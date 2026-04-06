Bộ Tư pháp đề xuất sửa nhiều quy định để nâng cao chất lượng luật sư KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA XVI: “Thể chế bền vững, đất nước sẽ hùng cường” NHÂN NGÀY SỨC KHỎE TOÀN DÂN: Người dân TP.HCM được khám bệnh miễn phí Những lưu ý quan trọng sau khi mua nhà để tránh bị phạt SỐ 069 (7640) - Thứ Hai 6-4-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào chiều 31-3. Ảnh: QUỐC HỘI trong so nay TP.HCM sẽ chi gần 38.000 tỉ đồng cho 24 dự án chống ngập trang 9 trang 4 trang 14 Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trang 6 trang 2+3 trang 12 Trả lời tòa về việc nhận hối lộ 200.000 USD, cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nói “mình làm tốt, anh em đến cảm ơn thì nhận thôi”. Cũng vậy, bị cáo Trần Tố Nghị, cựu quyền cục trưởng, nói mình nhận hối lộ 13 tỉ đồng là “người ta cảm ơn mình thì mình nhận thôi”. Tiền tỉ chớ có phải… lá mít đâu mà nói nhẹ tựa lông hồng vậy trời! (Xem tiếp trang 7) Luật và đời l Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định các vấn đề nhân sự Nhậnhốilộhàngtỉmàbảoquà cảm ơn: Ơn nghĩa gì ở đây!

3 2 CHÂN LUẬN thực hiện Hôm nay (6-4), kỳ họp thứ nhất Quốc hội (QH) khóa XVI chính thức khai mạc. Kỳ họp diễn ra trong 11 ngày, chia làm hai đợt, dự kiến bế mạc vào ngày 24-4, bàn nhiều nội dung quan trọng, mang tính quyết định với sự phát triển của đất nước trong cả nhiệm kỳ. Bên cạnh xem xét, quyết định công tác nhân sự, tổ chức bộ máy QH, Chính phủ, các ủy ban của QH thì các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia… giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra thảo luận, quyết định tại kỳ họp, góp phần đặt nền tảng cho một chặng đường mới. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại biểu (ĐB) QH Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính, đã chia sẻ những trăn trở về thể chế và kỳ vọng làm sao tạo được khung khổ pháp lý thuận lợi nhất, giúp người dân, doanh nghiệp yên tâm làm việc. Thời sự - Thứ Hai 6-4-2026 Thời sự - Thứ Hai 6-4-2026 thoisu@phapluattp.vn thoisu@phapluattp.vn thiện thì cần xem xét bãi bỏ đồng loạt những văn bản, nghị định, thông tư, điều khoản không còn phù hợp hoặc chồng chéo. Số lượng phải song hành với chất lượng và đó phải là phương châm của QH, Chính phủ trong thời gian tới. . Ông nhiều lần đề xuất lập một cơ quan giám sát cải cách thể chế độc lập, không phụ thuộc vào các bộ, ngành? + Đây là đề xuất tôi nhận đặc biệt trong các kỳ họp bất thường. Ông đánh giá thế nào về sự cân bằng giữa tốc độ và chất lượng lập pháp? + Tốc độ là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh kinh tế biến động nhanh. Chúng ta không thể để doanh nghiệp, nền kinh tế chờ đợi trong khi các điểm nghẽn pháp lý đang gây thiệt hại từng ngày. Những kỳ họp bất thường của QH khóa XV đã thể hiện quyết tâm và tinh thần đổi mới rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, đảm bảo tốc độ và chất lượng là một thách thức. Có thể hiểu khi một đạo luật được thông qua vội vàng, thiếu tham vấn đầy đủ các bên liên quan thì hậu quả nếu có sẽ là luật phải sửa đổi, nghị định hướng dẫn chậm, doanh nghiệp loay hoay trong trạng thái không chắc chắn pháp lý. Chi phí của việc “làm nhanh nhưng làm lại” đôi khi còn cao hơn chi phí “làm chắc, làm đúng”. Với yêu cầu này, nhiệm kỳ XVI đòi hỏi từng ĐBQH, cơ quan của QH, cơ quan tham mưu, soạn thảo, xây dựng chính sách phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phối hợp chặt chẽ và tham vấn thực chất để đảm bảo cả hai yêu cầu này. Tầm nhìn thể chế cho kỷ nguyên mới . Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và đã được QH nhanh chóng thể chế hóa bằng Nghị quyết 198. Ông đánh giá những bước đi này thế nào? + Đây là bước tiến cả về tư duy chính sách lẫn quyết tâm chính trị. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 và QH nhanh chóng thể chế hóa phản ánh sự đồng bộ giữa định hướng chính trị và hành động lập pháp. Quan trọng hơn, Nghị quyết 68 và Nghị quyết 198 đặt ra những tư duy mới rất căn bản rằng kinh tế tư nhân phải là một động lực quan trọng nhất, Nhà nước phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo. Nếu những tư duy này được thực thi nhất quán, tác động sẽ rất lớn. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng nghị quyết dù tốt đến đâu cũng chỉ là điểm khởi đầu. Quan trọng là hệ thống luật pháp phải được rà soát và điều chỉnh đồng bộ, các cơ quan thực thi phải thay đổi thực sự trong hành vi. Sự thuận lợi, hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo chính xác nhất chất lượng chính sách pháp luật. . Nhiều năm gần đây doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh về quy mô nhưng chất lượng, năng lực đổi mới sáng tạo vẫn hạn chế. Đâu là nguyên nhân gốc rễ, thưa ông? + Vấn đề này khó trả lời ngắn gọn và có nhiều lý do nhưng tôi cho rằng điều mấu chốt là môi trường kinh doanh chưa thực sự tạo ra áp lực cạnh tranh lành mạnh đủ mạnh để buộc doanh nghiệp phải đổi mới. Khi doanh nghiệp còn có thể tồn tại và thậm chí phát triển nhờ quan hệ, khai thác ưu đãi chính sách, tận dụng “rào cản” pháp lý…, họ sẽ không có động lực đầu tư dài hạn, thực chất vào công nghệ, nhân tài… Kế đó, hệ thống giáo dục và thị trường lao động chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Qua tiếp xúc, tôi thấy nhiều doanh nghiệp chưa ý thức được chiến lược phát triển dài hạn, năng lực quản trị còn hạn chế và chưa có tinh thần “vượt trên sự tuân thủ”. Một điều nữa là sự an toàn để doanh nghiệp dám chấp nhận rủi ro, đổi mới sáng tạo và đầu tư dài hạn. Bản chất của đổi mới là chấp nhận rủi ro nhưng khi chính sách bất ổn, doanh nghiệp sẽ chọn cách an toàn. Nội dung này đã được nhấn mạnh trong Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân nhưng quan trọng hơn, thách KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA XVI: “Thể chế bền vững, đất nước sẽ hùng cường” Thể chế “đột phá của đột phá” nhìn từ nghị trường . Phóng viên: Chúng ta đang trong những giờ phút chuyển giao giữa nhiệm kỳ cũ và mới. Trên nghị trường QH, ông từng nhấn mạnh rằng cải cách thể chế không chỉ là “cắt giảm thủ tục” mà phải là “cắt giảm chi phí tuân thủ”. Ông có thể giải thích rõ hơn về điều này? + Ông Phan Đức Hiếu: Đây là điểm mấu chốt. Thủ tục hành chính là một phần nổi của cả tảng băng. Chúng ta cắt giảm được số lượng thủ tục, giảm thời gian xử lý hồ sơ là điều tốt nhưng chi phí tuân thủ còn bao gồm nhiều thứ vô hình hơn. Đó là chi phí cơ hội khi doanh nghiệp chờ đợi quyết định hành chính; chi phí để duy trì đội ngũ pháp chế, kế toán nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định; chi phí rủi ro pháp lý khi quy định không rõ ràng. Nhiều khảo sát cho thấy doanh nghiệp Việt Nam dành tỉ lệ thời gian quản lý rất cao cho xử lý các vấn đề pháp lý, tuân thủ quy định thay vì tập trung vào kinh doanh. Đó mới là chi phí thực sự ăn mòn năng lực cạnh tranh. Tôi rất mong Chính phủ, các cơ quan tham mưu, soạn thảo chính sách trong thời gian tới đặc biệt lưu ý có giải pháp cho vấn đề này. Đối với quy định đã ban hành, bên cạnh sửa đổi, hoàn thấy cần thiết và nhiều lần có ý kiến. Lý do tôi đưa ra xuất phát từ một nghịch lý: Các bộ, ngành vừa ban hành quy định, vừa rà soát cắt giảm quy định của chính mình thì hiệu quả không cao. Điều này luôn tiềm tàng xung đột lợi ích, rất khó để có sự khách quan. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các nước cải cách thành công đều có một cơ quan độc lập, đủ thẩm quyền để giám sát, thúc đẩy, áp đặt lộ trình cải cách xuống các bộ, ngành và tự thực hiện chương trình cải cách độc lập. Ý tưởng này đã nhận được sự quan tâm và đồng tình của nhiều ĐB, chuyên gia. Tôi hy vọng kiến nghị này sẽ được Chính phủ, cơ quan liên quan trong nhiệm kỳ tới nghiên cứu, xem xét và quyết định. . QH đã thông qua nhiều đạo luật lớn với tốc độ rất nhanh, Nghị quyết dù tốt đến đâu cũng chỉ là điểm khởi đầu. Quan trọng là hệ thống luật pháp phải được rà soát và điều chỉnh đồng bộ, các cơ quan thực thi phải thay đổi thực sự trong hành vi. Khởi đầu một nhiệm kỳ mới, câu chuyện thể chế vẫn sẽ là yếu tố tiên quyết cho những định hướng phát triển của đất nước, đạt những mục tiêu cao được đề ra trong văn kiện, nghị quyết của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào chiều 31-3. Ảnh: QH QH khóa XVI bắt đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh rất đặc biệt: Đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, bộ máy nhà nước vừa trải qua sắp xếp lại tổ chức quy mô lớn, hệ thống pháp luật cũng được nhìn nhận lại một cách căn bản. Đây là thời điểm hiếm có để QH khẳng định vai trò dẫn dắt trong kiến tạo thể chế, không chỉ với tư cách cơ quan lập pháp mà còn là người bảo vệ sự thống nhất và chất lượng của toàn bộ hệ thống luật pháp. Điều đáng mừng là nhận thức chung đã thay đổi rõ rệt. Giờ đây, các vấn đề được tập trung vào việc luật đã đủ rõ ràng, có mâu thuẫn với nhau, có được thực thi thống nhất trên cả nước và quan trọng nhất là có tạo ra được động lực phát triển mạnh mẽ hay không? Đó là những câu hỏi đúng và QH khóa XVI có cơ hội lịch sử để trả lời. Tôi kỳ vọng QH sẽ đặt trọng tâm vào chất lượng lập pháp hơn là số lượng luật được thông qua. Mỗi dự luật cần được đánh giá tác động thực chất, lượng hóa được chi phí xã hội phải gánh chịu để tuân thủ. Luật cũng phải bảo đảm tính ổn định để người dân, doanh nghiệp yên tâm lập kế hoạch dài hạn. Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, QH cần giữ vững nguyên tắc thống nhất thị trường quốc gia, không để phân quyền dẫn đến phân mảnh, không để mỗi địa phương trở thành một “hệ thống luật pháp riêng”. Một điểm nữa tôi cho là rất quan trọng: QH nên mở rộng cơ chế để các chủ thể chịu tác động, gồm người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, được tham gia thực chất ngay từ giai đoạn thiết kế chính sách. Luật tốt là luật được viết cùng với những người sẽ sống với nó chứ không phải luật viết xong rồi mới hỏi ý kiến. Nhìn tổng thể, khi cả hệ thống chính trị đều xác định thể chế là “đột phá của đột phá”, khi QH có một nhiệm kỳ mới với năng lượng mới thì đây chính là thời điểm chín muồi để chuyển từ số lượng sang chất lượng trong lập pháp, biến luật pháp thực sự trở thành động lực phát triển. Khi trúng cử ĐBQH, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là bản thân mình mà là bản Văng Môn. Người Ơ Đu chúng tôi gọi là Tày Hạt, nghĩa là “người đói rách”, chỉ có khoảng 700 nhân khẩu. Trong suốt lịch sử QH Việt Nam, chưa bao giờ có một người Ơ Đu ngồi ở đây, cho đến hôm nay. Tôi kể điều đó vì nó nhắc tôi nhớ mình đang đại diện cho ai và trách nhiệm đó lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ vinh dự nào. Tôi là giáo viên tiểu học và giờ đây khi trở thành ĐBQH, tôi đặc biệt quan tâm đến các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi mong muốn các chính sách sẽ đến được với đúng người, đúng đối tượng cần được hỗ trợ. Địa bàn tôi trúng cử là nơi thụ hưởng của nhiều chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia. Các chương trình này cần được triển khai tốt, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Vì vậy, tôi mong mình sẽ góp phần giúp đồng bào Ơ Đu nói riêng, đồng bào dân tộc thiểu số nói chung được thụ hưởng những chính sách tốt của Đảng, Nhà nước. Tôi mới 24 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm, vì vậy điều trước tiên là tôi cần làm việc nghiêm túc mỗi ngày, lắng nghe nhiều hơn từ các ĐBQH khác để hoàn thiện mình. CHÂN LUẬN ghi Qua gần 40 năm Đổi mới, “đưa luật vào cuộc sống” vẫn luôn là nhu cầu và đòi hỏi rất bức thiết. Câu chuyện đặt ra là làm sao có thể áp dụng luật mà không phải chờ thông tư, nghị định…? Tôi cho rằng khi một văn bản có hiệu lực cần được đi thẳng vào cuộc sống, cơ quan cấp dưới chỉ được ban hành văn bản hướng dẫn khi trong luật nêu rõ và có ủy quyền. Tiếp đó, văn bản đi thẳng vào các quyền và nghĩa vụ, chế tài. Việc không thanh toán thù lao theo độ dài của dự thảo nên ai cũng có nhu cầu ngắn gọn, không có nhu cầu cắt dán, làm dày, làm dài văn bản. Mặt khác, chế tài không nhất thiết là kỷ luật, cách chức… mà thể hiện ở việc văn bản nêu rõ nguyên tắc suy đoán. Cụ thể, mọi sự im lặng, chậm trễ của cơ quan thực thi pháp luật được hiểu là sự đồng ý. Mọi sự thiếu rõ ràng, chi tiết thì quyền tự do diễn giải sẽ thuộc về người dân, doanh nghiệp hoặc tòa án. Hành pháp là lực lượng cọ xát trực tiếp với xã hội kinh tế thị trường nhưng cũng là cơ quan cấp phép, tiến hành các thủ tục hành chính. Do đó, khi bị đặt vào tình thế “xung đột lợi ích”, lẽ tự nhiên họ sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn theo hướng “tạo cơ chế xin-cho”, tạo điểm mờ để giải thích kiểu gì cũng đúng. Và khi luật không đi vào được cuộc sống, trước hết cần tự soi lại xem luật đó đã đủ chất lượng chưa? TS VÕ TRÍ HẢO, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam: Luật cần đi thẳng vào cuộc sống Ông ĐẬU ANH TUẤN, Phó Tổng thư ký VCCI: Thời điểm chín muồi chuyển từ số lượng sang chất lượng lập pháp Đại biểu LO THỊ BẢO VY (đoàn Nghệ An): “Tôi mang theo tiếng nói của dân tộc lần đầu tiên có ĐBQH” Ý kiến thức hơn sắp tới là chuyển hóa chính sách thành sự an tâm thực sự của cộng đồng doanh nghiệp. . Ông nhìn nhận như thế nào về sự thay đổi của thể chế, sau nhiều năm nghiên cứu? + Nhìn lại 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đi từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường định hướng XHCN và đó là một cuộc cách mạng thể chế thực sự. Ngày càng nhiều đạo luật được cải thiện, nhiều thủ tục được cắt giảm, quy định bất hợp lý được bãi bỏ... Đó là bằng chứng rất cụ thể rằng thể chế đã thay đổi. Điều tôi tin tưởng và kỳ vọng là khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, thể chế sẽ là yếu tố quyết định. Chỉ có thể chế tốt mới giải phóng toàn bộ tiềm năng của đất nước, thu hút đầu tư chất lượng cao và tạo ra nền kinh tế đổi mới sáng tạo. Thể chế là nền tảng, nếu nền tảng vững thì đất nước sẽ hùng cường. . Xin cảm ơn ông.• Trong những nhiệm kỳ qua, tôi cùng các ĐBQH đã có những đóng góp vào quá trình hoàn thiện pháp luật về đầu tư, kinh doanh như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch… đặc biệt là những nội dung liên quan đến cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải thiện thủ tục gia nhập thị trường, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Có những thay đổi trong luật tưởng chừng nhỏ nhưng có thể tác động có ý nghĩa đến cả cộng đồng doanh nghiệp - đó là kết quả thực sự của công tác lập pháp. Dù vậy, vẫn còn những điều khiến tôi“nuối tiếc”. Đầu tiên là hiệu quả thực thi luật. Có một thực tế rằng nhiều đạo luật tốt nhưng văn bản hướng dẫn chi tiết chất lượng giảm đáng kể hoặc không đảm bảo tính kịp thời, thậm chí có những quy định hướng dẫn không đúng tinh thần luật gốc. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo QH, các ủy ban, ĐB đã nhìn ra được và có những chuẩn bị nhất định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát văn bản trong nhiệm kỳ tới. Thứ hai là tính nhất quán và bền vững của cải cách. Cải cách thực sự cần được thể chế hóa và để làm được điều đó, cần thời gian cũng như quyết tâm lớn hơn những gì đã làm được trong nhiệm kỳ qua. Cuối cùng, mỗi cá nhân như tôi chỉ có thể bó hẹp trong một phạm vi chuyên môn chuyên sâu nhất định trong khi phạm vi công việc của QH là rất rộng lớn. Do đó, bản thân tôi thấy tiếc khi chưa tham gia được rộng hơn vào những nội dung công việc của QH. ĐBQH PHAN ĐỨC HIẾU Những điều còn dang dở trở thành động lực Hôm qua (5-4), tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy QH với các Tổ trưởng Tổ Đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu QH các tỉnh, TP trước kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng các tổ trưởng Tổ Đảng, Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu QH các tỉnh, TP vừa mới được bầu. “Các tổ trưởng Tổ Đảng, trưởng, phó đoàn lãnh đạo đoàn thật tốt, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh thì hoạt động của đoàn đại biểu sẽ góp phần cho thành công của kỳ họp” - Chủ tịch QH nêu rõ. Chủ tịch QH cho biết kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI sẽ có nhiều nội dung hết sức quan trọng. Theo đó, QH sẽ tiến hành công tác nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước. Đồng thời, xem xét thông qua tám dự án luật, một nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định các kế hoạch lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công trong vòng năm năm tới. Ông Trần Thanh Mẫn cũng nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm rằng ở những thời khắc khó khăn, thời gian gấp rút, nhiều việc hệ trọng là dịp để khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị... Đây cũng là cơ hội thử thách đối với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ngành, các cấp, chỉ qua công việc mới thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy; thể hiện sức bền, khả năng chịu áp lực, cường độ công việc lớn. Chủ tịch QH đề nghị lãnh đạo các Tổ đảng đoàn đại biểu QH các tỉnh, TP tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, lãnh đạo, chỉ đạo các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI, tạo khí thế mới, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới. Theo thông cáo của Văn phòng QH, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đại biểu QH đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các đoàn đại biểu QH đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vào lúc 8 giờ, QH họp phiên khai mạc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà QH. Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1). Kỳ họp được chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 6 đến 11-4; đợt 2 từ ngày 20 đến 25-4. Trong đó, QH sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự. Cụ thể, QH sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ QH; bầu Chủ tịch QH, phó Chủ tịch QH, ủy viên Ủy ban Thường vụ QH; bầu chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm Ủy ban của QH, tổng kiểm toán nhà nước, tổng thư ký QH - chủ nhiệm Văn phòng QH. QH sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, phó Chủ tịch nước, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định các vấn đề nhân sự Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao. Đồng thời, QH quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thẩm phán TAND Tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được QH bầu, Chủ tịch QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao sẽ làm lễ tuyên thệ. NGUYỄN THẢO Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QH

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 6-4-2026 Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và trò chuyện cùng người lao động tại công trường. Ảnh: VGP Nhìn lại hành trình năm năm qua, dù phải đối mặt với những“cơn gió ngược”chưa từng có nhưng với tinh thần vì dân, vì nước, sự kiên định trong đường lối và sự bản lĩnh, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chúng ta đã bình tĩnh, tự tin,“biến nguy thành cơ”,“biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể”, biến thách thức thành động lực, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, đáng trân trọng và tự hào, để lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình phát triển đất nước. Bước vào nhiệm kỳ năm năm tới, dù bối cảnh thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, song với thế và lực đã được tích lũy qua 40 năm Đổi mới, với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển của cả dân tộc; với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của đồng bào, chiến sĩ cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đạt được hai mục tiêu chiến lược 100 năm với quan điểm xuyên suốt là tăng trưởng hai con số gắn với chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn. Tăng trưởng cao phải gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Bài viết của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những động lực then chốt để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước bứt phá mạnh mẽ. Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH Kết thúc nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài viết nhìn lại nhiệm kỳ và kỳ vọng vào nhiệm kỳ tới. Báo Pháp Luật TP.HCM xin trân trọng giới thiệu một số nội dung quan trọng bài viết này. * * * Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp mang theo khát vọng, niềm tin mới, tạo khí thế mới và mở ra xung lực phát triển mới cho đất nước. Với tinh thần đoàn kết thống nhất, đổi mới sâu rộng, hành động quyết liệt và quyết tâm chính trị cao nhất, chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH. Những thành tựu của giai đoạn 2021-2025 là rất quan trọng, đáng tự hào Nhìn lại nhiệm kỳ 2021-2025, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, vượt qua “giông bão”, chắt chiu từng cơ hội, nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được những thành quả rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo, cạnh tranh chiến lược gay gắt, xung đột xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả rất nặng nề; dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư (đồng chí Nguyễn Phú Trọng trước đây và đồng chí Tô Lâm hiện nay); Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội. Nền kinh tế đã thể hiện sức chống chịu kiên cường, đạt tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực, thế giới trong khi vẫn giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách nhà nước thấp hơn giới hạn quy định. Các đột phá chiến lược được triển khai quyết liệt, hiệu quả, góp phần kiến tạo, mở ra không gian phát triển mới theo hướng “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh”. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được triển khai quyết liệt. Nhiều vấn đề tồn đọng, kéo dài nhiều năm được tập trung xử lý, góp phần chống lãng phí, giải phóng nguồn lực cho phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến bộ về cả nhận thức, hành động và kết quả; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và giảm nghèo được triển khai toàn diện, hiệu quả và đạt nhiều kết quả nổi bật với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 1,3%; đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên. Triển khai quyết liệt, hiệu quả cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước”. Nhìn chung, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nhất là “tác động kép” của các yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm, những thành tựu đạt được của giai đoạn 2021-2025 là rất quan trọng và đáng trân trọng, tự hào, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đặc biệt, chúng ta đã giữ được “trong ấm, ngoài êm”, củng cố, tăng cường niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, Nhà nước; tiếp tục tạo xu thế đổi mới; tạo đà phát triển nhanh, bền vững; tạo lực phát triển bao trùm, toàn diện; tạo khí thế mới đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Quyết tâm cao nhất hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số Bước vào năm 2026, năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2030 với ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là giai đoạn đất nước chuyển mình, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới trong bối cảnh diễn biến tình hình, cục diện thế giới dự báo tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra mục tiêu, yêu cầu nhiệm kỳ 2026-2030 là phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số; không ngừng cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH. Đất nước đứng trước vận hội mới; nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang và cũng là trọng trách trước lịch sử của những thế hệ chúng ta hôm nay. Quán triệt tinh thần “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cần phải quyết liệt, sáng tạo hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo đột phá phát triển với phương châm “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã thực hiện là phải có hiệu quả”; tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Trong đó, chú trọng một số nội dung trọng tâm sau đây: Quán triệt sâu sắc, toàn diện và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong nhiệm kỳ 2026-2030. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị trong các lĩnh vực then chốt, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với lộ trình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình và kết quả cụ thể “cân đong, đo đếm, lượng hóa được”. Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy tối đa sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao nhất với tư duy mới, cách làm mới và giải pháp đột phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đặc biệt, tăng trưởng cao phải gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới…• Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 6-4-2026 ĐẮC LAM Ngày 5-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây cung ứng thực phẩm “khép kín” đưa khoảng 300 tấn thịt heo bẩn, nhiễm dịch tả châu Phi ra thị trường. Đáng lo ngại, đích đến của số thực phẩm nhiễm bệnh này không chỉ là các chợ dân sinh mà còn là bếp ăn của các trường học ở Thủ đô Hà Nội. Nhập heo dịch bán có lời hơn heo sạch Ngày 17-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động giết mổ heo tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú thôn Phương Nhị, xã Ngọc Hồi, Hà Nội). Lò mổ của Hiền nằm trong cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội). Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Hiền đã giết mổ heo dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Hiền cùng một số người đã câu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom heo bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang... vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Bên cạnh đó, đường dây của Hiền đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép heo nhiễm bệnh, thậm chí heo đã chết được đưa vào giết mổ. Từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, nhóm Hiền đã tiêu thụ số lượng lớn heo nhiễm bệnh để đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Từ đầu năm 2026 đến nay, đường dây của Hiền đã tiêu thụ khoảng 3.600 con heo mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). “Bán hàng này tôi có lời hơn là bán hàng sạch. Tôi mặc cả người “lái” rõ ràng là đưa được heo vào cửa lò và đổ xuống chuồng thì tôi mới nhận, tôi bán. Còn tất cả, “lái” người ta phải có trách nhiệm, người ta lo từ trên đường cho đến qua chốt kiểm dịch. Chúng tôi giết mổ xong, cơ quan thú y sẽ vào, họ đóng dấu kiểm dịch lên con heo” - Hiền khai nhận tại cơ quan điều tra. “Làm khó” rồi chia nhau... tiền Trong số tám bị can bị khởi tố, có bốn người là cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ của Hà Nội và Phú Thọ. Quá trình điều tra, công an xác định tại cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc được Sở NN&MT TP Hà Nội phân công, bố trí cán bộ thuộc biên chế của Trạm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y TP Hà Nội thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát giết mổ động vật. Hằng ngày, tổ kiểm soát giết mổ Vạn Phúc làm việc theo ba ca (từ 8 giờ sáng hôm nay đến 8 giờ sáng hôm sau). Cán bộ được luân phiên theo các ca trực, không cố định theo giờ. Tại đây, Nguyễn Phong Nam và Nguyễn Thị Phương Lan (cùng giữ chức vụ tổ phó) đã tự đặt ra quy định đối với những chuyến hàng có trọng lượng dưới 80 kg/con heo sẽ phải kiểm soát chặt chẽ, không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ và giao nhiệm vụ cho các cán bộ tổ viên thực hiện kiểm soát theo ca trực. Lý do bởi những con heo này khả năng nghi bị nhiễm bệnh dịch cao. Nếu thương lái muốn vận chuyển xe chở heo vào bên trong lò mổ phải nộp tiền cho cán bộ kiểm soát giết mổ 250.000-500.000 đồng/ chuyến xe tùy từng mức độ, thậm chí có xe phải trả 3-4 triệu đồng mới được đi qua chốt kiểm soát vào bên trong giao heo cho chủ lò mổ. Ngoài ra, Nam đã yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp 5-10 triệu đồng/tháng. Nếu không nộp tiền, Nam sẽ gây khó dễ không cho heo vào lò mổ. Số tiền thu được Nam chuyển lại cho Lan quản lý, ghi chép vào sổ sách, báo cáo Lê Ngọc Anh (trạm trưởng) hằng ngày và cuối tháng chia nhau cùng hưởng lợi. Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2025 đến ngày 15-3, Anh, Nam, Lan là các cán bộ có chức vụ phụ trách hoạt động kiểm soát giết mổ tại lò mổ Vạn Phúc đã vượt quá phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, cùng bàn bạc tự đặt ra các quy định để thu tiền trái phép, chiếm đoạt tiền của các tài xế, thương lái, người mua hàng và chủ lò mổ tại lò mổ Vạn Phúc số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Vũ Kim Tuấn (cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật, Chi cục Chăn nuôi thủy sản và Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: CA Tám bị can bị khởi tố Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan. Cùng với đó, tám bị can đã bị khởi tố. Ngày 27-3, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố tám bị can nêu trên. Các bị can gồm: Nguyễn Thị Hiền và Đỗ Văn Thanh (trú xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Bình (trú xã Hồng Vân, TP Hà Nội) cùng chồng là Nguyễn Văn Thành (giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Lê Ngọc Anh (trạm trưởng Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Lan (cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội) bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Vũ Kim Tuấn (cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và kịp thời ngăn chặn nguy cơ thực phẩm không đảm bảo chất lượng xâm nhập vào bếp ăn học đường, bảo vệ sức khỏe học sinh, những mầm non tương lai của đất nước. Ngày 5-4, Công an phường Dĩ An, TP.HCM đang lập hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để điều tra về hành vi hành hung người khác sau va chạm giao thông. Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người điều khiển xe máy lưu thông trong hẻm bất ngờ va chạm, khiến cả hai ngã xuống đường. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 17 giờ ngày 4-4, một người đàn ông điều khiển xe máy chạy trong con hẻm bên cạnh Công ty TBS, khu phố Bình Đường 1 (phường Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe máy do một nam sinh điều khiển theo hướng ngược lại. Cú va chạm khiến cả hai cùng ngã xuống đường nhưng không ai bị thương. Tuy nhiên, người đàn ông sau đó lớn tiếng, có lời lẽ gây hấn với nam sinh. Lúc này, một thanh niên gần đó chạy đến can ngăn. Sau khi xảy ra cự cãi, người đàn ông bất ngờ lao vào tấn công người này, khiến nạn nhân gục tại chỗ, bất tỉnh và chảy nhiều máu. Chưa dừng lại, người này tiếp tục lao đến hành hung nam sinh khi người này đang dắt xe vào lề đường. Sau khi gây ra vụ việc, người đàn ông bỏ lại xe máy tại hiện trường rồi rời đi. Hai nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dĩ An đã vào cuộc truy xét, mời người liên quan làm việc trong đêm để phục vụ công tác điều tra. PHẠM HẢI Những cán bộ thú y nhận tiền trong vụ 300 tấn heo dịch bệnh Trong số các bị can vừa bị khởi tố trong vụ đường dây giết mổ, tiêu thụ heo dịch ở Hà Nội có tới bốn người là cán bộ ngành thú y. thú y tỉnh Phú Thọ) đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khi không thực hiện việc kiểm dịch theo đúng quy trình, cấp sai thông tin về chủ hàng, sai thông tin về số lượng hàng hóa, tạo cơ hội để các thương lái kinh doanh, buôn bán được heo có nhiễm dịch bệnh. Từ tháng 1-2026 đến ngày 16-3, Tuấn đã sửa chữa, làm sai lệch nội dung của 42 bộ giấy chứng nhận kiểm dịch cho các đối tượng sử dụng để vận chuyển lợn, đưa vào lò mổ Vạn Phúc.• Thanh niên bị đánh bất tỉnh khi can ngăn mâu thuẫn sau va chạm giao thông Nam yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp 5-10 triệu đồng/ tháng. Nếu không nộp tiền, Nam sẽ gây khó dễ không cho heo vào lò mổ. Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội cùng điều tra viên lấy lời khai của Đỗ Văn Thanh (trú tại Phú Thọ). Ảnh: CA Sau va chạm, người đàn ông đánh hai người trong hẻm ở TP.HCM. (Ảnh cắt từ clip)

