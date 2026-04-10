073-2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc trang 4 trang 10+11 SỐ 073 (7644) - Thứ Sáu 10-4-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Công bố quyết định đặc xá năm 2026 Tòa án điện tử: Xu thế tất yếu của tiến trình cải cách tư pháp trang 9 trang 8 trang 6 trang 4 Đề nghị công khai bộ, ngành, địa phương chậm trễ trong sắp xếp, xử lý tài sản công trang 2+3 Thuế TP.HCM bảo đảm mọi hộ kinh doanh trên địa bàn TP đều thích ứng an toàn với phương thức quản lý mới. Ảnh: QUANG HUY Ngành thuế cầm tay chỉ việc GIÚP HỘ KINH DOANH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ Cần sớm có hướng dẫn chi tiết về kiểm định khí thải xe máy Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào giai đoạn nước rút

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 10-4-2026 Chiều 9-4, Quốc hội (QH) đã thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và một số báo cáo của Chính phủ, trong đó có công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025. Nghịch lý giải ngân cao nhưng vẫn lãng phí Phát biểu tại tổ, đại biểu (ĐB) Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH, đánh giá báo cáo khá toàn diện, số liệu minh chứng thuyết phục, với nhiều kết quả đáng chú ý như thu ngân sách vượt dự toán lớn, giải ngân đầu tư công đạt 96,7%, tháo gỡ hơn 5.200 dự án tồn đọng và tiết kiệm hàng thừa nhận vẫn có những dự án chậm triển khai, kéo dài thủ tục, dẫn đến đội vốn và nguy cơ thất thoát. lãng phí nguồn lực dài hạn?” - ông nêu vấn đề và đề nghị cần công khai danh sách các bộ, ngành, địa phương chậm trễ trong sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư. Ông cũng cho rằng cần thiết lập cơ chế hậu kiểm chặt chẽ đối với hơn 5.200 dự án đã được tháo gỡ để bảo đảm phát huy hiệu quả kinh tế thực chất. Vì thực tế, qua thanh tra hàng trăm dự án chậm tiến độ, cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm kinh tế lên tới hàng ngàn tỉ đồng, thậm chí có vụ việc phải chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự. “Điển hình cho sự lãng phí nghiêm trọng là dự án BV Bạch Mai Cơ sở 2 và BV Việt Đức Cơ sở 2. Chỉ trong 36 ngày thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm và lãng phí với số tiền lên tới 1.200 tỉ đồng. Vụ việc này sau đó đã bị Bộ Công an khởi tố với tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát, lãng phí” - ông dẫn chứng. Ông cũng dẫn số liệu trong năm 2025, cơ quan công an đã khởi tố mới 22 vụ án liên quan đến lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Những con số này cho thấy sự “lệch pha” giữa khâu giải ngân và khâu kiểm soát chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn. Đề nghị công khai bộ, ngành, địa chậm trễ trong sắp xếp, xử lý tài chục ngàn tỉ đồng chi thường xuyên nhờ tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, theo ĐB báo cáo vẫn còn nặng về liệt kê kết quả, trong khi phần phân tích nguyên nhân còn chung chung, chưa chỉ rõ trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương. Theo đó, ông đề nghị Chính phủ cần có giải trình làm rõ và có giải pháp căn cơ đối với một số vấn đề cốt lõi. Đầu tiên đó là nghịch lý giữa tỉ lệ giải ngân đầu tư công cao nhưng lãng phí, chậm trễ trong triển khai và xử lý tài sản công. ĐB dẫn số liệu báo cáo cho thấy năm 2025 ghi nhận mức giải ngân đầu tư công kỷ lục, đạt 96,7% kế hoạch, nhiều địa phương có tỉ lệ giải ngân vượt mức rất cao. Tuy nhiên, ở phần hạn chế, Chính phủ lại “Có hay không tình trạng “giải ngân trên giấy” hoặc giải ngân nhanh nhưng chất lượng công trình không đảm bảo, gây Đại biểu lo lắng về bạo lực học đường, thực phẩm bẩn Thảo luận tại tổ, ĐBQH Nguyễn Thị Mai Thoa (đoàn TP Hải Phòng) đề cập đến những tình trạng bạo lực học đường, thực phẩm“bẩn”. “Ở một số địa phương đã xảy ra một số vụ bạo lực của học sinh phổ thông, đặc biệt là ở ngoài nhà trường với tính chất và mức độ phức tạp, nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, thể chất và tinh thần của học sinh, gây lo lắng và bức xúc trong dư luận xã hội” - bà Thoa nói. Từ thực tế, bà Thoa đề nghị Thủ tướng, Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành liên quan có giải pháp hữu hiệu. Ngoài ra, ĐB cũng đề nghị cần tăng cường quản lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường. “Cần kiểm soát tốt hơn nguồn gốc thực phẩm, quy định các điều kiện tiêu chuẩn cao hơn đối với thực phẩm cung cấp cho các nhà trường để bảo vệ chăm sóc tốt cho trẻ em” - bà Thoa nói và dẫn chứng vụ việc đưa thực phẩm không bảo đảm an toàn vào các trường học ở Hà Nội khiến dư luận rất bức xúc. Nữ ĐB cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống xâm hại trên không gian mạng với trẻ em. Theo bà, tình trạng trẻ em bị xâm hại trên mạng dưới rất nhiều hình thức tinh vi, phức tạp, trong đó có cả bắt cóc online, bạo lực mạng, bắt nạt qua mạng. Cần quy định thống nhất về khám sức khỏe toàn dân Thảo luận tại tổ về chủ trương khám sức khỏe toàn dân, ĐB Trần Thị Nhị Hà (đoàn Hà Nội) cho rằng đây là tư duy tiến bộ nhưng cần cách làm khả thi cho quy mô 100 triệu dân. Theo đó, ĐB đề nghị triển khai đồng bộ hồ sơ sức khỏe điện tử; phân loại nhóm nguy cơ (người cao tuổi, người nghèo, bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai, trẻ em…) để xây dựng lộ trình phù hợp; quy định gói khám cơ bản thống nhất toàn quốc và xác định rõ cơ chế quản lý, theo dõi sau khám. “Chính phủ cần sớm ban hành khung quy định thống nhất để bảo đảm tính khả thi” - ĐB Hà đề nghị. Về các chỉ tiêu như bác sĩ/vạn dân, giường bệnh/vạn dân, ĐB Hà nhấn mạnh khó khăn lớn nhất vẫn là nhân lực y tế, đặc biệt ở tuyến cơ sở, trong khi báo cáo chưa nêu rõ giải pháp khắc phục. Đại biểu đề nghị cần có giải pháp đột phá để lượng hóa hành vi né tránh trách nhiệm thành hành vi gây lãng phí, có thể xem xét xử lý bằng chế tài mạnh, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Đỗ Đức Hồng Hà đề nghị cần công khai các bộ, ngành, |địa phương chậm trễ trong sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư... Chính phủ đề xuất thuế bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu tiếp tục 0% Sáng 9-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành một số quy định về thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay. Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng biến động mạnh, nguồn cung gián đoạn, giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng cao. Tình hình này ảnh hưởng lớn đến thị trường trong nước, tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo sử dụng nhiều công cụ chính sách tài khóa để bình ổn giá. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp cấp bách ngắn hạn. Để ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, Chính phủ cho rằng cần chính sách có thời hạn dài hơn trình QH ban hành. Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình QH xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết ngay đầu kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI. Theo đó, dự thảo quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít. Các mặt hàng này cũng thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng là 0%. Thời gian áp dụng dự kiến từ ngày 16-4 đến hết ngày 30-6-2026. Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực ủy ban cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ. Thường trực ủy ban đề nghị cân nhắc bổ sung quy định: Trong trường hợp khẩn cấp, giao Chính phủ quyết định điều chỉnh mức thuế và báo cáo QH tại kỳ họp gần nhất. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Hồng cho biết Ủy ban Thường vụ QH cơ bản nhất trí trình QH xem xét, quyết định các mức thuế như đề xuất của Chính phủ. Thời gian áp dụng dự kiến từ ngày 16-4 đến hết ngày 30-6-2026. Ủy ban Thường vụ QH cũng thống nhất giao Chính phủ quyết định điều chỉnh hiệu lực của nghị quyết; cân nhắc quy định giao Chính phủ điều chỉnh mức thuế trong trường hợp khẩn cấp và báo cáo QH tại kỳ họp gần nhất. ĐỨC MINH Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đang phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: TRỌNG PHÚ NHÓM PHÓNG VIÊN

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 10-4-2026 NHÓM PHÓNG VIÊN Sáng 9-4, Quốc hội (QH) thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng. Băn khoăn kiểm soát chất lượng đội ngũ sau khi phân cấp Đại biểu (ĐB) QH Võ Ngọc Thanh Trúc (TP.HCM) cho biết bà cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật Công chứng. Góp ý cụ thể, bà Trúc đánh giá cao việc dự thảo đã cố gắng định vị lại các giao dịch phải công chứng, trong đó nêu cụ thể một số giao dịch liên quan đến bất động sản và di chúc, đồng thời bổ sung nhóm “các giao dịch khác có tính chất quan trọng, đòi hỏi điều kiện tham gia giao dịch chặt chẽ và mức độ an toàn pháp lý cao”. Tuy nhiên, theo bà, cụm từ “các giao dịch khác có tính chất quan trọng, đòi hỏi điều kiện tham gia giao dịch chặt chẽ và mức độ an toàn pháp lý cao” còn mang tính định tính, chưa rõ ranh giới pháp lý. “Nếu không có tiêu chí cụ thể, rất dễ dẫn tới cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan quản lý, tổ chức hành nghề công chứng và người dân. Thậm chí cùng một giao dịch nhưng nơi yêu cầu công chứng, nơi lại không” - bà Trúc nêu. Do đó, bà đề nghị cần quy định rõ tiêu chí xác định “giao dịch khác có tính chất quan trọng” hoặc giao Chính phủ quy định khung tiêu chí bắt buộc để tránh áp dụng không thống nhất. Liên quan đến việc chuyển thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên từ bộ trưởng Bộ Tư pháp sang cho UBND cấp tỉnh, bà Trúc đồng tình với chủ trương phân cấp. Tuy nhiên, bà băn khoăn về cơ chế kiểm soát chất lượng đội ngũ sau khi phân cấp. “Nếu không có chuẩn thống nhất từ Trung ương, rất dễ dẫn đến mỗi nơi áp dụng một mức độ khác nhau, ảnh hưởng đến chất lượng công chứng viên trên cả nước” - bà nói. Từ đó, bà đề nghị cần bổ sung cơ chế hậu kiểm của Bộ Tư pháp, quy định rõ trách nhiệm thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và Cần mở rộng đối tượng chịu trách nhiệm bồi thường trong hoạt động công chứng Đại biểu cho rằng chỉ buộc công chứng viên chịu trách nhiệm bồi thường là chưa đầy đủ, trong khi hoạt động công chứng có sự tham gia của nhiều chủ thể như người làm chứng, người phiên dịch. phương sản công Lãng phí “vô hình” trong doanh nghiệp nhà nước và quản lý tài nguyên ĐB Đỗ Đức Hồng Hà cũng chỉ ra tình trạng lãng phí “vô hình” trong khu vực doanh nghiệp nhà nước và quản lý tài nguyên. Theo ông, dù hệ thống pháp luật đã được hoàn thiện, tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước vẫn chậm, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ. Cùng với đó, việc quản lý các nguồn tài nguyên như đất đai, nước, rừng còn thiếu tính liên kết, sử dụng chưa hiệu quả, gây lãng phí cơ hội phát triển. ĐB đề nghị Chính phủ làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đồng thời cần có chế tài mạnh, gắn kết quả cổ phần hóa và hiệu quả sử dụng tài nguyên với trách nhiệm của người đứng đầu. Một vấn đề khác được ĐB Đỗ Đức Hồng Hà đặc biệt lưu ý là kỷ cương công vụ. Dù bộ máy đã được tinh gọn, giúp tiết kiệm đáng kể chi thường xuyên nhưng vẫn còn tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. “Tôi cho rằng lãng phí thời gian và cơ hội do cán bộ đình trệ công việc là loại lãng phí nguy hiểm nhất trong các loại lãng phí” - ông nhấn mạnh. Theo đó, ĐB đề nghị cần có giải pháp đột phá trong năm 2026 để lượng hóa hành vi né tránh trách nhiệm thành hành vi gây lãng phí, có thể xem xét xử lý bằng chế tài mạnh, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, khi Luật Tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, Chính phủ cần sớm ban hành đầy đủ các nghị định hướng dẫn, bảo đảm có công cụ pháp lý đủ mạnh để xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu ngay trong năm đầu thực thi.• xây dựng quy trình số hóa thống nhất. Cần mở rộng đối tượng chịu trách nhiệm bồi thường Trong khi đó, ĐBQH Nguyễn Thị Hồng Hạnh (TP.HCM) tập trung góp ý về trách nhiệm bồi thường và cơ sở dữ liệu công chứng. Theo bà Hạnh, lâu nay chỉ quy định trách nhiệm bồi thường đối với công chứng viên, trong khi hoạt động công chứng có sự tham gia của nhiều chủ thể như người làm chứng, người phiên dịch. “Cần mở rộng trách nhiệm bồi thường đối với các chủ thể liên quan, không chỉ riêng công chứng viên” - bà đề nghị. Đặc biệt, bà Hạnh nhấn mạnh vai trò của cơ sở dữ liệu công chứng trong bối cảnh tiến tới “công chứng không địa hạt”. Theo bà, nếu dữ liệu không đầy đủ, không chính xác, không an toàn sẽ tiềm ẩn rủi ro rất lớn. “Có thể xảy ra tình huống một người ở TP.HCM đi công chứng giao dịch đất đai ở Cao Bằng, Lạng Sơn. Nếu dữ liệu không chặt chẽ, rủi ro sẽ rất lớn và người dân sẽ là đối tượng chịu hậu quả đầu tiên” - bà cảnh báo. Do đó, bà đề nghị phải bảo đảm cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, an toàn tuyệt đối trước khi triển khai. ĐB Nguyễn Thị Hồng Hạnh cũng nhấn mạnh cần xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức sở hữu, quản lý các phần mềm, ứng dụng trong hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, bao gồm cả trách nhiệm vật chất. “Trong trường hợp công chứng viên làm đúng quy trình, thủ tục và tiến hành công chứng dựa trên nền tảng thông tin từ cơ sở dữ liệu này thì công chứng viên không nên phải chịu trách nhiệm” - bà nhấn mạnh.• Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hồng Hạnh (TP.HCM) góp ý cho dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi). Ảnh: LÂM HIỂN Góp ý về tổ chức hành nghề công chứng, bà Võ Ngọc Thanh Trúc cho rằng việc cho phép văn phòng công chứng hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tư nhân tại địa bàn khó khăn là linh hoạt nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Theo bà, công chứng là dịch vụ công đặc thù, đòi hỏi trách nhiệm nghề nghiệp cao, gắn chặt với cơ chế kiểm soát đạo đức công vụ và trách nhiệm bồi thường. Trong khi đó, mô hình doanh nghiệp tư nhân lại gắn với trách nhiệm của một chủ thể duy nhất, có thể tập trung quyền lực vào một chủ thể, từ đó phát sinh rủi ro quản trị. Do đó, bà cho rằng cần làm rõ các tiêu chí và quy định chặt hơn về điều kiện thành lập, trách nhiệm tài chính, cơ chế thay thế, chuyển đổi và kiểm tra đối với văn phòng công chứng tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân để tránh hợp thức hóa ngoại lệ thành phổ biến. Nữ ĐB đoàn TP.HCM cũng lưu ý việc chuyển giao chứng thực từ chủ tịch UBND cấp xã cho tổ chức hành nghề công chứng cần có lộ trình rõ ràng, tiêu chí đánh giá địa bàn đủ điều kiện chuyển giao… Lo ngại rủi ro từ mô hình doanh nghiệp tư nhân trong công chứng đến 30-6 Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: ĐBND Tiêu điểm Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số Trước đó, QH nghe Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tình hình triển khai năm 2026. Đánh giá tình hình những tháng đầu năm 2026, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến mới hết sức phức tạp, khó lường, gây gián đoạn nguồn cung; giá dầu, khí, chi phí vận tải tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại, đầu tư quốc tế. Dù vậy, kết quả quý I-2026 vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tăng trưởng GDP quý I ước tính đạt 7,83%. Vốn FDI đăng ký trong quý I đạt 15,2 tỉ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ - một con số ấn tượng phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư Việt Nam. Chỉ số PMI tháng 3-2026 đạt 51,2 điểm, là tháng thứ chín liên tiếp duy trì ở mức mở rộng trên 50 điểm - cho thấy khu vực sản xuất tiếp tục phục hồi bền vững. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7%... Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn thuận chiều. Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra mục tiêu tăng trưởng“hai con số”- tức từ 10% trở lên - là “thách thức rất lớn”. Về nhiệm vụ, giải pháp cho những tháng còn lại của năm 2026, Thủ tướng đặt mục tiêu “quyết tâm cao nhất đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2026”, với định hướng bao trùm là thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận 18 Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV. Trong đó, nhóm giải pháp đầu tiên và được nhấn mạnh hàng đầu là “thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số”. Thủ tướng dẫn lời chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 2 “Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất”. Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục và cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết... Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội trước Quốc hội. Ảnh: QH

4 Thời sự - Thứ Sáu 10-4-2026 thoisu@phapluattp.vn • Cảnh sát cứu cụ ông 70 tuổi hôn mê tại nhà. Ngày 9-4, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 10 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM cho biết vừa thực hiện giải cứu thành công ông LTL (70 tuổi) đang nằm tại tầng 2 của một căn nhà thuộc phường Vườn Lài, TP.HCM trong tình trạng hôn mê, trong vụ việc xảy ra vào tối 8-4. N.TÂN • Trả lại hơn 30 triệu đồng cho người chuyển nhầm. Ngày 9-4, Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết đã hỗ trợ ông Nguyễn Tấn Quang (ngụ xã Chư Sê, nhân viên của Công ty Điện lực Gia Lai) trao trả số tiền hơn 30 triệu đồng cho người chuyển nhầm là ông Nguyễn Hồng Nghi (TP.HCM). L.KIẾN Công bố quyết định đặc xá năm 2026 Chiều 9-4, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài cho biết theo đề nghị của Chính phủ, ngày 7-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định 457 về đặc xá năm 2026. Nhà nước thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (304-1975 - 30-4-2026), chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thời gian chấp hành án để xét đặc xá tính đến ngày 31-5-2026. Đối tượng xét đặc xá gồm: Người chấp hành án phạt tù có thời hạn; người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn và người đang được tạm đình chỉ chấp hành án. Quyết định nêu rõ các điều kiện cụ thể để đề nghị đặc xá, bảo đảm xét duyệt chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Đáng chú ý là trường hợp “đặc xá trong tình huống đặc biệt” sẽ do Chính phủ phối hợp với các cơ quan tư pháp lập hồ sơ trình Chủ tịch nước quyết định. ĐẮC LAM Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4. Thời gian qua, quan hệ Việt - Trung tổng thể duy trì đà phát triển tích cực. Năm 2025, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trao đổi chiến lược cấp cao được tăng cường với tần suất chưa từng có. Từ đầu năm 2026 đến nay, hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao linh hoạt. Đáng chú ý, ngay sau thành công của Đại hội XIV, lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã có các hình thức điện đàm, cử đặc phái viên thông báo kết quả đại hội, khẳng định sự coi trọng lẫn nhau trong chính sách đối ngoại. Các cơ chế hợp tác quốc phòng, an ninh và hợp tác địa phương cũng được đẩy mạnh. Điển hình là chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra vào tháng 3-2026 và các hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm, gặp gỡ đầu xuân giữa các tỉnh biên giới hai nước. VIẾT THỊNH Ngày 9-4, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey tại Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP.HCM. Tại buổi gặp, ông Hoàng Nguyên Dinh đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến phía Campuchia nhân dịp năm mới. Đề cập mối quan hệ hữu nghị song phương, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định tình cảm gắn bó, mật thiết giữa hai nước ngày càng được bồi đắp. Ông chia sẻ TP luôn nỗ lực hỗ trợ, chăm lo sức khỏe cho người dân Campuchia thông qua dự án BV Chợ Rẫy Phnom Penh. Tổng lãnh sự Campuchia tại TP.HCM Chan Sory Kan thông tin sau Tết cổ truyền Campuchia, Tổng Lãnh sự quán sẽ phối hợp với Hội Hữu nghị TP.HCM tổ chức buổi gặp gỡ giữa doanh nhân các tỉnh biên giới hai nước tại khu vực cửa khẩu Tân Nam (xã Tân Biên, Tây Ninh). DƯƠNG KHANG Ngày 9-4, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đánh giá đợt cao điểm đấu tranh chống khai thác IUU thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từng bước được kiềm chế, góp phần nâng cao uy tín quốc gia trong thực hiện cam kết quốc tế, đặc biệt là đối với EC. Thiếu tướng Lê Đình Cường yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU. Theo đó, tiếp tục duy trì nghiêm các lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ các khu vực biển. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nhiệm vụ chống khai thác IUU của các cơ quan, đơn vị trên thực địa và làm tốt công tác phối hợp phục vụ đoàn thanh tra EC làm việc tại Việt Nam lần thứ sáu. CHÂU ANH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4. Ảnh: TTXVN Chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới Ngày 9-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ. Tại cuộc họp, các đại biểu xem xét nhiều nội dung quan trọng gồm: Chương trình hành động thực hiện Kết luận 18-KL/TW về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, nợ công, đầu tư trung hạn 5 năm 2026-2030; tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng; Quy chế làm việc của Chính phủ và kiện toàn các ban chỉ đạo liên quan đến khoa học công nghệ, Đề án 06. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là cuộc họp đầu tiên ngay sau khi Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được kiện toàn. Trong bối cảnh công việc nhiều và cấp bách, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ khẩn trương bắt tay ngay vào việc. Đối với chương trình hành động thực hiện Kết luận 18-KL/TW, Thủ tướng nêu rõ kết luận của Trung ương đã chỉ rõ các quan điểm, mục tiêu và giải pháp. Do đó, Chính phủ phải cụ thể hóa bằng các phần việc cho từng bộ, ngành, địa phương, phân công rõ nhiệm vụ, lộ trình để thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững. Về việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, Thủ tướng cho biết trước đây các bộ, ngành đã xử lý vướng mắc cho hơn 1.000 dự án tại năm tỉnh, TP. Tuy nhiên, qua rà soát, hiện cả nước vẫn còn khoảng 1.500 dự án đang gặp vướng mắc. Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính phối hợp với các đơn vị, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền. Đồng thời xin ý kiến mở rộng phạm vi xử lý vướng mắc để đưa các nguồn lực vào phục vụ phát triển, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo hoàn thiện Quy chế làm việc của Chính phủ và kiện toàn Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện các văn bản, trình lãnh đạo Chính phủ xem xét ngay trong tuần tới. MINH TRÚC Ông Khuất Việt Hùng thôi giữ chức chủ tịch Hanoi Metro Ngày 9-4, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất, kinh doanh quý I-2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng thời công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Ngô Minh Hoàng đã công bố Quyết định 1389 của UBND TP Hà Nội. Theo đó, ông Khuất Việt Hùng (sinh năm 1974) được cho thôi giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Hanoi Metro để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 15-4-2026. UBND TP Hà Nội giao ông Lê Bằng An (sinh năm 1975), thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Hanoi Metro, phụ trách HĐTV công ty cho đến khi kiện toàn, bổ nhiệm chủ tịch HĐTV theo quy định. TRỌNG PHÚ Giá xăng dầu giảm mạnh Chiều 9-4, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Cụ thể, giá xăng E5 giảm 2.393 đồng/lít, xăng A95 giảm 2.993 đồng/lít, dầu diesel giảm 9.872 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.658 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá mới của xăng E5 không cao hơn 22.344 đồng/lít, xăng A95 không cao hơn 23.543 đồng/lít, dầu diesel 32.969 đồng/lít, dầu mazut 22.613 đồng/kg. A.HIỀN

5 nhất là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Thay mặt lãnh đạo TP, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của các cấp, các ngành, Thời sự - Thứ Sáu 10-4-2026 Tại hội nghị, TP.HCM đã trao tặng 87 huân chương gồm 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 13 Huân chương Lao động hạng Nhất, 36 Huân chương Lao động hạng Nhì và 36 Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng thời trao tặng bảy cờ thi đua Chính phủ và 18 cờ thi đua TP. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức giải Báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại TP.HCM năm 2026, nhằm hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại TP.HCM, nhất là trong bối cảnh thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và hệ thống chính trị; tổ chức, sắp xếp lại địa giới hành chính cấp xã, cấp tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Tác phẩm đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật. Những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, nổi bật trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, nhất là việc thực hiện tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ tại TP.HCM. Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm có cách thức thể hiện và nêu được các giải pháp mang tính sáng tạo, độc đáo, có những thông tin cập nhật, có phát hiện mới. TP.HCM sẽ trao 28 giải thưởng cho các tác phẩm. Ban tổ chức dự kiến sẽ phát động giải trong tháng 4-2026. Thời gian nhận các tác phẩm dự thi từ khi phát động giải cho đến hết ngày 10-5. Dự kiến tổng kết và trao giải vào ngày 1-7. THANH TUYỀN LÊ THOA Ngày 9-4, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề trong năm 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026. Nhiều mô hình, giải pháp thiết thực Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021-2025 của TP cũng như cả nước. Phong trào thi đua yêu nước tại TP tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Các mô hình, giải pháp thiết thực trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân; nội dung thi đua phong phú, hình thức sinh động; tuyên truyền, vận động và huy động được đông đảo lực lượng và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia. TP.HCM đã tập trung thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số với các phong trào thi đua chuyên đề về giải ngân đầu tư công, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những sáng kiến từ cơ sở đã tạo sự lan tỏa rộng khắp, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của TP, địa phương, cũng như sự nỗ lực tập trung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân TP trong việc thực hiện các phong trào thi đua năm 2025 vừa qua” - ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh. Thi đua tập trung vào mục tiêu tăng trưởng hai con số Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết năm 2026 đặt ra nhiệm vụ cho TP phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong giai đoạn mới. “Đây không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà là yêu cầu nhiệm vụ chính trị, là sự tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt của TP đối với cả nước và trong nỗ lực vươn tầm trong khu vực” - ông Cường nhấn mạnh. Theo ông Cường, muốn đạt được mục tiêu này, phong trào thi đua TP trong thời gian tới phải tiếp tục được đổi mới, tổ chức thực chất, đồng bộ, hướng vào các đột phá lớn của TP, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng quản trị đô thị, hiệu quả đầu tư công. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: LÊ THOA TP.HCM: Thi đua tập trung trực tiếp vào tăng trưởng 2 con số Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh tổ chức lại phong trào thi đua theo hướng tăng trưởng và năng suất. Thi đua không dàn trải, không hình thức mà tập trung trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đặc biệt, phải lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, lấy kết quả công việc chăm lo và đời sống ấm no, hạnh phúc của người dân làm thước đo cho công tác quản lý, điều hành. Trước những yêu cầu nhiệm vụ trên, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị phải tập trung phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo nguyên tắc: Rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Mỗi mục tiêu thi đua phải gắn trực tiếp với chỉ tiêu tăng trưởng, sản phẩm cụ thể, kết quả đo đếm được. “Thi đua không dàn trải, không hình thức mà tập trung trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số” - ông nói và yêu cầu mỗi ngành, mỗi địa phương phải xây dựng kịch bản tăng trưởng gắn với các chỉ tiêu cụ thể, có cơ chế kiểm đếm và có đánh giá định kỳ. Thi đua phải tạo ra tăng trưởng, tạo ra giá trị và đóng góp thực chất vào sự tăng trưởng của TP. Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh phong trào thi đua cũng phải nâng tầm chất lượng tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh toàn cầu; khuyến khích và nhân rộng các mô hình tạo giá trị gia tăng cao, năng suất cao, đóng góp cho ngân sách và xã hội. Tăng trưởng không chỉ nhanh mà phải bền vững, có chiều sâu và có khả năng chống chịu.• Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, phong trào thi đua TP trong thời gian tới phải tiếp tục được đổi mới, tổ chức thực chất, đồng bộ, hướng vào các đột phá lớn của TP. Hưởng ứng phong trào thi đua, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, khẳng định MTTQ TP sẽ cùng TP phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%; đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động gắn với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Vận động nhân dân đồng thuận trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là các dự án kết nối vùng, để tạo đột phá cho không gian phát triển của TP. Bên cạnh đó, tập trung giám sát, phản biện xã hội các lĩnh vực về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ của bộ máy chính quyền, các chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phát huy dân chủ, thực hiện“ba công khai, ba giám sát”tại khu dân cư; đảm bảo mọi ý kiến đóng góp của người dân được lắng nghe, các nguyện vọng chính đáng của người dân được quan tâm tháo gỡ và các chính sách khi triển khai phù hợp thực tiễn, với tinh thần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện nhất quán phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hệ thống mặt trận thi đua thực hiện phong trào“Bình dân học vụ số”và“Mặt trận số”. Xây dựng cán bộ mặt trận tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng và năng động để dân nhờ. Đảm bảo mọi ý kiến đóng góp của người dân được lắng nghe Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ TP.HCM tổ chức giải báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 10-4-2026 trị khi đi cùng với tái cấu trúc toàn bộ quy trình tố tụng: Từ nộp đơn, thụ lý, phân công thẩm phán, xét xử đến thi hành án. Nguyên tắc “thiết kế số ngay từ đầu” (digital by design) đòi hỏi phải có sự đồng bộ hóa các quy định về chứng cứ, tranh tụng, tiếp cận hồ sơ và công khai bản án. Nếu pháp luật tố tụng không kịp thích ứng, công nghệ không tạo ra đột phá mà thậm chí có thể gia tăng bất bình đẳng trong tiếp cận công lý, đi ngược mục tiêu công bằng xã hội. Ví dụ, một hệ thống xử lý hồ sơ tự động nhưng không cho phép người dân dễ dàng truy cập hoặc bổ sung chứng cứ sẽ vô tình tạo ra rào cản đối với những nhóm yếu thế, dẫn đến mất niềm tin vào hệ thống tư pháp. Công nghệ số cho phép ghi nhận, theo dõi và công khai hóa các hoạt động tư pháp, mở ra cơ hội lớn để xây dựng một nền tư pháp minh bạch và liêm chính. Tuy nhiên, minh bạch không tự động đến từ số hóa. Hệ thống số và thuật toán nếu thiếu cơ chế kiểm soát, sẽ trở thành “hộp đen”, khiến việc ra quyết định trở nên khó kiểm chứng, từ đó làm giảm niềm tin vào công lý. Việc trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng trong phân tích án lệ hay chứng cứ, những câu hỏi về trách nhiệm pháp lý trở nên cấp thiết:Ai chịu trách nhiệm khi hệ thống đưa ra khuyến nghị sai? Làm thế nào để bảo đảm thuật toán công bằng, không thiên vị nhóm lợi ích hay vô tình loại trừ dữ liệu của người dân, doanh nghiệp? Khi đó, vai trò giám sát của con người và thể chế pháp lý trở nên tối quan trọng. Công nghệ không thể đi trước cải cách pháp luật và càng không thể thay thế nó, mà phải là công cụ hỗ trợ để nâng cao hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Cốt lõi vẫn là quyền con người Tòa án điện tử phải gắn liền với việc bảo đảm quyền tiếp cận công lý trong môi trường số: Quyền được xét xử công bằng, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền tiếp cận thông tin, quyền được hiểu và nhận giải thích rõ ràng về các quyết định tư pháp. Nếu không được thiết kế bao trùm, chuyển đổi số sẽ loại trừ những nhóm yếu thế, như người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa hay người có hạn chế về công nghệ. Nguyên tắc xuyên suốt là “con người là trung tâm của công lý”. Công nghệ chỉ hỗ trợ, không thay thế thẩm phán. Trí tuệ nhân tạo có thể nâng cao hiệu quả nhưng không thể thay thế trách nhiệm pháp lý và đạo đức của con người trong việc bảo vệ công lý. Do đó, việc đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho thẩm phán và cán bộ tư pháp là yếu tố then chốt để công nghệ phát huy hiệu quả, đồng thời giúp họ nhận diện, kiểm soát rủi ro từ việc áp dụng công nghệ. Tòa án điện tử là xu thế tất yếu, được định hướng rõ trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị nhưng “tất yếu” không đồng nghĩa với “tự động thành công”. Việc triển khai đòi hỏi sự đồng bộ giữa pháp luật, thể chế, nhân lực, hạ tầng công nghệ và trên hết là tầm nhìn cải cách, đặt con người và công lý làm trung tâm. Chỉ khi các yếu tố này kết hợp, tòa án điện tử mới thực sự trở thành nền tảng cho một nền tư pháp hiện PGS-TS NGÔ HỮU PHƯỚC, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Luật kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM Trong tiến trình cải cách tư pháp và chuyển đổi số quốc gia, khái niệm “tòa án điện tử” không đơn giản chỉ là số hóa hồ sơ, xây dựng cổng thông tin trực tuyến hay tổ chức phiên tòa trực tuyến. Đây thực chất là một mô hình tư pháp mới, nơi công lý vận hành trong môi trường số, đòi hỏi minh bạch hơn, trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn, đồng thời bảo đảm các quyền cơ bản của con người. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nền tư pháp liêm chính, công bằng, hiệu quả và vì con người, đúng theo định hướng được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, thực hiện được điều này không chỉ là bài toán công nghệ, mà là sự phối hợp đồng bộ giữa pháp luật, tổ chức, nhân lực và nhận thức xã hội. Công nghệ chỉ là công cụ, tái cấu trúc quy trình mới là bản chất Một tòa án dù có áp dụng công nghệ nhưng vẫn giữ nguyên thủ tục rườm rà, từ việc nộp hồ sơ giấy, chuyển hồ sơ thủ công đến xét xử kéo dài thì chưa thể gọi là cải cách thực chất. Chuyển đổi số chỉ có giá Tòa án điện tử: Xu thế tất yếu của tiến trình cải cách tư pháp Mỗi năm, ngành tòa án phải thụ lý và giải quyết hàng trăm ngàn vụ án dân sự, hôn nhân gia đình. Trong đó, tỉ trọng các vụ án ly hôn (thuận tình hoặc tranh chấp đơn giản) và các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại có giá trị nhỏ luôn chiếm áp đảo. Việc áp dụng chung một quy trình tố tụng vật lý rườm rà cho cả một vụ tranh chấp hợp đồng trị giá chục tỉ đồng lẫn một vụ ly hôn đồng thuận là một sự lãng phí tài nguyên cần được xem xét lại. Thay vì cố định một con số tuyệt đối dễ bị lạc hậu do lạm phát, khung pháp lý cho tòa án điện tử nên định lượng các “tranh chấp nhỏ” dựa trên mức lương cơ sở (ví dụ: Các tranh chấp có giá trị từ 100 lần mức lương cơ sở trở xuống - tương đương khoảng 253 triệu đồng từ thời điểm 1-7-2026). Đối với nhóm tranh chấp này và các vụ việc/vụ án ly hôn, cần mạnh dạn áp dụng quy trình “100% online” (Fully Online Litigation) từ đầu đến cuối. Với mô hình“100% online”, đương sự chỉ cần sử dụng ứng dụng VNeID để xác thực, nộp đơn qua cổng thông tin tòa án điện tử. Khi đến lịch hòa giải hay xét xử, đương sự được thông báo trước qua ứng dụng VNeID, họ chỉ cần xin nghỉ làm 1-2 tiếng, tìm một không gian yên tĩnh, bật smartphone hoặc laptop lên để tham gia phiên tòa trực tuyến thông qua nền tảng tòa án điện tử. Chi phí cơ hội được tiết kiệm là một con số khổng lồ nếu nhân lên với hàng trăm ngàn vụ án mỗi năm. Không chỉ người dân được hưởng lợi, tòa án cũng là chủ thể tối ưu hóa được nhiều nguồn lực. Khâu tống đạt văn bản tố tụng - vốn là“nút thắt cổ chai”gây áp lực cho mọi thư ký tòa án và là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến án bị kéo dài - sẽ được giải quyết triệt để thông qua tống đạt điện tử đến tài khoản định danh đã được xác thực bằng ứng dụng VNeID. Đối với các vụ án có giá trị lớn, tranh chấp phức tạp, có nhiều tài liệu, chứng cứ cần giám định hoặc cần sự tranh tụng trực tiếp, mô hình 100% online có thể chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng xét xử và tính tôn nghiêm. Lúc này, cơ chế Hybrid (tố tụng kết hợp) là sự lựa chọn hợp lý. Cơ chế Hybrid cho phép “số hóa” toàn bộ phần vỏ bọc hành chính của quy trình tố tụng. Nghĩa là các giai đoạn từ nộp đơn khởi kiện, thụ lý vụ án, nộp tạm ứng án phí, tống đạt thông báo, đến giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ đều được thực hiện 100% trên nền tảng tòa án điện tử. Đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có thể tải lên hàng ngàn trang tài liệu PDF lên hệ thống lưu trữ đám mây của tòa án thay vì phải chở những thùng hồ sơ giấy cồng kềnh đến phòng làm việc của thẩm phán. Các bên có thể xem xét chứng cứ của nhau mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch tuyệt đối. Chỉ khi đến giai đoạn cốt lõi mang tính quyết định - chẳng hạn như phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải có tính chất phức tạp hay phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm - thẩm phán chủ động quyền quyết định việc triệu tập trực tiếp đương sự đến phòng xử án vật lý. Thạc sĩ MAI HOÀNG PHƯỚC, giảng viên khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật Đề xuất mô hình “100% online” và “cơ chế Hybrid” Trí tuệ nhân tạo có thể nâng cao hiệu quả nhưng không thể thay thế trách nhiệm pháp lý và đạo đức của con người trong việc bảo vệ công lý. phapluat@phapluattp.vn Việc triển khai và thực hiện thành công tòa án điện tử sẽ góp phần xây dựng một nền tư pháp liêm chính, công bằng, hiệu quả và vì con người. Phiên tòa trực tuyến mang lại nhiều lợi ích cho người dân và xã hội. Ảnh minh họa: NHẪN NAM Tiêu điểm Tọa đàm khoa học “Tòa án điện tử trong bối cảnh cải cách tư pháp ở Việt Nam” Tọa đàm khoa học “Tòa án điện tử trong bối cảnh cải cách tư pháp ở Việt Nam”sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 104-2026 tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM. Tọa đàm do Trường ĐH Kinh tế - Luật (UEL) phối hợp cùng TAND khu vực 1 - TP.HCM tổ chức. Điều phối tọa đàm là PGS-TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng UEL và thẩm phán Nguyễn Quang Huynh, Chánh án TAND khu vực 1 - TP.HCM. Các diễn giả của tọa đàm là: PGS-TS Ngô Hữu Phước, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Luật kinh tế UEL, TS Trịnh Thục Hiền, Phó Trưởng khoa Luật kinh tế UEL và ông Nguyễn Cao Trí, TAND khu vực 1 - TP.HCM. PGS-TS Ngô Hữu Phước. đại, minh bạch, liêm chính, phục vụ con người và vì công lý. Thành công không đến từ việc áp dụng công nghệ đơn thuần, mà đến từ cách thức tổ chức, giám sát và tinh thần cải cách thực chất, nơi công nghệ trở thành công cụ nâng cao quyền con người, chứ không phải là mục tiêu cuối cùng.•

Made with FlippingBook

