071-2026

2 Thời sự - Thứ Tư 8-4-2026 thoisu@phapluattp.vn Sáng 7-4, Quốc hội (QH) thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Nghị quyết bầu Chủ tịch nước được QH khóa XVI thông qua, theo đó, 495/495 đại biểu (ĐB) QH có mặt tham gia biểu quyết tán thành (tỉ lệ 100%) bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi QH biểu quyết thông qua. Nghi lễ tuyên thệ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện ngay sau đó. Sau khi thực hiện tuyên thệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu nhậm chức trước QH. Nhận trọng trách với ý thức trách nhiệm cao nhất Trong không khí trang trọng của lễ nhậm chức Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn tới cử tri, Nhân dân cả nước đã góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ông khẳng định thành công này là sự hội tụ của truyền thống văn hiến, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xã hội hòa bình, dân chủ và hạnh phúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng trước sự tin tưởng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự tín nhiệm của QH khi giao cho ông trọng trách đứng đầu Đảng và Nhà nước. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ tiền bối, anh hùng liệt sĩ và Nhân dân đã hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng. Nhấn mạnh ý nghĩa của cương vị mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng đây vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm thiêng liêng trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. “Tôi sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là tập thể Ban Chấp hành Trung ương, đưa con thuyền cách mạng vượt qua mọi sóng to gió lớn, sớm về đích, hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của dân tộc “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Ưu tiên giữ vững hòa bình, phát triển bền vững Phân tích bối cảnh thế giới và trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: QH nước khẳng định mục tiêu ưu tiên hàng đầu của ông trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững; nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân, để Nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển; gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, ổn định, phát triển, tiến bộ ở khu vực và thế giới” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường; nền quốc phòng - an ninh toàn dân, toàn diện và hiện đại; hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xã hội phát triển, đoàn kết, văn hóa và nhân văn. Kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, thực hiện tự chủ chiến lược, lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước. Xác lập mô hình tăng trưởng mới với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát triển nhân lực chất lượng cao, trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Hoàn thiện mô hình, cơ chế, chính sách quản lý phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững. “Xây dựng kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân, kết quả công việc phải hiệu quả, thực chất trong toàn hệ thống chính trị” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ. Triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ở tầm cao mới, đóng góp hiệu quả hơn vào những mục tiêu chiến lược của đất nước và thể hiện trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình và phát triển của thế giới. Phương châm là “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường là nền tảng; đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm”; đưa đất nước ta hòa cùng dòng chảy của nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại. Hoàn thiện và triển khai chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược an ninh quốc gia đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, ưu tiên tăng cường tiềm lực, thực hiện tự chủ chiến lược về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức chủ động loại trừ từ sớm, từ xa mọi nguy cơ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Củng cố môi trường hòa bình, ổn định, an ninh trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh ở tầm mức cao, đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Dân làm chủ, dân là gốc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm “dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đồng thời mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ hệ thống chính trị và sự đồng lòng của chiến sĩ cả nước, Nhân dân trong và ngoài nước để hoàn thành sứ mệnh cao cả nhất của người đứng đầu Nhà nước là “bảo vệ, xây dựng, phát triển Tổ quốc Việt Nam XHCN và phục vụ nhân dân”. Với truyền thống ngàn năm dựng nước, giữ nước và những giá trị di sản vĩ đại từ cha ông, với khát vọng vươn lên không ngừng, ý chí sắt đá và bản lĩnh kiên cường, với chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”; với quyết tâm không thể để đất nước tụt hậu, không thể để Nhân dân mất cơ hội phát triển, phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc, với sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất định Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra.• TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Mục tiêu cao nhất là Nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là giữ vững môi trường hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững và để người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. NHÓM PHÓNG VIÊN Lãnh đạo các nước chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Theo TTXVN, ngày 7-4 tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong bài đăng trên mạng xã hội X, đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau khi ông được QH tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Cũng trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X ngày 6-4 (giờ Cuba), Chủ tịch QH chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández gửi lời chúc mừng chân thành tới ông Trần Thanh Mẫn sau khi ông tái đắc cử chức Chủ tịch QH nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng ngày, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Đây vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm thiêng liêng trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Chiều 7-4, với 485/485 ĐB có mặt tán thành, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV. Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê quán phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Bà là thạc sĩ quản lý công; ĐH Sư phạm chuyên ngành hóa học. Tiêu điểm

3 Tân Thủ tướng LÊ MINH HƯNG: Xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo, phục vụ Nhân dân Chánh án TAND Tối cao NGUYỄN VĂN QUẢNG: Kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm Chiều 7-4, với 495/495 ĐB có mặt tán thành, QH khóa XVI thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu nhậm chức sau đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà là trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc, trước Nhân dân, trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước. Ông xác định nhiệm kỳ 20262031 là giai đoạn đất nước “không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá vươn lên; không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế; không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm”. Thủ tướng xác định năm lĩnh vực lớn mà Chính phủ sẽ tập trung cao nhất trong nhiệm kỳ này. Thứ nhất là xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ Nhân dân - trong đó ưu tiên rà soát, sửa đổi đồng bộ pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính và tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn cản trở nguồn lực xã hội. Thứ hai là điều hành nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Ông đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026-2030 và gọi đây là “mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước”. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu. Thứ ba là đầu tư cho con người. Thủ tướng cam kết dành nguồn lực đích đáng để đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực y tế và thực hiện tốt các chính sách an sinh để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Thứ tư là vận hành hiệu quả bộ máy hai cấp chính quyền địa phương. Thứ năm là xây dựng Chính phủ đoàn kết, liêm chính và bản lĩnh. Ông nhấn mạnh: “Coi lòng tin của Nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia; bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương”. Cùng với đó là quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Chiều 7-4, QH thực hiện quy trình bầu Chánh án TAND Tối cao. Với 496/496 ĐB tham gia biểu quyết tán thành, QH đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao. Phát biểu nhậm chức sau đó, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết đây là vinh dự và trọng trách to lớn trước Đảng, trước QH và Nhân dân Ông cam kết tiếp tục cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo TAND Tối cao, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong hành động, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI, TAND Tối cao sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò của tòa án trong kiến tạo và phát triển. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử, lấy chất lượng, công bằng, nghiêm minh và nhân văn làm nền tảng xuyên suốt. “Bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm” - ông nhấn mạnh. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình tòa án ba cấp. Đặc biệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, liêm chính để làm cơ sở nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà QH đã đề ra. Thời sự - Thứ Tư 8-4-2026 thoisu@phapluattp.vn

4 Thời sự - Thứ Tư 8-4-2026 thoisu@phapluattp.vn TS NHỊ LÊ, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lịch sử dân tộc Việt Nam là một dòng chảy không ngừng nghỉ của sự tự cường, biến đổi và phát triển không ngừng phù hợp với thời đại. Khi chúng ta đứng trước ngưỡng cửa thập niên thứ ba của thế kỷ 21, soi rọi vào dặm dài 40 năm đổi mới, một câu hỏi lớn mang tính thời đại đang đặt ra: Làm sao để bộ máy vận hành quốc gia không chỉ là một cỗ máy hành chính đơn thuần, mà phải là một thực thể sống động, tinh gọn, nhạy bén và đầy quyền năng để dân tộc vận hành trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời, xét từ góc độ tổ chức học và khoa học chính trị, chính là nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo và quản trị. Đây không còn là một lựa chọn lý thuyết, mà là một mệnh lệnh thực tiễn, một cuộc cách mạng về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng nhằm xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại và phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Thống nhất - cội nguồn sức mạnh Trong tư duy phương Đông, “nhất” là khởi đầu, là sự thống nhất toàn vẹn. Một quốc gia muốn mạnh, “trăm sông phải về một biển”, ý chí và hành động phải kết tinh thành một khối thống nhất. Nhìn lại lịch sử trị quốc của cha ông, sự thống nhất giữa tư tưởng và hành trị luôn là cái gốc của sự hưng thịnh. Trong hệ thống chính trị hiện nay, chúng ta vận hành theo mô thức: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Tuy nhiên, sự phân định cơ học giữa “lãnh đạo” và “quản sử. Lịch sử phát triển trong bối cảnh mới không có chỗ cho những sự tụt hậu về tầm nhìn hay do dự về thực tiễn. Việt Nam muốn phú cường, phải mạnh từ trong gốc rễ tổ chức. Nhất thể hóa chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa vào kỷ nguyên mới - khi ý chí của Đảng và sức mạnh của Nhà nước hòa quyện làm một, tạo thành một khối thống nhất trên nền tảng dân tộc đại đoàn kết không gì phá vỡ nổi. Với một bộ máy tinh gọn, thống nhất và những người lãnh đạo tầm vóc, chúng ta có cơ sở để tin rằng dân tộc sẽ đứng vững trên đôi chân của mình, kiến tạo nên một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. diện Nhà nước, Người là biểu tượng của chủ quyền, là người thực thi ý chí của Nhân dân. Khi hai vị thế ấy hội tụ ở một con người, ý Đảng và lòng dân trở thành một khối thống nhất tuyệt đối. Mọi sắc lệnh Người ký không chỉ có sức nặng của luật pháp mà còn là tầm nhìn, đạo đức cách mạng. Nhìn sâu hơn, nó giải quyết xung đột giữa “lãnh đạo” và “quản trị”. Trong giai đoạn kháng chiến và kiến quốc đầy cam go, lịch sử không cho phép sự chậm trễ hay chồng chéo. Nếu Đảng chỉ “đứng ngoài” chỉ đạo bằng nghị quyết, rồi Nhà nước lại “vận hành” bằng một quy trình khác, có thể tạo ra độ trễ nghiêm trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vị ở cả hai chức vụ khẳng định bộ máy vận hành theo cơ chế “lệnh phát ra từ một điểm, sức mạnh tức tập trung về một hướng”. Người lãnh đạo tối cao đồng thời là người quản trị tối cao giúp tinh gọn dòng chảy thông tin và đẩy nhanh tốc độ quyết sách. Đây chính là thực tiễn sống động bác bỏ tư duy chia cắt quyền lực một cách cơ học. Nhiều người e ngại, nhất thể hóa có dẫn đến độc đoán? Nhưng nhìn vào tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỏa sáng một triết lý: Quyền lực tuyệt đối đi kèm với sự tự giác và phụng sự tuyệt đối. Người không dùng quyền lực để tạo ra đặc quyền, mà dùng quyền lực để phụng sự. Nhất thể hóa ở Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là thâu tóm quyền hành cho cá nhân, mà là tập trung trách nhiệm cao nhất về mình trước quốc dân đồng bào. Đây là bài học vô giá: Nhất thể hóa chỉ thành công khi người đứng đầu có đủ tầm chiến lược và tâm liêm chính. Đó chính là “chiếc lồng” chính trị và đạo đức kiểm soát quyền lực. Việc nhắc lại giai đoạn 1951-1969 chính là để khẳng định nhất thể hóa không phải là cái gì đó xa lạ, mà nó nằm trong “gen” quản trị của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là kiến trúc sư và cũng là người thực hành nhất thể hóa vĩ đại nhất. Việc Người giữ hai chức vụ chính là Nhìn lại dặm dài lịch sử Đảng ta từ năm 1986, việc nhất thể hóa không phải là một ý tưởng bột phát, mà là kết quả của một quá trình chắt lọc, chiêm nghiệm và tổng kết thực tiễn khắc nghiệt. Ảnh: QUỐC HỘI trị”, trong thực tiễn, có thể tạo ra những khoảng trống quyền lực hoặc sự chồng chéo chức năng. Nhất thể hóa chính là việc hợp nhất hai dòng chảy này. Khi người đứng đầu cấp ủy đồng thời là người đứng đầu cơ quan hành chính, chúng ta đang thực hiện quá trình “hóa thân” của Đảng vào trong bộ máy Nhà nước. Đảng không đứng ngoài, không đứng trên một cách hình thức, mà Đảng trực tiếp nhập cuộc, trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật và Nhân dân thông qua các chức danh quản trị cụ thể. Đó chính là sự thống nhất giữa “ý Đảng và lòng dân”, giữa nghị quyết và hành động, giữa lãnh đạo, cầm quyền và quản trị, kiến tạo phát triển quốc gia. Chúng ta đang đứng trước vận hội mới. Nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo và quản trị là cuộc cách mạng về tư duy lãnh đạo, cầm quyền. Về thực tiễn, là cuộc cách mạng về tổ chức để thoát khỏi “bẫy trung bình” về lãnh đạo và quản trị quốc gia. Nếu không dám thay đổi bộ máy vốn đã trở nên chật chội và xơ cứng, chúng ta sẽ lỡ chuyến tàu của lịch Từ đổi mới tư duy đến đột phá thể chế 80 năm qua Đây là một vấn đề rất hệ trọng. Nó chạm đến “túi khôn” của lịch sử và là điểm tựa lý luận vững chắc nhất cho công cuộc nhất thể hóa hiện nay. Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh nắm giữ đồng thời chức vụ cao nhất của Đảng (Chủ tịch Đảng) và Nhà nước (Chủ tịch nước) suốt 18 năm không đơn thuần là sự kiêm nhiệm hành chính. Đó là hình mẫu sơ khởi và hoàn hảo nhất của nhất thể hóa, bảo đảm sự thống nhất giữa uy tín của Đảng lãnh đạo, cầm quyền và pháp quyền của Nhà nước. Về phía Đảng, Người là linh hồn, là trí tuệ tập thể, đề ra đường lối chiến lược. Về phương Trong dòng chảy của đổi mới, không có thành công nào tự nhiên đến, nếu thiếu đi sự dũng cảm từ những bước chân tiên phong. Nhìn vào“hiện tượng”Quảng Ninh - vùng đất mỏ anh hùng nhưng cũng đầy năng động - từng thấy hình bóng của một mô hình quản trị tương lai. Tại đây, việc nhất thể hóa chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, xã không còn là thí điểm trên mặt giấy, mà đã trở thành hơi thở của đời sống chính trị. Thứ nhất, hiệu ứng “một người chèo lái - một con đường”. Khi bí thư đồng thời là chủ tịch, khoảng cách giữa nghị quyết của Đảng và quyết định của chính quyền bằng không. Không còn cảnh cấp ủy ra nghị quyết rồi chính quyền loay hoay tìm cách thực hiện, thậm chí tệ hơn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Sự nhất thể hóa đã tạo ra một xung lực chỉ đạo tập trung, giúp các dự án hạ tầng ngàn tỉ đồng, các chính sách an sinh xã hội được thông qua và triển khai thần tốc. Thứ hai, sự tinh gọn từ gốc rễ. Nhất thể hóa phải là “gộp hai cái ghế thành một”. Nó là sự hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc. Kết quả là gì? Một bộ máy không còn chồng chéo, một đội ngũ cán bộ không còn cảnh sáng họp bên Đảng, chiều họp bên chính quyền. Đó chính là sự giải phóng nguồn lực, giảm bớt gánh nặng ngân sách để tập trung sức mạnh cho phát triển. Thứ ba, bài học về sự dấn thân. Thực tiễn từ các địa phương thí điểm cho thấy nhất thể hóa đòi hỏi người cán bộ phải có một bản lĩnh chính trị vững vàng và một kỹ năng hành chính thành thạo. Đây chính là môi trường để rèn luyện cán bộ, khắc phục tình trạng quan cách, vô trách nhiệm. Quảng Ninh chính là minh chứng hùng hồn nhất. Thứ tư, hiệu ứng “vết dầu loang”. Từ thành công của Quảng Ninh, các địa phương như Long An, Kiên Giang hay một số huyện đảo đã thực hiện. Kết quả cho thấy bộ máy tinh gọn giúp giảm 20%-30% các khâu trung gian, tiết kiệm hàng ngàn tỉ đồng ngân sách cho đầu tư phát triển. Quan trọng hơn, niềm tin của Nhân dân tăng lên khi họ biết rõ ai là người chịu trách nhiệm cho sự hưng thịnh hay trì trệ. Tạo ra những hiệu ứng tích cực Nhất thể hóa chức danh lãnh đạo: cách mạng tư duy để kiến tạo kỷ Nhất thể hóa chức danh lãnh đạo là mệnh lệnh thực tiễn, giúp tinh gọn bộ máy, thống nhất quyền lực và cá nhân hóa trách nhiệm của người đứng đầu trong kỷ nguyên mới. LTS: Sáng 7-4, Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị rất lớn, được đông đảo công chúng quan tâm, đặc biệt đối với việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu

5 Thời sự - Thứ Tư 8-4-2026 thoisu@phapluattp.vn Việc nhất thể hóa không phải là một ý tưởng bột phát mà là kết quả của một quá trình chắt lọc, chiêm nghiệm khắc nghiệt qua các kỳ Đại hội của Đảng. Thực tiễn đang đòi hỏi nhất thể hóa không còn là “thí điểm” mà đang trở thành một thiết chế chính trị tất yếu để giải phóng sức sản xuất và sức sáng tạo của dân tộc. NGUYỄN THẢO Sáng 7-4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm đã được QH bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031. Đáp ứng yêu cầu thực tiễn Trao đổi với báo chí bên hành lang QH, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn TP Hải Phòng) nhấn mạnh việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đã đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại của đất nước, đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, thuận lợi và nhất quán của Đảng. Mặt khác, với việc tinh gọn bộ máy và sự chỉ đạo nhất quán đó, mọi quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng sẽ được QH thể chế hóa kịp thời, nhanh chóng và được Chính phủ thực hiện quyết liệt, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình mới. Trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay, đại biểu đoàn Hải Phòng nhìn nhận Việt Nam là nền kinh tế rất mở, có nhiều mối quan hệ ngoại giao và kinh tế với nhiều quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế lớn. Do đó, bất kỳ sự biến động nào của kinh tế thế giới cũng tác động đến Việt Nam. Với quan điểm “dân là gốc”, bà Nga cho rằng trong mọi hành động của Chính phủ, của Đảng, của QH luôn hướng tới lợi ích cao nhất của Nhân dân. Bà khẳng định đây là tư tưởng xuyên suốt trong cả chiều dài lịch sử Việt Nam. “Tư tưởng lấy “dân là gốc”, là trung tâm nằm trong quan điểm trị quốc xuyên suốt từ thời phong kiến, qua các thời kỳ lịch sử và bây giờ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã làm sâu sắc hơn vấn đề này” - bà Nga nói thêm. Trong giai đoạn này, Chính phủ mới, QH mới cùng bộ máy mới, chúng ta không được để đất nước mất cơ hội, không để người dân phải chịu thiệt thòi. Chính điều đấy là phương châm hành động cao nhất của Chính phủ và QH. Đây cũng là mong mỏi lớn nhất của người dân nói chung trên cả nước. “Tôi cho rằng tư tưởng sắc bén đó sẽ là kim chỉ nam cho một nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ hành động quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tập trung hơn vì lợi ích cao nhất của Nhân dân cũng là lợi ích cao nhất của cả dân tộc” - bà Nga nói. Bà Nga chia sẻ cử tri đặt kỳ vọng rất lớn về bộ máy của QH và Chính phủ trong nhiệm kỳ mới. Người dân kỳ vọng bộ máy của Chính phủ được bầu ra không chỉ đủ về số lượng, tinh gọn về tổ chức mà còn đảm bảo đủ năng lực để thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới với nhiều khó khăn, thách thức. Đối với QH, đại biểu cũng như cử tri và Nhân dân cả nước kỳ vọng sẽ hoạt động ngày một chuyên nghiệp hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn. “Thước đo hoạt động của QH chính là chất lượng xây dựng chính sách, hiệu quả của giám sát tối cao” - đại biểu Nga nói và cho biết người dân mong muốn phản ứng chính sách của QH sẽ nhanh chóng hơn, đặc biệt là trong công tác xây dựng luật pháp. Đột phá về thể chế là quan trọng nhất Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) bày tỏ niềm vui, xúc động khi được chứng kiến lời tuyên thệ nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong lời tuyên thệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện nhất quán đường lối lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV. Đó là tiếp tục xây dựng Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hòa bình, độc lập, phồn thịnh, văn minh, hạnh phúc. “Nhưng trên tất cả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều hướng tới lợi ích của Nhân dân, làm sao để Nhân dân được thụ hưởng những thành quả phát triển của đất nước” - đại biểu Ngân nói và nhấn mạnh đây là thông điệp hết sức mạnh mẽ, thể hiện nhất quán trong kiên định mục tiêu phát triển đất nước. Theo đại biểu Ngân, việc Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước sẽ giúp cho công tác đối ngoại, lãnh đạo, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng được thống nhất, tạo sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn dân tộc. Đáng chú ý, Nghị quyết Đại hội XIV cũng như trong phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đều hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Do vậy, thời gian tới công việc quan trọng nhất vẫn là hoàn thiện thể chế. “Trong ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực thì đột phá về thể chế là quan trọng nhất. QH khóa XV trong công tác làm luật đã rất chú trọng, quan tâm giải quyết “điểm nghẽn của điểm nghẽn” này” - ông Ngân nói. Từ thực tiễn đó, theo ông Ngân, QH khóa XVI cần tiếp tục xây dựng thể chế theo hướng đồng bộ, ổn định, minh bạch, dễ hiểu và dễ thực thi. Khi thể chế trở thành công cụ, lợi thế cạnh tranh quốc gia sẽ góp phần vào kiến tạo sự phát triển. “Tôi tin rằng thể chế sẽ đóng góp rất lớn vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của nước ta trong kỷ nguyên mới” - đại biểu đoàn TP.HCM bày tỏ.• Cuộc nguyên mới “Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định. Ảnh: QUỐC HỘI Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ, phát biểu nhậm chức. Ảnh: QUỐC HỘI bảo chứng cho sự tồn vong và lớn mạnh của thể chế Dân chủ Cộng hòa trong bão táp cách mạng. Nhìn lại dặm dài lịch sử Đảng ta từ năm 1986, việc nhất thể hóa không phải là một ý tưởng bột phát, mà là kết quả của một quá trình chắt lọc, chiêm nghiệm và tổng kết thực tiễn khắc nghiệt. Trong bối cảnh thực hiện các quyết sách của Đại hội XIV, mô hình nhất thể hóa ở cấp cao nhất chính là sự kế thừa có phê phán và nâng tầm lịch sử của đại sự này. Không làm mới cái không có, như ai đó lo ngại, mà đang phục hưng một phương thức lãnh đạo, cầm quyền hiệu quả được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kiểm chứng bằng nhiều thập niên chiến thắng của dân tộc. Từ những “viên gạch” đầu tiên đó, ngay sau đổi mới, Đảng ta nhận diện rõ sự chồng chéo giữa chức năng lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, chủ yếu tập trung vào việc “phân định” rõ vai trò của mỗi phương diện. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII), ngày 18-6-1997, về chiến lược cán bộ trở lại ý tưởng về việc nâng cao hiệu suất bộ máy nhưng sự phân tách cơ học vẫn còn đó. Và 20 năm sau, bước ngoặt tại Đại hội XII và đặc biệt Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã chính thức đặt vấn đề nhất thể hóa lên bàn nghị sự với thái độ quyết liệt nhất. Đây là dấu mốc lịch sử. Đây là cuộc đại phẫu thuật chính cơ thể mình. Việc thí điểm nhất thể hóa chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch UBND ở những nơi có điều kiện không còn là tiếng nói đơn lẻ. Các mô hình tại Quảng Ninh, Long An, hay một số địa phương miền Trung đã Đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, hướng tới lợi ích của Nhân dân Việc nhất thể hóa hai chức danh đã đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại của đất nước. bài viết của TS - nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, xung quanh sự kiện đặc biệt quan trọng này. chứng minh: Nhất thể hóa là con đường ngắn nhất để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Nhưng do nhiều lý do, vấn đề đó chưa trở thành quyết tâm chính trị của toàn Đảng. Có thể hình dung, nếu giai đoạn định hình (Đại hội VI-X) bắt đầu nhận diện sự chồng chéo giữa chức năng lãnh đạo và quản lý, với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) bắt đầu ý tưởng về nâng cao hiệu suất bộ máy nhưng sự phân tách cơ học vẫn còn nặng nề thì bước ngoặt lịch sử (Đại hội XII) với Nghị quyết 18-NQ/TW, Đảng thực hiện một cuộc “đại phẫu thuật” vào chính cơ thể mình. Từ Đại hội XIII và tầm nhìn XIV: Chuyển từ “thí điểm” sang “thiết chế”. Nếu trước đây còn e dè, vừa làm vừa dò đá qua sông thì nay thực tiễn đã trả lời. Đại hội XIV là thời điểm để “định danh” mô hình này như một đặc trưng của quản trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Việc nhất thể hóa không phải là một ý tưởng bột phát mà là kết quả của một quá trình chắt lọc, chiêm nghiệm khắc nghiệt qua các kỳ Đại hội của Đảng. Thực tiễn đang đòi hỏi nhất thể hóa không còn là “thí điểm” mà đang trở thành một thiết chế chính trị tất yếu để giải phóng sức sản xuất và sức sáng tạo của dân tộc.•

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 8-4-2026 quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để tránh bỏ lọt tội phạm. Cụ thể, Điều 18 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2025) đã quy định trách nhiệm, nguyên tắc chung trong việc khởi tố, xử lý vụ án hình sự. Đó là khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm khởi tố vụ án, áp dụng các biện pháp để xác định tội phạm và xử lý người phạm tội, pháp nhân phạm tội. Khoản 3 Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự cũng nêu rõ khi một vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị khởi tố bằng văn bản và gửi kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra, VKS có thẩm quyền xem xét, xử lý. Trước ngày 1-1-2025 (thời điểm Luật Tổ chức TAND 2024 có hiệu lực), đối với vụ án hình sự, nếu trong quá trình xét xử tại tòa mà HĐXX xét thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm thì HĐXX có quyền ra quyết định khởi tố vụ án hoặc yêu cầu VKS khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, sau ngày 1-1-2025, nếu tại phiên tòa hình sự phát hiện bỏ lọt tội phạm thì HĐXX chỉ có quyền yêu cầu VKS khởi tố vụ án hình sự (khoản 4 Điều 153 Bộ luật Tố tụng hình sự). Trong vụ án dân sự Đó là đối với vụ án hình sự, còn trong vụ án dân sự (chẳng hạn vụ việc nêu trên), hiện hành không có quy định nào cho phép tòa án, HĐXX được quyền khởi tố vụ án, yêu cầu khởi tố vụ án mà chỉ cho phép tòa án có quyền gửi văn bản đến cơ quan điều tra, VKS có thẩm quyền để kiến nghị khởi tố nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Sau khi nhận được văn bản kiến nghị khởi tố và tài liệu từ tòa án, cơ quan điều tra sẽ tiến hành quy trình giải quyết kiến nghị khởi tố theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự. Cụ thể, cơ quan điều tra có 20 ngày để kiểm tra, xác minh. Nếu vụ việc phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài thêm hai tháng và có thể gia hạn thêm tối đa không quá hai tháng nữa. Sau khi xác minh, cơ quan điều tra sẽ ra một trong ba quyết định: Quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định không khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. LS Lê Thành Công cũng cho biết thêm khi tòa án phát hiện có dấu hiệu tội phạm và gửi văn bản kiến nghị khởi tố thì thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có thể ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết Vừa qua, trong quá trình giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản, TAND TP Long Xuyên (nay là TAND khu vực 9 - tỉnh An Giang) đã có văn bản gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang và VKSND TP Long Xuyên (nay là VKSND khu vực 9 - tỉnh An Giang) kiến nghị khởi tố vụ án hình sự vì có dấu hiệu tội phạm. Theo nhận định của tòa, một bên đương sự trong vụ án đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền nên có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tháng 12-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnhAn Giang đã có văn bản phản hồi cho biết quan hệ vay mượn tiền giữa các đương sự là quan hệ dân sự nên không có căn cứ khởi tố vụ án hình sự. Vậy tòa án có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự hay không? Trong vụ án hình sự Luật sư (LS) Lê Thành Công, Đoàn LS TP.HCM, cho biết luật có HĐXX trong một vụ án hình sự. Ảnh minh họa: BÙI TRANG vụ án dân sự. Lý do là cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 214 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Lúc này, vụ án dân sự đang bị tạm đình chỉ sẽ phụ thuộc vào kết quả trả lời của cơ quan điều tra. Trường hợp cơ quan điều tra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, điều này đồng nghĩa với việc hành vi tranh chấp chỉ mang tính chất dân sự, không cấu thành tội phạm. Tòa án sẽ căn cứ vào Điều 216 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự. Trường hợp vụ án có dấu hiệu hình sự và được khởi tố thì vụ án sẽ được giải quyết theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các yêu cầu dân sự của đương sự (như đòi lại tiền, bồi thường thiệt hại, hủy hợp đồng...) sẽ được giải quyết trong vụ án hình sự.• Khi tòa án phát hiện có dấu hiệu tội phạm và gửi văn bản kiến nghị khởi tố thì thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có thể ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. TP.HCM: Tòa án đầu tiên áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng phapluat@phapluattp.vn Ngày 7-4, TAND khu vực 10 - TP.HCM mở phiên họp về việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với sáu bị can BAK, NNHĐ, TGT, NLHT, TLQA và ĐCC về tội cố ý gây thương tích. Sáu bị can trên khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi và cùng cư trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM. Đây là tòa án đầu tiên tại TP.HCM áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với các bị can là người chưa thành niên theo quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên. Phiên họp có sự tham gia của thẩm phán chủ tọa phiên họp, đại diện VKSND khu vực 10 - TP.HCM, năm luật sư bào chữa; người đại diện theo pháp luật là cha mẹ của các bị can và người làm công tác xã hội theo sự phân công của UBND xã Tân Vĩnh Lộc. Theo cáo trạng, vào ngày 7-12-2024, tại bãi đất trống thuộc huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM, sáu bị can đã có hành vi dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho em HQK với tỉ lệ thương tật là 20%. Tại phiên họp, chủ tọa phiên họp, kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng đã giáo dục và giải thích cho bị can hiểu những hậu quả và tác hại của các hành vi vi phạm. Cha mẹ của các bị can đã được nhắc nhở trong việc quản lý, giáo dục và hỗ trợ các bị can sớm sửa chữa sai lầm. Trình bày tại phiên họp, bà Phạm Thị Kim Dung - người làm công tác xã hội của UBND xã Tân Vĩnh Lộc cho biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, ngoài các hình thức xử lý mang tính răn đe thì cũng cần cân nhắc áp dụng các biện pháp chuyển hướng. Điều này nhằm đề cao tính giáo dục đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Chủ tọa áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng, gồm: Biện pháp xin lỗi bị hại, bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 41, 42 Luật Tư pháp người chưa thành niên kết hợp với biện pháp cấm tiếp xúc với người có nguy cơ dẫn đến người chưa thành niên phạm tội mới theo Điều 46 Luật Tư pháp người chưa thành niên đối với các bị can NLHT, TLQA và ĐCC. Đối với biện pháp xin lỗi bị hại được thi hành ngay tại phiên họp. Các bị can NLHT, TLQA và ĐCC đã thực hiện xin lỗi bị hại và gia đình bị hại, xin lỗi cha mẹ của các bị can. Các bị can này nhận thấy các hành vi mình đã thực hiện là trái quy định pháp luật; hứa sẽ tự rèn luyện, giáo dục bản thân để không tái phạm... Chủ tọa phiên họp đã áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với BAK, NNHĐ, TGT theo điểm b khoản 2 Điều 51 Luật Tư pháp người chưa thành niên. Cả ba đã trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nên không thể xem xét các hình thức chuyển hướng khác tại cộng đồng. Chủ tọa phiên họp đã đình chỉ vụ án và hủy bỏ biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với sáu bị can. Đồng thời, giải thích cho ba bị can áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng về việc vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú thực hiện theo quy định tại Điều 81 Luật Tư pháp người chưa thành niên. Chia sẻ sau phiên họp, bà LTH (mẹ của bị can NLHT) bày tỏ sự xúc động và biết ơn khi tòa án đã cân nhắc các quy định pháp luật và xem xét cho con trai bà được áp dụng biện pháp chuyển hướng. Bà H cũng nhận thức đây là cơ hội quý giá để con trai bà sửa chữa sai lầm. Gia đình sẽ nghiêm túc quản lý, giáo dục và phối hợp với chính quyền địa phương để giúp cháu nhận thức rõ sai phạm và thay đổi bản thân, trở thành người có ích cho xã hội. SONG MAI Từ vụ tòa kiến nghị khởi tố bất thành: Luật quy định sao? Khi xét xử vụ án dân sự, nếu có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm thì HĐXX chỉ có quyền gửi văn bản kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Toàn cảnh phiên họp áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng. Ảnh: SONG MAI ĐẶNG LÊ

7 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 8-4-2026 BÙI TRANG Chiều 7-4, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với cựu thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan. Phiên tòa được mở từ ngày 30-3. Xâm phạm đến sự công bằng, cạnh tranh trong đấu thầu HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thắng 4 năm tù về tội nhận hối lộ. Ông Thắng nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng) từ bị cáo Nguyễn Văn Dân (giám đốc Công ty Hoàng Dân). Cùng tội danh, các bị cáo Trần Tố Nghị (cựu quyền cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) bị tuyên phạt 6 năm tù; Nguyễn Hải Thanh (cựu phó cục trưởng) 5 năm tù; Trần Văn Lăng (cựu giám đốc Ban 2) 13 năm tù; Lê Văn Hiến (cựu giám đốc Ban 8) 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Văn Dân bị tuyên 9 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 3 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 2 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là 14 năm tù… HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Văn Thắng và đồng phạm đã xâm phạm đến sự liêm chính của người có chức vụ, làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Hành vi của các bị cáo phạm tội vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đã xâm phạm đến sự công bằng, cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước. Hành vi phạm tội của các bị cáo là các cựu cán bộ làm giảm uy tín của bộ máy nhà nước nên cần có bản án nghiêm khắc. Tuy nhiên, HĐXX cũng xét đến việc các bị cáo này đều có các tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo Hoàng Văn Thắng có các tình tiết giảm nhẹ như có nhiều thành tích trong công tác. Trong khi đó, bị cáo Hoàng Văn Dân cũng được HĐXX xem xét đến tình tiết giảm nhẹ khi đã cùng gia đình tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Bản thân giám đốc Công ty Hoàng Dân cũng đã chủ động tố cáo hành vi nhận hối lộ của các bị cáo khác trong vụ án ngay từ giai đoạn điều tra. Riêng bị cáo Nguyễn Hải Thanh, người bị xét xử vắng mặt cũng đã nhờ gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả nên được coi là tình tiết giảm nhẹ. Gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng Theo cáo buộc, vụ án liên quan năm gói thầu tại bốn dự án thủy lợi, gồm gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình. Các gói thầu này do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN&PTNT cũ làm chủ đầu tư. Trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng quan Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: HOÀNG HUY hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNT, trong đó có cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu quyền cục trưởng Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án. Bị cáo Dân đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo để chỉ đạo tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân cùng các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng năm gói thầu. Hành vi của các bị cáo bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỉ đồng. Ngoài sai phạm đấu thầu, trong quá trình thi công và kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên và Vũ Thị Kim Liên thành lập bảy công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán. Trong đó, một hệ thống ghi số liệu thực chi để quản lý nội bộ; hệ thống còn lại ghi số liệu trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa các khoản chi để kê khai, báo cáo thuế. Hành vi này bị xác định vi phạm Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 100 tỉ đồng.• Bị cáo Nguyễn Văn Dân đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo để được tạo điều kiện trúng năm gói thầu, từ đó gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỉ đồng. Bị cáo đã không giữ được thanh danh của người làm thủy lợi Quá trình xét xử, cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận. “Nếu bị cáo không nhận tiền thì không thể vướng vào vòng pháp luật. Cái sai của bị cáo là nhận tiền. Bị cáo rất ăn năn khi không giữ được thanh danh của người làm thủy lợi. Lúc bị cáo Dân về, bị cáo mới biết có tiền. Lúc đó bị cáo không đấu tranh được với chính mình” - bị cáo trình bày tại tòa. Cựu thứ trường cũng nhìn nhận “đây là sự trả giá rất đắt cho bị cáo. Bị cáo đã không giữ được lời hứa trước Đảng, giữ gìn pháp luật của Nhà nước, không giữ được thanh danh của những người làm thủy lợi. Bị cáo rất hối hận”. Cựu quyền chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp cao su nói về 2 lần nhận hối lộ phapluat@phapluattp.vn Cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng lãnh 4 năm tù Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Văn Thắng và đồng phạm đã xâm phạm đến sự liêm chính của người có chức vụ, làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Chiều 7-4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&PTNT cũ cùng các đơn vị liên quan. Trong vụ án này, bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đưa ra xét xử về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo Lê Y Linh (cựu giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu chủ tịch Công ty Việt Tín) bị đưa ra xét xử về các tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo cáo buộc, bị cáo Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận 3 triệu USD và trên thực tế đã hai lần nhận 200.000 SGD và 300.000 USD của bị cáo Linh và Dừa để bán khu đất 3939B Bến Vân Đồn trái pháp luật. Trình bày tại tòa, bị cáo Thung khai, lần 1 nhận tiền là khi bị cáo Linh giúp bị cáo Thung đưa con trai đi chữa bệnh tại Singapore thanh toán tiền viện phí 200.000 SGD. Số tiền này bị cáo Thung có đề nghị trả lại nhưng bị cáo Linh không nhận lại. Lần 2, bị cáo Thung khai được hai bị cáo Linh và Dừa mời đi ăn tối và đưa 300.000 USD để trong túi giấy. Sau khi mang về nhà, bị cáo Thung mới biết trong đó là 300.000 USD. Số tiền này, bị cáo Thung không chia lại cho ai và dùng để mua xe. Bị cáo Thung việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua thẩm định giá, đấu giá là sai quy định pháp luật. Bị cáo này chỉ đề nghị xem xét lại hành vi nhận hối lộ số tiền 200.000 SGD từ bị cáo Linh và Dừa. Bị cáo này cũng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai và đã nộp tiền khắc phục hơn 16,4 tỉ đồng. Trình bày tại tòa về mối quan hệ đối với bị cáo Thung, bị cáo Lê Y Linh khai quen biết bị cáo Thung thông qua một người bạn trong hoàn cảnh con của bị cáo Thung bị bệnh. Khi đó, bị cáo Linh đã hỗ trợ để con của bị cáo Thung sang Singapore chữa bệnh và thanh toán 200.000 SGD. Thời điểm này, bị cáo Linh chưa hề biết đến dự án liên quan đến khu đất 39-39B Bên Vân Đồn. Sau khi việc chữa bệnh cho con bị cáo Thung kết thúc và trở về, vụ án mới phát sinh. Bị cáo Linh cũng trình bày dự án 39-39B Bến Vân Đồn là dự án đầu tiên bị cáo tham gia liên quan đến Nhà nước. Việc chuyển nhượng khu đất có phải thực hiện đấu giá hay không, bị cáo Linh không nắm rõ quy định. Do bị cáo Thung mang ơn bị cáo Linh vì đã giúp đỡ con mình chữa bệnh, bị cáo Linh đã nói với bị cáo Thung để lại khu đất này. Từ đó, giữa các bên bắt đầu hình thành mối quan hệ hợp tác, bàn bạc liên quan đến khu đất. Trả lời câu hỏi của HĐXX về số tiền 200.000 SGD mà bị cáo Thung đã khai từng muốn trả lại, bị cáo Linh cho biết mình từ chối không nhận ngay từ lúc con trai của bị cáo Thung đi chữa bệnh trở về và thực tế chưa từng muốn nhận lại khoản tiền này. Bị cáo Linh trình bày thêm nếu thực sự có mục đích nhận tiền thì đã có thể nhận ngay từ thời điểm con của bị cáo Thung chữa bệnh xong và trở về và không phải chờ đến khi phát sinh việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn. Sự việc này diễn ra trước thời điểm xảy ra vụ án. SONG MAI Bị cáo Lê Quang Thung, cựu quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam. Ảnh: SONG MAI

