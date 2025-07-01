2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 14-4-2026 Sáng 13-4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Quy định của Đảng là “thể chế bản lề” Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh, rộng, tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực, trong nước sau Đại hội XIV, kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI và kiện toàn tổ “Một nền kinh tế muốn tăng trưởng cao, bền vững và có khả năng bứt phá, không chỉ vận hành trên nền tảng một nguồn lực đơn nhất, càng không thể đặt toàn bộ gánh nặng phát triển lên vai Nhà của Đảng chính là thể chế bản lề để hiện thực hóa tầm nhìn đó, tổ chức hóa ý chí đó thành trật tự vận hành triển khai trên thực tế” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Ông yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải “nhận thức đúng, hiểu sâu và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng”, không được phép hiểu khác, làm khác. Nâng cao chất lượng quy hoạch Một nội dung được nhấn mạnh là yêu cầu đổi mới tư duy phát triển và nâng cao chất lượng quy hoạch. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi quy hoạch phát triển địa phương, quy hoạch ngành phải được nhìn trong cấu trúc tổng thể, gắn với liên kết vùng, gắn với tầm nhìn “hướng Đông - tỏa Tây”, “trục Bắc - Nam liền dải”. Đó là tầm nhìn tổ chức không gian phát triển quốc gia theo hướng lấy phía đông làm không gian đột phá mở ra đại dương, từ đó lan tỏa sức phát triển sâu vào phía tây đất nước; trục Bắc - Nam như dải xương sống của cơ thể con người. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Không để quy hoạch tạo lỗ khoảng trống chức bộ máy đã tạo nền tảng quan trọng. “Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là làm và làm đúng, làm quyết liệt, hiệu quả” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Thực tế, trong một thời gian dài, ở không ít nơi, không ít cấp, vẫn tồn tại tư duy phát triển chủ yếu dựa vào cái sẵn có, lấy ngân sách nhà nước, đất đai và đầu tư công làm trụ cột chính. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói đó là cách tiếp cận coi nguồn lực phát triển là hữu hạn và tĩnh, thiên về phân chia hơn là tạo lập. Nếu không được điều chỉnh kịp thời, tư duy này sẽ trở thành lực cản lớn đối với quá trình phát triển trong giai đoạn mới. nước” - ông nhìn nhận. Theo tính toán, giai đoạn phát triển mới cần nguồn lực khoảng 38 triệu tỉ đồng, trong đó vốn, ngân sách nhà nước là khoảng 8,5 triệu tỉ đồng, khoảng 30 triệu tỉ đồng còn lại phải huy động từ các nguồn lực khác. “Nếu chúng ta chỉ trông chờ vào nguồn lực Nhà nước thì không đáp ứng được yêu cầu. Đây cũng là bài học rất nhiều nhiệm kỳ đã rút ra” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Ông nhấn mạnh yêu cầu sau hội nghị là phải nắm vững, thấm nhuần và tổ chức thực hiện các nghị quyết, tạo chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống chính trị. “Nếu đường lối, chủ trương là sự kết tinh của tầm nhìn, của ý chí chính trị thì các quy định Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mọi dự án phải được đặt trong quy hoạch tổng thể, được xem xét rõ ràng, nghiêm túc, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn chất lượng, bảo đảm đồng bộ, hiện đại và vận hành lâu dài. Dứt khoát chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào, theo mong muốn chủ quan, theo cơ chế “xin - cho”, theo nhiệm kỳ, theo hình thức bề ngoài. “Không thể đầu tư lớn mà tiêu chuẩn thấp, làm nhanh mà chất lượng không bảo đảm. Càng không thể xây dựng hôm nay mà ngày mai đã lạc hậu, thiếu đồng bộ, khó kết nối, khó khai thác. Phải đưa tầm nhìn hàng thế kỷ vào quy hoạch tổng thể” - ông yêu cầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định một dự án tốt phải được đánh giá dựa trên hiệu quả kinh tế - xã hội thực chất, trong đó mức độ thụ hưởng của người dân là tiêu chí trung tâm. Tuyệt đối không lấy quy mô vốn thay cho hiệu quả, không lấy số lượng dự án thay cho chất lượng tăng trưởng, càng không lấy tốc độ giải ngân bề ngoài thay cho hiệu quả dài hạn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt chú trọng quy hoạch năng lượng trong tổng thể phát triển quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải đổi mới tư duy phát triển, siết kỷ luật quy hoạch; cảnh báo tình trạng dự án thiếu kết nối, không đồng bộ. Siết chặt kỷ luật trong phát triển dự án Xây dựng hệ thống thuế hiện đại, minh bạch Sáng 13-4, tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã trình bày chuyên đề “Kết luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn năm năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “hai con số” (Kết luận 18). Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết Trung ương đã đề ra 22 nội dung thực hiện trong năm 2026. Trong đó, trọng tâm là xây dựng, phát triển hạ tầng cho công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, công nghiệp không gian vũ trụ, kinh tế tầm thấp, công nghiệp lượng tử. Xây dựng và triển khai chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia; triển khai xây dựng cơ chế đặc thù, đột phá và hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia… Nhóm nhiệm vụ tiếp theo là thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; khơi thông và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, kênh dẫn vốn. “Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, linh hoạt giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế; kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống” - ông Nghị nhấn mạnh. Về nhóm nhiệm vụ, giải pháp tài chính quốc gia, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhìn nhận việc quán triệt và triển khai bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia là nhiệm vụ quan trọng và mang tính lâu dài. Điều này đòi hỏi sự chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy quản lý ngân sách thuần túy sang tư duy hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội tổng thể, nâng cao chất lượng nguồn thu và tăng tính bền vững của nền tài chính quốc gia. Ông nhấn mạnh cần triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn lực cho các nhiệm vụ an sinh xã hội, các dự án hạ tầng trọng điểm. Cùng với đó, xây dựng hệ thống thuế hiện đại, minh bạch, vừa thúc đẩy tăng trưởng vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước, hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong chính sách thuế, bảo đảm tính trung lập của hệ thống thuế. Đặc biệt, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh yêu cầu tận dụng tối đa công năng sử dụng trụ sở làm việc hiện có; hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới. Trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp này, ông cũng nêu rõ cần huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Trong đó, năm 2026, phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng 10%; tiết kiệm 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên. Liên quan đến nhóm nhiệm vụ, giải pháp đầu tư công trung hạn, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định đây là yêu cầu chiến lược, đặc biệt quan trọng và cấp thiết nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế nhanh trong dài hạn. Ông yêu cầu các đơn vị, địa phương quán triệt nguyên tắc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: QH VIẾT THỊNH

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 14-4-2026 Sáng 13-4, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, trình bày Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Ông Lê Minh Trí cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo cần kiên quyết chống tham nhũng nhưng không bó cứng đến mức cán bộ không dám làm. Phải vừa chống được tham nhũng nhưng vừa phải kiến tạo phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo (ĐMST). Chống tham nhũng phải nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng niềm tin thị trường, cải thiện môi trường kinh doanh. Ông Lê Minh Trí cho biết nội dung của nghị quyết đã kế thừa tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, vừa bổ sung nhiều nội hàm mới. Trong đó, một nội hàm mới trong nghị quyết để giải quyết hai yêu cầu là vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa đồng hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, đó là quan điểm xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế - xã hội, lợi ích quốc gia, dân tộc để xử lý cho phù hợp. Ưu tiên thu hồi tài sản tối đa, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả. Việc xem xét bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh Sẽ sửa pháp luật hình sự để bảo vệ người đổi mới sáng tạo hổng, Từ nền tảng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ mỗi quyết định phát triển phải được xem xét trong quan hệ hữu cơ với hạ tầng, năng lượng, dân cư, lao động, bảo vệ môi trường, an ninh lương thực và yêu cầu phát triển dài hạn của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt quy hoạch không được tùy tiện, tránh “nhiệm kỳ sau lên phá quy hoạch của nhiệm kỳ trước, rất tốn kém”. Không được để quy hoạch trở thành nơi phát sinh các lỗ hổng, khoảng trống hoặc mâu thuẫn lợi ích giữa các địa phương, các ngành, các cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu thực tế: Các dự án không kết nối được với nhau, tình trạng từng dự án, từng khu đô thị, từng khu sinh thái không kết nối được, không đồng bộ. Nhà thì có nhưng không có chỗ đỗ xe, đường không có, trường học không có, bệnh viện không có, khu vui chơi không có, những sinh hoạt của người dân không có, thiếu quy hoạch sẽ rất khó khăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt chú trọng quy hoạch năng lượng trong tổng thể phát triển quốc gia. “Không có năng lượng đủ, ổn định, bền vững, giá phù hợp và phân bổ hợp lý thì không thể có công nghiệp hóa hiện đại hóa thành công, không thể có tăng trưởng cao kéo dài, không thể có những không gian phát triển mới” - ông nhìn nhận.• tế - xã hội, lợi ích quốc gia, dân tộc để xử lý là phù hợp nhằm bảo vệ người ĐMST, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung và khuyến khích kiến tạo phát triển. Nghị quyết cũng xác định vai trò khoa học công nghệ (KHCN), ĐMST, chuyển đổi số là động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới và vai trò kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, ứng dụng KHCN, ĐMST là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao nên trong xử lý sai phạm cần có quan điểm chế tài phù hợp để bảo vệ, chia sẻ rủi ro, bao dung với thất bại; vừa phải xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Vì vậy, nghị quyết đã xác định nhiệm vụ sắp tới là phải sửa đổi BLHS, BLTTHS và các luật, pháp lệnh có liên quan khác để loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro, gây thiệt hại do ứng dụng KHCN, ĐMST, chuyển đổi số vì lợi ích chung. Xem xét giảm trách nhiệm hình sự, hình phạt đối với các sai phạm không có động cơ vụ lợi, chủ động, tự giác nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả thiệt hại, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, phát hiện tội phạm… Song song đó, xác định rõ quan điểm xử lý sai phạm theo mức độ từ thấp đến cao, ưu tiên áp dụng các biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính, tổ chức. Trường hợp đến mức phải xử lý hình sự thì cho phép chủ động áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế trước nhưng có thời hạn thực hiện cụ thể và là căn cứ quan trọng để xem xét biện pháp xử lý tiếp theo. LÊ THOA - THANH TUYỀN Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: QH bố trí vốn tập trung, trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, tập trung cho các dự án trọng điểm, tạo lan tỏa lớn; giảm ít nhất 30% số lượng dự án so với giai đoạn 20212025 (cả Trung ương và địa phương). Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, tăng cường hợp tác công tư. THANH TUYỀN - LÊ THOA Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: QH Gắn kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực Toàn cảnh hội nghị . Ảnh: CTV Tại hội nghị, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày chuyên đề “Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng” và “Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”. Theo ông, nghị quyết mới xác định hai mục tiêu quan trọng, cốt lõi của công tác kiểm tra, giám sát. Cụ thể là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với kiểm soát quyền lực; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Ông Trần Sỹ Thanh cho rằng văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã chỉ rõ phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên… Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra và đảm bảo nguyên tắc “ở đâu có hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên thì ở đó phải được kiểm tra, giám sát”, không để bỏ trống, bỏ lọt các địa bàn, lĩnh vực; không để “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được; tổ chức bộ máy của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Quy định mới cho phép được quyền kết nối cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đăng ký tài sản, đất đai, thuế, thanh tra, kiểm toán, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ sở dữ liệu khác; việc truy cập, sử dụng cơ sở dữ liệu thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát được sử dụng một số biện pháp: Ghi âm, ghi hình; niêm phong hồ sơ, tài liệu; yêu cầu cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản, tạm hoãn xuất cảnh và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. Theo ông Trần Sỹ Thanh, quy định mới này để “thể chế hóa” một trong những nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đó là chuyển đổi số toàn diện để quản lý, kiểm tra, giám sát trên dữ liệu; phục vụ mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. THANH TUYỀN - LÊ THOA Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: CTV Ông Lê Minh Trí. Ảnh: CTV

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 14-4-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Ông Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Ngày 13-4, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định, phân công Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030. • Cùng ngày, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y ông Trần Thắng Lợi, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. • Cũng trong ngày, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần 2, nhiệm kỳ 2025-2030. Với sự thống nhất 100% của các đại biểu tham dự, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu QH TP.HCM, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của QH, được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM. NHÓM PV Tin vắn • Bắt mẹ con trộm tài sản của du khách. Ngày 13-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt các quyết định tạm giữ, thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Thu (con gái của Loan) và Nguyễn Tuấn Tiến. Nhóm nghi can này thường xuyên trộm cắp tài sản của khách du lịch tại bãi biển Nha Trang. X.HOÁT • Ô tô va chạm với xe đạp, 1 người tử vong. Ngày 13-4, trên Quốc lộ 50, đoạn qua xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và hai người đi xe đạp khiến ông TVT (75 tuổi) tử vong, còn ông TVM (58 tuổi) bị thương. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. H.DƯƠNG Ngày 13-4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025- 2030 gồm 28 người. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm chín người. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 người. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 người. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 45 người. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 người. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 20252030 gồm 39 người. Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 người. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. (Theo TTXVN) UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Chỉ thị 08 ngày 17-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu tiếp tục triển khai nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Chính phủ về tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ trì phối hợp với UBND cấp xã rà soát toàn bộ nội dung đã phân cấp, phân quyền theo các nghị định của Chính phủ trong chín tháng vận hành mô hình mới (kể từ ngày 1-7-2025). Qua đó, các đơn vị đánh giá tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ được phân cấp; kiến nghị sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật. Đồng thời, các sở, ngành tham mưu giải quyết khó khăn phát sinh, nhất là ở cấp xã… Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện định kỳ vào ngày 20 hằng tháng để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tổ chức sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp. HOÀNG KIM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ TP.HCM đánh giá tổng thể cán bộ cấp xã Ngày 13-4, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có nghị quyết về việc thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần 1. Theo đó, HĐND tỉnh Đồng Nai quyết nghị thông qua danh mục hai khu đất sẽ đấu thầu với tổng diện tích khoảng gần 2.000 ha đều nằm tại xã Đại Phước. Đây là hai khu đất xây dựng dự án khu đô thị thông minh ven sông quy mô lớn gồm khu phía bắc hơn 820 ha và khu phía nam hơn 963 ha. Thời gian tổ chức đấu thầu dự kiến trong vòng 180 ngày. VŨ HỘI Đồng Nai đấu thầu xây khu đô thị thông minh gần 1.800 ha ven sông Việt Nam - Slovakia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược Ngày 13-4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại hội đàm, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có việc nối lại họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và duy trì tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao. Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo ghi nhận kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 1,78 tỉ USD, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Hai bên thống nhất coi đây là trụ cột hợp tác, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại tăng gấp đôi trong thời gian tới, tận dụng lợi thế cửa ngõ của mỗi nước để tiếp cận thị trường EU và ASEAN. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng - an ninh, năng lượng, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, hai nước sẽ xem xét đàm phán các hiệp định về lao động và miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ. Hai Thủ tướng cũng thống nhất tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN - EU và ASEM; tái khẳng định lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Kết thúc hội đàm, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác chiến lược, tạo dấu mốc mới trong quan hệ song phương. Hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ trao sáu văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao, văn hóa, hợp tác địa phương, tiêu chuẩn đo lường và năng lượng. VIẾT THỊNH Cần Thơ xúc tiến đầu tư 3 dự án trọng điểm Ngày 13-4, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa họp Tổ công tác chỉ đạo xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm của TP từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Theo đó, có ba dự án TP đang xúc tiến kêu gọi đầu tư gồm Khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong city, Khu du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và sân golf Phụng Hiệp. Tại cuộc họp, Sở Tài chính báo cáo các nội dung liên quan đến ba dự án và kiến nghị các nội dung liên quan để Tổ công tác cho ý kiến. Ông Hòa đề nghị sau cuộc họp này, Sở Tài chính hoàn chỉnh báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, trong đó có nêu các đề xuất. Sở NN&MT rà soát các quy định về đất đai. N.NAM Giá gas giảm 20.000-30.000 đồng/bình 12 kg Ngày 13-4, nhiều cửa hàng kinh doanh gas cho biết đã nhận được thông báo của các công ty về việc điều chỉnh giảm giá bán. Cụ thể, Công ty Cổ phần Năng lượng Long Yin Long An thông báo các thương hiệu như Gas City Petro, Vinapacific Petro và Vimexco giảm 1.667 đồng/kg. Mức giảm này tương đương 10.000 đồng/bình 6 kg, 20.000 đồng/bình 12 kg và 75.000 đồng/bình 45 kg. Sau khi điều chỉnh, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng không vượt quá 343.500 đồng/bình 6 kg. Đối với bình 12 kg, mức giá tối đa là 627.500 đồng và bình 45 kg là 2.352.000 đồng. Tương tự, Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam - VT GAS cũng thông báo giảm 20.000 đồng đối với loại bình 12 kg. Riêng Saigon Petro áp dụng mức chiết khấu trừ trực tiếp vào giá bán buôn tới đại lý cao hơn. Đơn vị này giảm 30.000 đồng cho mỗi bình 12 kg và 112.500 đồng/bình 45 kg. T.UYÊN

5 Công an Việt Nam nhanh chóng hỗ trợ chữa cháy rừng tại Lào Ngày 13-4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa hỗ trợ chữa cháy rừng tại huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào. Trước đó, đơn vị nhận được tin báo từ Đồn trưởng Đồn công an cửa khẩu quốc tế Densavan về vụ cháy rừng trồng lâu năm tại bản Densavan. Đám cháy có nguy cơ lan rộng, đe dọa trực tiếp khu vực nhà dân lân cận. Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt, liên quan đến hoạt động hỗ trợ trên lãnh thổ nước bạn, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh và UBND tỉnh Quảng Trị. Sau khi thống nhất chủ trương, đơn vị điều động hai xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào triển khai công tác cứu hỏa. Lực lượng chức năng đã tổ chức trinh sát, đánh giá đặc điểm địa hình rừng núi, xác định hướng cháy và nguồn nước để xây dựng phương án tác chiến phù hợp. Trong điều kiện địa hình hiểm trở, đêm tối và nguy cơ cháy lan cao, các lực lượng đã hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật để khống chế ngọn lửa. Sau hơn 3 giờ nỗ lực phối hợp, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng bảo vệ an toàn khoảng 50 ha rừng trồng lâu năm và khu dân cư lân cận. MINH TRƯỜNG Điều tra vụ cháy nhiều xe máy tại phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM Ngày 13-4, Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, một số xe máy và vật dụng để tại sân nhà dân trên đường Trương Thị Ngào, phường Trung Mỹ Tây bất ngờ bốc cháy. Chỉ trong ít phút, lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực sân, cột khói đen bốc cao hơn 10 m. Phát hiện sự việc, người dân khu vực lập tức hô hoán và huy động bình chữa cháy mini để dập lửa. Tuy nhiên, do các xe máy dựng gần nhau và có nhiều vật liệu dễ cháy, những nỗ lực cứu hỏa tại chỗ bất thành, đám cháy bùng phát dữ dội. Vụ việc xảy ra tại khu dân cư đông đúc khiến nhiều người sống lân cận hoảng sợ, lo lắng lửa cháy lan. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Sau khoảng 10 phút triển khai đội hình, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ghi nhận bước đầu, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều xe máy bị hư hỏng nặng, “cháy rụi”. Theo nhân chứng tại hiện trường, lửa bắt nguồn từ nhóm xe máy đang dựng sát nhau rồi nhanh chóng lan rộng. NGUYỄN TÂN thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 14-4-2026 ĐẮC LAM Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, kèm cơ chế trừ và phục hồi điểm giấy phép lái xe, trình Chính phủ xem xét. Siết chặt kỷ cương chấp hành pháp luật giao thông Theo Bộ Công an, việc sửa đổi nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; đồng thời bảo đảm đồng bộ với các luật mới được sửa đổi, bổ sung năm 2025 liên quan đến xử lý vi phạm hành chính và trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Thực tiễn hơn một năm triển khai Nghị định 168 cho thấy hiệu quả rõ rệt: Lực lượng chức năng đã xử lý hơn 3,3 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 6.727 tỉ đồng; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến phức tạp, nổi lên các hành vi như kinh doanh vận tải “trá hình”, xe quá kích thước, vi phạm quy định nhưng chưa có chế tài đầy đủ. Việc xây dựng nghị định hướng tới siết chặt kỷ cương trong chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ… Sửa Nghị định 168 để tăng cường trách nhiệm lái xe, chủ xe Việc sửa đổi Nghị định 168 để công nghệ hóa quản lý giao thông (camera, dữ liệu), siết mạnh kinh doanh vận tải trá hình và tăng trách nhiệm của lái xe, chủ xe, doanh nghiệp vận tải… Bên cạnh đó, từ ngày 1-32025, Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe song còn thiếu quy định cụ thể về thẩm quyền xử phạt đối với một số hành vi liên quan. Dự thảo Nghị định hướng tới hoàn thiện khung pháp lý, khắc phục việc chồng chéo, bất cập; tạo thuận lợi trong áp dụng pháp luật, nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, siết chặt kỷ cương chấp hành pháp luật, nhất là đối với hoạt động kinh doanh vận tải. Theo Bộ Công an, việc xây dựng nghị định hướng tới siết chặt kỷ cương trong chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhất là đối với tổ chức, cá nhân và người điều khiển xe kinh doanh vận tải. Quá trình xây dựng dự thảo, Bộ Công an đã tổ chức sơ kết thi hành Nghị định 168, rà soát các quy định liên quan; thành lập tổ soạn thảo với sự tham gia của các bộ, ngành; tổ chức lấy ý kiến, đánh giá tác động, trong đó chú trọng nội dung phân cấp, thủ tục hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ. Tăng cường trách nhiệm an toàn cho trẻ em Đáng chú ý, dự thảo còn có nhiều điểm mới đáng chú ý, tập trung vào siết chặt quản lý, bổ sung chế tài và đẩy mạnh áp dụng công nghệ. Cụ thể, bổ sung quy định bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình, camera lái xe, camera khoang hành khách; đồng thời buộc truyền dẫn, lưu trữ dữ liệu. Mở rộng việc xử phạt khi thiết bị không hoạt động, không có dữ liệu hoặc làm sai lệch dữ liệu. Điểm mới nữa là lần đầu siết mạnh trách nhiệm an toàn cho trẻ em trên ô tô cá nhân; tăng cường bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông. Theo đó, cấm chở trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35 m ngồi ghế trước. Bắt buộc dùng thiết bị an toàn phù hợp (ghế trẻ em). Đồng thời, xử lý mạnh tình trạng xe trá hình, kinh doanh vận tải trái phép, cụ thể là tình trạng “xe dù, bến cóc”, vận tải trá hình. Theo đó, bổ sung hành vi: Xe không kinh doanh nhưng chở khách thu tiền (phạt 12-14 triệu, trừ 6 điểm giấy phép lái xe); xe chở hàng thu tiền trái phép.• Xe từ 8 chỗ trở lên, bắt buộc có camera khoang hành khách Dự thảo cũng siết chặt hoạt động xe hợp đồng, theo đó, xe dịch vụ phải có hợp đồng và danh sách hành khách (giấy hoặc điện tử), không được đón trả khách sai địa điểm; cấm bán vé, gom khách ngoài hợp đồng. Bổ sung quy định mới về camera khoang hành khách để tăng cường giám sát an toàn và minh bạch dịch vụ. Theo đó, xe từ tám chỗ trở lên bắt buộc có camera khoang hành khách. Siết việc quản lý biển số, đăng kiểm để tăng khả năng nhận diện, phục vụ xử phạt nguội (che, bẻ cong, làm mờ, thay đổi biển số; dùng vật liệu làm sai lệch nhận diện) và bổ sung lỗi “không dán tem kiểm định hoặc tem không đúng”. Dự thảo cũng siết vi phạm chở hàng, xe container phòng tránh gây tai nạn nghiêm trọng và quản lý chặt thời gian lái xe để giảm nguy cơ tai nạn do mệt mỏi. Dự thảo cũng mở rộng thẩm quyền xử phạt, đó là tăng mạnh mức phạt tiền tối đa của công an các cấp, chủ tịch UBND các cấp và bổ sung rõ thẩm quyền cho cảnh sát cơ động và cơ quan quản lý đường bộ. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/ NĐ-CP. Ảnh: TN Cảnh sát PCCC Việt Nam nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ nước bạn. Ảnh: CA Vụ cháy khiến nhiều xe máy bị hư hỏng. Ảnh: H.TÂM

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 14-4-2026 Sự phân biệt này không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn mang giá trị thực tiễn sâu sắc. Người phạm tội không vì vụ lợi thường có mức độ lỗi thấp, ít tính toán, nguy cơ tái phạm không cao nên việc giảm nhẹ TNHS là phù hợp với nguyên tắc công bằng và cá thể hóa hình phạt. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử cho thấy hình phạt tù vẫn được áp dụng khá phổ biến, kể cả trong những trường hợp có thể xử lý bằng biện pháp ít nghiêm khắc hơn, đặt ra yêu cầu xem xét lại tính hợp lý và cần thiết của việc áp dụng hình phạt này. Trên bình diện quốc tế, nhiều quốc gia đang chuyển từ mô hình lấy giam giữ làm trung tâm sang hạn chế giam giữ, mở rộng các biện pháp thay thế như cải tạo không giam giữ, án treo, lao động phục vụ cộng đồng, trên cơ sở không phải mọi vi phạm đều cần tước tự do. Tại Việt Nam, tinh thần này đã được thể hiện trong chính sách hình sự nhưng việc áp dụng thực tế còn thận trọng. Do đó, đề xuất giảm hình phạt tù đối với người phạm tội không vì vụ lợi được đánh giá là phù hợp xu hướng chung, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị xã hội bằng pháp luật. Các biện pháp không tước tự do, nếu được thiết kế phù hợp, vẫn bảo đảm răn đe, đồng thời tạo điều kiện để người phạm tội sửa chữa sai lầm trong môi trường xã hội. Trong lĩnh vực tội phạm kinh tế, chức vụ, việc mở rộng áp dụng phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả thay vì ưu tiên tù giam là hướng đi đáng cân nhắc, bởi thiệt hại chủ yếu về tài sản và có thể xử lý hiệu quả bằng công cụ kinh tế. Tuy nhiên, giảm nhẹ TNHS không đồng nghĩa làm suy giảm tính răn đe. Vấn đề then chốt là xác định ranh giới giữa “rủi ro vì lợi ích chung” và hành vi vi phạm có yếu tố vụ lợi. Thực tế cho thấy không ít sai phạm được lý giải do hoàn cảnh khách quan nhưng vẫn tiềm ẩn động cơ trục lợi, gây khó khăn trong nhận diện. Để phân định, cần dựa trên các tiêu chí như mục đích, lợi ích hướng tới, mức độ tuân thủ quy định, khả năng dự liệu hậu quả, tính minh bạch trong quá trình thực hiện và thái độ của chủ thể sau vi phạm. Hành vi vì lợi ích chung thường không gắn với lợi ích cá nhân, tuân thủ quy trình và minh bạch, trong khi hành vi trục lợi thường có dấu hiệu hưởng lợi, né tránh quy định hoặc che giấu. Tuy nhiên, không có vụ lợi không đồng nghĩa miễn trách nhiệm pháp lý. Việc xử lý cần căn cứ chứng cứ khách quan, đánh giá toàn diện bối cảnh vụ việc, đồng thời xây dựng tiêu chí rõ ràng và nâng cao năng lực áp dụng để tránh bị lợi dụng, bảo đảm chính sách được thực hiện đúng mục tiêu, vừa nhân đạo vừa nghiêm minh. ThS - luật sư ĐẶNG THỊ THÚY HUYỀN, Đoàn Luật sư TP.HCM: Cần tiêu chí chặt chẽ để tránh bị lợi dụng Việc ghi nhận yếu tố “không có động cơ vụ lợi” làm căn cứ giảm nhẹ, thậm chí loại trừ TNHS trong những điều kiện chặt chẽ là hợp lý, góp phần bảo đảm công bằng. Tuy nhiên, đây là yếu tố khó xác định, không thể chỉ hiểu là không nhận tiền hay không có lợi ích trực tiếp, mà cần tiếp cận toàn diện, bao gồm các tiêu chí tiêu biểu. Cụ thể như: Không tồn tại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất mà người thực hiện hành vi hoặc người có liên quan được hưởng; không có dấu hiệu câu kết lợi ích nhóm. Sau khi xảy ra hậu quả, người thực hiện thể hiện thái độ ăn năn như chủ động báo cáo, tự nguyện khắc phục hậu quả, hợp tác với các cơ quan chức năng. Theo đó, việc chứng minh phải dựa trên tổng hợp nhiều nguồn như tài chính, gồm dữ liệu về tài khoản ngân hàng, dòng tiền, tài sản tăng THẢO HIỀN Số trước, báo Pháp Luật TP.HCM có bài ghi nhận quan điểm của các chuyên gia về việc Trung ương ban hành Nghị quyết 04-NQ/TW, trong đó có nêu định hướng giảm trách nhiệm hình sự (TNHS), hình phạt đối với người phạm tội không có động cơ vụ lợi. Số này chúng tôi tiếp tục ghi nhận các ý kiến về nội dung trên. ThS NGUYỄN THỊ THÙY DUNG, giảng viên khoa Luật hình sự, Trường ĐH Luật TP.HCM: Tránh hình sự hóa nhưng không buông lỏng Một trong những nguyên tắc nền tảng của luật hình sự là cá thể hóa TNHS và hình phạt. Theo đó, việc quyết định hình phạt không thể chỉ dựa vào hành vi phạm tội mà còn phải xem xét đầy đủ động cơ, mục đích và nhân thân của người thực hiện hành vi. Trên thực tế, có thể nhận diện tương đối rõ hai nhóm người phạm tội: Một nhóm hướng tới việc thu lợi vật chất hoặc lợi ích cá nhân cụ thể và một nhóm không nhằm mục đích vụ lợi mà chủ yếu xuất phát từ hạn chế nhận thức, áp lực hoàn cảnh hoặc những động cơ mang tính nhất thời. Giảm hình phạt với người phạm tội không vụ lợi: Cần tiêu chí chặt chẽ thêm, giao dịch liên quan đến người thân… nhằm loại trừ khả năng tồn tại lợi ích thu lợi bất chính. Tiếp theo, cần xem xét về quá trình ra quyết định như hồ sơ công việc, biên bản hợp, ý kiến tập thể, văn bản chỉ đạo, các tài liệu chuyên môn… để làm rõ bối cảnh, mục tiêu và cơ sở của hành vi. Ngoài ra, dữ liệu điện tử (email công vụ, tin nhắn, nhật ký hệ thống) có giá trị đặc biệt trong việc phản ánh ý chí và quá trình trao đổi nội bộ, qua đó giúp nhận diện liệu có sự dàn xếp, thông đồng hay không. Lời khai của những người liên quan (đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, đối tác…) cũng là nguồn thông tin quan trọng nhưng cần được kiểm chứng chéo để tránh tính chủ quan. Bên cạnh đó, kết luận thanh tra, kiểm toán, giám định chuyên môn giúp xác định mức độ thiệt hại, tính cần thiết hoặc hợp lý của quyết định trong bối cảnh cụ thể. Cuối cùng, hành vi sau khi sự việc xảy ra như việc tự nguyện khắc phục hậu quả, nộp lại tài sản, chủ động báo cáo sai sót cũng là một dạng “chứng cứ hành vi” phản ánh động cơ ban đầu. Việc đánh giá phải đặt trong tổng thể, tránh suy đoán đơn giản hoặc chỉ dựa vào lời giải thích một chiều. Để bảo đảm tính minh bạch và thống nhất, cần bổ sung định nghĩa và hệ tiêu chí cụ thể về “vụ lợi/không vụ lợi”. Trong đó, “vụ lợi” có thể được xác định là nhằm thu lợi ích vật chất hoặc phi vật chất, trực tiếp, gián tiếp hoặc trong tương lai. Còn “không vụ lợi” nên được thiết kế như tập hợp các điều kiện loại trừ, gắn với tiêu chí rõ ràng và cơ chế hướng dẫn áp dụng.• Về các tội phạm có thể áp dụng chính sách giảm nhẹ, nên tập trung vàomộtsốtộitrong lĩnh vực kinh tế, chức vụ mà hậu quả phát sinh không gắn trực tiếp với động cơ trục lợi. Chẳng hạn như cáchànhviviphạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đầu tư công, xây dựng; vi phạm quy định về đấu thầu; hoặc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Điểm chung của các trường hợp này là có thể phát sinh từ sai sót trong quản lý, hạn chế về năng lực hoặc rủi ro khách quan. Trong điều kiện người vi phạm không thu lợi cá nhân, đồng thời tự giác nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả thì việc xem xét giảm nhẹ, thậm chí ưu tiên áp dụng hình phạt tiền thay vì hình phạt tù là phù hợp. Ngược lại, đối với các tội phạm tham nhũng, hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì mục đích cá nhân thì không đặt vấn đề áp dụng chính sách này. Về cơ chế thu hồi, xử lý tài sản không qua kết tội, đây là vấn đề cần được thiết kế rất thận trọng. Một mặt, đây là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ việc có dấu hiệu vi phạm; mặt khác, lại liên quan trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân. Do đó, cơ chế này cần bảo đảm một số nguyên tắc: Có căn cứ pháp lý rõ ràng về tài sản bất minh; bảo đảm quyền được thông báo, giải trình và quyền bảo vệ của người có tài sản; quy định chuẩn mực chứng minh hợp lý, tránh việc chuyển gánh nặng chứng minh một cách tùy tiện; đặc biệt, việc thu hồi tài sản phải đặt dưới sự kiểm soát của tòa án. Đồng thời, cần giới hạn phạm vi áp dụng, tránh mở rộng sang các quan hệ dân sự thông thường. Luật sư MAI THANH BÌNH, Đoàn Luật sư TP.HCM Không nên giảm án với các tội tham nhũng, hối lộ “Giảm hình phạt tù đối với người phạm tội không vì vụ lợi được đánh giá là phù hợp xu hướng chung, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị xã hội bằng pháp luật.” ThS Nguyễn Thị Thùy Dung phapluat@phapluattp.vn Cần có tiêu chí chặt chẽ, rõ ràng để làm căn cứ giảm hình phạt với người phạm tội không vụ lợi; đồng thời nâng cao năng lực áp dụng pháp luật để tránh bị lợi dụng... 