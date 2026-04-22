Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập trang 4 SỐ 083 (7654) - Thứ Tư 22-4-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Thu phí ô tô vào trung tâm: Làm sao để người dân đồng thuận? trang 9 trang 5 Những sai lầm phổ biến khi đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức talkshow “Tăng tốc mùa thi 2026: Học đúng - thi trúng” trang 13 Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: “...Chính phủ đang chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Chúng tôi xác định việc này phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ”. Ảnh: QUỐC HỘI trang 8 Nhà thầu xây dựng gặp khó vì giá vật liệu tăng ĐẢNG BỘ TP.HCM TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH - BÀI 3 Bản lĩnh dẫn dắt của Đảng - “Ngọn hải đăng” đưa TP.HCM vươn mình Đề xuất cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để khắc phục hậu quả Không khoan nhượng với vi phạm VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM trang 2+3 trang 6

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 22-4-2026 Sáng 21-4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng hai con số là con đường tất yếu Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn được dành thời gian 10 phút để giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến lĩnh vực mình điều hành tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội đang diễn ra. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định mục tiêu tăng trưởng hai con số đã được ghi vào Nghị quyết Đại hội XIV, gắn với hai cột mốc lịch sử 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, hướng đến mục tiêu “đến năm 2045 trở đã cụ thể hóa bằng 59 chỉ tiêu ngành, 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 92 nhiệm vụ rất cụ thể cho năm 2026. Thông tin thêm, Bộ trưởng cho hay quý I-2026, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng ước tính đạt 7%-8%, xuất khẩu tăng hơn 19%, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 31,7%. Giải ngân đầu tư công cũng nhích lên 1,2% so với cùng kỳ. Nhấn mạnh đây là con số rất ấn tượng, tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cảnh báo: “Từ quý II trở đi, chúng ta sẽ thấm rõ tác động của xung đột Trung Đông”. Ông dẫn đánh giá của các chuyên gia và cho hay cứ mỗi 10% giá dầu thô tăng, tăng trưởng GDP sẽ bị bào mòn khoảng 0,4% và lạm phát có thể nhảy thêm 0,5%. Mặt khác, giá dầu không chỉ tác hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Kết quả là đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu. Trong thời gian tới, bộ dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi ngay các luật; tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, đổi mới quản lý ngành và cải cách thể chế, thủ tục hành chính để duy trì đà tăng trưởng ngành, đóng góp vào tăng trưởng hai con số của cả nước. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho hay ngành có tổng 630 thủ tục hành chính nhưng đã thực hiện phân cấp nên chỉ còn quản lý khoảng 160 thủ tục hành chính. Trong thời gian tới, các tiểu ngành, lĩnh vực, các nhóm sản phẩm chủ lực sẽ tiếp tục được cơ cấu lại. Trao đổi về nhóm vấn đề liên quan đến giao diện tích đất trồng lúa, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho hay quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 39/2021, trong đó tổng diện tích đất trồng lúa của cả nước đến năm 2030 được xác định là 3.568.000 ha. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Ban Bí thư…, ngành đang tiến hành rà soát để trình điều Đấu tranh không khoan nhượng về an toàn thực phẩm thành nước có nền công nghiệp phát triển hiện đại”. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, tăng trưởng hai con số “là mục tiêu vô cùng thách thức nhưng là con đường tất yếu, không có con đường nào khác”. Dẫn số liệu của tổ chức Development Vost, ông cho biết từ năm 1946 đến nay, toàn thế giới chỉ có 13 quốc gia và vùng lãnh thổ duy trì mức tăng trưởng hai con số liên tục trên 10 năm để chuyển mình từ nghèo sang phát triển. “Quay lại lịch sử hơn 40 năm đổi mới của chúng ta, chúng ta chỉ có hai năm đạt tăng trưởng trên 9% và chưa bao giờ đạt được tăng trưởng hai con số” - Bộ trưởng nói. Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ trưởng cho hay căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XIV, Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương lần thứ hai, Chính phủ động trực tiếp đến giá xăng, nó kéo theo toàn bộ chuỗi đầu vào sản xuất, từ phân bón đến hóa chất công nghiệp. Theo ông, để năm 2026 đạt mức tăng trưởng trên 10%, với quý I chỉ đạt 7%-8%, các quý còn lại chúng ta phải tăng trưởng 10%-11%. Bộ NN&MT đang rà soát để trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng đã có những trao đổi làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu quan tâm về các vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường. Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ NN&MT đã thực hiện kế Quốc hội họp đúng vào tháng hành động vì ATTP, Chính phủ cũng đang chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm. Chặn việc biến đầu tư công thành “chùm khế ngọt” Chiều 21-4, Quốc hội thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tài chính năm năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030… Nhiều đại biểu (ĐB) quan tâm đến lĩnh vực đầu tư công cùng với giải pháp sửa luật, thực thi luật để các công tác này phát huy hiệu quả. ĐB Nguyễn Duy Minh (Đà Nẵng) nhận định giai đoạn 2021-2025, đầu tư công đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi tăng trưởng, nhiều công trình hạ tầng chiến lược được triển khai tạo nền tảng dài hạn. Tuy nhiên, vẫn tồn tại hạn chế: Vốn lớn nhưng giải ngân chậm, khả năng hấp thụ vốn hạn chế, nhiều dự án kéo dài, điều chỉnh nhiều lần làm giảm hiệu quả. Theo ông Minh, điểm nghẽn lớn nhất là thủ tục đầu tư phức tạp, thiếu liên thông. Một dự án phải qua nhiều bước theo các luật khác nhau như Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu. Các bước này thực hiện tuần tự, mỗi khâu là một bộ hồ sơ riêng, chưa liên thông khiến thời gian chuẩn bị kéo dài. Quy trình áp dụng gần như giống nhau cho mọi dự án, không phân biệt quy mô. Ông Minh dẫn chứng: “Một dự án vài tỉ đồng ở cấp cơ sở cũng phải thực hiện đầy đủ như dự án hàng ngàn tỉ đồng. Có công trình nhỏ mất 1-2 năm làm thủ tục, trong khi thi công chỉ vài tháng”. Điều này không chỉ làm chậm tiến độ mà còn tăng chi phí, giảm hiệu quả. ĐB Minh đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi đồng bộ các luật liên quan trực tiếp đến đầu tư công trong năm 2026; cải cách thủ tục hành chính, phân loại dự án theo quy mô và rủi ro; rà soát, loại bỏ các dự án mang tính giữ chỗ. Ông cũng phản ánh thực tế nhiều dự án ghi vốn qua nhiều kỳ kế hoạch nhưng đến nay vẫn chưa giải phóng mặt bằng, khiến người dân trong vùng dự án hàng chục năm sống trong điều kiện khó khăn, thiếu chỗ ở. Trong khi đó, ĐB Hoàng Xuân Tân (Quảng Trị) cho rằng Luật Đấu thầu được thiết kế để giảm giá, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư nhưng thực tế việc chọn nhà thầu theo hướng giá thấp lại kéo theo chất lượng kém, tiến độ chậm. Nhiều công trình dở dang, không đưa vào khai thác đúng kế hoạch nên không phát huy hiệu quả. Ông kiến nghị sửa đổi các luật liên quan, đặc biệt là Luật Đấu thầu, theo hướng nâng mức chỉ định thầu với công trình có tiêu chuẩn đồng nhất; tăng thẩm quyền gắn với trách nhiệm và chế tài đối với chủ đầu tư NHÓM PHÓNG VIÊN Các đại biểu lắng nghe ý kiến thảo luận ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội vào sáng 21-4. Ảnh: QH Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại phiên thảo luận ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: QH ĐB Lê Hữu Trí nói cần cuộc cách mạng thực chất để đổi mới công tác quản trị đầu tư công quốc gia. Ảnh: QH

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 22-4-2026 NHÓM PHÓNG VIÊN Chiều 21-4, sau khi dự thảo và báo cáo thẩm tra dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn luật thuế được trình bày, các đại biểu Quốc hội (QH) về tổ để thảo luận ngay. Phát biểu tại tổ sau nhiều ý kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cho biết ngưỡng cụ thể mà Chính phủ đang đề xuất QH phê chuẩn để cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ và vừa không phải chịu thuế. Quốc hội đã bổ sung nhiều nội dung cấp bách Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến xác đáng, thỏa đáng của các đại biểu QH về dự luật liên quan đến thuế này, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói Chính phủ sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì là Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến. Sau đó, ông nói về sự phối hợp giữa QH và Chính phủ: “Thông thường kỳ họp đầu tiên của QH chủ yếu tập trung vào công tác kiện toàn nhân sự. Tuy nhiên, tại kỳ họp này, bên cạnh việc rút ngắn thời gian với nhiều đổi mới nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công tác nhân sự, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, QH còn bổ sung nhiều nội dung cấp bách về kinh tế - xã hội vào chương trình”. Đặc biệt, ngay trong kỳ họp, những vấn đề lớn, cấp thiết đã được bổ sung, điều chỉnh. “Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ ngay từ khi phát sinh các vấn đề cần xử lý, rất khó để các cơ quan của QH hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp như vậy” - Thủ tướng nói. Ông dẫn chứng: Việc xử lý các dự án tồn đọng, ách tắc, mặc dù QH đã ban hành Nghị quyết 170 và một số nghị quyết liên quan nhưng qua triển khai thực tiễn, nhiều địa phương vẫn còn vướng mắc. Nếu không có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo QH và các ủy ban của QH, sẽ rất khó kịp thời bổ sung nội dung tháo gỡ vào dự thảo nghị quyết. “Tôi tin là với lần này, các địa phương sẽ yên tâm hơn và dám làm, dám quyết, dám chịu trách nhiệm” - Thủ tướng nói và nhấn mạnh: Bây giờ trách nhiệm thuộc về lãnh đạo địa phương, phải tổ chức thực hiện ngay để đưa nguồn lực tồn đọng này trở lại phục vụ tăng trưởng, thu ngân sách và tạo việc làm. Luật vừa thông qua, tình hình đã thay đổi Về dự luật sửa bốn luật thuế, Thủ tướng cho biết các sửa đổi lần này là do tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Thủ tướng liệt kê: Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109 được QH thông qua ngày 10-12Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngưỡng chịu thuế dự kiến nâng lên 1 tỉ đồng/năm với vi phạm chỉnh quy hoạch này. Đáng chú ý, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho hay qua ý kiến và nhu cầu đăng ký của các địa phương muốn chuyển từ đất trồng lúa sang đất phát triển công nghiệp, dự kiến diện tích đất trồng lúa sẽ được điều chỉnh giảm đáng kể. Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ NN&MT khuyến cáo các địa phương khi đăng ký chuyển đất trồng lúa sang đất phát triển công nghiệp cần hết sức cân nhắc, bởi nếu đăng ký nhiều mà không thực hiện được sẽ rất lãng phí. Xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm Trưa 21-4, sau hai buổi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã phát biểu làm rõ một số vấn đề về tăng trưởng kinh tế, giải ngân đầu tư công, về y tế, giáo dục. Phó Thủ tướng cho rằng tăng trưởng cao và bền vững là yếu tố gắn bó chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau, được ví như “hai cánh của một con chim”. “Chúng ta chỉ có thể đạt được tăng trưởng cao trong một thời gian dài khi có nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và ngược lại” - Phó Thủ tướng nói. Vì vậy, Chính phủ tiếp tục xác định ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết, nền tảng để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục và ổn định. Về khám sức khỏe định kỳ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đang được thực hiện theo lộ trình, từng bước hoàn thiện cả về chuyên môn và tổ chức, hướng tới mục tiêu phát hiện sớm, quản lý và theo dõi sức khỏe thường xuyên cho người dân. Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế sớm ban hành nghị định làm cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai thực hiện. Liên quan đến an toàn thực phẩm (ATTP), Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết thời gian qua, Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội đã đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi vi phạm. “Kỳ này, Quốc hội họp đúng vào tháng hành động vì ATTP, Chính phủ cũng đang chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP. Chúng tôi xác định việc này 2025; Luật Thuế giá trị gia tăng số 149 thông qua ngày 11-12-2025 thế nhưng “tình hình thực tiễn phát sinh trong thời gian qua là rất khó khăn”, với tác động của giá xăng dầu và diễn biến khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Chính vì vậy, theo ông, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu phương án và chủ động xin ý kiến của QH và Chủ tịch QH cho phép đề xuất điều chỉnh ngay trong kỳ họp này. Thủ tướng xác nhận hướng điều chỉnh là “chắc chắn phải nâng ngưỡng chịu thuế lên” và cho biết mức cụ thể đang được Bộ Tài chính dự kiến. “Theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự kiến ngưỡng đối với hộ kinh doanh là lên mức 1 tỉ đồng/năm, tức là dưới mức đó thì không phải chịu thuế giá trị gia tăng cũng như thuế thu nhập cá nhân” - Thủ tướng nói. Song song đó, Thủ tướng cho biết Chính phủ cũng sẽ điều chỉnh ngưỡng tương ứng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng ở mức tổng doanh thu không quá 1 tỉ đồng/năm. Lý do là vừa tháo gỡ khó khăn, vừa bảo đảm công bằng giữa hai nhóm đối tượng và quan trọng hơn là “khuyến khích các hộ và cá nhân kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp”. Trình luật phải kèm nghị định Một nội dung đáng chú ý khác trong phát biểu của Thủ tướng là cam kết về quy trình xây dựng pháp luật. Ông thừa nhận hiện nay “có một số luật đã có hiệu lực nhưng chưa ban hành đầy đủ các nghị định”. Để khắc phục, quy chế làm việc mới của Chính phủ sẽ quy định rõ: Khi trình dự thảo luật, nghị quyết sang QH phải kèm đầy đủ dự thảo nghị định, thậm chí dự thảo thông tư nếu có. Riêng với dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn luật thuế đang xem xét, ông cho biết Bộ Tài chính đã chuẩn bị sẵn dự thảo nghị định hướng dẫn. “Khi QH cho chủ trương thông qua, sẽ trình ngay Chính phủ để ban hành kịp với hiệu lực của luật” - Thủ tướng khẳng định. Ngoài ra, tiến độ xây dựng văn bản pháp luật của các bộ, ngành sẽ được công khai trên cổng thông tin điện tử Chính phủ, để các bộ trưởng, trưởng ngành nắm được tình trạng chậm trễ trong lĩnh vực mình phụ trách. Thủ tướng đề nghị các đại biểu QH ủng hộ chủ trương của Chính phủ, “để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh xuất hiện những thách thức và tác động mới, giúp hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguồn lực duy trì sản xuất, kinh doanh và tái đầu tư cho giai đoạn phát triển mới”.• phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ” - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh. Theo Phó Thủ tướng, mỗi năm các cơ quan chức năng kiểm tra hơn 300.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đã xử lý nhiều vụ vi phạm. Bộ Công an đã có nhiều chuyên án từ cấp trung ương đến cấp địa phương để phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tội phạm liên quan đến ATTP. Chính phủ cũng đang chỉ đạo Bộ Y tế hoàn thiện dự án Luật ATTP (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10 tới. Đồng thời, xây dựng đề án về cơ quan quản lý thống nhất về ATTP nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong quản lý hiện nay. Cùng với việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm, Chính phủ cũng chú trọng bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính, tránh bị ảnh hưởng bởi tình trạng thực phẩm giả, kém chất lượng. Phó Thủ tướng khẳng định việc đấu tranh được xác định không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.• Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho hay theo thống kê chưa đầy đủ, các dự án tồn đọng về đất đai và đầu tư đang chôn khoảng 3,3 triệu tỉ đồng, kèm theo khoảng 200.000 ha đất chưa được xử lý. “Nếu so với tổng đầu tư công năm 2026 là khoảng 1,1 triệu tỉ đồng thì phần tồn đọng này gấp ba lần” - Bộ trưởng so sánh và sau đó khẳng định: “Đây là một điểm nghẽn nhưng cũng chính là nguồn lực và động lực tăng trưởng trong thời gian tới”. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho hay Chính phủ đang trình Quốc hội ban hành nghị quyết về chính sách tháo gỡ toàn diện cho các dự án khó khăn, tồn đọng. Dự kiến sẽ huy động được nguồn lực hơn 3,3 triệu tỉ đồng cho tăng trưởng kinh tế. Về cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Chính phủ đang triển khai quyết liệt vấn đề này với mục tiêu giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết và ít nhất 30% ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thủ tướng đã yêu cầu tất cả bộ, ngành phải hoàn thành nội dung này ngay trong tháng 4-2026. Khơi thông 3,3 triệu tỉ đồng và cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong lựa chọn nhà thầu. Với các công trình phải đấu thầu, cần giảm trọng số tiêu chí giá, tăng tỉ trọng chất lượng và tiến độ; hoàn thiện cơ chế để chủ đầu tư nhanh chóng chấm dứt hợp đồng khi nhà thầu vi phạm. Đồng thời, cần cơ chế cho phép nhà thầu yêu cầu bồi thường nếu chậm bàn giao mặt bằng hoặc bố trí vốn không kịp thời. ĐB Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, kiên quyết loại bỏ các dự án chưa thực sự cần thiết, cấp bách, kém hiệu quả hoặc chưa bảo đảm thủ tục đầu tư để ưu tiên vốn cho dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững. Ông nhấn mạnh cần một cuộc cách mạng đổi mới triệt để công tác quản trị đầu tư công, xóa bỏ cơ chế “xin-cho”, chấm dứt tình trạng đầu tư công trở thành “chùm khế ngọt” nuôi dưỡng tiêu cực, tham nhũng. Theo ông, mỗi đồng vốn đầu tư công phải mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thực chất. Nếu dự án chưa rõ chủ trương, hiệu quả phải kiên quyết cắt, đồng thời làm rõ trách nhiệm người đề xuất hoặc quyết định. Không nên đánh đổi tăng trưởng bằng mọi giá để chấp thuận dự án kém hiệu quả. ĐB Trí đề nghị đánh giá hiệu quả dự án ngay từ khâu thẩm định, quyết định chủ trương, thay vì chờ bố trí vốn rồi mới điều chỉnh. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân người quyết định và thẩm định dự án; có cơ chế giám sát từ xa, từ sớm; xử lý nghiêm trong lựa chọn tư vấn, thiết kế, dự toán, quyết toán và nhà thầu. “Đây là mảnh đất màu mỡ để nâng khống khối lượng, áp sai định mức, đơn giá, đẩy giá vốn dự án công trình lên cao so với thực tế giá trị thực của công trình để hợp pháp hóa các khoản tiêu cực tham nhũng” - ĐB Trí nói. NHÓM PHÓNG VIÊN Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận tại tổ chiều 21-4. Ảnh: QH “Dự kiến ngưỡng đối với hộ kinh doanh là lên mức 1 tỉ đồng một năm, tức là dưới mức đó thì không phải chịu thuế giá trị gia tăng cũng như thuế thu nhập cá nhân” - Thủ tướng nói.

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 22-4-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Khắc phục thẻ vàng IUU: TP.HCM minh bạch dữ liệu, kiểm soát khai thác Sau hơn ba năm triển khai thí điểm, việc áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá xa bờ tại TP.HCM đang từng bước mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá, tăng cường minh bạch dữ liệu và kiểm soát hoạt động khai thác hải sản theo quy định. Theo thống kê của Sở NN&MT TP.HCM, hiện toàn TP có 4.445 tàu cá, trong đó có 80 tàu cá đánh bắt xa bờ đang triển khai thí điểm nhật ký khai thác thủy sản điện tử. Phó Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM Phạm Thị Na khẳng định việc ứng dụng công nghệ nhật ký khai thác điện tử có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản, từ khâu khai thác trên biển, cập cảng đến chế biến và xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu khắt khe như Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý như hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS), nhật ký khai thác điện tử và kiểm soát sản lượng tại cảng được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU. (Theo TTXVN) Tin vắn • Công an phường tìm thấy nam sinh đi lạc. Ngày 21-4, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM cho biết đơn vị đã tìm thấy và bàn giao em Th (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường PBC) cho gia đình sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm. Em Th được lực lượng chức năng tìm thấy tại một địa điểm thuộc phường An Hội Tây, cách nơi cư trú hơn 20 km. N.TÂN • Sát hại vợ rồi ôm con bỏ trốn. Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý Bùi Đặng Châu (ngụ thôn Lập Định, xã Cam Lâm) tội giết người. Trước đó, ngày 18-4, tại thôn Thủy Ba, xã Cam An, Châu dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ, khiến vợ tử vong rồi ôm con khoảng chín tháng tuổi bỏ trốn. X.HOÁT Ngày 21-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 - 24-4-2026). Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cuộc đời cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ lớn nhưng cũng nhiều thách thức, đòi hỏi bản lĩnh vững vàng, tư duy đổi mới, quyết tâm cao và hành động quyết liệt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định muốn phát triển nhanh, bền vững, cần tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế. “Tăng trưởng phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh; kiên quyết không đánh đổi lợi ích lâu dài lấy lợi ích ngắn hạn” - ông nhấn mạnh và nêu rõ mọi chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân. Để hiện thực hóa khát vọng phát triển, cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến, nhất là trong thế hệ trẻ. Tinh thần, bản lĩnh Hà Huy Tập phải trở thành động lực hành động trong toàn xã hội. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại khu mộ và thăm khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương cũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. ĐẮC LAM Ngày 21-4, Cục Điện ảnh cho biết đơn vị này chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30-4, 1-5, 7-5, 19-5 năm 2026 và Tuần phim Quảng Ninh chào hè. Chương trình diễn ra trên phạm vi cả nước từ ngày 25-4 đến 23-5. Lễ khai mạc đợt phim và Tuần phim Quảng Ninh chào hè sẽ được tổ chức vào 19 giờ ngày 25-4 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Bộ phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối được chọn chiếu khai mạc đợt phim. Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận cho công chúng, Cục Điện ảnh phối hợp với Viettel Telecom và TV360 khai thác bộ phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối trên nền tảng trực tuyến. VIẾT THỊNH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác tham quan ngôi nhà tranh tại Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: ĐL Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập Chiếu miễn phí phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối Ngày 21-4, ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, cho biết sẽ thay thế các cây xanh bị tỉa “quá tay” không có khả năng phát triển trên đường Nguyễn Huệ sau phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM. “Xã Ninh Phước đã chỉ đạo đơn vị quản lý kiểm tra, chăm sóc bón thuốc, phân để hàng cây xanh phát triển trở lại. Trường hợp cây yếu không phát triển, bị sâu bệnh sẽ thay thế”- ông Quảng Thúc Đoan nói. Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, cuối năm 2025, chính quyền địa phương đã tổ chức tỉa nhánh hàng cây xanh trên đường Nguyễn Huệ, xã Ninh Phước. Chủ tịch UBND xã Ninh Phước cho rằng việc tỉa nhánh là để phòng, chống mưa bão. Tuy nhiên, đơn vị thực hiện đã tỉa nhánh “quá tay” khiến một số cây yếu, không phát triển. HUỲNH HẢI Khánh Hòa sẽ thay thế các cây xanh bị cắt tỉa “quá tay” TP.HCM khuyến khích đưa AI vào phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động Sở Nội vụ TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2026 trên địa bàn TP. Với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ trong kỷ nguyên số”, Tháng hành động diễn ra từ ngày 1 đến 31-5, hướng tới cụ thể hóa yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn cho người lao động. Theo Sở Nội vụ TP.HCM, kế hoạch tập trung thúc đẩy chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, từ cấp quản lý đến doanh nghiệp và người lao động; chuyển mạnh từ “ứng phó” sang “phòng ngừa”, giảm thiểu tai nạn lao động ngay từ khâu nhận diện nguy cơ. Điểm mới của Tháng hành động năm 2026 là tăng cường ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), trong quản lý ATVSLĐ. Doanh nghiệp được khuyến khích triển khai các giải pháp số để giám sát điều kiện làm việc theo thời gian thực, phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn và phân tích dữ liệu để cảnh báo kịp thời. Thông qua Tháng hành động năm 2026, TP.HCM kỳ vọng tạo chuyển biến đồng bộ trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số. Lễ phát động dự kiến được tổ chức ngày 7-5 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, với sự tham gia của các sở, ngành, doanh nghiệp và người lao động. HẢI NHI Đà Nẵng sắp đưa vào hoạt động khu điều trị kỹ thuật cao Ngày 21-4, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng BV đa khoa Quảng Nam - hạng mục khu điều trị kỹ thuật cao. Dự án với tổng mức đầu tư gần 180 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Khu điều trị có quy mô bảy tầng và một tầng tum, diện tích xây dựng 2.209 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 14.175,5 m2. Công trình trang bị các hệ thống khí y tế trung tâm, lọc khuẩn phòng mổ, gọi y tá truyền mẫu xét nghiệm… Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định BV đa khoa Quảng Nam được định vị là một trong những cơ sở khám chữa bệnh nòng cốt, chia sẻ gánh nặng với các BV tuyến cuối của TP. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía nam TP và các vùng lân cận. “Công trình này sẽ tạo nền tảng để triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng quy mô giường bệnh, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, từng bước hiện đại hóa BV theo định hướng phát triển đã được xác định” - bà Thi nói. Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc phụ trách BV đa khoa Quảng Nam, cho biết BV đa khoa Quảng Nam cam kết đưa công trình vào sử dụng ngay trong tuần này, sau khi được nghiệm thu. Đồng thời, đảm bảo đúng các nguyên tắc chuyên môn y tế để kịp thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. THANH NHẬT Giá xăng dầu giảm Chiều 21-4, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, từ 16 giờ, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm đồng loạt. Cụ thể, xăng E5 giảm 658 đồng/lít, xăng A95 giảm 719 đồng/lít, dầu diesel giảm 3.185 đồng/lít, dầu mazut giảm 701 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá mới của xăng E5 ở mức 21.934 đồng/lít, xăng A95 ở mức 23.042 đồng/lít, dầu diesel 27.856 đồng/lít, dầu mazut 19.631 đồng/kg. AN HIỀN

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 22-4-2026 THS NGUYỄN TUẤN ANH (**) Trong hành trình phát triển của mọi đô thị lớn, thách thức lớn nhất không nằm ở điểm khởi đầu mà tại ngưỡng cửa xác lập tầm vóc mới. TP.HCM đang đứng trước thời điểm bản lề khi mô hình tăng trưởng cũ dần chạm ngưỡng giới hạn trước áp lực hạ tầng và cạnh tranh toàn cầu. Vị thế đầu tàu đòi hỏi TP phải chuyển hóa mạnh mẽ về chất, hướng tới sự phát triển bền vững và hiện đại. Trong bước chuyển lịch sử này, sự lãnh đạo bản lĩnh và tầm nhìn đổi mới của Đảng bộ TP chính là chìa khóa then chốt để định hình tương lai. Vượt ngưỡng giới hạn bằng lợi thế thể chế Kinh nghiệm quốc tế cho thấy một TP có thể tăng trưởng nhanh nhờ lợi thế vị trí, dân số. Tuy nhiên, để vươn lên thành trung tâm khu vực, tăng trưởng phải chuyển từ mở rộng sang nâng cao chất lượng, từ lợi thế tự nhiên sang lợi thế thể chế và công nghệ. TP.HCM đang bước vào giai đoạn này. Áp lực về giao thông, môi trường, nhà ở đòi hỏi mô hình phát triển phải thay đổi căn bản. Những vấn đề ấy cần một tầm nhìn tổng thể, nhất quán, trong đó Đảng giữ vai trò định hướng chiến lược dài hạn cho toàn bộ hệ thống chính trị. Tinh thần Đại hội XIV đòi hỏi xác lập mô hình tăng trưởng thông qua kinh tế xanh, kinh tế số và quản trị hiện đại. Với TP.HCM, định hướng này là mệnh lệnh thực tiễn cấp bách. Khi quy mô kinh tế quốc gia hướng phát triển chiến lược. Những quyết sách vĩ mô về cấu trúc không gian, hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi công nghiệp hay việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế và đô thị sáng tạo phía đông đều phải được đặt trong một tầm nhìn thống nhất. Sự nhất quán về định hướng này cung cấp một nền tảng pháp lý và chính trị vững chắc, giúp chính quyền cùng cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn, triệt tiêu tình trạng phát triển manh mún hoặc chồng chéo. Đây chính là biểu hiện rõ nét nhất của vai trò dẫn dắt mà Đảng bộ TP dành cho một đô thị hiện đại trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Nhất quán tầm nhìn xuyên nhiệm kỳ Lịch sử phát triển của TP.HCM minh chứng mỗi bước chuyển mình đều gắn liền với các quyết sách bước ngoặt của Đảng bộ. Từ chủ trương xây dựng khu công Bản lĩnh dẫn dắt của Đảng - “Ngọn hải đăng” đưa TP.HCM vươn mình vượt ngưỡng 500 tỉ USD, TP phải giữ vai trò hạt nhân dẫn dắt vùng Đông Nam Bộ. Tầm nhìn chiến lược lúc này cần gắn chặt mạng lưới đô thị khu vực, xác lập vị thế trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo quốc tế. Đây là trách nhiệm chính trị để TP vươn tầm tương xứng vị thế quốc gia, hiện thực hóa khát vọng vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Trong tiến trình nâng tầm vị thế siêu đô thị, vai trò của Đảng không chỉ dừng lại ở công tác lãnh đạo thuần túy mà trọng tâm là định hình phương nghệ cao đến chiến lược chuyển đổi số, sự điều chỉnh kịp thời về tầm nhìn lãnh đạo đã giúp TP giữ vững vị thế đầu tàu. Khi TP chuyển dịch sang trung tâm tài chính quốc tế, năng lực hoạch định của Đảng càng trở nên quan trọng để bảo đảm sự thích ứng linh hoạt trước biến động thế giới. Bên cạnh đó, vai trò dẫn dắt của Đảng còn thể hiện ở khả năng tạo dựng sự đồng thuận xã hội. Quá trình tái cấu trúc đô thị luôn tác động đến lợi ích của hàng triệu người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh ấy, các tổ chức Đảng đóng vai trò cầu nối, thông qua vận động để biến quyết tâm chính trị thành niềm tin chung. Đồng thời, Đảng chính là hạt nhân bảo đảm tính liên tục của tầm nhìn phát triển. Những siêu dự án như metro hay khu đổi mới sáng tạo có lộ trình kéo dài hàng thập niên, cần sự lãnh đạo xuyên suốt để không bị đứt đoạn bởi các biến động ngắn hạn. “… Xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế... tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực”. (Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam) Trong bước chuyển lịch sử tiến vào kỷ nguyên vươn mình, vai trò dẫn dắt chiến lược của Đảng bộ TP.HCM chính là “ngọn hải đăng” định hướng, tạo ra sự đồng thuận và nhất quán để đưa TP vươn tầm siêu đô thị hiện đại, văn minh. Vai trò dẫn dắt của Đảng bộ TP còn thể hiện ở khả năng kiến tạo sự cân bằng giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng sống. Đảng định hướng để mọi quyết sách phát triển đều gắn chặt với tiến bộ xã hội, đảm bảo thành quả tăng trưởng được thụ hưởng công bằng. Đây là nền tảng để xây dựng một đô thị đáng sống, nơi con người là trung tâm của mọi quá trình hiện đại hóa. Kiến tạo đô thị đáng sống và vươn tầm quốc tế Đứng trước bối cảnh toàn cầu hóa, vai trò lãnh đạo của Đảng còn thể hiện ở năng lực định vị vị thế quốc tế của TP.HCM đang hướng tới vị thế trung tâm tài chính, logistics trong khu vực Đông Nam Á. Điều đó đòi hỏi định hướng phát triển phải gắn với tiêu chuẩn quốc tế về môi trường kinh doanh và quản trị đô thị. Chỉ khi tầm nhìn được đặt trong bối cảnh toàn cầu, TP mới có thể vươn lên vị trí xứng đáng. Yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là chất lượng lãnh đạo của Đảng bộ TP. Tầm nhìn chiến lược chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành chính sách nhất quán và hành động thực tế. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ có năng lực hoạch định, bản lĩnh chính trị và tinh thần đổi mới. Khi Đảng bộ TP giữ vững kỷ luật, phát huy trí tuệ tập thể, tầm nhìn phát triển mới trở thành động lực hành động của toàn hệ thống. Sau cột mốc Đại hội XIV, TP.HCM không chỉ bước vào một nhiệm kỳ mới mà đang tiến tới tâm điểm của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Khát vọng trở thành trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo quốc tế không đơn thuần là mục tiêu tăng trưởng, mà là mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm quốc gia cao cả. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, mô hình quản trị hiện đại và hệ thống chính trị tinh gọn là điều kiện cần nhưng vai trò dẫn dắt chiến lược của Đảng bộ TP mới là nhân tố quyết định. Sự kiên định của Đảng chính là ngọn hải đăng định hướng cho con tàu TP vượt qua mọi sóng gió; tầm nhìn đổi mới của Đảng chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển vô hạn. Khi Đảng vững mạnh từ gốc rễ, TP sẽ hội đủ bản lĩnh và nội lực để vươn tới vị thế xứng đáng của một siêu đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, cùng cả nước tự tin tiến vào tương lai.• (*) Giảng viên khoa Xây dựng Đảng Học viện Chính trị Khu vực II (**) Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Đảng bộ TP.HCM trong kỷ nguyên vươn mình - Bài 3 KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30-4-1975 – 30-4-2026) Thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BAN TỔ CHỨC Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 237/ NQ-UBTVQH16 về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30-4-2026. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập phường Trảng Bom trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Trảng Bom. Thành lập phường Long Thành trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Long Thành. Thành lập phường Trị An trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Trị An. Thành lập phường Nhơn Trạch trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Nhơn Trạch. Phường Nhơn Trạch giáp phường Long Thành, các xã An Phước, Đại Phước, Phước An và TP.HCM. Thành lập phường Tân Khai trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tân Khai. Thành lập phường Xuân Lộc trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Xuân Lộc. Thành lập phường Tân Phú trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tân Phú. Thành lập phường Lộc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lộc Ninh. Phường Lộc Ninh giáp các xã Lộc Hưng, Lộc Quang, Lộc Tấn và Lộc Thành. Thành lập phường Dầu Giây trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Dầu Giây. Thành lập phường Đồng Phú trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Đồng Phú. Sau khi thành lập các phường, tỉnh Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã. ĐỨC MINH Khi TP chuyển dịch sang trung tâm tài chính quốc tế, năng lực hoạch định của Đảng càng trở nên quan trọng để bảo đảm sự thích ứng linh hoạt trước biến động thế giới. THS TRỊNH THỊ PHƯỢNG (*)

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 22-4-2026 phapluat@phapluattp.vn miễn TNHS và miễn hình phạt. Chính sách này không chỉ đơn thuần điều chỉnh kỹ thuật lập pháp mà trực tiếp giải quyết vấn đề cốt lõi: Bảo vệ sự đổi mới sáng tạo, giảm bớt tâm lý “sợ sai, sợ trách nhiệm” và hạn chế việc hình sự hóa các quan hệ kinh tế - dân sự. Cụ thể, Bộ Công an đề xuất mở rộng các trường hợp loại trừ TNHS. Hiện tại, Điều 25 BLHS mới chỉ giới hạn loại trừ TNHS đối với rủi ro trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Dự thảo đề xuất mở rộng việc loại trừ TNHS đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng mô hình sản xuất, kinh doanh mới nếu có thiệt hại kinh tế do nguyên nhân khách quan. Quy định này nhằm thể chế hóa Nghị quyết 57 và Kết luận 14 của Bộ Chính trị, tạo động lực cho quá trình chuyển đổi số và đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, để tránh việc các đối tượng lợi dụng hợp thức hóa sai phạm, pháp luật sẽ thiết kế các rào cản chặt chẽ như yêu cầu hành vi phải “vì lợi ích chung”, “không thu lợi bất chính”, “đã áp dụng biện pháp quản lý rủi ro” và có cơ chế thẩm định, hậu kiểm rõ ràng. Trường hợp loại trừ TNHS được đề xuất bổ sung tiếp theo là cho các cơ quan chuyên trách khi thực hiện biện pháp nghiệp vụ phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm (như xâm nhập, hóa trang, kiểm soát điện tử). Khi cán bộ tuân thủ đầy đủ quy trình, không vì động cơ vụ lợi hay cá nhân, họ sẽ được pháp luật bảo vệ. Điều này cụ thể hóa Quy định 183-QĐ/TW, giúp củng cố hành lang pháp lý để trấn áp hiệu quả các loại tội phạm có tổ chức, ma túy, khủng bố mà không làm chùn bước lực lượng chức năng. Bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu và miễn trách nhiệm hình sự linh hoạt Cũng trong dự thảo chính sách lần này, Bộ Công an cũng đã đề xuất bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu và miễn TNHS linh hoạt. Theo đó, bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu để khắc phục hậu quả nhằm tạo ra một tầng xử lý trung gian giữa “truy cứu ngay” và “miễn ngay”, chính sách bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu TNHS, cho thời gian khắc phục hậu quả đối với các vi phạm kinh tế. Chế định hoàn toàn mới này áp dụng cho các hành vi gây thiệt hại nhưng vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, mang lại hiệu quả cho địa phương, đất nước và đặc biệt là không có yếu tố tham nhũng. Tác động tích cực của quy định này là giúp Nhà nước thu hồi tài sản, cứu các dự án đang dang dở, giảm đổ vỡ dây chuyền, đồng thời trao cho doanh nghiệp cơ hội sửa sai có kiểm soát. Đáng chú ý, dự thảo cho phép cơ quan chức năng miễn TNHS ngay trong giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm thay vì phải chờ có quyết định khởi tố vụ án như hiện nay. Nếu người vi phạm tận HỮU ĐĂNG Mới đây, Bộ Công an đã công bố dự thảo hồ sơ chính sách dự án BLHS (sửa đổi) để lấy ý kiến góp ý. Trong đó, Bộ Công an đã đề xuất sửa đổi, bổ sung bảy nhóm chính sách lớn. Bổ sung thêm trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự Một trong những chính sách được rất nhiều người quan tâm đó là hoàn thiện, bổ sung quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự (TNHS), tạm hoãn truy cứu, Bộ Công an đề xuất cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để khắc phục hậu quả dụng tốt thời gian tạm hoãn và khắc phục toàn bộ hậu quả, họ có thể được miễn TNHS. Điều này làm giảm chi phí xã hội, ngăn chặn những tác động tiêu cực đối với uy tín, danh dự và hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, cá nhân. Bên cạnh đó, sẽ đổi mới căn cứ miễn hình phạt, hướng tới tính phục hồi đối với các cá nhân phạm tội về trật tự quản lý kinh tế hoặc môi trường, nếu hành vi vi phạm vì lợi ích chung, không có mục đích thu lợi bất chính, đã áp dụng biện pháp quản lý rủi ro và đã khắc phục, bồi thường toàn bộ thiệt hại, dự thảo đề xuất cho phép họ được miễn hình phạt. Quy định này chuyển trọng tâm từ việc trừng phạt sang khôi phục nguyên trạng và bồi thường, giúp doanh nghiệp và người lao động có thể duy trì hoạt động, bảo vệ việc làm và chuỗi cung ứng.• Theo cơ quan chủ trì soạn thảo các quy định về loại trừ TNHS và miễn TNHS trong dự thảo lần này là minh chứng rõ nét cho việc đưa chủ trương “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự” (các nghị quyết 66, 68, 79) vào thực tiễn áp dụng. Thay vì nhắm đến việc trừng trị nghiêm khắc và tước đoạt tự do, định hướng của BLHS sửa đổi ưu tiên các biện pháp dân sự, kinh tế trước; trường hợp đến mức phải xử lý hình sự thì ưu tiên cho người phạm tội cơ hội chủ động khắc phục hậu quả kinh tế. Đây là bước tiến lớn trong cải cách tư pháp, không chỉ củng cố tính nhân đạo mà còn trực tiếp góp phần giải phóng sức sản xuất, giảm thiểu sự ách tắc của nền kinh tế do rủi ro pháp lý mang lại. Bước tiến lớn trong cải cách tư pháp Chế định hoàn toàn mới này áp dụng cho các hành vi gây thiệt hại nhưng vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, mang lại hiệu quả cho địa phương, đất nước và đặc biệt là không có yếu tố tham nhũng. Bị phạt gần 50 triệu đồng vì không bằng lái, chạy quá chậm trên cao tốc Ngày 21-4, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết vừa xử phạt một trường hợp chạy dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và một số lỗi vi phạm khác với mức phạt gần 50 triệu đồng. Theo đó, thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt trên các tuyến cao tốc có hai làn xe, không có làn dừng khẩn cấp liên tục. Cụ thể, ngày 19-4, Đội CSGT số 6 đã dừng xe tải 51D-853.53 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường có quy định tốc độ tối thiểu. Được biết tài xế xe tải 51D-853.53 chỉ chạy với tốc độ 53 km/giờ trong khi tốc độ tối thiểu quy định trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết là 60 km/giờ. Với lỗi chạy dưới tốc độ tối thiểu này, tài xế PHT (35 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị xử phạt 900.000 đồng. Đáng chú ý qua kiểm tra, tài xế này không có giấy phép lái xe và với lỗi này còn bị phạt thêm với số tiền 19 triệu đồng, tạm giữ xe bảy ngày. Chủ xe tải trong vụ này cũng bị xử phạt 29 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe. Tổng mức tiền bị xử phạt trong vụ này là 48,9 triệu đồng. PHƯƠNG NAM Công an Đắk Lắk thông tin về vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong Ngày 21-4, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng công an đã tiếp nhận nhiều tin giả liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo thông tin về vụ tai nạn trên. Thực tế cuộc họp báo chưa diễn ra nhưng một số trang mạng xã hội đã bịa đặt, tung tin sai sự thật. Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không lan truyền, chia sẻ các nội dung sai sự thật về vụ việc khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng. “Cuộc họp báo chính thức về vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong sẽ được cơ quan chức năng tổ chức khi có kết luận điều tra xác minh vụ việc” - Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin. Trước đó, khoảng 11 giờ 29 ngày 15-4, trên Quốc lộ 29 đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông làm em VĐQ (18 tuổi, học sinh lớp 12, ngụ xã Cư Pơng) tử vong. Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp VKSND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra nguyên nhân. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tổ chức thăm hỏi, động viên người thân nam sinh bị nạn. Trên mạng xã hội xuất hiện clip liên quan vụ tai nạn nói trên. Theo clip được đăng tải, thời điểm nam sinh tông vào mương nước, có một mô tô chạy theo phía sau. Tuy nhiên, người này đã điều khiển mô tô quay đầu rời đi. TIẾN THOẠI Trong hồ sơ dự thảo BLHS sửa đổi, Bộ Công an đã đề xuất nhiều chính sách mới liên quan đến loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt. Bộ Công an đề xuất cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để khắc phục hậu quả. Ảnh minh họa: HỮU ĐĂNG Xe tải bị ghi hình chạy với tốc độ chỉ 53 km/giờ. Ảnh: CA

