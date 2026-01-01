085-2026

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 24-4-2026 Sáng 23-4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung bốn luật thuế - Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết trước đó, chiều 21-4, Quốc hội đã thảo luận tại tổ với 77 ý kiến tham gia, cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ. Song đến phiên hội trường, không khí tranh luận sôi nổi hơn nhiều, đặc biệt xung quanh hai câu hỏi: Giao thẩm quyền cho Chính phủ đến đâu và ngưỡng cụ thể nên là bao nhiêu? Chính phủ muốn tự quyết, Quốc hội muốn có “khung” Theo dự thảo, Chính phủ đề xuất không quy định cứng ngưỡng doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân và giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh ngay trong luật, mà giao cho Chính phủ linh hoạt điều chỉnh theo từng thời kỳ. Với thuế thu nhập doanh nghiệp, dự thảo bổ sung quy định miễn thuế cho doanh nghiệp nhỏ có doanh thu dưới ngưỡng, cũng giao Chính phủ quy định chi tiết. Đa số đại biểu (ĐB) ủng hộ hướng tiếp cận linh hoạt này, lớn và phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội định kỳ. Ngưỡng chịu thuế bao nhiêu là hợp lý? ĐB Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) phân tích: “3 tỉ đồng chia đều 12 tháng thì doanh thu một tháng khoảng 250 triệu đồng. Trừ chi phí thuê mặt bằng, lãi suất, nhân công, hộ đó còn lại khoảng 10%, tức 20-25 triệu đồng. Nếu gia đình có bốn người thì thu nhập như vậy là rất thấp”. Ông đề nghị ngưỡng 3 tỉ đồng, cao hơn mức 2 tỉ đồng mà Ủy ban Kinh tế và Tài chính được biết là đã kiến nghị. ĐB Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) căn cứ vào so sánh quốc doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất cách tiếp cận ba tầng: Dưới 1 tỉ đồng thì miễn thuế hoàn toàn; 1-3 tỉ đồng áp dụng thuế cố định theo hình thức tự khai; trên 3 tỉ đồng thì “bồi dưỡng” để chuyển hẳn thành doanh nghiệp. Minh bạch tiêu chí và chống lách luật Ngoài tranh luận về ngưỡng, hai lo ngại khác được nhiều ĐB cùng nêu. Về tiêu chí điều chỉnh, các ĐB Thạch Phước Bình (Vĩnh Long), Võ Ngọc Thanh Trúc (TP.HCM) và Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) đề nghị không dừng ở quy định chung chung “căn cứ bối cảnh kinh tế - xã hội”, mà phải gắn ngưỡng với các chỉ số định lượng cụ thể như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), GDP bình quân đầu người hoặc mức lương cơ sở, đồng thời quy định chu kỳ rà soát định kỳ hai năm một lần hoặc khi các chỉ số biến động vượt ngưỡng nhất định. Về nguy cơ lách luật, các ĐB Nguyễn Thị Việt Nga Quốc hội tranh luận ngưỡng doanh chịu thuế của hộ kinh doanh song đặt ra yêu cầu then chốt: Phải có khung giới hạn ngay trong luật. ĐB Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) nói: “Vấn đề cốt lõi không phải là có giao hay không, mà là sẽ giao như thế nào. Nếu giao toàn quyền mà không có giới hạn trong luật, Quốc hội thực chất đã giao lại một thẩm quyền lập pháp trong lĩnh vực rất nhạy cảm”. Quan điểm này được nhiều ĐB đồng tình. Các ĐB Phan Đức Hiếu (Hưng Yên), Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau), Nguyễn Cao Sơn (Phú Thọ) và Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) đều đề nghị luật phải quy định khung tối thiểu và tối đa, trong phạm vi đó Chính phủ mới được xác định mức cụ thể. Riêng ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đặt câu hỏi: “Ủy ban Thường vụ Quốc hội mỗi tháng họp một đến hai lần, thậm chí họp đột xuất, vậy tại sao không giao thẩm quyền này cho Ủy ban Thường vụ thay vì Chính phủ?”. Ông dẫn lại tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm từng phát biểu, thẩm quyền nào của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ thì phải thực hiện, không đổ sang Chính phủ, để đề nghị giữ nguyên theo luật hiện hành. ĐB Nguyễn Minh Sơn (Đồng Tháp) đề xuất một giải pháp dung hòa: Giao Chính phủ quyết định nhưng kèm điều kiện chỉ điều chỉnh khi thực sự cần thiết để ổn định kinh tế vĩ mô hoặc ứng phó biến động tế ngưỡng miễn thuế khu vực kinh tế nhỏ ở các nước Đông Nam Á và châu Á thường bằng 8-15 lần GDP bình quân đầu người để đề nghị sàn không thấp hơn 1 tỉ đồng và trần không quá 2 tỉ đồng. ĐB Phan Đức Hiếu (Hưng Yên) đề xuất khung 1-3 tỉ đồng, với lý lẽ: Mức tối thiểu đảm bảo không tăng gánh nặng quá mức cho doanh nghiệp, còn mức tối đa tránh tình trạng cơ sở kinh doanh “không muốn lớn” vì sợ vượt ngưỡng. Các ĐB Nguyễn Cao Sơn (Phú Thọ) và Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) cũng đề xuất khung tương tự 1-3 tỉ đồng. ĐB Nguyễn Văn Thân (TP.HCM), đại diện cộng đồng Nhiều đại biểu đề nghị luật phải quy định khung tối thiểu và tối đa, trong phạm vi đó Chính phủ mới được xác định mức cụ thể. Đề nghị luật phải quy định khung tối thiểu và tối đa, trong phạm vi đó Chính phủ mới được xác định mức cụ thể. Cuộc tranh luận sôi nổi tại Hội trường Quốc hội sáng 23-4 về ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh cho thấy một điều: Không phải con số nào được chốt mà là triết lý đằng sau con số đó mới là điều quan trọng hơn cả. 1. Hôm 21-4, Chính phủ trình Quốc hội dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn luật thuế. Điểm nóng nhất: Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu bao nhiêu thì bắt đầu nộp thuế. Đến sáng 23-4, 12 đại biểu (ĐB) đăng đàn và cuộc tranh luận lập tức “nóng” lên. Các con số được xướng lên rất nhiều. Luật hiện hành đang giữ ở mức 500 triệu đồng. Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại tổ cho biết dự kiến nâng lên 1 tỉ đồng. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi gợi ý có thể nghiên cứu nâng lên 2 tỉ đồng. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa qua tiếng nói của ĐB Nguyễn Văn Thân tại hội trường đẩy lên 3 tỉ đồng. ĐB Nguyễn Duy Thanh và Phan Đức Hiếu đề xuất khung 1-3 tỉ đồng. ĐB Trịnh Thị Tú Anh nghiêng về sàn 1 tỉ đồng, trần 2 tỉ đồng, có căn cứ từ so sánh quốc tế. Chính phủ đề xuất không cố định con số trong luật mà trao thẩm quyền xác định ngưỡng cho Chính phủ, với lý do cần linh hoạt theo diễn biến kinh tế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình: Mức 1 tỉ đồng là “hài hòa”, kéo theo giảm thu ngân sách gần 7.000 tỉ đồng và nghị định hướng dẫn đã sẵn sàng để ban hành ngay sau khi luật được thông qua. 2. Các ý kiến trên đây có điểm chung. Nhưng bản chất ở đây là: Doanh thu không phải lợi nhuận. Điều này tưởng hiển nhiên nhưng lại là điểm mấu chốt mà ĐB Trịnh Thị Tú Anh nhấn mạnh rất rõ: “Trong thương mại hay dịch vụ ăn uống, chi phí đầu vào có thể chiếm 80%-90% doanh thu, trong khi một số dịch vụ chuyên môn có biên lợi nhuận cao hơn nhiều”. Vì vậy, dùng doanh thu làm căn cứ duy nhất để đánh thuế hay miễn thuế từ xưa đến nay đã bị nhiều chuyên gia chỉ ra là thiếu chính xác về bản chất. ĐB Nguyễn Thị Việt Nga đặt thẳng vấn đề: Có doanh nghiệp doanh thu nhỏ nhưng lợi nhuận rất cao, trong khi có doanh nghiệp doanh thu lớn mà lãi thấp. Cơ quan soạn thảo cần nhìn nhận điều đó để chính sách đi vào thực chất. Triết lý Chính phủ theo đuổi khi trình Quốc hội sửa bốn luật thuế lần này, về cơ bản là đúng: Không ấn định mức cứng mà nuôi dưỡng nguồn thu là chủ đạo. Nhưng nuôi dưỡng bằng cách nào, theo tiêu chí nào thì dường như vẫn bỏ ngỏ. 3. Trao quyền cho Chính phủ xác định ngưỡng chịu thuế, về nguyên tắc, là hướng đúng. Kinh tế thay đổi, lạm phát thay đổi, cấu trúc ngành thay đổi, một con số cố định trong luật có thể nhanh chóng lạc hậu. Song như ĐB Trịnh Thị Tú Anh lập luận: “Nếu giao toàn quyền mà không có giới hạn trong luật, Quốc hội thực chất đã nhường lại một thẩm quyền lập pháp trong lĩnh vực rất nhạy cảm”. Đó là lý do nhiều ĐB đề nghị luật phải giữ lại một “khung cứng”, tức sàn và trần, để Chính phủ điều hành linh hoạt trong phạm vi đó, còn Quốc hội thực hiện giám sát thực chất. Cơ chế đó cũng phải gắn với các tiêu chí định lượng rõ ràng: Chỉ số giá tiêu dùng, GDP bình quân đầu người, mức sống dân cư, cấu trúc chi phí theo ngành nghề. Không thể chỉ để Chính phủ điều chỉnh theo “bối cảnh kinh tế - xã hội” chung chung mà không có thước đo. Hôm nay, Quốc hội bấm nút thông qua dự luật này. Vì vậy, ngưỡng 1 tỉ, 2 tỉ hay 3 tỉ đồng Góc nhìn “Thu thuế phải thu được lòng dân” NHÓM PHÓNG VIÊN Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: QUỐC HỘI

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 24-4-2026 Sáng 23-4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá nhằm đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành giá quý I-2026 và thống nhất các kịch bản điều hành những tháng còn lại của năm 2026. Khai mạc cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ rõ tình hình quốc tế biến động, gây áp lực lớn đến mặt bằng giá trong nước, dẫn đến nguy cơ “nhập khẩu lạm phát từ bên ngoài”. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố đang có biến động lớn như giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng và một số yếu tố khác như dự kiến tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2026… Từ đó, Ban chỉ đạo thống nhất các kịch bản điều hành cho những tháng còn lại của năm 2026. Bộ Tài chính cập nhật ba kịch bản lạm phát năm 2026 Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết do giá xăng dầu thế giới tăng mạnh từ tháng 3-2026 bởi ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông và tác động lan tỏa đến giá cước vận chuyển, chi phí logistics và các hàng hóa thiết yếu khác, Bộ Tài chính cập nhật ba kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5%; 5% và 5,5%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 5±0,5%. Các tổ chức quốc tế mới đây đã cập nhật dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam khoảng 3,8%-4,9%. Theo đại diện Bộ Xây dựng, trong tháng 4, bộ đã tổ chức một số đoàn kiểm tra tại các địa phương về việc niêm yết, kê khai giá và có văn bản chấn chỉnh các tồn tại. Bộ đang vận động các doanh nghiệp giảm giá đậu, đỗ xe, chi phí liên quan đến xếp dỡ hay giảm giá những dịch vụ không liên quan đến giá xăng dầu để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp vận tải. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, bộ đang nỗ lực đẩy sớm lộ trình chuyển đổi xăng E10; đề xuất không thu thuế kho ngoại quan. Đại diện các bộ, ngành cho biết một số mặt hàng nhà nước định giá được điều chỉnh miễn giảm như miễn học phí cho học sinh bậc mầm non đến hết THPT công lập trên toàn quốc; giảm giá sách giáo khoa 5%-20% trong năm Không lợi dụng biến động chi phí để tăng giá bất hợp lý Bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, lương thực thực phẩm...; không để xảy ra thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung, gây tăng giá đột biến. thu (Hải Phòng), Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) và Tráng A Dương (Lào Cai) cùng cảnh báo tình trạng chia nhỏ hộ kinh doanh, chia nhỏ doanh nghiệp hoặc thao túng thời điểm ghi nhận doanh thu để giữ dưới ngưỡng. Bà Việt Nga đề nghị Chính phủ thiết kế các nguyên tắc chống chia tách giả tạo doanh thu và cơ chế cộng gộp doanh thu đối với các cơ sở có cùng chủ sở hữu hoặc quan hệ kiểm soát. ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) bổ sung: “Sắp tới, khi ngưỡng nâng lên 1 tỉ đồng, sẽ có nhiều hộ khai dưới 1 tỉ đồng dù doanh thu thực cao hơn. Đây đòi hỏi sự lành mạnh và công tâm của cán bộ thuế khi kiểm tra”. ĐB Đoàn Hùng Vũ (Đồng Tháp) lưu ý thêm một yêu cầu thực tiễn cấp bách: Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 nhưng nay đã gần cuối tháng 4-2026, vì vậy cần sớm ban học mới; giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho tàu biển Việt Nam… Kịp thời giảm giá bán khi chi phí đầu vào giảm Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết trong quý I-2026, mặc dù chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những yếu tố từ bên ngoài, giá năng lượng tăng cao, tuy nhiên công tác điều hành giá đã đạt được mục tiêu đặt ra, đạt kết quả tích cực. Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Bộ Tài chính và các bộ, ngành trong công tác quản lý, điều hành giá quý I-2026. Về nhiệm vụ và giải pháp điều hành trong những tháng còn lại của năm 2026, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cần chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành giá. “Các bộ, ngành với chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc kê khai niêm yết giá theo quy định và không lợi dụng biến động chi phí để tăng giá một cách bất hợp lý” - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ. Chú trọng các giải pháp về bảo đảm điều hòa cung cầu, nhất là đối với các nhóm hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Kịp thời điều hòa cung cấp các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường. UBND các tỉnh chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng thao túng giá hoặc vi phạm pháp luật về giá, các trường hợp không kịp thời giảm giá đối với các mặt hàng có chi phí đầu vào đã điều chỉnh giảm theo giá thế giới. Đối với công tác điều hành giá mặt hàng quan trọng thiết yếu khác, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có cái biện pháp điều hành phù hợp cũng như là chủ động dự báo, có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là trong các thời điểm thị trường có nhu cầu tăng cao, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến bất hợp lý.• có lẽ không còn là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn là triết lý phía sau con số đó, một triết lý mà ở đó, thuế không chỉ là công cụ thu ngân sách, mà còn là tín hiệu Nhà nước gửi đến hàng triệu hộ kinh doanh đang mưu sinh mỗi ngày. *** Cùng nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói năm xưa với ngành thuế: “Thu thuế phải thu được lòng dân” để cùng nhớ lại một ý trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm hôm khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI rằng: “Khi lòng dân được lắng nghe, khi ý dân được phản ánh trung thực, khi quyết sách xuất phát từ thực tiễn đời sống thì Quốc hội sẽ mạnh hơn, Nhà nước sẽ vững hơn, niềm tin xã hội sẽ lớn hơn”. CHÂN LUẬN Giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến của ĐB để hoàn thiện dự thảo. Về ngưỡng miễn thuế, bộ trưởng khẳng định mức 1 tỉ đồng là “hài hòa trong bối cảnh hiện nay”, trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Ngưỡng cụ thể sẽ được giao Chính phủ quy định, điều chỉnh phù hợp với diễn biến kinh tế - xã hội từng thời kỳ. Về tác động ngân sách, ông cung cấp số liệu cụ thể: Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỉ đồng sẽ làm giảm thu ngân sách từ khu vực hộ và cá nhân kinh doanh khoảng 4.800 tỉ đồng; riêng với doanh nghiệp nhỏ, khoảng 256.000 doanh nghiệp được hưởng lợi, giảm thu thêm khoảng 2.100 tỉ đồng, tổng cộng gần 7.000 tỉ đồng. Bộ trưởng cũng cho biết dự thảo nghị định hướng dẫn đã được chuẩn bị và gửi Bộ Tư pháp thẩm định, bảo đảm khi luật được thông qua có thể triển khai ngay. Về xe điện, ông tiếp thu đề nghị của các ĐB và cam kết nghiên cứu thêm các giải pháp giảm “cú sốc” chính sách khi kết thúc thời gian ưu đãi. NHÓM PHÓNG VIÊN Mức 1 tỉ đồng là hài hòa, giảm thu ngân sách gần 7.000 tỉ Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Các bộ, ngành cần chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành giá. Ảnh: VGP KHA NHIÊN Tiêu điểm Xe điện: Đừng để “cú sốc” năm 2031 Nhiều ĐB đồng tình với việc kéo dài ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe điện chạy pin đến hết năm 2030 nhưng cùng cảnh báo về lộ trình tăng thuế đột ngột sau đó. Theo dự thảo, từ ngày 1-1-2031, thuế suất tăng từ mức ưu đãi 1%-3% lên 4%-11%, tức gấp 3-4 lần. Các ĐB Võ Ngọc Thanh Trúc (TP.HCM), Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) và Tráng A Dương (Lào Cai) cùng chỉ ra ba rủi ro: Tâm lý “mua chạy thuế” vào cuối năm 2030 tạo sốt ảo rồi đóng băng thị trường ngay sau đó; phá vỡ phương án tài chính của nhà đầu tư hạ tầng trạm sạc; làm giảm sức hấp dẫn thu hút FDI trong lĩnh vực ô tô và pin vốn có chu kỳ đầu tư 7-10 năm, rất nhạy cảm với biến động chính sách. Các ĐB đề nghị thay vì tăng đột biến, nên chia nhỏ biên độ điều chỉnh theo chu kỳ 2-3 năm, gắn với các điều kiện thị trường cụ thể như tỉ lệ xe điện, hạ tầng trạm sạc và chi phí pin. ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) và Đoàn Hùng Vũ (Đồng Tháp) đặt thêm vấn đề xử lý pin thải sau hết niên hạn, vấn đề này chưa được đề cập đủ trong hồ sơ dự án luật. hành nghị định hướng dẫn ngay sau khi luật thông qua, đồng thời chỉ đạo cơ quan thuế rà soát hoàn thuế cho người dân và doanh nghiệp đã tạm nộp từ đầu năm đến nay.• Đại biểu Nguyễn Duy Thanh phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: QUỐC HỘI

4 Thời sự - Thứ Sáu 24-4-2026 thoisu@phapluattp.vn Bộ Ngoại giao thông tin về tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico City Ngày 23-4, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin về việc di dời tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico City trong thời gian qua. Theo bà Hằng, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền TP Mexico City triển khai tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực trung tâm lịch sử của TP. Người phát ngôn nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Công trình cũng là biểu tượng của tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Mexico. Liên quan đến thông tin lan truyền về việc tượng bị tháo dỡ, bà Hằng khẳng định tượng đã được di dời tới địa điểm phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng. Quá trình này diễn ra dưới sự giám sát, bảo đảm an ninh của chính quyền sở tại và Đại sứ quán Việt Nam. Tượng đồng “Bác Hồ ngồi làm việc trong Phủ Chủ tịch” được đặt tại Trung tâm lịch sử Mexico City từ năm 2009. VIẾT THỊNH • Giải cứu người nước ngoài mắc kẹt trong nhà vệ sinh. Ngày 23-4, Đội Chữa cháy - cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an TP Đà Nẵng cho hay đơn vị vừa giải cứu thành công nam du khách nước ngoài mắc kẹt trong phòng vệ sinh ở một khu nhà thuộc phường Ngũ Hành Sơn. Nạn nhân là ông SAG (65 tuổi, quốc tịch Mỹ), cao khoảng 1,8 m, nặng gần 300 kg. T.VIỆT • Tìm thân nhân của bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi. UBND phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM vừa thông báo tìm thân nhân cho một trẻ em bị bỏ rơi. Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 22-4, ông Võ Minh Luân phát hiện bé gái khoảng 6 tháng tuổi, mặc áo trắng dài tay, tay và chân mang vớ màu nâu, bị bỏ rơi tại khu phố 9. P.HẢI Ngày 23-4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao độ của Chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống Lee Jae Myung đối với Việt Nam cũng như quan hệ hai nước, đồng thời tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh liên kết kinh tế, tập trung vào đổi mới và nâng cao chất lượng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng và hợp tác phát triển. Đồng thời, đề nghị hai bên phối hợp triển khai các nhóm nhiệm vụ trong kế hoạch hành động nhằm thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỉ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030. Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác dài hạn và chiến lược không chỉ trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng mà còn mở rộng sang khoa học công nghệ, lao động và chuỗi cung ứng. Ông cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp Hàn Quốc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. VIẾT THỊNH Ngày 23-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà cho biết dự án Bảo tàng Trường Sa tại xã Cam Lâm sẽ khởi công xây dựng vào ngày 29-4. Dự án có tổng diện tích hơn 17.000 m2, với tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng do Công ty CP Vinhomes tài trợ, dự kiến hoàn thành vào quý I-2028. Tổng thể hình khối kiến trúc công trình với ba nhánh vươn mình mạnh mẽ về đại dương bao la, thể hiện khát vọng làm chủ biển đảo - vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Ba hướng nhìn chính về phía đảo Gạc Ma, đảo Trường Sa lớn và hướng về phía Biển Đông. Bảo tàng Trường Sa là công trình văn hóa, lịch sử và tâm linh, gắn liền với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Công trình ra đời nhằm có thêm một điểm tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử nhằm góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho các thế hệ, tầng lớp nhân dân. XUÂN HOÁT Ngày 23-4, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp với đại diện TP.HCM, Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long và Đồng Tháp để trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng (CT33). Tại cuộc họp, các địa phương cơ bản thống nhất hướng tuyến theo Quy hoạch 1454/QĐ-TTg và phương án phân kỳ đầu tư, đầu tư giai đoạn trước năm 2030; đồng thời giao tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án. Bên cạnh đó, các địa phương cũng nêu nhiều ý kiến góp ý. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho rằng vị trí điểm đầu tuyến theo đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch TP.HCM vừa được phê duyệt, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh. Ghi nhận các ý kiến đóng góp của các địa phương, ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng thống nhất hướng tuyến theo quy hoạch, phương án phân kỳ đầu tư, hình thức PPP và lộ trình đầu tư giai đoạn 1 trước năm 2030. Tỉnh Vĩnh Long được giao làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án giai đoạn 1. Ông Quang đề nghị các địa phương tiếp tục nghiên cứu, rà soát các nội dung còn vướng mắc đã nêu, đóng góp ý kiến để thống nhất cụ thể. Sau khi tổng hợp, sẽ trình Thủ tướng xem xét phê duyệt để triển khai dự án trong thời gian sớm nhất. HẢI DƯƠNG Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: VGP Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Cần giảm hội họp, văn bản, giấy tờ Ngày 23-4, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị giao ban quý I-2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, bốn văn phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. Tại hội nghị, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm các dự án đầu tư chậm tiến độ, dự án dở dang; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Nhấn mạnh nhiệm vụ quý II-2026 rất lớn, áp lực cao, ông yêu cầu các cơ quan, địa phương đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, tác phong công tác theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ; các cuộc họp cần thiết phải ngắn gọn, thiết thực. Các địa phương như Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, TP.HCM cần hoàn thiện quy hoạch cấp tỉnh trong quý II-2026. Các ban xây dựng Đảng, cấp ủy Trung ương phải bảo đảm tiến độ, chất lượng 32 đề án trình Bộ Chính trị, 42 đề án trình Ban Bí thư. Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đấu tranh với buôn lậu, hàng giả, tội phạm công nghệ cao; ngăn chặn hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo; phản bác quan điểm sai trái… VIẾT LONG Đề xuất kết nối sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất bằng xe buýt Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản đề xuất kết nối sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất bằng vận tải hành khách công cộng xe buýt, khai thác vào tháng 12 năm nay. Theo Sở Xây dựng, sở nhận được công văn của Bộ Xây dựng đề nghị sở xây dựng phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thời gian qua sở đã chủ trì, phối hợp cùng với các đơn vị liên quan để xây dựng phương án. Thời gian tới, sở sẽ đề xuất lộ trình triển khai gồm các bước và triển khai ngay từ thời điểm này. T.NHUNG Công an TP.HCM: Xác thực thuê bao di động nhằm loại bỏ SIM rác Chiều 23-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở VH&TT TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tại họp báo, liên quan đến xác thực thông tin thuê bao di động, Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, cho hay thời gian đầu, người dân đến các điểm giao dịch rất đông. Theo bà Lãnh, Công an TP đang phối hợp cùng các nhà mạng lớn đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm sạch dữ liệu thuê bao. Mục tiêu cao nhất là loại bỏ SIM rác - nguồn cơn của các cuộc gọi lừa đảo, tin nhắn rác, nhằm bảo vệ tài sản và uy tín của người dân. Từ nay đến ngày 15-6, Công an TP sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà mạng đẩy mạnh chuẩn hóa, tuyên truyền và hỗ trợ thủ tục hành chính. L.THOA Giá xăng dầu giảm Ngày 23-4, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, từ 15 giờ, giá xăng E5 giảm 100 đồng/lít, giá xăng A95 giảm 162 đồng/lít, giá dầu diesel giảm 1.159 đồng/lít, dầu mazut giảm 820 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá mới của xăng E5 còn 21.834 đồng/lít, xăng A95 còn 22.880 đồng/lít, dầu diesel còn 26.697 đồng/lít, dầu mazut còn 18.811 đồng/kg. A.HIỀN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung Khởi công xây dựng Bảo tàng Trường Sa vào cuối tháng 4 5 tỉnh, thành họp bàn phương án xây dựng tuyến cao tốc CT33 Tin vắ n

5 Bộ Công an khen Công an tỉnh Lai Châu vụ thu giữ 30 khẩu súng, 39.568 viên đạn Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen gửi Công an tỉnh Lai Châu về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn. Thời gian qua, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cơ quan chức năng đã bắt, khởi tố 38 bị can, thu giữ 30 khẩu súng, 39.568 viên đạn cùng nhiều thiết bị, máy móc và vật chứng khác. Quá trình điều tra xác định các đối tượng sản xuất số lượng lớn súng nén hơi và đạn chì, lợi dụng không gian mạng để quảng cáo, mua bán trái phép và thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Theo Bộ Công an, đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Lai Châu. Việc này thể hiện sự thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thư khen nêu: “Thành tích của các đồng chí đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của bộ. Qua đó góp phần thiết thực trong răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế hậu quả do tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân”. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích và đề nghị Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời, đơn vị cần củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng và tổ chức tuyên truyền, vận động, thu hồi tối đa vũ khí các đối tượng đã sản xuất, mua bán. ĐẮC LAM Thời sự - Thứ Sáu 24-4-2026 thoisu@phapluattp.vn phận xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng phát hiện em VĐQ (18 tuổi, học sinh lớp 12, ngụ xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy 47AB-325.78 có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, Thiếu tá Hoàng không ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra mà tiến hành truy đuổi. Quá trình bỏ chạy, em Q tông vào mương nước bên đường. Khi thấy tai nạn, Thiếu tá Hoàng không dừng xe cứu người bị nạn mà quay xe rời đi. Hành vi của Thiếu tá Hoàng đã cấu thành tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng được quy định tại khoản 2 Điều 132 BLHS và cơ quan CSĐT đã khởi tố để điều tra. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với VKSND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Trước khi bị khởi tố, Thiếu tá Hoàng bị Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đình chỉ công tác. Theo Đại tá Tuấn, thời gian qua có thông tin xuyên tạc, cho rằng Công an tỉnh Đắk Lắk bao che vụ việc. “Tôi khẳng định mọi người dân, cán bộ có vi phạm đều bị xử lý đúng quy định, đúng quy trình thủ tục chứ không có sự bao che. Hiện chúng tôi đã xử lý, khởi tố rồi, giờ chờ giai đoạn truy tố, xét xử” - Đại tá Tuấn nhấn mạnh.• TIẾN THOẠI Ngày 23-4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công bố một số nội dung, vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh được báo chí, dư luận quan tâm, trong đó có vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong. Buổi họp báo diễn ra tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, có đại diện VKS tham dự. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, chủ trì cuộc họp. Theo Đại tá Tuấn, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ thuộc Trạm CSGT Krông Búk để điều tra về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Ông thông tin: Qua điều tra, xác định hôm 15-4, khi tuần tra, thực hiện nhiệm vụ tại Quốc lộ 29, thuộc địa Thiếu tá Hoàng không ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra mà tiến hành truy đuổi. Quá trình bỏ chạy, em Q tông vào mương nước bên đường. Khi thấy tai nạn, Thiếu tá Hoàng không dừng xe, cứu người bị nạn mà quay xe rời đi. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: T.THOẠI Cựu thiếu tá CSGT ở Đắk Lắk bị khởi tố vì không cứu giúp học sinh bị tai nạn Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định mọi người dân, cán bộ có vi phạm đều bị xử lý đúng quy định, đúng quy trình thủ tục, không có vùng cấm. Ngày 23-4, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp với Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong khu vực sân bay. Theo đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra khu vực đón, trả khách; siết chặt các vị trí dừng, đỗ xe, tình trạng chèo kéo khách gây mất trật tự. Khoảng 10 giờ cùng ngày, tại khu vực nhà ga T1, tổ công tác phát hiện ô tô biển số 61H-190… dừng đón khách tại vị trí có biển cấm, quy định chỉ được dừng không quá 3 phút. Qua kiểm tra, tài xế NNT (41 tuổi, quê Quảng Trị) đã dừng xe quá thời gian cho phép nên bị lập biên bản với lỗi dừng xe nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng phát hiện tài xế M (34 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô biển số 50L-090… dừng xe trên phần đường dành cho người đi bộ, vi phạm quy định về dừng, đỗ xe. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm theo quy định. Nhiều trường hợp dừng, đỗ xe dưới biển cấm cũng được lực lượng chức năng nhắc nhở, tuyên truyền quy định; đồng thời xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm. Sáng cùng ngày, tổ công tác tăng cường kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách hoạt động trong khu vực sân bay, tập trung vào các lỗi như chở quá số người quy định, không có danh sách hành khách… nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. PHẠM HẢI TP.HCM: CSGT kiểm tra, xử lý dừng đỗ sai quy định tại sân bay Tân Sơn Nhất Cũng tại họp báo, Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp thông tin và tiến hành trao thưởng đột xuất cho các cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống ma túy. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an bắt Đặng Lưu Trần Phương (34 tuổi), Nguyễn Thế Công (31 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột), thu giữ gần 20 kg ma túy và một khẩu súng. Để kịp thời khích lệ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gửi thư khen và quyết định khen thưởng đột xuất 200 triệu đồng cho các lực lượng tham gia chuyên án. Tại buổi khen thưởng, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã gửi lời chúc mừng các chiến sĩ trong ban chuyên án và nhấn mạnh: Tội phạm ma túy rất manh động, liều lĩnh, gây nguy hiểm cho lực lượng phá án. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và sự dấn thân, các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ, triệt phá thành công chuyên án góp phần mang lại sự bình yên cho quê hương, đất nước. Công an Đắk Lắk triệt phá vụ án ma túy lớn Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Bộ Công an Nhiều xe bị phát hiện dừng, đỗ dưới biển cấm, vượt quá thời gian cho phép 3 phút. Ảnh: PHẠM HẢI

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 24-4-2026 chủ chỉ có thể trình bày đầy đủ, trung thực mọi tình tiết khi họ tin rằng thông tin đó sẽ không bị tiết lộ ngoài phạm vi bảo vệ pháp lý. Nếu pháp luật buộc LS phải tố giác chính thân chủ của mình trong giai đoạn “chuẩn bị phạm tội” - vốn là một giai đoạn còn mang tính dự kiến, chưa chắc chắn xảy ra - thì niềm tin này sẽ bị phá vỡ ngay từ đầu. Khi đó, thân chủ sẽ có xu hướng che giấu thông tin hoặc thậm chí không tìm đến LS, khiến vai trò phòng ngừa rủi ro pháp lý của LS không còn. Thứ hai, cần nhìn nhận rằng LS không chỉ là người bào chữa mà còn là người định hướng hành vi hợp pháp cho thân chủ. Trong rất nhiều trường hợp, việc thân chủ chia sẻ ý định hoặc kế hoạch có dấu hiệu vi phạm pháp luật chính là cơ hội để LS can thiệp, phân tích hậu quả pháp lý và khuyên họ dừng lại. Nếu cơ chế pháp lý biến LS thành “người có nghĩa vụ tố giác” thì thân chủ sẽ không còn dám trao đổi những suy nghĩ này và như vậy xã hội lại mất đi một kênh ngăn chặn tội phạm từ sớm mang tính mềm dẻo, hiệu quả hơn nhiều so với trừng phạt hình sự sau khi hành vi đã xảy ra. Thứ ba, việc xác định “chuẩn bị phạm tội” vốn đã phức tạp và dễ gây tranh cãi. Nếu đặt thêm nghĩa vụ tố giác lên LS trong giai đoạn này sẽ dẫn đến nguy cơ hình sự hóa quan hệ nghề nghiệp, LS đối mặt với rủi ro pháp lý cao, buộc họ phải lựa chọn giữa đạo đức nghề nghiệp và TNHS. Điều này không chỉ tạo áp lực không cần thiết mà còn không đảm bảo vai trò độc lập của LS trong hệ thống tư pháp. Cuối cùng, hệ quả nghiêm trọng nhất là nếu quy định này được thông qua, nghề LS sẽ mất đi nền tảng tồn tại. Không có thân chủ nào muốn tìm đến một người mà họ biết rằng có thể trở thành người tố giác mình. Khi đó, thị trường dịch vụ pháp lý sẽ bị thu hẹp, quyền được tư vấn và bào chữa của người dân bị ảnh hưởng và xa hơn là làm suy yếu nguyên tắc tranh tụng - vốn là trụ cột của một nền tư pháp công bằng. Bộ Công an đang lấy ý kiến cho dự thảo hồ sơ chính sách dự án BLHS sửa đổi (gọi tắt là dự thảo). Trong dự thảo, bộ đề xuất nhiều nội dung mới, trong đó có đề xuất truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với người bào chữa về hành vi không tố giác tội phạm do thân chủ đang chuẩn bị thực hiện hoặc đang thực hiện. Theo quy định hiện hành (quy định tại khoản 3 Điều 19 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025), luật sư (LS) không phải chịu TNHS nếu không tố giác tội phạm mà thân chủ đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà LS biết rõ trong quá trình thực hiện việc bào chữa (trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng). Những hệ lụy có thể nhìn thấy Góp ý về vấn đề này, LS Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM, cho rằng cần có cách tiếp cận phù hợp với bản chất của nghề LS cũng như nguyên tắc vận hành của nền tư pháp hiện đại. Thứ nhất, quan hệ giữa LS và thân chủ được xây dựng trên nền tảng cốt lõi là niềm tin và nghĩa vụ bảo mật. Thân Thêm góc nhìn về đề xuất truy hình sự luật sư không tố giác “Nói cách khác, quy định này không chỉ tác động đến LS mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền con người và sự cân bằng của cả hệ thống pháp luật” - LS Hậu nêu quan điểm. Luật sư có thể đối diện rủi ro pháp lý Trong khi đó, LS Nguyễn Thị Minh Huyền, Đoàn LS TP.HCM, cho rằng việc buộc LS tố giác thân chủ sẽ đi ngược lại với nguyên tắc cốt lõi của nghề LS là bảo mật thông tin. Nếu LS bị đặt vào nghĩa vụ tố giác, niềm tin này sẽ bị phá vỡ, khiến thân chủ e ngại hoặc che giấu thông tin. Hệ quả là phapluat@phapluattp.vn Các chuyên gia cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo nên cân nhắc thấu đáo mọi vấn đề với đề xuất truy cứu trách nhiệm hình sự luật sư không tố giác thân chủ chuẩn bị phạm tội. quyền được hỗ trợ pháp lý của thân chủ bị suy giảm và LS không thể bảo vệ tốt nhất cho thân chủ. Theo LS Huyền, việc xác định thời điểm thân chủ “chuẩn bị” hoặc “đang thực hiện” tội phạm cũng là vấn đề phức tạp và khó khăn. LS chủ yếu tiếp cận thông tin thông qua lời trình bày của thân chủ, khó có khả năng kiểm chứng độc lập. Nếu quy định không rõ ràng, LS có thể rơi vào rủi ro pháp lý: Tố giác sai thì vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không tố giác thì có thể bị truy cứu TNHS. Tham khảo thêm trên bình diện quốc tế, nguyên tắc bảo mật LS ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ, Đoàn LS TP.HCM: Cần nhìn từ bản chất nghề luật sư Để đánh giá đề xuất nêu trên, trước hết cần làm rõ khái niệm“chuẩn bị phạm tội”. Đây là giai đoạn người phạm tội tìm kiếm, chuẩn bị công cụ, phương tiện, lập kế hoạch hoặc tạo các điều kiện cần thiết khác nhằm thực hiện tội phạm nhưng chưa bắt đầu hành vi phạm tội. Như vậy, đặc trưng của giai đoạn này là hành vi nguy hiểm mới dừng lại ở mức độ tiềm tàng, chưa chuyển hóa thành sự xâm phạm thực tế. Chính điều này làm phát sinh vấn đề lớn trong việc áp dụng nghĩa vụ tố giác đối với LS. Trên thực tế, LS không có chức năng điều tra hay công cụ xác minh độc lập; họ chủ yếu tiếp cận thông tin thông qua lời trình bày của thân chủ. Trong khi đó, ranh giới giữa ý định, dự định và hành vi chuẩn bị phạm tội lại rất mong manh. Ngay cả khi thân Các chuyên gia cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo nên cân nhắc thấu đáo mọi vấn đề với đề xuất truy cứu trách nhiệm hình sự luật sư không tố giác thân chủ chuẩn bị phạm tội. Ảnh minh họa: AI Ý kiến chủ đưa ra những kế hoạch có vẻ cụ thể, LS cũng khó có cơ sở để kiểm chứng tính xác thực hoặc mức độ khả thi của thông tin đó. Việc xác định thế nào là “biết rõ” thân chủ đang chuẩn bị phạm tội vì vậy trở nên hết sức phức tạp và mang tính chủ quan cao. Từ góc độ người hành nghề, tôi nhận thấy không hiếm trường hợp thân chủ chia sẻ những suy nghĩ hoặc dự định mang tính bộc phát, thậm chí còn chưa hình thành rõ ràng. Có thể là lời nói trong lúc tức giận, ức chế, nói ra để “xả xú páp”. Chẳng hạn, quá trình trao đổi với LS, do bức xúc, thân chủ buông ra câu nói “tôi sẽ về đốt nhà...”, “tôi sẽ xử lý anh A không còn cái răng...”. Lúc ấy, người nghe có cảm giác như họ muốn ăn tươi nuốt sống đối tượng mà họ đề cập, như họ sắp thực hiện điều đó đến nơi rồi. Nhưng rồi sau đó thì sao? Cơn nóng giận nguôi ngoai, sau đó chẳng có chuyện đốt nhà, “xử lý anh A” nào diễn ra cả. Rõ ràng nếu chỉ dựa trên những thông tin như vậy để đặt ra nghĩa vụ tố giác thì ranh giới giữa phòng ngừa tội phạm và suy đoán chủ quan sẽ trở nên rất mong manh. Về nguyên tắc hành nghề, vấn đề này càng trở nên nhạy cảm. Theo Luật Luật sư, LS phải tuân thủ các nguyên tắc như độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan và đặc biệt là nghĩa vụ giữ bí mật thông tin về vụ việc, về thân chủ. Nếu LS có nguy cơ bị truy cứu TNHS vì không tố giác thì chính nguyên tắc này sẽ bị suy yếu. Trong một môi trường như vậy, LS có xu hướng lựa chọn giải pháp an toàn cho mình, thay vì đặt trọng tâm vào việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thân chủ. Hệ quả là nguy cơ xuất hiện tình trạng “tố giác phòng ngừa” - tức là tố giác không phải vì đã có cơ sở rõ ràng, mà để tránh rủi ro pháp lý cho chính người hành nghề. Khi đó, mối quan hệ LS - thân chủ sẽ không còn được xây dựng trên sự tin cậy, mà bị chi phối bởi sự dè dặt và phòng ngừa. Mặc dù mục tiêu của đề xuất là nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm nhưng việc mở rộng nghĩa vụ tố giác đối với LS trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội lại tiềm ẩn nhiều hệ quả khó lường. Đặc biệt, trong bối cảnh chưa có tiêu chí pháp lý rõ ràng để xác định mức độ “chuẩn bị phạm tội” cũng như “biết rõ”, việc áp dụng quy định này có thể dẫn đến tùy tiện và thiếu nhất quán trong thực tiễn. Từ góc độ cá nhân, tôi cho rằng việc duy trì cơ chế miễn trách nhiệm đối với LS theo quy định hiện hành là cần thiết nhằm bảo vệ nguyên tắc bảo mật và quyền bào chữa. Nếu có sửa đổi, chỉ nên giới hạn trong phạm vi rất hẹp, áp dụng đối với những trường hợp LS Nguyễn Văn Hậu. YẾN CHÂU - HẢI ĐĂNG

