SỐ 074 (7645) - Thứ Bảy 11-4-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn

2 Thời sự - Thứ Bảy 11-4-2026 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 10-4, Quốc hội (QH) đã thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Phát biểu tại tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết QH đang xem xét ban hành nghị quyết để Chính phủ tổ chức thực hiện, nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số. “Thách thức rất lớn nhưng yêu cầu đặt ra là phải quyết tâm. Nếu có sự đồng hành, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để đạt mục tiêu” - Thủ tướng nói. Để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, Chính phủ đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho năm 2026 và cả giai đoạn năm năm với các chỉ tiêu cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Nâng cấp con đường thể chế Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ba đột phá chiến lược đã được xác định trong các nghị quyết của Đảng, trong đó thể chế tiếp tục giữ vai trò “mở đường”. “Thể chế giống như con đường. Vẫn chiếc xe đó nhưng nếu con đường được nâng cấp, đồng bộ, chất lượng cao thì tốc độ di chuyển sẽ nhanh hơn” - ông ví von. Năm 2026 được xác định là năm bản lề để xử lý hàng loạt vấn đề về thể chế. Chính phủ sẽ tổng rà soát hệ thống pháp luật, xây dựng chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ các vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo kế hoạch, trong quý II này, Chính phủ sẽ hoàn tất việc xử lý các bất cập, bảo đảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh... với mục tiêu cắt giảm mạnh thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Dự kiến trước ngày 15-4, phương án cắt giảm sẽ được trình, tạo điều kiện để triển khai ngay trong thực tế. Theo Thủ tướng, đây là giải pháp có thể mang lại hiệu quả nhanh chóng, góp phần giảm gánh nặng chi phí, tăng niềm tin vào chính sách và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng cũng đề cập đến việc xử lý các “điểm nghẽn” nguồn lực, đặc biệt là các dự án tồn đọng kéo dài. “Hàng ngàn dự án đất đai và nguồn vốn đã đầu tư đang nằm chờ. Nếu khơi thông được, đây sẽ là nguồn lực rất lớn cho tăng trưởng” - Thủ tướng nói. Tăng trưởng nhưng phải giữ ổn định kinh tế vĩ mô Một nội dung quan trọng được nhiều đại biểu quan tâm là vấn đề nguồn lực cho tăng trưởng. Theo Thủ tướng, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhu cầu về vốn đầu tư là rất lớn. Thủ tướng nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là phải có hành với các mặt hàng thiết yếu, không chỉ riêng xăng dầu, nhằm tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc. Trong lĩnh vực năng lượng, định hướng phát triển các nhà máy điện mới đi kèm với yêu cầu áp dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Kết thúc phát biểu, Thủ tướng nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề để tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Những quyết sách trong năm nay sẽ có tác động lâu dài đến quỹ đạo phát triển của nền kinh tế. “Chúng ta phải vừa tăng tốc vừa giữ chắc tay lái. Chỉ khi bảo đảm ổn định vĩ mô, nâng cao chất lượng thể chế và sử dụng hiệu quả nguồn lực, mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững mới có thể trở thành hiện thực” - Thủ tướng nêu rõ. Cần thêm nhiều tập đoàn tư nhân lớn Trong khi đó, phát biểu tại Đoàn đại biểu QH TP.HCM, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn quan tâm đến việc trả lời câu hỏi: Làm gì để năm 2026 và những năm tiếp theo đạt mức tăng trưởng hai con số? “Đây là một cuộc chơi hoàn toàn mới, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo để bứt phá. Để đạt được hai con số này, chúng ta phải có những giải pháp hết sức đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm và phải quyết làm thì mới có sản phẩm” - Chủ tịch QH nói. THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG: Không chấp nhận tăng trưởng bằng mọi giá mà bỏ qua ổn định bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả. Đáng chú ý, Thủ tướng đưa ra một cách tiếp cận linh hoạt về xây dựng thể chế. Ông cho rằng mỗi địa phương có đặc điểm riêng, giống như mỗi người có “kích cỡ áo” khác nhau. Vì vậy, không thể áp dụng một khuôn khổ pháp lý cứng nhắc cho tất cả. “Quy định phù hợp với Hà Nội hay TP.HCM chưa chắc đã phù hợp với các tỉnh miền núi. Cần có khung pháp lý linh hoạt, địa phương nào đủ điều kiện thì áp dụng cơ chế tương ứng nhưng vẫn bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật” - Thủ tướng nhấn mạnh. Từ thực tiễn triển khai, Chính phủ sẽ đánh giá lại các cơ chế, chính sách đặc thù đã áp dụng thời gian qua. Những chính sách hiệu quả, được thực tiễn chứng minh là đúng sẽ được nghiên cứu nhân rộng trên phạm vi toàn quốc, tránh tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất. Bên cạnh đó, cải cách hành chính tiếp tục là một trụ cột quan trọng đi cùng với hoàn thiện thể chế. Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành tổng rà soát toàn bộ lang pháp lý minh bạch, ổn định và đủ sức hấp dẫn. Nếu không tạo được môi trường đầu tư thuận lợi, khó có thể thu hút được nguồn lực cần thiết cho phát triển. Dù đặt mục tiêu tăng trưởng cao, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. “Muốn nâng tầm ngôi nhà thì trước hết nền móng phải vững chắc” - ông nói. Do đó, tăng trưởng không thể đánh đổi bằng bất ổn vĩ mô, bởi cái giá phải trả sẽ rất lớn và ảnh hưởng lâu dài đến nền kinh tế. “Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao bằng mọi giá mà bỏ qua ổn định vĩ mô” - Thủ tướng khẳng định. Để bảo đảm ổn định, Chính phủ thường xuyên chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ và quản lý thị trường. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc điều tiết thị trường xăng dầu, kiểm soát lạm phát, ổn định tỉ giá và lãi suất được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm thiểu tác động từ các biến động bên ngoài. Ngoài ra, Chính phủ cũng chú trọng xây dựng dự trữ quốc gia đối Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề để tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Những quyết sách trong năm nay sẽ có tác động lâu dài đến quỹ đạo phát triển của nền kinh tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh mục tiêu của nhiệm kỳ đạt tăng trưởng hai con số là hoàn toàn có cơ sở nếu toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng đồng lòng, thống nhất từ nhận thức đến hành động. Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội vào ngày 10-4. Ảnh: PHẠM THẮNG Dự kiến trong nhiệm kỳ này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội sẽ đạt khoảng 38,5 triệu tỉ đồng, tương đương 40% GDP, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 33% GDP của nhiệm kỳ trước. Riêng đầu tư công dự kiến trên 8 triệu tỉ đồng, tăng mạnh so với 2,87 triệu tỉ đồng trước đây. Tiêu điểm

3 Thời sự - Thứ Bảy 11-4-2026 thoisu@phapluattp.vn Chọn 2-3 phường thí điểm đô thị thông minh Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, cho biết quý I, TP đã vận hành chính quyền điện tử tương đối thông suốt. Việc ký số, xử lý thủ tục hành chính và lưu chuyển văn bản trên toàn TP cơ bản được đảm bảo. Vừa qua, Sở KH&CN đã trang bị tài khoản và ứng dụng về trí tuệ nhân tạo cho các sở, ngành và địa phương và được sử dụng rất hiệu quả vào công tác tổng hợp báo cáo và xử lý thủ tục hành chính cho người dân. Về mô hình đô thị thông minh, ông Thắng đề xuất ngành công an triển khai đầu tư hệ thống camera an ninh theo hình thức thuê dịch vụ thay vì đầu tư xây dựng mới. Qua đó sẽ phủ sóng camera toàn TP và kết nối trực tiếp về hệ thống đô thị thông minh. Tại cấp cơ sở, ông Thắng đề xuất trong quý II sẽ chọn 2-3 phường, xã, thị trấn làm thí điểm mô hình đô thị thông minh toàn diện, sau đó sẽ nhân rộng toàn TP. LÊ THOA Ngày 10-4, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ ba mở rộng; giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2026. TP.HCM sắp khởi công bảy dự án lớn Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, đã thông tin tiến độ khởi công các công trình dịp lễ 30-4. Theo ông Toàn, để khởi công, động thổ các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục nhưng vẫn bảo đảm quy định. “Chúng tôi phấn đấu bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức khởi công, động thổ trong dịp 30-4-2026” - ông Toàn nói. Ông Toàn thông tin hiện bảy dự án dự kiến tổ chức lễ khởi công, động thổ vào dịp 30-4 gồm dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP (31.500 tỉ đồng); công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng - Khánh Hội (20.100 tỉ đồng); tuyến đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm (46.300 tỉ đồng); đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành (44.600 tỉ đồng); khu đô thị ĐH Quốc tế tại Hóc Môn (59.000 tỉ đồng); cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (50.800 tỉ đồng); cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (128.872 tỉ đồng). Ông Toàn cho biết đây là các dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đóng góp vào sự phát triển của TP, được Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy UBND TP chỉ đạo sát sao, UBND TP chỉ đạo triển khai với quyết tâm và tập trung cao độ. Đặc biệt, dự án công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng - Khánh Hội dự kiến hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2-9 tới. Trong khi đó, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết nhờ Nghị quyết 188, TP mới đẩy nhanh được tiến độ tuyến đường sắt đô thị số 2. Mục tiêu đến cuối năm 2030 sẽ vận hành chính thức tuyến này, kết nối từ ga Bến Thành TP.HCM gỡ vướng hơn 800 dự án tồn đọng, khơi thông quỹ đất 17.000 ha TP.HCM đã tháo gỡ vướng mắc cho 831/838 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 205.000 tỉ đồng, diện tích hơn 17.000 ha. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch QH cho rằng đầu tiên phải đột phá về thể chế để mở đường cho sản xuất. Theo Chủ tịch QH, chúng ta cũng cần tập trung cải cách theo hướng “năm hóa”. Trong đó, phải thực hiện triệt để số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị và hài hòa hóa lợi ích. Ông nhấn mạnh QH sẽ không ôm đồm các danh mục công trình hay phân bổ vốn nhỏ lẻ mà chỉ bàn thảo những dự án lớn quốc gia, như điện hạt nhân Ninh Thuận, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hay đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM. Vấn đề quan trọng tiếp theo, Chủ tịch QH cho rằng phải tập trung cho khu vực kinh tế tư nhân. “Chỉ khi kinh tế tư nhân phát triển hai con số thì đất nước mới đạt được mức tăng trưởng tương ứng. Chúng ta cần thêm nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Sungroup” - ông nói thêm. Liên quan đến việc điều hành kinh tế vĩ mô, Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ linh hoạt và quyết liệt để ứng phó với các tác động từ bên ngoài như xung đột quốc tế. “Phải đảm bảo tăng trưởng cao nhưng không gây rủi ro lạm phát, thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng điểm. Nguồn lực đầu tư công phải tập trung vào các dự án lớn có tính lan tỏa, tránh tình trạng dàn trải, lãng phí hay cơ chế “xin-cho”” - Chủ tịch QH nói và hoan nghênh việc Thủ tướng chỉ đạo tập trung xử lý các dự án tồn đọng và dành ưu tiên cho các công trình trọng điểm để nâng cao hiệu quả đầu tư. “Tầm nhìn cho năm 2026 là không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm. Quan trọng nhất vẫn là khâu tổ chức thực hiện, khâu thường bị đánh giá là yếu kém, chưa đạt yêu cầu” - Chủ tịch QH nhấn mạnh.• cao vĩ mô Kịch bản đảm bảo xăng dầu nếu xung đột Trung Đông kéo dài Thảo luận tại tổ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết Chính phủ đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, đặc biệt là nguồn cung xăng dầu trong trường hợp xung đột Trung Đông kéo dài. Bộ đã xây dựng các kịch bản ứng phó, gồm kịch bản cơ sở khi chiến sự kết thúc trong bốn tuần, kịch bản kéo dài thêm và phương án dự phòng nếu xung đột vượt quá bốn tuần. Hiện diễn biến thực tế đang theo kịch bản thứ hai và nhiều giải pháp đã được triển khai. Trong trường hợp xung đột Trung Đông tiếp tục kéo dài, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết đã chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước vận hành ở công suất cao, cơ cấu lại sản phẩm theo hướng tăng sản lượng xăng dầu, giảm các sản phẩm phi năng lượng. Đồng thời, hệ thống phân phối với 26 thương nhân đầu mối, 265 thương nhân phân phối và hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm lưu thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ. Song song đó, các công cụ điều hành giá cũng được sử dụng linh hoạt, trong đó có quỹ bình ổn để giữ ổn định mặt bằng giá, góp phần kiểm soát chỉ số CPI. Nhờ các giải pháp này, số ngày dự trữ xăng dầu đã được nâng từ 15 ngày lên khoảng 26 ngày, nguồn cung trong nước duy trì ổn định, không bị gián đoạn. Đáng chú ý, giá xăng dầu trong nước, đặc biệt là dầu diesel, vẫn thấp hơn mức bình quân thế giới và thấp hơn nhiều quốc gia trong khu vực. Về lâu dài, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng cần sớm cập nhật chiến lược năng lượng quốc gia, giảm dần phụ thuộc vào nhập khẩu, hướng tới mục tiêu đưa tỉ lệ nhập khẩu năng lượng sơ cấp từ 43,9% xuống còn 30% vào năm 2030; tăng tính chủ động, linh hoạt trong điều hành để ứng phó hiệu quả với các biến động toàn cầu. đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và Tham Lương. Theo ông, đến năm 2030, TP.HCM phải hoàn thành sáu tuyến đường sắt đô thị với cự ly 187 km. Đến năm 2035, hoàn thành thêm khoảng 480 km. Đến năm 2045, hoàn thành được 700 km đường sắt đô thị. Làm 53 dự án gỡ kẹt xe Về hiện trạng giao thông, ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết theo bộ tiêu chí xác định ùn tắc, TP.HCM với 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông và chín điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc. Ông Linh chia sẻ sắp tới sẽ rà soát danh mục 77/79 công trình giao thông trọng điểm. Giai đoạn 2026-2027 sẽ ưu tiên nguồn lực để hoàn thành 39/45 dự án đang triển khai. Đồng thời, khởi công xây dựng 53 dự án cấp bách chống ùn tắc trong giai đoạn 2026-2030. Trong năm 2025 và 2026, TP sẽ hoàn thành bảy cầu vượt thép để giải quyết ùn tắc ở các nút giao; hoàn thành 15 công trình cấp bách từ nguồn vốn chi thường xuyên; khởi công bảy công trình xây dựng bến bãi phục vụ vận tải đường bộ và triển khai năm tuyến vận tải bằng đường thủy. Liên quan đến tình hình ngập nước, ông Linh cho biết toàn TP có 159 điểm bị ngập nước. “Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là giải quyết dứt điểm 159 điểm ngập này” - ông Linh khẳng định. Theo ông Linh, năm 2026, TP dự kiến hoàn thành 20 dự án để giải quyết 45/159 điểm ngập, trong đó có 16 điểm ngập nặng. “Về mặt quan điểm, sau khi giải quyết xong các dự án, chúng tôi sẽ bảo đảm không để xảy ra tình trạng ngập lại” - ông Linh nhấn mạnh. Khơi thông khoảng 205.000 tỉ đồng Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, nhìn nhận các chỉ số kinh tế - xã hội ba tháng đầu năm 2025 đạt kết quả tốt. Trong đó có chỉ số đạt cao nhất trong 10 năm trở lại đây. TP cũng chủ động rà soát, khởi động, khởi công nhiều dự án quy mô lớn và đang tiếp tục rà soát để triển khai tiếp. Đồng thời, TP đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc cho 831/838 dự án. Theo ông Hà, sau khi sáp nhập, TP có hơn 800 dự án tồn đọng, trong đó nhiều dự án kéo dài hơn 10 năm. Thời gian qua, UBND TP.HCM đã tập trung quyết liệt, thành lập ba tổ công tác, phân công các phó chủ tịch theo khối, lĩnh vực phụ trách từng tổ để tháo gỡ vướng mắc; một tổ công tác đặc biệt do chủ tịch UBND TP trực tiếp phụ trách. “Theo thống kê, những dự án này đã xem xét, xử lý được khoảng 205.000 tỉ đồng, với diện tích hơn 17.000 ha” - ông Hà thông tin. Ông cho biết có những dự án chưa thể xử lý dứt điểm ngay nhưng TP đã tập trung xem xét và đã có đường hướng giải quyết. Theo ông Hà, trong bối cảnh khó khăn, những kết quả đạt được đã phần nào tạo được niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, muốn đạt mức tăng trưởng hai con số thì TP phải hành động khác biệt, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa. Ông Hà nhìn nhận công tác quán triệt, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng chưa thực sự thông suốt từ TP đến cơ sở. Ông đề nghị các sở, ngành, địa phương chấn chỉnh dứt điểm tình trạng quán triệt không tới nơi, khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trễ hạn của quý I và nhiệm vụ của quý II. Ông đề nghị hoàn thành tổng kết thực hiện Nghị quyết 31; nhanh chóng phối hợp xây dựng, tham mưu dự thảo nghị quyết mới thay thế và đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.• Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 11-4-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Lãnh đạo TP.HCM chúc Tết Bunpimay: Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào Sáng 10-4, đoàn đại biểu TP.HCM do ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP.HCM. Ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh là những người bạn, đồng chí, anh em thân thiết, TP.HCM luôn coi thành công của nước bạn Lào cũng chính là niềm vui và thành công của mình. “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, với nội hàm mới thể hiện tầm mức tin cậy chính trị cao, hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng thực chất và hiệu quả” - ông nói và khẳng định TP.HCM trước sau như một, luôn dành sự ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với các địa phương của Lào. Tổng Lãnh sự Lào Phonesy Bounmixay gửi lời cảm ơn chân thành và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hỗ trợ tận tình, hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Lào. DƯƠNG KHANG Tin vắn • 3 thanh niên trộm 3 con cừu bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 10-4, Công an phường Đô Vinh (Khánh Hòa) đang củng cố hồ sơ, xử lý ba thanh niên về hành vi bắt trộm ba con cừu được chăn thả tại khu rẫy trên địa bàn, bán lấy tiền tiêu xài. HH • Làm giả sổ hồng rồi lên mạng rao bán đất. Ngày 10-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Phan Gia Huy (26 tuổi) để làm rõ hành vi làm giả sổ hồng rồi lên mạng rao bán đất để lừa đảo. THANH NHẬT • Công an cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ việc đốt đồng. Ngày 10-4, Công an TP Cần Thơ phát đi cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ việc đốt đồng sau khi xảy ra một vụ tai nạn thương tâm trên địa bàn khiến một phụ nữ bị ngạt khói tử vong. HẢI DƯƠNG Ngày 10-4, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của LLVT Quân khu 3 trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong hơn 80 năm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quân khu 3 phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần xây dựng Quảng Ninh - Hải Phòng thành cực tăng trưởng kinh tế chính vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng; Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh là cực tăng trưởng chính của miền Bắc và cả nước. Tổ chức xây dựng lực lượng, điều chỉnh tổ chức biên chế “tinh, gọn, mạnh” cả đơn vị chủ lực và cơ quan quân sự địa phương hai cấp, xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, tác chiến độc lập, liên tục dài ngày, tác chiến trong hình thái chiến tranh công nghệ cao… NGỌC SƠN Sáng 10-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với Sở VH&TT TP.HCM tổ chức chương trình ký kết quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. Hai cơ quan đã thông qua một số nội dung cơ bản của quy chế phối hợp, gồm ba chương và 18 điều, quy định về nguyên tắc hoạt động, nội dung, phương thức, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy với Sở VH&TT trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và của TP… Trong khuôn khổ chương trình, Thành ủy TP.HCM cũng trao khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản TP.HCM có tác phẩm đoạt giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ X năm 2025 và giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII. Trong đó có loạt bài “Chặn hiểm họa từ “truyền thông đen”” của nhóm tác giả Đỗ Thiện - Võ Tùng, báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, hạng mục giải chuyên đề. T.TUYỀN - V.TÙNG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 3. Ảnh:TTXVN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 3 tinh nhuệ, hiện đại TP.HCM: Ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ báo chí, tuyên truyền các sự kiện quan trọng Ngày 10-4, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận vừa có văn bản trả lời đơn kiến nghị tập thể của các hộ dân thôn 2 về việc bồi thường, hỗ trợ và xác định trách nhiệm sau vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai. Đây là công trình thuộc dự án trang trại Việt Phong Phú, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân. Trong đơn kiến nghị, người dân yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; hỗ trợ khẩn cấp, bồi thường thiệt hại và công khai thông tin theo quy định. Theo UBND xã Tuy Phong, sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xây dựng, quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn hồ chứa. Hiện công an tỉnh đã thụ lý vụ việc. Trong thời gian điều tra, UBND xã không có thẩm quyền kết luận nguyên nhân cuối cùng cũng như xác định trách nhiệm pháp lý cụ thể. P.NAM - V.TÙNG Diễn biến mới vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai làm bé gái 13 tuổi tử vong Việt Nam - Campuchia tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị Sáng 10-4, tại Cung 7/1 - trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia ở Thủ đô Phnom Penh, sau lễ đón chính thức trọng thể, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Say Chhum đã tiến hành hội đàm. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao và trao đổi giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, giữa các ban của Đảng và các cơ quan hai nước; tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi tình hình, tham vấn kịp thời về các vấn đề phát sinh và cùng quan tâm, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau. Hai bên nhấn mạnh cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là kết nối giao thông, logistics, cửa khẩu, thương mại biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai nền kinh tế. Hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. (Theo TTXVN) Thường trực Thành ủy TP.HCM phân công nhiệm vụ cho các phó bí thư phụ trách Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới. Thành ủy TP.HCM xác định nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới là khẩn trương kiện toàn nhân sự, ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị thông suốt, hiệu quả. Thường trực Thành ủy TP.HCM thống nhất phân công các thành viên trong Thường trực Thành ủy theo dõi, chỉ đạo theo thẩm quyền đối với nhiều nhiệm vụ trọng tâm của TP trong thời gian tới. Theo đó, phân công ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, chủ trì chỉ đạo việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu phát triển TP… Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, được giao tập trung chỉ đạo, bảo đảm tiến độ khởi công các công trình, dự án trọng điểm vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-41975 – 30-4-2026)… Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng rà soát, tập trung xử lý dứt điểm trong năm 2026 đối với các dự án đầu tư trì trệ, kéo dài trên địa bàn TP… Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, bổ sung đội ngũ giáo viên các cấp, hướng đến mục tiêu đến năm học 20272028 bảo đảm đủ trường lớp cho học sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học ca 3 trên địa bàn TP… Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị về quản lý, khai thác hiệu quả quỹ nhà đất công... Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, tiếp tục chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tham mưu, xây dựng đề án sắp xếp báo chí TP.HCM… THANH TUYỀN

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 11-4-2026 Chiều 10-4, tại phường Bà Rịa, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư trên địa bàn TP. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, nhấn mạnh đây là hội nghị giao ban công tác đầu tiên giữa Ban Nội chính Thành ủy với các Đảng ủy xã, phường, đặc khu kể từ sau sáp nhập đến nay. Việc tổ chức hội nghị giao ban lần này là rất cần thiết, nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt cụ thể hơn các nội dung nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện công tác nội chính Đảng; nắm vững các phương pháp triển khai, công tác phối hợp nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tham mưu và phối hợp giữa các cấp, các ngành trên địa bàn TP trong công tác nội chính... Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe một số ý kiến tham luận, chia sẻ về những kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương về công tác nội chính. Hội nghị cũng được nghe TS Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương, báo cáo, truyền đạt, trao đổi một số vấn đề quan trọng về những quan điểm, chủ trương, yêu cầu trọng tâm đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp công dân và xử lý đơn thư của xã, phường, đặc khu trong giai đoạn hiện nay. Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian để trao đổi, thảo luận và giải đáp các vấn đề mà địa phương quan tâm kiến nghị, đề xuất. Đồng thời, nghe ông Trần Hoàn Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương, tổng kết, phát triển một số vấn đề trọng tâm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác nội chính trên địa bàn TP. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong đã định hướng một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm mà ngành nội chính Đảng và các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung tham mưu thực hiện tốt trong thời gian tới. Trong đó, ông nhấn mạnh công tác nội chính là rất quan trọng trong tình hình mới. Ông Lê Quốc Phong đề nghị các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu quan tâm đến công tác nội chính. Đồng thời đề nghị Ban Nội chính Thành ủy tăng cường nắm các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để kịp thời giải quyết, tham mưu tháo gỡ các khó khăn cho địa phương. Tăng cường chuyển đổi số và tập huấn cho cơ sở, chọn chuyên đề phù hợp và sâu đáp ứng yêu cầu công việc cho thời gian tới. TRÙNG KHÁNH Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM giao ban công tác nội chính với 168 xã, phường, đặc khu Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRÙNG KHÁNH triển nhanh với các dự án quy mô lớn, nguy cơ tham nhũng sẽ gia tăng tinh vi hơn. Từ thực tiễn địa bàn, bà nhận thấy giải pháp phòng ngừa ra sao? + Bà Nguyễn Thị Kim Hằng: Thực tế, dù lãnh đạo TP.HCM đã ban hành nhiều chính sách ngăn chặn nhưng mặt trái vẫn lộ rõ ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị hóa và đầu tư công. Rủi ro thường xuất phát từ sự thiếu minh bạch trong đấu thầu, giám sát sau đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư. Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, chúng tôi triển khai một số giải pháp trọng tâm. Trước hết phải đổi mới phương pháp xây dựng kế hoạch thanh tra dựa trên phân tích rủi ro. Tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xây dựng, đấu thầu; ưu tiên thanh tra các dự án quy mô lớn có dấu hiệu bất thường về tiến độ hoặc chi phí. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng thanh tra chuyên đề diện rộng đối với việc quản lý đất công, hạ tầng. Qua đó phát hiện sơ hở trong cơ chế để kiến nghị hoàn thiện, xử lý đồng bộ các sai phạm có tính hệ thống. Chúng tôi cũng đẩy mạnh thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc thông tin tố cáo để ngăn chặn sớm hành vi tiêu cực. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin là bắt buộc. Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung giúp sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để phát hiện bất thường, phục vụ giám sát sau thanh tra. Các giải pháp này cần gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và cơ chế kiểm soát quyền lực. Sàng lọc sớm nhờ “bản đồ rủi ro” . Các lĩnh vực có nhiều “ưu đãi” thường là điểm nóng rủi ro. Làm sao để sàng lọc trước các nguy cơ này, thưa bà? + Thực tiễn cho thấy lĩnh vực bất động sản, công nghệ cao, đầu tư nước ngoài tiềm ẩn nhiều nguy cơ do lợi ích lớn và chính sách mở. Đã xuất hiện tình trạng lợi dụng cơ chế thí điểm để trục lợi, gây TP.HCM sau sáp nhập là địa bàn hơn 14 triệu dân, mở ra cơ hội lớn thu hút đầu tư nhưng cũng đòi hỏi sự quan tâm cao trong đấu tranh PCTNTCLP. Ảnh: THUẬN VĂN Kiểm tra, giám sát phải tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp Quan điểm nhất quán của Thanh tra TP.HCM là công tác kiểm tra, giám sát không được trở thành lực cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà phải là nền tảng góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và công bằng. Định hướng sắp tới là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cần được tổ chức trên cơ sở đánh giá rủi ro, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; tuyệt đối không để tình trạng chồng chéo, trùng lặp giữa các cơ quan. Đồng thời, trong quá trình kiểm tra, cần tăng cường đối thoại, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Thanh tra TP.HCM xác định rằng khi công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện một cách minh bạch, chuyên nghiệp và mang tính hỗ trợ sẽ không chỉ góp phần phòng ngừa vi phạm mà còn tạo dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn TP. TP.HCM xây dựng “bản đồ rủi ro” để ngăn chặn sớm tham nhũng, lãng phí Cơ quan Thanh tra TP.HCM sẽ xây dựng bộ tiêu chí và “bản đồ rủi ro” theo lĩnh vực để ngăn chặn, xử lý sớm các hành vi tiêu cực. thất thoát tài sản nhà nước. Để sàng lọc sớm, chúng tôi xác định cần xây dựng bộ tiêu chí và “bản đồ rủi ro” theo từng lĩnh vực. Đồng thời, ứng dụng công nghệ số để thiết lập chỉ số cảnh báo sớm như thay đổi quy hoạch nhiều lần, tỉ lệ chỉ định thầu cao, giải ngân chậm kéo dài hoặc doanh nghiệp có dấu hiệu liên hệ lợi ích chéo. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để sàng lọc, lựa chọn đối tượng cần giám sát trọng điểm. Bên cạnh đó, đối với các dự án được hưởng cơ chế đặc thù, cần bổ sung bước thẩm định rủi ro bắt buộc trước khi phê duyệt; trong đó yêu cầu đánh giá đầy đủ tác động về tham nhũng, lãng phí, đồng thời làm rõ cơ sở áp dụng ưu đãi, hiệu quả kinh tế - xã hội và các biện pháp kiểm soát đi kèm. Chúng tôi cũng đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường công khai, minh bạch ngay từ giai đoạn đầu. Các thông tin về quy hoạch, quỹ đất, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, cơ chế ưu đãi cần được công bố đầy đủ trên cổng thông tin điện tử để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức độc lập tham gia giám sát, qua đó kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường. Có thể nói việc chủ động nhận diện và kiểm soát rủi ro ngay từ khâu đầu sẽ góp phần quan trọng trong việc hạn chế phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các lĩnh vực nhạy cảm hiện nay. . Xin cảm ơn bà.• THANH TUYỀN thực hiện Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí (PCTNTCLP) giai đoạn tới cần đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Trong bối cảnh nhiều chính sách được xây dựng thông thoáng để khơi thông nguồn lực, nguy cơ phát sinh tham nhũng cũng gia tăng. TP.HCM sau sáp nhập là địa bàn hơn 14 triệu dân, mở ra cơ hội lớn thu hút đầu tư nhưng cũng đòi hỏi sự quan tâm cao trong đấu tranh PCTNTCLP. Bà Nguyễn Thị Kim Hằng, Trưởng phòng Thanh tra PCTNTCLP (Thanh tra TP.HCM), đã chia sẻ về định hướng công tác này dưới góc độ cơ quan tham mưu. Kẽ hở từ sự thiếu minh bạch trong đầu tư . Phóng viên: Tổng Bí thư nhận định khi đất nước phát Việc chủ động nhận diện và kiểm soát rủi ro ngay từ khâu đầu sẽ góp phần quan trọng trong việc hạn chế phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các lĩnh vực nhạy cảm hiện nay.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 11-4-2026 hợp bà Th không bán đất thì phải bồi thường cho bà T 20 lần số tiền đã đặt cọc. Tuy nhiên, hết thời hạn bà Th không thực hiện công chứng để làm thủ tục chuyển nhượng. Do đó, bà T khởi kiện, yêu cầu tòa án hủy HĐĐC. Đồng thời, yêu cầu bà Th trả lại số tiền cọc 300 triệu đồng, đền tiền cọc gấp 10 lần (giảm 10 lần so với hợp đồng đặt cọc đã ký), tương đương 3 tỉ đồng. Tháng 8-2025, TAND khu vực 11- tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm, tuyên HĐĐC vô hiệu, buộc bà Th phải trả lại số tiền cọc 300 triệu đồng cho chị gái là bà T. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T về việc buộc bị đơn phải trả tiền phạt cọc 3 tỉ đồng. Theo tòa, bà Th biết rõ thửa đất đang thế chấp tại ngân hàng nhưng không thông báo cho ngân hàng mà vẫn ký HĐĐC là vi phạm nghĩa vụ của bên thế chấp, được quy định tại khoản 8 Điều 320 BLDS. Ngoài ra, ngân hàng không biết, không có văn bản đồng ý cho bà Th được đặt cọc bán nhà đất đang thế chấp… Căn cứ vào các điều 131, 320, 328, 408 BLDS; Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự, tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, tuyên HĐĐC vô hiệu. Do HĐĐC vô hiệu, tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc buộc bị đơn phải trả tiền phạt cọc 3 tỉ đồng. Sau đó, bà T kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Cấp phúc thẩm: Cần công nhận hiệu lực của hợp đồng cọc HĐXX cấp phúc thẩm xác định tại thời điểm ký HĐĐC, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng - PV) của thửa đất liên quan đang được bà Th thế chấp vay vốn tại ngân hàng. Tuy nhiên, HĐĐC được các chủ thể có năng lực pháp luật và hành vi dân sự đầy đủ xác lập, thực hiện, đảm bảo các quy định về hình thức và nội dung, không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không bị lừa dối, cưỡng ép TIẾN THOẠI - SONG MAI Ngày 10-4, thông tin từ TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ban hành Bản án dân sự phúc thẩm 147/2026/DS-PT về tranh chấp hợp đồng đặt cọc (HĐĐC). Thỏa thuận phạt cọc 20 lần, ra tòa yêu cầu đền 10 lần Theo nội dung bản án, bà T và bà Th là hai chị em ruột. Năm 2022, bà Th có nhu cầu chuyển nhượng thửa đất tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) với giá 8 tỉ đồng. Trong năm 2022, bà Th ký HĐĐC, nhận 300 triệu đồng của bà T (chị gái) để bán thửa đất nêu trên. Hai bên thỏa thuận thời hạn công chứng là 90 ngày, trường hay đe dọa; không thuộc trường hợp bị nhầm lẫn, dẫn đến một trong các bên không đạt được mục đích của giao dịch. Ngoài ra, theo hướng dẫn tại mục 13, phần III Công văn 196/ TANDTC-PC ngày 3-10-2023 của TAND Tối cao về thông báo giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử thì trường hợp này cần xác định HĐĐC là độc lập, có hiệu lực nhằm bảo đảm giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên. Hết thời hạn đặt cọc, người nhận đặt cọc không trả nợ ngân hàng, không thể ký kết hợp đồng chuyển nhượng là vi phạm thỏa thuận của HĐĐC, đây là lỗi của bên nhận đặt cọc. Ngoài ra, theo Án lệ 79/2025/ AL thì các bên thỏa thuận đặt cọc để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ giao kết hợp đồng chuyển nhượng trong thời gian tài sản đang thế chấp tại ngân hàng không ảnh hưởng đến hiệu lực của HĐĐC. Do đó, HĐĐC được xác định là hợp pháp, có hiệu lực buộc các bên phải thực hiện. HĐXX xác định việc bà T khởi kiện, yêu cầu hủy HĐĐC là không phù hợp nên cần công nhận hiệu lực của hợp đồng này. Điều 3 của HĐĐC đã ghi nhận sau khi nhận đủ tiền cọc thì bà Th phải làm thủ tục công chứng chuyển nhượng đất; khi thủ tục công chứng hoàn tất, bà T mới phải trả số tiền còn lại. Do đó, lỗi dẫn đến không thực hiện được hợp đồng chuyển nhượng thuộc về bà Th. Tòa buộc bà Th phải trả lại số tiền cọc 300 triệu đồng đã nhận. Đối với số tiền phạt cọc, nội dung phạt cọc mà các bên thỏa thuận phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 328 BLDS: “Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Vì vậy, HĐXX chấp nhận yêu cầu phạt cọc 10 lần của bà T, buộc bà Th phải trả tiền phạt cọc 3 tỉ đồng. Tổng số tiền bà Th phải trả cho bà T là 3,3 tỉ đồng.• Trong thực tiễn giao kết và thực hiện hợp đồng của người dân, đặt cọc được xem như là một trong những biện pháp bảo đảm phổ biến trên thực tế theo quy định tại Điều 328 BLDS năm 2015. Để ràng buộc trách nhiệm pháp lý, các HĐĐC thường có điều khoản về “mức phạt cọc” và mức phạt này rất đa dạng trên thực tế. Thực tiễn giải quyết tranh chấp cho thấy rằng tồn tại sự không thống nhất về việc có chấp nhận thỏa thuận phạt cọc cao gấp nhiều lần so với giá trị hợp đồng cọc giữa các tòa khác nhau. Nếu xem xét ở góc độ quy định, khoản 2 Điều 328 BLDS năm 2015 chỉ ra rằng khi một bên từ chối việc giao kết hợp đồng thì phải trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Quy định trên tưởng chừng đã rõ ràng nhưng thực tế lại tạo ra một“khoảng trống”trong cách áp dụng về mức trần của phạt cọc. Nếu theo nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng thỏa thuận của các bên của pháp luật dân sự thì sự giới hạn về mức phạt cọc là không cần thiết. Tuy nhiên, bản chất của HĐĐC là sự bù trừ thiệt hại một cách hợp lý do không giao kết hợp đồng nên việc thỏa thuận về mức phạt quá cao (gấp 10 lần hay 100 lần hay gấp rất nhiều lần giá trị hợp đồng) mang tính “trừng phạt” quá lớn và có thể bị lợi dụng để thu lợi. Do đó, dẫn đến hai cách áp dụng về quy định “mức phạt cọc” như hiện nay: Thứ nhất, nếu coi “phạt cọc” là một dạng chế tài mang tính thỏa thuận thuần túy thì có thể không bị giới hạn nhưng nếu coi đây là một dạng bảo đảm mang tính “bù trừ thiệt hại ước tính” thì cần có sự kiểm soát nhất định về mức phạt. Để thống nhất trong cách hiểu và xét xử trên thực tế, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cũng đang dự thảo nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp đặt cọc (phiên bản hiện tại đang lấy ý kiến là dự thảo 2.3). Tại phiên bản dự thảo đầu tiên của nghị quyết (phiên bản dự thảo 2.1), mức phạt cọc được định hướng không vượt quá năm lần giá trị HĐĐC, thể hiện hướng tiếp cận mức phạt cọc ở dạng kiểm soát. Tuy nhiên, qua các lần lấy ý kiến, Điều 6 của phiên bản dự thảo 2.3 quy định cụ thể: “Trường hợp các bên thỏa thuận với nhau mức phạt cọc vượt quá giá trị của hợp đồng nếu được giao kết hoặc thực hiện thì tòa án quyết định theo mức mà các bên đã thỏa thuận”. Quy định này thể hiện xu hướng tiếp cận hiện đại, đề cao quyền tự định đoạt của các chủ thể trong quan hệ dân sự, đồng thời góp phần giải quyết triệt để tình trạng áp dụng không thống nhất hiện nay. Tôi cho rằng việc quy định theo hướng của dự thảo nghị quyết phiên bản 2.3 phù hợp với tinh thần của BLDS năm 2015 trong việc đề cao nguyên tắc tự do, bình đẳng, tự nguyện cam kết, thỏa thuận của công dân. Tuy nhiên, khi giao kết HĐĐC, việc thỏa thuận mức phạt cọc cao hay thấp, các bên cần có sự đánh giá một cách phù hợp dựa trên các khuyến nghị sau đây: Xác định rõ mục đích của việc giao kết HĐĐC là để ký kết hay thực hiện hợp đồng bởi lẽ hậu quả pháp lý cũng sẽ khác nhau theo tinh thần hướng dẫn của dự thảo nghị quyết. Mức phạt cọc nên được thỏa thuận dựa trên mức độ tương xứng với thiệt hại dự kiến, tránh việc đặt ra mức phạt quá cao chỉ nhằm mục đích răn đe bởi điều này có thể gia tăng rủi ro tranh chấp. Các bên cần có các điều khoản rõ ràng để xác định phần lỗi của các bên, các sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan. Khimộtbên mong muốn giao kết hợp đồng thì mức phạtcaocóthể là lợi thế để buộc bên còn lại giao kết và thựchiệnhợp đồng nhưng vì một lý do nào đó, chính bản thân bên đề xuất mức phạt cao lại không mong muốn giao kết hợp đồng nữa thì mức phạt cọc cao lại gây ra bất lợi. ThS LÊ HOÀI NAM, giảng viên khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM HĐXX phúc thẩm cho rằng trường hợp này cần xác định hợp đồng đặt cọc là độc lập, có hiệu lực nhằm bảo đảm giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên. phapluat@phapluattp.vn Nhận cọc 300 triệu nhưng không bán đất, bị phạt cọc 3 tỉ đồng Bà T (bên đặt cọc) yêu cầu em gái (bên nhận cọc) trả lại số tiền cọc 300 triệu đồng, đền tiền cọc 3 tỉ đồng (giảm 10 lần so với thỏa thuận phạt cọc đã ký). Quy định về phạt cọc, hiểu thế nào cho đúng?

