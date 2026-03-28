062-2026

2 Thời sự - Thứ Bảy 28-3-2026 thoisu@phapluattp.vn MINH TRÚC Ngày 27-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị “Doanh nghiệp (DN) góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân DN” được tổ chức tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng khẳng định cộng đồng DN luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; sẽ là lực lượng tiên phong trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Tại hội nghị, để DN phát triển, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể là thúc đẩy tăng trưởng hai con số, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm thủ tục hành chính. Bên cạnh đó là bảo đảm quyền tự do kinh doanh và tiếp cận bình đẳng nguồn lực giữa các khu vực DN; hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình kinh tế mới… Tăng trưởng từ 10% trở lên để đạt 2 mục tiêu 100 năm Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân tích bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Thủ tướng khẳng định hai mục tiêu chiến lược 100 năm là không thay đổi mà phải nỗ lực, kiên trì, kiên định để thực hiện. Do đó, ngay từ năm 2026 và những năm tiếp theo phải đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, DN phải trưởng thành, phát triển đóng góp tích cực vào quá trình này. Thủ tướng nêu nhiều nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ nút thắt, tạo điều kiện và huy động DN phát huy, khẳng định vai trò trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, các bên tập trung tháo gỡ ngay những điểm khuyến mãi tập trung, kết nối cung cầu liên vùng. Đối với xuất khẩu, cần chuyển từ tư duy hỗ trợ chung sang tư duy “bám sát từng thị trường, từng ngành, từng đơn hàng” để xử lý các hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc, logistics, thanh toán, phòng vệ thương mại; hỗ trợ DN tận dụng tốt hơn các FTA bằng cách cung cấp sẵn bộ hướng dẫn theo từng thị trường, từng mặt hàng, từng tiêu chuẩn bắt buộc, thay vì để DN “tự bơi”. Phát triển động lực tăng trưởng mới như bán dẫn, AI Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ yêu cầu phải kiến tạo, phát triển động lực tăng trưởng mới như bán dẫn, AI, điện tử, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo, kinh tế dữ liệu... bằng các chương trình phát triển có mục tiêu cụ thể về năng lực sản xuất, nhân lực, hạ tầng, giá trị gia tăng và tỉ lệ nội địa hóa rõ ràng. Thủ tướng chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ cơ chế vận hành DN nhà nước để khu vực này thực sự đóng vai trò mở đường, dẫn dắt trong những lĩnh vực mà tư nhân chưa làm hoặc khó làm, trao cơ chế đủ linh hoạt để thực hiện theo nguyên tắc thị trường. Chính phủ sẽ hoàn thiện cơ chế đánh giá người FDI có chọn lọc, gắn chặt với chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cấp DN trong nước; bảo đảm vốn cho tăng trưởng theo hướng đúng chỗ, đúng lúc, đúng đối tượng. Chính phủ điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ và các công cụ hỗ trợ vốn theo hướng phục vụ trực tiếp cho các động lực tăng trưởng. Đi cùng với hỗ trợ vốn là cơ chế giám sát hiệu quả sử dụng vốn để vốn chảy vào sản xuất, mở rộng năng lực, đổi mới công nghệ, chứ không để đi vòng vào đầu cơ tài sản, làm méo phân bổ nguồn lực. Tăng cường liên kết với các đối tác trong và ngoài nước Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các tổ chức hiệp hội DN tăng cường liên kết giữa DN hội viên, DN trong nước và nước ngoài, hợp tác cùng phát triển; tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong và ngoài nước thông qua tập hợp hội viên là các nhà sản xuất, xuất khẩu lớn theo từng ngành hàng. THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Doanh nghiệp phải tiên phong thực hiện mục tiêu tăng trưởng nghẽn thể chế, thủ tục, chi phí tuân thủ để giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế; nhanh chóng trình Quốc hội sửa Luật Đất đai; cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết. Đối với các mô hình kinh doanh mới như kinh tế số, tài chính số, AI, dữ liệu, công nghệ chiến lược, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tầm thấp, cần thiết kế sandbox có giới hạn phạm vi, thời gian, trách nhiệm quản lý và tiêu chí đánh giá rõ ràng. Chỉ đạo “làm mới” các động lực tăng trưởng truyền thống, Thủ tướng nhấn mạnh phải sử dụng đầu tư công như một công cụ điều hành tăng trưởng chủ động, lấy tiến độ thực tế và khối lượng hoàn thành làm thước đo, trở thành “vốn mồi dẫn dắt”, kéo đầu tư tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng chiến lược, năng lượng, logistics, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng số, bán dẫn, AI, công nghiệp chế tạo. Đối với tiêu dùng, cần triển khai các biện pháp kích cầu có mục tiêu: Giảm thuế, phí hợp lý đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ có sức lan tỏa; thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán số, kích cầu tiêu dùng nội địa gắn với du lịch, dịch vụ, logistics; phát triển mạnh hệ thống phân phối hàng Việt Nam, chương trình đứng đầu và DN dựa trên kết quả đầu ra: Hiệu quả sử dụng vốn, năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ, đóng góp chuỗi cung ứng, mức độ dẫn dắt DN trong nước. Thủ tướng mong muốn hình thành lớp DN tư nhân quy mô lớn bằng cơ chế "nuôi dưỡng người dẫn đầu" có năng lực, có thị trường, có công nghệ, có khả năng dẫn dắt chuỗi, chứ không cào bằng hỗ trợ; đồng thời, phải phát triển tầng DN vừa và nhỏ đi theo các DN lớn. Thủ tướng yêu cầu thu hút

3 LÊ KIẾN - VIẾT LONG Ngày 27-3, tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tập đoàn FLC và VTV8 tổ chức Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục biển - cao nguyên”, nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, kích hoạt dòng khách quốc tế và thu hút đầu tư. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 do UBND tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức. Đại ngàn chạm biển xanh Phát biểu khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chia sẻ Gia Lai hội tụ đủ yếu tố rừng - biển với nhiều tiềm năng và lợi thế, là yếu tố kết hợp rất hiếm có để phát triển du lịch. Qua hội thảo này, tỉnh mong muốn có được nhận diện rõ điểm nghẽn và đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả. Sau sáp nhập, Gia Lai đã trở thành một điểm đến hấp dẫn trong hoạt động du lịch với mô hình “một hành trình - hai trải nghiệm”. Đó là sự kết hợp độc đáo giữa du lịch biển đảo và du lịch rừng, sinh thái cao nguyên. Góp ý tại hội thảo, các chuyên gia đánh giá Gia Lai có thuận lợi lớn về hạ tầng giao thông khá đồng bộ với trục cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1, Quốc lộ 19, đường Hồ Chí Minh… và thời gian tới là cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Gia Lai cũng là một trong số ít các tỉnh, thành sở hữu tới hai sân bay là Phù Cát và Pleiku để xây dựng thành cực tăng trưởng mới về du lịch Việt Nam. Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, để trở thành điểm đến hàng đầu, Gia Lai cần đảm bảo các yếu tố an ninh, an toàn và thân thiện với du khách. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho rằng sau khi sáp nhập, tiềm năng của địa phương đã được mở rộng nhưng cần xác định lại chiến lược, thị trường mục tiêu và sản phẩm chủ lực. “Trước đây chủ yếu là khách nội địa, nay phải hướng đến khách quốc tế. Đồng thời cần phát triển du lịch theo hướng bền vững, trong đó du lịch xanh là xu thế tất yếu” - ông Bình nói. Mở hướng bay ngắm cảnh, khai thác các đường bay Đóng góp ý kiến, PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, Chủ tịch Chi hội hàng không (Hội Tư vấn khoa học công nghệ và quản lý HASCON), cho rằng ngoài việc đưa khách đến các điểm du lịch bằng đường bộ, Gia Lai cần tính đến việc phát triển hàng không tầm ngắn với các loại máy bay nhỏ. Theo ông, thay vì đầu tư các sân bay quy mô lớn với chi phí cao nhưng tần suất khai thác thấp, địa phương có thể sử dụng máy bay dưới 19 chỗ ngồi. Loại máy bay này không cần tiếp viên, có thể bay dưới 1.000 km và chỉ cần đường băng dài khoảng 1,2 km. “Chi phí vé có thể cao hơn nhưng đổi lại hành khách được tự chủ thời gian, nhanh, tiện lợi. Tôi cho rằng khu vực tư nhân sẵn sàng tham gia đầu tư vào mô hình này” - ông Tống nói. Đáng chú ý, mô hình bay du lịch ngắm cảnh đã được triển khai tại một số điểm như Huế hay Hạ Long. Với Gia Lai, du khách có thể trải nghiệm bay ngắm núi lửa, Biển Hồ, các di tích Chăm Pa… Đây không chỉ là sản phẩm du lịch mới mà còn góp phần trung chuyển khách cho các sân bay lớn. Từ góc độ doanh nghiệp quốc tế, ông Jung Jinwoo, Chủ tịch RASKO Holdings (Hàn Quốc), đánh giá Gia Lai có nhiều tiềm năng với cảnh quan đẹp, khí hậu mát mẻ song vẫn chưa được du khách Hàn Quốc biết đến rộng rãi. Do đó, phía đối tác Hàn Quốc dự kiến nghiên cứu mở các chuyến bay thẳng, với lượng khách có thể đạt khoảng 93.500 lượt/năm. Tuy nhiên, để hiện thực hóa kế hoạch này, cần có sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý trong việc giảm chi phí dịch vụ mặt đất, giá thuê chuyến và các dịch vụ liên quan trong giai đoạn đầu. Với cương vị là nhà đầu tư lớn tại Gia Lai, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, chia sẻ: “Đối với du lịch nghỉ dưỡng, đô thị nghỉ dưỡng và hàng không phải quấn quýt với nhau như đôi tình nhân. Làm thế nào để đưa khách đến với mình nhanh nhất nhưng ra về chậm nhất”. Theo ông Quyết, muốn được vậy phải nghĩ ra cách chiều “thượng đế”, phải có một quần thể du lịch đủ lớn, có nhiều loại hình, hoạt động để đáp ứng mọi nhu cầu đặt ra. Trong khi đó, ông Đào Xuân Hoạch, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, nhấn mạnh hàng không đóng vai trò “cửa ngõ”, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nếu chỉ phát triển riêng lẻ, hàng không sẽ không thể phát huy hết hiệu quả. Theo ông, cần phát triển đồng bộ hạ tầng giữa các cảng hàng không và hệ thống dịch vụ đi kèm. Đường băng số 2 tại sân bay Phù Cát đang hoàn thiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để khai thác các loại máy bay mới. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thì đánh giá Gia Lai hoàn toàn đủ yếu tố trở thành một điểm đến du lịch lớn của cả nước, phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp và trải nghiệm văn hóa thiên nhiên. “Để có thể trở thành điểm đến ưa thích thì tỉnh cần quy hoạch lại phát triển du lịch và đánh giá hệ thống tài nguyên du lịch để phát triển các sản phẩm độc đáo. Đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng” - ông Khánh nói.• Thời sự - Thứ Bảy 28-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Gia Lai luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Trước những góp ý và chia sẻ từ các chuyên gia, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định địa phương luôn cởi mở và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tin tưởng, ổn định phát triển sản xuất, không có “tư duy nhiệm kỳ”. Do vậy, địa phương luôn thực hiện năm tiêu chí, gồm: Ổn định chính sách; đảm bảo tính minh bạch; giải quyết thủ tục nhanh nhất cho nhà đầu tư để dự án sớm đi vào hoạt động; luôn đồng hành cùng doanh nghiệp; có sự bình đẳng trong kêu gọi đầu tư. Hôm nay (28-3), tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 quy tụ hơn 1.000 đại biểu, trong đó có khoảng 700 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho gần 120 dự án và trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn hơn 8 tỉ USD. Gia Lai phát triển du lịch “đại ngàn chạm biển xanh” Với lợi thế rừng - biển, tỉnh Gia Lai kỳ vọng sẽ trở thành cực phát triển mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực. Các bên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hỗ trợ DN của Trung ương và địa phương để xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách, giải pháp hỗ trợ DN. Cùng với đó, các bên liên quan chủ động cập nhật thông tin, hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước để nắm bắt kịp thời chính sách, chương trình, đề án hỗ trợ; tích cực phổ biến, tuyên truyền, cập nhật kịp thời chính sách mới của Chính phủ, chỉ đạo của chính quyền địa phương tới DN hội viên. Thủ tướng mong muốn các DN tích cực tham gia cùng Nhà nước đầu tư phát triển một số nền tảng số quốc gia dùng chung, dữ liệu mở, có tác động lan tỏa lớn, chú trọng xây dựng nền tảng dùng chung giúp mọi người dân có thể khởi nghiệp, phát triển mô hình DN khởi nghiệp quy mô nhỏ, linh hoạt dựa trên nền tảng số và trí tuệ nhân tạo; tích cực tham gia cùng Nhà nước triển khai các dự án, chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia, trọng điểm, tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Các DN cân đối, tập trung nguồn lực xây dựng triển khai dự án, hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển; chủ động nâng cao năng lực sản xuất, đặc biệt trong ngành công nghiệp chiến lược, tiến tới tự lực, tự chủ và tự cường về khoa học và công nghệ. DN cũng cần chủ động tận dụng các FTA như một đòn bẩy quan trọng để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và lao động, đồng thời cập nhật thông tin, xây dựng chiến lược xuất khẩu phù hợp và tăng cường liên kết với các đối tác trong và ngoài nước.• 2 con số Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời tri ân sâu sắc đến cộng đồng doanh nghiệp Nhân dịp này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời tri ân sâu sắc đến cộng đồng DN Việt Nam - những người đã dám nghĩ lớn, dám đầu tư lớn, dám đổi mới sáng tạo ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19, thiên tai, dịch bệnh và biến động địa chính trị phức tạp trên toàn cầu để phát triển và góp phần quan trọng đưa đất nước vượt qua khó khăn, khơi dậy niềm tin vững chắc cho toàn xã hội rằng Việt Nam hoàn toàn có khả năng bứt phá mạnh mẽ. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cộng đồng DN tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi thách thức, chung sức, đồng lòng cùng Chính phủ thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mỗi DN hãy biến ý kiến tại hội nghị hôm nay thành hành động cụ thể, biến thách thức thành cơ hội, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững, hùng cường. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn đồng hành cùng DN, lấy DN làm trung tâm phục vụ; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định và dễ dự đoán; lắng nghe, chia sẻ và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của DN trên tinh thần thượng tôn pháp luật và vì lợi ích chung của đất nước, nhân dân. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chia sẻ Gia Lai hội tụ đủ yếu tố rừng - biển với nhiều tiềm năng và lợi thế, là yếu tố kết hợp rất hiếm có để phát triển du lịch. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết tính đến hết năm 2025, cả nước có khoảng 1 triệu DN đang hoạt động, tăng hơn 25% so với năm 2020. Khu vực DN đóng góp khoảng 60% GDP, thu hút hơn 16 triệu lao động, đóng góp chủ yếu vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Khu vực DN nhà nước tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong nhiều ngành, lĩnh vực trọng yếu, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định kinh tế vĩ mô. Tiêu điểm Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 28-3-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải Ngày 27-3, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho người thân Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, người đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Huân chương này của Chủ tịch nước truy tặng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải. Dịp này, Đoàn TNCS Công an tỉnh Khánh Hòa trao tặng sổ tiết kiệm trị giá hơn 295 triệu đồng cho con Thiếu tá Hải. Số tiền này do đoàn viên, thanh niên lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa quyên góp, nhằm chia sẻ, hỗ trợ gia đình Thiếu tá Hải sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thiếu tá Hải đã anh dũng hy sinh trong quá trình ngăn chặn nhóm khai thác cát sát bờ sông Cái (đoạn qua thôn Đồng Trăng 3) để giữ phương tiện vi phạm phục vụ xác minh vào rạng sáng 21-3. XUÂN HOÁT Tin vắn • Khởi tố tài xế “buôn chuyện” điện thoại tông chết 2 người. Ngày 27-3, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Mạnh (49 tuổi) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Khi lái xe, Mạnh “buôn chuyện” điện thoại nên thiếu quan sát, gây tai nạn làm hai người tử vong. ĐẮC LAM • Cháy lớn tại khu phố đêm Măng Đen. Đến trưa 27-3, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã khống chế được đám cháy lớn tại khu phố đêm Măng Đen và tiến hành điều tra vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lửa bén từ hoạt động sửa chữa một gian hàng dẫn đến hỏa hoạn. NGUYỄN YÊN • Khởi tố 4 bị can trong vụ hỗn chiến do tranh chấp ngư trường. Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Việt và ba bị can khác liên quan đến vụ hỗn chiến do tranh chấp ngư trường xảy ra tại xã Kiên Lương vào sáng 27-11-2025. CHÂU ANH Chiều 27-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do ông Martin Sommer làm trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Chào mừng ông Martin Sommer với cương vị mới là trưởng đoàn Điều IV phụ trách đánh giá Việt Nam cùng các thành viên đoàn cán bộ IMF thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng ông Martin Sommer đã gắn bó với công tác đánh giá kinh tế vĩ mô Việt Nam, mãi là người bạn chân thành và tin cậy của Việt Nam. Đánh giá cao hoạch định chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trước biến động trên thế giới, ông Martin Sommer bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác, phối hợp rất hiệu quả giữa Việt Nam với IMF; khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia sử dụng hiệu quả nhất sự hỗ trợ của IMF, nhất là sử dụng các khuyến nghị chính sách, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nhanh, bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn IMF tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đối thoại, tham vấn chính sách cho Việt Nam; đồng hành, chia sẻ kịp thời các đánh giá, dự báo kinh tế toàn cầu và khu vực. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực thể chế, hiện đại hóa khuôn khổ chính sách tiền tệ - an toàn vĩ mô, củng cố an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng, phát triển thị trường vốn, cải thiện hệ thống thống kê và năng lực dự báo, hỗ trợ cải cách cấu trúc nâng cao năng suất. (Theo TTXVN) Chiều 27-3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 20252030, tổ chức Hội nghị lần thứ 5 nhằm thảo luận nhiều nội dung quan trọng về định hướng phát triển thủ đô trong giai đoạn mới, trong đó có quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết quy hoạch được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến rộng rãi từ các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và người dân. Theo đó, phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính thủ đô với 126 xã, phường, diện tích khoảng 3.359,84 km², đồng thời mở rộng nghiên cứu liên kết với vùng thủ đô, Đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế lớn. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2035 xây dựng thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”, là trung tâm lớn về kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo của khu vực. Đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu ngang tầm các thủ đô phát triển, từ năm 2065 hướng tới trở thành TP toàn cầu, có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc cao. Không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, trong đó lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo. TRỌNG PHÚ Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Martin Sommer, Trưởng đoàn cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong buổi thăm, làm việc tại Việt Nam. Ảnh: VGP Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế Hà Nội bàn quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, hướng tới TP toàn cầu Theo nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, doanh thu ngành hàng làm đẹp và chăm sóc cá nhân trên ba sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam là TikTok Shop, Shopee và Lazada đạt 74.400 tỉ đồng trong năm 2025, dẫn đầu toàn thị trường. Riêng quý IV-2025, doanh thu ngành hàng này đạt 15.300 tỉ đồng, tăng khoảng 23% so với quý III cùng năm và cùng kỳ năm 2024. Sản lượng bán ra đạt 79,3 triệu sản phẩm, tăng 9% so với quý trước. Theo Metric, động lực tăng trưởng chính của ngành hàng nhờ vào sự dẫn dắt của mô hình shoppertainment (mua sắm kết hợp giải trí). Hệ sinh thái của các KOL/KOC cùng mô hình livestream đã kích thích nhu cầu mua sắm tức thời thông qua video ngắn. Ngoài ra, thị trường làm đẹp trực tuyến bùng nổ còn nhờ yếu tố mùa vụ, đặc biệt là các dịp lễ, Tết, nhất là khi yếu tố này còn được thúc đẩy bởi các chiến dịch khuyến mãi lớn và hoạt động kích cầu từ sàn thương mại điện tử. THU HÀ Người Việt chi hơn 74.000 tỉ đồng để mua sản phẩm làm đẹp trên online Việt Nam và WB thúc đẩy hợp tác về tài nguyên nước, nông nghiệp, môi trường Sáng 27-3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp và làm việc với bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy các sáng kiến hợp tác liên quan đến tài nguyên nước, nông nghiệp, môi trường. Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của WB là đối tác phát triển hàng đầu, đã hỗ trợ Việt Nam hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như hạ tầng, xây dựng thể chế, phát triển nguồn nhân lực và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của WB về tài nguyên nước, nông nghiệp và môi trường. Đồng thời, đề nghị WB tăng cường hỗ trợ cả về thiết kế kỹ thuật và tài chính cho Việt Nam trong quản lý tổng hợp lưu vực sông và các giải pháp trị thủy... Bà Mariam J. Sherman đánh giá cao sự đồng thuận và cam kết mạnh mẽ của phía Việt Nam đối với các sáng kiến hợp tác của WB trong quản lý tài nguyên nước. Bà cho biết WB có thể cung cấp một gói hỗ trợ tổng thể, bao gồm chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ tài chính và kinh nghiệm quốc tế, nhằm giúp Việt Nam triển khai hiệu quả các sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực an ninh nguồn nước, nông nghiệp và môi trường. (Theo Baochinhphu.vn) Ông Trần Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Ngày 27-3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị để thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, với số phiếu tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trần Phong (52 tuổi) quê xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị. Ông có trình độ chuyên môn ĐH quản trị kinh doanh tổng hợp, thạc sĩ kinh tế, cao cấp chính trị. Cùng ngày, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư. Theo đó, ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Việt Hùng năm nay 48 tuổi, quê xã Bát Tràng, TP Hà Nội. Ông có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh. XUÂN HOÁT TP.HCM chấn chỉnh tình trạng hát nhép, biểu diễn thiếu trung thực Sở VH&TT TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động biểu diễn trên địa bàn TP chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Việc này nhằm tăng cường kỷ cương và đảm bảo tính trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân phải chấp hành đúng quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức, thực hiện chương trình, vở diễn. Đặc biệt, Sở VH&TT TP.HCM lưu ý các hành vi lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp (hát nhép). Các hành vi biểu diễn sai nội dung, hình thức đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cũng bị nghiêm cấm. Các đơn vị phải xây dựng kịch bản chi tiết khi thực hiện thủ tục hành chính. Kịch bản cần thể hiện đầy đủ nội dung, hình thức biểu diễn, yêu cầu chất lượng nghệ thuật, điều kiện kỹ thuật, trang phục và yếu tố minh họa. Đồng thời, việc biểu diễn phải tuân thủ đúng kịch bản, tiết mục, hình thức và danh sách nghệ sĩ đã được phê duyệt. HẢI NHI

5 Công an, cộng đồng mạng giúp gia đình tìm được người phụ nữ mất liên lạc 42 ngày Ngày 27-3, Công an xã Đắk Mil (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã nhận được thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Mão (50 tuổi, ngụ xã Đắk Mil). Đây là lá thư cảm ơn đơn vị đã hỗ trợ tìm được con gái bà sau 42 ngày mất liên lạc. Trước đó, ngày 5-2, bà Mão đến Công an xã Đắk Mil trình báo việc con gái bà là HTCV (30 tuổi) rời nhà không rõ tung tích và không liên lạc được. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đắk Mil triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời đăng tải thông tin lên trang ANTT Đắk Mil để lan tỏa việc tìm kiếm chị V. Đội ngũ quản trị viên liên tục cập nhật tình hình, hình ảnh nhận dạng của chị V. Thông tin này sau đó được nhiều fanpage, tài khoản mạng xã hội chia sẻ rộng rãi, mở rộng phạm vi tìm kiếm đến nhiều địa phương. Đến ngày 19-3, từ tin báo của người dân tại tỉnh Đồng Nai về một phụ nữ có đặc điểm trùng khớp đang ở quán nước, Công an xã Đắk Mil đã hướng dẫn người dân giữ chị V lại để gia đình đến xác nhận. Trong ngày, người thân chị V đã có mặt tại Đồng Nai và đón chị về nhà an toàn. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Mão cho biết khi gặp lại con gái, bà chỉ biết ôm con khóc vì xúc động. Bà Mão chia sẻ ngay khi con mất tích, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. “Tôi rất cảm ơn các anh công an và cộng đồng mạng đã hỗ trợ chia sẻ thông tin, giúp gia đình không đơn độc trong hành trình tìm con” - bà Mão xúc động nói. Ngoài ra, bà cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến chủ quán nước tại Đồng Nai đã báo tin và giữ chị V lại. TIẾN THOẠI Tây Ninh: Cảnh báo nguy cơ tai nạn từ việc đi bộ tập thể dục dưới lòng đường Ngày 27-3, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết hoạt động thể dục thể thao nâng cao sức khỏe là việc làm cần được nhân rộng trong cộng đồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ tập thể dục dưới lòng đường. Theo phân tích của lực lượng CSGT tỉnh, trong quý I-2026, bên cạnh các nguy cơ xảy ra tai nạn thường gặp liên quan đến xe hai bánh hay xe kinh doanh vận tải thì nguyên nhân từ người đi bộ cũng là một yếu tố tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong số này có nhiều người đi bộ tập thể dục, thường là đi dưới lòng đường lúc mờ sáng hoặc chiều tối. Một trong những vụ việc đau lòng xảy ra lúc 4 giờ 30 ngày 25-3 trên đường Nguyễn Thông, xã Tầm Vu. Ông DVĐ (70 tuổi) đang đi bộ tập thể dục dưới lòng đường thì bị ô tô do ĐHV (24 tuổi, ngụ địa phương) điều khiển từ phía sau va chạm. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi. Theo CSGT, hầu hết vụ tai nạn liên quan đến người đi bộ, nhất là người đi tập thể dục lúc mờ sáng hay chiều tối, tầm nhìn bị hạn chế, không kịp nhận thấy nên xảy ra tai nạn. Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo và khuyến cáo người dân, nhất là người sinh sống ven đường giao thông, hay có thói quen tập thể dục lúc sáng sớm hay chiều tối, tuyệt đối không đi dưới lòng đường. Bởi điều này tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, người, xe khác. HUỲNH DU thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 28-3-2026 Vụ tai nạn liên quan đến đi bộ buổi sáng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ảnh: CATN VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan. Làm hợp đồng mua bán quặng với giá thấp hơn thực tế Vụ án này, bị can Phan Thành Muôn (điều hành Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bị can Nguyễn Văn Đông, chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông (sau này là Tập đoàn Rạng Đông), cùng bốn bị can khác bị truy tố tội trốn thuế. Theo cáo trạng, Công ty CP Rạng Đông là công ty tư nhân đa ngành, gồm 12 công ty thành viên, hoạt động chính trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, khoáng sản kim loại, thương mại, dịch vụ và vật liệu xây dựng. Ông Nguyễn Văn Đông là chủ tịch HĐQT của Rạng Đông, đồng thời là chủ tịch HĐQT của các công ty thành viên. Ông Đông nắm quyền điều hành, chi phối hoạt động của tất cả công ty thành viên. Ông Đông giao cho Lê Hoàng Ngân (cháu họ) làm tổng giám đốc, phụ trách tài chính, điều tiết dòng tiền của tất cả công ty; Nguyễn Thu Hương Thủy (em họ) làm phó trưởng phòng Tài chính đầu tư Công ty Rạng Đông, quản lý toàn bộ tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên. Cuối năm 2023, tình hình tài chính của Công ty Rạng Đông khó khăn. Để có nguồn tiền mặt phục vụ chi tiêu, Lê Hoàng Ngân đã báo cáo và được ông Đông đồng ý giao cho Nguyễn Thị Phương Thu (trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình) trực tiếp trao đổi với khách hàng mua quặng Ilmenite. Cáo trạng xác định hành vi của bị can Đông cùng bốn bị can trên phạm vào tội trốn thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước số tiền gần 3,9 tỉ đồng. VKSND Tối cao truy tố chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Bị can Nguyễn Văn Đông, chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông (sau này là Tập đoàn Rạng Đông), bị VKSND Tối cao truy tố về tội trốn thuế. Thu được giao thỏa thuận với đối tác việc làm hợp đồng mua bán quặng với giá thấp hơn thực tế, xuất hóa đơn cũng với giá thấp hơn thực tế. Số tiền chênh lệch Thu yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt và giao cho Thủy quản lý. Sau đó, số tiền mặt chênh lệch từ các hợp đồng mua quặng được đưa cho bị can Đông sử dụng vào các hoạt động của doanh nghiệp. Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 3,9 tỉ đồng tiền thuế Do đó, khi bà Trần Thị Lê Vi Vân (kinh doanh tự do) liên hệ, thỏa thuận mua quặng thì bị can Thu đã thống nhất phải thanh toán đầy đủ tiền sau khi ký hợp đồng. Trong đó, số tiền ghi trên hợp đồng sẽ được chuyển vào tài khoản Công ty Sông Bình, còn tiền chênh lệch so với hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng, Vân trực tiếp mang đến trụ sở Công ty Sông Bình giao cho Thu. Từ tháng 12-2023 đến tháng 9-2024, Vân đã sử dụng pháp nhân Công ty Châu Thành và Công ty Tân Việt Trung ký năm hợp đồng mua 38.000 tấn quặng Ilmenite, tổng giá trị 115 tỉ đồng của Công ty Sông Bình. Đối với năm hợp đồng mua bán trên, Vân khai tổng số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng là 31 tỉ đồng. Tuy nhiên, Thu là người thỏa thuận giá bán thực tế và trực tiếp nhận từ Vân chỉ khai nhận số tiền 16,5 tỉ đồng. Tất cả các lần giao nhận tiền đều không có ký nhận. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa giá trị thực tế thanh toán và giá trị theo hợp đồng mua bán 38.000 tấn quặng Ilmenite trên là 16,5 tỉ đồng. Theo kết luận giám định thuế, hành vi gian lận này đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 3,9 tỉ đồng tiền thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Tại cơ quan điều tra, các bị can Đông, Ngân, Thu, Thủy và Vân khai nhận hành vi bàn bạc, thống nhất việc bán hàng như trên. Cáo trạng xác định hành vi của bị can Đông cùng bốn bị can trên phạm vào tội trốn thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước số tiền gần 3,9 tỉ đồng. Trong đó, bị can Đông có vai trò chủ mưu, cầm đầu, những người còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực.• Khai thác quặng titan trái phép trị giá hơn 1.508 tỉ đồng Cáo trạng kết luận từ năm 2021 đến 2024, Phan Thành Muôn, Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương… ở mỗi vị trí, vai trò khác nhau ở Tập đoàn Hưng Thịnh, Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỉ đồng. Muôn đã đưa hối lộ và chi tiền cảm ơn tổng số hơn 1,6 tỉ đồng cho một số cá nhân để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép. Quá trình tiêu thụ quặng titan, Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỉ đồng. Toàn cảnh Công ty Hưng Thịnh (tại huyện Bắc Bình, Bình Thuận cũ) vào tháng 1-2025. Ảnh: PHƯƠNG NAM BÙI TRANG

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 28-3-2026 và tổ chức thực thi, gồm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND, đồng thời bảo đảm điều kiện thực thi, như giao thẩm quyền phải đi kèm nguồn lực; hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đãi ngộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng thời khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chưa cân xứng giữa khối lượng nhiệm vụ và năng lực thực thi TS Châu Hoàng Thân, khoa Luật ĐH Cần Thơ, đặt vấn đề về trách nhiệm quản lý đất đai của cấp xã trong tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Trên cơ sở rà soát, đánh giá các nội dung quy định pháp luật (bốn văn bản gồm: Luật Đất đai 2024, Nghị định 151/2025, Nghị định 226/2025 và Nghị định 49/2026), nhóm nghiên cứu của TS Châu Hoàng Thân cho rằng quy định hiện nay chưa cân xứng giữa khối lượng nhiệm vụ và năng lực thực thi được giao. Điển hình là Nghị định 49/2026 đã mạnh dạn cắt giảm 36 nhiệm vụ so với Nghị định 151/2025. Quan sát Nghị định 151/2025 và Nghị định 49/2026, ông Thân cho rằng quy định đưa ra mới là các giải pháp tình thế. Do đó, phải giải quyết bài toán này tận gốc từ Luật Đất đai. Theo đó, ông cho rằng phải quan tâm đến tính đặc thù. Điển hình là quản lý đất đai ở xã khác gì so với phường; quản lý đất đai ở phường với quản lý đô thị và quy hoạch đô thị phải đồng bộ ra sao… NHẪN NAM Sáng 27-3, ĐH Cần Thơ phối hợp với Sở Tư pháp TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp”. Phân quyền đi đôi với kiểm soát, mô hình linh hoạt theo địa bàn Tại hội thảo, TS Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, đã chỉ ra một số bất cập về quy định pháp luật trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Thứ nhất, đó là việc phân cấp chưa đồng bộ, nhiều thẩm quyền được phân quyền vẫn kèm điều kiện ràng buộc là phải xin ý kiến hoặc chờ phê duyệt, như trong lĩnh vực đất đai, tài chính, đầu tư công... Thứ hai, trách nhiệm giải trình thiếu cơ chế pháp lý độc lập, chưa có trình tự, nguyên tắc, chế tài; cơ chế kiểm soát quyền lực chưa đầy đủ, cho nên việc giải trình hiện nay chỉ mang tính chất báo cáo, thông tin. Thứ ba, nguồn lực chưa tương xứng, có nơi được giao thẩm quyền nhưng thiếu nhân lực, thiếu kinh phí và điều kiện bảo đảm để thực hiện. Thứ tư, mô hình còn ít linh hoạt, chưa phân hóa đủ theo đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo và đơn vị đặc thù. Cụ thể, chúng ta có quy định chính quyền địa phương đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo và đơn vị đặc thù, tuy nhiên quy định vẫn còn mang tính chất tương đồng, không có khác biệt lớn. Do đó, chưa tạo điều kiện cho các địa phương có tính chất đặc thù phát triển thêm hoặc chưa tạo được sự khác biệt để từng địa phương phát huy được vai trò của mình. Thứ năm, chồng chéo thẩm quyền, chủ yếu là phân cấp giữa Trung ương - địa phương, tỉnh - xã, HĐND - UBND chưa thật rạch ròi. Hiện nay, chúng ta phân cấp cho UBND quyết định nhưng trước khi UBND quyết định thì phải được sự đồng ý của HĐND, hoặc là phải có ý kiến của HĐND, hoặc vấn đề địa phương quyết định phải có ý kiến của Trung ương, nhất là trong công tác quy hoạch, đất đai còn vướng khá nhiều. Từ đó, TS Minh Hải đưa ra hai nhóm giải pháp. Thứ nhất, về hoàn thiện pháp luật thì pháp luật phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi; phân quyền đi đôi với kiểm soát; mô hình linh hoạt theo địa bàn. Thứ hai, nâng cao chất lượng Theo TS Thân, trên cơ sở quy định nội dung về thẩm quyền thì phải trang bị các nguồn lực và thiết kế mô hình tương ứng, đảm bảo mô hình hiệu quả và đảm bảo sự tinh gọn, chuyên nghiệp của bộ máy. Ông Vương Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Cái Răng, TP Cần Thơ, cho hay: Thực tế trên địa bàn cùng lúc vừa thực hiện Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai 2024, có những tồn tại nhiều năm trước chưa giải quyết, có những việc phải quay về đối chiếu quy định trước đây để thực hiện nên có nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, quy định pháp luật có nhiều thay đổi dẫn đến chưa ổn định, nhất quán trong giao trách nhiệm, cũng như trong quản lý đất đai. Trong khi đó, nhu cầu của người dân trong thủ tục hành chính luôn diễn ra hằng ngày. Đưa thẩm quyền về chính quyền cơ sở nhưng đối chiếu các quy định thì chưa đầy đủ nên gặp nhiều khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai.• TS Châu Hoàng Thân cho rằng trên cơ sở quy định nội dung về thẩm quyền thì phải trang bị các nguồn lực và thiết kế mô hình tương ứng, đảm bảo mô hình hiệu quả và đảm bảo sự tinh gọn, chuyên nghiệp của bộ máy. phapluat@phapluattp.vn Đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật để vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp Trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, pháp luật phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi; phân quyền đi đôi với kiểm soát; mô hình linh hoạt theo địa bàn. TS Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CHÂU ANH Tác động sâu rộng tới nhiều lĩnh vực pháp luật có liên quan Tại hội thảo, PGS-TS Phan Trung Hiền (ảnh), Trưởng khoa Luật ĐH Cần Thơ, cho biết Điều 110 Hiến pháp năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2025 quy định bộ máy chính quyền địa phương của nước ta còn hai cấp là cấp tỉnh và cấp xã. Quy định này đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong tư duy tổ chức bộ máy nhà nước, tạo cơ sở hiến định cho việc nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Việc chuyển đổi mô hình này cũng có tác động sâu rộng tới nhiều lĩnh vực pháp luật có liên quan, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống pháp luật để có thể tổ chức trong cơ chế phân cấp, phân quyền và bảo đảm hiệu quả trong quản trị nhà nước ở địa phương. Tiêu điểm Khoa Luật ĐH Cần Thơ ký biên bản hợp tác với báo Pháp Luật TP.HCM Tại hội thảo này, đại diện khoa Luật ĐH Cần Thơ và đại diện báo Pháp Luật TP.HCM, với sự chứng kiến của lãnh đạo ĐH Cần Thơ cùng các đại biểu tham dự hội thảo, đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Nghi thức ký kết không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa khoa Luật ĐH Cần Thơ và báo Pháp Luật TP.HCM mà còn có ý nghĩa tăng cường kết nối cơ sở đào tạo luật với cơ quan báo chí chuyên ngành pháp luật. Qua đó, thúc đẩy hoạt động trao đổi học thuật, hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo, truyền thông pháp lý và lan tỏa các giá trị của pháp luật để hướng đến phục vụ cộng đồng. Các nội dung chính hợp tác của hai bên gồm: Hợp tác tổ chức cuộc thi về pháp luật; hợp tác trong công tác đào tạo; các nội dung hợp tác khác trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng do hai bên cùng quyết định. Cụ thể, hai bên phối hợp tổ chức cuộc thi Chuông vàng pháp luật toàn quốc dành cho sinh viên; phối hợp tổ chức và tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo chủ đề do các bên thống nhất. Tham gia góp ý xây dựng, điều chỉnh các chương trình đào tạo; tham gia tổ chức hội thảo, tọa đàm về lĩnh vực pháp luật; phối hợp hướng dẫn sinh viên, học viên tham gia các hoạt động tư vấn pháp luật, thực tế, thực tập. PGS-TS Phan Trung Hiền, Trưởng khoa Luật ĐH Cần Thơ và nhà báo Lê Minh Cường, Tổng thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM, trao đổi biên bản ký kết ghi nhớ hợp tác. Ảnh: CHÂU ANH Chuyên gia trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: CHÂU ANH

