Sân bay Phan Thiết cất cánh và một thập niên khát vọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mẹ Việt Nam anh hùng trang 2+3 SỐ 088 (7659) - Thứ Ba 28-4-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Vụ án chị bán vịt bồithường cho bà nuôi vịt ở Vĩnh Long trang 6 trang 4+5 TP.HCM VỚI NHỮNG QUYẾT SÁCH, HÀNH ĐỘNG VÌ DÂN - BÀI 2 Chính quyền hành động quyết liệt, có trọng tâm - trọng điểm trang 8+9 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: BỘ CHÍNH TRỊ SẼ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT MỚI VỀ PHÁT TRIỂN TP.HCM TRONG THÁNG 5 TP.HCM sẽ luân chuyển cán bộ, viên chức sở, ngành về cấp xã trang 13 trang 10 trang 2+3 Đánh thức 3,3 triệu tỉ đồng đang “ngủ quên”, kích hoạt chu kỳ kinh tế mới

2 Thời sự - Thứ Ba 28-4-2026 thoisu@phapluattp.vn Chiều 27-4, tại TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Kiến nghị Trung ương sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nêu hai kiến nghị Trung ương quan tâm, sớm ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới để tạo cơ chế đột phá vượt trội. Song song đó, TP kiến nghị sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để TP chủ động quản trị, huy động nguồn lực và triển khai các mô hình phát triển mới. Theo ông Nguyễn Văn Được, TP đã xây dựng dự thảo nghị quyết, đề cương và nội dung luật để trình các cơ quan Trung ương và chuyên gia lấy ý kiến. Trước đề xuất của TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết rất đồng tình với việc sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 31. Theo ông, việc này rất phù hợp với không gian, bối cảnh mới của TP.HCM. Hiện TP.HCM đã hoàn thành dự thảo, Văn phòng Trung ương Đảng đang lấy ý kiến các cơ quan Trung ương. Trong tháng 5 sẽ ban hành nghị quyết để làm căn cứ pháp lý thực hiện các công việc khác. “Đề xuất này của TP.HCM được giải quyết, chấp nhận, không cần bàn thêm gì nữa” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Đối với đề xuất ban hành Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng nghị quyết và luật phải phản ánh đúng vị thế, tầm vóc, sứ mệnh của TP.HCM. Trong đó, tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị, nâng cao tự chủ về tài khóa, công cụ tài chính hiện đại và cho phép TP.HCM giữ lại nguồn lực lớn hơn, chủ động trong huy động vốn. Đồng thời, cho phép TP.HCM thử nghiệm thể chế mới về tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh phân cấp về quyền và thiết kế các chính sách với đặc thù là một siêu đô thị, cơ chế trọng dụng nhân tài vượt trội. “Những điều này để mở đường cho TP.HCM phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới” - ông Tô Lâm nói. Về chủ trương chung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA biết Quốc hội, Chính phủ đã nhất trí. “Chủ tịch Quốc hội đã nhất trí việc này, sẽ trình ra Quốc hội trong kỳ họp thứ 2. Dự kiến kỳ họp này sẽ tiến hành sớm” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với rất nhiều cơ chế, TP.HCM nên tham khảo. Ông nhìn nhận Luật Thủ đô với Luật Đô thị đặc biệt có những sự tương thích. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Luật Đô thị đặc biệt không chỉ là mong mỏi của TP.HCM. Năm TP trực thuộc Trung ương cũng rất mong Luật Đô thị đặc biệt không chỉ dành riêng cho TP.HCM mà dành chung cho các TP. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM tập trung hoàn thiện dự thảo; cùng các ngành, địa phương khác nghiên cứu, hoàn thành dự thảo trong tháng 7. “Hai đề xuất, kiến nghị của TP.HCM giải quyết ngay với tinh thần rất khẩn trương. Trung ương sẽ rất tích cực việc này với TP.HCM” - ông khẳng định. TP.HCM phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực lớn, tinh thần trách nhiệm cùng quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.HCM. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần đánh giá kỹ mức độ linh hoạt, hiệu quả gần dân của chính quyền cơ sở và sự phù hợp với yêu cầu quản trị của một đô thị đặc biệt, đa trung tâm, có quy mô rất lớn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TP.HCM chú ý tình hình diễn biến thế giới sẽ có tác động rất lớn đến nền kinh tế nước ta cũng như nền kinh tế mở rộng của TP. Điều này đòi hỏi TP phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn và có tầm nhìn xa hơn trong việc phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, thích ứng linh hoạt và đảm bảo tự chủ chiến lược. TP cũng cần lường trước những khó khăn từ đứt gãy chuỗi cung ứng, vấn đề an ninh năng lượng để chủ động điều hành. Ông nhấn mạnh tự chủ chiến lược không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương mà còn là nhiệm vụ của TP.HCM - nơi đầu sóng ngọn gió trước các biến động toàn cầu. Vì vậy, TP càng phải nâng cao năng lực chống chịu, chủ động các kịch bản ứng phó; tiếp cận an ninh năng lượng, đảm bảo đủ điện, xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh… TP.HCM cần nhận thức rõ mục tiêu tăng trưởng hai con số với vai trò dẫn dắt nền kinh tế. Trong đó, không phải chỉ đạt chỉ số tăng trưởng bề mặt mà bỏ qua chất lượng và nền tảng của sự tăng trưởng; phải ổn định lâu dài; không được để vốn, đất đai, dự án hay các cơ hội bị ách tắc. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị về phát triển TP.HCM trong Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết rất đồng tình với việc sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 31 và trong tháng 5 sẽ ban hành nghị quyết này để làm căn cứ pháp lý thực hiện các công việc khác. LÊ THOA Trong đó, không phải chỉ đạt chỉ số tăng trưởng bề mặt mà bỏ qua chất lượng và nền tảng của sự tăng trưởng… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (304-1975-30-4-2026), sáng 27-4, tại TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; trước đó đã đi thăm nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong không khí ấm áp, thân tình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của các cán bộ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, quá trình phát triển của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu vì sự phát triển của đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, văn minh, giàu đẹp. Nhân dịp này, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng mà đất nước đã đạt được trong năm vừa qua. Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, điều hành tổ chức thực hiện của Chính phủ và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân, toàn quân, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt những thành tựu trong giai đoạn phát triển mới. • Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lơ (sinh năm 1937, có chồng và con trai là liệt sĩ), ở ấp Mũi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đến thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Lơ. Ảnh: TTXVN

3 Hướng tới kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và ngày Quốc tế Lao động 1-5, sáng 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động tại TP.HCM. Chia sẻ tại buổi thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, các cấp công đoàn, chính quyền TP.HCM, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đã có nhiều việc làm thiết thực chăm lo cho công nhân, người lao động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn mà anh chị em công nhân vẫn đang phải đối mặt, đồng thời nhấn mạnh chúng ta phải nhìn thẳng, phải lắng nghe thật kỹ, phải giải quyết bằng trách nhiệm và tình thương. Chăm lo cho công nhân không chỉ là hỗ trợ một phần vật chất trong dịp lễ, Tết mà quan trọng hơn là tạo việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn, môi trường lao động an toàn hơn, nhà ở tử tế hơn, trường học thuận lợi hơn, dịch vụ y tế gần hơn, đời sống văn hóa tinh thần phong phú hơn. Công nhân phải được sống trong những điều kiện ngày càng tốt hơn, tương xứng với những đóng góp to lớn của mình cho doanh nghiệp, cho TP và cho đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM tiếp tục coi việc chăm lo đời sống công nhân, người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. TP cần rà soát kỹ hơn nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, thiết chế văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và những địa bàn có đông công nhân sinh sống. Phải làm sao để công nhân không chỉ có việc làm, mà còn có nơi ở ổn định; không chỉ có thu nhập, mà còn có điều kiện nuôi dạy con cái; không chỉ lao động, mà còn được nghỉ ngơi, học tập, vui chơi, nâng cao đời sống tinh thần. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp công đoàn phải gần công nhân hơn nữa, hiểu công nhân hơn nữa, nói được tiếng nói của công nhân và bảo vệ thiết thực quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân. Các doanh nghiệp, người sử dụng lao động tiếp tục quan tâm hơn đến công nhân của mình. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì phải chăm lo cho người lao động; phải bảo đảm tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc, an toàn lao động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Khoa học công nghệ thay đổi rất nhanh; yêu cầu về năng suất, chất lượng, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn anh chị em công nhân, người lao động tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên; tích cực học nghề, nâng cao tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng số, ngoại ngữ nếu có điều kiện… Với truyền thống nghĩa tình của TP.HCM và trách nhiệm của các cấp, các ngành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng đời sống của công nhân, người lao động sẽ tiếp tục được cải thiện tốt hơn. Công nhân, người lao động TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, nghĩa tình, đoàn kết; vừa chăm lo tốt cho gia đình mình, vừa đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của TP mang tên Bác và của đất nước Việt Nam thân yêu. NHÓM PV Thời sự - Thứ Ba 28-4-2026 thoisu@phapluattp.vn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho công nhân. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các dự án đầu tư công, tư nhân, nước ngoài cần được thúc đẩy triển khai ngay, không để dự án treo làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung. Nguồn vốn cũng cần phải rất chủ động, đủ nguồn lực cho phát triển TP. “Huy động ở đâu, nguồn nào vay, nguồn nào huy động trong dân, trái phiếu… Đừng để dự án sinh ra lại bảo không có tiền, không để dự án treo…” - ông nói và đề nghị TP tiếp tục tháo gỡ quyết đoán, giải quyết dứt điểm những vướng mắc về pháp lý quy hoạch, đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch. Đồng thời, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, không để doanh nghiệp chờ đợi. Giải quyết hiệu quả các vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã phát biểu tiếp thu. Theo ông Trần Lưu Quang, TP.HCM trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành cho TP.HCM trong suốt những năm tháng vừa qua. “Chúng tôi xin lĩnh hội đầy đủ các ý kiến tham gia, đóng góp của các đồng chí trong đoàn công tác và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện và cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước” - ông khẳng định. Bí thư Trần Lưu Quang nói đây không chỉ là những ý kiến chỉ đạo, định hướng lớn mà còn là những yêu cầu cụ thể TP; là cơ sở quan trọng để TP hoàn thiện các chương trình, kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra. TP.HCM cũng thấu hiểu rằng bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý I năm nay còn khá khiêm tốn nhưng cũng có ý nghĩa rất lớn. Bởi lẽ đây là những kết quả bước đầu của một không gian mới của TP.HCM và đặc biệt là khi phải áp dụng phương thức quản trị mới - chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng nhìn nhận rằng TP đang phải nhận lãnh một trách nhiệm nặng nề để xứng với niềm tin, kỳ vọng và mong muốn quyết mới tháng 5 Liên quan triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chín nghị quyết chiến lược, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, được tổ chức khẩn trương, đồng bộ, linh hoạt, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong toàn Đảng và toàn nhân dân. Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Ban Thường vụ Thành ủy cũng xác định đây là nhiệm vụ chiến lược. Do đó, ngay từ đầu năm, Thành ủy đã ban hành chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở đó, UBND TP đã ban hành kế hoạch về thúc đẩy tăng trưởng hai con số năm 2026 và 2030. Đáng chú ý, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc làm sao từ TP.HCM đến sân bay Long Thành chỉ mất 30 phút, lãnh đạo TP đã chỉ đạo quyết liệt các tuyến đường sắt kết nối. Dịp 30-4 này sẽ khởi công tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), còn tuyến Thủ Thiêm - Long Thành dự kiến khởi công vào khoảng tháng 6 và 7. Về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, ông Nguyễn Văn Được cho biết mô hình này đã vận hành ổn định, tinh gọn và hiện đại. Việc giảm đầu mối trung gian giúp công tác chỉ đạo thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn... và mẹ Việt Nam anh hùng Trong sáng 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82). Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 là nơi yên nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc. Mỗi phần mộ là một bản hùng ca bất tử, khắc ghi tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu và sự hy sinh cao cả vì Tổ quốc. Tại nghĩa trang còn có nhiều khu tưởng niệm liệt sĩ từ các ngành nghề: Giáo dục; Ban Kinh tài Trung ương Cục miền Nam; thanh niên xung phong; cán bộ, chiến sĩ Ban Dân y miền Nam; lực lượng Công an vũ trang… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: TTXVN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Trung ương và bà con không chỉ của TP.HCM mà của cả nước, vì một sự phát triển như một cực tăng trưởng, như một trung tâm phát triển lớn của cả nước. Ông Trần Lưu Quang cho biết TP giải quyết có hiệu quả các vấn đề mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo những lần trước. Đồng thời, giải quyết những dự án tồn tại cũ và tính toán đến phương thức quản trị những rủi ro do tác động từ bên ngoài để có giải pháp khắc phục kịp thời, tránh hậu quả xấu. “Nếu như không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện TP.HCM trong kỷ nguyên mới; có một quy hoạch được thông qua, bảo đảm sự phát triển toàn diện của TP và được Quốc hội thông qua một Luật Đô thị đặc biệt” - ông Trần Lưu Quang nói. Theo ông, cộng với các chương trình hành động đã có, TP.HCM nghĩ rằng đây là điều kiện rất đầy đủ để TP.HCM phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động hiệu quả, bền vững, có kết quả đo đếm được.• Tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chiến lược Lớn 2, xã Tân An Hội, TP.HCM. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Lơ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần cho con cháu; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng trong cộng đồng; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. (Theo TTXVN) Bảo đảm tiền lương, phúc lợi cho công nhân

4 Thời sự - Thứ Ba 28-4-2026 thoisu@phapluattp.vn QUANG HUY thực hiện Quốc hội vừa bấm nút thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài (Nghị quyết 29). Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có gần 200.000 ha đất và loạt dự án tồn đọng về đầu tư, đất đai với khoảng 3,3 triệu tỉ đồng. Con số này gấp ba lần tổng vốn đầu tư công năm 2026 (khoảng 1,1 triệu tỉ đồng). Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, TS Tô Hoài Nam, chuyên gia kinh tế - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa Việt Nam xấu ngân hàng, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng tiếp cận tín dụng. Thực tế, nhiều nhà thầu thi công xong khối lượng lớn nhưng không được nghiệm thu, phải vay nóng duy trì dòng tiền rồi rơi vào nợ xấu. Sự đình trệ này làm đứt gãy cùng lúc ba dòng chảy huyết mạch. Thứ nhất, dòng tiền thanh toán bị chặn đứng các quyết định hành chính. Bản chất của điểm nghẽn hiện nay thường nằm ở sự xung đột và phân mảnh thẩm quyền. Khi nhiều đạo luật cùng điều chỉnh một vấn đề nhưng áp dụng nguyên tắc khác nhau, cán bộ thực thi không đủ cơ sở pháp lý để quyết định. Do đó, Quốc hội cần ban hành cơ chế đặc thù cho phép chọn quy định ưu tiên, thiết lập nguyên tắc “kết luận một lần, có giá trị cuối cùng”. Giải pháp ở đây, theo tôi là cần phân loại vướng mắc theo bản chất pháp lý, tài chính, quy hoạch. Mặt khác, chúng ta cần xác lập một đầu mối ra quyết định cuối cùng và áp dụng nguyên tắc thời hạn bắt buộc, ưu tiên mục tiêu khơi thông sản xuất, kinh doanh đi đôi với kiểm soát rủi ro. Chỉ cần tháo gỡ được một điểm nghẽn cốt lõi, dự án sẽ lập tức vận hành trở lại, mang đến tác động tích cực cho hàng loạt lĩnh vực liên quan. Kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới . Việc khơi thông hàng ngàn dự án chính là chìa khóa để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng kinh tế hai con số. Theo ông, khi khối tài sản khổng lồ này được “đánh thức”, sức bật mà nó tạo ra cho hệ sinh thái DN và GDP quốc gia sẽ như thế nào? + Không chỉ mang lại hiệu quả tăng trưởng ngắn hạn, việc “đánh thức 3,3 triệu tỉ đồng” sẽ kích hoạt một chu kỳ tăng trưởng bứt phá, lan tỏa và bền vững cho toàn nền kinh tế. Ngay trong phiên họp đầu tiên sau khi nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt đề xuất các giải pháp nhằm gỡ vướng cho các dự án tồn đọng còn lại, sớm đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ảnh: VGP Trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, tình hình sai phạm và vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai đã xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Các sai phạm này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, điều kiện, bối cảnh với những động cơ, mục đích khác nhau. Nhiều vụ án, vụ việc đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định. Qua thanh tra, kiểm tra và xử lý trách nhiệm hình sự, Chính phủ cho biết có không ít trường hợp người vi phạm không vì mục đích tư lợi mà do mong muốn thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho DN phát triển kinh tế, giúp tăng thu ngân sách, tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống người dân. Một số dự án, công trình dù có sai phạm nhưng mang lại những kết quả, hiệu quả tích cực, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của người dân, DN, đóng góp tích cực vào sự phát triển của kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, giải phóng nguồn lực về đất đai, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, ngay tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết 29/2026. Điểm cốt lõi của nghị quyết này là tạo cơ chế thống nhất trong đánh giá các vụ việc một cách khách quan, toàn diện. Qua đó giúp xem xét, xử lý tổ chức, cá nhân bảo đảm tính hợp lý, hợp tình, có cân nhắc bối cảnh lịch sử cụ thể, phù hợp với các quy định tại thời điểm xảy ra sai phạm. Đồng thời, nghị quyết còn góp phần đánh giá đúng động cơ, mục đích sai phạm, tình hình thực tế của từng địa phương cũng như hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại so với thiệt hại gây ra. Nghị quyết của Quốc hội cũng quy định cách thức xử lý nghiêm khắc nhưng tính nhân văn để giúp sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án tồn đọng kéo dài, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật. Việc triển khai nghị quyết giúp tạo ra cơ chế để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung mà không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt, khắc phục được tình trạng sợ, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm của một bộ phận cán bộ. Đây cũng là giải pháp trực tiếp góp phần hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số ngay trong năm 2026, tạo đà vững chắc cho các địa phương và cả nước đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong cả nhiệm kỳ 2026-2030. Bà PHẠM THỊ HỒNG YẾN, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (VINASME), nhìn nhận việc “đánh thức 3,3 triệu tỉ đồng” sẽ kích hoạt một chu kỳ tăng trưởng bứt phá, lan tỏa và bền vững cho toàn nền kinh tế, đóng góp cho GDP quốc gia. Khơi thông dòng chảy kinh tế . Phóng viên: Thưa ông, hiện có hơn 3,3 triệu tỉ đồng hiện đang tồn đọng, “đóng băng” trong 4.489 dự án. Dưới góc nhìn của hiệp hội, ông nhìn nhận điều này ra sao? + TS Tô Hoài Nam: Nhìn nhận một cách thấu đáo, hơn 4.400 dự án ách tắc với quy mô hơn 3,3 triệu tỉ đồng không chỉ là sự đình trệ của tài sản tĩnh, mà thực chất là sự tắc nghẽn dòng chảy kinh tế. Đứng ở góc độ kinh tế, dự án đầu tư là trung tâm phân phối dòng tiền và hàng hóa. Khi trung tâm này ách tắc, toàn bộ mạng lưới vệ tinh như thanh toán hợp đồng, trả lương, trả nợ ngân hàng và chuỗi cung ứng đều ngưng trệ. Về cấu trúc thị trường, SME không có quyền quyết định tiến độ dự án. Tuy nhiên, nghịch lý là kể cả khi hoàn thành nhiệm vụ, họ vẫn phải gánh chịu rủi ro thanh toán lớn nhất vì đứng ở cuối chuỗi giá trị. Khi công nợ bị treo, tài sản dở dang của DN biến thành nợ do hồ sơ pháp lý không hoàn chỉnh. Thứ hai, dòng chảy tín dụng bị vô hiệu hóa khi quyền sử dụng đất hoặc tài sản hình thành trong tương lai không thể phát huy chức năng bảo đảm. Thứ ba, dòng chảy thủ tục hành chính bị kẹt tại các khâu đất đai, quy hoạch, xây dựng, chỉ cần một nút thắt, toàn bộ chuỗi vận hành lập tức đứng im. Cần cơ chế vượt khung để xử lý tận gốc rễ . Ngoài các cơ chế đã được trao, theo ông, các DN hiện nay đang cần thêm những gì? + Các DN không chỉ cần tháo gỡ bề mặt mà cần một cơ chế vượt khung có kiểm soát để xử lý tận gốc các xung đột pháp luật, đảm bảo tính liên thông và dứt điểm của “Tháo gỡ khó khăn dự án không chỉ là gỡ một điểm nghẽn pháp lý mà là bước chuyển quan trọng nâng cấp năng lực điều hành kinh tế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch.” - TS Tô Hoài Nam Đánh thức 3,3 triệu tỉ đồng đang kích hoạt chu kỳ kinh tế mới Giải phóng nguồn lực về đất đai, tạo đà tăng trưởng 2 con số Theo các chuyên gia, khi các dự án tồn đọng, kéo dài được Bộ Chính trị, Quốc hội trao cơ chế gỡ vướng thì sẽ lập tức vận hành trở lại, tác động tích cực đến hàng loạt lĩnh vực liên quan.

5 Thời sự - Thứ Ba 28-4-2026 thoisu@phapluattp.vn Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng sẽ tạo ra cú hích rất lớn cho thị trường bất động sản. Khi hàng trăm ngàn hecta đất và nguồn vốn khổng lồ được đưa vận hành trở lại, nguồn cung nhà ở sẽ cải thiện rõ rệt, đặc biệt là ở các phân khúc đang khan hiếm như nhà ở thương mại giá vừa túi tiền và nhà ở xã hội. Điều này không chỉ giúp cân bằng cung - cầu mà còn góp phần bình ổn giá, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được sản phẩm phù hợp. Khi các dự án được khơi thông, dòng vốn sẽ luân chuyển mạnh mẽ hơn giúp DN có thêm nguồn lực triển khai, nhà đầu tư có thêm lựa chọn và thị trường nói chung sẽ trở nên sôi động. Từ nay đến cuối năm, nếu tiến độ xử lý được đẩy nhanh, chúng tôi kỳ vọng thanh khoản sẽ cải thiện đáng kể, tạo tâm lý tích cực cho cả DN lẫn người mua nhà. Để nguồn lực khổng lồ này thực sự được giải phóng, điều quan trọng nhất là phải tháo gỡ các rào cản thủ tục. Do vậy, theo tôi có ba vấn đề cần được ưu tiên thực hiện. Một là rút ngắn và đơn giản hóa quy trình phê duyệt pháp lý dự án - đặc biệt là thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai và cấp phép xây dựng. Đây vốn là điểm nghẽn lớn nhất khiến dự án bị “đóng băng” nhiều năm. Hai là thống nhất và minh bạch hóa cơ chế định giá đất, tránh tình trạng mỗi địa phương áp dụng một cách khác nhau, gây khó khăn cho DN và làm chậm tiến độ. Ba là thiết lập cơ chế một cửa liên thông để DN không phải đi qua quá nhiều cơ quan, giảm thiểu chi phí thời gian và rủi ro pháp lý. Làm được như vậy, tôi tin tưởng dòng vốn 3,3 triệu tỉ đồng sẽ nhanh chóng quay trở lại nền kinh tế, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho cả thị trường bất động sản và các ngành liên quan. QUANG HUY ghi 3,3 triệu tỉ đồng đang “kẹt” trong các thủ tục pháp lý đất đai, đầu tư, quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng đất là phần “vốn chết” lớn nhất của nền kinh tế. Việc Quốc hội và Bộ Chính trị dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn đất đai thực chất là giải pháp kích thích tăng trưởng. Bởi các dự án tồn đọng này đã có sẵn nhà đầu tư, vốn và nhu cầu thị trường nhưng đang bị “khóa” bởi thủ tục. Khi nút thắt pháp lý được mở, hiệu ứng xảy ra gần như tức thì. Dòng vốn tư nhân và tín dụng được “kích hoạt” mà không cần Nhà nước chi thêm ngân sách. Thị trường bất động sản, xây dựng, vật liệu, lao động, tài chính đồng loạt khởi động trở lại. Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước hưởng lợi trực tiếp từ tiền sử dụng đất, thuế, phí. Niềm tin của DN và nhà đầu tư được khôi phục sẽ tạo ra “làn sóng đầu tư thứ hai”. Về bản chất, đây là việc chuyển hóa “tài sản bất động” thành “dòng tiền lưu động”. Nếu xử lý tốt, 3,3 triệu tỉ đồng này sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa tương đương 6-8 triệu tỉ đồng. Tại TP.HCM, điểm nghẽn không nằm ở việc thiếu dự án hay nhà đầu tư mà nằm ở “điểm giao nhau” giữa định giá đất, pháp lý và cơ chế ra quyết định. TP.HCM có giá đất thị trường cao, cấu trúc phức tạp và tập trung nhiều dự án có nguồn gốc đất hỗn hợp khiến việc áp dụng cơ chế định giá đất theo quy trình thông thường gặp khó khăn. “Nút thắt cổ chai” lớn nhất hiện nay là việc ký phê duyệt giá đất. Khi giá đất biến động mạnh, cán bộ định giá đối mặt với rủi ro lớn khiến hồ sơ bị kéo dài vô thời hạn. Về thể chế, TP.HCM đang xử lý nhiều dự án chịu sự điều chỉnh chồng lấn của các luật và kết luận thanh tra trước đây tạo thành một “ma trận pháp lý”. Để giải quyết, TP rất cần cơ chế đặc thù thể hiện ở ba điểm cốt lõi. Đầu tiên là cơ chế định giá đất theo nguyên tắc thị trường, có kiểm toán độc lập và cơ chế “miễn trừ trách nhiệm” cho người phê duyệt khi làm đúng quy trình. Thứ hai, thành lập tổ công tác liên ngành cấp Trung ương - TP để xử lý dứt điểm các dự án vướng pháp lý lịch sử. Thứ ba, cho phép áp dụng cơ chế “hậu kiểm” thay vì “tiền kiểm” với một số nhóm dự án đã đủ điều kiện cơ bản. Khi được trao cơ chế đủ mạnh, TP.HCM không chỉ giải phóng hàng trăm ngàn tỉ đồng vốn đang kẹt mà còn tạo ra cú hích tăng trưởng cho cả vùng kinh tế phía Nam. Giám sát, tháo gỡ điểm nghẽn Mới đây, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định hướng dẫ n thự c hiệ n cơ chế , chính sách đặ c thù tháo gỡ các khó khă n, vướng mắ c cho các dự án tồ n đọ ng kéo dài quy định tạ i Nghị quyế t 29/2026. Theo tờ trình, tính đến ngày 30-3-2025, cả nước có 4.489 dự án, đất đai gặp khó khăn, vướng mắc tương ứng với 198.428,1 ha và tổng mức đầu tư là 3.352.946,9 tỉ đồng. Trong đó, 1.022 dự án đã được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã giải quyết theo thẩm quyền với 52.790,4 ha đất và tổng mức đầu tư 804.953,6 tỉ đồng; 129 dự án đã được Chính phủ ban hành các nghị quyết tháo gỡ theo thẩm quyền. 1.814 dự án, đất đai thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương, các địa phương đang tập trung xử lý; 1.524 dự án, đất đai thuộc thẩm quyền của Quốc hội đã và đang được nghiên cứu chính sách tháo gỡ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trong phiên giải trình, làm rõ vấn đề trước Quốc hội hôm 21-4 đã nhìn nhận đây là một điểm nghẽn nhưng cũng chính là nguồn lực và động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Ông mong Quốc hội ủng hộ và giám sát để điểm nghẽn này được tháo gỡ, đưa dòng vốn đang tắc nghẽn vào hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế. Tiêu điểm Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 24 về tiếp tục gỡ vướng cho các dự án tồn đọng kéo dài. Đáng chú ý, Bộ Chính trị đồng ý nguyên tắc cho phép xem xét, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai và các dự án thuộc lĩnh vực khác. Việc này được thực hiện theo hướng xem xét xử lý tháo gỡ đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, bảo đảm không hợp pháp hóa các sai phạm… Việc cho phép tháo gỡ dự án song song với xử lý trách nhiệm là điều kiện tiên quyết để chuyển bộ máy từ trạng thái “phòng thủ pháp lý” sang chủ động phục vụ phát triển. Bởi khi rủi ro cá nhân không được kiểm soát rõ ràng, cán bộ sẽ chọn phương án an toàn nhất là không dám quyết định. Đây là rủi ro thể chế, sự ách tắc không nằm ở hành vi sai mà nằm ở sự sợ hãi không dám hành động. Về nguyên tắc pháp luật, ông Nam cho rằng cần tách bạch rạch ròi: Dự án là tài sản của xã hội thì cần được giải phóng và “cứu”, sai phạm là hành vi cá nhân thì cần bị xử lý nghiêm. Nếu gộp chung lại, nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng chỉ vì sai phạm của một số cá nhân. Chủ trương xử lý song hành là chiếc chìa khóa vàng để phá vỡ sức ỳ bộ máy. Mô hình chuẩn phải là xử lý pháp lý để khôi phục lợi ích hợp pháp cho dự án tiếp tục vận hành, đồng thời mở một hồ sơ riêng biệt để xử lý tổ chức, cá nhân sai phạm. Kết luận 24 đã chỉ rõ không được dùng bình phong tháo gỡ để hợp thức hóa sai phạm. Cơ chế này vừa ràng buộc trách nhiệm, vừa thiết lập“vùng an toàn pháp lý”bảo vệ những cán bộ dám làm đúng quy định vì lợi ích chung. TS TÔ HOÀI NAM Chìa khóa vàng để phá vỡ sức ỳ “ngủ quên”, Về quy mô, đây là nguồn lực tương đương với đầu tư công khổng lồ, tạo hiệu ứng đòn bẩy làm tăng tổng cầu và năng lực cung ứng. Về cấu trúc, các dự án này gắn kết với nhiều ngành nghề và nhiều cấp độ DN. Khi băng tan, dòng chảy sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu của chuỗi giá trị. Còn về mặt tài chính, dòng tiền khơi thông sẽ làm giảm áp lực nợ xấu, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế và cải thiện mạnh mẽ niềm tin thị trường - yếu tố sống còn của tăng trưởng. Khi hàng ngàn dự án được tái khởi động, sản phẩm được đưa vào khai thác sẽ tạo ra việc làm, đồng thời kích hoạt hàng loạt hợp đồng phụ trợ từ cơ khí, vận tải đến dịch vụ... Sự cộng hưởng này chắc chắn sẽ tạo ra sức bật lớn, đóng góp cho GDP quốc gia. Đo lường hiệu quả thực thi bằng những kết quả thực . Thủ tướng Lê Minh Hưng trong phát biểu tại tổ về kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đã nhấn mạnh yêu cầu bí thư tỉnh, thành ủy phải trực tiếp đứng ra gỡ vướng cho các dự án trên địa bàn. Ông kỳ vọng gì về khâu thực thi tại các địa phương để những chính sách kiến tạo, ưu việt từ Trung ương sẽ thực sự đi vào cuộc sống? + “Chặng cuối” - khâu thực thi tại các địa phương chính là điểm quyết định thành bại của chính sách. Nếu không cải thiện chặng cuối này, nỗ lực hoàn thiện thể chế ở Trung ương sẽ chuyển hóa rất chậm vào thực tế. Sự khác biệt về hiệu quả giữa các địa phương hiện nay không nằm ở cơ chế, mà nằm ở chất lượng thực thi và trách nhiệm của người đứng đầu. Nguyên tắc giám sát là phải gắn với kết quả cuối cùng. Tôi cho rằng chúng ta không thể đo lường hiệu quả bằng số lượng cuộc họp hay số văn bản ban hành. Khi trách nhiệm cá nhân được xác lập minh bạch, hành động cụ thể sẽ thay thế cho sự trì hoãn và e ngại. Giải pháp cốt lõi ở đây là phải gắn trách nhiệm người đứng đầu với chỉ tiêu công khai tiến độ xử lý từng dự án, thiết lập cơ chế giám sát độc lập. Đồng thời, đánh giá Ý kiến TS LÊ BÁ CHÍ NHÂN, chuyên gia kinh tế: Cần cơ chế đặc thù để gỡ ma trận pháp lý dự án Ông NGUYỄN DUY THÀNH, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý nhà Toàn Cầu (Global Home): 3 giải pháp trọng tâm gỡ “băng” dự án tồn đọng cán bộ theo kết quả đầu ra và áp dụng nguyên tắc một đầu mối chịu trách nhiệm. Mục tiêu tối thượng là chuyển hóa chính sách thành lợi ích đo lường được cho người dân và DN. Giám sát đến cùng phải là giám sát đến sản phẩm cuối cùng. Tức là bao nhiêu dự án được phân loại xong, bao nhiêu hồ sơ giá đất được duyệt, bao nhiêu nghĩa vụ tài chính được thu và bao nhiêu dự án đã thi công trở lại? Tháo gỡ khó khăn dự án không chỉ là gỡ một điểm nghẽn pháp lý mà là bước chuyển quan trọng nâng cấp năng lực điều hành kinh tế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch. . Xin cảm ơn ông.• Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước vào ngày 21-4. Ảnh: QH

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 28-4-2026 lại để cho L tiếp tục đánh bà nhiều cái liền, trúng vào đầu, xương hàm và cánh tay trái. Được mọi người can ra, bà N mới ngồi, đứng dậy được. Đến hôm sau, bà N phải nhập viện điều trị, bác sĩ cho về điều trị ngoại trú và tái khám một lần. Vì thế bà N khởi kiện yêu cầu chị L có nghĩa vụ bồi thường cho bà tổng số tiền điều trị là hơn 6,8 triệu đồng. Bị đơn trình bày do mâu thuẫn trong việc bà N cho rằng chị chỉnh cân, làm mất uy tín của chị trước nhiều người nên hai bên mới níu kéo nhau, bà N kéo rách áo và giật đứt sợi dây chuyền của chị vứt đi, sau đó có người nhặt lại trả cho chị. Bị đơn cho rằng các bên xảy ra xô xát, chị bị hụt chân té xuống nên bà N té theo, chứ chị không xô và đánh bà N. Sự việc xảy ra thì bà N có đi điều trị tại bệnh viện. Chị L không đồng ý với yêu cầu của bà N. Chị L yêu cầu bà N phải công khai xin lỗi chị tại chợ do xúc phạm uy tín của chị. Khi xảy ra xô xát, bà N giật đứt sợi dây chuyền của chị gây thiệt hại 1 phân 16 ly nên chị yêu cầu bồi thường số tiền 882.000 đồng và 120.000 đồng tiền làm sạch dây chuyền. Mẹ của chị L trình bày không nắm tay bà N cho chị L đánh, do bà N và chị L níu kéo, giằng co nhau nên bà mới gỡ tay của chị L ra. Nhận định của tòa Xử sơ thẩm, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm cho bà N số tiền hơn 3,4 triệu đồng. Sau đó, chị L kháng cáo không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, đồng thời buộc bà N phải bồi thường cho chị tiền sửa chữa dây chuyền hơn 1 triệu đồng và công khai xin lỗi bị đơn. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long cho rằng việc xô xát xảy ra là do chị L nắm, lôi kéo bà N khi bà đi chợ. Tiền thuốc bà N điều trị thương tích là do việc xô xát giữa hai bên. Lỗi chính là do chị L lôi kéo bà N lại nên chị L phải bồi thường cho bà N. Tòa án cấp sơ thẩm xác định lỗi ngang nhau mỗi bên phải chịu 50% là có phần thiệt thòi cho bà N. Theo tòa, trong trường hợp bà N có nói xấu chị L không trung thực khi cân vịt của bà thì chị L có quyền yêu cầu bà N xin lỗi hoặc yêu cầu cơ quan pháp luật giải quyết. Tuy nhiên, chị L không làm như thế mà khi gặp bà N tại chợ thì hai bên xảy ra xô xát, gây mất trật tự công cộng. Do đó thiệt hại của bà N thì chị L phải có trách nhiệm. Cũng theo tòa, bà N khai khi cân NHẪN NAM Vừa qua, TAND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành bản án phúc thẩm vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại về sức khỏe giữa nguyên đơn là bà NTN (người nuôi vịt) và bị đơn là chị LTTL (người bán vịt). Vụ án được xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của chị L. Mâu thuẫn từ việc cân vịt Theo bản án, nguyên đơn trình bày vào ngày 7-5-2024, bà đi chợ để mua đồ ăn thì gặp chị L đang bán vịt tại chợ. Chị L kêu bà lại và nói với bà “sao bà nói tôi chỉnh cân hoài” (chị L mua vịt do bà N nuôi). Bà N trả lời là “nếu có chỉnh cân thì cứ bán, sao la um sùm”, rồi bà bỏ đi mua đồ ăn. Khoảng nửa tiếng sau bà N về, đi đến dốc cầu, chị L nắm tay lôi bà lại, không cho bà đi. Bà N yêu cầu chị L buông ra cho bà về, vì sao phải lôi bà như vậy, liền đó chị L xô bà té ngã bật ngửa xuống vũng nước thối ở chợ cá. Lúc này, có mẹ của chị L nắm hai tay bà N vịt của bà, chị L có chỉnh cân, bà có nói nhưng hai bên vẫn tiếp tục mua bán đến hết bầy vịt của bà. Lời nói này trong giao dịch mua bán với nhau, bà N cũng không loan truyền, phát tán thông tin nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của chị L nên việc chị L yêu cầu bà N xin lỗi là không có cơ sở để chấp nhận. Về yêu cầu bồi thường tiền sửa chữa dây chuyền, bà N không thừa nhận giật đứt sợi dây chuyền của chị L. Sau khi xô xát chị L cũng không trình báo cơ quan chức năng việc thiệt hại xảy ra. Đến ba tháng sau, khi công an xã mời giải quyết việc bà N yêu cầu bồi thường tiền thuốc thì chị L mới nại ra việc bị đứt dây chuyền. Tòa đã yêu cầu chị L cung cấp chứng cứ chứng minh nhưng chị không cung cấp được. Vì vậy tòa sơ thẩm bác yêu cầu của chị L là có căn cứ. Vì các lẽ trên, tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị đơn, tuyên y án sơ thẩm, buộc bị đơn phải bồi thường cho nguyên đơn hơn 3,4 triệu đồng.• Bà N không thừa nhận giật đứt sợi dây chuyền của chị L. Chị L cũng không cung cấp được chứng cứ chứng minh nên tòa bác yêu cầu đòi bồi thường tiền sửa chữa dây chuyền của chị L. Hôm nay, xử phúc thẩm cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng phapluat@phapluattp.vn Dự kiến hôm nay (28-4), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) cùng 11 bị cáo khác về các tội: Tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của 12/16 bị cáo và kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trước đó, phiên tòa này đã phải hoãn vì vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Hằng 17 năm tù về tội tham ô tài sản và tám năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 22 năm sáu tháng tù. Bản án sơ thẩm xác định SJC là doanh nghiệp nhà nước, có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất vàng miếng, bán lẻ vàng, bạc, đá quý... Từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2024, bị cáo Hằng được Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá, được chủ động xác định giá vàng miếng SJC. Tuy nhiên, bị cáo Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn và Trần Tấn Phát lập tờ trình “khống” để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng. Bị cáo này còn chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập “khống”, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt 11,6 tỉ đồng. Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Hằng đã mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho bị cáo Trần Tấn Phát; chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn cùng Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định; chỉ đạo bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết để hưởng lợi tiền chênh lệch. Hậu quả, bị cáo Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân 73 tỉ đồng. Về trách nhiệm dân sự, tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Lê Thúy Hằng bồi thường số tiền 14 tỉ đồng cho Công ty SJC và khắc phục 73 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước… Bị cáo Lê Thúy Hằng kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và xin cấp phúc thẩm xem xét về việc phải nộp lại hơn 10.000 lượng vàng. Cụ thể, bị cáo Hằng cho biết gia đình có công với cách mạng và xin xem xét lại hành vi để được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về chăm sóc gia đình, đóng góp cho xã hội. Bản thân bị cáo đạt chiến sĩ thi đua xuất sắc trong nhiều năm, làm nhiều công tác từ thiện; hoàn cảnh gia đình bị cáo neo đơn, cha mẹ đều đã lớn tuổi cần phải có người chăm sóc… Về phần trách nhiệm dân sự, bị cáo Hằng mong được xem xét lại khoản hơn 10.000 lượng vàng bị buộc nộp lại vào ngân sách nhà nước, cụ thể là nộp lại 5.411 lượng vàng miếng SJC và 5.410 lượng vàng nhẫn SJC. Bị cáo Hằng xin cấp phúc thẩm xem xét vì bản thân không có khả năng và bị cáo Hằng không dùng số vàng này để sản xuất vàng trái phép… HỮU ĐĂNG Vụ án chị bán vịt bồi thường cho bà nuôi vịt ở Vĩnh Long Tòa phúc thẩm cho rằng việc xô xát xảy ra do bị đơn nắm, lôi kéo nguyên đơn lúc đi chợ, lỗi chính là của bị đơn nên phải bồi thường... Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TRẦN MINH

