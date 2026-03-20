TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Xây dựng lực lượng Công binh tinh gọn, mạnh, hiện đại trang 2 trang 4+5 SỐ 057 (7628) - Thứ Hai 23-3-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Đề xuất “mở” đăng ký hộ tịch: Thuận lợi cho dân Bộ Xây dựng góp ý dự thảo quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm trang 11 trang 8 trang 14 Đưa xăng E10 vào sử dụng: Cần chuẩn bị từ giá đến niềm tin trang 10 Từ những gửi gắm của cử tri, các đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện công tác xây dựng pháp luật để mọi người dân đều có thể tiếp cận và được bảo vệ công bằng. Ảnh: THUẬN VĂN TÂN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI SẼ NỖ LỰC HẾT MÌNH ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN CỦA CỬ TRI THU NHẬP 1 TRIỆU ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC TÍNH LÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC: Thiệt thòi cho người dân khó khăn Luật và đời Lý, tình vụ nhạc sĩ Minh Khang và anh tài xế Cho dù rất nhiều người trong chúng ta đều chia sẻ và thấu hiểu được cơn bực bội, tức giận của anh tài xế nhưng ở khía cạnh pháp lý, chúng ta cần mổ xẻ việc tung clip lên mạng này đúng, sai thế nào. Đồng thời, trong khuôn khổ pháp luật, các bên cần phải cư xử ra sao để “đúng lý, đạt tình”. (Xem tiếp trang 7)

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 23-3-2026 Ngày 22-3, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Binh chủng Công binh (253-1946 - 25-3-2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Binh chủng Công binh. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng lực lượng Công binh tinh gọn, mạnh, hiện đại; phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công binh có bản lĩnh, có tri thức, có kỹ năng, có tác phong chính quy, có kỷ luật sắt, có khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại và thích ứng nhanh với điều kiện tác chiến mới. Huấn luyện phải cơ bản, thiết thực, vững chắc. Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”, đi đầu trong xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom mìn, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt. Trong thiên tai, thảm họa, sự cố, cứu nạn, cứu hộ, Công binh phải tiếp tục là lực lượng đi trước, đến sớm nhất, bám trụ bền bỉ nhất, hành động quả cảm nhất. Tổng Bí thư chỉ rõ phải tạo bước đột phá mạnh mẽ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nhanh chóng làm chủ kỹ thuật, công nghệ mới; phải gắn nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ thực tiễn; mở rộng hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phù hợp với điều kiện Việt Nam, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và bảo đảm chiến đấu trong tình hình mới… (Theo TTXVN) Ngày 22-3, trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên TP.HCM năm 2026 tại Công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa) đã diễn ra lễ chào cờ và phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Phát biểu tại chương trình, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, chia sẻ việc phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong Tháng Thanh niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần lan tỏa tinh thần hành động, tạo động lực để thanh niên nỗ lực cống hiến. Anh Ngô Minh Hải đề nghị các hội viên và thanh niên TP tiếp tục thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực; triển khai các công trình gắn với nhu cầu thực tiễn. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; tham gia bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng TP không ma túy; quan tâm chăm lo thanh niên yếu thế, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã phối hợp giới thiệu và phát động cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. HẢI NHI - TRẦN LINH Bộ Ngoại giao ngày 22-3 cho biết theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ngày 21-3, tám lao động Việt Nam đã gặp nạn do sóng lớn ở khu vực biển thuộc tỉnh Fukui. Vụ việc khiến một người tử vong, ba người mất tích, một người bị thương đang được chăm sóc ở bệnh viện và có ba người được cứu, không bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Đại sứ quán đã khẩn trương liên lạc với các cơ quan chức năng liên quan và Hội người Việt Nam tại tỉnh Fukui để nắm tình hình và phối hợp triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Bộ Ngoại giao đã phối hợp, làm việc với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương sở tại, các cơ quan chức năng trong nước để tiếp tục thúc đẩy công tác tìm kiếm cứu nạn những người mất tích và tiến hành xác minh nhân thân các nạn nhân, sớm thông báo cho gia đình nạn nhân để kịp thời triển khai các thủ tục cần thiết về hậu sự. VIẾT THỊNH Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội, thăm chính thức Liên bang Nga Trưa 22-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 đến 25-3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tăng cường củng cố quan hệ hai nước, đồng thời phát huy hơn nữa cơ hội hợp tác quốc tế phục vụ phát triển đất nước trong thời gian tới. Trọng tâm chính của chuyến thăm là tăng cường củng cố quan hệ giữa Việt Nam - Nga, nhất là về quan hệ chính trị, mở rộng hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam với Nga trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại, nhất là về đầu tư, năng lượng và dầu khí... Diễn ra trong bối cảnh an ninh năng lượng thế giới đang gặp khó khăn do xung đột ở khu vực Trung Đông, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương, đặt nền móng cho hợp tác chiến lược giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực quan trọng, tạo đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới. Hai bên dự kiến ký các hiệp định quan trọng. Trong đó, hai bên sẽ nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là điện hạt nhân, dầu khí. (Theo TTXVN) CSGT TP.HCM siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm tại phà Bình Quới Ngày 22-3, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM kiểm tra, làm việc với đại diện bến phà Bình Quới (phường Bình Quới) sau phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM về tình trạng lái thuyền và nhiều hành khách không mặc áo phao khi qua phà. Tổ công tác tiến hành kiểm tra các giấy tờ liên quan, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng TTT (ngụ TP.HCM) về hành vi không hướng dẫn hành khách sử dụng dụng cụ cứu sinh khi tham gia giao thông đường thủy. Đối với đại diện bến phà Bình Quới, tổ công tác đã tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các quy định về trang bị và sử dụng thiết bị cứu sinh; yêu cầu thường xuyên kiểm tra, thay thế các thiết bị hư hỏng, không đảm bảo chất lượng; bố trí nhân viên nhắc nhở, hướng dẫn hành khách mặc áo phao hoặc trang bị phao cứu sinh cầm tay trước khi phà rời bến. Đại diện bến phà cũng cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy trong quá trình khai thác. PHẠM HẢI Nhiều hãng hàng không quốc tế điều chỉnh giá vé Do giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh vì căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đẩy chi phí khai thác lên cao, nhiều hãng hàng không quốc tế đã tăng phụ thu hoặc điều chỉnh giá vé máy bay, khiến hành khách, trong đó có hành khách Việt Nam gặp khó khi lên kế hoạch đi lại. Theo khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam, có gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực đã, đang hoặc dự kiến tăng phụ thu nhiên liệu từ trung tuần tháng 3. Xu hướng này diễn ra trên diện rộng tại các thị trường lớn như châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Hiện các hãng bay áp dụng hai hình thức điều chỉnh chính. Thứ nhất là không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà cộng trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến 5%-20%, tùy đường bay và hạng dịch vụ. Thứ hai là áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng (YQ/YR), với mức tăng linh hoạt theo biến động giá nhiên liệu. • Người Jrai mừng nhà rông mới. Trong hai ngày 21 và 22-3, tại nhà rông làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), hàng trăm người dân tộc Jrai tổ chức lễ khánh thành nhà rông mới, thực hiện nghi thức truyền thống đâm trâu. Công trình gồm các hạng mục nhà rông, nhà sàn, khu vệ sinh, vườn tượng nhà mồ…, cùng tuyến đường giao thông nông thôn dài 3,43 km được đầu tư khang trang. L.KIẾN • Tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Ngày 22-3, Công an xã Kdang, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã phát thông báo tìm người thân của bé gái bị bỏ rơi trong rẫy cà phê được người dân thôn Hlang, xã Kdang phát hiện vào sáng cùng ngày. L.KIẾN Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Binh chủng Công binh. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Tin vắn Hơn 1,2 triệu người tham gia ngày chạy Olympic Ngày 22-3, ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT&DL cùng UBND 34 tỉnh, TP được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện diễn ra đồng loạt tại 3.321 xã, phường, đặc khu và trung tâm 34 tỉnh, TP trên toàn quốc với hơn 1,2 triệu người tham gia. Tại Hà Nội, lễ khai mạc diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với sự tham gia của gần 17.000 người. Thành phần gồm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và nhân dân các phường trung tâm thủ đô. Ngay sau lời phát động của Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương, hơn 15.000 người đã tham gia chạy một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm với cự ly khoảng 1,7 km. • Cùng ngày, tại khu vực trung tâm TP.HCM, ngày chạy Olympic quy mô cấp TP do UBND TP.HCM tổ chức đã thu hút hơn 6.000 người tham gia. Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào phần thi với hai cự ly chính là 2 km và 5 km. Hình ảnh dòng người nối dài giữa những con phố quen thuộc đã mang lại cảm giác đầy năng lượng và tinh thần thể thao lan tỏa mạnh mẽ. V.THỊNH - V.ANH

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 23-3-2026 Các cơ chế, chính sách phải được thiết kế theo hướng khuyến khích mạnh mẽ DN đầu tư vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là khu vực DN tư nhân. PHẠM QUANG Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành Thông báo 22-TB/ CQTTBCĐ ngày 20-3-2026 về kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược (CNCL) của Thường trực BCĐ. Phát triển CNCL có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Theo nội dung thông báo, ngày 18-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực BCĐ Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (sau đây gọi tắt là BCĐ) đã tổ chức phiên họp chuyên đề nhằm đánh giá tình hình thực hiện và thảo luận giải pháp thúc đẩy các CNCL. Trên cơ sở báo cáo của cơ quan Thường trực BCĐ, ý kiến phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, phó trưởng BCĐ và các đại biểu tham dự phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng BCĐ, đã kết luận chỉ đạo nhiều nội dung. Theo đó, phát triển CNCL là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là vấn đề chiến lược quốc gia, liên quan trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, khả năng tự chủ công nghệ và vị thế của đất nước trong giai đoạn mới. Qua các báo cáo và ý kiến thảo luận tại phiên họp, Thường trực BCĐ thẳng thắn nhìn nhận ba điểm nghẽn lớn nhất hiện nay. Đầu tiên là việc xác định một số CNCL chưa thực sự gắn với cấu trúc công nghiệp và nhu cầu phát triển của nền kinh tế, cũng như tiềm năng và lợi thế của Việt Nam. Tiếp theo là cơ chế tổ chức thực thi chưa rõ đầu mối chịu động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế như nông, lâm, thủy sản, công nghiệp chế biến, dệt may, da giày, xây dựng, thép, năng lượng... Định hướng yêu cầu DN giữ vai trò dẫn dắt đầu tư; Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, tạo thị trường thông qua chính sách mua sắm công và ban hành các gói hỗ trợ phù hợp; các cơ sở nghiên cứu, giáo dục ĐH tham gia nghiên cứu, phát triển và đào tạo nhân lực. Nhóm các công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới, công nghệ nền tảng cho tương lai, công nghệ bảo đảm tự chủ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng: Nhà nước chủ động đầu tư, đặt hàng và dẫn dắt; DN, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo tham gia phối hợp triển khai. Bên cạnh đó, các cơ chế, chính sách phải được thiết kế theo hướng khuyến khích mạnh mẽ DN đầu tư vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là khu vực DN Đầu tư công nghệ chiến lược: Chọn lọc tinh gọn, triển khai quyết liệt trách nhiệm xuyên suốt, thiếu sự điều phối liên ngành đủ mạnh. Cuối cùng là vai trò của doanh nghiệp (DN) và thị trường trong phát triển CNCL chưa được phát huy đầy đủ. DN giữ vai trò dẫn dắt đầu tư, Nhà nước hỗ trợ Từ thực trạng trên, Thường trực BCĐ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt sáu định hướng lớn và sáu việc cần làm ngay sau đây: Thứ nhất, mục tiêu phát triển CNCL phải xuất phát từ nhu cầu phát triển của nền kinh tế và lợi ích lâu dài của quốc gia, đó là nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, hình thành các ngành công nghiệp mới và bảo đảm tự chủ về công nghệ trong những lĩnh vực then chốt. Tiếp đến, xác định danh mục CNCL theo hai nhóm: Nhóm các công nghệ đã có thị trường, có thể tạo ra tác tư nhân, đưa các DN thực sự trở thành trung tâm của hệ sinh thái công nghệ. Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực cho một số lĩnh vực thật sự trọng điểm, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí. Phải lựa chọn đúng các công nghệ có ý nghĩa chiến lược để đầu tư theo nguyên tắc: Chọn lọc tinh gọn nhưng triển khai quyết liệt, chuyên sâu, đầu tư bài bản, đủ lớn để ra sản phẩm cuối cùng. Ngoài ra, đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức thực hiện và xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Đối với từng công nghệ, sản phẩm CNCL, phải xác định rõ trách nhiệm bộ, cơ quan chủ trì, phối hợp và nguồn lực tương ứng; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Đảng, Nhà nước. Bộ KH&CN là cơ quan đầu mối tham mưu, thẩm định, hướng dẫn, điều phối, theo Đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển năng động Phát triển CNCL là nhiệm vụ đặc biệt cấp bách, đòi hỏi triển khai quyết liệt, từ việc ban hành chủ trương chính sách đến tổ chức thực hiện, hành động đột phá, tạo ra kết quả thực chất, mang lại giá trị hiện hữu. Đây là trách nhiệm chung, cần sự vào cuộc thực sự của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN, đội ngũ trí thức, nhà khoa học và toàn xã hội, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển năng động, có năng lực công nghệ, sở hữu những DN công nghệ mạnh và có những sản phẩm công nghệ mang tầm vóc, thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế. Phát triển công nghệ chiến lược là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là vấn đề chiến lược quốc gia, liên quan trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, khả năng tự chủ công nghệ và vị thế của đất nước trong giai đoạn mới. dõi, tổng hợp chung nhưng không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành. Cuối cùng, đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Theo đó, công tác đào tạo và thu hút nhân lực phải đi trước một bước để sớm hình thành đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhà khoa học và nhà quản trị giỏi, có thể làm chủ các CNCL. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; tập trung hỗ trợ DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, DN KH&CN, DN khởi nguồn từ viện, trường. Yêu cầu khẩn trương hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo đủ mạnh, đủ mở, đủ linh hoạt để kết nối hiệu quả giữa nghiên cứu với thị trường. Sáu việc cần làm ngay Về sáu việc phải làm ngay, đầu tiên Thường trực BCĐ yêu cầu rà soát và hoàn thiện danh mục CNCL và sản phẩm CNCL theo hướng tinh gọn, tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với phát triển đất nước cả trước mắt và lâu dài. Giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các bộ Quốc phòng, Công an, Công Thương, NN&MT, Y tế, Xây dựng, GD&ĐT, Tài chính và các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 4-2026. Thứ hai là thiết lập cơ chế chỉ đạo và điều phối thống nhất ở cấp Chính phủ để tổ chức triển khai các chương trình phát triển CNCL. “Giao Bộ KH&CN khẩn trương tham mưu thành lập tổ công tác điều phối liên ngành để thực hiện nhiệm vụ này, hoàn thành trong tháng 4-2026. Yêu cầu tổ công tác định kỳ hằng tháng báo cáo BCĐ và đồng chí trưởng BCĐ về tiến độ, kết quả triển khai” - thông báo nêu rõ. Thứ ba là khẩn trương ban hành bộ tiêu chuẩn về CNCL, công nghệ lõi và sản phẩm CNCL. Giao Bộ KH&CN chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện, hoàn thành trong tháng 6-2026. Thứ tư là rà soát, hoàn thiện cơ chế tài chính, kinh phí cho phát triển CNCL, trọng tâm là các cơ chế đặc thù gắn với kết quả đầu ra và chấp nhận rủi ro có kiểm soát, cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng, hỗ trợ lãi suất, đồng tài trợ công - tư, cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước đặt hàng mua sắm... Giao Bộ KH&CN, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với các bộ Công an, Quốc phòng, Công Thương và các bộ, ngành liên quan thực hiện, hoàn thành trong tháng 5-2026. Thứ năm là rà soát, điều chỉnh và xây dựng chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển CNCL; khuyến khích hình thành nhóm các chuyên gia đầu ngành, nhóm nghiên cứu mạnh và tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với DN, viện nghiên cứu, chương trình công nghệ trọng điểm và hợp tác quốc tế. Giao Bộ GD&ĐT chủ trì thực hiện, hoàn thành trong tháng 6-2026. Cuối cùng là tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, DN, viện nghiên cứu, trường ĐH do cơ quan thường trực chuyển đến. Yêu cầu các bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật. Hoàn thành chậm nhất trong tháng 6-2026.• Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan gian hàng công nghệ tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào ngày 13-1. Ảnh: VGP Các nhà khoa học trẻ đang học tập, làm việc tại ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: T.THÔNG

4 Đây là lần thứ ba tôi được cử tri tin tưởng bầu làm ĐBQH. Cảm xúc trong tôi không chỉ là niềm vui mà còn là sự lắng đọng, suy ngẫm nghiêm túc và sâu sắc về hành trình đã qua cũng như cả chặng đường phía trước. Hai nhiệm kỳ trước đã cho tôi cơ hội được học hỏi, va chạm thực tiễn và lắng nghe tiếng nói của người dân ở nhiều tầng lớp. Chính những trải nghiệm này khiến tôi càng ý thức rõ rằng mỗi lá phiếu tín nhiệm của cử tri không chỉ là sự ghi nhận mà quan trọng hơn, đây là sự giao phó hết sức thiêng liêng về niềm tin, kỳ vọng và cả những trăn trở của người dân. Trong bối cảnh mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, vai trò của ĐBQH càng trở nên quan trọng. Nếu ở nhiệm kỳ đầu, tôi nỗ lực để làm quen với nghị trường; nhiệm kỳ thứ hai là quá trình khẳng định bản thân thì nhiệm kỳ này, với tôi, phải là giai đoạn dấn thân sâu hơn, đóng góp hiệu quả hơn vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tôi cũng nhận thấy niềm tin của nhân dân là động lực nhưng cũng là áp lực lớn nhất để tôi tự nhắc nhở mình phải luôn khách quan, liêm chính và gần gũi với cử tri. Tôi tin rằng khi người ĐB thực sự gắn bó với nhân dân, với đời sống thực tế, hiểu được điều người dân đang kỳ vọng và mong mỏi thì tiếng nói tại nghị trường mới có sức nặng và giá trị. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, tôi cảm nhận rõ cử tri không nói những điều xa xôi mà tập trung vào các vấn đề rất sát với đời sống. Đó là chất lượng y tế, giáo dục; chính sách an sinh cho người yếu thế; việc làm, thu nhập hay thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà… Đây là những vấn đề không mới nhưng luôn mang tính thời sự vì tác động trực tiếp đến từng gia đình, từng cá nhân. Tôi nhận thấy cử tri giờ đây không chỉ kiến nghị mà còn đặt ra những đòi hỏi cao hơn về trách nhiệm giải trình và hiệu quả thực thi chính sách. Cử tri không chỉ muốn luật được soạn thảo hay, mà yêu cầu luật sau khi ban hành phải đi vào cuộc sống nhanh chóng. Người dân không chỉ cần lời hứa của người ĐB mà đòi hỏi những kết quả cụ thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 23-3-2026 Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI. Trong số này có 254 người lần đầu tham gia nghị trường QH. Bà Nguyễn Quỳnh Liên (ảnh), Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (vừa trúng cử ĐBQH khóa XVI đoàn An Giang), chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM: “Tôi đã nhiều lần về An Giang công tác, tiếp xúc với người dân vùng ĐBSCL nhưng lần này đi tiếp xúc cử tri với tư cách ứng cử viên ĐBQH, cảm giác và ấn tượng của tôi rất khác”. Nỗ lực hết mình bằng hành động cụ thể . Phóng viên: Bà cảm nhận như thế nào trong quá trình tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử vừa qua? Pháp luật phải đứng trên nền tảng thực tiễn . Tôi được biết bà có gần 20 năm ở Bộ Tư pháp, sau đó chuyển sang MTTQ làm công tác phản biện xã hội. Đó dường như là hai môi trường công tác khác nhau? + Đúng là hai môi trường công tác có nhiều khác biệt nhưng theo tôi, đó là sự khác biệt cần thiết và có tính bổ trợ cho nhau. Gần 20 năm công tác tại Bộ Tư pháp giúp tôi rèn luyện về kỹ thuật lập pháp, cách xây dựng văn bản chặt chẽ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính hệ thống. Tuy nhiên, khi chuyển sang công tác tại MTTQ Việt Nam, trực tiếp tham gia phản biện xã hội đối với các dự án luật, tôi có điều kiện nhìn nhận vấn đề từ góc độ thực tiễn sâu sắc hơn. Tôi nhận ra không ít quy định dù rất chuẩn mực về kỹ thuật nhưng khi đi vào cuộc thiện trong cải cách tư pháp? + Theo tôi, một nội dung cần tiếp tục được quan tâm sâu hơn trong tiến trình cải cách tư pháp là khả năng tiếp cận công lý của người dân. Nghị quyết 27 định hướng xây dựng nền tư pháp “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Để hiện thực hóa tinh thần đó, có lẽ chúng ta cần nhìn nhiều hơn từ góc độ thụ hưởng của người dân. Dự kiến định hướng lập pháp nhiệm kỳ này, QH sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp. Do đó, đây là cơ hội để tiếp tục đẩy mạnh các quy định bảo đảm khả năng tiếp cận pháp luật, công lý của người dân một cách toàn diện, đồng bộ… Theo tôi, cải cách tư pháp chỉ thực sự có ý nghĩa khi mọi người dân đều có thể tiếp cận và được bảo vệ công bằng; đó cũng là hướng mà chúng ta cần kiên trì thúc đẩy trong thời gian tới. Cơ hội rà soát, điều chỉnh tổng thể các thiết chế . Vậy bà sẽ làm gì cụ thể ở QH về vấn đề này? + Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, dự kiến trong nhiệm kỳ QH khóa XVI sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp, bảo đảm phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới. Theo tôi, đây là cơ hội để rà soát, điều chỉnh tổng thể các thiết chế và cơ chế bảo đảm tiếp cận công lý của người dân. Trong quá trình đó, tôi sẽ theo dõi sát việc sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý và các luật tố tụng có liên quan, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp lại hệ thống tòa án, cơ quan thi hành án. Nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng, lấy người dân làm trung tâm, đây sẽ là bước tiến tích cực, giúp người dân, nhất Tân đại biểu Quốc hội khóa XVI: hết mình để xứng đáng với niềm + ĐBQH Nguyễn Quỳnh Liên: Khi tiếp xúc cử tri tại cơ sở, tôi cảm nhận rõ sự chân thành và kỳ vọng rất lớn của người dân. Nhiều bà con là nông dân đến từ rất sớm để lắng nghe và đặt câu hỏi, điều đó khiến tôi vừa xúc động, vừa ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình. Tôi nhận thấy điều cử tri mong muốn là người đại diện phải thực sự hiểu cuộc sống, nắm được khó khăn và khát vọng phát triển của địa phương. Chính điều ấy giúp tôi hiểu rằng mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn mà còn là sự gửi gắm niềm tin. Vì vậy, người ĐB phải nỗ lực hết mình để xứng đáng với niềm tin đó bằng hành động cụ thể, thiết thực và gần gũi. . Vậy câu hỏi nào của cử tri An Giang khiến bà nhớ nhất? + Đó là câu hỏi của cử tri ở xã Vĩnh Phong liên quan đến tình trạng ô nhiễm từ các cơ sở chế biến thức ăn thủy sản. Họ muốn biết rõ ai chịu trách nhiệm và khi nào vấn đề được giải quyết dứt điểm. Tôi đã trao đổi thẳng thắn rằng hệ thống pháp luật cơ bản đã có quy định, điều quan trọng là tổ chức thực thi và giám sát. Qua đó, tôi cũng nhận thức sâu sắc hơn rằng vai trò của ĐBQH không chỉ dừng ở xây dựng luật mà còn phải theo dõi, giám sát để bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thực chất. sống lại phát sinh vướng mắc. Trong nhiều trường hợp, không phải do người dân sai mà quy định chưa thực sự phù hợp và bao quát hết các tình huống cụ thể... Điều đó càng cho thấy yêu cầu phải gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật và thực tiễn đời sống. Từ kinh nghiệm công tác của mình, tôi nhận thấy những chính sách, quy định được xây dựng trên cơ sở đánh giá tác động toàn diện, lắng nghe ý kiến rộng rãi và phản ánh đúng thực tiễn cuộc sống thì thường có tính ổn định cao, hạn chế phải sửa đổi. Theo tôi, một hệ thống pháp luật tốt không chỉ vận hành hiệu quả, mà trước hết phải đứng vững trên nền tảng Hiến pháp, bảo đảm công bằng và bảo vệ được quyền con người. . Tinh thần của cải cách tư pháp cũng hướng đến điều này, đặc biệt là sau Nghị quyết 27. Từ góc độ phản biện xã hội, bà thấy điểm nào cần cải Từ những gửi gắm của cử tri, các đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện công tác xây dựng pháp luật để mọi người dân đều có thể tiếp cận và được bảo vệ công bằng. Ảnh: THUẬN VĂN CHÂN LUẬN thực hiện Cử tri không chỉ cần lời hứa mà cần kết quả cụ thể Từ những gửi gắm, mong mỏi của cử tri, các tân đại biểu Quốc hội khóa XVI nhìn nhận công tác xây dựng pháp luật còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện để sát hơn với thực tiễn đời sống.

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 23-3-2026 Sẽ nỗ lực tin của cử tri “Về An Giang với trách nhiệm của người đại diện” Tôi muốn chia sẻ rằng dù công tác tại cơ quan trung ương, tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản. Tôi xác định mình không về An Giang như một người khách mà với trách nhiệm là người đại diện do cử tri tin tưởng lựa chọn. Tôi sẽ nỗ lực đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy các cơ chế, chính sách phù hợp cho cả vùng ĐBSCL. Tôi hiểu rằng sự đánh giá của cử tri không nằm ở lời nói, mà ở những việc làm cụ thể trong suốt nhiệm kỳ và đó cũng chính là động lực để tôi nỗ lực mỗi ngày. Bà NGUYỄN QUỲNH LIÊN, Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là các nhóm yếu thế tiếp cận công lý thuận lợi hơn. Tôi cho rằng cần hết sức thận trọng trong quá trình xây dựng chính sách, bảo đảm đánh giá đầy đủ tác động thực tiễn, để hạn chế phát sinh khoảng trống pháp lý, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. . Điều bà vừa nói là một nhận định khá thẳng thắn về áp lực trong lập pháp? + QH đang đẩy nhanh tiến độ lập pháp để kịp thời phục vụ yêu cầu sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy và đây là yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên, việc rút ngắn thời gian không nên đồng nghĩa với giảm nhẹ khâu đánh giá tác động hay phản biện xã hội. Từ kinh nghiệm công tác, tôi nhận thấy những quy định được ban hành thận trọng, tổng kết thực tiễn sâu sắc, đánh giá tác động toàn diện và tham vấn rộng rãi, thực chất sẽ không phát sinh vướng mắc trong thực tiễn. Thực tế chỉ ra rằng chi phí để sửa đổi, khắc phục những vướng mắc bất cập của quy định thường lớn hơn rất nhiều so với việc đầu tư làm kỹ, làm chắc ngay từ đầu. Vì vậy, theo tôi, cần cân bằng hài hòa giữa yêu cầu tiến độ và chất lượng, để mỗi chính sách, mỗi đạo luật khi ban hành đều thực sự bền vững và đi vào cuộc sống. Quan tâm đến các nhóm dễ bị tổn thương . Năm 2026, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của MTTQ đặt trọng tâm là chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền hai cấp. Giờ đây khi đã tham gia vào QH, bà sẽ tiếp nối chủ đề này như thế nào? + Đất nước đang trong giai đoạn chuyển đổi rất sâu rộng về tổ chức bộ máy và phương thức quản lý, từ sáp nhập đơn vị hành chính đến triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều này đồng nghĩa với việc hàng chục triệu người dân sẽ tiếp cận chính quyền, chính sách và dịch vụ công theo những cách thức hoàn toàn mới. Nếu hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính không được điều chỉnh kịp thời, những nhóm dễ bị tổn thương như người nghèo, người cao tuổi, người dân ở vùng sâu, vùng xa… sẽ là những đối tượng chịu tác động đầu tiên. Vì vậy, khi tham gia QH, tôi sẽ theo dõi sát quá trình này, kịp thời phát hiện những vướng mắc từ thực tiễn và chủ động kiến nghị hoàn thiện chính sách, mục tiêu cao nhất là không để ai bị bỏ lại phía sau. . Trong chương trình hành động, bà cam kết sẽ "theo đuổi đến cùng các vấn đề cử tri quan tâm" và dùng quyền chất vấn nếu cần. Đó là cam kết mạnh của Đảng. Trở thành tân ĐBQH, bà sẽ hành động thế nào? + Tôi cho rằng chất vấn là công cụ hiến định để ĐB thực thể, có thể đo đếm được. Điều này vừa là áp lực, vừa là động lực buộc ĐB phải nâng tầm hoạt động của mình. Trong nhiệm kỳ này, tôi sẽ nỗ lực tối đa để nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật theo hướng dự báo sớm và phản biện sâu. Tôi cũng sẽ tăng cường giám sát thực thi chính sách, đặc biệt là ở cấp cơ sở - nơi người dân trực tiếp thụ hưởng nhưng cũng là nơi dễ phát sinh điểm nghẽn nhất. Quan trọng hơn cả, tôi sẽ duy trì sự kết nối thường xuyên để lắng nghe kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tôi cho rằng suy cho cùng, ĐBQH chỉ thực sự hoàn thành vai trò khi trở thành cầu nối đích thực và tin cậy giữa nhân dân với Nhà nước. Đại hội XIV xác định đây là nhiệm kỳ hành động, do đó mỗi ĐBQH cũng không thể đứng ngoài yêu cầu này. Và “hành động” của ĐB trước tiên thể hiện ở việc thực hiện nghiêm túc chương trình hành động đã hứa với cử tri. Tôi cũng rất mong các ĐB lần đầu tham gia sẽ sớm bắt nhịp hoạt động của nghị trường để QH khóa XVI có những hành động kịp thời, nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ trong mọi công việc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra. Bà NGUYỄN THỊ VIỆT NGA, ĐBQH khóa XIV, XV, XVI Được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân tôi. Điều này càng nhắc nhở tôi về trách nhiệm phải nỗ lực hết mình, sống và cống hiến để xứng đáng với niềm tin mà nhân dân đã trao gửi. Thời gian qua, từ cương vị lãnh đạo địa phương cho đến những buổi tiếp xúc cử tri trước đó, tôi vô cùng xúc động trước kỳ vọng của bà con. Cử tri luôn mong mỏi các ĐB khi trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động, thực sự gần dân, thấu hiểu và nói lên tiếng nói chính đáng của nhân dân. Gắn bó với địa phương là lợi thế giúp tôi có điều kiện sâu sát, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư của bà con. Tôi thấu hiểu từng nhịp đập phát triển của TP.HCM, cũng như những trăn trở về hạ tầng, sinh kế mà người dân, hộ kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp đang phải đối diện. Vì vậy, tôi sẽ cùng các ĐBQH tích cực đóng góp vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách sát với thực tiễn; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân; chăm lo cho người yếu thế; đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp và nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền. Là ĐB thuộc Đoàn ĐBQH TP.HCM, tôi sẽ sát cánh cùng các ĐB TP kiến nghị những cơ chế, chính sách phù hợp, tạo đòn bẩy để TP.HCM phát triển hơn nữa. LÊ THOA - SONG MAI ghi Được trở thành ĐBQH khóa XVI là niềm vinh dự lớn lao nhưng trên hết, tôi hiểu đây là trọng trách to lớn mà cử tri đã giao phó. Trở thành ĐBQH, tôi xác định luôn giữ tâm thế cầu thị, lắng nghe, nỗ lực hết mình để xứng đáng với niềm tin của cử tri. Trong nhiệm kỳ mang tính bản lề với nhiều yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, tôi sẽ chủ động tham gia vào các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng với tư duy đổi mới và hành động quyết liệt. Với gần 30 năm công tác trong ngành kiểm sát, qua nhiều vị trí đã giúp tôi tích lũy kinh nghiệm, nhìn nhận rõ những bất cập, vướng mắc của pháp luật. Khi là ĐBQH, tôi có thêm điều kiện để tham gia vào công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm đảm bảo pháp luật ban hành có tính thực tiễn cao, phục vụ hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, TP.HCM nói riêng. Trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, tôi sẽ cùng Đảng ủy, lãnh đạo VKSND TP tiên phong, quyết liệt trong triển khai Nghị quyết 205/2025 của QH và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Thành ủy TP về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công trên địa bàn. Qua đó, góp phần bảo vệ tối đa quyền lợi cho những người yếu thế, thúc đẩy xã hội công bằng, văn minh và thượng tôn pháp luật, vun đắp TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trở thành một trong 500 ĐBQH khóa XVI là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị nặng nề của tôi trước nhân dân và sự phát triển của đất nước. Tôi vô cùng xúc động và chân thành cảm ơn niềm tin mà cử tri đã gửi gắm. Tôi hiểu rằng mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là sự lựa chọn, mà còn là lời nhắn nhủ: Phải sống xứng đáng, hành động quyết liệt và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. QH khóa XVI được kỳ vọng là nhiệm kỳ hành động, kiến tạo và bứt phá, mở ra giai đoạn phát triển mới. Ý thức rõ vai trò ĐB của TP.HCM - đầu tàu kinh tế cả nước, tôi mang theo tâm huyết đóng góp ý kiến để góp phần hoàn thiện thể chế, giúp TP.HCM phát triển xứng tầm. Tôi cũng sẽ chú trọng đặt con người vào trung tâm của sự phát triển, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ, thanh niên và các nhóm yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau… Tại nghị trường, tôi sẽ kiến nghị các cơ chế, chính sách đặc thù cho những TP lớn như TP.HCM nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực và quản trị. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần hành động và trách nhiệm cao nhất, mỗi ĐB sẽ góp phần làm nên một nhiệm kỳ QH thực chất, đổi mới và trọn vẹn vì nhân dân. Bà TRIỆU LỆ KHÁNH, Bí thư Đảng ủy phường Gia Định, TP.HCM: Nỗ lực để xứng đáng với niềm tin cử tri trao gửi Ông LÊ VĂN ĐÔNG, Viện trưởng VKSND TP.HCM: Có điều kiện tham gia hoàn thiện thể chế, phục vụ phát triển Ý kiến các tân ĐBQH khóa XVI Bà VÕ NGỌC THANH TRÚC, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.HCM: Đặt con người là trung tâm của sự phát triển 500 là tổng số ĐBQH khóa XVI. ĐB do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu có 214/216 người trúngcử.Quaràsoátcó230ĐBQH khóa XV tái cử khóa XVI, có 17 ĐB của các khóa trước tiếp tục tham gia khóa này và 253 ĐB lần đầu trúng cử ĐBQH khóa XVI. Cũng theo kết quả được công bố, số ĐB nữ là 150 người (30%); ĐB người dân tộc thiểu số là 76 người (15,2%); ĐB người ngoài Đảng là 18 người (3,6%), ĐB trẻ dưới 40 tuổi có 33 người (6,6%)… Tiêu điểm hiện trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri. Khi những vấn đề cử tri quan tâm chưa được giải quyết thỏa đáng hoặc việc giải trình của cơ quan có thẩm quyền chưa đầy đủ thì việc sử dụng quyền chất vấn là cần thiết để làm rõ trách nhiệm và thúc đẩy giải pháp. Với tôi, đó không phải là lựa chọn mang tính cá nhân mà là trách nhiệm phải thực hiện một cách nghiêm túc, minh bạch trước cử tri và nhân dân. . Xin cảm ơn bà.•

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 23-3-2026 sử dụng như thế nào? + Về nguyên tắc việc sử dụng dữ liệu hình ảnh thu được phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và pháp luật liên quan. Luật số 118/2025/QH15 khi sửa đổi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng đã khẳng định điều này: Việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan. Hiện nay, theo Điều 32 BLDS, việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải có sự đồng ý của người đó, trừ một số trường hợp được sử dụng vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng hoặc hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng. Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng được quy định bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. Thế nào là vì “lợi ích công cộng”? . Tâm điểm tranh cãi những ngày qua liên quan đến việc nam tài xế đăng video quay hành khách lên mạng xã hội. Có ý kiến cho rằng hành động này là nhằm bảo vệ “lợi ích công cộng”, giúp giới tài xế có cách ứng phó khi gặp tình huống tương tự, đồng thời cảnh báo đến hành khách khác. Quan điểm của ông thế nào? + Là một người lao động, tôi hoàn toàn đồng cảm với tài xế ô tô công nghệ; đồng thời thấu hiểu những cảm giác mà anh này phải chịu đựng trong suốt hành trình vì những lời lẽ, hành vi của vị nhạc sĩ kia. Không chỉ tôi mà rất nhiều người muốn cùng lên tiếng để bảo vệ anh. Thế nhưng việc bảo vệ anh với lý lẽ công khai clip vì “lợi ích công cộng” thì chưa thật sự ổn thỏa. Khác với các hoạt động công cộng, việc sử dụng hình ảnh mà không cần sự đồng ý của cá nhân vì lợi ích công cộng lại không được pháp luật quy định cụ thể. Cần nhắc lại rằng học thuyết giới hạn quyền của một chủ thể vì “lợi ích công cộng” là sản phẩm của những quốc gia phương Tây. Sau đó, các nhà luật học Mỹ cố gắng phát triển thành một học thuyết có tính hoàn chỉnh. Hiện nay tại Mỹ, cơ sở dữ liệu luật liên bang ghi nhận có hơn 300 điều luật sử dụng thuật ngữ “lợi ích công cộng”. Tuy nhiên, một điểm chung nhất là các văn bản luật chứa đựng điều khoản về “lợi ích công cộng” lại không định nghĩa thế nào là “lợi ích công cộng”. “Lợi ích công cộng” chỉ được tìm thấy một cách phân tán trong các học thuyết pháp lý, các từ điển hoặc các phán quyết của tòa án khi xét xử một tranh chấp cụ thể. . Vậy chúng ta phải hiểu “lợi ích công cộng” ở đây như thế nào? + Theo Black’s Law Dictionary - cuốn từ điển nổi tiếng trong giới luật học thì “lợi ích công cộng” là “phúc lợi chung của công chúng cần được công nhận và bảo vệ. Đây là điều mà toàn thể công chúng có quyền lợi”. Một từ điển pháp lý khác - Barron’s - thì định nghĩa ngắn gọn hơn khi cho rằng “lợi ích công cộng” là “điều tốt nhất cho toàn xã hội”. Từ điển tiếng Anh Oxford đề cập đến “lợi ích công cộng” như là để thực hiện vì lợi ích của toàn thể người dân. Điểm chung, các từ điển này đều xem “lợi ích công cộng” là lợi ích của tất cả thành viên trong cộng đồng. Vì lý do này, từ trái nghĩa thích hợp của “lợi ích công cộng” là “lợi ích cá nhân”. Điểm khác biệt giữa “lợi ích công cộng” với “lợi ích cá nhân” là lợi ích đó không có mối quan hệ trực tiếp với bất kỳ người nào được chỉ định nhưng lại có thể liên quan trực tiếp đến bất kỳ thành viên nào của cộng đồng, không phân biệt. Ngược lại, cái riêng tư vì lợi ích của một, một vài cá nhân hoặc các bộ phận cụ thể của xã hội thì chỉ là “lợi ích cá nhân” chứ không phải là “lợi ích công cộng”. Một số học giả đã phát triển lý thuyết này để trang bị phương pháp luận cho các tòa án khi phán quyết về giới hạn quyền của một chủ thể vì “lợi ích công cộng”. Theo đó, một hành vi muốn được xem là vì “lợi ích công cộng” phải đồng thời thỏa mãn ba điều kiện: Thứ nhất, động cơ, mục đích vì “lợi ích công cộng” phải mang tính chuẩn mực. Theo đó, khi thực hiện hành vi, chủ thể phải có động cơ, mục đích là bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng. Động cơ, mục đích này thể hiện ở chỗ ai, chủ thể nào ở vào vị trí đó đều bị mách bảo, có niềm tin về việc phải thực hiện như vậy. Nếu ở vào vị trí đó, có người thực hiện, có người không Những ngày qua, câu chuyện giữa nhạc sĩ Minh Khang và nam tài xế xe công nghệ vẫn tiếp tục là tâm điểm trên các trang mạng xã hội. Theo nội dung clip, hành khách là ông Khang có dấu hiệu say xỉn, thái độ thiếu chuẩn mực, thách thức, bất chấp việc tài xế nhẫn nhịn và cố gắng giải thích để giải quyết vụ việc trong hòa khí. Có thể thấy hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm cũng như hăm dọa tài xế ô tô công nghệ của ông Khang đã rõ ràng. Ngược lại, thái độ nhẹ nhàng, ôn tồn, nhẫn nhịn có phần cam chịu của tài xế ô tô công nghệ lại nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, tranh cãi lại nảy sinh ở một khía cạnh khác, liên quan đến việc nam tài xế tung clip lên mạng xã hội. Để làm rõ vấn đề, báo Pháp Luật TP.HCM đã có những trao đổi với PGS-TS Cao Vũ Minh, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM. Gắn camera trên xe: Quyền hay nghĩa vụ? . Phóng viên: Thưa ông, nhiều người tranh cãi về việc gắn camera trên xe vận tải hành khách, bên đòi quyền riêng tư, bên cho rằng cần camera để bảo vệ khi cần, pháp luật hiện quy định thế nào? + PGS-TS Cao Vũ Minh (ảnh): Hiện nay, theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn g i a o thông đường bộ thì ô tô chở người từ tám chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải, ô tô đầu kéo, xe cứu thương phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Đáng chú ý, từ ngày 1-7-2026, quy định này có sự thay đổi, theo đó, ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ tám chỗ trở lên (không tính người lái xe) sẽ bắt buộc phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách. Đối với xe dưới tám chỗ, pháp luật không quy định bắt buộc nhưng cũng không cấm việc lắp camera ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách. . Vậy dữ liệu ghi nhận từ camera đã được lắp đặt thì các tài xế được Vụ tài xế đăng clip nhạc sĩ Minh Hiểu sao về “lợi ích công cộng”? thực hiện vì niềm tin khác nhau thì không thể được xem là vì “lợi ích công cộng”. Thứ hai, quan niệm về “lợi ích công cộng” không thể bắt nguồn từ lợi ích cá nhân, riêng tư. Một hành vi cụ thể được đánh giá là vì “lợi ích công cộng” thì nó không thể phục vụ lợi ích riêng tư của bất kỳ thành viên nào. Ngay cả khi nó phục vụ cho lợi ích của đa số các thành viên của cộng đồng thì cũng chỉ tạo ra “ý chí của đa số” chứ không phải “ý chí chung”. Nói cách khác, “lợi ích công cộng” không thể được xác định bằng cách tổng hợp các lợi ích riêng tư của các cá nhân. Thứ ba, kết quả của “lợi ích công cộng” không phải là điểm giao nhau giữa các lợi ích cá nhân. Nếu các thành viên của cộng đồng đều ủng hộ một hành vi cụ thể nhưng vì vô số lý do khác nhau thì hành vi được thực hiện chỉ đơn giản là điểm giao nhau ngẫu nhiên của các lợi ích cá nhân. “Lợi ích công cộng” không phải là những lợi ích mà chúng ta chia sẻ một cách ngẫu nhiên. Thay vào đó, nó bao gồm những lợi ích Điểm khác biệt giữa “lợi ích công cộng” với “lợi ích cá nhân” là lợi ích đó không có mối quan hệ trực tiếp với bất kỳ người nào được chỉ định nhưng lại có thể liên quan trực tiếp đến bất kỳ thành viên nào của cộng đồng. phapluat@phapluattp.vn Theo chuyên gia, một hành vi để được xác định là vì “lợi ích công cộng” thì cần thỏa mãn ba điều kiện. QUỲNH LINH

