079-2026

Hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc ngày càng thực chất, đột phá hơn trang 2 trang 6+7 SỐ 079 (7650) - Thứ Sáu 17-4-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay TP.HCM: Hoàn thiện đường vành đai 2, mở rộng cầu Phú Mỹ TP.HCM phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” BHXH TP.HCM giải đáp thắc mắc về BHXH bắt buộc, lương hưu... trang 8 trang 13 trang 9 Nhà trường siết chặt quy trình bữa ăn bán trú • Hôm nay, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức talk show “Hóa giải nỗi lo bữa ăn bán trú cho học sinh”. trang 12+13 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo nền tảng pháp lý, thể chế và chính sách để đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới. Ảnh: QH Ô tô miễn kiểm định: Đề xuất phải nộp ảnh xe, thông tin chủ xe trang 14 Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN từ Văn kiện Đại hội XIV - Bài 2 CHÌA KHÓA MỞ RA KỶ NGUYÊN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 17-4-2026 Hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc ngày càng thực chất, đột phá hơn NGUYỄN THẢO Theo TTXVN, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sáng 16-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Bắc Kinh tới thăm và làm việc tại TP Nam Ninh bằng tàu cao tốc. Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh; Phó Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trần Châu và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và phu nhân. Tăng cường hợp tác kết nối giao thông Ngay trên tàu, lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc đã báo cáo nhanh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sự phát triển của ngành đường sắt Trung Quốc. Theo đó, tính đến đầu năm 2026, hệ thống đường sắt đang vận hành của Trung Quốc đạt tổng chiều dài 165.000 km. Trong đó, đường sắt cao tốc khoảng 54.000 km, dẫn đầu thế giới và chiếm hơn 70% tổng chiều dài đường sắt cao tốc toàn cầu. Từ khi ban hành “Quy hoạch mạng lưới đường sắt trung và dài hạn” (năm 2004), chỉ sau hai thập niên, Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng nên một mạng lưới đường sắt kết nối rộng khắp các khu đô thị lớn và hiện đại hàng đầu thế giới, với tỉ lệ kết nối đến các TP có 200.000 dân cư trở lên đạt 99%; hơn 130 địa phương cấp huyện trên toàn quốc đã có đường sắt. Tổng chiều dài đường sắt vận hành của Trung Quốc đã tăng từ 68.700 km trong năm 2000 lên 165.000 km hiện nay, tương đương khoảng 2,4 lần. Về lộ trình xây dựng, phát triển đường sắt từ nay đến hết năm 2035, Trung Quốc hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, chất lượng cao, với tổng chiều dài khoảng 700.000 km. Trong đó, đường sắt đạt tổng chiều dài 200.000 km, đóng vai trò chủ đạo trong tổng thể hệ thống giao thông, qua đó kết nối toàn bộ các đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, cửa khẩu biên giới, các khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng. Bày tỏ ấn tượng về quá trình phát triển mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc không chỉ là hệ thống dài nhất, mà còn được khai thác rộng rãi nhất trên thế giới và trong tương lai gần dự báo sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kết nối giao thông, bao gồm đường sắt, vì sự phát triển xanh và tăng trưởng quốc gia. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực giao thông đường sắt tốc độ cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lãnh đạo ngành đường sắt và các doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ, tham gia cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng, chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt quan trọng tại Việt Nam. Mới đây, tại buổi kiểm tra thực tế về tình hình triển khai hợp tác, kết nối đường sắt Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt là nhu cầu và là cơ hội. Nếu thực hiện tốt, quản trị đúng, đây sẽ là một trong những không gian hợp tác thiết thực, giúp giảm chi phí logistics, thời gian vận chuyển, thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế biên giới, nâng cao năng lực thông quan, giảm ùn tắc tại cửa khẩu đường bộ, đồng thời kết nối Việt Nam với mạng lưới vận tải đường sắt Á - Âu. Qua đó, đa dạng hóa tuyến vận tải quốc tế, tiếp tục giúp tăng cường liên kết kinh tế vùng, nhất là tại miền Bắc Việt Nam; tăng cường kết nối kinh tế khu vực và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng châu Á. Tiếp tục “giữ lửa”, không ngừng phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc Trước đó tối 15-4, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân đã có buổi gặp gỡ thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Bày tỏ xúc động khi gặp mặt đại diện gia đình, thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng giúp đỡ nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, các đồng chí cố vấn, chuyên gia Trung Quốc đã đồng cam cộng khổ cùng nhân dân Việt Nam. Trong đó có đồng chí Đại tướng Trần Canh, đồng chí Thượng tướng Vi Quốc Thanh đã chiến đấu kiên cường bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các nhà cách mạng tiền bối để cùng giành được những thắng lợi quyết định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc các đồng chí Trung Quốc đã giúp Việt Nam rất nhiều cả sức người, sức của, là hậu phương lớn của cách mạng Việt Nam. Vui mừng thông báo về những kết quả nổi bật trong quan hệ thực chất và hiệu quả giữa hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hợp tác an ninh - quốc phòng ngày càng thực chất hơn. Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông cũng có nhiều đột phá mới bên cạnh việc duy trì các cuộc tiếp xúc mật thiết giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên toàn cầu. Bên cạnh đó, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân diễn ra sôi động. Có thể nói quan hệ hai Đảng, hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp, sâu sắc và toàn diện nhất trong nhiều thập niên qua. Nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng, bạn bè truyền thống, đang chung tay xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn và khẳng định luôn trân trọng các đồng chí, các bạn như người thân trong gia đình. Ông nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn thời gian tới, thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục “giữ lửa”, truyền cảm hứng cho các thế hệ kế cận viết tiếp những trang sử hữu nghị của quan hệ hai nước.• Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lãnh đạo ngành đường sắt và các doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ, tham gia cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng, chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt quan trọng tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kết nối giao thông, bao gồm đường sắt, vì sự phát triển xanh và tăng trưởng quốc gia. Lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trên tàu cao tốc đi thăm TP Nam Ninh. Ảnh: TTXVN Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex (Nhật Bản). Ảnh: VGP Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở Chiều 16-4, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex (Nhật Bản). Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn ông Honna Hitoshi và các thành viên trong đoàn; đồng thời đánh giá cao chương trình đào tạo cán bộ do Bộ Nội vụ Việt Nam và Tập đoàn Erex (Nhật Bản) phối hợp triển khai theo thỏa thuận từ năm 2022, tập trung nâng cao năng lực quản lý công, nhất là đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, công chức trẻ và cán bộ nữ. Thông qua chương trình hợp tác, gần 300 cán bộ, lãnh đạo cấp địa phương của Việt Nam đã được cử sang Nhật Bản học tập, bồi dưỡng. Sau đào tạo, đội ngũ này phát huy tốt năng lực tại cơ sở; khoảng 60% cán bộ trẻ đã được bố trí vào các vị trí cao hơn, cho thấy hiệu quả thiết thực của chương trình. Phó Thủ tướng khẳng định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho chính quyền địa phương cũng như các bộ, ngành Trung ương là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ Việt Nam. Những chương trình hợp tác quốc tế thiết thực như với Tập đoàn Erex đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Ông Honna Hitoshi cho biết Tập đoàn Erex mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo ông, đào tạo nguồn nhân lực là hoạt động mang ý nghĩa lâu dài, là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững; vì vậy, Erex sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các chương trình hợp tác, qua đó đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. (Theo baochinhphu.vn)

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 17-4-2026 TS Nguyễn Thị Thiện Trí cho rằng cần có lộ trình cho sự rời đi của lực lượng không chuyên trách. THANH TUYỀN Thực hiện quy định chấm dứt sử dụng người hoạt động không chuyên trách (HĐKCT) ở cấp xã từ ngày 31-5, nhiều phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM đã chủ động rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này. Lãnh đạo TP.HCM nhìn nhận đội ngũ này là nguồn lực quan trọng của địa phương. Vì vậy, Thành ủy TP.HCM đã lập bốn đoàn khảo sát thực tế để đánh giá việc phân công, bố trí công tác đối với người HĐKCT. Từ đó nghiên cứu, xây dựng phương án tuyển dụng lại, bố trí phù hợp với những trường hợp đủ tiêu chuẩn. Mong có phương án, chính sách hợp lý Anh NQH có gần 11 năm làm việc trong lĩnh vực địa chính - xây dựng tại một phường thuộc TP.HCM cũ. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, anh H tiếp tục gắn bó tại Phòng Kinh tế - hạ tầng - đô thị phường Hiệp Bình. Anh H nói chưa bao giờ nghĩ đây là công việc tạm thời, bởi khối lượng công việc chuyên môn rất lớn, số đầu việc phải giải quyết mỗi ngày không khác gì một công chức. Ủng hộ chủ trương tinh gọn bộ máy, anh H mong chính quyền TP có cơ chế chuyển tiếp hợp lý với những người có năng lực. Với những người không đủ điều kiện tuyển dụng lại, anh kỳ vọng TP có phương án hỗ trợ, chuyển đổi công việc cho họ trong thời gian đầu sau nghỉ việc. Ông Nguyễn Phúc Đức phụ trách công tác tuyên giáo tại Đảng ủy phường Tăng Nhơn cuộc sống phía trước” - ông Đức chia sẻ. Áp lực tăng trên vai đội ngũ hiện hữu Phường Hiệp Bình với dân số hơn 215.000 người nhưng hiện có 154 cán bộ, công chức, người HĐKCT. Trong đó, 51 người HĐKCT đang tham gia công việc ở các khối Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và đều có trình độ ĐH trở lên. Tính trung bình mỗi công chức phường phải phục vụ hơn 2.000 người dân. Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Võ Thanh Bình đánh giá đội ngũ này “chịu nhiệt” tốt, am hiểu địa phương, có năng lực thực tiễn. Nếu dừng sử dụng, áp lực công việc sẽ nặng gánh hơn cho cán bộ, công chức, ảnh hưởng đến sự ổn định của cấp phường. Trưởng Phòng Kinh tế - hạ tầng - đô thị một phường tại TP.HCM cho biết phòng đang đảm nhận hơn 185 đầu việc TP.HCM tìm lối ra cho hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách Phú, cũng có hơn tám năm làm việc ở vị trí không chuyên trách. Ngoài công việc chuyên môn, ông còn đảm nhận nhiều đầu việc khác. Ông Đức ủng hộ chủ trương tinh gọn bộ máy nhưng cũng mong TP có cơ chế tiếp nhận những người có kinh nghiệm, năng lực, có sự gắn bó với người dân tiếp tục được bố trí phù hợp. “Có những người gắn bó hơn 20 năm, anh em lăn xả trong dịch COVID-19 hay cao điểm thực hiện chính quyền hai cấp. Tôi mong TP có phương án hợp lý, quan tâm tới những người không đủ điều kiện tiếp nhận trở lại, có chính sách hỗ trợ các cơ hội việc làm khác, bởi họ còn phải lo cho nhưng chỉ có bốn cán bộ, công chức và năm người HĐKCT. “Có đội ngũ này như thêm tay thêm chân. Nếu cắt giảm đột ngột sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung” - vị trưởng phòng nêu. Nhiều lãnh đạo phường, xã cho rằng việc tinh giản biên chế trong thời gian ngắn đang tạo áp lực lớn đối với cấp phường, trong khi lực lượng người HĐKCT đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Cấp xã cũng đề xuất TP xem xét tuyển dụng hoặc bố trí công tác phù hợp đối với người HĐKCT có năng lực, kinh nghiệm vào làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập, Trung tâm cung ứng dịch vụ công hay Ban quản lý dự án cấp phường… Dự kiến TP.HCM có hơn 5.000 người HĐKCT cấp phường, xã nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31-5. Sở Nội vụ TP.HCM thông tin đang tham mưu UBND TP kế hoạch tuyển dụng theo hướng phân cấp cho Tuyển làm cộng tác viên thực hiện Nghị quyết 57 Tại buổi sơ kết thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến khoa học công nghệ và chuyển đổi số ngày 14-4, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng đề xuất tuyển dụng cán bộ đoàn không chuyên trách cấp xã nghỉ việc làm cộng tác viên thực hiện Nghị quyết 57. Đội ngũ này sẽ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, số hóa, làm sạch dữ liệu địa phương… vì có thế mạnh về công nghệ. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nói có thể cân nhắc đề xuất này. Việc này vừa giúp giữ chân những người từng đồng hành cùng TP.HCM, vừa tạo điều kiện để họ phấn đấu thành công chức, viên chức khi TP có cơ chế riêng. TP.HCM đang xây dựng phương án tuyển dụng lại, bố trí công việc phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách đủ tiêu chuẩn. các sở, ngành, đơn vị và địa phương. Nơi nào thiếu biên chế sẽ được chủ động tuyển dụng. Sở cũng nghiên cứu phối hợp tổ chức các sàn giao dịch việc làm, tư vấn, hỗ trợ để tạo điều kiện cho đội ngũ này. Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM yêu cầu địa phương đánh giá sát năng lực, hiệu quả công việc, chuyên môn của người HĐKCT, phù hợp với vị trí muốn tuyển dụng để có sự sắp xếp phù hợp nhất. Cần lộ trình phù hợp TS Nguyễn Thị Thiện Trí, giảng viên khoa Luật hành chính - nhà nước Trường ĐH Luật TP.HCM, đánh giá người HĐKCT là lực lượng đóng góp thầm lặng, giúp bộ máy ở cơ sở vận hành trơn tru, hiệu quả. Theo bà Trí, khi cấp chính quyền cơ sở được phân cấp nhiều nhiệm vụ có tính chuyên môn cao, việc chuẩn hóa về chuyên môn với đội ngũ công chức là tất yếu. “Đây không đơn thuần là hiệu quả công việc mà còn là hình ảnh, bộ mặt và uy tín của chính quyền cấp cơ sở trong tiếp xúc, giao dịch với người dân” - TS Trí nhìn nhận. Tuy nhiên, TS Trí cho rằng cần có lộ trình cho sự rời đi của lực lượng không chuyên trách. Điều này là cần thiết để hỗ trợ trong thời gian đầu khi các lực lượng chuyên môn ở các xã, phường vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. TS Trí cũng phân tích thêm rằng việc tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm mới chỉ được thực hiện đồng bộ và thống nhất từ sau tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, tuyển dụng được ngay và đầy đủ các vị trí chuyên môn sẽ khó khăn do phụ thuộc vào đầu vào của ứng viên dự tuyển. Do đó, một số vị trí chuyên môn cấp xã ban đầu chưa có người đảm nhận như kế toán, xây dựng, công thương… Trước khó khăn nêu trên, việc xem xét giữ lại người HĐKCT cấp xã tại một số vị trí chưa có công chức chuyên môn phụ trách là cần thiết và hợp lý. “Cần lắng nghe nhu cầu của từng xã, phường để tránh áp dụng cơ học, làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành ở cấp cơ sở và ảnh hưởng đến thành quả bước đầu của mô hình chính quyền hai cấp” - TS Trí nhận định.• Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý 4 vấn đề cốt lõi Chiều 16-4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I-2026 Vụ Địa bàn VIII. Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, cho biết quý I-2026, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong quý I-2026 trên địa bàn năm tỉnh, TP vùng ĐBSCL và Đảng ủy Quân khu 9. Ông yêu cầu chú trọng một số vấn đề. Một là những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức bộ máy và hoạt động của UBKT cấp tỉnh, cấp ủy, UBKT cấp xã sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai, công tác giám sát thường xuyên và tháo gỡ điểm nghẽn phát triển thời gian qua, vì sao đến nay vẫn còn 44 nhiệm vụ quá hạn, chưa hoàn thành ở 4/5 tỉnh, TP… “Nhìn lại bức tranh kinh tế của quý I-2026 có thể thấy khu vực ĐBSCL có mức tăng trưởng ở cuối, như vậy vai trò của công tác kiểm tra giám sát của Đảng, của ngành như thế nào để tháo gỡ khó khăn, đề nghị nghiên cứu thảo luận, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ, làm thế nào có sự chuyển biến trong quý II tới” - ông Thành nêu. Thứ ba, việc thực hiện các thông báo kết luận của UBKT Trung ương ở một số nơi vẫn chưa triệt để, đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và cam kết tiến độ hoàn thành. Thứ tư, có 3/6 đơn vị chưa thực hiện đầy đủ báo cáo; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tiến tới giám sát dữ liệu thì một số đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở còn rất chậm, cần làm rõ do năng lực, nhận thức hay do hạ tầng để có giải pháp trong quý II. NHẪN NAM Đoàn viên, người hoạt động không chuyên trách phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM hỗ trợ người dân cập nhật thông tin, dữ liệu đảng viên. Ảnh: THANH THÙY Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 17-4-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24-4-2026. Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22-12-1992. Tháng 10-2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác hợp tác chiến lược. Tháng 12-2022, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hiện nay, hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị. Quan hệ quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh, các cơ chế đối thoại được triển khai thường xuyên. Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3 và thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam. VIẾT THỊNH Tin vắn • Khởi tố 2 người cho vay lãi nặng qua mạng. Ngày 16-4, Công an TP Huế cho biết đã khởi tố Nguyễn Ngọc Tuấn và Phạm Huỳnh Thanh Trúc về hành vi chuyên cho vay trả góp qua mạng với lãi suất cao. NGUYỄN DO • Bắt tạm giam 1 trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ. Ngày 16-4, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam ông Vũ Đức Dân, trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, liên quan đến tiền dịch vụ môi trường rừng. LÊ KIẾN • Mưa giông, lốc xoáy giật bay mái nhà ở Quảng Trị. Ngày 16-4, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết chiều tối hôm trước, địa bàn xảy ra mưa giông kèm lốc xoáy khiến nhiều mái nhà bị thổi bay, tường rào đổ sập, thiệt hại nhiều tài sản. MINH TRƯỜNG Ngày 16-4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Thủ tướng Lawrence Wong chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Ông bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore phát triển mạnh mẽ, thực chất. Cảm ơn Thủ tướng Lawrence Wong đã gửi thư và điện đàm chúc mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Singapore. Thủ tướng đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế; mở rộng và nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao. Thủ tướng Lawrence Wong nhất trí cao với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng, khẳng định Singapore sẵn sàng triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất. Ông nhấn mạnh mong muốn tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh, góp phần vào hòa bình và phát triển khu vực. Hai Thủ tướng nhất trí củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp; sớm triển khai cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền năm 2026 và hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng. Hai bên khẳng định ưu tiên nguồn lực triển khai chương trình hành động về Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030. VIẾT THỊNH Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có quyết định giao quyền giám đốc Sở QH-KT TP.HCM. Theo đó, ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM, được giao quyền giám đốc Sở QH-KT TP.HCM, cho đến khi có quyết định bổ nhiệm giám đốc sở này của cấp có thẩm quyền. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM, giữ chức phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TP.HCM. Ông Trương Trung Kiên sinh năm 1974, quê Hà Nội; trình độ: Tiến sĩ quy hoạch, cử nhân chính trị. Trong quá trình công tác, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí như phó giám đốc Sở QH-KT TP.HCM, phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, trưởng Ban Đô thị, HĐND TP.HCM, chủ tịch UBND quận Thủ Đức. Hiện Sở QH-KT TP.HCM đang có ba phó giám đốc gồm bà Dương Thảo Hiền, ông Phan Văn Tuấn và ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh. LÊ THOA Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: VGP Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Ông Trương Trung Kiên làm Quyền giám đốc Sở QH-KT TP.HCM Ngày 16-4, UBND phường Diên Hồng, TP.HCM, tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Trường ĐH Hùng Vương cùng Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng sự. Tại chương trình, đại diện lãnh đạo ba đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, tăng cường năng lực pháp lý, chuyển đổi số và ứng dụng AI. Cùng với đó tư vấn, hoàn thiện pháp lý cho các dự án phát triển, chuẩn hóa hệ thống quản lý, thúc đẩy hợp tác cộng đồng và xây dựng thương hiệu địa phương và kết nối nguồn lực giữa chính quyền - nhà trường - doanh nghiệp nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Luật sư Nguyễn Tri Thắng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng sự, cho biết thời gian tới sẽ tổ chức tư vấn và tuyên truyền pháp luật tại phường Diên Hồng, giúp cán bộ, người dân nắm được các chủ trương, chính sách. Luật sư Nguyễn Tri Thắng cho biết công ty sẽ phối hợp với Trường ĐH Hùng Vương nghiên cứu các đề án pháp luật và xã hội, góp phần giúp cho chiến lược phát triển của phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025-2030 đạt nhiều kết quả tích cực. THANH TUYỀN Phường Diên Hồng - TP.HCM hợp tác với trường học, công ty luật để kết nối nguồn lực địa phương Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Đại hội đồng IPU-152 tại Istanbul Tối 15-4 theo giờ địa phương, tại TP Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152). Đại hội đồng lần này có chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus khẳng định Đại hội đồng IPU-152 là sự kiện có tầm quan trọng lịch sử. Ông nhấn mạnh cộng đồng quốc tế có trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình, công lý vì thế hệ tương lai. Điều này cần thực hiện qua hành động hướng tới người dân thay vì chỉ qua các phát biểu hay sáng kiến. Ông kêu gọi xây dựng cấu trúc quan hệ quốc tế mới công bằng, hiệu quả hơn trong các lĩnh vực chính trị, an ninh và kinh tế. Đại hội đồng IPU-152 diễn ra từ ngày 15 đến 194-2026. Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung. (Theo baochinhphu.vn) Doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực hàng không, hạ tầng Sáng 16-4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tiếp đoàn doanh nghiệp thuộc Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) do bà Penny Burtt, Chủ tịch Boeing khu vực Đông Nam Á, làm trưởng đoàn để trao đổi về hợp tác trong các lĩnh vực giao thông và xây dựng. Tại buổi làm việc, bà Penny Burtt cho biết đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn trao đổi về các phương thức hỗ trợ Việt Nam với trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Trong đó, triển khai hiệu quả các dự án hạ tầng trọng điểm, phát triển nhà ở xã hội, cũng như xây dựng khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định cho thị trường nhà ở, đô thị và bất động sản… Đại diện các doanh nghiệp vận tải như FedEx, Atlas Air Worldwide và UPS cho biết dự kiến mở rộng đầu tư, phát triển hoạt động vận tải hàng hóa và logistics tại Việt Nam, đặc biệt là vận tải hàng không. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao sự quan tâm và đóng góp của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua. Bộ Xây dựng mong muốn tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ trong hạ tầng giao thông như sân bay, cảng biển, đường sắt mà còn ở các lĩnh vực như phát triển đô thị bền vững, vật liệu xây dựng, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực. VIẾT LONG Đồng Nai công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ Sáng 16-4, tỉnh Đồng Nai chủ trì hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai. Hội nghị đã công bố quyết định ngày 13-4 của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh. Trước đó, ông Nguyễn Tuấn Anh là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giám đốc Sở NN&MT. Hội nghị đồng thời công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Trần Vũ Hoài Hạ, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Ông Hạ giữ chức phó bí thư Đảng ủy xã Đak Lua và được bầu giữ chức chủ tịch UBND xã Đak Lua nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị cũng công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về điều động ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, thời gian bổ nhiệm là năm năm... VŨ HỘI

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 17-4-2026 NGUYỄN YÊN Liên quan đến vụ “đi làm vài ngày về thấy nhà bị chiếm ở Quảng Ngãi”, ngày 16-4, ông Trần Đình Trường, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, đã có phản hồi về vụ việc. Theo dõi, đôn đốc giải quyết vụ việc theo thẩm quyền Theo ông Trần Đình Trường, sau khi vụ việc xảy ra và các cơ quan chuyển đơn đề nghị xử lý, UBND phường đã chuyển công an phường giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và các cơ quan theo quy định. PV tiếp tục đặt một số câu hỏi liên quan đến trách nhiệm quản lý địa bàn, trách nhiệm địa phương... Ông Trường cho hay theo thẩm quyền giải quyết đơn, UBND phường có nhiều văn bản xử lý, đôn đốc giải quyết đơn của ông Nguyễn Nhất Duy và bà Lương Thị N (hai đương sự có liên quan đến vụ việc) gửi cho cơ quan công an, cơ quan thi hành án (THA). Hiện nay, công an phường đang xác minh về thời điểm xây dựng nhà, chủ thể xây dựng… và đã báo cáo công an tỉnh để chỉ đạo xử lý. “Vụ việc này rất phức tạp, liên quan đến việc giải quyết UBND phường đã chuyển công an phường giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và các cơ quan theo quy định. Vụ đi làm vài ngày về thấy nhà bị chiếm: Các bên nói gì? Bà N (ở trong căn nhà) khẳng định mình là chủ căn nhà; chính quyền nói đang tích cực giải quyết, giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi nói đã cho kiểm tra vụ việc... khiếu nại của bà N đối với cơ quan THA trong việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Do đó, trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết vụ việc theo thẩm quyền” - ông Trường thông tin. Công an phường Nghĩa Lộ thì cho hay vụ việc đang được điều tra, hiện chưa thể thông tin. Chiều 16-4, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, thông tin ông đã nắm vụ việc vào sáng cùng ngày, hiện đã cho cơ quan điều tra kiểm tra lại. “Tôi đã cho rà soát lại nội tình vụ việc thế nào, trên cơ sở phản ánh của người khiếu nại và trình tự giải quyết theo quy định của pháp luật” - Thiếu tướng Hồ Song Ân nói và cho biết đang kiểm tra lại phường (công an phường - PV) giải quyết vụ việc thế nào. “Tôi mua, có giấy tờ, chứng từ đàng hoàng” Trong quá trình tìm hiểu, PV được biết bà N sau khi chiếm lại căn nhà thì cho một người khác thuê và ở trong nhà 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ. Tuy nhiên, để làm rõ vụ việc, PV nhiều lần tìm đến căn nhà để tìm hiểu về người ở bên trong nhưng không thành. Đến sáng 16-4, PV tiếp tục trở lại căn nhà 118 Bà Triệu thì gặp một phụ nữ ở trong nhà. Bà này tự xưng mình là Lương Thị N. “Nhà đây tôi mua, có giấy tờ, chứng từ đàng hoàng, xin phép xây dựng và ở đã 10 năm nay. Tôi mua căn nhà năm 2016, giá 1,7 tỉ đồng, chồng tiền tại ngân hàng. Tôi ra công chứng, đi xóa thế chấp, sang tên căn nhà là bình thường. Sau đó, tôi mới xây dựng nhà ở” - bà N nói. Trong khi đó, ông Nguyễn Nhất Duy cho rằng ông trúng đấu giá căn nhà hợp pháp nên việc bị chiếm nhà đã xâm phạm đến quyền lợi của ông. Đến khi ở được hơn bảy tháng, ông chỉ bị chiếm mất nhà khi rời nhà đi làm. Trúng đấu giá căn nhà 2,3 tỉ đồng Theo hồ sơ, căn nhà tại 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi cùng quyền sử dụng đất thửa số 21, tờ bản đồ số 4 trước đó thuộc sở hữu của ông Trần Văn Hoàng và bà Phan Thị Hà. Sau khi hai người này ly hôn, tài sản này bị kê biên để đảm bảo thi hành nghĩa vụ dân sự. Quá trình xử lý tài sản phát sinh tranh chấp khi ông Hoàng và bà Hà chuyển nhượng cho bà Lương Thị N vào năm 2016. Tuy nhiên, sau khi chấp hành viên THA dân sự TP Quảng Ngãi cũ có đơn khởi kiện, tòa án các cấp đã tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu, đồng thời hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan. Tháng 3-2024, tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 21, tờ bản đồ số 4, diện tích 90 m2, địa chỉ 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ được tổ chức bán đấu giá. Thời điểm trên, ông Nguyễn Nhất Duy trúng đấu giá hơn 2,3 tỉ đồng. Đến tháng 12-2024, Chi cục THA dân sự TP Quảng Ngãi cũ thuộc Cục THA dân sự tỉnh Quảng Ngãi có quyết định cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá. Đồng thời, cơ quan này tiến hành cưỡng chế THA đối với bà N, giao tài sản trúng đấu giá cho ông Duy. Sau khi dọn vào ở được khoảng bảy tháng, đến tháng 7-2025, ông Duy khóa cửa đi làm ở Đắk Lắk. Đến ngày 3-102025, căn nhà bị phá khóa cửa chính. Từ thời điểm này, căn nhà ông Duy trúng đấu giá bị chiếm dụng trái phép cho đến nay. Theo tìm hiểu, sau khi phá khóa căn nhà 118 Bà Triệu, bà N không trực tiếp vào ở mà cho một người khác thuê lại và ở đến bây giờ. Bà N khẳng định mình ở trong căn nhà 118 Bà Triệu và cho biết bà chính là chủ của căn nhà. Ảnh: NY TP.HCM: Bắt tạm giam người xây gần 50 căn nhà trên đất tranh chấp Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng (56 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra tại phường Tân Khánh, TP.HCM. Theo hồ sơ, khu đất xảy ra tranh chấp có diện tích 6.465 m2, thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16, trước đây được UBND huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương Minh K (56 tuổi, ngụ TP.HCM) từ năm 1999. Đến năm 2017, ông Hoàng cùng một số người đã chiếm một phần diện tích đất này để xây dựng nhà tạm, dẫn đến tranh chấp với ông K. Năm 2019, ông K khởi kiện ra tòa. Trong quá trình giải quyết vụ án, tòa án đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc ông Hoàng không được tiếp tục xây dựng trên khu đất. Tuy nhiên, ông Hoàng vẫn tiếp tục xây dựng trái phép. Thời điểm này, trên khu đất đã xuất hiện bảy căn nhà cấp 4 cùng một dãy phòng trọ. Đến năm 2020, khi cơ quan thi hành án thông báo buộc tháo dỡ các công trình vi phạm, số lượng công trình đã tăng lên 25 căn nhà cấp 4, hai dãy phòng trọ hoàn thiện và năm căn nhà đang xây dựng. Sau đó, ông Hoàng khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông K nhưng yêu cầu này đã bị tòa án bác. Thời điểm này, tổng số căn nhà xây dựng trái phép trên khu đất đã lên đến 48 căn. Đến năm 2023, tòa án phục hồi giải quyết vụ kiện của ông K. Tháng 7-2024, tòa án xét xử sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, buộc ông Hoàng và những người liên quan tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại đất cho nguyên đơn. Cuối tháng 2-2025, tòa án đã có văn bản kiến nghị cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự đối với các sai phạm của ông Hoàng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. NGUYỄN TÂN - PHẠM HẢI Công an TP.HCM bắt giam 3 người sản xuất thuốc Đông y giả Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang (cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 3-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện một người vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn lưu thông trên đường Âu Cơ nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Từ lời khai của người này, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, khám xét và triệt phá một cơ sở sản xuất thuốc giả hoạt động tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM. Tại các địa điểm kiểm tra, công an thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm, khoảng 790 kg viên nén, viên nang cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất. Kết quả điều tra xác định từ năm 2021, Thái Chánh Kiên tổ chức sản xuất thuốc Đông y không phép. Đến cuối năm 2024, người này chuyển sang sản xuất thuốc giả, in nhãn mác có nguồn gốc nước ngoài nhằm đánh lừa người tiêu dùng để tung ra thị trường. Kiên được xác định giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất. Thái và Khang tham gia với vai trò giúp sức, chủ yếu trong việc thiết kế, in ấn bao bì, tem nhãn cho các sản phẩm giả. Đáng chú ý, một số sản phẩm được xác định có trộn Paracetamol - hoạt chất thường dùng trong thuốc giảm đau, hạ sốt. Việc sử dụng không kiểm soát, không đúng liều lượng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng. N.TÂN “Để đấu giá mua căn nhà đó, gia đình tôi đã vay mượn khắp nơi. Tuy nhiên, vừa khóa cửa đi làm thì họ vào chiếm. Nhà cửa của mình nhưng lại không ở được, không thể làm gì khác khiến gia đình gặp nhiều khó khăn” - ông Nguyễn Nhất Duy nói.• Công an khởi tố ông Lê Văn Hoàng. Ảnh: H.TÂM

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 17-4-2026 phapluat@phapluattp.vn Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Cao Vũ Minh (ảnh), Trưởng bộ môn Luật hành chính - nhà nước, khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng cải cách thể chế với trọng tâm là nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, tăng cường kỷ luật, kiểm soát quyền lực và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng sẽ củng cố niềm tin thể chế, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Vai trò nền móng của thể chế . Phóng viên: Thưa PGS, Đại hội XIV được xem là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh đó, ông nhìn nhận như thế nào về vai trò của cải cách thể chế? + PGS-TS Cao Vũ Minh: Văn kiện Đại hội XIV xác định rõ yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, trong đó cải cách thể chế được đặt ở vị trí trung tâm, giữ vai trò đột phá, mang tính nền tảng để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Cải cách thể chế không chỉ là yêu cầu cải cách quản lý, mà là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với năng lực phát triển, sức cạnh tranh và bản lĩnh tự chủ của nền kinh tế quốc gia. Việc đặt thể chế ở vị trí trung tâm của tư duy phát triển chính là sự khẳng định vai trò nền móng của thể chế đối với mọi đột phá chiến lược khác. Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, coi đây là điều kiện tiên quyết để nâng cao Việc tuân thủ kỷ luật giúp giảm thiểu rủi ro, xung đột, từ đó xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn, hiệu quả. Một xã hội có trật tự, kỷ cương, tuân thủ pháp luật nghiêm minh là một xã hội thượng tôn pháp luật. Một xã hội thượng tôn pháp luật sẽ tạo sự an toàn cho người dân xây dựng cũng như thực thi chính sách. Chống tham nhũng: Củng cố niềm tin và nguồn lực . Như ông đề cập, khi xây dựng Nhà nước pháp quyền, mối quan hệ giữa chống tham nhũng và tăng trưởng kinh tế được đặc biệt quan tâm. Bài toán này được đặt ra như thế nào trong giai đoạn tới? + Cộng đồng thế giới đã chỉ ra rằng với mức tăng 1% của tham nhũng, tăng trưởng kinh tế giảm khoảng 0,2%. Do đó, Việt Nam muốn đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn Chìa khóa mở ra kỷ nguyên bền vững năng lực quản trị quốc gia và hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. . Một điểm mới đáng chú ý trong Văn kiện Đại hội XIV là cách tiếp cận về thể chế. Ông có thể phân tích rõ hơn? + Điểm đổi mới có ý nghĩa phương pháp luận sâu sắc là Văn kiện Đại hội XIV không tiếp cận thể chế thuần túy chỉ từ góc độ xây dựng pháp luật, mà chuyển mạnh trọng tâm sang chất lượng tổ chức thực hiện pháp luật, coi đây là thước đo thực chất của Nhà nước pháp quyền XHCN. Điều này có nghĩa là thay vì chỉ chú trọng “luật được viết như thế nào”, chúng ta quan tâm nhiều hơn đến “luật được thực hiện ra sao”. Như vậy, chính chất lượng của việc thực hiện pháp luật mới là trọng tâm tạo ra sự khác biệt căn bản giữa thể chế tồn tại trên văn bản với thể chế vận hành hiệu quả trong thực tiễn. Cách tiếp cận này thể hiện sự phát triển trong tư duy lý luận của Đảng, đồng thời thể hiện quan điểm xuyên suốt là thể chế chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi pháp luật được tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán và đi vào đời sống một cách thực chất. . Để hiện thực hóa chỉ đạo “lấy thực thi làm thước đo” theo định hướng trên, cải cách thể chế cần dựa trên những trụ cột nào và nó có vai trò ra sao trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN? + Trước hết là tuân thủ kỷ luật trong thực hiện pháp luật. Kỷ luật là nền tảng cốt lõi tạo nên văn minh xã hội và bảo đảm an toàn, trật tự, giúp kiểm soát hành vi, nâng cao trách nhiệm cá nhân và thúc đẩy sự phát triển bền vững. và nhà đầu tư. Như vậy, kỷ luật và hệ quả tất yếu là trật tự không kìm hãm sự phát triển mà tạo ra hành lang an toàn cho sự sáng tạo. Thứ hai, song hành với xây dựng Nhà nước pháp quyền là chống tham nhũng. Tham nhũng là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực . Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế. Theo PGS, điều này cần được thực hiện như thế nào? + Đại hội XIV vẫn khẳng định và kiên trì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Chính vì vậy, pháp luật phải phục vụ cho việc giải phóng sức sản xuất, thúc đẩy khoa học công nghệ và nâng cao đời sống nhân dân. Không tô hồng, không lảng tránh, Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh nhiệm vụ tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn do quy định của pháp luật, coi đây là yêu cầu cấp bách nhằm giải phóng nguồn lực và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Như vậy, tư duy về xây dựng và thi hành pháp luật phải có sự thay đổi. Cụ thể, xây dựng và thi hành pháp luật phải được thay đổi theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển mạnh từ quản lý - kiểm soát sang quản trị - phục vụ, lấy kết quả và tác động thực chất đối với phát triển kinh tế - xã hội làm tiêu chí đánh giá. Bên cạnh đó, việc triển khai thi hành pháp luật cần gắn liền với kiểm soát quyền lực, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách sau khi ban hành đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhất quán và đến cùng. . Ông có thể tổng kết lại ý nghĩa của sự chuyển dịch tư duy lần này? + Việc chuyển trọng tâm từ ban hành pháp luật sang tổ chức thực hiện pháp luật cho thấy sự chuyển dịch căn bản từ tư duy pháp luật hình thức sang tư duy pháp quyền thực chất (chú trọng hiệu quả thực tế). Sự dịch chuyển này tập trung vào tính khả thi, đưa luật vào cuộc sống một cách tự nhiên mà không mất quá nhiều chi phí cho việc triển khai thi hành. Thể chế chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi pháp luật được tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán và đi vào đời sống một cách thực chất. Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh việc xây dựng kỷ luật pháp quyền và kỷ luật thực thi, chống tham nhũng và tháo gỡ điểm nghẽn nhằm củng cố niềm tin thể chế, huy động nguồn lực cho phát triển bền vững. Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo nền tảng pháp lý, thể chế và chính sách để đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới. Ảnh: QH Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN từ Văn kiện Đại hội XIV - Bài 2 NGUYỄN QUÝ thực hiện Sự chuyển dịch sang tư duy pháp quyền thực chất Phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng diễn ra sáng 20-1 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Made with FlippingBook

