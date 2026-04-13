075-2026

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 13-4-2026 Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ý Sáng 12-4 theo giờ địa phương, nhân chuyến thăm chính thức nước Ý, tại TP Milan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino Sandra Scagliotti. Chia sẻ các hoạt động trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội cho biết trong những ngày tới sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao nhất của Ý. Nhấn mạnh tại các cuộc gặp, hai bên sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý, hướng tới nâng cấp quan hệ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ đề nghị phía Ý tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, hiệp hội hai nước phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả. Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti chia sẻ với bà, Việt Nam không chỉ là một chủ đề nghiên cứu lịch sử, tri thức mà còn là một phần rất đặc biệt trong trái tim. Việc quảng bá về đất nước, con người Việt Nam với bà đã trở thành một nghĩa vụ thiêng liêng. (Theo TTXVN) Ngày 12-4, tại Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân của Quân khu 1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu tại buổi lễ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của LLVT Quân khu 1 trong hơn 80 năm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu LLVT Quân khu 1 phải tiếp tục quán triệt thật sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phải nắm chắc địa bàn, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, tham mưu kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào; xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn quân khu ngày càng vững chắc; gắn chặt quốc phòng với an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững chủ quyền, biên giới, giữ yên địa bàn, giữ chắc lòng dân từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chăm lo xây dựng LLVT Quân khu 1 vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, trách nhiệm lớn; tiếp tục xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. VIẾT THỊNH Chiều 12-4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão Sinlaku ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương mạnh lên nhanh chóng. Lúc 13 giờ, bão Sinlaku có vị trí ở vào khoảng 10.3N 150.7E, cường độ đạt cấp 15, giật trên cấp 17, cách Philippines gần 3.000 km. Dự báo bão Sinlaku di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/ giờ và có khả năng sẽ mạnh lên thành siêu bão. “Đây là siêu bão đầu tiên hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão lũ năm nay và là một trong số rất ít siêu bão xuất hiện trong tháng 4. Các dự báo đều cho thấy bão sẽ không có khả năng đi vào khu vực Biển Đông” - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định. A.HIỀN UBND TP.HCM vừa có Tờ trình 362/ TTr-UBND trình Thường trực HĐND TP xem xét đề xuất đăng ký xây dựng nghị quyết về hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP theo trình tự thủ tục rút gọn của Sở Xây dựng. Theo UBND TP.HCM, mục đích ban hành nghị quyết là nhằm hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP. Việc này cũng nhằm giảm bớt một phần kinh phí đi lại của người dân trong điều kiện giá nhiên liệu tăng cao; góp phần thu hút người dân thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế xe cá nhân, giảm tai nạn, ô nhiễm môi trường... Dự kiến nguồn lực về miễn vé cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt với tổng kinh phí khoảng 930 tỉ đồng (tám tháng còn lại của năm 2026). Kinh phí thực hiện miễn vé trên 109 tuyến xe buýt được hỗ trợ khoảng 627 tỉ đồng, đây là phần kinh phí ngân sách sẽ trả thay giá vé cho người dân. Nguồn ngân sách cũng chi trả cho kinh phí thực hiện miễn vé trên 26 tuyến xe buýt không được hỗ trợ khoảng 303 tỉ đồng. Thời gian dự kiến trình thông qua nghị quyết là tháng 4. THY NHUNG Thủ tướng: C06 cần phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia Ngày 12-4, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH) (18-4-1946 – 18-4-2026). Thủ tướng đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát QLHCVTTXH, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát QLHCVTTXH (C06). Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu lực lượng Cảnh sát QLHCVTTXH tiếp tục kiên định mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự là cốt lõi; kiến tạo phát triển là trọng tâm; người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ. Đặc biệt, C06 cần tiên phong trong chuyển đổi tư duy quản trị quốc gia hiện đại. Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu về việc phải bảo đảm dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu, hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. “Cần tiếp tục nâng cấp hệ thống định danh và xác thực điện tử, phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia, kênh giao tiếp, an toàn, chính xác giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp” - Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ. N.THẢO Hiệp thương cử 3 phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Chiều 12-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ bảy, khóa X. Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày tờ trình về việc hiệp thương cử giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, Đoàn Chủ tịch trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, hiệp thương cử nhân sự tham gia ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Nguyễn Phi Long (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương), bà Lê Thị Thủy (Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), ông Nguyễn Anh Tuấn (Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). Từ nội dung tờ trình, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. ĐẮC LAM Đà Nẵng sẽ di dời gần 400.000 ngôi mộ để tái thiết đô thị Ngày 12-4, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp đã phối hợp với 20 xã, phường vùng đông (từ Quốc lộ 1 đến bờ biển) khảo sát, kiểm đếm và thống kê số lượng mộ cần di dời, kết quả khoảng 394.471 ngôi mộ. Sở Xây dựng đánh giá diện tích đất dành cho nghĩa trang hiện nay chiếm tỉ lệ lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến quỹ đất phát triển đô thị, công nghiệp và thu hút đầu tư. Trước thực trạng và yêu cầu phát triển nêu trên, TP cần sớm hoàn thiện quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang. Trước mắt ưu tiên đầu tư các nghĩa trang tập trung đã có trong quy hoạch, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài làm cơ sở tổ chức di dời mộ. Tin vắn • Khởi tố 40 người đánh bạc tại hồ câu. Ngày 12-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố bị can 40 người để điều tra về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong vụ việc xảy ra tại một hồ câu ở xã Ea Knuếc. T.THOẠI • 2 bé nhỏ đuối nước thương tâm. Ngày 12-4, thông tin từ xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai bé nhỏ tử vong. Hai bé trốn cậu đi ra đập nước chơi đùa thì bị đuối nước. TIẾN THOẠI • Xuyên đêm cứu tài xế rơi xuống vực sâu 80 m. Sáng 12-4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết lực lượng công an đã xuyên đêm cứu tài xế trong vụ ô tô rơi xuống vực sâu 80 m tại xã Pà Vầy Sủ. Tài xế NCM (46 tuổi) đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. ĐẮC LAM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 1. Ảnh: TTXVN

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 13-4-2026 Mệnh lệnh hành động lúc này là phải chuyển thật mạnh từ “nhận thức đúng” sang “triển khai hiệu quả”, từ “ban hành chủ trương” sang “tạo ra sản phẩm và kết quả thực tế”. KHA NHIÊN lược ghi Trao đổi với báo Quân Đội Nhân Dân, ngày 12-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, nhấn mạnh tinh thần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật thực thi, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát và tổ chức hành động đến cùng để đưa Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống. Làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả thực chất . Phóng viên: Thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác lập một tầm nhìn lịch sử. Dư luận và nhân dân đang rất quan tâm đến việc làm thế nào để những quyết sách lớn sớm đi vào thực tiễn. Đồng chí đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải triệt tiêu “độ trễ” và chuyển mạnh từ “nói” sang “làm” và “làm hiệu quả”. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về tư duy hành động này trong bối cảnh hiện nay? + Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc; giá trị của nghị quyết chỉ được khẳng định đầy đủ khi được tổ chức thực hiện bằng hành động quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy mọi thành tựu của đất nước đều gắn với những giai đoạn mà chủ trương đúng được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, trong đó khâu tổ chức thực hiện giữ vai trò then chốt. Chúng ta thẳng thắn nhìn nhận rằng điểm nghẽn lớn hiện nay không nằm ở chỗ thiếu đường lối, mà nằm ở năng lực biến đường lối thành chuyển biến phát triển cụ thể. Hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng thực thi chính sách ở một số nơi vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu phát triển đất nước. Vì vậy, tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ này là phải biến ý chí thành hành động, biến động lúc này là phải chuyển thật mạnh từ “nhận thức đúng” sang “triển khai hiệu quả”, từ “ban hành chủ trương” sang “tạo ra sản phẩm và kết quả thực tế”. Mọi cấp ủy, tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải gương mẫu đi đầu, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả thực chất để nhân dân được thụ hưởng ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ. Phải bảo đảm “6 rõ” . Thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong nhiệm kỳ này, việc cải cách phương thức tổ chức thực hiện được đặt ra như thế nào để chuyển mạnh từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị dựa trên kết quả, nhằm triệt tiêu tình trạng nghẽn ở khâu thực thi? + Đại hội XIV xác định thể chế là “đột phá của đột phá”, đi trước mở đường. Muốn triệt tiêu tình trạng nghẽn trước hết phải đổi mới tư TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Phải quyết liệt rà soát, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ mọi điểm nghẽn quyết sách thành kết quả; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả. Giai đoạn 5-10 năm tới có ý nghĩa quyết định đối với các mục tiêu chiến lược của Đảng và đất nước. Nếu chúng ta để lãng phí dù chỉ một khoảng thời gian ngắn vì chần chừ, né tránh, làm việc theo lối cũ hoặc trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm thì cái giá phải trả ít nhất là đánh mất cơ hội phát triển của cả dân tộc. Vì vậy, mệnh lệnh hành duy và phương thức tổ chức thực hiện. Thứ nhất, phải quyết liệt rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, quy trình, thủ tục để tháo gỡ mọi điểm nghẽn. Tinh thần là vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó phải chủ động sửa đổi, không trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm. Phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý, cấp phép sang kiến tạo phát triển và phục vụ; từ nặng tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm ở những lĩnh vực đủ điều kiện; từ cách làm thiên về thủ tục sang cách làm thiên về kết quả. Thứ hai, phải thay đổi thước đo đánh giá. Không thể tiếp tục lấy độ dày của báo cáo hay số lượng cuộc họp làm căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá một tổ chức, một cán bộ phải nhìn vào sản phẩm phát triển cụ thể, vào tiến độ công việc, hiệu quả xã hội, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Mọi chương trình hành động đều phải được lượng hóa, đo lường được và có lộ trình rõ ràng. Thứ ba, phải tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng hiệu lực, hiệu quả, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng... Thứ tư, mọi chương trình, đề án, dự án lớn đều phải xác định rõ mục tiêu, tiến độ, người chịu trách nhiệm, nguồn lực thực hiện và cơ chế kiểm tra, giám sát. Có như vậy mới chấm dứt được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “đúng về tinh thần nhưng tắc ở khâu thực hiện”. 4 nhiệm vụ của kiểm tra, giám sát . Để bảo đảm Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết mới của Trung ương được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng cần được đổi mới ra sao, thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước? + Trước hết, phải quán triệt và tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết mới của Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Việc Trung ương ban hành nghị quyết mới trong lĩnh vực này cho thấy yêu cầu của giai đoạn phát triển hiện nay là rất cao: Phát triển nhanh phải đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; cơ chế thông thoáng hơn thì kiểm soát quyền lực phải chặt chẽ hơn; phân cấp, phân quyền mạnh hơn thì trách nhiệm chính trị phải rõ hơn. Thứ hai, phải chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát sang phòng ngừa từ sớm, từ xa; phát hiện nguy cơ ngay trong quá trình vận hành, không để hạn chế, khuyết điểm tích tụ thành sai phạm lớn... Thứ ba, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát do các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp làm trưởng đoàn để kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương tại toàn bộ các tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương, trong đó có các Đảng ủy ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy. Tinh thần là vừa kiểm tra, giám sát, vừa đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vừa phát hiện cách làm mới để nhân rộng chứ không làm theo kiểu hình thức, đối phó... Mục tiêu cuối cùng là làm cho toàn hệ thống vận hành có kỷ luật hơn, minh bạch hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn. Kỷ luật phải để hành động tốt hơn; giám sát phải để kết quả rõ hơn; kiểm tra phải góp phần tháo gỡ khó khăn, siết chặt trách nhiệm, bảo đảm Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết của Trung ương được triển khai nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả trong toàn Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra yêu cầu nghị quyết không chỉ đúng mà phải được thực hiện bằng hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất, kiên quyết chống hình thức, không để xảy ra “độ trễ” nghị quyết. . Thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí đã chỉ rõ việc thực hiện nghị quyết phải gắn liền với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó yếu tố con người và công tác chính trị, tư tưởng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Vậy yêu cầu cốt lõi đặt ra hiện nay là gì? + Trong giai đoạn mới, đổi mới phương thức lãnh đạo phải hướng tới xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, kỷ cương, minh bạch, hiệu quả và phục vụ nhân dân. Muốn vậy, yếu tố quyết định vẫn là con người - trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là có phẩm chất và năng lực chung, mà phải có bản lĩnh thực thi, có tư duy hành động thực chất, có khả năng tổ chức công việc đến cùng và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đi liền với đó, phải đặc biệt coi trọng công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Hội nghị Trung ương 2 vừa qua đã ban hành quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Đây là nội dung rất mới, rất cần trong giai đoạn hiện nay, bởi chúng ta đang triển khai nhiều chủ trương lớn cùng lúc, cải cách mạnh, đổi mới mạnh; nếu không giữ vững nền tảng chính trị, không tạo được sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận trong xã hội thì chủ trương đúng cũng khó đi đến kết quả như mong muốn... Đối với đội ngũ cán bộ, phải kiên quyết khắc phục tình trạng giỏi tham mưu nhưng yếu tổ chức thực hiện. Trong tổ chức thực hiện, phải bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Không để tình trạng lấy tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân; đồng thời phải có cơ chế bảo vệ những người dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm. Đảng cầm quyền phải quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác của các tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị. . Xin cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương.• Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương. Ảnh: VGP Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, duyệt đội danh dự tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 1. Ảnh: TTXVN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 13-4-2026 Trong phát biểu nhậm chức trước Quốc hội chiều 7-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nêu ra năm định hướng lớn mà Chính phủ sẽ tập trung ở nhiệm kỳ 2026-2031. Nhìn tổng thể có thể thấy trọng tâm của tân lãnh đạo Chính phủ là cam kết xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo, phục vụ nhân dân, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực xã hội… Trên tinh thần ấy, mỗi thành viên Chính phủ phải “nói đi đôi với làm”, điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống. Đặc biệt, ông nêu rõ mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/ năm giai đoạn này là “mệnh lệnh phát triển”. Bắt mạch thực tiễn, giới doanh nghiệp (DN) cùng chuyên gia kỳ vọng đây là “mệnh lệnh” cho cuộc đại phẫu thể chế nhằm xóa tư duy “xin-cho”; khơi thông logistics; tạo nền tảng pháp lý nuôi dưỡng các kỳ lân công nghệ… Tăng trưởng 10% là mệnh lệnh vươn lên Từ góc độ vĩ mô, TS Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế, khẳng định mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm là mệnh lệnh sống còn để thoát bẫy thu nhập trung bình. Theo TS Điền, Việt Nam chỉ còn khoảng 5-10 năm để tận dụng thời cơ dân số vàng, nếu chần chừ nền kinh tế sẽ cạn kiệt động lực. Hơn nữa, việc Chính phủ phát đi thông điệp quyết liệt về tăng trưởng, kết hợp với lợi thế là bến đỗ an toàn trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư. Chính vì vậy, TS Điền cho rằng để đạt được mục tiêu đó thì cần nắn dòng nguồn lực và kiến tạo không gian kinh tế mới. Các DN buộc phải tái cơ cấu, đổi mới công nghệ để tăng năng suất và giá trị gia tăng. Nhà nước phải có cơ chế nắn dòng chảy vào sản xuất, thông qua quy hoạch và liên kết vùng để đánh thức các dư địa như kinh tế ban đêm, kinh tế ngầm, kinh tế tầm thấp và kinh tế biển… Mặt khác, chuỗi cung ứng giữa khối ngoại (FDI) và khối nội cần có sự cộng hưởng. Theo ông, hiện nay khối FDI xuất khẩu rất mạnh nhưng cũng nhập khẩu lượng lớn linh kiện và đây chính là dư địa khổng lồ cần được khai thác. “Chính phủ cần có các chính sách bệ đỡ như hỗ trợ tài chính, cấp bù lãi suất… để tiếp sức cho DN nội đầu tư công nghệ, sản xuất linh kiện cung ứng cho khối FDI” - TS Điền nói và nhấn mạnh khi tháo gỡ được rủi ro đầu tư, DN nội sẽ mạnh dạn tham gia, giúp thặng dư thương mại và quy mô nền kinh tế tăng vọt. Đặc biệt, theo vị chuyên gia là phải xóa bỏ triệt để tư duy “xin-cho”, chuyển sang “hậu kiểm” thực chất. “Phải chấm dứt tình trạng DN mất hàng năm trời đi xin giấy phép xây dựng, môi trường” - ông nói và nhìn nhận khi mọi quyết định hành chính được dựa trên nền tảng dữ liệu số thống nhất, cán bộ có cơ sở pháp lý vững chắc thì sẽ xóa bỏ được tâm lý đùn đẩy, sợ sai. Cần cơ chế sòng phẳng và luồng xanh cho logistics Dưới góc độ doanh nhân đồng hành cùng khối DN vừa và nhỏ (SMEs), ông Vũ Đăng Khuê, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Bgroup kiêm Chủ tịch Hội DN nhỏ và vừa Bình Dương (Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam), đánh giá cao những định hướng lớn của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Việc kiên định với tư duy “Chính phủ kiến tạo” - chuyển đổi mạnh mẽ từ “hành chính quản lý” sang Các chuyên gia nhìn nhận khi tháo gỡ được rủi ro đầu tư, các doanh nghiệp trong nước sẽ mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mới, giúp thặng dư thương mại và quy mô nền kinh tế tăng vọt. Ảnh: QUANG HUY “hành chính phục vụ” và dẫn dắt phát triển là điểm then chốt để tạo ra bước bứt phá lịch sử cho kinh tế đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%/ năm, ông Khuê cho rằng cần tập trung vào ba trọng tâm. Theo đó, cải cách thể chế phải đi vào thực chất, quyết liệt đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho SMEs - lực lượng nền tảng của nền kinh tế nhưng đang bị nhiều rào cản nhất. Thứ hai, tái cấu trúc bộ máy phải gắn liền với việc đo lường hiệu quả bằng kết quả đầu ra cụ thể chứ không chỉ dừng ở sự tinh gọn mang tính hình thức. Trọng tâm thứ ba là thúc đẩy hệ sinh thái DN nội địa thông qua đào tạo quản trị, chuyển đổi số và kết nối thị trường để DN Việt thực sự lớn mạnh. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vina T&T kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kỳ vọng ngoại giao kinh tế sẽ trở thành “cánh tay nối dài” bảo vệ thương hiệu nông sản Việt. Là người gắn bó mật thiết giữa đồng ruộng và thị trường quốc tế, ông Tùng đặt niềm tin lớn vào những cam kết của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đặc biệt là định hướng về ngoại giao kinh tế và công nghệ. Ông Tùng đề xuất ba thay đổi đột phá cho vấn đề này. Thứ nhất, chủ động kết nối sâu, đưa DN nội địa tiếp cận trực tiếp các hệ thống phân phối lớn (Retail Chains) thay vì qua trung gian nhỏ lẻ. Thứ hai, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm về các thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để vùng trồng điều chỉnh kịp thời. Thứ ba và cũng quan trọng nhất là hỗ trợ pháp lý để bảo vệ thương hiệu nông sản Việt, tránh bị “đánh cắp” tên tuổi trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, nhắc lại yêu cầu “nói đi đôi với làm” của Thủ tướng, ông Tùng nhìn nhận đây là liều thuốc cho “căn bệnh” chi phí logistics cao - nút thắt đang làm giảm sức cạnh tranh của nông sản Việt. Vị doanh nhân kiến nghị quy trình kiểm dịch và hải quan sẽ được số hóa 100% nhằm loại bỏ chi phí “không tên” và rút ngắn thời gian thông quan. Cùng với đó, quy hoạch các trung tâm logistics nông sản và hệ thống kho lạnh quy mô lớn ngay tại các vùng nguyên liệu trọng điểm như ĐBSCL. Cuối cùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam kỳ vọng việc kiểm tra chuyên ngành sẽ được đồng bộ hóa. Việc này theo ông sẽ góp phần chấm dứt tình trạng một mặt hàng chịu sự kiểm tra chồng chéo từ nhiều bộ, ngành, gây lãng phí nguồn lực. “Với tư duy kiến tạo, tôi mong Chính phủ sẽ giúp nông sản Việt thoát ly danh xưng xuất khẩu “thô” để hiện diện kiêu hãnh trên bản đồ giá trị toàn cầu bằng chính trí tuệ và công nghệ của người Việt” - ông Tùng chia sẻ. Xóa bỏ “cát cứ” dữ liệu để bứt phá Bên cạnh cải cách hành chính và vĩ mô, các chuyên gia cũng nhìn nhận chìa khóa để hiện thực hóa tầm nhìn của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng chính là chuyển đổi số. TS Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam, nhận định mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% đòi hỏi kinh tế số phải trở thành hạt nhân bứt phá. Dù vậy, thực tế kinh tế số Việt Nam đang phát triển lệch pha khi bùng nổ ở phần ngọn (thương mại điện tử) nhưng lại thiếu năng lực tự chủ công nghệ lõi, điển hình là công nghiệp bán dẫn. Dữ liệu quốc gia vẫn còn rời rạc, chưa đạt chuẩn đúng, đủ, sạch, sống, cộng thêm việc chưa có một không gian pháp lý (sandbox) đã làm kìm hãm các mô hình kinh doanh đột phá, “chảy máu” dòng vốn startup. Để xoay chuyển, TS Trần Quý cho rằng cần luật hóa dữ liệu như một tư liệu sản xuất chính nhằm thiết lập thị trường giao dịch minh bạch, đồng thời dịch chuyển triết lý từ “quản lý phòng thủ” sang “quản lý thích ứng”. “Việc thiết lập vùng an toàn pháp lý cho các công nghệ mũi nhọn như AI, bán dẫn hay tài sản mã hóa là điều kiện tiên quyết để nuôi dưỡng các kỳ lân công nghệ” - ông nói. TS Trần Quý cũng nhấn mạnh rào cản lớn nhất của kỷ nguyên số nằm ở tư duy cát cứ. "Nghị định 278/2025 về kết nối, chia sẻ dữ liệu là "thanh gươm" pháp lý sắc bén để bắt buộc các cơ quan chia sẻ thông tin" - theo ông Quý. Để giải quyết, theo TS Quý, cần chỉ số hóa trách nhiệm giải trình dữ liệu. Chất lượng chia sẻ dữ liệu phải được hệ thống tự Tiêu điểm 5 định hướng lớn trọng tâm của Chính phủ - Xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân. - Quyết tâm, nỗ lực cao nhất điều hành nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. - Vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy theo mô hình mới. - Xây dựng một Chính phủ đoàn kết, phối hợp và đồng hành. - Xây dựng một Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm.

5 THU NGUYỆT Ngày 12-4, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Nội dung được nhiều đại biểu (ĐB) quan tâm, nêu ý kiến liên quan đến những quy định mang tính đột phá, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền thủ đô. Đảm bảo minh bạch, gắn trách nhiệm với người đứng đầu Theo ĐB Tạ Văn Hạ (đoàn Đà Nẵng), Hà Nội dự kiến được trao 192 thẩm quyền. Trong đó, 50 thẩm quyền kế thừa Luật Thủ đô cũ và Nghị quyết 115; 57 thẩm quyền là quy định của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và 85 thẩm quyền mới chưa có trong quy định của pháp luật hiện hành. “Đây là một sự phân quyền rất mạnh mẽ” - ông Hạ nhấn mạnh. Tuy nhiên, ĐB đoàn Đà Nẵng cho rằng đi đôi với phân quyền mạnh thì phải kiểm soát quyền lực chặt chẽ. “Tôi đề nghị Hà Nội cần đánh giá đầy đủ năng lực thực thi của bộ máy cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu xây dựng chính sách pháp luật” - ông Tạ Văn Hạ đề nghị. Mặt khác, cần thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với đó, cần làm rõ cơ chế đánh giá, tổng kết thí điểm, đảm bảo các chính sách được triển khai có kiểm soát, sơ kết, tổng kết kịp thời để hoàn thiện và nhân rộng mô hình cho phù hợp. Cùng quan tâm nội dung này, ĐB Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng đây là lần đầu tiên chúng ta trao một khối lượng thẩm quyền rất lớn cho chính quyền đô thị thủ đô và trung tâm của sự phân quyền, trao quyền đó chính là HĐND TP Hà Nội. Theo dự thảo luật, HĐND TP được giao trên 130 thẩm quyền, đầu việc, nhiệm vụ trải rộng trên hầu hết lĩnh vực, từ bộ máy công vụ, quy hoạch đô thị, đầu tư, tài chính, khoa học công nghệ. Đặc biệt, dự thảo luật còn trao cho HĐND được ban hành cơ chế đặc thù và thí điểm rất nhiều chính sách mới. Đánh giá đây là “hướng đi rất đúng”, tuy nhiên, ĐB cho rằng khi trao cho HĐND thủ đô một khối lượng công việc như của một cơ quan lập pháp đô thị thì thiết chế thực hiện quyền lực đó phải được nâng cấp tương xứng, nếu không sẽ rất khó bảo đảm được chất lượng quyết nghị, thẩm định và giám sát, đặc biệt là việc kiểm soát quyền lực. Muốn thực hiện tốt được quyền lực được giao, ông Trịnh Xuân An kiến nghị luật cho phép HĐND được nâng tỉ lệ ĐBQH chuyên trách và phải có những bộ máy đầy đủ. Đồng thời, phải tăng mạnh năng lực của bộ máy tham mưu, giúp việc và phản biện chính sách cho HĐND TP và phải có những cơ chế để HĐND TP chủ động trong việc kiểm soát, giám sát và thực hiện chức năng kiểm soát của mình. ĐB Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) bày tỏ trăn trở về điều khoản tại dự thảo cho phép Hà Nội được “quy định biện pháp đặc thù để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của QH khác hoặc chưa có quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ”. Ông đề nghị chỉ giới hạn trong một số lĩnh vực như tổ chức bộ máy, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ để đảm bảo kiểm soát an toàn. “Ngoài ra, có một bất lợi là dù có nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ, doanh nghiệp, người dân Hà Nội vẫn chờ xem HĐND TP Hà Nội có ban hành hướng dẫn khác hay không để triển khai” - ông Trần Hoàng Ngân phân tích. Thiết lập mô hình thể chế phát triển mới Trao đổi cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này là một bước tiến mang tính lịch sử, nhằm thiết lập mô hình thể chế phát triển mới và chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo và quản trị phát triển. “Quan điểm xuyên suốt được quán triệt là trao quyền mạnh hơn, phân cấp, phân quyền triệt để và trách nhiệm giải trình rõ ràng, gắn với phương châm Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp nói. Về yêu cầu giao quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, ông Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo luật đã cố gắng thiết kế các cơ chế kiểm tra, giám sát công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình một cách có hệ thống, đủ mạnh để tương xứng với việc phân quyền rất mạnh mẽ cho TP. Cụ thể là cơ chế giám sát đa tầng và thẩm quyền giám sát, kiểm tra của QH, Ban Thường vụ của QH, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban QH, của Chính phủ, của các bộ như quy định trong dự thảo luật. Dự thảo luật cũng áp dụng tư duy quản trị hiện đại thông qua nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng cho hay dự thảo luật quy định trách nhiệm giải trình ở mức cao và tăng cường tính minh bạch thông qua cơ chế báo cáo tức thời, giải trình bắt buộc và công khai để nhân dân giám sát. Cùng với đó, ngăn chặn nguy cơ buông lỏng quản lý thông qua quy định cấm phân cấp, ủy quyền tiếp đối với những thẩm quyền đặc biệt vượt trội được QH trao.• thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 13-4-2026 động đo lường, luật hóa thành tiêu chí KPI then chốt để đánh giá năng lực của người đứng đầu cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, kiên quyết không cấp vốn cho các dự án xây dựng phần mềm nếu không chứng minh được việc tái sử dụng dữ liệu chủ quốc gia. “Đây là biện pháp kinh tế nhằm triệt tiêu các ốc đảo thông tin trùng lặp” - ông Quý đánh giá. Cuối cùng, Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam khẳng định cần ứng dụng AI để hệ thống tự động nhận diện các sự kiện pháp lý trong vòng đời DN. Khi đó, hệ thống sẽ tự động liên thông hoàn tất các giấy phép liên quan, giúp chi phí tuân thủ tiến dần về mức “bằng 0”. “Khi và chỉ khi dữ liệu bị ép phải chảy xuyên suốt hệ thống, Chính phủ số mới thực sự trở thành bệ phóng vô hình đưa DN vươn tầm” - TS Trần Quý đúc kết.• Yêu cầu Ông PHẠM BÌNH AN, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS): Thay đổi triệt để tư duy quản trị địa phương Về mặt thể chế, để phát huy trọn vẹn tiềm năng của một siêu đô thị như TP.HCM, chúng ta không thể tiếp tục “cơi nới” khung khổ hiện hành hay chỉ thay bằng một “chiếc áo cơ chế” rộng hơn mà cần thay đổi triệt để tư duy về quản trị địa phương. Đầu tiên, phân cấp phải đi vào thực chất. Trung ương cần xác định rõ và giao hẳn thẩm quyền cho địa phương tự quyết, tự chịu trách nhiệm đối với các vấn đề không thuộc tầm quốc gia; xóa bỏ hoàn toàn cơ chế “xin-cho”. Tất nhiên, sự chủ động này phải đặt dưới nguyên tắc công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, có sự giám sát của người dân và cơ chế hậu kiểm nghiêm ngặt. Đặc biệt, những nguyên tắc quản lý một đô thị đặc biệt phải được thiết kế có hệ thống thành một dự thảo văn bản luật chứ không thể chỉ dừng lại ở cấp nghị định hay nghị quyết của Chính phủ. Phân quyền phải đi liền với nguồn lực, trong đó địa phương được chủ động hơn về tài chính. Bên cạnh tỉ lệ phân chia ngân sách, cần tính toán đến các khoản thu đặc thù của đô thị lớn (phí, lệ phí); nguồn thu từ các lĩnh vực phát triển mới như kinh tế xanh mà điển hình là tín chỉ carbon và các nguồn huy động xã hội hóa, hợp tác công tư (PPP). Ngoài ra, quy định về các khoản chi cho phát triển cũng cần được mở rộng và thông thoáng hơn… Ông VŨ ĐĂNG KHUÊ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Bgroup: Cần cơ chế chia sẻ rủi ro, công bằng để khối tư nhân bứt phá Để các dự án hợp tác công tư (PPP) thực sự hút vốn, tôi cho rằng cần thiết kế một cơ chế “chia sẻ rủi ro - hài hòa lợi ích”rành mạch. Nhà nước tập trung làm tốt vai trò quy hoạch, giải phóng mặt bằng và bảo đảm cam kết pháp lý dài hạn; phần còn lại để DN phát huy năng lực tài chính, công nghệ và quản trị. Đặc biệt, cơ chế đấu thầu phải được minh bạch hóa, chuẩn hóa tiêu chí đánh giá năng lực thực chất”. Việc cam kết xây dựng Chính phủ liêm chính và siết chặt kỷ cương được kỳ vọng sẽ thiết lập một “luật chơi” công bằng cho thị trường bất động sản và xây dựng. Khi các rào cản tiêu cực và “chi phí không chính thức” được triệt tiêu, DN làm ăn chân chính sẽ cạnh tranh sòng phẳng bằng năng lực thật về chất lượng, tiến độ và uy tín, đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Luật Thủ đô sửa đổi: Phân quyền mạnh thì phải kiểm soát quyền lực chặt chẽ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này là một bước tiến mang tính lịch sử, nhằm thiết lập mô hình thể chế phát triển mới. Tăng cường trách nhiệm giải trình Tiếp thu ý kiến ĐB, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ rà soát danh mục lĩnh vực Hà Nội được ban hành cơ chế khác luật; quy định rõ hơn các lĩnh vực cụ thể để tập trung khắc phục các điểm nghẽn trong phát triển thủ đô. Cùng với đó, sẽ quy định “cứng” việc ban hành cơ chế khác luật không được hạn chế quyền con người, quyền công dân, trái Hiến pháp. “Đây là ranh giới pháp lý quan trọng nhất để bảo đảm sự an toàn của thể chế thí điểm” - ông Tùng nói thêm. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng nhấn mạnh việc tăng cường trách nhiệm giải trình, “điểm dừng thí điểm” và trách nhiệm báo cáo định kỳ với QH và Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng giải trình, làm rõ thêm ý kiến đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: QH

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 13-4-2026 trong quá trình giải quyết vụ án, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra. Điều 51 BLHS quy định các tình tiết giảm nhẹ TNHS, trong đó có việc người phạm tội “đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm”, “tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả”, “tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án” và “lập công chuộc tội”. Điều 54 BLHS cho phép tòa án quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nếu người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51 BLHS. Điều 29 BLHS còn mở ra khả năng miễn TNHS trong một số trường hợp nhất định. Như vậy, pháp luật hình sự Việt Nam đã thừa nhận rằng thái độ “hậu” phạm tội, đặc biệt là việc khắc phục thiệt hại và hợp tác trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm có thể làm giảm mức độ phải chịu TNHS. Nghị quyết 04-NQ/TW đã đưa ra thêm một định hướng để tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung BLHS theo hướng “giảm TNHS, hình phạt đối với người phạm tội không có động cơ vụ lợi, chủ động, tự giác nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại”. Về mặt lý luận, “không có động cơ vụ lợi” rất dễ bị diễn giải theo kiểu giản đơn (chỉ cần không bỏ vào túi riêng, không tư lợi cho cá nhân là không có động cơ vụ lợi). Nhưng trong thực tiễn, một người có thể không trực tiếp chiếm đoạt tài sản cho bản thân nhưng vẫn hành động vì lợi ích nhóm, vì thành tích, vì bao che hoặc vì động cơ quyền lực. Nếu pháp luật chỉ dừng ở việc không có tư lợi vật chất trực tiếp thì sẽ tạo ra một “vùng miễn, giảm” quá rộng, dễ làm suy yếu nguyên tắc công bằng và tác dụng răn đe của luật hình sự. Tương tự, việc nộp lại tài sản chỉ thật sự có ý nghĩa khi diễn ra chủ động, sớm, đầy đủ và gắn với sự hợp tác thật sự trong điều tra, truy tố, xét xử. Vì vậy, hướng hợp lý nhất là quy định một cơ chế giảm nhẹ có điều kiện, trong đó phải đồng thời xem xét bản chất động cơ, thời điểm khắc phục hậu quả, mức độ hoàn trả tài sản và tính chất của lợi ích công bị xâm hại. Chỉ trong khuôn khổ đó, chính sách giảm TNHS mới là biểu hiện của một tư duy hình sự hiện đại, chứ không biến thành cơ chế “chuộc lỗi bằng tài sản”. TS - luật sư NGUYỄN THỊ KIM VINH, nguyên thẩm phán TAND Tối cao: BLHS chưa quy định rõ tỉ lệ phần trăm tài sản nộp lại để giảm án Nguyên tắc công bằng trong luật hình sự đòi hỏi hình phạt không chỉ căn cứ vào hậu quả mà phải tương xứng với mức độ lỗi và đặc điểm nhân thân của người phạm tội. Thực tế, pháp luật Việt Nam đã có sự phân hóa về hình phạt giữa các tội do lỗi cố ý và các tội do lỗi vô ý gây ra thiệt hại về tài sản (ví dụ tội t h a m ô theo Đ i ề u 353 BLHS và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 BLHS). Việc giảm bớt TNHS cho nhóm người không vụ lợi không phải là sự dung túng, mà là sự nhìn nhận đúng đắn về bản chất nhân thân, giúp hình phạt thực hiện đúng chức năng giáo dục, răn đe. Đối với các tội danh về kinh tế và chức vụ, việc người phạm tội tự nguyện khắc phục hậu quả giúp giảm thiệt hại cho Nhà nước và xã hội - để được giảm TNHS - tốt hơn việc duy trì một án tù dài hạn nhưng tài sản thất thoát không thể thu hồi. Tuy nhiên, hiện nay mức độ khắc phục hậu quả để được miễn hoặc giảm nhẹ TNHS vẫn chưa được quy định thống nhất, gây khó khăn trong việc áp dụng. Cụ thể, BLHS chưa quy định rõ tỉ lệ phần trăm tài sản nộp lại (ví dụ 1/2, 2/3, 3/4 hay toàn bộ) để tương ứng với các mức giảm nhẹ khung hình phạt cụ thể, dẫn đến sự tùy nghi trong xét xử, thiếu sự thống nhất về đường lối xét xử. Do đó, cần có quy định pháp luật cụ thể, thống nhất về mức khắc phục thiệt hại để áp dụng. Còn việc mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền và giảm hình phạt tù đối với nhóm tội phạm kinh tế, chức vụ là một xu hướng tư pháp tất yếu. Đặc trưng của tội phạm kinh tế, chức vụ là tính vụ lợi, do đó hình phạt tiền kết hợp với chế tài buộc khắc phục thiệt hại không chỉ đánh trúng, đánh trực tiếp vào bản chất vụ lợi của các tội phạm này mà còn mang lại giá trị thực tiễn cao hơn hình phạt tù. Việc duy trì mức án tù dài hạn có thể gây tốn kém ngân sách vì phải đầu tư cho công tác quản lý, giam giữ. Vì vậy, việc ưu tiên chế tài tài YẾN CHÂU Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trung ương yêu cầu kịp thời sửa đổi BLHS, BLTTHS và pháp luật có liên quan để thể chế hóa các chủ trương, quan điểm mới của Đảng về chính sách miễn, giảm, loại trừ trách nhiệm hình sự (TNHS), xử lý vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, giảm TNHS, hình phạt đối với người phạm tội không có động cơ vụ lợi, chủ động, tự giác nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại; việc mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền, giảm áp dụng hình phạt tù đối với các tội phạm kinh tế, chức vụ. Báo Pháp Luật TP.HCM xin ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về nội dung trên của Nghị quyết 04-NQ/TW. PGS-TS TRỊNH DUY THUYÊN, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, ĐH Kinh tế TP.HCM: Cần xem xét bản chất động cơ, thời điểm khắc phục hậu quả... Giảm TNHS, giảm hình phạt đối với người phạm tội chủ động nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại đã được BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2025) ghi nhận. Theo Điều 3 BLHS về nguyên tắc xử lý, đã xác định “khoan hồng” đối với người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc Giảm hình phạt với người phạm tội không vụ lợi: Xu hướng tích cực chính sẽ tạo động lực để người phạm tội chủ động hợp tác, nộp lại tài sản thất thoát nhằm sớm nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Việc áp dụng chế tài phạt tiền và buộc khắc phục thiệt hại giúp Nhà nước thu hồi tối đa nguồn lực kinh tế để tái đầu tư vào phúc lợi xã hội, đồng thời tránh được những hệ lụy tiêu cực khi áp dụng hình phạt tù. Chế tài phạt tiền vẫn đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh mà không cần phải lạm dụng việc cách ly con người khỏi xã hội. Từ đó, xây dựng một nền tư pháp hiện đại và nhân văn. Luật sư NGUYỄN NHƯ TUẤN, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai: “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại” Việcgiảm TNHS, hình phạt đối với người phạm tội không có động cơ vụ lợi, chủ động, tự giác nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại - là rất cần thiết để thể hiện tính nhân đạo của chính sách pháp luật hình sự ở nước ta. Mục đích của pháp luật là nhằm răn đe, phòng ngừa chung chứ không mang tính trừng trị. Do đó, những người phạm tội mà không có động cơ vụ lợi hoặc nếu có mà đã chủ động, tự giác nộp lại tài sản đã thể hiện sự thiện chí, tích cực của người phạm tội trong việc khắc phục hậu quả vụ án cũng như nhận thức được sự sai trái của họ. Cha ông ta từng nói “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”. Điều đó cũng thể hiện tính nhân văn của pháp luật.• Mục đích của hình phạt không chỉ mang tính trừng trị mà còn nhằm giáo dục, răn đe. Việc mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền đối với tội phạm về kinh tế, chức vụ hiện nay là phù hợp. Tuy nhiên, cần nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để mức độ hình phạt phải tương xứng với những gì mà loại tội này gây ra. Ví dụ hành vi buôn lậu, nếu buôn lậu hàng hóa đạt đủ chất lượng và họ chỉ nhằm mục đích trốn thuế thì lô hàng hóa có thể bán đấu giá thu vào ngân sách nhà nước và phải quyết định hình phạt tương ứng với số tiền mà họ đã trốn thuế. Còn nếu là buôn lậu hàng hóa kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng thì phải tính toán hoặc tách thành hai hành vi phạm tội hoặc nếu chỉ xử một hành vi phạm tội thì phải quyết định mức hình phạt tương ứng với số tiền mà họ trốn thuế và tiền khắc phục những hậu quả mà họ gây ra cho xã hội. Có như vậy thì việc áp dụng hình phạt mới hiệu quả và công bằng. Luật sư BÙI TRẦN NHẬT VI, Đoàn Luật sư TP.HCM Nên mở rộng việc phạt tiền thay phạt tù Việc mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền và giảm hình phạt tù đối với nhóm tội phạm kinh tế, chức vụ là một xu hướng tư pháp tất yếu. TS - luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh phapluat@phapluattp.vn Các chuyên gia đồng tình việc Trung ương định hướng giảm trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với người phạm tội không có động cơ vụ lợi, chủ động nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả. Một phiên họp của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM. Ảnh minh họa: THANH TUYỀN

