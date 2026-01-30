2 Thời sự - Thứ Năm 16-4-2026 thoisu@phapluattp.vn VIẾT THỊNH Sáng 15-4, sau lễ đón cấp Nhà nước tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình. Trung Quốc ủng hộ Việt Nam kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc. Nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm vừa được Quốc hội khóa XVI Việt Nam tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ trân trọng việc đồng chí Tô Lâm thăm Trung Quốc đầu tiên sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà nước, Lâm tin tưởng Trung Quốc sẽ triển khai thuận lợi Quy hoạch năm năm lần thứ 15, thực hiện thành công phát triển chất lượng cao và công cuộc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu “100 năm thứ hai”, tiếp tục phát huy vai trò ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; ủng hộ các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc về phát triển, an ninh, văn minh và quản trị; định trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, hai Đảng, hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, tăng cường tin cậy chiến lược, kết nối chính sách, thương mại, hạ tầng, năng lượng, tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Về phương hướng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian tới, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát mục tiêu tổng thể “06 hơn”, duy trì giao lưu cấp cao thường xuyên, phát huy hiệu quả vai trò định hướng quan trọng của kênh Đảng, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, kiểm soát và giải quyết tốt hơn tồn tại, bất đồng. Đề nghị hai bên nghiên cứu miễn thị thực cho du khách hai nước Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo chính thức tuyên bố khởi động “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 20262027”, nhất trí đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch, củng cố và giữ vững vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nghiên cứu miễn thị thực cho du khách hai nước du lịch theo đoàn tại một số địa điểm nhất định trên cơ sở có đi có lại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược ở tầm cao mới, đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao, tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội/ Nhân đại, MTTQ/Chính hiệp, tăng cường trao đổi lý luận, đào tạo cán bộ. Tăng cường hợp tác thực chất giữa các cơ quan trọng yếu, thường xuyên là ngoại giao, quốc phòng, công an, triển khai hiệu quả cơ chế Thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác diện Việt Nam - Trung Quốc ngày thể hiện sự coi trọng cao, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt, cũng như tính chất chiến lược và tầm mức cao của quan hệ song phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em và vừa qua đã có nhiều hình thức thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông báo những điểm nhấn mới về lý luận và thực tiễn của Đại hội XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam khóa mới mong muốn cùng ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc không ngừng vun đắp truyền thống hữu nghị, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng phát triển. Chúc mừng những thành tựu mang tính thời đại mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô nhất quán thực hiện chính sách “một Trung Quốc”. Một lần nữa chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đánh giá cao, chúc mừng những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng CNXH và công cuộc đổi mới, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ Việt Nam kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng CNXH; khẳng định Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIV đề ra, sớm thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng XHCN. Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị, thẳng thắn, lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã trao đổi sâu rộng, toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ hai Đảng, hai nước và những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo khẳng Sau hội đàm, hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã cùng chứng kiến lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, khoa học công nghệ, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, dân sinh, truyền thông và địa phương, thể hiện thành quả toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm. Các văn kiện bao gồm Bản ghi nhớ về hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến an ninh toàn cầu giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa. Hai nhà lãnh đạo chính thức tuyên bố khởi động Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027, nhất trí đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch, củng cố và giữ vững vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau. Hai nhà lãnh đạo khẳng định trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, hai Đảng, hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và ký bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc về triển khai hợp tác đào tạo đường sắt để tăng cường năng lực cho nhân lực đường sắt Việt Nam. Ảnh: TTXVN

3 Thời sự - Thứ Năm 16-4-2026 thoisu@phapluattp.vn Nguồn luật sư công khó bảo đảm tính khả thi Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho rằng nguồn luật sư công từ lực lượng cán bộ, công chức và sĩ quan quân đội... khó đảm bảo tính khả thi. Đối thoại chiến lược 3+3 cấp bộ trưởng, tăng cường hợp tác an ninh, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công Năm APEC 2026, 2027 tại mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước, tập trung nguồn lực nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt. Chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế thực chất, gắn thương mại song phương với kết nối hạ tầng, kết nối logistics và kết nối thị trường, đề nghị Trung Quốc mở cửa tối đa cho hàng hóa của Việt Nam, nỗ lực thúc đẩy thương mại cân bằng, lành mạnh; đẩy mạnh đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ, hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất hoàn chỉnh tại Việt Nam. Phối hợp xây dựng cơ chế hợp tác bảo đảm cung ứng năng lượng chiến lược; đẩy mạnh hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác chiến lược toàn càng phát triển Thanh niên tiếp tục là cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung Ngày 15-4, tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia chươngtrình“Hànhtrình đỏ nghiên cứu, học tập”. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn thanh niên hai nước hỗ trợ lẫn nhau, cùng giữ vững niềm tin cách mạng, làm cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng nồng thắm, vừa là đồng chí vừa là anh em. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nướcTô Lâm tin tưởng mỗi thanh niên tham gia chương trình“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” đều tự hào và trân trọng mối quan hệ “vừa là đồng chí vừa là anh em” giữa hai Đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ cách mạng tiền bối dày công vun đắp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ hai nước xây dựng cho mình lý tưởng sống và bản lĩnh chính trị vững vàng; không ngừng nâng cao nhận thức về ý nghĩa quan trọng và tầm cao chiến lược của quan hệ Việt - Trung; tăng cường học hỏi, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều 15-4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Trong không khí hữu nghị, cởi mở và tin cậy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động“Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc”, mở cửa cho các hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn; nâng công suất và sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc… Bày tỏ nhất trí, đánh giá cao các ý kiến định hướng quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng hợp tác thực chất, cùng có lợi với Việt Nam. Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường đề nghị hai bên cùng nhau nghiên cứu, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiên tiến mới. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đa phương chặt chẽ hơn; nhất trí cùng kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao, đặt mình vào vị trí của nhau, thực sự tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau và giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982; xử lý ổn thỏa vấn đề tàu cá, ngư dân; sớm hoàn tất đàm phán xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. ĐỨC MINH Sáng 15-4, tiếp tục chương trình phiên họp thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công (LSC). Đề xuất thí điểm tại 8 bộ, 10 địa phương Tờ trình của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú trình bày tại phiên họp cho biết dự thảo Nghị quyết gồm 18 điều, quy định về việc thực hiện thí điểm chế định LSC, gồm tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ của LSC và quản lý nhà nước đối với LSC. Việc thực hiện thí điểm chế định LSC được thực hiện tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ NN&MT; UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bắc Ninh và doanh nghiệp nhà nước. Thời gian thực hiện thí điểm chế định LSC là hai năm, từ ngày 1-10-2026 đến hết ngày 30-9-2028. Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết ủy ban này tán thành sự cần thiết ban hành nghị quyết, để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong việc thực hiện chế định LSC. Cùng với đó, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, kết luận của Bộ Chính trị về Đề án nghiên cứu xây dựng chế định LSC trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay. Về “đối tượng áp dụng” của nghị quyết, ủy ban đề nghị bỏ “doanh nghiệp nhà nước” để phù hợp với Kết luận số 23-KL/TW của Bộ Chính trị. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị rà soát kỹ các tiêu chuẩn đối với LSC, quy định rõ ràng về thực hiện nhiệm vụ LSC. Đề xuất kéo dài thời gian thí điểm Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga bày tỏ băn khoăn về nguồn LSC. Dự thảo Nghị quyết quy định nguồn của LSC là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân đã qua thời gian tập sự hành nghề LS theo quy định của Luật LS. Tuy nhiên, theo quy định của Luật LS, người đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan đơn vị thuộc Công an nhân dân không được cấp chứng chỉ hành nghề LS. Bà Lê Thị Nga cho rằng thực tế số lượng cán bộ, công chức và sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân đã tham dự khóa đào tạo nghề LS và tập sự tại tổ chức hành nghề LS rất ít. Trong khi đó, Luật LS cũng quy định phải mất tối thiểu 24 tháng kể từ khi tham dự khóa đào tạo nghề LS đến khi hoàn thành tập sự hành nghề LS. Thời gian này đúng bằng thời gian thực hiện thí điểm là hai năm. Điều này dẫn tới nguồn LSC từ các đối tượng đó khó đảm bảo tính khả thi. Từ phân tích trên, bà đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định đặc thù đối với các đối tượng này để đảm bảo tính hiệu quả khả thi của việc thí điểm. Ngoài ra, bà Lê Thị Nga cũng đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm của LSC để đảm bảo phù hợp và hiệu quả. Từ những khó khăn trong vấn đề nguồn LSC, thời gian từ khi được đào tạo, tập sự đến khi hành nghề LS tối thiểu là 24 tháng, Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh đề xuất nên kéo dài thời gian thí điểm thực hiện nghị quyết và cân nhắc thêm về nguồn đầu vào LSC. Ông Thịnh cho rằng có thể mở rộng sang đội ngũ chuyên gia, giảng viên, trọng tài…; thiết kế quy định theo hướng thuận lợi và khả thi để thu hút đội ngũ những người có trình độ chuyên môn tham gia LSC. Ông cũng đề nghị về lâu dài, cần xây dựng chế định LSC và đưa vào luật khi sửa đổi Luật LS.• Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh đề xuất nên kéo dài thời gian thí điểm thực hiện nghị quyết và cân nhắc thêm về nguồn đầu vào luật sư công. Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: QUỐC HỘI Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”. Ảnh: TTXVN địa phương; cung cấp nhiều hơn nữa học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học hàng đầu của hai nước. Đánh giá cao và nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề nghị hai bên thực hiện tốt hợp tác kết nối giữa sáng kiến “Vành đai và Con đường” với khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai”; đẩy nhanh kết nối hạ tầng chiến lược, thúc đẩy tích cực triển khai ba dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước...•

4 Thời sự - Thứ Năm 16-4-2026 thoisu@phapluattp.vn Đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký Kết luận 20 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh. Sau khi xem xét tờ trình của Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 30-1-2026 xin chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, trong đó tập trung phát triển Quảng Ninh theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ban ngành, cơ quan liên quan phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc thành lập TP Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh. Việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân được thực hiện bằng hình thức phát phiếu tới từng hộ gia đình tại 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, dự kiến hoàn thành trong tháng 4 và 5-2026. NGỌC SƠN Ngày 15-4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 20262031 (hội đồng), chủ trì phiên họp thứ I của hội đồng để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của hội đồng trong thời gian tới. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhất trí và giao Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực của hội đồng hoàn thiện kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030”. “Việc phát động phong trào thi đua phải gắn với quan điểm chỉ đạo, tinh thần, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đặt ra đó là đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng phải bền vững và gắn với nâng cao đời sống của nhân dân; mục tiêu của chương trình thi đua phải hiệu quả và thực chất và gắn với kết quả đầu ra có định lượng rõ ràng; công tác khen thưởng phải đúng, phải trúng và kịp thời” - Thủ tướng lưu ý. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đặc biệt là các dự án đất đai, Thủ tướng cho biết tới đây Chính phủ sẽ trình Quốc hội bổ sung nghị quyết để khơi thông nguồn lực này. Nêu tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết ngay từ đầu nhiệm kỳ, mục tiêu tiết kiệm ít nhất 10% chi thường xuyên đã được thực hiện, hướng tới cắt giảm thêm 5%-10% nữa. Nếu tiết kiệm được 20%, ngân sách sẽ có thêm khoảng 360.000 tỉ đồng cho các ưu tiên quốc gia; tập trung cắt giảm chi phí không thiết yếu, giảm tối đa chi phí mua sắm, hội nghị, hội thảo và đi công tác. (Theo TTXVN) Ngày 15-4, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia đã diễn ra trọng thể tại tòa nhà Friendship Tower (tòa nhà Hữu nghị), TP.HCM. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh TP.HCM luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với các đối tác Slovakia. Theo ông Nguyễn Công Vinh, TP.HCM đang tìm kiếm những đối tác chiến lược để “cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng đào tạo nhân lực và cùng xây dựng chuỗi giá trị công nghệ cao cho khu vực”. Trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) đang tạo ra “cây cầu thể chế” chất lượng cao giữa Việt Nam và EU, TP.HCM sẵn sàng trở thành điểm trung chuyển dòng vốn, công nghệ và tiêu chuẩn quản trị từ châu Âu vào thị trường 700 triệu dân của ASEAN. “Trong bức tranh đó, Slovakia sẽ là đối tác bản lề để cùng TP.HCM kiến tạo một hành lang tăng trưởng mới giữa châu Âu và Đông Nam Á, nơi thương mại, tài chính, AI, bán dẫn và logistics chất lượng cao cùng phát triển” - ông Vinh nhấn mạnh. DƯƠNG KHANG Thành ủy TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) trên địa bàn. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thường xuyên rà soát, cập nhật các chỉ đạo, nhiệm vụ. Ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực để thực hiện hoàn thành, đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ. UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành chủ động, phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp đồng hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. “Kiên quyết không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ nếu thông tin đã có thể trích xuất và xác thực từ cơ sở dữ liệu liên thông” - chỉ thị nêu rõ... THANH TUYỀN Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Ý Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ý, sáng 15-4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Rome, lên đường tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Sergio Mattarella, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana, tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Licia Ronzulli. Tại Vatican, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Giáo hoàng Leo XIV và Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin. Tại Thủ đô Rome, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã gặp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Ý, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO); tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Ý - Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch QH đã dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ý; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ý… Với các hoạt động thực chất, chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Ý của Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa QH Việt Nam và Nghị viện Ý, qua đó củng cố, đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả lĩnh vực. (Theo TTXVN) TP.HCM sẽ nâng cấp điểm dừng, chờ xe buýt để thu hút hành khách Ngày 15-4, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phối hợp cùng Viện Sáng kiến Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến Giải bài toán giao thông công cộng (GTCC) TP.HCM. Tại tọa đàm, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết TP có 180 tuyến xe buýt nhưng chủ yếu tập trung tại TP.HCM cũ, tại Bình Dương cũ chỉ có 14 tuyến và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ cũng chỉ có 3 tuyến. Như vậy, vấn đề phân bổ xe buýt trên địa bàn không cân đối. Hiện Sở Xây dựng đang nghiên cứu đầu tư dịch vụ và tiện ích để thu hút người dân tham gia GTCC. Những nhược điểm như kẹt xe, không đúng giờ, tần suất cũng sẽ được nghiên cứu một cách đầy đủ để làm sao người dân đi lại một cách thuận tiện. “TP đang lần lượt thực hiện những giải pháp để GTCC đủ sức cạnh tranh với các loại xe cá nhân. Về quy hoạch đô thị hiện nay, dù chưa có làn đường riêng cho xe buýt nhưng cố gắng lựa chọn bằng phương án phân luồng, đánh giá để tổ chức một số tuyến trên trục chính phải đúng giờ, thân thiện, mát mẻ và chu đáo với người dân" - ông An chia sẻ. THY NHUNG Ngày 15-4, lãnh đạo phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông tại Đại lộ Nguyễn Tất Thành khiến một ô tô bốn chỗ bị lật ngửa. Người dân đã nhanh chóng phá cửa hỗ trợ đưa ba người bị mắc kẹt ra ngoài. X.HOÁT Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: VGP TIN BUỒN Chúng tôi vừa nhận được tin cụ bà LÊ THỊ HOẶC (thân mẫu của ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) sinh năm 1934, quê phường Chánh Hiệp, TP.HCM, đã từ trần lúc 7 giờ 45 ngày 13-42026 (nhằm ngày 26 tháng 2 năm Bính Ngọ), thượng thọ 92 tuổi. Linh cữu được quàn tại tư gia: 188/35 KP Chánh Lộc 6, phường Chánh Hiệp, TP.HCM. Lễ nhập quan lúc 20 giờ ngày 13-4-2026 (nhằm ngày 26 tháng 2 năm Bính Ngọ). Lễ động quan lúc 14 giờ ngày 16-4-2026 (nhằm ngày 29 tháng 2 năm Bính Ngọ). Linh cữu được an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương. Ban Biên tập, cán bộ, PV, công nhân viên báo Pháp Luật TP.HCM xin thành kính chia buồn cùng gia đình ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

5 “Người bị hại có quyền khởi kiện bên gây ra thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do bên sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo Điều 601 BLDS năm 2015.” Luật sư Lê Võ Thanh Hùng Thời sự - Thứ Năm 16-4-2026 MINH TRƯỜNG Mới đây, em LTTN (18 tuổi; ngụ phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng chấn thương ở vùng cổ, vùng đầu. Em N là nữ sinh cấp III trên địa bàn, trong lúc di chuyển trên đường Trương Pháp (phường Đồng Hới) bằng xe máy điện không may bị vướng vào dây điện giăng ngang. Dây điện của ai? Em N cho biết thời điểm bị tai nạn là vào buổi trưa nắng nóng. Vì ánh nắng chói nên em không thấy dây điện bị chùng xuống đường. Thời điểm em N bị tai nạn, có một ô tô đang đi tới nhưng rất may xe này đã đánh lái kịp thời, tránh va chạm với em N, nếu không tai nạn thương tâm có thể đã xảy ra. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lý Đình Đức, Đội phó Đội quản lý Điện lực Đồng Hới, cho biết sự việc em N bị tai nạn trên đường Trương Pháp (phường Đồng Hới) là do một dây điện bị sà xuống đường. Sau khi sự việc xảy ra, Đội quản lý Điện lực Đồng Hới đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường để xử lý sự cố và làm việc với gia đình em N. Qua kiểm tra, Đội quản lý Điện lực Đồng Hới xác định sợi dây điện kéo ngang qua đường Trương Pháp là do người dân tự ý kéo điện, không phải dây điện của công ty điện lực. Tuy nhiên, chưa xác định được ai là chủ nhân của dây điện này. đường Trương Pháp như vậy, công tác quản lý về an toàn đường điện được thực hiện thế nào, thưa ông?” - PV đặt câu hỏi. Ông Đức trả lời rất khó để quản lý vấn đề này. Bởi công ty điện lực chỉ quản lý đường điện trước công tơ còn lại phía sau công tơ thì người dân tự ý đấu nối. Kéo đường dây điện băng qua đường để ra biển kinh doanh buôn bán thì rất khó phát hiện để xử lý. Các hộ kinh doanh buôn bán tại khu vực này cũng xác nhận cháu bé bị tai nạn do vướng vào đường dây điện khi dây giăng xuống đường. Tuy nhiên, các hộ kinh doanh ngay vị trí xảy ra tai nạn lại cho rằng họ đã được công ty điện lực cấp điện theo công tơ ngay trước cửa quán nên không phải vất vả kéo điện từ bên kia đường sang để buôn bán. Một chủ hộ kinh doanh cho Vụ tai nạn do dây điện ở Quảng Trị: Ai chịu trách nhiệm? “Khu vực này, nhiều hàng quán ven biển kinh doanh buôn bán nhưng không được cấp điện theo hồ sơ mua bán điện với điện lực nên họ đã tự ý kéo đường dây điện từ phía bên kia đường để sang phía bờ biển, đấu nối phục vụ kinh doanh” - ông Đức nói. “Khu vực nhiều hàng quán kinh doanh không được cấp điện và tự phát kéo điện ở biết đã buôn bán ở đây hơn 10 năm nay và đã được mua điện theo hợp đồng cấp điện đúng quy định. Việc Điện lực Đồng Hới cho rằng dây này do người dân kéo sang đường để phục vụ buôn bán kinh doanh tại khu vực này là chưa phù hợp. Bởi hộ kinh doanh tại đây đã được mua bán điện theo hợp đồng. Trách nhiệm thuộc về ai? Ghi nhận tại khu vực em N bị tai nạn có một cuộn dây điện lớn được cuốn gọn vào cột điện và có nhiều đường dây viễn thông bị chùng xuống ở vỉa hè. Phía trên cột điện có nhiều hộp chứa công tơ, ghi tên đầy đủ các đơn vị khách hàng mua điện. Theo luật sư Lê Võ Thanh Hùng, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, trước tiên phải xác định được đoạn dây điện va chạm, Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau: Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại; Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại. Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại. (Trích Điều 601 BLDS năm 2015) thoisu@phapluattp.vn Một nữ sinh ở Quảng Trị bị dây điện cứa cổ khi đang trên đường đi học về nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được chủ sở hữu của dây điện này. gây tai nạn cho nữ sinh là do đơn vị nào quản lý. Theo Thông tư 05/2025 Bộ Công Thương quy định: Nếu từ công tơ điện trở vào nơi sử dụng điện thì khách hàng sử dụng điện phải chịu trách nhiệm. Còn trước công tơ điện thì các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải chịu trách nhiệm, mà ở đây là các đơn vị điện lực cấp tỉnh hoặc đội điện lực các khu vực sau sáp nhập. Việc xác định lỗi chủ quan hay khách quan thì trong quá trình làm việc với cơ quan công an, trong biên bản ghi nhận sự việc sẽ thể hiện, tùy theo từng trường hợp khác nhau. Còn nếu xác định được là đường dây điện ở phía sau công tơ điện thì sẽ là lỗi của khách hàng sử dụng điện. Vì liên quan đến thiết kế kỹ thuật không đảm bảo về chiều cao cũng như độ chắc chắn, gây ra việc rớt dây điện. Về việc khởi kiện, người bị hại có quyền khởi kiện bên gây ra thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do bên sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo Điều 601 BLDS năm 2015.• Tây Ninh: Hình nộm CSGT phát huy hiệu quả bất ngờ Những ngày gần đây, trên tuyến Quốc lộ N2 đoạn qua xã Thạnh Hóa (tỉnh Tây Ninh), nhiều người tham gia giao thông không khỏi bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh các “chiến sĩ CSGT” đứng ven đường trong tư thế cầm thiết bị đo tốc độ. Tuy nhiên, khi tiến lại gần, không ít tài xế mới “ngã ngửa” nhận ra đó chỉ là hình nộm được tạo dựng giống hệt người thật. Theo ghi nhận, các hình nộm này được bố trí sát lề đường, mặc trang phục CSGT, cầm thiết bị bắn tốc độ như đang làm nhiệm vụ. Với tạo hình chân thực, mô hình dễ khiến người đi đường nhầm tưởng có lực lượng chức năng đang kiểm tra, từ đó chủ động giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực. Trung tá Trần Linh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT tỉnh Tây Ninh, cho biết đây là một trong những hình thức tuyên truyền trực quan mới mà đơn vị đang triển khai. Mô hình kết hợp giữa cảnh báo trực quan và hoạt động tuần tra thực tế đã bước đầu phát huy hiệu quả trong việc nhắc nhở người dân chấp hành quy định về tốc độ. Theo Trung tá Linh, việc sử dụng hình nộm là biện pháp tuyên truyền sinh động, tạo hiệu ứng tâm lý mạnh đối với người điều khiển phương tiện. Chỉ cần nhìn thấy từ xa, nhiều tài xế đã chủ động giảm ga, hạn chế tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu - một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Mô hình này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trong cộng đồng. Nhiều người dân địa phương cho rằng đây là cách làm “lạ mắt” nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Ông Nguyễn Văn Hai (xã Thạnh Hóa) chia sẻ từ khi xuất hiện hình nộm CSGT, tình trạng xe chạy nhanh qua khu vực đã giảm đáng kể, giao thông trở nên trật tự hơn. Ông cũng đề xuất nên nhân rộng mô hình này trên nhiều tuyến đường khác để nâng cao ý thức của người dân. Bên cạnh việc triển khai hình nộm, lực lượng CSGT vẫn duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trực tiếp trên Quốc lộ N2. Các tổ công tác vẫn thực hiện nhiệm vụ bắn tốc độ, đảm bảo tính răn đe và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. HUỲNH DU Nữ sinh bị dây điện cứa cổ khi di chuyển trên đường ven biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới. Ảnh: MINH TRƯỜNG Mô hình CSGT bắn tốc độ trên Quốc lộ N2 có hình dáng, trang phục như thật khiến nhiều người đi đường bất ngờ. Ảnh: CSGT

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 16-4-2026 phapluat@phapluattp.vn NGUYỄN QUÝ - LÊ THOA Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định một trong những định hướng then chốt để đưa đất nước phát triển trong giai đoạn 20262030 chính là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Điều này một lần nữa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu nhậm chức trước Quốc hội vào sáng 7-4. Phân tích bối cảnh thế giới và trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định mục tiêu ưu tiên hàng đầu của ông trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Theo đó, ông sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường; nền quốc phòng - an ninh toàn dân, toàn diện và hiện đại; hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xã hội phát triển, đoàn kết, văn hóa và nhân văn… Đặc biệt, xây dựng kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân, kết quả công việc phải hiệu quả, thực chất trong toàn hệ thống chính trị. Kỷ nguyên mới, tư duy lập pháp mới Để hiện thực hóa định hướng chiến lược trên, chương trình hành động của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã vạch ra những nội dung cụ thể, bắt đầu từ việc thực hiện Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong kỷ nguyên mới và tiếp tục triển khai Nghị quyết 27 về xây dựng Nhà nước pháp quyền. Song song đó, phát triển, vận hành hiệu quả cổng pháp luật quốc gia trên môi trường số để người dân và doanh nghiệp tiếp cận pháp luật cũng như giải quyết các kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật một cách thuận tiện… trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ “bảo đảm, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”. “Như vậy, nếu Nghị quyết 27 định hình khuôn khổ chính trị - pháp lý tổng thể của Nhà nước pháp quyền thì Nghị quyết 66 tập trung vào chất lượng và hiệu quả của công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Hai nghị quyết có mối quan hệ bổ sung cho nhau: Một bên là cải cách quy trình và kỹ thuật thể chế; bên kia là hoàn thiện cấu trúc quyền lực và cơ chế kiểm soát quyền lực” - ThS Hiếu nhận định. Theo ông Hiếu, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, sự vận động của lợi ích kinh tế ngày càng đa dạng, phức tạp. Nếu thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả, thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình, nguy cơ lạm quyền, tham nhũng, lợi ích thời hoàn thiện cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài vào các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó là hoàn thiện pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí và quản lý tài sản công. Đặc biệt, BCH Trung ương yêu cầu phải có một hệ thống đo lường chất lượng thực thi pháp luật được thiết lập tại các bộ, ngành, địa phương, lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. TS Nguyễn Đức Quyền, chuyên gia quản lý công, Học viện Cán bộ TP.HCM, nhấn mạnh trong Nhà nước pháp quyền XHCN, việc chuẩn hóa vị trí việc làm và trọng dụng nhân tài không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật về quản lý nhân sự, mà chính là trọng tâm quyết định của bộ máy công quyền. “Trong nhiều năm qua, tôi nhận thấy một nghịch lý khi chúng ta có một đội ngũ hùng hậu nhưng đôi khi lại rơi vào tình trạng vừa thừa vừa thiếu. Việc hoàn thiện đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ chính là cuộc đại phẫu cần thiết để chấm dứt tình trạng này” - TS Quyền nói. Theo ông, trong Nhà nước pháp quyền, mọi mắt xích vận hành chuẩn xác theo pháp luật. Vị trí việc làm chính là bản đồ của tổ chức. Khi bản đồ này tường minh, mỗi cán bộ sẽ biết rõ mình là ai, quyền hạn đến Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu trước đại hội. Ảnh: TTXVN Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ThS Nguyễn Đức Hiếu, ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM, nhận định trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, pháp luật không chỉ đóng vai trò “quản lý” mà phải trở thành thiết chế kiến tạo phát triển ở nước ta. Chính Nghị quyết 66 đã nhấn mạnh yêu cầu “Đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển”. Đây là một chuyển dịch tư duy quan trọng: Từ coi pháp luật chủ yếu là “công cụ quản lý” sang “nền tảng thể chế phát triển quốc gia” trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết 66 đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế từ thực tiễn như chất lượng pháp luật chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn; còn có những quy định chồng chéo, mâu thuẫn, chưa rõ ràng, cản trở việc thực thi, không thuận lợi cho việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút và khơi thông nguồn lực đầu tư. Việc nhận diện rõ các “điểm nghẽn thể chế” này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải cải cách đồng bộ từ khâu hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện. Đặc biệt, trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng và tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, pháp luật Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu tương thích, minh bạch và ổn định. Nếu pháp luật thiếu nhất quán hoặc khó dự đoán, chi phí tuân thủ sẽ tăng cao, môi trường đầu tư bị ảnh hưởng và niềm tin thị trường suy giảm. Do đó, thực hiện Nghị quyết 66 không chỉ là hoàn thiện kỹ thuật lập pháp, mà còn là bảo đảm an ninh pháp lý cho nền kinh tế, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người dân. Song song đó, Nghị quyết 27 đặt ra định hướng chiến lược về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết xác định rõ yêu cầu “thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhóm sẽ gia tăng. Nghị quyết 27 đã cảnh báo yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ quyền lực nhà nước; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm mọi quyền lực đều được ràng buộc bằng trách nhiệm và cơ chế giám sát. Điều này khẳng định xây dựng Nhà nước pháp quyền không chỉ là hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, mà còn là thiết lập cơ chế vận hành quyền lực hợp lý, minh bạch và chịu sự kiểm soát. Từ đó, ThS Hiếu nhấn mạnh việc thực hiện đồng bộ Nghị quyết 66 và Nghị quyết 27 không chỉ là nhiệm vụ chính trị theo chương trình hành động của BCH Trung ương, mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo đảm ổn định thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và củng cố niềm tin xã hội. Chỉ khi pháp luật được xây dựng trên cơ sở khoa học, được thực thi nghiêm minh và quyền lực nhà nước được kiểm soát hiệu quả, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam mới thực sự trở thành nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Từ tư duy “việc chọn người” đến “người đáp ứng việc” Song hành với những chủ trương trên, trong chương trình hành động, BCH Trung ương Đảng cũng chú trọng yêu cầu hoàn thiện các đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ, đồng Thực hiện đồng bộ Nghị quyết 66 và Nghị quyết 27 không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo đảm ổn định thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và củng cố niềm tin xã hội. Định hình Nhà nước pháp kỷ nguyên mới LTS: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vấn đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới. Tuy nhiên, làm thế nào để thực hiện những định hướng, nhiệm vụ mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra là một bài toán lớn. Loạt bài nhằm làm rõ những chuyển động Đại hội XIV của Đảng xác định hoàn thiện Nhà nước pháp quyền là một trong những định hướng then chốt để tạo động lực phát triển cho kỷ nguyên mới. Xây dựng Nhà nước pháp quyền từ Văn kiện Đại hội XIV - Bài 1

