Thủ tướng làm việc, thúc đẩy các dự án khí LNG với Nga trang 4 trang 3 SỐ 058 (7629) - Thứ Ba 24-3-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn CHÍ SĨ PHAN CHÂU TRINH: Tinh thần tự lực, khai dân trí vẫn vang vọng Hà Nội siết giờ hoạt động xe tải vào nội đô, xe bán tải sẽ ra sao? Sinh viên luật nói về giải thưởng “Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award” 2026 trang 9 trang 13 trang 6 trang 5 Đừng vội bán tháo tài sản, tự tin ứng phó trước “cơn gió ngược” trang 11 Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV khai mạc trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn khởi, vui mừng trước sự thành công tốt đẹp Đại hội XIV của Đảng và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN TUYỂN SINH SƯ PHẠM NĂM 2026: Tăng chỉ tiêu, xét chung điểm kỳ thi riêng TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Hội nghị Trung ương 2 quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng

2 Thời sự - Thứ Ba 24-3-2026 thoisu@phapluattp.vn ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Bộ Tư pháp đôn đốc phân cấp, phân quyền thủ tục hành chính Bộ Tư pháp vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan ngang bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền việc thực hiện TTHC cho chính quyền địa phương. Để tiếp tục thực hiện chủ trương đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung rà soát, đánh giá, xác định cụ thể số, tên TTHC đề nghị phân cấp; số, tên TTHC dự kiến sẽ phân cấp cho chính quyền địa phương nhưng cần có lộ trình (nêu cụ thể lý do, lộ trình cụ thể); số, tên TTHC tiếp tục thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan ngang bộ (nêu rõ lý do không thể thực hiện phân cấp); số TTHC đề xuất bãi bỏ. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, đánh giá gửi về Bộ Tư pháp chậm nhất trước ngày 26-3 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2026. BÙI TRANG Tin vắn • 2 người ẩu đả giữa giao lộ làm nhiều xe máy bị xô ngã. Ngày 23-3, Công an phường An Khánh (TP.HCM) đang xác minh, làm rõ vụ hai người đàn ông ẩu đả giữa giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch làm nhiều xe máy bị xô ngã, giao thông bị ảnh hưởng. PHẠM HẢI • Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Thanh Hóa. Ngày 23-3, Công an xã Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã vào cuộc xác minh vụ một nữ sinh bị đánh hội đồng dẫn đến bất tỉnh trên địa bàn. Nhà trường cũng đã cử giáo viên đến thăm hỏi, động viên và nắm bắt thêm sự việc. ĐẶNG TRUNG • Khởi tố người phụ nữ lập hụi khống lừa hơn 14 tỉ đồng. Ngày 23-3, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Tường Vi (37 tuổi) để điều tra hành vi lập nhiều dây hụi khống để lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng. TIẾN THOẠI Ngày 23-3, nhân dịp kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X nước CHDCND Lào bầu đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, giữ chức Chủ tịch nước; đồng chí Sonexay Siphandone giữ chức Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Saysomphone Phomvihane giữ chức Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Viengthong Siphandone giữ chức Phó Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi các điện mừng tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào. Trong các bức điện, các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đã nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí lãnh đạo mới của Lào được Quốc hội nước CHDCND Lào tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Các đồng chí lãnh đạo Việt Nam khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá do các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đồng thời, nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng chí lãnh đạo Lào nhằm không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, qua đó góp phần vào hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và trên thế giới. (Theo TTXVN) Thường trực HĐND TP.HCM vừa có thông báo về kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND TP.HCM sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp khai mạc ngày 30-3, tại Hội trường TP (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Theo chương trình dự kiến, kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ nhất, khóa XI sẽ nghe Ủy ban bầu cử TP báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP; trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng sẽ nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và Bí thư Thành ủy TP.HCM. Trong kỳ họp đầu tiên của khóa mới, HĐND TP.HCM sẽ thực hiện công tác nhân sự, bầu chủ tịch HĐND TP.HCM và các phó chủ tịch. Công tác nhân sự của kỳ họp thứ nhất cũng bầu chủ tịch UBND, các phó chủ tịch UBND TP.HCM và ủy viên UBND TP; bầu hội thẩm nhân dân của TAND TP.HCM. Sau khi thông qua nghị quyết thành lập các ban thuộc HĐND TP.HCM khóa XI, các đại biểu sẽ bầu các trưởng ban nhiệm kỳ mới. THANH TUYỀN Kỳ họp chuyên đề HĐND TP.HCM diễn ra vào tháng 2-2026. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng lãnh đạo cấp cao của Lào Ngày 30-3, kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI sẽ bầu chủ tịch UBND Ngày 23-3, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, kêu gọi 173 dự án với tổng vốn dự kiến hơn 570.000 tỉ đồng (khoảng 24 tỉ USD). Các lĩnh vực được Thanh Hóa kêu gọi đầu tư tập trung vào công nghiệp, nông nghiệp cao, dịch vụ và hạ tầng. Tỉnh ưu tiên các dự án lọc hóa dầu, cơ khí, điện tử, du lịch cao cấp và logistics với mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới ở Bắc Bộ. Đáng chú ý, trong các danh mục thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa có 24 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, môi trường kết hợp giữa năng lượng truyền thống (LNG, thủy điện) và năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, sinh khối, điện rác). Đáng chú ý, danh mục lĩnh vực đầu tư LNG có hai siêu dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn là kho LNG Nghi Sơn 15.000 tỉ đồng, công suất 1 triệu tấn/năm và Nhà máy điện LNG Nghi Sơn với số vốn khoảng 58.000 tỉ đồng, công suất 1.500 MW. Tổng vốn riêng LNG là 73.000 tỉ đồng chiếm tỉ trọng lớn nhất trong các dự án năng lượng kêu gọi đầu tư lần này. Trong khi đó, điện gió phân bố rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với bảy dự án, tổng công suất khoảng 614 MW, tổng vốn khoảng 26.000 tỉ đồng… ĐẶNG TRUNG Thanh Hóa kêu gọi đầu tư hàng chục dự án năng lượng “xanh” Tăng cường hợp tác giữa Mặt trận 2 nước Việt Nam - Campuchia Ngày 23-3, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do bà Bùi Thị Minh Hoài (Chủ tịch Ủy ban) làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do bà Samdech Men Sam An (Chủ tịch Hội đồng) làm trưởng đoàn. Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi và nhất trí nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2031 nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Theo đó, hai bên cam kết thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống và nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện và bền vững giữa hai nước. Phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin về phát triển kinh tế - xã hội, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác Mặt trận. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ sự tin tưởng, chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Mặt trận, đóng góp tích cực vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài của hai nước. (Theo TTXVN) Chủ tịch Đồng Nai yêu cầu siết chặt quy trình ký hợp đồng công chức Ngày 23-3, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các sở, ban ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn về việc chấn chỉnh ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức. Văn bản nhằm chấn chỉnh tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ đề xuất nhỏ lẻ, trình nhiều lần chưa bảo đảm yêu cầu. Điều này gây khó khăn cho công tác tổng hợp, thẩm định và ảnh hưởng tiến độ xử lý hồ sơ. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu việc đề xuất ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức phải đúng nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn và vị trí công việc. Việc này cần phù hợp nhu cầu thực tế, khả năng cân đối biên chế và kinh phí của địa phương. Trước khi đề xuất, các đơn vị phải rà soát kỹ số lượng biên chế được giao, số lượng còn thiếu, tổng quỹ lương, vị trí công việc và thời gian ký hợp đồng. Trên cơ sở rà soát, các cơ quan, đơn vị báo cáo nhu cầu dự kiến ký kết hợp đồng gửi Sở Nội vụ trước ngày 31-12 hằng năm. Việc đề xuất phải bảo đảm kinh phí thực hiện tối đa bằng 10% tổng quỹ tiền lương và tiền thưởng của cơ quan theo quy định. VŨ HỘI Khách Việt dẫn đầu châu Á về xu hướng du lịch bền vững năm 2026 Du lịch bền vững đang ngày càng quan trọng đối với khách du lịch khu vực châu Á, đặc biệt là người Việt. Qua khảo sát du lịch bền vững 2026 của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, du khách bày tỏ sự quan tâm đến các lựa chọn mang lại lợi ích cho môi trường và cộng đồng địa phương. Theo đó, có 77% khách du lịch châu Á quan tâm đến yếu tố bền vững khi lên kế hoạch du lịch năm 2026, tăng so với mức 68% của năm ngoái. Việt Nam là thị trường tiêu biểu cho xu hướng này với hơn 81% khách Việt khẳng định tính bền vững là tiêu chí lựa chọn quan trọng. Khoảng 43% kỳ vọng yếu tố này sẽ quan trọng hơn trong ba năm tới. Đáng chú ý, du khách Việt Nam dẫn đầu châu Á về ý thức giảm thiểu tác động môi trường và dấu chân carbon. Có 29% người tham gia khảo sát khẳng định đây là động lực hàng đầu cho các chuyến đi - tỉ lệ cao nhất trong các thị trường. THU TRINH

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 24-3-2026 Theo Tổng Bí thư, nội dung hội nghị cần giải quyết rất nhiều, rất rộng, rất khó, đều là những việc phải làm, cần làm ngay, không thể chậm trễ. NGUYỄN THẢO - ĐỨC MINH Sáng 23-3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc. Tổng kết một số nghị quyết lớn của Trung ương Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV khai mạc trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang phấn khởi, vui mừng, tin tưởng trước sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng và kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư cho biết hội nghị lần này sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với nhiệm vụ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, trực tiếp liên quan đến chất lượng lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; liên quan đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; liên quan đến sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo. Những vấn đề được bàn và quyết nghị tại Hội nghị Trung ương 2 chính là những “hành lang pháp lý”, những “quy tắc vận hành”, những “nguyên tắc kỷ luật”, những “chuẩn mực hành động” để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc. Theo Tổng Bí thư, nội dung hội nghị cần giải quyết rất nhiều, rất rộng, rất khó, đều chẽ hơn, kỷ luật phải nghiêm hơn, phương thức lãnh đạo phải đổi mới hơn, hành động phải quyết liệt hơn” - Tổng Bí thư nói. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh bốn yêu cầu lớn đối với hội nghị lần này. Thứ nhất, phải nhận thức thật sâu sắc rằng đây là hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ. Chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, quy định thi hành Điều lệ Đảng, các quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật, về công tác tư tưởng, về cơ chế phối hợp, về nhân sự chủ chốt của bộ máy nhà nước... là “kết cấu” của tổ chức, là “mạch dẫn” của quyền lực, là “chuẩn mực” để giữ vững nguyên tắc, là “cơ chế” để kiểm soát quyền lực, là “công cụ” để phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Chúng ta phải chuẩn bị tốt để tạo nền nếp, nhịp độ, hiệu lực, tăng sức chiến đấu cho cả nhiệm kỳ. Vì vậy, từng nội dung phải được xem xét thật kỹ, đối chiếu thật sát với Điều lệ Đảng, với Hiến pháp, với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện và với thực tiễn sinh động của cuộc sống. Thứ hai, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải quán triệt thật sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng ta là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; sự lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện. Chính vì vậy, phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để sự lãnh đạo ngày càng đúng TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Hội nghị Trung ương 2 quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng là những việc phải làm, cần làm ngay, không thể chậm trễ. Cụ thể, Trung ương sẽ thảo luận về chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy định thi hành Điều lệ Đảng; quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Hội nghị cũng sẽ tổng kết một số nghị quyết lớn của Trung ương về kiểm tra, giám sát, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2031 và một số vấn đề hệ trọng khác. “Đây là những công việc của Đảng nhưng cũng là công việc của đất nước, của dân tộc, của nhân dân; là những quyết định liên quan đến chất lượng thể chế, chất lượng bộ máy, chất lượng cán bộ, chất lượng điều hành và chất lượng phát triển đất nước trong giai đoạn mới” - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định. Bốn yêu cầu lớn Trong bối cảnh hiện nay, Tổng Bí thư cho hay Đại hội XIV đã xác định rất rõ là phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, phải nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. “Muốn làm được như vậy, Đảng phải mạnh hơn, tổ chức phải chặt hơn, trúng hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn. Đổi mới để Đảng lãnh đạo bằng tầm nhìn chiến lược tốt hơn, bằng thể chế đồng bộ hơn, bằng kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn, bằng nêu gương mạnh mẽ hơn, bằng lựa chọn cán bộ chuẩn xác hơn, bằng phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn, bằng đôn đốc thực hiện sát hơn, bằng tổng kết thực tiễn kịp thời hơn, bằng phản ứng chính sách nhanh hơn trước những biến động lớn của thế giới và yêu cầu phát triển trong nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo là để tăng cường năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện, sức chiến đấu và uy tín, vị thế của Đảng trong điều kiện mới. Thứ ba, ông nhấn mạnh cần phải “định vị” thật đúng vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. “Đây không chỉ là công việc “giữ gìn nội bộ”, mà là vấn đề sống còn của Đảng, là điều kiện tiên quyết để giữ vững niềm tin của nhân dân, Bàn phương cách để tăng trưởng GDP trên 10% Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh chúng ta phải có tầm nhìn dài hạn, hành động quyết liệt, phân bổ nguồn lực đúng trọng tâm, khơi thông mọi nguồn lực để tăng trưởng, tạo không gian phát triển mới rộng mở và nhất là tạo được động lực, năng lực, điều kiện cho chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả, sáng tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn. Điều đặc biệt quan trọng, theo Tổng Bí thư là phải bàn và tìm ra phương cách để tăng trưởng GDP trên 10% trong cả nhiệm kỳ 2026-2031 và những năm tiếp theo. Nhiệm vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ bao trùm, xuyên suốt. Xác định đúng mô hình phát triển và tạo tốc độ tăng trưởng kinh tế là vấn đề rất trọng tâm, cốt lõi. Trung ương phải thật sự là trung tâm đoàn kết, là nơi hội tụ trí tuệ, đột phá về tư duy chiến lược, nghiêm về kỷ luật phát ngôn, về kỷ luật tổ chức, mạnh mẽ về tinh thần dám nghĩ, dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. “Vấn đề cấp bách hiện nay là chống khủng hoảng kinh tế và chống chiến tranh xung đột. Ngăn chặn được hai đe dọa đó là tiền đề để chúng ta thành công trong nhiệm vụ phát triển đất nước hôm nay và trong tương lai” - Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh những vấn đề được bàn và quyết nghị tại Hội nghị Trung ương 2 chính là “hành lang pháp lý”, “quy tắc vận hành” để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. giữ vững kỷ luật, sự thống nhất trong toàn Đảng, bảo đảm cho đường lối đúng được thực hiện nghiêm, cho quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, cho cán bộ được rèn luyện và sàng lọc thường xuyên” - theo Tổng Bí thư. Cùng với đó, tổng kết 20 năm thực hiện các nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải làm với tinh thần rất quyết liệt, thẳng thắn, rất khoa học, rất thực tiễn, nhân văn; thấy rõ cái được để phát huy, thấy rõ cái chưa được để sửa, thấy rõ khoảng trống thể chế, khoảng trống giám sát, khoảng trống trách nhiệm để kịp thời bổ sung, hoàn thiện. Phải làm sao để kiểm tra, giám sát trở thành một phương thức lãnh đạo thường xuyên, chủ động, có sức răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa và giáo dục; để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đi vào chiều sâu, chặt chẽ hơn về cơ chế, mạnh mẽ hơn về hành động, hiệu quả hơn về kết quả. Thứ tư, Tổng Bí thư nêu rõ phải gắn thật chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân. Mọi quy chế, quy định, mọi chủ trương, mọi quyết định của Trung ương phải hướng tới một đích đến - đó là làm cho Đảng mạnh hơn, để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; làm cho bộ máy hoàn thiện hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn; làm cho cán bộ trong sạch, vững vàng hơn để người dân tin hơn…• Tiêu điểm “Đại hội XIV của Đảng đã chỉ ra đường hướng phát triển mới của đất nước. Hội nghị Trung ương 2 có trách nhiệm biến tinh thần, khát vọng, quyết tâm và phương hướng lớn của Đại hội XIV thành cơ chế vận hành, thành khuôn khổ tổ chức, thành nguyên tắc hành động, thành năng lực cầm quyền thực chất của Đảng trong toàn bộ nhiệm kỳ”-Tổng Bí thưTô Lâm nêu rõ. Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VGP

4 Thời sự - Thứ Ba 24-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Lãnh đạo Novatek bày tỏ nhất trí cao và cho biết sẽ tích cực trao đổi với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy các dự án, hoạt động hợp tác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 23-3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Novatek - tập đoàn hàng đầu của Nga và thế giới trong lĩnh vực khí tự nhiên. Novatek hiện rất quan tâm đến lĩnh vực LNG tại Việt Nam Tại cuộc làm việc, ông Leonid Viktorovich Mikhelson, Chủ tịch tập đoàn, đã giới thiệu về lịch sử hình thành của Novatek và định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam. Bày tỏ vinh dự lớn được đón Thủ tướng, ông đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển với tốc độ nhanh nhất thế giới, chú trọng phát triển lĩnh vực năng lượng và Novatek mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong triển khai các hoạt động mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác truyền thống giữa hai nước. Novatek được thành lập vào tháng 8-1994, hoạt động Đánh giá cao những kết quả mà Novatek đã đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hoạt động của tập đoàn phù hợp với định hướng, chiến lược lớn của Việt Nam, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thực hiện các chuyển đổi quan trọng, trong đó chuyển đổi năng lượng. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, cũng như phát triển các lĩnh vực, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đòi hỏi năng lượng lớn. Novatek cũng đã có trao đổi, hợp tác với các đối tác Việt Nam và sự phù hợp trong định hướng phát triển này sẽ tạo tác động, hiệu quả cộng hưởng cho cả hai bên. Ủng hộ Novatek mở rộng hoạt động, đầu tư tại Việt Nam Đánh giá hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Liên bang Nga là điểm sáng trong quan hệ song phương hơn 50 năm qua, Thủ tướng trân trọng cảm ơn phía Nga đã đầu tư, giúp đỡ, tạo điều kiện cho ngành dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam phát triển, trở thành tập đoàn đa quốc gia. Thủ tướng làm việc, thúc đẩy các dự án khí LNG với Nga chính trong lĩnh vực thăm dò, sản xuất, chế biến và kinh doanh khí tự nhiên và hydrocarbon lỏng. Novatek là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Liên bang Nga (sau Gazprom) và là công ty giao dịch công khai lớn thứ bảy trên toàn cầu tính theo sản lượng khí đốt tự nhiên. Trong Forbes Global 2000 năm 2020, Novatek được xếp hạng là công ty đại chúng lớn thứ 316 trên thế giới. Novatek đã triển khai thành công các dự án LNG quy mô lớn, đồng thời phát triển công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên độc quyền. Novatek hiện rất quan tâm đến lĩnh vực LNG tại Việt Nam, bao gồm tham gia dự án Cà Ná với các đối tác như Zarubezhneft; tiếp cận thị trường khí đốt đang phát triển của Việt Nam. Mặt khác, hợp tác năng lượng cũng là ngành Nga có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu và là nội hàm quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Khẳng định hai bên có nhu cầu và ý tưởng hợp tác, Thủ tướng ủng hộ Novatek mở rộng hoạt động, đầu tư tại Việt Nam trên cơ sở các quy định pháp luật, có tính đến nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, bạn bè truyền thống Việt Nam - Nga và những kết quả hợp tác đã đạt được trong lĩnh vực năng lượng giữa hai bên, đồng thời hợp tác hiệu quả và cạnh tranh lành mạnh với các đối tác, nhà đầu tư khác. Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 23-3 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài liệt sĩ vô danh. Tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng và đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại, Người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã đặt nền móng đầu tiên cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên Xô, nay là Liên bang Nga. Thủ tướng nguyện luôn giữ gìn, phát huy tình cảm thủy chung với đất nước, nhân dân Nga, xây dựng quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền chặt. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở quận Akademichesky. Đây là công trình mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa, thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước, được khánh thành nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới đặt hoa tại tượng đài liệt sĩ vô danh ở Vườn Alexander, bên bức tường phía tây của điện Kremlin. Thủ tướng bày tỏ sự ngưỡng mộ, trân trọng những liệt sĩ Hồng quân Liên Xô đã hy sinh trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945). Tượng đài này là một trong những công trình tưởng niệm thiêng liêng nhất của nước Nga, khánh thành vào ngày 8-5-1967. Thủ tướng đề nghị Novatek phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan và doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí của Việt Nam để tham gia, triển khai các dự án. Cho biết Việt Nam đang xem xét sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực điện lực, Thủ tướng hoan nghênh tập đoàn tham gia phát triển các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kho cảng LNG, các dự án nhà máy điện khí LNG, như tại khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh, Nam Du (An Giang), Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cà Ná (Khánh Hòa) cũng như việc cung cấp LNG ổn định cho thị trường Việt Nam, phát huy tốt những thuận lợi nói trên và có giải pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng đề nghị Novatek phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan và doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí của Việt Nam như Petrovietnam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cả các doanh nghiệp tư nhân để tham gia, triển khai các dự án, trong đó có xây dựng kho chứa lớn của Novatek tại Việt Nam. Cùng với đó, Thủ tướng cho biết khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác với Novatek về công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên. Lãnh đạo Novatek bày tỏ nhất trí cao và cho biết sẽ tích cực trao đổi với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy các dự án, hoạt động hợp tác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến.• MINH TRÚC Thủ tướng đặt hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Moskva Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm, làm việc với Tập đoàn Novatek. Ảnh: VGP Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về việc rà soát các nhiệm vụ ba tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2026 của Bộ Nội vụ. Theo thông báo kết luận, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ bảo đảm chất lượng, thời hạn được giao. Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình, trực tiếp báo cáo Phó Thủ tướng vào ngày 30-3-2026. Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương có văn bản chỉ đạo, khẩn trương tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời ban hành các tờ trình về cơ cấu tổ chức Chính phủ, cơ cấu thành viên và nhân sự cụ thể của Chính phủ khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, trình Quốc hội theo quy định, hoàn thành chậm nhất ngày 28-3. Về nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát các nhiệm vụ về xây dựng thể chế năm 2026 của Bộ Nội vụ. Trường hợp cần thiết, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật ngoài các nhiệm vụ đã được giao. Việc này giúp bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đồng thời bao quát đầy đủ các nội dung về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ. Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành đúng thời hạn quy định các nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình trạng chậm, muộn trong xây dựng thể chế. Trước hết khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ chùm Nghị định hướng dẫn Luật Viên chức (hoàn thành trước ngày 30-4-2026); Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ ngày 1-7-2026 (hoàn thành ngày 30-5-2026)… NGUYỄN THẢO Bộ Nội vụ phải đề xuất các phương án cụ thể về cải cách tiền lương trước 30-3 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình. Ảnh: QH

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 24-3-2026 HẢI NHI Ngày 23-3, tại TP.HCM, TrườngĐHKHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM phối hợp với Viện Phan Châu Trinh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chí sĩ Phan Châu Trinh: Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp” nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông (243-1926 - 24-3-2026). Hội thảo là dịp tái đánh giá vai trò, tầm ảnh hưởng của chí sĩ Phan Châu Trinh, đồng thời gợi mở suy ngẫm về các vấn đề căn bản của xã hội Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Di sản tư tưởng còn nguyên giá trị Chia sẻ tại hội thảo, PGSTS Lưu Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng điểm bền vững trong tư tưởng của chí sĩ Phan Châu Trinh nằm ở việc đặt con người và tri thức vào vị trí trung tâm. Những luận điểm như “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” không chỉ phản ánh trăn trở về giáo dục, ý thức công dân và cải cách xã hội, mà đến nay vẫn mang tính thời sự, có ý nghĩa phương pháp luận đối với quá trình phát triển. Đồng quan điểm, TS Trần Đức Cảnh, Quyền Viện trưởng Viện Phan Châu Trinh, cho rằng khi nghiên cứu về Phan Châu Trinh, cần đặt ông trong bối cảnh cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đây là giai đoạn đất nước rơi vào khủng hoảng dưới ách thực dân và phong kiến. Trong hoàn cảnh đó, ông đã lựa chọn con đường canh tân xã hội từ bên trong, kiên định với cải cách thay vì bạo động, Tiêu điểm Chí sĩ Phan Châu Trinh: Tinh thần tự lực, khai dân trí vẫn vang vọng Tinh thần tự lực, khai dân trí của chí sĩ Phan Châu Trinh vẫn là gợi mở quan trọng cho giáo dục, dân chủ và phát triển con người Việt Nam hôm nay. đồng thời sớm đặt ra các vấn đề về dân chủ, nhân quyền và trách nhiệm công dân. Làm rõ hơn giai đoạn cuối đời của chí sĩ Phan Châu Trinh, TS Lê Hữu Phước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết cuối năm 1925, dù sức khỏe suy yếu, chí sĩ Phan Châu Trinh vẫn thực hiện hai buổi diễn thuyết quan trọng tại Sài Gòn, mỗi buổi thu hút 200-300 người. Trong hai buổi diễn thuyết vào cuối năm 1925 tại Sài Gòn, chí sĩ Phan Châu Trinh tập trung bàn về đạo đức xã hội và mối quan hệ “quân trị”, “dân trị”, phê phán chế độ quân chủ và hệ thống luân lý cũ, đồng thời đề cao vai trò của người dân, ý thức công dân, tinh thần dân chủ. Chỉ ít lâu sau, ngày 24-31926, ông qua đời tại Sài Gòn, sự kiện gây chấn động dư luận khi lễ tang của ông thu hút hàng chục ngàn người. Nhiều địa phương trên cả nước cũng tổ chức truy điệu, tạo nên một làn sóng tưởng niệm rộng khắp, được xem như một “quốc tang trong lòng dân”. Chính trong bối cảnh này, tư tưởng của chí sĩ Phan Châu Trinh lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt qua hai bài diễn thuyết cuối đời, như lời gửi gắm về con đường phát triển dựa trên dân chủ, giáo dục và nâng cao dân trí. Hệ tư tưởng khai sáng của chí sĩ Phan Châu Trinh Cũng tại hội thảo, PGSTS Ngô Văn Minh, nguyên Trưởng khoa Dân tộc và tôn giáo, Học viện Chính trị khu vực III, nhận định hệ tư tưởng của chí sĩ Phan Châu Trinh là một chỉnh thể khai sáng, kết hợp giá trị truyền thống với tư tưởng dân chủ phương Tây, tạo bước chuyển quan trọng trong chính trị Việt Nam đầu thế kỷ XX. Điểm cốt lõi là đề cao dân quyền, đặt người dân vào trung tâm đời sống quốc gia, coi họ là chủ thể “công dân”, từ đó chủ trương xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế, hướng tới xã hội dân chủ và pháp quyền. Trên nền tảng này, chí sĩ Phan Châu Trinh phát triển hệ tư tưởng với các nội dung trọng tâm: Nâng cao dân trí, thực hiện dân quyền, phát huy nội lực, dựa vào sức mạnh quần chúng. Quan niệm “cứu dân trước, cứu nước sau” xuất phát từ thực trạng dân trí thấp, dân khí suy yếu và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Chủ trương “ỷ Pháp cầu tiến bộ” cần hiểu là sách lược tạm thời, tận dụng không gian hợp pháp để thúc đẩy cải cách chứ không phải lệ thuộc. Ông cũng khẳng định chí sĩ không ủng hộ bạo động khi điều kiện chưa chín muồi, vì dân trí và dân khí còn hạn chế, các cuộc đấu tranh vũ trang khó đạt hiệu quả. Ở góc độ giáo dục, TS Giản Tư Trung, Viện Giáo dục IRED, nhận định Phan Châu Trinh là một trong những người khởi xướng tư tưởng “cứu nước phi truyền thống” với trọng tâm là khai hóa dân tộc thay vì dựa vào bạo động hay ngoại lực. “Di sản lớn nhất của Phan Châu Trinh là tinh thần khai dân trí, hướng tới xây dựng con người tự do, có trách nhiệm và năng lực tự chủ. Đây là một gợi mở quan Ngày 24-3, tại Nhà hát Hòa Bình (phường Hòa Hưng, TP.HCM), chuỗi hoạt động học thuật và văn hóa kỷ niệm 100 năm ngày mất của cụ Phan Châu Trinh (1926-2026) sẽ chính thức diễn ra với chủ đề “Phan Châu Trinh - Ánh sáng khai minh”. Mở đầu chuỗi hoạt động là triển lãm số “Khai minh và đối thoại”. Tiếp đến là Hội thảo khoa học “Phan Châu Trinh và tinh thần “chi bằng học”: Tư tưởng khai minh, giáo dục và phát triển quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và thời đại AI”. Ngay sau đó là phim tài liệu Phan Châu Trinh - Ngọn đuốc khai minh và kết thúc chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật “Phan Châu Trinh - Di sản khai minh bất diệt”. Tư tưởng “chi bằng học” của Phan Châu Trinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Sáng 23-3, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Tây Hồ và Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tư tưởng “chi bằng học” của nhà yêu nước Phan Châu Trinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Tọa đàm được tổ chức tại xã Tây Hồ, quê hương của nhà yêu nước Phan Châu Trinh (hiệu Tây Hồ) - “Nam quốc dân quyền tiên tổ chức” - cách nói của Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc hồi năm 1926. Tọa đàm nhằm nhìn nhận một cách khoa học về tư tưởng cải cách của nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Đồng thời làm rõ giá trị và sức sống của tư tưởng “chi bằng học”. Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tư tưởng “chi bằng học” không chỉ là lời hiệu triệu của một nhà yêu nước đầu thế kỷ XX mà còn là giá trị mang tính thời đại, tiếp tục soi đường cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập của đất nước. Ông Tuấn nhấn mạnh tinh thần “chi bằng học” đặt ra yêu cầu phải quan tâm, tạo điều kiện để thế hệ trẻ được học tập, nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp. Qua đó phát huy tối đa tiềm năng con người, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành TP đáng sống, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. TẤN VIỆT Quang cảnh hội thảo. Ảnh: HẢI NHI Ngày 23-3, Tổng giáo phận TP.HCM thông tin cáo phó Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM. Theo cáo phó, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã an nghỉ lúc 17 giờ 22 phút Chủ nhật (22-3), tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận, hưởng thọ 92 tuổi, với 61 năm linh mục, 33 năm giám mục và 23 năm hồng y. Nghi thức tẩn liệm được cử hành lúc 15 giờ ngày 23-3. Thánh lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 27-3, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM. Theo Tổng giáo phận TPHCM, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh năm 1934 tại Cà Mau. Năm 1993, ngài được tấn phong giám mục và sau đó nhận nhiệm sở tại Mỹ Tho. Năm 1998, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM. Năm 2003, ngài được vinh thăng hồng y, trở thành vị hồng y thứ 5 của Giáo hội Việt Nam. Đến nay có sáu giáo sĩ Công giáo người Việt Nam được nhận tước hồng y. Ngài cũng là một trong những vị hồng y hiếm hoi của châu Á từng tham dự hai mật nghị hồng y, góp phần bầu chọn hai vị giáo hoàng: Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô. Sau khi nghỉ hưu năm 2014, ngài sống giản dị tại TP.HCM, tiếp tục đồng hành âm thầm với giáo dân và để lại dấu ấn sâu đậm. Sau khi ngài qua đời, đến 20 giờ cùng ngày (22-3), các giáo xứ trong Tổng giáo phận đồng loạt đổ chuông tiễn biệt. Thánh lễ cầu nguyện cho ngài cũng được cử hành tại Trung tâm Mục vụ, với sự tham dự của khoảng 20 linh mục, đông đảo chủng sinh, tu sĩ và giáo dân. HẢI NHI trọng cho đổi mới giáo dục và phát triển con người Việt Nam hiện nay” - TS Giản Tư Trung nói.• Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (19342026). (Ảnh do Tổng giáo phận TP.HCM cung cấp) Thông tin tang lễ Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Lãnh đạo TP Đà Nẵng dâng hương lên cụ Phan Châu Trinh. Ảnh: PV

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 24-3-2026 bạn sinh viên nguồn cảm hứng và động lực rất lớn trên hành trình theo đuổi ngành luật. Nguồn cảm hứng xuất phát từ ý nghĩa của giải thưởng, nhận ra rằng hành trình theo đuổi ngành luật không chỉ dừng lại ở việc học tập mà còn đòi hỏi sự nỗ lực, trách nhiệm và tinh thần cống hiến lâu dài cho xã hội. Đây cũng chính là động lực để tôi không ngừng trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân và hướng đến những giá trị bền vững. Tôi tin rằng “Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award” sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực và trở thành dấu ấn ý nghĩa của ngành luật trong tương lai. Hiện tôi đang khá tò mò chờ đợi để biết được kết quả của giải thưởng năm nay. Thành viên hội đồng xét chọn đều là những cây đa, cây đề trong giới luật. Thế nên tôi tin rằng hội đồng sẽ chọn ra những cái tên xứng đáng nhất, đảm bảo công bằng, minh bạch. Bạn NGUYỄN THỊ THANH HẢO, sinh viên năm hai lớp chất lượng cao, ngành luật chương trình chất lượng cao tại Trường ĐH Luật TP.HCM: Dấu ấn đẹp trong cộng đồng pháp lý Khi thấy trường phát động giải thưởng, tôi khá tò mò, vì trước giờ tôi chủ yếu quen với việc học trên lớp, đọc giáo trình và làm bài tập. Nhưng khi đọc và tìm hiểu thêm về giải thưởng, tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn rằng phía sau những điều mình đang học là cả một quá trình làm nghề, cống hiến và kiên trì rất lâu dài của rất nhiều thế hệ đi trước. Tôi tin rằng 485 đề cử đều xứng đáng là những cái tên cho lớp trẻ chúng tôi học tập, noi theo. Tôi nghĩ điều đáng quý của giải thưởng “Tinh hoa pháp lý” không chỉ nằm ở việc vinh danh, mà còn ở chỗ nó khiến những người trẻ như tôi tin rằng những nỗ lực học tập hôm nay rồi cũng sẽ có ý nghĩa trong hành trình làm nghề sau này. Và đó là cảm giác mà không phải hoạt động nào cũng mang lại được. Tôi mong rằng nhiều bạn sinh viên sẽ quan tâm và theo dõi giải thưởng nhiều hơn. Đôi khi chỉ cần biết thêm một câu chuyện nghề, một hành trình cống hiến trong lĩnh vực pháp lý, cũng đủ để mình có thêm động lực tiếp tục bước đi. Tôi tin rằng giải thưởng “Tinh hoa pháp lý” sẽ ngày càng lan tỏa và trở thành một dấu ấn đẹp trong cộng đồng pháp lý. Bạn TRẦN THỊ KIM NGÂN, sinh viên năm ba chuyên ngành luật thương mại quốc tế Trường ĐH Gia Định: “Thước đo” cụ thể cho chất lượng đóng góp của cộng đồng học thuật Khi tôi tìm hiểu về giải thưởng “Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award”, tôi đánh giá rằng giải thưởng này sẽ góp phần tạo ra một “thước đo” cụ thể cho chất lượng đóng góp của cộng đồng học thuật và hành nghề pháp lý. Điểm đáng chú ý của giải thưởng là việc phân chia thành nhiều hạng mục giải thưởng khác nhau như “Sáng tạo”, “Cống hiến”, “Thành tựu” và “Kiến tạo”. Điều này thể hiện sự nhìn nhận đa diện nhiều chiều đối với các vai trò trong ngành luật, từ những cá nhân trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy đến những cá nhân tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Với một Việt Nam đang ngày càng hội nhập như hiện nay, việc có một giải thưởng mang tính chuyên môn cao như vậy sẽ phản ánh đúng bản chất của hoạt động pháp lý, ghi nhận đúng những giá trị mang tính nền tảng thay vì chỉ chú trọng vào kết quả ngắn hạn. Ở góc độ sinh viên, tôi cho rằng ý nghĩa lớn nhất của giải thưởng là tạo ra một định hướng rõ ràng về con đường phát triển nghề nghiệp, tạo nguồn động lực lớn cho hành trình theo đuổi ngành luật của tôi trong tương lai. Tôi hiểu rằng con đường theo đuổi ngành luật đòi hỏi sự tích lũy lâu dài, sự nghiêm túc trong nghiên cứu và cả trách nhiệm đóng góp cho xã hội. Tôi tin rằng “Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award” sẽ không chỉ dừng lại ở một giải thưởng mang tính vinh danh, mà còn có ý nghĩa định hướng lâu dài đối với sự phát triển của ngành luật tại Việt Nam. Bạn PHẠM NHẬT KHANG, sinh viên năm tư Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM: Tạo động lực phát triển nghề nghiệp Với tôi, giải thưởng “Tinh hoa pháp lý 2026” do Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là một sáng kiến ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực pháp luật. Việc giải thưởng với bốn hạng mục, cùng giá trị mỗi giải lên đến 100 triệu đồng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và định hướng phát triển dài hạn, không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh mà còn tạo động lực lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng pháp lý. Từ góc nhìn của một sinh viên luật, tôi đặc biệt ấn tượng với cách giải thưởng hướng đến sự đa dạng trong các lĩnh vực như nghiên cứu, thực tiễn và giảng dạy pháp luật. Điều này phản ánh đúng bản chất của ngành luật, không chỉ gói gọn trong giảng đường mà còn gắn liền với đời sống xã hội. Giải thưởng cũng mang lại cho tôi nguồn cảm hứng rất lớn trong quá trình học tập và rèn luyện. Tôi hiểu rằng những thành tựu được ghi nhận là kết quả của cả một hành trình nỗ lực bền bỉ. Từ đó, tôi có thêm động lực để trau dồi kiến thức, phát triển kỹ năng và định hướng rõ ràng hơn cho con đường nghề nghiệp của mình.• YẾN CHÂU Sau khi kết thúc vòng nhận hồ sơ, Ban tổ chức giải thưởng “Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award” 2026 đã nhận được 485 đề cử đến từ khắp mọi miền đất nước cho bốn hạng mục. Đây là giải thưởng do Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM lần đầu phát động nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật và sẽ được tổ chức thường niên cho những năm sau. Giải thưởng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, trong đó có các bạn đã, đang là sinh viên học ngành luật. Bạn LÊ NGUYỄN TƯỜNG VY, sinh viên năm hai lớp quản trị luật 49C Trường ĐH Luật TP.HCM: Giải thưởng là sáng kiến thiết thực và ý nghĩa Với tôi, giải thưởng “Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award” là một sáng kiến rất thiết thực và giàu giá trị. Đây là một giải thưởng vừa mang tính tôn vinh, vừa thể hiện sự ghi nhận sâu sắc đối với những cá nhân đã và đang đóng góp bền bỉ cho lĩnh vực pháp luật, từ đào tạo, nghiên cứu đến xây dựng chính sách. Giải thưởng này mang đến cho tôi và các Sinh viên luật nói về giải thưởng “Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award” 2026 Sau hơn 10 năm ra trường và hoạt động trong ngành luật, khi được biết có một giải thưởng chuyên biệt dành cho lĩnh vực pháp luật - một lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thể chế, xây dựng một xã hội bình đẳng, văn minh và thượng tôn pháp luật do chính ngôi trường thân yêu tổ chức, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Người được xét chọn với phạm vi khá rộng, đó là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực pháp luật tại Việt Nam, bao gồm giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia pháp lý, luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên, đại biểu dân cử, nhà hoạch định chính sách, doanh nhân và những cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của pháp luật và thể chế của đất nước. Tôi nghĩ rằng đây là những ngành nghề âm thầm, bền bỉ và không cần gọi tên, nếu không có giải thưởng này họ vẫn tiếp tục làm công việc ấy. Tuy nhiên, Trường ĐH Luật TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM đã lựa chọn vinh danh những con người ấy để kể cho chúng ta nghe về hành trình, về những nỗ lực cống hiến của họ cho xã hội, để tiếp tục lan truyền động lực cho những người vẫn đang nỗ lực và cống hiến cho sự phát triển của thể chế, xây dựng một xã hội bình đẳng, văn minh và thượng tôn pháp luật. Hành trình và những cống hiến của những cá nhân xuất sắc xứng đáng đạt giải là những điều đáng để học sinh Trường ĐH Luật TP.HCM chúng tôi suy ngẫm. Chúng tôi tin rằng mỗi người, dù ít hay nhiều, công việc này hay công việc khác, đều đang nỗ lực cống hiến cho một xã hội tốt đẹp hơn. Luật sư BÙI TRẦN NHẬT VI, cựu sinh viên khóa 35 Trường ĐH Luật TP.HCM Ngành nghề âm thầm, bền bỉ “Giải thưởng này mang đến cho tôi và các bạn sinh viên nguồn cảm hứng và động lực rất lớn trên hành trình theo đuổi ngành luật.” Bạn Lê Nguyễn Tường Vy phapluat@phapluattp.vn Các sinh viên mong muốn giải thưởng “Tinh hoa pháp lý” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành dấu ấn quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành luật. TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM và nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (giữa), lần lượt là chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng xét chọn. Ảnh: THUẬN VĂN

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==