2 Thời sự - Thứ Tư 15-4-2026 thoisu@phapluattp.vn Cũng trong chiều 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và phát biểu chính sách tại ĐH Thanh Hoa. Phát biểu trước giảng viên và sinh viên nhà trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về văn hóa và truyền thống đạo nghĩa. Tạo hóa đã đặt hai đất nước, hai dân tộc mãi mãi ở cạnh nhau. Địa lý đã gắn bó chúng ta bằng núi liền núi, sông liền sông; lịch sử đã gắn bó chúng ta qua mấy ngàn năm bang giao. Nhân dân hai nước đã bền bỉ nuôi dưỡng mối quan hệ ấy bằng tình cảm chân thành và khát vọng chung về hòa bình, ổn định và phát triển. Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi thấy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, nghiên cứu của Việt Nam với ĐH Thanh Hoa đang có những bước phát triển rất tích cực. Lãnh đạo hai bên đều nhấn mạnh các lĩnh vực ưu tiên như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đó là những bước đi rất đúng hướng, rất cần thiết và cần tiếp tục được mở rộng hơn nữa trong thời gian tới. Hiện nay có khoảng 25.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc. Con số đó cho thấy chiều sâu ngày càng lớn của giao lưu giáo dục giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng mỗi sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc, trong đó có các bạn đang học tại ĐH Thanh Hoa, đều là những nhịp cầu hữu nghị, là những sứ giả văn hóa, là những đại diện cho tinh thần hiếu học, cầu thị và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam. Mỗi sinh viên Trung Quốc đến Việt Nam học tập, nghiên cứu, trải nghiệm thực tiễn cũng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn ĐH Thanh Hoa sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường ĐH, viện nghiên cứu của Việt Nam; tăng cường trao đổi sinh viên, trao đổi học giả, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu, xây dựng các chương trình đồng hướng dẫn, các nhóm nghiên cứu chung, các phòng thí nghiệm chung trong những lĩnh vực then chốt. Kế thừa đúng đắn di sản hữu nghị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, lấy lòng tin làm nền tảng, lấy hợp tác thực chất làm động lực, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm đột phá, lấy thanh niên làm cầu nối của tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nhất định sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, lành mạnh, ổn định và bền vững lâu dài; mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Ảnh: TTXVN Mỗi sinh viên là những nhịp cầu hữu nghị, những sứ giả văn hóa TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn thông qua chuyến thăm lần này xác lập tầm cao mới của hợp tác song phương với kết nối toàn diện, sâu rộng hơn. Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 14-4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Xác lập tầm cao mới của hợp tác song phương với kết nối toàn diện Trong không khí chân thành, hữu nghị và cởi mở, hai bên cùng bày tỏ vui mừng về những tiến triển quan trọng trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; cùng chia sẻ về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, đặc biệt kể từ Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc tổ chức thành công kỳ họp Lưỡng hội năm 2026, thông qua Cương yếu Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm lần thứ 15; cũng như thảo luận một số phương hướng lớn nhằm hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng về thực tiễn và lý luận mà Trung Quốc đạt được trong sự nghiệp cải cách mở cửa và hiện đại hóa đất nước, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Vương Hộ Ninh đối với thành tựu phát triển của Trung Quốc. Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn thông qua chuyến thăm lần này tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, xác lập tầm cao mới của hợp tác song phương với kết nối toàn diện, sâu rộng hơn, cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước. Mong muốn hai bên thúc đẩy ba kết nối Để thực hiện mục tiêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên thúc đẩy ba kết nối về lý tưởng niềm tin, lợi ích phát triển và văn hóa, lòng dân. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác trên kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội - nhân đại, Mặt trận - Chính hiệp, củng cố trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước, bên cạnh việc phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư, cùng nỗ lực tạo ra những điểm sáng trong các lĩnh vực mới như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt; đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử, bán dẫn, giáo dục đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhằm mục tiêu để người dân được thụ hưởng từ những thành quả hợp tác thực chất giữa hai bên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phát huy hơn nữa vai trò của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc ủng hộ, khuyến khích các địa phương, các đoàn thể nhân dân hai nước nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có. Tăng cường giao lưu, trao đổi, đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt - Trung cũng như thành quả đổi mới, cải cách mở cửa của mỗi nước, cùng nhau nỗ lực kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình cảm hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; đánh giá cao những thành tựu đổi mới lý luận của Việt Nam, luôn ủng hộ Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước. Nhất trí với những đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đề nghị hai bên nắm vững phương hướng phát triển quan hệ song phương, cùng thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. Tăng cường hơn nữa kết nối chiến lược, nhất là ưu tiên đẩy nhanh kết nối cơ sở hạ tầng, phát triển trí tuệ nhân tạo, kinh tế số; Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản chất lượng cao của Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, hợp tác cùng có lợi tại Việt Nam. Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh bày tỏ Chính hiệp Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị với MTTQ Việt Nam, cùng khuyến khích giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, mở rộng hợp tác giáo dục, y tế, giao lưu địa phương, mở ra chương mới trong giao lưu hữu nghị giữa hai nước; cùng ủng hộ lẫn nhau tổ chức tốt các sự kiện đa phương, bao gồm năm APEC 2026 tại Trung Quốc và năm APEC 2027 tại Việt Nam.• Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn thông qua chuyến thăm lần này tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, xác lập tầm cao mới của hợp tác song phương với kết nối toàn diện, sâu rộng hơn, cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước. (TTXVN/VIETNAM+) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu nghe giới thiệu về ĐH Thanh Hoa. Ảnh: TTXVN

3 Thời sự - Thứ Tư 15-4-2026 thoisu@phapluattp.vn Học viện Ngoại giao Việt Nam Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4-2026. Đúng một năm trước (14-4-2025), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam thành công tốt đẹp. Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Hợp tác song phương gặt hái nhiều thành tựu Kể từ khi hai nước tuyên bố xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” vào tháng 12-2023, quan hệ Việt - Trung đã bước sang giai đoạn phát triển mới, ngày càng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Năm 2025 đánh dấu những kết quả nổi bật trong quan hệ song phương, với tần suất tiếp xúc cấp cao gia tăng nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Các cuộc tiếp xúc đồng thời giữa các lãnh đạo cấp cao vào cuối năm 2025 góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo nền tảng thuận lợi để chuyến thăm tháng 4-2026 mang ý nghĩa thực thi và định hướng chiến lược rõ nét hơn. Bước sang đầu năm 2026, quan hệ song phương tiếp tục phát huy các nền tảng hợp tác đã được thiết lập, đồng thời ghi nhận những chuyển động tích cực trên tất cả lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, văn hóa - giáo dục, giao lưu nhân dân… Một dấu mốc quan trọng vừa qua là việc triển khai lần đầu tiên cơ chế Đối thoại chiến lược “3+3” cấp bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an ngày 17-3-2026, cùng thời điểm với phiên họp lần thứ 17 ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương. Cơ chế này không những thể hiện bước chuyển từ hợp tác theo từng lĩnh vực riêng lẻ sang phối hợp toàn diện và mang tính hệ thống trước hết thông qua phát huy vai trò của các cơ quan trọng yếu, thường xuyên của hai bên, mà còn góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, thể hiện trách nhiệm của hai nước đối với việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới. Hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là trụ cột quan trọng hàng đầu trong quan hệ hai nước. Trung Quốc duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong hơn 20 năm liên tiếp, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN, đồng thời cũng là đối tác thương mại thứ tư của Trung Quốc trên thế giới với tổng kim Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khảo sát tại khu khởi động của Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Ảnh: TTXVN ngạch thương mại Việt - Trung đạt 256,4 tỉ USD, tăng 24,8% trong năm 2025. Trong hai tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 42,9 tỉ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2025, một thành quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 5,96 tỉ USD, tăng 33,4%, dẫn đầu về số lượng dự án mới. Trong hai tháng đầu năm 2026, con số này duy trì ở mức khá cao, đạt 807,5 triệu USD. Những con số này phản ánh mức độ gắn kết kinh tế ngày càng sâu sắc giữa hai nền kinh tế. Mặc dù vậy, không gian và dư địa hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn với sự bổ trợ và tương đồng về chiến lược phát triển của mỗi bên. Điều hai bên cần nỗ lực làm tốt hơn là thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững, đẩy nhanh kết nối chiến lược, tăng cường hợp tác đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ thành điểm sáng mới. Quản lý tốt hơn các bất đồng đặc biệt là bất đồng trên biển... Năm 2026 cũng đánh dấu Việt Nam và Trung Quốc đều bắt đầu thực hiện kế hoạch phát triển năm năm mới (kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030 của Việt Nam và quy hoạch năm năm lần thứ 15 của Trung Quốc). Vì vậy, chuyến thăm là cơ hội vàng để lãnh đạo hai bên trao đổi sâu sắc hơn về các định hướng chiến lược lớn, gắn kết mục tiêu phát triển của mỗi nước với hợp tác song phương. Kỳ vọng về những cơ hội mới từ chuyến thăm Trước khủng hoảng năng lượng và bất ổn địa chính trị diễn ra tại nhiều điểm nóng trên thế giới, những ưu tiên của Việt Nam và Trung Quốc hiện nay có mức độ tương đồng đáng kể: Duy trì ổn định toàn cầu, thương mại quốc tế và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, đặc biệt là về năng lượng. Khi nền kinh tế hai nước ngày càng gắn kết, sự tương đồng này trở thành nền tảng quan trọng để tăng cường phối hợp chính sách nhằm đảm bảo lợi ích phát triển của mỗi nước cũng tạo điều kiện cho việc thúc đẩy quan hệ song phương. Nếu môi trường quốc tế tiếp tục bất ổn, các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc như thương mại, du lịch, dịch vụ,... đều có thể chịu tác động tiêu cực. Ngược lại, việc duy trì ổn định toàn cầu sẽ tạo dư địa thuận lợi để quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục mở rộng, đóng góp vào phát triển của mỗi nước. Chính vì vậy, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 14 đến 17-4 được kỳ vọng là cơ hội để hai bên trao đổi sâu hơn về các vấn đề chiến lược, phối hợp lập trường trước các biến động toàn cầu, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng và ổn định chuỗi cung ứng nhằm tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới. Đây không chỉ là bước đi quan trọng, tạo thêm những động lực mới, quan trọng cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững, mà còn góp phần thúc đẩy ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.• TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM TRUNG QUỐC: Mở rộng hợp tác song phương Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang trên đà phát triển tích cực và chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc được kỳ vọng tạo bước tiến mới, gắn kết lợi ích và mở rộng dư địa hợp tác. NGUYỄN NGỌC AN, Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới đầu năm 2026 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, với các yếu tố địa chính trị và kinh tế đan xen, tác động sâu rộng đến môi trường hòa bình, ổn định và phát triển toàn cầu. Điển hình như các điểm nóng tại Trung Đông, Nga - Ukraine… Những biến động này không chỉ đặt ra thách thức đối với từng quốc gia mà còn làm gia tăng nhu cầu tăng cường phối hợp, củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa các nước nhằm ứng phó hiệu quả với các rủi ro chung. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Trung Quốc, với vai trò là hai quốc gia láng giềng có quan hệ gắn bó, đều có lợi ích chung trong việc duy trì môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào hòa bình khu vực cũng như thế giới. Những thách thức từ bên ngoài càng cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường đối thoại, phối hợp lập trường và làm sâu sắc hơn các khuôn khổ hợp tác hiện có. Vì vậy, chuyến thăm lần này được xem là cơ hội quan trọng để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, trên cơ sở thượng tôn pháp luật, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới các mục tiêu phát triển lâu dài. Qua đó, không chỉ góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước mà còn đóng góp vào việc giữ vững hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới. Chuyến thăm là cơ hội vàng để lãnh đạo hai bên trao đổi sâu sắc hơn về các định hướng chiến lược lớn, gắn kết mục tiêu phát triển của mỗi nước với hợp tác song phương. Hợp tác phát triển trước một thế giới nhiều biến động

4 Thời sự - Thứ Tư 15-4-2026 Khởi công nhiều dự án về công nghệ Trong quý II, TP.HCM sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho KHCN, ĐMST và CĐS. Song song đó, TP sẽ triển khai các dự án chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước gồm: Khởi công Khu công nghệ số 15,5 ha; hình thành Khu công nghệ số 100 ha; triển khai dự án siêu trung tâm dữ liệu tại Tân Phú Trung. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn THANH TUYỀN Ngày 14-4, Ban chỉ đạo phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) TP.HCM tổ chức sơ kết quý I-2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2026 về thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ. Cấp 8,6 triệu tài khoản định danh điện tử Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 57, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết lĩnh vực CĐS, TP.HCM tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Hạ tầng viễn thông được nâng cấp mạnh mẽ, tỉ lệ phủ sóng 5G đạt 95% (vượt so với chỉ tiêu Trung ương), cáp quang băng rộng phủ đến tất cả khu phố, ấp. Các nền tảng số, trung tâm dữ liệu, mô hình đô thị thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiếp tục được triển khai, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. TP.HCM đã xử lý hơn 40.600 văn bản điện tử (tỉ lệ 93,74%); nền tảng chính quyền số triển khai đến 168 phường, xã, đặc khu với hơn 4.600 tài khoản sử dụng. Công tác phát triển công dân số được đẩy mạnh; hệ thống giải quyết thủ tục hành chính được nâng cấp, cấp hơn 31.700 tài khoản; tỉ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 87%. TP.HCM cũng đã cấp hơn 12,7 triệu thẻ căn cước gắn chip và 8,6 triệu tài khoản định danh điện tử. Về việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, TP đã phê duyệt chiến lược phát triển dữ liệu số giai đoạn 2026-2030, thành lập ban chỉ đạo về dữ liệu; triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu. Chia sẻ thêm, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết TP là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành đầy đủ chiến lược phát triển dữ liệu số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Trong quý I, TP.HCM đã bước đầu triển khai các cơ chế, chính sách nổi bật, có sự lan tỏa rõ nét. Trước tiên là cơ chế thí điểm thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ. Trong khi đó, TP.HCM cũng hoàn thành dự thảo Đề án thí điểm sàn giao dịch dữ liệu và xin ý kiến Bộ Công an về xây dựng sàn dữ liệu TP.HCM. Về thực hiện đô thị thông minh, TP.HCM triển khai Đề án đô thị KHCN - Bắc TP.HCM. Trung tâm điều hành đô thị thông minh tiếp tục được đầu tư, nâng cao năng lực giám sát, phân tích và hỗ trợ ra quyết định. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hạ tầng dữ liệu và hợp tác đầu tư trung tâm dữ liệu quy mô lớn, tạo nền tảng cho kinh tế số và đô thị thông minh. Sẽ bay UAV để giao hàng thiết bị y tế giữa các bệnh viện Về KHCN và ĐMST, trong quý I, TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thử nghiệm thành công việc giao hàng tuyến đường biển Cần Giờ - Vũng Tàu bằng phương tiện bay không người lái, dự kiến sẽ triển khai rộng rãi trong thời gian tới… Ông Lâm Đình Thắng báo cáo thêm hiện sở đang đánh giá lại hiệu quả sau 20 lần thử nghiệm bay để làm cơ sở xuất đồng bộ chính sách bay toàn TP, triển khai trên thực tế. “Dự kiến sẽ triển khai giao hàng thiết bị y tế giữa các bệnh viện trên địa bàn” - ông Thắng nói. Trong khi đó, Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM đã chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình thử nghiệm sang giao dịch công nghệ số có quản lý từ năm 2026; xây dựng hệ sinh thái toàn diện với 50 tập đoàn lớn, gần 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 350 doanh nghiệp công nghệ cao, hơn 3.000 sản phẩm công nghệ cao và nhận sự hỗ trợ từ các viện/ trường, tổ chức dịch vụ, sở hữu trí tuệ, tài chính… TP.HCM tăng cường hợp tác quốc tế với các đối tác lớn, kết nối StartupBlink và các quỹ quốc tế; đặt mục tiêu đưa startup ra thị trường khu vực, phấn đấu vào top 100 hệ sinh thái toàn cầu năm 2030. Kinh tế số đóng góp hơn 30% GRDP năm 2026 Về thúc đẩy kinh tế số - xã hội số, TP.HCM đã chủ động thể chế hóa Nghị quyết 57 thông qua các kế hoạch hành động đồng bộ, hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp hơn 30% GRDP năm 2026. Trọng tâm là kiến tạo môi trường đầu tư số với cơ chế “luồng xanh” và khung thử nghiệm sandbox, đồng thời triển khai các đề án chiến lược như quy hoạch 12 khu công nghệ số liên vùng (quy mô 1.000 ha liên kết TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa-Vũng Tàu), phát triển “đô thị KHCN Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN TP.HCM - địa phương đầu tiên ban hành chiến lược phát triển dữ liệu số TP.HCM đạt nhiều kết quả về chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đã cấp hơn 12,7 triệu thẻ căn cước gắn chip và 8,6 triệu tài khoản định danh điện tử, phấn đấu năm 2026 kinh tế số đóng góp hơn 30% GRDP. - Bắc TP” và hợp tác với các tập đoàn lớn (AMD) để thúc đẩy công nghiệp bán dẫn, AI và các công nghệ lõi. Vấn đề đáng chú ý là năm 2026, TP.HCM bố trí kế hoạch vốn cho KHCN, ĐMST và CĐS là 12.705 tỉ đồng (khoảng 4,16% tổng chi ngân sách), trong đó chi thường xuyên hơn 9,5 triệu tỉ đồng, chi đầu tư 3.000 tỉ đồng. Đến nay, TP.HCM đã giao dự toán 5 triệu tỉ đồng; có danh mục nhưng chưa giao dự toán 4.159,150 tỉ đồng và chênh lệch thừa chưa có nội dung phân bổ là hơn 3 triệu tỉ đồng. Theo UBND TP, việc bố trí vốn triển khai Nghị quyết 57 được lồng ghép trong tổng chi cho KHCN, ĐMST và CĐS. Tuy nhiên, năm 2026 là năm đầu triển khai Luật KHCN và ĐMST năm 2025 nên tiến độ thực hiện, giải ngân còn chậm do đang hoàn thiện cơ chế quản lý; quy định về quỹ phát triển KHCN địa phương chưa rõ. Quy mô vốn tăng nhanh làm hạn chế khả năng hấp thụ; một số dự án đầu tư công chưa phân bổ, chủ yếu đang trong giai đoạn chuẩn bị, dự kiến nhu cầu giải ngân sẽ tăng từ năm 2027. Về thực hiện Đề án 06, TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các tiện ích của Đề án 06 với 48 mô hình điểm đã triển khai và duy trì thực hiện hiệu quả. Trong đó, nhân rộng mô hình “Trạm công dân số” tại các khu chung cư, khu vực công cộng; triển khai thu phí không dừng, ứng dụng sinh trắc học tại bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn. TP.HCM cũng triển khai kết nối VNeID cho hành khách trên hệ thống xe buýt; triển khai mô hình kinh tế đêm; triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học tại nhà ga đô thị (metro Bến Thành - Suối Tiên)... Bên cạnh đó, TP.HCM triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin như thành lập Tiểu ban An ninh mạng; xây dựng, triển khai Đề án thành lập Trung tâm An ninh mạng (SOC) TP, dự kiến vận hành Trung tâm An ninh mạng tạm thời vào dịp 30-4-2026 để chào mừng 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.• TP.HCM tăng cường hợp tác quốc tế với các đối tác lớn, kết nối StartupBlink và các quỹ quốc tế; đặt mục tiêu đưa startup ra thị trường khu vực, phấn đấu vào top 100 hệ sinh thái toàn cầu năm 2030. Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang lưu ý TP sẽ thực hiện nghiêm túc việc đánh giá hiệu quả các nội dung trên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức để xem xét, xử lý. Ông nhắc lại lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt tránh thất thoát, lãng phí “việc triển khai các nhiệm vụ phải được hạch toán rõ ràng, từ đầu vào đến đầu ra, có đánh giá tác động hiệu quả mang lại, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí, thất thoát”. Ông cũng nhấn mạnh phải đầu tư cho CĐS, bởi đây là sự khởi nguồn của mọi việc sau này. Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cơ quan cần sớm hoàn thiện hạ tầng, thiết bị vận hành, cơ sở dữ liệu, xây dựng đội ngũ đáp ứng công nghệ thông tin. Bí thư TP.HCM cũng nhấn mạnh vấn đề đảm bảo an ninh mạng trong quá trình triển khai CĐS, tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ thống dữ liệu. Sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục liên quan cho xã, phường, đặc khu. Các cấp phải chú trọng việc hướng dẫn người dân sử dụng, thuần thục công nghệ thông tin, các ứng dụng, thao tác giải quyết thủ tục hành chính. Ông cho rằng cần cân nhắc đề xuất của Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng về việc tái tuyển dụng cán bộ đoàn không chuyên trách cấp xã nghỉ theo quy định vào ngày 31-5 làm cộng tác viên thực hiện Nghị quyết 57 tại xã, phường, đặc khu. Đội ngũ này sẽ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, số hóa, làm sạch dữ liệu địa phương… “Bí thư xã phường, giám đốc sở, ngành phải là người chịu trách nhiệm cao nhất và chịu trách nhiệm chính của việc phát triển KHCN, ĐMST và CĐS của TP” - Bí thư Trần Lưu Quang nói và nhấn mạnh TP.HCM phải tiên phong thực hiện hiệu quả nội dung này. Ông cũng yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ phối hợp, xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ năm 2026 có nội dung kết quả thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 204 và Đề án 06. Xem xét tuyển dụng cán bộ đoàn không chuyên trách làm cộng tác viên

5 Thời sự - Thứ Tư 15-4-2026 thoisu@phapluattp.vn Ngày 14-4, tiếp tục phiên họp thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc tổ chức lại đơn vị hành chính tại Đồng Nai, cho ý kiến về Đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương và thông qua về nguyên tắc việc thành lập TAND, VKSND TP Đồng Nai. Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Về cơ sở chính trị, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập TP Đồng Nai, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV cũng đã thống nhất chủ trương trình QH xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI. Về cơ sở pháp lý, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 cùng các nghị quyết của UBTVQH về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đô thị quy định cho phép xem xét trường hợp đặc biệt nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tạo động lực liên kết với các trung tâm kinh tế lớn của quốc gia. Theo Chính phủ, Đồng Nai hội tụ nhiều điều kiện để chuyển sang mô hình TP trực thuộc Trung ương. Đồng Nai là đầu mối liên kết trực tiếp giữa TP.HCM với Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và ĐBSCL. Cùng với hệ thống hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ, logistics ngày càng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ và dự kiến khai thác thương mại vào cuối năm 2026. Chính phủ cho rằng việc thành lập TP Đồng Nai sẽ tạo bước chuyển căn bản về mô hình phát triển và quản trị địa phương, góp phần hình thành một cực tăng trưởng quan trọng, trung tâm kết nối kinh tế vùng và cửa ngõ hội nhập quốc tế. Tờ trình của Chính phủ cũng cho biết về tổ chức bộ máy và nhân sự, trước mắt sẽ cơ bản giữ nguyên trạng trụ sở, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có. Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng đã xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp, kiện toàn nhân sự phù hợp với mô hình chính quyền đô thị. Chính phủ khẳng định tỉnh Đồng Nai và 10 xã dự kiến thành lập phường đã bảo đảm các điều kiện theo luật định; trong đó 10 xã đều đạt 5/5 tiêu chuẩn của phường. Đối với TP Đồng Nai, địa phương đã đạt và vượt 5/7 tiêu chuẩn, hai tiêu chuẩn còn lại là tỉ lệ số phường trực thuộc và phân loại đô thị loại I dự kiến sẽ hoàn thành sau khi UBTVQH quyết định thành lập 10 phường và cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong phân loại đô thị. Liên quan đến nội dung này, Chính phủ kiến nghị UBTVQH xem xét, cho phép phân loại đô thị đối với tỉnh Đồng Nai mà không phải áp dụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 111/2025/UBTVQH15. Nói cách khác là không bắt buộc hoàn tất trên cơ sở quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm kịp công nhận đô thị loại I trước khi trình QH xem xét, quyết định Đề án thành lập TP Đồng Nai. Sau khi có ý kiến của UBTVQH, Chính phủ sẽ chỉ đạo ban hành quyết định công nhận đô thị loại I đối với tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị UBTVQH thông qua nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai, tán thành với đề nghị thành lập TP Đồng Nai để trình QH xem xét, quyết định. Cơ quan thẩm tra cũng kiến nghị UBTVQH thông qua về mặt nguyên tắc nghị quyết về việc thành lập TAND, VKSND TP Đồng Nai mà không cần tổ chức họp để xem xét lại. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị các nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 30-4-2026 theo nguyện vọng và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, Chính phủ được đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi đến đại biểu QH chậm nhất là ngày 16-4 để trình QH xem xét, quyết định ngay tại kỳ họp thứ nhất. ĐỨC MINH THANH TUYỀN Ngày 14-4, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) TP.HCM (gọi tắt là BCĐ) tổ chức phiên họp thứ 13 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Trưởng BCĐ. Xử lý nghiêm minh các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực Tại phiên họp, BCĐ đã đánh giá kết quả công tác PCTNLPTC và hoạt động của BCĐ quý I-2026; thảo luận phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác PCTNLPTC và công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của BCĐ Trung ương và BCĐ TP trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, mặc dù khối lượng công việc được giao rất lớn, thời gian khẩn trương, tính chất phức tạp nhưng các đơn vị trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của cả nước. Công tác PCTNLPTC ngày càng đi vào thực chất, đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về phòng và chống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ và xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn. Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật đối với tám đảng viên (cảnh cáo bốn đảng viên; khai trừ bốn đảng viên vi phạm pháp luật); Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật khai trừ đối với năm đảng viên vi phạm pháp luật. Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ Trong thời gian tới, BCĐ thống nhất công tác PCTNLPTC cần tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có bốn nhóm việc lớn cần khẩn trương thực hiện ngay. Đó là tập trung giải quyết các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM, chủ trì phiên họp thứ 13. Ảnh: THANH THÙY TP.HCM: Nỗ lực hoàn thành việc gỡ vướng cho các dự án trong năm 2026 TP.HCM sẽ giám sát việc thực hiện năm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, trước hết là trong công tác cán bộ. khó khăn, vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí ở địa phương, hoàn thành việc rà soát và có phương án xử lý đối với từng công trình, dự án trong quý II, phấn đấu kết thúc việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong năm 2026. TP.HCM cũng sẽ giám sát việc thực hiện năm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN, trước hết là trong công tác cán bộ và rà soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Cùng với đó rà soát, nhận diện các khó khăn, vướng mắc, nhất là các điểm nghẽn về cơ chế, pháp lý trong quá trình thực hiện công tác thu hồi tài sản; phân loại các nhóm vướng mắc cốt lõi để tháo gỡ hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ tài sản để quản lý và theo dõi tiến độ xử lý đến từng cơ quan, đơn vị. TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản, trong đó tập trung rà soát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác này.• TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản, trong đó tập trung rà soát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác này. BCĐ TP.HCM cũng thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với ba vụ án do đã kết thúc việc xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Công ty CP Địa ốc An Khang. Vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại huyện Xuyên Mộc. Vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu liên quan đến nhóm khách hàng Công ty Thanh Mai. BCĐ cũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với hai vụ việc liên quan đến lãng phí. Đưa vào diện theo dõi hai vụ việc liên quan đến lãng phí Đề xuất Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ 30-4-2026 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tờ trình của Chính phủ. Ảnh: QUỐC HỘI

6 còn là thu hồi tài sản bị thất thoát. Một cơ chế giảm nhẹ rõ ràng sẽ tạo động lực để người phạm tội hợp tác, từ đó nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản và giảm thiểu thiệt hại cho Nhà nước và xã hội. Thứ ba, thể hiện chính sách hình sự cân bằng giữa nghiêm trị và khoan hồng. Đây không phải là sự nương tay, mà là cách tiếp cận hợp lý nhằm đạt được mục tiêu cao nhất của công lý: Vừa răn đe, vừa giáo dục, vừa khắc phục hậu quả. Việc mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hạn chế hình phạt tù đối với tội phạm kinh tế, chức vụ là xu hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu thực tiễn tại Việt Nam. TS TRẦN THANH THẢO, khoa Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM: Kết hợp hài hòa giữa tính nhân đạo và tính răn đe Chủ trương giảm trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với người phạm tội không có động cơ vụ lợi, chủ động khắc phục hậu quả là biểu hiện rõ nét của chính sách hình sự mang tính nhân đạo và hướng thiện. Trong thực tiễn, không phải mọi hành vi vi phạm pháp luật đều xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân khi có những trường hợp vi phạm do thiếu hiểu biết, do sai sót trong quản lý, do sơ suất, do nôn nóng thực hiện nhiệm vụ hoặc do sự chồng chéo của các văn bản pháp luật. Khi người phạm tội tự giác nộp lại tài sản, khắc phục thiệt hại, điều đó cho thấy thái độ ăn năn, khả năng cải tạo tốt và mức độ nguy hiểm cho xã hội không cao. Việc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong những trường hợp này không chỉ phù hợp với nguyên tắc cá thể hóa hình phạt mà còn góp phần Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 15-4-2026 Luật Phòng, chống tham nhũng). Động cơ vụ lợi có thể thể hiện trong hành vi khách quan của tội phạm hoặc được quy định cụ thể là dấu hiệu định tội trong một số tội phạm. Động cơ vụ lợi thường thể hiện thông qua hành vi phạm tội như hành vi chiếm đoạt, hành vi tham nhũng hoặc được quy định cụ thể trong cấu thành cơ bản của một số tội phạm. Do vậy, các tội phạm không có động cơ vụ lợi bao gồm rất nhiều tội phạm như các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự... Chủ trương đề xuất giảm trách nhiệm hình sự, hình phạt đối với người phạm tội không có động cơ vụ lợi cần được xác định một cách cụ thể, đó là tập trung vào nhóm tội phạm nào và phải phù hợp, đồng bộ với chính sách hình sự nói chung và của nhóm tội phạm nói riêng. Luật sư NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, Đoàn Luật sư TP.HCM: Phù hợp với nguyên tắc của BLHS Tôi hoàn toàn đồng tình với đề xuất giảm trách nhiệm hình sự, hình phạt đối với người phạm tội không có động cơ vụ lợi, chủ động, tự giác nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại. Bởi đề xuất này phản ánh đúng định hướng, đường lối xử lý của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua, được cụ thể hóa qua Điều 3, Điều 59 BLHS 2015; Điều 5 Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao; đặc biệt, gần đây là Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị. Thứ nhất, động cơ vụ lợi là yếu tố cốt lõi phản ánh mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Trong thực tiễn xét xử các vụ án kinh tế, chức vụ, yếu tố vụ lợi thường quyết định bản chất của tội phạm. Nếu người phạm tội không nhằm trục lợi cá nhân - mà do sai sót trong quản lý hoặc thực hiện nhiệm vụ, có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn đáng kể so với người cố ý chiếm đoạt tài sản - việc giảm trách nhiệm hình sự là phù hợp với nguyên tắc của BLHS. Thứ hai, khuyến khích thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả. Việc chủ động, tự giác nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả cần được xem là tình tiết giảm nhẹ đặc biệt. Trên thực tế, mục tiêu quan trọng trong xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng không chỉ là trừng phạt mà Trong các số báo trước, báo Pháp Luật TP.HCM có bài ghi nhận quan điểm của các chuyên gia về việc Trung ương ban hành Nghị quyết 04-NQ/TW, trong đó có nêu định hướng giảm trách nhiệm hình sự, hình phạt đối với người phạm tội không có động cơ vụ lợi. Số báo này, chúng tôi tiếp tục ghi nhận các ý kiến về nội dung trên. TS NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG, Trưởng bộ môn Luật hình sự, khoa Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM: Cần xác định tập trung vào nhóm tội phạm nào Theo quy định của Luật hình sự Việt Nam, động cơ phạm tội là động lực thúc đẩy người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội cố ý. Do vậy, động cơ vụ lợi thường được hiểu là thực hiện tội phạm vì lợi ích vật chất hoặc có thể bao gồm cả các lợi ích phi vật chất (theo giải thích của Cuộc họp Thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Noichinh.vn khuyến khích người vi phạm hợp tác với cơ quan chức năng, nhanh chóng khắc phục hậu quả. Đặc biệt, trong các vụ án kinh tế và tham nhũng, việc khuyến khích thu hồi tài sản là mục tiêu rất quan trọng. Nếu chính sách hình sự quá nghiêm khắc mà không có cơ hội cho người vi phạm khắc phục hậu quả, có thể dẫn đến tình trạng tẩu tán tài sản hoặc không hợp tác điều tra. Ngược lại, nếu có cơ chế giảm nhẹ hợp lý, Nhà nước có thể thu hồi được nhiều tài sản hơn, đồng thời vẫn bảo đảm tính răn đe. Việc mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền và giảm áp dụng hình phạt tù đối với các tội phạm kinh tế, chức vụ là xu hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu cải cách tư pháp. Hình phạt tù, mặc dù có tác dụng răn đe mạnh nhưng không phải lúc nào cũng là biện pháp tối ưu, đặc biệt đối với các tội phạm không mang tính bạo lực. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc mở rộng hình phạt tiền không nên dẫn đến tình trạng tạo ra tiền lệ “dùng tiền mua tự do” hoặc tạo ra sự bất bình đẳng giữa các đối tượng có điều kiện kinh tế khác nhau. Do đó, cần thiết kế mức phạt hợp lý, phải đảm bảo tính răn đe, gắn với giá trị thiệt hại và khả năng kinh tế của người phạm tội. Tóm lại, chủ trương sửa đổi pháp luật hình sự theo hướng nêu trên là đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên, để chính sách này đi vào thực tiễn hiệu quả, cần bảo đảm ba yếu tố: Quy định rõ ràng, minh bạch, tránh bị lạm dụng; tăng cường cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình; kết hợp hài hòa giữa tính nhân đạo và tính răn đe của pháp luật hình sự.• Trong các vụ án kinh tế, chức vụ, đối với người không có động cơ vụ lợi mà phạm tội có thể xuất phát từ nguyên nhân nôn nóng, muốn mang lại hiệu quả nhanh, tốt nhất hoặc muốn đẩy nhanh tiến độ, phá rào cải cách nhưng đã chọn cách làm không phù hợp. Bản chất họ không vụ lợi và đã chủ động, tự giác nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại, tức mục đích không làm thất thoát tài sản thì cũng cần xem xét giảm trách nhiệm hình sự, hình phạt hoặc có thể chuyển sang hình phạt tiền như đề xuất. Điều này giúp cho các cán bộ, công chức mạnh dạn hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Xu hướng này còn thể hiện tư duy tư pháp nhân văn, trọng dụng người tài, khuyến khích sự đổi mới và tinh thần trách nhiệm. Đối với việc mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền và giảm áp dụng hình phạt tù đối với các tội phạm kinh tế, chức vụ cũng là cần thiết. Bởi khách thể của loại tội phạm về kinh tế là xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sâu xa vẫn là những thiệt hại về vật chất, tài sản. Do đó, điều quan trọng là thu hồi được toàn bộ tài sản cho Nhà nước thay vì chỉ tập trung phạt tù. Chúng ta nên nhớ rằng chính sách ưu tiên việc thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại mang lại hiệu quả thực tế hơn là hình phạt nghiêm khắc. Luật sư TRẦN CAO ĐẠI KỲ QUÂN, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai “Cần lưu ý rằng việc mở rộng hình phạt tiền không nên dẫn đến tình trạng tạo ra tiền lệ “dùng tiền để mua tự do” hoặc tạo ra sự bất bình đẳng giữa các đối tượng có điều kiện kinh tế khác nhau.” TS Trần Thanh Thảo, khoa Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM phapluat@phapluattp.vn GIẢM HÌNH PHẠT VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI KHÔNG VỤ LỢI: Phù hợp với chính sách hình sự nước ta Các chuyên gia cho rằng việc Trung ương định hướng giảm trách nhiệm hình sự, hình phạt với người phạm tội không vụ lợi là hoàn toàn phù hợp với chính sách nhân đạo của pháp luật hình sự Việt Nam. Nên ưu tiên thu hồi tài sản YẾN CHÂU

