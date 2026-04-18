080-2026

TP.HCMduytrìcôngviên, vườn hoa tạm trên đất trống chờ dự án BộCônganđềxuấttiếptục thu hẹp tội danh áp dụng án tử hình Người dân vui mừng được khám sức khỏe tận nhà XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN TỪ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIV - BÀI CUỐI Lấy “thực thi” làm thước đo của Nhà nước pháp quyền Xóa giấy phép con, khơi thông kinh tế SỐ 080 (7651) - Thứ Bảy 18-4-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Ngành y tế TP.HCM chính thức ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc và tầm soát bệnh miễn phí, đội chăm sóc sức khỏe liên tục đến tận nhà để khám cho người dân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG trong so nay trang 11 trang 2+3 Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trang 13 trang 9 trang 12 trang 5 trang 6+7 Bữa ăn bán trú: Bài toán niềm tin, kiểm soát chuỗi thực phẩm

2 Thời sự - Thứ Bảy 18-4-2026 thoisu@phapluattp.vn VIẾT THỊNH Ngày 17-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời TP Nam Ninh (Quảng Tây), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Tháp tùng và tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng hội kiến Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường. Ông còn dành thời gian thăm và phát biểu chính sách tại ĐH Thanh Hoa; thăm khu mới Hùng An (tỉnh Hà Bắc); thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc - ASEAN. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc; gặp gỡ thân nhân các gia đình cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc đã ở mỗi nước và bảo đảm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định và lâu dài, liên quan đến tương lai của hai nước, quan hệ hai Đảng, hai nước và sự phát triển lớn mạnh của sự nghiệp XHCN trên thế giới. Trước sự biến chuyển của thế giới, biến chuyển của thời đại và biến chuyển của lịch sử, hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc cùng nỗ lực thúc đẩy sự nghiệp XHCN ở mỗi nước phát triển mạnh mẽ, thể hiện với thế giới sức sống mạnh mẽ và triển vọng tươi sáng của chế độ XHCN. Hai bên cho rằng Việt Nam - Trung Quốc cùng chung chí hướng và con đường, chia sẻ tương lai chung, phát triển tốt quan hệ Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, toàn cục và lịch sử, là sự lựa chọn chiến lược chung của hai nước. Trung Quốc nhấn mạnh kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn. Thúc đẩy thương mại song phương gắn với kết nối hạ tầng Hai bên nhất trí tăng cường kết nối chiến lược phát triển, thực hiện tốt kế hoạch hợp tác cùng nhau thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ Hai hành lang, Một vành đai với Sáng kiến Vành đai và Con đường. Thúc đẩy thương mại song phương gắn với kết nối hạ tầng, kết nối logistics và kết nối thị trường, phát triển mạnh xây dựng các hành lang kinh tế qua biên giới, các trung tâm logistics, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, cụm công nghiệp tại khu vực biên giới và các tuyến vận tải đa phương thức, đẩy mạnh kết nối các tuyến đường sắt giữa hai nước kết nối với Trung Á và châu Âu, tăng lưu lượng vận tải hàng hóa qua các tuyến đường sắt này. Đẩy nhanh kết nối hạ tầng giữa hai nước về đường sắt, đường bộ, hạ tầng cửa khẩu; đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng mới trong hợp tác chiến lược giữa hai nước. Hai bên đánh giá cao dự án viện trợ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã hoàn thành trước thời hạn, hoan nghênh hai bên ký kết thỏa thuận thực hiện dự án hỗ trợ lập quy hoạch các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng - Hà Nội, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng, tiếp tục thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng triển khai hợp tác với Việt Nam về vốn vay, công nghệ, đào tạo, năng lực công nghiệp trong lĩnh vực đường sắt, chỉ đạo doanh nghiệp có thực lực tham gia xây dựng đường sắt. Hai bên nhất trí làm sâu sắc hợp tác trong các ngành nghề trọng điểm. Nghiên cứu triển khai hợp tác khoáng sản then chốt trên cơ sở phù hợp các quy định pháp luật và chính sách ngành nghề của mỗi nước. Tích cực tham gia xây dựng quan hệ đối tác hợp tác năng lượng sạch toàn cầu. Thúc đẩy hợp tác liên kết điện lực giữa hai nước. Tích cực triển khai hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và hợp tác phát triển công nghệ năng lượng tái tạo trên nguyên tắc thị trường và cùng có lợi. Nghiên cứu tăng cường trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực an toàn hạt nhân, cùng nâng cao mức độ an toàn tại các cơ sở hạt nhân dân dụng. Ủng hộ hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hoan nghênh các hãng hàng không của Việt Nam đưa vào sử dụng và vận hành máy bay thương mại của Trung Quốc. Hai bên nhất trí cùng nhau duy trì thương mại đầu tư tự do, cởi mở, xây dựng chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng an toàn ổn định, thành lập nhóm Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối chiến lược toàn diện Việt Nam - từng giúp đỡ Việt Nam. Đồng thời, dự chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; thăm di tích khu học xá Trung ương (Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây); dự lễ khởi động liên hoan giao lưu nhân dân biên giới Việt - Trung… Trong thời gian thăm, hai bên đã ký văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh, khai thác nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương. Kết thúc chuyến thăm, hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực cho phát huy truyền thống hữu nghị Việt - Trung, đẩy nhanh xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển, phồn vinh của khu vực và thế giới. Kế thừa, phát huy tốt tình hữu nghị truyền thống Theo tuyên bố chung, hai bên nhất trí cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đều gánh vác sứ mệnh lịch sử vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp phát triển của đất nước và vì sự tiến bộ của nhân loại. Kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của hai Đảng là bảo đảm căn bản để thực hiện hiện đại hóa XHCN tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Việt Nam tái khẳng định luôn coi quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Hai bên cần kế thừa, bảo vệ và phát huy tốt tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng và dày công vun đắp; đây là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Kiên trì nhìn nhận và phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn, kiên trì phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” và mục tiêu tổng thể “6 hơn”. Cụ thể: “Tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, kiểm soát và giải quyết bất đồng tốt hơn”, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời đại mới phát triển lành mạnh, ổn định, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Hai bên nhất trí đẩy nhanh kết nối hạ tầng giữa hai nước về đường sắt, đường bộ, hạ tầng cửa khẩu; đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng mới trong hợp tác chiến lược giữa hai nước. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đóng góp tích cực cho phát huy truyền thống hữu nghị Việt - Trung, đẩy nhanh xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển, phồn vinh của khu vực và thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

3 Thời sự - Thứ Bảy 18-4-2026 thoisu@phapluattp.vn MINH TRÚC Sáng 17-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của các bộ, cơ quan. Trình phương án cắt giảm thủ tục hành chính trước 20-4 Tại cuộc làm việc, Thủ tướng nêu rõ với vị trí, vai trò rất quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước, nhiệm vụ đặt ra cho ba cơ quan hết sức nặng nề. Do đó, các cơ quan cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ với sản phẩm đầu ra và tiến độ hoàn thành cụ thể. Thủ tướng đề nghị sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của bộ, cơ quan với tinh thần phân cấp mạnh mẽ; bảo đảm chất lượng, tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, muộn. Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cách thức xử lý công việc, một việc chỉ giao một bộ, cơ quan chủ trì, đầu mối, Thủ tướng cho biết sắp tới, Văn phòng Chính phủ, cổng thông tin điện tử Chính phủ sẽ định kỳ công khai tình hình, tiến độ triển khai công việc của các bộ, ngành, cơ quan. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; trình đồng thời dự thảo văn bản hướng dẫn (nghị định, thông tư) khi trình các dự thảo luật; thực hiện nghiêm yêu cầu về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, trình Chính phủ phương án trước ngày 20-4. Tham mưu các chính sách trọng dụng nhân tài Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo hướng tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi, huy động nguồn lực xã hội; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Bộ Nội vụ thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực trong việc tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, chế độ chính sách và hoàn thiện thể chế phục vụ vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, rà soát kỹ lưỡng để tham mưu cấp có thẩm quyền về biên chế của hệ thống chính trị, nhất là biên chế cấp cơ sở. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là khối giáo dục và y tế. Đánh giá sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan, khẩn trương tham mưu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước và sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách (hoàn thành trong quý II). Cùng với đó, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư; triển khai thực hiện Kết luận 205 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ. Với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thủ tướng yêu cầu kịp thời tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Phối hợp với Bộ GD&ĐT tạo tập trung, hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; nghiên cứu xây dựng đề án tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2031. Khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư… Đối với Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo triển khai đúng và đủ kế hoạch thanh tra năm 2026; chú trọng thanh tra với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề dư luận quan tâm. Thủ tướng lưu ý đổi mới tư duy và phương thức hoạt động theo hướng thanh tra không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn để phòng ngừa, cảnh báo và khắc phục những khoảng trống pháp lý. Khẩn trương thực hiện việc hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia. Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan triển khai Kết luận 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Tập trung hoàn thiện, nhân rộng và triển khai ứng dụng phần mềm về cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo trên phạm vi cả nước và triển khai hiệu quả mô hình tiếp công dân trực tuyến.• Thủ tướng làm việc với 3 bộ, cơ quan, giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm Nhấn mạnh nhiệm vụ hết sức nặng nề, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng Thanh tra Chính phủ tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. công tác hợp tác về chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, thúc đẩy tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất. Khuyến khích, ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực, có uy tín của hai nước đầu tư tại nước kia. Tạo môi trường kinh doanh công bằng, thuận lợi, minh bạch cho các doanh nghiệp. Nghiên cứu thúc đẩy phát triển chất lượng cao các khu hợp tác kinh tế - thương mại. Tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, phát triển xanh. Tích cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như chế tạo thông minh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, bán dẫn, đường sắt cao tốc; ủng hộ hai bên triển khai hợp tác công nghệ.• tác hợp tác Trung Quốc Tăng cường giao lưu nhân dân, thắt chặt tình hữu nghị hai dân tộc Sáng 17-4, tại TP Nam Ninh (Quảng Tây), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 với chủ đề củng cố nền tảng xã hội vững chắc, đoàn kết hợp tác cùng nhau phát triển. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Liên hoan nhân dân biên giới Việt - Trung được tổ chức tại vùng đất lưu giữ nhiều ký ức lịch sử chung của hai dân tộc. Mỗi di tích tại Quảng Tây đều là một chứng tích lịch sử, kể câu chuyện về tình đoàn kết và sự thủy chung. Đó là di tích cơ quan bí mật của Đảng Cộng sản Việt Nam - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng đã sống và làm việc trong vòng tay chở che, yêu thương, đùm bọc của nhân dân Long Châu; là Trường Dục Tài - nơi ươm mầm, đào tạo hàng ngàn thanh niên ưu tú của Việt Nam; là BV Nam Khê Sơn - nơi các thương bệnh binh Việt Nam được chăm sóc, điều trị trong những năm tháng đầy khốc liệt của lửa đạn... Những địa danh ấy đã trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh giữa hai dân tộc. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời biết ơn chân thành, sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, chính quyền và nhân dân Quảng Tây đã gìn giữ, bảo tồn những di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam và những giá trị hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là nhân dân biên giới và giữa thế hệ trẻ hai nước có ý nghĩa cầu nối rất quan trọng để thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc, xây dựng một tương lai ngày càng tươi sáng cho quan hệ Việt - Trung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, tổ chức nhân dân, địa phương hai nước tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu đi lại giữa các tầng lớp nhân dân, theo đúng tinh thần “láng giềng càng đi lại thì càng thân thiết”; tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị, biến các “địa chỉ đỏ” ở hai nước thành không gian văn hóa - lịch sử sống động cho thế hệ trẻ, cùng nhau tạo nên những chương mới rạng rỡ cho quan hệ Việt - Trung. Chuyển hóa sức mạnh của tình hữu nghị truyền thống thành những kết quả hợp tác cụ thể và hiệu quả, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất. Hai bên cùng nỗ lực đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực hạt nhân, hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Thủ tướng lưu ý đổi mới tư duy và phương thức hoạt động theo hướng thanh tra không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn để phòng ngừa, cảnh báo và khắc phục những khoảng trống pháp lý. Thủ tướng nhấn mạnh các cơ quan cần tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: VGP Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân dự lễ khai mạc Liên hoan nhân dân biên giới Việt - Trung. Ảnh: TTXVN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 18-4-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Đoàn lãnh đạo Ủy ban Quốc gia APEC 2027 làm việc tại đặc khu Phú Quốc Ngày 17-4, tại đặc khu Phú Quốc, đoàn lãnh đạo Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã làm việc với UBND tỉnh An Giang về công tác chuẩn bị cho sự kiện đối ngoại đặc biệt này. Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia APEC, cho biết chuyến công tác nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm. Bà đề nghị tỉnh An Giang đánh giá sát tác động từ tình hình quốc tế đến giá năng lượng, chi phí đầu vào; đồng thời chuẩn bị kỹ phương án lưu trú, di chuyển cho các đoàn nguyên thủ tại khu vực bắc đảo. Báo cáo với đoàn công tác, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Chính phủ giao tỉnh chủ trì tại đặc khu Phú Quốc. Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ dự án. Hiện cả bảy tiểu ban phục vụ Năm APEC 2027 của tỉnh đã hoàn thành tiểu đề án, sẵn sàng triển khai các bước tiếp theo để đảm bảo lễ tân đối ngoại và an toàn tuyệt đối cho hội nghị. CHÂU ANH Tin vắn • Nhặt được của rơi, trả người bị mất. Ngày 17-4, Công an xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với anh Hoàng Huy Nguyên trả lại chiếc cặp cho anh Nguyễn Quốc Hưng. Trước đó, trong lúc chạy bộ tại khu vực thôn Thạch Bàn, anh Nguyên phát hiện một chiếc cặp màu đen, bên trong có 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân nên đã báo công an. M.TRƯỜNG • Bắt kẻ cung cấp ma túy cho 2 cô gái. Ngày 17-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt quả tang Hồ Thị Y B và Hồ Thị Nh về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong một nhà trọ ở phường Sơn Trà. Cảnh sát xác định Trần Phương Nam là người cung cấp ma túy cho hai cô gái trên và tiến hành bắt giữ. T.NHẬT Ngày 17-4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với năm cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, gồm: Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tăng cường tuyên truyền sâu sắc việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Việc tuyên truyền không chỉ dừng ở cung cấp thông tin mà cần phải nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Cần phân tích chuyên sâu, làm rõ các vấn đề lớn như phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thông tin phải đi theo dòng chủ lưu tích cực nhưng không né tránh vấn đề, mà cần định hướng, dẫn dắt dư luận một cách có trách nhiệm, góp phần nâng cao nhận thức xã hội… Đặc biệt, phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan báo chí phải phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong định hướng chính trị, tư tưởng; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần hạn chế thông tin sai trái, tiêu cực. VIẾT THỊNH Ngày 17-4, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm, lễ phát động giải thưởng được tổ chức tại TP.HCM. Ông Phạm Tất Thắng nhìn nhận thay đổi này nhằm truyền tải thông điệp về sự đổi mới, không ngừng của công tác thông tin đối ngoại. Việc này nhằm triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng với nhiệm vụ phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu thường xuyên của đối ngoại phục vụ phát triển mà trọng tâm là ngoại giao kinh tế... Ông cho biết điểm khác biệt của giải thưởng là sự không giới hạn về đối tượng tham gia, về ngôn ngữ và hình thức thể hiện. Thể lệ giải thưởng được đăng tải trên website: https://giaithuong.ttdn.vn. Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi trên website này. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 5-8-2026. NGUYÊN THẢO Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: TTXVN 5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia phải dẫn dắt dòng chủ lưu thông tin Lễ phát động Giải thưởng Thông tin đối ngoại lần XII tổ chức tại TP.HCM Thực hiện Thông báo số 9441/TBBNV ngày 16-10-2025 của Bộ Nội vụ về việc nghỉ Tết Âm lịch và một số dịp nghỉ lễ trong năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, theo đó lịch nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5 năm 2026 từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5, bắt đầu làm việc từ ngày 4-5 (thứ Hai). BHXH TP.HCM thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5-2026 trên địa bàn TP.HCM như sau: Đối với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân: BHXH TP.HCM thực hiện chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH vào tài khoản người hưởng bắt đầu từ ngày 4-5-2026. Đối với hình thức chi trả tiền mặt: Bưu điện TP.HCM tổ chức chi trả bắt đầu từ ngày 11-5 đến ngày 12-5 tại tất cả các điểm chi trả; từ ngày 13-5 đến hết ngày 25-5 tại các bưu cục của Bưu điện Trung tâm. Lưu ý: Thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày Chủ nhật, ngày lễ, Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo. TRẦN MINH Thông báo về thời gian nhận lương hưu tháng 5-2026 tại TP.HCM Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Long Ngày 17-4, tại khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt (xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Long năm 2026. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh đây là dịp ý nghĩa để tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn sức mạnh to lớn trong quá trình dựng nước và giữ nước. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; ưu tiên giải quyết các vấn đề thiết thực liên quan đến sinh kế của nhân dân và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, cần đặt văn hóa và con người vào vị trí trung tâm của phát triển; bảo tồn, số hóa các di sản văn hóa gắn với du lịch để tạo giá trị kinh tế. Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, cải cách hành chính và chuyển đổi số để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết và 174 phần quà cho đồng bào các dân tộc tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. HẢI DƯƠNG Hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng vẫn được dùng hóa đơn điện tử Thời gian gần đây, một số cơ quan thuế địa phương đã thông báo hoặc hướng dẫn hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời cho rằng trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn sẽ bị xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và bị xử phạt theo quy định pháp luật. Để bảo đảm thống nhất trong triển khai thực hiện và tránh gây hiểu nhầm cho người nộp thuế, ngày 17-4, Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương không yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nếu hộ có nhu cầu và đang sử dụng hợp pháp. Đối với các văn bản hướng dẫn, thông báo hoặc quyết định xử phạt đã ban hành tại một số nơi liên quan đến nội dung này, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương rà soát, nếu chưa phù hợp phải kịp thời thu hồi, hủy bỏ hoặc thay thế để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế. MINH TRÚC Thông xe hơn 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào dịp 30-4 Ngày 17-4, theo tin từ Ban quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), ban cùng các đơn vị liên quan đang bước vào đợt cao điểm kiểm tra, nghiệm thu và hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với tuyến chính dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 17 km. Theo kế hoạch, sau giai đoạn khắc phục tồn tại từ ngày 18 đến 21-4, cơ quan chức năng sẽ phúc tra và Hội đồng kiểm tra Nhà nước dự kiến họp, đánh giá và chấp thuận kết quả nghiệm thu trước ngày 25-4. Dự kiến đến ngày 29-4, các thủ tục cuối cùng sẽ được trình cấp có thẩm quyền chấp thuận, làm cơ sở để Ban quản lý dự án 85 quyết định đưa tuyến chính vào khai thác. Ban quản lý dự án 85 yêu cầu các nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tăng cường nhân lực, tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý và các hạng mục còn lại, hướng đến mục tiêu chung là đưa tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác dịp 30-4. VŨ HỘI

5 Từ bài viết đi phượt trên mạng, 8 thanh niên vướng vòng lao lý Ngày 17-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tám người gồm: Nguyễn Thành Đô (29 tuổi), Nguyễn Duy Huỳnh (42 tuổi), Trần Quang Anh Bằng (29 tuổi), Lê Tấn Phát (25 tuổi), Trần Hoàng Phúc (23 tuổi), Trương Quang Hiền (23 tuổi), Nguyễn Đình Tuấn (17 tuổi) và Trương Trung Hậu (30 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, Lê Tấn Phát và Nguyễn Đình Tuấn đăng bài trong một hội nhóm Facebook chia sẻ về quá trình đi phượt. Tuy nhiên, nội dung này bị nhiều người cho là không thực tế, dẫn đến tranh cãi gay gắt. Sau đó, Nguyễn Thành Đô đăng bài trên trang cá nhân trêu chọc Phát và Tuấn. Từ đây, hai bên nhắn tin qua lại với lời lẽ khiêu khích, thách thức nhau. Thay vì kiềm chế, hai bên hẹn gặp tại một quán cà phê trên đường Tân Thắng (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) để “nói chuyện”. Khi gặp mặt, các bên tiếp tục cự cãi và nhanh chóng xảy ra xô xát, gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn Nhì đã kịp thời có mặt ngăn chặn, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Theo Công an phường Tân Sơn Nhì, vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng mâu thuẫn phát sinh trên không gian mạng nhưng lại được giải quyết bằng hành vi bạo lực ngoài đời thực. Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức khi tham gia mạng xã hội, tránh để những xung đột ảo biến thành hành vi vi phạm pháp luật thật. NGUYỄN TÂN Màn kịch lá thư “tạm biệt cuộc đời” giữa cầu của đôi nam nữ Ngày 17-4, ông Đinh Xuân Sâm, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cơ quan công an đã làm rõ vụ việc hai thiếu niên để lại thư tuyệt mệnh trên cầu Thạch Bích (phường Nghĩa Lộ). Hai thiếu niên được xác định là NLTT (15 tuổi) và LTNT (16 tuổi, cùng trú xã Nghĩa Hành). Qua xác minh, cả hai không tự tử như nội dung thư để lại. Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 16-4, người dân đi tập thể dục phát hiện trên cầu có hai đôi dép cùng hai bức thư tuyệt mệnh. Nội dung thư cho rằng cả hai đã gây ra nhiều lỗi lầm nên muốn “tạm biệt cuộc đời”, kèm theo thông tin cá nhân và số điện thoại người thân. Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc, liên hệ gia đình hai thiếu niên để xác minh, đồng thời phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm dưới sông trong nhiều giờ nhưng không phát hiện tung tích. Đến tối cùng ngày, công an phát hiện hai thiếu niên xuất hiện tại phường Nghĩa Lộ. Khi thấy lực lượng chức năng, cả hai bỏ chạy. Qua truy đuổi, công an bắt giữ được thiếu nữ 15 tuổi, người nam còn lại trốn thoát. Theo chính quyền địa phương, bước đầu xác định hai thiếu niên này liên quan đến một số vụ trộm cắp tại nhiều nơi nên đã dựng hiện trường giả nhằm tránh bị phát hiện, xử lý. Công an xã Nghĩa Hành đang tiếp tục truy tìm người còn lại để xử lý theo quy định. NGUYỄN YÊN thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 18-4-2026 THẢO HIỀN Bộ Công an đang xây dựng dự thảo hồ sơ chính sách sửa đổi BLHS, với nhiều đề xuất thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để người phạm tội được tiếp tục lao động, cống hiến cho xã hội. Thu hẹp phạm vi 10 tội danh còn áp dụng tử hình Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất tiếp tục thu hẹp phạm vi các tội danh áp dụng hình phạt tử hình. Cụ thể, theo dự thảo Tờ trình chính sách dự án BLHS (sửa đổi), Bộ Công an tiếp tục thu hẹp phạm vi 10 tội danh còn áp dụng hình phạt tử hình trong BLHS hiện hành, chỉ giữ lại hình phạt tử hình đối với các tội danh có tính chất “tội ác nghiêm trọng”, xâm phạm đến khách thể đặc biệt quan trọng, gây những hậu quả nặng nề về mặt kinh tế - xã hội và an ninh con người - để phù hợp với xu hướng quốc tế, phù hợp với quy định của Công ước Liên hợp quốc về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên; phù hợp với tình hình, diễn biến tội phạm và tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam. 10 tội danh áp dụng án tử hình hiện nay gồm: BLHS hiện hành chưa quy định về việc khi hết thời hiệu thi hành bản án tử hình thì người bị kết án được chuyển xuống tù chung thân, gây khó khăn trong một số trường hợp. Bộ Công an đề xuất tiếp tục thu hẹp tội danh áp dụng án tử hình Bộ Công an đề xuất tiếp tục thu hẹp các tội danh áp dụng hình phạt tử hình, hướng tới bảo đảm tính nhân đạo và phù hợp chuẩn mực quốc tế. Tội phản bội Tổ quốc (Điều 108). Tội bạo loạn (Điều 112). Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113). Tội giết người (Điều 123). Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142). Tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 248). Tội mua bán trái phép chất ma túy(Điều 251). Tội khủng bố (Điều 299). Tội chống loài người (Điều 422). Tội phạm chiến tranh (Điều 423). Lý do đề xuất Lý giải nội dung này, Bộ Công an cho biết chế tài hình phạt tử hình trong BLHS đã thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước đối với người phạm tội. Tuy nhiên, tội phạm áp dụng hình phạt tử hình vẫn còn rộng, chưa đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về quyền chính trị và dân sự mà Việt Nam là thành viên, trong đó khuyến cáo các quốc gia thành viên chỉ áp dụng hình phạt tử hình đối với các “tội ác nghiêm trọng”. Ngoài ra, BLHS hiện hành chưa quy định về việc khi hết thời hiệu thi hành bản án tử hình thì người bị kết án được chuyển xuống tù chung thân, gây khó khăn trong một số trường hợp. Trước đó, BLHS sửa đổi năm 2025 đã thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, từ 18 tội danh giảm xuống còn 10 tội danh. BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung các năm 2017, 2025) cũng đã bỏ hình phạt tử hình đối với tám tội danh gồm: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109); tội gián điệp (Điều 110); tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 114); tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194); tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250); tội tham ô tài sản (Điều 353); tội nhận hối lộ (Điều 354); tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 421).• Một bị cáo vừa bị kết án tử hình về tội giết người. Ảnh minh họa: THÙY DUNG Ngày 17-4, Công an phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) đang phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường. Nạn nhân bị sát hại là chị LTM (40 tuổi, trú tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập). Thông tin ban đầu, đêm 16-4, chị M đến nhà em trai chơi thì gặp chồng cũ là Trần Văn Thắng (45 tuổi, trú phường Hà Huy Tập) vừa từ nước ngoài về quê. Tại đây, trong quá trình nói chuyện, Thắng và chị M xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ Thắng rút dao trong người ra tấn công vào cổ chị M khiến chị gục xuống. Sau khi gây án, Thắng chạy trốn trong đêm. Chị M được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đã không qua khỏi. Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Hà Huy Tập đến hiện trường và tổ chức truy bắt và đã bắt giữ Thắng trong đêm. ĐẮC LAM Trần Văn Thắng (giữa) bị bắt giữ ngay trong đêm. Ảnh: CA Bắt giữ người đàn ông sát hại vợ cũ NLTT (15 tuổi) bị bắt giữ. Ảnh: CA

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 18-4-2026 phapluat@phapluattp.vn NGUYỄN QUÝ thực hiện Tổng Bí thư Tô Lâm khi báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV đã nhấn mạnh “Hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền XHCN: Lấy thực thi làm thước đo” là một trong tám nội dung cốt lõi để thực hiện các quyết sách chiến lược mà Đảng đã đề ra trong kỷ nguyên mới. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV cũng nêu rõ nhiệm vụ phải xây dựng hệ thống đo lường chất lượng thực thi pháp luật ở các bộ, ngành, địa phương dựa trên mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Trung tướng, PGS-TS Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, cho rằng trong Nhà nước pháp quyền, cải cách thể chế chỉ thực sự trở thành đột phá khi được triển khai đồng bộ từ xây dựng chính sách, hoàn thiện pháp luật đến tổ chức thực thi, trong đó chú trọng “kỷ luật thực thi” nhưng cũng không được xem nhẹ hoạt động lập pháp. Trọng tâm chuyển dịch sang “kỷ luật thực thi” . Phóng viên: Thưa Trung tướng, Đại hội XIV của Đảng đã xác định cải cách thể chế là “đột phá của đột phá” khi hoàn thiện thể chế và xây dựng Nhà nước pháp quyền. Theo ông, nội hàm của sự đột phá này có gì khác biệt so với các nhiệm kỳ trước? trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền. Tại Đại hội XIV, trọng tâm đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang “kỷ luật thực thi”. Phải chăng vấn đề hiện nay không nằm ở chỗ thiếu luật, mà nằm ở việc đưa luật vào cuộc sống? + Vâng, đúng vậy. Những năm qua chúng ta rất chú trọng đến công tác xây dựng pháp luật trong công cuộc cải cách tư pháp, cải cách pháp luật, nhất là trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy rằng nhiều quy định của pháp luật không được thực thi trong cuộc sống vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà có thể kể đến những nguyên nhân chủ yếu sau: Thứ nhất, pháp luật chưa thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách chưa được xây dựng hiệu quả. Thứ hai, trong xây dựng chính sách làm cơ sở cho việc ban hành luật, các tác động của pháp luật, nhất là tác động tiêu cực chưa được đánh giá đầy đủ. Thứ ba, kỹ thuật lập pháp còn hạn chế làm cho pháp luật được nhận thức khác nhau trong tổ chức thực hiện, thậm chí lồng lợi ích cải cách thể chế. Điều này sẽ tạo ra áp lực và đặt ra yêu cầu gì đối với bộ máy công quyền trong thời gian tới, thưa Trung tướng? + Đây là bài toán của kinh tế học pháp luật. Chất lượng cải cách thể chế thể hiện qua kết quả điều chỉnh của pháp luật trên thực tế, thể hiện qua các lợi ích tích cực mà người dân đạt được khi pháp luật được thực thi; nói tóm lại là thể hiện qua sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đó là một sự thử thách lớn cho các chủ thể xây dựng chính sách, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật. Thay cho việc đổ thừa cho chất lượng không cao, tính khả thi yếu của các văn bản pháp luật... người tổ chức thực hiện pháp luật cần tích cực để đưa pháp luật vào Người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN + Trung tướng, PGS-TS Trần Văn Độ: Thể chế là một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm chính sách pháp luật, quy định pháp luật thể chế hóa chính sách đó và tổ chức thực hiện pháp luật được ban hành. Chính sách pháp luật thể hiện đầy đủ, đúng đắn, khách quan các quan điểm của Đảng, ý chí của Nhân dân về các vấn đề trọng đại của đất nước; pháp luật thể chế hóa chính sách của Nhà nước bằng các quy phạm pháp luật để điều chỉnh các vấn đề của chính sách và tổ chức thực hiện pháp luật chính là đưa pháp luật vào cuộc sống, thực hiện chức năng điều chỉnh của nó. Cải cách thể chế chỉ có thể trở thành điểm đột phá khi các yếu tố chính sách - pháp luật - tổ chức thực thi pháp luật được thực hiện một cách hệ thống, đồng bộ và tích cực. Đây là điểm khác nhau trong tư duy cải cách thể chế của Đại hội XIV so với trước đây, vốn chú trọng nhiều hơn đến ban hành văn bản pháp luật, mà chưa xây dựng chính sách thật tốt và chưa thật chú trọng đến việc tổ chức thực hiện pháp luật, làm cho nhiều quy định pháp luật chỉ nằm trên giấy, thiếu tính khả thi. . Chúng ta đã dành nhiều năm để “xây dựng và hoàn thiện” hệ thống pháp luật - yếu tố then chốt nhóm trong ban hành và thực hiện; Thứ tư, trách nhiệm công vụ của những người có trách nhiệm trong tổ chức thực hiện pháp luật... Vì vậy, Đại hội XIV của Đảng chuyển dịch từ ban hành pháp luật sang “kỷ luật thực thi” pháp luật là điều đúng đắn. Tuy nhiên, để hoạt động thực thi pháp luật hiệu quả, cần phải khắc phục bốn nguyên nhân nêu trên và lấy kết quả thực thi pháp luật làm tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động cơ quan, tổ chức, cá nhân. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo . Một điểm rất mới và thực tế được đề cập là lấy “thời gian và chi phí tuân thủ” của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng Cải cách thể chế chỉ có thể trở thành điểm đột phá khi các yếu tố chính sách - pháp luật - tổ chức thực thi pháp luật được thực hiện một cách hệ thống, đồng bộ và tích cực. Lấy kỷ luật thực thi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cải cách sẽ tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực quốc gia. Hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền XHCN Thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” nhưng cũng là “đột phá của đột phá”. Phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị phát triển quốc gia theo hướng hiện đại, minh bạch, trách nhiệm giải trình cao; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ. Kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, giảm tối đa thủ tục hành chính; đẩy mạnh số hóa toàn diện, toàn trình, liên thông dữ liệu. Lấy thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng cải cách; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Song song với cải cách, phải xây dựng kỷ luật pháp quyền và kỷ luật thực thi. Kiên quyết khắc phục bằng được tình trạng: “Luật thì đúng mà làm thì khó”,“trên nghị trường thì thông, dưới cơ sở thì vướng”,“trên nóng, dưới lạnh”,“nói nhiều, làm ít”,“quyết sách đúng nhưng thực thi chậm”, gây lãng phí nguồn lực, làm giảm niềm tin của Nhân dân. Đồng thời thiết kế cơ chế kiểm soát quyền lực để quyền lực luôn trong khuôn khổ pháp luật, đạo đức, văn hóa, truyền thống dân tộc và niềm tin của Nhân dân. (Trích Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV) Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN từ Văn kiện Đại hội XIV - Bài cuối Lấy “thực thi” làm thước của Nhà nước pháp quyền Cán bộ hỗ trợ người dân làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công phường Tam Bình, TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

