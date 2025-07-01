082-2026

ĐẢNG BỘ TP.HCM TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH - BÀI 2 Đảngbámsátcơsở- điểmtựađểchínhquyền đô thị bứt phá Xem xét miễn lệ phí xét tuyển ĐH cho thí sinh Bănkhoănvềđềxuấtliênquan đếnphạtcọccủaTANDTốicao Nghiên cứu ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế ở mức tối thiểu 2 tỉ đồng Sĩ quan công an, quân đội, công chức có thể làm luật sư công Tìmgiảiphápđẩytiếnđộ dựánsânbayLongThành SỐ 082 (7653) - Thứ Ba 21-4-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Ngưỡng doanh thu miễn thuế, giảm thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được nghiên cứu sửa đổi phù hợp thực tiễn. Trong ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM và Thuế TP.HCM phối hợp tổ chức Tọa đàm “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”, nhằm góp phần cung cấp các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về thủ tục nộp thuế. Ảnh: THUẬN VĂN trong so nay trang 7 trang 2+3 TỪ CHUYẾN THĂM CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM ĐẾN TRUNG QUỐC: 4 hướng hợp tác chiến lược, bền vững trang 8 trang 4 trang 5 trang 6 trang 13

2 Thời sự - Thứ Ba 21-4-2026 thoisu@phapluattp.vn Chiều 17-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (VN) rời TP Nam Ninh (Quảng Tây), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc (TQ) từ ngày 14 đến 17-4. GS Triệu Vệ Hoa (ảnh), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quan hệ của TQ với các nước láng giềng tại ĐH Phúc Đán (TQ), nhận định với báo Pháp Luật TP.HCM rằng: Hợp tác VN - TQ có tiềm năng lớn ở hạ tầng, công nghệ số, năng lượng xanh, thương mại; cần tăng kết nối, thuận lợi hóa, đổi mới sáng tạo, tài chính và giao lưu nhân dân. AI, bán dẫn, Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây, dữ liệu lớn và chuyển đổi số đang trở thành trọng tâm hợp tác của VN - TQ. Hai bên có kế hoạch thiết lập cơ chế hợp tác công nghệ chiến lược cấp Chính phủ và thành lập “phòng thí nghiệm chung”, cùng đào tạo nhân lực nghiên cứu khoa học chất lượng cao, đại diện cho sự hợp tác ở vị trí cao điểm của ngành công nghiệp tương lai. Trong lĩnh vực năng lượng xanh và phát triển bền vững, hai nước có tính bổ trợ rõ rệt. TQ có thế mạnh về năng lượng tái tạo và công nghệ lưu trữ, còn VN có nhu cầu lớn trong của VN hơn 20 năm liên tiếp, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 290 tỉ USD, đầu tư trong lĩnh vực giá trị gia tăng cao tăng trưởng nhanh chóng. . Hai nước cần ưu tiên những định hướng, chính sách nào để khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, đồng thời bảo đảm hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững lâu dài? + Hai bên cần ưu tiên một số định hướng chính sách mang tính nền tảng. Thứ nhất, tăng cường kết nối quy hoạch gắn với hỗ trợ vốn. Hai nước nên thúc đẩy liên kết sâu sắc hơn giữa sáng kiến “Vành đai và con đường” của TQ với khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai”, tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các dự án hạ tầng quy mô lớn như đường sắt. Thứ hai, đẩy mạnh tạo thuận lợi hải quan và thương mại: Đơn giản hóa thủ tục thông quan, xây dựng cửa khẩu thông minh, thúc đẩy mô hình “một lần kiểm tra, hai nước công nhận”. Tăng cường công nhận lẫn nhau về kiểm dịch nông sản, giảm thời gian thông quan. Đồng thời, tận dụng các cơ chế như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) để giảm rào cản phi thuế quan. 4 hướng hợp tác chiến lược, Bốn hướng hợp tác Việt Nam - Trung Quốc . Phóng viên: Ông nhận định những lĩnh vực hợp tác nào giữa VN và TQ có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trong thời gian tới? + GS Triệu Vệ Hoa: Nhìn vào quan hệ VN - TQ hiện nay, có thể thấy các lĩnh vực hợp tác có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trong tương lai tập trung vào bốn hướng chính: Kết nối hạ tầng, công nghệ mới và kinh tế số, năng lượng xanh gắn với phát triển bền vững, cùng với việc nâng cao chất lượng thương mại và đầu tư. Trước tiên về kết nối hạ tầng, đặc biệt đường sắt khổ tiêu chuẩn. Hai bên tập trung thúc đẩy xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, trong đó có tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng của VN, nhằm kết nối với khu vực Tây Nam của TQ, cũng như kết nối đường cao tốc và cửa khẩu thông minh. Điều này sẽ trực tiếp giảm chi phí logistics, mở thông hành lang đường sắt kết nối VN, TQ với Trung Á và châu Âu, tác động rất lớn đối với chuỗi cung ứng và thương mại. Đối với công nghệ mới và kinh tế số, các lĩnh vực như quá trình công nghiệp hóa. Hai bên có dư địa hợp tác rộng lớn về năng lượng gió, năng lượng mặt trời và công nghệ nông nghiệp xanh. Đây không chỉ là hợp tác kinh tế mà còn là hành động chung ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Đối với nâng cao chất lượng thương mại và đầu tư, trọng tâm là thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng hơn, mở rộng xuất khẩu nông sản chất lượng cao của VN (như sầu riêng, bưởi, chanh leo) sang TQ, đồng thời thu hút doanh nghiệp công nghệ cao TQ đầu tư tại VN. TQ đã là đối tác thương mại lớn nhất Chuyến thăm TQ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyến thăm mang tính chiến lược vào thời điểm then chốt khi cả hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm nằm ở chỗ hai bên đã biến các mục tiêu tổng thể của định hướng“6 hơn”từ bức tranh toàn cảnh thành hành động thực tế thông qua hàng loạt biện pháp cụ thể. Qua đó, quan hệ VN - TQ được thúc đẩy bước sang giai đoạn phát triển mới với sự dẫn dắt chính trị mạnh mẽ hơn, hợp tác an ninh thực chất hơn, liên kết phát triển sâu sắc hơn và nền tảng dư luận xã hội vững chắc hơn. Thứ nhất, tin cậy chính trị cao hơn. Lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì tương tác chặt chẽ, tiếp nối truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, tiếp tục định hướng cho việc xây dựng“Cộng đồng chia sẻ tương lai”VN -TQ có ý nghĩa chiến lược. Thứ hai, hợp tác an ninh thực chất hơn. Trước chuyến thăm, cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên của cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” giữa các bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an VN và TQ đã được tổ chức thành công vào tháng 3. Đây là cơ chế song phương đầu tiên trên thế giới đưa Bộ Công an vào đối thoại chiến lược cấp cao, thực hiện sự bao phủ từ trao đổi cấp cao đến thực thi pháp luật tại cơ sở. Trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết các văn bản hợp tác trong lĩnh vực công an, tư pháp, củng cố thêm nền tảng thể chế cho hợp tác an ninh chính trị, cùng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống. Thứ ba, hợp tác thực chất sâu sắc hơn. Hai bên xác định kết nối đường sắt là“điểm đột phá chiến lược” cho hợp tác kinh tế song phương. Tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã được khởi công xây dựng vào cuối năm 2025, công tác nghiên cứu quy hoạch hai tuyến đường sắt Lạng Sơn - Hà Nội, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Hai bên nhất trí thúc đẩy nâng cao chất lượng và hiệu quả thương mại, đầu tư hai chiều, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như AI, năng lượng mới, khoáng sản chiến lược, kinh tế số, xây dựng chuỗi sản xuất và cung ứng an toàn, ổn định. Thứ tư, nền tảng dư luận xã hội vững chắc hơn. Trong chuyến thăm, hai bên chính thức tuyên bố khởi động “Năm hợp tác du lịch VN - TQ 2026-2027” và nghiên cứu chính sách miễn thị thực cho một số đoàn khách du lịch cụ thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm ĐH Thanh Hoa và có bài phát biểu chính sách, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác thanh niên và giáo dục. Lãnh đạo hai nước cùng thúc đẩy dự án “Hành trình nghiên cứu - học tập đỏ” đã có hơn 1.000 thanh thiếu niên VN tham gia, phát huy vai trò tích cực trong việc củng cố “nền móng dư luận xã hội” cho tình hữu nghị VN - TQ. Thứ năm, điều phối đa phương chặt chẽ hơn. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa phối hợp tại các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hợp tác Đông Á, Hợp tác Lan Thương - Mekong. Thủ tướng TQ Lý Cường trong cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng VN và TQ có quan điểm tương đồng về trật tự quốc tế, cần cùng thúc đẩy bảo vệ công bằng, chính nghĩa, thúc đẩy mở cửa và cùng có lợi. Điều này thể hiện sự nâng cấp từ điều phối chủ đề sang phối hợp lập trường. GS TRIỆU VỆ HOA Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc không chỉ củng cố lòng tin chính trị mà còn tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương phát triển sâu rộng, bền vững trong nhiều thập niên tới. Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới TỪ CHUYẾN THĂM CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM ĐẾN TRUNG QUỐC: THẢO VY thực hiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TQ Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm. 3 Thời sự - Thứ Ba 21-4-2026 thoisu@phapluattp.vn bền vững Thứ ba, cần lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trụ cột mới của quan hệ, ưu tiên hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Mở rộng chỉ tiêu du học sinh VN sang TQ, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Thành lập quỹ nghiên cứu chung, cho phép các nhóm chuyên gia TQ sang làm việc ngắn hạn tại VN (6-24 tháng), trực tiếp tham gia chuyển giao công nghệ và xây dựng dây chuyền sản xuất. Thứ tư, hợp tác tài chính và tiền tệ. Thúc đẩy thanh toán bằng đồng nội tệ của hai nước để giảm rủi ro tỉ giá. Thúc đẩy kết nối thanh toán qua mã QR, trong tương lai cần làm sâu sắc hơn nữa việc kết nối thanh toán xuyên biên giới và dịch vụ tài chính, tạo môi trường tài chính - tiền tệ thuận lợi hơn cho giao thương và đi lại của người dân hai nước. Cuối cùng, tăng cường du lịch và giao lưu nhân dân. Cụ thể, cần đơn giản hóa thủ tục thị thực, khôi phục và tăng cường các đường bay, thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua du lịch, tạo nền tảng dư luận xã hội cho hợp tác lâu dài. Kết nối đường sắt: Chìa khóa cho đột phá chiến lược . Nếu triển khai kết nối đường sắt liên vận và đồng bộ khổ tiêu chuẩn, các dự án này sẽ tác động cụ thể thế nào đến chuỗi cung ứng và thương mại song phương? + Các dự án đường sắt xuyên biên giới đang nổi lên như một “điểm đột phá chiến lược”, góp phần tái định hình cục diện thương mại giữa TQ và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời tạo ra những tác động sâu rộng đối với chuỗi cung ứng khu vực. Thứ nhất, cải tiến mang tính cách mạng về thời gian vận chuyển. Hiệu quả vận chuyển của tàu liên vận VN - TQ đã có bước nhảy vọt về chất. Hiện nay, thời gian vận chuyển từ Ga Nam Ninh (Quảng Tây, TQ) đến Ga Yên Viên (Hà Nội) được rút ngắn từ hơn 40 giờ xuống còn khoảng 14 giờ. Tốc độ này vượt xa vận tải biển (thường trên 45 giờ) và cũng ổn định, đáng tin cậy hơn vận tải đường bộ. Thực tế cho thấy chuyến tàu chở thanh long từ TP.HCM đi Hoài Hóa (Hồ Nam) chỉ mất khoảng sáu ngày cho toàn hành trình, rút ngắn đáng kể chu kỳ vận chuyển và bảo đảm độ tươi ngon của nông sản. Thứ hai, giảm đáng kể chi phí logistics. Vận tải đường sắt có lợi thế kinh tế rõ rệt, với chi phí trên mỗi tấn/km thấp hơn khoảng 15%-20% so với đường bộ. Lợi thế này xuất phát từ năng lực vận chuyển khối lượng lớn của đường sắt (mỗi đoàn tàu có thể kéo 2025 toa) và sự ổn định của chi phí vận hành theo hợp đồng vận tải quốc tế. Ngoài ra, các chính sách ưu đãi thuế quan từ Hiệp định RCEP và Hiệp định Khu vực thương mại tự do TQ - ASEAN phiên bản 3.0 tiếp tục góp phần giảm chi phí thương mại, thúc đẩy nhu cầu vận tải đường sắt. Thứ ba, nâng cao cả quy mô và chủng loại thương mại. Số lượng chuyến tàu liên vận VN - TQ tăng trưởng rất mạnh. Năm 2025, chỉ riêng các chuyến tàu xuất phát từ Quảng Tây đã vận chuyển tổng cộng 37.000 TEU hàng hóa (1 TEU tương đương 1 container dài 6,1 m), tăng 86% so với cùng kỳ, đạt mức cao kỷ lục. Chủng loại hàng hóa đã mở rộng từ vật liệu xây dựng, hàng hóa cơ bản thời kỳ đầu sang 455 chủng loại như sản phẩm điện tử cao cấp, phụ tùng ô tô... Đáng chú ý hơn, Ga đường sắt Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, TQ) với tư cách là ga đường sắt đầu tiên trên cả nước có thể thực hiện nghiệp vụ vận chuyển thẳng (không dỡ hàng) đối với trái cây xuất nhập khẩu, giúp các loại trái cây VN như sầu riêng, dừa tươi hoàn thành thông quan nhanh nhất trong vòng 3 giờ để vào thị trường TQ. Thứ tư, tái cấu trúc và mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng. Phạm vi ảnh hưởng của đường sắt VN - TQ đã mở rộng từ hai nước ra toàn bộ ASEAN. Hàng hóa của các chuyến tàu có nguồn gốc từ 25 tỉnh, TP của TQ, phạm vi ảnh hưởng ở nước ngoài mở rộng từ VN sang các nước ASEAN. Hiệu ứng “tụ - tán” này biến các TP như Nam Ninh, Hoài Hóa thành đầu mối logistics quan trọng kết nối TQ với ASEAN. Đồng thời, thông qua sự kết nối với mạng lưới tàu liên vận TQ - châu Âu, hàng hóa VN có thể đến châu Âu trong vòng 25 ngày, mở ra hành lang mới cho hàng hóa VN - TQ đến thị trường Trung Á và châu Âu. Thứ năm, động lực chuyển đổi xanh, carbon thấp. Vận tải đường sắt có lợi thế tự nhiên về mặt bảo vệ môi trường. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), vận tải đường sắt chỉ chiếm khoảng 1% lượng phát thải khí nhà kính của toàn ngành GTVT toàn cầu nhưng lại đảm nhận khoảng 7% khối lượng vận chuyển hàng hóa. Chuyển dịch sang vận tải đường sắt phù hợp với xu hướng phát triển xanh toàn cầu và cũng là con đường quan trọng để ngành logistics đạt được sự phát triển bền vững. . Xin cảm ơn ông.• Đối với công nghệ mới và kinh tế số, các lĩnh vực như AI, bán dẫn, Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây, dữ liệu lớn và chuyển đổi số đang trở thành trọng tâm hợp tác của Việt Nam - Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TQ Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên tàu cao tốc đi thăm TP Nam Ninh (TQ) vào ngày 16-4. Ảnh: TTXVN Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh phương án cắt giảm thủ tục hành chính Chính phủ yêu cầu các bộ phải khẩn trương gửi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và điều kiện kinh doanh về Bộ Tư pháp trước ngày 20-4. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn 423 gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Trung ương. Trong đó, nêu rõ các bộ còn chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu đề ra. Đây là nhiệm vụ triển khai Kết luận 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Theo đó, các bộ phải bảo đảm các chỉ tiêu quan trọng như cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý; cắt giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ TTHC năm 2026 so với năm 2024; đồng thời loại bỏ 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Theo Bộ Tư pháp, đến ngày 18-4-2026, toàn bộ 16/16 bộ, cơ quan ngang bộ đã gửi phương án đề xuất. Trong đó, ba bộ NN&MT, Xây dựng và Tư pháp đã đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa đạt yêu cầu. Cụ thể, các bộ, cơ quan như KH&CN, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ chưa đạt bất kỳ chỉ tiêu nào. Một số bộ khác chưa hoàn thành từng tiêu chí riêng lẻ như Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chưa đáp ứng yêu cầu giảm tỉ lệ TTHC do cấp bộ thực hiện xuống dưới 30%. Ở tiêu chí cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, các đơn vị như các bộ Dân tộc và Tôn giáo, Nội vụ, Y tế và NHNN chưa đạt mức giảm 50% so với năm 2024. Trong khi đó, các bộ Công Thương, Nội vụ và Y tế chưa đáp ứng yêu cầu giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC; Bộ Dân tộc và Tôn giáo thậm chí chưa gửi số liệu liên quan. Với yêu cầu loại bỏ 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, các bộ Nội vụ, Tài chính, Y tế và NHNN vẫn chưa đạt. Ngoài ra, tiêu chí cắt giảm tối thiểu 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện cũng chưa được một số bộ như Công Thương, GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính, VH-TT&DL, Y tế… thực hiện đầy đủ. Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, bảo đảm đúng tiến độ và đạt đủ các chỉ tiêu đề ra. Các bộ phải khẩn trương gửi phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và điều kiện kinh doanh về Bộ Tư pháp trước ngày 20-4; đồng thời gửi phương án cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện về Bộ Tài chính. Nội dung đề xuất phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại Kết luận 18-KL/TW. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp, rà soát độc lập và xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC và điều kiện kinh doanh. Song song đó, Bộ Tài chính sẽ chủ trì xây dựng Nghị quyết về cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Nghị quyết 206/2025 của Quốc hội. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 4-2026. MINH TRÚC Các bộ phải khẩn trương gửi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh về Bộ Tư pháp trước ngày 20-4. Ảnh: LÊ ÁNH

4 Thời sự - Thứ Ba 21-4-2026 thoisu@phapluattp.vn là người già neo đơn, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật hoặc lao động di cư, không có hợp đồng lao động, không có BHXH, BHYT. Với mức chiết khấu khoảng 1.000 đồng/vé, bán 200 vé mỗi ngày mới được 200.000 đồng, mức thu nhập khó đảm bảo chi phí sinh hoạt, chưa kể các rủi ro tai nạn giao thông, thời tiết, vé tồn hay bị tráo vé giả. Bà kiến nghị công nhận người bán vé số dạo là lao động tự do đặc thù để có địa vị pháp lý rõ ràng và rà soát phân phối lợi nhuận trong toàn chuỗi giá trị xổ số. Ở góc độ vĩ mô, ĐB Phạm Trọng Nhân (TP.HCM) dẫn ra một nghịch lý đáng suy nghĩ: Kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho hơn 82% lực lượng lao động và gần 60% vốn đầu tư toàn xã hội nhưng khu vực này chỉ chiếm khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu, phần còn lại thuộc về khối FDI. Và dù GDP năm 2025 đạt 8,02%, kinh tế tư nhân vẫn chủ yếu hoạt động ở phân khúc giá trị thấp, thị trường nội địa hoặc gia công. “Phải chăng một khu vực được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế vẫn đang vận hành trong một khuôn khổ thể chế chưa tương xứng?” - ông Nhân đặt vấn đề. Dẫn ra các luật, các nghị quyết của Đảng, QH, các chính sách của Chính phủ cùng với thực tế “chỉ khoảng 30% doanh nghiệp tiếp cận được vốn tín dụng chính thức”, ĐB Nhân nói: “Còn tư duy hỗ trợ thì khó xóa rào cản xin - cho. Điều doanh nghiệp cần không phải là hỗ trợ, mà là một khung pháp lý vững chắc, ổn định và có thể thi hành”. ĐB Nhân đề nghị QH đưa vào chương trình lập pháp một đạo luật khung mang tên Luật Bảo đảm quyền phát triển kinh tế tư nhân với các trụ cột cụ thể. “QH không chỉ xác nhận vai trò của kinh tế tư nhân bằng nghị quyết, mà phải là nơi bảo đảm quyền phát triển của khu vực này bằng luật pháp, từ lời hứa sang thiết chế” - ông nói. Giảm giấy tờ nhưng chưa xóa “xin-cho” ĐB Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An) tập trung vào một mắt xích quan trọng khác: Cải cách thủ tục hành chính. Ông ghi nhận Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 63% thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, dự kiến rút ngắn 32% thời gian và giảm 40% chi phí tuân thủ. Nhưng ông cũng thẳng thắn: Những con số ấy chưa nói lên hết thực tế. Dẫn số liệu trong các báo cáo PCI, ĐB Hiếu cho biết gần 24% doanh nghiệp vẫn phải dành hơn 10% thời gian làm việc để tìm hiểu và thực hiện các quy định hành chính. Nhiều cổng dịch vụ công cấp tỉnh còn bất cập về giao diện, yêu cầu nhập thông tin nhiều lần hoặc vẫn song song tài liệu giấy và điện tử. Các thủ tục liên ngành đất đai, đầu tư, quy hoạch, tài chính vẫn còn “nút thắt mang tính cấu trúc”, khiến có những dự án mất nhiều năm chỉ để hoàn tất thủ tục ban đầu. Ngày 20-4, các ý kiến thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội (QH) đều phản chiếu rõ một thông điệp chung: Tăng trưởng không thể đạt được chỉ bằng chủ trương nếu thể chế và thực thi vẫn còn khoảng cách, đồng thời an sinh xã hội không được bảo đảm. Từ người bán vé số dạo đến doanh nghiệp đều cần chính sách Đại biểu (ĐB) Châu Quỳnh Dao (An Giang) là người mở đầu phiên thảo luận. Bà tập trung vào quyền lợi của người bán vé số dạo, lực lượng lao động tự do ở khâu cuối cùng của chuỗi phân phối xổ số kiến thiết, ngành đóng góp riêng khu vực miền Nam khoảng 52.000 tỉ đồng ngân sách mỗi năm. Bà chỉ ra người bán vé số chủ yếu Đại biểu hiến kế để kinh tế tăng trưởng ĐB Hiếu đề nghị chuyển mạnh từ “đơn giản hóa” sang “cắt giảm thực chất”: Thủ tục nào lỗi thời thì bãi bỏ, thủ tục nào có thể thay tiền kiểm bằng hậu kiểm thì phải chuyển đổi, tránh tình trạng giảm giấy tờ nhưng giữ nguyên tư duy “xin-cho”. Ông cũng đề nghị xây dựng bộ chỉ số đánh giá thực chất dựa trên thời gian thực tế hoàn thành thủ tục, số lần đi lại của người dân, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và mức độ hài lòng thay vì chỉ báo cáo số lượng thủ tục đã cắt giảm. ĐB Hiếu còn yêu cầu rút ngắn lộ trình hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia. Thực tế hiện nay, nhiều luật đang quy định thủ tục hành chính với giả định cơ sở dữ liệu đã kết nối liên thông nhưng lộ trình hoàn thành lại ghi là năm 2029, 2030 hoặc “khi điều kiện cho phép”. “Như vậy là quá chậm so với yêu cầu phát triển” - ĐB Hiếu nói.• ĐB Hà Sỹ Huân (Thái Nguyên) đặt vấn đề về đội ngũ công chức cấp xã. Sau khi sáp nhập hành chính, có những xã miền núi được hợp nhất 2-3 đơn vị cũ, khiến trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND bị bố trí tại 2-3 địa điểm cách nhau hơn 10 km. Ông đề nghị Chính phủ có cơ chế đặc thù cho các xã miền núi được xây dựng trụ sở phù hợp, thay vì áp dụng cứng nhắc quy định hạn chế xây mới. Về đãi ngộ, theo ông Huân, công chức cấp xã hiện nay phải đảm nhiệm đa lĩnh vực, đa nhiệm vụ nhưng phụ cấp chức vụ chỉ bằng một nửa so với cùng chức danh ở cấp tỉnh. “Đề nghị Chính phủ đánh giá tổng thể chế độ tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ này và sớm có giải pháp đồng bộ để họ yên tâm công tác” - ĐB Huân nói. Âu lo cho cán bộ xã ĐB Châu Quỳnh Dao (An Giang) kiến nghị công nhận người bán vé số dạo là lao động tự do đặc thù để có địa vị pháp lý rõ ràng và rà soát phân phối lợi nhuận trong toàn chuỗi giá trị xổ số. Nghiên cứu ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế ở mức tối thiểu 2 tỉ đồng Ngày 20-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã họp cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự thảo luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, mức doanh thu không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh và giao Chính phủ quy định mức này. Ngoài ra, việc sửa đổi nội dung tại Luật Thuế TNDN theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế TNDN và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền. Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban nhất trí với đề xuất của Chính phủ, có thể cân nhắc việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân để tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh quy mô nhỏ và trung bình thấp trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn hiện nay. Về ngưỡng doanh thu miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với định hướng sửa đổi, song đề nghị cần tiếp tục cân nhắc kỹ mức doanh thu cụ thể. Trước đây, ngưỡng doanh thu là 100 triệu đồng, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng lên 300 triệu đồng, sau đó điều chỉnh lên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này vẫn còn thấp. Cụ thể, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất tới 3 tỉ đồng, còn cơ quan thẩm tra cho rằng nên nghiên cứu ở mức tối thiểu khoảng 2 tỉ đồng để bảo đảm tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh để bảo đảm chất lượng và tạo sự thống nhất cao khi trình QH, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án luật. Trong đó, Chính phủ cần rà soát, thuyết minh rõ hơn và tăng tính thuyết phục đối với việc giao Chính phủ quy định các nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội như ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, không chịu thuế GTGT với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế TNDN. Đây là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm, cần được giải trình thấu đáo để đại biểu QH có cơ sở xem xét, quyết định. Đồng thời, rà soát quy định về hiệu lực thi hành và thời điểm áp dụng đối với thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TNDN để bảo đảm thống nhất, tránh phát sinh vướng mắc, tranh chấp. Phó Chủ tịch QH đề nghị sắp xếp, báo cáo QH bổ sung nội dung này vào chương trình kỳ họp thứ nhất, bảo đảm dự án luật được xem xét, thông qua kịp thời. MINH TRÚC Đại biểu Hoàng Minh Hiếu đề nghị chuyển mạnh từ “đơn giản hóa” sang “cắt giảm thực chất”: Thủ tục nào lỗi thời thì bãi bỏ, thủ tục nào có thể thay tiền kiểm bằng hậu kiểm thì phải chuyển đổi. Các đại biểu tham dự phiên họp. 5 Trong mô hình chính quyền đô thị, vai trò của Đảng không còn là sự chỉ đạo chung chung. Đảng phải bám sát cơ sở, thấu cảm từng nhịp đập dân sinh để định hướng chính xác cho chính quyền hành động. Thời sự - Thứ Ba 21-4-2026 THS TRỊNH THỊ PHƯỢNG (*) - THS NGUYỄN TUẤN ANH (**) Trong dòng chảy của kỷ nguyên vươn mình, mọi cải cách thể chế dù vĩ mô đến đâu cũng phải được chuẩn hóa bằng thước đo lòng dân tại cơ sở. Với TP.HCM, mô hình chính quyền đô thị không chỉ là cuộc cách mạng về cấu trúc hành chính, mà là phép thử đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở phường, xã. Phép thử năng lực lãnh đạo tại cơ sở Tại một đô thị đặc biệt như TP.HCM, hiệu quả quản trị không nằm ở những phòng họp của các sở, ngành, mà hội tụ tại các khung cửa tiếp nhận hồ sơ ở phường, xã. Mỗi ngày hàng chục ngàn tương tác giữa chính quyền và người dân diễn ra: Từ thủ tục nhà đất, hộ tịch đến giải quyết an sinh xã hội. Đằng sau mỗi tờ trình, mỗi chữ ký là sinh kế của một hộ gia đình, là vận hành của một doanh nghiệp. Khi TP thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ theo tinh thần chính quyền hai cấp, quyền lực hành chính được đưa về sát dân hơn. Điều này đồng nghĩa với việc trách nhiệm chính trị của tổ chức Đảng cơ sở phải nặng nề hơn bao giờ hết. Lịch sử Đảng ta đã đúc kết “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” nhưng chi bộ mới là nơi rèn đúc cái gốc ấy. Trong mô hình chính quyền đô thị, thủ tục hành chính thông suốt và niềm tin nhân dân được củng cố. Tại các “điểm sáng” này, nghị quyết cấp ủy không còn là lý thuyết suông mà hóa thân thành giải pháp thực tiễn: Từ chỉnh trang hẻm phố, trật tự xây dựng đến chống ngập và an sinh xã hội. Định hướng chính trị sắc sảo, phù hợp với đặc thù địa bàn chính là “kim chỉ nam” giúp bộ máy hành chính thực thi đồng bộ, loại bỏ tình trạng lúng túng hay chồng chéo nhiệm vụ. Sự thống nhất giữa ý Đảng - lòng dân tạo nên nhịp vận hành ổn định, biến cơ sở thành bệ phóng vững chắc cho mọi mục tiêu bứt phá của siêu đô thị. Ngược lại, nơi nào tổ chức Đảng cơ sở thiếu sâu sát hoặc mất đoàn kết, chủ trương dù đúng đắn vẫn dễ rơi vào tình Đảng bám sát cơ sở - điểm tựa để chính quyền đô thị bứt phá vai trò của Đảng không còn là sự chỉ đạo chung chung. Đảng phải bám sát cơ sở, thấu cảm từng nhịp đập dân sinh để định hướng chính xác cho chính quyền hành động. Thực tiễn chứng minh nơi nào tổ chức Đảng cơ sở vững mạnh, sát dân, nơi đó chính quyền vận hành nhịp nhàng, trạng tắc nghẽn thực thi. Khi đó, hồ sơ tồn đọng và khiếu nại kéo dài sẽ tạo ra hố ngăn cách giữa chính sách và đời sống. Sự khác biệt này không bắt nguồn từ quy định của pháp luật hay nguồn lực, mà nằm ở chất lượng lãnh đạo chính trị tại địa bàn. Do đó, cốt lõi của mô hình chính quyền hai cấp là nâng cao năng lực lãnh đạo thực chất của Đảng bộ cơ sở. Giám sát tại cơ sở là chốt chặn quyết định tính minh bạch Trong bối cảnh siêu đô thị, vai trò lãnh đạo của Đảng được cụ thể hóa qua nhịp độ vận hành hằng ngày. Nơi cấp ủy sâu sát, quy trình giải quyết hồ sơ được kiểm soát chặt chẽ, tiến độ rõ ràng và trách nhiệm cá nhân được cá thể hóa tối đa. Khi kỷ luật Đảng nghiêm minh, quản trị sẽ minh bạch Trên lộ trình hướng tới siêu đô thị, cấp cơ sở chính là “mặt tiền” phản chiếu chất lượng quản trị của TP.HCM. Người dân không đánh giá chính quyền qua các văn kiện vĩ mô mà qua trải nghiệm thực tế: Thủ tục có thuận tiện, cán bộ có tận tụy hay không? Những lát cắt thực tiễn này phản ánh trực tiếp hiệu năng lãnh đạo của cấp ủy địa bàn. Xây dựng Đảng bộ cơ sở vững mạnh là điều kiện tiên quyết để chính quyền hai cấp thực sự gần dân, phục vụ dân. Bối cảnh mới đòi hỏi Đảng bộ TP.HCM phải thực sự là trung tâm đoàn kết, là điểm tựa chính trị vững chắc cho chính quyền. Khi cấp ủy vững mạnh, bộ máy thông suốt; khi cấp ủy sát dân, chính quyền gần dân; khi kỷ luật Đảng nghiêm minh, quản trị sẽ minh bạch. Chính sự bám rễ sâu sắc ấy giúp TP.HCM không chỉ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền đô thị mà còn tạo đà bứt phá mãnh liệt. thoisu@phapluattp.vn Khi Đảng bám sát cơ sở, thấu cảm từng nhịp đập dân sinh, đó chính là điểm tựa vững chắc để chính quyền bứt phá, phục vụ người dân tốt hơn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cấp ủy không làm thay chính quyền nhưng xác lập “trục xương sống” về ưu tiên công việc và chuẩn mực phục vụ nhân dân, loại bỏ tư duy đùn đẩy, né tránh. Sự định hướng này giúp bộ máy hành chính cơ sở thích ứng nhanh chóng với yêu cầu dịch vụ công trực tuyến và quản trị hiện đại. Vai trò lãnh đạo của Đảng tại cơ sở còn thể hiện rõ qua việc giám sát các lĩnh vực “nóng” như đất đai, trật tự xây dựng. Khi cấp ủy chấn chỉnh kịp thời, chính quyền sẽ xử lý công việc dứt điểm, ngăn chặn khiếu kiện kéo dài. Song hành cùng định hướng nhiệm vụ, Đảng bộ cơ sở giữ vai trò then chốt trong công tác cán bộ. Với mô hình chính quyền đô thị, áp lực lên đội ngũ phường, xã là cực lớn khi phải xử lý đa dạng lĩnh vực. Khi cấp ủy lựa chọn đúng người, phân công trúng việc và giám sát chặt chẽ, bộ máy sẽ vận hành hiệu năng. Mặt khác, cơ chế kiểm tra, giám sát tại cơ sở là chốt chặn quyết định tính minh bạch. Trong bối cảnh phân cấp mạnh mẽ, nguy cơ lạm quyền luôn chực chờ nếu thiếu sự kiểm soát tương ứng. Thông qua sinh hoạt chi bộ và sự giám sát của quần chúng, những biểu hiện trì trệ, nhũng nhiễu được phát hiện sớm và chấn chỉnh kịp thời. Khi kỷ luật Đảng được thực thi nghiêm minh, bộ máy hành chính sẽ vận hành trong khuôn khổ trách nhiệm rõ ràng.• (*) Giảng viên khoa Xây dựng Đảng Học viện Chính trị Khu vực II (**) Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Đảng bộ TP.HCM trong kỷ nguyên vươn mình - Bài 2 KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30-4-1975 – 30-4-2026) Đại biểu Quốc hội Võ Ngọc Thanh Trúc. Ảnh: QUANG PHÚC TP.HCM hướng tới đi đầu trong phát triển công nghiệp văn hóa Sáng 1-7-2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã khảo sát tình hình hoạt động bộ máy chính quyền hai cấp tại UBND phường Dĩ An. Ảnh: THUẬN VĂN Sáng 20-4, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (đoàn TP.HCM) bày tỏ thống nhất cao với sự cần thiết ban hành một nghị quyết chuyên đề về văn hóa nhằm chấn hưng nền văn hóa đất nước. Góp ý về quy định ngày 24-11 hằng năm là ngày Văn hóa Việt Nam (người dân được nghỉ hưởng nguyên lương), bà Trúc đề xuất cần tổ chức các hoạt động đồng loạt tại cơ sở để tăng tính lan tỏa. Cụ thể như tổ chức “Ngày hội văn hóa” tại khu dân cư, tái hiện không gian ẩm thực truyền thống và các hoạt động cộng đồng. Liên quan đến chính sách thu hút đầu tư, bà Trúc bày tỏ băn khoăn khi dự thảo đưa trò chơi điện tử trên mạng vào diện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mức cao nhất. Bà cho rằng ranh giới giữa công nghiệp văn hóa và hệ lụy xã hội hiện rất mong manh do nhiều trò chơi có yếu tố bạo lực, gây nghiện. Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn TP.HCM) nhấn mạnh cần xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa có sự tham gia của cả Nhà nước và tư nhân. Theo đó, văn hóa có thể mang lại lợi nhuận rất lớn nếu được đầu tư bài bản với tư duy dài hạn. Ông Thân cho rằng phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn với hạ tầng như nhà hát, công viên, sân vận động. Hạ tầng văn hóa chính là yếu tố thu hút khách du lịch có khả năng chi tiêu cao và hỗ trợ hình thành các trung tâm tài chính tương lai tại TP.HCM hay Đà Nẵng. Phản hồi ý kiến của các đại biểu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh chiến lược công nghiệp văn hóa lần này phải theo hướng dễ triển khai, có tính khả thi cao. Ông khẳng định TP.HCM phải đi đầu về hạ tầng văn hóa và đang triển khai nhiều dự án lớn. Cụ thể, đến cuối năm 2027, TP dự kiến có trung tâm hội nghị - biểu diễn khoảng 1.700 chỗ, có thể chuyển đổi linh hoạt ban ngày phục vụ hội nghị, cuộc họp, ban đêm thì thành nhà hát với tiêu chuẩn ít nhất tương đương hoặc cao hơn Nhà hát Hồ Gươm hiện nay. Trong dự án lấn biển Cần Giờ sẽ có nhà hát giao hưởng khoảng 5.000 chỗ ngồi, quy mô lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tại Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, TP sẽ xây dựng sân vận động 70.000 chỗ, đa chức năng, có mặt cỏ phục vụ thể thao nhưng khi cần có thể đưa mặt cỏ vào kho và biến không gian thành sàn bê tông để tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn… Theo Bí thư Trần Lưu Quang, TP.HCM đang hướng tới trở thành địa phương đi đầu trong phát triển công nghiệp văn hóa, sẵn sàng đón đầu các cơ chế mới khi nghị quyết được ban hành. NHÓM PHÓNG VIÊN

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 21-4-2026 phapluat@phapluattp.vn Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt đầy đủ, nghiêm túc ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Các bộ, ngành, địa phương lập tổ công tác của bộ, ngành, địa phương do lãnh đạo bộ, ngành, địa phương làm tổ trưởng để triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự phối hợp hiệu quả… Thủ tướng nhấn mạnh việc ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; huy động, bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tham gia vào nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Quá trình tổng rà soát coi trọng việc lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động trực tiếp, nhất là người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tổ chức thực thi pháp luật. Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải chỉ rõ từng văn bản, từng điều khoản, từng nội dung cần xử lý, phương án xử lý rõ ràng (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới), xác định cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao khẩn trương chỉ đạo việc xây dựng, ban hành hướng dẫn nội dung thực hiện rà soát và đề xuất xử lý văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp và thể chế hóa đầy đủ, toàn diện, khả thi chủ trương, đường lối của Đảng về các vấn đề liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách theo kế hoạch của Ban chỉ đạo. Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả vai trò thành viên Ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch Quốc hội làm trưởng ban. NGUYỄN THẢO NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 20-4, tiếp tục kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công. Nghị quyết dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-102026 và được thực hiện thí điểm đến hết ngày 30-9-2028. Luật sư công không bao gồm các viên chức đang thực hiện trợ giúp pháp lý Dự thảo đề xuất việc thí điểm luật sư công được tổ chức và thực hiện tại 8 bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường và 10 UBND các tỉnh, TP Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và Bắc Ninh. Theo dự thảo, luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước mà đại diện chủ sở hữu là các cơ quan nêu trên; được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Luật sư công không bao gồm các viên chức đang thực hiện trợ giúp pháp lý. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết phạm vi công việc của luật sư công bao gồm tư vấn, đại diện và tham gia tố tụng trong các vụ việc trong nước và quốc tế; tư vấn pháp lý cho dự án phát triển; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp; thực hiện các nhiệm vụ pháp lý khác trong khu vực nhà nước. Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho hay ủy ban này tán thành sự cần thiết ban hành nghị quyết để kịp thời thể chế hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 23-KL/TW về đề án “Nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay”. “Dự thảo nghị quyết không có nội dung trái Hiến pháp nhưng có một số nội dung khác với quy định của luật hiện hành hoặc chưa được luật hiện hành quy định” - ông Phan Chí Hiếu nói. Liên quan đến tiêu chuẩn luật sư công và phạm vi công việc của luật sư công, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy các quy định về tiêu chuẩn của luật sư công và phạm vi công việc của luật sư công đã bám sát Kết luận số 23-KL/TW. Cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành các quy định này; đồng thời, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định tại dự thảo Nghị quyết hoặc giao Chính phủ quy định việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan theo vị trí việc làm và việc thực hiện nhiệm vụ của luật sư công để vừa bảo đảm thực hiện tốt vai trò luật sư công, vừa không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý đội ngũ này. Nhiều chế độ, chính sách vượt trội dành cho luật sư công Một trong những nội dung đáng chú ý, dự thảo nghị quyết dành một điều quy định về chế độ, chính sách đối với luật sư công. Theo đó, ngoài chế độ tiền lương theo quy định của pháp luật, luật sư công được hưởng hỗ trợ hằng tháng và các chế độ chính sách khác tương tự như đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang có vị trí việc làm xây dựng pháp luật, pháp chế theo Nghị quyết số 197/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Trường hợp luật sư công được hưởng đồng thời nhiều chính sách hỗ trợ hằng tháng thì chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ cao nhất. Luật sư công khi tham gia giải quyết vụ, việc có tính chất pháp lý được hưởng bồi dưỡng vụ, việc trả cho một buổi làm việc là 0,5 lần mức lương cơ sở. Khoản hỗ trợ hằng tháng và bồi dưỡng vụ, việc nêu trên không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH. Thu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: QUỐC HỘI Sĩ quan công an, quân đội, công chức có thể làm luật sư công Theo dự thảo, luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân... nhập từ công việc của luật sư công theo quy định tại nghị quyết này được miễn thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước. Dự thảo giao Chính phủ quy định chi tiết về chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm cho hoạt động của luật sư công. Thẩm tra nội dung này, ông Phan Chí Hiếu cho hay Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản nhất trí quy định chế độ hỗ trợ hằng tháng và chế độ bồi dưỡng theo vụ, việc đối với luật sư công. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị chỉ áp dụng chế độ này đối với luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, không áp dụng đối với luật sư công là người làm việc tại doanh nghiệp nhà nước. Đại biểu Nguyễn Trường Giang (đoàn Lâm Đồng) cho rằng Nghị quyết số 197 quy định chế độ, chính sách cho người làm công tác xây dựng pháp luật với tính chất đây là công việc làm thường xuyên, hằng ngày. Theo đó, người trực tiếp, thường xuyên làm công tác tham mưu nghiên cứu chiến lược, chính sách, xây dựng pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp). Trong khi đó, luật sư công là kiêm nhiệm, “không thể ngồi không cũng được hưởng hỗ trợ 100% lương, làm việc gì lại được hưởng thêm 0,5 mức lương cơ sở cho mỗi buổi làm việc”. Đại biểu Giang đề xuất dự thảo nên quy định theo hướng luật sư công có thể được bồi dưỡng mức gấp đôi cho mỗi ngày làm việc so với mức quy định tại dự thảo nhưng nếu không làm thì không được hưởng.• Luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước mà đại diện chủ sở hữu là các cơ quan nêu trên; được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Luật sư công có bắt buộc phải tham gia đoàn luật sư? Phát biểu tại tổ, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (đoàn Hà Nội) cho biết các tiêu chuẩn, điều kiện về luật sư công quy định tại dự thảo đang thể chế hóa lại tinh thần của Kết luận số 23 của Bộ Chính trị nhưng việc của Quốc hội là phải cụ thể hóa để có thể tổ chức thực hiện được. Về mối quan hệ giữa luật sư công và luật sư tư, theo quy định, một trong những điều kiện hành nghề luật sư là phải có chứng chỉ hành nghề và gia nhập một đoàn luật sư. Tuy nhiên, đối với luật sư công, dự thảo lại coi việc tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư là quyền, không phải là nghĩa vụ bắt buộc. “Vậy luật sư công có bắt buộc phải tham gia đoàn luật sư thì mới đủ điều kiện hành nghề hay không? Mối quan hệ giữa việc bảo đảm tiêu chuẩn hành nghề luật sư với việc tham gia đoàn luật sư đối với một người đang là cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống nhà nước sẽ được xử lý như thế nào?...” - bà Thủy nêu câu hỏi và cho rằng những nội dung trên chưa được làm rõ một cách triệt để trong dự thảo nghị quyết. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát hệ thống pháp luật Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát hệ thống pháp luật. Ảnh: PHẠM THẮNG

