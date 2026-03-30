063-2026

Để du lịch kênh rạch TP.HCM thực sự "hái ra tiền" trang 9 trang 12+13 SỐ 063 (7634) - Thứ Hai 30-3-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Bệ phóng để bứt tốc, đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững Đề xuất được kê biên tài sản có giá trị lớn hơn số tiền phạt trang 16 trang 7 trang 10+11 Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM: Trao quyền thực chất, xóa vòng lặp "xin-cho" trang 2+3 Trong 50 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Luật TP.HCM đã trở thành một trong những đơn vị uy tín, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực pháp luật tại Việt Nam. Ảnh: ULAW TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỌC ĐA NGÀNH, ĐẬM BẢN SẮC PHÁP LÝ Giải mã vị thế trung gian của Pakistan trong xung đột Trung Đông Luật và đời Vụ nữ sinh ở Vĩnh Long và cảm xúc công lý Khi Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai bị can Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, nhiều người quan tâm, theo dõi vụ án này đã thở phào nhẹ nhõm. Người ta cảm thấy phấn khởi, có niềm tin hơn vào công lý sau thời gian dài thấp thỏm đợi chờ.

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 30-3-2026 LÊ THOA thực hiện Theo kế hoạch, từ tháng 4 đến tháng 9-2026, TP.HCM sẽ tập trung xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt làm cơ sở trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, thông qua. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật, khẳng định Luật Đô thị đặc biệt sẽ là khuôn khổ pháp lý đủ sự linh hoạt và vượt trội giúp TP phát triển trên nền không gian rộng lớn sau sáp nhập. Khắc phục tính phân mảnh của hệ thống chính sách . Phóng viên: Thưa ông, việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt sẽ giúp TP.HCM giải quyết những “bài toán” cốt lõi nào? + PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình: Tôi cho rằng chủ trương này đáp ứng đúng yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh phát triển hiện nay của TP, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thực tiễn cho thấy các cơ chế đặc thù áp dụng cho TP.HCM thời gian qua chủ yếu được ban hành và điều chỉnh theo từng giai đoạn nhằm xử lý các vướng mắc trước mắt. Mặc dù đã mang lại những kết quả nhất định song các cơ chế này vẫn mang tính cục bộ, tập trung vào từng vấn đề riêng lẻ, thiếu một khuôn khổ pháp lý ổn định trước yêu cầu phát chính sách đặc thù từ các nghị quyết 98, 260, 188, 222... nhưng dường như vẫn chưa đủ lực để TP thực sự đột phá? + Nguyên nhân cốt lõi theo tôi nằm ở chỗ quá trình xây dựng các cơ chế đặc thù chủ yếu vận hành theo hướng phản ứng với thực tiễn, tức là phát sinh nhu cầu, nhận diện khoảng trống thể chế, đề xuất quyền tự chủ trên thực tế bị thu hẹp, thậm chí bị “vô hiệu hóa”. Hệ quả là cơ chế đặc thù nhiều nhưng mang tính “may đo” cho từng vấn đề cụ thể, thiếu sự liên kết trong khuôn khổ tổng thể, thống nhất. Không chỉ vậy, phần lớn các nghị quyết mới tập trung tháo gỡ cho một số dự án lớn, lĩnh vực trọng điểm mà chưa tạo được nền tảng toàn diện cho các lĩnh vực quan trọng khác như quản trị đô thị; tài chính, ngân sách; khoa học công nghệ; giáo dục đào tạo, y tế và an sinh xã hội. Yêu cầu đặt ra là cần một bước chuyển căn bản về cách tiếp cận thể chế. Cụ thể, phân cấp, phân quyền phải thực chất, gắn với trách nhiệm giải trình rõ ràng, theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” như tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thay vì tiếp tục loay hoay với nhiều cơ chế đặc thù riêng lẻ, việc ban hành một luật riêng cho TP.HCM sẽ khắc phục tính phân mảnh của hệ thống chính sách. Đồng thời, tạo nền tảng thể chế đủ mạnh để TP.HCM phát huy vai trò tiên phong, từ đó dẫn dắt và lan tỏa động lực phát triển cho cả nước. Ba trụ cột nền tảng . Vậy đâu là những trụ cột nền tảng cần có trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt để bao quát hết các không gian phát triển của siêu đô thị TP.HCM? + Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cần được xây dựng theo hướng tích hợp, toàn diện và có tính đột phá trên cơ sở kế thừa và “nâng cấp” các cơ chế đặc thù đã được thí điểm. Trước hết cần xác lập rõ vị thế pháp lý đặc thù của TP.HCM như một cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Tương ứng với vị thế này, mô hình tổ chức chính quyền đô thị cần được xây dựng theo hướng mở rộng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM: thực chất, xóa vòng lặp “xin-cho” triển ngày càng cao của TP. Việc xây dựng một đạo luật riêng cho TP.HCM sẽ góp phần hình thành khuôn khổ thể chế mang tính tổng thể, thống nhất và có tầm nhìn dài hạn. Luật Đô thị đặc biệt không chỉ tạo ra một không gian thể chế thông thoáng và linh hoạt hơn, mà còn giúp TP chủ động trong quản lý, điều hành và triển khai các chính sách phù hợp với đặc thù của một đô thị lớn, năng động, giữ vai trò tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng. Với vai trò là đầu tàu kinh tế, việc trao cho TP.HCM khuôn khổ pháp lý linh hoạt và vượt trội vừa phục vụ sự phát triển riêng của TP, vừa tạo động lực lan tỏa cho vùng Nam Bộ và cả nền kinh tế. Điều này đặc biệt quan trọng khi Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu tăng trưởng cao hơn, đòi hỏi các trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM phải được trao quyền tương xứng để tìm ra dư địa mới, phát huy tối đa tiềm năng và đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển chung. . Trung ương đã trao cho TP.HCM hàng loạt cơ chế, cơ chế, rồi mới ban hành và triển khai. Trong khi đó, quy trình lập pháp thường kéo dài khiến nhiều cơ chế khi đi vào thực thi đã lỡ “thời điểm vàng”. Đặc biệt, các nghị quyết thường xây dựng theo hướng trao quyền khá rộng nhưng lại đi kèm nhiều điều kiện ràng buộc về việc xin ý kiến, chấp thuận của các bộ, ngành, khiến Một luật riêng cho TP.HCM sẽ khắc phục tính phân mảnh của hệ thống chính sách, tạo nền tảng thể chế để TP phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa động lực phát triển. TIÊU CHÍ NGHỊ QUYẾT ĐẶC THÙ LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT Tính chất Mang tính tình thế, thí điểm, có thời hạn. Ổn định, bền vững, là khung pháp lý cơ bản. Cách tiếp cận “May đo”cục bộ, phát sinh vướng mắc mới đề xuất gỡ. Tổng thể, toàn diện, có tính dự liệu cao cho tương lai. Thẩm quyền Nặng tính “xin-cho”. Phân quyền thực chất. Phạm vi Tập trung vào một số dự án, lĩnh vực trọng điểm. Bao quát toàn diện mô hình quản trị đô thị, nhân sự, tài chính, đầu tư… Mục tiêu Giải quyết khó khăn trước mắt. Kiến tạo thể chế vượt trội, cạnh tranh quốc tế. Luật Đô thị đặc biệt cần thiết lập cơ chế thử nghiệm thể chế, cho phép TP.HCM đi trước trong các chính sách mới. Ảnh: THUẬN VĂN Tạo lập cơ chế nội sinh cho TP.HCM Việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt thể hiện sự quan tâm lớn, tiếp tục tạo điều kiện tối đa để TP.HCM phát triển sau khi mở rộng không gian. Với chủ trương này cùng quá trình xây dựng văn bản được thực hiện công phu, khoa học, TP.HCM sẽ có một không gian chính sách toàn diện, bền vững. Đây là “chất dẫn” quan trọng giúp TP chủ động, sáng tạo khơi thông và huy động mọi nguồn lực để phát triển trong bối cảnh mới. Theo tôi, một trong những nội dung quan trọng của luật này là tạo lập cơ chế nội sinh để TP.HCM chủ động hoặc phối hợp ban hành, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, kịp thời khai thác mọi tiềm năng, cơ hội phát triển. Thực tế trước sáp nhập, TP.HCM gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách và vòng tròn “càng xin càng thiếu” đã ít nhiều xảy ra. Nguyên nhân là tư duy và quy trình xây dựng cơ chế, chính sách còn chậm và nặng về quy trình, thủ tục mang tính “xincho”, trong khi bối cảnh phát triển chuyển đổi quá nhanh… Hệ quả là các cơ chế, chính sách chậm đi vào thực tiễn, buộc phải thay đổi hoặc có tuổi thọ ngắn. Thực tiễn cho thấy TP.HCM không thiếu nguồn lực mà thiếu cơ chế, chính sách để kích hoạt, khai thác các nguồn lực khác hiệu quả. Sau sáp nhập, TP.HCM lớn hơn về quy mô, rộng hơn về địa bàn, lĩnh vực và mang trọng trách, kỳ vọng cao hơn. Vì vậy, TP cần được đặc biệt quan tâm, ưu tiên về không gian chính sách để tiên phong khai mở các mô hình, phương thức phát triển hiện đại. TP cũng cần được trao thẩm quyền tối đa trong phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương khác nhằm kiến tạo không gian thể chế, chính sách mới - nguồn lực quan trọng dẫn dắt sự phát triển chung. Do vậy, Luật Đô thị đặc biệt cần tạo lập không gian pháp lý có tính dự liệu cao. Đây là điều kiện tiên quyết để TP.HCM chủ động, sáng tạo trong tổ chức, phát triển bền vững theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Bên cạnh các nguyên tắc chung, Luật Đô thị đặc biệt cần quy định thẩm quyền của chính quyền TP trên tinh thần khác biệt, đột phá và vượt trội so với Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật có liên quan. Sự khác nhau giữa nghị quyết đặc thù và luật đô thị đặc biệt PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình.

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 30-3-2026 Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM sẽ là bước chuyển lớn từ cơ chế thí điểm sang khung pháp lý ổn định, toàn diện. Tuy nhiên, nếu không có quan điểm quán triệt nhằm bảo đảm sự vượt trội về chất và tính toàn diện, một đạo luật được kỳ vọng lớn sẽ có nguy cơ “bình mới, rượu cũ”. Trên thế giới, việc ban hành luật riêng cho các đô thị, lãnh thổ đô thị là phổ biến, thậm chí có quốc gia xây dựng luật theo từng loại lãnh thổ. Ví dụ, Kenya có đạo luật riêng về chính quyền hạt (The County Government Act) hay đạo luật về đô thị và vùng TP (The Urban and Cities Areas Act). Nhật Bản cũng có các luật riêng cho tỉnh và đô thị như Luật Tổ chức tỉnh (Prefecture Act), Luật Tổ chức TP (City Government Act), Luật Tổ chức đô thị (Municipality Act), hay Luật Tổ chức đô thị Tokyo (Tokyo Government Act)… Thực tiễn quốc tế cho thấy việc xây dựng các đạo luật đô thị đặc thù là câu chuyện pháp luật thông thường và phổ biến. Ở hầu hết các nước có luật riêng cho các đô thị cũng đều trải qua những quá trình chuyển hóa, phân hóa từ luật chung và thường sẽ hình thành mối quan hệ giữa luật chung (Luật Tổ chức chính quyền địa phương) và luật riêng (Luật Đô thị đặc biệt). Từ thực tiễn đó, trong quá trình xây dựng thể chế cho TP.HCM, tôi cho rằng cần chú trọng bốn vấn đề cốt lõi. Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh, phải xác định rõ đây là luật riêng cho TP.HCM hay luật chung cho các đô thị đặc biệt. Nói cách khác, nếu là Luật Đô thị đặc biệt chung thì TP.HCM chỉ là một chủ thể được điều chỉnh trong luật nhưng tính “đặc biệt” trước hết phải thuộc về TP.HCM. Thứ hai, về phân định thẩm quyền, luật cần thể hiện việc phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền đô thị TP.HCM thông qua áp dụng nguyên tắc phân quyền “từ dưới lên”. Thay vì liệt kê thẩm quyền của địa phương, luật nên áp dụng kỹ thuật loại trừ, theo hướng liệt kê thẩm quyền quyết định của Trung ương đối với các vấn đề của địa phương và phần còn lại thuộc về địa phương. Đồng thời, chỉ áp dụng chủ yếu hình thức phân quyền cho chính quyền đô thị còn hình thức phân cấp, ủy quyền chỉ áp dụng trong Luật Đô thị đặc biệt - chấm dứt cơ chế mang tính tình thế Chuyên gia nhìn nhận việc ban hành một đạo luật phù hợp cho các đô thị lớn như TP.HCM sẽ khích lệ địa phương phát huy tối đa nguồn lực nội tại, gắn kết phát triển. Những cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương trao cho TP.HCM thời gian qua đã phần nào đáp ứng nhu cầu quản trị đô thị của địa phương. Tuy nhiên, với cơ chế đặc thù mang tính nhỏ lẻ, tính thời điểm và tính phụ thuộc vẫn rất lớn thì cơ chế đặc thù chỉ “đặc thù” so với thể chế chung, đồng nhất chứ chưa phải là thể chế đặc trưng, đặc định cho TP.HCM, chưa đủ cởi trói cho các nút thắt và điểm nghẽn. Việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương này đã giúp phân vai, phân định hợp lý, rõ ràng, minh định thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương, hướng đến một chính quyền đô thị tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm. Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM không chỉ là câu chuyện riêng của TP.HCM mà còn là câu chuyện chung về pháp luật chính quyền đô thị. Đây là bước cải cách mạnh mẽ, có vai trò lan tỏa và tác động sâu sắc đến xu hướng, hành trình đổi mới toàn diện pháp luật tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta. TS NGUYỄN THỊ THIỆN TRÍ, Trường ĐH Luật TP.HCM Trao quyền Ba trụ cột mang tính nền tảng khi xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM là trao quyền tự chủ thực chất, thiết lập cơ chế thử nghiệm thể chế và xây dựng khung pháp lý có sức cạnh tranh. quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình. Luật Đô thị đặc biệt cũng cần quy định đồng bộ về quy hoạch và quản lý không gian đô thị theo hướng tích hợp, phát triển theo mô hình TOD. Đồng thời, mở rộng sang các không gian mới như không gian ngầm và không gian tầm thấp nhằm khai thác hiệu quả các dư địa mới cho phát triển. Ở khía cạnh kinh tế, cần thiết lập các cơ chế đầu tư linh hoạt hơn, như mở rộng hình thức PPP, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và xây dựng “luồng xanh” cho các dự án quy mô lớn, công nghệ chiến lược. Đi liền đó là trao quyền chủ động cao hơn cho TP trong giải quyết tài sản công và các cơ chế tài chính, nhằm bảo đảm khả năng huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả. Để tạo nền tảng cho phát triển bền vững và đột phá, luật cũng cần xây dựng các thiết chế riêng về liên kết vùng, đổi mới sáng tạo và cơ chế thử nghiệm chính sách. Trong tổng thể đó, có ba trụ cột mang tính nền tảng. Thứ nhất là trao quyền tự chủ thực chất cho TP trong quản trị, từ tổ chức bộ máy đến quyết định các vấn đề về quy hoạch, đầu tư và tài chính. Thứ hai là thiết lập cơ chế thử nghiệm thể chế (sandbox), cho phép TP.HCM đi trước trong các mô hình kinh tế và công nghệ mới mà pháp luật hiện hành chưa kịp điều chỉnh. Thứ ba là xây dựng một khung pháp lý có sức cạnh tranh quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, nhằm hiện thực hóa mục tiêu hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM. Trao quyền dứt khoát cho TP.HCM . Từ những định hướng đột phá đó, ông kỳ vọng diện mạo và không gian phát triển của TP.HCM sẽ thay đổi như thế nào khi có Luật Đô thị đặc biệt? + Nếu có Luật Đô thị đặc biệt, bên cạnh việc có thêm công cụ pháp lý mới thì TP.HCM sẽ có một không gian phát triển mới hoàn toàn khác. Điểm nghẽn thể chế sẽ được tháo gỡ căn cơ, khi TP được trao quyền tự chủ thực chất hơn trong các lĩnh vực cốt lõi, giúp rút ngắn đáng kể thời gian ra quyết định, tận dụng kịp thời các cơ hội phát trường hợp đặc biệt. Thứ ba, hoàn thiện cơ chế kiểm soát chính quyền đô thị và phát huy dân chủ. Cần phát huy vai trò chính trị của nhân dân và tạo cơ chế để người dân tham gia kiểm soát trực tiếp chính quyền đô thị TP.HCM. Đặc biệt, một hướng cần nghiên cứu là để người dân bầu chọn chủ tịch UBND TP và chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu, theo tinh thần của Hội nghị lần thứ năm Trung ương khóa X. Thứ tư, về mối tương quan pháp lý, cần xác định rõ Luật Tổ chức chính quyền địa phương là luật chung, còn Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM là luật riêng. Luật chung sẽ được áp dụng trong trường hợp luật riêng không quy định. Đặc biệt, phải ưu tiên áp dụng Luật Đô thị đặc biệt trong trường hợp có quy định khác biệt với các luật chung hay luật chuyên ngành như đất đai, xây dựng, đầu tư, quy hoạch… Tôi tin rằng với sự ra đời của Luật Đô thị đặc biệt, việc sử dụng các cơ chế đặc thù mang tính tình thế sẽ chấm dứt. Một thể chế ổn định, bền vững và mang tính cơ bản sẽ giúp hạn chế ở mức cao nhất tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa quy định chung và chuyên ngành, giữa văn bản luật và dưới luật. Trên phương diện chính trị, việc ban hành một đạo luật phù hợp cho các đô thị lớn sẽ khích lệ địa phương phát huy tối đa nguồn lực nội tại. Điều này giúp lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “địa phương vì cả nước, cả nước vì địa phương”, minh chứng cho sức mạnh gắn kết giữa Trung ương và địa phương. Đặc biệt, khi cơ chế đặc thù không còn là thể chế cơ bản để điều chỉnh tổ chức chính quyền đô thị, chúng ta sẽ tiết kiệm được một nguồn lực xã hội rất lớn vốn phải tiêu tốn cho chu trình đề xuất, xin ý kiến và phê duyệt cơ chế. Nhờ đó, TP.HCM có thể tạo lập sự ổn định, tập trung toàn bộ tâm sức và nguồn lực cho công cuộc xây dựng, phát triển địa phương.• Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Trong đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được là phó trưởng ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt. Theo kế hoạch, trong tháng 3, các đơn vị báo cáo tổng hợp, tham mưu dự thảo kết quả thực hiện Nghị quyết 31 năm 2022 của Bộ Chính trị và dự thảo nghị quyết mới thay thế. Từ cuối tháng 3 đến tháng 4, TP.HCM tổ chức hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, sở, ngành, nguyên lãnh đạo, các cơ quan trung ương để hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết 31, dự thảo nghị quyết mới, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Dự kiến từ tháng 5 đến tháng 8, TP.HCM thực hiện các bước xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt theo quy định; tháng 9, dự án luật sẽ được thẩm tra, sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua. Tiến độ xây dựng Luật Đô thị đặc biệt Thay thế các “cơ chế đặc thù” nhỏ lẻ Cán bộ ở TP.HCM hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: PHẠM HẢI Đặc biệt là để chủ động trong xây dựng tổ chức bộ máy; phân cấp, phân quyền; đội ngũ cán bộ và quản lý, tổ chức phát triển kinh tế - xã hội. Luật cũng cần quy định thẩm quyền của chính quyền TP trong ban hành, phối hợp ban hành các cơ chế, chính sách thí điểm, vượt trội để quản trị, phát triển TP; thu hút nhân tài; thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới. Đi kèm với đó là cơ chế huy động, khai thác, sử dụng các nguồn lực và khai thác các không gian phát triển. Luật cũng cần xác lập vai trò trung tâm của cư dân đô thị, tham gia quản trị địa phương hiệu quả cùng với cơ chế kiểm soát, giám sát hiệu quả quyền lực; liên kết vùng và vai trò của TP trong kết nối, phối hợp phát triển liên vùng. Tinh thần chung là khi luật ra đời sẽ kích hoạt toàn diện tính năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP để đổi mới đồng bộ, chủ động tổ chức phát triển bền vững TP.HCM trong bối cảnh mới. TS BÙI NGỌC HIỀN, Học viện Cán bộ TP.HCM triển vàng trong bối cảnh nền kinh tế chuyển biến nhanh. Khi các cơ chế đặc thù được tích hợp trong một đạo luật có hiệu lực lâu dài, TP.HCM sẽ có được một khung pháp lý nhất quán, minh bạch và có thể dự báo trước. Điều này giúp tạo niềm tin cho nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực như tài chính, công nghệ cao, hạ tầng và đổi mới sáng tạo. Từ đó, giúp thu hút dòng vốn lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng của TP theo hướng bền vững hơn. Quan trọng hơn, cơ chế thử nghiệm thể chế (sandbox) sẽ mở ra không gian để TP tiên phong trong nhiều mô hình kinh tế mới như kinh tế số, tài chính quốc tế, công nghệ cao, công nghệ chiến lược…; hình thành các động lực tăng trưởng mới thay thế dần các mô hình truyền thống. Nếu được xây dựng đúng và thực thi hiệu quả, Luật Đô thị đặc biệt sẽ giúp TP.HCM vượt qua các điểm nghẽn cốt lõi về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và liên kết vùng. Không chỉ dừng lại ở phạm vi địa phương, những cải cách thành công tại TP.HCM còn có thể trở thành kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thiện thể chế chung của quốc gia, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. . Xin cảm ơn ông.•

4 Thời sự - Thứ Hai 30-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Gia Lai ký kết hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào Ngày 29-3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai cùng với ủy ban chính quyền bốn tỉnh Nam Lào, gồm: Attapeu, Champasack, Salavan, Sekong đã ký kết các bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Tại hội nghị, Sở NN&MT tỉnh Sê-kông (Lào) cũng ký biên bản ghi nhớ với Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần; Ủy ban Chính quyền tỉnh Attapeu trao giấy phép gia hạn cho Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại dự án trồng rừng đa canh. Trong giai đoạn 20212025, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai, tỉnh Bình Định cũ với bốn tỉnh Nam Lào ngày càng được củng cố, mở rộng và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian tới, các bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác theo hướng toàn diện, thiết thực; tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tạo sự gắn bó bền chặt, lâu dài giữa nhân dân hai bên. Cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác với ba tỉnh Đông Bắc Campuchia. LÊ KIẾN • Giải cứu 1 phụ nữ rơi xuống giếng sâu. Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Hoài Nhơn Đông kịp thời giải cứu chị ĐTNQ (22 tuổi) bị rơi xuống giếng sâu vào rạng sáng 28-3. Chị Q được nhân viên y tế phường chăm sóc, không bị thương tích nghiêm trọng. L.KIẾN • 4 ô tô va chạm liên hoàn trong đêm. Ngày 29-3, Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu quản lý đường bộ III) cho biết đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng đã thông trở lại sau vụ tai nạn liên hoàn giữa bốn ô tô vào khoảng 0 giờ cùng ngày. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng các xe hư hỏng nặng. T.NHẬT Ngày 29-3, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long đã ký văn bản gửi các sở, ngành, UBND các địa phương về việc tập trung cao độ, quyết liệt hoàn thiện hồ sơ thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Trước đó, tại Hội nghị lần thứ hai (họp từ ngày 23 đến 25-3), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đồng ý chủ trương thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ngày 26-3, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số gửi Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ đề án, tổ chức thẩm định và lấy ý kiến các bộ, ban ngành Trung ương, hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương trước ngày 4-4-2026. Sau khi tiếp nhận văn bản từ Văn phòng Chính phủ , Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung cao độ, quyết liệt hoàn thiện hồ sơ thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. VŨ HỘI Sở Y tế TP Cần Thơ vừa kết thúc thời gian lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo tờ trình, nghị quyết quy định một số nội dung khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn TP Cần Thơ. Theo nội dung dự thảo, phụ nữ sinh đủ hai con được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng. Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi thì được ưu tiên vay vốn không quá 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo việc làm, sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình; được là đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ theo quy định. Bên cạnh còn hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho đứa con thứ hai đến khi học hết lớp 5 và ưu tiên cho đứa con thứ nhất được học tại các trường công lập trên địa bàn TP. Hỗ trợ một lần chi phí khám sàng lọc vô sinh, hiếm muộn cho cặp vợ chồng chưa có con (người vợ có độ tuổi từ 20 đến dưới 35 tuổi) là 3 triệu đồng/vợ chồng… NHẪN NAM Ngày 29-3, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin chính thức về tình hình biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2. Cục cho biết theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), biến thể BA.3.2 (còn gọi là biến thể “ve sầu”) đang được phát hiện tại ít nhất 25 bang của Mỹ. Dù số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đang ở mức thấp, biến thể BA.3.2 lại có xu hướng gia tăng rõ rệt ở quốc gia này và trên bình diện toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tính đến đầu năm 2026, BA.3.2 đã hiện diện tại ít nhất 23 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Úc và một số nước châu Âu. Đại diện Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và các biến thể mới trên thế giới. Đồng thời, bộ chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám chữa bệnh duy trì giám sát, phát hiện sớm và sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan trước biến thể BA.3.2. Người dân cần chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ. Đặc biệt lưu ý nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền và phụ nữ mang thai. THANH THANH Đồng Nai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh và triển khai quy hoạch đô thị sân bay. Ảnh: VŨ HỘI Xác nhận tư cách 125 đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM, vừa ký nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Ủy ban bầu cử TP.HCM xác nhận 125 người đã trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử. Nội dung này sẽ được báo cáo tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa XI diễn ra sáng nay (30-3). Tại kỳ họp đầu tiên vào sáng 30-3, HĐND TP.HCM sẽ thực hiện công tác nhân sự, bầu chủ tịch và các phó chủ tịch HĐND. Sau khi thông qua nghị quyết thành lập các ban thuộc HĐND khóa XI, các đại biểu sẽ bầu trưởng các ban nhiệm kỳ mới. Kỳ họp cũng sẽ bầu chủ tịch UBND, các phó chủ tịch và ủy viên UBND TP.HCM; bầu hội thẩm nhân dân của TAND TP.HCM. THANH TUYỀN TP.HCM: Đường Bến Nghé sửa chữa, kiến nghị người dân chọn lộ trình khác Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh giao thông qua đường Bến Nghé, phường Tân Thuận, TP.HCM để duy tu, sửa chữa đoạn đường hư hỏng nặng. Dự kiến công tác duy tu, sửa chữa sẽ được tiến hành trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 28-3 đến 8-4. Để đảm bảo công tác duy tu, sửa chữa diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ, Phòng PC08 kiến nghị người dân sử dụng mô tô, ô tô cá nhân nếu không thật sự có nhu cầu di chuyển qua khu vực cầu Tân Thuận 1, Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư có thể lựa chọn lộ trình khác thay thế. T.NHUNG Đắk Lắk: 32 người nhập viện nghi ngộ độc Ngày 29-3, thông tin từ Trung tâm Y tế Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã báo cáo Sở Y tế về việc 32 người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Theo báo cáo, khoảng 16 giờ ngày 28-3, Trung tâm Y tế Ea H’leo tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói. Sau đó, đơn vị này liên tục tiếp nhận thêm hàng chục trường hợp khác có triệu chứng tương tự. Những người này cho biết bị đau bụng dữ dội sau khi ăn bánh mì tại tiệm QH (xã Ea Đrăng). Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn. Trung tâm Y tế Ea H’leo đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Đồng thời, UBND xã Ea Đrăng đã thành lập đoàn kiểm tra, yêu cầu cơ sở bánh mì liên quan tạm dừng kinh doanh. T.THOẠI VKSND Tối cao truy tố 2 bị can vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố hai bị can Phạm Anh Tài, Lê Văn Ân (cùng trú Quảng Ngãi) về tội cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền ra trước TAND tỉnh Gia Lai để xét xử. Theo cáo trạng, mặc dù đang bị truy nã và truy tìm nhưng Tài và Ân vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tháng 10-2025, Ân đến ở nhờ nhà Tài tại Gia Lai. Do không có tiền tiêu xài, Tài rủ Ân đi cướp ngân hàng và nói đã chuẩn bị súng. Khoảng 15 giờ ngày 19-1, Tài và Ân thay đổi trang phục, lên đạn sẵn, chuẩn bị một cái hố để sau khi cướp được tiền sẽ điều khiển xe về đây chôn giấu nhanh nhất có thể. Khoảng 15 giờ 30, Ân chở Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá, dùng súng uy hiếp, cướp đi số tiền 1,8 tỉ đồng. Trình Chính phủ đề án thành lập TP Đồng Nai trước ngày 4-4 Cần Thơ: Dự kiến phụ nữ sinh đủ 2 con được hỗ trợ 5 triệu đồng Biến thể BA.3.2 của COVID-19 lan rộng, Bộ Y tế khuyến cáo

5 Thời sự - Thứ Hai 30-3-2026 thoisu@phapluattp.vn ĐẶNG TRUNG Sáng 29-3, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Sầm Sơn, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 chính thức khai mạc. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và có phát biểu quan trọng tại hội nghị. Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026 đã mở ra một chương mới cho sự phát triển của Thanh Hóa với 42 dự án được công bố cùng dòng vốn 4 tỉ USD. Thanh Hóa đã công bố danh mục 173 dự án ưu tiên thu hút đầu tư thuộc sáu lĩnh vực then chốt với tổng vốn dự kiến đạt mức kỷ lục là 570.000 tỉ đồng (khoảng 24 tỉ USD) trong giai đoạn 2026-2030. Thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh doanh nghiệp (DN) đến với Thanh Hóa phải xác định cống hiến, khai thác tiềm năng nổi trội, phù hợp với chiến lược của Việt Nam nói chung và của Thanh Hóa nói riêng. Đến với Thanh Hóa là lợi ích hài hòa, rủi ro cùng nhau chia sẻ. Chính phủ luôn luôn đồng hành cùng DN, DN phát triển thì Việt Nam phát triển, DN khi khó khăn thì Chính phủ chia sẻ với DN. Thành công của DN là thành công của Chính phủ, là thành công của Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, địa phương hành động, DN tiên phong, công tư đồng hành, nhân dân ủng hộ, đất nước phát triển và nhân dân được thụ hưởng; các cấp, các ngành, địa phương, các chủ thể liên quan cần phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp năng lượng, lọc hóa dầu, công nghiệp hỗ trợ cảng biển, logistics, hạ tầng khu công nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn; du lịch và kinh tế biển tại Sầm Sơn; công nghệ cao, công nghiệp chế biến và hàng không tại Lam Sơn và kết nối giao thương tại Bỉm Sơn... Trong đó, ông nhấn mạnh yếu tố cốt lõi là giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tập thể lãnh đạo tỉnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh phải phát huy, khai thác có hiệu quả nguồn nhân lực dồi dào của địa phương, chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Để thu hút đầu tư, Thanh Hóa phải đột phá mạnh hơn về chính sách, nhất là cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng “6 rõ”. Các thủ tục phải rõ ràng, rõ hồ sơ, rõ cơ quan, rõ thời gian, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ... Sớm trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước Thủ tướng lưu ý Thanh Hóa cần tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông suốt, kết nối trong tỉnh, kết nối vùng, kết nối quốc gia và quốc tế; tạo không gian phát triển mới, dư địa phát triển mới, giá trị gia tăng mới. Đồng thời, tranh thủ cơ hội từ lợi thế của địa phương để trở thành trung tâm trung chuyển năng lượng trong khu vực. Nghiên cứu hình thành kho dự trữ dầu thô, xăng dầu và khí gắn với Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và các nhà máy điện khí. Khai thác hiệu quả hơn Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Thủ tướng: Thanh Hóa cần đột phá về chính sách để thu hút đầu tư Thủ tướng yêu cầu khai thác hiệu quả hơn nữa vai trò của Khu kinh tế Nghi Sơn như một cực tăng trưởng, một trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics của khu vực… nữa vai trò của Khu kinh tế Nghi Sơn như một cực tăng trưởng, một trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics của khu vực. Theo Thủ tướng, các DN, nhà đầu tư đến với Thanh Hóa với tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển bền vững, do đó chính quyền tỉnh phải thực hiện đúng các cam kết đầu tư, quan tâm bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người lao động, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, DN, người dân. “Đầu tư vào Thanh Hóa không chỉ là đầu tư vào một địa phương giàu tiềm năng mà còn là đầu tư vào một không gian phát triển mới, một trung tâm tăng trưởng mới, một địa bàn chiến lược của đất nước” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn đồng hành, ủng hộ các địa phương, DN, thành công của DN là thành công của đất nước, xem khó khăn, thách thức của DN cũng là khó khăn, thách thức của mình để cùng nhau giải quyết. Với truyền thống cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Thủ tướng tin tưởng Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, toàn diện hơn, sớm trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước trong giai đoạn mới.• Thủ tướng lưu ý Thanh Hóa tranh thủ cơ hội từ lợi thế của địa phương để trở thành trung tâm trung chuyển năng lượng trong khu vực; nghiên cứu hình thành kho dự trữ dầu thô, xăng dầu và khí gắn với Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và các nhà máy điện khí. Sáng 29-3, trong chương trình công tác tại tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn về tình hình sản xuất, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thanh Hóa. Báo cáo với Thủ tướng, Tổng Giám đốc Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Kzuaka Yamato cho biết trước biến động thế giới, nhà máy đã đa dạng hóa nguồn cung đầu vào, đảm bảo đủ dầu thô cho hoạt động. Đồng thời, nhà máy tạm ngừng sản xuất các sản phẩm hóa dầu để tập trung sản xuất xăng dầu, đảm bảo ổn định 40% lượng xăng dầu cho thị trường Việt Nam. Ông Kzuaka Yamato cảm ơn Chính phủ đã hỗ trợ nguồn cung dầu thô, đồng thời đề nghị Thủ tướng hỗ trợ để nhà máy có đủ nguồn tài chính nhập dầu thô và xem xét giảm, miễn thuế cho nguyên liệu đầu vào. Sau khi nghe các nhà đầu tư Việt Nam, Nhật Bản, Kuwait báo cáo, Thủ tướng hoan nghênh nỗ lực của nhà máy trong việc chủ động tìm kiếm nguồn cung, duy trì hoạt động. Thủ tướng cho biết thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều cuộc làm việc, điện đàm với lãnh đạo các nước nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và cung cấp dầu thô cho Nghi Sơn. Thủ tướng yêu cầu nhà máy phải đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, không phụ thuộc vào nguồn cố định. Việc này không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề chủ quyền, an ninh và nhân đạo. Cam kết Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc với các nước để tăng nguồn cung, Thủ tướng đề nghị nhà máy, các nhà đầu tư và ngân hàng cơ cấu lại nguồn cung, tài chính và sản phẩm. Mục tiêu là hoạt động hiệu quả hơn trên tinh thần “lợi ích hài hòa, khó khăn và rủi ro chia sẻ”. Trước đó, Thủ tướng và đoàn công tác đã kiểm tra địa điểm dự kiến xây dựng kho dự trữ dầu thô quy mô 1 triệu tấn trên diện tích 60 ha tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa. Thủ tướng giao tỉnh Thanh Hóa khẩn trương giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam triển khai dự án trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời nghiên cứu xây dựng kho chứa khí tại khu vực Nghi Sơn. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn phải đa dạng hóa nguồn cung Bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh tỉnh có vị trí rất thuận lợi về giao thương hàng hóa. Tỉnh có Khu kinh tế Nghi Sơn với diện tích 106.000 ha, là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, là một trong tám khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước; có cảng nước sâu Nghi Sơn, được quy hoạch là cảng đặc biệt, có khả năng đón tàu trên 100.000 tấn vào cảng. Tỉnh còn có 19 khu công nghiệp, với tổng diện tích trên 6.000 ha và 126 cụm công nghiệp, với tổng diện tích gần 5.300 ha... Đây là tiềm năng về đất đai và hạ tầng quan trọng để thu hút đầu tư. Đến nay có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có nhà đầu tư, DN đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, với 192 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 16 tỉ USD, đứng thứ chín cả nước về thu hút FDI. Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh khẳng định Thanh Hóa hội tụ đầy đủ các tiềm năng, lợi thế để thu hút các nhà đầu tư, phát huy vị trí chiến lược quan trọng cùng các tiềm năng, lợi thế để bứt phá đi lên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch, đồng hành cùng DN đầu tư và phát triển lâu dài, chung tay xây dựng Thanh Hóa trở thành địa phương phát triển năng động, bền vững và thịnh vượng. Tiêu điểm Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: VGP

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 30-3-2026 đặt ra trách nhiệm lớn cho Hội đồng xét chọn. Với tinh thần đúng như tên gọi của giải thưởng - “Tinh hoa pháp lý”, Hội đồng xét chọn làm việc trên nguyên tắc khách quan, minh bạch và công tâm, nhằm lựa chọn ra những gương mặt thật sự xuất sắc, tiêu biểu nhất để vinh danh. Chúng tôi tin rằng việc tôn vinh này không chỉ ghi nhận xứng đáng những đóng góp cá nhân, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của nghề luật, truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp nối. Nhà báo MAI NGỌC PHƯỚC, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Chủ tịch hội đồng: Chuẩn bị nhân lực chất lượng cao cho nền tư pháp Giải thưởng “Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award” năm 2026 do báo Pháp Luật TP.HCM vàTrường ĐH Luật TP.HCM phối hợp tổ chức hướng tới mục tiêu kép: Ghi nhận những đóng góp cốt lõi cho đời sống pháp lý và chuẩn bị nhân lực chất lượng cao cho nền tư pháp. Hội đồng xét chọn đã làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, thảo luận rất kỹ để chọn ra những cái tên xứng đáng nhất, thực sự là những “Tinh hoa pháp lý”. Những cá nhân đạt giải sẽ là “đại sứ” hình ảnh, chứng minh với cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam sở hữu đội ngũ chuyên gia đủ năng lực xử lý các vấn đề toàn cầu. Thông điệp này càng trở nên thiết thực khi Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa vận hành trung tâm tài chính quốc tế vào năm 2026. Chúng tôi mong rằng giải thưởng “Tinh hoa pháp lý” sẽ trở thành biểu tượng thường niên, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ từ xã hội. GS-TS LÊ HỒNG HẠNH, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, ủy viên: Là tinh hoa pháp lý của đất nước Đây là giải thưởng có ý nghĩa vì ở Việt Nam chưa từng có giải thưởng vinh danh những người có đóng góp trong lĩnh vực pháp luật bao gồm đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật. Tôi đánh giá cao và trân trọng sáng kiến của Trường ĐH Luật TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM. Giải tổ chức lần đầu tiên và dĩ nhiên có nhiều điều cần sẽ tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, tôi thấy vui và yên tâm về cách làm việc vô tư, công bằng và khoa học của Ban tổ chức giải cũng như của các thành viên tham gia đánh giá. Không có điều gì là tuyệt đối, kể cả chân lý cũng không thể tuyệt đối nên tôi không nghĩ đến sự đồng thuận 100% của cộng đồng những người làm công tác pháp luật. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng đa số cộng đồng luật sẽ thừa nhận sự lựa chọn của Hội đồng xét chọn. Những người đạt các giải này xứng đáng được gọi là tinh hoa pháp lý của đất nước. Dĩ nhiên còn nhiều tinh hoa khác mà di sản, ảnh hưởng và sự kính trọng vẫn còn dù họ đã đi xa. Ban tổ chức giải có kế hoạch tìm cách thức phù hợp để giới thiệu và vinh danh những tinh hoa đã không còn trong đời thực nhưng vẫn còn trong tiềm thức và sự thừa nhận, sự kính trọng của xã hội trong những lần tới. Xin chúc mừng thành công ban đầu của giải, chúc mừng những tinh hoa pháp lý được lựa chọn vinh danh lần này. Chúc Ban tổ chức giải thành công trong việc phát huy và bảo tồn giá trị và những thành công ban đầu của giải.• Sau khi phát động và nhận đề cử, Ban tổ chức giải thưởng “Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award” năm 2026 đã nhận được tổng cộng 485 đề cử cho bốn hạng mục. Đây là giải thưởng do Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM lần đầu phát động nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật và sẽ được tổ chức thường niên. Hội đồng xét chọn đã tiến hành thẩm định và xét chọn. Kết quả của giải thưởng sẽ được công bố và trao tại buổi lễ trao giải được tổ chức vào hôm nay (30-3), trong lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM. Trước giờ trao giải, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của các thành viên Hội đồng xét chọn. TS LÊ TRƯỜNG SƠN, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, Chủ tịch hội đồng: Giải thưởng góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của nghề luật Giải thưởng “Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award 2026” được khởi xướng với mục tiêu tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực cốt lõi của đời sống pháp lý, bao gồm đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật. Đây là lần đầu tiên giải thưởng được Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, với định hướng phát triển trở thành một giải thưởng thường niên uy tín, mang tầm vóc quốc gia trong lĩnh vực pháp luật. Ngay sau khi được công bố và phát động, giải thưởng đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rất tích cực từ xã hội, đặc biệt là cộng đồng những người làm công tác pháp luật. Gần 500 đề cử được gửi về cho bốn hạng mục: Sáng tạo, Cống hiến, Thành tựu và Kiến tạo - điều đó cho thấy sức lan tỏa cũng như ý nghĩa thiết thực của giải thưởng. Các ứng viên năm nay đều là những cá nhân tiêu biểu, có những đóng góp quan trọng và bền bỉ cho sự phát triển của nền pháp luật nước nhà. Điều này vừa là niềm tự hào, vừa Chia sẻ của Hội đồng xét chọn giải thưởng “Tinh hoa pháp lý” trước giờ trao giải Thể lệ đã công bố rộng rãi, giải thưởng“Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award”đã xác định là giải thưởng nhằm mục đích tôn vinh các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật. Đối tượng là cá nhân đã, đang tham gia hoạt động đào tạo, đóng góp, xây dựng pháp luật, các nhà khoa học có công trình khoa học được công bố. Với mục đích, đối tượng rất rộng và nhìn xa như vậy, Trường ĐH Luật TP.HCM đã khai sinh một hoạt động rất sáng tạo để phát triển hiệu quả của giải thưởng trong cộng đồng pháp lý tại TP.HCM và cả nước. Dù là năm đầu tiên tổ chức, vì tâm huyết với giải thưởng nên Ban tổ chức đã đầu tư nhiều công sức từ xây dựng thể lệ, truyền thông, vận động để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, khách quan và tuân thủ các quy định có liên quan. Phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM là một điểm son của giải thưởng vì báo Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều kinh nghiệm trong truyền thông, tổ chức các cuộc xét chọn, bình chọn về hội thi pháp luật. Tôi có nhiều kỳ vọng cho giải thường“Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award”trong những lần tiếp theo. Năm đầu tiên có 485 đề cử thì các năm tiếp theo, mỗi năm đều có thêm nhiều đề cử ở khắp mọi miền của đất nước và ở tất cả ngành nghề pháp luật (tòa án, VKS, công chứng, luật sư...) và có cả những đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Theo thể lệ thì cá nhân đã và đang đóng góp công sức cho sự phát triển pháp luật Việt Nam từ năm 1976 đến hiện nay, do đó sẽ có những đề cử đối với người đã qua đời nhưng để lại thành tích xuất sắc. Lần đầu này có bốn hạng mục (Sáng tạo, Cống hiến, Thành tựu, Kiến tạo) nhưng những năm sau tôi mong ngày càng có thêm nhiều hạng mục. Lần đầu, mỗi hạng mục một giải thưởng với giá trị mỗi giải thưởng là 100 triệu đồng, bốn hạng mục là 400 triệu đồng. Những lần sau sẽ có thêm nhiều hạng mục, nhiều giải thưởng và giá trị giải thưởng cao hơn nữa. Tôi kỳ vọng vào sự phát huy vai trò truyền thông,“quan sát viên”của báo Pháp Luật TP.HCM, sự hưởng ứng tham gia của toàn xã hội đối với giải thưởng này để giải thưởng “Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award” ngày càng phát triển và xây dựng được giá trị càng cao, càng uy tín và vinh dự. Tôi mong muốn ngày càng có nhiều phụ nữ, nhiều người trẻ được đề cử và được xét chọn không vì ưu đãi mà vì xứng đáng trong tuyển chọn, xét chọn nghiêm khắc, công bằng, khách quan, minh bạch. phapluat@phapluattp.vn Hội đồng xét chọn tiến hành thẩm định và xét chọn trên 485 đề cử. Ảnh: YC Các thành viên Hội đồng xét chọn đều nhận định giải thưởng “Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award” năm 2026 không chỉ ghi nhận những đóng góp cá nhân mà còn góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của nghề luật... “Những cá nhân đạt giải sẽ là “đại sứ” hình ảnh, chứng minh với cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam sở hữu đội ngũ chuyên gia đủ năng lực xử lý các vấn đề toàn cầu.” Nhà báo Mai Ngọc Phước YẾN CHÂU ThS - luật sư TRƯƠNG THỊ HÒA, Đoàn Luật sư TP.HCM, ủy viên: Mong muốn ngày càng có nhiều phụ nữ, nhiều người trẻ được đề cử

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==