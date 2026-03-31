XăngE10sẽđượcbánđạitrà trêntoànquốcvàotháng4-2026 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4-2026 KIÊN QUYẾT HÀNH ĐỘNG vì sự phát triển của TP.HCM GIẢI THƯỞNG “TINH HOA PHÁP LÝ - LEGAL ELITE AWARD” NĂM 2026: Vinh danh 4 nhà khoa học TP.HCM sắp triển khai dự án Xa lộ Hà Nội 2 SỐ 064 (7635) - Thứ Ba 31-3-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Để hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM tăng trưởng nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2026-2031 đòi hỏi bộ máy chính quyền phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của người dân và doanh nghiệp. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Quốc hội, TP.HCM cùng các đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THUẬN VĂN trong so nay trang 6 trang 11 trang 4+5 trang 13 Tăng trưởng 2 con số là yêu cầu không thể chậm trễ trang 14 trang 8 trang 2+3 l Bộ máy HĐND và UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 VỤ GIAN LẬN DỮ LIỆU QUAN TRẮC: Rủi ro đáng báo động khi “labàn”môitrườngbịthaotúng l Góc nhìn: “Tẩy xanh” số liệu: Tai hại khôn lường!

2 Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa XI, sáng 30-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đây là kỳ họp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, mở đầu cho nhiệm kỳ mới, giai đoạn phát triển mới của TP.HCM với yêu cầu cao hơn và kỳ vọng lớn hơn. Ông nhấn mạnh TP đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho TP. “Vấn đề quan trọng nhất lúc này là tổ chức thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong bối cảnh đó, HĐND TP.HCM phải thực sự là trung tâm của việc xây dựng thể chế và giám sát sự phát triển” - ông nói. Từ đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị HĐND TP tập trung nâng cao chất lượng, thể chế hóa, biến các chủ trương và đặc biệt là các cơ chế đặc thù thành các nghị quyết có tính mở đường, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến rõ ràng để thực hiện. Bên cạnh đó, HĐND phải quyết định chuẩn xác các vấn đề quan trọng. Trong đó, tập trung nguồn lực, không dàn trải, ưu tiên các công trình động lực, các lĩnh vực then chốt. Mỗi quyết định phải gắn với hiệu quả cụ thể. “Phải đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát, giám sát phải thực chất, có địa chỉ, phát hiện sớm những vướng mắc, cảnh báo kịp thời và đeo đuổi đến cùng kết quả giải quyết” - ông chỉ rõ. Ông cũng yêu cầu phát huy mối quan hệ giữa HĐND và UBND như hai trụ cột của chính quyền TP. Một trụ cột quyết định và giám sát, một trụ cột tổ chức thực hiện. Hai trụ cột này phải vận hành nhịp nhàng, hỗ trợ nhau để mọi quyết sách đi nhanh vào cuộc sống và tạo được kết quả cụ thể. Theo Bí thư Trần Lưu Quang, HĐND cần thúc đẩy xây dựng chính quyền hiện đại, quản trị thông minh. Đối với đại biểu HĐND TP, ông mong sẽ gần dân, sát dân hơn, nói đúng tiếng nói của người dân và đeo đuổi đến cùng, giải quyết kiến nghị của người dân. Theo ông, uy tín của HĐND được xây dựng từ chính những hành động của từng đại biểu. “TP.HCM muốn phát triển nhanh và bền vững phải chuyển từ quyết tâm sang hành động, từ chủ trương sang kết quả cụ thể. Trong quá trình đó, HĐND TP.HCM giữ vai trò quan trọng, định hình thể chế, quyết định nguồn lực, giám sát thực thi” - Bí thư Trần Lưu Quang nói. Ông khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tin tưởng HĐND TP.HCM nhiệm kỳ mới sẽ quyết nghị đúng, giám sát đúng, hành động quyết liệt và hiệu quả, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của người dân TP. THANH TUYỀN - LÊ THOA THANH TUYỀN - LÊ THOA Sáng 30-3, kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu các chức danh thuộc thẩm quyền. Theo đó, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, tiếp tục đắc cử chức Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, tiếp tục đắc cử chức Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. HĐND TP tiếp tục đổi mới hoạt động thực chất, hiệu quả Thay mặt Thường trực HĐND TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết đây là niềm vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Theo ông Võ Văn Minh, TP.HCM bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 với những thời cơ mới, yêu cầu mới và khát vọng phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 20252030 đã xác định rõ mục tiêu xây dựng TP trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình; tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực. Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, HĐND TP phải tiếp tục đổi mới hoạt động thực chất và hiệu quả, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng, niềm tin của cử tri và nhân dân TP. Thay mặt Thường trực HĐND TP.HCM, ông Võ Văn Minh cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của HĐND theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiệu lực, hiệu quả; không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp để mỗi quyết sách ban hành đều đúng, trúng, kịp thời và đi vào cuộc sống. HĐND TP sẽ phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu; tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe, đối thoại và kịp thời phản ánh tiếng nói của nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để hoạt động HĐND ngày càng công khai, minh bạch, gần dân và hiệu quả hơn. “HĐND TP sẽ giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng hành trách nhiệm với UBND TP trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và HĐND TP, nhất là các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM” - ông nói. Niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất Thay mặt Thường trực và ủy viên UBND TP.HCM phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết đây không chỉ là vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Theo ông, nhiệm kỳ 20262031 là một nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là giai đoạn mà TP.HCM phải bứt phá, tăng tốc, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết HĐND TP khóa XI đòi hỏi bộ máy chính quyền phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN Kiên quyết hành động vì sự phát triển của TP.HCM HĐND TP.HCM sẽ đồng hành với UBND TP trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và HĐND TP, nhất là các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Trước HĐND TP và nhân dân TP, ông Nguyễn Văn Được cam kết bốn nhiệm vụ, nội dung trọng tâm. Trong đó, UBND TP sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, sáng tạo, hành động tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống và xây dựng bộ máy hành chính kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ. TP.HCM sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù cũng như đề xuất cơ chế đặc biệt cho TP. Qua đó, khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững. TP.HCM sẽ chuyển đổi mạnh mẽ tư duy quản lý sang tư duy quản trị và phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp một cách thực chất. TP sẽ quy hoạch tổng thể, mở rộng và khai thác tối ưu không gian phát triển. Trên cơ sở đó, huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, đột phá; giải quyết căn cơ các vấn đề đô thị như giao thông, ngập nước, môi trường, nhà ở, trường học, y tế. “Niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền. Vì vậy, tập thể UBND TP xin hứa sẽ hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm và kiên quyết hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển của TP” - ông nhấn mạnh.• TP sẽ chuyển đổi mạnh mẽ tư duy quản lý sang tư duy quản trị và phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp một cách thực chất. Cần đề xuất các giải pháp đột phá, có tầm nhìn dài hạn Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong bối cảnh một siêu đô thị đặc biệt, TP.HCM đứng trước yêu cầu rất cao về năng lực quản trị hiện đại, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. “Bộ Chính trị cũng đã thống nhất chủ trương để TP.HCM nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt trình Quốc hội xem xét, thông qua. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá về thể chế, nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý vượt trội để TP phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế” - Phó Chủ tịch Quốc hội nói. Trong bối cảnh đó, ông cho rằng HĐND TP.HCM cần đề xuất các giải pháp đột phá, khả thi, có tầm nhìn dài hạn, đồng thời đảm bảo mạch lạc, năng động, sáng tạo trong quyết sách các vấn đề quản trị phát triển TP.HCM. Bí thư Trần Lưu Quang: HĐND phải quyết định chuẩn xác các vấn đề quan trọng

4 Thời sự - Thứ Ba 31-3-2026 thoisu@phapluattp.vn MINH TRÚC thực hiện Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp (DN) cần quán triệt sâu sắc “bốn nguyên tắc” cốt lõi trong tăng trưởng hai con số, trong đó có tăng trưởng thực chất, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn… Đây được xem là định hướng lớn, không chỉ cho giai đoạn trước mắt mà còn mang tính chiến lược dài hạn đối với nền kinh tế. Song bài toán đặt ra cho nền kinh tế không chỉ là tăng tốc mà phải bảo đảm phát triển bền vững. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là yêu cầu không thể chậm trễ, là điều kiện tiên quyết để đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Gắn kết, tạo động lực từ “ba chân kiềng” . Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, năm 2025 ghi nhận nhiều đột phá của kinh tế Việt Nam, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Vậy tình hình sản xuất, kinh doanh của các DN đang diễn ra như thế nào? + Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn: Tính đến hết năm 2025, cả nước có khoảng 1 triệu DN đang hoạt động, tăng hơn 25% so với năm 2020. Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, khí thế khởi sự kinh doanh lan tỏa mạnh mẽ. Từ tháng 5-2025, bình quân mỗi tháng có khoảng 18.000 DN thành lập mới, tăng 38% so với bình quân bốn tháng đầu năm. Năm 2025, cả nước có gần 298.000 DN thành lập mới và trở lại hoạt động. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 33% GDP. Đến hết năm 2025, quy mô thị trường cổ phiếu đạt khoảng 86,7% GDP, thị trường trái phiếu đạt khoảng 30% GDP. số là thách thức lớn. Với tình hình mới, bài toán đặt ra cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế là gì, thưa ông? + Giai đoạn 2026-2030, bối cảnh quốc tế và trong nước đặt ra cả thời cơ lớn lẫn thách thức rất gay gắt. Tôi cho rằng đây vừa là sức ép nhưng cũng vừa là động lực cải cách và chuyển Đây thực chất là một cuộc cải cách toàn diện, trong đó DN được đặt ở vị trí trung tâm của các chính sách và là chủ thể kiến tạo tăng trưởng. Trong đó, DN tư nhân phải thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất; DN nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt, địa bàn trọng yếu… để dẫn dắt khu vực tư nhân, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và công nghệ lõi. Mặt khác, các DN FDI sẽ là nguồn lực bổ sung quan trọng, gắn kết chặt chẽ hơn với DN trong nước. Ba khu vực này phải hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau, tạo thành hệ sinh thái DN năng động, hiệu quả, bền vững. Trong tổng thể đó, chúng ta cần chuyển mạnh nhận thức và cách tiếp cận. DN không chỉ là “đối tượng phục vụ” hay thực thi chính sách mà là chủ thể kiến tạo tăng trưởng và tham gia định hình chiến lược phát triển quốc gia. Các DN lớn phải trở thành lực lượng dẫn Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn: 2 con số là yêu cầu không thể chậm trễ Đáng chú ý, năm 2025, cả nước đã đồng loạt khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 5,2 triệu tỉ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân chiếm gần 75%. Hiện nay, khu vực DN đóng góp khoảng 60% GDP, thu hút hơn 16 triệu lao động. Trong đó, DN nhà nước đóng góp chủ yếu vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong nhiều ngành, lĩnh vực trọng yếu. Khu vực kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế cũng từng bước hình thành các tập đoàn mang thương hiệu tầm cỡ khu vực và quốc tế. Còn khu vực FDI tiếp tục là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế khi Việt Nam đã thuộc nhóm 15 quốc gia thu hút FDI lớn nhất thế giới. “Ba chân kiềng” này đang từng bước gắn kết, tạo động lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc về thể chế, pháp luật, chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời. Việc phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, điều kiện kinh doanh… trong một số lĩnh vực chưa triệt để. Các vấn đề pháp lý tồn đọng của một số dự án đầu tư chưa được giải quyết dứt điểm… DN là chủ thể kiến tạo tăng trưởng . Năm 2026, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động khó lường, áp lực lạm phát cùng xu hướng suy giảm tăng trưởng tại nhiều nền kinh tế lớn thì mục tiêu tăng trưởng hai con đổi mô hình tăng trưởng. Thực tế cho thấy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là yêu cầu không thể chậm trễ, là điều kiện tiên quyết ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể đạt mục tiêu đề ra nếu chỉ dựa vào các động lực truyền thống và cách làm cũ. Chúng ta cần đổi mới mạnh mẽ theo hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Trên nền tảng Nhà nước kiến tạo phát triển, thể chế hiện đại, đồng bộ cần phát huy cao nhất tri thức, khoa học công nghệ cũng như năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia. Để phát triển cần những thay đổi căn bản trong tư duy điều hành, từ “ổn định để phát triển” sang “ổn định để bứt phá”; từ “hỗ trợ” sang “trao quyền và đồng hành” để doanh nghiệp trở thành lực lượng kiến tạo tăng trưởng… Việc đạt tăng trưởng hai con số đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa cải cách thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển công nghệ... Tiêu điểm Cần 38,5 triệu tỉ đồng vốn đầu tư để tăng trưởng hai con số Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 cần khoảng 38,5 triệu tỉ đồng, gấp hơn hai lần so với giai đoạn 2021-2025 (khoảng 17,4 triệu tỉ đồng). Theo đó, vốn đầu tư toàn xã hội phải tăng trưởng bình quân khoảng 16%/năm, nâng tỉ lệ đầu tư/GDP từ khoảng 33% giai đoạn 20212025 lên khoảng 40% giai đoạn 2026-2030. Đại diện Cục Thống kê cho rằng việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết. Đầu tư công cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng then chốt. Tăng cường giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia, nâng cao hiệu quả phân bổ vốn, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí… Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng tri ân doanh nghiệp” vào ngày 27-3. Ảnh: VGP Doanh nghiệp không chỉ là “đối tượng phục vụ” hay thực thi chính sách mà là chủ thể kiến tạo tăng trưởng và tham gia định hình chiến lược phát triển quốc gia. Ảnh: QUANG HUY

5 Thời sự - Thứ Ba 31-3-2026 thoisu@phapluattp.vn Tăng trưởng hai con số là mục tiêu dài hạn mang tính chiến lược để Việt Nam vươn lên trở thành nước có thu nhập cao. Tuy nhiên, đây là thách thức không nhỏ, đặc biệt khi ngay từ đầu năm 2026 đã xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ trọng tâm là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và giữ tỉ giá ổn định. Đây là nền tảng vững chắc để nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn, góp phần cho tăng trưởng thực chất. Bên cạnh đó, cần sử dụng mạnh mẽ hơn các công cụ chính sách tài khóa để hỗ trợ giảm chi phí đầu vào, đồng thời tăng cường điều hành nguồn cung, bảo đảm không xảy ra đứt gãy. Việt Nam cũng có thể tranh thủ cơ hội để thu hút dòng vốn quốc tế khi môi trường đầu tư thay đổi, đặc biệt khi hình thành các trung tâm tài chính quốc tế. Việc chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị cũng được xem là hướng đi quan trọng. Thay vì tăng trưởng bằng mọi giá, chúng ta phải chấp nhận những điều chỉnh phù hợp để đạt được sự bền vững. Để tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần triển khai nhiều trụ cột với hàm lượng kinh tế rõ ràng và cơ sở thực chứng cụ thể, trong đó có cải cách thể chế. Thể chế là nền tảng của tăng trưởng. Nếu thể chế chậm trễ, thiếu minh bạch, không dự báo được, mọi nỗ lực đầu tư sẽ bị triệt tiêu bởi chi phí cơ hội. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần công bố rõ thời gian xử lý hồ sơ đầu tư; thời hạn phê duyệt đất đai, xây dựng; thời gian thông quan; thời hạn hoàn thuế. Nếu trễ hạn, cơ quan có trách nhiệm phải giải trình và chịu chế tài tương ứng. Cách làm này chuyển đổi tư duy từ “quản lý - cấp phép” sang “phục vụ - cam kết”. Khi phí giao dịch càng thấp, hiệu quả phân bổ nguồn lực càng cao, tốc độ tăng trưởng càng lớn. Nếu thủ tục hành chính kéo dài, thiếu dự báo, DN phải chịu “thuế thời gian” và “thuế bất định”. Song song đó là tháo gỡ tâm lý sợ sai để khôi phục động lực quyết định chính sách. Tăng trưởng cao đòi hỏi tốc độ ra quyết định nhanh. Khi cán bộ e ngại trách nhiệm, quá trình phê duyệt bị kéo dài, làm giảm tốc độ luân chuyển vốn và cơ hội thị trường. Chi phí tâm lý có thể tạo ra trì hoãn hệ thống. Do đó cần hoàn thiện pháp luật theo hướng rõ ràng, giảm “vùng xám” phân cấp, phân quyền thực chất đi kèm kiểm soát quyền lực. Điều này giúp làm giảm “chi phí trì hoãn” và cải thiện hiệu suất chính sách bởi ra quyết định chậm sẽ làm mất cơ hội, mất cơ hội là mất tăng trưởng. Một yếu tố nữa là tái định vị chiến lược sản xuất để nâng giá trị gia tăng. Trong chuỗi giá trị toàn cầu, phần lớn giá trị nằm ở khâu thiết kế, R&D, thương hiệu và dịch vụ hậu mãi. Nếu chỉ gia công, tỉ suất lợi nhuận và đóng góp của TFP thấp. Cùng với đó là tăng tỉ trọng giá trị nội địa, liên kết vùng có hiệu quả nhằm tạo ra “quy mô đủ lớn” để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu… Nếu chúng ta triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nền kinh tế sẽ có nền tảng vững chắc để bước vào quỹ đạo phát triển mới. Tăng trưởng hai chữ số không đến từ kỳ vọng mà đến từ cấu trúc kinh tế đúng và quản trị hiệu quả. MINH TRÚC ghi Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, Việt Nam cần tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới và trụ cột quan trọng là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Định hướng này cũng được nhấn mạnh tại Đại hội XIV của Đảng, khi yêu cầu “xác lập mô hình tăng trưởng, rộng hơn là mô hình phát triển mới dựa trên tiến bộ khoa học công nghệ”. Kinh nghiệm từ các “con rồng châu Á” như Hong Kong, Đài Loan, Singapore cho thấy việc ứng dụng công nghệ một cách quyết liệt là chìa khóa để nâng cao năng suất lao động. Từ kinh nghiệm này, Việt Nam nếu muốn đi xa và nhanh cần gia tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), ưu tiên các ngành công nghệ mới có sức lan tỏa lớn, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ năng lượng. Việc đẩy mạnh đầu tư vào khoa học công nghệ không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao khả năng thu hút nguồn lực từ bên ngoài. Trọng tâm giai đoạn tới là cần hướng tới những mô hình phát triển thông minh, phù hợp với xu thế toàn cầu. Đây là tiêu điểm mới, là yếu tố cốt lõi, trụ cột cốt lõi để thực thi thành công mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam. GS-TS HOÀNG VĂN CƯỜNG, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ: Giữ vững nền tảng vĩ mô TS NGUYỄN BÍCH LÂM, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (nay là Cục Thống kê): Thể chế là nền tảng của tăng trưởng PGS-TS NGUYỄN THƯỜNG LẠNG, ĐH Kinh tế quốc dân: Tập trung vào mô hình thông minh Tăng trưởng dắt, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu để nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Phải nhấn mạnh rằng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới đặt ra những thay đổi căn bản trong tư duy điều hành. Cụ thể, từ “ổn định để phát triển” sang “ổn định để bứt phá”; từ “cải thiện môi trường kinh doanh” sang “kiến tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia”; đặc biệt là từ “hỗ trợ DN” sang “trao quyền và đồng hành để DN trở thành lực lượng kiến tạo tăng trưởng”. Hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình mới . Vậy chúng ta cần những giải pháp cụ thể nào để kiên trì mục tiêu tăng trưởng này? + Đầu tiên, về phía cơ quan quản lý, cần quyết liệt hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; bảo đảm quyền tự do kinh doanh và tiếp cận bình đẳng các nguồn lực giữa các khu vực DN. Cùng với đó là hoàn thiện khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới, cho phép áp dụng cơ chế sandbox, cơ chế chuyên biệt nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, trọng tâm là công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chiến lược, công nghệ mới... Về phía DN, theo tôi, cần chủ động đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đồng thời, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh. DN cũng phải tiên phong tham gia các dự án lớn, chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia, trọng điểm…, tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên phục vụ mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Việc nâng cao năng lực sản xuất, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chiến lược sẽ giúp đất nước tiến tới tự lực, tự chủ và tự cường về khoa học công nghệ. Ngoài ra, chúng ta tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã hoặc cam kết sẽ tham gia. Các hiệp hội DN cũng cần tăng cường liên kết giữa các DN - hội viên, giữa DN trong nước và nước ngoài, đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Song song đó, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa Nhà nước và cộng đồng DN. Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu về tốc độ, mà là yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây vừa là nhiệm vụ kinh tế, vừa là sứ mệnh chiến lược để đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong tiến trình đó, DN phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và tạo dựng vị thế của Việt Nam trong bản đồ kinh tế toàn cầu. . Xin cảm ơn ông.• Ý kiến Kinh tế Việt Nam thời gian qua dù đối mặt với nhiều biến động của địa chính trị thế giới nhưng vẫn duy trì nhịp tăng trưởng tốt. Trong nước, các động lực tăng trưởng truyền thống vẫn đóng vai trò chủ đạo và khởi sắc rõ rệt. Trước hết là hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ đã thúc đẩy sản xuất trong nước và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng. Đầu tư khu vực tư nhân gia tăng mạnh mẽ, thể hiện qua số lượng DN thành lập mới và trở lại hoạt động. Đây là cấu phần quan trọng của tổng cầu, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP. Nguồn vốn FDI tiếp tục tăng cả về đăng ký mới và giải ngân, giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh ngay từ đầu năm… Bên cạnh đó, những nỗ lực thúc đẩy kinh tế số, đổi mới sáng tạo và cải thiện môi trường kinh doanh đang tạo nền tảng cho tăng trưởng dựa trên năng suất, công nghệ. Tuy nhiên, diễn biến khó lường ở Trung Đông bắt đầu tác động trực tiếp đến DN như gián đoạn chuỗi cung ứng, tăng chi phí vận tải, bảo hiểm, logistics… Về dài hạn, rủi ro lạm phát toàn cầu có thể khiến các ngân hàng trung ương điều chỉnh chính sách tiền tệ, từ đó gây áp lực lên tỉ giá và lãi suất, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Điều quan trọng nhất lúc này là nâng cao năng lực nội sinh của DN và nền kinh tế. DN cần tăng cường quản trị rủi ro về thị trường, tài chính và tỉ giá. Việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu là cần thiết nhưng phải làm bài bản. Đồng thời, DN cũng phải chủ động tính toán các biến động về chi phí, chuẩn bị kịch bản dài hạn cho tình trạng suy giảm nhu cầu tại các thị trường lớn nếu lạm phát gia tăng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững, thực chất, đầu tư công là cấu phần rất quan trọng của tổng cầu. Với quy mô gần 1 triệu tỉ đồng, nếu giải ngân hiệu quả, nguồn vốn này sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng, mở ra không gian tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển hạ tầng, đổi mới sáng tạo và kích thích đầu tư tư nhân. Ngoài ra, Việt Nam có thị trường hơn 100 triệu dân, với cơ cấu dân số trẻ cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tiêu dùng… Mặc dù nền kinh tế và thị trường tiền tệ nhìn chung vẫn duy trì sự ổn định, song tôi khuyến nghị ưu tiên hàng đầu hiện nay vẫn là giữ vững kinh tế vĩ mô. Đồng thời có các chính sách hỗ trợ DN vượt qua khó khăn, đặc biệt là kiểm soát lạm phát và ổn định tỉ giá. Đây là hai chỉ số có ý nghĩa then chốt đối với sự ổn định của nền kinh tế. Tuy nhiên, việc đạt được các mục tiêu này không thể chỉ dựa vào chính sách tiền tệ mà cần có sự phối hợp chặt chẽ với các chính sách khác như tài khóa, điều hành thị trường và các biện pháp hỗ trợ sản xuất. Bên cạnh đó, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thể chế và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Đây là những yếu tố then chốt giúp DN củng cố các động lực tăng trưởng hiện có và đầu tư vào các mô hình tăng trưởng mới. TS LÊ DUY BÌNH, Giám đốc Economica Việt Nam Động lực tăng trưởng từ nội lực và đầu tư công

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 31-3-2026 Đối với thủ tục, luật sửa đổi theo hướng đơn giản hóa và linh hoạt hơn: Mở rộng hình thức nộp đơn điện tử cho mọi thủ tục, chuyển từ quy định liệt kê hồ sơ sang nguyên tắc chung, đồng thời tăng trách nhiệm của người nộp đơn về tính trung thực của thông tin… Mở đường công nghệ mới Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (có hiệu lực từ ngày 1-4-2026) đã có nhiều thay đổi quan trọng, theo hướng cập nhật thực tiễn công nghệ mới, tăng cường quản lý và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Luật điều chỉnh lại khái niệm chuyển giao công nghệ theo hướng mở rộng. Không chỉ dừng ở việc chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, chuyển giao công nghệ được xác định là hoạt động gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đưa công nghệ vào ứng dụng thực tiễn. Đồng thời, luật bổ sung khái niệm “công nghệ xanh”, với các tiêu chí rõ ràng như tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và thân thiện với môi trường, góp phần phát triển bền vững. Luật quy định rõ hơn quyền chuyển giao công nghệ. Việc đồng ý của chủ sở hữu phải thể hiện bằng văn bản hoặc hình thức hợp pháp khác; bên nhận được quyền cải tiến, phát triển và khai thác công nghệ theo quy định; đồng thời làm rõ việc xác lập, bảo vệ quyền sở hữu và sử dụng công nghệ, cũng như tách bạch giữa quyền công nghệ với quyền đối với sản phẩm, thiết bị chứa công nghệ. Bảo đảm quyền của người bị trục xuất Nghị định 59/2026 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2026, thay thế Nghị định 142/2021 và bãi bỏ Điều 66 Nghị định 282/2025). Nghị định mới bổ sung quyền của người bị trục xuất. Theo đó, người bị trục xuất được liên hệ, thông báo với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của nước mà mình là công dân; được yêu cầu xem xét lại quyết định xử phạt trục xuất. Nghị định 59/2026 cũng quy định cơ chế thi hành trục xuất trong trường hợp không có khả năng nộp phạt tiền. Khi người vi phạm không có tài sản hoặc không có khả năng tài chính để thi hành hình thức phạt tiền, đồng thời cần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội thì được thi hành ngay hình thức xử phạt trục xuất và chấm dứt việc cưỡng chế sau khi đã trục xuất. Dữ liệu người dân cung cấp có thể làm căn cứ để xác minh, xử phạt vi phạm hành chính Nghị định 61/2026 quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2026). Nghị định này tập trung vào quy định chuẩn hóa việc sử dụng dữ liệu do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện, xử lý vi phạm hành chính. Một nội dung quan trọng của nghị định là thiết lập tiêu chí pháp lý đối với dữ liệu được sử dụng làm căn cứ xử phạt. Dữ liệu phải thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định; không xâm phạm quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm; phản ánh khách quan, chính xác, trung thực về hành vi vi phạm, thời gian, địa HUỲNH THƠ Từ ngày 1-4-2026, nhiều luật và nghị định chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn, thế chấp, đầu tư Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1-4-2026) đã luật hóa các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Luật giao Chính phủ quy định chi tiết việc xác lập quyền đối với các đối tượng được tạo ra có sử dụng AI, đồng thời khẳng định nguyên tắc cốt lõi: Tác giả, nhà sáng chế phải là con người, AI không được công nhận là chủ thể quyền. Luật cũng cho phép tổ chức, cá nhân sử dụng dữ liệu SHTT đã công bố để nghiên cứu, thử nghiệm, huấn luyện AI nhưng phải bảo đảm không gây ảnh hưởng bất hợp lý đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu. Với việc bổ sung Điều 8a, luật cho phép quyền SHTT được sử dụng để góp vốn, thế chấp, đầu tư và thực hiện các giao dịch thương mại, đồng thời yêu cầu chủ sở hữu phải có cơ chế quản trị nội bộ đối với tài sản này. Nhà nước cũng khuyến khích khai thác quyền SHTT nhằm huy động nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh. Nghị định 61/2026 cho phép tiếp nhận dữ liệu do người dân cung cấp để làm căn cứ xác minh nhưng phải đảm bảo trung thực, khách quan và không xâm phạm quyền riêng tư. Ảnh: Cục CSGT điểm và đáp ứng yêu cầu về thời hạn sử dụng. Nếu đáp ứng các điều kiện này, dữ liệu được sử dụng làm căn cứ xác minh, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính. Nghị định cũng mở rộng thẩm quyền cho công an cấp xã trong phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm việc được trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật và tiếp nhận dữ liệu do người dân cung cấp. Về trình tự xử lý, nghị định quy định thời hạn xác minh dữ liệu không quá 30 ngày, trường hợp phức tạp không quá 60 ngày. Sau khi xác minh, cơ quan có thẩm quyền phải kết luận vụ việc: Nếu có vi phạm thì lập biên bản, xử phạt hoặc chuyển hồ sơ; nếu không đủ căn cứ thì không xử phạt; nếu có dấu hiệu tội phạm hoặc dữ liệu được cung cấp có dấu hiệu làm giả, làm sai lệch thì chuyển cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.• Nhà nước khuyến khích khai thác quyền sở hữu trí tuệ nhằm huy động nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh. Làm rõ trách nhiệm của từng người vi phạm Nghị định 69/2026 sửa đổi Nghị định 106/2025, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH; có hiệu lực thi hành từ ngày 20-4-2026. Nghị định bổ sung quy định về xử lý trong trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần. Theo đó, trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính nhiều lần đối với một hành vi vi phạm trong một cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC thì không bị xử phạt từng hành vi vi phạm hành chính mà xử phạt một hành vi vi phạm hành chính áp dụng tình tiết tăng nặng. Nghị định này làm rõ trách nhiệm pháp lý theo từng chủ thể thực tế sử dụng cơ sở. Cụ thể, các tổ chức cùng hoạt động trong một cơ sở, cũng như người thuê, mượn, ở nhờ đều có thể bị xử phạt tương ứng với phần trách nhiệm của mình, thay vì dồn trách nhiệm chung cho một chủ thể như trước. phapluat@phapluattp.vn Tưởng “người rừng” sống giữa rừng sâu, hóa ra là nghi phạm trốn truy nã Ngày 30-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết sau thời gian truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ A Triêk (31 tuổi, trú xã Đăk Pxi) khi đang lẩn trốn trong rừng sâu. Theo thông tin ban đầu, A Triêk trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn từ ngày 27-4-2025. Đến ngày 30-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản. Để tránh sự truy bắt, A Triêk vào rừng sâu sinh sống biệt lập, duy trì lối sống gần như “người rừng”. A Triêk không sử dụng lửa, ăn cây rừng, uống nước suối và thường xuyên di chuyển qua các khe núi, suối sâu nhằm tránh bị phát hiện. Quá trình truy tìm gặp nhiều khó khăn do nghi phạm hạn chế tối đa việc để lại dấu vết. Tuy nhiên, qua bám địa bàn và nguồn tin từ người dân, Công an xã Đăk Mar đã xác định được khu vực nghi vấn. Sáng 25-3, lực lượng chức năng tổ chức mật phục, bất ngờ tiếp cận và khống chế thành công A Triêk, đảm bảo an toàn. Vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. NGUYỄN YÊN Dùng chiêu cũ mời gọi đầu tư lãi “khủng” vẫn chiếm đoạt được 151 tỉ đồng Ngày 30-3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Huyền Trang (sinh năm 1990) mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2020, Trang thành lập Công ty TNHH Bizkols Entertainment nhưng công ty chỉ là hình thức. Do cần tiền để sử dụng vào các mục đích cá nhân nên Trang đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc công ty của Trang đang hợp tác quảng cáo cho các nhãn hàng trong lĩnh vực dược phẩm (Laminkid, Decumar), game online (như Yêu Linh Giới, Kiếm Thế, Genshim impact...), đồ điện tử gia dụng (Panasonic), bệnh viện nha khoa; rượu vang Dropia; booking Kols (quảng cáo có sự tham gia của người nổi tiếng để tăng uy tín và chất lượng sản phẩm)... Từ đó, bị cáo huy động tiền của những nhà đầu tư và hứa hẹn sẽ thanh toán lợi nhuận cao 3%-15%/tháng, tùy vào từng loại sản phẩm và thời hạn cam kết khác nhau. Trong thời gian từ tháng 10-2018 đến ngày 1-1-2022, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt 151 tỉ đồng của 35 bị hại. Bị cáo đã trả hơn 81 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng. BÙI TRANG Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4-2026 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ... sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-4-2026. A Triêk tại cơ quan công an.

7 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 31-3-2026 phapluat@phapluattp.vn Ngày 30-3, VKSND TP.HCM tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong việc thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công trên địa bàn TP.HCM. Quy chế phối hợp với sự tham gia của 16 cơ quan, gồm: VKSND TP.HCM; Công an TP.HCM; TAND TP.HCM; Thi hành án dân sự TP.HCM; Thanh tra, Sở Tài chính, Sở NN&MT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở VH&TT, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Du lịch, Sở An toàn thực phẩm, Thuế TP.HCM. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Huỳnh Thị Ngọc Hoa cho biết trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN gắn với mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm công bằng xã hội, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm bảo vệ lợi ích công và nhóm yếu thế trong xã hội. Ngày 24-6-2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết 205, thể chế hóa chủ trương tại Kết luận 120 của Bộ Chính trị về đề án “Nghiên cứu hoàn thiện quy định của pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự là nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công nhưng không có người đứng ra khởi kiện”. Bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa cho biết để Nghị quyết 205 thực sự đi vào đời sống xã hội và đạt hiệu quả cao, VKSND TP.HCM đã chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp và các sở, ngành để xây dựng quy chế phối hợp. Quy chế với hình thức phối hợp đa dạng, sử dụng ứng dụng số và nội dung phối hợp xuyên suốt cả quá trình từ việc cung cấp thông tin, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ đến việc thông báo, kiến nghị khởi kiện, hỗ trợ khởi kiện, VKS khởi kiện và tham gia vào việc giải quyết vụ việc tại tòa án... Quy chế này là cơ sở, điều kiện cho các cơ quan và VKS thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, tôn chỉ, mục đích bảo vệ quyền dân sự của chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công. Trình bày về sự cần thiết xây dựng quy chế phối hợp, Trưởng phòng Kiểm sát án dân sự VKSND TP.HCM Hà Thị Thúy Hằng khẳng định Nghị quyết 205 quy định rõ trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan với VKS và tòa án trong quá trình triển khai thực hiện. “Mỗi cơ quan, với lĩnh vực hoạt động đặc thù đều có chức năng, nhiệm vụ, uy tín và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, nắm bắt kịp thời thông tin, những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội. Sự phối hợp của các cơ quan chính là cầu nối quan trọng giúp VKSND TP kịp thời tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 205” - bà Hằng khẳng định. SONG MAI BÙI TRANG Ngày 30-3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ (nay là Bộ NN&MT) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác, trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan. Vụ án này, bị cáo Hoàng Văn Thắng bị xét xử về tội nhận hối lộ. Cùng hầu tòa về tội danh này còn có: Trần Tố Nghị, cựu quyền cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Nguyễn Hải Thanh, cựu phó cục trưởng kiêm giám đốc Ban 4; Trần Văn Lăng, cựu giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu giám đốc Ban 8; bị cáo Nguyễn Văn Dân (giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị truy tố ba tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Chúc Tết, gửi quà các dịp lễ “mỗi lần dăm ba chục” Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dân thừa nhận truy tố là đúng, không oan sai; bản thân thiếu hiểu biết trong quản trị và không ngờ hậu quả nghiêm trọng như thế này, nếu biết đã không vi phạm. Ông Dân khai có biết về dự án Bản Mồng tại tỉnh Nghệ An với tổng cộng 256 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 36 do Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 (Ban 4) làm chủ đầu tư có giá trị hơn 1.043 tỉ đồng. Khi biết về dự án, ông Dân đến gặp ông tại nhà riêng để xin đấu thầu và trúng thầu. Ông Dân khai có quen biết vị thứ trưởng khi ông Thắng từng đi khảo sát công trường ở một dự án trước đó. Khi đến gặp cựu thứ trưởng, ông Thắng có mang theo một túi xách có chứa 200.000 USD. “Đây là số tiền tự bị cáo đưa, bị cáo để túi xách bên cạnh bàn uống nước và chỉ nói là gói quà” - ông Dân khai. Sau khi ông Dân về, ông Thắng không đề cập, phản hồi gì đến số tiền này. Sau này, ông Dân còn đến chúc Tết và gửi quà các dịp lễ, “mỗi lần dăm ba chục… chắc khoảng 500 triệu đồng”. Sau đó, ông Thắng giới thiệu ông Dân sang gặp bị cáo Nghị. Khi đến gặp ông Nghị thì ông Nghị giới thiệu ông Dân vào Ban 4 gặp bị cáo Nguyễn Hải Thanh. Khi gặp, ông Thanh nói ủng hộ và bảo ông Dân làm việc với ông Hoàng Xuân Thịnh cấp phó. Bị cáo Dân thừa nhận có hứa hẹn, thỏa thuận “ở ngoài làm như thế nào thì ở trong này cũng có quà cảm ơn như thế. Mức quà khoảng 5%-7%”. Ông Dân khai sau khi trúng thầu đã đưa 5 tỉ đồng cho Hoàng Xuân Thịnh để cảm ơn tập thể Ban 4. Sau này, ông Dân có đưa cho bị cáo Thanh 10 tỉ đồng, đưa làm hai lần. Theo ông Dân, đây là số tiền mà ông Thanh vay trong giai đoạn làm dự án Bản Mồng. Năm 2022, ông Thanh có trả lại 5 tỉ đồng, còn 5 tỉ đồng, ông Dân cảm ơn. Cùng với việc trả tiền, ông Thanh yêu cầu ông Dân ký vào giấy vay tiền, trả tiền do ông Thanh soạn sẵn. Tại tòa, ông Dân nói sau này mới hiểu mục đích là để tránh tội nhận hối lộ. “Đây là một cái giá rất đắt cho bị cáo” Tại tòa, cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai đã nghe rõ những lời trình bày trước đó của bị cáo Nguyễn Văn Dân. “Việc nhận tiền của bị cáo Dân là hành động rất sai, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước” - bị cáo Thắng trình bày. Theo bị cáo Thắng, lúc đó bị cáo chỉ nghĩ “mình làm tốt, anh em đến cảm ơn thì nhận thôi”. Bởi trong các công trình Dân tham gia, có nhiều công trình rất khó khăn, bản thân bị cáo đã cùng anh em lăn lộn để tháo gỡ. Sau khi Dân gặp, bị cáo Cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng. Ảnh: HOÀNG HUY Cựu thứ trưởng hối hận vì đã nhận 200.000 USD Cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai khi nhận tiền chỉ nghĩ “mình làm tốt, anh em đến cảm ơn thì nhận thôi”. gọi điện thoại cho bị cáo Nghị, nói anh Dân đến gặp tôi, nhà thầu này tôi ủng hộ nhưng phải làm theo luật. Sau đó bị cáo không có bất cứ tiền nong gì cho đến khi bị cáo nghỉ hưu. Về việc nhận 200.000 USD của bị cáo Dân tại nhà, bị cáo Thắng ngậm ngùi “nếu bị cáo không nhận tiền thì không thể vướng vào vòng pháp luật. Cái sai của bị cáo là nhận tiền. Bị cáo rất ăn năn khi không giữ được thanh danh của người làm thủy lợi”. Lúc bị cáo Dân về, bị cáo mới biết có tiền. Lúc đó bị cáo không đấu tranh được với chính mình. Quá trình khai báo, bị cáo Thắng thừa nhận ngoài nhận 200.000 USD nêu trên, từ năm 2010 đến khi bị cáo nghỉ hưu khoảng 7-8 năm, vào dịp lễ, Tết và đi thăm công trường, bị cáo có nhận của Dân khoảng 500 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, bị cáo có tâm nguyện khai hết, không giấu điều gì nên bị cáo bảo gia đình khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận ngay trong ngày. Tổng số tiền gia đình bị cáo chuyển khoản vào tài khoản của cơ quan điều tra là hơn 6,2 tỉ đồng. Trả lời câu hỏi “bị cáo nhận thức thế nào về tội danh”, bị cáo Thắng nói: “Đây là một cái giá rất đắt cho bị cáo. Bị cáo đã không giữ được lời hứa trước Đảng, giữ gìn pháp luật của Nhà nước, không giữ được thanh danh của những người làm thủy lợi. Bị cáo rất hối hận”.• Bị cáo Thắng thừa nhận ngoài nhận 200.000 USD nêu trên, từ năm 2010 đến khi bị cáo nghỉ hưu khoảng 7-8 năm, vào dịp lễ, Tết và đi thăm công trường, bị cáo có nhận của Dân khoảng 500 triệu đồng. Gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng Theo cáo buộc, trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công năm gói thầu ở bốn dự án, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNT, trong đó có cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu quyền cục trưởng Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án. Bị cáo Dân bị cáo buộc đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, từ đó để những người này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân lập hồ sơ đề xuất tài chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này cùng các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng năm gói thầu. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỉ đồng. TP.HCM: 16 cơ quan ký quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết 205 bảo vệ người yếu thế VKSND TP.HCM ký kết quy chế phối hợp với 15 cơ quan, ban ngành tại TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

