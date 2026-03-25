060-2026

Cục Đăng kiểm lên tiếng về việc hạn chế xe bán tải vào nội đô Hà Nội Vạch rõ chiêu trò trong mua bán "xe ngân" TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: "CHÚNG TA KHÔNG CHẤP NHẬN TĂNG TRƯỞNG THẤP" GIẢM RỦI RO TỪ XUNG ĐỘT TRUNG ĐÔNG: Công ty Việt chủ động thích ứng, giữ đà tăng trưởng Các doanh nghiệp tung nhiều ưu đãi tại Ngày hội Du lịch TP.HCM SỐ 060 (7631) - Thứ Năm 26-3-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan khu trưng bày trong lễ khởi công xây dựng Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 1-2026. Ảnh: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 2 NGƯỜI PHÁ MÁI TÔN CỨU NGƯỜI TRONG VỤ CHÁY Ở HÀ NỘI: Bình thường và phi thường

2 Thời sự - Thứ Năm 26-3-2026 thoisu@phapluattp.vn NGUYỄN THẢO - ĐỨC MINH Chiều 25-3, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV bế mạc sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thống nhất rất cao nhiều vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng và đất nước, đặc biệt là nhóm nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và các quy định nền tảng của Đảng. Kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững Trong phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh và khái quát năm nội dung công việc cần thực hiện trong giai đoạn mới. Theo đó, Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, nhất quán “4 kiên định” về chính trị, tư tưởng. Đó là kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. “Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới cần tiếp tục được chú trọng, tăng cường, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao bản lĩnh, tính tiền phong, tính chiến đấu và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng” - Tổng Bí thư nêu rõ và khẳng định quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng được ban hành trong hội nghị lần này chính là sự cụ thể hóa “4 kiên định” nêu trên. Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, lãnh đạo Đảng nhìn nhận đây là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc. “Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao phúc lợi xã hội và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân… Để tạo “động lực của động lực” cho phát triển, Tổng Bí thư yêu cầu Trung ương cần sớm xây dựng nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Hội nghị Trung ương 3 xem xét, quyết định. quyền, không thiết kế lại quy trình xử lý công việc, không chuẩn hóa hệ thống dữ liệu, không làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, không chuyển mạnh phương thức phục vụ từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển thì hiệu quả cải cách sẽ rất hạn chế. Song song đó, phải bảo đảm nguyên tắc cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi. Nêu định hướng cụ thể, lãnh đạo Đảng nhấn mạnh cấp tỉnh không sa vào xử lý sự vụ, làm thay cấp dưới, ôm đồm những việc cơ sở có thể làm được. Thay vào đó, phải tập trung vào những vấn đề mang tính quy hoạch, chiến lược, đầu tư lớn, điều phối nguồn lực, quản trị rủi ro, kiểm tra, giám sát và bảo đảm tính thống nhất, liên kết trong toàn địa bàn, trong vùng. Ngược lại, cấp xã phải được trao điều kiện về nguồn lực để tạo không gian phát triển bên cạnh nhiệm vụ thực sự trở thành nơi giải quyết các công việc trực tiếp gắn với người dân, doanh nghiệp, địa bàn, đời sống hằng ngày, an sinh xã hội, trật tự cơ sở, thủ tục thiết yếu và các yêu cầu cấp bách từ thực tiễn. Nhấn mạnh phân quyền phải đi liền với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực và hoàn thiện công cụ kiểm soát, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định không thể giao thêm nhiệm vụ cho cấp xã mà không giao tương xứng về cơ chế, biên chế, ngân sách, dữ liệu, hạ tầng số và cơ chế giám sát, kiểm tra phù hợp. Vì vậy, phải đảm bảo phương châm: Giao quyền đến đâu, bảo đảm nguồn lực đến đó; phân cấp đến đâu, kiểm soát chặt chẽ đến đó; trao nhiệm vụ đến đâu, nâng cao năng lực tương ứng đến đó. Việc điều hành hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp phải được thực hiện với tư duy linh hoạt, khoa học, sát thực tiễn, chống rập khuôn, máy móc. “Nếu triển khai một cách cứng nhắc, rất dễ nảy sinh một bộ máy cồng kềnh mới ngay ở cấp cơ sở, đi ngược lại mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả mà chúng ta đã đặt ra” - Tổng Bí thư nói. Cuối cùng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định phải lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo thực chất, là tiêu chí cuối cùng để đánh giá thành công của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tổng Bí thư Tô Lâm: “Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp” bền vững, thực chất” - Tổng Bí thư nhấn mạnh và quán triệt các bộ, ban ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp cần quán triệt sâu sắc “4 nguyên tắc” cốt lõi. Một là tăng trưởng thực chất, tức là không đánh đổi chất lượng, tính bền vững lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần. Tốc độ tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với chất lượng tăng trưởng dựa trên tăng năng suất các nhân tố tổng hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh quốc gia và giá trị gia tăng thực chất. Nêu rõ mỗi phần trăm tăng trưởng GDP phải chứa đựng hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao hơn, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải đảm bảo tăng trưởng hôm nay không làm tổn hại đến nền tảng phát triển của ngày mai, không làm suy giảm nguồn lực đối với thế hệ tương lai của đất nước. “Kiên quyết loại bỏ tư duy chạy theo thành tích. Nếu chỉ chạy theo tốc độ mà xem nhẹ chất lượng thì tăng trưởng sẽ không bền vững và cái giá phải trả sẽ rất đắt” - ông nói. Hai là kiên định nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn. Theo Tổng Bí thư, đây là điều kiện tiên quyết, trụ cột quyết định khả năng vận hành linh hoạt, an toàn và hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế. Ba là tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công - tư, để gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các dự án được lựa chọn phải có tác động chiến lược đối với toàn bộ nền kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng thực chất và góp phần củng cố các kết cấu hạ tầng then chốt của quốc gia. Nguyên tắc thứ tư được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập đến tăng trưởng kinh tế cao phải đảm bảo phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội. Mọi chính sách, dự án và nguồn lực đầu tư đều phải hướng tới việc tạo ra giá trị thực chất cho người dân, Cấp tỉnh mạnh chiến lược, cấp xã mạnh thực thi Về tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay không chỉ là mô hình tổ chức hành chính mới, mà còn là phương thức quản trị địa phương mới. Từ đó, nhằm bỏ tầng nấc trung gian để tổ chức vận hành bộ máy chính quyền cơ sở thông suốt, với nguồn lực được phân bổ hợp lý, công nghệ và dữ liệu được sử dụng hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Ông lưu ý phải xác định đây là một cuộc cải cách về quản trị chứ không đơn thuần là một sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy. Nếu chỉ dừng lại ở việc giảm tầng nấc trung gian, sáp nhập đầu mối, tinh giản hình thức, mà không đồng thời đổi mới cơ chế phân quyền, phân cấp, ủy “Kiên quyết loại bỏ tư duy chạy theo thành tích. Nếu chỉ chạy theo tốc độ mà xem nhẹ chất lượng thì tăng trưởng sẽ không bền vững và cái giá phải trả sẽ rất đắt.” Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh toàn Đảng phải nhất quán “4 kiên định”, kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai đồng bộ cải cách bộ máy, kiểm soát quyền lực… Trong giai đoạn tới, công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Hiện nay, đất nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, với hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn và các cơ chế, chính sách mới theo hướng thông thoáng hơn, cởi mở hơn để khơi thông nguồn lực phát triển. Điều này dẫn đến nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng gia tăng theo cả chiều rộng và mức độ tinh vi. Thực tiễn cho thấy chính ở những lĩnh vực có nhiều ưu đãi, lại dễ trở thành điểm phát sinh rủi ro nếu thiếu cơ chế phòng ngừa, kiểm tra, kiểm soát hiệu quả. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải thiết kế, cải tiến thể chế đủ chặt chẽ để không thể tham nhũng, lãng phí, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát đủ mạnh để không dám và không muốn tham nhũng. Xử lý nghiêm minh mọi vi phạm, bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhưng đồng thời phải quán triệt sâu sắc tính nhân văn, thượng tôn pháp luật và mục tiêu phát triển. Chúng ta phải phân định rõ ranh giới giữa sai phạm do động cơ vụ lợi với sai sót trong quá trình thử nghiệm, đổi mới… Tổng Bí thư TÔ LÂM Phân định rõ ranh giới giữa sai phạm với sai sót Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: VGP

3 Thời sự - Thứ Năm 26-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Việt Nam và Nga tăng cường hợp tác dầu khí, đường sắt đô thị Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Công ty Zarubezhneft - đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí. “Người dân không bị phiền hà; hồ sơ, thủ tục hành chính phải được giải quyết nhanh thông qua khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ và quan trọng nhất là cấp xã phải thực sự giải quyết được công việc ngay tại chỗ, phù hợp với thực tiễn địa phương” - ông nêu rõ. Quốc gia muốn tăng trưởng nhanh phải có tự chủ chiến lược Về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt rằng muốn tăng trưởng nhanh, thu hút đầu tư lớn, mở rộng thị trường và hội nhập sâu rộng thì trước hết phải là một quốc gia có tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững. Đồng thời, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức đề kháng cao trước các cú sốc an ninh truyền thống và phi truyền thống. Tổng Bí thư cho rằng bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn mới không chỉ là giữ vững chủ quyền quốc gia, biên giới, biển đảo, vùng trời, mà còn là giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ thể chế, lòng tin xã hội, không gian mạng, dữ liệu, các mạch máu kinh tế và các lợi ích phát triển chiến lược của đất nước… Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là phải gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ và phát triển, giữa ổn định và đổi mới. Để quốc phòng, an ninh, đối ngoại thực sự trở thành một “cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia” và động lực trực tiếp của phát triển, đồng thời là chỗ dựa chiến lược để đất nước vững vàng đi lên trong kỷ nguyên mới. Với nền tảng đã được xác lập, với bản lĩnh, quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Tổng Bí thư tin tưởng các mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước mà Nghị quyết Đại hội XIV đã đề ra sẽ sớm trở thành hiện thực, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn. “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hãy hành động theo phương châm: Tự chủ chiến lược - Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm - Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân” - Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi.• V.HÙNG (Theo chinhphu.vn) Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 24-3 theo giờ địa phương, tại Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Công ty Zarubezhneft - đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí. Cùng dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Alexander Novak, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Thúc đẩy hợp tác dầu khí, năng lượng Là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, Zarubezhneft có hơn 40 năm hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng hai liên doanh là Vietsovpetro (tại Việt Nam) và Rusvietpetro (tại Nga) trong việc thăm dò địa chất và khai thác dầu khí. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Zarubezhneft đã báo cáo Thủ tướng về các dự án hợp tác tại Việt Nam và Nga, cũng như định hướng hợp tác thời gian tới. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đánh giá hợp tác năng lượng là một trụ cột trong quan hệ song phương, trong đó có vai trò rất quan trọng của các doanh nghiệp. Ông đánh giá cao các văn kiện được ký kết nhân dịp này, cũng như sự phát triển, mở rộng hoạt động của các liên doanh dầu khí giữa hai nước và đặc biệt là việc ký hiệp định giữa hai Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Phó Thủ tướng nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định sẽ nỗ lực cùng các cơ quan liên quan tiếp tục thúc đẩy hợp tác dầu khí, năng lượng, góp phần triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Zarubezhneft trong hoạt động hợp tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam cũng như tại Liên bang Nga trong thời gian qua. Thủ tướng khẳng định hợp tác năng lượng là một trụ cột trong quan hệ song phương và sự hợp tác này có tầm nhìn trăm năm, là vấn đề chiến lược với hai nước. Cũng tại cuộc làm việc, chứng kiến ký kết hợp đồng cụ thể giữa các doanh nghiệp, Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của các bên trong hoàn tất đàm phán và ký kết các văn kiện này, đánh dấu việc triển khai thành công các nghị định thư và hiệp định liên Chính phủ về mở rộng vùng hoạt động trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp với thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu đánh giá trong thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đã phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực dưới sự chỉ đạo sát sao và ủng hộ tích cực của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin. Thủ tướng khẳng định chuyến thăm lần này do đó mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc định vị lại, nâng tầm hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước trong tình hình mới, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết phía Nga sẽ nỗ lực cùng với các bộ, ngành của Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua; đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình thế giới nhiều biến động hiện nay. Đề nghị phía Nga hỗ trợ xây dựng hệ thống tàu điện ngầm Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại Trung tâm điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moscow. Bày tỏ ấn tượng với hệ thống tàu điện ngầm của Moscow cũng như của Liên bang Nga, Thủ tướng cho biết cùng với việc tập trung xây dựng hệ thống đường sắt đô thị, Việt Nam đang tính toán xây dựng hệ thống metro (tàu điện ngầm) tại Hà Nội và TP.HCM. Đánh giá việc xây dựng các tuyến tàu điện ngầm có độ sâu lớn là lĩnh vực thế mạnh của Nga, Thủ tướng cho biết phía Việt Nam muốn thúc đẩy hợp tác và tham khảo kinh nghiệm của Nga về tầm nhìn, tư duy, quy hoạch, thiết kế, xây dựng các dự án cụ thể và tổ chức thực hiện, nhất là trong huy động nguồn lực, cũng như vận hành, quản lý, chuyển giao công nghệ… Lãnh đạo Hà Nội và TP.HCM sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan có liên quan của Nga về lĩnh vực tàu điện ngầm, Thủ tướng đề nghị phía Nga tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với hai TP để triển khai các công việc tiếp theo. Trong đó có đặt hàng nghiên cứu, tư vấn về quy hoạch với tầm nhìn trăm năm và hạch toán hiệu quả tổng thể, đáp ứng đa mục tiêu, trong đó có mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Đánh giá đây là bước khởi đầu rất quan trọng, Thủ tướng đề nghị hai bên lập tổ công tác để bắt tay ngay vào công việc, làm việc với tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực để đạt kết quả cụ thể.• Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak (giữa), Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo Zarubezhneft. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC Thống nhất giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV đã thông qua nhiều nội dung, văn kiện, nghị quyết quan trọng. Trong đó có quy định thi hành Điều lệ Đảng; quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV… Cũng tại hội nghị này, Trung ương đã biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự để kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định. Trung ương cũng đồng ý tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả lấy ý kiến giới thiệu của Trung ương, biểu quyết chính thức giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 để làm thủ tục trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định. Tiêu điểm Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Ảnh: Báo NHÂN DÂN

4 Thời sự - Thứ Năm 26-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Phó Chủ tịch Quốc hội: Đại biểu mới sẽ mang luồng sinh khí mới cho nghị trường Ngày 25-3, tại TP Cần Thơ, Ủy ban Công tác đại biểu (ĐB) thuộc Quốc hội (QH) khóa XV tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, giới thiệu về QH cho những người lần đầu trúng cử ĐBQH. Hội nghị có sự tham gia của 130 ĐB đã trúng cử QH khóa XVI từ 15 tỉnh, TP khu vực miền Trung và Nam Bộ. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương khẳng định sự có mặt của các ĐB lần đầu trúng cử sẽ mang đến luồng sinh khí, tư duy mới và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp đổi mới của QH. Sự giao thoa giữa kinh nghiệm của ĐB tái cử và nhiệt huyết của ĐB mới sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, đưa QH khóa XVI vươn tầm cao mới. Theo ông, làm ĐBQH phải chuẩn bị và chất vấn tốt, dũng cảm nói điều người khác còn e dè. Giám sát phải đi đến cùng vấn đề và phải đề xuất, kiến tạo mới “tròn vai”. ĐBQH là nhịp cầu giữa nghị trường và cuộc sống, là người biết giữ gìn niềm tin. N.NAM Tiếp tục chương trình làm việc tại Mỹ, ngày 24-3 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tiếp lãnh đạo, đại diện các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư hàng đầu thế giới gồm: Các ngân hàng Deutsche Bank, Morgan Stanley; Tập đoàn BlackRock; các công ty Franklin Templeton, Anchorage Digital và Pendle. Chuỗi các cuộc gặp nhằm mục tiêu thúc đẩy hợp tác phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong trao đổi, Phó Thủ tướng Thường trực chia sẻ trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập nhằm tạo kênh huy động vốn hiệu quả, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tới. Khẳng định khuôn khổ pháp lý vận hành trung tâm đã được hoàn thiện với nhiều chính sách ưu đãi, đột phá và vượt trội, ông mong muốn các doanh nghiệp nghiên cứu đưa ra kiến nghị chính sách, sớm quyết định trở thành những nhà đầu tư tiên phong. Tại cuộc làm việc với Ngân hàng Deutsche Bank, ông Jeffery Margolick, Giám đốc, Trưởng bộ phận quản lý và phát triển sản phẩm, khẳng định Việt Nam là thị trường ưu tiên của các doanh nghiệp đa quốc gia. Ngân hàng mong muốn mở rộng hợp tác trong tài trợ thương mại, quản lý tài chính doanh nghiệp và hỗ trợ phát hành trái phiếu chính phủ phục vụ phát triển hạ tầng. Ông Evan Damast, Giám đốc điều hành Ngân hàng Morgan Stanley, đánh giá Việt Nam là thị trường tăng trưởng cao và bền vững; mong muốn tiếp tục hợp tác trong huy động vốn, IPO, thị trường nợ và quản lý tài sản thay thế. Tập đoàn BlackRock - nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới và các doanh nghiệp cũng đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam. (Theo Baochinhphu.vn) Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Đối với đề án thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng 10 xã gồm Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh, UBND cũng tiến hành lấy ý kiến nhân dân. Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với các đề án, bảo đảm thống nhất, đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, hoàn thành trong ngày 27-3. Sau đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương thành lập các đơn vị hành chính và TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương cùng các phường theo quy định. Năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. VŨ HỘI Chiều 25-3, Bộ Công Thương phát đi thông tin về việc điều hành giá xăng dầu. Cụ thể, từ 14 giờ cùng ngày, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm hàng loạt. Giá xăng E5 không cao hơn 28.075 đồng/lít, giảm 2.039 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá xăng A95 không cao hơn 29.957 đồng/lít, giảm 3.883 đồng/lít. Giá dầu diesel không cao hơn 37.899 đồng/lít, giảm 1.767 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 36.355 đồng/lít, giảm 4.100 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 20.245 đồng/kg, giảm 2.364 đồng/kg. Lần điều hành giá này, nhà điều hành tiếp tục chi mạnh Quỹ bình ổn giá xăng dầu, với các loại xăng, dầu hỏa, dầu mazut là 3.000 đồng/lít/kg, với dầu diesel là 4.000 đồng/lít. AN HIỀN Làm sâu sắc hơn quan hệ giữa 2 nước Việt Nam và Chile Sáng 25-3, tại Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile phối hợp với Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile (25-3-1971 – 25-3-2026). Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh nhiều năm qua, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile cùng với Đại sứ quán Chile tại Việt Nam và các đối tác Chile khác đã kiên trì thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn. Bày tỏ niềm vui mừng và vinh hạnh được tham dự sự kiện trọng đại này, bà Nasly Bernal Prado, Đại sứ Chile tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng và khẳng định mối quan hệ giữa Chile và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác, có rất nhiều tiềm năng để tăng cường hơn nữa. Chile và Việt Nam sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước mà còn góp phần đưa khu vực Mỹ Latinh và Đông Nam Á xích lại gần nhau hơn. (Theo TTXVN) Giá muối Sa Huỳnh lập đỉnh, diêm dân vui hơn Tết Những ngày này, trên các cánh đồng muối ở phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi), không khí sản xuất trở nên nhộn nhịp. Diêm dân tranh thủ cải tạo ruộng, chuẩn bị cho vụ mới trong bối cảnh giá muối tăng cao. Ông Nguyễn Hai (phường Sa Huỳnh) cho biết nhiều năm làm nghề, đây là lần hiếm hoi giá muối đạt mức cao như hiện nay. Năm trước, giá chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/tấn thì nay đã tăng lên khoảng 3 triệu đồng/tấn. “Thấy giá tăng, bà con ai cũng tranh thủ làm sớm để kịp vụ. Hy vọng năm nay giữ được giá để có lãi, chứ mấy năm trước làm nhiều nhưng thu nhập không đáng kể” - ông Hai chia sẻ. Theo nhiều diêm dân, giá muối tăng không chỉ giúp cải thiện thu nhập mà còn kéo người dân quay lại với nghề. Vì trước đó từng có thời điểm diêm dân bỏ hoang ruộng muối do lợi nhuận thấp. Nói về giá muối lập đỉnh, tăng gấp đôi, ông Nguyễn Hữu Chánh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất muối 2 Sa Huỳnh, nhận định giá muối tăng do nguồn cung giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Đợt mưa bão cuối năm 2025 đã gây thiệt hại lớn, cuốn trôi hàng ngàn tấn muối, riêng hợp tác xã mất khoảng 800 tấn. NGUYỄN YÊN Đồng Tháp chủ động ứng phó hạn, mặn, đảm bảo nguồn nước Từ đầu năm 2026, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn Đồng Tháp có nhiều diễn biến đáng chú ý. Nhìn chung, mức xâm nhập mặn thấp hơn trung bình nhiều năm và thấp hơn so với năm 2025. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh, cho biết nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, địa phương đã cơ bản đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Cụ thể, xâm nhập mặn năm 2026 xuất hiện trễ hơn trung bình nhiều năm khoảng 15 ngày và trễ hơn năm 2025 khoảng 20 ngày. Tại một số điểm đo, độ mặn đều thấp hơn các năm trước. Sở NN&MT nhận định với mức độ xâm nhập mặn như hiện nay, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân là không lớn. Đặc biệt, các vùng dự án như ngọt hóa Gò Công hay Phú Thạnh - Phú Đông vẫn được bảo vệ tốt, đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ nhu cầu dân sinh. HẢI DƯƠNG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Phó Thủ tướng Thường trực tiếp các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới tại Mỹ Đồng Nai lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập TP trực thuộc Trung ương Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít Tin vắn • Người đàn ông thò tay vào cốp xe máy trộm 90 triệu đồng. Ngày 25-3, Công an phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Trần Trung Toán (43 tuổi) về hành vi luồn tay vào cốp xe máy của bà VTHT, trộm 90 triệu đồng. XUÂN HOÁT • Phá đường dây phát tán mã độc, đánh cắp dữ liệu. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây phát tán mã độc nhằm đánh cắp dữ liệu tại nhiều quốc gia, khởi tố 12 bị can. Nhóm này đã thu hàng chục tỉ đồng từ việc lập trình, chỉnh sửa mã độc. ĐẶNG TRUNG • Khởi tố 2 người giấu ma túy trong gói trà. Ngày 25-3, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố hai bị can Lê Minh Tú (37 tuổi) và Phùng Bá Lâm (21 tuổi) về hành vi vận chuyển 2 kg ma túy ngụy trang tinh vi trong các gói trà. PN - VT Th Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp lãnh đạo Ngân hàng Deutsche Bank. Ảnh: VGP

5 “Lúc đó rất sợ vì đứng ở độ cao hàng chục mét, khói lửa cuồn cuộn. Nhưng nếu không làm thì nguy cơ cháy lan rất lớn, ai cũng cố gắng cứu người trước.” Ông Nguyễn Văn Nghĩa Thời sự - Thứ Năm 26-3-2026 Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 17 giờ 40 ngày 24-3, tại số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn tại ngôi nhà bảy tầng. Không ngại nguy hiểm cứu bảy người mắc kẹt trong đám cháy Lửa bùng phát từ khu vực tầng lửng, nhanh chóng lan rộng do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, kèm theo cột khói đen dày đặc. Phát hiện cháy, anh PCT (sinh năm 1994, chủ nhà) lập tức hô hoán, kêu gọi người dân xung quanh hỗ trợ và báo lực lượng chức năng. Thời điểm này, trong nhà có bảy người gồm cha mẹ, vợ, ba con nhỏ của anh T và một phụ nữ khác mắc kẹt. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều công nhân đang làm việc tại công trình bên cạnh, trong đó có ông Nguyễn Văn Đáp và ông Nguyễn Văn Nghĩa nhanh chóng tham gia ứng cứu. Không ngại nguy hiểm, họ bắc thang leo sang mái nhà đang cháy - nơi chỉ cách đó khoảng 1,6-1,8 m nhưng phía dưới là khoảng sâu hun hút. Lời kể của 2 người phá mái tôn cứu người trong vụ cháy ở Hà Nội Tiếp cận khu vực tầng tum, nhóm người dùng xà beng, búa và thanh sắt phá mái tôn, tạo lối thoát khói và mở đường tiếp cận các nạn nhân. Đồng thời, họ tận dụng thang tre, gỗ để làm lối di chuyển, lần lượt đưa những người mắc kẹt sang nhà bên cạnh an toàn. “Ai cũng run nhưng vẫn quyết tâm hỗ trợ đến cùng” Hình ảnh hai người đàn ông leo lên khu vực mái nhà, phá mái tôn để tạo đường thoát nạn cho các nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy đã được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm. Là một trong hai người dũng cảm bắc thang leo sang mái nhà đang cháy để cứu người, ông Nghĩa cho biết: “Lúc đó rất sợ vì đứng ở độ cao hàng chục mét, khói lửa cuồn cuộn. Nhưng nếu không làm thì nguy cơ cháy lan rất lớn, ai cũng cố gắng cứu người trước”. Cùng tham gia cứu người, ông Đáp chia sẻ thời điểm xảy ra sự cố “căng như dây đàn”, ai cũng run nhưng vẫn quyết tâm hỗ trợ đến cùng. “Chỉ khi đưa được mọi người ra ngoài an toàn chúng tôi mới thở phào” - ông Đáp nói. Liên quan đến vụ cháy, nhận tin báo lúc 17 giờ 52 phút ngày 24-3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 9 và 12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất bốn xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Chỉ sau khoảng 8 phút, lực lượng chức năng đã có mặt. Một mũi khống chế đám cháy tại tầng thoisu@phapluattp.vn lửng, ngăn cháy lan; một mũi sử dụng thiết bị chuyên dụng tiếp cận bên trong tìm kiếm cứu nạn; mũi còn lại tiếp cận từ nhà bên cạnh để phối hợp với người dân đưa các nạn nhân ra ngoài. Đến khoảng 18 giờ 18 phút cùng ngày, toàn bộ bảy người mắc kẹt, Nghe tiếng tri hô, hai người đàn ông nhanh chóng leo sang nhà đang cháy, phá mái tôn, mở lối thoát giải cứu các nạn nhân mắc kẹt. Nhiều người dân dũng cảm cứu bảy người trong vụ cháy ở Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội). (Ảnh cắt từ clip) Ông Nguyễn Văn Nghĩa, một trong những người dũng cảm cứu người trong vụ cháy. Ảnh: HIẾU ĐÌNH Ông Nguyễn Văn Đáp cho biết “chỉ khi đưa được mọi người ra ngoài an toàn, chúng tôi mới thở phào”. Ảnh: HIẾU ĐÌNH trong đó có hai người cao tuổi và ba trẻ nhỏ, đã được giải cứu an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế, sức khỏe ổn định. Đến 18 giờ 25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các nhà lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên Góc nhìn Bình thường và phi thường Chiều 24-3, người dân Hà Nội lại được chứng kiến hành động dũng cảm của hai người đàn ông. Họ là những người dân bình thường, không phải những người được huấn luyện chuyên nghiệp, đã chọn một cách rất bản năng: Leo sang mái nhà bên cạnh, dùng búa phá lớp tôn mở đường thoát. Từng người một được đưa ra ngoài, thoát khỏi đám cháy trong gang tấc. Câu chuyện ấy gợi nhắc một điều giản dị nhưng bền bỉ: Lòng tốt luôn tồn tại trong mỗi con người. Và trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, nó được kích hoạt như một phản xạ tự nhiên. Trước đó không lâu, anh Nguyễn Ngọc Mạnh cũng có một hành động đầy dứt khoát, nhanh chóng để cứu được bé gái ba tuổi rơi từ tầng 12 chung cư. Ở nhiều vụ cháy gần đây tại các đô thị lớn, những “người hùng không tên” vẫn lặp lại hình ảnh quen thuộc: Người dân phá cửa, bắc thang, leo ban công, quay lại nhiều lần giữa khói lửa để tìm người mắc kẹt. Họ không phải người thân, cũng không có bất kỳ ràng buộc nào. Nhưng chính sự xa lạ ấy lại làm nổi bật một điều: Khi đối diện ranh giới sinh tử, con người sẵn sàng bước qua mọi khoảng cách để cứu nhau. Tôi từng phỏng vấn một “người hùng” như thế sau một vụ hỏa hoạn. Khi được hỏi anh nghĩ gì trước khi lao vào đám cháy, chàng trai bối rối, bàn tay còn ám khói đưa lên gãi đầu. Anh trả lời rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ: “Không anh ạ, nghe tiếng kêu cứu là em chạy vào thôi”. Trong những đám cháy, lửa có thể thiêu rụi nhiều thứ: Tài sản, thậm chí tước đoạt cuộc sống của nhiều người. Nhưng cũng chính trong đám cháy ấy, một điều khác lại bừng lên - sự tử tế. Những hành động dũng cảm thường không được chuẩn bị trước, mà được thúc đẩy từ một lực vô hình bên trong. Đó là khoảnh khắc con người hành động theo điều sâu thẳm nhất của mình. Cuộc sống vốn là một bức tranh đa sắc. Không thiếu những gam màu tối từ sự vô cảm, ích kỷ hay những câu chuyện khiến niềm tin bị bào mòn. Nhưng chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, những gam màu tươi sáng lại hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Điều đáng nói là những người dũng cảm ấy không phải những cá nhân phi thường. Họ là những con người rất bình thường: Một thanh niên, một người lao động, một người hàng xóm. Họ không có kỹ năng chuyên nghiệp, không có trang bị bảo hộ. Nhưng khi cần, họ vẫn hành động. Chính sự bình thường ấy khiến những câu chuyện trở nên gần gũi và lan tỏa mạnh mẽ. Bởi nó cho thấy rằng trong một thời điểm nhất định, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người mang lại hy vọng cho người khác. Có một nghịch lý đáng suy ngẫm: Càng trong nguy cấp, lòng tốt càng dễ được kích hoạt. Có lẽ bởi khi ấy, con người không còn thời gian để cân nhắc thiệt hơn, mà hành động theo điều sâu thẳm nhất bởi sự thôi thúc cá nhân. Tuy vậy, không thể chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc bùng sáng. Lòng tốt, dù là bản năng, vẫn cần được nuôi dưỡng trong đời sống thường ngày. Một xã hội biết trân trọng những hành động tử tế sẽ tạo ra môi trường để lòng tốt lan tỏa. Ngược lại, nếu sự tử tế bị xem nhẹ hoặc bị hoài nghi, người ta có thể chần chừ trước khi hành động, không phải vì họ không muốn, mà vì họ sợ những hệ lụy không đáng có. Trở lại với hình ảnh hai người đàn ông phá mái tôn ở Hà Nội, điều đọng lại không chỉ là sự quả cảm, mà là tính “tức thời” của hành động. Không mệnh lệnh, không chuẩn bị, chỉ có một phản xạ rất người: Không thể đứng nhìn người khác gặp nạn mà không cứu. Cuộc sống sẽ luôn có những gam màu tối và những “đám cháy” - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng chừng nào trong mỗi con người vẫn còn bản năng của lòng tốt, chừng đó những gam màu tươi sáng vẫn sẽ bừng lên, đủ để giữ lại niềm tin. Điều quan trọng không phải là chờ đợi hoàn cảnh, mà là giữ cho ngọn lửa ấy luôn sẵn sàng, để khi cần nó có thể cháy lên, làm cho cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn. HỒ THỊNH nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo cơ quan chức năng, việc người dân kịp thời hỗ trợ, dũng cảm tham gia cứu người đã góp phần quan trọng hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng cho các nạn nhân.• TRỌNG PHÚ - HIẾU ĐÌNH

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 26-3-2026 có khả năng thanh toán khoản vay. Hai là xe không vi phạm hợp đồng tín dụng, chủ sở hữu muốn bán mà không thông báo cho phía ngân hàng biết. Ba là xe không vi phạm nhưng khó khăn về tài chính, chủ sở hữu muốn chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho người khác và đã thông báo và được sự đồng ý của ngân hàng. ThS-LS Tiến cho rằng khi người bán “xe ngân” thuộc trường hợp 1 và 2 là đã vi phạm pháp luật, bởi họ không có quyền được bán xe nếu không thông báo và chưa có sự đồng ý của phía ngân hàng. “Dưới góc độ pháp lý, việc mua bán “xe ngân” thực chất là một cuộc chơi đầy rủi ro mà người mua thường ở thế yếu. Các thuật ngữ như “hợp đồng thuê”, “giấy đặt cọc” thực chất là những biến tướng lách luật nhằm che đậy một giao dịch bất hợp pháp” - ThS-LS Tiến nhận định. Bên cạnh đó, việc mua bán này thực chất là việc chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ dân sự trái phép. Người bán đang bán một thứ mà họ không có quyền bán và người mua thực tế đang trả tiền để mua quyền sử dụng “chui” một tài sản bảo đảm đang được thế chấp tại ngân hàng. Việc người bán “xe ngân” quảng cáo về “hợp đồng thuê dài hạn”, “giấy đặt cọc”, “cam kết bao tranh chấp” chỉ nhằm lách luật, khiến người mua tin rằng mình có một “chỗ dựa” nếu có chuyện gì xảy ra và trốn tránh trách nhiệm khi phát sinh tranh chấp. Đối với cam kết “bao tranh chấp” từ người bán, ThS-LS Tiến cho rằng đây chỉ là lời hứa suông. Bởi nếu có tranh chấp, tòa án thường tuyên hợp đồng vô hiệu, các bên trả lại cho nhau những gì đã nhận. Nhưng lúc đó người bán “xe ngân” thường đã “cao bay xa chạy” hoặc không có khả năng chi trả. Hồi chuông cảnh tỉnh để nhìn rõ các lỗ hổng pháp lý Dưới góc nhìn tài chính - ngân hàng, TS Châu Đình Linh đã có những nhận định về tình trạng xe đang thế chấp bị mang đi mua bán tràn lan như hiện nay. TS Linh cho biết tỉ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam khoảng 146%, trong đó tín dụng tiêu dùng chiếm khoảng 20%. Riêng tín dụng tiêu dùng mua xe cơ giới, trong đó có ô tô đã chiếm 12% trong tổng tín dụng tiêu dùng, quy đổi là hơn 400.000 tỉ đồng. Trong bối cảnh thị trường ô tô tăng trưởng nhanh, dư nợ tín dụng cho lĩnh vực này cũng ngày càng lớn. Với tỉ lệ nợ xấu hiện khoảng 3%-5%, nếu quy đổi ra giá trị tuyệt đối sẽ ở mức đáng báo động và có xu hướng gia tăng nếu không có giải pháp kịp thời, tiềm ẩn lỗ hổng lớn trong hệ thống. TS Linh cũng nhận định loạt phóng sự điều tra “Thâm nhập thị trường “xe ngân”” của báo Pháp Luật TP.HCM như một “hồi chuông cảnh tỉnh” để có thể nhìn rõ các lỗ hổng còn tồn tại, từ đó có biện pháp chấn chỉnh phù hợp. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, nhóm PV đã ghi nhận nhiều “xe ngân” vẫn có thể đăng kiểm với giấy tờ phôtô hoặc giấy tờ liên quan đến ngân hàng, từ đây đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm định trong khâu đăng kiểm xe. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) 60.05D Đồng Nai, cho biết đây là một lỗ hổng lớn trong thực tế hiện nay. Các TTĐK chỉ kiểm tra hình thức giấy chứng nhận đăng ký xe; bản sao, bản công chứng từ ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng và việc đánh giá chủ yếu bằng cảm quan. Hiện nay, công tác đăng kiểm vẫn đang được thực hiện đúng quy định. Ông Minh cho biết thêm cần khẳng định rằng cơ quan đăng kiểm không có chức năng xác định quyền sở hữu hay tình trạng hợp pháp của tài sản. “Việc tiếp nhận giấy tờ chỉ mang tính kiểm tra hình thức, không thể xác minh nguồn gốc, cũng như SONG MAI Ngày 25-3, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức talkshow “Mua ô tô thế chấp ngân hàng giá siêu rẻ: Coi chừng trắng tay!”. Chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 60.05D Đồng Nai; TS Châu Đình Linh, chuyên gia tài chính - ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và ThS - luật sư (LS) Hoàng Xuân Tiến, Đoàn LS tỉnh Đồng Nai. Chiêu trò trong mua bán “xe ngân” Tại buổi talkshow, ThS-LS Hoàng Xuân Tiến (Đoàn LS tỉnh Đồng Nai) đã chia sẻ góc nhìn về các chiêu trò trong mua bán “xe ngân” hiện nay như “hợp đồng thuê dài hạn”, “giấy đặt cọc”, “cam kết bao tranh chấp” để che giấu bản chất giao dịch thực sự. Theo ThS-LS Tiến, về góc độ pháp lý, cần hiểu đúng bản chất giao dịch, khi mua hàng hóa, người dân thường ký hợp đồng mua bán với cửa hàng, đại lý. Tuy nhiên, nhiều người nhầm tưởng mình đang trả góp cho cửa hàng, trong khi thực tế là ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Với khoản vay nhỏ là gọi là tín chấp, khoản vay lớn như mua ô tô sẽ là hợp đồng tín dụng có tài sản bảo đảm. Đối với việc mua bán “xe ngân” sẽ có ba trường hợp. Một là xe vi phạm hợp đồng tín dụng, không Talkshow “Mua ô tô thế chấp ngân hàng giá siêu rẻ: Coi chừng trắng tay!”. Ảnh: THUẬN VĂN không biết việc sử dụng hay chuyển nhượng tài sản đã được bên nhận thế chấp chấp thuận hay chưa. TTĐK cũng không thể xác định giấy tờ là thật hay giả...” - ông Minh nói.• Về bản chất pháp lý, ThS-LS Hoàng Xuân Tiến cho biết theo Điều 320, Điều 322 BLDS, bên thế chấp không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp nếu không được bên nhận thế chấp đồng ý. Hành vi này còn vi phạm quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm theo Nghị định 21/2021 quy định thi hành BLDS về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; vi phạm quy định về quản lý phương tiện giao thông theo Thông tư 24/2023, khi chuyển nhượng xe mà không thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và sang tên đúng quy định. Trong trường hợp người bán không trả tiền cho ngân hàng, sẽ có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 BLHS. Còn hành vi làm các loại giấy tờ giả... có thể phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo Điều 341 BLHS. ThS-LS Hoàng Xuân Tiến cũng cho biết đối với người mua“xe ngân”sẽ phải đối mặt với các rủi ro như bị ngân hàng thu hồi xe bất cứ lúc nào. Bởi trong hợp đồng thế chấp giữa người bán“xe ngân” và ngân hàng vẫn đang có hiệu lực, chiếc xe vẫn là tài sản bảo đảm cho khoản vay. Lúc này, người mua không được công nhận là người thứ ba ngay tình. Trường hợp người bán “xe ngân” phát sinh một khoản nợ xấu khác hoặc bị kiện trong vụ việc khác, cơ quan thi hành án dân sự có thể kê biên chiếc xe. Trường hợp phát sinh tranh chấp, giao dịch có thể bị tuyên vô hiệu, người mua phải trả lại xe. Trong khi đó, người bán thường đã sử dụng hết tiền, khiến người mua dù thắng kiện vẫn khó thu hồi lại tiền thực tế. Ngoài ra, người mua hoàn toàn phụ thuộc vào chủ cũ. Nếu người bán qua đời, chiếc xe trở thành tài sản thừa kế và có thể phát sinh tranh chấp với người thừa kế. Trường hợp người bán thay đổi ý định, họ có thể làm lại giấy tờ, báo mất xe hoặc khởi kiện đòi lại tài sản, trong khi người mua chỉ có giấy tay, giá trị pháp lý rất yếu. Về mặt sử dụng,“xe ngân”không thể sang tên khi chưa giải chấp, dẫn đến tình trạng “xe không chính chủ”. Khi xảy ra tai nạn hoặc vi phạm giao thông, cơ quan chức năng sẽ làm việc với người đứng tên trên giấy tờ, gây nhiều rắc rối cho người mua. TS Linh nhận định loạt phóng sự điều tra “Thâm nhập thị trường “xe ngân”” của báo Pháp Luật TP.HCM như một “cú tát đúng nghĩa”, “hồi chuông cảnh tỉnh” để có thể nhìn rõ các lỗ hổng còn tồn tại, từ đó có biện pháp chấn chỉnh phù hợp. phapluat@phapluattp.vn Vạch rõ chiêu trò trong mua bán “xe ngân” Tại talkshow “Mua ô tô thế chấp ngân hàng giá siêu rẻ: Coi chừng trắng tay!”, các chuyên gia đã phân tích các chiêu trò trong mua bán “xe ngân” như “hợp đồng thuê dài hạn”, “giấy đặt cọc”, “cam kết bao tranh chấp”... Người mua “xe ngân” đối mặt với nhiều rủi ro Quy trình kiểm tra trước khi mua xe Tuyệt đối không giao dịch với “xe ngân”đã vi phạm hợp đồng tín dụng của ngân hàng hoặc xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe bản gốc. Yêu cầu người bán phải cung cấp các loại giấy tờ: Đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm xe. Kiểm tra đăng kiểm: Quét mã QR trên tem đăng ký hoặc tra cứu tại Cục Đăng kiểm để xem thông tin chủ xe có trùng khớp với người bán. Xác minh tại cơ quan nhà nước để kiểm tra xe có nằm trong danh sách “ngăn chặn giao dịch”; xe có bị phạt nguội hoặc có thông báo mất cắp không. Trường hợp xe đang thế chấp tại ngân hàng và chủ sở hữu đóng lãi đầy đủ và người mua muốn thực hiện mua lại xe đang trả góp thì phải thông qua thủ tục giải chấp ba bên. Người mua phải kiểm tra quy trình tất toán nợ tại ngân hàng. Người mua cùng người bán ra ngân hàng nơi đang giữ giấy tờ xe để thực hiện giao dịch ba bên hoặc tất toán khoản vay, xóa thế chấp, ký hợp đồng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng và làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu theo quy định pháp luật. ThS-LS HOÀNG XUÂN TIẾN, Đoàn LS tỉnh Đồng Nai Tiêu điểm Báo Pháp Luật TP.HCM đã có loạt bài điều tra “Thâm nhập thị trường “xe ngân””. Ảnh: PV

Made with FlippingBook

