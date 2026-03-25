Tuyển Việt Nam khẳng định vị thế, tuyển Malaysia muốn lấy lại danh dự Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho tuổi trẻ các dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền Tổ quốc, tháng 12-2025. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nga trên mọi lĩnh vực trang 3 SỐ 059 (7630) - Thứ Tư 25-3-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Bộ Tài chính đề xuất giảm một nửa thuế môi trường với xăng dầu Cấm ô tô bán tải vào nội đô: Vướng quy định hay cách thực thi? trang 8 trang 11 TP.HCM: Người lao động tự do, nội trợ sẽ được khám sức khỏe định kỳ trang 14 THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM GỬI THANH NIÊN VIỆT NAM Đường ven biển Phan Thiết 9.500tỉđồng:Biếncáttrắng thành đất vàng trang 9 trang 2 trang 15

2 Thời sự - Thứ Tư 25-3-2026 thoisu@phapluattp.vn NGUYỄN THẢO (lược thuật) Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết Thanh niên với tương lai đất nước. Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu phần lược thuật bài viết của Tổng Bí thư (*). Thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu Ngày 26-3 năm nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tròn 95 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến. Nhìn lại chặng đường vẻ vang ấy, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Trải qua các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp cách mạng. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, được Bác Hồ kính yêu và các thế hệ cách mạng dìu dắt, tuổi trẻ nước ta đã viết nên nhiều trang sử đẹp bằng lý tưởng cao cả, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Hiện nay, chúng ta đang sống trong một thời đại mà sức mạnh quốc gia ngày càng được đo bằng năng lực sáng tạo, trình độ khoa học công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng thích ứng trước những biến động lớn của thế giới. Năng lực cạnh tranh giữa các nền kinh tế không còn chủ yếu dựa vào tài nguyên hay vốn đầu tư, mà ngày càng phụ thuộc vào tri thức, công nghệ, mô hình quản trị và giá trị gia tăng mới. Trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của đất nước trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Vì vậy, đổi mới sáng tạo không còn là việc riêng của một số ngành hay một số doanh nghiệp, mà phải trở thành tinh thần phát triển chung của cả đất nước, của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị và mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ. Nhận thức sâu sắc điều đó, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định đây là động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời tăng cường tiềm lực và năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia trong kỷ nguyên mới. Chúng ta vui mừng chứng kiến ngày càng nhiều thanh niên Việt Nam khẳng định trí tuệ và bản lĩnh trên nhiều lĩnh vực: Từ khoa học, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, tự động hóa đến khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa. Ở nhiều địa phương, dù điều kiện còn khó khăn, nhiều đoàn viên, thanh niên vẫn kiên trì tìm tòi sáng kiến trong lao động, trong chuyển đổi số, trong phục vụ cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Điều đó cho thấy đổi mới sáng tạo không phải điều gì xa vời. Nó có thể bắt đầu từ phòng thí nghiệm hiện đại nhưng cũng có thể bắt đầu từ một ý tưởng nhỏ nhằm giải quyết vấn đề thiết thực của người dân, doanh nghiệp, địa phương và đất nước. Sáng tạo phải gắn với lý tưởng và trách nhiệm Đổi mới sáng tạo không chỉ là công nghệ cao hay những dự án thu hút vốn lớn. Trước hết, đó là năng lực nhìn ra điều chưa hợp lý để tìm cách làm tốt hơn; là dám đặt câu hỏi, dám thử nghiệm, dám thay đổi vì lợi ích chung; là biến ý tưởng thành giải pháp, biến tri thức thành năng suất, biến sáng kiến thành giá trị… Vì vậy, sự nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên không giới hạn trong vài lĩnh vực thời thượng mà bao trùm nhiều mặt của đời sống quốc gia. Trong học tập, thanh niên cần rèn tư duy phản biện, tư duy hệ thống, năng lực tự học suốt đời, làm chủ ngoại ngữ, kỹ năng số và phương pháp nghiên cứu khoa học. Trong lao động, phải quý trọng kỷ luật, tôn trọng quy trình nhưng không chấp nhận lối mòn, không bằng lòng với những gì đã có. Trong sản xuất, kinh doanh, cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị, cải thiện năng suất, xây dựng thương hiệu Việt Nam bằng chất lượng và sáng tạo. Trong khu vực công, thanh niên cần góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Trong văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, thanh niên cũng phải chủ động đưa giải pháp mới vào thực tiễn, giữ gìn bản sắc, bảo vệ Tổ quốc trên cả không gian thực và không gian số. Tuy nhiên, sáng tạo chân chính không thể tách rời lý tưởng sống, đạo đức và trách nhiệm công dân. Thanh niên phải dám nghĩ, dám làm, dám thử nghiệm cái mới nhưng điều đó không có nghĩa là tùy tiện, nóng vội, chạy theo trào lưu hay sự nổi tiếng nhất thời. Đổi mới sáng tạo phải gắn với phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo đức, văn hóa, lợi ích cộng đồng và lợi ích quốc gia - dân tộc. Một sáng kiến chỉ thật sự có giá trị khi làm cho cuộc sống Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho tuổi trẻ các dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền Tổ quốc, tháng 12-2025. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Tạo môi trường thuận lợi nhất cho thanh niên trưởng thành Để đạt được điều đó, không thể chỉ đặt kỳ vọng lên vai thanh niên mà cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phải cùng hành động. Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản, tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho sáng tạo, khuyến khích thử nghiệm và bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Các cơ sở giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, chú trọng hình thành tư duy độc lập, năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác và thực hành. Các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cần tăng cường gắn kết, hình thành chuỗi liên thông từ nghiên cứu đến ứng dụng, từ ý tưởng đến sản phẩm, từ phòng thí nghiệm đến thị trường. Khi thể chế thông thoáng, môi trường thuận lợi và niềm tin xã hội được củng cố, sức sáng tạo của tuổi trẻ sẽ được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn. Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực sự là người bạn đồng hành của thanh niên, là mái nhà chung để tập hợp, cổ vũ, phát hiện, bồi dưỡng và nâng đỡ tài năng trẻ… Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà giáo, nhà khoa học và toàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn đến sự trưởng thành của thế hệ trẻ. Cần lắng nghe tiếng nói của thanh niên, tôn trọng những ý tưởng đúng đắn và đồng hành cùng thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp. Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững không thể thiếu niềm tin vào lớp trẻ. Nhưng niềm tin ấy không chỉ dừng ở lời nói mà phải được thể hiện bằng cơ chế, chính sách, nguồn lực, môi trường thuận lợi, cùng với sự nêu gương, dìu dắt và trao truyền trách nhiệm của các thế hệ đi trước. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM Tiêu điểm Tôi mong thanh niên Việt Nam hôm nay luôn ghi nhớ: Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước. Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thanh niên Việt Nam Lực lượng thanh niên hôm nay có thể đưa ra phương châm hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. tốt đẹp hơn, xã hội văn minh hơn, con người được phục vụ tốt hơn, đất nước mạnh hơn, độc lập, tự chủ hơn. Tuổi trẻ càng giỏi công nghệ càng tiếp cận nhanh với cái mới, càng phải giữ vững lý tưởng, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và lòng yêu nước. Đó là điều bảo đảm để đổi mới sáng tạo đi đúng hướng, phát triển lành mạnh, bền vững. Tổ quốc cần ở thanh niên một tinh thần học tập suốt đời Tổ quốc cần ở thanh niên một tinh thần học tập suốt đời. Trong thế giới biến động nhanh chóng, tri thức hôm nay có thể nhanh chóng lạc hậu nếu chúng ta dừng lại. Bởi vậy, học tập không chỉ giới hạn trong nhà trường hay những năm đầu đời, mà phải trở thành một phẩm chất thường trực. Thanh niên cũng cần nuôi dưỡng mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp nhưng đó phải là khởi nghiệp bằng trí tuệ, đạo đức kinh doanh và khát vọng tạo ra giá trị mới cho xã hội. Tôi mong những doanh nhân trẻ Việt Nam không chỉ mơ ước xây dựng doanh nghiệp lớn, mà còn xây dựng doanh nghiệp tử tế; không chỉ tìm kiếm lợi nhuận, mà còn hướng tới giá trị bền vững; không chỉ cạnh tranh bằng giá rẻ, mà bằng công nghệ, chất lượng, quản trị và uy tín. Đất nước rất cần những nhà khoa học trẻ dám đi vào lĩnh vực mới, những kỹ sư trẻ chinh phục công nghệ cốt lõi, những nông dân trẻ làm nông nghiệp thông minh, những công chức trẻ cải cách mạnh mẽ quy trình công vụ, những văn nghệ sĩ trẻ sáng tạo tác phẩm có giá trị và những chiến sĩ trẻ làm chủ công nghệ hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tựu trung lại, lực lượng thanh niên hôm nay có thể đưa ra phương châm hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.• (*) Title và các sub-title do tòa soạn đặt. Đổi mới sáng tạo phải gắn với phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo đức, văn hóa, lợi ích cộng đồng và lợi ích quốc gia - dân tộc.

3 Phó Thủ tướng Thường trực thăm, làm việc với 2 sàn giao dịch chứng khoán Mỹ Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Mỹ ngày 23-3, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm và làm việc với sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ và sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Tại cuộc làm việc với sàn chứng khoán NASDAQ, Phó Chủ tịch điều hành NASDAQ Jeff Thomas cho biết NASDAQ là sàn giao dịch chứng khoán điện tử đầu tiên trên thế giới. Với giá trị vốn hóa đứng thứ hai tại Mỹ, NASDAQ kết nối các doanh nghiệp sáng tạo nhất thế giới, cung cấp công nghệ cho hơn 135 nền tảng giao dịch trên toàn cầu. Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn NASDAQ đồng hành, trở thành đối tác quan trọng và đóng góp vào sự phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) Việt Nam. Đồng thời, đề xuất NASDAQ hợp tác thúc đẩy đối thoại chính sách nhằm hoàn thiện thị trường vốn Việt Nam, chia sẻ tiêu chuẩn và điều kiện niêm yết, hợp tác phát triển công nghệ và nâng cao năng lực quản trị, đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán và TTTCQT Việt Nam. NASDAQ đánh giá Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh và có nhiều cơ hội hợp tác, bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn Mỹ, bao gồm việc niêm yết trên sàn NASDAQ. Tại cuộc làm việc với sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Phó Chủ tịch phụ trách niêm yết và dịch vụ Chris Taylor giới thiệu về lịch sử hoạt động 234 năm, nhấn mạnh NYSE là sàn giao dịch lớn nhất thế giới tính theo giá trị vốn hóa. Hiện NYSE có khoảng 2.400 công ty niêm yết đến từ 48 quốc gia. Với triển vọng phát triển thị trường vốn của Việt Nam, lãnh đạo NYSE bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ sớm có doanh nghiệp niêm yết trên sàn NYSE. Đồng thời, chúc mừng Việt Nam đã thành lập TTTCQT, coi đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường tài chính. Phó Thủ tướng Thường trực giới thiệu về định hướng phát triển của TTTCQT tại Việt Nam với mục tiêu kết nối sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế, thu hút các nhà đầu tư quốc tế tham gia vào thị trường Việt Nam, xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Đề nghị NYSE chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, vận hành sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, nhất là việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý và giám sát thị trường, thu hút dòng vốn từ các quỹ đầu tư, cơ chế giải quyết tranh chấp theo chuẩn mực quốc tế; nghiên cứu thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan, tổ chức liên quan của Việt Nam và NYSE. Qua trao đổi, hai bên thống nhất việc tăng cường kết nối giữa thị trường vốn của Việt Nam và NYSE là hết sức cần thiết, góp phần nâng tầm thị trường tài chính của Việt Nam và giúp TTTCQT của Việt Nam được biết đến rộng rãi hơn trên thế giới. (Theo baochinhphu.vn) Thời sự - Thứ Tư 25-3-2026 thoisu@phapluattp.vn MINH TRÚC Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 23-3 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin tại phủ thủ tướng ở Thủ đô Moskva. Nâng tầm hợp tác kinh tế trở thành mũi nhọn Thủ tướng Mikhail Mishustin đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính và khẳng định Nga coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và luôn mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả lĩnh vực. Cảm ơn Thủ tướng Mikhail Mishustin, các nhà lãnh đạo và nhân dân Nga về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và rất chân tình dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới các lãnh đạo cấp cao Liên bang Nga. Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa, đa phương hóa, luôn coi Nga là người bạn tin cậy, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực châu Âu. Hai nhà lãnh đạo khẳng định trong thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đã tiếp tục phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Sự tin cậy chính trị, gắn bó mật thiết giữa hai nước không ngừng được gia tăng. Hai Thủ tướng đã trao đổi và thống nhất các phương hướng khắc phục các khó khăn, tồn đọng, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, định vị lại và nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nga trên mọi lĩnh vực hợp tác, đưa quan hệ đi vào chiều sâu, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới. Hai bên khẳng định quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư trở thành mũi nhọn, tiên phong trong hợp tác song phương; triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là thành viên, mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau, thúc đẩy các hoạt động đầu tư song phương. Hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác năng lượng - dầu khí là lĩnh vực truyền thống, biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai nước và khẳng định quyết tâm nâng tầm lĩnh vực hợp tác chiến lược này, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác then chốt. Bên cạnh đó, hai bên thống nhất sớm nghiên cứu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đóng góp cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh và khẳng định việc ký kết hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam; coi đây là bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương trên lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và tin tưởng đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho tình hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga. Hai bên cũng đánh giá cao việc hai nước ký kết thêm nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí, giao thông vận tải... giữa doanh nghiệp hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm, qua đó triển khai hiệu quả các nghị định thư và hiệp định liên Chính phủ đã ký kết, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện nay. Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã cùng chứng kiến lễ ký hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam.• Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin chứng kiến lễ ký kết hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: VGP Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nga trên mọi lĩnh vực Hai Thủ tướng thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, định vị lại và nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nga trên mọi lĩnh vực hợp tác, đưa quan hệ đi vào chiều sâu, bền vững. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác năng lượng - dầu khí là lĩnh vực truyền thống, biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai nước và khẳng định quyết tâm nâng tầm lĩnh vực hợp tác chiến lược này. Truyền thông Nga ngày 23-3 đồng loạt đưa tin nổi bật về các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 đến 25-3. Tâm điểm là việc ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam với sự tham gia của Tập đoàn Rosatom. Giới quan sát Nga đánh giá dự án hạt nhân là bước đi “kịp thời và mang tính chiến lược” trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tại Việt Nam gia tăng mạnh. Thủ tướng Mishustin cho rằng dự án không chỉ có ý nghĩa năng lượng mà còn thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản. Song song đó, hai bên cũng đang triển khai dự án xây dựng trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam. Hợp tác với Tập đoàn Novatek cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực. Giám đốc điều hành Leonid Mikhelson cho biết doanh nghiệp đã ký thỏa thuận sơ bộ cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Việt Nam. Động thái này mở ra hướng xuất khẩu mới cho khí đốt Nga trong bối cảnh chịu nhiều sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Truyền thông Nga đưa tin đậm nét chuyến thăm của Thủ tướng Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm và làm việc với sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: VGP

4 Thời sự - Thứ Tư 25-3-2026 thoisu@phapluattp.vn TP.HCM sớm kiện toàn chức danh phó chủ tịch UBND cấp xã với các đơn vị được tăng thêm Ngày 24-3, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM phối hợp với Văn phòng Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I-2026. Tại hội nghị, các địa phương đã nêu thực tiễn hoạt động tại cơ sở và đề xuất nhiều vấn đề về tổ chức bộ máy và nhân sự. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao sự nỗ lực của 168 xã, phường, đặc khu trong việc thực hiện khối lượng công việc rất lớn của quý I-2026. Trong quý II, bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo dứt điểm việc kiện toàn chức danh phó chủ tịch UBND xã, phường đối với các đơn vị được tăng thêm. Việc này phải thực hiện đúng quy định, hoàn thành ngay trong tháng 4-2026. Cùng với đó là phải hoàn thiện việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Với nhiệm vụ trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy 168 xã, phường, đặc khu phải khẩn trương hoàn thiện và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp chi tiết, cụ thể và thực chất… THANH TUYỀN • Công bố Ngày hội Du lịch TP.HCM. Ngày 24-3, Sở Du lịch TP.HCM họp báo công bố Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 năm 2026. Với chủ đề “Rộn ràng hè về” (Vibrant Summer Fest), sự kiện diễn ra từ ngày 2 đến 5-4 tại Công viên 23-9 (phường Bến Thành). T.TRINH • 581 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao. Ngày 24-3, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức họp báo công bố lễ trao chứng nhận HVNCLC 2026 và chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm của chương trình. Ban tổ chức đã chọn ra 581 doanh nghiệp chính thức đạt danh hiệu HVNCLC 2026 do người tiêu dùng bình chọn, trong đó TP.HCM dẫn đầu với 302 doanh nghiệp. T.UYÊN Chiều 24-3, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông cáo về ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Theo thông cáo, buổi sáng, các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về các nội dung, gồm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Sau đó, các đại biểu làm việc tại tổ để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung, bao gồm Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2026-2030; Kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch vay, trả nợ công năm năm giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó là tờ trình về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Các đại biểu cũng thảo luận về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. THẢO NGUYỆT Ngày 24-3, UBND xã Cần Đước (Tây Ninh) tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 203 năm ngày mất của Xuân Quang hầu Nguyễn Khắc Tuấn (1823-2026). Đồng thời, địa phương đón nhận bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là dịp chính quyền và người dân cùng nhìn lại hành trình gìn giữ lễ hội đậm bản sắc Nam Bộ. Lễ hội đình Tân Chánh còn gọi là lễ Kỳ yên diễn ra thường niên vào các ngày 4, 5 và 6-2 âm lịch. Trong đó, hai ngày mùng 5 và mùng 6 là cao điểm với nghi thức Kỳ yên và lễ Cát kỵ dành cho Xuân Quang hầu Nguyễn Khắc Tuấn. Ông là một vị quan triều Nguyễn có nhiều công trạng. Theo ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Tây Ninh, đình Tân Chánh là công trình kiến trúc tiêu biểu của phong cách lăng mộ thời Nguyễn đầu thế kỷ 19. Nơi đây lưu giữ nhiều tư liệu quý như bia đá, sắc phong, hàng trăm trang văn bản cổ mang dấu ấn triện thời Gia Long và Minh Mạng. HUỲNH DU Chiều 24-3, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ trao hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý IV-2025. Đợt này, TP.HCM xét chọn hỗ trợ 70 tác phẩm ở sáu nhóm thể loại. Trong đó, báo Pháp Luật TP.HCM có sáu tác phẩm được chọn. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết sau ba quý triển khai, số lượng tác phẩm tham gia ở quý IV lớn nhất với 330 tác phẩm. Ông cũng biểu dương các cơ quan báo chí có số lượng tác phẩm tham gia lớn, đồng đều ở các nhóm như báo Sài Gòn Giải Phóng, cổng thông tin điện tử Chính phủ, báo Pháp Luật TP.HCM, Thanh Niên, Người Lao Động, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ TP.HCM… Ông đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục tổ chức nhiều tác phẩm tốt để tham gia xét chọn, chú trọng nội dung đa phương tiện, diễn đàn, góp ý, hiến kế chuyên sâu các nội dung về cơ chế, chính sách cho TP.HCM phát triển. Dự kiến lễ trao hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý I-2026 sẽ được tổ chức vào tháng 4-2026. L.THOA - T.VĂN Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 2 Trung ương khóa XIV. Ảnh: PHẠM THẮNG TP.HCM chốt thời gian hoàn thành vành đai 3 và loạt dự án kết nối sân bay Long Thành UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối với sân bay Long Thành. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ. Đối với dự án đường vành đai 3 TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương chấn chỉnh các nhà thầu. Các đơn vị phải tập trung huy động nhân lực, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính, đồng thời rà soát, điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công phù hợp. Mục tiêu là bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác trước ngày 30-6 theo tiến độ đã cam kết… Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ đạo các dự án đường sắt kết nối với sân bay Long Thành. Cụ thể, đối với tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương, Ban quản lý đường sắt đô thị cần đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo dự án hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2030. Đối với đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2, văn bản nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm chưa đảm bảo tiến độ. Do đó, các sở, ngành liên quan phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP… HOÀNG KIM Triển khai thu hồi đất dự án Khu liên hợp Rạch Chiếc UBND phường Bình Trưng, TP.HCM vừa triển khai kế hoạch thu hồi đất dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Nội dung này được chính quyền địa phương thông tin đến người dân vào chiều 23-3. Theo đó, UBND phường công bố kế hoạch và thời gian dự kiến thu hồi đất. Trong đó, thời gian tổ chức họp dân từ ngày 23 đến 28-3. Chính quyền địa phương sẽ thông báo thu hồi đất cho người dân đến ngày 25-3. Việc gửi thông báo đến từng hộ và niêm yết công khai thực hiện đến ngày 31-3. Công tác điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm thực hiện đến ngày 30-5. Việc thẩm định, phê duyệt phương án dự kiến kết thúc trong tháng 6. Công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ thực hiện đến hết tháng 8-2026. Chính quyền địa phương sẽ ban hành quyết định thu hồi đất và bàn giao quỹ đất trong tháng 9-2026. Tại buổi làm việc, người dân mong muốn được bố trí tái định cư tại chỗ hoặc tương đương để đảm bảo quyền lợi. T.TUYỀN Thanh tra Lâm Đồng đề nghị phối hợp kiểm tra dự án làng biệt thự Vườn Hồng Ngày 24-3, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng có công văn đề nghị Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp kiểm tra, xác minh việc quản lý, sử dụng đất dự án làng biệt thự Vườn Hồng tại 62 Đống Đa, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này đang thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty CP Minh Hoàng Lê được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án làng biệt thự Vườn Hồng tại 62 Đống Đa, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Thanh tra tỉnh có nhiều văn bản yêu cầu Công ty CP Minh Hoàng Lê có địa chỉ tại TP.HCM và chi nhánh công ty tại phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, làm việc… Tuy nhiên, họ vắng mặt không lý do, không cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, không phối hợp tạo điều kiện để kiểm tra thực địa dự án phục vụ công tác thanh tra. P.NAM ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Trung ương thảo luận về tờ trình thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương Lễ hội đình Tân Chánh được vinh danh cấp quốc gia Báo Pháp Luật TP.HCM có 6 tác phẩm xuất sắc viết về TP.HCM Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Tư 25-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Công an dự báo thủ đoạn tội phạm trong chương trình trên VTV2 Ngày 24-3, VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam) công bố chiến lược đổi mới đồng bộ, tái cấu trúc nhiều khung giờ phát sóng theo hướng chuyên biệt, gia tăng tính ứng dụng và lan tỏa tri thức tới công chúng. Trong đó, các chương trình của VTV2 tiếp tục lấy khoa học làm nền tảng để phân tích, lý giải các vấn đề đời sống, qua đó đưa ra những gợi mở hành động thiết thực. Thông điệp “VTV2 - Tri thức kiến tạo tương lai” được cụ thể hóa bằng loạt “điểm hẹn” mới trong ngày, trải dài từ nông nghiệp, gia đình đến công nghệ, sức khỏe. Đáng chú ý, chương trình Cảnh giác 24/7 phát sóng vào 2 giờ 30 thứ Bảy sẽ tiếp cận các vụ lừa đảo theo dạng hồ sơ vụ án. Chương trình kết hợp phân tích tâm lý và công nghệ tội phạm với màu sắc trinh thám nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa cho người xem. Chia sẻ về chương trình này, Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cho biết những TP càng lớn thì người dân bị lừa đảo chiếm đoạt càng nhiều với số tiền càng lớn. Theo Thượng tá Thái, phương thức thủ đoạn của đối tượng thường xuyên thay đổi, phần lớn do người nước ngoài thuê người Việt Nam lừa đảo người Việt. Cơ quan chức năng sẽ có những phương pháp dự báo các thủ đoạn, hành vi của tội phạm và đồng hành cùng chương trình. Bên cạnh các khung giờ cố định, từ tháng 4-2026, VTV2 dự kiến triển khai thêm các chương trình tư vấn trực tiếp trên sóng và nền tảng số, tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như giáo dục, sức khỏe, pháp luật, tài chính và việc làm. VIẾT THỊNH Khởi tố 4 vụ án để điều tra liên quan việc 9 ha rừng tự nhiên bị phá Ngày 24-3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành bốn quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi hủy hoại hơn 9 ha rừng xảy ra tại xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai. Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thụ lý theo thẩm quyền. Trước đó, ngày 20-3, UBND xã Ia Pia đã có báo cáo nhanh lên UBND tỉnh Gia Lai và Sở NN&MT về việc hơn 9 ha rừng tự nhiên trên địa bàn xã này bị phá trái pháp luật. Theo xã Ia Pia, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ và chuyển toàn bộ vụ việc sang cơ quan kiểm lâm để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Diện tích rừng bị phá đã vượt quá mức tối đa xử phạt vi phạm hành chính. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định diện tích rừng bị phá tập trung tại các khu vực thuộc lâm phần đã giao cho bốn hộ dân địa phương quản lý trong các năm từ 2021 đến 2023 tại các tiểu khu 948, 949 xã Ia Pia. LÊ KIẾN Công an điều tra vụ 1 nữ sinh bị đánh hội đồng Ngày 24-3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin Công an phường Trảng Dài đã xử lý vụ việc một nhóm nữ sinh đánh hội đồng một nữ sinh khác rồi quay lại clip. Theo đó, chiều 23-3, Công an phường Trảng Dài tiếp nhận tin báo về vụ việc một nhóm học sinh đánh nhau trên địa bàn, kèm theo clip bị quay lại và lan truyền trên mạng xã hội nên tiến hành xác minh, làm rõ. Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, năm học sinh của hai trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài (đều ở phường Trảng Dài) đã có hành vi đánh hội đồng em BL (học sinh lớp 8 Trường THCS Trảng Dài) khiến nạn nhân phải đến cơ sở y tế kiểm tra. Công an phường Trảng Dài đang làm việc với các cá nhân liên quan, gia đình và nhà trường để có hướng xử lý. Theo cán bộ Công an phường Trảng Dài, bạo lực học đường và việc quay, phát tán clip lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác. Hệ lụy không chỉ là những tổn thương thể chất mà còn gây sang chấn tâm lý, trầm cảm, làm suy giảm niềm tin và ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của học sinh, đồng thời bào mòn các giá trị đạo đức xã hội. VŨ HỘI ĐẶNG TRUNG Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Đường dây này hoạt động dưới danh nghĩa “bài thuốc gia truyền 3 đời” của phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”. Chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Thanh Hóa Theo Bộ Công an, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh làm rõ đường dây tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Nhóm này lợi dụng hoạt động hành nghề y dược để trục lợi. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt giữ 12 đối tượng liên quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng thành lập công ty, tuyển dụng nhân sự và xây dựng kịch bản hoạt động khép kín. Quy trình từ quảng cáo, tư vấn, “thăm khám” đến bán các sản phẩm thuốc y học cổ truyền chưa được cấp phép. Với thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 227 tỉ đồng của hàng chục ngàn người dân trên cả nước. Thư khen nhấn mạnh đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí về nghiệp vụ của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa. Trong đó có các đơn vị như An ninh chính trị nội bộ, Tham mưu, An ninh điều tra. Việc triệt xóa đường dây được thực hiện trong quá trình triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW. Hoạt động này gắn với cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán. Kết quả vụ án không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe, tài sản của người dân mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân. Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận thành tích và yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng. Đồng thời, công an cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân cảnh giác, tiêu hủy các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc từ đường dây này. Nhiều đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh: ĐH Khen thưởng Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo lớn Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng có thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây núp bóng phòng chẩn trị y học cổ truyền để lừa đảo chiếm đoạt hơn 227 tỉ đồng của hàng chục ngàn người dân. “Phù phép” cỏ khô thành bài thuốc gia truyền ba đời Trước đó, ngày 12-3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã triệt xóa đường dây lừa đảo Hoàng Minh Đường, bắt giữ 12 đối tượng. Thủ đoạn của các đối tượng là thông qua các mạng xã hội để tăng doanh thu. Hoàng Văn Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông cho bài thuốc “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”. Để sản xuất loại thảo dược này, các đối tượng tự liên hệ với người dân thu mua các loại thân, lá, vỏ cây, cỏ theo nhu cầu. Ngoài việc bào chế thuốc rởm, Hoàng Văn Toàn và Lê Đình Tiến (sinh năm 1996) cùng các đối tượng cầm đầu còn sử dụng công cụ quảng cáo hiện đại. Nhóm này biến một cơ sở sản xuất thủ công trái phép thành “tập đoàn y dược” uy tín trong mắt người nhẹ dạ. Tại trụ sở Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, đội ngũ nhân viên tư vấn được đào tạo theo kịch bản “tâm lý chiến”. Họ mạo danh “bác sĩ”, “lương y”, cam kết “chữa khỏi 100%”, “điều trị tận gốc” để lừa khách hàng. Hoàng Văn Toàn thừa nhận bài thuốc không có công thức chuẩn xác, không phối ngũ đúng tỉ lệ y học. Những loại lá cỏ không rõ nguồn gốc được băm chặt, xay nghiền trong những căn phòng không đảm bảo vệ sinh rồi đóng túi zip, trữ đông như thực phẩm. Bài thuốc này còn để lại hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Nhiều nạn nhân sau khi sử dụng đã bị phù nề, hoại tử và gặp các biến chứng nguy hiểm. Khi bệnh nhân phản hồi thuốc gây ngứa, phồng rộp, các đối tượng tự ý gửi kèm thuốc Tây (Tetracyclin) để khách tự điều trị tác dụng phụ, bất chấp nguy hiểm. Kết quả điều tra xác định từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỉ đồng.•

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 25-3-2026 Đức phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong khi dự án này đã có đánh giá tác động môi trường theo giấy phép đã cấp trước đó; hiện tại không thay đổi về quy mô, công suất, vị trí khai thác nên không thuộc trường hợp làm lại đánh giá. Tháng 11-2025, Chi cục Quản lý đất đai - Sở NN&MT tỉnh Gia Lai họp thống nhất đề nghị chủ tịch UBND xã Hra khẩn trương ban hành quyết định gia hạn thuê đất cho Công ty Trang Đức. Tuy nhiên, đến nay đã hơn chín tháng nhưng vẫn chưa được chính quyền địa phương cho thuê đất. Ông Dũng cho rằng việc chậm trễ trên đã gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế đối với công ty; trong khi đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, nhân lực để đi vào khai thác. Mặt khác, gây lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng nguồn cung cấp nguyên liệu cho các dự án trọng điểm tại địa phương, trong đó có dự án xây dựng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. “Việc chủ tịch UBND xã Hra không giải quyết hồ sơ, không thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao, kéo dài thời gian giải quyết hành chính gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty chúng tôi” - ông Dũng nói. Ông Dũng khởi kiện, đề nghị tòa buộc chủ tịch UBND xã Hra ban hành quyết định gia hạn thuê đất. Sẽ gia hạn thuê đất khi doanh nghiệp đồng ý làm đường Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Hra, xác nhận đã nhận được thông báo thụ lý vụ án từ TAND khu vực 10 - Gia Lai. Ông Quang nói ông đang làm văn bản làm rõ các ý kiến của người khởi kiện, cung cấp tài liệu liên quan để tòa xem xét có đưa vụ án ra xét xử hay không. Giải thích việc chậm giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, ông Quang cho rằng Công ty Trang Đức chưa thực hiện theo cam kết làm tuyến tránh đi qua mỏ đá, đoạn đường liên xã Hra - Lơ Pang nên chưa thể thực hiện thủ tục gia hạn thuê đất. Theo ông Quang, vị trí đường liên xã nằm sát mỏ đá, mặt đường gần mép vực sâu hơn 20 m. Vị trí này sạt lở nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại nên chưa thể gia hạn cấp đất. “Nếu cho doanh nghiệp thuê đất, hoạt động nổ mìn khai thác đá sẽ TAND khu vực 10 - Gia Lai vừa thông báo thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm về khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Người khởi kiện là ông Nguyễn Thanh Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đá Mang Yang Trang Đức. Người bị kiện là chủ tịch UBND xã Hra, tỉnh Gia Lai. Ông Dũng kiện về hành vi không giải quyết hồ sơ cho thuê đất và gia hạn sử dụng đất cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Khởi kiện vì chậm cho thuê đất Theo ông Nguyễn Thanh Dũng, tháng 6-2025, UBND tỉnh Gia Lai cấp giấy phép khai thác khoáng sản gia hạn cho Công ty Trang Đức tại mỏ đá ở xã Hra, diện tích hơn 3,6 ha, thời hạn đến tháng 6-2029. Từ tháng 7-2025, Công ty Trang Đức nhiều lần nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công xã Hra nhưng không được giải quyết mà trung tâm này đưa ra nhiều yêu cầu. Trung tâm Dịch vụ hành chính công xã Hra yêu cầu Công ty Trang Mỏ đá được UBND tỉnh Gia Lai gia hạn tại xã Hra. Ảnh: LK Khu vực khai thác đá của Công ty Trang Đức. Ảnh: LK gây nguy cơ sạt lở tuyến đường, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân. Công ty Trang Đức cam kết hoàn thành xây dựng tuyến đường tránh trong năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện” - ông Quang nói. Theo ông Quang, người dân có nhiều phản ánh, kiến nghị việc mỏ đá gây sạt lở nên chính quyền địa phương mới yêu cầu doanh nghiệp làm đánh giá tác động môi trường để có phương án xử lý. Ông Quang cho biết UBND xã Hra báo cáo UBND tỉnh Gia Lai thống nhất phương án xây dựng tuyến tránh qua khu vực mỏ đá sạt lở. Phương án được chọn là làm đường cách vị trí đường hiện tại 34 m, dài 340 m, kinh phí khoảng 7 tỉ đồng do doanh nghiệp thực hiện. Đến nay, UBND xã Hra đã xây dựng xong phương án đền bù giải phóng mặt bằng đối với ba hộ gia đình có đất trên tuyến theo giá đất HĐND tỉnh ban hành. Tuy nhiên, người dân chưa thống nhất, yêu cầu đền bù giá cao; trong khi phía Công ty Trang Đức từ chối tham gia họp dân để thống nhất đền bù. “Chúng tôi rất ủng hộ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng cam kết là xây dựng tuyến tránh. Doanh nghiệp đồng ý làm đường thì chúng tôi sẽ gia hạn thuê đất theo quy định” - ông Quang nói.• Ông Võ Minh Quang cho biết người dân chưa thống nhất, yêu cầu đền bù giá cao; trong khi phía Công ty Trang Đức từ chối tham gia họp dân để thống nhất đền bù. phapluat@phapluattp.vn UBND xã chưa giải quyết hồ sơ vì doanh nghiệp không thực hiện cam kết Doanh nghiệp khởi kiện chủ tịch xã ở Gia Lai với lý do cho rằng không giải quyết hồ sơ đất đai kéo dài hơn chín tháng. LÊ KIẾN Nghi ngờ gói hàng là lạ, tài xế xe công nghệ bèn báo công an VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Thanh Cường, Bùi Thúy Vy, Nguyễn Minh Lộc, Lê Thanh Tâm, Nguyễn Đình Trúc Phương cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị can Phạm Văn Học bị truy tố hai tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, tối 19-10-2023, anh LMT (lái xe công nghệ giao hàng) đến Công an quận Tân Phú (cũ) giao nộp gói hàng, bên trong có 116,64 g ma túy loại Methamphetamine và 491,24 g ma túy loại Ketamine. Anh T khai số ma túy nêu trên là của người khách tên “Hà Duy Phiên” thuê vận chuyển cho người nhận tên Tiến. Liên hệ người nhận không được nên anh T nghi ngờ, đến trình báo công an. Qua truy xét, xác định người thuê anh T vận chuyển là Nguyễn Thanh Cường. Cường khai vào năm 2021, thông qua các mối quan hệ xã hội nên quen biết người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) bán ma túy. Đầu tháng 9-2023, Cường được Tuấn thuê nhận ma túy từ Campuchia về Việt Nam cất giấu, bán lại cho người khác, được trả công là 5 triệu đồng/kg. Cường đã mua bán trái phép là hơn 45 kg ma túy các loại... SONG MAI Đề xuất về thẩm quyền của tòa án trong xử lý hành chính Bộ Tư pháp vừa tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) (sửa đổi). Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, cơ quan đã tham gia ý kiến đối với dự thảo các chính sách của Luật XLVPHC (sửa đổi), trong đó tập trung vào tính khả thi, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và yêu cầu bảo đảm quyền con người. Đại diện Bộ Tài chính cơ bản nhất trí với một số định hướng chính sách, trong đó đồng thuận với việc quy định theo hướng khung tại chính sách về các quy định chung của Luật XLVPHC nhưng đề nghị làm rõ các nội dung cần giao Chính phủ quy định chi tiết. Đối với chính sách về đơn giản hóa trình tự, thủ tục xử phạt; ứng dụng khoa học công nghệ trong quy trình xử phạt, Bộ Tài chính đề nghị nghiên cứu kỹ quy định về áp dụng luật chuyên ngành để tránh xung đột, làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực. Về xử phạt trên môi trường điện tử, Bộ Tài chính nhất trí về chủ trương nhưng lưu ý cần đánh giá kỹ tính khả thi, có lộ trình và quy định chuyển tiếp phù hợp. Một số chính sách khác như thi hành quyết định xử phạt, cưỡng chế, biện pháp ngăn chặn và cơ chế tài chính cũng được đề nghị rà soát, làm rõ nội dung, tránh trùng lặp với pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật về giá. Đáng chú ý, đại diện TAND Tối cao đề nghị không chuyển thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính từ tòa án sang chủ tịch UBND cấp xã. Theo đại diện tòa án, đây là các biện pháp hạn chế quyền con người nên cần được xem xét, quyết định bởi cơ quan tư pháp độc lập. Việc đề xuất chuyển thẩm quyền không chỉ chưa phù hợp với Hiến pháp và các chủ trương tại Nghị quyết 27NQ/TW, mà còn thiếu cơ sở thực tiễn, chưa đánh giá đầy đủ tác động, đồng thời có nguy cơ phát sinh chồng chéo, vướng mắc trong cơ chế khiếu nại, khiếu kiện. Cùng quan điểm, đại diện VKSND Tối cao kiến nghị giữ thẩm quyền của tòa án đối với các biện pháp xử lý hành chính, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cơ chế kiểm sát khách quan, độc lập nhằm bảo vệ quyền con người. Bên cạnh đó, đại diện VKS đề xuất tiếp tục quy định mức phạt tiền tối đa trong luật, không giao Chính phủ quy định và không kéo dài thời hiệu xử phạt nhằm bảo đảm tính kịp thời, nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước… BÙI TRANG

