính sách đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ngày 18-3, tại Hà Nội, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban chỉ đạo) tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo. Cuộc họp thảo luận về kết quả thực hiện chương trình công tác từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng đầu năm 2026. Đưa vụ án tại ACV vào diện Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo Theo đó, từ sau phiên họp thứ 29 của Ban chỉ đạo (ngày 25-12-2025) đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo và chương trình công tác năm 2026 của Ban chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng đã tích cực, khẩn trương xây dựng, hoàn thành nhiều đề án quan trọng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC). Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng các đề án về công tác kiểm tra, giám sát, PCTNLPTC và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số để trình Hội nghị Trung ương hai khóa XIV, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án/2.367 bị can, truy tố 757 vụ án/1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ án/1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 1 vụ án/24 bị can, khởi tố bổ sung 3 bị can trong 3 vụ án, kết luận điều tra 3 vụ án/70 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án/117 bị can, xét xử sơ thẩm 8 vụ án/210 bị cáo, xét xử phúc thẩm 2 vụ án/9 bị cáo. các đơn vị liên quan vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thống nhất cao là phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Tinh thần chung là nói ít làm nhiều, làm đến cùng; mỗi việc đều có những kết quả cụ thể. Sau mỗi phiên họp, cuộc họp của Ban chỉ đạo đều có những chuyển biến rõ TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Tính đến nay có 1.023 dự án được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo đã xử lý, tháo gỡ và không còn khó khăn, vướng mắc; 2.347 dự án đã có chủ trương xử lý, tháo gỡ. Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết sáu tháng đầu năm 2026, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu, tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTNLPTC trong giai đoạn mới. Thường trực Ban chỉ đạo nhấn mạnh tiếp tục rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý cụ thể đối với từng công trình, dự án. Hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm… Cũng tại cuộc họp, Ban chỉ đạo thống nhất đưa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và ràng, thực chất để nhân dân thấy, nhân dân tin và nhân dân ủng hộ. Tổng Bí thư lưu ý phải tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về PCTNLPTC theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng. Với trọng tâm: Hoàn thiện nghị quyết trung ương tăng cường PCTNLPTC gắn với chương trình hành động, khẳng định rõ những thông điệp tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo hoàn thành trình Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào diện theo dõi, chỉ đạo. Quốc hội ban hành nghị quyết đặc thù sớm để thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về xử lý các vi phạm pháp luật. Các cơ quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tổng Bí thư yêu cầu phải tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát việc thực thi chủ trương, chính sách đẩy mạnh PCTNLPTC gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cơ sở. Chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát sang mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa; tiến hành giám sát ngay từ đầu đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các công trình, dự án trọng điểm cấp quốc gia và của các địa phương, kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành, phát hiện nguy cơ trước khi hình thành các sai phạm… Tổng Bí thư chỉ rõ đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý dứt điểm các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan phải phối hợp chặt chẽ trong xử lý các vụ án, vụ việc; đẩy mạnh công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trước yêu cầu mới, Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để giải quyết hiệu quả các bài toán vừa PCTNLPTC, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường phân cấp, giao quyền cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan chức năng Trung ương tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.• (Theo TTXVN) - PV Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra một số vụ án lớn Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an (phải), thông tin về một số vụ án nghiêm trọng. Ảnh: HOÀNG HUY

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 19-3-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Bí thư Trần Lưu Quang làm trưởng Ban chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Ban chỉ đạo gồm 12 thành viên do Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm trưởng ban chỉ đạo. Hai phó ban gồm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Lê Quốc Phong và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được sẽ trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt, chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết 31. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị; định hướng nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức tổng kết, bảo đảm việc đánh giá được thực hiện khách quan, toàn diện, khoa học… THANH TUYỀN Tin vắn • Điều tra vụ ẩu đả tại khách sạn ở Vĩnh Long. Ngày 18-3, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ ẩu đả tại một khách sạn ở phường Cái Vồn, nghi có tiếng nổ. Tại hiện trường, công an thu giữ một vật hình khẩu súng và các tinh thể trắng nghi ma túy. HẢI DƯƠNG • Tạm giữ 3 người đập phá quán cơm trên đường Trường Sơn. Ngày 18-3, Công an TP.HCM đã tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với NVT, DNC, PVNS. Do mâu thuẫn nợ nần, nhóm này đã đến đập phá quán cơm trên đường Trường Sơn. NGUYỄN TÂN • Bắt giữ 1 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt. Ngày 18-3, lãnh đạo Công an phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa bắt giữ Lâm Thị Duyên (27 tuổi) theo lệnh truy nã đặc biệt. Duyên bị tuyên án 7 năm tù về tội danh liên quan đến ma túy nhưng bỏ trốn. XUÂN HOÁT Ngày 18-3, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 chính thức diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh. Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, làm trưởng đoàn. Tại buổi giao lưu, hai bên khẳng định hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chủ đạo trong quan hệ giữa hai Đảng và hai nước. Thời gian qua, hai bên tổ chức nhiều hoạt động trao đổi linh hoạt, đạt kết quả tích cực. Điều này góp phần củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước khẳng định giao lưu lần thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt. Sự kiện diễn ra ngay sau Đối thoại chiến lược cấp bộ trưởng các bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất. Các bộ trưởng khẳng định giao lưu đã trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới. Đây là nhịp cầu gắn kết tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đồng thời, đây cũng là kênh trao đổi quan trọng để đưa hợp tác quốc phòng thực sự là một trụ cột trong quan hệ hai nước. Việt Nam và Trung Quốc sẽ làm hết sức mình để tiếp tục vun đắp mối quan hệ này. Trong khuôn khổ chương trình, bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã hội đàm; dự lễ khởi công công trình hữu nghị; trồng cây và thăm các đơn vị lực lượng bảo vệ biên giới... VIẾT THỊNH Sáng 18-3, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở VH&TT, Sở KH&CN các tỉnh, TP; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn quân khu đầu xuân Bính Ngọ 2026. Trong năm 2026, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, cho rằng cần tiếp tục duy trì thường xuyên và thực hiện hiệu quả các nội dung trong quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với Cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7; tăng cường tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu 7 ngày càng đi vào thực chất, chặt chẽ, hiệu quả cao... Xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện ngay từ cơ sở, tăng cường đoàn kết giúp đỡ quân đội Hoàng gia và nhân dân Campuchia góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa… Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các lực lượng chức năng của cơ quan quân sự địa phương trong nắm tình hình, tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tin giả, sai sự thật trên không gian mạng. THANH TUYỀN Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: TTXVN Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 Quân khu 7 chủ động đấu tranh với những thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội Những ngày này, trên khắp cánh đồng ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), nông dân đang tất bật thu hoạch tỏi đông xuân 2025-2026. Dù được mùa, giá tỏi hiện ở mức thấp. Thương lái thu mua tỏi tươi dao động 30.000-35.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của người trồng. Theo người dân, với mức chi phí hiện nay, giá tỏi tươi phải đạt khoảng 50.000 đồng/kg trở lên nông dân mới có lãi. Trong khi đó, giá hiện tại thấp hơn nhiều nên nhiều hộ dân lo nguy cơ thua lỗ. Ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đặc khu Lý Sơn, cho hay giá tỏi hiện thấp khiến người dân lo lắng. Địa phương mong muốn các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ thu hút doanh nghiệp tham gia tìm kiếm thị trường, mở rộng đầu ra. NGUYỄN YÊN Tỏi Lý Sơn rớt giá chỉ còn 30.000 đồng/kg, nông dân lo thua lỗ Chủ tịch nước tiếp đại sứ Campuchia, Saudi Arabia, Dominica trình quốc thư Sáng 18-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia, Vương quốc Saudi Arabia và Cộng đồng Thịnh vượng Dominica nhân dịp trình quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Tiếp Đại sứ Campuchia Touch Sopharath, Chủ tịch nước chúc mừng đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, tin tưởng với kinh nghiệm ngoại giao, đại sứ sẽ có nhiều đóng góp tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Chúc mừng ông Thamer Mohammed al-Gosaibi được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam, Chủ tịch nước mong muốn đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Saudi Arabia, vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới. Chúc mừng ông Jean-Francois Harvey cử làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Dominica đầu tiên tại Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và giao lưu nhân dân. Các đại sứ cảm ơn Chủ tịch nước đã dành sự đón tiếp nồng hậu, đồng thời khẳng định trong nhiệm kỳ công tác, sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương. (Theo TTXVN) Đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1-7-2026 Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Dự thảo nghị định quy định từ ngày 1-7-2026 mức lương cơ sở mới được xác định là 2,53 triệu đồng/ tháng. Mức lương này được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, mức lương này là căn cứ để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định, cũng như tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Đối với các bộ, cơ quan trung ương, dự thảo nêu rõ nguồn kinh phí để thực hiện chính sách được huy động từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán tăng thêm so với dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao; sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. THANH THANH Đồng Nai phê duyệt khu công nghệ số gần 120 ha cạnh sân bay Long Thành Ngày 18-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu công nghệ số tập trung Long Thành tại hai xã An Phước và Bình An. Theo đó, Khu công nghệ số tập trung Long Thành có quy mô hơn 119 ha cạnh sân bay Long Thành. Mục tiêu là hình thành trung tâm công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ số. Nơi đây sẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm phục vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ. ​Đồng thời, dự án tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước. Việc này góp phần đưa công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm quốc gia. ​Qua đó, dự án góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ. Từ đó, nâng cao vị thế và thương hiệu công nghệ số Việt Nam. VŨ HỘI

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 19-3-2026 gốc: “Anh mới chơi thì mua ngay tiệm như em mới hạn chế rủi ro. Mua trên mạng toàn xe thuê, xe mượn. Chạy thời gian chủ xe phát hiện, nó đứng ra nó lấy xe về, báo công an là mất trắng”. Tâm khẳng định tiệm cầm đồ là nơi an toàn nhất để mua “xe ngân” vì có biên nhận cầm đứt, giấy tờ giữa chủ xe và tiệm. Tâm nói rằng chủ xe thật sẽ không bao giờ dám đến đòi xe: “Con xe này họ cầm em, có biên lai. Nó không trả thì lấy mặt mũi nào ra đứng nhìn em? Nó trốn rồi”. Khi PV hỏi có thể gặp chủ xe hay không, Tâm kể: “Chủ xe trốn em luôn rồi. Nó cầm 200 triệu hơn một năm nay. Tiền lãi giờ trên trăm triệu. Nó vỡ nợ rồi, không dám ló mặt”. Theo Tâm, việc chủ xe biến mất đồng nghĩa chiếc xe nghiễm nhiên trở thành tài sản do tiệm cầm đồ thanh lý. Sáng 27-11-2025, Tâm gửi hàng loạt hình ảnh xe đã được dọn sạch sẽ, giới thiệu: “Xe zin, chạy hơn 40.000 km, đăng kiểm tới tháng 3-2026”. Khi PV hỏi có bớt không, Tâm khẳng định “giữ nguyên giá 200 triệu”, đồng thời hứa nếu mua sẽ “chỉ cách chơi dòng xe này”, bao gồm cả thủ thuật chuyển VETC sang tên người mua. Trước khi kết thúc cuộc trao đổi, PV hỏi: “Nếu không mua xe của anh mà mua một chiếc “xe ngân” khác thì rủi ro thế nào?”. Tâm nói thẳng: “Rủi ro là mua trúng xe thuê. Chủ phát hiện là họ thu hồi, báo công an, mất trắng. Báo trên hệ thống rồi là không đăng kiểm được. Chơi dòng này nguy hiểm lắm, phải mua chỗ uy tín ngay gốc. Và nhớ né mấy cái ngân hàng vay ra, không là họ thu lại xe anh luôn”. Chiều 12-12-2025, PV liên lạc với Tâm để chốt mua xe thì Tâm báo rằng xe đó đã bán. Tâm hẹn khi nào có “xe ngân”, Tâm gọi sau.• Quét mã QR để xem chi tiết Điều tra NHÓM PHÓNG VIÊN Trong một nhóm Zalo kín gần 1.000 thành viên mang tên “Ô tô ngân chuẩn an ninh toàn quốc”, quản trị viên (admin) là người đàn ông tự xưng tên Dương ghim một bài dài giải thích tường tận khái niệm “xe ngân” cùng tất tần tật những vấn đề liên quan. Đặc biệt, người này còn chia sẻ kinh nghiệm chơi “xe ngân”. “Đi chéo vùng miền” để né ngân hàng Trả lời thắc mắc của người mới, Dương viết: “Xe ngân - full ngân là xe mua trả góp ngân hàng nhưng vỡ nợ, chủ mang cầm cố ở tiệm cầm đồ. Quá hạn không trả gốc và lãi thì tiệm cầm đồ thanh lý. Mua mấy xe này là hợp đồng dân sự, không phải hình sự”. Theo Dương, trong quan hệ này, ngân hàng, trung tâm đăng kiểm, trạm thu phí… đều là “ngành dọc, không phải ngành ngang” nên “không ai phát thông báo truy tìm xe cả”. Người mua “xe ngân” được trấn an rằng “đang giao dịch dân sự bình thường”. Anh ta còn phân tích lý do “ngân hàng ít kiện” rằng: “Khoản vay nhỏ, kiện tốn kém. Thu hồi, định giá, đấu giá tốn chi phí lớn. Luật cho phép ngân hàng tự thu giữ động sản nên họ hay dùng chiêu dụ khách mang xe tới kiểm tra để miễn lãi rồi giữ xe luôn”. Với những người lo sợ rủi ro, Dương tư vấn: ““Xe ngân” thuộc dạng tiền nào của nấy. Xe chất mà rẻ thì phải có rủi ro. Không sang tên được, phải chạy bằng giấy ngân hàng phôtô, thời hạn từ sáu tháng đến một năm, có thể mất xe khi đang đi. Chơi thì phải chấp nhận”. Cũng trên nhóm này, Dương hướng dẫn người mua “kinh nghiệm sống còn”: “Đã chơi “xe ngân” thì đừng hỏi chủ gốc còn nợ ngân hàng bao nhiêu. Cứ coi xe, coi giấy. Muốn an toàn thì đi chéo vùng miền với ngân hàng mà chủ đang vay. Ví dụ xe vay ở miền Bắc thì mang vào miền Nam mà chạy”. Theo đó, nếu xe vay ngân hàng khu vực Hà Nội, khách được khuyên nên mang vào TP.HCM hoặc các tỉnh miền Tây sử dụng, “hạn chế va chạm với đội thu hồi nợ xấu”. Ngược lại, “xe ngân miền Nam” được rao bán cho khách ở miền Trung, miền Bắc. Một admin khác còn đưa ra “mô hình lý tưởng”: Xe vay ngân hàng A, chủ mang cầm cho tiệm ở tỉnh B rồi được một tay buôn ở tỉnh C mua lại, sau đó bán cho khách ở tỉnh D. Càng nhiều lớp trung gian, khả năng ngân hàng và chủ cũ lần ra càng thấp, trong khi người mua gần như không có cách gì gặp được chủ gốc. Tay buôn “xe ngân” thích khoe “lịch sử đăng kiểm” Từ nhóm Zalo do Dương quản trị, PV tìm được tài khoản có nickname Vũ, rao bán một chiếc Mazda CX-8 2019 biển số TP.HCM, kèm lời chào: “CX8 2019, biển SG, full giấy tờ chủ mã, 3 lít lên đường”. Gặp trực tiếp Vũ tại góc đường Tôn Thất Tùng - Lê Thị Riêng (quận 1 cũ, TP.HCM), sau khi cho xem và chạy thử xe, Vũ dẫn PV vào một quán cà phê gần đó, mở câu chuyện: “Xe này chủ chết rồi, con gái không đóng ngân hàng nữa, bán cho em. Anh mua thì em viết cho anh giấy đặt cọc hoặc làm giấy thuê 20 năm cũng được. Em làm với chủ, có bill chuyển khoản cho chủ đàng hoàng”. Vũ đưa điện thoại cho PV xem ảnh chụp giấy chuyển tiền, giấy viết tay mua bán giữa mình và người được cho là “con của chủ xe”. Trả lời câu hỏi “sau này có cần gặp chủ để đi đăng kiểm hoặc làm lại đăng ký không?” thì Vũ gạt đi: “Gặp chủ làm gì anh? Đi đăng kiểm có bao giờ cần chủ đâu. Anh cứ đưa cà vẹt phôtô ra là xong, đăng kiểm họ tự làm, không có gì phải lăn tăn”. Vũ tiếp tục vuốt màn hình điện thoại, khoe hàng loạt hình ảnh giấy chứng nhận đăng kiểm của nhiều xe khác: “Bọn em nè, đi làm đăng kiểm cho khách nè… Con BMW này anh coi, hết hạn tới 2-11-2026. Đâu cần chủ ký gì đâu, chuyện đăng kiểm đơn giản lắm”. Khi PV nói cần thêm thời gian suy nghĩ, Vũ tỏ ý khó chịu: “Ông nói luyên thuyên, chẳng biết gì về “xe ngân””. “Công thức” hợp thức hóa một chiếc “xe ngân” Không chỉ có Vũ, rất nhiều tay buôn “xe ngân” khác cũng rao bán công khai trong các nhóm. Ngày 26-11-2025, lần theo các nhóm mua bán “xe ngân”, chúng tôi kết nối với Huỳnh Chí Tâm - chủ một tiệm cầm đồ tại Long Xuyên (An Giang). Tâm giới thiệu đang có chiếc Mazda 3 “một chủ, zin cứng ngắc”, hiện cầm tại tiệm với số tiền 200 triệu đồng. Khi nghe chúng tôi phân vân vì khoảng cách địa lý, Tâm lập tức đề nghị: “Xa quá thì em quay clip cho anh coi. Ok thì xuống nhận xe hoặc em đánh xe lên Sài Gòn cho tiện”. Ngay từ những phút đầu trò chuyện, Tâm cố trấn an bằng uy tín của… chính tiệm cầm đồ: “Em thì ngay tiệm cầm đồ luôn, bởi vậy anh yên tâm. Có biên nhận cầm đứt rồi em mới thanh lý. Mấy xe trên mạng toàn xe thuê, không có gốc gác, nguy hiểm lắm”. Khi được hỏi xe thuê là gì, Tâm giải thích rành rọt: Đó là những xe được khách thuê tự lái rồi mang đi bán hoặc cầm ở nơi khác. Những xe này thường bị chủ xe phát hiện, báo công an, thu hồi ngay. Tâm nhấn mạnh: “Xe em là cầm chính chủ, nó không chuộc thì em mới bán. Xe thuê là dính pháp luật liền”. Khi PV hỏi nếu bán xe thì Tâm sẽ cung cấp loại giấy tờ gì, anh ta nói như chuẩn bị Sáng 27-11-2025, Tâm gửi hàng loạt hình ảnh xe đã được dọn sạch sẽ, giới thiệu: “Xe zin, chạy hơn 40.000 km, đăng kiểm tới tháng 3-2026”. Ảnh: PV Chợ “xe ngân” công khai và những chiêu lách luật Hàng chục hội nhóm trên mạng xã hội ngày ngày rao bán “xe ngân - full ngân”, chỉ dẫn tường tận cách né ngân hàng, qua mặt đăng kiểm, xử lý phạt nguội, viết giấy thuê 20 năm… sẵn: “Em làm cho anh giấy thuê dài hạn 20 năm. Em - tiệm cầm đồ - cho anh thuê. Kèm hợp đồng cầm của chủ xe, em phôtô đưa anh. Chạy như xe góp ngân hàng thôi, cà vẹt phôtô là đủ”. Về nguy cơ gặp CSGT, Tâm tiếp tục trấn an: “Giấy tờ đầy đủ thì anh chạy bình thường như xe đang trả góp thôi, giấy ngân hàng” - đổi sáu tháng/ lần, phí 1 triệu đồng. PV đặt vấn đề: “Giấy ngân hàng hết hạn thì sao?” thì Tâm trả lời không do dự: “Chơi dòng này thì em giới thiệu mấy anh em làm giấy ngân hàng. Sáu tháng đổi giấy một lần, phí khoảng 1 triệu. Gửi ảnh giấy cũ, vài bữa có giấy mới. Chứ ra ngân hàng là họ thu xe liền, phải né ngân hàng ra”. Tâm cho biết mỗi lần đổi giấy, chỉ cần chụp lại tờ cũ rồi gửi cho “dịch vụ” là vài hôm sẽ có một tờ mới. Anh ta khẳng định việc này đã quen thuộc trong giới chơi “xe ngân”. Khi PV hỏi về khả năng xe có phạt nguội, Tâm trả lời ngay: “Phạt nguội thì tụi em có anh em xử lý. Họ đóng phạt rồi báo lại, mình trả thêm ít phí, mua ngay tiệm thì an toàn, mua trên mạng là thua”. Suốt cuộc trò chuyện, Tâm liên tục nhấn mạnh rủi ro khi mua “xe ngân” không rõ nguồn Người mua bước vào “chợ xe ngân” này được cảnh báo ngay: “Xe chất mà rẻ thì phải chấp nhận rủi ro”. Thâm nhập thị trường “xe ngân” - Bài 2 Sau khi cho xem và chạy thử xe, Vũ dẫn PV vào một quán cà phê gần đó để trao đổi. Ảnh: PV Vũ đưa điện thoại cho PV xem ảnh chụp các loại giấy tờ để tăng niềm tin. Ảnh: PV

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 19-3-2026 gian tập sự hành nghề LS. Chương trình đào tạo sáu tháng sẽ tập trung vào nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và các kỹ năng đặc thù của LS. Liên quan đến vấn đề này, báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận ý kiến của LS, thạc sĩ luật và các đối tượng chịu tác động từ đề xuất của Bộ Tư pháp. LS NGUYỄN MINH TRÍ, Đoàn LS TP.HCM: Luật sư thì phải được trang bị kỹ năng đặc thù nghề luật sư Theo tôi, việc trải qua lớp đào tạo nghề trước khi trở thành LS là yêu cầu cần thiết đối với mọi đối tượng. Do đó, tôi ủng hộ việc bãi bỏ quy định miễn đào tạo nghề LS hiện nay. Theo Luật LS hiện hành, người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án…; giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật; tiến sĩ luật;… là những đối tượng được miễn đào tạo nghề LS. Dù nhóm này có chuyên môn rất giỏi trong lĩnh vực của họ nhưng để trở thành LS, họ vẫn cần những kỹ năng mềm đặc thù. Các kỹ năng này bao gồm: Tiếp xúc khách hàng và tư vấn doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tuân thủ pháp luật, giảm thiểu rủi ro; soạn thảo, rà soát hợp đồng và tư vấn nội bộ về lao động, tổ chức, đầu tư, thương mại, sở hữu trí tuệ… Bên cạnh đó, LS cần có kỹ năng giải quyết tranh chấp ngoài tòa án thông qua thương lượng, hòa giải và trọng tài thương mại… Khóa đào tạo nghề sẽ giúp bổ trợ các kỹ năng này thông qua các buổi học và thực hành, thực tế. Bản chất của khóa đào tạo là chia sẻ kỹ năng, nghiệp vụ thực tiễn nên thực sự hữu ích cho bất kỳ ai muốn theo nghề này. Chương trình đào tạo hướng tới mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, trang bị đầy đủ phẩm chất đạo đức và kỹ năng hành nghề cơ bản trong các lĩnh vực: Tranh tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác. Điều này tạo nền tảng cho tư duy sáng tạo, năng lực tự học, góp phần xây dựng đội ngũ LS đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Tôi ủng hộ việc giảm thời gian đào tạo xuống sáu tháng đối với một số chức danh tư pháp, với điều kiện họ đã có tối thiểu năm năm kinh nghiệm tại chức danh đó. Mỗi chức danh có góc nhìn và cách đánh giá vấn đề khác nhau, vì vậy sáu tháng là thời gian hợp lý để họ hiểu rõ bản chất nghề LS. Ngoài ra, tôi đề xuất Học viện Tư pháp nên thiết kế chương trình hoặc lớp học riêng cho nhóm đối tượng giàu kinh nghiệm này để tối ưu hóa hiệu quả truyền đạt và tương tác. TS NGUYỄN QUANG HUY, ngành luật kinh tế, khoa Kinh tế - Quản trị Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn: Chuẩn hóa công tác đào tạo Dướ i góc nhìn của một n g ư ờ i t h u ộ c n h ó m đối tượng đượcmiễn đào tạo nghề LS theo luật hiện hành, tôi đồng tình với đề xuất bỏ quy định về việc miễn đào tạo nghề LS và chuyển sang hình thức đào tạo bắt buộc. Tôi thấy đây là đề xuất hợp lý, mang tính định hướng cao. Tiến sĩ luật là những người thiên về nghiên cứu hàn lâm, phát triển lý luận pháp lý, phân tích, phản biện, giảng dạy và xây dựng các học thuyết pháp lý. LS lại là một nghề mang tính áp dụng pháp luật vào thực tiễn đời sống (mang tính thực hành cao), đòi hỏi ở người làm nghề ngoài việc vững kiến thức pháp lý thì cần hội tụ các kỹ năng như tranh tụng, tư vấn, đàm phán, tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp và xử lý tình huống trên thực tế. Cho nên một người có bằng tiến sĩ luật không đồng nghĩa với việc họ có đầy đủ kỹ năng hành nghề, kinh nghiệm giải quyết tình huống trên thực tiễn và đạo đức nghề nghiệp - những vấn đề mà họ sẽ được tiếp xúc thông qua thời gian đào tạo nghề LS và thời gian tập sự. Theo tôi, việc chuyển sang cơ chế đào tạo nghề LS bắt buộc với tất cả đối tượng sẽ giúp chuẩn hóa công Vừa qua, Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư (LS) Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến đối với chính sách của Luật LS (sửa đổi). Theo dự thảo tờ trình chính sách, nhằm nâng cao chất lượng LS, Bộ Tư pháp đề xuất bỏ quy định về miễn đào tạo nghề LS. Theo đó, các đối tượng đang được miễn đào tạo nghề hiện nay sẽ được rà soát và chuyển sang hình thức bắt buộc tham gia khóa đào tạo nghề LS trong sáu tháng. So với các đối tượng khác, thời gian này đã được rút ngắn (từ 12 tháng xuống còn sáu tháng) nhằm đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong chính sách bổ trợ tư pháp. Những người thuộc diện giảm thời gian đào tạo này cũng có thể được xem xét miễn hoặc giảm thời Góc nhìn từ đề xuất bỏ quy định về miễn đào tạo nghề luật sư tác đào tạo, đảm bảo mọi LS đều có một nền tảng kỹ năng tối thiểu, tăng uy tín và chất lượng chung của đội ngũ LS. ThS HỒ BẢO, khoa Luật Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM: Môi trường nghiên cứu hàn lâm có chuẩn mực đạo đức riêng Tôi cho rằng khi sửa luật, cần phân loại các đối tượng dựa trên thực tiễn n g h ề nghiệp. Đối với thẩm phán và kiểm sát viên và các chức danh tư pháp khác nên giữ nguyên quy định miễn đào tạo nghề vì công việc của họ gắn liền với thực tiễn tố tụng. Họ là những người nắm vững luật nội dung, luật tố tụng, trực tiếp điều hành phiên tòa và rèn luyện kỹ năng đánh giá chứng cứ, phân tích hồ sơ hằng ngày. Việc buộc những người có bề dày kinh nghiệm này tham gia đào tạo lại các kỹ năng cơ bản là sự lãng phí nguồn lực xã hội. Đối với giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ luật, tôi ủng hộ việc bãi bỏ quy định miễn đào tạo nghề. Dù họ là những người thầy đào tạo ra các cử nhân, thạc sĩ luật nhưng việc giảng dạy học thuyết không đồng nghĩa với việc sở hữu các kỹ năng mềm đặc thù của LS. Nếu không qua đào tạo bắt buộc về kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp, sự chênh lệch giữa lý thuyết và thực tiễn có thể gây rủi ro lớn cho khách hàng. Môi trường nghiên cứu hàn lâm có chuẩn mực đạo đức riêng, khác biệt với Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp LS. Vì vậy, đề xuất khóa đào tạo sáu tháng của Bộ Tư pháp là bước đi đúng đắn, giúp lấp đầy khoảng trống kỹ năng thực hành, đảm bảo các chức danh hàn lâm này bảo vệ tốt nhất quyền lợi khách hàng khi bước vào thị trường dịch vụ pháp lý.• Là một LS được miễn đào tạo nghề LS vì nguyên là thẩm phán, tôi cho rằng những người có thời gian giữ chức danh thẩm phán, kiểm sát viên trên năm năm thì không cần thiết phải đào tạo nghề LS. Bởi vì thứ nhất, trước khi trở thành thẩm phán, kiểm sát viên họ phải công tác ít nhất bốn năm trong hệ thống tòa án, VKS. Sau đó phải trải qua khóa đào tạo nguồn thẩm phán, kiểm sát viên với thời gian đào tạo 12 tháng. Thứ hai, sau năm năm kể từ khi được bổ nhiệm, họ đã trực tiếp giải quyết, xét xử ít nhất vài trăm vụ án nên có kiến thức pháp luật sâu sắc và rất nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm về thủ tục tố tụng… do đó kỹ năng tranh tụng, hành nghề rất phong phú. Sau khi trở thành LS thì hằng năm họ phải tham gia các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ cũng như về trách nhiệm, đạo đức ứng xử trong quá trình hành nghề. Đối với điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên, họ không trực tiếp tham gia giải quyết, xét xử các vụ án. Do đó, về kiến thức pháp luật có thể tốt nhưng kỹ năng hành nghề và khả năng tranh tụng của họ có thể chưa được tốt. Vì vậy, theo tôi, nhóm đối tượng này trước khi muốn theo nghề LS nên tham gia đào tạo nghề 3-6 tháng để trang bị thêm một số kỹ năng cần thiết. ThS-LS ĐÀO VĂN HƯNG, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và phát triển doanh nghiệp Thẩm phán, kiểm sát viên nên được miễn đào tạo “Việc chuyển sang cơ chế đào tạo nghề LS bắt buộc với tất cả đối tượng sẽ giúp chuẩn hóa công tác đào tạo, đảm bảo mọi LS đều có một nền tảng kỹ năng tối thiểu, tăng uy tín và chất lượng chung của đội ngũ LS.” TS Nguyễn Quang Huy phapluat@phapluattp.vn Để nâng cao chất lượng luật sư, Bộ Tư pháp đề xuất bỏ quy định miễn đào tạo nghề đối với các đối tượng đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án... Luật sư tham gia tố tụng tại một phiên tòa. Ảnh: TRẦN LINH NGUYỄN CHÍNH

Made with FlippingBook

