072-2026

SỐ 072 (7643) - Thứ Năm 9-4-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Chứng khoán Việt chuẩn bị đón làn sóng vốn hàng tỉ USD Cơ hội vàng cho hòa bình Trung Đông khi Mỹ và Iran ngừng bắn XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ: Bồi thường đến 1 tỉ đồng nếu khó xác định thiệt hại TP.HCM bàn chiến lược khám sức khỏe miễn phí cho 15 triệu dân TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Chính phủ thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững Lời khai tại tòa của cựu chủ tịch Quốc Cường Gia Lai

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 9-4-2026 Ngày 8-4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và công bố quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, Quốc hội (QH) đã thông qua các nghị quyết, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 6 phó thủ tướng, 14 bộ trưởng và 3 thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2026-2031. Căn cứ Hiến pháp 2013 và các nghị quyết của kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký các quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy Chính phủ cho Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thường trực Đảng ủy Chính phủ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm cho: Ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm kỳ mới diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, vừa là nhiệm kỳ đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vừa là giai đoạn bản lề quyết định việc Việt Nam có vươn lên một tầm cao phát triển mới hay không. Ông nhận định đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với một nền tảng đã được củng cố nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức đan xen. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là chất lượng tăng trưởng phải cao hơn, dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; năng lực cạnh tranh phải được nâng cao rõ rệt; khả năng tự chủ chiến lược phải được củng cố vững chắc; hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia phải được nâng tầm cao hơn, hiện đại hơn. tăng trưởng cao và bền vững. Đồng thời, Chính phủ phải nâng cao năng lực tổ chức thực thi các nghị quyết của Đảng, của QH và pháp luật của Nhà nước, làm cho pháp luật và nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh hơn, minh bạch hơn, nhất quán hơn; người dân, doanh nghiệp cảm thấy yên tâm khi đầu tư, sáng tạo và làm ăn chân chính; mỗi quyết định quản lý nhà nước trở thành một nhân tố thúc đẩy phát triển. Chính phủ phải hoạt động thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo, mở đường cho đổi mới, sáng tạo; nói đi đôi với làm; đã hứa phải làm, đã làm phải có kết quả; đã phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm. Mỗi thành viên Chính phủ phải là người gánh vác trách nhiệm quốc gia trong lĩnh vực mình phụ trách. Mỗi bộ, ngành phải vượt qua tư duy cục bộ ngành mình, phải đặt lợi ích chung của quốc gia, hiệu quả chung của nền kinh tế, sự thuận lợi của người dân và doanh nghiệp lên trên hết. Chính phủ phải có tầm nhìn đi trước một bước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu phải coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành khoa học công nghệ mà là trách nhiệm của Chính phủ, của cả hệ thống chính trị, là phương thức phát TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Chính phủ thực hiện bằng được tăng trưởng cao và bền vững Bộ Quốc phòng; các Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã trao quyết định bổ nhiệm các bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, gồm: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN; Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ NN&MT; ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ. Mỗi bộ, ngành phải vượt qua tư duy cục bộ ngành mình Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ nhiệm kỳ này không chỉ là sự tiếp nối mà phải là bước chuyển lên nấc thang phát triển cao hơn, kết quả cuối cùng phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của nhân dân và vị thế, uy tín của đất nước. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ mới là kiến tạo môi trường phát triển, mở ra không gian tăng trưởng, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ tập trung đặc biệt cho yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn, kiểm soát tốt rủi ro, đồng thời phải tạo được động lực tăng trưởng mới; thực hiện bằng được mục tiêu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ mới là kiến tạo môi trường phát triển, mở ra không gian và tạo động lực tăng trưởng mới. ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Sáng 8-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ông Ngọc đảm nhiệm vị trí này thay ông Lê Minh Hưng vừa được QH bầu làm Thủ tướng. Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê Hưng Yên; là thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Duy Ngọc hiện là ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; bí thư Thành ủy Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức chánh Văn phòng Trung ương Đảng Ông Nguyễn Hải Ninh trở thành người kế nhiệm ông Phạm Gia Túc, người vừa được phê chuẩn giữ chức phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Ông là tiến sĩ luật, cử nhân hành chính; ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV. Chiều cùng ngày, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ NN&MT. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đức Thắng thôi giữ các chức vụ liên quan, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trần Đức Thắng sinh năm 1973, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: CTV Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự của Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 9-4-2026 mục tiêu Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức với nhiều sự kiện chưa có tiền lệ song đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, linh hoạt, “biến nguy thành cơ”, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Những thành tựu trên có được nhờ sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ của QH, MTTQ Việt Nam và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ nhiệm kỳ mới đứng đầu là Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục nỗ lực hết sức mình, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, với tinh thần chân cứng, đá mềm, đoàn kết, thống nhất, sáng suốt điều hành, linh hoạt ứng phó, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, lập nhiều kỳ tích, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc. Mỗi bộ, ngành phải vượt qua tư duy cục bộ ngành mình, phải đặt lợi ích chung của quốc gia, hiệu quả chung của nền kinh tế, sự thuận lợi của người dân và doanh nghiệp lên trên hết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm triển chung của các chủ thể kinh tế và toàn xã hội. Đồng thời, Chính phủ phải cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững của khu vực kinh tế tư nhân và đội ngũ doanh nhân Việt Nam; thật sự bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền tiếp cận nguồn lực và cơ hội phát triển theo pháp luật; xóa bỏ tư duy phân biệt đối xử, cơ chế “xin-cho”, sự nhũng nhiễu, chi phí không chính thức, xem xét tiếp tục bỏ bớt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu phải gắn phát triển kinh tế với mở rộng đối ngoại, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh tài chính, an ninh mạng và an ninh dữ liệu bên cạnh bảo đảm an ninh chính quyền, an ninh chế độ. Chính phủ phải có tầm nhìn đi trước một bước, chuẩn bị từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời xây dựng một Chính phủ thực sự liêm chính, trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ luật, gần dân, vì dân; chống cho được bệnh nóng vội, hình thức, bệnh thành tích, giáo điều, dân túy, né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, nói nhiều làm ít, nói to làm nhỏ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhân dân không đánh giá Chính phủ qua lời nói mà qua kết quả, không nghe nhiều cam kết mà nhìn vào sự chuyển biến thực tế trong đời sống hằng ngày. Ông bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của QH, sự đồng hành của MTTQ Việt Nam, sự ủng hộ của nhân dân, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng tập thể Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ kế thừa và phát huy xứng đáng những kết quả tốt đẹp mà Chính phủ nhiệm kỳ qua đã vun đắp, góp phần xây dựng đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đoàn kết, chung sức, đồng lòng kỷ luật, kỷ cương Thay mặt Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định tiếp thu và cam kết sẽ cụ thể hóa toàn bộ các định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thành các chương trình, kế hoạch hành động xuyên suốt, quyết liệt và hiệu Chính phủ khóa 2021-2026 luôn hành động quyết liệt, linh hoạt trưởng Ban Tổ chức Trung ương quê Phú Thọ, trình độ tiến sĩ kinh tế; ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV. Cùng ngày, tại Hà Nội diễn ra hội nghị bàn giao công tác của trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhìn nhận nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề và tin tưởng rằng với tư duy sắc bén, sự quyết liệt và kinh nghiệm thực tiễn dày dạn, tân Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc sẽ cùng tập thể lãnh đạo ban tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được. Ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm, nền nếp công tác và tinh thần đoàn kết quý báu của Ban Tổ chức Trung ương qua các thời kỳ; nhận bàn giao đầy đủ các nội dung công việc theo quy định. NHÓM PHÓNG VIÊN quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới. Nhấn mạnh nhận nhiệm vụ khi đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của những vận hội lớn nhưng cũng nhiều thách thức, để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các thành viên trong Đảng ủy Chính phủ, thành viên Chính phủ luôn đề cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng kỷ luật, kỷ cương. Cùng với đó, không ngừng rèn luyện phẩm chất và nâng cao năng lực dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và hành động quyết liệt, hiệu quả. Qua đó, tập trung xây dựng Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương liêm chính, hành động, trong sạch, vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực sự của dân, do dân, vì dân và sẵn sàng phục vụ nhân dân.• Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 8 thẩm phán TAND Tối cao Sáng 8-4, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TAND Tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán TAND Tối cao. Kết quả, 488/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu QH có mặt và bằng 97,60% tổng số đại biểu QH) thông qua nghị quyết nói trên. Theo đó, danh sách thẩm phán TAND Tối cao gồm các ông, bà: Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Văn Cường, Lê Hưng Dũng, Lê Thanh Phong, Đỗ Mạnh Tăng, Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Hữu Tuyến và Đỗ Thị Hải Yến. Trao thêm 192 thẩm quyền cho Hà Nội trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất phân quyền toàn diện, trao thêm 192 thẩm quyền cho TP Hà Nội. Nhiều cơ chế mới được bổ sung nhằm tăng tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của TP. NHÓM PHÓNG VIÊN Chiều 8-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XVI, QH nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Trao thêm nhiều thẩm quyền, tăng tính tự chủ Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trước QH. Tờ trình nhấn mạnh việc sửa đổi luật nhằm khắc phục các hạn chế hiện hành. Đồng thời, dự luật đổi mới tư duy theo hướng thủ đô không chỉ “thực thi chính sách” mà còn tham gia “thiết kế chính sách”. Dự thảo luật tập trung phân quyền mạnh cho TP Hà Nội thay vì quy định chi tiết như trước. Cách tiếp cận này tạo không gian cho chính quyền TP chủ động quyết định, sáng tạo nhưng vẫn bảo đảm cơ chế kiểm soát quyền lực. Dự luật giao HĐND TP quyền quyết định áp dụng các chính sách ưu đãi hơn trong trường hợp luật, nghị quyết của QH ban hành sau có quy định thuận lợi hơn. Đáng chú ý, dự thảo phân quyền tối đa trên tất cả lĩnh vực từ tổ chức bộ máy, ngân sách, quy hoạch đến ứng dụng công nghệ số và liên kết vùng. Dự luật cũng cho phép TP thí điểm các cơ chế mới để thử nghiệm các mô hình quản lý, phát triển. Một điểm mới khác là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Theo đó, luật không quy định chi tiết mà giao quyền chủ động cho chính quyền TP tổ chức thực hiện. Theo thống kê, dự thảo luật giao tổng cộng 192 thẩm quyền cho TP Hà Nội. Trong đó gồm 50 thẩm quyền kế thừa, 57 thẩm quyền từ cơ quan cấp trên và 85 thẩm quyền mới chưa được pháp luật quy định. Đề nghị làm rõ cơ chế kiểm soát, tránh rủi ro Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cơ bản đồng tình với định hướng phân quyền mạnh cho Hà Nội. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát, phân định rõ thẩm quyền giữa HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP trong ban hành văn bản. Bên cạnh đó, cần thiết kế chặt chẽ trình tự đối với các văn bản có nội dung khác quy định của cơ quan cấp trên. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị có cơ chế tự chấm dứt đối với các chính sách thí điểm không hiệu quả. Đặc biệt, dự thảo cần làm rõ giới hạn và cơ chế kiểm soát các chính sách tài chính, đầu tư để bảo đảm linh hoạt nhưng không trùng lặp, hạn chế rủi ro ngân sách. Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến được QH thảo luận và thông qua ngay tại kỳ họp đầu tiên của QH khóa XVI.• Các đại biểu nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra. Ảnh: QH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 9-4-2026

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 9-4-2026 TP.HCM sẽ sắp xếp người hoạt động không chuyên trách phù hợp nhất Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu kết luận. Ảnh: THANH TUYỀN Ngày 8-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho khối báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức. Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIV Tại hội nghị, GS-TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đã tóm tắt các điểm mới trong văn kiện Đại hội XIV. Đó là việc xác lập mô hình tăng trưởng mới và cơ cấu lại nền kinh tế. Đại hội khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Điểm quan trọng khác là giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội, khẳng định vai trò quyết định của thị trường trong phân bổ nguồn lực. Văn kiện cũng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục là động lực chủ yếu; con người, văn hóa là nền tảng; quốc phòng, an ninh là điều kiện bảo đảm phát triển bền vững. GS-TS Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh Đại hội XIV là bước phát triển mới về chất trong Tạo không gian phát triển mới để báo chí dẫn dắt thông tin Các cơ quan, đơn vị cần quyết tâm xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển”. tư duy lý luận, định hình cách tiếp cận hệ thống. TS Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH&CN, phân tích thêm về vai trò của công nghệ. Lần này, khoa học công nghệ và chuyển đổi số được đặt vào trung tâm mô hình tăng trưởng, gắn trực tiếp với năng suất và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Tạo không gian phát triển mới cho báo chí Thông tin về quan điểm báo chí, xuất bản, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh mục tiêu đưa hai lĩnh vực này phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Phát biểu kết luận, ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho rằng Đại hội Đảng XIV đã thành công rất tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao. “Trong dòng chảy đó, lực lượng báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức chính là những người mang sứ mệnh khơi dòng, kiến tạo, dẫn dắt, kết nối tạo nên sự thống nhất giữa ý chí của Đảng và khát vọng của cả dân tộc. Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm biến chủ trương thành hành động và kết quả cụ thể” - ông Lâm nhìn nhận. Để hiện thực hóa mục tiêu quan trọng đó, ông Lâm nói sự chuyển động của cả hệ thống chính trị là điều kiện cần nhưng sự đồng thuận trong nhận thức và sự bứt phá sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm báo, xuất bản chính là yếu tố quan trọng, động lực to lớn để nghị quyết thực sự thẩm thấu, có sức sống mạnh mẽ trong đời sống. Để việc triển khai nghị quyết đạt hiệu quả cao, ông đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, các liên hiệp hội và hội chuyên ngành xây dựng chương trình hành động, triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả tùy đặc thù từng lĩnh vực. Mỗi sản phẩm báo chí, mỗi cuốn sách, mỗi tác phẩm nghệ thuật hay công trình khoa học ra đời trong giai đoạn này phải mang tinh thần của nghị quyết, “hơi thở” của cuộc sống, phản ánh được khát vọng của cả dân tộc, hướng tới các giá trị nhân văn, giàu tính Đảng và thiết thực phục vụ nhân dân. Các cơ quan, đơn vị cần quyết tâm xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển”, tạo ra không gian phát triển mới để báo chí, xuất bản thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, định hướng thông tin, góp phần bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội. Đối với lực lượng văn nghệ sĩ, ông Lâm mong cần có thêm nhiều tác phẩm, Văn hóa là trụ cột Thông tin về chuyên đề phát triển văn hóa, con người, GS-TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, chia sẻ văn hóa là trụ cột cơ bản bên cạnh chính trị, kinh tế, xã hội. Văn hóa đóng vai trò hệ điều tiết và gắn kết đời sống. GS Phú cũng nói về phương châm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Trong đó chú trọng xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; phát huy, đề cao những giá trị cốt lõi của văn hóa, con người Việt Nam… GS Phú lưu ý về sự thay đổi quan điểm trong phát huy nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, con người, trong đó nguồn lực nhà nước có vai trò dẫn dắt để kích hoạt nguồn lực xã hội, từ khu vực kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng… Ông khẳng định văn kiện Đại hội XIV của Đảng, trên cơ sở nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn Việt Nam qua 40 năm đổi mới đã hoàn thiện quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 40 điểm cầu trên cả nước và có hơn 7.000 đại biểu tham dự. Ảnh: TTXVN THANH TUYỀN Lực lượng báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức chính là những người mang sứ mệnh khơi dòng, kiến tạo, dẫn dắt, kết nối tạo nên sự thống nhất giữa ý chí của Đảng và khát vọng của cả dân tộc. công trình văn hóa có sức lan tỏa bền vững, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, làm giàu thêm hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Trong đó, tập trung thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa để các tác phẩm nghệ thuật không chỉ là để thưởng thức mà còn là một động lực phát triển, lan tỏa các giá trị Việt Nam ra thế giới. Đối với trí thức, nhà khoa học, ông mong đội ngũ này sẽ có sự nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất tháo gỡ những “nút thắt” về cơ chế quản lý, đầu tư và tự chủ đối với hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Đồng thời, xây dựng môi trường để trí thức, nhà khoa học được tự do sáng tạo, cống hiến; giải quyết được các bài toán thực tế về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần đưa năng suất lao động và tốc độ tăng trưởng của đất nước đạt mức hai con số như mục tiêu đã đề ra.• Ngày 8-4, đoàn công tác do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy phường Hiệp Bình. Bà Phạm Hoa Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hiệp Bình, cho biết phường hiện có 103 cán bộ, công chức và 51 người hoạt động không chuyên trách (chiếm tỉ lệ 33,12%). Bà chia sẻ phần lớn họ mong muốn tiếp tục công tác hoặc được bố trí vị trí phù hợp với năng lực. Phường có phương án xem xét giới thiệu họ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Chủ tịch UBND phường Võ Thanh Bình thông tin thêm đội ngũ này rất trẻ, chỉ sáu người trên 35 tuổi. Ông đánh giá họ “chịu nhiệt” tốt, am hiểu địa phương, có năng lực thực tiễn và mong TP có phương án hợp lý. Qua thực tiễn, phường nhận thấy sau sắp xếp, do quy mô quản lý rất lớn nên khối lượng công việc tăng lên nhiều. Từ ngày 31-5, theo quy định sẽ không còn sử dụng lực lượng người hoạt động không chuyên trách và từng bước tinh giản biên chế theo chỉ đạo. Đồng thời, việc điều chỉnh vị trí việc làm đối với một số cán bộ sau sắp xếp cần thời gian ổn định. Một số nhiệm vụ trước đây do người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm nay giao lại cho công chức chuyên trách khiến áp lực công việc tăng cao. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận nỗ lực của địa phương, nhất là với phường đông dân như Hiệp Bình. Ông chia sẻ với khó khăn của phường trong hoạt động chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội. Ông cho biết mục tiêu của TP là đánh giá đúng tình hình, năng lực đội ngũ để tham mưu phương án, điều kiện sắp xếp người hoạt động không chuyên trách phù hợp nhất trong khả năng của TP. THANH THÙY

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 9-4-2026 Đồng thời, việc này còn phản ánh nỗ lực của nhà làm luật trong việc cân bằng giữa hai yêu cầu: Bảo vệ đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền; đảm bảo tính hợp lý và dự đoán được của hệ thống pháp luật. Quy định này có thể được phân tích trên ba phương diện chính. Thứ nhất, tăng cường khả năng bảo vệ quyền. Việc nâng mức trần lên 1 tỉ đồng giúp gia tăng đáng kể khả năng bù đắp thiệt hại cho chủ thể quyền, đặc biệt trong các vụ việc có giá trị thương mại lớn. Thứ hai, tiệm cận cơ chế bồi thường theo luật định. Mặc dù không sử dụng thuật ngữ “statutory damages” (bồi thường theo luật định), quy định này trên thực tế tạo ra một cơ chế tương tự, cho phép tòa án ấn định mức bồi thường mà không cần chứng minh thiệt hại cụ thể. Điều này đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực như bản quyền số, nơi thiệt hại rất khó định lượng. Thứ ba, đặt ra giới hạn trách nhiệm rõ ràng. Việc ấn định mức trần 1 tỉ đồng góp phần đảm bảo tính dự đoán của pháp luật và hạn chế sự tùy tiện trong xét xử. Tuy nhiên, chính giới hạn này cũng đặt ra câu hỏi về tính tương xứng trong những vụ việc có quy mô thiệt hại lớn hơn nhiều. Bên cạnh đó, chính cơ chế này cũng đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn cần tiếp tục được nghiên cứu, đặc biệt liên quan đến tiêu chí xác định “mức độ thiệt hại” và mức độ tùy nghi của tòa án trong quá trình áp dụng. Từ góc độ so sánh, xu hướng trao quyền cho tòa án trong việc ấn định mức bồi thường khi không thể chứng minh thiệt hại cụ thể cũng được ghi nhận trong pháp luật của Mỹ và Vương quốc Anh, mặc dù với các cơ chế và mức độ linh hoạt khác nhau. Điều này cho thấy sửa đổi của Việt Nam không phải là một hiện tượng riêng lẻ, mà nằm trong xu hướng chung của pháp luật SHTT hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả thực thi quyền trong bối cảnh kinh tế số. Cần thêm hướng dẫn Xét từ cả góc độ lý luận và thực tiễn áp dụng, quy định về mức trần 1 tỉ đồng vẫn đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện nhằm đảm bảo tính hiệu quả, công bằng và thống nhất của hệ thống pháp luật. Thứ nhất, cần xây dựng các hướng dẫn chi tiết và cụ thể hơn về tiêu chí xác định “mức độ thiệt hại” làm cơ sở cho tòa án ấn định mức bồi thường. Hiện nay, việc đánh giá mức độ thiệt hại phần lớn vẫn mang tính định tính, phụ thuộc vào nhận định của cơ quan xét xử, từ đó tiềm ẩn nguy cơ thiếu nhất quán giữa các bản án. Việc ban hành các tiêu chí mang tính định lượng hoặc bán định lượng (chẳng hạn dựa trên quy mô xâm phạm, phạm vi lãnh thổ, thời gian vi phạm, lợi nhuận ước tính của bên vi phạm) sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch và khả năng dự đoán của pháp luật. Trên cơ sở đó, cần thiết xây dựng một hệ tiêu chí mang tính chuẩn hóa nhằm hỗ trợ tòa án trong việc xác định mức độ thiệt hại, bao gồm: Thiệt hại kinh tế trực tiếp của chủ thể quyền; lợi nhuận bất hợp pháp của bên vi phạm; giá chuyển giao quyền giả định; mức độ và phạm vi xâm phạm; yếu tố lỗi; thiệt hại về uy tín, danh tiếng và hành vi của các bên sau khi xảy ra vi phạm. Việc luật hóa hoặc hướng dẫn chi tiết các tiêu chí này không chỉ góp phần nâng cao tính dự đoán của pháp luật mà còn bảo đảm nguyên tắc bồi thường đầy đủ và hiệu quả trong thực thi quyền SHTT. Thứ hai, cần cân nhắc thiết lập cơ chế linh hoạt hơn đối với mức trần 1 tỉ đồng, đặc biệt trong những trường hợp hành vi xâm phạm có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức hoặc mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt lớn cho bên vi phạm. Trong bối cảnh giá trị của tài sản trí tuệ ngày càng gia tăng, một mức trần cố định có thể không còn phù hợp để đảm bảo tính răn đe. Kinh nghiệm từ Mỹ cho thấy việc cho phép áp dụng mức bồi thường cao hơn trong trường hợp vi phạm có chủ ý theo U.S. Copyright Act (Luật Bản quyền của Mỹ) có thể tạo ra hiệu ứng phòng ngừa mạnh mẽ hơn. TS NGUYỄN THÁI CƯỜNG, Viện Luật so sánh, Trường ĐH Luật TP.HCM Trong thực tiễn thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), việc chứng minh thiệt hại vật chất luôn là một trong những trở ngại lớn nhất đối với nguyên đơn, không chỉ tại Việt Nam mà còn trong nhiều hệ thống pháp luật trên thế giới. Mức trần bồi thường 1 tỉ đồng Trước những bất cập này, qua các lần sửa đổi, mới nhất là Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT 2025 (có hiệu lực từ ngày 1-4-2026) đã đưa ra giải pháp mang tính đột phá khi thiết lập một cơ chế quan trọng nhằm giải quyết khó khăn trong việc chứng minh thiệt hại thực tế trong các vụ xâm phạm quyền SHTT. Theo đó, luật cho phép tòa án chủ động ấn định mức bồi thường thiệt hại trong những trường hợp không thể xác định cụ thể tổn thất thực tế. Cụ thể, trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo các căn cứ thông thường thì tòa án có thể quyết định mức bồi thường nhưng không vượt quá 1 tỉ đồng (trước ngày 1-4-2026 là 500 triệu đồng). Cách tiếp cận này không chỉ góp phần giảm nhẹ gánh nặng chứng minh cho nguyên đơn mà còn tăng cường hiệu quả thực thi quyền, đảm bảo rằng các hành vi xâm phạm không bị “bỏ lọt” chỉ vì thiếu chứng cứ định lượng thiệt hại. XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ: Bồi thường đến 1 tỉ đồng nếu khó xác định thiệt hại Do đó, pháp luật Việt Nam có thể nghiên cứu cơ chế “vượt trần có điều kiện” hoặc mở rộng khung bồi thường trong các trường hợp đặc biệt. Thứ ba, cần tăng cường yếu tố răn đe thông qua việc phân hóa mức bồi thường dựa trên yếu tố lỗi của bên vi phạm, bao gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý. Hiện nay, quy định của pháp luật chưa thực sự làm rõ mối quan hệ giữa mức độ lỗi và mức bồi thường trong trường hợp áp dụng mức trần. Trong khi đó, nhiều hệ thống pháp luật phát triển, bao gồm Mỹ và Vương quốc Anh, đã thiết lập các cơ chế cho phép gia tăng mức bồi thường hoặc áp dụng cơ chế “bồi thường thiệt hại bổ sung” (additional damages) trong trường hợp hành vi vi phạm mang tính cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Việc nội luật hóa cách tiếp cận này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa và bảo vệ quyền. Cuối cùng, cần tăng cường năng lực của cơ quan xét xử trong việc đánh giá và lượng hóa thiệt hại, bao gồm việc đào tạo chuyên sâu về SHTT, cũng như phát triển các công cụ hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ và thiệt hại liên quan. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các tranh chấp SHTT ngày càng phức tạp và mang tính kỹ thuật cao. Có thể thấy mặc dù quy định về mức trần 1 tỉ đồng là một bước tiến đáng ghi nhận trong tiến trình hoàn thiện pháp luật SHTT tại Việt Nam nhưng để phát huy tối đa hiệu quả, cần có sự bổ sung đồng bộ về hướng dẫn áp dụng, cơ chế linh hoạt và năng lực thực thi. Những cải cách này sẽ góp phần đưa hệ thống pháp luật Việt Nam tiệm cận hơn với các chuẩn mực quốc tế, đồng thời đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ quyền trong nền kinh tế tri thức.• Trong pháp luật Mỹ, theo U.S. Copyright Act (Luật Bản quyền của Mỹ), nguyên đơn có quyền yêu cầu“statutory damages” - tức là bồi thường theo luật định, với mức bồi thường dao động trong một khoảng rộng, có thể lên đến hàng trăm ngàn USD cho mỗi hành vi vi phạm, đặc biệt khi hành vi vi phạm được xác định là cố ý hoặc có tính chất nghiêm trọng. Cơ chế này mang lại cho nguyên đơn một công cụ hiệu quả để khắc phục khó khăn trong việc chứng minh thiệt hại thực tế, đồng thời tạo ra yếu tố răn đe mạnh mẽ đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT. Khi so sánh với mức trần 1 tỉ đồng (tương đương vài chục ngàn USD) của Việt Nam, rõ ràng mức trần này còn tương đối thấp, chưa đủ mạnh để phản ánh toàn bộ tính răn đe trong các vụ việc nghiêm trọng hoặc có quy mô kinh tế lớn. Tuy nhiên, cơ chế ấn định mức bồi thường của Việt Nam vẫn là một bước tiến đáng kể trong bối cảnh khó khăn về chứng minh thiệt hại, đồng thời giúp đơn giản hóa thủ tục xét xử và bảo vệ quyền lợi của nguyên đơn. Trong khi đó, pháp luật của Vương quốc Anh theo Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Đạo luật Bản quyền, Thiết kế và Bằng sáng chế năm 1988) không áp dụng mức bồi thường cố định cho các hành vi xâm phạm quyền SHTT, mà chủ yếu dựa trên thiệt hại thực tế mà nguyên đơn phải chịu. Hệ thống này cũng cho phép áp dụng “additional damages” (bồi thường thiệt hại bổ sung) trong các trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc có chủ ý nhằm tăng cường yếu tố răn đe. Pháp luật Mỹ và Vương quốc Anh Việc ấn định mức trần 1 tỉ đồng góp phần đảm bảo tính dự đoán của pháp luật và hạn chế sự tùy tiện trong xét xử nhưng chính giới hạn này cũng đặt ra câu hỏi về tính tương xứng trong những vụ việc có quy mô thiệt hại lớn hơn nhiều. phapluat@phapluattp.vn Tòa án được phép ấn định mức bồi thường lên đến 1 tỉ đồng khi không thể xác định thiệt hại thực tế trong các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đặc thù của tài sản trí tuệ là tính vô hình, dễ bị sao chép và lan truyền nhanh chóng... Ảnh minh họa: AI TS Nguyễn Thái Cường, Viện Luật so sánh, Trường ĐH Luật TP.HCM.

7 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 9-4-2026 phapluat@phapluattp.vn SONG MAI Sáng 8-4, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&PTNT cũ cùng các đơn vị liên quan. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo cáo buộc, bà Loan nhận thức rõ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản nhà nước nhưng vẫn chuyển tiền giúp sức cho bị cáo Lê Y Linh (cựu giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu chủ tịch Công ty Việt Tín) mua khu đất 3939B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá, trái quy định. Sau đó khu đất này được chuyển nhượng lại cho bà Loan, gây thất thoát tài sản nhà nước. Bị cáo Loan hưởng lợi 297,8 tỉ đồng. Bị cáo Loan khai không biết việc chi tiền “ngoại giao” Tại phần xét hỏi, bị cáo Loan khai không tham gia chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn ngay từ giai đoạn đầu mà đến tháng 10-2013 mới bắt đầu tham gia. Bị cáo Loan trình bày biết dự án này từ người môi giới. Trước khi mua vốn góp của Công ty TNHH Phú Việt Tín, bà Loan đã yêu cầu bị cáo Linh cung cấp hồ sơ pháp lý và gặp người rành về pháp lý. Sau đó, bị cáo Linh đã giới thiệu bị cáo Dừa để bà Loan làm việc về dự án. Sau khi đọc hồ sơ pháp lý, bà thấy Công ty TNHH Phú Việt Tín là pháp nhân dự án, trong đó Công ty Retro Harvest Finacial sở hữu 80% vốn điều lệ Công ty Phú Việt Tín và Linh là người đại diện theo pháp luật. Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa là hai pháp nhân có vốn nhà nước nhưng chỉ sở hữu 20% vốn góp. Bà Loan trình bày thêm đã quyết định mua dự án sau khi đọc xong hồ sơ và không hề biết khu đất này của Nhà nước. Sau đó, bị cáo này đã chuyển 50 tỉ đồng để đặt cọc, không tham gia và bàn bạc, thống nhất ý chí nào với nhóm lãnh đạo Tập đoàn Cao su mà chỉ tham gia chuyển nhượng dự án ở giai đoạn sau. Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc khi nào mới biết hai bị cáo Linh và Dừa chưa thanh toán tiền mua dự án 39-39B Bến Vân Đồn, bà Loan khai phải sau 12 năm và sau khi bị cơ quan điều tra mời đến thì mới biết. Theo cáo buộc, sau khi nhận 50 tỉ đồng đặt cọc của bà Loan, Linh và Dừa đã dùng số tiền này để chi “ngoại giao” cho các lãnh đạo của Tập đoàn Cao su Việt Nam. Trước cáo buộc này, bà Loan trình bày mua bán qua hợp đồng và không biết, không có sự bàn bạc gì về việc Linh và Dừa đem số tiền này đi “ngoại giao”. HĐXX xét hỏi bị cáo Dừa về việc khi dùng số tiền 50 tỉ đồng này đi “ngoại giao” có trao đổi với bị cáo Loan? Bị cáo Dừa trình bày có và cho biết có đề nghị với bà Loan mang số tiền này đi “ngoại giao” và bà Loan đồng ý. Trước câu trả lời này, bà Loan không đồng ý và khẳng định không có việc này và Dừa đã bịa đặt. Về thời điểm chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn cho Novaland, bà Loan khai mục đích ban đầu khi mua là để xây dựng chứ không phải mua đi bán lại. Nhưng khi mua dự án này, bị cáo đã phải đi vay tiền VPBank nên khi vay thêm tiền để triển khai dự án thì ngân hàng đã từ chối. Bà Loan trình bày thêm khi đó bị cáo nói “sao không từ chối ngay từ đầu để bà không mua dự án 39-39B Bến Vân Đồn nữa”, phía ngân hàng nói sẽ giới thiệu cho bị cáo bán lại dự án cho Novaland. Sau đó, bị cáo Loan đem dự án 39-39B Bến Lời khai tại tòa của cựu chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Toàn cảnh phiên xét xử. Ảnh: NGUYỄN DUY Vân Đồn chuyển nhượng lại cho Novaland vào năm 2014 với giá 846 tỉ đồng. Bị cáo Loan thừa nhận không oan sai nhưng mức độ sai đến đâu thì mong HĐXX xem xét đến đó. Quá trình điều tra, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nộp 100 tỉ đồng. Sau đó, công ty này tiếp tục nộp 106 tỉ đồng để khắc phục cho bị cáo Loan. Trước ngày xét xử, bà Loan tiếp tục khắc phục thêm hơn 28,7 tỉ đồng, đây là tiền được nhận từ chia cổ tức năm 2014. Tổng cộng, bị cáo Loan đã khắc phục hơn 230 tỉ đồng. Cựu tổng giám đốc thừa nhận nhận hối lộ 45 tỉ Theo cáo buộc, bị cáo Trần Ngọc Thuận (cựu thành viên HĐTV, tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam) đã đồng thuận, giúp bị cáo Lê Quang Thung hoàn thành việc bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho hai bị cáo Linh, Dừa không qua định giá, đấu giá, gây thất thoát tài sản nhà nước. Thuận đã hai lần nhận tổng số 45 tỉ đồng do Dừa đưa. Bị cáo Thuận khai bị cáo Thung từng trao đổi về nội dung liên quan đến việc tiếp tục chuyển nhượng dự án nhưng bị cáo chưa thống nhất và chỉ trả lời “để tụi em xem lại”. Đến kỳ họp vào tháng 4-2014, bị cáo mới chính thức có ý kiến về việc này. Thuận còn yêu cầu bị cáo Nguyễn Thị Gái tìm luật sư tư vấn để giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án. Đối với bà Loan, Thuận cho biết chỉ gặp trong khoảng 2 phút, không có việc bàn bạc, trao đổi do thời điểm đó bị cáo đang họp. Thời điểm này, bà Loan chủ yếu muốn tìm hiểu thêm về tình trạng pháp lý dự án; còn việc đưa tiền hay xử lý công việc thì bà không liên quan. Bị cáo Thuận thừa nhận đã hai lần nhận tổng cộng 45 tỉ đồng từ Dừa và chia cho ba cá nhân tại Tập đoàn Cao su tổng cộng 2,5 tỉ đồng; còn lại Thuận nhận 37,5 tỉ đồng. Thuận thừa nhận tài sản nhà nước phải được thẩm định, đấu giá theo quy định nhưng đã không thực hiện, dẫn đến thất thoát cho Nhà nước hơn 500 tỉ đồng. Về khắc phục hậu quả, bị cáo đã nộp lại toàn bộ 37,5 tỉ đồng đã nhận hối lộ và nộp thêm 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.• Cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan thừa nhận không oan sai nhưng mức độ sai đến đâu thì mong HĐXX xem xét đến đó. Chiều 8-4, tiếp tục phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) và bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, đang bị truy nã) bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo buộc, hai bị cáo Hồng và Lan vì động cơ vụ lợi đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước. Quá trình nhận chuyển nhượng dự án, Dừa và Linh đã đến Sở Tài chính trực tiếp đưa hai công văn trên cho bị cáo Lan và nhờ giúp cho việc sắp xếp để giao đất cho Công ty Phú Việt Tín làm dự án. Do Dừa là chỗ quen biết với chồng bị cáo Lan nên khi bị cáo này đưa tiền thì bị cáo Lan không lấy. Dừa hứa khi thực hiện dự án xong sẽ để cho bị cáo Lan mua một căn chung cư. Bị cáo Lan đã bỏ trốn và bị truy nã. Tại phiên tòa, chủ tọa đã công bố hành vi phạm tội của bị cáo Lan. Chủ tọa cũng cho biết bị cáo Lan đã tự nguyện nộp lại 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm dừng giao dịch đối với hai bất động sản đứng tên bị cáo Lan. Trước đó, tại phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Lan cũng cho biết đã nhiều lần liên hệ để vận động bị cáo này trở về Việt Nam đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Cũng theo thông tin từ phía luật sư, hiện bị cáo Lan đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, bị khối u nghi ung thư phổi và mắc chứng trầm cảm nặng nên chưa thể về nước để tham gia tố tụng. Hồ sơ bệnh án của bị cáo đã được gửi về và được luật sư chuyển đến cơ quan chức năng. Tại phiên tòa, vì lý do sức khỏe, bị cáo Hồng vắng mặt. HĐXX đã công bố lời khai của bị cáo này tại cơ quan điều tra. Theo đó, bị cáo Hồng giữ nguyên nội dung lời khai, thừa nhận sai phạm và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Hồng cũng cho biết đã nộp lại 1,6 tỉ đồng nhằm khắc phục một phần hậu quả. Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai, khai không biết việc hai bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa chi tiền “ngoại giao”... Bị cáo Đào Thị Hương Lan chưa về nước để hầu tòa Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: NGUYỄN DUY

Made with FlippingBook

