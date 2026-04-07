Bộ Chính trị đã thống nhất chọn ngày 7-4 hằng năm là ngày Sức khỏe toàn dân, năm 2026 là lần đầu tiên được triển khai đồng bộ trên cả nước. Đây không chỉ là dấu mốc mang tính biểu tượng, mà còn phản ánh bước chuyển từ tư duy có bệnh mới chữa sang chủ động phòng bệnh là chính. (Xem tiếp trang 12+13) CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: PHẤN ĐẤU XỨNG ĐÁNG là Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân NGÀY SỨC KHỎE TOÀN DÂN (7-4): 15 triệu dân TP.HCM sắp được khám sức khỏe miễn phí SỐ 070 (7641) - Thứ Ba 7-4-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt đại biểu Quốc hội khóa XVI tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN trong so nay DulịchMICE:Trụcộtkinhtế củaTP.HCM trang 9 trang 3 Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải đổi mới mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn Đề xuất tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng” đối với luật sư trang 5 trang 2+3+4 KhởitốôngchủBảoTín MinhChâuvàcontrai trang 6 trang 12+13 Bướcchuyểnvì mộtViệtNam khỏe mạnh

2 Thời sự - Thứ Ba 7-4-2026 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Sáng 6-4, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, nêu định hướng chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của QH trong thời gian tới. Mỗi đại biểu không chỉ mang theo lá phiếu tín nhiệm của cử tri Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định thế giới đang biến đổi rất nhanh, rất sâu sắc trên cả chiều rộng và chiều sâu. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, trật tự thế giới, luật pháp quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức. Các chuỗi cung ứng, dòng vốn, công nghệ và thị trường toàn cầu đang được cấu trúc lại… “Trong bối cảnh ấy, quốc gia nào chủ động chiến lược, cải cách thể chế kịp thời, giải phóng được sức sáng tạo, huy động được nguồn lực toàn dân, nắm bắt được thời cơ mới, quốc gia đó sẽ vượt lên và phát triển” - Tổng Bí thư nói. Đại hội XIV của Đảng đã xác định rất rõ mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn dựng bằng được một hệ thống pháp luật hiện đại, thống nhất, ổn định, khả thi và kiến tạo phát triển. Tổng Bí thư yêu cầu QH phải tập trung nâng cao hơn nữa năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành chính sách và pháp luật; tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh cục bộ, mọi tác động tiêu cực làm méo mó chính sách” - Tổng Bí thư nói, đồng thời yêu cầu phải chuyển mạnh từ tư duy “làm luật cho đủ” sang tư duy “làm luật để phát triển”; từ “pháp luật tốt trên giấy” sang “pháp luật tốt trong cuộc sống”. Quyết định đúng, trúng, kịp thời, vì lợi ích quốc gia Thứ hai, Tổng Bí thư yêu cầu nâng tầm giám sát tối cao của QH theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Tổng Bí thư: Quốc hội phải đổi mới mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn đến năm 2045, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong tiến trình đó, QH phải đổi mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn để thực hiện đầy đủ, xứng đáng với trọng trách hiến định của mình. “QH là nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; là nơi quyết định những vấn đề lớn của đất nước; là nơi chuyển hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, chính sách và sức mạnh tổ chức thực tiễn. Mỗi đại biểu QH phải luôn ý thức sâu sắc rằng mình không chỉ đại diện cho đơn vị bầu cử, không chỉ mang theo lá phiếu tín nhiệm của cử tri, mà còn gánh trên vai trách nhiệm đối với vận mệnh quốc gia, đối với niềm tin của nhân dân, đối với tương lai của các thế hệ mai sau” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Xây dựng pháp luật kiến tạo phát triển Tổng Bí thư Tô Lâm sau đó đề nghị QH khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt bốn nhiệm vụ lớn. Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, xây tế - xã hội giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo. “Hệ thống pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng thể chế của phát triển, là công cụ để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng lực lượng sản xuất, khai mở những không gian phát triển mới cho đất nước” - Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải là thước đo cao nhất của chất lượng lập pháp. “Mỗi đạo luật phải xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc, từ lợi ích chính đáng của nhân dân; kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, lợi ích Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mỗi đại biểu Quốc hội gánh trên vai trách nhiệm đối với vận mệnh quốc gia, đối với niềm tin của nhân dân, đối với tương lai của các thế hệ mai sau. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải là thước đo cao nhất của chất lượng lập pháp. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: QH Luật không chỉ để quản lý mà còn phải kiến tạo 1. Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ thực trạng: Mặc dù hệ thống pháp luật đã được hoàn thiện đáng kể nhưng vẫn còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu liên thông, có những quy định chưa rõ ràng, chưa ổn định, chưa theo kịp thực tiễn. Hệ quả là chi phí tuân thủ tăng cao, cơ hội phát triển bị bỏ lỡ, còn người dân, DN và chính bộ máy thực thi đều lúng túng trước những văn bản mà đáng lẽ phải là kim chỉ nam. Đây không phải lần đầu tiên thực trạng này được nhìn nhận. Nhưng điều đáng chú ý lần này ở chỗ: Người đứng đầu Đảng đặt vấn đề tư duy làm luật lên hàng đầu, chứ không chỉ dừng lại ở kỹ thuật lập pháp hay thống kê văn bản cần sửa đổi. Cụm từ “luật bó” mà Tổng Bí thư dùng có lẽ là hình ảnh đắt nhất để mô tả căn bệnh mạn tính của hệ thống pháp luật hiện hành. Luật bó không phải vì thiếu văn bản, ngược lại, hệ thống pháp luật Việt Nam không hề ít về số lượng. Luật bó vì các quy định chồng lên nhau mà không thông với nhau, vì luật dựa vào nghị định, nghị định dựa vào thông tư, thông tư lại chờ hướng dẫn… tạo thành một chuỗi đẩy trách nhiệm xuống mà không ai dám quyết. Cuối cùng, người gánh chịu là DN đứng chờ giấy phép, người dân chạy vòng vòng qua cửa này cửa kia, còn cán bộ thực thi thì sợ sai hơn sợ chậm. Yêu cầu của Tổng Bí thư “kiên quyết khắc phục tình trạng chồng lấn, đẩy trách nhiệm cho văn bản dưới luật” chạm đúng vào điểm mấu chốt này. Một đạo luật mà muốn áp dụng được phải chờ hàng chục văn bản hướng dẫn thì thực ra chưa phải là luật đúng nghĩa: Đó là một khung trống, một lời hứa chưa được hoặc rất khó thực hiện. 2. Có một luận điểm mà Tổng Bí thư đưa ra đáng được Quốc hội và các cơ quan soạn thảo suy ngẫm kỹ: Luật pháp không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai. Luật không chỉ “mở đường” mà còn phải “sửa đường”. Hình ảnh này gợi lên một trách nhiệm lớn hơn những gì lập pháp thường đảm nhận. Trong nhiều thập niên, tư duy phổ biến trong xây dựng luật pháp vẫn là tư duy phòng thủ: Cái gì chưa có quy định thì không làm được; cái gì chưa rõ thì chờ hướng dẫn; cái gì có rủi ro thì cấm cho lành. Tư duy đó có thể giúp hạn chế sai phạm trong ngắn hạn nhưng về lâu dài nó triệt tiêu sáng tạo, cản trở đổi mới và khiến pháp luật luôn chạy sau thực tiễn. Bởi vậy mà Tổng Bí thư đã yêu cầu bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Tuy nhiên, đổi mới tư duy lập pháp không thể hoàn thành nếu bỏ qua một nguy cơ luôn hiện hữu: Lợi ích nhóm len lỏi vào quá trình làm luật. Tổng Bí thư đã nói thẳng: Mỗi đạo luật phải xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc, từ lợi ích chính đáng của nhân dân; kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, mọi tác động tiêu cực làm méo mó chính sách. Đây là lời cảnh báo có cơ sở thực tiễn. 3. Tổng Bí thư đặt ra một tiêu chí đơn giản nhưng khắt khe: Luật ban hành ra phải đi được vào cuộc sống, người dân dễ hiểu, DN dễ thực hiện, cơ quan nhà nước dễ áp dụng. Chuyển từ “làm luật cho đủ” sang “làm luật để phát triển”, từ “pháp luật tốt trên giấy” sang “pháp luật tốt trong cuộc sống” không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là một cuộc thay đổi căn bản về triết lý lập pháp. Nó đòi hỏi Quốc hội phải đặt câu hỏi khác trước mỗi dự án luật: Không phải “văn bản này có đủ điều khoản không”, “văn bản này có thừa các điều khoản Góc nhìn Các ĐBQH tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI. Ảnh: QH

3 Thời sự - Thứ Ba 7-4-2026 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Với 100% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt tán thành, sáng 6-4, QH đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch QH khóa XVI đối với ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH khóa XV, ĐBQH khóa XVI. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch QH khóa XVI Trần Thanh Mẫn trong phát biểu nhậm chức đã trân trọng cảm ơn cử tri TP.HCM tin tưởng bầu ông làm ĐBQH khóa XVI và các ĐBQH đã bầu ông làm Chủ tịch QH khóa XVI. “Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước, trước cử tri và nhân dân cả nước” - Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nói. Trách nhiệm của QH nặng nề nhưng vẻ vang Theo ông, đất nước ta đang đứng trước một thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt; vui mừng về những thành tựu QH đạt được trong 80 năm qua nhưng trách nhiệm của QH là hết sức nặng nề và cũng vô cùng vẻ vang. “QH khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ nhân dân. QH sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là QH của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực sự là cơ quan ĐB cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền XHCN, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn khẳng định. Ông Trần Thanh Mẫn cam kết thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. “Tôi nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cùng QH, Ủy ban Thường vụ QH, các cơ quan của QH và các ĐBQH tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, QH số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng” - Chủ tịch QH nói. Thận trọng trong phương pháp, quyết liệt trong hành động Ông Trần Thanh Mẫn cũng cho biết sẽ cùng QH tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Quốc hội khóa XVI đã thông qua các nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các ủy ban, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tổng Bí thư đề nghị QH nhiệm kỳ này tập trung giám sát những vấn đề lớn, những lĩnh vực then chốt, những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trong phát triển; những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm. Đặc biệt là việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, việc tổ chức thi hành pháp luật, việc sử dụng nguồn lực quốc gia, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. Thứ ba, Tổng Bí thư yêu cầu nâng cao bản lĩnh và tầm nhìn khi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; quyết định phải đúng, trúng, kịp thời, vì lợi ích lâu dài của quốc gia. Tổng Bí thư nhấn mạnh mỗi quyết sách của QH phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh chóng, trong yêu cầu bảo đảm độc lập, tự chủ, an ninh, an toàn và phát triển bền vững. QH quyết định cho hiện tại nhưng phải chịu trách nhiệm trước tương lai. Đó là bản lĩnh chính trị, là tầm nhìn chiến lược, là trí tuệ lập pháp và là chiều sâu của một cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Nhiệm vụ thứ tư, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của QH theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát thực tiễn và phản ứng chính sách nhanh hơn.• cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng giám sát, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Đồng thời, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ tịch QH mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của QH. Ông cũng mong các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, góp ý, ủng hộ các hoạt động của QH. Với các ĐBQH, các cơ quan của QH, Chính phủ, các bộ, ban ngành, các địa phương…, Chủ tịch QH mong muốn được phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả. “Rất mong cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, các vị chức sắc tôn giáo, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành, ủng hộ để QH khóa XVI hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Chủ tịch QH nói. Sự đồng hành này, theo Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn là cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH.• Chiều 6-4, QH biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu phó chủ tịch QH và ủy viên Ủy ban Thường vụ QH. Nghị quyết bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XVI được thông qua với 487/487 ĐB có mặt biểu quyết tán thành. Nghị quyết bầu phó chủ tịch QH khóa XVI được thông qua với 496/496 ĐB có mặt biểu quyết tán thành. Theo nghị quyết được thông qua, QH khóa XVI có sáu phó chủ tịch, gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh và Nguyễn Thị Hồng. Trong sáu phó chủ tịch QH khóa XVI có một ủy viên Bộ Chính trị là ông Đỗ Văn Chiến, năm nhân sự còn lại là ủy viên Trung ương khóa XIV. Cũng trong chiều 6-4, QH thông qua các nghị quyết bầu chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm ủy ban của QH, tổng thư ký QH - chủ nhiệm Văn phòng QH. Nghị quyết của QH nêu rõ kết quả bầu chủ nhiệm các ủy ban như sau: Ông Lâm Văn Mẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH; ông Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH; ông Phan Văn Mãi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của QH. Ông Lê Tấn Tới giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của QH; ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của QH; bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH. Ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác ĐB của QH; bà Lê Thị Nga giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của QH. QH cũng thông qua nghị quyết bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký QH khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng QH. • Chiều cùng ngày, QH biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê quán Hà Nội. Ông là tiến sĩ tài chính - ngân hàng; thạc sĩ quản lý chính sách kinh tế; ĐH chuyên ngành kinh tế. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; ĐBQH khóa XVI. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa có thời gian dài công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trải qua nhiều vị trí công tác: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế Sở Giao dịch; Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Chiến lược phát triển Ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; Phó Chánh thanh tra; Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Vụ trưởng, trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; cử biệt phái giữ hàm Vụ trưởng, sau đó là Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương. Từ tháng 1-2019, ông Nguyễn Hữu Nghĩa giữ cương vị Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Từ giữa tháng 6-2021 đến nay, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. NHÓM PHÓNG VIÊN Quốc hội bầu 6 phó chủ tịch và các chủ nhiệm ủy ban khóa XVI Ông Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. không đúng thẩm quyền của Quốc hội hay không" mà là "văn bản này có giải quyết được vấn đề thực của cuộc sống không". Nếu câu hỏi trên trở thành xuất phát điểm của mỗi kỳ họp thì kỷ nguyên lập pháp mới mà Tổng Bí thư nói ở trên không chỉ là mục tiêu mà là lộ trình có thể thực hiện được. Đó cũng chính là cơ hội để định vị lại quyền lực, động lực lập pháp theo hướng đủ mạnh, đủ tốt, đủ hiệu quả trong "mạch dẫn quyền lực" và quyết tâm vươn mình mà chính Tổng Bí thư là người khởi xướng. CHÂN LUẬN

5 Trong quá trình hành nghề, luật sư tiếp tục tham gia bồi dưỡng bắt buộc về nhận thức tư tưởng chính trị, người không đủ tiêu chuẩn này sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề. Thời sự - Thứ Ba 7-4-2026 BÙI TRANG Ngày 6-4, Bộ Tư pháp tổ chức họp hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách Luật Luật sư (LS) (sửa đổi). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì cuộc họp. Ba nhóm chính sách Báo cáo tại hội đồng thẩm định, bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, cho biết Luật LS (sửa đổi) tập trung vào ba nhóm chính sách lớn. Trong đó có chính sách xây dựng đội ngũ LS có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề của LS. Theo đó, bổ sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng” vào tiêu chuẩn LS và giao Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn “Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt”. Tiêu chuẩn “có bản lĩnh chức kỳ thi quốc gia (kỳ thi để cấp chứng chỉ hành nghề LS), cắt giảm tối đa các bước, quy trình, thủ tục trở thành LS. Quy định người muốn tập sự hành nghề LS sẽ đăng ký gia nhập một đoàn LS với tư cách LS tập sự, do đoàn LS quản lý thay vì quy định việc gia nhập đoàn LS sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề LS như hiện nay; sửa đổi các quyền và nghĩa vụ của LS tập sự để họ có nhiều cơ hội thực hành nghề trong thực tế… Xác định nội hàm “có bản lĩnh chính trị vững vàng” Góp ý dự thảo Luật LS (sửa đổi), đại diện Bộ Nội vụ cho rằng tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng” cần được xác định rõ nội hàm để xem xét quy định tại luật. Đề xuất tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng” đối với luật sư chính trị vững vàng” được làm rõ theo hướng LS phải có nhận thức đúng đắn về thể chế chính trị và luôn ý thức, trách nhiệm bảo vệ công lý, quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, không lợi dụng hành nghề LS để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị của LS được bảo đảm trong cả quá trình đào tạo, tập sự, kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề để sàng lọc đầu vào của đội ngũ LS. Trong quá trình hành nghề, LS tiếp tục tham gia bồi dưỡng bắt buộc về nhận thức tư tưởng chính trị, người không đủ tiêu chuẩn này sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề. Luật cũng sửa đổi quy trình trở thành LS từ khi gia nhập đoàn LS, tập sự hành nghề, tổ Nên hiểu “có bản lĩnh chính trị vững vàng” là tiêu chuẩn cụ thể hay là định hướng để xây dựng các tiêu chuẩn vì LS có vai trò, vị trí là bảo đảm công bằng, tuân thủ pháp luật. Bản lĩnh chính trị vững vàng phải là am hiểu và thực hiện đúng pháp luật, không lợi dụng kẽ hở pháp luật để phạm pháp, không vì tác động vật chất, tinh thần dẫn đến làm trái pháp luật hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Đại diện Bộ Tài chính đề nghị cân nhắc tiếp cận theo hướng bổ sung, không quy định thế nào là “có bản lĩnh chính trị vững vàng”. Nên quy định cụ thể các tiêu chuẩn như nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu là viên chức), xử lý hình sự hoặc xử Kết luận phiên họp hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Mai Lương Khôi cho biết sau khi nghe đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo hồ sơ, tờ trình cũng như tài liệu kèm theo, ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, hội đồng đánh giá cao nội dung của hồ sơ, chính sách. Nội dung hồ sơ chính sách phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; không có nội dung trái với Hiến pháp; bảo đảm về vấn đề an ninh, quốc phòng; tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên… Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, đánh giá, xem xét, tiếp thu, hoàn thiện các nội dung góp ý của thành viên hội đồng. Đặc biệt, cơ quan chủ trì soạn thảo cần lưu ý thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay đối với công tác tư pháp nói chung cũng như đội ngũ LS nói riêng. thoisu@phapluattp.vn Tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng” được làm rõ theo hướng luật sư phải có nhận thức đúng đắn về thể chế chính trị và luôn ý thức, trách nhiệm bảo vệ công lý... lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động hành nghề LS, đạo đức nghề nghiệp của LS; vai trò quản lý của cơ quan nhà nước, liên đoàn đối với LS. Đại diện Bộ Tài chính cho rằng nội hàm thể chế hóa chính sách bổ sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng” vào tiêu chuẩn LS chưa rõ; việc giao Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn “Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt” là không nên. Do đó, cần phải có nội hàm “có bản lĩnh chính trị vững vàng” trong luật, sau đó Chính phủ có thể hướng dẫn thêm, như thế mới đầy đủ cơ sở pháp lý. Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ nội dung về kinh phí cũng như các hoạt động để thực hiện khi đề xuất, bổ sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng” vào tiêu chuẩn LS; đánh giá kỹ kinh phí cần thiết cũng như các hoạt động để tổ chức thực hiện… Tại phiên họp, một số đại biểu khác cũng đề nghị xác định rõ nội hàm “có bản lĩnh chính trị vững vàng”; tiếp tục duy trì quy định miễn đào tạo nghề LS và miễn thời gian tập sự hành nghề LS đối với những người nguyên là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên... nhằm bảo đảm tính kế thừa và ổn định của chính sách đang được áp dụng trong thực tiễn. Ngoài ra, đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định thu hồi chứng chỉ hành nghề LS của những trường hợp không hành nghề LS trong thời gian nhất định vì chưa phù hợp…• Hôm nay, xét xử cựu chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan Hôm nay (7-4), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&PTNT cũ cùng các đơn vị liên quan. Trong đó, bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đưa ra xét xử về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) và 11 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí… Trong vụ án này, bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) đang trốn truy nã và sẽ bị đưa ra xét xử vắng mặt theo quy định. Bị hại trong vụ án là đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Bộ Tài chính, Bộ NN&MT, UBND TP.HCM, Thuế tỉnh Gia Lai, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai cùng 88 cá nhân, tổ chức khác... Theo kế hoạch, phiên xét xử diễn ra từ ngày 7 đến 10-4. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM. Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, các bị cáo tại tập đoàn cao su và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước, chuyển nhượng tài sản của Nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định. Một số bị cáo trong vụ án còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước số tiền hơn 542 tỉ đồng. Bị cáo Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận 3 triệu USD và trên thực tế đã hai lần nhận 200.000 SGD và 300.000 USD của Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa để bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho hai bị cáo Linh và Dừa trái pháp luật. Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan nhận thức rõ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản của Nhà nước. Song bị cáo Loan vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho hai bị cáo Linh, Dừa mua khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá, trái quy định của pháp luật. Sau đó, khu đất này được chuyển nhượng cho bị cáo Loan, gây thất thoát tài sản của Nhà nước. Thông qua việc mua bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, bị cáo Loan hưởng lợi 297,8 tỉ đồng. SONG MAI Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì cuộc họp. Ảnh: HOÀNG HUY Dự án tại 39-39B Bến Vân Đồn, TP.HCM. Ảnh: CX

6 Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư khen Công an TP Hà Nội Ngày 1-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư khen biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP Hà Nội trong điều tra, triệt phá đường dây chuyên thu gom heo nhiễm dịch bệnh, giết mổ và mang đi tiêu thụ tại trường học với quy mô lớn. Với chiến công xuất sắc đấu tranh làm rõ vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công an TP Hà Nội đã vinh dự nhận thư khen của ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đã có thư khen Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, về chiến công bóc gỡ đường dây chuyên thu gom heo nhiễm dịch bệnh tại các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, tiêu thụ tại địa bàn TP Hà Nội. Thừa ủy quyền của lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo Cục Nghiệp vụ, Bộ Công an đã trao thư khen của bộ trưởng Bộ Công an khen các đơn vị của Công an TP Hà Nội, VKSND TP Hà Nội, Cục Thuế Hà Nội. Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 7-4-2026 Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường để đảm bảo quyền lợi của người dân. “Người mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu là giao dịch dân sự giữa hai bên. Nếu doanh nghiệp không trả được vàng và người mua có đơn tố giác chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ sau” - Đại tá Thanh thông tin. Ông Thanh cũng cho về nguồn gốc vàng thì “đang tiếp tục điều tra”. Chiều cùng ngày, Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông tin về hoạt động của công ty. Theo văn bản do bà Phạm Lan Anh, Giám đốc công ty, ký, Bảo Tín Minh Châu cho biết mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định. Toàn bộ sản phẩm vàng bạc đá quý công ty cung cấp ra thị trường luôn đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng. Vụ 300 tấn thịt heo bẩn: Đưa vào bếp ăn của 26 trường học Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội), thông tin về vụ 300 tấn thịt heo bẩn tuồn vào chợ và bếp ăn trường học vừa bị triệt phá. Theo đó, ngày 17-3, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền tại lò mổ Vạn Phúc (Nam Phù, Hà Nội), phát hiện hơn 543 kg thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi cùng nhiều tài liệu liên quan. Đồng thời, kiểm tra Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát (Hồng Vân, Hà Nội) do Nguyễn Văn Thành và vợ Nguyễn Thị Bình điều hành, phát hiện thêm 176 kg thịt heo nhiễm bệnh. Cơ quan điều tra khám xét nơi ở, nơi làm việc của Đỗ Văn Thanh, người cung cấp heo cho Nguyễn Thị Hiền, cùng bốn cán bộ thuộc Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội, Phú Thọ. Tài liệu cho thấy từ đầu năm 2026, Thanh đã thu gom khoảng 3.600 con heo (tương đương 300 tấn thịt) nghi nhiễm bệnh từ Phú Thọ, Tuyên Quang đưa về lò mổ Vạn Phúc để giết mổ, bán cho Hiền. Sau đó, Hiền bán cho dân và Công ty Cường Phát; công ty này tiếp tục cung cấp cho nhiều đơn vị thương mại, đưa vào bếp ăn trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Để hợp thức hóa nguồn gốc, Thanh thông đồng với Vũ Kim Tuấn (cán bộ thú y) cấp giấy kiểm dịch sai quy định. Tại lò mổ Vạn Phúc, cán bộ kiểm dịch cũng đặt ra quy định trái phép, thu tiền từ 250.000 đến 4 triệu đồng/chuyến xe, đồng thời yêu cầu chủ lò mổ nộp 5-10 triệu đồng/tháng để “không bị làm khó”, tổng cộng khoảng 2,5 tỉ đồng. Ngày 25-3, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Thành về tội vi phạm quy định an toàn thực phẩm; đồng thời khởi tố bốn cán bộ trạm kiểm dịch về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm các công ty, cá nhân liên quan. Công an cho biết đã xác định một số công ty đưa thịt heo bẩn vào 26 trường công lập, cùng một số trường dân lập và bếp ăn công nghiệp. Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Khởi tố thêm 26 bị can Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc phát hiện ngày 7-6-2025 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị địa phương. Liên quan đến vụ án trên, trước đó, ngày 18-6-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đồng thời cùng ngày, cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố đối với 40 bị can về các tội phạm nêu trên. Quá trình điều tra, đến nay Công an TP Hà Nội đã khởi tố bổ sung thêm vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án và vụ án đánh bạc. Đồng thời, khởi tố thêm 26 bị can khác (tổng số hiện nay là 66 bị can) về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc. Vụ án được Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. ĐẮC LAM - MINH TRÚC Chiều 6-4, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I-2026. Chánh Văn phòng UBND TP Nguyễn Tiến Thiết chủ trì buổi họp báo. Khởi tố bốn bị can tại Bảo Tín Minh Châu Tại buổi họp báo, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu do ông Vũ Minh Châu làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, từ ngày 28-10-2024, công ty thay đổi người đại diện pháp luật sang bà Phạm Lan Anh. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo nhân viên kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý. Trong đó, phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel dùng để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm Misa dùng để kê khai báo cáo thuế. Từ nửa cuối năm 2024, để tránh sự kiểm tra, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro. Công ty chuyển sang dùng hệ thống Excel và phần mềm Fox AI để theo dõi mua bán. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán lọc, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm Misa để khai báo thuế. Trích xuất dữ liệu giai đoạn 20202023 trên phần mềm Hivi, cơ quan điều tra bước đầu xác định doanh thu thực tế của công ty khoảng 13.700 tỉ đồng. Con số này chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỉ đồng tiền thuế VAT. Ngày 2-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và hai nhân viên kế toán về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, cho biết hiện nay Bảo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐẮC LAM Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc (tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm miền núi phía Bắc và Trung ương Biên Hòa). Qua đó, đến nay đã chứng minh làm rõ có rất nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, trong đó đặc biệt có một số bị can trong quá trình chữa bệnh bắt buộc tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như Bùi Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Vân tiếp tục phạm tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng hàng chục kilogam ma túy. Đồng thời, công tác thu hồi tài sản được thực hiện triệt để với hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản và phương tiện giá trị.• Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, cho biết hiện nay Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường để đảm bảo quyền lợi của người dân. phapluat@phapluattp.vn Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu và con trai Hiện nay Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường để đảm bảo quyền lợi của người dân. Chiều 6-4, thừa ủy quyền của lãnh đạo cấp trên, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, trao thư khen của Thủ tướng tới Công an TP Hà Nội.

7 Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 - chuyên án liên quan đến bốn nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3-2023. Trong số 227 bị can, bị can Hà Danh Nậm và ba bị can khác bị truy nã và bị đề nghị đưa ra xét xử vắng mặt theo quy định. Theo cáo trạng, ngày 16-3-2023, qua công tác soi chiếu, lực lượng chức năng phát hiện trong valy hành lý của bốn nữ tiếp viên hàng không mang nhiều kiện kem đánh răng có biểu hiện bất thường. Qua kiểm tra, phát hiện trong các valy hành lý này có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng nhiều nhãn hiệu khác nhau. Trong đó có 157 tuýp chứa tổng cộng hơn 10 kg ma túy loại Ketamine và MDMA. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành xác minh, làm rõ, ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy và xác lập chuyên án truy xét mang bí số VN10 để tập trung truy xét mở rộng, điều tra, xử lý... Kết quả truy xét đến ngày 3-4-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và các đơn vị phối hợp đã rà soát và xác định được ngoài chuyến hàng phát hiện ngày 16-32023, đối tượng “Hữu Sơn” chính là Hà Danh Nậm đã vận chuyển trót lọt sáu chuyến hàng có chứa ma túy cất giấu trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng… Thủ đoạn là lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Tất cả bảy chuyến hàng của Nậm đều tập trung về một đầu mối nhận hàng tại tỉnh Đồng Nai là Hoàng Sỹ Thắng. Sau đó, Thắng tách riêng từng kiện hàng và chỉ đạo cháu rể là Bùi Văn Ánh đi giao cho các đầu mối tiêu thụ trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Dương theo chỉ định của Nậm. Ngày 22-3-2023, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thắng tại phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai và thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hai bị can Thắng và Ánh khai được Nậm thuê vận chuyển ma túy đến các địa điểm theo chỉ đạo của Nậm để lấy tiền công. Cáo trạng kết luận bị can Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với 2.973,37 g Ketamine và 14.761 g MDMA. Hai bị can Thắng và Ánh phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy đối với 2.973,37 g Ketamine và 14.761 g MDMA là ma túy hai bị can đã vận chuyển cho Nậm. Đối với bốn nữ tiếp viên hàng không, không có căn cứ xử lý họ về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. SONG MAI Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 7-4-2026 YẾN CHÂU Chiều 6-4, TAND khu vực 5 - TP.HCM tuyên án vụ tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh cũ; nay là phường Gia Định, TP.HCM). Làm trái quy định để chiếm đoạt tiền đóng góp của cư dân HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Phương (trưởng ban quản trị (BQT)) 7 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản và 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt chung là 11 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đinh Việt Cường (phó trưởng BQT) bị phạt 7 năm tù về tội tham ô tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Nguyễn Thị Đào (phó BQT) bị tuyên phạt 2 năm tù và Tôn Ngọc Bạch (thành viên BQT) 1 năm 10 tháng tù cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo Lê Văn Bình (giám đốc Công ty TNHH TM Vận chuyển Nhật Đăng) bị tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù và Nguyễn Phước Nguyên (giám đốc Công ty Viễn thông Công nghệ Kamera) 3 năm tù cùng về tội về tội tham ô tài sản. HĐXX nhận định có đủ cơ sở xác định khu chung cư Miếu Nổi được đưa vào sử dụng và bàn giao cho UBND quận Bình Thạnh vào năm 2000. BQT được bầu đúng quy định. Quá trình hoạt động, BQT đã không thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư, làm trái các quy định nhằm chiếm đoạt tiền đóng góp của cư dân hoặc gây thiệt hại cho cư dân… Việc VKS truy tố các bị cáo theo cáo trạng là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai. HĐXX cũng xem xét đến tính chất, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng của các bị cáo để phân định mức hình phạt đối với từng bị cáo. Cụ thể, bị cáo Phương đóng vai trò chủ mưu, mức hình phạt phải cao hơn các bị cáo khác. Bị cáo Cường là đồng phạm giúp sức tích cực cho Phương. Hai bị cáo Đào, Bạch giúp sức cho Phương. Hai bị cáo Bình, Nguyên tham gia với vai trò giúp sức. HĐXX cho rằng cần nghiêm trị đối với người chủ mưu, cầm đầu, khoan hồng với người giúp sức, vai trò không đáng kể, lệ thuộc, có nhiều tình tiết giảm nhẹ… Trước đó, tại phiên tòa ngày 2-4, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt. Chiếm đoạt tiền quỹ hơn 960 triệu đồng Theo cáo buộc, khu dân cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) nay là phường Gia Định, TP.HCM được hoàn công và đưa vào sử dụng từ năm 1999 và bàn giao cho UBND quận Bình Thạnh quản lý từ năm 2000. Quá trình hoạt động, thành viên BQT gồm Phạm Phương, Tôn Ngọc HĐXX tuyên án các bị cáo. Ảnh: YC Bạch, Đinh Việt Cường, Nguyễn Thị Đào đã không thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư. Cụ thể như không thuê đơn vị quản lý vận hành, đối với các hạng mục bảo trì không thuê hoặc ủy quyền cho đơn vị quản lý vận hành có đủ năng lực bảo trì. BQT lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trực tiếp thỏa thuận, ký hợp đồng thuê các công ty bên ngoài để bảo trì các phần sở hữu chung của nhà chung cư. Cụ thể như thay mới thang máy, sửa chữa đường nội bộ, thu phí thẻ từ sử dụng thang máy, cho thuê mặt bằng thuộc sở hữu chung của nhà chung cư... Những việc làm trái quy định này nhằm chiếm đoạt tiền đóng góp của cư dân hoặc gây thiệt hại cho cư dân. Cụ thể, Phương, Cường, Bạch, Đào đã chi tiền xử phạt vi phạm hành chính, đền bù hợp đồng hoặc tiền thuế giá trị gia tăng bổ sung cho hợp đồng, các chi phí phát sinh do lỗi của BQT và không thông qua cư dân, dẫn đến thiệt hại tiền quỹ do cư dân chung cư Miếu Nổi đóng góp. Trong đó, Phương và Đào gây thiệt hại tổng số tiền hơn 637 triệu đồng; Cường và Bạch gây thiệt hại tổng số tiền hơn 127 triệu đồng. Phương lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao quản lý tiền quỹ của cư dân chung cư Miếu Nổi với vai trò chủ mưu đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền quỹ của cư dân chung cư Miếu Nổi hơn 960 triệu đồng bằng hình thức nâng khống giá trị hợp đồng. Phương hưởng lợi số tiền 350 triệu đồng. Phan Dương Đại (giám đốc Công ty Đại Tiến, lắp đặt thang máy) giúp sức cho Phương cùng chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng, hưởng lợi số tiền 503 triệu đồng. Nguyễn Phước Nguyên (giám đốc Công ty Viễn thông Công nghệ Kamera) giúp sức cho Phương chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng, hưởng lợi số tiền 7,3 triệu đồng. Lê Văn Bình (giám đốc Công ty TNHH TM Vận chuyển Nhật Đăng) giúp sức cho Phương cùng chiếm đoạt số tiền hơn 66 triệu đồng, Bình không hưởng lợi.• Bị cáo Phương với vai trò chủ mưu đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền quỹ của cư dân chung cư Miếu Nổi hơn 960 triệu đồng bằng hình thức nâng khống giá trị hợp đồng. Về phần dân sự, tòa buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho ban quản lý chung cư. Riêng đối với bị cáo Phan Dương Đại đã mất, phần bồi thường của bị cáo này, bị cáo Phương phải chịu và được quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với các thừa kế của bị cáo Đại nếu bị cáo Đại có tài sản. Số ma túy thu giữ tại thời điểm phát hiện trong valy hành lý của bốn nữ tiếp viên hàng không. Ảnh: HT Chuyên án VN10: Ai nhận số ma túy được ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng? phapluat@phapluattp.vn Tòa tuyên án vụ ban quản trị chung cư Miếu Nổi tham ô tài sản Ban quản trị đã không thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư, làm trái các quy định nhằm chiếm đoạt tiền đóng góp của cư dân hoặc gây thiệt hại cho cư dân…

