084-2026

2 Thời sự - Thứ Năm 23-4-2026 thoisu@phapluattp.vn Ngày 22-4, theo nghị trình, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Ba điểm nghẽn lớn của phát triển văn hóa Phát biểu tại đây, đại biểu Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, viện dẫn Nghị quyết 80-NQ/ TW của Bộ Chính trị, nhấn mạnh yêu cầu phát triển văn hóa phải hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn và phát triển, giữa đời sống thực và không gian số. Tuy nhiên, theo ông Khải, để đạt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như nghị quyết đặt ra, cần nhìn thẳng vào ba “điểm nghẽn” lớn đang cản trở phát triển văn hóa Việt Nam. Bao gồm tỉ lệ chi ngân sách cho chuyển đổi số và hạ tầng công nghệ của ngành văn hóa thấp so với nhu cầu; thiếu hụt nhân lực số; nguồn lực đầu tư từ ngân sách cho văn hóa eo hẹp. “Không chỉ thiếu về số lượng, chúng ta còn thiếu nhân lực có chiều sâu về AI, dữ liệu, điện toán đám mây và an ninh mạng” - ông Khải nêu. Ông cũng chỉ rõ quy định bảo đảm chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho văn hóa là cần thiết nhưng chưa đủ. Từ đó, ông đề nghị sửa Điều 3 của dự thảo nghị quyết theo hướng ngoài mức sàn 2%, cần ưu tiên bố trí nguồn lực cho chuyển đổi số văn hóa, hạ tầng dữ liệu quốc gia, số hóa di sản, bảo quản số lâu dài và bảo đảm an ninh văn hóa số. Với Điều 7 của dự thảo nghị quyết, ông đề xuất bổ sung các nhóm nhân lực trọng điểm như AI, dữ liệu lớn, bảo tồn số, sáng tạo nội dung số; cho phép áp dụng cơ chế đặt hàng đào tạo, tuyển dụng đặc cách theo dự án, hợp đồng chuyên gia, cũng như chính sách học bổng và hợp tác công - tư để phát triển nguồn nhân lực. Đáng chú ý, ông Khải kiến nghị sửa Điều 10 theo hướng quy định rõ chuẩn dữ liệu, trách nhiệm liên thông, cơ chế dùng chung nền tảng và các tiêu chí đánh giá thực hiện. “Cần luật hóa ngay trong nghị quyết mốc hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt vào năm 2026, bảo đảm đồng bộ với mục tiêu của Nghị quyết 80-NQ/TW” - ông nhấn mạnh. Trong khi đó, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Hà Nội) ủng hộ đưa ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) trở thành ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, đồng thời miễn, giảm phí, lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập. Ông cũng đề nghị huy động cả cơ sở văn hóa, giải trí của tư nhân cùng tham gia vào chiến dịch giảm giá, từ đó tạo thành một ngày hội kích cầu công nghiệp văn hóa trên toàn quốc. Tập trung giải quyết hai vấn đề lớn Phát biểu cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh cho hay việc ban hành nghị quyết nhằm tập trung giải quyết hai vấn đề lớn. Thứ nhất, tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong phát triển văn hóa; thứ hai, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển văn hóa. Trao đổi về một số nội dung đại biểu quan tâm, Bộ trưởng cho biết hiện Bộ VH-TT&DL đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan, địa Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: QUỐC HỘI Cần chính sách thuế ưu đãi cho các ngành công nghiệp văn hóa Đại biểu Trần Thị Vân (đoàn Bắc Ninh) cho biết nhiều tác phẩm như phim Mưa đỏ, MV Bắc Bling, phim hoạt hình Việt Nam Wolfoo… đã khai thác các chất liệu lịch sử, văn hóa, truyền thống thành công, đem lại giá trị kinh tế lớn. “Điều này cho thấy văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể trở thành chất liệu sáng tạo hấp dẫn trong thời đại số, vừa góp phần bảo tồn linh hoạt, vừa đem lại giá trị kinh tế. Văn hóa chỉ thực sự sống khi được đặt trong dòng chảy của thị trường và sáng tạo” - đại biểu Vân nói. Theo đó, bà Vân đề nghị phải đặt trọng tâm vào chuyển đổi số trong văn hóa. Có chính sách thuế ưu đãi mạnh mẽ, nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn, giảm dài hạn cho các ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm và cho phép khấu trừ cao hơn đối với các chi phí sáng tạo cho điện ảnh, game và âm nhạc số. Theo bà Vân, cần quy định rõ tỉ lệ quỹ đất dành cho không gian sáng tạo và cho thuê dài hạn với chi phí ưu đãi, đồng thời thí điểm các đặc khu sáng tạo văn hóa tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Lạt, Huế hay Bắc Ninh… Ngày 22-4, theo nghị trình, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Nêu ý kiến, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) nhận định Đồng Nai có vị trí rất quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh quốc gia. Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng Đồng Nai cần triển khai nhanh các dự án kết nối vùng, kết nối liên vùng và kết nối đa phương thức gồm đường bộ cao tốc, đường vành đai, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Đặc biệt, cần quan tâm tuyến đường sắt đô thị Long Thành - Thủ Thiêm để phát huy hiệu quả sân bay quốc tế Long Thành. Đại biểu đoàn TP.HCM đề nghị Đồng Nai chú trọng đường thủy, đường hàng không (cũng như sân bay Biên Hòa), đường sắt kết nối với cảng Cái Mép - Thị Vải để phát triển logistics tại cụm công nghiệp của Đồng Nai. Đại biểu cũng đề nghị khi xây dựng phát triển cơ cấu khu công nghiệp, Đồng Nai cần kiên định mục tiêu phát triển khu công nghiệp thông minh, xanh, tuần hoàn; ưu tiên các tiêu chí thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, giảm thiểu chất thải vì hiện nay nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến các mô hình này. Sau cùng, đại biểu cho rằng sau nghị quyết này, TP Đồng Nai cần có thêm một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện được các dự án nêu trên. Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (TP Huế) cũng đề xuất ba trụ cột chính giúp Đồng Nai phát triển. Theo đó, nữ đại biểu cho rằng phải có cơ chế liên kết vùng mang tính bắt buộc và thực chất. Đồng Nai không thể phát triển theo kiểu “mỗi địa phương một chiến lược”, mà cần một thiết chế điều phối vùng Đông Nam Bộ có thực quyền, để Đồng Nai là trung tâm logistics công nghiệp, TP.HCM là trung tâm tài chính công nghệ, còn các địa phương khác tham gia vào chuỗi giá trị theo lợi thế. Ngoài ra, đại biểu đoàn TP Huế cho rằng Đồng Nai phải trao quyền tự chủ tài chính và đầu tư lớn hơn. “Một đô thị quy mô như Đồng Nai mà vẫn bị ràng buộc bởi cơ chế phân cấp thông thường sẽ không thể bứt phá” - bà Sửu nói và cho rằng cần cho phép địa phương chủ động hơn trong quyết định đầu tư công, linh hoạt trong huy động nguồn lực xã hội và thí điểm các chính sách tài chính đô thị hiện đại. Bà Sửu kiến nghị phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng phát triển. “Nhiều đại biểu đã đề cập đến môi trường, quy hoạch và hạ tầng xã hội, tôi cũng đề nghị có sự kiểm soát chặt chẽ ở khía cạnh này” - bà Sửu nói. NHÓM PV Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam giải quyết 2 vấn đề lớn Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết dự thảo Nghị quyết đề xuất miễn, giảm phí tại các điểm tham quan công lập vào ngày Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu khuyến khích khu vực tư nhân tham gia. phương liên quan xác định rõ cơ cấu về tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho văn hóa, đảm bảo việc chi cho văn hóa đúng mục tiêu và đúng sự quan tâm như đại biểu đã đề xuất. Về ngày Văn hóa Việt Nam, dự thảo nghị quyết đã bổ sung thêm một khoản nhằm phát huy các giá trị văn hóa trong các ngày lễ lớn của dân tộc, không riêng ngày 24-11. Dự thảo đề xuất các đơn vị công lập sẽ miễn, giảm phí, lệ phí cho nhân dân trong các điểm tham quan và các hoạt động vào ngày 24-11. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho biết cơ quan chủ trì sẽ nghiên cứu tiếp thu đề xuất của đại biểu, khuyến khích các cơ sở tư nhân tham gia vào cơ chế này. Liên quan đến quy định về Quỹ văn hóa nghệ thuật, Bộ trưởng Thanh cho biết Chính phủ đã bổ sung vào dự thảo nghị quyết việc thí điểm thành lập quỹ theo mô hình hợp tác công - tư. “Việc thành lập quỹ chủ yếu để huy động các nguồn lực xã hội, ngân sách nhà nước chủ yếu đóng vai trò là vốn mồi để khuyến khích đóng góp của khu vực tư nhân” - bà Thanh nói và cho biết đây là một chủ trương rất lớn, quan trọng của Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Bộ trưởng Thanh cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh chặt chẽ hơn mô hình quỹ này, đồng thời xác lập những nguyên tắc chung để giao Chính phủ quy định chi tiết.• Đại biểu hiến kế để phát triển TP Đồng Nai trong tương lai Về ngày Văn hóa Việt Nam, dự thảo nghị quyết đã bổ sung thêm một khoản nhằm phát huy các giá trị văn hóa trong các ngày lễ lớn của dân tộc, không riêng ngày 24-11. Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM). Ảnh: QUỐC HỘI NHÓM PHÓNG VIÊN

3 Thời sự - Thứ Năm 23-4-2026 thoisu@phapluattp.vn Ngày 22-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao năm 2026. Bộ, ngành công thương đang đối mặt với nhiều thách thức Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, thời gian qua, Bộ Công Thương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển ba trụ cột: Công nghiệp, năng lượng, thị trường (xuất khẩu và tiêu dùng). Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của cuộc họp là thống nhất phương thức, cách làm để giải quyết, xử lý các vấn đề đặt ra, cần phải tập trung cao độ để hoàn thành những nhiệm vụ được giao tại chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận 18-KL/TW, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng cũng chia sẻ với những khó khăn, thách thức của ngành và cho biết thời gian qua, Chính phủ đã tập trung khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công thương. Theo Thủ tướng, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ của ngành. Bộ, ngành công thương đối mặt với nhiều thách thức, trong khi đó nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới là rất rõ, trách nhiệm thực hiện là lớn và nặng nề, nhất là việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số. “Việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số phụ thuộc nhiều vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành. Bộ, ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra’’ - Thủ tướng nêu rõ. Cương quyết thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Công Thương cần khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận 18 của Trung ương… để triển khai các nội dung trên các lĩnh vực quản lý của bộ. Ngoài ra, theo Thủ tướng, bộ cần giao các chỉ tiêu, đầu việc, thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng lãnh đạo bộ, đơn vị trong bộ, các tập đoàn kinh tế nhà nước, địa phương. Cùng với đó, quan tâm xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết; cương quyết, kịp thời thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt yêu cầu. Chỉ rõ, nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tập trung cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, khẩn trương hoàn thành việc trình ban hành các văn bản hướng dẫn, không để chậm trễ, nợ đọng. Song song đó, tập trung hoàn thiện các dự án luật để trình tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến lĩnh vực thương mại, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Thủ tướng cho biết Chính Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng công bằng. Ảnh: VGP Xử lý nghiêm việc lợi dụng giá xăng dầu tăng để tăng giá vé Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Công Thương nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; chuẩn bị kỹ nội dung, phương án đàm phán thuế đối ứng với Mỹ; tối ưu hóa, khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết, đàm phán các FTA mới... Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu số hóa và hiện đại hóa hệ thống phân phối nội địa, kích cầu tiêu dùng trong nước; hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, tái cấu trúc thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng thông tin, dữ liệu. Xử lý nghiêm việc lợi dụng giá xăng dầu tăng để tăng giá vé không hợp lý trong dịp lễ 30-4. Ngày 22-4, UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo kết luận về việc thống nhất giữ nguyên hiện trạng hơn 62 ha chè của Công ty CP Chè Biển Hồ tại khu vực hàng thông trăm tuổi, xã Biển Hồ. Theo UBND tỉnh Gia Lai, diện tích chè này gắn với cảnh quan du lịch hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh, hồ Ya Lũ (xã Biển Hồ, Gia Lai). Đây là không gian cảnh quan đặc trưng, có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, du lịch và bản sắc khu vực, nằm trong ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya đến năm 2050. Việc quản lý, sử dụng diện tích chè phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời gắn với yêu cầu bảo tồn cảnh quan, phát triển du lịch theo định hướng quy hoạch. Đối với đề nghị tiếp tục chuyển đổi bổ sung khoảng 40 ha chè tại khu vực hồ Ya Lũ của Công ty CP Chè Biển Hồ, UBND tỉnh Gia Lai trả lời là “chưa thống nhất” vì lý do như đã nêu trên. Trước đó, tháng 6-2025, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất cho Công ty CP Chè Biển Hồ thực hiện chuyển đổi hơn 236 ha cây chè sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây cà phê. Theo Sở NN&PTNT (nay là Sở NN&MT) tỉnh Gia Lai, Công ty CP Chè Biển Hồ tự ý phá bỏ vườn chè để trồng cây cà phê trong khi chưa có chủ trương của UBND tỉnh Gia Lai cho phép là trái với phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa, vi phạm Luật Trồng trọt. Trong khi đó, doanh nghiệp lại khẳng định thực hiện đúng quy định, đã cổ phần hóa 100% nên có quyền định đoạt tài sản trên đất. Liên quan đến Công ty CP Chè Biển Hồ, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở NN&MT và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ các hộ nhận khoán chè nhằm ổn định đời sống trong giai đoạn chưa phê duyệt quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya. LÊ KIẾN THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG: Ngành công thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu Chia sẻ với những khó khăn của ngành công thương, song Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương bảo đảm an ninh năng lượng và quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. phủ đã ban hành Nghị quyết 82 thông qua chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm, do đó đề nghị bộ khẩn trương hoàn thành dự thảo luật để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Thủ tướng cũng chỉ đạo bộ phối hợp với các bộ liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương theo hướng phân định rõ thẩm quyền của các bộ, cơ quan, tránh chồng chéo, bảo đảm “một việc - một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm’’. Đặc biệt là trong việc quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công thương. Bộ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoàn thành trong tháng 4. Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng công bằng; bộ, ngành công thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống. Khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch điện VIII, bổ sung các dự án điện nền theo công nghệ mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện. Khẩn trương xây dựng phương án rà soát, tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, phân phối xăng dầu theo hướng giảm khâu trung gian, giảm chi phí; khẩn trương triển khai xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia; đẩy nhanh việc sử dụng xăng E10. Cùng với đó, đẩy mạnh tái cơ cấu chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng; đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn; xây dựng các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI...• Gia Lai giữ lại hơn 62 ha chè cổ thụ tại Biển Hồ “Bộ, ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra.” Thủ tướng Lê Minh Hưng UBND tỉnh Gia Lai thống nhất giữ nguyên hiện trạng hơn 62 ha chè tại khu vực hàng thông trăm tuổi, xã Biển Hồ. Ảnh: LK MINH TRÚC

4 thoisu@phapluattp.vn Chỉ đạo khẩn của Chủ tịch TP.HCM về việc chuyển xã lên phường UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn về việc triển khai thực hiện Công văn số 365 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập đơn vị hành chính (ĐVHC) đô thị. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các xã tổng hợp kết quả rà soát sơ bộ các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí về thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng ĐVHC xã, đồng thời tham mưu cho UBND TP kế hoạch triển khai xây dựng đề án thành lập phường. Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc các xã xây dựng hồ sơ đề án thành lập ĐVHC đô thị; tổng hợp xây dựng đề án thành lập ĐVHC đô thị của TP.HCM tham mưu UBND TP trình cấp có thẩm quyền đúng quy định. Việc này hoàn thành trước ngày 15-6. Sở Nội vụ cũng tham mưu UBND TP báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả thành lập ĐVHC đô thị theo quy định tại Nghị quyết 112/2025, hoàn thành trước ngày 15-6… Ngay sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND các xã gửi Sở Nội vụ đề án thành lập ĐVHC đô thị để tổng hợp, tham mưu UBND TP đề án thành lập ĐVHC đô thị của TP; hoàn thành trước ngày 13-5. HOÀNG KIM • Cứu hộ thành công 2 con gấu ngựa nuôi nhốt. Ngày 22-4, Tổ chức Động vật châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, Vườn quốc gia Bạch Mã, Chi cục Kiểm lâm Vùng 2 tổ chức cứu hộ thành công hai con gấu nuôi nhốt tại một gia đình ở xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An. Hai con gấu được gia đình tự nguyện chuyển giao cho cơ quan chức năng. N.DO • Nghi án vợ sát hại chồng vì ghen. Ngày 22-4, Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Hòa. Theo đó, ngày 21-4, do mâu thuẫn, ghen tuông, bà Trần Thị Thanh Tuyết đã dùng búa đánh chồng là ông LHH (52 tuổi), khiến nạn nhân tử vong. H.DƯƠNG Ngày 22-4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Dọc hai bên đường trong Phủ Chủ tịch, các cháu thiếu nhi thủ đô tay cầm cờ hai nước nồng nhiệt vẫy chào Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân cùng đoàn cấp cao Hàn Quốc. Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân tiến vào Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân. Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung tiến lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước, đồng thời 21 loạt đại bác chào mừng được bắn từ Hoàng thành Thăng Long trong lễ đón. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiến hành hội đàm; chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí. (Theo TTXVN) Ngày 22-4, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP, chủ trì lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ định ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định chỉ định ông Cao Văn Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM và ông Phan Nguyên Bình, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ quan Đảng TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. THANH TUYỀN Ngày 22-4, Liên đoàn Luật sư (LS) Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp về Điều lệ Liên đoàn LS Việt Nam (sửa đổi). Đáng chú ý là đề xuất xử lý LS không đóng phí thành viên Liên đoàn LS Việt Nam hoặc phí thành viên đoàn LS. Theo đó, LS không đóng phí thành viên liên đoàn hoặc phí thành viên đoàn LS quá sáu tháng đến dưới 12 tháng thì Liên đoàn LS Việt Nam nhắc nhở trên trang thông tin điện tử của liên đoàn, đoàn LS nhắc nhở trên trang thông tin điện tử của đoàn LS, nhắc nhở bằng văn bản lần thứ nhất hoặc bằng hình thức khác. Từ 12 tháng đến dưới 18 tháng thì Liên đoàn LS Việt Nam nhắc nhở trên trang thông tin điện tử của liên đoàn, đoàn LS nhắc nhở trên trang thông tin điện tử của đoàn LS, nhắc nhở bằng văn bản lần thứ hai hoặc bằng hình thức khác. Từ 18 tháng trở lên thì đương nhiên bị xóa tên khỏi danh sách LS của Liên đoàn LS Việt Nam, đoàn LS. Việc LS đương nhiên bị xóa tên do không đóng phí thành viên liên đoàn, phí thành viên đoàn LS theo quy định này không bị coi là hình thức xử lý kỷ luật đối với LS. BÙI TRANG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung với thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại lễ đón. Ảnh: TTXVN Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Armenia Ngày 22-4, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan. Bày tỏ tin tưởng nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Suren Baghdasaryan sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Armenia, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam và Armenia có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Quan hệ giữa hai nước đang phát triển rất tích cực. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Armenia thời gian qua trên các lĩnh vực: Công nghiệp quốc phòng, rà phá bom mìn nhân đạo..., đồng thời đề nghị hai bên phối hợp triển khai một số nội dung hợp tác trọng tâm như thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, công nghiệp quốc phòng, hợp tác đào tạo... Đại sứ Suren Baghdasaryan nhấn mạnh Armenia sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng. Đại sứ khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng song phương nói riêng ngày càng hiệu quả, thiết thực. (Theo TTXVN) Hướng dẫn chi tiết đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 tại TP.HCM Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành chi tiết quy trình hướng dẫn đăng ký nguyện vọng thi lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 trên cổng tuyển sinh trực tuyến, bao gồm nguyện vọng lớp 10 thường, lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp tại địa chỉ: https://ts10. hcm.edu.vn. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm học 20262027 diễn ra vào ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi ba môn: Ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Riêng thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm bài thi chuyên/tích hợp. N.QUYÊN Giá vé máy bay dịp lễ 30-4 ngang mức Tết Thị trường vé máy bay dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đang bước vào giai đoạn cao điểm với mặt bằng giá tăng trên nhiều đường bay chính. Tuyến Hà Nội - TP.HCM, giá vé hạng phổ thông giai đoạn ngày 25 đến 29-4 dao động phổ biến từ 3,2 triệu đến 4,2 triệu đồng/chiều. Mức này tương đương dịp Tết Nguyên đán 2026 và cao hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Vietnam Airlines và Bamboo Airways niêm yết mức cao nhất 3,9-4,2 triệu đồng. Vietjet Air dao động 3,2-3,9 triệu đồng, còn Vietravel Airlines khoảng 3,3-3,8 triệu đồng. Ở nhóm điểm đến biển, nhu cầu tăng mạnh khiến một số chặng rơi vào tình trạng “cháy vé” cục bộ. Đặc biệt là các đường bay có tỉ lệ lấp đầy trên 90% như TP.HCM - Tuy Hòa, TP.HCM - Côn Đảo, Hà Nội - Chu Lai và Hà Nội - Đồng Hới. Tuyến Hà Nội - Cam Ranh giữ mức 3,5- 4,2 triệu đồng, trong khi chiều về từ Cam Ranh ra Hà Nội đã chạm ngưỡng 3,9-4,2 triệu đồng. T.TRINH Đà Nẵng, Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 5 trận động đất Ngày 22-4, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) cho biết tại khu vực xã Trà Linh, TP Đà Nẵng vừa liên tiếp xảy ra bốn trận động đất. Đây đều là các động đất nhỏ, có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Cùng ngày, tại khu vực thuộc địa phận xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi cũng xảy ra một trận động đất với độ lớn 2,8 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 0. A.HIỀN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhận thêm nhiệm vụ Đề xuất các hình thức nhắc nhở luật sư không đóng phí thành viên Thời sự - Thứ Năm 23-4-2026 Tin vắn

5 thoisu@phapluattp.vn xưởng trên đường Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp. Đáng chú ý, nhà xưởng nằm phía sau một cây xăng và gần khu dân cư đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan rất lớn. Lực lượng PC07 đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Cùng ngày, khoảng 23 giờ 30, một vụ cháy khác xảy ra tại cửa hàng xe máy trên đường Trịnh Hoài Đức, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Hiệp. Thời điểm cháy, bên trong có hai vợ chồng và hai con nhỏ đang ngủ, người vợ đang mang thai. Người dân và lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ đưa người vợ và hai con thoát ra ngoài an toàn… Siết chặt điều kiện an toàn phòng cháy PhòngCảnhsátPCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM cho biết đang tăng cường phối hợp với lực lượng cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC trên địa bàn. Theo khuyến cáo, các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất cần chủ động rà soát điều kiện an toàn PCCC. Các đơn vị phải trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy tự động, phương tiện chữa cháy tại chỗ phù hợp quy mô hoạt động. Lối thoát nạn cần đảm bảo thông thoáng, không bị che chắn. Hệ thống điện phải lắp đặt đúng quy chuẩn, tránh tình trạng quá tải, chập điện - nguyên nhân hàng đầu gây cháy. PC07 cũng yêu cầu các cơ sở thường xuyên tập huấn kỹ năng PCCC cho người lao động và xây dựng phương án ứng phó với sự cố. Theo PC07, một trong những nguy cơ đáng lo ngại trong mùa khô là tình trạng đốt cỏ, rác tự phát. Một sơ suất nhỏ có thể khiến lửa bùng phát, lan nhanh sang khu dân cư hoặc nhà xưởng lân cận. PC07 khuyến cáo người dân không đốt cỏ, rác khi thời tiết khô hanh, có gió lớn. Trường hợp buộc phải đốt, cần đảm bảo khoảng cách an toàn, có người giám sát và chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy, đồng thời dập tắt hoàn toàn tàn lửa trước khi rời đi. Lực lượng chức năng đang đẩy mạnh tuyên truyền Luật PCCC&CNCH; khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” để kịp thời thông tin khi có sự cố. Theo PC07, sự chủ động của từng người dân, doanh nghiệp cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng là yếu tố then chốt nhằm phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ trong thời gian tới.• PHẠM HẢI Trưa 19-4, một vụ cháy xảy ra tại xưởng gỗ trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường An Phú. Lửa xuất phát từ khu vực bồn hút bụi mùn cưa, sau đó nhanh chóng lan rộng kèm nhiều tiếng nổ lớn, khói đen bao trùm khu vực. Nhà xưởng, cửa hàng liên tiếp xảy ra cháy Phát hiện cháy, hàng chục công nhân đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt triển khai các phương án dập lửa, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận. Trước đó, tối 18-4, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 32 (Phòng PC07, Công an TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan khống chế đám cháy tại một nhà Đại úy Huỳnh Tấn Kiệt, cán bộ tổ phòng, chống tội phạm Công an phường Tân Thới Hiệp, đã bất chấp nguy hiểm cứu cháu bé trong căn nhà bị cháy vào rạng sáng 12-4. Ảnh: CA TP.HCM cảnh báo nguy cơ cháy mùa nắng nóng Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều vụ cháy liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại về người và tài sản trong thời tiết nắng nóng kéo dài. Bị bắt vì cho nhóm lừa đảo tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, ngụ xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (25 tuổi, ngụ phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi rửa tiền. Trước đó, công an tiếp nhận tin báo của bà NTTP (37 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 1,47 tỉ đồng qua mạng xã hội Facebook. Công an tập trung xác minh, truy vết dòng tiền, làm rõ phương thức thủ đoạn. Qua điều tra, công an xác định nhóm tội phạm lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu Yody, đăng thông tin tri ân khách hàng, tặng quà kỷ niệm thành lập để dụ người tham gia. Kẻ xấu dẫn dắt bị hại chuyển tiền theo từng đơn hàng để nhận thưởng. Khi số tiền lớn, bị hại rút tiền thì chúng lấy lý do nhập sai thông tin, yêu cầu chuyển thêm để chiếm đoạt. Sau khi chiếm đoạt, tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc. Công an đã triệu tập hai người liên quan trực tiếp đến dòng tiền là Dương và Trâm. Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận từ ngày 26-2 đến 23-3 đã sang Campuchia làm việc cho một công ty tại khu vực Sihanoukville. Nhiệm vụ của họ là dùng tài khoản ngân hàng cá nhân nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển tiếp hoặc mua tiền ảo USDT. Để phục vụ hoạt động này, Dương mở 8 tài khoản, Trâm mở 7 tài khoản ngân hàng. Mỗi người được trả công khoảng 30 triệu đồng/tháng. Công an xác định hai người này nhận thức rõ nguồn tiền do lừa đảo mà có nhưng vẫn tham gia để thu lợi bất chính hơn 410 triệu đồng. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. THANH NHẬT Bị phạt 118,5 triệu đồng từ lỗi chạy quá tốc độ trên cao tốc Ngày 22-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết vừa xử phạt một trường hợp chạy quá tốc độ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Từ lỗi vi phạm này, CSGT phát hiện hàng loạt vi phạm khác. Cụ thể, ngày 21-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 dừng kiểm tra ô tô 50E-585… do vi phạm chạy quá tốc độ 10-20 km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng). Qua kiểm tra, tài xế ĐH (37 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) không có giấy phép lái xe và không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Với các lỗi này, tài xế H bị phạt 5 triệu đồng do chạy quá tốc độ; 19 triệu đồng lỗi không có giấy phép lái xe và 2,5 triệu đồng do không có giấy đăng ký xe; tạm giữ xe bảy ngày. Đối với chủ xe là một hợp tác xã, đơn vị này bị phạt 58 triệu đồng về lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và 34 triệu đồng do đưa xe không có giấy đăng ký xe tham gia giao thông. Tổng cộng, chủ xe và tài xế bị xử phạt 118,5 triệu đồng. PN Phường Thạnh Mỹ Tây ra mắt 76 đội dân phòng, triển khai báo cháy thông minh Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 16 (Phòng PC07, Công an TP.HCM) phối hợp với UBND phường Thạnh Mỹ Tây tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về PCCC&CNCH. Chương trình kết hợp triển khai hệ thống truyền tin báo cháy và ra mắt lực lượng dân phòng trên địa bàn. Tại hội nghị, người dân cũng được giới thiệu cách sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy nhằm kịp thời xử lý sự cố. Dịp này, phường Thạnh Mỹ Tây cũng công bố quyết định thành lập 76 đội dân phòng. Đây là lực lượng nòng cốt tại chỗ, vai trò xử lý ban đầu các tình huống cháy nổ trước khi lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường. Cơ quan chức năng đánh giá việc kết hợp tuyên truyền, ứng dụng công nghệ và củng cố lực lượng tại chỗ sẽ tạo nền tảng nâng cao hiệu quả công tác PCCC, xây dựng địa bàn an toàn. Đại tướng Lương Tam Quang gửi thư khen Công an phường Tân Thới Hiệp Ngày 22-4, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen gửi Công an TP.HCM và Công an phường Tân Thới Hiệp. Bộ trưởng biểu dương hành động dũng cảm, không ngại nguy hiểm của Đại úy Huỳnh Tấn Kiệt cùng cán bộ, chiến sĩ công an phường đã kịp thời chữa cháy, cứu người bị nạn trong vụ hỏa hoạn ngày 12-4. Theo báo cáo, rạng sáng 12-4, ngay khi tiếp nhận tin báo cháy tại nhà 53E/1 Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM), cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Thới Hiệp lập tức có mặt để chữa cháy và cứu nạn. Tại hiện trường, lửa bùng phát mạnh, khói độc dày đặc và cấu kiện công trình có nguy cơ đổ sập. Trong tình thế cấp bách, Đại úy Kiệt, cán bộ tổ phòng, chống tội phạm Công an phường Tân Thới Hiệp, đã bất chấp nguy hiểm tiếp cận sâu bên trong nhà. Dù bị ngã từ trên cao xuống trong quá trình tác nghiệp, Đại úy Kiệt vẫn nỗ lực tìm kiếm và phát hiện một bé đang mắc kẹt. Để bảo vệ an toàn cho bé, Đại úy Kiệt đã cởi áo của mình khoác cho bé trước khi đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Cùng lúc đó, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 12 cũng nhanh chóng khống chế hỏa hoạn, cứu được năm người và hướng dẫn nhiều người khác thoát nạn, ngăn cháy lan. Trong thư khen, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh hành động của Đại úy Kiệt và tập thể đơn vị đã thể hiện tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”. Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của lực lượng công an cấp xã trong việc bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đại tướng đề nghị Công an TP.HCM có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc này. N.TÂN Công an TP.HCM bắt giam người cho vay trả góp, lãi suất 365%/năm Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Đức Huy (25 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngày 27-3, Tổ tuần tra 363 Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính Hoàng Đức Huy và một người đi cùng, phát hiện dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận tổ chức cho vay tiền dưới hình thức góp ngày từ khoảng tháng 4-2025. Người vay liên hệ qua điện thoại, sau đó hai bên thỏa thuận và giao nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản. Huy không giữ giấy tờ tài sản của người vay mà thu thêm nhiều khoản như “phí dịch vụ”, “tiền cà phê”, “tiền đi lại”. Cơ quan điều tra xác định lãi suất Huy áp dụng khoảng 1%/ngày (tương đương 365%/năm, gấp hơn 18 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của BLDS). Tổng số tiền thu lợi bất chính tính đến khi bị bắt là hơn 402 triệu đồng. N.TÂN Thời sự - Thứ Năm 23-4-2026 Đỗ Nguyễn Bích Trâm và Nguyễn Văn Dương bị công an bắt tạm giam. Ảnh: CA

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 23-4-2026 phapluat@phapluattp.vn Số trước, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết liên quan đề xuất truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với luật sư (LS) không tố giác thân chủ chuẩn bị phạm tội, đang phạm tội. Đây là vấn đề thu hút nhiều sự chú ý của dư luận, nhất là giới LS. Ba nguyên tắc quan trọng Với đề xuất của Bộ Công an, cần một cái nhìn đa chiều, cân bằng giữa lợi ích an ninh cộng đồng và sự toàn vẹn của quyền bào chữa, cũng như phù hợp với pháp luật quốc tế, cụ thể như sau: Một là, theo nguyên tắc tối cao của pháp luật, không có bất kỳ đặc quyền nào được đứng trên sự an toàn của tính mạng con người và an ninh quốc gia. Nếu một LS biết rõ thân chủ đang chuẩn bị thực hiện một hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến cộng đồng như lật đổ chính quyền, khủng bố, giết người… mà vẫn giữ im lặng dựa trên danh nghĩa “bí mật nghề nghiệp” thì sự im lặng đó có thể gây thiệt hại đến tính mạng của người khác hoặc lợi ích an ninh của cả cộng đồng. Trong trường hợp này, giá trị của việc ngăn chặn một hậu quả nguy hiểm cho xã hội trên thực tế phải ưu tiên hơn giá trị của việc bảo mật thông tin nghề nghiệp đặc thù. Bên cạnh đó, chức năng của người bào chữa là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ đối với những hành vi đã xảy ra trong quá khứ - vốn là đối tượng của vụ án đang được giải quyết. Khi một hành vi phạm tội đã hoàn thành, việc LS giữ bí mật thông tin là để đảm bảo quyền tự bào chữa và sự công bằng trong tranh tụng. Tuy nhiên, đối với hành vi “đang chuẩn bị” hoặc “đang thực hiện”, bản chất của sự việc đã chuyển dịch từ một “sự kiện pháp lý trong quá khứ” thành một “nguy cơ hiện hữu trong tương lai”. Lúc này, thông tin mà LS nắm giữ không còn đơn thuần là bí mật nghề nghiệp để bào chữa, mà nó trở thành nguồn tin quan trọng để ngăn chặn một hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Hai là, việc hình sự hóa một cách tuyệt đối trách nhiệm của người bào chữa đối với hành vi không tố giác tội phạm mà thân chủ đang chuẩn bị hoặc đang thực hiện có thể làm tổn hại trực tiếp đến quan hệ tin cậy giữa LS và thân chủ, vốn là nền tảng cốt lõi của hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự. Trong thực tiễn, chỉ khi tin tưởng rằng thông tin mình cung cấp được bảo mật, thân chủ mới có thể trình bày đầy đủ sự thật để LS đánh giá đúng bản chất vụ việc và lựa chọn phương án bảo vệ phù hợp với pháp luật. Nếu pháp luật đặt ra khả năng LS có thể bị truy cứu TNHS vì không tố giác, thân chủ sẽ lo ngại người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình có thể trở thành chủ thể buộc tội. Tâm lý này dễ dẫn đến việc che giấu hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, khiến LS không thể thực hiện hiệu quả chức năng bào chữa và làm giảm khả năng xác định sự thật khách quan của vụ án. Ba là, trên bình diện pháp luật quốc tế, các quốc gia thường phân hóa cách tiếp cận nhưng có xu hướng chung là thiết lập các ngoại lệ hơn là hình sự hóa một cách đại trà. Chẳng hạn, theo Quy tắc 1.6 thuộc Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Hiệp hội LS Mỹ (ABA), cho phép LS có quyền tiết lộ thông tin nếu việc đó là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, tại một số bang như Illinois… thì việc tiết lộ thông tin là bắt buộc nhằm ngăn chặn thiệt hại về tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe chắc chắn sẽ xảy ra cho người khác. Trong khi đó, theo quy định tại Điều 38 Luật LS Trung Quốc và Điều 46 Luật Tố tụng hình sự Trung Quốc, tuy LS có nghĩa vụ bảo mật những tình tiết hoặc thông tin liên quan đến thân chủ nhưng nếu những tình tiết hoặc thông tin đó liên quan đến việc thân chủ đang chuẩn bị hoặc đang thực hiện tội phạm gây nguy hại đến an ninh quốc gia, gây nguy hại đến an toàn công cộng hoặc xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn cá nhân của người khác thì LS có nghĩa vụ phải thông báo kịp thời cho các cơ quan tư pháp. Nên phân định rõ giới hạn của nghĩa vụ tố giác Có thể thấy đề xuất sửa đổi quy định tại khoản 3 Điều 19 BLHS năm 2015 theo hướng truy cứu TNHS đối với người bào chữa về hành vi không tố giác tội phạm mà thân chủ đang chuẩn bị thực hiện hoặc đang thực hiện là một đề xuất có cơ sở, nhằm tăng cường hiệu quả phòng ngừa tội phạm từ sớm và bảo vệ kịp thời các lợi ích xã hội đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ hình sự hóa quá mức, ảnh hưởng đến hoạt động hành nghề của LS và sự toàn vẹn của quyền bào chữa, cần xác định rõ giới hạn của việc áp dụng đề xuất của Bộ Công an. Trước hết, nghĩa vụ tố giác không nên áp dụng đối với mọi loại tội phạm mà chỉ nên giới hạn trong các tội đặc biệt nghiêm trọng trực tiếp xâm phạm đến tính mạng con người và an ninh quốc gia, bởi đây là những khách thể có giá trị ưu tiên bảo vệ cao nhất. Bên cạnh đó, trách nhiệm của người bào chữa chỉ nên đặt ra khi có căn cứ rõ ràng chứng minh rằng người bào chữa biết chắc chắn về hành vi phạm tội đang được chuẩn bị hoặc đang được thực hiện và việc tố giác có khả năng thực tế để ngăn chặn hậu quả xảy ra. Nếu tội phạm đã hoàn thành hoặc hậu quả không còn khả năng phòng ngừa thì việc buộc LS tố giác sẽ không còn ý nghĩa phòng ngừa mà chỉ làm ảnh hưởng đến niềm tin giữa LS và thân chủ. Đây cũng là tiêu chí được nhiều hệ thống pháp luật hiện đại thừa nhận khi xác định giới hạn bí mật nghề nghiệp của LS. Cuối cùng, cần thiết lập cơ chế bảo vệ người bào chữa sau khi thực hiện nghĩa vụ tố giác. Trên thực tế, việc LS cung cấp thông tin về thân chủ có thể dẫn đến nguy cơ bị đe dọa, trả thù hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực trong môi trường hành nghề. Vì vậy, bên cạnh việc quy định nghĩa vụ, cần bổ sung cơ chế bảo mật danh tính, bảo vệ an toàn cá nhân và bảo đảm rằng việc tố giác trong phạm vi luật định không bị xem là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Chỉ khi có cơ chế bảo vệ tương xứng, quy định này mới có thể khả thi trên thực tế.• YẾN CHÂU ghi Các luật sư tham gia bào chữa trong một vụ án hình sự. Ảnh minh họa: BÙI TRANG Bàn về đề xuất truy cứu TNHS không tố giác thân chủ chuẩn bị Đề xuất của Bộ Công an là có cơ sở nhưng cần quy định thật rõ để vừa ngăn chặn được nguy cơ tội phạm, vừa giữ được bản chất độc lập và phản biện của nghề luật sư. TS TRẦN THANH THẢO, khoa Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM LTS: Bộ Công an đang lấy ý kiến cho dự thảo hồ sơ chính sách dự án BLHS (sửa đổi). Trong dự thảo này, bộ đề xuất nhiều nội dung mới, được dư luận quan tâm, trong đó có đề xuất truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người bào chữa về hành vi không tố giác tội phạm do thân chủ đang chuẩn bị thực hiện hoặc đang thực hiện. Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận ý kiến của các chuyên gia pháp lý nhằm cung cấp góc nhìn khách quan, hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM TS TRẦN THANH THẢO, giảng viên khoa Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM

